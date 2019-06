Hora 14 Fin de Semana (29/06/2019)

Voz 1 00:00 son las dos de la tarde es la una en Canarias

Voz 1061 00:24 España en rojo qué tal buenas tardes España en avisos por altas temperaturas en plena ola de calor en este primer fin de semana último fin de semana de julio en el que se superan los cuarenta grados en el Valle del Ebro pero también en Madrid o Toledo así que toca hidratarse toca buscar la sombra o el aire acondicionado de la mejor manera posible digamos lo primero con el pronóstico Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 00:42 buenas tardes la ola de calor no da tregua y ahora mismo tenemos temperaturas muy parecidas a las de ayer empezamos destacando los sitios que quedarán al margen de esta situación el Cantábrico gran parte de Galicia Canarias y el suroeste de la península donde habitualmente se dan las temperaturas más altas váter mucho calor pero nada con el potencial de esa zona vuelve a ser en gran parte del centro la mitad oeste de la península en el interior donde las temperaturas ya están alrededor de los cuarenta grados se superarán incluso con facilidad máximas de hasta cuarenta y cuatro en el Valle del Ebro muchas horas de sol algún amago tormentoso en los Pirineos cuidado porque podría provocar algún incendio si se forman rayos y a partir de mañana descenso de temperaturas pero muy moderado y gran parte de la semana que viene seguirá haciendo calor pero no tan extremado como estos días

Voz 1061 01:29 esta hora de calor nos ha traído los primeros incendios del verano dos en Toledo uno de ellos se ha extendido a Madrid donde han sido desalojadas varias urbanizaciones sigue todavía sin control el de Tarragona el de la Ribera d'Ebre han ardido seis mil hectáreas se espera que pueda ser estabilizado en las próximas horas aunque continúa el temor a nuevos rebrotes en el pico de temperaturas en la zona del incendio está unió la y mi

Voz 0867 01:48 buenas tardes es el momento más crítico del día en el que las temperaturas pueden superar los cuarenta grados los bomberos temen que haya focos que rebroten sucedió ayer más de veinte rebrotes en el frente que siga activo apenas un diez por ciento del perímetro del incendio toda la atención ahora se centra en el sur de Lleida pero si no hay rebrotes los bomberos prevén darlo por estabilizado a última hora de esta tarde

Voz 1061 02:08 último fin de semana de julio decíamos a las puertas del mes de julio primera fase de la operación salida de las vacaciones vamos a ver cómo se circula a esta hora Dirección General de Tráfico Nerea Fernández buenas tardes

Voz 1915 02:17 buenas tardes a esta hora en Madrid complicaciones de salida por la A uno en El Molar la A3 Rivas la cinco en Arroyomolinos y por la A seis en El Plantío en Barcelona la A dos en Bruc acaba de cortarse al tráfico dirección Lleida por un accidente en Valencia congestionada la entrada a la capital del Turia por la A tres en Ribarroja del Turia y además en Sevilla tráfico intenso en la AP cuatro en Cabezas de San Juan hacia Cádiz

Voz 1061 02:49 en Japón ha terminado la cumbre del G20 allí el presidente en funciones Pedro Sánchez ha hablado sobre su investidura apremia a Podemos para que le apoye Isaac que las saque adelante el mes que viene en julio para no tener que ir a septiembre enviada especial a Osaka Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 03:04 buenas tardes el presidente en funciones vuela ya a Bruselas para estar mañana en el Consejo extraordinario que va a ser su última cita internacional antes de remangarse definitivamente para la investidura y a pesar de que no tiene cerrado ningún apoyo no contempla que sea fallida hoy ha subrayado aquí en Osaka que quiere formar gobierno este mismo

Voz 3 03:23 en España no se puede parar España necesita un Gobierno que en el mes de junio con el agosto septiembre octubre en el mes de julio no hay alterna

Voz 0806 03:33 diva eso ha repetido Sánchez así que si el resto de los grupos no cede El cree que están apostando por repetir elecciones su estrategia en este momento pasa de nuevo por resistir presionar al resto no tiene intención de meter a ministros de Podemos en el Gobierno descarta hacer una oferta similar a Albert Rivera

Voz 1061 03:51 en esa cumbre del G20 Nos deja además la distensión entre China y Estados Unidos Donald Trump ha anunciado que va a permitir a las empresas estadounidenses vender productos actúa hoy un levantamiento parcial del veto a la empresa china María Gomez

Voz 0270 04:02 si te levanta al menos parcialmente el veto a Hawai una decisión que extensas las relaciones entre China y Estados Unidos

Voz 0270 04:11 dice Tram que las compañías estadounidenses podrán continuar suministrando material a Hawai pero no quiere hablar te sacará a la empresa china de la lista negra de compañías que tienen prohibidos los negocios en Estados Unidos esta decisión llega tras leer Reunión entre ambos líderes con motivo del G20 donde han acordado una tregua la guerra comercial se frenarán los aranceles a China y retomar las relaciones comerciales dice Trump en unos días se volverán a reunir

Voz 1061 04:33 deportes Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas continúa

Voz 1153 04:35 movimientos en el mercado de fichajes esta mañana el Valencia alcanza un principio de acuerdo con el Villarreal por el traspaso de Denis Cheryshev por seis millones de euros y el Atlético de Madrid y ha hecho oficial un acuerdo con el Paranaense por el traspaso del lateral izquierdo además doble cita con el motor en breves tendremos la en marcha la clasificación de Moto GP y a partir de las tres la de Fórmula Uno en el Gran Premio de Austria

Voz 1061 04:54 así empieza este Hora catorce son las dos y cinco es la una y cinco en Canarias

Voz 1509 05:02 hora catorce Madrid hola qué tal muy buenas tardes y un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de fin de semana Madrid seguimos muy pendientes de ese fuego que se inició ayer por la tarde en el municipio de Almorox en Toledo y que saltó a terreno de la Comunidad de Madrid afectando a los términos municipales de cenicientas y Cadalso de los vidrios de momento se ha dejado volver a sus casas a los vecinos desalojados de la urbanización entre pinos pero siempre siempre que estén muy pendientes del fuego y de cualquier cambio en el viento aún no estaba controlado ese incendio que ha arrasado ya unas mil trescientas hectáreas Roberto es uno de los vecinos

Voz 0703 05:46 nos han dicho que sí que podemos vuelven pero con la precaución de que si el viento cambia o se vuelve a activar algún foco eh nos tendrían que volver a desalojar pero por lo menos podemos volver hay recoger algunas cosas que no se lo hemos dejado con las prisas

Voz 1509 06:01 en este informativo vamos a hablar con el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid con Pedro Rollán desplazado a la zona al puesto de mando de seguimiento que se ha establecido en el municipio de seiscientos también llevar acaban de escuchar tenemos que estar muy pendientes del tráfico vamos a ver cómo se circula DGT Nerea Fernández hola qué tal muy buenas

Voz 1915 06:25 buenas tardes a esta hora estamos pendientes de un accidente de salida de Madrid por la A seis en El Plantío que genera tres kilómetros de retenciones y que obliga a cerrar el carril izquierdo más complicaciones de salida de la capital por la A uno en El Molar la A tres en Rivas y la A cinco en Arroyomolinos además les recordamos que a causa de esos incendios que comentabais la M quinientos cuarenta y uno y la M quinientos cuarenta y dos en Cadalso de los Vidrios permanecen cortadas al tráfico

Voz 1509 06:52 muchísimas gracias DGT Nerea Fernández y esta tarde manifestación para defender la continuidad de Madrid central en A Vivir Madrid hemos

Voz 5 06:59 ha hablado con los hobbies yo creo que ir marcha atrás es absurdo sólo indica que hay gente que no quiere que ningún tipo de avance que quiere que las cosas sean como han sido siempre sin darse cuenta de que detrás está la vida de mucha gente el medio ambiente los derechos de las personas cariño no puedes venir al centro en coche porque el centro está colapsado de contaminación claro yo esto lo decimos con

Voz 6 07:21 los vecinos claro porque no es nada

Voz 1153 07:24 Mejía porque al final la la comodidad y la salud lo mejor para tu ciudadano puede ser una ideología es lo mejor

Voz 5 07:31 la sala vial en el programa de A Vivir Madrid

Voz 1514 07:34 sobre esa manifestación y sobre ese Madrid central ese apoyo a que se mantenga que hay esta tarde a las siete entre Callao y Cibeles y empiezan los actos para celebrar reivindicar el orgullo de amar a quien se quiera rememorando el pasado construyendo el futuro para recordar y agradecer a todas aquellas personas mayores que tuvieron que batallar mucho por los derechos de todos de todas de todas las personas LGTB is esta tarde noche en Madrid corre con orgullo cuatrocientas cincuenta personas van a correr por Madrid Río en una marcha organizada por deporte diversidad Víctor Granados eso

Voz 0867 08:06 portavoz es el de visibilizar a las personas LGTB

Voz 7 08:09 en el ámbito del deporte reivindicar los derechos de las personas LGTB y tanto en el ámbito del deporte como la sociedad en su conjunto defender los derechos de todo y contribuir a hacer una sociedad más libre más justa más igualitaria

Voz 1509 08:28 y tenemos más noticias ahora vamos con ellas en titulares con Ángel R Suelo Marta Alberca

Voz 8 08:33 los afectados por la venta de tres mil viviendas del Ivima un fondo Witt en dos mil trece se han manifestado hoy en la Puerta del Sol piden al nuevo Gobierno que no recurra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que les daba la razón declarando nula esa compraventa

Voz 0806 08:45 la Audiencia Provincial ha condenado a diez años de cárcel a un pederasta por abusar de su hija de quince años la justicia la prohibir acercarse a ella le condena a pagar seis mil euros de indemnización Se le acusa también de posesión y elaboración de pornografía infantil

Voz 8 08:57 los Mossos d'Esquadra han detenido hoy en la provincia de Barcelona el hombre que presuntamente disparó a un joven de veintiocho años en una discoteca de Aluche el pasado mes de abril los agentes pararon al sospechoso en la carretera y comprobaron que se presentó con un carné de identidad falsos

Voz 0806 09:10 continúan las averías en los ascensores de la estación del metro del Hospital de Henares después de dos meses los pacientes de movilidad reducida sigan sin poder usar el metro porque no pueden acceder desde el andén al vestíbulo de la estación los vecinos de Coslada y San Fernando piden una solución pide ahora titulares del deporte Gonzalo Conejo

Voz 1509 09:25 qué tal hola muy buenas Helena pues en los play off de ascenso

Voz 1153 09:28 la segunda B tenemos dos equipos madrileño ya las ocho el Alcobendas tratará de remontar el dos tres de la ida ante el Villarrubia y mañana en Las Rozas visita al Mallorca B con la ventaja de dos uno de la ida

Voz 0978 09:41 a partir de hoy ya no subirán más las temperaturas pero tampoco bajarán sobre todo el fin de semana sigue a partir del lunes bajarán un poco más pero durante toda la semana que viene esperamos máximas de más de treinta y cinco grados Joy alrededor de los cuarenta en la cuenca del Henares también del Tajo y del Tajuña en muchos barrios de Madrid

Voz 1275 10:00 bien máximas cercanas a los cuarenta grados por encima

Voz 0978 10:02 de los treinta y cinco en pueblos de la Sierra en un día que será soleado con un poco de viento durante la tarde

Voz 1509 10:11 dos y diez minutos comienza ahora catorce Madrid en la dirección técnica David Nieto Carlos Higueras y en la producción Cristina del Alcázar

Voz 4 10:18 hora catorce y Madrid

Voz 1509 10:21 se lo venimos contando estamos muy pendientes de ese incendio que comenzó ayer en Almorox en Toledo y que ahora se centra en Madrid en los municipios los términos municipales de Cadalso de los Vidrios sí de cenicientas donde se han quemado unas mil trescientas hectáreas se sigue trabajando para conseguir su control súper y metraje el viento de entre once y quince en otros por hora es lo que entorpece y lo que preocupa también la poca humedad ahora mismo por el calor hay un solo un veinte por ciento de humedad y las altas temperaturas el pico va a ser a las seis de la tarde con treinta y ocho grados en la zona ya han podido comenzar a volver a sus casas las personas desalojadas de la urbanización de entre pinos por la cercanía del fuego unas quinientas personas que han pasado la noche muchas de ellas en el polideportivo habilitado en San Martín de Valdeiglesias Cristina es una de las afectadas

Voz 9 11:08 anoche la la hemos pasado más o menos como se puede pasar esto con la incertidumbre de no saber si el fuego iba a alcanzar nuestra casa ha sido una noche muy larga no hemos dormido como mucho diez quince minutos estábamos muy angustiados

Voz 1509 11:31 bueno pues a esta hora vamos a saludar ya a Pedro Rollán es el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid que creo que se encuentra además en esa zona de cenicientas donde se ha establecido ese centro de control para seguir de cerca es

Voz 1514 11:43 de incendio presidente hola qué tal muy buenos días buenas tardes ya buenas tardes a esta hora bueno lo primero lo primero es conocer la situación en este momento podemos hablar de control del incendio aún no

Voz 10 11:55 no todavía es precipitado para poder firmar dijo es que en control del incendio que ha dicho que ha indicado que usted hace tan sólo un instante la fíjate el quinto no son un factor importante que cara a la propagación en las filas del viento sino también cuando el viento cambió de dirección lógicamente lo que hacen reubicar y asignar nuevos recursos sino por diversificación en las nuevas zonas por lenguas de fuego en tocará propagación no se refiere hace tan sólo escasamente en treinta minutos el jefe de bomberos de la Comunidad de Madrid ha tomado tierra después de hacer una prospección forzó la zona de inclemencia coordinación no solamente por la comunidad detrás de y también de las brigadas forestales y de la Unidad Militar de Emergencias que también estantes pero no ha de afortunadamente doscientos se sentiría sabeis este incendio lo que están asignando nueve más equipos refuerzos en función de los repuntes al igual que también controladas por asegurar dentro de esas mil trescientas estaría que lamentablemente ya han sido pasto que no se no

Voz 1514 13:04 a mí dentro de las zonas que están controladas digamos están todas las zonas urbanas y por ejemplo hablábamos de esa urbanización de entre pinos que había sido desalojada ayer cuyos vecinos han podido ir volviendo a sus casas a lo largo de esta mañana todas las zonas que que ahora mismo son poblacionales están controladas están seguras

Voz 10 13:24 en estos momentos y ese es el primer objetivo siempre L garantista en los núcleos de población si no es por una prisión preventiva lo que se lleva cabo pues los desalojos como tú murió la noche de ayer afortunadamente ya que son niñas mayoritariamente todas se han podido regresar a sus hogares efectivamente que en estos momentos puede no serlo por todos los muslos de Juan va a ser un afortunadamente estar controlados están garantizados Pi justamente también teniendo en cuenta el cante Turull vive y movilizó tanto su recurso para garantizar por encima de todo esa cuestión tan importante como son los cascos urbanos y los vecinos de las localidades Mairena

Voz 1514 14:05 el gran cosa que en principio por ejemplo los vecinos de esa urbanización que ayer se vio afectado en en el sentido en el que tuvieron que ser desalojados en principio no se espera que en las próximas horas tengan que volver a ser desalojados

Voz 10 14:17 lo esperamos deseamos y confiamos en que Sacyr sustancia no tengamos se sí

Voz 1514 14:22 el presidente se sabe algo del origen de del incendio porque hablábamos de que este incendio comenzó en en Toledo en el término municipal de Almorox aunque ahora practicamente todos los esfuerzos todas las situaciones en en el terreno de la Comunidad de Madrid se conoce algo de cuál ha sido el origen

Voz 10 14:38 no en estos momentos como muy bien indica es lo único que conocemos ha sido el lugar que porque la vecina Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha en el término municipal de Almorox él él mismo no es consciente de la dirección del viento hace dio a través de sostén y ciertos que sí al municipio más que también instancias pero las razones los motivos de de la existencia del mismo no desconocemos

Voz 1514 15:04 se va a mantener en la zona presidente de momento

Voz 10 15:07 sí no tengo nada mejor que hacer

Voz 11 15:10 bueno pues Pedro Rollán

Voz 1514 15:12 muchísimas gracias por haber atendido la la llamada de Hora catorce Madrid en directo presidente en funciones de la Comunidad de Madrid desplazado hacen y cientos donde se ha ubicado ese centro de control para seguir muy de cerca ese incendio que desde ahí nochebuena pues está afectando a esos términos municipales de Cenicienta y de Cadalso de los Vidrios muchísimas gracias gracias adiós hasta luego dos y cuarto

Voz 13 15:41 sigue a las cadenas en las redes sociales en Twitter la guion va en Facebook

Voz 17 17:45 estamos llegando a las dos

Voz 1509 17:46 dieciocho minutos y continuamos con más información a las siete de la tarde está convocada la manifestación por la Plataforma de Defensa de Madrid central entre Callao hoy Cibeles una plataforma en la que están la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid la FAPA Giner de los Ríos ecologistas comerciantes ciclistas bueno todo antes de que entre en vigor este lunes la moratoria de multas puesta por el Ayuntamiento de José Luis Martínez Almeida hasta finales de septiembre en A Vivir Madrid hemos hablado con Lucía Lois de madres por el clima defiende que una buena medida no se retire por el color político

Voz 18 18:20 a mí me gustaría recordarle al Partido Popular que ellos pusieron en marcha las perras en el centro de Madrid que fue que es que es el germen de esta medida que ellos hicieron buenas políticas de movilidad en su momento y que ahora por estar en Ayuntamiento nuevo no reculan que no intenten hacer políticas que simplemente vayan a destruir el legado del anterior Gobierno cuando las políticas de movilidad y las políticas que tienen que ver con la salud no pueden depender de los colores y que deberían de gobernar para todos y pensar en todos los ciudadanos de la ciudad

Voz 1509 18:49 Justo Sáez es la persona que recogió firmas que impulsó la recogida de firmas en la plataforma change punto o RG en este caso pide que se escuche lo que dicen esto

Voz 1275 18:59 es voces doscientos veinte mil personas una fe

Voz 19 19:02 a una petición en cierta medida creo que debe ser considerado in no sabemos si se conseguirá algo o no pero tienen que escuchar estas estas doscientas veinte mil personas que apoyan esta situación

Voz 1509 19:13 y por último e desde Greenpeace sur responsable de movilidad Adrián Fernández subraya que Madrid central funciona y que hay que dejarlo

Voz 20 19:22 en Madrid centrada reducido el ruido agradecida a cantidad de coches ya ha conseguido unas calles más apacibles tanto dentro como fuera de Madrid central entonces funciona lo estamos viendo todos y el propio entre ellos está dando cuenta ex alcalde que llegó al poder prometiendo quitar Madrid centra al día siguiente ya está hablando de que bueno que habrá que hacer pequeños retoques

Voz 1509 19:40 bueno volvemos ahora a escuchar algo del pasado aquí esta Ignacio González en el año dos mil quince cuando defendía la venta de vivienda pública cuando era presidente de la Comunidad de Madrid

Voz 3 19:51 ese proceso ha sido un proceso transparente pulcro inmaculado donde no se han producido ninguna circunstancia que vulnere ni la ley ni ninguna de las

Voz 1509 20:00 las tres mil viviendas públicas fueron vendidas a un fondo buitre a Goldman Sachs después en casa Cibeles en el año dos mil trece Ahora el Juzgado número cuarenta y ocho de Madrid anuló esa venta ir después el tribunal pero es de justicia ha ratificado la sentencia que dio ese juzgado el alto Tribunal alegaba entonces a principio de este mes de junio que en el ochenta por ciento de esas casas vivían personas con dificultades económicas ir esta mañana en la Puerta del Sol bueno pues muchas de esas familias Se ha manifestado para pedirle a la Comunidad de Madrid al futuro gobierno que vaya a salir que no recurra la decisión del Tribunal Superior de Justicia para no dilatar más su sufrimiento con ellos ha estado en esa protesta Cristina del Casar buenas tardes

Voz 21 20:41 buenas tardes es una sí innumerables recursos administrativos y también la vía penal

Voz 22 20:46 además de las causas civiles particulares han enfrentado durante estos últimos seis años a vecinos y Comunidad de Madrid ahora piden al nuevo Ejecutivo regional que respete la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid no recurra en especial al grupo de ciudadanos quienes se comprometieron en campaña Enrique Villalobos presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid

Voz 23 21:06 esperamos que que este Gobierno que se está conformando haga justicia a lo que nos han ido diciendo en campaña electoral ciudadanos nos ha dicho que si ellos llegan al Gobierno ellos no van a recurrir porque consideran que la venta fue ilegal consideran que la afrenta que lamenta fue inmoral y esperamos que hagan honor a su palabra y que no se recurra

Voz 22 21:28 aunque el grueso de los afectados en torno a un tercio del total se encuentran en el Ensanche de Vallecas el caso afecta a familias de diecisiete municipios Éstos son algunos de esos testimonios

Voz 24 21:39 a nivel a la vivienda en el año dos mil ocho a la familia

Voz 17 21:41 muy poco a poco ha ido ha ido

Voz 24 21:44 incrementándose el alquiler hasta que llega un llenos dicen que no

Voz 0867 21:47 hasta cuando dos acabado y que tenemos que abandonar la vivienda

Voz 24 21:49 el temor de no sé dónde voy a dormir mañana

Voz 25 21:52 porque no tenemos otra solución habitacional hicimos unas inversiones en nuestra vivienda que era otro dato que la vamos a perder vamos a perder nuestra voz nuestro hogar

Voz 22 22:02 es que no les quiten sus hogares y recuperar la tranquilidad es lo que piden estas familias al nuevo Gobierno de la Comunidad bueno

Voz 1509 22:09 pues en dos mil trece el Ayuntamiento de Madrid entonces cóncavo Ana Botella también vendió mil ochocientas sesenta y uno viviendas públicas al fondo buitre Blackstone FIDE

Voz 0806 22:18 Pere les venimos contando que un juzgado prohibido

Voz 1509 22:20 a este fondo que venda o alquile esas casas sin avisar de que están sometidas a una causa a causa penal ya ha fijado una fianza también de veintinueve millones a los dos responsables de la operación a Fermín os le antiguo consejero de la Empresa Municipal del suelo de la vivienda y Alfonso Benavides apoderado de Fidel bueno además de abrirles un juicio oral pues bien inquilinos del PAU en Carabanchel denuncian que lidere les están intentando subir el alquiler con ellos hablado Marta cerca Rafael es vecino del bloque del Paul Ricard

Voz 26 22:48 manchega en la calle Xacobeo ahora paga por su vivienda setecientos euros pero el mes que viene tendrá que pagar ochocientos treinta y ocho durante dos años ochocientos treinta y cinco en el tercero novecientos sesenta a partir del cuarto año una subida de casi trescientos euros a la que muchas familias no podrán enfrentarse los vecinos se han puesto en contacto confidente para que les den una solución pero desde Federer todavía no hay respuesta nos lo cuenta Rafael

Voz 27 23:10 nosotros posó estaba algo el fondo de inversión hablando con ellos les hemos mandado tropas pidiendo que se revisen los dos contratos hijos mantengan la cuota actual que estamos pagando interventor únicamente con el IPC

Voz 26 23:24 una subida que los vecinos no consideran razonable porque las viviendas siguen igual que cuando entraron a vivir en ellas

Voz 27 23:29 pues están metiendo una subida bestial los pisos no tienen su piso el tercero eh están muy dejados a su entonces nos no justifican las avales

Voz 26 23:42 ante esta inminente subida a los vecinos de Carabanchel sean unido a las movilizaciones de los bloques del Ensanche de Vallecas que también son propiedad de Federer juntos se declaran bloques el Lucho

Voz 1509 23:51 la Audiencia Provincial ha condenado a más de diez años de cárcel a un pederasta que ha confesado haber abusado de una de sus hijas menor de edad e incluso de haber elaborado pornografía infantil con imágenes de la joven la policía encontró más de cincuenta mil fotografías sexuales de menores de edad en su ordenador Alberto Pozas

Voz 0055 24:08 el acusado de su primera esposa tuvieron cuatro hijos en Madrid y él abusó de una de ellas que tenía quince años cuando ya se habían divorciado abusos sexuales que a veces grababa ahí fotografiaba y que pasaban a formar parte de su archivo de pornografía infantil fue cazado por su pareja cuando usaba el ordenador para mandar un email la Policía Nacional encontró más de cincuenta mil fotos vídeos sexuales de menores de edad algunos fotomontajes que él mismo había realizado ha sido condenado a diez años tres meses y un día de cárcel después de llegar a un pacto con la Fiscalía con la acusación pierde la patria potestad de su hija tendrá que indemnizarla con seis mil euros y tiene prohibido acercarse a menos de medio kilómetro de ella durante veinte años los jueces de la Audiencia Provincial le atribuyen un delito de abusos sexuales dos de pornografía infantil posesión también elaboración

Voz 1509 24:47 indignación en Coslada y en San Fernando de Henares por la avería de los ascensores de la estación de metro del hospital según los vecinos hace casi dos meses que no hay elevadores entre los andenes y el vestíbulo y que no ha habido información oficial ni hacia los usuarios ni hacia los ayuntamientos anuncian movilizaciones si no les dan una información más clara y una respuesta sobre todo una respuesta más rápida SER Henares Javier Galicia

Voz 28 25:10 fueron los propios usuarios los que a través de las redes sociales empezaron a informar de la avería de los ascensores el pasado mes de mayo tras varias semanas sin información oficial la asociación Parque Henares a través de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos denunció que ningún paciente con movilidad reducida podía usar ya el metro al no poder acceder desde el andén al vestíbulo de la estación Hospital del Henares Eloy Rodríguez es su portavoz

Voz 29 25:33 ya veríamos la semana con todo lo que supone para personas que acuden al hospital cuiden en silla de ruedas personas con discapacidad que no pueden utilizar la escalera y la escalera mecánica con carritos de niños aquí la gente que tiene que utilizar ese público para una cosa tan esencial como el hospital puesto muy limitado

Voz 28 25:50 el alcalde de San Fernando califica de indignante este enésimo problema relacionado con la línea siete ve abierta con precipitación antes de las elecciones de dos mil siete cerrada en varias ocasiones por problemas estructurales e inmersa en un litigio de indemnizaciones entre la Comunidad de Madrid la constructora la Consejería asegura que hay que adjudicar un contrato público para arreglar los ascensores y una vez que se adjudique serán dos meses de obras

Voz 1509 26:11 la próxima semana de lunes a jueves se va a celebrar en Madrid un encuentro nacional de Escuelas Asociadas a la Unesco donde se va a hablar de feminismo de pueblos indígenas un evento que también va a servir para apoyar la candidatura del Eje Paseo del Prado Buen Retiro como patrimonio de la humanidad y que va a reunir a en torno un centenar de escuelas para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda dos mil treinta de Naciones Unidas nos vamos a detener en la iniciativa que profesorado alumnado de un colegio de Boadilla han llevado a cabo escuche lo que nos cuenta Laura Gutiérrez

Voz 0419 26:43 en el colegio Virgen de Europa decimos no

Voz 3 26:46 chicos

Voz 30 26:48 de las bolsas de plástico ponen mochilas en las excursiones podría envases reutilizables en la merienda

Voz 0419 26:54 Mohamed es difícil encontrar alternativas usos el tela utiliza botellas de cristal o plástico reutilizable lo está pero mejor de cristal no utilizo es pajita de plástico me dijo

Voz 1275 27:06 por de cristal desplaza es la campaña que este colegio de Boadilla va a presentar esta próxima semana ante la Unesco como una de las primeras escuelas asociadas de Madrid que entró a formar parte de este grupo que promueve Naciones Unidas son alumnos de diez once años y su profesora Esther Martín de los Santos que ha trabajado

Voz 0259 27:23 la mucho con ellos con sus familias

Voz 1275 27:25 en el cole tengo atado porque además estamos

Voz 27 27:28 dejamos el plásticos botellas de agua que antes por ejemplo se nada menos excursiones ahora ya no hay Mathias de agua y utilizan a toda la vida en la cocina Carmen ha dejado de mis armas os todo el menaje de plástico de un solo uso y sí que es verdad que nos que lo Interior británica site están muy muy concienciados

Voz 1275 27:50 están implicados que ya está en casa reprende en a sus padres

Voz 27 27:54 que a veces viviste no pues a mi padre que fatal que no estamos reciclando hay que reciclar lo que los equipos tienen que ir aquí porque haya contado el toro Lehman vimos allí no con tres esto igual de ir al supermercado es decir no no esto no avanza porque está envuelto en plástico horas agitar las queremos como

Voz 1275 28:14 vivir sin plásticos esta profesora sus alumnos lo van a mostrar en este Encuentro de Escuelas Asociadas de la UNESCO que se celebra entre el lunes el jueves aquí en Madrid

Voz 1509 28:25 bueno pues ese es el fantástico proyecto de estos alumnos y de estos profesores en Boadilla así hemos llegado a las dos y veintiocho minutos así que nos toca hablar del deporte

Voz 2 28:37 hora catorce

Voz 6 28:38 este

Voz 1509 28:40 Gonzalo conejo de nuevo buenas tardes

Voz 1153 28:42 buenas comienzan los fichajes en el Atlético de Madrid que ya ha hecho oficial el acuerdo con el Paranaense por el traspaso de Renan lo di lateral izquierdo en los play off de ascenso a Segunda B dos equipos madrileños a partir de las ocho de la tarde el Alcobendas Sport visita el campo del Villarrubia con la ardua tarea de remontar el dos tres de la ida y mañana será el turno para Las Rozas que visita al Mallorca B con la ventaja de dos uno de la ida además en Formula uno tenemos malas noticias el madrileño Carlos Sainz ha sido penalizado con quince puestos por cambiar el motor en el Gran Premio de Austria en el mejor circuito para su Mclaren Saint saldrá en el fondo de la

Voz 1509 29:14 Carrillo gracias Gonzalo y terminamos con música

Voz 1275 29:16 según

Voz 1509 29:25 son es Liz Not que van a actuar hoy en la tercera edición del down Lot festival en la Caja Mágica que va ya por su segunda jornada así que tenemos todavía por delante buenos conciertos en la Caja Mágica nosotros nos marchamos pero va a seguir muy pendientes de ese incendio que ya saben todavía sigue sin estar controlado en la zona de cenicientas de Cadalso de los vicios adiós pasen una buena tarde de sábado

Voz 1061 30:25 hola de nuevo pendientes del fuego de los primeros incendios de este verano el más importante el de Tarragona arrasado de momento con seis mil hectáreas y falta por estabilizar apenas un diez por ciento del perímetro pero los bomberos no se confían temen nuevos rebrotes como sucedió ayer con el pico de temperaturas actualizamos la última hora desde la Ribera d'Ebre con aureola hoy mi

Voz 0867 30:43 buenas tardes pues esto mismo ahora es el momento más crítico del día cuando se superarán los cuarenta grados es justo ahora cuando los bomberos temen que pueda reportar algún foco ayer a esta hora hubo más de veinte la zona activa es el sur de Lleida en la comarca de Les Garrigues pero no va avanzar más los bomberos lo han conseguido perimetral esta noche sino hay más rebrotes los bomberos sobre el terreno con las mangueras ya se sienten más fuertes que el fuego su objetivo es darlo por completamente estabilizado a última hora de la tarde lo ha explicado el consejero de interior catalán

Voz 1340 31:11 Mikel busco faena dijimos desde el primer día que era un trabajo ingente que era un juego muy potente pero poco a poco se han ido superando todos los obstáculos que han ido apareciendo y esperamos y deseamos que en las próximas horas los bomberos ya puedan tener una táctica mucho más ofensivo

Voz 6 31:28 para para que voy a atacar y matar

Voz 0867 31:33 a lo largo del día algunos de los desalojados podrán regresar a sus casas masías diseminadas lejos de los núcleos habitados aún no saben si su casa se ha quemado deberán pasar por lo menos otra noche más lejos de sus casas los municipios del entorno por otra parte ya estudian estrategias para acceder a ayudas del Estado los alcaldes se reunirá mañana con el president Quim Torra para estudiarlo

Voz 1153 31:52 en Toledo hay dos incendios activos uno de ellos en armonía

Voz 1061 31:55 entre las provincias de Toledo Ávila y Madrid que ha obligado esta en esta última comunidad a desalojar una urbanización el otro de ellos en el entorno de Toledo capital nos vamos hasta allí Carmen García

Voz 1600 32:04 sí activo el incendio en Toledo capital con nivel uno de alerta aunque la zona este está perímetro dada la parte oeste presenta más dificultades por la orografía del terreno como confirmaba el delegado de la Junta de Castilla La Mancha en Toledo Javier Nicolás

Voz 31 32:16 hasta que no digan los técnicos Si Si está totalmente controlado no basta está vivo hilo y hay que mantener esas precauciones

Voz 1600 32:26 desde el centro de operaciones confirman que es la policía la que investiga las causas hasta el momento las llamas han quemado mil seiscientas hectáreas los vecinos de urbanizaciones y residencias de mayores cercanas fueron evacuados ayer por la tarde y a las diez de la noche pudieron regresar a sus casas aunque todavía no se ha restablecido el servicio eléctrico

Voz 1061 32:44 en fin de semana de alerta por calor en el que las temperaturas van a ser determinantes para la evolución y la lucha contra los incendios por eso hemos convocado a nuestro hombre del tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 32:52 buenas tardes seguimos sin poder dar buenas noticias en lo referente a la meteorología en los puntos donde ahora mismo incendios el calor hoy será el mismo que ayer máximas de hasta cuarenta y cuatro grados en Tarragona por encima de los cuarenta en Toledo Madrid y Ávila pero es que además con rachas fuertes de viento durante la tarde en todas estas zonas muchas horas de sol mañana empezar a bajar un poco la temperatura pero apenas se notará a partir del lunes el descenso sí que será más pronunciado pero igualmente casi todos los días con temperaturas por encima de lo que sería habitual también todos los días con sol este régimen de vientos que hace que durante las tardes se aceleren

Voz 1061 33:27 eso es lo que afectan la previsión del tiempo a las zonas que tienen registrados incendios alerta por calor decíamos en buena parte de España sobre todo en la ribera del Ebro vamos a ir comunidad por comunidad Nos vamos a La Rioja Aragón Navarra Cataluña Extremadura Madrid y Castilla La Mancha

Voz 0496 33:41 aquí en La Rioja hoy se espera la jornada con temperaturas más elevadas dentro de este episodio de calor por ejemplo Logroño hoy podríamos alcanzar los cuarenta y tres grados la cifra más alta desde que existe la serie histórica que mide las temperaturas esos guarismos prácticamente se han alcanzado ya las últimas horas por ejemplo en Calahorra el Gobierno de La Rioja mantiene activos todos los protocolos ante el elevado calor que estamos padeciendo estos días en La Rioja además ha lanzado una campaña informativa con consejos dirigida a toda la población especialmente a la población más vulnerable personas mayores enfermos crónicos y niños

Voz 1012 34:13 en Aragón sigue la alerta roja por ola de calor en prácticamente toda la comunidad en el municipio turolense de Calanda ya se han alcanzado los cuarenta grados en la localidad zaragozana de Ciñera a los treinta y nueve en cifras muy similares las ciudades de Huesca y de Zaragoza esta tarde se pueden rondar máximas de cuarenta y dos grados las alertas roja y naranja por incendios Se mantienen

Voz 0115 34:34 en Navarra sigue la alerta roja por temperaturas de cuarenta y tres grados en la ribera del Ebro y de cuarenta y dos en el centro mientras que en el resto se superarán los treinta y cinco grados calor sofocante que hasta el momento no está provocando intervenciones de la Policía Foral la última data de ayer viernes por la mañana cuando dos personas sufrieron un golpe de calor en la localidad de cortes eso sí en cualquier caso se sigue apelando al sentido común como hacen desde el sindicato agrario a GM que pide a los agricultores que en plena época de la cosecha del cereal en Navarra eviten los trabajos durante las horas centrales del día

Voz 0563 35:08 en Cataluña hoy se esperan de nuevo temperaturas por encima de los cuarenta grados ayer fue un día de récord la mitad de las estaciones de servicio meteorológico registraron temperaturas jamás alcanzadas destacan por ejemplo los cuarenta y tres grados y medio de Fornells de la Selva hace calor la humedad muy baja y esto hace que en ciento noventa municipios el riesgo de incendio sea hoy extremo ante este panorama Se sigue recomendando no ir al monte hay seis parques naturales cerrados y la siega esta prohibida de once de la mañana a nueve de la noche

Voz 32 35:37 el Centro de Emergencias uno uno dos de Extremadura ha activado a las trece horas la alerta naranja

Voz 0978 35:42 por altas temperaturas que podrían alcanzar los

Voz 32 35:44 cuarenta grados en comarcas de Badajoz y Cáceres como Las Vegas del Guadiana la Siberia extremeña norte de Cáceres y cuencas del Tajo y el Alagón así como Villuercas y montan chef a su vez se activará la alerta amarilla en las comarcas de Tierra de Barros las Elena y la meseta cacereña en ambos casos se activarán a las diez de la noche la localidad de Valencia Alcántara en Cáceres ha sido la segunda ciudad más caluroso de España al marcar los termómetros a las diez y diez de esta mañana treinta y cinco coma un grados centígrados

Voz 1509 36:10 alerta naranja en la Comunidad de Madrid hoy no van a subir las temperaturas esa es la buena noticia pero hay una mala que tampoco van a bajar los cuarenta grados no van a desaparecer en Madrid y ni siquiera la sierra va a ser un lugar fresco porque el termómetro va a marcar treinta y cinco grados

Voz 0978 36:25 el aviso de alerta naranja

Voz 1509 36:28 está activo hasta las ocho de la tarde por quinto día consecutivo la Consejería de Sanidad madrileña también mantiene activada la alerta de alto riesgo por calor

Voz 0744 36:36 en Castilla La Mancha continuamos con el calor se esperan temperaturas diurnas superiores a los cuarenta grados en La Mancha y en los valles del Tajo y del Guadiana tenemos el cielo despejado aunque con algún intervalo de nubes altas en la mitad occidental el viento sopla del sureste en Cuenca y Albacete del sur y suroeste en el resto mañana tendremos una situación similar continuaremos con muchísimo calor se esperan temperaturas máximas en torno a los cuarenta grados y mínimas superiores a los veintitrés en áreas de Toledo y Ciudad Real en las horas centrales alcanzaremos los cuarenta grados

Voz 1153 37:07 Ciudad Real y Toledo XXXVIII en Albacete

Voz 0744 37:09 Guadalajara XXXVII en Cuenca el cielo estará poco nuboso o despejado aunque con nubes de evolución diurna

Voz 1061 37:16 pues con este calor operación salida actualizamos la información desde la Dirección General de Tráfico Monica Sáez adelante

Voz 0542 37:21 buenas tardes a esta hora en Madrid leves dificultades de salida por la A5 en Arroyomolinos en Barcelona pendientes de un accidente en la A2 en Bruc que ha obligado a cortar marroquí varios carriles dirección Lleida además en Girona tráfico intenso en el acceso a Lloret de Mar por la C sesenta y tres en Alicante cortada la A siete ni vi por un accidente y en Málaga dificultades en la A7 San Pedro Alcántara en ambos sentidos

Voz 1061 37:50 pues hasta luego Monica lleno saca en Japón ha terminado la cumbre del G20 Pedro Sánchez vuela ya a Bruselas para la cumbre de allí del reparto de cargos de la Unión Europea que empieza mañana antes allí en Japón el presidente del Gobierno en funciones ha intentado meter prisa a Podemos para sacar la investidura adelante en julio

Voz 3 38:04 tenemos por delante la aprobación de los presupuestos generales del Estado tenemos por delante la aprobación de medidas de avance social de transición ecológica de recuperación y reconstrucción de derechos de libertades que durante estos últimos años han sido desmantelados y por tanto cree que como no hay alternativa que la única alternativa posible es la de un gobierno del Partido Socialista unos y otros sean conscientes de que no se puede bloquear España de lo que se tiene que hacer es facilitar la gobernabilidad de nuestro país

Voz 1061 38:35 allí en el G20 por cierto ha habido avances entre Estados Unidos y China entre ellos el levantamiento parcial del veto de trampas Huawei en unos minutos lo ampliamos todo antes les contamos también que el lunes Se van a retomar las negociaciones para la venta de Alcoa Almudena López sino buenas tardes

Voz 1510 38:47 buenas tardes Se van a retomar después del acuerdo alcanzado entre los trabajadores y la empresa recordamos que el fondo suizo parte Partner quiere comprar las plantas que la multinacional tiene en Avilés y A Coruña Alcoa ha paralizado la venta porque asegura que la inversora no cumple con las garantías económicas acordadas

Voz 1061 39:02 el ministro del Interior italiano Matteo Salvini ha advertido a las ONGs españolas Open Arms y Alan Kurdi de las consecuencias que puede tener su navegación en el Mediterráneo central

Voz 1510 39:10 ambas organizaciones se encuentran cerca de Libia para realizar labores de rescate a migrantes Salvini les ha amenazado con multas e incluso arrestos lo hace después de que anoche la policía italiana detuviera a la capitana del barco alemán de la ONG Sea Watch en el puerto de Lampedusa

Voz 1061 39:24 la Ertzaintza investiga una posible agresión sexual en Bilbao

Voz 1510 39:27 el hombre fue detenido anoche y está a la espera de pasar a disposición judicial los hechos se produjeron después de que el arrestado y la víctima se conocieran en un local después llevó a la mujer en una furgoneta una zona apartada donde la agredió sexualmente

Voz 1061 39:38 en Barcelona los Mossos investigan la muerte de un hombre que ha sido encontrado en plena calle con signos de violencia

Voz 1510 39:42 también en la Ciudad Condal veinte personas han sido detenidas en una zona de ocio nocturno de la Barceloneta se les acusa de robo con violencia tráfico de drogas

Voz 6 39:49 sí hoy en Haro en La Rioja ha sido espectacular un día muy bonito el tiempo ha acompañado muchísimo

Voz 0270 39:56 el ambiente en las capas excepcional pues ha estado genial la verdad es que ha sido uno de los mejores años os la atempera

Voz 1510 40:01 ha llovido miles de litros de vino Almudena setenta mil concretamente SA ha celebrado la tradicional batalla que tiene como protagonista a esta bebida doce mil personas vestidas de blanco han participado en esta fiesta en la que se han utilizado cerca de tres mil litros de vino

Voz 1061 40:14 llevamos con los deportes Gonzalo Conejo buenas tardes muy buenas

Voz 1153 40:16 dice que el mercado comienza a moverse en las últimas horas dos fichajes anoche el Atlético de Madrid hace oficial un acuerdo con el Paranaense para el traspaso del lateral izquierdo renal Lodi esta mañana al Valencia alcanzado un principio de acuerdo con el Villarreal por el traspaso de Denis Cheryshev por seis millones de euros además doble cita con el motor ya tenemos en marcha la clasificación de Moto GP Alex Espargaró lucharán por la pole y a partir de la tres La de Formula Uno el Gran Premio de Austria con malas noticias ya que Sainz ha sido penalizado con quince puestos por cambiar el motor también tenemos fútbol cuartos de final del Mundial a las tres Italia Holanda seis y media Alemania Suecia y recordar que esta noche ha habido dos partidos de la Copa América la Argentina de Messi se impuso dos cero a Venezuela y se medirá en semis a Brasil actual campeón Achille se deshizo de Colombia los penaltis en una casa siempre surgen

Voz 1061 42:00 Nos vamos a Osaka la cumbre del G20 que ha terminado con un acercamiento entre China y Estados Unidos pero por la ciudad japonesa pasa también este sábado la actualidad política de nuestro país el presidente del Gobierno en funciones antes de partir hacia Bruselas para la cumbre de mañana ha intentado desde allí meter prisa a Podemos para sacar adelante la investidura en julio enviada especial de la SER a Osaka Inma Carretero buenas tardes

Voz 0806 42:19 hola buenas tardes lo decía ayer el Ejecutivo que los

Voz 1061 42:22 los estudiantes no van a septiembre y hoy Pedro Sánchez insiste en que quiere aprobar ya para que España no separe

Voz 0806 42:27 sí hemos tenido que viajar diez mil kilómetros a Osaka para escuchar cómo afronta el presidente del Gobierno en funciones este momento crucial sin apoyos para la investidura pero decidido a presentarse en el mes de julio y formar Gobierno

Voz 3 42:41 que España no se puede para España necesita un gobierno en el mes de julio no en agosto septiembre octubre en el mes de junio

Voz 0806 42:50 ha garantizado que va a trabajar por tener esos apoyos ya ha mantenido su estrategia de presión defiende el presidente que el veintiocho de abril se planteó como un plebiscito

Voz 3 42:59 echar al señor Sánchez de echar al Partido Socialista de gobierno yo creo que el veredicto de las urnas es inapelable

Voz 0806 43:06 y como no hay alternativa Madrid que están planteando

Voz 3 43:08 no a mi investidura está en su cabeza el planteamiento de un adelanto electorado una repetición electoral

Voz 0806 43:14 Sánchez de todos modos no se mueve de quiere una fórmula de cooperación con Podemos insiste en que aspira a gobernar desde la izquierda así que descarta hacer un planteamiento una oferta similar a Albert Rivera pero a PP y Ciudadanos les pide responsabilidad

Voz 3 43:30 después de escuchar algunas declaraciones del líder en este caso de Ciudadanos no invitando a los discrepantes a formar un nuevo partido seguro no se necesita formar ningún nuevo partido lo que se necesita es de nuevo volver a la responsabilidad de todos para facilitar la gobernabilidad en nuestro país

Voz 0806 43:47 así que inevitablemente la incertidumbre sobre la investidura ha llegado hasta Japón aunque seguimos sin conocer la fecha de la votación porque el presidente no tiene intención de desvelarlo hasta reunirse con Meritxell Batet el próximo martes

Voz 1061 44:00 decíamos que la cumbre del G20 a nivel global termina con un acercamiento entre China y Estados Unidos el encuentro bilateral entre de Donald Trump y impiden era el más esperado no saca el que más expectación había creado de momento de momento porque contra nunca se sabe ha terminado bien

Voz 0806 44:13 si la reunión comenzó con Donald Trump elogiando a Xi Jinping mientras les hacían fotos estuvieron casi una hora y media juntos en un hotel de Osaka en el que se habían citado y acabaron bien porque hay tregua comercial ambos países están de acuerdo en restablecer las negociaciones para la foto Teka de este G20 quedan todos los gestos del protagonista indiscutible L de Trump por cierto que hoy nos ha explicado Pedro Sánchez que cuando él estaba señalando con el dedo no estaba siendo despectivo sino todo lo contrario también protagonista su hija Iván K invitada junto a la Reina de Holanda a un foro de empoderamiento femenino la imagen ha sido llamativa sobre todo por los perfiles de las elegidas en un foro del G20 que sólo tiene a tres mujeres Merkel May Lagar en su foto de familia de los textos el Gobierno de España se queda con el mensaje de confianza al sistema multilateral de comercio también con que Estados Unidos no ha logrado arrastrar a ningún otro país en su intento de retroceder en las medidas contra el cambio climático Pardo de París es irreversible así lo ha proclamado el presidente Sánchez brazos eh

Voz 1061 45:18 hasta luego

Voz 0806 45:19 hasta luego gracias en Estados Unidos y China chino yo