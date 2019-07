Hora 14 Fin de Semana (07/07/2019)

Voz 1410 00:00 son las dos es la una en Canarias

Voz 1827 00:22 muy buenas tardes la noticia de este domingo nos lleva hasta Irán que se aleja otra vez de los compromisos que firmó en el acuerdo nuclear del dos mil quince en plena tensión con Estados Unidos y como forma de presión a la Unión Europea el régimen de Teherán ha anunciado esta mañana que se saltará el tope el nivel máximo impuesto para poder enriquecer uranio giren Dorta buenas tardes

Voz 0605 00:42 buenas tardes el anuncio iraní de hoy constituye una nueva infracción al acuerdo nuclear de dos mil quince

Voz 2 00:47 sin adquirir con existió

Voz 1827 00:50 tiene

Voz 2 00:52 Montse el fútbol no el plan

Voz 3 00:55 Irán enriquecerá el uranio por encima del tres por ciento como ha explicado el portavoz de la Organización de Energía Atómica rompiendo sin límite establecido en el Pacto rompiendo el una vez más porque el país ya aceleró el enriquecimiento de uranio El pasado mes de mayo la República Islámica asegura que no quiere acabar con el acuerdo lo que pretende es presionar a la Unión Europea para que cumpla con sus compromisos de proteger al país de las de las presiones estadounidenses Estados Unidos que abandonó el acuerdo nuclear en dos mil dieciocho de manera unilateral desde entonces sus relaciones con Teherán sean tensado Irán dará ahora sesenta días a Bruselas para buscar una solución o volver a tomar medidas

Voz 1827 01:31 aquí en España Inés Arrimadas pide la dimisión del ministro del Interior por los abucheos que alguno de los dirigentes de Ciudadanos recibieron anoche durante la manifestación del Orgullo

Voz 1490 01:40 señor ministro Marlaska dimita porque es usted un irresponsable ha puesto la diana en Ciudadanos en los cuatro millones de votantes de Ciudadanos para que venga Lou cuatro radicales a tirarnos botellas Di Vita es su cargo

Voz 3 01:53 quería ven de la dimisión de Fernando Grande

Voz 1827 01:57 Pascal que definen común chavista que justifican sus matones callejeros desde el Partido Socialista en Twitter defienden al ministro del Interior en funciones los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro se reúne mañana para hablar entre otras cosas de la situación de la economía y la banca españolas la ministra en funciones Nadia Calviño se felicitaba hoy desde Francia por la nominación de Josep Borrell como máximo representante de la diplomacia europea España ha vuelto bienales decir

Voz 4 02:29 el nombramiento de Pepe Borrell como Alto Representante pone a España en la cúspide de la dirección de la comisión será un vicepresidente de la Comisión por tanto con una gran autoridad para influir en la toma de decisiones

Voz 1827 02:40 todavía en Europa Italia el Gobierno de aquel país ha confiscado el barco de una ONG que desafiando al ministro del Interior ha desembarcado allí en la isla de Lampedusa a cuarenta migrantes que había rescatado en el Mediterráneo Laura Marcos

Voz 0825 02:52 ya están en un centro de acogida pero tuvieron que esperarse

Voz 0809 02:54 seis horas en el barco hasta que las autoridades italianas les dejaron desembarcar esto a pesar de que llevaba más de dos días a la deriva usando mantas térmicas para resguardarse del calor en un velero de la ONG mediterránea con capacidad para menos de la mitad de las personas que llevaba a bordo

Voz 5 03:09 discusiones Siemens Yaiza

Voz 6 03:11 el sanitaria ese momento en el que Carlos

Voz 0809 03:14 el del barco comunica la Guardia italiana que iban a atracar sin permiso porque están ante una emergencia técnico sanitaria una decisión por la que el Ministerio del Interior del ultra Salvini ha abierto una investigación contra ellos la tripulación sostiene fomenta la inmigración irregular

Voz 1827 03:29 Europa mira a Italia el día que hay elecciones en Grecia que fue motivo de preocupación para los jefes de Estado y de Gobierno durante tantísimos años se da por hecha allí la derrota del primer ministro cifras el regreso al poder de los conservadores Atenas Yannis mantas

Voz 1217 03:42 todas las encuestas publicadas argumentan que Nueva Democracia el partido conservador liderado por cuya con Kiss gane de forma abrumadora y la gran incógnita es si también logra al conseguir la mayoría absoluta el actual primer ministro Alexis Tsipras tuvo que convocar estas elecciones anticipadas cuatro meses antes de lo previsto tras sufrir una derrota contundente en las recientes elecciones europeas y municipales tras haber ganado por sorpresa el año dos mil quince Tsipras es su partido de Syriza perdieron en la anterior apoyo social al no poder hacer frente a una serie de temas como la austeridad el problema migratorio

Voz 1827 04:21 titulares del deporte José Antonio Duro buenas farolas

Voz 7 04:24 qué tal muy buenas oportunidad para que la selección reedite entorchado europeo en el baloncesto femenino español tras el pase ayer en semifinales la final se juega hoy desde las ocho en Carrusel ante Francia en Belgrado Marta Casas muy buena

Voz 1509 04:35 qué tal muy buenas desde las ocho y media de la tarde la selección española va a luchar por revalidar la medalla de oro conquistada en el Eurobasket de dos mil diecisiete algo que ninguna selección ha conseguido en los últimos treinta años desde el año dos mil trece la selección española no se baja del podio la medalla ya está garantizada a partir de ahora toca luchar porque sea de oro a las ocho y media España Francia la gran final del Europa

Voz 7 04:58 además gracias Marta citas del día en el Tour de Francia segunda etapa crono por equipos que comienza en media hora en Bruselas en Alemania comienza a esta hora a Moto GP Alex Márquez ganó Moto2 y es líder y en fútbol Griezmann alega estrés mental no acudirá con el Atlético a Los Ángeles de San Rafael catorce

Voz 1827 05:12 cinco minutos

Voz 8 05:16 hora catorce Madrid Isabel Salvador

Voz 9 05:18 por

Voz 0825 05:21 qué tal muy buenas tardes Madrid despide la celebración del Orgullo hombre

Voz 3 05:25 todo lo que empieza acaba pero bueno con la mirada hacia el año que viene ya yo por mi todos los días es orgullo

Voz 0911 05:32 no sea libre de hacer lo que quiera vestirse como quiera

Voz 0605 05:35 mínimos al año pasado y volveremos os vamos ya hemos venido ya volveremos eh voy triste

Voz 0825 05:42 el orgullo se despide y esta noche a partir de las doce las multas regresan a Madrid central

Voz 1881 05:48 a partir de las doce de la noche pues se comenzara a montar tal y como establece la el auto que suspende la moratoria aprobada por el Gobierno de Madrid

Voz 0825 07:34 hay otras noticias que repasamos a titulares lo hacemos con la ayuda de Paul Asensio y Cristina del casa

Voz 0605 07:40 el Samur ha atendido a trescientos ochenta y cinco personas este sábado la celebración del Orgullo la mayoría de los atendidos habían sufrido lipotimias caídas contusiones o pequeños Cortés treinte dos personas fueron trasladadas al Hospital de ellas siguen ingresadas los vecinos de Ciudad Lineal pide más presión

Voz 10 07:54 la policía en el barrio por la quema de cinco contenedores de basura en el último mes según las asociaciones el Ayuntamiento no facilitó datos sobre estos actos vandálicos asociaciones de vecinos de la plataforma campamentos si quieren que vuelvan los semáforos de la cinco aseguran que se producen muchos accidentes de tráfico por estar en ámbar y generar confusión a los conductores estudian presentar un recurso ante el Defensor del Pueblo iría unirse con el alcalde nueve personas han resultado intoxicados por inhalar humo en un incendio que se produjo anoche en una vivienda de Chamberí cuatro de ellas serán agentes de la Policía Municipal que se desplazaron hasta el lugar de los hechos y cinco vecinos entre ellos el de la vivienda que emana aquí del deporte José Antonio Duro cuéntanos buenas tardes

Voz 7 08:33 qué tal muy buenas el Atlético de Madrid sigue protagonizando las últimas horas de la actualidad futbolística esta tarde está convocada parte de la plantilla a las ocho y media para comenzar el stage

Voz 1775 08:41 S de pretemporada en Los Ángeles de San Rafael la ausente

Voz 7 08:43 de Griezmann que alega estrés emocional principal foco de esa cita al Atlético que hoy ha tenido reconocimiento médico el del lateral brasileño Lodi que hoy sí estará en esa concentración y además hemos conocido que mañana desde la una en el auditorio el estadio Metropolitano se presentará a John

Voz 0825 08:58 gracias José Antonio a esta hora sin grandes problemas en las carreteras de la Comunidad de Madrid según informan la web de la DGT unos en coche otros tienen sin embargo la bicicleta lo hacen cada vez más esta mañana la Asociación Madrid ciclista celebraba una nueva edición de sus bicis San Fermines pantalones blancos y pañuelos rojos que no han faltado

Voz 11 09:17 desde Plaza de Castilla hasta la Castellana

Voz 0911 09:21 parece que siempre que vamos en bici estamos protestando y reivindicando muy molestos pero el tráfico Italia bueno pues también queremos contar hoy que que para nosotros es una

Voz 12 09:31 bien esta es una oportunidad única para circular por la calzada en libertad bajar la Castellana libertad creo que

Voz 13 09:36 es bonito conectar con la gente en Madrid que usará dice como yo a diario de gusta moverse una forma más sana

Voz 0825 09:44 el sol aunque las nubes van a ir cubriendo el cielo de Madrid a partir de la tarde ya y con posibilidad de tormentas durante la noche mañana empezaremos la semana con una bajada de las temperaturas que aun así alcanzará los treinta y dos grados de media hoy de nuevo en torno a los XXXV enseguida vamos con todo en este Hora catorce Madrid con Carlos Ana y Carlos Higueras en la dirección técnica y Ángel R duelo en la producción

Voz 19 11:43 lo quiero para trabajar

Voz 3 11:58 cómo lo va a apretar en línea que gancho esto que acabamos de nada valen me me pregunto yo mil millones de descargas cuenta con la se

Voz 8 12:14 así que pase

Voz 3 12:21 vamos ya con todo comenzó

Voz 0825 12:22 no por lo que está por llegar a partir de las doce de la noche se volverá a multar a los que entren con su coche en Madrid central sin poder hacerlo Paul Asensio siguen estudió buenas tardes buenas tarde Juan esta mañana pasaba por A Vivir Madrid el responsable de Movilidad y Medio Ambiente a partir de esta ahora de las doce de la noche el Ayuntamiento hace efectivo el auto del juez que suspendía la moratoria decretada por el Ayuntamiento y que levantaban las limitaciones del tráfico en Madrid central

Voz 7 12:49 Carabante ha confirmado la hora a la que el Ayuntamiento pretende volver a multar en Madrid entra a las doce de la noche pero no es del todo seguro porque si el juez decide que la moratoria las sanciones quedó suspendida desde el mismo momento en el que se dictó el auto en la tarde del viernes pasado podría multar a los vehículos que entraron en Madrid central esa tarde

Voz 1881 13:05 en todo caso estaremos pues pues todo lo que nos diga el juez quiere que sean multados de los niños cayeron en el mismo viernes a su en principio el criterio que hemos establecido es el de empezar a multar hoy a las doce de la noche que parece que es más razonable teniendo en cuenta como digo que los tiempos administrativos así establecen que es como si hubiera comunicado el mismo lugar

Voz 7 13:26 el delegado de Movilidad y Medio Ambiente ha dicho que presentarán las alegaciones a principios de la semana que viene con datos que demuestran que Madrid central no ha cumplido su objetivo

Voz 1881 13:34 pero intentaremos no agotar el plazo y la idea es presentarlo pues martes miércoles cuando tengamos elaborado ese ese recurso las medidas cautelarísimas que que ha dictado un auto el juez el pasado pasó gobierno estamos trabajando ya desde ámbito jurídico y también desde el ámbito técnico para establecer ponen de manifiesto cuáles son los datos que acreditan que la entrada en vigor de la moratoria no ha afectado de manera negativa a la contaminación y altas tipo en hacia Madrid

Voz 1827 13:58 Carabante dice que no sienten que serán equivocar

Voz 7 14:00 no con la moratoria de Madrid central porque están cumpliendo su compromiso electoral y que su objetivo era ganar tiempo para sentarse con los afectados y plantear un plan alternativo para abordar el problema de la contaminación

Voz 0825 14:10 el equipo de gobierno el equipo de coalición Partido Popular Ciudadanos se mantiene como hemos invariable en sus argumentos es un compromiso electoral en ello insisten Manuela Carmena que también ha pasado por A Vivir Madrid minutos antes seamos todo sin embargo confiada en que finalmente rectifiquen pidiendo además al propio alcalde que no de volantazo

Voz 7 14:29 la ex alcaldesa Manuela Carmena se ha demostrado segura porque dice que José Luis Martínez Almeida es un demócrata

Voz 1410 14:34 eso podría nevar a cabo modificaciones pero no dar volantazo de este tipo yo estoy segura que ratificarán porque no poder hacer vamos que se que son demócratas y además pues es un jurista esa es la actual alcalde y él sabe

Voz 3 14:50 durante que es el respeto a las expresiones que no dejes

Voz 1410 14:53 llevar por por cuestiones muy demagógicas que desafortunadamente se pueden decir en las calles

Voz 0825 14:59 años preelectorales Carmena dice que la institución

Voz 7 15:02 no deben tener continuidad y confían esa rectificación de un nuevo alcalde

Voz 0825 15:06 del Madrid gracias Paula del Madrid central al paseo de José madura allí esta noche

Voz 20 15:12 este ruido

Voz 1217 15:13 a dinamizar incluso con la implantación de las más a cinco

Voz 20 15:23 hoy

Voz 0825 15:30 es la denuncia que nos llega de los vecinos han pasado once días es de que los semáforos instalados en la A5 dejarán de funcionar cambiando el verde y el rojo en el ámbar tan sólo cuatro meses después de su puesta en marcha las asociaciones de vecinos que durante años habían reclamado medidas para mejorar la seguridad bajar también ese nivel de ruido valoran lo harán la próxima semana llevar el asunto al Defensor del Pueblo Kristin Al-Kassar

Voz 0122 15:53 si el próximo miércoles las cuarenta y dos asociaciones que conforman la Plataforma campamentos y se reunirán para discutir diferentes medidas que den solución a la situación de los semáforos en la A cinco entre las posibilidades que barajan está la de presentar un recurso ante el Defensor del Pueblo os licitar una reunión con el actual alcalde alcalde pero ahora mismo lo que más les preocupa a los vecinos es la situación de los semáforos en ámbar que denuncian supone un peligro para peatones y vehículos Sergio Fernández ex miembro de la plataforma vecinal a cinco

Voz 21 16:21 el problema que encuentran es que tienen un semáforo constantemente parpadea dando un stock un poco unos metros más adelante entonces tienen esa pequeña incertidumbre incluso cuando el peatón pulsa para pasar pues que se pone en rojo y el y el conductor pues un poco distraído por esa sobrecarga de señalización ni respeta el semáforo Ny respetar al peatón yo conozco ya varias personas que han pasado optando el pulsador que les ha puesto verde el muñequito y les han pasado antes

Voz 0122 16:44 también él les preocupa al proyecto que el Partido Popular presentó en campaña como alternativa a los semáforos de Carmena la dotación de la autovía desde la avenida de Portugal hasta la avenida de los Poblados pero no creen que solucione el problema de contaminación dividir al barrio y además tendrá un elevado coste

Voz 5 17:02 este lunes entregamos el premio literario mejor pagado

Voz 14 17:05 relatos en cadena una historia en cien palabras para un premio de seis mil euros

Voz 5 17:11 llega la gran final de la duodécima edición de Relatos en cadena junto a la Escuela de escritores y para ello contaremos con la escritora Julia Navarro como miembro del jurado diez finalistas diez relatos diez historias un solo previo el lunes la final de Relatos en cadena en La Ventana con k

Voz 3 17:30 pero las Francino Cadena SER

Voz 11 17:35 hora catorce y Madrid

Voz 0825 17:38 la celebración del Orgullo ha dejado este fin de semana como les venimos contando un total de trescientas ocho de cinco asistencias sanitarias la mayoría por lipotimias caídas contusiones entre dos personas tenían que ser trasladadas a centros hospitalarios los más graves un hombre con dos heridas de arma blanca en el glúteo y otro con varias fracturas al caer con otras cinco personas de una de las carrozas a la altura del paseo del Prado según ha informado Emergencias Madrid manifestación reivindicativa como les venimos contando sin presencia de partidos políticos en la cabecera de la manifestación en la que vivieron sin embargo momentos de tensión cuando los representantes de

Voz 0867 18:13 danos eran increpados

Voz 0825 18:20 los organizadores han lamentaban ocurrido hoy esta mañana aquí en La Ser en Manuela Carmena llamaba a la reflexión

Voz 1410 18:27 hay que ser tolerantes aún para los que no son tolerantes no pero sí hay que reconocer que el partido de Ciudadanos al apoyar al partido voy al hacer acuerdos con ellos pues está dejando de ser tolerante no y eso yo creo que todos los miembros de ese partido que piensen ellos bien lo que está significando el que ellos hayan formado acuerdo hayan forma gobiernos con los que no son tolerantes no

Voz 0825 18:54 cuatrocientas mil personas participaron anoche en esa manifestación del Orgullo Gay con la ocupación hotelera rozando el noventa por ciento aquí en la capital donde está ahora buscamos dos fotografías de ese final del orgullo para muchos en porque toca volver en Atocha en por ejemplo maletas Didi vuelta y caras de cansancio ya Marta Alberca buenas tardes

Voz 0419 19:13 buenas tardes Isabel estoy aquí justo enfrente de la puerta de salidas de la planta uno y aquí no para de llegar gente con maletas mucho de ella es gente que ha venido aquí para vivir el orgullo de cerca y las caras de cansancio tristeza se notan por ejemplo hace apenas unos minutos he conocido a un grupo de amigos de Barcelona y Valencia que se han conocido aquí en el orgullo injusto estaban despidiendo sí porque hoy toca decir adiós aunque algunos prefieren decir hasta el año que viene

Voz 1827 19:36 pues vive hace unos años en Madrid

Voz 22 19:38 ahora vivo en Catalunya haya venido a pasar el orgullo

Voz 1827 19:40 darlo este año que es importante con amigos que conocía aquí

Voz 23 19:43 venimos de Ronda Málaga llegamos el viernes y la verdad que muy bien muy bien penas de que haya acabado queríamos venir antes pero no había que trabajar

Voz 24 19:51 el de Reus en Tarragona el el avenido ya otros

Voz 1827 19:53 años pero subraya que vengo la verdad es que la experiencia son súper chulas sea realmente muy muy muy

Voz 0825 19:59 lo de repetir pues pues se repetirá

Voz 0419 20:02 los trenes a Sevilla Valencia Barcelona han salido hace cinco minutos pero aquí en Atocha también hay gente que acaba de llegar para pasar las vacaciones en Madrid

Voz 0825 20:09 gracias Marta los hay que todavía se resisten a que termine esta edición del orgullo y con él también el fin de semana en la plaza de Pedro Zerolo Laura Pertierra buenas tardes

Voz 25 20:20 buenas tardes pues así es hemos testado en la plaza de San Ildefonso y ahora mismo en la plaza de Pedro Zerolo donde ya no queda ni rastro del escenario las terrazas están llenas de gente con maletas gente que no se quiere ir y que todavía llevan la bandera o el abanico de arco iris eh algunos de ellos nos han dicho que se quedarán dos días más y que van a aprovechar para planes pues más tranquilitos y conocer la ciudad en cuanto a la organización pues poco a poco Madrid va volviendo a la normalidad y los servicios de limpieza llevan toda la mañana por las calles del centro aún así hay que decir que las calles están mucho más tranquilas y que es que estos últimos días Ikeda pues esa resaca de un gran fin de semana y por supuesto de un gran orgullo dos mil diecinueve aquí en Madrid

Voz 0825 21:05 gracias Laura mañana vuelta a la normalidad como decía para muchos vuelta al trabajo al menos para los que todavía no están de vacaciones disfrutando en esas últimas horas el orgullo atención al informe del sindicato Comisiones Obreras que hemos conocido hoy uno de cada cuatro trabajadores que prolonga su jornada sin retribución lo hace aquí en la Comunidad de Madrid encontrar ejemplos no nos ha costado mucho

Voz 26 21:28 algo tienen que hacer tienen que hacer algo porque es lo que no podemos regalar todas las horas siempre los mismos me contrataron para mantenimiento de edificios y reparaciones eliminar todo de limpiar me iban a hacer ocho horas y tengo cuatro yo cobro ahora mismo seiscientos treinta y siete eh gracias a que me prometiera en las pagas extras eh otra serie de de plus van todos incluidos en la nómina con el contrato que firmé el que tengo actualmente de media jornada lo que ocurre es que se amplía necesidades como la lactancia a demanda de la empresa

Voz 1897 22:02 el a multinacionales cuando trabajan no se controla todo bien te pagan todo bien pero te vas alguna pequeña y es un desastre tienes que estar más horas que un reloj entrar a las ocho La mañana el tener que salía a seis de la tarde dice la diez de la noche vino a casa y luego al día siguiente de tener que entrar a las ocho o lo que sea ahí tienen que entrar decir la jefe a lo mejor oye que todas estas horas uno pues ya veremos pagamos eso puede pagarnos porque paga ya giran al final no lo cobrar

Voz 0825 22:28 pues por lo que dice este informe del sindicato Comisiones Obreras que ha hecho público como decimos hoy las empresas madrileñas se ahorran por esa vía tres mil doscientos veintiún millones de euros al año en esos costes laborales uno de cada cuatro trabajadores de los que hacen

Voz 7 22:42 hora echa lo hace en Madrid y además Madrid es la comunidad que encabeza la lista de horas extras que no se pagan acumula el veinticuatro por ciento de las de toda España como decías la mayor cantidad de ahorro las empresas con tres mil doscientos veintiún millones de euros el informe concluye que en toda España más de un millón de personas trabajan horas además un total de once millones de horas extras anuales y además calcula cuánto nuevos contratos significaría que estas horas extras la asumieran nuevos trabajadores de ser así se crean en España doscientos setenta y seis mil puestos de trabas

Voz 0825 23:10 ojo pues hablando de horas aunque la Administración el Ayuntamiento de Alcorcón quiere recuperar la jornada de treinta y cinco horas semanales para los empleados municipales el matizó este Belén Campos

Voz 1628 23:19 la alcaldesa de Alcorcón Natalia Andrés ha asegurado que en ningún caso la profesionalidad de los trabajadores del Ayuntamiento está en duda pero creen que lo que se necesita es darles más apoyo e incentivar les Natalia de Andrés

Voz 0589 23:32 son nuestros compañeros de trabajo sólo trabajamos todos juntos en el mismo servicio público que es el Ayuntamiento de Alcorcón necesitamos tanto el Gobierno de los empleados públicos como los vecinos y vecinas de los empleados públicos y consideramos que es imprescindible que haya una implicación la motivación por parte de los trabajadores municipales que estamos convencidos de que lo va a B

Voz 1628 23:57 también la regidora socialista ha explicado que el consistorio está trabajando en la modificación de los puestos de trabajo para devolver la condición de funcionarios a los quinientos trabajadores afectados por la de dando cumplimiento así a la sentencia que obliga a reintegrar los

Voz 0825 24:14 un incendio en una vivienda del distrito de Chamberí ha ocasionado esta madrugada nueve heridos leve es por intoxicación de humo de los que cuatro son policías nacionales Hi5 vecinos según Emergencias Madrid el fuego que llegó a romper por la fachada de un patio interior se desarrolló en una pequeña vivienda en la que se vivía un joven de veinticinco años que finalmente fue evacuado por la policía y en Ciudad Lineal

Voz 27 24:37 yo no nota tanto bombero

Voz 5 24:44 los vecinos bien a la policía que es intenso

Voz 0825 24:46 que la vigilancia para evitar que se repitan la quema intencionada de contenedores de reciclaje como lo que estamos escuchando de fondo que los propios vecinos han grabado una situación dicen que se repite con demasiada frecuencia Ángeles revuelo

Voz 1772 24:59 ya son cinco incendios en el último mes según las asociaciones vecinales el más reciente el pasado lunes que despertó a los vecinos de la calle Verdaguer y García que afectó también a varios coches aparcados cerca de esos contenedores Ana Martínez presidenta de la asociación vecinal de Quintana asegura que esto es algo habitual

Voz 1881 25:14 tienes que no es una cosa puntual que parece hundía está en lo que viene pasando a lo largo de tres años au largos pues no cada noche pero vamos muy seguido

Voz 1772 25:26 los vecinos también se quejan de la falta de actuación policial dicen que después de tantos años no ven resultados

Voz 1881 25:31 tratan de minimizar el tema pero cuando te estás minimizando unas en otras y tiempo y tiempo y tiempo y la cosa es tan sumamente llamativa como como como estamos viendo pues ya que enfada un poco te cansa Hay tienes que tomar otras alternas hay otras alternativas como por ejemplo pedirán

Voz 1772 25:51 vecinos que publiquen en el muro de Facebook de la asociación vecinal fotos y vídeos que ilustran este problema bajo el lema Ciudad Lineal se quema

Voz 0825 26:03 José Antonio Duro que vuelve a este estudio hola de nuevo

Voz 7 26:05 qué tal muy buenas dio muy marcado en el Atlético de Madrid después del comunicado el conjunto rojiblanco el pasado viernes ya que en él hemos instaba Antoine Griezmann que saben que se despidió del club hace prácticamente dos meses a estar presente desde hoy con el grupo el francés no va a estar con los del Cholo Simeone en este stage de pretemporada que se inicia hoy en Los Ángeles de San Rafael el jugador alega estrés emocional Isaba perder la cita para la que se les requiere además el día nos deja también en la actualidad del Atlético de Madrid con estas palabras las primeras de ello Félix en los medios oficiales del club

Voz 28 26:34 siento muy estoy muy contento cualquier jugador quiere estará en los mejores equipos del mundo el Atlético es uno de ellos tuve la oportunidad y aquí estoy para dar lo mejor de Godard

Voz 7 26:45 y además una más de El Atlético de Madrid hoy ha pasado reconocimiento médico el brasileño Lodi el lateral si va a viajar a Segovia con sus compañeros en la tarde de este domingo

Voz 0825 26:54 gracias José Antonio antes de irnos vamos a hacernos eco de un proyecto Se llama mosaicos proyectó mosaicos es una iniciativa de teatro comunitario que lleva varios meses recorriendo Madrid Los vecinos de cinco bares madrileños han crecido clases clases gratuitas para aprender técnicas escénicas contar historias sus historias volver a descubrir el lugar en el que viven esta segunda edición culmina con la representación al aire libre de las obras que ellos mismos están planificando Elena Ador

Voz 29 27:21 salía del cine impregnados de maravillosos colores que es la de combatir la soledad generar lazos entre los vecinos y crear identidad de barrios son los objetivos del proyecto mosaico

Voz 3 27:32 que traer un poco la idea del Teatro Comunitario

Voz 0911 27:35 que son Fernando vez llegó es uno de los coordinadores juntarnos a criar esto que se llama Proyecto mosaicos para desarrollar cinco proyectos de teatro comunitario en cinco barrios de Madrid

Voz 3 27:44 las clases de teatro son gratuitas de hora y media la semana se han convertido en una terapia para alumnos como José Jorge Carretero con conmigo pues mira voy más relajada porque me

Voz 30 27:58 soy yo excesos como lo que pasa es todo lo que yo quiero

Voz 3 28:02 clases que se basan en la comunicación primera parte que tiene más que ver con calentamiento en conocerse de conectar con la historia de una decía CAR Toni es profesora del proyecto de la va

Voz 0911 28:13 la obra de teatro que fuera algo así como una devolución de la gente Lavapiés a la gente que llega Lavapiés como de honrar sus historias honra su pasado honrar el amargan encantado el papel que le ha tocado

Voz 30 28:24 no los policías que me encanta el papel que me han dado porque lo conozco muy bien al teman porque como soy inmigrante he venido con billete sólo de venida de mi país Argentina que afrontar a la policía en varias ocasiones ni el Vestuario

Voz 3 28:41 con y la puesta en escena son importantes en mosaico la gente es el centro las obras a representarán en los cinco barrios durante este mes de julio

Voz 0825 29:09 mi del teatro a la música esta noche a partir de las nueve en la Puerta de Alcalá en las actuaciones que cierra en ya en la celebración del Orgullo hasta una próxima edición así llegamos a las dos y media la información continua como siempre con el equipo de Nasser con Roberto Torija todo su equipo

Voz 19 29:35 a partir de ya ven domingo

Voz 11 30:02 son las dos y media la una y media en Canarias

Voz 1827 30:20 hola de nuevo muy buenas tardes Francia lo condena a Israel habla de Un paso muy peligroso

Voz 2 30:26 el IRVI noche You

Voz 1827 30:29 luchar el anuncio que ha hecho esta mañana el régimen de Irán incumpla

Voz 1789 30:32 mira otra vez el acuerdo nuclear que firmó

Voz 1827 30:34 mil quince iba enriquecer uranio por encima muy por encima del máximo permitido en este tratado triste Hora catorce les contaremos qué repercusión puede tener este movimiento en el tablero diplomático mundial en plena escalada de tensión entre EEUU e Irán España Ciudadanos centra sus ataques hoy contra el ministro del Interior por los abucheos que algunos miembros de este partido recibieron anoche durante la manifestación del Orgullo

Voz 26 31:06 ah Marlaska Alicia pues tú una diana por estas palabras uno se puede combustible como he dicho una sobrina a la extrema derecha

Voz 1827 31:18 visión señor ministro Marlaska

Voz 1490 31:20 dimita porque es usted un irresponsable ha puesto la diana en Ciudadanos en los cuatro millones de votantes de Ciudadanos para que vengan Lou cuatro radicales a tirarnos botellas di Vita es

Voz 3 31:33 el Partido Socialista respaldan la gestión

Voz 1827 31:35 de Fernando Grande Marlaska al que definen como una persona comprometida valiente el domingo el siete de julio y hoy hay elecciones en Grecia José Luis García Íñiguez buenas tardes

Voz 1061 31:44 las tardes todas las encuestas dan por finiquitada la era Tsipras y la victoria cuatro años después de los conservadores de Nueva Democracia

Voz 1827 31:50 a quién lo iba a decir no será mañana el asunto prioritario de la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro

Voz 1061 31:56 Nuestros van a abordar entre otras cosas la situación de la banca española y el impacto en la deuda italiana de las medidas anunciadas por el Gobierno de aquel país

Voz 7 32:02 el Gobierno de aquel país de Italia ha confiscado el

Voz 1827 32:05 Arco de una ONG que ha desembarcado allí en la isla de Lampedusa a cuarenta migrantes que había rescatado en el Mediterráneo y lo

Voz 1061 32:10 ha hecho pese a la prohibición expresa del ministro del Interior los migrantes ya están en un centro de acogida aunque tuvieron que esperar hasta seis horas frente al puerto

Voz 1827 32:17 enseguida les contamos cómo ha ido el primer encierro de San Fermín pero antes la Unesco ha declarado hoy Patrimonio Mundial el risco caído de Gran Canaria Ser Las Palmas Santiago Moreno para los que no lo conocemos cómo es es un yacimiento arqueológico verdad

Voz 31 32:31 Sí Se trata de un yacimiento arqueológico prehispánico de asentamientos Trogloditas marcadores astronómicos que abarca unas dieciocho mil hectáreas un once por ciento de la superficie de la isla en este paisaje cultural habitaron los primeros pobladores de Gran Canaria durante mil quinientos años antes de la llegada de los europeos sólo la imponente Caldera de Tejeda contienen unas mil quinientas Cuevas que usaron como graneros también como templos in necrópolis con inscripciones en lírico bereberes y un millar de triángulo rupestres la mayor concentración del mundo Risco caído es el estandarte del sitio Patrimonio Mundial que incluye la montaña sagrada de Gran Canaria una cueva excavada con una pequeña claraboya en su bóveda por la que permite la entrada de la luz del sol que ilumina una serie de grabados rupestres con forma triangular que los arqueólogos a relacionan con la fertilidad

Voz 32 33:15 no el qui quién Grace quizá para

Voz 1827 33:27 este domingo ha despertado con una noticia muy triste ha muerto a los ochenta y ocho años Joao Gilberto el padre de la bossa nova en Brasil

Voz 32 33:34 para los tuve una cosa que spas

Voz 1827 33:44 a partir de las ocho de la tarde Carrusel deportivo hoy muy pendientes del baloncesto porque España puede terminar el domingo campeona del Eurobasket femenino José Antonio Duro buenas tardes

Voz 7 33:55 qué tal muy buenas y desde las ocho y media en Belgrado desde allí vamos a contar la final del Europeo ante la selección francesa las de Lucas Mondelo que ayer vencían a la anfitriona Serbia y que son prudentes lo decía Ana Cruz aquí en la SER

Voz 0825 34:06 como os voy precavida siempre de Wall que era vamos con un poco de miedo no miedito pero respeto sí respeto entonces yo creo que que bueno al final nos estamos ganando a pulso que también no respeten ellas

Voz 1827 34:22 será desde las ocho y media de la tarde a las ocho Carrusel por cierto duro que ha pasado al final con Griezmann porque Atleti lo había citado hoy para la pretemporada siempre dice oigo

Voz 7 34:30 pese a la tradicional temporada del Atlético de Madrid en Los Ángeles de San Rafael y Griezmann después de el comunicado del viernes alega estrés emocional para no presentarse con el Atlético de Madrid a la concentración de Segovia que en principio comienza hoy no es lo único de hoy en el Atlético ya que mañana va a ser presentado yo Félix lo hemos conocido esta mañana a partir de la una en el estadio Wanda Metropolitano el fútbol hoy nos deja dos finales la del Mundial femenino a las cinco de la Copa América a partir de las diez de la noche y la otra cita del día comienza a esta hora la segunda etapa del Tour de Francia estamos en Bruselas Íñigo Marquínez muy buena

Voz 0802 35:01 las iban a ser una controló por equipos entre el Palacio Real y el dos de los símbolos de esta capital belga dos equipos ya que han tomado la salida a la calle a hacer el conjunto del Grupema han tenido realmente lo ha hecho el equipo delineo es el gran favorito de conlleven Thomas y con un buen día caluroso una crono preciosa no demasiado exigente veremos al filo de las cinco menos cuarto de la tarde si de una el corredor del equipo holandés mantiene el jersey amarillo de líder

Voz 33 35:30 el idioma canciones

Voz 11 35:34 sin ordena

Voz 11 36:28 en la Cadena SER catorce

Voz 1827 36:31 las dos y treinta y seis la una y treinta y seis en Canarias puede ser simplemente una estrategia para presionar a la Unión Europea para que la idea irán los ven egipcios económicos que se habían comprometido cuando firmaron con este país el acuerdo nuclear pero desde luego en plena escalada con tensión con Estados Unidos no es una buena noticia no lo parece el anuncio que ha hecho esta mañana el régimen de Teherán en cumplirán otro de los compromisos de ese tratado firmado en dos mil quince iban a enriquecer uranio a un nivel muchísimo más alto que el permitido informa para la SER desde Teherán Lluís Miquel Hurtado

Voz 1657 37:01 con esta decisión Irán enriquecerá a partir de hoy uranio suficiente como para alimentar la central eléctrica de Wilshere del tres coma sesenta y siete por ciento el límite del acuerdo nuclear acerca de un cinco por ciento todavía lejos de noventa por ciento requerido para fabricar el arma nuclear pero Teherán ha matizado que no descarta enriquecer a un porcentaje mayor si no cambian las cosas el objetivo de Irán es presionar a Bruselas para que confronta las sanciones de Estados Unidos compre petróleo la retirada estadounidense del pacto nuclear ordenada por Donald ROM y la imposición de sanciones han bloqueado prácticamente todas las operaciones comerciales de empresas europeas con Irán incluida la compra de petróleo la principal fuente de riqueza iraní para el número dos de Exteriores Archie eso equivale a una renuncia europea de sus compromisos con el pacto nuclear la justificación para quieran haga lo propio Araque ha matizado que la voluntad de Irán no es abandonar el pacto nuclear sino forzar su cumplimiento estricto por eso ha dejado abierta la puerta de la diplomacia incluso con Washington en caso de suspender las sanciones

Voz 38 37:58 Mother mar si esto Sotillo y exceso de juego los jueces a la Girón

Voz 3 38:06 arma Sir bajar

Voz 1827 38:08 Very Chaparro yogures también limbos Dujo

Voz 3 38:11 con todo Irán ha dado Europa

Voz 1657 38:13 plazo de sesenta días para resolver el problema sino tomará otras medidas contrarias a sus compromisos con un acuerdo atómico que amaga con convertirse en papel mojado

Voz 1827 38:21 esto en Irán en Italia otra ONG ha desafiado por segunda vez en menos de una semana al ministro del Interior de aquel país Matteo Salvini en mantiene su política de puertos cerrados de no dar un puerto seguro a las personas que son rescatados en el Mediterráneo esta mañana una ONG la ONG Mediterrani n ha desembarcado allí en la isla de Lampedusa a cuarenta inmigrantes y la respuesta del Gobierno Italia incautar el barco giren en Horta después de

Voz 0605 38:45 dos días a la deriva la embarcación de Mediterránea atracado en la isla de Lampedusa

Voz 6 38:51 diez bélicos sanitaria a cercar en la prueba

Voz 0605 38:55 como explica el capitán del barco la situación que se vivía a bordo era de emergencia el velero no tiene capacidad para dieciocho personas IN Livan cuarenta inmigrantes que ya han sido trasladados a un centro de acogida de la isla el Gobierno italiano ha incautado la embarcación ya ha abierto una investigación contra su tripulación es la segunda vez en menos de una semana que una nave humanitaria desafía la política anti inmigración del ultraderechista Matteo Salvini después de que el barco de la ONG alemanas y Watch capitaneado por Carola raqueta atracará sin permiso en Lampedusa tras diecisiete días a la deriva todavía hoy en el Mediterráneo navega un barco humanitario con sesenta y cinco inmigrantes a bordo que acaba de poner

Voz 1827 39:33 el rumbo a Malta mañana hay convocada una reunión del Eurogrupo de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro y hablarán entre otras cosas de Italia de la decisión de la Comisión Europea de no iniciar un procedimiento sancionador contra este país tras los últimos ajustes que anunciado su Gobierno para tratar de reducir la deuda hablarán de esto hablarán también de la situación de la economía de la banca españolas sobre España la ministra de Economía en funciones ha aplaudido hoy la nominación de Josep Borrell como máximo responsable de la diplomacia europea declaraciones de Nadia Calviño en la Cadena SER durante un encuentro en Francia corresponsal Carmen Vela buenas tardes

Voz 0390 40:06 buenas tardes con Josep Borrell como Alto Representante europeo España tendrá gran autoridad en la toma de decisiones así la indicado la ministra de Economía en funciones Nadia Calviño quien ha destacado también los nombramientos esas dos mujeres al frente de la Comisión y del BC las aspiraciones España según Calvin

Voz 39 40:22 las prioridades españolas son las mil

Voz 4 40:25 más en lo que respecta a la política nacional en lo que respecta la política europea en definitiva hacer frente al cambio climático abordar la transición tecnológica en la revolución digital hacer una sociedad más justa un modelo de crecimiento más inclusivo y reforzar todos los elementos que hacen que Europa sea un jugador importante en la escena internacional

Voz 0390 40:44 en su intervención en los encuentros de economía de Whats Calviño ha defendido una mayor influencia global del euro como herramienta de política internacional para ello es necesario una mayor integración de la zona una unión bancaria una unión de mercados de capitales

Voz 3 40:58 presupuesto real para la zona euro y un arquero

Voz 0390 41:00 lectura institucional reforzada Christine Lagarde al frente del BCE cree ella tendrá que liderar el proceso de salida ese periodo excepcional de tipos de interés acomodaticia o negativos

Voz 1827 41:11 todavía sobre Europa hoy hay elecciones en Grecia uno de los países que más quebraderos de cabeza ha levantado cumbre transcurre entre los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión las cifras económicas las grandes cifras han mejorado bastante pero la economía a ras de suelo sueldos las pensiones el precio de la vida no tanto el desgaste del primer ministro Tsipras es evidente tanto que se da por hecho el regreso de los conservadores al poder Rafa Panadero

Voz 1775 41:34 la austeridad para combatir la crisis y la llegada de refugiados dos de los asuntos más graves para la Unión Europea en esta década se han sentido especialmente en Grecia en todos estos años de una u otra forma se van a sentir también en las elecciones de este domingo Grecia recibido tres rescates por un valor total de doscientos

Voz 18 41:49 ochenta y nueve mil millones de euros a cambio eso sí de unas medidas de austeridad que han hecho que su Producto Interior Bruto baje más de un veinticinco por ciento Iron Slim Harama en cifras gana las elecciones en enero dos mil quince promete el final de esas medidas

Voz 1775 42:03 a los pocos meses ganan también un referéndum para hacerlo pero la presión exterior es mucha y apenas una semana después de eso cede ante las exigencias de Bruselas muchos de los que le habían votado perdieron entonces la confianza no la han recuperado pese a que desde agosto Grecia ya no está bajo vigilancia las cifras de paro están bajando y el país crece al uno con tres por ciento en el primer trimestre de este año por ejemplo

Voz 11 42:25 Vicious

Voz 1775 42:27 Marzo de dos mil dieciséis el presidente de la Comisión Europea Juncker anuncia un acuerdo con Turquía al que dice que se considera un paisaje

Voz 1827 42:33 duro para devolver allí a todos los migrantes

Voz 1775 42:35 que lleguen a Grecia hasta que se resuelva su petición de asilo desde entonces las cifras de llegada a Grecia han ido bajando pese al repunte lo que va de año pero aún quedan varados allí casi ochenta mil migrantes pendientes de resolver su situación en situaciones lamentables en muchos casos según denuncian algunas ONGs este pacto también ha pasado factura cifras sobre todo entre sus bases y los jóvenes ya hay aún un tercer asunto que desde fuera puede parecer menor pero en Grecia son palabras mayores tras treinta años de disputas en enero el Parlamento ha dado el visto bueno a cambio de nombre de la ex república yugoslava de Macedonia que se va a llamar ahora a Macedonia del Norte dos de cada tres griegos se oponen a este cambio a eso de compartir nombre con lo que es una región en el norte del país el padre del rival de Tsipras el conservador nicho taxis tuvo que dimitir como primer ministro en mil novecientos noventa y tres entre otras cosas precisamente por arrancar negociaciones con el país vecino por este asunto el nombre si se cumplen las encuestas lo de este domingo tendrá algo de revancha personal

Voz 11 43:37 cinco días del país presentan

Voz 40 43:38 los ritos del coche eléctrico foro de reflexión con los principales actores económicos políticos y sociales implicados en el sector de la automoción once de julio nueve de la mañana Auditorio Casa del Lector Matadero Madrid con el patrocinio de Endesa hay Jaguar Land Rover aforo completo

Voz 1827 43:58 en la vida política de este domingo resuenan todavía los ecos anoche de la manifestación del Orgullo en Madrid y terminó así como un grupo de decenas de personas abucheado también insultando a los representantes de ciudadanos que habían acudido a esta manifestación los organizadores no les habían invitado a formar parte de la comitiva por haber utilizado los votos de la extrema derecha para gobernar en la ciudad Laura Marcos buenas tardes

Voz 0825 44:23 qué tal Roberto Inés Arrimadas hablaba de quién

Voz 1827 44:25 el abuchearon como fascistas ya ha pedido hoy la dimisión del ministro del Interior

Voz 0809 44:29 sostiene la portavoz en el Congreso que Grande Marlaska ha alimentado el odio contra los votantes de la formación naranja en un acto en Madrid ha dicho que nadie ha salido del armario por su condición sexual para tener que meterse en otro por su ideología y lanzaba este mensaje a Pedro Sánchez

Voz 1490 44:43 que su ministro de Interior que se supone que es el que tiene que garantizar la seguridad de todos los españoles salió ayer a decir que el apoyo de Ciudadanos a no sé quién tiene que tener consecuencias señor ministro Marlaska dimita porque es usted un irresponsable ha puesto la diana en Ciudadanos en los cuatro millones de votantes de Ciudadanos para que vengan los cuatro radicales a tirarnos botellas

Voz 0809 45:05 a través de su cuenta de Twitter el PSOE condena a las infamias que asegura se están vertiendo contra el ministro del Interior en funciones Marlaska concluyen es un referente en la lucha por los derechos LGTB y la ex alcaldesa Manuela Carmena rechazaba aquí en la SER esos abucheos pero matiza

Voz 1410 45:20 hay que ser tolerantes aún para los que no son tolerantes no ciudadanos al apoyar al partido BOC al hacer acuerdos con ellos pues está dejando de ser tolerante no que piensen ellos bien lo que está significando el que ellos hayan formado acuerdo hayan forma gobiernos con los que no son tolerantes no con el movimiento precisamente de la GTI no

Voz 0809 45:42 y Unidas Podemos ve directamente esa presencia de ciudadanos en el orgullo como una provocación similar dicen a la de otros actos por ejemplo en Alsasua Pilar Garrido secretaria de Políticas Sociales acaba de pasar por los micrófonos de la SER en Euskadi

Voz 41 45:54 es una manera de de provocar las actuaciones que sabes de antemano que dan Assistance aquí también sacado visitas Euskadi Alsasua que tiene como objetivo es realmente una reivindicación de los colaborar Si no has provocado

Voz 0809 46:09 el PP socio de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid ha expresado a través de su cuenta de Twitter su apoyo a la formación naranja el Senado Rafa Hernando ha ido más allá ha escrito literalmente que Marlaska lanza a la turba contra ciudadanos y luego tiene que mandar a la policía para rescatarles si tuviera un átomo de decencia añade estaría presentando su dimisión Hinault volvería ni a ser juez una idea en la que insiste el líder de Vox que también ha toreado llamar chavista Marlaska índice Abascal que Ciudadanos recibió ayer el ataque de los energúmenos deshielo

Voz 1827 46:40 en escuchábamos gracias Laura la opinión de Rafa Hernando pues bueno el senador del Partido Popular tiene el miércoles un acto de conciliación por haber acusado a otro senador un senador socialista de haberse quedado con el dinero de las subvenciones de la memoria histórica no tiene pensado Hernando rectificar sus palabras Javier Torres