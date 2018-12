Hora 25 (17/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 por tanto es la primera vez que sucede yo creo que el análisis de los partidos lo tienen mejores he hecho en mi opinión de lo que hemos escuchado no y además en mi opinión es conviene pues como ya lo vamos apuntando unos vamos a Andalucía a PP y Ciudadanos sean vuelta reunir esta tarde en Sevilla para negociar un acuerdo para gobernar

Voz 0194 00:16 Andalucía tanto Moreno Bonilla como Juan Marín han hablado de la voluntad de pacto pero hoy toca va a poner el acento en las discrepancias Ana Fernández buenas noches buenas noches crisis vacias después de que explicáramos que el PP se había reunido con Boxing en teoría contárselo a ciudadanos estará la semana pasada el PP dice que la discrepancias por el PSOE con el que Ciudadanos querría contar pero yo no sean así la discrepancia real es el papel que vayan a Darabont

Voz 0134 00:41 pues yo diría que sí que esa es la principal diferencia al Partido Popular asumió el primer día con naturalidad que estaban dispuestos a contar con Vox pero en Ciudadanos no quieren de ninguna manera hacerse la foto con el partido de Santiago Abascal están dando vueltas al asunto aunque la aritmética es la que es PP y Ciudadanos suman cuarenta y siete escaños PSOE y Adelante Andalucía cincuenta por lo que se quieren tener la presidencia del Parlamento necesitan los votos de Vox pero Juan Marín de Ciudadanos defendió esta tarde la solución desde el bloque constitucionalista por lo que va a plantear al PSOE que se abstenga la votación

Voz 1105 01:14 que asuma el Partido Socialista que los andaluza han votado que es un cambio en Andalucía a partir de ahí el Partido Socialista tendrá que tomar su decisión el Partido Socialista decide bloquear la mesa o decir de bloquear el Parlamento pues también tendrán sus responsabilidades

Voz 0134 01:29 en el Partido Popular no lo ven porque no entienden que se busque la participación del PSOE que es precisamente lo que ellos quieren cambiar junto a Ciudadanos y además ven casi imposible que el PSOE acepte abstenerse también discrepan sobre otros asuntos sobre regeneración democrática como la eliminación de los aforamientos que defiende Ciudadanos en el Parlamento andaluz y que el PP sitúa a no

Voz 0194 01:50 el nacional con el argumento de todo Sony

Voz 0134 01:53 alguno su líder Juan Manuel Moreno cree que ha habido avances pero se queja de que las negociaciones van muy lentas

Voz 0423 01:59 por tanto yo creo que toda esa expectativas de cambio que en Andalucía no podemos limitar la no podemos frustrar la que deberíamos de ser pues probablemente más diligente a la hora de negociar y eso es lo que a mí me preocupa me preocupa esa ralentización de la negociación

Voz 0194 02:16 pues les quedan diez días para seguir negociando porque el Parlamento se constituye el próximo

Voz 0134 02:21 pobres día veintisiete pues iremos siguiendo estas negociaciones

Voz 0194 02:24 decías Ana

Voz 1 02:25 buenas noches fíjate que si esta tarde ha sido cuando Bruno Bonilla hablado de ralentización les respondía por la mañana ya Girauta en la sede de Ciudadanos

Voz 0579 02:34 Don mucho por el Partido Popular así sin creía que en cuatro días íbamos a despachar una cosa

Voz 2 02:42 con tantísimas con

Voz 0579 02:44 tantísimas derivadas in tan compleja y tan larga no puede ser no puede ser va a ser lento Basel va a ser difícil va a tomar su tiempo y mucha calma

Voz 1071 02:58 pues Valeriano las encuestas van ahora preguntando qué ha llevado a los ciudadanos a no votar a quedarse en casa a cambiar su voto una de las razones que apuntan los estudios es la

Voz 0194 03:06 corrupción necesariamente hoy acababa el juicio de los ERE en Sevilla seguimos Mercedes Díez buenas noches hola buenas noches una macro causa que ahora espera sentencia han sido ciento cincuenta y dos sesiones un año y el trabajo ahora ya es del Tribunal

Voz 2 03:23 habiendo concluido el derecho de última palabra llega visto para sentencia

Voz 0134 03:32 ha quedado visto para sentencia el primero de los juicios del caso de los ERE el que ha sentado en el banquillo a los políticos a quienes supuestamente diseñaron y mantuvieron un procedimiento para pagar ayudas sociolaborales indirectas a empresas sin darles publicidad sin bases reguladoras y usando transferencias de dinero de Empleo que las concedía a la Agencia IDEA que las pagaba con lo que es evitaba la fiscalización previa y eso según las acusaciones ha propiciado la malversación de fondos públicos este mediodía el ex presidente Manuel Chaves ha hecho uso del turno de la última palabra

Voz 2 04:04 Manuel Chaves González tiene algo que añadir nada que añadir señorías salvo si me lo permite expresar el reconocimiento la labor del Tribunal del señor presidente pero las señoras magistradas decir que las intervenciones de todos los abogados de los Ministerios Fiscal han sido para mí un cúmulo de conocimientos y de información una experiencia vital

Voz 1 04:31 Mercedes para cuando se espera la sentencia

Voz 0134 04:32 ya bueno pues la sentencia reconoce el tribunal que no podrá estar terminada siendo muy optimistas hasta finales de julio y algo más realistas hasta otoño las dos magistradas del Tribunal se van a incorporar al trabajo ordinario de su sección El día quince de enero sólo el presidente de este tribunal va a seguir liberado para dedicarse a una sentencia que será compleja jurídicamente podrá luego recurrir ante el Tribunal Supremo gracias Mercedes

Voz 0194 05:00 buenas noches y los candidatos de Adelante Andalucía la marca con la que Podemos concurrió a las elecciones andaluzas estaban hoy en Madrid en el foro que convocaba Pablo Iglesias allí Mariela Rubio buenas noches buenas francés no hemos escuchado mucha autocrítica o al menos en público Antonio Maíllo Teresa Rodríguez han vuelto a insistir que no movilizaron lo esperado pero no han aportado ningún dato más allá que explique la pérdida de trescientos mil votos los temas sociales barrieron de la agenda por Cataluña pero nuestra campaña fue buena decían ya es el momento de pasar a la ofensiva para construir un contrapoder municipal es lo que añadían en el que ha sido Angels el tono general de la jornada dejar atrás el mal sabor de boca de la última cita electoral pasar página y reforzar la confluencia

Voz 0225 05:41 eh agradecemos además el análisis que hemos recibido de lo de los compañeros que todos coinciden de la magnifica campaña electoral que se ha hecho y si acaso ha sumado pero que evidentemente hay una sima entre las expectativas que teníamos dos resultado que que hacemos así que no la herida tras hacemos autocrítica pero nos ponemos ya en situación de ofensiva

Voz 1480 06:01 otro no hemos planteado tener este debate de forma a fuego lento autocrítica calmada sin voluntad de flagelación y con seguridad absoluta de la necesidad de confrontar una salida reaccionaria la criada

Voz 0194 06:13 en privado dirigentes de Podemos sí admitían creer que Ciudadanos triunfo a la hora de dibujar les como una fuerza subalterno del PSOE quién no se ha pronunciado hoy en público aunque ha asistido

Voz 0283 06:24 a la reunión es quién llegó a pedir la dimisión de

Voz 0194 06:26 Krieger Juan Carlos Monedero que hoy ha estado en silencio en ese erróneo Mariela estaba también Alberto Garzón que amagado hoy con a Gaspar Llamazares de Izquierda Unida porque piensa concurrir con su plataforma las próximas elecciones sí a primera hora de la mañana Alberto Garzón aseguraba que su partido considera muy grave el comportamiento de Gaspar Llamazares con su plataforma actúa señala que conductas así como el transfuguismo se penalizan en hijo

Voz 3 06:49 que nos parece muy grave es efectivamente el hecho de que haya personas que siendo de Izquierda Unida monten un partido político a parte con el que tengan aspiración de competir esto es algo que la dirección de Izquierda Unida valorará esta misma tarde hay una reunión de la dirección federal para ver cuáles son las reacciones oportunas lo que sí podemos anticipar es que en Izquierda Unida está penalizado también el transfuguismo como la posibilidad de que alguien utilice un partido político para competir contra Izquierda Unida

Voz 0194 07:18 las faltas muy graves en los estatutos de IU llevan aparejada la suspensión o la expulsión mientras hablaba así Garzón Iglesias a su lado asentía todo el tiempo con la cabeza sin embargo hacia la tarde el tono ha cambiado y la dirección de IU

Voz 4 07:30 lo ha decidido antes de nada

Voz 0194 07:32 solicitar formalmente a sus militantes que participan en la plataforma actúa que aclaren primero cuál es su intención de cara al próximo ciclo electoral una vez se pronuncien Izquierda Unida se planteará medidas disciplinarias Garzón anunciaba que él mismo le vamos a escuchar pedirá mañana explicaciones a Llamazares

Voz 3 07:48 que me diga si va a seguir Izquierda Unidad cuál es su planteamiento nos preocupa mucho que en un momento como éste haya gente con una posición tan extravagante y que efectivamente en Izquierda Unida está situación surrealista está penalizada

Voz 0194 08:00 la dirección de Izquierda Unida ha dado un plazo máximo para que los miembros de actúa que militan en aclaren sus intenciones será el trece de enero que es cuando la dirección federal se va a reunir de nuevo gracias Mariela hasta luego saludamos a Gaspar Llamazares muy buenas noches

Voz 5 08:14 bueno muchos no estábamos escuchando ahora le da

Voz 0194 08:16 en un plazo para alegar que es lo que va a alegar

Voz 6 08:21 pues no es que no sé muy bien lo que se pide no

Voz 5 08:25 suele le como tránsfuga que me parece un injuria que deben rectificar por tanto cualquier diálogo tendrá que ser previa rectificación de esa injuria en todo caso sería el grupo parlamentario de Asturias el que sería tránsfuga no pero resulta ser el único grupo parlamentario práctica ahí que que le queda e Izquierda Unida a nivel de todo el Estado en las cámaras autonómicas siquiera que al programa de Izquierda Unida lo demás son soluciones de Izquierda Unida en Podemos con mayor o Villa o menor nivel de disolución en todo caso nosotros no atendemos a juicios de intenciones recientemente de unas elecciones en Andalucía y actúa no se ha presentado para competir con Izquierda Unida y otros y han presentado para competir con la unión de Izquierda Unida Podemos con Adelante Andalucía y lo he visto por ahí a nadie que haya pedido sanciones a mi me parece que es una huida hacia adelante para no analizar críticamente el fracaso de las confluencias una caza de brujas típica digamos de estas huidas hacia adelante

Voz 0194 09:32 que Izquierda Unida haya ido de la mano en algunos comicios con Podemos a usted me ponía el caso de Adelante Andalucía eso también es transfuguismo

Voz 5 09:42 no sé no sé imagino que solamente se aplica a los demás a lo propio se aplica o trabaja de Henri no en todo caso es legítimo oir en confluencia con otra fuerza política la cuestión es mantener la propia identidad no sumarse al discurso del régimen antidemocrático de este país lo cual creo que no sé esta vez en absoluto con la realidad no sumarse a un discurso confederal cuando el planteamiento de Izquierda Unida es general no confundir al electorado yo creo que en Andalucía deberían analizar porque una parte importante del electorado se ha quedado en casa alguna causa habrá al margen de Gaspar Llamazares de Izquierda Unida de Asturias

Voz 0194 10:22 se ha planteado en algún momento no no no partir del episodio de hoy pero hay más habiendo montado esta plataforma con la que presentarse a las elecciones se ha planteado en algún momento abandonar Izquierda Unida irse de Izquierda Unida

Voz 5 10:35 no no lo planteado porque yo no Asturias estoy muy cómodo en Izquierda Unida otra cosa es que yo no entiendo los debates que hayan sagrado las estrategias de la dirección de Izquierda Unida a nivel federal que intentan convertirse en el hermano menor radical de de Pablo Iglesias y de Podemos no pero no la comparto no creo que el otros nuestra tradición se al radicalismo de izquierdas sino que hemos sido siempre una izquierda feria que no negamos nuestros errores pero también tiempo miramos hacia delante y fundamentalmente a los trabajadores y a la clase obrera que a la que nos veremos

Voz 0194 11:09 usted habla con Alberto Garzón

Voz 5 11:12 no no no que no habló que lo hablo con él ya hace tiempo que no voy a las reuniones de la dirección federal porque es que no entiendo lo que hablan

Voz 7 11:22 Gaspar Llamazares muchísimas

Voz 1 11:23 las

Voz 5 11:24 muchas gracias hasta luego buenas noches

Voz 0194 11:27 bueno rebotó vino después y nos da tiempo quisiera comentar con vosotros a esto pero vino un poquito sólo para situarme en la reunión de esta tarde entre el Partido Popular y Ciudadanos para el pacto en Andalucía parecía que todo iba encarrilado hoy decía antes Sastre hoy parece que era el día de de las discrepancias

Voz 1 11:44 el problema Edú está con Vox el problema para Ciudadanos para el PP no porque ya hemos visto que no tiene ningún complejo de relatar con Vox y de darle incluso algún puesto en la Mesa del Parlamento una cita ciudadanos tiene al menos un problema estético bueno más más que estético pero bueno yo creo que son los tiempos de la escenificación lo que estamos viendo el pacto lo tiene derecho lo creo honestamente les va a costar un poco más un poco menos tomar decisiones sobre no sé se me poco ocurre calendario legislativo prioridades lo que sea pero el pacto lo tienen hecho tienen decidido y además no van a tener ningún problema en apoyar era el voto necesario que es de Vox con sus doce diputados en el Parlamento de Andalucía para que ese gobierno salga adelante no es yo me me ha parecido muy curiosa la intervención de señor Marín pidiéndole al PSOE que seas tenga la abstención del PSOE sin Come in compatibiliza el sí de poder de Vox o Vox va a votar en contra si el esas tiene es es un debate de es una búsqueda una posición un poco más cómoda porque se han dado cuenta que Vox es un partido que va contra los fundamentos principales de nuestra Constitución que no tienen que ver con ser federalista con federalistas centralizar ser autonomista cree que hay que transferir una competencia o la otra no tiene que ver con eso tiene que ver con la aceptación de la pluralidad de una sociedad plural que es la nuestra que forma parte el propio ejercicio constituyente esto está los padres de la Constitución en el propio ejercicio constituyente donde da igual que seas blanco negro mujer hombre nacionalista de izquierdas de derechas vasco catalán esto es lo que no lleva bien Vox que tiene una forma de entender lo que tiene que ser España la suya la particular y la quiere elevar a categoría de total quiere que todos pensemos nos sintamos opine hemos nos emocionamos con lo que ellos dicen que hay que hacerlo Hinault colegas no va por ahí país democrático por eso a vosotros cuando os apoya alguien os apoya Le Pen y el Caucus Clan y los partidos democráticos con sus aciertos y sus errores reciben otro tipo de felicitaciones por Twitter en una noche electoral y esta es la decisión que tiene que tomar Ciudadanos le va a afectar en el conjunto del territorio sí pero no pero no pero no sólo por lo que decida sino porque todas las encuestas dicen que esto es un fenómeno mucho más andaluz iban a tener presencia en los parlamentos autonómicos por cierto en el Congreso

Voz 0194 14:04 cada día es imposible explicar el apoyo que recibir el apoyo de voz que un día como hoy con lo que habríamos a las diez de la noche creo que todavía es más difícil explicar que que acepte es que quieras ir de la mano de Vox ha podido City claro y ciudadanos es precisamente el que más puede perder con ese pacto no

Voz 0283 14:21 hemos visto a mí me ha sorprendido todo lo que ha durado la euforia o la exhibición de la euforia desde la noche electoral parece siento a veces que la gran noche electoral andaluza continúa cuando veo esas sonrisa en Moreno Bonilla hay en

Voz 1 14:35 propio héroe ya que perdido siete escaños

Voz 0283 14:37 sí sí sí pero no pueden disimular la euforia que que tienen ni siquiera ahora aunque hablen de esta manera y están encantados de haberse conocido con la victoria de Vox es realmente van confirma mandos sin sin oficialidad pero van confirmando con su Body Language con su lenguaje gestual como realmente ahí ese tridente de del de la derecha poco al amparo de Aznar que se está hablando no tenemos pruebas pero pero sólo por su euforia y su lenguaje corporal lo lo certifican pero Ciudadanos es el que más puede perder se lo ha advertido Valls sumó su segundo candidato en Barcelona el lo tienen claro los partidos europeos con los que quiere hermanas con los que está hermanado Ciudadanos porque bueno como dice uno es una cuestión de de ser preconstitucionales son anticonstitucionales sino de valores no de de qué valores estamos defendiendo quiero decir ser machista o feminista ese ser machista no sé hasta qué punto es ilegal que es ilegal matar es ilegal todo lo que sabemos que es ilegal pero desde luego un partido machista como el que es contra los avances de las mujeres sobre la posición de las mujeres y de la igualdad no encaja en en unos valores que podemos justificar para desalojar como dicen al PSOE al que por cierto mantenían ya en manteca

Voz 8 16:05 el hasta ahora ellos mismos se ha llevado una incoherencia otras incoherentes yo recomiendo aunque me riña el artículo de el domingo de Eduardo Madina en el país yo creo que estaba muy muy bien y yo creo que esto que cabe claves como

Voz 9 16:18 dado es desde luego lo básico no y eso es lo que hay que destacar la indiferencia moral indiferencia cívica del que por ignorancia por ideología y convicción ha votado a voto a Box hizo la reflexión acerca del fracaso de que esto haya haya sido posible y el cinismo de quienes estén jugó ando con esto dicho dicho esto yo creo que la explicación a esa euforia de la que hablaba Berna tiene que ver con que PP y Ciudadanos ve muchas posibilidades en una especie de fantasía de país homogéneo y centralizado que viene alimentada por boxes una fantasía de un país que hoy por hoy no existe de Yurena Sacresa imposible de derechos si no existe la Constitución y hecho menos no refutar no refleja ese país el cuando se reflejó cuando se armó con tanta complejidad el Estado autonómico era precisamente para bueno articular un modelo de Estado y modelo de nación distinta sería un fracaso estos cuarenta años es no haber consolidado cultura la mente es decir a nivel de la convicción de mentalidad esa esa descentralización que la Constitución se articula y refleja que haya tanta gente que todavía imagin y fantasea con un país en el que todas las diferencias se disuelven y que todos centralice una ideario además que viene alimentado por una cultura decía antes lo de la sevillana encima la televisión un poco cañí en el que Andalucía tiene un papel en el imán

Voz 1 17:41 canario bastante fuerte motivo por el cual

Voz 9 17:44 yo creo que no es casual que ahora en el momento el independentismo a Andalucía una de los orígenes de la reacción no y eso es precisamente uno de los fracasos que PP y Ciudadanos están subiendo esas habla de una manera irresponsable esto es por lo cual yo al aludía antes a al a la necesidad de defender otro modelo de Estado que es el realidad el que está reflejado en la Constitución ya destacar esta idea no

Voz 0283 18:07 y luego si me permites Angels la la mentira en la que están incurriendo al al tachar de inconstitucional a los que no son como ellos quiero decir que que ahora Pedro Sánchez resulta que es el inconstitucional un acto Pedro Pedro Espada según Gonçalo según para llegar a algo

Voz 0194 18:26 por dejarlos apuntados Sastre algunos titulares de la crónica judicial si también va carga editado recados

Voz 1071 18:31 Nos ha dejado hoy por aquí Miguel Ángel Campos que Nos apuntaba en la operación Kitchen

Voz 1 18:34 en el capítulo del tenía dos giros del guión

Voz 1071 18:37 faltaban nombres David Marjaliza implicado Francisco Granados dice que fue él quién le pidió contactar con el chófer de Bárcenas Granados lo ha negado y el segundo giro es que ya que el intentaron robar pues Bárcenas ha pedido personarse en el llamado caso Villarejo para ver qué es lo que hay que se dice de él ir otra cosa el juez ha imputado el juez de la Mata imputado a Francisco K

Voz 1 18:55 la Fiscalía pretende esto en el caso Gürtel

Voz 1071 18:58 de que se reabra la causa que hay todavía otra cosa más la Universidad Rey Juan Carlos personada en el caso Máster abrió cuatro años de prisión para Cristina Cifuentes le atribuye un delito de falsificación en documento público que se habría cometido supuestamente al manipular el acta quedaba como aprobado el trabajo de fin de máster pido lo mismo por cierto para el resto de acusados son dos trabajadores del campus el catedrático Álvarez Conde

Voz 0194 19:19 es apuntadas las cuestiones de la crónica judicial saludamos a Esther Vera directora del diario

Voz 1 19:24 muy buenas noches aunque

Voz 0194 19:26 mañana el diario Gara

Voz 10 19:29 pues con que el Tribunal Supremo rebaja las penas de inhabilitación de entre el nueve de noviembre masai pues íbamos a hacer huelga de hambre cartas a los líderes europeos de anunciar que quiere ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos destacamos que las motos están a participan en la mitad es de los accidentes mortales por lo tanto hay una alerta por ello ir también le explicamos que los presupuestos prevén aumentar los ingresos para escuelas sea para escuela preescolar será el Consejo de ministros del viernes Esther todavía no todas ellas que hacer que más dentro llevamos dentro pero no lo llevamos todavía en portada dentro decimos que Sánchez no prevé una propuesta política hasta después del juicio si explicamos cuál es la situación poco mientras tanto pero bueno tendremos tiempo todavía

Voz 0194 20:27 a ver a muchísimas gracias

Voz 1071 20:30 las luego nos queda todavía el cuaderno de frases me retado Severino hoy haberse ponemos algún villancico está el ex Kelme El más colara Mariah Carey así que antes del viernes el reto es ponerte también en este tramo súper ACB sí bueno alguna versión encontraremos no vamos a empezar con las frases si de Theresa May de la que se esperaba la fecha de la votación que aplazó en el Parlamento sobre el Brexit lo recordarán y ha dado la fecha la verdad es que la dado aunque a medias asegura que se va a votar en la semana del catorce de enero a pesar de las presiones de los suyos para que se vote antes Jeremy Corbijn el jefe de los laboristas que había amenazado con otra cuestión de confianza una moción de censura va a plantear algo parecido a una reprobación parlamentaria

Voz 11 21:11 hay que te hoy en Science Chance estoy diciendo huy Kravets eh

Voz 12 21:18 anunció la fecha

Voz 1071 21:22 la reacción en el Bernabéu pero cuando ha dicho

Voz 12 21:25 qué más que la semana ella apuntaba a más

Voz 1071 21:27 fecha apuntaba la semana en el estado de Maryland en Estados Unidos los jesuitas han publicado varias listas de implicados en supuestos abusos a menores algunos se están todavía en activo otros han fallecido ya han colgado tres listas en internet tres listados con los nombres de los diecinueve religiosos que supuestamente cometieron abusos habrá que tomar nota porque también los jesuitas el otro día en Barcelona era noticia que anunciaban medidas aparecido la tertulia la caza y la pesca bueno de la política rescate hemos algunas frases para este cuaderno para que queden claras también las prioridades como lo denunciaba la pena escucharlo Casado esta maña

Voz 13 22:03 bueno eso es la ingeniería social del Partido Socialista como ellos no me gusta cazar ni la los toros los que van a los toros son casposo bueno pues yo lo que pido es libertad que dejen de prohibir los toros que dejen de demonizar a los cazadores o a los pescadores que dejen de hablar hasta tres asesinatos de tu hachas o asesinatos de corzos por favor gratas

Voz 1071 22:27 de truchas de corzo ha incluido el tema de la pesca no no es esto no lo sabíamos la pesca también en fin y antes de Ramoneda déjenme decirte que a las veintitrés veintitrés del viernes en cuanto acabe precisamente Ramoneda empezará el invierno será ha dicho la EMT hoy más lluvioso más cálido es el pronóstico no tenía nada que ver con la política creo con paraguas con chaqueta casi sin abrigo Ramona

Voz 12 22:50 era el dietario

Voz 1394 22:57 la situación catalán es muy complicada nadie lo duda que el programa de máximos del independentismo no está hoy en orden del día tampoco que es necesario avanzar hacia una etapa de reconocimiento mutuo y de retorno a la política es opinión mayoritaria en Cataluña y en buena parte la izquierda española los márgenes son estrechos inadmiten precipitaciones cualquier desbordamiento podría cerrar las vías que deberían conducir a un cierto reconocimiento mutuo el regreso a la política pero la derecha español no está por la labor ha visto en la visita al Gobierno a Barcelona una oportunidad calienta el ambiente con la esperanza de acorrala al presidente y entrar en la autoritaria Vereda de la destitución de un gobierno electo la ocupación de la autonomía el momento es delicado pero sí a derecha se saliera con la suya entraríamos directamente en lo siniestro todos lo saben pero algunos parece que no les importa hola priorización identitarias y él está acoplando la polarización izquierda derecha el bipartidismo era más pacífico que el partidismo ahora a la batalla por la conquista del poder se junta la lucha por la hegemonía en cada bando que la derecha se disputa en el terreno de la radicalización quién es el más macho del lugar en el trasfondo la enorme fractura entre política y sociedad que nadie se decide atender porque Macron concede tanta importancia los chalecos amarillos como para cambiar su estrategia y afrontar las elecciones europeas con un discurso distinto porque aunque el número de personas que han salido a la calle ha sido muy inferior al de otras movilizaciones el impacto en las redes es enorme y una gran mayoría de franceses les apoya el conflicto apenas ha pasado por las periferias a las grandes ciudades son las antiguo espacios populares la Francia de provincias que se sienten abandonadas rechazo es una amenaza directa para el clarísimo que ve como el partido de Marine Le Pen de delante en los sondeos de ahí que el presidente diga que no conducirá nunca al proyecto europeo en el que cree contra unas aspiraciones que estima legítimas y que su Gobierno anuncie prioridad a las medidas de protección de la ciudadanía aún a costa del mito de la tengo Croacia europea del tres por ciento como límite del déficit será Macron capaz de avanzar priorizando medidas concretas en vez de protegerse en el ruido patriótico de la fobia que la derecha puesto

Voz 12 25:01 de moda

Voz 15 25:02 esta será su verdadero rival iba

Voz 16 25:09 pero hay terminamos aquí Berna González Harbour Gonzalo Velasco Eduardo Madina buena semana que viene Sastre Óscar villancicos Lacy aprobando albergó cual colamos antes de que termine la semana mañana estaremos ahí como todos ustedes como siempre a partir de las ocho les esperamos feliz

