Hora 14 Fin de Semana (22/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes el verano se estrena a pleno rendimiento con temperaturas muy altas en las próximas horas en los próximos días donde nos anuncian incluso la primera ola de calor es sábado es veintidós de junio primer día con los niños de vacaciones y fin de semana de Puente por ejemplo en la Comunidad Valenciana vía de muchísimo movimiento en las carreteras sido ya una mañana complicada así que lo primero es irnos hasta la Dirección General de Tráfico cómo está la situación a esta hora Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 4 00:48 muy buenas tardes pues a esta hora en Madrid para encontrar complicada la salida porla uno circuito del Jarama y también por la A5 en Arroyomolinos

Voz 1860 00:56 en ambos sentidos tanto de entrada como de eso

Voz 4 00:59 Dida muy densa la A tres en Rivas Vaciamadrid la seis en la zona del Plantío en Barcelona lo peor en la AP siete en Roca del Vallés en sentido Girona también en El Papiol en sentido Martorell ya esta hora complicado el acceso a Valencia por la A tres en Ribarroja de Turia también en Alicante pendientes de un accidente en la AP siete en Ondara complica la circulación hacia la capital alicantina en Sevilla dos accidentes están generando retenciones en la salida de la capital hispalense el primero por la A49 en Sanlúcar la Mayor hacía Ayamonte y otro en la A cuatro Un pese a vista sentido Madrid también en Cádiz complicada la A cuatro en Puerto Real hacia San Fernando

Voz 1827 01:46 los cinco violadores de la manada han pasado su primera noche en la cárcel de Sevilla uno a la espera de ser trasladados a otra prisión la satisfacción es prácticamente unánime con la sentencia del Tribunal Supremo que los condena por violación no por abusos sexuales como había hecho la Audiencia de Navarra que eleva su pena de cárcel de los nueve a los quince años tácticamente unánime pero no unánime del todo porque el líder de Lvov de Vox en Andalucía critica entre otras cosas que Se trata de una sentencia cargada de condicionantes políticos y mediáticos Laura martes

Voz 1276 02:14 a través de Twitter Francisco Serrano califica ese salto que da el Supremo desde el abuso a la violación como una apreciación y añade que será el Constitucional quien dirima finalmente el caso de la manada porque según este líder de Vox técnicamente no se puede cambiar ni empeorar la sentencia de la justicia Navarra que condenaba a cada uno de estos cinco violadores a nueve años de cara el recordemos que Serrano está suspendido como juez por alargar la custodia de un niño con su padre sin consultar a la madre y que sus afirmaciones no se aplican en este caso porque la fiscalía pedía dieciocho años de prisión para cada miembro de la manada y el Supremo los condena a quince lo que no podría haber hecho el alto Tribunal es condenarlos por encima de lo que solicitaban

Voz 1827 02:55 a partir de las doce y media les contamos que dicen sobre esto en el Tribunal Supremo les contaremos también la última hora sobre la investigación de lo que todo apunta Se trata un nuevo asesinato machista la Guardia Civil ha detenido al marido de una mujer cuyo cadáver habían encontrado en su casa en Canarias Radio Club Tenerife Miguel Rodríguez

Voz 0246 03:10 con toda seguridad será el próximo lunes cuando se conozcan los resultados de la autopsia del cadáver de la mujer de nacionalidad suiza cuyo cuerpo apareció la tarde de

Voz 1827 03:18 este viernes en su domicilio de la localidad tinerfeña

Voz 0246 03:20 indicó de los vinos fue su pareja sentimental quién avisó a la Guardia Civil el hombre también suizo era detenido este sábado por una denuncia anterior de la mujer sobre él por posibles malos tratos Hinault por el homicidio

Voz 1827 03:32 yo hoy ha terminado por fin la tensión de los doscientos mil opositores que esta mañana han hecho el examen para conseguir una de las treinta mil plazas para ser maestro o profesor Se trata de la mayor oferta de empleo en la educación pública en los últimos diez años

Voz 1860 03:44 desde el dos mil dieciséis que acabó con la carrera tres años yo empecé hace tres años pero lo he ido dejando entonces este año año y medio llevó con la supuesta en serio

Voz 5 03:52 pero es mejor del esperado creo que no ha sido muy complicado el practico es la primera vez sí entonces no me he dedicado nunca la enseñanza pelear finales conseguir un trabajo fijo pero yo estoy trabajando en un concertado no pero no es lo mismo al final en un colegio público

Voz 1860 04:07 sí porque es como que me da seguridad en decir que no

Voz 6 04:09 el sábado nos deja también en Reino Unido una polea

Voz 1827 04:12 hola muy turbia que envuelve a Boris Johnson en plena carrera por suceder a Theresa May se trata de una pelea con su pareja en la que tuvo que intervenir incluso la policía José Luis García Íñiguez

Voz 1061 04:21 la madrugada del viernes los vecinos de Johnson escucharon gritos portazos y golpes desde la casa del político y un vecino llamó a la policía después de haber llamado a la puerta sin respuesta hay de escuchar a la pareja de Johnson gritarle al déjate de los agentes comprobaron que ambos estaban bien y no fue necesaria ninguna intervención policial más The Gardian cuenta también que hay una grabación en la que se hoy un golpe muy fuerte de algo rompiéndose después de escucharse a Johnson gritar al déjate de mi jodido ordenador y negarse a abandonar la vivienda un incidente que llega como decías en plena recta final de las primarias en las que Johnson compite con el actual ministro de Exteriores de Exteriores Jeremy Hunt for suceder a Theresa May

Voz 1827 04:53 deportes José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buena

Voz 7 04:56 tras la Liga Endesa ACB tiene campeón el Real Madrid de baloncesto que ayer se ponía seis ocho siete cuatro en Barcelona hay se alzaba con su título número XXXV en la competición doméstica ha sido un día de celebraciones para el conjunto blanco en las instituciones esta mañana hablaba el capitán Felipe Reyes

Voz 6 05:10 el equipo que lleva unos años increíbles consiguiendo títulos cada año haciendo que lo difícil parezca fácil cuesta mucho venir aquí cada año y traer

Voz 7 05:20 además también del Real Madrid el equipo blanco trabajo que en el Club Deportivo tacón para crear

Voz 1827 05:24 un equipo femenino que el próximo año compitan en la máxima

Voz 7 05:26 categorías una idea que como les venimos contando en la Cadena SER desde marzo tienen claro en el club blanco

Voz 1827 05:31 hora catorce y cinco minutos

Voz 2 05:37 hora catorce Madrid

Voz 1860 05:42 buenas tardes casi veinticuatro mil personas para todos los gustos quienes se la juegan después de muchos años de trabajo

Voz 9 05:52 me juego el trabajo con eso te lo digo todo

Voz 1860 05:54 además yo me cambiaré provincia con lo cual es también me ha llevado más tiempo porque en una comunidad no te vale la nota de otra comunidad con lo cual pues yo estoy como empezando otra vez porque me he vuelto quienes repiten confiando en que esta vez sí

Voz 5 06:08 me presenté a veces años también pero no lo pasé y ahora pues volver a intentar otra vez

Voz 1860 06:12 los que han ido aprobar sin presión Isaías

Voz 10 06:15 es fechas se que Plaza no voy a tener en dos de los nervios ahora mismo no me sirven de nada creo que no ha sido muy complicado el practico así que bueno estoy contento

Voz 1860 06:24 así veinticuatro mil personas que aspiran a obtener una plaza de maestro de infantil o primaria en las oposiciones que se están celebrando en Madrid desde las nueve de esta mañana están a punto de terminar antes de las tres de la tarde hay siete opositores por cada plaza sobre educación precisamente hoy les estamos contando en la SER que los profesores de secundaria de los centros públicos se han encontrado con una sorpresa en el boletín de las notas finales en lugar de rellenar los sellos como es habitual el sistema informático raíces lo ha hecho por sí mismo a partir de las calificaciones obtenidas durante el curso pero sin tener en cuenta las valoraciones personales que cada profesor pueda hacer del trabajo realizado por los chicos CCOO dice que es ilegal Isabel albina Z data de un documento ilegal porque no cumple la normativa básica en materia de evaluación y además es ilegal porque suplanta las funciones del profesorado que vienen bien definidas también en la normativa básica debía realizarla

Voz 1275 07:25 profesorado no una máquina expendedora

Voz 1860 07:27 de valoraciones y evaluación según un algoritmo que por cierto se desconoce si las obras de mantenimiento por las que el nuevo Ayuntamiento de la capital ha suspendido una jornada solidaria con los refugiados que estaba autorizada desde hace tiempo esas obras tan urgente serán pintar de blanco

Voz 1434 07:44 una pared en la que avión mural lo denuncian

Voz 1860 07:46 los vecinos de La Guindalera en el distrito de Salamanca que son los que ocupan ese espacio de la gasolinera Alba es su portavoz

Voz 1438 07:53 mural colaborativo que sabía hecho por parte de los vecinos y bueno sea eliminados mural de hecho el mural está fuera de las instalaciones no afectaban en ningún caso al espacio de donde estaba prevista realizar la jornada

Voz 1860 08:06 más noticias que apuntamos en titulares con Javier Jiménez Bas y Cristina del Casar

Voz 1827 08:11 Podemos incorpora la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de El Escorial la propuesta que tiene que sea ratificada en el pleno del miércoles les llevará a gobernar junto al PP y Ciudadanos y evitará la entrada de la extrema derecha

Voz 6 08:22 vos

Voz 1860 08:23 los padres del colegio Blas de Lezo de las Tablas se encierran para pedir la continuidad de subdirector que ha sido retirado por la Consejería de Educación tras no superar el concurso de méritos pese a obtener un cuatro con veinticinco sobreviene el AMPA del centro defiende su continuidad por su novedoso dicen método

Voz 1827 08:39 hasta un diez por ciento de la población en su mayoría mujeres parece incontinencia anal el Hospital de La Princesa puesto en marcha una campaña para visibilizar esta patología que genera tanta vergüenza que en muchos casos los afectados ni siquiera llegan a consultar al médico

Voz 1860 08:54 desmantelada una red criminal dedicada al robo de vehículos operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid hay tres detenidos y se han incautado un total de nueve vehículos con un patrimonio total defraudado de cerca de trescientos cincuenta mil euros el Real Madrid campeón de Liga

Voz 11 09:14 va terminar el partido del Real Madrid y es campeón de Liga del Real

Voz 1860 09:22 donde la Liga ACB anoche se hizo con la Copa tras vencer al Barça en el Palau y así lo contaban nuestros compañeros de Carrusel los jugadores han traído hoy esa copa Madrid periplo por la Comunidad y por el ayuntamiento que ha terminado hace unos minutos José Antonio Duro

Voz 1827 09:36 hola buenas tardes hola qué tal muy buenas y celebración ya

Voz 7 09:38 esa mañana con el equipo en la capital XXXV ligas domésticas para el Real Madrid la última ayer en Barcelona ganó el cuarto partido con Campazzo de nuevo como protagonista y con celebraciones desde anoche y hoy también como dices en el Ayuntamiento y en la Comunidad de Madrid el equipo come ahora en el Santiago Bernabéu ya con una nueva en su

Voz 1827 09:55 los vitrinas también del Real Madrid pero en fútbol efecto

Voz 7 09:57 el equipo de la capital el Club Deportivo tacón ambos equipos trabajan para el año que viene salir como un mismo club en la máxima categoría femenina del fútbol español la Cadena Ser lo viene contando desde marzo

Voz 1827 10:07 todo próximo a llevarse a cabo gracias José Antón

Voz 1860 10:10 no más deportes al final de este Hora catorce Madrid vamos ahora con la información del Tráfico DGT María Herrero buenas tardes hola buenas tardes a esta hora vemos complicaciones para salir de la capital la A5 en Arroyomolinos también problemas en ambos sentidos en la A tres en la zona de Rivas Vaciamadrid y en la A6 está muy saturada sobre todo en ambas direcciones a la altura del Plantío y también en sentido A Coruña en la zona de Las Rozas y hoy se han registrado dos accidentes graves prácticamente a la misma hora un ciclista de sesenta años ha resultado herido de gravedad dad en la M trescientos uno en la plaza Madre Molas de la capital ha resultado también herido grave en este caso tras ser atropellado otro hombre de cincuenta y seis años José Ramón Santamarina portavoz del Samur es una pues Facundo

Voz 12 10:51 cita auditivo y visual que ha sido atropellado por una moto en un paso de peatones regulado por semáforos a víctima a la llegada de Samur Protección Civil presentaba un traumatismo craneoencefálico severo por lo que los sanitarios han procedido a entubar Let posteriormente le han trasladado en estado muy grave al Hospital de La Paz simultáneamente al se ha producido otro accidente de carácter grave un ciclista de sesenta años que ha sufrido una avería mecánica por lo que dicen los compañeros le ha roto la horquilla de la bici ya caído literalmente de cara sobre la calzada ha sido estabilizado y trasladado al Hospital doce de Octubre por Samur Protección Civil

Voz 1860 11:24 veintisiete grados en estos momentos en el centro de la capital han subido las temperaturas hice la previsión que lo van a hacer

Voz 1434 11:30 ver más hoy se espera que las máximas

Voz 1860 11:32 mueren con claridad los treinta grados por la tarde va a haber viento que soplará con algo más de fuerza

Voz 1434 11:38 así comienza Hora catorce Madrid en la dirección técnica

Voz 1860 11:41 Carlos Ródenas Marta Galán en la produce

Voz 1434 11:44 son Javier Jiménez Bas dos de la tarde doce minutos queda ya muy poquito para que terminen las mayores oposiciones a maestro de infantil y primaria que se convocan en Madrid son tres mil quinientas plazas para casi veinticuatro mil aspirantes es parte de él de acuerdo alcanzado entre el Gobierno central tres sindicatos CCOO UGT y CSIF para reducir al mínimo la interinidad entre los profesores que en nuestra región actualmente es del veinticinco por ciento Se celebran tienes en todas las comunidades menos en Euskadi aquí en Madrid ha comenzado a las nueve de la mañana en diferentes institutos públicos se prevé que terminen en breve antes de que lleguen las tres de la tarde Ángeles rezó

Voz 13 12:25 a las nueve los aspirantes empezaban a entrar en las aulas algunos como Antonio eran sinceros

Voz 10 12:31 no estoy sé que Plaza no voy a tener en dos de los nervios es ahora mismo no me sirven de nada sirven

Voz 13 12:36 hubiese preparado mejor estaría más nervioso primero el examen de Lengua y Matemáticas

Voz 5 12:41 la Generación del veintisiete que lo atípico oí luego de la verdad bastante sencillos y asequibles no han ido muy venido a pillar

Voz 13 12:49 después en el descanso algunos reconocían estar nerviosos pero satisfechos

Voz 14 12:53 ahora ha un poco más tranquila esta mañana poco más nerviosa por la incertidumbre de ser mi primera vez

Voz 1860 12:58 bueno ya hemos entrado hoy bueno

Voz 14 13:01 ya hemos hecho que examen ya lo asistimos en tierra

Voz 13 13:05 la segunda parte aseguran ha sido un poco más difícil con una prueba de inglés muy complicada y enrevesada algunos como María ya tienen experiencia en la enseñanza pero prefieren la pública

Voz 15 13:15 he estado dos años y medio trabajando en un colegio concertado e ya Verge me gusta entonces quiero pasarme la publica porque

Voz 13 13:24 en lo que creo algunos familiares han querido acompañar a los aspirantes hasta las puertas otros incluso más allá una de las opositoras ha tenido unos minutos para darle de mamar a su bebé en una habitación habilitada para ello

Voz 6 13:41 son ahora mismo

Voz 13 13:42 no está a punto de acabar el último examen una oferta que convertirá en trabajadores fijos el noventa por ciento de las plazas interinas

Voz 1434 13:49 bueno objetivo este de reducir a menos del diez por ciento a los interinos en la enseñanza española que esperan conseguir antes del año dos mil veintidós Antonio Martínez precede presidente de CSIF Educación en Madrid buenas tardes

Voz 16 14:03 hola buenas tardes bueno todo en orden verdad

Voz 1434 14:06 con orden aquí en Madrid en la celebración de estos exámenes no ha habido incidencias más allá de la dificultad que hayan podido presentar los propios exámenes verdad

Voz 18 14:13 correcto todos algunos comentan los compañeros pues ha Ricciardo con toda normalidad anticipe estábamos detectando Chávez de Estados Unidos Compañet porque parece ser que la prueba así de inglés una segunda prueba la prueba práctica pues bastante animados que ha tenido culpa mundial tan enrevesada como país anteriormente entonces vamos a ver otra ver como parece claro y las pruebas de cultura general matemáticas asequible la de Lengua también pero que estás haciendo un poquito vamos a lo que hemos visto

Voz 16 14:52 pero cuchillos porque estoy nos compañía si los resultados

Voz 1434 14:55 cuando se van a conocer

Voz 18 14:57 los resultados yo creo que a partir del día tantos te juro que yo he tenido también de los tribunales quitado algunos las células antes a partir ya del dos de julio sabrán poner punto hacia el honor de la utopía condicionales y a participar en Chipre los ocho días

Voz 1434 15:11 bueno pues todavía un poquito más de agonía para estos aspiran

Voz 1276 15:14 Theresa a profesores lo comentábamos antes

Voz 1434 15:17 es esta convocatoria de hoy que no sólo en Madrid que se hace también en el resto de España en todas las comunidades salvo en Euskadi es parte de ese acuerdo que firmaron los sindicatos CSIF es su

Voz 1276 15:27 huyó junto con CCOO y UGT con el Govern

Voz 1434 15:30 bueno entonces del Partido Popular para acabar con este alto porcentaje de interinidad que hay en España aquí en Madrid estamos hablando de que hoy están en juego tres mil quinientas plazas queda todavía mucho por delante quedan otras convocatorias todavía que realizar pero no sí estamos yendo por el buen camino Si con cifras como las de las plazas que se convocan hoy vamos a conseguir ese objetivo de reducir al diez por ciento como mucho a la interinidad

Voz 18 15:54 bueno nosotros estamos orgullosos de acuerdo como tiene interiormente un acuerdo que va a suponer una así como como quinientas plazas el igual en todo el Estado se convocan treinta mil cerca treinta plazas en todo el Estado sea estamos muy orgullosos de crear empleo ídem Leo estable ir a estabilizar las plantillas el objetivo que hemos marcado como decía muy bien anteriormente es combatir chicos el noventa por ciento de las plazas interinas en el horizonte del dos mil veintiuno o llegar a conseguir el ocho por ciento es decir que no haya más noches nueve por ciento aproximadamente trinos de plazas estas plazas

Voz 1434 16:35 bueno pues ojalá que se consiga ese objetivo que va a ser bueno para para todos Antonio Martínez responsable de Educación de CSIF en Madrid muchísimas gracias por atender nuestra llamada buenas tardes

Voz 16 16:46 bueno pues sí

Voz 1434 16:47 acciones que siguen al último día de cole en Madrid acaba de terminar el curso con algunos problemas además en Secundaria provocados de nuevo por raíces ese sistema informático que se implantó hace unos años en todos los centros educativos públicos de la Comunidad de Madrid es un asunto que les estamos contando esta mañana aquí en la SER los profesores de los institutos se han encontrado una sorpresa en los boletines de las notas finales en lugar de rellenar los Ellos como es habitual el sistema lo ha hecho por sí mismo a partir de las calificaciones obtenidas durante el curso pero sin tener en cuenta las valoraciones personales que cada profesor pueda hacer del trabajo realizado por los chicos la Consejería de educación dice que no se está suplantando a los profesores que se les está ayudando Comisiones Obreras denuncia que es ilegal Laura Gutiérrez

Voz 1275 17:34 las notas las deben poner los profesores es lo que dice la normativa sin embargo en la ESO este final de curso ha venido con sorpresa los documentos de la evaluación final han llegado a los centros a medio rellenar por el sistema informático raíces ha calificado parte de las competencias de los alumnos sin pasar previamente la calificación del tutor correspondiente lo denuncia Isabel Garbín portavoz de Comisiones Obreras

Voz 19 17:56 analizar la evaluación de las competencias lo que realiza es una equiparación de competencia

Voz 1479 18:02 con materias a modo de ejemplo la competencia lingüística la equipara con la asignatura Lengua Española y en este caso eh también deja de evaluar las competencias tras

Voz 1275 18:14 sal según la normativa son los tutores de los alumnos de ESO los que califican si se han conseguido los objetivos de cada asignatura

Voz 1434 18:21 sí se han adquirido las competencias de

Voz 1275 18:23 o currículo con comunicación lingüística en matemáticas en sentido emprendedor y esa potestad sigue siendo suya explica la Consejería de Educación que raíces sólo ha rellenado algunas de estas calificaciones para facilitarles el trabajo pero que la asignación de notas no es definitiva debe ser confirmada y completada por el profesor y ahí viene el segundo problema a estos documentos sólo pueden acceder en los centros los equipos directivos y no los tutores dice comisiones que todo el mundo se trata de un documento ilegal porque no cumple la normativa básica en materia de evaluación una normativa que es estatal y que deben eh su deben sujetarse a ella a todas las comunidades autónomas es ilegal porque suplanta las funciones del profesorado que vienen bien definidas también en la normativa básica es que sí Andy Cato ha llevado esta irregularidad ante el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid ya ha presentado un escrito de reclamación en la Consejería a dos de la tarde diecinueve minutos

Voz 1434 21:26 el Gobierno tripartito de Madrid capital sigue deshacían no lo que dejó hecho el Ejecutivo de Manuela Carmena se lo hemos venido contando esta semana lo últimos el cierre de la gasolinera un espacio vecinal que está en La Guindalera en el distrito de Salamanca la nueva junta de distrito ha suspendido todas las actividades previstas para el verano en este centro y mismos iban a celebrar unas jornadas de Apoyo a los Refugiados oficialmente T han suspendido esta actividad por labores de mantenimiento bueno pues los vecinos denuncian esta mañana que esas labores de mantenimiento tan urgentes eran pintar una pared para quitar humoral Marta Alberca

Voz 0542 22:01 se han cancelado la jornada solidaridad con los refugiados de hoy pero también los actos previstos durante el verano en el espacio vecina en la gasolinera ayer funcionarios del Ayuntamiento cambiaron las cerraduras y hoy han comenzado las obras por el momento las obras han consistido en tapar un mural que había en la entrada Alba es miembro del colectivo vecinal

Voz 1438 22:17 lo que nos hemos encontrado es que hoy a primera hora de la mañana lo que había era una persona que bueno pues retirando mural que había en una de las paredes del espacio eh bueno queramos Ur al colaborativo que sabía hecho por tardes los vecinos bueno pues que sea tapiado directamente sea sea eliminado el mural entonces bueno pues esas eran todas las de hecho el mural está fuera de las instalaciones afectaban en ningún caso al espacio de donde estaba prevista realizar la jornada

Voz 0542 22:47 ante la cancelación de las jornadas solidarias los vecinos han invitado a los grupos de música que iban a participar en el concierto a realizar un concierto acústico en el exterior del espacio porque de momento siguen sin poder entrar en el interior del recinto

Voz 1438 22:59 cuando fuimos a recoger materiales personales que tenemos dentro del espacio no podíamos entrar en espacio entonces no hemos recibido ninguna ninguna constancia ni ninguna notificación oficial simplemente a través de los funcionarios que habitual vetan es proporcional el acceso nos han dicho que no podíamos entrar en ninguno de los espacios

Voz 0542 23:21 los vecinos han pedido una reunión con la Concejalía del Distrito reunión que el Ayuntamiento ha aceptado pero que todavía no hay fecha de decisiones de los gobiernos

Voz 1434 23:28 Nos que salen de los pactos poselectorales que están dando alguna que otra sorpresa en El Escorial cinco días después de la investidura del alcalde del Partido Popular cuando todo el mundo da por hecho que PP y Ciudadanos con el apoyo de Vox gobernaría en en la localidad Unidas Podemos anuncia que formará parte del ejecutivo municipal con dos ediles en la junta de gobierno así que PP Ciudadanos Podemos estarán juntos en el Ayuntamiento de de El Escorial aunque Podemos no va a tener ningún concejal de área Raquel Fernández

Voz 1915 24:00 Unidas El Escorial ha colgado en redes sociales un comunicado justificando su decisión en que han decidido favorecer el entendimiento con el grupo mayoritario en el equipo de gobierno aceptando la incorporación de dos de sus miembros a la Junta de Gobierno y asumiendo su presencia en otros órganos y entidades municipales fuentes del PP puntualizan que este partido no entran Gobierno que sólo lo hace en la Junta Ike no tienen delegaciones asignadas detallan que el gobierno local está integrado por seis ediles del PP y uno de Ciudadanos sumando un total de siete concejalías avanzan en el PSOE que la propuesta se llevará al pleno del miércoles por lo que su portavoz Cristian Martín pide a Unidas El Escorial que reconsidere su postura

Voz 23 24:41 el Quicken porque están a tiempo ni una al Partido Socialista Obrero Español para hacer una oposición seria firme y constructiva aún Partido Popular cuyo proyecto está agotado lleva ya doce años en El Escorial pues con un montón de de problemas que no están resolviendo entre ellos una una carencia evidente en la calidad de los servicios públicos

Voz 1915 25:00 tras las elecciones el Ayuntamiento de El Escorial ha quedado formado por seis ediles del PP cinco del PSOE tres de Unidas El Escorial dos de Vox y uno de Ciudadanos

Voz 1434 25:13 las familias del colegio Blas de Lezo en las tablas en la capital Se van a encerrar esta noche en el centro para reclamar a la Consejería de Educación que no aparte al actual director que lleva con ellos desde que empezó a funcionar ese colegio hace cuatro años la Consejería lo cambia porque el proyecto que ha presentado el director en el último proceso de elección no ha pasado el corte Cristina el Casar

Voz 1509 25:33 aunque el proceso se ha llevado a cabo con las medidas adecuadas las familias del Centro de Educación Infantil y Primaria sospechan arbitrariedad en la calificación del Proyecto Educativo de Montellano suspenso frente a la conformidad de las familias que lo definen como innovador vinculado a la comunidad educativa mientras desde la Consejería apoya la decisión de la Comisión del concurso de cesar a Montellano de su cargo ya han presentado un nombramiento extraordinario al no haber candidato ni proyecto alternativo José Ramón Pin portavoz de las familias del colegio Blas de Lezo

Voz 24 26:05 es un caso de excepcionalidad porque al haber quedado la plaza vacante es posible ofrecerle Javier una prorroga una prórroga de un año y que al final de esa prórroga ese volviera a presentar otra vez proyecto de dirección qué es lo que estamos solicitando a los padres que el coche al Consejo Escolar además a los padres a la comunidad educativa que estamos todos a favor de la continuidad de equipos directivos actual

Voz 1509 26:25 además de las movilizaciones de este fin de semana las asociaciones familiares están llevando a cabo una recogida de firmas que ya han presentado a la directora del Área Territorial Coral Báez y una campaña en redes sociales con la que esperan revocar la decisión y conseguir la continuidad de la actual director

Voz 1434 26:42 del Hospital de la Princesa ha querido dar visibilidad a una enfermedad que sin poner en riesgo la vida de quienes la padecen si les condiciona de forma absoluta estamos hablando de la incontinencia anal una patología que padece hasta un diez por ciento de la población la mayoría mujeres que genera tanta vergüenza que en muchos casos los afectados no llegan siquiera a consultar con su médico Teresa Rubio Angeles

Voz 1275 27:02 empezó a padecer incontinencia anal después del parto

Voz 19 27:04 de su tercer hijo ubique que cambiar el trabajo dejé mi vida social me aisle de todos de todo también un descuido un poco la vida con mis hijos llegaba pero cuenta que pudieran pero SAR sus amigos que su madre olía mal no iba a los partidos de fútbol no iba a la playa ella a la piscina tengo la gran suerte de tener un marido que entendió muy bien mi problema y me ayudó y tuve la gran suerte al cabo de diez años de que encontrado mi tratamiento lleva un euro modulado

Voz 1275 27:39 vuelve a sonreír la incontinencia de Maite empezó después de una operación de marketing

Voz 25 27:43 yo termino todos pues me queden continente después de sufrir lo más de cuatro años en mi casa sin poder hacer nada pero yo sí que parejas las esperanzas de vivir no tenía ganas de vivir porque no podía salir de casa pero bueno tuve la gran suerte de que en un día pues se encontró una doctora que en con

Voz 1275 28:01 ahora mi solución hay solución y eso es lo que los profesionales de la princesa quieren que se divulgue por eso han puesto en marcha una campaña Helena Bermejo es especialista de la Unidad de color proyecto elogia del Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo

Voz 26 28:13 apaños se llama dejaba escapar el mensaje que quiere transmitir es por un lado que el paciente puede dejar de tener escapes y por otro lado nos habla también de esa parte de aislamiento que conlleva la enfermedad hay que recordar de nuevo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros que esto afecta muchísimo la calidad de vida les hace aislarse laboralmente socialmente también en el entorno

Voz 1275 28:40 aunque se desconoce la incidencia real de este tipo de incontinencia Se estima que la pueden sufrir un diez por ciento de la población de ellos un treinta por ciento no consulta con su médico por vergüenza

Voz 7 28:54 José Antonio Duro buenas tardes queda muy buenas si mañana de celebraciones para el campeón de la Liga Endesa ACB que repitió título y que ayer de nuevo con un gran partido de Campazzo se fue hasta los veintiocho de valoración volvió a ganar al Barça en el cuarto partido de la final ha sido día de celebraciones blandía de Laso que estalla en Madrid con Felipe Reyes hablando claro en la Comunidad esta mañana

Voz 6 29:13 y qué decir pues que somos la hostia perdón la para agradecer los un equipo el equipo que lleva unos años increíbles consiguiendo títulos cada año haciendo qué

Voz 7 29:27 era de la Liga del Real Madrid a las informaciones el día también del conjunto blanco afecta a otro equipo en la capital el Club Deportivo tacón ambos equipos trabajan para el año que viene salir como

Voz 1827 29:36 en un mismo club en la máxima categoría femenina

Voz 7 29:38 el español la Cadena Ser lo viene contando desde marzo y es un proyecto próximo a llevarse a cabo

Voz 1860 29:42 veintisiete grados ahora mismo en el centro de la capital hoy máximas que van a superar los treinta mañana más calor según anuncia la previsión del tiempo que disfruten de la tarde sigue Hora catorce en este nuevo

Voz 1827 30:04 dos y media la uno y media en Canarias hola de nuevo muy buenas tardes este primer fin de semana del verano llega con temperaturas altísimas y con el anuncio de una primera ola de calor en los próximos días los niños están ya en casa en vacaciones mañana la noche de San Juan que este año coincide además con Puente en la Comunidad Valenciana así que como les contábamos en el avance de este Hora catorce en Gijón que haya mucha gente huyendo hacia la playa siguen los atascos DGT Patricia Arriaga buenas tardes muy buenas tardes

Voz 4 30:45 después a esta hora la circulación se va normalizando poco a poco pero aún van a encontrar dificultad en la salida de Madrid por la A5 en Arroyomolinos y en ambos sentidos tanto de entrada como de salida muy densa la A tres en Rivas Vaciamadrid y la A6 en El Plantío Majadahonda en Barcelona está ahora lo peor en la AP7 en Roca del Vallés en sentido Girona hay precisamente en Girona muy congestionada la C31 cinco en Llagostera hacia el enlace con la C sesenta y cinco también pendientes de varios alcances que retiren el tráfico hasta ahora en la entrada Valencia por la A tres en Ribarroja de Turia en Alicante la AP siete en Ondara hacia la capital alicantina

Voz 19 31:23 Murcia la A7 en Cabezo de Torres

Voz 4 31:26 sentido Alicante y en Sevilla en la A cuatro en Bella Vista en sentido a Madrid mucha precaución al volante

Voz 1827 31:31 gracias Patricia este sábado que nos deja un posible crimen machista en Tenerife y las críticas del líder de Vox en Andalucía a la sentencia del Tribunal Supremo contra los cinco violadores de la manada Francisco Serrano que así se llama asegura que esta sentencia está cargada de condicionantes políticos y mediáticos que dice equivocadamente que el Supremo no podía empeorar la sentencia de la Audiencia de Navarra que los había condenado a nueve años de prisión desde el Supremo nos dicen que estos argumentos no cuestionan el contenido de la sentencia y que los jueces se han limitado a condenar por un delito pero que no han modificado los hechos probados este sábado veintidós de julio ha empezado así

Voz 15 32:13 todo dos años y medio trabajando en un colegio concertado ya ves que me gustan doce quiero pasarme la publica porque es lo que creo

Voz 5 32:22 a finales conseguir un trabajo fijo y estoy trabajando en un concertado pero no lo mismo al final en un colegio

Voz 10 32:29 público bien la verdad mejor de lo esperado creo que no ha sido muy complicado el practico así que bueno estoy contento para mí

Voz 1827 32:36 las voces de algunos de los opositores doscientos mil en total que han hecho esta mañana el examen para tratar de conseguir una de las treinta mil plazas de profesor o maestro en la educación pública Almudena López sino buenas tardes

Voz 27 32:47 las tardes la convocatoria de hoy es la mayor de la última década el objetivo fundamental es reducir el número de interinos de la actual veinticuatro por ciento al diez de aquí a dos mil veintidós

Voz 1827 32:57 España Michelle Bachelet la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha estado en Venezuela desde allí ha pedido al régimen de Nicolás Maduro que libere a todos los detenidos por ejercer ha dicho sus derechos civiles

Voz 1548 33:09 aunque aún llamado a las autoridades a liberar a todos quieren detenidos o privado de libertad por ejercer sus derechos civiles y políticos de forma pacífica a mí me duele las cifras en vena salta me duele porque veo lo que le pasa a la gente y creo que le duele le le dolar igualmente a todos los líderes políticos que quieren a su país

Voz 1827 33:30 hoy vamos a escuchar también la voz de Margarita Salas es doctora en Bioquímica experta en biología molecular

Voz 27 33:35 ella acaba de hacer historia al convertirse en la primera española que recibe el premio a toda su carrera de la Oficina Europea de Patentes a pesar de que puede hacerse cuesta arriba ella anima a los jóvenes a seguir investigando

Voz 28 33:47 sí siempre me metería por supuesto si a uno les gusta pues hay que seguir adelante Hay un chico entusiasta dedicación pues yo veo sale adelante si no se puede salir adelante en España pues que que se sale adelante en el extranjero

Voz 1827 34:04 pero antes de los deportes nos vamos hasta Valencia porque allí sí han encontrado el cadáver de una ballena en Gandía Radio Valencia Manuel Gil

Voz 29 34:10 el cadáver de esta cría de cachalote de unos siete metros de longitud aparecido varado en una escollera cerca del puerto de Gandía Miguel Ángel Picornell concejal del Ayuntamiento Gandhi en se aseguraba la Ser que ya se ha puesto en marcha todo el dispositivo para mover al animal hasta el puerto y analizarlo

Voz 30 34:28 se procede y a partir de este instante a las maniobras para introducirlo en al puerto de Gran Vía eh extraerlo analizarlo por parte de los sean pelos en horas

Voz 0055 34:38 en los últimos años ha aumentado el número de ballenas

Voz 29 34:40 que se ven en las zonas más próximas a todo el litoral de la Comunitat Valenciana y ahora los deportes el Real Madrid repite

Voz 1827 34:47 como campeón de la Liga Endesa José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas y ya lo celebra en la capital el conjunto

Voz 7 34:52 Pablo Laso que esta mañana ha sido recibida en las instituciones en el Ayuntamiento en la Comunidad con ese trofeo doméstico el trigésimo quinto en la historia de la sección de baloncesto del Real Madrid en la pista del Palau empezaron las celebraciones con Campazzo Llull Pablo Laso aquí en las

Voz 31 35:06 ahora que lo lo primario era tratar de conseguir el título tan ansiado de defender con un equipo tan duro como es el Barça no hacíamos de energía no hacía muy baloncesto el equipo ha hecho un trabajos espectacular no para

Voz 9 35:18 para poder conseguir este título contra un gran Barcelona y la verdad es que estar muy contentos

Voz 32 35:22 lo lo que lleves en deporte lo más difícil es construir es mucho más fácil destruir para ahora sin Luca agravada por eso soy entrenador porque me porque al final tienes que seguir trabajando y buscando nuevos retos

Voz 7 35:33 además también del Real Madrid el equipo blanco trabajo con el Club Deportivo tacón para crear un equipo femenino de fútbol que el próximo año compita en la máxima categoría es una idea que como lema

Voz 1061 35:41 venimos contando en la Cadena SER desde marzo tienen

Voz 7 35:44 pero en el club blanco y citas del día desde las nueve el decisivo España Polonia en la Euro sub veintiuno a esa hora también el último partido de la serie final de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre Barça y El Pozo y el fin de semana nos deja el Gran Premio de Francia de Fórmula uno

Voz 6 36:47 los cinco violadores de la manada han pasado su primera

Voz 1827 36:50 anoche en la cárcel de Sevilla uno a la espera de ser trasladados a otra prisión en los próximos días porque en esta sólo están los presos con condenas breves la mayor parte de partidos y organizaciones feministas han aplaudido las Denia del Tribunal Supremo que los condena por violación no por abusos sexuales como había dictaminado la Audiencia de Navarra la mayor parte porque atentos a la valoración que hacía esta mañana en Twitter el líder de Vox en Andalucía que se llama Francisco Serrano

Voz 1882 37:14 Sergio Soto con un hilo de cinco tuits el ex magistrado concluye que el caso de la manada se acabará resolviendo en el Tribunal Constitucional dice Serrano el texto es algo farragoso vamos a intentar que quede claro que el Supremo comete un error técnico según su criterio un órgano judicial que conoce los hechos a través de un recurso no

Voz 1827 37:32 puede empeorar la situación de los acusados Corres

Voz 1882 37:34 exacto lo que dictaron los tribunales precedentes porque porque siempre según su criterio para una correcta consideración de las pruebas que permita el cambio éstas deben practicarse en presencia del órgano judicial que las valora es decir del Supremo que debería haber vuelto a pedir la práctica de las pruebas y estudiarlas como el Supremo recibió el material a valorar de los tribunales que enjuiciar On antes el caso Serrano atribuye su sentencia a una mera apreciación del Tribunal concluye consideró técnicamente que no se puede cambiar alterar ni empeorar la sentencia condenatoria nos volvemos a encontrar con una sentencia cargada de condicionantes mediáticos y políticos que acabará ante el Tribunal Constitución

Voz 1827 38:14 bueno una sentencia cargada de condicionantes mediáticos y políticos el Supremo uno podían empeorar la sentencia de los jueces navarros Alberto Pozas buenas tardes hola Roberto buenas tardes hablado con fuentes del Supremo que nos dicen tiene algún fundamento jurídico esto que dice el líder de Vox es un sinsentido entre

Voz 0055 38:31 buenas supremo no reconocen que siempre hay que tener mucho cuidado a la hora de condenar a una persona por un delito del que ha sido absuelto pero que en este caso se han cumplido todos los requisitos Iker lo que dice el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz por ser suaves no tienen ningún sentido Nos destacan que

Voz 1827 38:44 para empezar los hechos probados no sean modificados

Voz 0055 38:47 los mismos que los de la primera sentencia y que sea respetado el principio acusatorio yo siempre han estado acusados de violación y competiciones aún mayores de cárcel de hecho ellos los jueces lo contábamos ayer le habían condenado por más delitos pero que a estas alturas del proceso ya no se podía hacer el Supremo según nos cuentan se ha limitado a modificarla su asunción de estos hechos en un párrafo distinto del Código Penal y eso se puede hacer lo reconocía incluso que lo acabamos de mirar la propia sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de segunda instancia de hecho Roberto la defensa de la manada siempre se ha quejado de que fueron condenados por abusos cuando ellos siempre habían sido habían ten

Voz 1827 39:18 lo que defenderse de la violación e Alberto recuérdanos quiénes Francisco Serrano es un juez que fue apartado de la carrera judicial verdad

Voz 0055 39:25 es un viejo conocido del Tribunal Supremo Francisco de Asís Serrano ex juez fue juez de Familia pero en medio fue suspendido por prevaricador por saltarse el régimen de custodia de un niño quitándose la a la madre para que el pequeño pudiera salir de procesión con su padre cuando no le tocaba lo hizo saltándose todos los trámites que podía saltarse su condena por prevaricación pasó por manos del Tribunal Supremo que la subió hasta los diez años aunque finalmente quedó en dos entonces ya coincidió con dos jueces del Tribunal de la manada Andrés Martínez Arrieta por ejemplo ha presidido el Tribunal de la manada y entonces fue ponente de la sentencia que le condenó por prevaricado

Voz 1827 39:55 gracias Alberto la violencia contra las mujeres que nos deja otros avaló dramático en Canarias la Guardia Civil investiga allí un posible crimen machista en Tenerife Jardiel Rodríguez buenas tardes

Voz 0246 40:05 buenas tardes la Guardia Civil investiga un posible caso de violencia

Voz 1827 40:08 está en Tenerife el cadáver de una mujer de

Voz 0246 40:11 sesenta y cuatro años y nacionalidad suiza fue hallado ayer tarde con claros signos de violencia

Voz 1275 40:16 en su vivienda en la localidad tinerfeña

Voz 0246 40:19 Oña dedicó de los vinos al norte de la isla fue su pareja sentimental también suizo quién avisó a los agentes quiénes han procedido esta mañana a su detención por una denuncia anterior de la mujer sobre él por posibles malos tratos Hinault por el homicidio cuyo motivo de la muerte por el momento se desconoce hasta que se conozcan los resultados de la autopsia con toda seguridad el próximo lunes las primeras investigaciones apuntan a que la mujer podría haber fallecido entre veinticuatro y cuarenta y ocho horas antes

Voz 1827 41:08 las negociaciones para una investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno se desarrollan si es que se están desarrollando fuera del foco de los medios de comunicación ayer mismo escuchamos en el Consejo de Ministros a la portavoz del Gobierno en funciones insistir en que PP y Ciudadanos deberían permitir su investidura para no bloquear así la situación política pues hoy respondía desde Ciudadanos César Zafra que es el número dos del partido de Albert Rivera en la Comunidad de Madrid dice César Zafra que el PSOE le pide la abstención a Ciudadanos pero que en realidad es una especie de argucia política porque lo que desea es ponerle la alfombra roja Esquerra Republicana

Voz 0956 41:43 otros dijimos que el señor Sánchez no iba a ser investido con nuestros votos y así va a ser porque al final el señor Sánchez lo que quiere usar nuestra escusa para no pactar con los independentistas cuando en realidad hemos visto que Navarra en el momento que tiene oportunidad lo ha hecho yo creo que lo que tiene que hacer el señor Sánchez es dejar de intentar mentir a los ciudadanos y hacer lo que lleva preparando hacer desde hace más mal

Voz 1827 42:02 así que el PSOE pide la abstención a Ciudadanos no porque así no necesite la abstención de Esquerra Republicana para gobernar sino porque según dice Ciudadanos lo que realmente quiere pactar con Esquerra Republicana en fin en Canarias hoy está previsto que se presente el acuerdo que los socialistas han firmado con Podemos con Nueva Canarias y con cuarto partido de La Gomera y acuerdo que supone dejar fuera del poder de las islas por primera vez en veintiséis años a Coalición Canarias Radio Club Tenerife Ana Martínez

Voz 1275 42:30 si dentro de dos semanas como máximo tendrán lugar la investidura del socialista Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno de Canarias así lo han adelantado hoy los firmantes del llamado pacto de progreso de progreso PSOE Nueva Canarias si podemos y Asociación Socialista Gomera han presentado además un documento que sienta las bases del programa que pretenden desarrollar cuyo contenido se centra sobre todo en medidas sociales promoción de las políticas de igualdad y el refuerzo de los servicios públicos el acento se pone según ha apuntado el propio Torres en alcanzar la justicia social

Voz 39 43:00 hemos presentado hoy con la firma un documento que se acerca a la treintena de folio en el que no yo que ponemos las bases de la gobernabilidad de Canarias y el primero de los puntos que vamos a luchar como se merece esta tierra porque ineludible para erradicar la pobreza inclusión social depende

Voz 1275 43:20 a han resaltado además que defenderá los intereses de Canarias ante el Estado y la Unión Europea

Voz 1827 43:26 esto en Canarias en Castilla y León ya hay acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos que la semana que viene van a negociar el reparto de las consejerías de la Junta el PP va a seguir gobernando en aquella comunidad como ha hecho en los últimos treinta y dos años a pesar de las promesas de ciudadano de abrir allí una nueva etapa Radio Valladolid Manuel Rodríguez

Voz 0055 43:42 en Castilla y León PP y Ciudadanos no se ponen de acuerdo en el reparto de consejerías por eso el candidato de Ciudadanos a la Junta Francisco Igea tiene previsto reunirse el lunes en Madrid con los hombres de Alves

Voz 1827 43:52 era para decidir qué hacen ante esa resistencia de

Voz 0055 43:55 PP a ceder algunas parcelas de poder en Castilla

Voz 1827 43:58 León Francisco Igea no descarta incluso romperle

Voz 0055 44:00 en el Partido Popular en Castilla y León se al final el PP no accede a sus peticiones Francisco

Voz 34 44:06 lo que tiene que ocurrir para que digamos si quiero es que somos capaces de transmitir también en la estructura ese gobierno conjunto con esa voz confunda con esa capacidad capacidad de decisión conjunta eso es lo que tiene que ocurrir momento no ocurre

Voz 0055 44:19 en Ciudadanos incluso hay voces que piden romper con el Partido Popular y negociar con el PSOE como por ejemplo la ex portavoz municipal de Burgos gloria bañeras declaración

Voz 24 44:27 pero a la Cadena Ser en una comunidad como la nuestra

Voz 40 44:29 muy al contrario por ejemplo en Andalucía el cambio tenía que venir lo que la mano te lo ideal o en todo caso del socialismo pero no desde luego del PP si esperanzada de que no se consuma en la es más parte

Voz 0055 44:43 por su parte los populares se muestran confiados en limar asperezas la próxima semana con Ciudadanos para tratar de llegar ya a un acuerdo definitivo de Gobierno en Castilla y León

Voz 1827 45:21 después de muchos meses o hasta años estudiando dos cientos mil opositores se han examinado hoy para conseguir una de las treinta mil plazas de profesor la mayoría maestro que ha salido a concurso Se trata Adela Molina de la mayor oferta de empleo en la educación pública en una década

Voz 0011 45:36 Beatrice reconoce que está nerviosa claro por supuesto oye lleno lo está ya es una de los casi doscientos mil aspirantes que este sábado se examina de las oposiciones a docente quiere ser profesora de Infantil lleva años preparándose

Voz 43 45:48 llevo dos años preparándome la oposición desde septiembre de dos mil diecisiete el primer año

Voz 1827 45:53 obviamente dedicar menos horas y este año más eh

Voz 43 45:55 entre mínimo tres cuatro horas diarias