Hora 14 Fin de Semana (30/06/2019)

Voz 1061 00:24 qué tal buenas tardes empezamos con una última hora que acabamos de conocer si han muerto Eduardo Fungairiño exfiscal jefe de la Audiencia Nacional y el Supremo que investigó numerosas causas sobre la banda terrorista ETA Almudena López sino

Voz 0131 00:35 ha fallecido a los setenta y tres años este mediodía de una insuficiencia respiratoria según ha confirmado a la SER su familia fue fiscal jefe de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo investigó numerosas causas como dices sobre el terrorismo de ETA como los casos de Henri Parot la capilla ardiente se va a instalar esta tarde en el tanatorio madrileño de La Paz

Voz 1061 00:54 esa es la última hora de un domingo que ha empezado con la histórica imagen de Donald Trump pisando territorio de Corea del Norte y se ha convertido en el primer presidente estadounidense en hacerlo trampa ha visitado la zona desmilitarizada entre ambas Coreas ha saludado a quién yo núm juntos han protagonizado un encuentro cargado de simbolismo que pretende certificar el deshielo entre ambos países Irene dotes

Voz 0808 01:12 Donald Trump vikingo nun se han saludado han recorrido unos metros ya han cruzado la frontera para entrar en Corea del Norte

Voz 3 01:18 no

Voz 0808 01:26 nunca esperé Verlaine en este lugar Le ha confesado el líder norcoreano ambos han mantenido un encuentro breve apenas una hora más cargado de simbolismo que de medidas concretas el presidente de Estados Unidos ha anunciado

Voz 4 01:38 que es a quién

Voz 0808 01:42 que en las próximas dos o tres semanas volverán a reunirse para retomar las conversaciones sobre el proceso de desnuclearización de Pyongyang

Voz 1061 01:50 el domingo que pasa también por Bruselas a la capital comunitaria se celebra el decisivo Consejo Europeo en el que los líderes van a certificar el reparto de poder dentro de la Unión Europea el favorito para presidir la Comisión sigue siendo a esta hora el socialista holandés Frans Timerman todos los caminos conducen hacia el corresponsal comunitaria Griselda Pastor

Voz 0738 02:05 esta es la oferta así que el presidente del Consejo Europeo provendrá el abril consejo el socialista France Timerman si llega con el aval de los gobiernos que Alemania Francia España Yolanda según ha confirmado tus a los grupos políticos del Europarlamento aunque los socialistas se muestran aún prudentes pendientes de la reunión que a las cuatro celebra el Partido Popular

Voz 5 02:26 vamos vamos a ver todavía queda mucho días por delante pero en cualquier caso yo ahora una vez celebrada en la Conferencia de Presidentes lo que quiero trasladar es la satisfacción

Voz 0738 02:38 es Iratxe García en las declaraciones realizadas como presidenta del Grupo Socialista europeo

Voz 1061 02:50 y en nuestro país pendientes de la evolución de los incendios el más importante de lo que llevamos de año el de Ribera d'Ebre en Tarragona está a punto de quedar controlado después de arrasar ya seis mil hectáreas preocupa ahora el que se declaró ayer en la provincia de Toledo en Almorox y que afecta a los municipios de Madrid donde en las últimas horas han sido desalojados un camping y una urbanización Radio Madrid Elena Jiménez

Voz 0152 03:07 no hay que lamentar ni daños personales ni daños materiales en las viviendas de esos municipios de Cadalso de los Vidrios hice ni cientos eso sí el incendio sigue quemando pinares encinas y maleza unas dos mil ochocientas hectáreas se calcula ya según acaba de anunciar el presidente de la Comunidad de Madrid no se espera poder controlar el incendio el incendio a lo largo del día de hoy se están abriendo corta fuegos artificiales se van a sumar a primera hora de la tarde más efectivos de la Unidad Militar de Emergencias pero el calor la falta de humedad y el viento cambiante hacen difícil sostiene

Voz 1 03:36 con la intensidad de la ola de calor que empieza a remitir

Voz 1061 03:39 pero todavía nos golpea con fuerza dificultado las labores de extinción del fuego terminamos la semana con los termómetros todavía por encima de los cuarenta grados en algunas zonas del interior de España Pablo Torres

Voz 6 03:48 sí mucho calor en toda la zona del valle del Ebro Zaragoza Teruel permanecen en alerta roja Aragón es la única comunidad autónoma que continúa como decimos en alerta roja por calor el Valle del Ebro continúa siendo la zona más afectada por las altas temperaturas hoy en Logroño hemos vuelto a alcanzar los cuarenta grados también en el centro y sur peninsular tenemos XXXVIII grados en Guadalajara y Córdoba XXXVII en Soria valores altos que están dificultando como decimos la extinción del fuego de Cadalso de los Vidrios a partir del lunes la ola de calor Seba y las temperaturas máximas

ya este avance de Hora catorce todavía le quedan los deportes Uxue Caballero qué tal buenas tardes

Voz 1509 04:20 buenas tardes en motociclismo acaba de arrancar la carrera de Moto GP en Moto2 Augusto Fernández se ha llevado la victoria en la primera en el Mundial del piloto madrileño y malas noticias para Alex Márquez y Valdano Harry que se han ido al suelo a falta de dos vueltas cuando se jugaban el primer puesto a las tres y diez comienza el Gran Premio de Austria de Formula uno clon Leclerc en la pole segundo Hamilton tercero Verstappen Carlos Sainz saldrá desde la última posición por sanción y la cita del día esta noche a las nueve menos cuarto la selección sub veintiuno quiere conseguir su quinto título europeo ante Alemania en ciclismo un apunte más Alejandro Valverde ha conseguido su tercer título de campeón de España al batir a Luis León Sánchez que fue segundo

Voz 0152 05:17 sabes un saludo de Elena Jiménez y de todo el equipo de redacción Madrid del fin de semana el primer gran incendio del verano en Madrid sigue activo casi cuarenta y ocho horas después pese a todo ello a los esfuerzos humanos de medios terrestres y aéreos y no parece que en el día de hoy se vaya a dar por controlado Pedro Rollán ex presidente en funciones de la Comunidad de Madrid

Voz 8 05:46 me gustaría decir que en el día de hoy va a ser controlado pero todo parece indicar que va a ser materialmente imposible que el fuego se controle en el día de hoy

Voz 0152 05:55 Se está trabajando en abril corta fuegos artificiales Anta un fuego que se ha partido en dos y al que se suman las dificultades de que siguen las altas temperaturas hay poca humedad y un evento que va cambiando de dirección en las últimas horas han tenido que ser desalojadas de un camping doscientas personas y cuarenta vivir en Das también de una urbanización de Cadalso de la urbanización La Castellana afortunadamente no hay heridos ni tampoco daños materiales en esas vivienda ni en ese camping eso sí la delegada del Gobierno María Paz García nos avanzaba aquí en la antena de la sede en A Vivir Madrid como se ha ido incrementando el número de hectáreas quemadas

Voz 9 06:32 el dato que que tenemos es un dato bastante Kitano se no es preciso no pero aproximadamente unas dos mil setecientas ochenta hectáreas entre Toledo y Madrid

Voz 0152 06:53 vecinos ecologistas comerciantes ciclistas padres y madres miles de ciudadanos ayer por la tarde en la calle con cuarenta grados para pedir que Madrid central no se quede paralizado

Voz 10 07:07 Europa no es llega a poner la multa que la paguen los tres partidos que van a quitar el Madrid pero ni un solo madrileño Myung sólo madrileña porque Madrid necesitamos respirar aire supuestas

Voz 11 07:20 no sólo hablar de la contaminación suele también de los ruidos es una contaminación que asumimos la gente que sufrimos la gente del CNI

Voz 10 07:28 somos vais europeos y no europeo de yo y queremos también

Voz 0152 07:34 en que las familias amigos o compañeros de trabajo la sociedad en general reflexione sobre cómo se reacciona cuando una persona LGTB habla por primera vez de su identidad sexual o de su identidad de género si se consigue estar a la altura de lo que la otra persona que se tiene enfrente necesita en un momento que en muchas ocasiones cuesta ir responde a mucho tiempo de miedo o de dolor enseguida vamos a escuchar muchos testimonios de momento escuchen el de esta amiga

Voz 12 08:00 no me sorprendió en su momento porque yo ya lo lo sabía sin que no hubiese dicho nada de hecho angustiada mucho verle intentar aparentar algo que no era sencillo casi más liberada que porque al final lo era alguien que quieres tanto por fin ser uno mismo es un momento muy bonito

Voz 0152 08:21 este domingo treinta de junio tenemos más noticias en titulares con Ángeles recelo y Cristina

Voz 1450 08:27 la Fiscalía Anticorrupción solicita a los tres concejales socialistas de Las Rozas el pago de doce mil euros de fianza para poder ejercitar la acción popular Se trata del caso de presunta corrupción urbanística del gobierno local del Partido Popular durante los años dos mil siete y dos mil doce

Voz 13 08:41 el Ayuntamiento de Alcorcón pide a la Comunidad de Madrid una reunión para tratar la falta de personal que hay en la residencia de mayores de la localidad el Consistorio se ha reunido con los trabajadores que quiere que el Gobierno regional de explicación

Voz 1450 08:52 Universidad Complutense la Autónoma y la Carlos III seleccionadas para formar parte de tres convenios europeos que las hermanan con diferentes universidades de la Unión este proyecto va a mejorar la movilidad de alumnos y el reconocimiento de los grados

Voz 13 09:03 en todos los países del juego del cromos es la iniciativa de buscar viejo organizada por segundo año consecutivo para dar a conocer el municipio e impulsar su desarrollo cultural el álbum de cromos tiene como protagonistas a los vecinos y los lugares más emblemáticos de la localidad

Voz 1509 09:18 y en deportes puede que hablamos Josué Caballero hola qué tal muy buenas tardes en Moto dos El piloto madrileño Augusto Fernández ha ganado la carrera ya ha conseguido así su primera victoria en el Mundial en fútbol Las Rozas ya es equipo de Segunda División B y la cita del día la final del Europeo sub veintiuno con el jugador del Real Madrid Dani Ceballos como pieza clave a partir de las nueve menos cuarto ante Alemania vamos a ver qué tiempo nos espera con Jordi Carbó

Voz 0978 09:42 es decir de hoy las temperaturas empezarán a bajar un descenso que tampoco será notable ni mucho menos seguirá haciendo mucho calor la mayor parte de la jornada a pesar de que ahora sí baja de los veinticinco grados de la mayor parte de la comunidad durante la tarde máximas por encima de los treinta y cinco cerca todavía de los cuarenta en el extremo sur especialmente cerca de los ríos Tajo y Tajuña en pueblos de la Sierra todavía temperaturas cercanas a los treinta y cinco grados con muchas horas de sol un poco de viento durante la tarde en los próximos días tiempo muy parecido más nubes durante las tardes hasta finales de la semana que viene no esperamos que vuelvan a subir las temperaturas

Voz 0808 10:26 lo primero recopilar sobre todo la actual

Voz 0152 10:28 nada sobre ese fuego que desde el viernes saltó a en la provincia de Toledo a los términos municipales de Cadalso de los Vidrios sí de cenicientas Ike sigue activo pues casi cuarenta y ocho horas después el peor del verano lo primero Marta Alberca hola qué tal muy buenas tardes hola qué te

Voz 0808 10:42 el gran buenas tardes buenos Dati dado el nivel dos del

Voz 0152 10:45 ante incendios que solo lo significa es que no son los ayuntamientos los que se hacen cargo de la extinción del incendio sino la Comunidad de Madrid vamos a recordar que en Toledo y en Madrid se han calcinado Llanos decía la delegada del Gobierno en las

Voz 14 10:57 Tena de la Cadena SER dos mil setecientas

Voz 15 11:00 ochenta hectáreas vamos con la información Marta

Voz 0808 11:03 el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid Pedro Rollán se ha acercado hasta el puesto de control que se ha ubicado en Cenicienta nos ha confirmado que hay un total de cuatrocientos cincuenta efectivos humanos trabajando en estos momentos y que esta tarde se sumarán cuarenta efectivos más procedentes del Batallón de la Unidad Militar de Emergencias el presidente también ha explicado cuál es el procedimiento que se está llevando a cabo para frenar esas llamas

Voz 8 11:23 es un perímetro de seguridad en lo que se pretende es que el fuego no se propague principalmente en lo que se ha hecho ha sido con los bulldozer eh facilitados por parte de la UME se están abriendo cortafuegos artificiales en unas ocasiones son paralelas a estas carreteras en otras ocasiones los que lo que están buscando es un espacio oportuno y fiable para poder combatir este incendio

Voz 15 11:47 hasta el momento el incendio no está controlado

Voz 0808 11:49 labores de extinción se están siendo complicadas

Voz 8 11:52 la importancia también del viento está cambiando continuamente la dirección del viento y lógicamente esto dificulta aún más a más de las condiciones que decía el director de la Agencia desde el punto de vista altísimas temperaturas el terreno no lamente por las altas temperaturas sino por el efecto que ha podido tener en las jornadas anteriores del paso del fuego al igual que la muy baja relatividad de la de la humedad como digo pues están dificultando

Voz 0808 12:17 yerno María Paz García Vega ha estado esta mañana en A Vivir Madrid ha confirmado que hasta el momento el fuego se ha propagado hasta dos mil setecientas ochenta hectáreas bueno cómo lo están viviendo los municipios de

Voz 0152 12:27 los principales núcleos que es también de afectados de Cadalso de los vidrios de cenicientas

Voz 0808 12:31 los vecinos de estos dos pequeños municipios situados al sur del pantano de San Juan han pasado el fin de semana pendientes de esas llamas incluso los vecinos de cenicientas tienen problemas con la línea telefónica porque el fuego ha quemado unos de los repetidores esta mañana hemos hablado con algunos de ellos no creo que a ningún

Voz 16 12:47 es decir sólo Quirós que había dominios que mucha pena

Voz 17 12:50 ahora bien mucho no porque es una zona preciosa un pulmón y mucha rabia demuestra que vamos a ver qué pasa que se solucione Iker no llegue a más personas que es aquí estresante pactarlos lo que han cuidado

Voz 18 13:03 este espacio para que ahora en fin de semana se arrastre todo por saber qué haces más medios que vengan a pagarle algo ahora

Voz 0808 13:13 ya sólo queda esperar a que los efectivos consigan frenar ese fuego que tiene a todos los vecinos muy preocupados

Voz 0152 13:18 dos y trece minutos

Voz 10 13:25 Europa nos llega a poner la multa que la paguen los tres partidos que van a quitar el Madrid pero ni un solo madrileño porque Madrid necesitamos respirar aire por supuesta

Voz 11 13:39 no sólo hablar de la contaminación suelen también de los rudos que también es una contaminación que os vimos a la gente que sufrimos la gente del cero

Voz 10 13:47 somos vais europeos y uno europeo adelante con esto incumbe

Voz 0152 13:53 bueno se ecologistas comerciantes ciclistas padres madres miles de ciudadanos en la calle para pedir que Madrid central no se quede paralizado tras una pancarta todo ello que decía en defensa de Madrid central a esta hora saludamos al delegado de Medio Ambiente inmovilidad del Ayuntamiento de Madrid Borja Carabante hola qué tal muy buenas tardes

Voz 18 14:12 hola buenas tardes bueno no sé si ha podido verla

Voz 0152 14:15 las imágenes porque imagino que asistir uno las imágenes de la manifestación que que discurrió ayer por la tarde por el centro de aquí de Madrid

Voz 17 14:23 bueno he visto lo medios de comunicación pues la la repercusión que ha tenido no que cuando yo creo que cuando está en su derecho puestos de manifestar su opinión de una manera de una manera tan poco respecto a la la de estos manifestantes ahora bien que me gustaría que me han dado la oportunidad de poder explicar nuestro modelo de haber debatido nuestro modelo con carácter previo convocaría una una manifestación no pues yo creo que lo importante de estos asuntos es que entre todos estamos con datos con números con con argumentos cuál de los modelos es el más adecuado para defender la mejora de la calidad del aire

Voz 0152 14:56 no pero sí han llegado a reunir con la gente de esta plataforma en defensa de Madrid en total que de hecho hace unos días registraron a principios de esta semana una petición para verse con el propio alcalde

Voz 17 15:05 no todavía no pero ya hemos mantenido alguna reunión de llevamos quince días tomamos posesión el día quince de junio dos semanas ya hemos tenido reuniones con buena afectados con comerciantes la semana pasada convergentes de choca allí esta misma semana también con los comerciantes del barrio de las Letras y por supuesto también con las es que pertenecen a esta plataforma encantado de recibirles y como digo debatir poder explicarles que la tensión no que es lo que queremos hacer que también ellos con sus datos porque es tan de no

Voz 0152 15:36 pero me dice que no se han reunido la gente de la Plataforma de Defensa central con el Ayuntamiento antes de convocar esta manifestación y por qué el ayuntamiento toma una decisión como la que ha tomado para mañana lunes de que se levante las multas sin unirse con todas las personas a todos los colectivos que pudieran decir algo

Voz 17 15:52 bueno precisamente la moratoria ya explicamos que esta moratoria multa lo que va a permitir una Moro pide tres meses de esos tres meses poder entablar en las uniones que sean necesarias y debatir y hablar con unas relaciones con aquellos comerciantes y vecinos que defienden también esta moratoria con aquellos que están en contra de la decisión que hemos adoptado estaríamos teníamos un compromiso de investidura claro en el acuerdo con Ciudadanos quiera esta moratoria uno de julio así hemos cumplido pero insisto a partir de ahora lo vamos a hacer es sentarnos con todo el mundo con todas las relaciones con los que están a favor y en contra para que entre todos podamos de final definir un modelo si es posible mejor está planteado

Voz 0152 16:30 me me gustaría un poco que que me explicara cómo puede darse el caso la situación de que mañana cuando se ponga en marcha esa moratoria de Madrid central resulta que nos vamos a encontrar en una situación previa al año dos mil cinco cuando Gallardón

Voz 1509 16:44 puso a algunas de las áreas de prioridad

Voz 0152 16:46 incial como la de las letras Cortés llegó después Lavapiés cómo podemos encontrarnos en una situación vamos de esa fecha

Voz 17 16:54 si es que no es esa la situación la situación que se va a producir la misma exactas estado produciendo hasta el pasado mes de abril en la que entró en vigor las zonas de bajas emisiones de una unidad central el Ayuntamiento tiene una moratoria de igual manera que hemos echado una ir no se podía circular sin ser sancionado pues Madrid central exactamente lo mismo que hizo el equipo gobierno anterior con la diferencia de que esos durante esos meses y ellos lo aprovecharon para Rumí siguiente hablar reuniones con los afectados y nosotros vamos a aprovechar estos meses para a abrir ese marco de diálogo con todos los colectivos y con todas las formaciones

Voz 0152 17:27 era incompatible ir preparando un plan con levantar la medida o verla ha dejado como estaba era tan urgente levantarla

Voz 17 17:34 bueno la la Ordenanza de Movilidad Sostenible en la que se articula donde aparece un artículos centrado regular estas lo que permite con el artículo veintisiete lo que dice es que para poder poner en marcha igualmente central tiene que haber una fiabilidad técnica de los elementos que estaba pasando es que ocho de cada diez multas que desarrollan puesto en Madrid central se hayan puesto de María errónea por tanto no si no había una fiabilidad técnica desde elemento

Voz 0152 17:59 hay revisar incluyéndose mientras estás a medida ir viendo si las multas son correctas o no es hora incompatible de San me refiero porque a partir de ahora lo que nos encontramos es con que está abierto toda la almendra central os todos los días

Voz 17 18:10 que es precisamente lo que vamos a hacer hablar rusos tres meses vamos a hacer una auditoría de control de esos sistemas de control de accesos para poder tener esa fiabilidad técnica de los elementos y a partir de ahí construir un modelo alternativo ese Madrid central porque además queremos construirlo con todo el mundo yo creo que vamos a ser capaces de consumo de lo mejor que Patricia y además vamos a comer en la mayoría de las personas que echaron la calle ya encontrar en las medidas que está tomando el Ayuntamiento que estoy seguro que les vamos a convencer porque nosotros planteamos como decía un mosaico de de medidas porque creemos que no sólo es la única causa de la contaminación de la que delante de la calidad del aire sino que es una multitud de facturó si queremos influir en esa multitud de factores para mejorar la calidad del aire

Voz 0152 18:51 Borja Carabante delegado de Medio Ambiente inmovilidad del Ayuntamiento de Madrid gracias buenas tardes

Voz 17 18:56 muchas gracias a vosotros

Voz 19 18:58 sí

Voz 0152 21:08 dos y veintiún minutos en estos días de celebración del Orgullo LGTB y los medios de comunicación solemos preguntar a cada una de esas personas como es el momento en el que se habla con familiares con amigos con compañeros de trabajo sobre la identidad sexual o la identidad de género esta vez queremos que no tengan que ser las personas LGTB y las que deban enfrentarse a explicar sino que sean sus entornos quienes evalúen Si reaccionaron a la altura que hagan su propia reflexión y esto es lo que nos han dicho lo ha recopilado nuestro compañero Javier Jiménez Bas

Voz 0887 21:39 decir confesar aparentar temor al rechazo ocultación de unos sentimientos de una historia que muchas veces el entorno ya intuye una mesa empeñan

Voz 12 21:49 siento porque yo ya lo hubo lo sabía sin que no hubiese dicho nada de echan angustiada mucho Berlín intentar aparenta o que no era juro que me sentí yo casi más liberada que él porque al final ver a alguien que quieres tanto por fin a uno mismo es un momento muy bonito

Voz 0887 22:02 lo difícil es contárselo a la familia más cercana

Voz 27 22:05 a mí no me parecía bien y mal simplemente que fuera decisión que que tomó mi hija si así se yo estoy pues

Voz 28 22:10 enganchada al principio pues

Voz 29 22:13 me he hecho con mucha hago mazazo pero luego si ella es feliz y en escogen sabida yo creo que ella sea feliz diciendo ya feliz yo también

Voz 30 22:22 lo que me enteré la primera de mi familia

Voz 0738 22:24 dije que a lo mejor puede hasta confundido quedará

Voz 30 22:27 las seguramente diría alguna cosa que que

Voz 0808 22:29 de ofendía desde aquí pido

Voz 1061 22:32 disculpas disculpas un hijo

Voz 1630 22:34 el armario entro en pánico pero no por mí sino por el me da pánico pensar el el daño que lo hacerlas usted Plaza del IBI marido exige la técnica de avestruz lo que no se habla no existe me arrepiento cada día porque yo no soy llorar Moreno Juan muy justo la convivencia entre nosotros ahora me encuentro

Voz 0887 23:07 genial con el dice otras veces ni siquiera tuvieron que contarlo porque

Voz 31 23:12 eh pisé besando a un chico en ningún momento creo que manifesté algo en contra porque la felicidad de mi hijo estaba y está por encima de todo

Voz 0887 23:27 es la ocultación se prolonga aún más en el lugar de trabajo según UGT Un sesenta y dos por ciento de las personas LGTB en España no visibilizar su orientación sexual en el trabajo y el veinte por ciento considera que en sus empresas no existe igualdad de oportunidades todo eso

Voz 0152 23:42 hasta que viene va a ser una semana muy política ya saben que se buscan pactos después de este silencioso fin de semana de negociaciones al menos es lo que aparenta pues vamos a ver cuál es el calendario nos lo cuenta Javier Bañuelos

Voz 0887 23:54 a las cinco de la tarde comenzará esa ronda de consultas la primera en ser recibida por el presidente de la Asamblea será la portavoz de Unidas Podemos

Voz 28 24:04 estamos asistiendo a estas semanas aún paripé

Voz 0887 24:07 esa Serra dará su apoyo a Gabilondo precisamente para frenar a la derecha ya a la extrema derecha

Voz 0738 24:14 yo creo que de aquí al lunes a las seis de la tarde es fácil que nos pongamos de acuerdo creo que va a ser sencillo y fácil

Voz 0887 24:21 Rocío Monasterio ve cerca el acuerdo con el PP pero hasta el lunes no saldremos de dudas la clave está en saber qué hará ciudadanos

Voz 8 24:29 hoy por hoy el escenario en la Comunidad de Madrid está abierto y todos los escenarios son posibles

Voz 0887 24:33 la cegado continuará la ronda de consultas el martes antes Juan Trinidad habrá recibido a Íñigo Errejón que sigue dispuesto a apoyarse en la formación naranja para hacer presidente Ángel Gago

Voz 1061 24:44 cuando yo me propongo como candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid y así lo voy a hacer ante el presidente de la Asamblea hoy por hoy Gabilondo es el candidato que tiene más

Voz 0887 24:55 apoyos pero eso no le garantiza nada porque el reglamento permite la celebración de un pleno de investidura sin candidato él

Voz 0152 25:03 denominado caso en Las Rozas que mantiene como investigadas a más de veinte personas por malversación y prevaricación todas antiguos cargos públicos de ese Ayuntamiento ha tenido en las últimas horas un punto de inflexión los socialistas han decidido personarse en esa investigación a través de la figura de la acción popular pero les piden doce mil euros para poder acusar Alfonso Ojea

Voz 0089 25:22 de hecho son tres concejales del PSOE los que han firmado el escrito ante la justicia lo que parecía una cuestión de trámites a enredado en una cuestión de competencia la Fiscalía Anticorrupción institución que lleva la acusación contra el ex alcalde Bonifacio de Santiago y el resto de antiguos concejales entregaba al juez de instrucción un documento en el que solicita a los socialistas que depositen doce mil euros de fianza para poder ejercitar la acción popular sin embargo la ley dice que jamás una fianza de personación puede impedir eso la personación es decir no se puede evitar la persecución de delitos por una mera cuestión de tener o no tener dinero como era de esperar los socialistas han recurrido ese auto del Juzgado de Instrucción número uno de Majadahonda Nando de lobby es concejal y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Las Rozas

Voz 0152 26:08 los concejales quiénes nos hemos son

Voz 33 26:11 dado como como acusación popular en este proceso para defender los intereses de la ciudadanía ir es una barbaridad que es el PSOE una fianza de doce mil euros para para poder hacerlo por eso lo hemos recurrido para que una Le la reconsidere

Voz 0089 26:29 los investigados siguen siendo interrogados por el juez desde hace ya

Voz 0887 26:32 dos semanas hasta el uno de septiembre está abierta

Voz 0152 26:35 público la muestra Madrid ciudad educadora una exposición que puede verse en el Museo de Historia la calle Fuencarral de la capital y querrá narra la historia de la educación pública graduada en Madrid desde mil ochocientos noventa y ocho hasta mil novecientos XXXVIII la evolución de los logros educativos y de cómo la guerra civil se lo llevó todo nos lo cuenta Virginia Sarmiento

Voz 34 26:54 las pocas escuelas que existía unitarias a nado de distintas edades en la misma aula

Voz 1 27:01 más de veintitrés mil personas han visto esta exposición desde marzo en el libro de visitas hay mensajes ilustres

Voz 1912 27:07 emocionada por esta exposición sobre la escuela pública que su labor por regenerar un España libre abierta culta inclusive de valores Isabel Cela minutos

Voz 0808 27:18 tras la educación y otros sorprendentes con mucho valor histórico me gustaron mucho aunque me ha traído

Voz 1912 27:24 kurdos se mi padre que estuvo en el lado Republic

Voz 0808 27:27 el sector del colegio fin Marjal subirle los Mercedes María del Mar Del Pozo Andrés

Voz 1509 27:31 catedrática de Historia de la Educación de la Universidad de Alcalá y comisaria de la muestra Un repasó la historia de la educación pública en Madrid desde sus

Voz 1912 27:38 entre mil ochocientos noventa y ocho y mil novecientos treinta y seis se crearon ochenta y tres escuelas públicas graduadas hoy día siguen en funcionamiento cuarenta y dos cuarenta y tres muchas de ellas han conservado su material el material para la enseñanza de las ciencias para la señal fabril dibujo máquinas de escribir

Voz 1509 27:58 con la pérdida de las últimas colonias y el fin del imperio español llegó el germen de la educación pública tal y como hoy con

Voz 1912 28:03 que muchas personas fundamentalmente intelectuales volvieron su mirada a la escuela pensaron que a través de la escuela y a través de la educación se podía construir un país mejor

Voz 1509 28:15 la exposición muestra la evolución del sistema y como la Guerra Civil se lo llevó todo también las curiosidades de colección que han aportado algunos particular

Voz 1912 28:22 dijo sin nietos de directores escolares y directoras de maestros y maestras cuadernos de niños cuadernos de preparación de elecciones de los maestros vamos a ver horarios escolares vamos a ver Memorias de estos colegios padres vamos a ver hasta una vajilla una vajilla de época con el sello del colegio

Voz 1509 28:40 la muestra estará abierta al público en el Museo de Historia hasta el próximo uno de septiembre Uxue Caballero de nuevo buenas tardes hola buenas tardes en Moto dos El piloto madrileño Augusto Fernández ha ganado la carrera ha conseguido así su primera victoria en el Mundial y esta noche a las nueve menos cuarto la selección sub veintiuno quiere ser campeona de Europa se enfrenta Alemania en el estadio Friuli con Dani Ceballos el futbolista del Real Madrid como pieza clave del equipo le escuchamos en la previa

Voz 0131 29:07 muy difícil frente a Alemania que no ganó un torneo

Voz 35 29:10 tenemos ganas de revancha y la verdad que el equipo está concienciado de que quiere dar ese patio adelante y posiblemente sea el parte de nuestras vidas

Voz 1509 29:19 Las Rozas ya es equipo de Segunda División B tras ganar dos a uno en la eliminatoria ante el Mallorca ayer el Alcobendas Sport se quedaban las puertas de lograr ese ascenso tras caer frente al Villarrubia por dos a cero

Voz 0152 29:29 pues muchísimas gracias a su Sue adiós hasta luego hasta luego

Voz 3 29:34 eh

Voz 0152 29:39 con la música de la banda de Estados Unidos Beirut que llega este miércoles a las Noches del Botánico con las entradas agotadas nos despedimos que tengan una buena tarde de domingo adiós

Voz 1 30:03 solas

Voz 1061 30:03 los

Voz 3 30:25 es una de las imágenes del año ahora de nuevo entre sí

Voz 1061 30:35 los flashes de los cientos de cámaras Donald Trump es el primer presidente de Estados Unidos que ha pisado Corea del Norte ha visitado a Kim Jon Un que la ha dicho que nunca espero verle en ese lugar trampa invitado al líder de Corea del Norte a visitar la Casa Blanca ya dice que son buenos amigos

Voz 36 30:48 eh nos tenemos que reunir cruzar esta frontera es un gran honor estamos haciendo muchos procesos nuestras relaciones está mejorando en particular esta es una gran amistad así que le quiero dar las gracias

Voz 1061 31:06 la vida de Corea del Norte a Bruselas por donde pasa también este domingo ayer los líderes de la Unión deciden el reparto de los puestos de poder la propuesta del presidente del Consejo Europeo de Donald Tusk es que sea el socialista holandés Frans Zimmerman quien presida la Comisión Europea en nuestro país pendientes de los incendios que han llegado con la primera hora de calor del verano el más preocupante de los que tenemos ahora activos es el que se declaró ayer en la provincia de Toledo y que está afectando a dos municipios de la Comunidad de Madrid en Tarragona los bomberos esperan que el incendio de la Ribera d'Ebre quede ya controlado en las próximas horas después de haber arrasado seis mil hectáreas Tarragona Curiel y mi

Voz 1622 31:39 buenas tardes y con el fuego ya estabilizado y en perspectiva de control hoy ha empezado el balance de daños han ardido Olivares enteros también sistemas de regadío los alcaldes de los ocho municipios quemados de la Ribera d'Ebre de Les Garrigues y el Segrià Le han exigido esta mañana al presiden Quim Torra que esta crisis se convierta en una oportunidad no sólo piden ganar área cultivable al bosque hablan de atajar el despoblamiento rural la escasez de oportunidades en esta parte de la Catalunya vacía

Voz 1061 32:04 la evolución del tiempo de las altas temperaturas de esta ola de calor son claves en la lucha contra los incendios Almudena López sino buenas tardes

Voz 0131 32:09 buenas tardes la ola de calor empieza a remitir a partir de mañana aunque seguiremos con valores por encima de los treinta y cinco grados en la Comunidad de Madrid en Aragón en algunos puntos de Catalunya de momento hoy alcanzaremos los cuarenta grados en el sur de Madrid en Tarragona aviso rojo por calor extremo en Zaragoza donde el termómetro va a superar los cuarenta y dos grados

Voz 1061 32:27 muere Eduardo Fungairiño a los setenta y tres años fue

Voz 0131 32:29 el fiscal jefe de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo investigó numerosas causas sobre el terrorismo de ETA como los casos de Henri Parot Santi Potros Ignacio Echeverría o Idoia López Riaño alias La Tigresa la familia ha confirmado su fallecimiento como dices a los setenta y tres años tras sufrir una insuficiencia respiratoria la capilla ardiente se va a instalar en el tanatorio madrileño de La Paz esta tarde

Voz 1061 32:51 detenido en Barcelona aún menor tutelado por intentar violar a otra menor

Voz 0131 32:54 aquí en Bilbao ha ingresado en prisión el hombre arrestado por violar a una mujer tras llevarla en furgoneta un descampado

Voz 1061 32:59 la operación contra el tráfico ilegal de vehículos nueve personas

Voz 0131 33:02 han sido detenidas en Madrid todos miembros de una misma familia por robar y desplazar coches Los arrestados son los responsables del robo de quince vehículos por valor de seiscientos mil euros

Voz 1061 33:10 según una nueva investigación realizada con hombres y mujeres de treinta y cinco países el diez por ciento de la población asegura que ha experimentado sensaciones cercanas a la muerte

Voz 0131 33:18 una de cada diez personas aseguran como dices que han experimentado la sensación de flotar fuera de su cuerpo pensamientos acelerados distorsión del tiempo los síntomas típicos de las experiencias cercanas a la muerte según el estudio que publica la Academia Europea de Neurología estas experiencias se dan en personas que no están en peligro inminente de fallecer también en aquellos que han sufrido ataques al corazón o accidentes de tráfico unos quedan los titular

Voz 1061 33:40 el deporte Uxue Caballero buenas tardes hola buenas tardes

Voz 1509 33:43 GP quedan cinco vueltas para el final lucha por la primera posición entre Viñales y Marc Márquez Valentino Rossi ya les Rins se han ido al suelo en Moto2 Augusto Fernández se ha llevado la victoria la primera en el Mundial del piloto madrileño a las tres y diez el Gran Premio de Austria de Fórmula uno con Leclerc en la pole segundo Hamilton tercero Verstappen Carlos Sainz saldrá desde la última posición y la cita del día esta noche a las

Voz 1 34:03 nueve menos cuarto la selección sub veintiuno quiere conseguir su quinto título

Voz 1509 34:07 lo peor ante Alemania en el estadio Friuli se lo contamos

Voz 1 34:09 como siempre a partir de las ocho en Carrusel deportivo no es domingo treinta de junio vamos camino de las tres menos veinticinco de las dos menos veinticinco en Canarias holgadamente

Voz 0808 35:48 buenas tardes en la es la imagen del día ambos mandatarios recorrieron unos metros de la frontera de Corea del Norte esto estrecharon la mano Kim Jong un le ha dicho a Trump que no esperaba verle en ese lugar mientras centenares de cámaras retrataban unos segundos de historia Trump se ha convertido en el primer presidente de Estados Unidos que pisa suelo de ese país sólo hay un precedente similar en mil novecientos noventa y cuatro Jimmy Carter en calidad de ex presidente de Estados Unidos dejó a Corea del Norte para persuadir a Kim Il sung abuelo del actual presidente de negociar con el Gobierno de Clinton su programa nuclear el de esta mañana ha sido un encuentro breve unos cincuenta minutos e improvisado porque se materializaba después de que Trump lo propusiera este sábado en Twitter aunque cargado de simbolismo ambos mandatarios se han mostrado en sintonía Trump

Voz 4 36:47 Apple es a ordenar a cualquiera

Voz 0808 36:52 ha asegurado que se volverán a reunir en dos o tres semanas

Voz 1061 36:55 en cuestión una encuentros y simbólico que busca también un acercamiento entre las dos Coreas y que supone la escenificación del deshielo de las relaciones entre Washington y Pyongyang hasta ahora decíamos ningún presidente de Estados Unidos en activo había pisado territorio norcoreano Tramek in John un han tenido una relación llena de altibajos y este es el tercer encuentro entre ambos Irene

Voz 0808 37:12 la primera cumbre fue en junio de mi de dos mil dieciocho

Voz 0152 37:16 Singapur un encuentro para abordar los

Voz 0808 37:18 esos de de Mittal y desmilitarización que tran calificaba hoy de hostil

Voz 36 37:25 la reunión que tuvimos en Singapur fue diferente fue muy hostil desde esa primera reunión hemos progresado tenemos una muy buena relación fiel luego a Serra

Voz 0808 37:34 pero en en la capital de Vietnam en pasado febrero pero la dejan hoy fue una cumbre fallida que terminó de manera precipitada aunque hoy el líder americano decía lo contrario

Voz 0887 37:43 que para mí Hanoi fue un gran éxito

Voz 36 37:46 todo aunque la Audiencia informada de lo contrario se pero eso es necesario que esas cosas pasen pero fue un gran éxito porque este vimos nuestra relación

Voz 0808 37:56 Pyongyang aboga por una desnuclearización gradual para que Washington levante las sanciones pero para Estados Unidos el régimen de Kim Jong-Un debe eliminar por completo su programa nuclear de misiles y armas químicas desde entonces Corea del Norte había endurecido un poco el tono e incluso realizó dos pruebas de misiles pero hoy Trump le ha quitado importancia a este hecho

Voz 0738 38:15 lo ya expresado

Voz 4 38:18 es cohecho pues no octubre

Voz 0808 38:23 que este encuentro es bueno para norcoreano y también para el mundo tiene vamos ahora a Bruselas

Voz 1061 38:27 hombre en la que los líderes de la Unión para certificar el reparto de poder ya sabemos que el presidente del Consejo Donald Tusk Donald Tusk va a proponer al socialista holandés Frans Timerman como presidente de la Comisión Europea corresponsal comunitaria Griselda Pastor buenas tardes

Voz 0738 38:39 hola muy buenas tardes exactamente así lo ha explicado France Timerman salen a explicado Donald Tusk que en la reunión que ha mantenido con los jefes de los grupos políticos hace muy pocas obras en la sede del Parlamento Europeo una reunión que ha durado una hora aproximadamente y en la que ha explicado que esta propuesta la de France Timerman cuenta con el aval de cuatro gobiernos España Alemania Francia y Holanda que es el país de este socialdemócrata aunque está gobernada por los liberales y los socialistas están en la oposición escuchamos a Iratxe García

Voz 44 39:12 puede haber una posición mayoritaria lo que el grupo socialista planteado desde los inicios y así lo venimos eh reiterando es que la figura de la speech en cantidad te debe de ser la persona el candidato candidata que pueda tener un mayor apoyo en este Parlamento y desde nuestro punto de vista presupuesto eh que que France Times más en estos momentos es la persona más idónea en ese sentido

Voz 0738 39:35 bueno tú se ha marchado de esa reunión sin hacer declaraciones hay que decir que ese aval entre cuatro gobiernos representa el de los grandes partidos europeos ha sido un poco irónica sarcástica la portavoz de Los Verdes en el Europarlamento porque queda en un poco al margen de este pacto pendientes de lo que pase todavía esta tarde porque faltan las reuniones de los grupos políticos en el PP hay un cierto malestar

Voz 1061 40:01 bueno Griselda dentro de las previsiones de de esta cumbre entraba que se pudiera prorrogar hasta mañana pero estos avances quieren decir que que puede ser más corta de lo esperado y que ya está garantizado que va a presidir la Comisión

Voz 0738 40:11 bueno garantizado no esto está todavía por ver como os decía en el PP hay un cierto malestar vamos a escuchar al presidente del Europarlamento Antonio Tajani

Voz 1630 40:22 como presidente del Parlamento

Voz 0738 40:30 voy a subrayar ha dicho que la elección del presidente del Parlamento de la Eurocámara no debe estar en el paquete era en declaraciones a la SER justo después de este encuentro y que demuestran que hay un profundo malestar dentro del Partido Popular porque el reparto el reparto es reparto porque incluye algo más que la presidencia de la Comisión Europea hay que cuadrar la presidencia del Consejo el Alto representante el BC es su presidencia porque Se da la casualidad que termina el mandato de Draghi y además está esa Presidencia del Parlamento Europeo los populares no están contentos con la parte que les toca yeso podría alargar la reunión e incluso finalmente obliga

Voz 15 41:10 dar ha puesto sobre la mesa el nombre debe está Taher que es la actual comisaria liberal iraní esa propuesta por un gobierno socialista seguimos pendientes de todo lo que nos cuentes desde Bruselas esta tarde hasta luego hasta ahora

Voz 1061 42:38 vamos a ampliar esa última hora con la que hemos empezado a las dos de la tarde este Hora catorce ha muerto Eduardo Fungairiño ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional y el Supremo que investigó numerosas causas sobre ETA Javier Álvarez

Voz 0887 42:49 Eduardo Fungairiño fue fiscal jefe de la Audiencia

Voz 0689 42:51 nacional durante veintiséis años el tiempo más activo de ETA entonces comenzó a Fran

Voz 0887 42:55 por su carácter irreductible y combativo

Voz 0689 42:58 ajeno al mundo de los ordenadores su incalculable memoria Le hacía indispensable para conocer cada uno de los asuntos que había cometido la organización y lo que es más insólito recordar el detalle de quién lo había hecho su papel contra ETA fue fundamental tanto que la organización intentó asesinarle en varias ocasiones sin embargo algunos críticos subrayan su afán por condicionar la política lista de los sucesivos Ejecutivos Fungairiño defendió la Fiscalía de la Audiencia Nacional con mano de hierro y consiguió crear una fidelidad a su alrededor que al acompañó en las decisiones más controvertidas de este general de los fiscales como cuando dijo que no había delito en el caso del accidente del avión militar Yakolev cuarenta y dos o cuando fue criticado al sostener que los crímenes cometidos por las dictaduras argentina o chilena no constituían terrorismo

Voz 1061 43:40 el fiscal Eduardo Fungairiño ha fallecido después

Voz 0689 43:43 una larga enfermedad pulmonar que se ha visto agravada en los últimos meses sin embargo desde que se jubiló hace un año el fiscal había vuelto a demostrar su rechazo a la vida contemplativa hice había dedicado ayudar

Voz 7 43:54 la ONG en materia de inmigración gracias Javier

Voz 1061 43:57 de lo político como les venimos contando Pedro Sánchez va a abrir una nueva ronda de contactos a partir del martes después de su reunión con la presidenta del Congreso con Meritxell Batet de la que va a salir la fecha del debate de investidura a la espera de saber si el líder socialista va a acudir o no con los apoyos necesarios y con la posibilidad de una investidura fallida el día en que quede fijado el pleno va a marcar el calendario que podría acabar en nuevas elecciones generales Javier Carrera

Voz 7 44:17 la posible repetición electoral pude ser clave en la fecha elegida

Voz 0866 44:21 constitución marca un plazo de dos meses desde la primera votación de investidura para disolver la Cámara y convocar nuevos comicios sin ningún candidato consigue superar el trámite a partir de ahí habría que contar otros cuarenta y siete días para conocer la fecha de las elecciones cifra que se redujo desde los cincuenta y cuatro días precisamente tras la investidura fallida de Sánchez en dos mil dieciséis Así pues si el debate se fijara el martes dieciséis de julio con la primera votación Un día después el plazo se cerraría el diecisiete de septiembre y la hipotética jornada electoral quedaría fijada el domingo tres de noviembre en pleno puente de Todos los Santos circunstancia que puede derivar en una baja participación algo que tradicionalmente afecta a los partidos de izquierdas de comenzar el debate el nueve de julio las posibles nuevas elecciones se tendrían que celebrar el veintisiete de octubre mientras que si se elige el veintitrés de julio los comicios se desplazaría al domingo diez de novio

Voz 1061 45:18 también sobre la política y el trabajo de los periodistas y los límites el Congreso ha abierto expediente a un periodista de diario por entrar en el despacho de la número dos de Unidas Podemos Irene Montero sin su permiso difundir imágenes la vulneración se produjo en plenas negociaciones hace diez días el Congreso investiga también las imágenes difundidas de los despachos de Pablo Iglesias Gerardo pisar el José María Patiño

Voz 0689 45:37 la investigación abierta por los servicios de la Cámara podría tener consecuencias no sólo para el periodista de OK diario implicado a quién se le puede retirar la acreditación sino para el ejercicio de las labores periodísticas en el interior de las instalaciones parlamentarias fuentes de la Mesa el órgano que finalmente deberá adoptar una decisión no descartan que algunos grupos parlamentarios aprovecha el incidente para intentar restringir la libertad de movimientos de los periodistas para llevar a cabo su labor estiman que en efecto se trata de un hecho aislado pero que de alguna manera puede interpretarse como la quiebra del código no escrito de convivencia entre parlamentarios y periodistas de momento pesa en el ánimo de ambos la denuncia formulada en voz alta por Irene Montero

Voz 0814 46:19 porque estos hechos son muy graves no la entrada no autorizada la captación de imágenes y también su posterior publicación son hechos que ya digo no sólo son podrían ser constitutivos de delito y por eso hemos puesto una denuncia sino que desde luego violan todas las normas de funcionamiento de de esta casa

Voz 0689 46:34 Montero denuncia incluso que las cloacas han llegado al Congreso por la vinculación del director de OK diario Eduardo Inda con el comisario Villarejo pero retirar la acreditación a este medio supondría un paso con unas implicaciones muy de

Voz 1061 46:47 delicadas según las mismas fuentes

Voz 7 46:50 en la Cadena Ser

Voz 1061 46:53 en una década los nacimientos en nuestro país han caído más de un cuarenta por ciento según datos del INE de quinientos veinte mil en dos mil dieciocho a trescientos setenta mil en dos mil dieciocho tener un hijo es cuestión de dinero sólo durante el primer año de vida entre siete mil y doce mil euros es lo que cuesta un hijo según los cálculos que hemos hecho