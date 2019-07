Hora 14 Fin de Semana (06/07/2019)

Voz 1 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes este primer fin de semana de julio empiezan los sanfermines en Pamplona en Madrid se celebra la manifestación reivindicativa del orgullo y otra muchísima gente coge el coche para marcharse al pueblo a la playa donde quieran así que se están notando muchísimo en las carreteras situación a esta hora DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 4 00:39 buenas tardes a esta hora persisten las dificultades para salir de Madrid se porla un circuito del Jarama la A tres en Rivas la A5 en Arroyomolinos y la A6 en la zona de El Plantío además retenciones importantes en Barcelona lo peor en la Fed sesenta en Argentona en sentido Mataró en la AP siete en Montornès del Vallès en sentido Girona también en Tarragona densa la Nacional III cuarenta en El Vendrell hacia la capital tarraconense en Girona en la C treinta y cinco hice sesenta y cinco en Llagostera hacia Santa Cristina de Aro también retenciones en Cantabria el A8 en Castro Urdiales aunque Santander complicada la salida de Sevilla por la A cuarenta y nueve en Huévar del Aljarafe en sentido Huelva también retenciones en Cádiz en la A cuatro en Puerto Real hacía Chiclana aquí en Granada muy densa la A44 en Otura inigualables en sentido Motril

Voz 1827 01:32 gracias Patricia esto en un sábado que nos deja también un agravamiento de la crisis política de ciudadanos limite Xavier Pericay uno de los fundadores del partido y su líder en Baleares su renuncia se debe según cuenta a los acontecimientos de las últimas semanas se suma a renunciar las de Toni Roldán y Javier Nart Laura Marcos

Voz 0809 01:50 sí deja todos sus cargos también el de responsable de Educación de la formación naranja se queda como afiliado de momento porque tiene que pensarlo perica y se lo comunicó Albert Rivera la semana pasada en una carta de la que no ha recibido respuesta y así explicaba la SER los motivos de su marcha

Voz 5 02:04 tiene la sensación que que era mejor no seguir dos que no los acontecimientos hay partido que como los silbidos con una cierta es y también en los que estamos en política no de una forma profesional sabemos que las cosas duran lo que duran de hinojos

Voz 0809 02:19 aunque esta fuga se suma a la de Toni Roldán Javier Nart la dirección de Ciudadanos no se mueve un ápice de su nueva Pedro Sánchez Lorena Roldán portavoz en el Parlament insistía en ello hace sólo unos minutos

Voz 6 02:28 es imposible que nosotros alcancemos ningún acuerdo con el Partido Socialista de Pedro Sánchez porque su único principio es romper la unidad y la igualdad de todos los españoles pactando con el nacionalismo simplemente para seguir conservando el poder

Voz 0809 02:44 Albert Rivera no se ha pronunciado sobre la dimisión de uno de los fundadores de su partido ha escrito en Twitter para felicitar los Sanfermines

Voz 1827 02:50 pero nada las redacciones se complican también en Cataluña entre Junts per Catalunya y Esquerra Republicana después de que los primeros los de Puigdemont hayan pactado con el PSC para gobernar juntos en la Diputación de Barcelona

Voz 5 03:00 yo que ella Gutter una aguas vísceras y Cobas Thomas A

Voz 1827 03:06 los de Esquerra Republicana dicen que se han impuesto las vísceras y el estómago al sentido común desde el PSC Miquel Iceta

Voz 7 03:13 la incapacidad tanta exacta Kors entre fuerzas políticas diferentes

Voz 1827 03:17 reivindica que fuerzas políticas diferentes puedan llegar a acuerdos además las multas volverán a Madrid central a partir del lunes el Ayuntamiento de PP y Ciudadanos en justifica dice que no lo hará desde hoy mismo el auto del juez le llevó a las tres de la tarde de un viernes Radio Madrid Isabel Salvador

Voz 0825 03:36 sí son multas de ida y vuelta al Ayuntamiento no volverá sancionar a los conductores que a Madrid central hasta este lunes la moratoria por lo tanto de hecho Se mantiene todo el fin de semana su argumento es este que el auto del juez suspendiendo esa moratoria se notificó pasadas las tres de la tarde y por lo tanto a efectos administrativos no se aplica hasta el lunes no se dan por enterados a partir de esa fecha del lunes al Ayuntamiento cuenta ya con tres días para presentar las alegaciones a la suspensión decretada por el juez respondiendo ya saben al recurso contra la moratoria presentada por Ecologistas en Acción y Greenpeace en nombre de la Plataforma en Defensa de Madrid

Voz 1827 04:10 a partir de las doce y media nos vamos al centro de Madrid a Madrid central para ver cómo está la situación en las calles los coches por la contaminación por el orgullo con los hoteles al noventa por ciento y centenares de miles de personas que están ya en la capital para participar esta tarde en la manifestación

Voz 8 04:25 tengo muchísimas ganas de ir hice claro me familia me apoya In Style su fuerza

Voz 9 04:31 que realmente pues el poder ir de la mano con mi marido por la calle tranquilamente es que nuestra está pagado

Voz 10 04:36 estaremos titulares del deporte José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal muy buenas en marcha la edición dos mil diecinueve el Tour de Francia estamos en Bruselas desde Bélgica ha comenzado la ronda gala este sábado la Cadena en el Tour Íñigo Marquínez qué tal muy bueno

Voz 0802 04:47 las muy buenas la comenzaba a las doce coma salida neutralizada en la presencia del Rey de los belgas Felipe I el banderazo oficial ha correspondido a cargo de posiblemente el mejor ciclista de la historia de cine es una primera etapa plana de ciento noventa kilómetros quedan todavía ciento veintidós para concluir hay una fuga de tres modestos por delante pero por detrás ya están trabajando los equipos de los velocistas hoy se espera que la primera victoria de primera Maillot amarillo sea para un hombre de los rápidos del pelotón

Voz 10 05:11 gracias Iñigo el turca lo pueden seguir en la SER durante las próximas tres semanas además nombres propios del día el de Antoine Griezmann que mañana está convocado con el Atlético de Madrid para la concentración de Segovia también en el Atlético el de Álvaro Morata los rojiblancos acaban de hacer oficial la compra el jugador y el de Nicola Mirotic que ha sido confirmado como fichaje del Fútbol Club Barcelona para su sección de baloncesto ahora

Voz 1827 05:30 cinco minutos

Voz 11 05:34 hora catorce Madrid Isabel Salvador qué tal muy buenas tardes

Voz 12 05:41 pues un jaleo porque hasta ahora yo tengo el coche en casa y no me atrevía venía al centro yo oye piensa alguna sino que ponen multa igual me interesa digo y si me la ponen total que no se y salvo digo pues estos coches que voy por aquí no sé si los habrá o no en fin

Voz 13 05:54 no no está claro porque hasta ahora habían quitado lo de la

Voz 0825 05:57 ya ya eh oímos que habían

Voz 13 06:00 ha vuelto a poner que es que no sabemos si entrar

Voz 9 06:02 la entrada de género o no sabe este

Voz 0825 06:04 queremos estamos perdidos las multas volverán a Madrid tendrán a partir del lunes el lo venimos contando la moratoria decretada por el nuevo equipo de gobierno no Se mantiene ese mantiene de hecho todo este fin de semana que argumenta el consistorio pues que el auto del juez que suspendía esa moratoria se notificó pasadas las tres de la tarde del viernes y por lo tanto a efectos administrativos no se aplicará hasta el lunes de esta forma no se dan por enterados en Side les contamos los detalles de lo que se está convirtiendo en un auténtico culebrón con multas de ida y vuelta multas de quita y pon pero este fin de semana Madrid es más Madrid es también mucho orgullo

Voz 14 06:42 me caso el sábado que viene mal llevada no ergo llevaba para el último voy adaptando a ver si

Voz 0802 06:47 o conseguimos algo nombre apoyando en la cola

Voz 15 06:50 haremos por aquí vemos a Kome y luego queremos ir a ver a desvelar a pie está ahí

Voz 8 06:56 a participar hasta que el cuerpo aguante tengo muchísimas ganas de ir hice claro mi familia me apoya In Style súper

Voz 9 07:04 que realmente pues el poder ir de la mano con mi marido por la calle tranquilamente es que nuestra pagado

Voz 0825 07:09 de reivindicación y fiesta hoy de la mano en Madrid unidad que lamentablemente no consiguen los partidos políticos un ejemplo en el debate organizado por A Vivir Madrid Eduardo Robinho de más Madrid y Tomás Marcos decida

Voz 16 07:21 danos ahora estéis o pecados en poner un cordón sanitario la a la izquierda empeñados en sentaros solamente con la extrema derecha y con el Partido Popular que estamos hablando del orgullo o doblando derechos fundamentales ha dejado de pactar con Bosch que parte del programa Ciudadanos defiende otra cosa que no sea la libertad y el respeto a la diversidad Paco las actos luego

Voz 17 07:41 tienen implicaciones en las políticas reales que se llevan a cabo y evidentemente cuando ya que negociaron los presupuestos estos señores van a pedir monedas de cambio y vosotros vais

Voz 16 07:49 a vosotros ha hablado en los ha hablado el warm pasado como habéis casado por el aro no fía

Voz 0825 07:57 hay otras noticias que repasamos en titulares lo hacemos con la ayuda de Paul Asensio Marta Alberca el Samur ha atendido a ciento diecinueve personas en los actos del orgullo toda ella leve a lo largo de esta madrugada la última hora del viernes la mayoría fueron atendidas por los

Voz 1628 08:10 noticias o pequeños cortes diez niños y niñas saharauis de entre siete y doce años pasarán de nuevo sus vacaciones en varios hogares de acogida de Móstoles se trata del programa Vacaciones en paz que ofrece a los menores durante el verano actividades culturales deportivas excursiones a distintas ciudades clases de

Voz 0825 08:24 español una decena de personas han resultado intoxicadas leves por inhalación de humo en un incendio en la planta baja de una casa en Rivas los bomberos se desplazaron hasta la zona rescataron a los vecinos por la fachada uno de la afectado tuvo que ser trasladado al hospital Arganda purulenta

Voz 1628 08:37 es un punto intoxicación moderada el Teatro Real de Madrid celebra esta semana por quinto año consecutivo la semana de la opera hoy en más de doscientos municipios de toda España se va a retransmitir en directo la obra El trovador de Verdi

Voz 0825 08:47 aquí del deporte José Antonio Duro buenas tardes hola qué tal

Voz 10 08:50 muy buenas la actualidad la marca este sábado el Atlético de Madrid que acaba de anunciar la compra de Álvaro Morata al Chelsea el jugador seguirá cedido en el club del metropolitano y el traspaso sería efectivo a partir de la próxima temporada dos mil veinte dos mil veintiuno además de esto el fútbol español tiene un nombre propio hasta ahora es el de Antoine Griezmann tras el contundente comunicado rojiblanco Delia ayer el francés está citado mañana para comenzar a entrenar con el Atlético en la concentración de Los Ángeles de San Rafael

Voz 0825 09:13 gracias José Antonio volveremos después con el deporte ahora nos acercamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en este momento por las carreteras de la Comunidad de Madrid DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 4 09:24 buenas tardes pues a esta hora poco a poco se normaliza el tráfico de salida de la capital pero aún van a encontrar retenciones porla un circuito del Jarama en la A5 en Arroyomolinos y la M cincuenta a la altura de Las Rozas para incorporarse a la A seis a la autovía de La Coruña en el resto de carreteras normalidad

Voz 0825 09:41 gracias en DGT gracias Patricia en la Comunidad por cierto que ha colocado dos semáforos para regular el paso de peatones que corona el puerto de Navacerrada el objetivo es incrementar la seguridad vial en este lugar con gran afluencia de peatones y tráfico sobre todo en la temporada de esquí por este punto llegan a pasar al día más de cuatro mil trescientos vehículos Raquel Fernández

Voz 0809 10:03 esto aproximado de entre diez y quince días Se prevé que estén operativos estos semáforos dotados con un botón para que los peatones Poulsen cuando deseen cruzar la M seiscientos uno están en el paso de cebra situado en lo alto del puerto de Navacerrada un punto que los fines de semana y festivos registra gran afluencia de visitantes sobretodo en invierno por comunicar el aparcamiento con los negocios de hostelería en la estación de esquí Consuelo Pérez es la directora general de carreteras de la Comunidad

Voz 18 10:30 el punto en el que estaba yo rumba Llor paso de cruce de peatones y en el que se produzcan las mayores retenciones de debéis

Voz 0809 10:39 los hosteleros como Joaquín Fernández valoran positivamente la instalación del semáforo

Voz 19 10:44 ya sé que va a ayudar mucho a que la circulación fusión por aquí cuando hay nieve como hay mucha gente no hacer nada más que pasar ese paso nunca separa Fall peor tonal

Voz 0809 10:57 en dos mil dieciocho círculo por la M seiscientos uno entre Navacerrada y el límite de la comunidad una media de cuatro mil trescientos veintidós

Voz 0825 11:05 vehículos al día bueno cuando hay nieve escuchábamos verdad cada cosa subiendo y en verano lo que toca ahora es pasar calor hoy con máximas de treinta y cinco grados a esta hora el termómetro pasa de treinta y dos en el centro de la capital y con esta temperatura buscamos una primera comunicación no queríamos dejarlo pasar una primera fotografía obligada en uno de los lugares posiblemente más concurridos de Madrid en este momento en Chueca en la plaza Pedro Zerolo y suponemos que buscando sombras a Cristina del Casar buenas ardes buenas tardes Isabel si buscando las ampara y algo de prescrito para aguantar el calor a esta hora las terrazas del barrio de hecho Castán llenas de toda la gente que ha venido a celebrar la diversidad en Madrid y ahora coger fuerzas para seguir con la fiesta muchos nos decían que apenas habían dormido pero que no importa porque esta tarde a las seis y media es la manifestación del Orgullo el plato fuerte de estas fiestas después de las reivindicaciones seguirá la fiesta en la plaza de Pedro Zerolo logre nombrar renombrada por estos días Plaza de las reinas que es la plaza del Rey en la Puerta del Sol y la Puerta de Alcalá estará nuestros compañeros Los de los cuarenta los Dj's Herman Pascual Félix Castillo a las ocho y las diez de la noche respectivamente gracias Cristina enseguida vamos a ir con todo en este Hora catorce con Carlos Ródenas y Carlos Higueras en la dirección técnica Paul Asensio en la producción

Voz 20 12:35 cadena SER mejor virus sociales en Twitter roza la guión bajo quien Facebook Cadena SER

Voz 6 12:46 la vida está llena de cosas importantes pero cuentas nos importan de verdad me importa

Voz 20 12:51 tú tú tú

Voz 2 12:55 Solamente tú Hoy por hoy

Voz 6 12:57 de seis a doce y veinte con Pepa Bueno y Toni Garrido

Voz 2 13:06 este domingo el Consumidor quiere

Voz 21 13:09 a resolver todas tus dudas con los protectores solares lo haremos con un prestigioso dermatólogo te explicaremos tus derechos para que no te den sustos en los hoteles durante las vacaciones conoceremos una nueva compañía eléctrica que quiere romper con lo habitual ya hablaremos de propinas Juan todas mucho poco en extinción por culpa de los pagos con tarjeta y el móvil además nuestro test de consumo lo pasará Macarena Berlín serconsumidor

Voz 2 13:32 todos los domingos a las seis de la mañana en la Cadena Ser y cuando quieras en Cadena Ser punto com puede seguirlos con la aplicación de la SER y estar al día de nuestras publicaciones

Voz 22 13:47 hola qué tal yo me llamo María Luisa San Fernando no se llama él nos encanta no encanta la Cadena Ser la Cadena SER gusta muchísimo la Cadena Ser el Carrusel deportivo se escucha todos los días todos lo deportivo Garrido no encanta loca no presenta de reparto ah muy bien Teherán tras moriremos de toma pan pan y moja el plazo que estará pero da por ejemplo ahora Sira fundiendo hablando que además no Carrusel Deportivo un equipo compenetrado

Voz 1 14:30 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 0825 14:40 dos y quince minutos de la tarde vamos ya con todo y hoy la información en Madrid pasa en primer lugar por esas multas de ida y vuelta

Voz 1959 14:49 el ridículo histórico que demuestra que no tienen idea de cómo hacer las cosas y que sólo actúan de forma partidista pero puede descargar la ciudad de contaminación pero tampoco hacerle la vida imposible a los vecinos distribuidores lo que

Voz 23 15:01 o sea que las multas que las paga el señor Almeida todas tu

Voz 0825 15:04 amarilla siete sales del horario ya de multa

Voz 24 15:08 en fin que la gente tiene que trabajar

Voz 0825 15:09 para los que todavía no lo tengan claro seguro que llegados a este punto hay más de uno el Ayuntamiento no volverá a multar a los que incumpla Madrid central hasta el lunes la moratoria decretada por el nuevo equipo de gobierno por lo tanto de hecho se mantiene todo el fin de semana así al menos lo han confirmado a la SER fuentes munición vale su argumento es que ese auto del juez suspendiendo la moratoria se notificaba ayer viernes pero pasadas las tres de la tarde y por lo tanto a efectos administrativos no es de aplicación hasta este lunes el Ayuntamiento por lo tanto no se da por enterado espera ese plazo al lunes así las cosas nos hemos acercado Nos vamos ahora mismo la Gran Vía al límite de Madrid central entrando por Plaza de España Ángeles revuelo buenas tardes que te estás encontrando a esta hora por allí

Voz 23 15:53 buenas tardes Isabel pues en estos momentos los agentes de movilidad están cortando el tráfico en la Gran Vía la entrada de la Gran Vía con motivo de la celebración del Orgullo dicen los agentes de movilidad lo están cortando están cortando el paso sólo dejan pasar a autobuses de la EMT ha sido una mañana muy tranquila hasta ahora como decimos eh porque precisamente bueno pues los coches han pasado sin ningún tipo de problema e también hemos podido hablar con los vecinos que nos han contado que están satisfechos con estas restricciones otros no tanto pero bueno muchos piden que Madrid central se quede pero incorporando mejoras

Voz 12 16:28 de repente cambia el Gobierno todo el dinero que hemos gastado todos en crear esta infraestructura pues era un ariete pero bueno qué con qué dinero que lo ponga en ellos personalmente de su patrimonio

Voz 17 16:41 que de repente Ara diga porque ha salido a tres nuevo alcalde que es que como

Voz 0825 16:44 en la Le convencerse asunto lo quitamos desemboquen con

Voz 17 16:46 te me parece mejor que la gente deje

Voz 23 16:49 los coches ir venga en transporte público eso sí que incrementen más el transporte público pues ahora lo último que les podemos contar es eso que se está acortando ahora mismo la Gran Vía sentido Plaza de Cibeles porque se está despejando la calle para las celebraciones de el orgullo gay que se va a celebrar hoy la manifestación podemos ver ahora un poco de caos aquí porque los coches están dando marcha atrás puesto que los agentes de movilidad es como decimos están cortando la calle bueno esta es la última hora Isabel

Voz 0825 17:20 bueno en cualquier caso el equipo de gobierno también fuentes municipales recordaban que a efectos prácticos este fin de semana el centro va a estar prácticamente cortado por la aceleración del orgullo que por lo tanto no se iba a notar en cualquier caso gracias Ángel a partir del lunes el Ayuntamiento cuenta con esos tres días para presentar las alegaciones a la suspensión decretada ayer por el juez quedaba de momento la razón al recurso presentado por Ecologistas en Acción Greenpeace en nombre de la plataforma en defensa el Madrid central contra la moratoria recordamos que el juez no ha entrado en el fondo del asunto pero el hecho de devolver Madrid a la situación anterior ha sido tan sólo cinco días después de que el nuevo equipo de la coalición que forman PP y Ciudadanos aprobara esa moratoria ha sido como decimos un importante revés en el año miento no valora la decisión del juez valoración que sí sin embargo acaba de hacer Íñigo Errejón diputado además Madrid que hablaba hoy de revancha

Voz 0799 18:11 el Ayuntamiento de la revancha quería perjudicar la salud y la sostenibilidad ecológica de todos los madrileños y un juzgado le ha dicho que no se puede retroceder en las medidas ecológicas y en las medidas que defienden la salud así que Madrid central vuelve porque el Ayuntamiento de la revancha se pasó de frenada lleva muy pocas semanas ya se le ha ido la mano

Voz 0825 18:29 recuperamos también en este punto las declaraciones que hacía Inés Sabanés responsable de Movilidad en el equipo de Carmena impulsora de Madrid central cree que se trata de un aviso muy serio el Ayuntamiento de la capital sobre su obligación de proteger la salud

Voz 25 18:42 es una gran noticia la suspensión de esta moratoria que por otro lado era una medida que fue un fracaso y un auténtico caos ha habido una reacción ciudadana espectacular también europea todo esto ha tenido

Voz 26 18:57 eh es su impacto pero

Voz 25 19:00 para mí lo principal el principal mensaje es que es un claro aviso a navegantes al Ayuntamiento de Madrid

Voz 0825 19:07 declaraciones de Inés Sabanés ayer en La Ventana de Madrid pendientes eso sí de conocer las alegaciones que presente el Ayuntamiento de la capital

Voz 27 19:15 hora catorce Madrid y del Madrid central al Madrid el orgullo es por el tema de la libertad que cada uno es la identifica como quiera e Isabel libre

Voz 28 19:25 a mi me parece que Madrid lo pasa todo el año que no es todo lo orgullo pero sí que el orgullo la gente se siente un poco más libre como quién es su momento mientras sean ejes hay que seguir haciéndolo

Voz 0799 19:38 creo que ahora mismo es el momento de reivindicar nuestros derechos al máximo Neus cabe

Voz 4 19:43 la el colorido de las tiendas y el ambiente que hay en la gente

Voz 27 19:49 que no soy gay por puro milagro

Voz 0825 19:53 así veinte minutos de la tarde se ultiman los preparativos de las carrozas

Voz 29 19:58 no pero

Voz 0825 20:01 las carrozas que van a recorrer esta tarde el centro de la capital desde Atocha eje central de la Castellana y Colón atención a los cortes de tráfico y también al importante dispositivo deseó

Voz 0089 20:11 puridad Alfonso Ojea buenas tardes hola buenas tardes más de mil agentes del Cuerpo Nacional de Policía ya están en sus puestos desplegados desde principios de esta semana pero hoy esta tarde es el día central con un operativo especial para la manifestación reivindicativa del orgullo y la posterior parada de carrozas Policía Nacional ha dispuesto un teléfono gratuito novecientos cien cero noventa y uno activo todos los días del año pero en este caso se refuerza para atender las posibles denuncias o casos de delitos contra la identidad sexual escuchamos a Irene Vera que es la portavoz de la Policía Nacional el grupo de delitos de odio a encontrará

Voz 24 20:46 de entre la multitud en los lugares donde haya también afluencia de de mucha gentes para intervenir

Voz 1272 20:52 de la manera más rápida posible cuando se produzca un altercado de este tipo

Voz 0089 20:55 habrá controles de seguridad aleatorios en las plazas de Pedro Zerolo del Rey también en la propia calle Alcalá y la Puerta del Sol el comisario general de la Policía Municipal Teodoro Pérez ha asegurado que los voluntarios que falten Se están supliendo quitándole el descanso semanal a otros agentes en ningún caso va a haber falta de efectivos

Voz 30 21:14 el dispositivo para mañana seiscientos va al rededor de los tres días desde el miércoles al domingo en mil setecientos mañana es únicamente se va a quitar el descanso semanal como máximo a ciento cincuenta policías el resto muy bien PC servicios siempre está cubierto Policía Municipal nunca deja de cubrió el servicio si no salen voluntarios ese cambiar el descanso semanal porque eso esos así establece en el Reglamento pero jamás se deja el servicios encubrir o precario

Voz 1272 21:41 se espera que durante este fin de semana se complete la cifra de tres millones de visitantes evite

Voz 0825 21:47 ahora altercados es el objetivo evitar agresiones es el objetivo la Comunidad de Madrid está a la cabeza del número de agresiones homófobas según los últimos datos del Ministerio del Interior que corresponden al año dos mil diecisiete el último del que hay datos bien un menor de edad acaba de ser condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a ocho meses de internamiento por este mismo motivo Alberto Pozas según la sentencia todo ocurrió

Voz 0055 22:07 Noviembre de dos mil diecisiete en el barrio madrileño de Chueca a cinco jóvenes empezaron a increpar a un hombre por ir vestido de mujer insultos frases como esta noche la vamos

Voz 10 22:15 qué bien con los maricones y finalmente un puñetas

Voz 0055 22:18 en la cara de la víctima la Audiencia de Madrid acaba de confirmar una condena de ocho meses de internamiento para uno de los menores implicados en esta agresión homófoba por un delito de odio y otro de lesiones leves el autor del puñetazo rechazando su principal argumento defensivo que no le agredió y que todo empezó porque la víctima le tocó el culo algo que los jueces rechazan de plano otros dos menores fueron enjuiciados y dos adultos fueron condenados pero no por delitos de odio en dos mil diecisiete El Ministerio del Interior registró doscientos setenta y uno incidentes LGT before chicos casi un dieciocho por ciento más que el año anterior

Voz 0825 22:47 todo estaba preparado para que Madrid celebre una vez más el orgullo y sin incidentes otra cosa es haber conseguido que los partidos políticos Yébenes orgullo también de la mano del caso es que la manifestación no va a contar en la cabecera con la presencia de ningún partido político que sigue convirtiendo este asunto en motivo central de su disputa Paul Asensio buenas tardes

Voz 31 23:09 tarde es uno de los motivos de la manifestación del Orgullo según los organizadores frenar a la ultraderecha por eso Francisco Polo del PSOE y Eduardo además Madrid ha reprochado al diputado de Ciudadanos toman Marcos que estén negociando con Vox han criticado la palabra de Rocío Monasterio que dijo que el orgullo es contrario al concepto de respeto de persona y Marcos ha querido desmarcarse de esa palabras en los micros de A Vivir Madrid

Voz 1105 23:30 bueno Rocío Monasterio es está claro que no ha asistido nunca al orgullo LGTB ahí es un es muy opinable lo que lo que ella quiera pensar nosotros los ciudadanos insistimos el el orgullo se tienen que quedar donde está con su desgrabaciones yo suscribo Ny Ciudadanos la suscribe

Voz 31 23:47 ya ha hablado del orgullo Íñigo Errejón candidato de Madrid ha dicho esta mañana que Ciudadanos tiene que elegir un bando

Voz 1827 23:53 Ciudadanos puede pactar con Vox como ha hecho en el

Voz 0799 23:55 ayuntamiento de Madrid que es una formación que dice es un partido que dice que el orgullo huele mal o que el orgullo denigra a las personas que asisten a él es libre de pactar con voz pero uno no puede pactar con alguien que dice que el orgullo de y luego presentarse en el orgullo con su mejor sonrisa a eso se le llama hipocrecía

Voz 31 24:10 Tomás Marcos ha confirmado que la formación naranja ir a la manifestación del Orgullo aunque no tendrá carroza como otros partidos políticos gracias vamos

Voz 0825 24:17 la fiesta vindicación buscando la visibilidad del colectivo se unen en este orgullo según un estudio de la red empresarial por la diversidad y la inclusión en el ámbito laboral sólo cuatro de cada diez deciden salir del armario de las consecuencias que esto tiene de la discriminación en el trabajo hablamos con Rubén López director del Observatorio madrileño contra la LGTB fobia Icon Óscar Muñoz es codirector de Recio

Voz 9 24:41 cuando una persona LGBT ya su trabajo tiene dos opciones o no

Voz 1827 24:45 cuenta que es LGBT y eso significa controlar todas

Voz 9 24:48 información que comparte vives como una especie de armadura no puede ser tú porque no puedes compartirlo que eres o lo cuenta así cuando lo cuentas pues está sometida burlas y chistes comentarios mira el signo de la oficina ya no eres el ingeniero elaboradores el mariquita la oficina no o la chica bollera serán casos más graves en contextos mucho más conservadores también a lo mejor empresas más pequeñas y medianas no lo mejor donde no están educadas en este sentido donde serán mobbing situación de mobbing instituciones incluso de despido por eso solamente cuatro de cada diez salen del armario en sus trabajo

Voz 30 25:23 sí pero eso es un porcentaje muy bajo sí pero realmente es que en la sociedad todavía es salir del armario como se dice se penaliza incluso lo vemos en redes sociales lo vemos en todo como que porque tienes que decir que desde pues los que tenga que decir que soy gay es que soy gay y entonces a lo mejor puesto contar que voy con mi pareja este sitio eso por ejemplo notamos que cuesta muchísimo entonces a la hora de contar cualquier tipo de discriminación Cuén nos cuesta muchísimo más sabemos que hay discriminación en el trabajo pero luego pues el año pasado sólo detectamos solo no es llegaron diez

Voz 9 25:56 Prodi hablando con Oscar no me llegan denuncias por este por estos motivos a la Inspección de Trabajo ir décimos en unos extraña porque es que las acredite tienen asumidas unas de discriminaciones no se atreven a a contarlo muchas veces tú

Voz 0825 26:08 esto seguro lo conoces tu entorno

Voz 30 26:11 por lo tanto eh no te atreves Agatha a lo mejor es la probabilidad es un veinte por ciento de que ocurren estas cosas pero porque te la vas a jugar si estás hablando de comer estamos hablando el trabajo tú me lo voy callando me lo voy callando encerrando a trabajó pasa a ser un infierno

Voz 9 26:25 la mayoría no va a entender que tú estás describieron nuestra que se lo expliques un hombre no entienden lo que es el feminismo la huelga de géneros y no se lo explicas nombrados a lo que es que una mujer pasé miedo cuando va por la noche a casa sola porque él nunca lo aplasta sólo tienes que explicar pues con esto pasa lo mismo como nadie lo ha contado hasta ahora porque pensábamos que es una cosa a la vida privada no personal privada que nadie yo ya a el trabajo pues hemos tenido que venir nosotros decir no mira vamos a empezar a hablar de esto porque es importante

Voz 0825 26:54 con José Antonio Duro que ha vuelto al estudio hola de nuevo

Voz 10 26:57 hola qué tal muy buenas el Atlético de Madrid la actualidad en las últimas horas acaba de hacer oficial la contratación de Álvaro Morata el delantero mediante un comunicado el jugador que pasará también cedido esta campaña

Voz 0825 27:08 que el próximo año bastará todos los efectos Juan

Voz 10 27:10 por ya de el conjunto rojiblanco aunque el Atlético viene por el caso Griezmann que ayer tuvo un capítulo contundente tras emitir un comunicado en el que respondiendo al presidente de el Barça Bartomeu y al propio club se mostraba cierta repulsa al comportamiento el conjunto azulgrana con respecto a las negociaciones ahora con el jugador y al interés con Antoine Griezmann que ya anunció que no va a continuar en el conjunto del

Voz 1272 27:33 el Wanda Metropolitano a pesar de todo el francés está citado

Voz 10 27:36 mañana es una de las citas del fin de semana en Segovia en la concentración de los del Cholo Simeone en Los Ángeles de San Rafael

Voz 0825 27:44 gracias José Antonio antes de irnos im más allá del orgullo de todas las actividades programadas en torno a esta celebración hoy en Madrid también contamos con ópera Marta García

Voz 1513 27:55 mundo en la Plaza del Museo Arqueológico Nacional pero también en Galapagar Torrelodones Ciempozuelos La Cabrera o Arganda a partir de las nueve de la noche El trovador de Verdi llega no sólo a Madrid sino a más de ciento cincuenta municipios de toda España ya países como Uruguay China India o Guatemala para abrir la semana en la ópera que organiza el Teatro Real con una ópera dirigida por Francisco Negrín biznieto del que fuera presidente de la República

Voz 32 28:22 es la historia de gente que no puede vivir su vida porque están totalmente enredados en el pasado de simulación de su familia de sus relaciones no es la historia de todos nunca vivimos nuestro presente realmente

Voz 1513 28:37 además el Real enseñará por primera vez al público su impresionante caja escénica las tripas de su escenario en visitas gratuitas e impartirá talleres de máscaras y caracterización para niños

Voz 0825 28:56 el Madrid de muchos escenarios pero por ejemplo en la Fundación Francisco Giner de los Ríos en la Fundación Canal o en el Museo Arqueológico nos vamos

Voz 33 29:08 qué es

Voz 0825 29:22 Ximena de Cerdeña no hay que actúa esta noche en el escenario de la plaza de la Reina y que esta mañana ha pasado por el programa especial A Vivir Madrid queremos llegar a las dos y media de la tarde continua como no la información Hora catorce aquí en la SER con Roberto Torija y todo el equipo sábado

Voz 33 29:40 jo

Voz 2 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:20 hola de nuevo muy buenas tardes Ciudadanos mantiene la puerta cerrada al Partido Socialista mientras se multiplican las fugas de los fundadores del partido hoy ha dimitido de todos sus cargos Xavier Pericay el líder de Ciudadanos en Baleares

Voz 5 30:32 la sensación de que de que era mejor no seguido subsistir no los acontecimientos hay partido que te los he vivido con una cierta también no los que estamos en política no de una forma profesional sabemos que las cosas duran lo que duran

Voz 1827 30:47 según cuenta le comunicó su decisión Albert Rivera la semana pasada pero el líder del partido todavía no lo ha contestado en estos días ni tampoco cuando se ha hecho oficial la renuncia sí que lo ha hecho pero a preguntas de los periodistas Lorena Roldán insiste Roldán en que en el no es no a Sánchez

Voz 6 31:02 es imposible que nosotros alcancemos ningún acuerdo con el Partido Socialista de Pedro Sánchez porque su único

Voz 2 31:07 principio es romper la unidad

Voz 6 31:10 y la igualdad de todos los españoles pactando con el nacionalismo simplemente para seguir conservando el poder

Voz 1827 31:17 el sábado seis de julio en los seis de julio suenan así con el chupinazo quedan inauguradas las fiestas de San Fermín siete días por delante que coinciden este fin de semana en Madrid con el orgullo esta tarde va a ser la manifestación más reivindicativa que nunca siempre lo es pero más que nunca ante la amenaza de la extrema derecha

Voz 8 31:43 tengo muchísima Kanouté y claro mi familia me apoya In Style SuperFerry

Voz 9 31:49 que realmente pues el poder ir de la mama con mi marido por la calle tranquilamente es que no está pagado

Voz 15 31:54 por aquí iremos a Come di luego queremos ir a ver desfilar a pie está ahí

Voz 1827 32:00 a participar hasta caer Pepa por cierto todavía en la capital las multas por entrar sin permiso en Madrid central empezarán a ponerse a partir del lunes José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 32:09 pues un juez obligó ayer a reactivar las multas a los coches que entren en esta zona de acceso restringido pero dice al Ayuntamiento que la decisión no se les notificó a partir de las tres de la tarde y que por tanto no se dan enterados por enterados hasta el lunes

Voz 1827 32:20 Italia vuelve a cerrar sus puertos y deja abandonados a su suerte a cien inmigrantes en el medita

Voz 1061 32:25 la ONG mediterránea considera insensato que les hagan viajar sobrecargados hasta Malta que está a ciento cuarenta y cuatro kilómetros en lugar de dejarles embarcar en Lampedusa que estaba apenas veinte La Alcarria

Voz 1827 32:34 Cano del barco que desafió a Matteo Salvini que finalmente atracó en la isla de Lampedusa con cuarenta inmigrantes a bordo dice hoy que se siente abandonada por su Gobierno pero el Gobierno alemán

Voz 1061 32:43 mi impresión dice en una entrevista en Der Spiegel es que nadie quiere ayudar verdaderamente en el ámbito nacional ni internacional

Voz 1827 32:48 todavía sobre inmigración del presidente de Estados Unidos

Voz 1061 32:51 ha advertido de que cumplirá su amenaza

Voz 35 32:53 Tau sentado suyos eso

Voz 1827 32:56 los y cientos de personas serán expulsadas legalmente y devueltas a su país ha dicho

Voz 1061 33:00 trampa esta madrugada también esta madrugada

Voz 1827 33:06 el nuevo terremoto en el sur de California no hay muertos si hay algunos heridos es el mayor seísmo que afecta aquella zona en los últimos veinte años

Voz 29 33:15 el último acto

Voz 36 33:20 por favor no

Voz 1827 33:28 en el trovador de Verdi sale esta noche a las calles de distintos sitios de España es una iniciativa del teatro

Voz 1 33:34 el Real para celebrar la Semana de la ópera

Voz 37 33:43 ahora

Voz 1827 33:51 en los deportes Antoine Griezmann es el protagonista hace sábado José Antonio Duro buenas tardes

Voz 10 33:55 qué tal muy buenas si lo es evidentemente porque el caso Griezmann ya ese comunicado respondiendo al Barça que ayer emitía el Atlético de Madrid que ha entrenado esta mañana Ike además mañana domingo a partir de las ocho y media de la tarde ha citado el jugador a pesar de que el francés anunció su marcha hace ya casi dos meses el Atlético de Madrid que copa el protagonismo en las últimas horas porque el conjunto rojiblanco acaba de anunciar también la contratación de Álvaro Morata que este año seguirá cedido y que a partir de dos mil veinte será todos los efectos jugador del Atlético de Madrid esto en fútbol también estamos en la primera etapa del Tour de Francia que ha comenzado esta mañana en Bruselas Ángel Cabrera Iñigo Marquínez qué tal muy buenas

Voz 0802 34:29 hola muy buenas y desde Bruselas pues se han cubierto los primeros noventa kilómetros de los tres mil quinientos de los ecos de Tour de Francia una primera jornada aquí por tierras belgas de estos por delante que en principio no van a ningún lado porque por detrás el control de los equipos de los velocistas es tremendo quedan ciento un kilómetros para concluir esta primera jornada para otorgar el primer maillot amarillo repito en principio uno de los velocistas ganará en esta aman volata tanto la etapa como el primer maillot amarillo del Tour

Voz 10 34:56 gracias Iñigo desde las cuatro lo contamos aquí en la SER además de la mañana Nicolas ha confirmado su fichaje por el Fútbol Club Barcelona para la selección de baloncesto firma tres temporadas y deja la NBA hicimos el día en Alemania con el Gran Premio de Motociclismo con calificaciones a esta hora en Wimbledon Nadal ante Tsonga desde las cuatro en Serbia con las semifinales del Eurobasket femenino desde las ocho y media de la tarde

Voz 38 35:18 el Tour de Francia la Cadena Ser

Voz 39 35:26 vamos a ver si consigue la victoria

Voz 38 35:33 cada día la gran ronda francesa el mejor sonido del Tour con el equipo líder de la radio deportiva

Voz 39 35:40 me hace

Voz 40 35:43 sin me voy y demás canción inicia la lata hablen de niño lo ordena a los demás

Voz 6 35:50 hasta el siete de julio quince por ciento de descuento adicional sobre ofertas en ordenadores tablets y monitores Lenovo con todas las ventajas y facilita desde los tecnoprecios

Voz 40 35:59 arriba el verano con los precios que las rebajas de engorde

Voz 1827 36:05 sólo dos y treinta y seis la una y treinta y seis en Canarias a medida que Albert Rivera aleja Ciudadanos de sus principios fundacionales sus fundadores se alejan de ciudadanos este sábado se ha hecho oficial la dimisión de uno de ellos de Xavier Pericay que era el que era líder del partido en Baleares según dice por los acontecimientos de las últimas semanas en referencia a ese Comité Ejecutivo de la formación naranja que terminó con la salida de Toni Roldán Javier Nart y cuenta también lo cuenta en la SER que le comunicó Rivera su decisión pero que todavía está esperando que le conteste Radio Mallorca Marga Vives

Voz 41 36:37 tras un periodo de reflexión después de perder las primarias internas en marzo ya había Pericay anunció su decisión que no por prevista deja de ser un nuevo revulsivo para el partido en un momento de crisis interna Pericay habla de desilusión de final de un ciclo

Voz 5 36:50 sí la verdad es que al final el público no tienen la sensación de que de que era mejor no seguir han el dos últimos acontecimientos hay partido he vivido con una cierta desilusión también no ahí bueno y los que estamos en política no de una forma profesional sino simplemente como una determinada vocación de servicio y en un momento dado pues sin costos pues duran lo que duran de no pasa nada

Voz 41 37:19 una decisión que comunicó al presidente Albert Rivera después de la convulsa reunión que celebró el máximo órgano de la formación naranja a principios de junio sin embargo asegura que no ha recibido todavía ninguna respuesta por parte de Rivera

Voz 1827 37:31 pues no me con de momento ni acuse de recibo

Voz 42 37:34 pues no me sorprende

Voz 5 37:38 bueno me sorprende y me sorprende la política sobre todo estos niveles y los que se mueve Albert Rivera hay unas prioridades si sumamos estas prioridades se ponen bien este momento probablemente yo no soy una prioridad hombre no iré que me que me plazca pero esa es la verdad

Voz 41 37:56 aun así ya había Pericay apoya la postura de Ciudadanos de no abstenerse en la investidura de Pedro Sánchez dice que de hacerlo sería un fraude al electorado el que fuera fundador del partido seguirá como cotizantes pagará su cuota al afiliado al menos de momento eso dice también lo tiene que meditar

Voz 1827 38:11 Ciudadanos que llega a esta nueva renunció inmerso en la mayor crisis interna desde su nacimiento una crisis que ha aflorado las dos almas del Partido Liberal de centro derecha y la encabezada por su líder por Albert Rivera empeñado de momento sin éxito en convertirse en el primer partido de la derecha en España Laura Marcos buenas tardes

Voz 0809 38:28 qué tal buenas tardes si esta crisis ha activado una cascada de dimisiones de varios pesos pesados del partido cascada que empezó hace un par de lunes cuando Tony Ronald Roldán hasta entonces portavoz económico de Ciudadanos dejaba su cargo por el veto de Rivera Pedro Sánchez

Voz 43 38:42 todas las estrategias políticas tienen costes pero en mi opinó

Voz 10 38:46 con los costes para España

Voz 43 38:48 qué elegida por ciudadanos son demasiado altos

Voz 0809 38:51 se destaparon entonces las discrepancias en el seno de ciudadanos acerca de qué estrategia de pactos seguir el eurodiputado Javier Nart también dimitió de la ejecutiva del partido tras salir derrotado de una votación en la que Ciudadanos volvió a decantarse por no abstenerse para que gobierne el PSOE ese día no vimos Albert Rivera fue Inés Arrimadas quién explicó el viraje a la derecha de su partido y cuatro días más tarde ya si el líder de la formación naranja lanzaba este mensaje a quiénes habían abandonado su formación estos días

Voz 44 39:20 me siento más convencido que nunca de lo que tenemos que hacer si algunos piensan que el franquismo tiene que campar a sus anchas en todo caso que presenten un partido político y que se sumen a

Voz 0809 39:32 ahora Sánchez pero a Rivera se le rompen las costuras no sólo por Baleares sino también por Galicia allí otra crisis interna ha desembocado en la destitución de la junta directiva de Ourense en las dimisiones de la portavoz del partido y de la secretaria de pro

Voz 1827 39:45 muchas gracias Laura en Cataluña también se tensan ya veremos hasta dónde las costuras entre los partidos independentistas el PSC Junts per Cataluña han llegado a un acuerdo para gobernar juntos en la Diputación de Barcelona el partido de Torre podía elegir entre los socialistas y Esquerra Republicana porque sumaban el mismo número de escaños pero se ha decantado por los primeros Esquerra Republicana que dicen su socio de gobierno en el Palau de la Generalitat pues que toman nota y que las cosas Radio Barcelona Aitor Álvarez que las cosas no van a ser iguales ha sido

Voz 45 40:13 la mañana de reproches entre los dos grandes partidos independentistas el presidente del PDK David Bombay justifica el pacto porque con Esquerra dice que no asuman y asegura que Puigdemont estaba al corriente Ésta es la posición oficial del partido pero hay voces internas que han criticado duramente el acuerdo como algunos diputados de Cataluña que piden revertir todos los pactos que se han hecho con el PSC también este de su propio partido por su parte desde Esquerra se muestran decepcionados y critican duramente el pacto el actual vicepresidente de la Diputación el republicano de Unidas literas lo ha calificado así

Voz 46 40:46 son críticas más hechas desde el estómago y las vísceras que no desde la cabeza no hemos hecho ningún alcalde alcaldesa del Partido Socialista así que no es comparable sólo desde esta visión más de estómago sepuede llegar a entender que no compartir una decisión como la que ha estado tomando el Partido Socialista Jude

Voz 45 41:08 los republicanos piden revertir lo ya aseguran que hasta el jueves que es cuando se constituirá la Diputación hay tiempo

Voz 1827 41:14 sobre el acuerdo de gobierno en Navarra que va a permitir a la socialista María Chivite gobernar en aquella comunidad hoy tenemos Irene Dorta la reacción del líder del partido

Voz 1949 41:22 popular Pablo Casado dice que el PSOE pretende entregar Navarra al anexionistas modelos herederos de Batasuna el líder del Partido Popular ha escrito en Twitter que Pedro Sánchez está a tiempo de recibir en su investidura el apoyo de Navarra suma a la coalición política de derechas formada por PP Ciudadanos IU UPN pero que prefiere añadido casado reeditar el gobierno Frankestein y seguir blanqueado vivido

Voz 47 41:49 hola qué tal estás preocupada está yendo como esperaba tocaba vas

Voz 48 41:55 yo no doy a basto desde que anunció en la radio en poco tiempo toda la ciudad me conoce estos son no parar deberíais probarlo es fácil rápido y económico llegar hasta al cliente que necesitas para tu negocio

Voz 7 42:08 ser publicidad punto es el tu negocio a despegar apunta bien

Voz 1827 42:17 desde la llegada de la ultraderecha las instituciones publicas han vuelto a cuestionarse las medidas a favor del colectivo LGTB medidas sobre las que ya se había construido un consenso político y social que ahora Vox pretende reescribir reescribir en el mejor de los casos directamente eliminar en otros por eso la manifestación del Orgullo que esta tarde va a recorrer las calles del centro de Madrid tiene este año siempre lo tiene porque su origen pero este todavía más tiene un carácter especialmente político transcurre de forma festiva así pero ante todo el orgullo es una forma de reivindicar el derecho a expresar en libertad tu sexualidad tu identidad de género la manifestación es a partir de las seis y media de la tarde pero Cristina del Casar supongo que ya hay muchísima gente por el centro de Madrid verdad

Voz 0825 42:59 se en Madrid especialmente en el barrio de Chueca en el que me encuentro a esta hora la gente busca un hueco para en alguna de las terrazas para comer o tomar algo fresquito que sofocar el calor que hace a estas horas en Madrid además me acercado con alguno de las personas y me he encontrado a una familia de padres que apoya a su hija en este orgullo también la despedida de soltero que en una semana va a contraer nupcias después de recuperar las fuerzas llega el momento de la reivindicación en las seis y media como decías por la noche seguirá la fiesta en diferentes puntos de Madrid como Atocha los renombrada Plaza del Rey que estos días ha pasado a llamarse la plaza de las reinas Pedro Zerolo la plaza de Chueca ya las ocho y a las diez de la noche los Dj's de los cuarenta Herman Pascual y Félix Castillo estarán en la Puerta del Sol y la Puerta de Alcalá respectivamente

Voz 1827 43:46 gracias Cristina hay también un importante despliegue policial hasta dos mil agentes en las calles con novedad este año hay algunos agentes vestidos de paisano para detectar y evitar cualquier delito de odio la constatación de que todavía queda mucho por hacer no llega hoy desde los tribunales la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la condena aún menor de edad por una agresión Transformers Alberto Pozas según

Voz 0055 44:07 la sentencia todo ocurrió en noviembre de dos mil diecisiete en el barrio madrileño de Chueca a cinco jóvenes empezaron a increpar a un hombre por ir vestido de mujer insultos frases como esta noche la vamos a liar bien con los maricones y finalmente un puñetazo en la cara de la víctima la Audiencia de Madrid acaba de confirmar una condena de ocho meses de internamiento para uno de los menores implicados en esta agresión homófoba por un delito de odio otro de lesiones leves el autor del puñetazo rechazando su principal argumento defensivo que no le agredió y que todo empezó porque la víctima le tocó el culo algo que los jueces rechazan de plano otros dos menores fueron enjuiciados y dos adultos fueron condenados pero no por delitos de odio en dos mil diecisiete el Ministerio del Interior registró doscientos setenta y uno incidentes LGTB IFOP chicos casi un dieciocho por ciento más que el año anterior

Voz 1827 44:47 hablamos de lo Orgullo LGTB ahí detrás de esas siglas está la T que representa a las personas transexuales quizás los más invisibilidad dadas este colectivo atentos a este dato del Eurobarómetro del dos mil quince casi la mitad de los españoles cree que ser transgénero es un problema para conseguir trabajo María Gómez

Voz 1949 45:05 Uribe ha nació en Jerez de la Frontera tiene cuarenta y un años y aunque siempre sabía sentido mujer no inicio su transición hasta hace pocos años

Voz 25 45:12 a Morales hasta que llega la aquí

Voz 1949 45:14 sí sí sí

Voz 25 45:17 mi convicción de ser una mujer transgénero imagínese todo lo que lo que se viene el cine

Voz 1949 45:23 sí cuando decidió vestir y expresarse tal y como es no consiguió encontrar trabajo por eso decidió irse a vivir a California la discordancia entre el nombre del DNI y hay que ella sentía le causó muchos problemas en España

Voz 25 45:33 bueno es un nombre que no es el que tú sientes pero en ese momento legalmente era el que tenía tu expresión de géneros tu manera de vestir de tu manera de hablar de todo te delata en el momento que llega así dices pues tú quién eres dice es querido espera un chico este Pías además te lo admite no sea no es que mi disimula

Voz 46 45:52 y ahora la situación ha mejorado

Voz 1949 45:55 la información en España se le denegó la terapia hormonal dice que el proceso está muy patológico dado influyó eso edad el hecho de que fuera una mujer transexual