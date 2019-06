Hora 14 Fin de Semana (23/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes Naciones Unidas acaba de pedir a Estados Unidos y a Irán que eviten la escalada de tensión que han impulsado desde el jueves cuando el régimen de Teherán derribó un dron norteamericano sólo unas horas después de que Donald Trump dejara la puerta abierta a una posible operación militar sobre suelo iraní hoy hemos leído en la prensa estadounidense que la Casa Blanca ya ordenó esta semana ciberataques contra sistemas informáticos de Irán José Luis García Íñiguez buenas tardes buenas

Voz 1061 00:47 tardes ciberataques dirigidos contra el sistema de control de los misiles iraníes y que fueron en una respuesta el jueves al derribo el dron estadounidense en el estrecho de Ormuz esta operación llevaba semanas preparándose y dejó inutilizados los ordenadores de los lanzamientos de Teherán es un nuevo episodio en la escalada entre ambos países en la que también continúa la escalada retórica esta misma mañana el asesor de seguridad de la Casa Blanca John Bolton su aire en moda de ellas ha dicho en una visita a Israel que las sanciones están haciendo mella en Irán y que Teherán no debe confundir la prudencia de Washington con debilidad además un general iraní ha advertido de que un conflicto en el Golfo Pérsico sería incontrolable para cualquier país mientras el Secretario General de la ONU tanto António Guterres acaba de decir que todos los involucrados deben tener nervios de acero para evitar la escalada

Voz 1827 01:30 a partir de las doce y media se lo contamos y nos iremos hasta Estambul prueba de fuego hoy para el presidente Erdogan en la repetición de las elecciones locales

Voz 3 01:37 en este que es el principal activo turístico del país

Voz 1827 01:40 elecciones que se repiten precisamente porque el partido de Erdogan las impugnó cuando perdió en marzo Laura Marcos

Voz 1276 01:45 quedan apenas dos horas para que cierren los colegios electorales en la capital turística del país que concentra un tercio de su riqueza y los sondeos apuntan a que los diez millones de personas llamadas hoy a las urnas pueden volver a arrojar un resultado muy igualado el socialdemócrata imam o blues ha votado entre aplausos en marzo ganó por apenas trece mil votos al partido del presidente Erdogan aunque la Junta Electoral anuló ese resultado esta segunda vuelta se mide casi en clave plebiscitaria porque Erdogan ya ha perdido la alcaldía de la capital de Ankara y hoy puede perder otro importante feudo el voto kurdo el de castigo por la recesión económica y la abstención que suele penalizar a los opositores decantarán la Victory

Voz 1827 02:27 todo esto en un domingo con malas noticias desde Costa de Marfil una mujer española ha muerto en un accidente de autobús en aquel país en cuarenta y ocho horas espera que su cadáver ser repatriados ir a Valdés

Voz 4 02:36 la fallecida es Teresa Cardona de cuarenta y dos años subdirectora del Colegio Mayor Bonaigua de Barcelona acompañaba a un grupo de treinta estudiantes del último curso del colegio Canigó ella universitarias de su propio centro en una actividad de promoción social en el país el accidente se produjo ayer y otras diez personas han resultado heridas el ministro de Asuntos Exteriores en funciones Josep Borrell ha lamentado este fallecimiento a través de su cuenta de Twitter

Voz 0011 03:00 jurado que siga atentamente la situación

Voz 4 03:03 es una el de la embajada ya ha acudido al lugar de los hechos para asistir a las víctimas gestionar su traslado e informar a sus familias

Voz 1827 03:17 el líder de Vox en Andalucía insiste hoy en criticar con supuestos argumentos técnicos argumentos que son falsos la sentencia contra los cinco violadores de la manada ayer además de esto dijo que estas sentencias un torpedo directo contra la heterosexualidad dictado por la turba feminista al Partido Socialista de Andalucía le pide al PP y a ciudadanos que Condé

Voz 3 03:36 con estas palabras de su socio parlamentario

Voz 1827 03:39 del PP desde el PP madrileño hablaba hoy Isabel Díaz Ayuso

Voz 5 03:42 desde luego no se puede poner en tela de juicio la justicia española ir desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo de muchas pruebas y por tanto no hay nada más que decir tranquilizarme desde luego como mujer sin alguna situación me veo como esa chica

Voz 1827 03:59 hoy la Guardia Civil ha detenido en Cullera a cinco hombres por una supuesta agresión sexual a una mujer Radio Valencia Manuel Gil

Voz 6 04:05 la víctima una mujer de la localidad valenciana de Sueca se encontraba en una playa naturista disfrutando de su tiempo libre y cuando se dirigió al aparcamiento un grupo de cinco hombres de edades comprendidas entre los cuarenta y cinco y los cincuenta años empezó supuestamente increparle con frases vejatorias de tipo sexual además la víctima asegura que cuando pasó por delante de ellos algún tipo de abusos una vez alcanzado el aparcamiento la mujer buscó apoyo en una pareja y fue entonces cuando estos cinco hombres subieron a su vehículo realizaron maniobras bruscas y habrían intentado arrollar la con el coche según el testimonio de la víctima que ha aportado pruebas para la identificación de estos individuos que ya han sido detenidos para su puesta a disposición judicial

Voz 1827 04:45 dolares del deporte José Antonio Duro buenas tardes

Voz 0838 04:48 muy buenas la cita el día la tenemos en Mallorca en Palma ayer se va a conocer el último equipo que va a formar parte de la Primera División el próximo año el choque desde las nueve entre el Mallorca y el Deportivo de la Coruña con ventaja llega de dos goles a cero esta cita del fin de semana después de la goleada de la sub veintiuno ante Polonia ayer cinco a cero la selección estará en Tokio y también en las semifinales del torneo hoy va a conocer a su rival mañana turno para la femenina en el Mundial ante EEUU además Fernando Torres ha confirmado que el último partido de su carrera jugar el veintitrés de agosto será el Sagan to su Visel Kobe y en polideportivo el Barça campeón de la Liga Nacional de Fútbol Sala y en una hora a las tres y diez contamos en Carrusel Motor el Gran Premio de Francia de Fórmula uno hora catorce y cinco minutos

Voz 5 05:39 hora catorce Madrid buenas tardes domingo muy político en Madrid a la una de la tarde terminaba el comité regional del P

Voz 1434 05:47 es rehén madrileño con dos titulares hay preocupación por el mal resultado electoral cosechado por Pepu Hernández en la capital aunque su continuidad no está en cuestión y los diputados José Cepeda y Pilar Llop han sido elegidos para ser los dos senadores por designación autonómica que le corresponden al PSOE aunque sin consenso ya sabemos que no compartirán escaños en la Cámara Alta con Íñigo Errejón el candidato de Madrid ha contado aquí en la SER que no va a ocupar el puesto de senador que le corresponde a su formación le preguntaba en A Vivir Madrid Puri Beltrán pero entonces no se da no no tenemos usado otro

Voz 0799 06:21 hemos querido senadora tendremos que decidir Del Bosque decidir quiénes pero yo tengo otra tarea que es construir una alternativa Madrid

Voz 1434 06:27 alternativa al gobierno de derechas que sigue peleando el Partido Popular la candidata Isabel Díaz Ayuso ha pedido por carta a Vox que vuelva a la mesa de negociaciones ya ciudadanos que deje de negar la evidencia y accedan a sentarse los tres sino en cualquier caso seguirán negociando a dos bandas

Voz 5 06:43 piensa hacer todo lo que está en mi mano posee la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid como así he pactado con el partido de Ciudadanos y como siempre ha dicho que no iba a ponen impedimentos un pacto que es necesario ya porque el motor económico de España no puede quedarse paralizado manos de pactos de levantamientos de mesas de gestos que yo creo que nadie entendería

Voz 1434 07:03 no tira la toalla Ángel Gabilondo que lamenta que Ciudadanos ni siquiera les haya contestado a la carta que enviaron invitándoles a hablar aun así asegura el candidato por el PSOE que él ahora mismo no tiene otro objetivo que luchar por la investidura nada de ser Defensor del Pueblo como contaba ayer Info Libre

Voz 0175 07:20 no estoy absolutamente en nada más nada sí en los ratos libres y a espaldas de la opinión pública no estoy en nada más importan eh todo mi tiempos toda mi dedicación toda mi preocupación está en merecer esa confianza no tengo ninguna otra perspectiva ni ninguna otra no

Voz 5 07:43 veintitrés de junio y seguimos sin calendario

Voz 1434 07:46 escolar para el curso que viene la Consejería pretende aprobarlo esta semana el Consejo Escolar que se reúne mañana cree que la propuesta hecha por Educación sigue sin respetar el mínimo de ciento setenta y cinco días lectivos que debe tener por ley cada curso

Voz 7 07:59 porque antes con calendarios fue que teníamos ya pianos faltaba mucho tiempo porque cada vez sabe si quieren meter más más temario más contenidos pues imagínate ahora con cielos es un desfase total

Voz 1434 08:13 ella tiene tienen las mochilas listas un grupo de pacientes de cáncer de mama del hospital de Getafe y los profesionales que las trataron Se van mañana hacer parte del Camino de Santiago quieren conocerse fuera del hospital y celebrar que están curadas Anunciación pobladores terminó el tratamiento hace dos años

Voz 8 08:30 es tanta la ilusión sería bueno vamos que es claro por qué no lo vamos a hacer yo me imagino que me excompañera pues pues pensarán lo mismo no yo porque no lo voy a Chile hace tanta gente y más aún con este aliciente que tenemos nosotras que vamos a ver qué

Voz 3 08:46 es un regalo y más noticias en titulares con Ángel R fue Eloy Marta Alberca cinco dotaciones de bomberos continúan trabajando en la extinción del incendio en una nave industrial de Alcalá de Henares declarado esta madrugada ahora están refrescando la zona interior que ocupa dos mil metros cuadrados la Audiencia Provincial de Madrid

Voz 9 09:02 ha condenado a tres años de prisión a un preso de la cárcel de Carnero por apuñalaron funcionan a un funcionario durante un cacheo los hechos ocurrieron en noviembre se trata del mismo centro en el que hace un año otro preso perdió una oreja durante una pelea

Voz 3 09:13 hoy termina en Ifema la última edición de Geimer el mayor evento de es porque se celebra en España y que ha traído este fin de semana a más de sesenta mil visitantes las puertas de los pabellones en los que se desarrolla el cuatro y el seis cierran a las nueve de la noche

Voz 9 09:25 en deportes Fernando Torres ha confirmado que jugará su último partido oficial el próximo veintitrés de agosto en Japón tras dieciocho años en Primera División el jugador anunció su retirada hace dos días

Voz 1434 09:33 tenemos veintinueve grados en el centro de la capital hoy más calor máximas que van a rozar los XXXV grados mañana bajan un poquito las temperaturas pero según dice hoy la previsión a partir del martes volverán a subir hasta alcanzar e incluso superar los cuarenta grados al final de la semana estamos oficialmente en sequía esos nota mucho en los embalses de la Comunidad de Madrid SER Madrid Norte Paco coronel

Voz 10 09:57 cifras no son nada alentadoras parece que vamos a peor la Comunidad de Madrid está pasando por uno de sus periodos de más sequía al menos en los últimos siete años según el Canal de Isabel II a la capacidad de las presas y los pantanos de la región está al sesenta y ocho por ciento puede parecer un dato poco alarmante pero en la misma fecha del dos mil dieciocho la capacidad era el noventa y dos por ciento casi doscientos cincuenta hectómetros cúbicos más Sines vamos hasta uno de los pantanos más conocidos en la región en la San Juan encontraríamos una capacidad del cuarenta y dos por ciento les siguen el de Pedrezuela con cuarenta y tres y el de Navacerrada con un cuarenta y cinco por ciento aunque la Comunidad de Madrid no es la peor a pesar de ello desde el Canal de Isabel II aseguran que no es una situación de peligro que podemos estar tranquilos Miguel Ángel Sánchez Varela jefe del Área de Programación del Canal de Isabel Segunda

Voz 11 10:44 el año pasado fue un año un poco especial porque empezó a llover a finales de febrero y estuvo lloviendo cuatro meses seguidos hasta prácticamente mediados de junio sí claro pues eh a día de hoy los envases el año pasado estaban subiendo consecuencia de las lluvias este año no ha sido así es bien distinto eh ha llovido un poco en la segunda quincena de de enero y luego llovió en abril en Semana Santa pero febrero marzo y mayo porque realmente ha sido de pocas aportaciones

Voz 10 11:10 según las previsiones que ha lanzado la Agencia Estatal de Meteorología Nos espera un verano como lluvias de lo normal y tampoco que vaya a cesar la sequía latente en los últimos meses

Voz 1434 11:18 así comienza este Hora catorce Madrid de domingo en la dirección técnica Carlos Higueras y Carlos Ródenas y en la producción Teresa Rubio

Voz 2 11:28 primera reunión del Comité regional del PSOE tras las elecciones del veintiséis

Voz 1434 11:32 de mayo que dieron al PSOE en la Comunidad una victoria insuficiente para gobernar muy malos resultados en la capital con un concejal menos que en la legislatura anterior de hecho buena parte de es críticas de la mañana han sido para la elección de Pepu Hernández como candidato se ha cumplido el guión previsto en cuanto al nombramiento de los senadores por designación autonómica que le corresponden al PSOE han salido victoriosos Pilar Llop José Cepeda aunque no ha habido consenso tampoco en esa elección Javier Bañuelos buenas tardes

Voz 0861 11:59 qué tal Cristina buenas tardes este comité regional ha servido para hacer un diagnóstico tras los resultados del pasado veintiséis de mayo la reflexión común transmitido José Manuel Franco a los suyos es la preocupación general por los resultados en Madrid ciudad según las fuentes consultadas el secretario general de los socialistas madrileños ha sido más muy crítico con el papel que ha jugado en la capital aunque ahora mismo la continuidad de Pepu Hernández no está en cuestión hoy es abierto ese melón no sólo audio críticas también se ha puesto en valor el avance en algunos gobiernos municipales hice ha reconocido la frustración de no haber reconquistado la Comunidad en este comité regional se ha ensalzado sobretodo con la victoria de Ángel Gabilondo ha habido muchos elogios para él pero nada se ha dicho de su posible salida aunque las filas socialistas son muchos Cristina los que asumen que pronto cambiará de aires dejará a Vallecas para trabajar con Pedro Sánchez Varias fuentes creen que si eso ocurre José Manuel Rodríguez Uribes podría ser el nuevo portavoz de los socialistas en la Asamblea de Madrid el momento más polémico hoy en este comité regional ha sido la elección de los dos senadores por Madrid Pilar yo José Cepeda no ha habido un amplio consenso de los

Voz 1434 13:13 ciento setenta y tres votos XXII

Voz 0861 13:15 han votado en contra y otros cuarenta y siete semanas

Voz 1434 13:18 detenido José Manuel Franco secretario general del PSOE de Madrid buenas tardes hola muy buenas tardes finalmente la votación para elegir a los senadores ha hecho a mano alzada aún que según nos cuentan fuentes desde el comité parte de ese comité había pedido que se hiciera en urna que el voto fuera secreto cree que el resultado habría sido el mismo porque no ha habido consenso en la elección de Pilar Llop de José Cepeda incluso miembros de la dirección de la ejecutiva se han abstenido en la votación cree que el resultado habría sido el mismo Si el voto hubiese sido secreto en urna

Voz 12 13:50 yo sinceramente creo que hubiese sido parecido porque es verdad que ha habido los datos que ustedes acaban de relataba el abismo pero también es verdad que más de cien compañeros han votado a favor no se ha hecho en urna es verdad que la ha pedido una compañera concretamente pues no ha hecho porque no está contemplado en nuestras normas de funcionamiento que para este trámite haya que votar en urna hemos seguido fielmente en estas normas que padres nos hemos dotado de ellas es bueno pero yo lo que resalta haría del Comité Regional de hoy es que creo que empezamos a poner la primera piedra para que dentro de cuatro años sin Madrid ciudad no se repitan resultados como el dardo en estas últimas elecciones también y también hay que decirlo además se ha puesto en valor que hemos ganado las elecciones en la Comunidad de Madrid después de más de treinta años que hemos incrementado en más de ciento XXXII el número de concejales en la Comunidad de Madrid que tenemos pasaba a cincuenta y ocho alcaldes que se dice pronto que ahora mismo incidimos en el Gobierno de más del sesenta por ciento de la población de Madrid efectuando Madrid ciudad por eso hemos hecho yo creo que sido el primer en hacer autocrítica en lo que se refiere básicamente a Madrid ciudad que algunos han descrito como agujero negro pues como lunar es verdad que esta magnífica victoria este incremento que ha dado en el conjunto de la Comunidad de Madrid ha quedado ensombrecida por un mal resultado en la ciudad de Madrid

Voz 1434 15:11 a esa primera piedra de la que habla esa primera piedra de la que habla usted para recuperarse de esos malos resultados que han obtenido en la capital la va a poner Pepu Hernández va a seguir el candidato con ustedes

Voz 12 15:23 pues yo he destacado que Pepu Hernández ha dado un paso valiente en su guía asumiendo la cabeza de lista que en aquel momento y hay que tenerlo en cuenta hay que respetar su decisión nosotros seguimos en esa misma línea teniendo en cuenta que el gesto de Pepu Hernández pasito valiente los resultados no han sido malos pero no es achacable a la cabeza lista menos esto viene viene desde muy atrás es un problema más estructural que otra cosa ir respetaré respetaremos lo que decida Pepu Hernández sobre su futuro

Voz 1434 15:53 pero respetar su decisión no es sinónimo de confiar en él de confían en su capacidad no

Voz 12 15:58 sí sí confiar confiamos en él es nuestro cabeza de lista ICO que íbamos en el ya Vigo para nada es el culpable de los resultados que se han producido el problema de Madrid ciudad seguramente es que falta un proyecto serio para la ciudad una cosa es un programa electoral que es coyuntural que otra cosa un proyecto serio para eso tenemos que empezar a construirlo pero también es verdad que hemos estado difuminados durante estos cuatro años son una responsabilidad secretario general pero lo asumo por supuesto hemos estado mimetizado con la labor de la alcaldesa de Carmena las culpas Carmena la ocupación nuestra por quizás

Voz 1434 16:33 la culpa es de Causapié quizás

Voz 12 16:35 no no no estaré mejor en concepto no no no es el partido en su conjunto por no haber sido suficientemente ágiles en su momento para decidir que era conveniente entrar en el Gobierno no apoyar desde fuera como así ha sucedido y lo que ha sucedido es que las grandes las cosas más importantes que he hecho Manuela Carmena positivas han sido casi todas las propuestas del Partido Socialista que no las hemos rentabilizado y eso ha sido cuántica

Voz 1434 16:59 sí a nivel regional señor Frank usted lo decían obtenido muy buenos resultados pero son insuficientes en cualquier caso salvo una grandísima sorpresa para que el PSOE pueda gobernar en la Comunidad de Madrid no sé si se han planteado ya el futuro del PSOE sin Ángel Gabilondo teniendo en cuenta que es casi imposible que pueda gobernar y que su nombre lleva sonando mucho tiempo para formar parte de nuevo del Gobierno de la Nación en este caso con Pedro Sánchez lo último que es ha dicho Gabilondo es que podría ser elegido como propuesta para ser Defensor del Pueblo tienen ya un guión para ese futuro del PSOE sin Ángel Gabilondo en la Comunidad de Madrid

Voz 12 17:33 que nosotros vamos a agotar todas las posibilidades para que Ángel Gabilondo como candidato más votado en las elecciones sea presidente de Gobierno y más ahora si cabe como algunos de los temas que están o eh que tienen que ver con la corrupción del Partido Popular Iker parece había doy afectan de alguna manera a la que puede ser candidata a presidenta de Madrid nosotros vamos a agotar me digo hasta el final las pues ya es que tenemos para que Ángel Gabilondo sea presidente del Gobierno en Madrid porque es nuestra obligación política ética y moral intentarlo luego sino puede ser los Ángel Gabilondo sinceramente lo hará bien en cualquier sitio

Voz 1434 18:07 encajaría dietas no encabezaría plaza haría ese perfil dialoga dos de Ángel Gabilondo como Defensor del Pueblo no creo

Voz 12 18:13 los listo de lo que fuera como Defensor del Pueblo por supuesto

Voz 1434 18:17 cuando había bien en cualquier sitio

Voz 12 18:19 ahora bien en cualquier lugar en el que no

Voz 1434 18:22 José Manuel Franco pues muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana aquí en la Cadena Ser buenas tardes

Voz 2 18:26 pues bueno es José Cepeda

Voz 1434 18:31 Pilar Llop se lo estamos contando son ya oficialmente las dos personas designadas por el PSOE para ocupar los dos puestos en el Senado que le corresponden a los socialistas por designación autonómica lo decíamos al principio ya sabemos que no van a compartir escaño con Íñigo Errejón el candidato de Mas Madrid también se barajaba como la persona que podría ocupar el escaño en el Senado que le corresponde la formación pero el propio Errejón ha dicho en la SER que no ser así lo ha hecho en A Vivir Madrid tras participar en la con su en el consultorio literario debo

Voz 2 18:59 tenemos un senador pero no tengo

Voz 0799 19:01 otras tareas que es trabajar en Madrid en Madrid hay que construir hay que construir una alternativa pues hace falta levantar con calma pero con mucha firmeza y con perseverancia una alternativa en Madrid y a eso estoy cuando reponga el semillero de ideas este verano gracias a los libros que me ha recomendado

Voz 2 19:16 en cuanto regresen exclusión eso dos de la tarde diecinueve minutos

Voz 1434 21:32 vamos a completar la crónica política de este domingo escuchábamos antes a Rejón negar que vaya a ser él el senador que le corresponde a Mas Madrid por designación autonómica aquí en la SER el candidato de Mas Madrid también ha vuelto a criticar el ánimo revanchista del nuevo Gobierno tripartito de la capital que según ha dicho deshace lo hecho por Carmena sin tener un proyecto cambio

Voz 0799 21:52 las derechas en España tienen una relación se llaman liberales pero tiene el liberales tienen una relación patrimonial con el Estado viven en la medida en que ordenan al Estado y a las instituciones para ellos y sus familias así que creo que regresan al Ayuntamiento de Madrid con la sensación del que regresa una finca que eh que Le quitaron un tiempo pero que es suya que le pertenece por apellidos no por Reconquista y y por tanto no tiene más proyecto que estar que permanecer

Voz 1434 22:19 ya ha vuelto a preguntarse Errejón que tendrá que esconder el PP para no hacer público el pacto firmado con Vox en el Ayuntamiento de Madrid seguimos sin conocer ese pacto seguimos por tantos Isabel qué peso tendrá la extrema derecha en el Gobierno tripartito de la capital de lo que consigan depende también lo que pasa en la Comunidad la semana pasada Vox rompió las negociaciones a nivel regional alegando que el PP no está cumpliendo lo comprometido en Madrid hoy la candidata popular Isabel Díaz Ayuso ha desvelado que ha enviado una carta a la formación de extrema derecha pidiéndole que vuelva a sentarse a la mesa de las negociaciones a la que vuelve a invitar también a Ciudadanos declaraciones de Ayuso que esta mañana ha participado en la carrera por

Voz 0125 22:56 polar con la que se ha celebrado el ciento setenta y cinco años

Voz 1434 22:58 salió de la Guardia Civil espero que ella

Voz 5 23:01 esta semana retomemos de negociaciones yo la semana pasada les escribí una carta pidiéndoles volverá a sentarse conmigo y lo que quiero es que del mismo modo que estoy hablando conciudadanos lo haga con ellos me gustaría que fuera tres pero si no es posible con unos que con otros yo quiero Ésta es la próxima presidenta de la Comunidad de Madrid en la mayoría de la gente ya quiere que nos entendamos así que voy a hacer todo lo que está en y mano de Ciudadanos

Voz 1434 23:24 los que sí están en el Ayuntamiento de Madrid desgracias a Vox que si llega al Gobierno regional será gracias a Vox sigue negándose a negociar directamente con Vox la formación de Albert Rivera de Ignacio Wadi de Begoña Villacís sigue evitando la foto conjunta de Isabel Díaz Ayuso se ha acordado esta mañana el candidato del PSOE Ángel Gabilondo que quiere conocer el expediente del préstamo que habla el Madrid dio a su padre y que no ha sido devuelto

Voz 0175 23:47 lo único que queremos es conocer el expediente no antes de tomar posición sobre todo de tomar posición sin tener toda la información lo que los parece es importante conocer exactamente el expediente en qué condiciones y además va qué conceptos ha sido otorgada

Voz 1434 24:08 el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid Se Barney ir mañana para entre otras cosas abordar el calendario del próximo curso la propuesta de educación que avanzamos aquí en la SER la semana pasada no gusta a la mayoría de este órgano que duda de que ese estén respetando los ciento setenta y cinco días lectivos obligatorios por ley cree necesaria una revisión del calendario que adelanta los exámenes de septiembre a junio Laura Gutiérrez

Voz 1275 24:30 el Consejo escolar tiene dudas con el adelanto de esos exámenes de recuperación que llevan dos

Voz 1849 24:34 cursos haciéndose en junio el lugar de septiembre creen que

Voz 1275 24:36 puede afectar de manera positiva los resultados de los alumnos que refuerza la evaluación continua pero sin embargo dudan de que se cumpla con lo establecido en la Ley encuentra el número obligatorio de días lectivos es la queja que viene expresando familias alumnos y docentes que con este nuevo sistema se pierde un mes de clase y hay menos tiempo para dar los contenidos es profesora en un centro de SUR

Voz 1434 24:57 Madrid horario fetén

Voz 7 25:00 vamos con el calendario escolar que teníamos ya ya nos faltaba mucho tiempo porque cada vez sabes si quieren meter más más temario más contenidos pero ahora común les dicen ellos

Voz 1275 25:11 la propuesta de Educación para el curso que viene es que las clases en secundaria bachillerato comiencen el nueve de septiembre que la evaluación ordinaria en los institutos esté lista el nueve de junio el Consejo Escolar pide que se reconsideren las fechas de inicio de curso de realización de las pruebas ordinarias y extraordinarias para que se garantice el cumplimiento de los ciento setenta y cinco días lectivos

Voz 1434 25:32 mañana también se retoma el juicio al auxiliar de enfermería acusada de matar a dos pacientes en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares última sesión en la que la acusada tendrá la oportunidad de tomar la palabra antes de que el jurado popular se vaya a deliberar el viernes terminaron las declaraciones de testigos y peritos Alfonso Ojea

Voz 0089 25:49 este lunes Beatriz Pérez Doncel tendrá derecho al turno de última palabra podrá así dirigirse a los nueve miembros del jurado popular para solicitar su absolución después ese jurado se reunirá en trámite de veredicto deberá como jurado contestar a determinadas preguntas que elevan a formular los magistrados de la Audiencia Provincial

Voz 1827 26:07 leña debe existir siempre unanimidad

Voz 0089 26:10 entre los integrantes del jurado para que su decisión sea válida informal en realidad la vista oral ha tenido dificultades para transformar en pruebas contundentes los que han sido prueba indiciaria se ha hablado mucho de la tipología criminal utilizada para asesinar a las dos víctimas mucho de medicina forense pero la presunta responsabilidad penal de Beatriz Pérez Doncel no ha quedado tan clara como parecía al principio el caso es que las ancianas asesinadas se habían recuperado de sus dolencias paz

Voz 25 26:40 ando conmigo por las pasillo soy de la planta quinta

Voz 1827 26:45 sección Be In nos encanta

Voz 25 26:47 vamos al médico que la estaba llevando nos dio la enhorabuena dijo que la daba de alta al día siguiente

Voz 0089 26:55 la fiscalía solicita cuarenta años de prisión

Voz 1434 26:58 seguimos en los tribunales porque la Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a un preso de la cárcel de Navalcarnero a tres años de prisión por apuñalar a un funcionario durante un cacheo en su celda la misma cárcel en la que un preso perdió la oreja en una pelea en dos mil dieciocho Alberto Pozas

Voz 0055 27:12 sucedió en noviembre de dos mil catorce el funcionario de la prisión estaba revisando la celda del interno por una desaparición sospechosa de material fue entonces durante el cacheo cuando el preso sacó un pincho casero con una hoja de diez centímetros y se lo clavó varias veces en el abdomen según publicó en su momento el diario ABC las salidas no fueron más graves porque muchos golpes impactaron en un paquete de tabaco una agresión que se traduce en tres años y un día de cárcel y una indemnización también de ciento cincuenta euros para el funcionario agredido en la cárcel de Navalcarnero recientemente un preso fue condenado por arrancar la oreja a otro de un mordisco durante una pelea

Voz 1434 27:43 dos de la tarde y veintiocho minutos un grupo de dieciséis pacientes de cáncer de mama del hospital de Getafe emprende mañana el Camino de Santiago una aventura en la que les van a acompañar algunos de los médicos enfermeros y demás profesionales sanitarios que les trataron durante su enfermedad Nos lo cuenta Marta Alberca han pasado dos años desde que anuncia tiempo hablador terminó el tratamiento del cáncer de mama que padecía al salir de una de sus últimas revisiones el equipo de oncología le propuso hacer el Camino de Santiago junto a quince mujeres que como ella había luchado contra esta enfermedad Anunciación no lo pensé

Voz 8 28:14 de momento es tanta la ilusión dijo bueno vamos que claro por qué no lo vamos a hacer yo me imagino que al excompañera pues pues pensarán lo mismo no yo porque no lo voy a hacer hace tanta gente y más aún con este aliciente que tenemos nosotras que vamos a ver qué es un regalo de dirá pero en esta aventura

Voz 1434 28:35 están solas les acompañan nueve profesionales que también estuvieron a su lado durante todo el proceso de su enfermedad ellos fueron quienes junto a la Asociación Española contra el Cáncer del Hospital de Getafe les animaron a participar en este proyecto tan especial Santos Enrech es el responsable de patología de cáncer de mama del centro

Voz 26 28:51 vamos a vivirlo de una forma mucho más próxima a ellas y además a su extensa dura para ellas pero también para nosotros yo creo que desde luego salir todo mucho más mucho más unida no debe de vivir una experiencia en un contexto completamente frente del hospital

Voz 1434 29:04 a lo largo de estos seis días las pacientes y el equipo médico van a completar seis etapas con final en la capital gallega terminamos con los deportes José Antonio Duro buenas tardes

Voz 0838 29:13 hola qué tal muy buenas el nombre el día sale Fernando Torres ya lo único a esta semana pero tenemos fecha para su despedida lo ha hecho esta madrugada el día veintitrés de agosto va a jugar el último partido su carrera será el Kobe además con Villa e Iniesta presente saque juegan en ese equipo

Voz 3 29:26 más uso han ido Dani Ceballos el jugador del Real Madrid con esta declaración de intenciones tras el cinco a cero de ayer de la sub veintiuno tengo que demostrar a nadie mi facebook creo que soy consciente

Voz 27 29:37 de de lo que fue capaz de hacer algo y los y demostrando nuestro partido pero que que estoy muy tranquilo oí lo mejor aún está por llegar

Voz 3 29:45 el año de Zinedine Zidane el entrenador del Real Madrid que cumple cuarenta y siete años veintinueve grados

Voz 1434 29:49 los ahora mismo en el centro de la capital que pasen una

Voz 3 29:52 listas de Astano

Voz 25 31:35 domingo veintitrés de junio y un española ha muerto en un accidente de autobús

Voz 1827 31:38 Costa de Marfil Almudena López sino buenas tardes buenas

Voz 3 31:41 de será subdirectora de un colegio de Barcelona hay dirigía un grupo de universitarias en actividades del Opus Dei diez alumnas que viajaban con ella han resultado heridas y se espera que su cadáver sea repatriado en las próximas cuarenta y ocho horas elección

Voz 1827 31:53 pues locales en Estambul entendidas como una especie de plebiscito sobre Erdogan

Voz 3 31:57 estas elecciones se repiten porque el partido de Erdogan que perdió en marzo impugnó el proceso los sondeos apuntan a que hoy también puede haber un resultado muy ajustado

Voz 1827 32:05 llovía fracasado un intento de golpe de Estado pero un

Voz 3 32:08 tú puedes soldados disidentes han matado a tiros al máximo responsable del Ejército y al presidente de una región del norte del país

Voz 1827 32:14 aquí en apenas cinco años se ha disparado un ochenta y siete por ciento el número de alumnos de Formación Profesional que se van de Erasmus

Voz 3 32:21 es una modalidad de esta beca relativamente desconocida pero que existe y que va en aumento para el próximo curso van a estudiar en el extranjero más de diez mil alumnos de FP Raúl por ejemplo estudia en Glasgow lamenta eso sí que la ayuda económica se queda corta

Voz 25 32:35 no te puedo decir lo que me da más rabia es el tema el dinero pero pero la oportunidad de que tiene que tienen que hacer esto es tenían que son experiencias que que no puedes tener otra manera tiene este Hora catorce

Voz 1827 32:49 escucharemos también a Blanca San Segundo es la primera española con síndrome de Down que completa un grado Universitat

Voz 1434 32:54 tengo muy centrada

Voz 28 32:57 el anciano nunca de manera que seguir luchando es todo lo decía así defiende nuestros derechos pero tenemos que luchar todos los días también quiero decir que es decir de Luisiana

Voz 3 33:12 apunten esto para contárselo mañana a su jefe

Voz 1827 33:14 ver horas extra tiene riesgos para nuestra salud

Voz 3 33:17 lo dice la Asociación Americana del Corazón las personas que trabajan más de diez horas al menos cincuenta días al año tienen más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular otros trabajos científicos habían demostrado los efectos negativos de trabajar de noche o con horarios irregulares pero esta es la primera investigación que acredita que trabajar muchas horas también aumenta los ingresos graves en los hospitales los deportes

Voz 1827 33:40 hoy sabremos el último equipo que jugará la próxima temporada en Primera División José Antonio Duro buenas tardes

Voz 0838 33:45 hola qué tal muy buenas y desde las nueve de esta noche partido de vuelta en Son Moix Mallorca Deportivo de la Coruña con ventaja gallega de dos a cero y con los técnicos en la previa Vicente Moreno IP Martí

Voz 25 33:54 aparte es que estamos bien y hemos llegado a la parte final de de la temporada a buen nivel físico que lo más importante es la la mente ahí estamos estamos

Voz 19 34:03 portas vamos a sufrir muchísimo posiblemente más que la eliminatoria anterior

Voz 1827 34:08 con lo cual nos queda un camino muy

Voz 25 34:10 sí largo por recorrer con la idea de hacer un gol para ponérselo

Voz 0838 34:13 es complicado lo vamos a contar desde las ocho en Carrusel de la misma forma que vamos a contar en Carrusel Motor el Gran Premio de Francia de Fórmula uno que comienza en menos de media hora desde las tres y diez

Voz 25 34:21 con Hamilton en la pole y Carlos Sainz sexto

Voz 0838 34:23 además esta hora comienza la final individual del torneo de Queen's ahí está Feliciano López se enfrenta Gilles Simón y el fin de semana nos dejó a la sub-veintiuno clasificada para los Juegos y en las semifinales del Europeo iba a conocer a su rival mañana juega España los octavos del Mundial femenino a las seis ante Estados Unidos

Voz 1827 35:34 Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para estudiar qué hacer ante la escalada de tensión entre EEUU e Irán que amenaza con desestabilizar todo Oriente Próximo Donald Trump advirtió anoche de que la opción de intervenir militarmente en Irán seguía sobre la mesa y hoy hemos leído en la prensa estadounidense que la Casa Blanca ya ordenó el jueves un ataque informático José Luis García Íñiguez qué tal buenas tardes hola buenas tardes ataque cibernético contra los sistemas iraníes de control de misiles

Voz 1061 36:00 en concreto contra los ordenadores que regulan el sistema de lanzamiento de misiles en Irán aunque llevaban meses siendo preparados estos ataques se produjeron el jueves después del derribo de un dron estadounidense por parte de Teherán fue la respuesta directa de Estados Unidos que al mismo tiempo ponía en marcha ataques contra aviones y barcos iraníes pero fueron frenados en el último momento por Donald Trump cuando supo que provocarían ciento cincuenta muertos ayer el presidente estadounidense anunció más sanciones contra Irán ya avisó de que la opción militar sigue sigue sobre la mesa hoy su asesor de Seguridad John Bolton

Voz 25 36:28 nada ellos Román no

Voz 1061 36:31 ha dicho que Irán no debe confundir la prudencia de estadounidense con debilidad amenazas ya avisos a los que ha respondido hoy un general iraní que ha dicho que si un conflicto se desata en el Golfo Pérsico no habrá ningún país que pueda controlar su alcance y duración y mientras desde Naciones Unidas secretario general Antonio Guterres sigue llamando a tener nervios de acero y evitar la escalada

Voz 1827 36:50 todavía en Estados Unidos Donald Trump ha dado una tregua de sólo dos semanas a las personas sin documentación que viven allí antes de empezar una oleada de redadas masivas contra la inmigración irregular según los cálculos de la Casa Blanca plantean Laura Marcos la expulsión de hasta dos mil familias

Voz 1276 37:06 si Trump llegó a hablar de deportar a millones de indocumentados hace apenas cinco días ahora corrige esa cifra con este pequeño balón de oxígeno busca que en estas dos semanas Demócratas y Republicanos lleguen a un acuerdo en el Congreso sino

Voz 1434 37:19 que comiencen las deportaciones ha escrito

Voz 1276 37:22 airadamente en Twitter y mientras en Atlanta una de las diez ciudades donde se van a producir esas expulsiones

Voz 32 37:28 eh aquí tengo una niña hay aquí hecho Mi vais a pagar vi aquí voy que cuando puedo

Voz 33 37:36 hay mucha gente que también tiene toda su vida a sus hijos

Voz 1434 37:38 la familia no tiene la ley

Voz 1276 37:41 es preocupante el Gobierno mexicano a desplegados seis mil militares en su suelo para evitar no sólo que su saludarán sus ciudadanos pasen a territorio estadounidense sino también cortar el paso a quiénes vienen de Centroamérica Médicos Sin Fronteras denuncia que precisamente las detenciones masivas en esas fronteras están dando alas a las mafias y a la violencia Sergio Martínez su coordinador general

Voz 34 38:02 se condena al migrante a pasar largos periodos de tiempo en ciudades como Tijuana Mexicali Nuevo Laredo Matamoros Reynosa son lugares peligrosos donde los inmigrantes son carne de cañón de bandas criminales están expuestos a la delincuencia y a sufrir más violencia

Voz 1276 38:16 los equipos de esta ONG han atendido a solicitantes de asilo agredido secuestrados dicen por bandas criminales para extorsionar después a sus familias

Voz 1827 38:24 otro de los puntos de interés informativo este domingo no lleva está Turquía donde el presidente Erdogan se está jugando su capital político son elecciones locales pero elecciones en Estambul una ciudad de muchísimo peso económico turístico simbólico la alcaldía de esta ciudad se entiende allí como una especie de trampolín político hacia cargos más altos son además elecciones repetidas porque el partido de Erdogan las impugnó en marzo cuando comprobó que no había ganado en Estambul está Lluís Miquel Hurtado

Voz 1389 38:50 a los diez millones de Estambul citas convocados a las urnas les quedan sólo dos horas para votar sin embargo muchos la han hecho pronto esta mañana en la Escuela de Secundaria Munir School en el barrio de Geert la afluencia era notable desde primera hora frente al micrófono de la SER me luz Un jubilado respondía sobre las expectativas para hoy empleando el eslogan de campaña del opositor creen Mamón Blue no quiso todo irá bonito nos ha dicho por contra

Voz 1827 39:14 vecino conservador que había acudido al mismo colegio electoral

Voz 1389 39:16 a depositar su voto evitó concretar su preferencia seis todos los votantes esperamos ser servidos no subrayó el servicio es lo más importante dijo usando la palabra habitualmente empleada por los islamistas del partido gobernante que apoyan al candidato Bin Ali Yildirim la alta participación será una de las claves que determine la victoria de uno u otro candidato separados por tan sólo trece mil votos las municipales suspendidas hace tres meses ganadas inicialmente habló también lo harán otros factores como el voto de castigo por la mala situación

Voz 3 39:46 económica los indecisos o la capacidad

Voz 1389 39:49 propósito la continuar los votos de todos los críticos con el Gobierno

Voz 1827 39:52 ella fuera de nuestro país el Ministerio español de Exteriores ha confirmado hoy que una española ha muerto en un accidente de autobús en Costa de Marfil estaba allí con un grupo de alumnas diez de ellas diez de sus alumnas han resultado heridas están atendidas en un centro médico pero no se teme por su vida Radio Barcelona Sergi Caballero

Voz 35 40:08 sí es lo que ha confirmado el Ministerio de Asuntos Exteriores estas diez chicas heridas están ya siendo atendidas y da prioridad las últimas horas era trasladarlas a la capital de Costa de Marfil Abiyán la víctima mortal es la subdirectora del Colegio Mayor Bonaigua de Barcelona las estudiantes con heridas de diversa consideración formaban parte de una comitiva de treinta personas de este centro del colegio Canigó también de Barcelona la fallecida tenía cuarenta y dos años y te lava el viaje de carácter solidario que estaban haciendo las estudiantes en este país africano una parte de ellas son estudiantes de bachillerato y el resto son universitarias el accidente ocurrió ayer por causas que se desconocen la Conselleria de Asuntos Exteriores está recogiendo en estos momentos información también para colaborar trasladarla a las familias

Voz 23 41:21 y ayer les contábamos las críticas del líder de Vox en Andalucía a la sentencia que condena los cinco violadores

Voz 1827 41:27 hoy tenemos otras declaraciones insultantes machistas de otro miembro de este mismo partido hablamos de Juan José limpiarte que es el portavoz de los ultras en la Asamblea Regional de Murcia dice literalmente sobre la ministra de Justicia de una P sólo puedes esperar reputadas Radio Murcia Mayka Sánchez

Voz 1849 41:45 Juan José Eli arte Pedreño no es un diputado cualquiera acaba de ser designado portavoz de Vox en la Asamblea Regional de Murcia un grupo parlamentario que con sus cuatro diputados puede ser decisivo a la hora de conformar bien por acción o bien por abstención un gobierno de coalición entre Partido Popular y Ciudadanos pues viene Juan José Linares ha referido hoy así a la ministra de Justicia en funciones Dolores Delgado a través de la red social Facebook lo hacía en los siguientes términos la barraca Ésta es una embustero y sus socios filoetarras así lo proclaman un inspector de policía al que conocí que bien pudiera ser un personaje de Pérez Reverte pero de hecho no lo es ya me lo advirtió hace muchos años

Voz 1434 42:21 de una P seguida de tres asterisco sólo puedes expresarte

Voz 1849 42:24 dadas y arte Pedreño se refería así al polémico tuit del diputado de EH Bildu Oskar Matute en el que éste responde a una noticia sobre Delgado admitiendo que su formación le avalan y le gusta la Constitución española

Voz 1827 42:35 gracias Maika y esto se suma a las palabras de Francisco Serrano el líder de Vox en Andalucía sobre la sentencia contra la manada según él esta sentencia es un torpedo directo contra la heterosexualidad dictado por la turba feminista vaticinaba también que la única relación segura entre un hombre y una mujer iba a ser literal de la prostitución en fin hoy en un comunicado insiste Serrano en cuestionar técnicamente pero con argumentos falsos estas sentencias ir a Valdés

Voz 4 43:01 prevé incide en que agravar la pena dice va contra el principio de mediación en la apreciación de la prueba por lo que considera que para declarar a los integrantes de la manada culpables de violación hubiera sido necesaria una repetición del juicio sin embargo desde el Tribunal Supremo reconocen que toman con cuidado los aumentos de penas pero señalan que sea respetado la integridad del relato de hechos probados vigente desde la primera sentencia de la Audiencia de Navarra y que la condena respeta el principio acusatorio al no ir más allá de lo que había pedido la Fiscalía en ese mismo comunicado Serrano afirma respetar las resoluciones judiciales pero ha reivindicado su derecho a criticar las dice cuando no como lo que con lo que tilda de

Voz 1849 43:38 políticamente correcto desde el Partido Socialista donde

Voz 1827 43:41 Lucía le piden al PP y a Ciudadanos que condenen públicamente esas palabras de su socio parlamentario

Voz 36 43:46 exigimos por lo tanto de del PSOE andaluz que Moreno Bonilla condene como presidente de la Junta de Andalucía esas repugnante declaraciones y afirmaciones de Francisco Serrano que son verdaderos insultos y agravios hacia las mujeres andaluza y hacia las mujeres en general en todo nuestro país

Voz 1827 44:04 sí que han criticado estas palabras de Serrano desde el PP madrileño lo hacía Isabel Díaz Ayuso

Voz 5 44:09 desde luego no se puede poner en tela de juicio a la justicia española ir desde luego es una sentencia que llega después de mucho trabajo de muchas pruebas y por tanto no hay nada más que decir tranquilizarme desde luego como mujer alguna situación me veo como esa chica

Voz 1827 44:26 sobre las negociaciones para formar Gobierno en la Comunidad de Madrid Díaz Ayuso ha dicho también que espera retomar las negociaciones con Vox en esta próxima semana y que quiere una negociación a tres entre los ultras el PP que su partido Ciudadanos enseguida más noticias

Voz 2 44:51 hora catorce la Guardia Civil

Voz 25 44:54 detenido incluyeron en la provincia de Valencia a cinco hombres por un supuesto

Voz 1827 44:58 la que sexual una mujer que más sabemos Radio Palencia Manuel

Voz 25 45:01 él los hechos se produjeron el pasado quince de junio en una playa naturista de esta localidad cuando la víctima se dirigió al aparcamiento un grupo de cinco hombres de edades comprendidas entre los cuarenta y cinco y los cincuenta años empezó supuestamente increparle con frases vejatorias de tipo sexual y le realizó tocamientos cuando la mujer busco apoyen una pareja que había en la zona estos cinco hombres subieron a un coche con el que intentarán arrollar

Voz 1827 45:25 los cinco individuos han sido ya detenidos para su puesto

Voz 25 45:28 está a disposición judicial cuatro de ellos tienen antecedentes policiales según la Guardia Civil

Voz 1827 45:33 en Málaga sea detenido también a otro hombre a un hombre británico por acosar sexualmente a una chica a través de las redes sociales ser mala Dani BCG