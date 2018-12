Hora 25 (17/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 01:38 se sientan en la mesa de análisis en la tertulia Berna González Harbour buenas noches

Voz 0194 01:43 con Gonzalo Velasco buenas noches las noches y Eduardo Madina buenas noches y en la mesa de producción también Pedro Blanco pendiente ya atento a lo que nos quieran contar los oyentes Pedro

a través de nuestro número de whatsapp al que ya saben

seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres

Voz 0194 02:14 y lo primero a esta noche es la historia de Laura la chica de veintiséis años que salió a correr y que cuatro días después aparecido muerta en El Campillo en Huelva Sastre buenas noches cuando el delegado del Gobierno anunciaba este mediodía que se había encontrado un cuerpo ya todo apuntaba a que era el cuerpo de Laura lo él

Voz 1071 02:29 con la prudencia de la primera hora Alfonso Rodríguez Gómez de Celis describía cómo habían hallado su cuerpo

Voz 4 02:34 entorno a las doce de la mañana cinco la Guardia Civil ha recibido una llamada de un ciudadano que localizaba un cuarto es el cuerpo de una mujer que está localizado el cadáver y por tanto a partir de este momento estamos trasladando al al equipo de la unidad siendo Nancy

Voz 1071 02:58 el cadáver habría sido peinada en los primeros momentos de la búsqueda según ha explicado luego la alcaldesa de El Campillo donde acababa de llegar la joven par dar clases en el vecino pueblo de Nerva

Voz 5 03:08 ahí batidas hay

Voz 6 03:11 profesionales por ejemplo la agente de Medio Ambiente protección civil que dicen que sí que ellos habían pasado por ahí

Voz 1880 03:16 pero bueno es que ahora mismo no sabemos claro o

Voz 6 03:20 se lo han llevado de lo sé son conjetura o hipótesis que se hacen pero que eso obviamente con las pruebas se va se va esclarecer también no es de difícil acceso e de hecho desde el principio con los voluntario o que de lo que se tenía marcado desde el principio

Voz 1071 03:35 y hace muy poco hablado del caso el propio ministro del Interior Fernando Grande Marlaska que pide esperar al a lo que resulte al resultado de la investigación

Voz 0639 03:43 con el fin de concretar todos esos extremos poder concretar los estrenos de las circunstancias que han rodeado la el fallecimiento de la muerte la muerte de de Laura cualquier otra posible en su caso intervención de terceras personas vamos a dejar Si es así que sean como debe de ser la la Guardia Civil en sus equipos especializados los que vayan definiendo ir determinando lo acontecido en unos adelantaremos Ny generemos posibilidades que al final se puedan desmentir

Voz 0194 04:13 pues saludamos a esta hora Ana Terradillos buenas noches es buenas noches Ana a esta hora de la noche que se sabe de la investigación bueno decís que decía que desde

Voz 0125 04:23 mira ahora desde que se ha encontrado el cadáver de Laura al olmo todo apuntaba quiere ella desde las siete de la tarde lo venimos contando la Cadena Ser está cien por cien identificada por sus huellas dactilares angels por su edad por un tatuaje que tenía en el torso lo ha confirmado la Guardia Civil también la jueza que ha hecho el levantamiento del cadáver y todo apunta a la espera de que termine la autopsia lo vamos a conocer en las próximas horas a que la joven ha tenido una muerte violenta el cuerpo ha sido loca

Voz 0194 04:50 Ana vaya hemos perdido Ana Terradillos que nos estaba contando los últimos avances en la investigación la noticia se produce cuando hemos conocido ahora volveremos a ella para que los datos la noticia se produce cuando hemos conocido datos sobre la lucha contra la violencia de género

Voz 1071 05:04 los del Poder Judicial en el tercer trimestre de este año crecía

Voz 0194 05:07 con las denuncias también las condenas en esos datos se detecta que los familiares de las víctimas apenas denuncian no cuéntanos buenas noches

Voz 0259 05:14 es buenas noches Ángels este dato es muy revelador porque refleja los sólo y aislada que está la víctima la escasa implicación familiar no de las cuarenta y tres mil denuncias por malos tratos que llegaron en los meses de verano a los juzgados apenas seiscientas las presentaron sus familiares siempre fue uno pero ínfimo pero es que en este balance de julio a septiembre del dos coma veinticinco por ciento al uno coma cuatro por ciento al poder judicial le preocupa esta falta de ayuda del entorno también a la presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas que es Yolanda oeste

Voz 0283 05:46 pero

Voz 7 05:47 es muy difícil eh las denuncias llevadas a cabo por parte del entorno de las víctimas es es lo que más nos cuesta no conseguir que implique el entorno de la víctima a la hora de de dar el paso para para protegerla no

Voz 0259 06:01 el número de denuncias creció un dos por ciento en el tercer trimestre del año en la misma proporción aumentaron también las sentencias condenatorias son el setenta por ciento los jueces siguen denegando un tercio de las órdenes de protección llama también la atención que suspenden el régimen de visitas de los hijos en menos del tres por ciento de los casos ir retiran las custodias a los padres denunciados por maltrato en menos de cinco

Voz 0194 06:23 por ciento terminó Angels

Voz 0259 06:25 es un dato dedicado al secretario general de Vox a Ortega Smith que oye a lo mejor nos está escuchando hablando de las sentencias un ejemplo los juzgados

Voz 0194 06:34 penal condenaron en esos tres meses deberá

Voz 0259 06:37 no a tres mil hombres frente a sólo treinta mujeres

Voz 0194 06:41 ante era que esos datos no son los bueno seguramente Mario en la muchas gracias

Voz 0259 06:44 las Vegas también hemos recuperado Ana Terradillos aunque

Voz 0194 06:46 era por teléfono Ana estás ahí no no estabas contando el lugar donde donde se había localizado el cuerpo de Laura

Voz 7 06:52 sí que es importante además porque el cuerpo ha sido localizado a cinco kilómetros del Campillo a la Nacional cuatro cinco cerca de una acequia ya descarta que ella tuviese que llegar por su pie hasta esa zona de bosque una pistola Olga de la investigación la última llamada Angels que hace la joven desde Segovia es el miércoles a las cuatro de la tarde habló cosas chico con su novio le dijo que sí correr cuatro horas más tarde un repetidor recoge la última señal de su teléfono a nueve kilómetros de su casa pero en la dirección contraria en la que se ha encontrado su cadáver los investigadores trabajaban con varios sospechosos ya está ahora los siguen trabajando también vecinos del pueblo donde se alojaba Laura luego una que ya están en la cárcel por asesinato ninguno está localizado o al menos eso es lo que dice ahora públicamente la Guardia Civil

Voz 0194 07:35 Ana en la investigación participan agentes que ya investigaron la desaparición de Diana Quer

Voz 7 07:39 si los ritmos el equipo que se encargó de la búsqueda de Diana un equipo de la UCO que trabaja aquí maldice la Unidad Operativa que va desde el sábado en la zona buscando a esta profesora zamorana desde este fin de semana la Guardia Civil ya había descartado que se tratase de una desaparición voluntaria y la UCO ha estado durante estos tres días tomando declaración a sus familiares y vecinos también tenemos sobre el terreno ahora mismo el equipo central de inspección ocular de la unidad de Criminalística están rastreando la zona buscando pruebas que puedan aclarar esa desaparición y muerte de la joven

Voz 8 08:08 ahora para ellos gracias hasta luego buenas noches

Voz 0194 08:11 a nada solo no os voy a pedir una opinión dentro de la cautela eh que pedía también el Ministerio de Interior es evidente que la investigación acaba de empezar pero todos los datos y lo estaba contando Ana Terradillos todos los datos que se van conociendo apuntan más hacia un asesinato que no hacía un accidente localizada en un lugar que se había abatido en el otro extremo de donde había señal del teléfono por última vez el cuerpo cubierto con unas ramas

Voz 0283 08:38 Bernal es desolador es desolador porque podemos armarnos de datos y razones con los datos por ejemplo que ha contado María la sobre violencia de género sabemos por ejemplo que de esa disminución que hay de denuncias por familiares ahonda en una ausencia general de de de denuncias quiero recordar que tres cuartas partes de las muertes es no están denunciadas no hay denuncias previas porque el miedo a denunciar el miedo al estigma el miedo al al choque con las instituciones asusta a la víctima que muchas veces no no denuncia vemos un caso eso esos son las teorías las cosas que nos aprendemos que estudiamos que tengo de juego

Voz 0194 09:22 ven muerta y luego te encuentras una joven muerta que acaba de ella

Voz 0283 09:25 dar realmente ni había conocido casi a sus alumnos creo que fue un solo día su clase acababa de incorporarse entra en un vecindario sale a correr tranquilamente andar Hinault no dura viva una hora o dos horas o lo que sea entonces ni hay conocimiento previo bueno vamos a quedarnos en la cautela pero pero te choca esos a puedes estudiar lo que sea pero luego chocan con la realidad que es eso una mujer sola que no ha podido hacer su su su trabajo conocer a sus alumnos establecerse iniciarse en la vida ni laboral ni ni casi familiar ni casi nada ha sido

Voz 0194 10:02 seguramente veintiséis años había aprobado seguramente unas oposiciones tenía Lázaro interina plaza diez a la otra punta de España porque era de ahora otra compañera

Voz 0283 10:13 profesora le había alquilado su casa estaba ahí estrenando una nueva vida un inicio de vida adulta se queda en una acequia de de este lugar

Voz 0515 10:22 para es verdad que que con todas las cautelas

Voz 0194 10:25 sí confirma que es un asesinato yo creo que no

Voz 0515 10:27 lo remite a un problema que tiene este país muchos de los países desarrollados y quieres de nuestro entorno pero nuestro lo tiene bien marcado no es problema de violencia género deberíamos en una sociedad un país son tener una conversación política que es tu vida discutiendo sobre la velocidad premeditación de todos los instrumentos que están previstos en la Ley de lucha contra la violencia de género y que no es todavía implementados por una razón eso por otras da igual ahora deberíamos estar discutiendo sobre qué velocidad de crucero aplicamos a esto que denominamos sensibilización de educación formación creación de una cultura comprensiva algo lo que no sucede como país sin embargo todo esto tiene un invitado inesperado que pasó por estas estos mismos

Voz 0194 11:05 aquí se hace

Voz 0515 11:08 qué nos ha colocado por contaminación con viejo Paco actor de la política española que es el PP que está contaminando en esta posición nos ha metido a discutir sobre la necesidad que tenemos de tener que defender lo obvio no que es bueno una cosa es lo que ellos denominan violencia intrafamiliar esto es tu primo pegando en una bofetada tu cuñado en la cena en Nochevieja esos violencia intrafamiliar yo era muy distintas violencia de género que tiene un comportamiento inconsciente atávico sobre una estructura machista que sujeta la posibilidad de una violencia como esta de género en un país como el nuestro mientras no lo comprendan vamos a estar discutiendo de lo indiscutible en principio lo tienen perdido pero los despistan y nos quitan tiempo el que este país necesita para avanzar decididamente que deje de suceder que sean cientos de mujeres las que han muerto asesinadas en los últimos años en nuestro país en cifras muy similares hice bien lo que digo siendo yo quién lo dice cifras por encima del número de Vic Dimas asesinadas por una banda terrorista llamada a ETA por tanto es un problema de una entidad que convendría que algunos no despreciar ampara que casos como el de Laura no los volvieran a ver insisto si es que finalmente se confirma que es un asesinato como todos intuimos que es no

Voz 9 12:16 Juan fan este partido al que alude Edú considera que hay el mismo número de asesinatos por parte de las mujeres hace a los hombres básicamente de su secretario general hace una semana sin llegar a sí extremo que desde luego lo lo tiene que ser hay otras personas que defienden que el derecho ya se basta por sí mismo y que no hace falta una perspectiva un enfoque singular para este tipo de de violencia nosotros estábamos bregado precisamente ahora en este momento por todo lo contrario por defender que hace falta una perspectiva singular de género para entender este tipo de crímenes no bastan comprender las leyes de la violencia habitual no hasta los códigos penales habituales del mismo modo que un asesinato en un conflicto de guerra civil no es un asesinato ordinario puede ser un crimen de guerra aquí estamos en un estado de excepción ya que considera estos casos como particularidades casos de ese fenómeno global y por lo tanto hay que generar una perspectiva de género que por otro lado está en todas partes todas las universidades de prestigio en uno tiene un departamento estudios de género que está revisando desde el derecho hasta las ciencias naturales para añadir una perspectiva que puede haber sido escrita la historia la ciencia desde desde el enfoque estrictamente estrictamente masculino luchemos por ello nuestra perspectiva de género luchemos por cambiar el sentido común sin culpabilizar pero tenemos que estar todos a la Guardia para vigilar cómo se retratan estos crímenes en el periodismo como sabe tratan de los jueces como se habla de ello en las conversaciones ordinarias todos podemos par ser partícipe sin ser malas personas ni tener malas intenciones de esto que Sabrina llamar cultura de la violación cuando naturalista vamos a un una mala broma cuando de una vamos un chiste acerca de el cuerpo femenino como un objeto cuando tratamos de justificar a modo de broma Hidrología una

Voz 0194 14:02 que el género de agrupaciones estamos siendo partícipes así que estemos todos muy atentos a esto Pedro los oyentes vamos a escuchar dos opiniones

Voz 1715 14:10 Nos han llegado con la en fin imprescindible prudencia a la hora de aportar una versión sobre lo que ha sucedido con Laura todavía es muy pronto para saber exactamente por qué murió hoy en qué circunstancias pero lo cierto es que hay dos oyentes de Hora Veinticinco una chica de diecinueve años y otra chica de veinticuatro años que se sienten muy identificadas muy cercanas a lo que según su interpretación de lo ocurrido pudo haber vivido la vamos a escucharlas

Voz 0911 14:38 Funes hoy Lawrence Salamanca tengo diecinueve años y la verdad es que esto que la Laura muy de cerca no sólo porque Zamora a este lado sino porque es una cosa que vivimos todos los días el tener miedo al volver a casa el que siempre que salgamos de fiesta nos tengamos que coger un taxi tiene miedo a vestir de una manera u otra porque nos puede decir va por la calle y lo peor es que sentimos vergüenza hay sentimos miedo cuando la vergüenza la deberían sentir ellos

Voz 10 15:09 yo también igual que Laura soy profesora tengo veinticuatro años y al cabo de aprobar las oposiciones en breves comenzarán a llamarme para realizar sustituciones no puede identificarse más con ella el miedo nos persigue ido es algo racional

Voz 3 15:25 no morimos el miedo eh

Voz 0194 15:28 dejado en dos oyentes jóvenes además que se sienten completamente identificadas porque seguramente hacen días ya lo mismo que hacía Laura antes de encontrar la muerte venga vamos con otros asuntos desde hace unos días la política vive pendiente de una fecha que es la fecha del viernes que viene para cuando el Consejo de Ministros se va a reunir en Barcelona dijo el ministro Borrell que esa sería la prueba del algodón para saber cómo están las cosas momento los dirigentes soberanistas catalanes intentan ahora mandar mensajes que rebajen la tensión aunque no del todo mientras la preocupación por la seguridad del viernes Se mantiene de hecho esta tarde se reunían los diferentes cuerpos policiales con la Delegación del Gobierno han apuntado buenas noches buenas noches Angels y con qué conclusiones ha terminado la reunión

Voz 0259 16:08 fue está siendo una Renault la de esta tarde que ha servido para seguir cerrando flecos de este gran dispositivo policial que empezará a notarse ya el jueves por la tarde especialmente en la zona alta de Barcelona en la Diagonal donde está prevista una cena entre empresarios y el presidente o al menos seis de sus ministros en el Reina Sofía los CDR ya han convocado protestas en esta zona el encuentro de esta tarde que ha sido corto cada cuerpo policial ha expuesto pues su postura la idea es blindar un amplio perímetro sobre todo el centro histórico de la capital catalana y de algún modo aislar la llamada Mar de las manifestaciones y protestas para poder garantizar la celebración con normalidad el consejo de ministros del viernes como ha aventurado Fernando Grande Marlaska ministro del Interior lo escuchamos

Voz 0639 16:55 yo estoy absolutamente convencido que el Consejo de Ministros en Barcelona se desarrollará con la normalidad que precisa hice necesita que es propia de un Estado de derecho y donde las instituciones todas las instituciones las centrales las autonómicas y las locales en un clima de confianza mutua

Voz 0259 17:18 la reunión de esta tarde no va a ser la última ya se prevé que puede haber otras antes del jueves de hecho incluso Nos dicen fuentes de la Conselleria de que puede haber incluso un centro de Coordinación único donde estén presentes todos los cuerpos policiales recordemos que del uno de octubre del año pasado se hicieron centros de coordinación diferentes Barcelona

Voz 0194 17:38 Mossos d'Esquadra hay adquieren experiencia

Voz 0259 17:41 es que requieren un gran despliegue de seguridad como la visita del Papa en el dos mil diez una cumbre del Banco Central Europeo en dos mil doce y un apunte para acabar la cúpula de Interior con el vocal frentes se ha reunido hoy en Waterloo con Carles Puigdemont lo avanzado esta tarde La Vanguardia lo hemos confirmado fuentes de Interior aseguran que se desvincula del veintiuno de diciembre aseguran que el encuentro ya estaba pactado hace dos semanas y que el Kun Saleh ha pagado el viaje de su bolsillo

Voz 0194 18:09 con se gracias

Voz 0259 18:11 a vosotros buenas manos mientras esa reunión la primera la no

Voz 0194 18:14 los cuerpos policiales se producían Barcelona los dirigentes independentistas lanzaban nuevas proclamas sobre el diálogo Pablo Tallón buenas noches hola buenas noches porque los soberanistas quieren desmarcarse de cualquier incidente que pueda producirse el viernes de ahí que insten al diálogo aunque mantiene las críticas contra el Gobierno en un tono muy duro

Voz 1673 18:31 sí les preocupa mucho que se pueda romper el relato de que el independentismo su movimiento cien por cien pacífico y que siempre está dispuesto a dialogar ir ahí pues el cambio de estrategia que venimos contando en los últimos días y que hoy ha tenido un nuevo capítulo con Jordi Sanchez que es uno de los hombres fuertes de Jones para Cataluña y que desde la prisión de ya Donés ha pedido a Torra aragonés que hagan lo posible para que se produzca esta reunión con el Gobierno central según Chance el diálogo nunca es síntoma de debilidad de pérdida de tiempo de traición a los principios y en una línea parecida se expresaba el portavoz de Cataluña du Arpón

Voz 11 19:05 los Force Fecao aquí para ser ahora votando

Voz 1673 19:08 quizá acusaron el esfuerzo que sea necesario para que exista esta reunión en la que los independentistas insisten en que éste tiene que poder hablar de presos de referéndum y es que como decías tú por mucho que se apele al día a día luego las criticas se mantienen Marta Vilalta Esquerra

Voz 1491 19:22 somos críticos con la actuación del Gobierno español porque no está acto no está actuando de forma responsable ni inteligente a si realmente quisieran resolver los problemas la situación que vive en nuestro país no lo harían de esta de esta forma

Voz 1673 19:40 Vilalta critica por ejemplo pues que se envían agentes de la Guardia Civil lo de la Policía Nacional o que el Consejo de Ministros coincida con el aniversario de las elecciones que se convocaron bajo el ciento cincuenta y cinco

Voz 0194 19:50 Pablo qué vinculación hay entre los partidos y los grupos que llaman a boicotear el Consejo de Ministros no sé si existe preocupación entre los independentistas porque no tienen vamos a decir autoridad sobre estos grupos

Voz 1673 20:01 bueno pues los CDR es los llamados cederles originariamente se nutrían en gran parte de los votantes de los principales partidos ahí pues que estuvieron formados pues de gente de todo tipo de cualquier edad pero es verdad que desde la declaración de independencia hace un año esto ido mutando todo ahora podríamos decir que es más juvenil y es verdad Kenny Jones para Cataluña ni Esquerra tienen ahora mismo ascendencia sobre ellos si es que alguna vez lo han tenido porque es que recordemos que hablamos de grupos de gente que organiza a través de The Telegraph como decíamos antes en el Govern sí que les preocupa mucho que se pueden poner el relato de que el independentismo no es un movimiento pacífico

Voz 0515 20:35 especialmente a las puertas de un juicio

Voz 1673 20:38 de ahí por ejemplo el llamamiento que hizo Quim Torra la semana pasada a no romper los cordones policiales o de consellers como Calvet dirigentes como Joan Tardà que rechazan las protestas violentas o incluso

Voz 3 20:48 con pasamontañas Pablo seguimos hablando de la semana de acuerdo

Voz 0515 20:52 me temo que si ya todo esto

Voz 3 20:54 mañana a juicio

Voz 1715 20:58 el proceso en el Tribunal Supremo empiezan las llamadas cuestiones previas no veremos pues a los acusados sentados en el banquillo pero sí va a tener mucho simbolismo que al simbolismo de que arranca el juicio que con toda probabilidad Macará también este curso político Alberto Pozas

Voz 0194 21:11 las noches qué tal buenas noches empieza mañana pero guapa

Voz 1715 21:13 a largo va para largo me temo que si mañana al que vamos a ver cómo internos el juicio en sí mismos la previas son las cuestiones de previo pronunciamiento sobretodo una las defensas de los acusados pidiendo que el juicio no se celebra en el Tribunal Supremo sino que se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya es algo que bueno hemos revisado un poco la causa Cervantes ha estado varios jueces algunos de los que van a estar sentados allí mañana lo han rechazado ya hasta en tres ocasiones a lo largo del último año y hoy hemos hablado con Jordi Pina que es el abogado de varios acusados INI Él mismo lo vamos a escuchar estaba muy convencido de salir triunfante mañana

Voz 12 21:44 se lo afrontamos cómo afrontamos este procedimiento lo afrontamos con ilusión con esperanza pero también con la conciencia muy clara de que con mucha probabilidad nuestro experimento nuestro experimentos no serán hallados por el tribunal y que no suena estarán no se nos dará la razón

Voz 1715 22:02 bueno mañana no van a tener que venir por supuesto los acusados se quedan en yo Dones los que están encarcelados y luego ya en enero si se supera este trámite pues ya empezaran los inter

Voz 0194 22:11 notoria de momento piezas lo que ha decidido hoy el Supremo es confirmar la inhabilitación de Artur Mas no que rebaje en once meses la condena por la consulta del nueve de noviembre pero hay confirmación si estamos en esa etapa

Voz 1715 22:21 previo a las vacaciones de Navidad en la que hacen los jueces lo que sea más soltar papel antes de las vacaciones y han empezado a salir muchas sentencias una de ellas ha sido la de Artur Mas los jueces confirman no conocemos la sentencia completa solamente el fallo sabemos que los jueces confirman que que ese día el nueve de noviembre de dos mil catorce a Artur Mas suben pues de obedecieron la orden expresa del constitucional

Voz 0019 22:41 de no celebrar la consulta aunque ellos por ejemplo siete

Voz 1715 22:44 se han defendido diciendo que no fue una consulta que fue otra cosa pero eso sí equiparan la condena de Artur Mas y esto es interesante a la que impusieron ya en el pasado a Frances Homs

Voz 0194 22:53 ahora el antiguo alto cargo de eso exactamente lo mismo

Voz 1715 22:55 de dos años pasamos a un año y un mes que verá la condena de Homs también hemos visto rebajadas bastante las condenas

Voz 11 23:02 sí Irene Rigau Joana Ortega condenas de

Voz 1715 23:04 de inhabilitación era de esperar que Artur Mas fuese condenado en firme lo que no sabíamos era la cantidad ya ha resuelto el misterio

Voz 0194 23:11 gracias Pozas hasta luego hasta los cuatro presos que está

Voz 1715 23:13 en huelga de hambre en esa cárcel en Generes han enviado más de cuarenta cartas a líderes europeos que el propósito dicen de internacionalizar el proceso acusa al Constitucional de un bloqueo que anuncia que llevarán al Tribunal destinos escuchado ya lo que se dice desde Cataluña lo que dicen los independentistas luego a la vuelta además de escuchar a los tertulia

Voz 3 23:30 Nos escucharemos también lo que dice Pedro Sánchez

Voz 2 23:33 hora veinticinco

Voz 2 29:49 cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló en la tertulia Berna González Harbour

Voz 0194 29:59 Lozano Velasco Eduardo Madina la semana que sabemos cómo ha empezado pero que no sabemos cómo va a terminar porque el viernes último día laborable víspera de la lotería hay este Consejo de Ministros en Barcelona y con esta bipolaridad Gonzalo del independentismo que por una parte parece ser ya desde el viernes que han suavizado un poco el discurso incluso algunos hablan de la posibilidad de esa reunión del diálogo

Voz 0283 30:22 pero por otra parte a algunas de las

Voz 0194 30:25 acciones como la ANC sin insistiendo en que hay que salir a la calle o el propio consejero del Interior yéndose a Waterloo el mismo día en el que se está diseñando un operativo policial para el Consejo de Ministros en Barcelona

Voz 9 30:36 si la disparidad de acción es un hecho no que la unidad de de de pensamiento de acción y de proyección hacia el futuro del independentismo The Independent ha roto pues bueno es algo que más o menos ya tenemos constatado en todo caso la disparidad de acciones ante un acontecimiento me un que es en sí mismo un tanto desconcertante eh

Voz 0194 30:56 no es algo sorprendente porque yo insisto en que claro

Voz 9 31:00 esto del Consejo de Ministros si bien fue anunciado y planificado en un momento de visten

Voz 0194 31:05 estoy días ha bien claro sí sí

Voz 9 31:09 interrogantes la verdad es que a veces molesta un poco casi como periodistas analistas tener que estar siempre pensando si de verdad hay una intención detrás de todo lo que parece porque lo que parece es que no tiene un verdadero sentido o que desde luego es un gesto no es un gesto con intención es más bien un brindis al sol que su gesto que lo que busca es evidenciar su división o evidenciaron que haya una manifestación violenta esperemos que no es un gesto demasiado cínico como para ser acertado como para ser legítimo como para estar justificado no era qué sentido yo entiendo una cierta discrepancia en las reacciones entiendo que haya una par de la calle que busca manifestarse obviamente la la violencia nunca estará legitimada y que la posibilidad el diálogo sea un tema bien que está sobre la mesa esa pero que tampoco hay un objeto para el diálogo sobre el que hablar de tal manera que bueno yo creo que si tuviésemos que resumir en que se que se podría hablar o en qué podría consistir el diálogo sería dialogar para mantener las condiciones de posibilidad de diálogo no yo creo que al independentismo lo que le beneficia ante la que se avecina se avecinan tiempos oscuros como como dijo Aitor Esteban es por lo menos mantener la posibilidad de que el diálogo pueda pueda mantenerse alguna vez a medio plazo no Berna

Voz 0283 32:21 yo creo que estamos en un momento en que todo esto parece un caleidoscopio descontrolado no no está en posesión de nadie en en realidad no entonces sí está en posesión el caleidoscopio de de Torra esto es un desastre los CDR tienen que apretar los Mossos no deberían pegar a nadie etcétera Si está en posesión el caleidoscopio de Torrent tarda cuidado con los encapuchados así no se hacer la República cada etcétera hoy hemos visto Jordi Sánchez un líder que además está en huelga de hambre con lo que tiene una una presentación hay cónica ya para su su lucha independentista pedir diálogo ir más al centro digamos en en el tablero que que el propio Torra que está echado al monte por no hablar de de Puigdemont es decir que el caleidoscopio eso está descontrolado y por tanto cada vez que lo miramos ofrece jo diferente y en suma bueno pues está convirtiendo en un juguete peligroso no yo creo que un encuentro como éste en el viernes debería ser normalidad institucional se planteó en un principio como un gesto para que existiera esa normalidad se debe debe debe ocurrir así sobre todo yo creo que el Govern algo ven debería darles vergüenza necesitar que el Gobierno tenga que enviar policías Guardia Civil para para garantizar una seguridad que deberían de sobra garantizar ellos Barcelona

Voz 0194 33:51 ciudad cosmopolita moderna medita

Voz 0283 33:53 de Rania líder ejemplar en en el Mediterráneo en Europa etcétera da vergüenza ajena de verdad a mí me da vergüenza ajena que tengan que enviar policías por qué no se fían de los Mossos que dejan pasar coches en en las autopistas no por los Mossos sin duda sino por la dirección política

Voz 0515 34:14 los yo estoy muy basta lo con la idea del caleidoscopio no porque yo creo que en los análisis los empezaba a dar por bueno una inversión de significados no lo hemos empezado al por normal lo anormal la situación que se vive en Cataluña un teórico President que no estoy convencido el todo que ejerza el quién manda allí pero es quién quién habita en el en el despacho de la presidencia de la Generalitat dando como aliento a los cederles va a apretar cuestionando su policía la normalidad que supondría una reunión del Consejo Ministros en cualquier ciudad de de Estado español dicho así en términos un poco administrativos y un poco fríos es percibida con sospechas de anormalidad no este este presiones significados pues de alguna manera nos explica la situación en la que está Cataluña en la que están la situación política en el conjunto del país en mi opinión no dicho esto yo yo creo que la propuesta está lanzada al aire en un momento en el que se intuía que todo podía ir a una mayor velocidad de la que ha ido no ha sido así tengo la sensación de que van nos va a dejar algunas imágenes que no estoy de todo seguro que va a ser del todo edificantes más bien creo que no en términos de que la reunión del Consejo de Ministros se produzca en Barcelona y no en Madrid como instrumento de distensión entre el gobierno de la Generalitat y el Gobierno español o o o en este caso el Gobierno socialista del Gobierno dirigido por Torra tengo alguna duda de que vaya a producir distensión porque la dureza de las imágenes que vamos a ver por controladas a descontroladas que estén indicar un clima de disco

Voz 0194 35:41 digo bueno simplemente el despegue simplemente el despliegue policial ya no que es ésa ya es una imagen

Voz 0515 35:48 el diario El País abría un titular que era nueve mil efectivos proteger a la reunión del Consejo Ministros somos unas literal pero algo así imaginemos que es nueve mil efectivos protegen a Macron en una reunión en Lyon del estaríamos diciendo Francia está al borde de algo grave esa cifra que muchos estarán de oficio trabajando en su día a día pero la suma de efectivos desplegados ese día la ciudad unas nueve mil entre dos fuerza y además lo que dice Bernanke es verdad la la necesidad que Gobierno intuye y hace bien en billar ahí Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que no son Mossos d'Esquadra patrullar y a proteger a la propia Reunión política al Consejo de Ministros no bueno no no tengo la sensación de que vaya a ser un instrumento de distensión pero insta estoy quiero dejar terminar un poco esta frase con la que lo empezado no lo lo que es anormal empieza a ser normal y viceversa debería nos debería dar la temperatura exacta de la situación en la que sí

Voz 9 36:38 estoy de acuerdo con con nuestro análisis Si Hilal contra Costa de Haciendas anomalía pero pero hay una premisa que yo también querría querría hacer constar no yo no creo que sea que tengamos que aceptar como normal comunes institucional corriente que se celebre el Consejo de Ministros en Barcelona se ha buscado gesto es más yo diría es una gesticulación y una gesticulación que como tal tiene algo de excepcional si esa gesticulación no tiene un objetivo claro indeterminados a gesticulación se pueden controlar es decir no busquemos tampoco naturalizaba hecho sí ha buscado algo y ahora no sabemos qué es lo que se está buscando porque se han perdido las condiciones de posibilidad de cuando se planificó no lo sé pero el caso es que no digamos que bueno que esto no debería pasar así porque efectivamente no debería pasar pero realmente hay un motivo que de algún modo ha encendido la mecha de una manera un tanto irresponsable dadas las circunstancias horriblemente explosivas no

Voz 0259 37:32 y ahí algo nuevo sobre el tablero

Voz 0283 37:34 lo que es lo de los CDR es que hoy han dicho que la revolucionar las sonrisas Se ha terminado y que hay que pasar a otra fase no entonces bueno lo que decíamos de este caleidoscopio descontrolado según como caiga en cuenta nos muestra una figura diferente yo supongo que al final yo confió en este Estado que tenemos en en las instituciones y confió en que el final no tengo más información que vosotros pero confió en que al final pueda realizarse yo creo que el Gobierno no tiene que echarse atrás sería sería absurdo pero bueno pues ahora tenemos esta meta temporal del viernes para evaluar lo que está pasando luego tendremos va del proceso sea otra vez nos han metido en esta especie las fechas de su calendario temporales en las que con tonterías tenemos que analizar cómo es la situación mientras bueno pues la la ciudadanía de Cataluña está bueno con las peores tasas de dependencia con recortes las tasas mayores de universidad con recortes no se gobierna dedican a estas cosas

Voz 0194 38:39 este es el contexto el Consejo de Ministros el viernes la Reunión ya veremos si se produce ya los preguntaré por ello entre Pedro Sánchez y Quim Torra el juicio que arranca mañana con este panorama de fondo el jefe del Gobierno y el de la oposición el Gobierno y el PP cada uno por su lado han ofrecido las habituales copas de Navidad esos sitios donde entre copa y canapé unos encuentra veces con un corrillo bien los de Moncloa Inma Carretero o Naima

Voz 0806 39:00 hola buenas noches y en los corrillos de Génova Adrián Prado

Voz 0194 39:03 adiós buenas noches qué tal buenas noches Danger empecemos por el presidente del Gobierno y Cataluña cuestión en la que pese a todo a Sánchez se eleve sino optimista LB esperanzado pero esperanzado en que sobre todo

Voz 0806 39:15 poder recuperar cierta confianza hay cierta lealtad eso es lo que nos ha dicho el presidente a pesar de que esta mañana todavía no tenía confirmada la Reunión con Quim Torra que depende de él únicamente según según Sánchez ha dejado claro de todas formas que antes de la sentencia del pluses no se puede hacer ninguna propuesta política para Cataluña no cree Pedro Sánchez que se haya metido en un lío convocando este Consejo de Ministros en Barcelona está tranquilo con el tema de la seguridad porque dice que ha sido el Gobierno ha sido precavido y cree que va a ir bien así que va el viernes

Voz 0194 39:45 dispuesto a adelantar el gordo de la lotería porque

Voz 0806 39:47 en confirman a la Cadena Ser fuentes del Ministerio de Fomento va a aprobar

Voz 0194 39:52 un paquete de unos cien millones de euros

Voz 0806 39:54 para mejoras en las carreteras de las cuatro provincias

Voz 1071 39:57 es que el diagnóstico de Pablo Casado iba a ser distinto a éste era algo que ya se deducía sólo con escuchar al presidente del PP este fin de semana llamó descerebrado a Torra o esta misma mañana en un desayuno donde observa comportamientos anticonstitucionales llega decirte el mismo presidente Sánchez que activos

Voz 27 40:13 dudes del Secretario General del Partido Socialista Pedro Sánchez están yendo en contra de la Constitución eso sí se lo digo y no implicó a todo el partido a todos los líderes regionales probablemente que muchos de ellos están igual de espeluznantes que yo pero que Pedro Sánchez esté avalando no haciendo nada contra la deriva separatista en Cataluña estar muy constitucional sin duda

Voz 0194 40:34 sin micrófonos Adrian el tono en la dirección del partido será igual o más duro

Voz 0019 40:38 sí la verdad es que las críticas de los populares contra el Gobierno por la situación en Cataluña son cada vez más duras para el PP la intervención de Pedro Sánchez en el pleno del Congreso de la semana pasada supuso un punto de inflexión no entienden que el presidente del Gobierno sigan mendigando dicen una reunión con Torra cuando lo que deberían hacer es intervendrá del Guber hay dirigentes populares que hablan de controlar la consejera de Hacienda de la que de que los hombres de negro como ocurrió en Grecia en tiempos del rescate controló en las cuentas públicas catalán

Voz 0194 41:03 las frente a otros que apuesta

Voz 0019 41:04 por un control total del Gobierno catalán lo que está claro es que en el PP no están disputa

Voz 0194 41:08 los que se aplique un ciento cincuenta y cinco blando ha puesto

Voz 0019 41:10 han por la mano dura y al mismo tiempo Ángels muestran su preocupación por lo que pueda pasar

Voz 1071 41:14 el viernes en las calles los voces más nos ayudan a dibujar el escenario perspectiva sobre Cataluña Podemos Pablo Iglesias ciudadanos Girauta

Voz 28 41:21 creo que contribuiría a una buena imagen que el Gobierno del Estado y el gobierno de la Generalitat se pudieran sentar en la misma mesa hay pudieran dialogar probablemente ese podría ser un primer paso para continuar un diálogo en el que estemos diferentes fuerzas políticas del Gobierno de España llegará búnker izado

Voz 1203 41:41 a Barcelona celebrará un Consejo de Ministros dentro de su búnker búnker izado Se volverá a Madrid en el caso de que el Gobierno del señor Sánchez no cumpla con sus obligaciones el Gobierno del señor Sánchez y el personalmente serán también responsables de lo que pueda suceder no

Voz 0194 42:01 digamos que esto es lo que marca el contexto la situación en Cataluña reconoce el presidente del Gobierno la dificultad de que los independentistas le voten los presupuestos Inma ya admite que sin Presupuestos será imposible agotar la legislatura

Voz 0806 42:14 si algo que es bastante obvio pero que nunca ha dicho con tanta naturalidad y es que si no hay presupuestos no puede llegar a dos mil veinte que es su intención inicial no ha querido entrar en cualquier caso en la fecha de las elecciones pero sí en el adelanto entiende Pedro Sánchez que no es fácil sacar las cuentas sobre todo porque el independentismo según él está muy dividido en su forma de entender la relación con el Estado pero a pesar de ello ha insistido en que se van a centrar en los presupuestos en los próximos meses iban a depender mucho de cómo salga la jornada del viernes en Cataluña porque de los grupos independentistas depende que las cuentas superen el debate de totalidad cuando se voten las enmiendas

Voz 0194 42:50 Partido Popular de Ciudadanos Adrián el bebe aseguran que su partido está preparado por si hay elecciones llegan a decir que el problema no tendría al PSOE

Voz 0019 42:57 sí lo tiene muy claro han dejado de ser el partido apestado así lo señalan fuentes populares que dicen que ahora el apestados el PSOE por sus pactos con los populistas y los independentistas además a conseguir parar la hemorragia de votos de Rajoy las encuestas muestran una tendencia al alza en este último año para el PP las clave la claves mantenerse por delante de Ciudadanos y liderar el cambio en cuanto al calendario de los generales dicen los barones socialistas las quieren en marzo en Ferraz en mayo en el famoso super domingo mientras que Pedro Sánchez las quiere en diciembre es lo que dicen al menos en la calle

Voz 1071 43:26 no va a todo esto hoy se han publicado varias encuestas según la droga tres para ABC PP Ciudadanos y Vox sumarían ciento ochenta y dos escaños está por encima

Voz 0194 43:33 la mayoría absoluta es hoy los de Vox conseguirían

Voz 1071 43:36 diecinueve asientos el PSOE ganaría con ciento cuatro escaños le sacaría quince escaños de ventaja al PP para la razón también ganaría el PSOE Ibooks tendría entre once y catorce PP Ciudadanos y Vox sumarían en ese caso entre ciento setenta y dos ciento ochenta y uno mientras que el PSOE y Podemos quedarían por debajo entre ciento cuarenta y nueve y ciento cincuenta y cuatro que el PSOE ganaría perro derechas sumaría más es la conclusión a la que haya llegado también el son

Voz 0194 43:59 del confió en las encuestas que recogen ya los cambios que se producirían en las generales después de el resultado que se dio en las elecciones andaluzas pero hay la interpretación sobre lo que ocurrió difiere según a quién le preguntes Naima porque por ejemplo el presidente qué opina él piensa que el paro

Voz 0806 44:13 Harama Nacional ha influido lo mínimo en el ascenso de Ciudadanos y Vox en Andalucía sobretodo cree que ha pesado la campaña de Susana Díaz su inmovilización el hartazgo de los treinta y seis años de Gobierno en su opinión en Andalucía suma la derecha porque la gente no pensaba que eso iba a ocurrir y en cambio ahora cree que esto va a provocar la movilización de la izquierda en ocho

Voz 0194 44:33 las convocatorias da por hecho Pedro Sánchez que

Voz 0806 44:36 Susana Díaz pierde el poder Nos ha dicho que las cosas irán seguir inventando esa ha sido la respuesta cuando le hemos preguntado sobre el relevo de Susana Díaz ha llegado a bromear incluso en esa conversación informal en tono jocoso le ha insinuado a un periodista que le diera ideas sobre cómo evitar que Susana Díaz se atrinchera en el Parlamento andaluz que es la expresión que ha utilizado el compañero para plantearle

Voz 0194 44:57 ese dilema Angels y en cambio Adri para el PP Andalucía es el preludio de lo que viene en España

Voz 0019 45:02 sí lo definen como el laboratorio si el Pacto funciona será el modelo a seguir en otras comunidades y ayuntamientos sino lo hace sino Seve el cambio en Andalucía los populares son conscientes de que habrá consecuencias negativas electoralmente tanto para ellos como para ciudadanos además en el PP quieren dejar claras cuáles son sus eh

Voz 0194 45:17 qué exigencias irrenunciables en Andalucía la presión

Voz 0019 45:20 de la Junta de la Consejería de Hacienda el resto Nos dicen se puede negociar rechazan también una abstención pactada con el PSOE con los socialistas insisten no se va

Voz 0194 45:28 hablar de nada me daban entre corrillos y copas Éste es el análisis del Gobierno del principal partido de la oposición de análisis lo que no ha habido en el caso de La Moncloa es una fecha cuando le han preguntado por la exhumación de Frank Ocean eso por cierto hoy ha habido noticia si el Supremo ha tumbado las aspiraciones de la familia del dictador para frenar esa exhumación la familia la podrá recurrir cuando la acuerde ya en su momento y con una fecha

Voz 1071 45:48 ETA el Consejo de Ministros Gobierno salva un escollo

Voz 0194 45:50 que se puedan presentar más Inma hecho Sánchez ya no pone fechas