Hora 25 (17/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0194 00:21 esta noche vamos a hablar de los que dejan su casa is sueñan con llegar a un lugar mejor se marchan porque hay hambre guerra o persecución atraviesan el desierto intentan cruzar el en Marie cuando llegan si es que llegan ellos que se encuentran nosotros que podemos ofrecerles hablamos en unos minutos con el alcalde de Barbate Icon la exalcaldesa de la isla italiana de Lampedusa dos de las puertas de Europa unidas por este drama nos acompañara también para hablar con ello nuestro compañero Nicolas Castellano abrimos la Mesa de análisis después de repasar otras noticias con Esther Bazán buenas noches

Voz 1454 00:51 buenas noches la investigación está en marcha para determinar las causas de la muerte de la joven Laura manuelismo desaparecida el pasado miércoles en la localidad de El Campillo ubicada en la zona minera de la sierra de Huelva se había establecido allí hace sólo unos días que acudía a la vecina Nerva para dar clases en un instituto su cuerpo aparecía a mediodía en una zona de paseo a cinco kilómetros de su domicilio Susana Rivas es la alcaldesa de ese pueblo

Voz 4 01:12 gente de medio ambiente protección civil que dicen que sí que ellos habían pasado por ahí pero bueno todos claro o no lo han llevado los es son conjeturas hoy que se hacen pero que eso obviamente con las pruebas Se va se va a esclarecer también no es de difícil acceso e de hecho desde lo que estoy mira al principio con los voluntario o que de lo que éste tenía marcado desde el principio

Voz 1454 01:34 PP y Ciudadanos no logran un acuerdo después de la segunda reunión de sus líderes andaluz las negociaciones seguirán esta semana a nivel técnico Juan Marín dice que la aquí

Voz 1706 01:52 la gramática la discrepancia radica fundador

Voz 5 01:55 también también nosotros queremos busca la vida constitucionalista que el Partido Popular está experimentando quiere buscar otras vías por eso les digo que es difícil acuerdos

Voz 3 02:03 Edano buscar la participación del Partido Socialista en el cambio es imposible hacer un cambio donde participe el que queremos precisamente cambiar no

Voz 1454 02:13 de las diez en la crónica desastre hablaremos de Andalucía también de Cataluña esta es la semana del Consejo de Ministros en Barcelona y de la todavía en el aire Reunión Sánchez Torra el ministro Ábalos acaba de hablar en Valencia para insistir en que lo razonable es el diálogo

Voz 1620 02:26 que apuesta por el diálogo que el diálogo es política lo contrario el no diálogo es la negación de la política Piqué para dialogar hay que respetar fundamentalmente la representación que tiene cada uno y el presidente Pedro Sánchez el presidente del Gobierno de España y el señor Torra aunque algunas cuestiones no nos gusten sigue siendo president de la Generalitat

Voz 0194 02:47 Corbijn anuncia una moción de censura contra la primera ministra británica la única vía ha dicho el líder del Partido Laborista para forzar una votación esta misma semana sobre el acuerdo del Brexit aunque parece improbable que sea aprobada por el Parlamento en su intervención previa Theresa May habían creado en la Cámara de los Comunes que la aplazada votación se convocaría para la semana del catorce de enero más de un mes después de la fecha inicialmente

Voz 1534 03:08 el Ramada enseguida vamos con todo pero antes la noticia

Voz 6 03:46 hora veinticinco

Voz 14 05:06 se presenta el

Voz 9 05:08 la fe

Voz 14 05:09 el de escuchar

Voz 15 05:11 Museo romano de Villa Giulia El guardián de la Sección Quinta continúa su ronda ha acabado ya el verano y con él las manadas de turistas la vigilancia vuelve ser aburrida pero hoy han de instigado por ciento visitante hacia las aletas de los esposos con creciente curiosidad estará todavía se pregunta acelerando el paso hasta asomarse a la puerta

Voz 16 05:36 sí que hay en el país

Voz 15 05:38 poco frente al gran sarcófago etruscos de terracota centrado bajo la bóveda esa joya del museo exhibida como en un estuche en la Saleta ante la enorme para imitar la cripta originario

Voz 16 05:50 sí ahí está sin moverse desde

Voz 15 05:52 hace media hora como si él también fue una figura Rs por el fuego los siglos el sombrero marrón el curtido rostro componen un busto de arcilla emergiendo de la camisa blanca sin corbata al uso de los viejos de allá abajo en las montañas del sur Apulia o más bien Calabria que desean esa estatua Se pregunta el guardián y como no comprenden no se atreve a retirarse pues si de repente ocurre algo hay esta mañana que comenzó como todas ha resultado tan distinta pero tampoco se atreve a entrar retenido por inexplicable respecto y continúa en la puerta mirando al viejo que ajeno a su presencia

Voz 16 06:31 concentra el sepulcro

Voz 15 06:34 sobre cuya etapa ser declina la pareja humana

Voz 14 06:38 la sonrisa etrusca

Voz 17 06:40 José Luis Sampedro mil novecientos ochenta

Voz 14 06:42 cinco Gaines ser

Voz 18 06:45 el placer de escuchar

Voz 19 06:57 Fuentes cola se

Voz 14 07:00 así lo que pase

Voz 12 07:09 que este año hacer algo diferente para desear Felices Fiestas comparte

Voz 20 07:13 vídeos de las mentes más brillantes en BBVA aprendemos con dos punto com para desear a los tuyos son feliz año y ayudarles a que los porque todo lo que aprendemos es una oportunidad para mejorar nuestra vida BVA aprendemos juntos creando oportunidades

Voz 1490 07:34 Éibar con aquel

Voz 17 07:35 las portaba cuanto para Argentina haya anti sus

Voz 1490 07:38 Ariane Lampedusa cacao a bordo rescató rito da denigrante

Voz 21 07:50 por señalar el calor prensa en San

Voz 17 07:53 aunque sea es sólo información y monto fragmentaria pero

Voz 1490 07:55 los excesos y la cultura contra no

Voz 20 07:59 te cuentan que no conseguían llamar para pedir ayuda no tenían cobertura en el teléfono entonces han provocado el incendio para hacerse ver cuentan que una veintena de barcos pesqueros han pasado les han visto y han pedido ayuda ni les han socorrido

Voz 22 08:13 no no no le quema

Voz 20 08:17 siguen diciendo que la barcaza había quinientas personas Si las cosas son así

Voz 16 08:23 María es inmensa

Voz 20 08:27 están sacando gente del mar siguen sacando gente de lunar sobre las ocho lo han descubierto están todos participando pescadores la Guardia Costera la Guardia de Finanzas están todos ellos

Voz 0194 08:47 tienen cinco años quizá alguno de ustedes lo recuerden porque corresponden a la mayor tragedia de la inmigración jamás registrado ocurrió frente a las costas de la isla italiana de Lampedusa tras el naufragio de una patera que dejó trescientas sesenta y seis víctimas mortales eritreos somalíes jóvenes mujeres niños ustedes pudieron escucharlo porque este programa Hora Veinticinco estuvo allí narrando en directo el lento proceso de recuperación de las víctimas y los cadáveres junto al dolor Illa había de los habitantes de Lampedusa indignados por la indolencia de la Unión Europea frente a ese drama aquellos días nos acompañó en Lampedusa quién era entonces alcaldesa de esa localidad Justine y colín y muy buenas noches

Voz 24 09:29 es un chico Line buena será

Voz 16 09:33 una será bueno

Voz 0194 09:35 hace cinco años pedíamos junto a usted que aquella tragedia de Lampedusa fuera la última pero hemos vivido muchas más cambió algo aquella tragedia que usted gestionó como alcaldesa

Voz 17 09:52 pues troppo no hay contablemente lloran no es más las cosas peor Brava Dona Marta Harrak tras silencio la referencia a la falta de conciencia por parte de la bien pública futuro sería un futuro que yo creo que cuesta expectativa era expectativa que tenían van a cambio de cargos de todo de forma de entrada de unos personas en nuestro continente en realidad después de una reacción de gran respuesta emocional derrame de horror

Voz 6 10:40 ahí termina aquí exactamente

Voz 17 10:42 hemos vuelto exactamente a la misma si es posible antes es más peor que antes porque ahora ancha nadie canta las personas siguen muriendo ya no podemos contarlos porque han desaparecido los testigos del los de la mar grande grandísimo pero que es un problema muy grande tú me pregunto ahora que falta más gran tragedia debe producirse para que las personas entiendan que no se puede seguir de esta manera

Voz 0194 11:20 como recuerda usted aquellos días que que que vivencia tienen la

Voz 17 11:24 moría Journey que no podía sólo la mía mi vida como alcalde profundamente marcada por las tragedias pero China aquello fue inimaginable de aquella tragedia fue imposible de describir pero ahora puedo decir que mi vida como persona como mujer porque contar trescientos sesenta y seis muertos todos juntos son era uno no sabía un niño de seis meses otro de tres años verlos morir de esta manera a bordo particularmente portaron un avión día porque coraje como una mujer cuando el PSOE Rey de los cuerpos que estaban bien pero fue en el barco somos cincuenta metros de profundidad fue una recuperación más difícil recuperaron aquella mujer y cuándo el análisis del cadáver torito también lo había parido también animar torito paz Middle la amor había parte visible muriendo más entre los muertos y luego al día siguiente me dijeron señora alcaldesa humor uno nuevo aún está ahora ligado a la mujer cuando no el tema entonces los muertos no pueden ser trescientos sesenta y siete mil novecientos sesenta y seis México entre frente a cerraría que nunca esperarían la vida

Voz 0194 13:28 en Lampedusa y además esos días estuvimos con la alcaldesa les decía yo que había estado este programa Hora Veinticinco estuvimos con Nicolás Castellano Nico hola

Voz 1620 13:36 qué tal buenas noches ayúdanos a recordar en Oslo

Voz 0194 13:39 acordaba ahora la alcaldesa que lo vivió tan tan intensamente dan en primera persona que fuera no cómo fueron aquellos días en los que quedó en evidencia más que nunca

Voz 17 13:47 la hipocresía de la Unión Europea frente a este drama

Voz 0194 13:50 de la inmigración frase Ángels creativa

Voz 1620 13:52 mató especialmente fue por la que decidiste que hora25 se hiciera en Lampedusa IFO esta venga aquí y cuente los muertos conmigo fue la frase que Yuschenko Lenny dedicó al entonces primer ministro italiano Enrico Letta para llamar la atención sobre lo que estaba sucediendo en Lampedusa

Voz 1460 14:07 ceder ya de esta tragedia debe servir para hacer cambiará algo sería terrible darse cuenta de que debemos resignarnos yo no lo haría uno no

Voz 1620 14:15 era era entrevista que no concedió que octubre trágico de dos mil tres en el despacho atestado de libros y documentos del Ayuntamiento Nico Livni pidió a los políticos que se dejaran de palabras de condolencia

Voz 6 14:26 Nico verlos sí

Voz 1460 14:28 yo le digo a Barroso y a quién lo acompaña del Gobierno italiano que si vienen a dar condolencias señora alcaldesa somos solidarios con su isla eso también lo pueden mandar pero

Voz 1620 14:37 Mail lágrimas de cocodrilo de Durao Barroso de Enrico Letta mientras la letanía macabra de recuperación de los cadáveres se prolongó durante muchos días

Voz 25 14:44 trescientas sesenta y tres vidas iba a decir exactamente iguales que las nuestras pero no es cierto porque nosotros no tenemos ni idea de por lo que han pasado

Voz 1620 14:53 así comenzaba tiene especial desde Lampedusa donde escuchamos también a supervivientes como came

Voz 3 14:59 la

Voz 1620 15:01 la sables salimos de una zona cercana Trípoli tardamos unas veinticuatro horas desde la casas de unos inmigrantes argentino junto a la iglesia que estaban orgullosos de las palabra de su compatriota el Papa por aquel entonces hicieron pero a pesar de la paro

Voz 3 15:20 por eso decimos que los acogieron Ángels también voces como la de María reciben bien a la gente yo soy inmigrante

Voz 6 15:29 eso sí la verdad que ascendía año que estamos acá

Voz 1620 15:34 tengo mucha tristeza y mucho dolor por lo que pasó la de Vicenzo Lombardi el enterrador de Lampedusa que desde mil novecientos noventa y seis cuando lo dio sepultura a los primeros XXXVI africano del primer naufragio de inmigrantes que se recuerda en la isla

Voz 3 15:47 no había dejado de hacerlo experto estar aquí era una mujer eh

Voz 1534 15:52 Luz pongo número dos números sin

Voz 3 15:55 cinco para recordar la fecha el día que lo encontrado

Voz 1620 16:00 allí Bellini advertía hace ahora cinco años de la necesidad de generar anticuerpos contra el ascenso de la ultraderecha

Voz 1460 16:06 la ley Garoña nuestro que aún a Cots Anged y la Liga Norte no es otra cosa que una panda de gentuza que infectado de odio en nuestro país no ha habido una reacción de la política ni de la sociedad civil para confrontar a la Liga hacía falta reaccionar como con una vacuna los anticuerpos deben de aislar a la Liga Anti

Voz 1620 16:23 cinco años después Angeles esos anticuerpos no funcionaron y la ultraderecha tiene presencia en casi toda Europa la reflexiona Nicole INI y la despedida de aquel programa en la que así a una pregunta

Voz 1454 16:33 yo he preguntado a lo largo de esta noche muchos de los invitados va a ser un punto de inflexión va a dar un giro con Lampedusa a mi me encantaría no tener que volver a contarles nunca más que ha habido decenas de personas que han muerto en el mar

Voz 1620 16:49 la respuesta desgraciadamente ha sido la queja Ángels señora mucha más tragedia volvimos a Sicilia sólo unos meses después con veintiocho superviviente de otro naufragio del que sea desaparecieron más de setecientas personas más muertos como si a la alcaldesa menos barcos de rescate que nunca y mientras el Mediterráneo convertido en un gran caladero del voto racista y estrés

Voz 0194 17:09 tuvimos que contar y hemos tenido que contar muchas más tragedias después de aquella tragedia de Lampedusa de sí yo le escuchaba ahora usted alertaba del auge de la ultraderecha como respuesta a este fenómeno hoy la Liga Norte gobierna en Italia aquí en España hay un partido que se llama Vox que ha entrado en el Parlamento de Andalucía hay encuestas que le dan también presencia en el Parlamento española en el caso que que haya elecciones Italia España son las dos puertas de entrada de la inmigración en Europa y en los dos países triunfa este mensaje de odio

Voz 26 17:42 por qué está pasando esto

Voz 17 17:47 pero que no gobernar por qué fenómeno que el fenómeno migratorio no sea gestionado por la entrada una acogida improvisada de mercado ansiedad pacto sí que sí determinar generando seguridad Pau Moura haya generado obviamente tu mentalidad ha sido instrumentalizado por la propaganda política merece las derechas tiene una enorme responsabilidad una guerra ver es verdad

Voz 12 18:26 porque facto frente tutsi que frente a los ojos de tutele por teléfono enviar cerrar puertas pero espero que no

Voz 17 18:36 la guerra de arribar moriré por más lo digo de verdad a controlar los flujos siendo canales de entrada andaluz que huyen de las guerras cambios climáticos los rescatados abriendo flujos irregulares gran Ci para los inmigrantes los que se definen migrantes económicos a tu círculo vicioso esto Andy sería atinado Vicioso las Jaume Mora dice bueno la invasión emula visto delimitación pero viendo en miedo a horarias de personas con que ha construido políticos como actual ministro Salvini en Italia

Voz 0194 19:31 cómo se contrarresta este discurso de estos partidos de estos personajes como Salvini como Vox porque al menos en España lo que se está viendo es que la derecha en lugar de contrarrestar este discurso se apunta se suma a este discurso

Voz 27 19:51 yo creo que Schiffer volutas se hacía falta

Voz 17 19:57 más valor las fuerzas valor de las fuerzas marxistas los están de los derechos humanos y afrontar más valor más fuerza determinación en Italia por ejemplo no voy al último Cruner no tienen cabo la reforma de la ley de la de así que nacen bueno sí pero no son ciudadanos si antes no cumplen los dieciocho años el sistema de Miranda y lo que hizo en los grandes escenarios que son seguimiento que para no sea comunidades que los acogen se convierten en doloroso tiene tantos dolor y que también desencadena la seguridad pública todo seguido un caldo de cultivo en el cual Godín crecido las a las cosas a izquierdas no han tenido en los valor de llevar a cabo reformas de trabajar más a fondo para la integración de las derechas en campo que han entendido muy bien pero hay que hacer las cosas en Italia por ejemplo Salvini diferente pero no sé poco a promover la seguridad de que hará aumentar el número de ilegales irregular en nuestro país va a aumentar la inseguridad Hinault la seguridad en nuestro país

Voz 0194 21:39 como decíamos después de aquel naufragio de Lampedusa vinieron muchos más uno de los últimos registraba hace algo más de un mes en nuestras costas en Barbate concretamente con la muerte de una treintena de inmigrantes después del hundimiento de su patera ser La Janda José María Ruiz buenas noches noches Labarca hundió a primeros de mes los días siguientes fuimos sumando víctimas recuerdo de quién Hora Veinticinco íbamos sumando todas las noches más víctimas un lento goteo recuérdanos en que acabó todo

Voz 30 22:04 pues efectivamente a las costas de Cádiz han sido testigos de la muerte de al menos veintisiete personas veintiséis varones de origen magrebí que perdieron la vida el cinco de noviembre frente a los Caños de Meca y una mujer subsahariana cuyo cadáver aparecía en El Palmar el día dieciséis después de llegar una barca hinchable con un joven de diecisiete años fue el único superviviente estuvo una semana en el mar donde vio morir de sed y hambre a otros ocho compañeros de viaje entre ellos su propio hermano buscaban llegar a Europa también a España para encontrar lo que ven vía satélite los bares de los barrios humildes como los de Larache de donde salen cada semana unas cien personas para cruzar el Estrecho un cinco por ciento de ellos asumen que pueden perder la vida en ese intento lo ha dicho el presidente de la Federación pateras por la vida

Voz 31 22:51 calado sesenta y tres por ciento de los jóvenes marroquís quieren inmigrar cinco por ciento aunque que iba a ocurrir

Voz 1620 22:57 el agente tiene lucra con con él

Voz 31 23:00 parabólicas que que todo quiere que Europa que quiere vivir con todos los que hay en el mar pues ideal

Voz 30 23:09 por el que están dispuestos a pagar entre setecientos y dos mil quinientos euros por persona quinientos euros más sólo por el chaleco salvavidas hoy la Guardia Civil ha dado por desarticulada una organización dedicada al tráfico de emigrantes los agentes han detenido a siete personas entre ellos los cabecillas de ese entramado que funcionaba como una agencia de viajes

Voz 26 23:26 te recogió en la playa

Voz 30 23:28 te llevaban hasta el País Vasco Cataluña los destinos más demandados

Voz 0194 23:32 quiero saludar a Miguel Molina que es el alcalde de Barbate alcalde muy buenas noches buena nota

Voz 26 23:36 yo estaba escuchando a usted a quién fue alcaldesa

Voz 0194 23:38 esa de Lampedusa yo le preguntaba por qué recordaba de aquellos días de que la tragedia tan enorme que vivimos allí en Lampedusa cómo han vivido en Barbate este naufragio ese lento conteo de víctimas del que hablábamos

Voz 32 23:51 bueno él en realidad por un lado con consternación porque la pregunta muchas veces que no hacemos también es que hubiese corrido siete si esta patera en vez de llevar a a gente esos Arellano africano qué hubiese sido de europeo hubiera sido de otro de otro color de piel no aquí bueno lo lo hemos dicho en soledad la realidad la que te puedo decir

Voz 0194 24:19 es cuando cuando dicen soledad que quiere decir alcalde

Voz 32 24:22 fue en soledad quiero decir que que hemos tenido en la campaña electoral a al presidente del Gobierno a cuarenta kilómetros de aquí al señor Pedro Sánchez no ha sido capaz ni ni de acercarse para preguntar siquiera cómo cómo está la situación que ha ocurrido cómo cómo está todo pero no ya no al presidente sino incluso los representante los que los representa en en Andalucía como delegados de Gobierno y Subdelegación subdelegado del Gobierno es decir es triste decirlo pero hay que decirlo y hay que explicarlo porque a lo mejor alguno se acostumbran a este tipo de circunstancia pero lo que somos alcalde los que somos cercana

Voz 26 25:00 no lo vivió en primera persona

Voz 32 25:02 no nos acostumbramos Nino acostumbro haremos nunca

Voz 0194 25:05 me recordaba esa frase que escuchábamos antes de quién fue alcaldesa de de Lampedusa cuando le dijo a Enrico Letta entonces primer ministro venga aquí a contar los muertos y así será será siente de de lo que pasa hablaba yo también con ella antes alcalde de del discurso del odio del discurso de la extrema derecha de la irrupción en este caso de Vox en el Parlamento andaluz cosechó más de un seis por ciento en Barbate en las últimas elecciones andaluzas qué conclusiones saca usted esto

Voz 32 25:34 bueno en Barbate tuvimos la suerte por lo menos de que la izquierda sumando votos pues pudimos parar un poco a la derecha sí es cierto que que sube hay tres partidos que subían en este circunstancia era ciudadano a nosotros como partido andaluz y en Andalucía por si bien el partido de The Boss yo lo la conclusión que saco es la desinformación y el catastrofismo que hace muchas veces de este tipo de de de mensajes no porque el hay que recordar que la principal entrada inmigrante hecha por Baraja está por lo por los aeropuertos simplemente es la dignidad de los de los inmigrante el la situación catastrofista que que que viven para poder llegar a aquí porque en nuestra Cocha habrán pasado unas veintisiete mil persona no es un una dantesca como para que no podamos llevar las manos a la cabeza máxime cuando tenemos

Voz 1620 26:30 crecimiento vegetativo negativo en España

Voz 32 26:32 y qué se puede asumir y por eso siempre hablamos de que habría que abrir vías legales Dean que dignifican a la persona no

Voz 0194 26:40 dígame una cosa como reacción a la gente de Barbate ante tragedias como ésta los vecinos

Voz 32 26:46 hombre nadie se acostumbra a una tragedia en Barbate también con desgraciadamente con el Pepita Aurora

Voz 17 26:53 con todo esto pues pueblo también

Voz 32 26:55 amar como lo viviste en primera persona también me acuerdo que estuviste muy muy cercana a nuestro pueblo en esos momento creo que que todo lo que venga de la mar Vitolo las tragedias que ocurren por el hacemos nuestra la verdad es que lo lo pasamos mal pero al mismo tiempo también no firmo un poco no sé cómo decirte pero sí aislados no hay un poco con cierto poca sensibilidad con respeto a él a a esta circunstancia bueno yo no quiero pasar a la historia porque al fin y al cabo la historia no jugará no jugará todos y este hecha drama esta situación el día de mañana pues pasará factura yo desde luego no quiero pasar como un alcalde insensible y un alcalde que ha mirado para otro lado sino una alcalde que que afronta los problemas en que trata de de buscarles soluciones

Voz 26 27:47 le preguntaba ahora al alcalde de de Barbate por la reacción de la gente de de Barbate

Voz 0194 27:54 yo recuerdo esos días en Lampedusa la reacción de los vecinos de Lampedusa cómo se comportaron como se volcaron con aquellos inmigrantes

Voz 27 28:12 sí

Voz 17 28:14 su la línea con fines quieras personas que están en la frontera Lampedusa Barbate las demás la amplitud del Mediterráneo que viven directamente

Voz 6 28:26 estas

Voz 17 28:26 situación en primer lugar la entiende segundo el peso no por eso el esfuerzo que nadie más por esta razón no podemos acostumbrarnos en cambio yo me temo lamentablemente que los que desde

Voz 6 28:44 oye

Voz 17 28:46 el relato de estas cosas acabará acostumbrándose ya está mi mayor miedo es real porque debe haber debe haber una reacción por parte de las personas no podemos esperar para ser juzgado que nos juzguen como los momentos más

Voz 0194 29:10 oscuros de la historia de nuestro continente y un mes después acaba de comenzar la repatriación de los cuerpos de los marroquíes que murieron en el naufragio del que hablaba ello ahora con el alcalde de de Barbate corresponsal suena Moreno buenas noches

Voz 33 29:24 hola Sonia no todas las familias de los ocupantes de esa patera han podido velar a sus seres queridos no algunas siguen esperando noticias si a pesar de que

Voz 34 29:33 las han sido identificados la mayoría de los cadáveres que aparecieron sin vida como decíais escalonadamente en la costa de Cádiz varias familias en Salé desconocen dónde están otros jóvenes que habrían viajado también en esa misma patera que es hundió en Caños de Meca el cinco de noviembre y que no están entre los cuerpos reconocidos recordar que viajaban alrededor de cuarenta y cinco personas en esa embarcación Twizy con motor y que más de veinte personas salvaron sus vidas pero se desconoce por el momento dónde están los cuerpos de los fallecidos han pasado más de un mes y medio en España para ser identificados por parte de la Guardia Civil y también con ayuda de los familiares pero la semana pasada ya comenzaron a trasladar a los fallecidos a Marruecos la mayoría son de poblaciones cercanas a Rabat que sale también hay algunos de los fallecidos de la localidad de Mequinenza en el interior del país cinco son los cuerpos que ya están en Marruecos según el diario El Faro de Ceuta tres de ellos fueron enterrados en una aldea cercana Kenitra a las diez de la noche el jueves pasado el sábado otros dos fueron recibidos por los familiares en la misma localidad sin embargo Angers ni las autoridades ni la prensa marroquí han informado al respecto esta semana atracciones aunque quedan tres cuerpos pendientes de la prueba de ADN no había en España el Gobierno marroquí sexta encargando de los gastos de los traslados como anunció cuando comenzaron a aparecer los cuerpos el hundimiento esta patera fue más mediático porque un chico de Saleh reconoció una fotografía publicada en el diario de Cádiz al triple campeón de kick boxing sin que es de Marruecos a Yuma Brook de la ciudad sale pero se repite porque hasta octubre han llegado a las costas españolas más de diez mil jóvenes marroquíes el noventa por ciento ahí a andaluz

Voz 33 31:08 tenían Sonia muchísimas gracias

Voz 34 31:11 gracias hacer muy buenas noches

Voz 0194 31:14 con ganas de escuchar a Jose único Line la que fue alcalde de Lampedusa o el alcalde de Barbate que sepan que mañana CEAR organiza un acto con motivo del Día Mundial del Migrante podrán escucharles a los dos además en un acto me lo acaba de pasar orgánico que tiene un título que yo creo que lo dice todo ilegal es dejarles morir alcalde muchísimas

Voz 24 31:34 hacías alcalde si Graciela muchísimas gracias José María gracias gracias al

Voz 0194 31:42 yo sí muchísimas gracias ha sido un placer escucharte de nuevo muchísimas gracias Nico hasta mañana hasta luego

Voz 35 31:51 como

Voz 23 32:15 vino T

Voz 1534 32:42 estamos mal porque yo soy una excepción una tradición la traición se sustenta en la repetición y la transmisión y bueno pues yo estoy alterando poco esto pero que nadie se preocupe que Sara vítores retomará la cara B en dos días

Voz 3 32:56 rompemos la tradición vengan nos ocupamos de la tradición a partir de las preguntas que el PP dirigirá el Gobierno esta semana en la próxima sesión de control le preguntará por la caza

Voz 7 33:08 le pregunto ahora por los toros y le preguntara si va a respetar la tradición navideña

Voz 1534 33:20 algo ya se notaba en el ambiente cuando el secretario general del PP Teodoro García hace una semana durante la presentación de las candidaturas para las elecciones autonómicas de Murcia decía delante de Pablo Casado esto porque no

Voz 0465 33:33 lo celebramos la Navidad ponemos el Belén

Voz 1534 33:35 ponemos el árbol celebramos nuestra tradición

Voz 0465 33:38 en nuestra Semana Santa nos sentimos orgullosos ya que no le guste que se aguante porque nosotros somos españoles hizo celebramos la Navidad y la Semana Santa y nos sentimos orgullosos de nuestros agricultores ITF hemos la CAF da independencia al que quiere ir a los toros que vaya ya que no le guste que no vaya pero que no se prohibe nada

Voz 3 33:59 también la Navidad el árbol el Belén

Voz 0194 34:03 la Semana Santa los agricultores la caza los toros quiénes más español quien pone Belén no quién pone árbol no se siente un orgulloso de los agricultores Simo pone el Belén alguien es menos español por no defender la caza y los toros cuando la tradición te hace más español Ike tradición este hacen más español estamos confundiendo tradición con tradicionalismo

Voz 1534 34:22 recordemos cómo remataba el discurso Teodoro García

Voz 0465 34:27 se prohibe nada esta bien a quién te recuerda este llamando

Voz 1534 34:31 siento ofendido contra la prohibición

Voz 3 34:34 pues a José María Aznar recuperado guía espiritual del Partido Popular al recibir la Medalla de Honor de la Academia del Vino de Castilla y León

Voz 29 34:42 eso es como esos letreros que uno ve cuando pasaba por las autopistas y le dicen

Voz 3 34:48 no podemos conducir por ti

Voz 29 34:50 yo siempre he dicho que quiero que conduzcas por mí a nos pata vino que yo tengo o no tengo que beber déjame que las de la tranquilo mientras no ponga en riesgo a nadie ni vendí haga daño

Voz 1534 35:07 cómo se ataca la tradición vinícola por prohibir una

Voz 0194 35:10 a de alcohol en sangre incompatible con la seguridad

Voz 1534 35:13 en aquel discurso Aznar también decía que nadie tenía que decirle a él que había sido presidente del Gobierno a qué velocidad tenía que conducir ni si tenía que comer hamburguesas sonó y cosas parecidas

Voz 7 35:25 ya que no le guste

Voz 0465 35:28 porque nosotros somos

Voz 3 35:29 es así que nada de prohibiciones que cada cual haga lo que le vengan gana pero que a nadie se le ocurra transgredir nuestras tradiciones las tradiciones españolas que tradiciones y quién las esta trasgrediendo por ejemplo el Ayuntamiento de Madrid

Voz 1534 35:43 Carmena y su gente han sido una de las dianas preferidas de los conservadores recordarán la cabalgata de Reyes Magos de dos mil dieciséis un escándalo porque Melchor Gaspar y Baltasar no vestían como mandaba la tradición y además no había motivos religiosos dijo

Voz 3 35:58 vámonos recordarlo parecía no haber nada más importante aquellos días perdido alguna razón para que suene a Rafael

Voz 1534 36:03 la decisión llega la Navidad y Rafael vuelve a los especiales de televisión saca disco ahora mismo está cantando en el Teatro Real de Madrid Si nos están escuchando sino escucha a alguien es porque no han conseguido entrada todo vendido o que no estar en Madrid o que no les ha dado por seguir la tradición pero estábamos hablando de Carmena la tradición navideña hace unos días el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid Luis Martínez Almeida se quejaba porque no había Belén en la Puerta de Alcalá

Voz 38 36:28 Manuela Carmena tan atenta siempre a celebrar el año nuevo chino o el Ramadán lo cual nos parece perfectamente respetable sin embargo esta tradición cristiana como es colocar el belén la suprimió de la Puerta Alcalá por eso el Partido Popular de Salamanca con el apoyo el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid invitamos a todos los madrileños como desde hace tres años a que sigan viniendo a Laporta Alcalá ya que sigan aquí colocando sus belenes

Voz 1534 36:51 el llamamiento a colocar belenes pero resulta que después el Ayuntamiento instalaba reproducciones de obras del barroco español pertenecientes al Museo del Prado dos oraciones dos adoración es a los Reyes Magos y ahora el PP acusa a Carmena de querer pasarlos por la derecha

Voz 3 37:07 Manuela porque no lo has hecho a los tres años anteriores ETA impedido hacerlo los tres años anteriores desde luego a este paso como Manuela Carmena sigan esta operación de Blanca miento pero al final no va pasa también por la derecha

Voz 36 37:21 aquí sino lo bueno porque no lo conocía porque lo

Voz 0194 37:23 pone bueno algo de esto es de lo que se acusa al PP de querer pasar por la derecha Vox con una sobreactuación en favor de tradiciones o asuntos de los que ha hecho bandera al partido de Santiago Abascal José María Patiño buenas noches hola volverá a muchos el miércoles lo apuntábamos antes hay sesión de control al Gobierno y en la lista de preguntas del PP que encontramos

Voz 1706 37:42 no hay dos preguntas al ministro de Cultura sobre la caza y los toros ha salido aligera un ministro que digamos no tiene un perfil excesivamente político y una tercera sólo la Navidad dirigida en este caso sí a la vicepresidenta Carmen Calvo sobre si el Gobierno es partidario dice textualmente de respetar las tradiciones navideñas de los españoles en los espacios públicos de su competencia ir la referida la caza es planteada por el diputado Teófilo de Luis y quiere saber si el Gobierno está pensando directamente en prohibir la caza en España ir a de los toros la formula Íñigo Méndez de Vigo que como sabéis el ex portavoz del Gobierno de Mariano Rajoy sin titular también de la cartera de Cultura que quiere saber si el actual ministro de sus compañeros de Gabinete están de acuerdo con las declaraciones de la ministra de transición ecológica bueno tras semana pasada dijo que a título personal que ella no era partidaria ni de la caza de los toros

Voz 0194 38:35 pero lo cierto es que no es la primera vez que el PP echa mano de estos temas teléfonos parecía que estaban ahí como un poco guarda adictos a la espera quizá del ascenso de Vox y eso les ha forzado a dar algún volantazo

Voz 1706 38:46 lo decíamos que lo dicho por Teresa Ribera la semana pasada pues sólo las correas y la caza han dado al PP digamos pie para lanzarse en dos asuntos que Vox si autorizado diríamos que con éxito a juzgar por los resultados para ser identificado como defensor de lo que ellos consideran signos de la identidad nacional otra cosa es que realmente lo sea no en no es que el PP no los haya como decías tratado pero en la reciente campaña andaluza por ejemplo el ha insistido el Partido Popular insistió en otros temas la corrupción en este caso socialista Cataluña ir la emigración que también es un tema por cierto que maneja la formación de extrema derecha la estrategia P que pasa pasa por tanto por retomar esos temas que se vinculan con el nacionalismo español por decirlo alguna manera normalizar los en su discurso hacia el electorado es decir no solamente Vox de estos temas nosotros también no sólo vamos a dejar a Vox y también claro por supuesto

Voz 1534 39:43 es la estrategia política es ahondar también en desastre

Voz 1706 39:46 es internas del PSOE porque la caza pues es un asunto especialmente sensible en especial en Castilla La Mancha presidente Page se pronunció la semana pasada no y por supuesto también en Extremadura

Voz 0194 39:57 pues quedamos a la espera de la respuesta a estas preguntas Patiño

Voz 1706 39:59 estamos a la expectativa si el otro exacto de Cultura creo que se lo va a tomar con tranquilidad por lo que hemos podido averiguar pues el miércoles

Voz 0194 40:07 lo comentamos hasta luego hasta luego

Voz 40 40:24 estamos escuchando la secuencia de La última cena de Viridiana Luis Buñuel reprodujo el cuadro de Leonardo da Vinci pero en lugar de Jesús lo ocupaba un mendigo ciego y los apóstoles eran otros mendigos pro son una enana bebían vino cantaba un gallo y el cuadro lo retrataba Enedina interpretado por Lola Gaos levantándose la falda y rompiendo a reír con esa voz rota que tenía

Voz 41 40:47 a pesar que nos

Voz 40 40:52 la película se trajo la Palma de Oro del Festival de Cannes pero fue prohibida en España Italia el Vaticano la acusó de blasfema

Voz 1534 40:59 Piñuel sostuvo que nunca intentó trasladar al público que la caridad cristiana era inútil e ineficaz

Voz 12 41:06 solo los imbéciles tienen esas pretensiones

Voz 0194 41:09 Valerio reconocernos profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid vicedecano de Investigación muy buenas noches

Voz 33 41:16 hola buenas noches acudimos a usted

Voz 0194 41:18 que nos aclare algunos conceptos que se suelen confundir como ven hay gente que está muy confundida costumbre tradición tradicionalismo qué es cada cosa

Voz 34 41:28 bueno es importante de extinguirlos porque la costumbre viene del latín con su estudio

Voz 33 41:34 sí

Voz 34 41:34 a Sevilla aquí la partícula con no costumbre con Kun es decir es el conjunto de hábitos que unen a una determinada comunidad en determinado momento histórico pero este concepto de costumbre no hace referencia a digamos el carácter histórico de nuestras costumbres se se transmiten en sería digamos una foto fija

Voz 33 41:55 no hemos terminado momentos

Voz 34 41:57 en cambio la tradición que viene del latín tragado que que está emparentado con el inglés Ray no comercial hace referencia al hecho de entregará hoy por dentro sería el legado y las tradiciones serían el conjunto delegados que se entregan de una generación a otra por tanto el concepto de tradición hace pone énfasis en hacer dinámico de las costumbres en su continua transformación no es es muy curioso notar que la palabra extradita mostrado en latín quiere decir tanto tradición como traición

Voz 33 42:30 sí porque en el fondo todo entrega eso

Voz 34 42:32 la forma también de de traición de apertura al otro de contaminación

Voz 33 42:37 sí hibridación de aceptación de lo extraño no

Voz 34 42:39 por tanto toda tradición se que se a través de estas auto traiciones constantes pues que la van cambiando no solamente no aceptar este carácter cambiante y dinámico de la tradición es en cambio el tradicionalismo que sería preservar de manera estéril de manera estática una tradición de manera puramente conservador hora frente a toda invasión o amenaza externa ir bueno en mi opinión si me tengo que mojar yo creo que todo tradicionalismo acaba al final matando la tradición de acaba así

Voz 0194 43:12 irremediables

Voz 33 43:14 por ejemplo en qué rasgos descubrimos que la

Voz 0194 43:16 la Navidad es una verdadera tradición

Voz 34 43:19 bueno la tradición es la tradición por antonomasia pues que es la fiesta fundamental del cristianismo pero tiene un pasado ligado a la cultura romana de la cultura pagana contra la que el cristianismo estaba luchando son las fiestas de las fiestas más importantes en Roma el cristianismo eh es capaz de absorber a lo largo de su historia

Voz 33 43:40 el gran cantidad de elementos de las tradiciones

Voz 34 43:42 en las que se oponía pensemos por ejemplo en una gran cantidad de símbolos y de mitos que supo absorber del mismo de toda a mientra que era una religión con la que estaba en competencias es decir si el cristianismo ha triunfado es justamente por su capacidad de hacerse híbrido complejo de mezclarse con nosotros

Voz 0194 44:01 a la caza Valerio que es una costumbre una tradición

Voz 34 44:06 bueno yo creo que la casa nos remite si queremos al pasado más atávico del hombre no un pasado mes debo decir incluso pre cultural en sentido de conexión con una naturaleza pues a la que se pretende dominar no yo creo que por lo tanto es una costumbre en el sentido de que a pesar de que tecnológicamente haya podido evolucionar su concepto lamentablemente sido muy muy ligado a lo que era

Voz 33 44:34 se Milo similar y los toros

Voz 34 44:38 bueno los toros indudablemente tienen un componente cultural tienen un rastro lejísimos de la cultura

Voz 33 44:46 cultura griega indudablemente ido

Voz 34 44:48 evolucionando de hecho en los países en los que se exhibe en los que siga habiendo tauromaquia se practica de forma distinta en algunos tienen lugar la muerte del toro en otros no eso nos hace ver cómo en cada país

Voz 6 45:00 eso tradición ha sabido evolucionar

Voz 34 45:03 justamente por ello no ha muerto

Voz 33 45:06 una última cuestión las costumbres y las tradiciones

Voz 0194 45:09 al entendidas paralizan a las sociedades

Voz 33 45:12 eran los avances yo creo que sí indudablemente si cuando se entienden

Voz 34 45:16 como un Sierra identitario que nos impide abrirnos al otro que nos impiden mezclar nuestras tradiciones con los demás creo que nos llevan a un espíritu de naftalina de museo pues muy muy cerrado y creo que realmente acaban matando una sociedad

Voz 0194 45:31 a este sentimiento de agravio cuando que sienten algunas personas lo hemos visto algunos políticos algunos partidos políticos cuando en tienen que es esta trasgrediendo una de sus tradiciones bueno

Voz 34 45:43 yo creo que responde a un carácter conservador digamos profundamente conservador que no entiende este carácter dinámico y complejo de las tradiciones culturales es una manera de simplificar lo que esas tradiciones representan de hacer de ellas una cuestión casi de orgullo personal por lo tanto me parece personalmente una forma equivocada de enfrentarse a lo que es la historia y la tradición

Voz 33 46:07 vale Dios muchísimas gracias ha sido un gusto

Voz 34 46:10 gracias a ti mismo

Voz 6 46:16 la esperanza de tener placas

Voz 12 46:25 porque sólo tenía una cosa que a casar

Voz 1534 46:31 Juan Antonio Bardem rodó en mil novecientos cincuenta y seis una de las grandes películas del cine español Calle Mayor una mujer soltera de la burguesía provinciana en la ciudad castrense de costumbres y tradiciones obsesivas que respira al ritmo de las campanas de la catedral de los pasos de los

Voz 12 46:48 mira que soy una señorita y ahora se ve que si patatán

Voz 1534 46:52 sonaba música de despedida hay que hacerlo es una tradición seguro

Voz 36 53:47 tres buenas noches buenas noches Mariachi Mariachi es que no sé si Juan Gabriel vídeo o no

Voz 3 53:54 bueno yo el viernes termine hora25 diciendo que es mánager había dicho que estaba vivo esto iba a reaparecer

Voz 26 53:59 no todavía estoy en ello esto me

Voz 3 54:02 lleva a una idea que es la de la

Voz 26 54:05 resurrección hace unas semanas de María Callas en un concierto en Londres resoluciones virtuales exactamente pues va a resucitar Amy Winehouse también el año que viene en marzo en abril vale con el sistema de holograma en en realidad virtual no en fin esto me plantea también me estás diciendo Juan Gabriel a lo mejor reaparecen holograma pero de origen es igual que la mía exactamente esa como no lo sabemos mal pero esto me plantea un problema ya sabes que yo soy muy pesado con lo de la ley de propia intelectual con la propia intelectual etc etc me plantea algunos problemas éticos consistentes por ejemplo si Amy Winehouse reaparecen holograma grabó ellas supuso más para reaparecer quién tiene derechos sobre el holograma pues eran su padre homicidios

Voz 0194 54:53 eso dio su consentimiento pero una

Voz 3 54:55 estamos aquello del muerto el hoyo y el vivo al bollo te te suena esto

Voz 26 55:00 apenas un holograma con Rocío Jurado y Lola Flores me encantaría me encantaría en fin bueno hay una cosa que es cierta en España hay una industria

Voz 19 55:10 que trabaja para para

Voz 26 55:12 con la realidad virtual yo creo que este es un tema que habría que tratar eh porque hay mucha gente que trabaja hay muchas empresas que trabajan vale esto una realidad virtual esto realidad realidad esto realidad Realia si es la baronesa Thyssen

Voz 3 55:28 qué ha dicho esto esta mañana estamos negociando

Voz 29 55:32 nada yo creo que sí vamos a menos que es además bueno pero estamos luchando para que todo salga bien muchas gracias tiene que llegar a un acuerdo porque España

Voz 3 55:50 no se lo merecen eso parece que está todavía dando vueltas a si es que termina en diciembre a finales de diciembre sea ya la dentro de una semana

Voz 26 55:59 exactamente ya sabes que me oido una serie muy mala en televisión que estado viendo que ser rico es un problema pues mira

Voz 3 56:05 porque me gusta mucho el que tiene la lavadora

Voz 26 56:08 esas exactamente también he visto en Netflix Roma adecuar unas ganas no las visto todavía no todavía no Roma que ya sabes que es el no era guardó

Voz 0194 56:16 los días de estas de Navidades bueno impresionante

Voz 26 56:19 es bonita con pañuelo Bañuelos malos rico español está en blanco y negro y es un retrato sentimental y mucho más

Voz 54 56:28 sí yo sé que es una película que nace del seno burgués pero es el punto de partida de una mujer indígena eh que es ese no es para hablar del contraste que hay en clases la perversa relación entre clase y raza la actitud del hombre frente a la mujer en una sociedad