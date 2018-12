Hora 25 (17/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 hay víctimas que despiertan una mayor atención

Voz 1715 00:03 hay muertes que impactan con mayor hondura

Voz 0194 00:05 la de Laura a una jovencísima profesor

Voz 0089 00:08 ahora de veintiséis años es una de ellas son las ocho las

Voz 1 00:11 te en Canarias

Voz 3 00:22 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:35 hola buenas tardes su cadáver ha sido encontrado este lunes en una zona de campo cerca de la localidad de El Campillo en Huelva donde Laura vivía desde hace apenas unos días la alcaldesa del municipio asegura que ya había sido revisado el lugar en el que hoy ha aparecido el cuerpo

Voz 4 00:48 eh ahí batidas hay profesional por ejemplo la gente de medio ambiente protección civil que dicen que así que ellos habían pasado por ahí pero bueno que ahora mismo no sabemos claro o lo han llevado de pueden usos son conjetura o hipótesis que se hacen pero que eso obviamente con las pruebas se va se va a realizar el mundo es de difícil acceso de hecho desde el principio con los voluntario o que de los que se tenía marcas del Príncipe

Voz 0194 01:15 los investigadores trabajan con la hipótesis de una muerte violenta aunque todavía no se sabe exactamente qué paso para que Laura lo Elmo muriera su familia había denunciado su desaparición la semana pasada no se sabía nada de ella desde el jueves lo primero que haremos esta tarde será acercarnos a Huelva repasaremos los últimos datos del Poder Judicial sobre los casos de violencia machista denunciados y juzgados en los dos casos se ha registrado un aumento en el tercer trimestre del año la tarde nos ha dejado otra novedad relevante la posición de la Universidad Rey Juan Carlos en el sumario que investiga el máster de Cifuentes Pedro Blanco

Voz 1715 01:46 por ilusión estar personado como acusación y pide cuatro años de cárcel para la ex presidenta de la Comunidad para Cristina Cifuentes por la falsificación del acta sobre su trabajo fin de máster la Universidad esa misma pena esos cuatro años de cárcel para el ex director del Instituto de Derecho público para la profesora que supuestamente falsificó el Acta para la asesora de Cifuentes que presionó cuando saltó el escaño

Voz 0194 02:06 los compañeros de tribunales Nos van a contar además la imputación de Francisco Camps por los contratos de la Generalitat valenciana con las empresas de la Gürtel la rebaja de la condena de Artur Mas por la consulta del nueve de noviembre de dos años de inhabilitación a un año y un mes y el primer revés de las intenciones de la familia Franco a la que el Supremo le ha negado sus pretensiones de paralizar en este momento el proceso de exhumación de los restos del dictador de la política la segunda reunión entre el PP y Ciudadanos que siguen negociando un acuerdo avanzan hacia la formación de un nuevo Gobierno aunque no sin alguna discrepancia lo fundamental la forma de repartirse la Mesa del Parlamento andaluz Ciudadanos quiere apoyarse en la abstención del PSOE el PP no pone reparos a echar mano de Vox Juan Marín y Moreno Mónica

Voz 2 02:48 la discrepancia radica fundamentalmente no

Voz 5 02:50 otro queremos busca la vía constitucionalista que el Partido Popular está experimentando un virus que a nuestras vidas pensaban que es difícil acuerdo

Voz 6 02:58 Edano buscar la participación del Partido Socialista en el cambio es imposible hacer un cambio donde participe el que queremos precisamente cambiar no

Voz 0194 03:08 el futuro político de Andalucía ha sido uno de los argumentos más comentados hoy en la copa de Navidad

Voz 1715 03:12 la Moncloa al presidente le han preguntado por eso también por la exhumación de los restos de Franco no ha querido poner ahora una fecha concreta o por Cataluña Sánchez insiste en que quiere verse con Quim Torra que debería ser el viernes pero que está pendiente de la respuesta del presidente de la llene

Voz 2 03:25 vial acudió parcial bajo tú

Voz 1715 03:29 durante Cataluña han dictado o algo más el tono de su mensaje hoy hedor Puyol aceptaba mantener un diálogo con el Gobierno un diálogo útil decía Hinault húmero movimiento para hacerse

Voz 0194 03:40 ya a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:43 las tardes el sorteo de octavos de final de la Copa del Rey de de la Copa de Europa de la Champions es la gran noticia del día y el enfrentamiento estrella Atlético de Madrid Juventus de Turín el Real Madrid jugará con el Ajax de Amsterdam y el Barça con el Olympique de Lyon en la Europa League dieciseisavos de final el Valencia jugará con el Celtic de Glasgow es Sevilla con la laxo el Villarreal con el Sporting de Portugal y el Betis con el Stade Reims francés y la noticia de la tarde en Segunda División destituido el entrenador del Zaragoza Lucas Alcaraz suena como posible sustituto Víctor Fernando

Voz 0194 04:13 allí el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:15 es la próxima noche la temperatura bajará con facilidad pero nos mantendremos en la línea de este mes de diciembre

Voz 0194 04:21 mucho frío no está haciendo heladas

Voz 0978 04:23 débiles y aisladas sobre todo en puntos de montaña también algunas nieblas y mañana lo más significativo será la lluvia que desde buena mañana caerán en Galicia con intensidad especialmente en las Rías Baixas también vientos fuertes después extenderá Asturias durante la tarde gran parte de Castilla

Voz 1716 04:39 John a última hora Extremadura de noche

Voz 0978 04:42 alcanzaría la Comunidad de Madrid en la Cordillera Cantábrica nevada copiosa a partir de unos mil doscientos metros de altura el sol seguirá luciendo gran parte de la jornada cerca del Mediterráneo en el sur también en Canarias con temperaturas en general parecidas a las de hoy más bajas donde las nubes no permitían ver el sol

Voz 2 05:02 está sí empiezan a veinticinco ha empezado hemos entre tanto vamos a meter en materia pero antes de que quiere contarnos algo Íñigo seguro que la cosa continúa mejor porque quedan sólo cinco días para el sorteo de la lotería de Navidad Pedro Ríos aviso porque siempre hay un décimo que se ha olvidado coger el del bar de abajo porque no llevaba suelto el del pueblo porque te pasó decírselo a tu hermana o el del gimnasio porque como todos los días seguro ya lo compras en fin que yo sólo aviso porque como toque la lotería no la haya escogido hora veinticinco sólo un disco reúne los auténticos éxitos del año los números uno de Los cuarenta el recopilatorio los mejores éxitos de la radio los éxitos los números uno de los cuarenta

Voz 7 06:24 hola cariño sabes que hace la Policía bajó

Voz 8 06:26 se han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada ni nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 9 06:36 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 06:48 a Bin Nasser

Voz 3 06:51 en Hora veinticinco Pedro Blanco minuto siete siete mil

Voz 1715 06:58 otros en Canarias que le pasó al Aura por qué murió la semana pasada porque nadie vio su cadáver en una zona que supuestamente lo hemos escuchado en la portada ya había sido peinada estos días por la investigación de la Guardia Civil tiene unas cuantas dudas que resolver empezando por la que sin ninguna duda es la fundamental fue o no fue una muerte violenta pues esto es lo que se sabe hasta ahora la información la recabado Ana Terradillos Ana bueno

Voz 0125 07:22 darles buenas tardes Laura luego está cien por cien identificada por huellas dactilares lo confirma la Guardia Civil también la jueza Cacho levantamiento de cadáver hace ahora una aura diez minutos todo apunta a la espera de que se termine la autopsia a que la joven profesora ha tenido una muerte violenta el cuerpo ha sido localizado a cinco kilómetros del Campillo la nacional cuatrocientos treinta y cinco se descarta que la mujer pudiese llegar por su propio pie a esta zona de bosque bajo ahora sobre el terreno es fundamental el trabajo del equipo central de inspección ocular de la unidad de Criminalística están rastreando la zona y buscando pruebas que puedan aclarar la desaparición y la muerte de esta joven profesora los investigadores trabajan con varios sospechosos vecinos del pueblo donde se alojaba Laura lo Elmo no están localizados de momento

Voz 1715 08:06 bueno el cadáver de esta chica de veintiséis años era profesora había nacido en Zamora había llegado a esa zona de energía esa zona devuelva los primeros días de este mes hace apenas unas semanas decía que el cadáver fue visto esta mañana pronombre en una zona a varios kilómetros del Campillo la localidad en la que residía poco después se confirmaba la identidad de la joven el impacto en esa localidad es indudable vamos a vuelva a Carmen Márquez

Voz 0265 08:32 todavía no se ha decretado luto oficial en El Campillo la alcaldesa Susana Rivas prefiere esperar a que la investigación avance la esperanza de esta mañana cuando aún se barajaba que Laura Always podía estar refugiada en algún punto de la zona tras sufrir algún accidente y a la espera de ser rescatada ha dado paso esta tarde a la tristeza y a la consternación al confirmarse que el cuerpo hallado al mediodía es el de la joven profesora zamorana y caras de ese encaje hadas desánimo general el pueblo se había volcado en la búsqueda centenares de vecinos amigos su familia llevaban cinco días peinando la zona sin éxito ahora las regidora

Voz 10 09:05 cree que es momento de dejar trabajar a los expertos pide calma llama un poco la calma que bueno que estas cosas pues desafortunadamente sucede en cualquier parte de porque ojalá no tuviéramos que

Voz 4 09:15 nueva vivirlas pero ya os digo que es duro pero que que bueno que lo las fuerzas del orden estaban haciendo su trabajo lo estaba haciendo bien como lo han venido haciendo Totti

Voz 0265 09:25 la familia de la joven sigue en El Campillo y ha pedido respeto e intimidad según ha explicado la alcaldesa para afrontar estos momentos tan duros

Voz 1715 09:33 bueno este lunes el Consejo del Poder Judicial ha publicado los datos del tercer trimestre del año la estadística habitual sobre los casos de violencia machista que acaban de una otra manera judicializado ha habido más denuncias ha habido más condenas habido este es uno de los fenómenos que conviene tener en cuenta sigue habiendo una escasa implicación del entorno familiar Mariola buenas tardes

Voz 0259 09:55 buenas tardes Pedro este es uno de los datos que más preocupa al Observatorio contra la Violencia de género ya era irrisorio pero en este balance del verano incluso baja sólo el uno coma cuatro por ciento de las denuncias las presenta la familia de la víctima es decir apenas seiscientas también caen las presentadas por los médicos en forma de parte de lesiones físicas psicológicas aumentan sin embargo las de las propias víctimas siete de cada diez han pedido ayuda a la justicia o a la Policía el número total de denuncias entre julio y septiembre fue de cuarenta y tres mil quinientas sesenta supone un dos por ciento más que en el mismo periodo del año anterior el observatorio destaca que también se incrementaron en la misma proporción las sentencias condenatorias alcanzaron el setenta por ciento las víctimas solicitaron diez mil órdenes de protección pero los jueces siguen denegando el treinta por ciento ya hay un par de datos que empeoran la suspensión del régimen de visitas no llega al tres por ciento de los casos ni al cinco por ciento la retirada de la custodia de los hijos al padre maltratador

Voz 11 10:53 y es novedad también de esta misma tarde que no ha cometido ninguna ilegalidad absolutamente ninguna ninguna en segundo lugar que yo he cumplido todos y cada uno

Voz 1715 11:03 sonido de archivo Cristina Cifuentes allá por el mes de noviembre buen fin la contundencia que la Universidad Rey Juan Carlos pide para la ex presidenta de la Comunidad es otra de las novedades relevantes de este lunes la universidad está personada en el sumario que investiga la falsificación de las actas oficiales para intentar justificar un trabajo fin de máster por tanto todo máster que nunca se curso bueno pues la Rey Juan Carlos la universidad pública Rey Juan Carlos pide para ella pide para Cristina Cifuentes cuatro años de cárcel Radio Madrid Alfonso Ojea

Voz 1259 11:35 el tránsito de Cifuentes hacia el banquillo va a cumplir

Voz 0089 11:38 dos escrupulosamente tras el cierre de la investigación por parte del Juzgado de Instrucción número cincuenta y uno la jueza Carmen Rodríguez Medel ha recibido ya el escrito de conclusiones provisionales de la Universidad Rey Juan Carlos institución que asume en este caso la acusación particular el campus madrileño solicita cuatro años para la expresidenta Madrid Peña como autora de un delito de falsificación en documento público falsificación que sea perpetrado presuntamente al manipular el acta que le da como superado su trabajo de fin de máster es la misma solicitud de pena de prisión que para el resto de acusados es decir para el catedrático Enrique Álvarez Conde dos trabajadoras de esa universidad la Universidad incluye en este escrito de acusación la inhabilitación especial por seis años para que Cifuentes no pueda ejercer cargo o empleo público en ninguna administración Cifuentes es en la actualidad funcionaria de la Universidad Complutense en situación de excedencia voluntad

Voz 1715 12:33 bueno la crónica judicial hoy es bastante abundante otras novedades el día Miguel Ángel Campos Miguel Ángel buenas tardes buenas tardes pero lo primero Miguel Ángel la imputación del ex presidente valenciano de Francisco Camps por los contratos que firmó la Comunidad Valenciana con las empresas de Gürtel el juez

Voz 1552 12:50 de la Mata cedido al requerimiento de Anticorrupción y ha comunicado al ex presidente valenciano su imputación por la supuesta adjudicación irregular de contratos a la

Voz 1715 12:58 dama en Fitur a cambio de financiación ilegal

Voz 1552 13:01 para el Partido Popular en principio le atribuye los delitos de fraude prevaricación la Fiscalía pretende con la reapertura de este caso que caiga sobre Camps todo el peso de la ley del que escapó por prescripción en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano a cuenta de la Gürtel donde fue señalado como la X de la trama por el bigotes

Voz 1715 13:19 Ricardo Costa o Correa entre otros lo segundo es ecos de la operación Kitchen operación para sustraer documentos del ex tesorero del PP Luis Bárcenas por un lado el propio extesorero el propio Bárcenas quiere personarse en el proceso abierto contra el ex comisario Villarejo por otro David Marjaliza he dicho al juez que Francisco Granados le pidió el teléfono del chófer de Bárcenas hizo lo pidió no porque tuviera un especial interés sino porque a su vez lo había pedido el propio Villar

Voz 1552 13:48 si es así Luis Bárcenas quiere saber primero qué es lo que le han podido robar para estudiar siempre de acciones y por ello ha solicitado este pasado miércoles su personación en el juzgado número seis que está instruyendo la operación Kitchen dentro una pieza separada dentro de el caso tándem de momento el juez todavía no resuelto y como decías David Marjaliza ha declarado hoy ha afirmado en su declaración como imputado que Francisco García dados a instancias del ex comisario Villarejo le pidió el teléfono del chófer de Bárcenas para literal intervenir documentación que la esposa del ex tesorero estaba llevándole a la cárcel de Soto asegura que Villarejo les hizo esa solicitud porque sabía que los conductores de Bárcenas y Marjaliza eran amigos

Voz 0259 14:30 bueno pues que lo que hizo es que mi conductores

Voz 12 14:33 amigo de de conductor de de Paco Si querían interceptar Holanda interceptar aún un tipo documentación tampoco sé mucho y que me pidió que por favor e intenta localizar al conductor el teléfono para que a través de conductor extraordinarios

Voz 1552 14:48 Marjaliza que ha sido muy impreciso en los detalles ante el juez también ha asegurado que Villarejo hizo gestiones para obstaculizar la investigación de las cuentas en Suiza de los líderes de la Púnica por su parte gana dos ha negado estas afirma

Voz 1715 15:02 Cannes gracias Miguel Ángel hasta luego cambiamos de sede judicial iremos al Tribunal Supremo que hoy ha las pretensiones de la familia Franco de momento digo de momento descarta paralizar la exhumación de los restos del dictador y digo de momento porque el Supremo asume que tendrá que pronunciarse más adelante cuando el Gobierno haya aprobado el acuerdo definitivo para el traslado de los restos del dictador desde el Valle de los Caídos Alberto Pozas

Voz 0055 15:27 es el primer asalto pero por ahora el proceso de exhumación de Franco sigue adelante el Supremo ha rechazado la petición de cautelares de la familia del dictador porque dice el acuerdo del Consejo de Ministros que han recurrido no es el que autoriza la extracción de sus restos del Valle de los Caídos eso será dicen en un acuerdo posterior que la familia también podrá recurrir por tanto Franco no saldrá de Cuelgamuros hasta que el Supremo no dé el visto bueno si la Familia como es previsible sigue recurriendo en los tribunales el Supremo de hecho recuerda que suman un cadáver sin permitir que la familia al menos recurra si no está de acuerdo es ilegal y que la justicia europea condenó a Polonia el mes pasado por ignorar la negativa de dos viudas a la exhumación de los cadáveres de sus maridos en un accidente de avión

Voz 1715 16:05 bueno hablamos del Tribunal Supremo por el mismo tribunal ha rebajado once meses la pena de inhabilitación que se impuso Artur Mas por la consulta del nueve de noviembre de dos años a los que fue condenados a un año y un mes Barcelona va a coger este viernes la reunión al Consejo de Ministros las protestas convocadas también por los CDR esta misma tarde ha habido una nueva reunión de coordinación para ir conformando el despliegue de seguridad coincidiendo con ese Consejo de Ministros va a ser sin duda un día difícil en esa ciudad hasta ahora no se ha confirmado la reunión entre Pedro Sánchez el presidente Torra el independentismo usa hoy un tono algo menos inflamado no escuchara de Pujol de Cataluña

Voz 13 16:47 pues si el tiempo es oro Reuniones útiles a diálogo útil Hinault diálogos sólo para la fotografía no no necesitamos más fotografías e lo que necesitamos es capacidad de afrontar con realismo con coraje a una solución política para Cataluña y esto sólo pasa por el diálogo útil

Voz 1715 17:09 bueno la Moncloa ha acogido hoy la tradicional copa de Navidad es una de esas ocasiones en las que se habla con el presidente pero no se graba al presidente será preguntado por Franco por la vida que le queda a la legislatura por los presupuestos por Cataluña por la actitud del independentismo por el próximo Gobierno andaluz los pactos que andan negociando en la derecha se le ha preguntado por todo todo hablado con mayor o menor concreción a la respuesta Himma cartero

Voz 0806 17:35 esta vez el presidente no ha dado fecha para la exhumación de Franco no ha querido pillarse los dedos aunque ha bromeado con que será antes de las elecciones antes de dos mil veinte porque su idea es agotar la legislatura a pesar de la chanza no ha ocultado que si no saca adelante los presupuestos no podrá llegar hasta el final lo ha admitido con total naturalidad aunque sin aclarar si en este caso apuesta por un super domingo en mayo P

Voz 0259 17:58 por llegar al otoño por el momento superioridad

Voz 0806 18:00 seguir gobernando mañana tiene previsto hacer un anuncio en materia laboral y seguir volcado también en sacar adelante las cuentas hay es clave la posición de los grupos catalanes Sánchez no tiene aún confirmación de la Reunión con Quim Torra el viernes se plantea esta cita según nos ha contado como una ocasión para recuperar cierta confianza y lealtad aunque ha dejado claro que antes de la sentencia del pluses no puede haber ninguna propuesta política para Cataluña ya ha sido llamativo además el interés del presidente y de su equipo en desvincular los resultados de Andalucía del panorama nacional para el presidente la suma de la derecha en esa comunidad autónoma puede servir para movilizar a la izquierda en el resto de convocatoria

Voz 1715 18:44 si Pepe y Ciudadanos siguen buscando un acuerdo para desplazar a Susana Díaz y al PSOE del poder en Andalucía esta tarde han vuelto a reunirse con más prisas en el caso del PP con algunas menos en el caso de ciudadanos con más optimismo en el caso del PP con más cautela no sabemos si estratégica sincera en ciudadanos Radio Sevilla Fernández

Voz 0134 19:04 el presidente del PP andaluz Juan Manuel Moreno se ha quejado esta tarde de la lentitud con la que marchan las negociaciones porque estamos a diez días de que se constituya el Parlamento de momento no está cerrado ni siquiera el acuerdo programático

Voz 6 19:16 por tanto yo creo que todo esa expectativas de cambio que en Andalucía no podemos limitar la no podemos frustrar la que deberíamos de ser pues probablemente más diligente a la hora de negociar y eso es lo que a mí me preocupa me preocupa esa ralentización de la negociación y me preocupa que los día vayan pasando y no estemos concretando cosa que para mí son sumamente importante como eh el programa como en la composición de la Mesa y como es el Gobierno

Voz 0134 19:43 hay discrepancias por ejemplo sobre la eliminación de los aforamientos y también sobre cómo pactar la composición de la Mesa de la Cámara Ciudadanos no quiere contar con los votos de Vox buscan la mayoría de PP y Ciudadanos con la abstención del PSOE en el PP no lo ven por imposible porque supondría dicen la participación de lo que supone quieren cambiar los cuarenta años de poder socialistas seguirán hablando tienen hasta el próximo día veintisiete

Voz 1715 20:06 a juicio de los ERE discurrió en la parte final en paralelo a la campaña electoral hoy ha terminado después de un año de ciento cincuenta y dos sesiones nadie salvo Manuel Chaves ha utilizado el derecho a la última palabra

Voz 14 20:17 Manuel Chaves González tiene algo que añadir nada que añadir señorías salvo Si me lo permite expresar el reconocimiento la labor del Tribunal del señor presidente de las señoras magistradas decir que las intervenciones

Voz 1715 20:34 todos los abogados bueno algo más el posible castigo de Izquierda Unida Gaspar Llamazares que decidió acercarse aún Garzón ya ha terminado por apartarse de otro Llamazares está en el origen de nuevo partido junto a Baltasar Garzón quiere presentarse a las elecciones europeas autonómicas y locales Izquierda Unida ya ha dado hasta después de la Navidad para que se explique Manila ruta

Voz 1450 20:52 pero así es el máximo órgano ejecutivo ha decidido solicitar formalmente a los militantes de Izquierda Unida que participan en el partido actúa promovido por Gaspar Llamazares que aclaren cuál es su intención de cara al próximo ciclo electoral una vez se pronuncien IU decidirá sobre medidas disciplinarias penalizaciones que Garzón calificaba de razonables en todos los partidos en situaciones como ésta él mismo decía pedirá personalmente explicaciones hayan

Voz 15 21:15 sabes que me diga si va a seguir de Izquierda Unida cuál es su planteamiento nos preocupa mucho que en un momento como éste haya gente con una posición tan extravagante y que efectivamente en Izquierda Unida esta situación surrealista está penalizada

Voz 1450 21:28 los estatutos de IU no prohiben la doble militancia pero contemplan la suspensión la expulsión Sí Se trata de un partido que compite electoralmente con Izquierda Unida Llamazares por su parte ha acusado a la dirección de IU de utilizar Le como cortina de humo para tapar el fracaso de las elecciones andaluzas

Voz 2 21:43 hora veinticinco

Voz 3 21:45 cada repostaje va más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 16 21:55 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 17 22:05 me Ibarra tiene tres pero los tres p con estos pelos esta noche en el faro hablamos del pelo

Voz 18 22:19 ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el cual del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno en nuestra cuenta de Twitter arroba Eric faros eh

Voz 17 22:30 Nos encontramos con pelo o sin él a la una y media en la SER

Voz 2 22:34 el Faro con Mara Torres Cadena SER

Voz 7 22:41 hola cariño sabes que hace la Policía bajo

Voz 8 22:44 cuando los del quinto este fin de semana este fin de semana

Voz 7 22:46 pues nos hemos enterado de nada de nosotros

Voz 8 22:49 eso sí nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fue

Voz 9 22:53 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo garra llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece ago calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1715 23:06 en la segunda hora hoy nos va a visitar la ex alcaldesa de Lampedusa la cara B hablara de tradiciones ahora que la derecha retoma el debate sobre cierto costumbrismo Severino Donate hola hola

Voz 1552 23:16 quizás sea porque el PP va perdiendo simpatías por el camino el miércoles los populares preguntarán al Gobierno en el Congreso de los Diputados por la caza por los toros iba a respetar las tradiciones navideñas de los españoles

Voz 19 23:28 porque nosotros lo celebramos la Navidad ponemos

Voz 0919 23:31 el Belén ponemos el árbol celebró

Voz 19 23:33 hemos nuestras tradiciones nuestra Semana Santa nos sentimos orgullosos

Voz 20 23:36 que no le guste que se aguante

Voz 2 23:39 por qué no

Voz 1552 23:41 me dijo Teodoro García Secretario General del PP hace unos días y en esas sigue su partido en la cara B hablaremos de costumbre de tradición tradicionalismo que no es lo mismo y en la tertulia Berna González Harbour Eduardo Madina Gonzalo Velasco está son para él las claves del diga

Voz 2 23:55 propongo dividirse en dos bloques

Voz 21 23:57 el primero situaría las siguientes Jordi Sanchez apela al diálogo entre Torres y Pedro Sánchez invocando el temor de la Triple Alianza de Derechas casado decidí llevar el Congreso el asunto de la caja los toros quizás las muñecas de sevillanas que se colocan sobre los televisores Errejón defienden varios medios que la izquierda debe disputar la potestad sobre el concepto de patria el hilo conductor lo han adivinado vuelve a ser segundo bloque sería judiciales visto para sentencia el juicio que sienta en el banquillo a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía que ha horas asolada por el partido de Abascal Cifuentes podría enfrentarse a cuatro años de cárcel por falsedad de documentos mientras que las últimas revelaciones del caso Kitchen apuntan a miembros de la cúpula de este nuevo viejo Clotet escucharán a muchos comentaristas vinculan ambos bloques porque hubo tanta corrupción dirán sur son fuerzas que vinculan el malestar Micra del día es la siguiente el hartazgo no lleva necesariamente a la intolerancia en el odio la democracia no hay que elegir entre un bloqueo otro debemos ser enemigos de la corrupción institucional pero también de la moral no le hagamos el juego ni a unos ni a otros

Voz 1715 24:54 así llegamos a los ocho veinticinco minutos las siete y veintiséis

Voz 22 24:57 cinco en Canarias

Voz 23 25:04 inquilina Universidad de Navarra talento y tecnología en un seguro de salud

Voz 1259 25:08 la cine pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis informes de las condiciones será Koons a punto es o llame al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 24 25:23 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables guardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías Italia nuestro medio ambiente

Voz 2 25:35 por eso las toallitas Súmate al reto del Canal de Isabel Segunda

Voz 25 25:44 hora veinticinco Madrid buenas tardes la Universidad Rey Juan Carlos pide cuatro años de cárcel

Voz 1915 25:50 para la ex presidenta Cristina Cifuentes con el caso

Voz 25 25:53 autora de un delito de falsificación en documento público

Voz 1915 25:56 la Universidad incluye en el escrito de acusación la inhabilitación especial para por durante seis años para que Cifuentes no pueda ejercer cargo o empleo público en ninguna administración entre tanto la Mesa de la Asamblea ha decidido retrasar al menos hasta febrero la comisión de investigación sobre universidades porque PP y PSOE consideran que su celebración no es urgente el diputado de Podemos Eduardo Fernández Rubin el Partido Socialistas

Voz 23 26:17 se ha aliado al Partido Popular para impedir que la comisión de investigación comience sus trabajos nos parece una decisión lamentable no entendemos el Partido Socialista sepa

Voz 0919 26:27 la del lado de boicotear la actividad de la de la Cámara

Voz 1915 26:32 y el sucesor de Cifuentes Ángel Garrido y también el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid José Luis Martínez Almeida esperan a que Pablo Casado deshoja la margarita de las candidaturas todo apunta que el líder del PP va a esperar a después de la Navidad para desvelar sus apuestas a designada a los o las candidatas a la alcaldía y a la Comunidad de Madrid más concretamente esperará al fin de semana del doce de enero unos días antes de la convención nacional de los populares que se va a celebrar aquí en Madrid en Ifema a partir del dieciocho de enero mientras en el PSOE que sí tiene candidato a la comunidad Ángel Gabilondo tampoco aclara el nombre de su candidato a la alcaldía de la capital el propio Gabilondo hablaba esta mañana de la necesidad de tener ya el tique el el tique de electoral completo

Voz 2 27:10 esos decisivo para el resultado global en la Comunidad de Madrid y por tanto insisto con mucha atención al proceso

Voz 1915 27:18 en Ahora Madrid las cosas tampoco van mucho mejor esta tarde estaba prevista una reunión convocada por la presidenta honorífica con los representantes de todos los partidos que integran la plataforma una reunión para trazar su futuro tras la salida de Carmena pero el encuentro sólo se ha presentado Echo enseguida vamos con el resto de asuntos de este lunes diecisiete de diciembre pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 26 27:41 buenas tardes a esta hora encontramos tráfico intenso de salida de la capital por la tardes en Santa Eugenia Rivas Vaciamadrid en ambos sentidos a de dificultades en la autovía de La Coruña en las seis en Majadahonda y El Plantío de entrada a la capital por la A uno hasta Nudo de Manoteras la ronda de circunvalación M cuarenta encontramos retenciones en Coslada dirección a tres Pozuelo barrio de La Fortuna sentido A cinco y en Val de Madryn hacia la A6 también tengan cuidado en la A5 Parra uno en el enlace desde la M cuarenta hacia la cinco ya que van a encontrar tráfico congestionado en el resto de la red de carreteras madrileñas de momento hasta ahora se circula con normalidad

Voz 2 28:26 dos mil setecientas cincuenta horas de sol cada año dan mucho juego la Comunidad de Madrid impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta quince mil euros sacarle partido al sol ahorra y mejora el medio ambiente informativo cero doce en la web Comunidad apuntó Madrid foto-voltaica mal

Voz 24 28:46 qué hace Madrid Un matriz diferente en el que poder circular con libertad con menos contaminación y pueden aparcar es posible

Voz 27 28:55 gracias al Kun crossover híbrido único en su segmento con cambio automático que se recarga solo y ahorra combustible verá tu concesionario oficial que ha de la Comunidad de Madrid descubre que se siente al conducir un híbrido aquella

Voz 0089 29:09 el Ayuntamiento de Pozuelo ha dejado sin clase a trescientos alumnos de la Escuela Municipal de Música Danza ante la quiebra de una de las empresas adjudicatarias esa empresa haría

Voz 1915 29:17 que lleva meses sin pagar a los profesores en La Ventana de Madrid hemos hablado con uno de ellos

Voz 28 29:21 tampoco el miedo que tenemos porque nuestros este año con una firmamos contrato además este año esa palabra un contrato de cuatro años después de un mes de corazón dos de medio mes perdonó hemos visto ahora que pues esta esta situación de crisis vamos a la calle el más quiere matizar que nosotros hicimos solo un día de huelga que fue el jueves fue el viernes cuando ya racimos

Voz 1915 29:44 llegamos a las ocho y media con seis grados en el centro de Madrid estomacal

Voz 29 30:03 veinticinco Deportes con Ángels Barceló

Voz 0919 30:07 lo que sus ayer

Voz 30 30:10 Gallego buenas tardes hola buenas agrega conocemos emparejamientos para la próxima eliminatoria de Champions que el personas Nos hasta Gebre Cebreros

Voz 0919 30:17 al bueno de Lyon Barça no me cuando las escuchó esta mañana he dicho bien bien Ajax Real Madrid también

Voz 30 30:25 también

Voz 31 30:27 Atlético de Madrid Juventus ahí ahí ahí ahí ahí

Voz 0919 30:30 han caído cuando la lotería el gordo el gordito pero claro es que el Atlético de Madrid corría este riesgo después de haber desaprovechado la oportunidad de ser primero de grupo tenía muchas posibilidades de llevarse un gran equipo pero claro es que cuando caído la Juve de Cristiano Ronaldo la verdad es que la cara de los rojiblancos no podían disimular su contrariedad por decirlo de alguna manera pero sí hay siempre aparece Enrique Cerezo el presidente rojiblanco

Voz 31 31:02 para decir que que le da igual

Voz 2 31:05 la Juventus

Voz 32 31:07 no la primera vez que enfrentamos a ello no la primera vez que les ganamos Niklas empatan un y que perdemos el Atlético de Madrid es un equipo magnífico tenemos una cosa importantísima este año para salir a luchar y a competir y hay que salir a ganar el partido en el que venga que la final se va a jugar en nuestro estadio espero que tengamos suerte tenemos un magnífico equipo tío puedo decir de que allí personalmente me daba lo mismo equipo que nos tocar igual que a mí a todo el equipo del Atlético

Voz 0919 31:34 bueno puesto con la Juve de Cristiano y es el gran emparejamiento de esos octavos de final de la Liga de Campeones es en la Europa League dieciseisavos no ha habido demasiada suerte el Valencia va a jugar con el Celtic de Glasgow el Sevilla con el Lazio de Roma el Villarreal con el Sporting de Portugal y el Betis que parece el más afortunado con el Stade Reims el sorteo de estas dos competiciones ha sido la gran noticia del día junto con el partido que va a cerrar la jornada de Liga en Primera División que juegan a las nueve en Vitoria el Alavés y el Athletic de Bilbao y la noticia en Segunda División esta tarde el Real Zaragoza ha destituido a Lucas Alcaraz es el segundo entrenador que destituye esta temporada el Real Zaragoza el primero fue idea que Alcaraz ha estado dirigiendo al Zaragoza siete partidos una victoria dos empates cuatro derrotas y lo han fulminado suena Víctor Fernández para el banquillo de La Romareda sería volver a su club de siempre bueno pues enseguida estamos con todas estas noticias pero como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp saber

Voz 33 32:40 llego hasta una sencilla ama de casa como yo que eso supone que no entiendo nada de fútbol sabe lo del Real Madrid es que problemas el Real Madrid sólo eso el jugada a ver no hay nadie más norte sur este oeste de arriba y abajo mira que tome nota al señor Florentino igual que animaba al cristianismo de Ronaldinho que se ha ido de rositas a Italia pues que lo van porque tenía depresión los lo dejó la novia que al niño pues que ni Mena ahí es que lo que haga falta a lo que haga falta por cualquier jugador al Real Madrid del Real Madrid por cualquier jugador del Real Madrid que hagan igual que hacían con el Ronaldinho venga hombre el Madrid es muy grande y está perdiendo su señorío por tonterías

Voz 16 33:21 señora conozco yo amas de casa que saben más de fútbol que nosotros pero de perra vuestro mensaje

Voz 9 33:28 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del qué opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 34 33:43 bueno de ocho es señor Gallego me parece muy bien que intente justificar lo de disco yo soy madridista toda la vida que es imperdonable que este señor provoca el público quién lo quiera tapar para tapar a Isco es su problema Isco con todos los entrenadores que ha tenido ha tenido el mismo problema Se cree que es una super estrella se cree que no hay nada y más ahora que se han ido Cristiani lo ordena él no da la talla el señor Isco por el motivo que sea Angels habrá no es quién ha padecido un entrenador cuando le tiene que poner como tiene que jugar o dejar de jugar vale muchas gracias

Voz 9 34:23 el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 2 34:30 exprésate empezaba

Voz 0919 34:42 empezamos en Vitoria porque hay se cierra la jornada de fútbol en Primera División con el partido que juegan el Alavés y el Athletic de Bilbao recordemos el Alavés la parte de arriba de la tabla séptimo en la clasificación impresionante lo que está haciendo el equipo Abelardo veinticuatro puntos el Athletic décimo octavo puesto de descenso ahora mismo con catorce puntos cómo salen los equipos que ambiente tenemos Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0889 35:09 hola Gallego qué tal muy buenas gran ambiente gran ambiente en este derbi en el Deportivo Alavés Martín dejas

Voz 1259 35:15 su sitio Asimo Navarro hoy habilita a Mari pan

Voz 0889 35:18 en el eje de la defensa junto a la Guardia la segunda novedad es la entrada de Guidetti en el once inicial en detrimento de Borja Bastón Rubén Sobrino que era más previsibles en el Athletic vuelven Íñigo Marquínez y Yuri tras sus partidos de sanción Williams fuera del once al igual que De Marcos y Muniain Pita Mateu Lahoz del colegio valenciano como te decía buen ambiente en Mendizorroza

Voz 0919 35:40 bueno pues en el Larguero escuchamos cómo se ha cerrado la jornada ahí en Mendizorroza ahí en Segunda División tenemos que traer esta noticia también a la portada porque es el Real Zaragoza ha decidido esta tarde cambiar de nuevo de entrenador ha destituido a Lucas Alcaraz que sólo ha dirigido siete partidos de Liga con el Zaragoza Zaragoza está ahora mismo en el puesto vigésimo de la clasificación puesto de descenso a Segunda B cuando era un equipo que al iniciarse la Liga era candidato al ascenso Víctor Fernández parece va a ser su sustituto vamos a Zaragoza para que nos cuente todos los detalles Santa Isabel buenas tardes

Voz 35 36:17 la Gallego buenas tardes hace menos de una hora como bien dices ha acabado en la reunión del consejo de administración en la que han decidido destituir a Lucas Alcaraz por la mala racha de resultados cinco puntos de veinticuatro con dieciséis ha metido al Real Zaragoza en puestos de descenso a Segunda B Víctor Fernández será el tercer entrenador la temporada en lo que también será su tercera etapa en el club de su vida la intención del Real Zaragoza es hacerlo oficial en las próximas horas presentarlo mañana y que el miércoles se haga cargo de la plantilla debute ya en el partido del próximo sábado una auténtica final para el Real Zaragoza ante el Extremadura en La Romareda

Voz 0919 36:52 de la segunda división este año es una locura récord absoluto destitución de entrenadores y no hemos llegado todavía a la jornada diecinueve Madre del Amor Hermoso ocho y XXXVII sigue Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 2 37:05 Lluis Peris que se estropee tu vieja caldera para empezar a ahorrar

Voz 18 37:09 nuevas calderas temor consumen hasta un treinta por ciento menos temor creemos en el confort térmico

Voz 1280 37:17 este es un mensaje para todos los que mantenemos viva la ilusión para di que sabes lo que pasar regalar pero que no quiere cargar paquetes en El Corte Inglés tenemos el servicio carta de compras otras recogerlos envueltos y abonar los en un solo punto

Voz 36 37:31 así de fácil es acertar en El Corte Inglés

Voz 2 37:34 esto está la Navidad

Voz 37 37:38 sí hola hija llamada por qué

Voz 38 37:40 en dos regalarnos una alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 9 37:51 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 0919 38:10 octavos de final de la Champions cuando empieza a jugarse de verdad esta competición la ida y la vuelta a todo o nada hoy era el sorteo en el sorteos sin duda alguna hay un gran titular que es Atlético de Madrid Juventus de Turín para que la gente del Atlético no se sienta tan no no sé cómo decirlo tan temerosa o o tan triste el titular que será en Italia de la Juventus son unas palabras de Pavel Nedved que era el representante de la Juve en el sorteo diciendo nos ha tocado el más fuerte refiriéndose al Atlético de Madrid es decir que en Italia saben que en el camino de la Juve hacia la Champions les ha tocado lo peor que les podía tocar el Atlético de Madrid Pedro Pedro Fullana muy buenas tardes muy buenas el Atlético se jugó esto cuando la semana pasada no aprovechó el partido en Brujas para hacer primero deuda

Voz 39 39:03 claro y por eso tenían asumido que les iba a tocar un grande tras no ganar en Brujas y ser segundos de grupo no quedaba otra verdad que estaba el Oporto en el bombo pero el resto eran equipos de suficientemente importante de suficiente entidad como para complicar mucho el pase a cuartos de final así que ha habido tiempo para asumirlo con relativa tranquilidad creen además que en Turín están convencidos en el club de que no están muy dentro con el emparejamiento llegarán a varios argumentos primero que el Atlético se crece mucho en las eliminatorias de Champions que contra los grandes suele jugar bastante mejor que cuando es favorito la eliminatoria eliminado al Barça al Chelsea o al Bayern de Múnich en cambia sufrido con equipos bastante inferiores el problema es que la estar enfrente Cristiano Ronaldo que es una de las bestias negras que marcó veintidós goles al Atlético de Madrid con la camiseta del Real Madrid y en tercer lugar que se juega la vuelta fuera de casa que es lo que les suele gustar mucho a Diego Pablo Simeone uno de los capitanes Juanfran asume que va a ser difícil pero él sueña con la final en el Metropolitano

Voz 40 39:55 vamos a vivir ese sueño una final en nuestro estadio hace unos minutos ha sido la Juventus el que nos ha tocado en el sorteo oí siempre tenemos los pies en el suelo y sabemos que que es muy complicado llegar a una final lo hemos conseguido en años anteriores

Voz 2 40:11 hace poco y ojalá lo podamos mantener

Voz 0919 40:14 ya veremos cómo está de febrero el Atlético de Madrid se ha recuperado a Diego Costa si está más compacto que ahora mismo ya veremos cómo está también entonces la Juventus y el Real Madrid va a jugar con el Ajax de Ámsterdam un equipo joven un equipo lleno de chavales el Real Madrid es claro favorito de la eliminatoria aunque vamos a ver cómo está el Real Madrid en febrero porque como esté como ahora pero bueno eso queda lejos la reacción al sorteo la recogido Javierre nuestro compañero con el Real Madrid en Abu Dhabi donde están ya preparando la semifinal del Mundialito del próximo miércoles hola Javier Herráez buenas tardes cómo se lo han tomado

Voz 23 40:52 hola qué tal Gallego muy buenas tardes pues bien hombre era un rival asequible entre comillas pero la clave lo acaba de decir tú vamos a ver cómo está el Real Madrid el mes de febrero ahora mismo estaba francamente mal lo está pasando fíjate ante el Rayo Vallecano cómo sufrió pidió la hora el propio Solaria haciendo un cambio en el minuto noventa y dos en el Bernabéu dependerá evidentemente de cómo esté Benzema Bale la compañía si contará o no con Isco dentro de unos meses qué pasa con Marco Asensio que por cierto hoy se retiró del entrenamiento no va a jugar la semifinal del Mundialito frente al casi may be ver cómo está ahora mismo el equipo dirigido por el propio Solari era un rival entre comillas asequible no se quería ni en pintura Liverpool así que en Madrid se da por satisfecho con esta el

Voz 0919 41:32 mira Túria frente al Ajax de Amsterdam de cara a ese partido ante el Qasim al japonés que va a pasar con el once de Solari jugarán los los de los últimos partidos habrá oportunidad para que Isco pueda entrar en el equipo sabemos algo ya cuál es el plan del Madrid

Voz 23 41:49 lo veo difícil que Isco entre en el once inicial estará en el banquillo eso sí eh no va a jugar Marco Asensio porque tiene un problema en el adductor de su pierna derecha y hoy no se entrenó sí que vimos a Casemiro iba a Karim Benzema que dio el susto ante el Rayo Cano los dos podrán jugar imagino Casemiro la segunda parte que Llorente que está jugando muy bien será titular ante el equipo japonés que por cierto también fue un rival difícil para el Real Madrid hace un par de años en el final en la final del Mundial de Clubes jugada en Yokohama en Japón Gareth Bale entrenó al margen de los compañeros lo normal que sea suplente y si el Madrid consigue estar en la final el próximo sábado frente al River Plate pueda poner el once de gala

Voz 0919 42:28 gracias Herráez más en el larguero y el Barça tendrá como rival al Olimpic de Lyon buen sorteo para el Barça aseguró que están contentos Alves buenas tardes hola Gallego qué tal

Voz 0017 42:38 muy buenas sí ha sido un buen sorteo para el Barça sobre todo porque se ha conseguido evitar también al Liverpool pero el Olympique de Lyon pues se ha recibido con mucha prudencia con mucho respeto en el Camp Nou después de lo del año pasado con la Roma en el Barça todo el mundo intenta ser muy prudente a pesar de enfrentarse a un rival a priori inferior pero hay que tener cuenta que el equipo francés este año le ha plantado cara al City de Guardiola le ganó en Manchester y estuvo a punto de ganarle también en Lyon pero el City al final pudo empatar el partido por lo tanto dentro de lo que cabe el sorteo ha sido positivo porque como decías habitado al coco que era el Liverpool pero mucho cuidado con el exceso de confianza así ve Valverde al Olympique de Lyon pudiendo

Voz 41 43:20 nació tengo la sensación de que es un equipo peligrosísimo sede explican muy bien rapidísimos y yo creo que ahí tenemos que tener un poco de poder cuidado es igual nosotros no estamos en condiciones de de confiarnos con la intención de preparar bien esta eliminatoria tenemos ahora

Voz 2 43:34 bueno mes y medio o dos meses en el que tenemos que

Voz 0017 43:38 agitando su toda girando Un un poco más Valverde que por cierto se queda otra vez con dos centrales porque Vermaelen estará un mes de baja por una rotura en el sóleo y eso puede acelerar la decisión del Barça de acudir al mercado de invierno para fichar un central

Voz 30 43:52 estos son los enfrentamientos de nuestros representantes el resto de eliminatorias

Voz 0919 43:56 de octavos como son Bruno Le Maire hola Gallego

Voz 0301 43:59 ahí partidazo se como el que va a enfrentar al Liverpool contra el Bayern de Múnich veremos qué es lo que pasa los de Klopp están realmente en un gran momento veremos dentro de dos meses hay un Manchester United París Saint Germain que puede ser el final del proyecto faraónico del PSC o bien el final de Mourinho como técnico en el Manchester United si es que sigue en febrero en el en el banquillo muy favorito en este caso el Manchester City en ese duelo contra el Schalke se completa con un Tottenham Borussia Dortmund y un Roma Oporto

Voz 30 44:25 sin duda es el enfrentamiento más más flojo

Voz 0919 44:29 el Valencia no puedo llegar a los octavos de final de la Champions pasó a la Europa Ligue había conocido que su rival será el Celtic de Glasgow aunque está todo el mundo pendiente de cómo va a llegar Marcelino hasta esa eliminatoria Pedro Morata buenas tardes hola Gallego

Voz 1716 44:41 buenas tardes y además con malas noticias porque se ceban las lesiones con el Valencia con dos vía tiene finalmente una rotura fibrilar en el bíceps femoral dos meses de baja Gonzalo Guedes otros dos meses de baja y Copeland que se lesionaba el pasado sábado mínimo tres semanas probablemente un mes pero hoy la pregunta era si el domingo el Valencia no le gana al colista Huesca en Mestalla el Valencia va a echar a Marcelino contesta Mateo director general

Voz 2 45:09 las bolsas el domingo va a seguir iba a seguir va a seguir hablar sobre hipótesis tampoco lo hago nunca ningún supuesto nuestro entrenador estamos muy contentos con él

Voz 1716 45:17 Latifiya la información que dábamos ayer noche Mateo Alemán confía en Marcelino aunque se perdiera os empatara no lo destituir iría pero entre tuyo gallego creo que si el Valencia no gana al colista el próximo domingo según como sea ese no ganar como responda Mestalla Mateo Alemán podría tener un serio quebradero de cabeza

Voz 0919 45:36 Marcelino en peligro evidentemente vamos a ver cómo se ha tomado Sevilla la eliminatoria ante el Lazio no es fácil Santi Ortega si no no era el rival

Voz 1870 45:44 deseado es entre los más fuertes que pudiera tocar ojo que este equipo tiene a Correa inmóvil de Luis Alberto Cáceres todos se futbolista del Sevilla ya está un bético dormí sí pero en fin tampoco en Roma habrá caído bien el enfrentarse al campeón de esta competición escuchamos a Caparrós

Voz 0956 46:01 una eliminatoria abierta con un equipo que muy parecido a nosotros un equipo que bueno pues está haciendo un buen campeonato nosotros no es una competición que nos encontramos a gusto nuestra afición también y por lo tanto tenemos que ir pues con el optimismo pero siempre con el respeto lógico porque enfrente

Voz 0919 46:19 el Lazio rival duro quizá el más afortunado en el sorteo ha sido el Betis Florencio Ordóñez buenas tardes hola qué tal buenas tardes

Voz 1259 46:26 el francés un décimo actualmente un décimo clasificado de la Liga francesa cuenta con futbolistas importantes

Voz 37 46:32 o Ben Arfa como ser joven que despuntó en el Olympique de Lyon

Voz 1259 46:37 pero le ha gustado a Setién el sorteo porque no quería equipos donde hiciese mucho frío