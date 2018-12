Hora 25 (18/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 quince segundos que encierran una realidad global una anomalía inadmisible

Voz 1 00:05 las otras tenemos quince años y no podemos salir a la calle con miedo de que nos pase algo malo sabes que bueno esto está Mora pero es que pasa en Zamora o en cualquier sitio del mundo entonces tenemos que cambiar esta sociedad

Voz 0194 00:20 no hay populismos ni extremismos ideológicos que puedan negar esta verdad a la mitad de la población vivir le provoca miedo son las ocho las siete en Canarias

Voz 1448 00:32 ah sí

Voz 3 00:42 cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:52 hola buenas tardes la Guardia Civil ha detenido hoy a un sospechoso del asesinato de Laura un hombre que había salido recientemente de prisión después de cumplir condena por un robo y que era vecino de la joven años antes había asesinado a una mujer un crimen por el que fue condenado a diecisiete años de cárcel los agentes le han arrestado cuando intentaba huir a la carrera al sentirse vigilado el presidente del Gobierno defiende la necesidad de reforzar la lucha contra la violencia machista el PP les recuerda que hay instrumentos penales de los que ha renegado el PSOE Pedro Sánchez Montserrat

Voz 4 01:23 todas las fuerzas democráticas debemos reforzar nuestro firme compromiso trabajar con absoluta determinación para poner fin a esta lacra seguiremos luchando contra ella con leyes que amparen a las mujeres por encima de todo

Voz 1448 01:36 hoy tiene la oportunidad de retirar la derogación de la prisión permanente revisable

Voz 0194 01:44 Pedro Sánchez ha comparecido hoy en el Senado debate parlamentario con una inevitable carga de política catalana en la semana en la que el Consejo de Ministros se va a celebrar en Barcelona la vicepresidenta pasaba esta mañana por la SER dejaba la puerta abierta a algo más que una reunión bilateral ya algo menos que una cumbre entre los dos gobiernos

Voz 5 02:00 Nos íbamos a tener una reunión de carácter actual de los gobiernos porque el Gobierno de España lo es también de Cataluña no había ningún problema en que no es que nos pudiéramos encontrar a algún que otro miembro de a poco bien no porque necesitamos en Cataluña dialogar

Voz 0194 02:14 pues ya ha comenzado el juicio a los políticos independentistas procesados por el proceso independentista las defensas sostienen que el Supremo no es el tribunal

Voz 0867 02:22 detente por lo tanto la competencia sin lugar a dudas tendría que desde el Tribunal Superior de Justicia de Qatar

Voz 0194 02:26 la Fiscalía sostiene el criterio contrario por la gravedad de las decisiones adoptadas en Cataluña

Voz 6 02:31 dado implicó un atentado grave al interés general y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma

Voz 1715 02:39 mide Cataluña se ha hablado hoy en La Moncloa Pedro Blanco sí porque el presidente inicie una ronda de reuniones con presidentes autonómicos con los del Partido Socialista le ha tocado el turno a Ximo Puig unos de los críticos le llegará el momento de escuchar a otros como García Page

Voz 6 02:52 a poder incluso dialogar con los independentistas no podemos depender de hay que ser independiente de los independentistas esto creo que sencillo e más sencillo que el mecanismo de un chupete

Voz 1715 03:06 iremos a Mallorca el juez de los teléfonos móviles requisados a periodistas ordenado hoy la detención de algunos policías sumando al menos un agente más a los que acusa de revelación de secretos el juez no dudó en tensar las costuras de la Constitución para buscar la fuente de una filtración y ahora el juez va a ser investigado por prevaricación en Madrid otro juez ha decidido abrir juicio contra Willy Toledo por sus comentarios sobre la Virgen y sobre Dios que publicó en Facebook está acusado de un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos de otro delito de obstrucción a la Justicia fiscalía ha pedido que se archive la causa y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:41 el último entrenamiento del Real Madrid en Abu Dabi antes de jugar mañana la semifinal del Mundialito de Clubes ante el Kadima de Japón la noticia en la convocatoria de Solari es que el delantero Mariano no se ha recuperado de sus problemas y no estará mañana en la lista de inscritos para el partido si el Real Madrid gana su rival en la final va a salir de la tanda de penaltis que van a disputar ahora mismo River Plate y el al Aline de los Emiratos Árabes el partido ha terminado con empate a dos ir como digo el finalista del Mundialito se va a decidir en la tanda de penaltis la otra gran noticia del día en el mundo del fútbol la destitución en el Manchester United de José Mourinho el portugués deja el banquillo a mitad de temporada

Voz 0194 04:19 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 04:21 las próximas horas hasta bien entrada la madrugada la lluvia afectará al centro de la península la Comunidad de Madrid y alrededores no esperamos grandes cantidades de agua y mañana irá mejorando rápidamente en cambio seguirán los chubascos en Galicia también algunos en Castilla y León y el Cantábrico pero menos copiosa la lluvia que la que ha caído hoy en Galicia por ejemplo bien con menos viento mucha atención a los bancos de niebla y nubes bajas que se formarán esta madrugada que aguantarán gran parte del día de mañana cerca de los principales ríos e del interior de la península como hoy más sol en el Mediterráneo si como en el sur de la península y en Canarias con temperaturas también parecidas a las de hoy durante la tarde máximas cercanas a los quince grados en pie

Voz 0194 05:01 Hora Veinticinco Pedro bueno yo voy a contar cuando preparan

Voz 1715 05:04 todo el sorteo de la Lotería del sábado porque este año me ha tocado el gordo de ir al Teatro Real e hiriente lo voy a disfrutar Íñigo hasta ahora hola Pedra pues sólo quedan cuatro días en todo

Voz 0867 05:14 y te aviso porque no vaya a ser que seas tú esa persona que todavía no ha cogido ese último X que siempre suena

Voz 0919 05:21 los olvida el del bar de abajo porque no llevaba suelto el pueblo porque ese paso decírselo a tu madre o el del gimnasio porque como todos sabemos que basta todas los días ya lo comprará en fin que Johnson aviso porque como toque la lotería no lo haya escogido

Voz 6 05:38 en Hora veinticinco El día de mañana nadie te podrá quitar lo bailado así que preocupa sólo de lo que te quitan en comisiones de tocar

Voz 0867 05:47 de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que tú ganes más más información en ING punto es ese momento en el que llega el portátil que comprar este por internet del teclado está en chino y reclaman Sierra aclamas Peer parece que el que hablen chino pero esto es es es un momento legalidad de manual desde diez euros al mes siguiente el poder de contar con un abogado tantas veces como necesites llama gratis al novecientos cien seis seis tres

Voz 7 06:17 hola cariño sabes que hace la Policía bajo si han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada

Voz 0867 06:24 nosotros ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuerte

Voz 8 06:29 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece ago calcula online en Securitas Direct punto es recuerda a novecientos ciento trece ciento trece

Voz 3 06:41 peine SER Hora veinticinco

Voz 1715 06:55 mensajes que se han escuchado hoy por ejemplo en El Campillo en Huelva

Voz 0867 06:58 pues eso es una tristeza porque es que ya no podemos

Voz 9 07:01 Ali ni a correré

Voz 6 07:04 podemos sanidad en Zamora donde había nacido

Voz 1715 07:06 Laura el modo hace veintiséis años personas muchas de ellas mujeres se han concentrado para recordar a Laura para recordarnos que siguen teniendo miedo que la mitad de la población no puede vivir libremente no puede vivir desde luego con la misma libertad con la que

Voz 10 07:21 los hombres hacemos ciertas cosas con la que los hombres llevamos la vida diaria

Voz 1715 07:27 la Guardia Civil ha detenido hoy a un hombre por su presunta relación con la muerte de Laura Elmo un ex presidiario que había salido de la cárcel hace unas semanas la última condenar había cumplido por un robo pero años antes lo había sido condenado por un asesinato Ana Terradillos buenas tal

Voz 0125 07:42 buenas tardes la investigación se centra ahora en los interrogatorios al detenido en los resultados de la autopsia yen localizar el móvil de la víctima para reconstruir las circunstancias de la muerte en las últimas horas de vida de Laura lo Elmo el detenido es era el principal sospechoso desde el inicio de la investigación aunque ahora la Guardia Civil tiene que probar su implicación directa tiene setenta y dos horas según fuentes de la investigación lean detenido porque había constancia policial de que quería huir acababa de salir de la cárcel tras cumplir una pena de casi tres años por robo previamente había estado misión por asesinar a una anciana de ochenta y dos años varios vecinos han declarado que el ahora arrestado solía quedarse mirando a Laura incluso ella había manifestado su inquietud por eso a familiares cercanos la Guardia Civil confía en que el cuerpo de la víctima tener restos de ADN del sospechoso

Voz 1715 08:28 fueron lo más relevante que debe ocurrir a partir de ahora es conocer el contenido de la autopsia porque la autopsia determinará porque cómo murió Laura este crimen ha llevado el silencio a las instituciones minutos de silencio en recuerdo a la víctima en el Congreso o en el Senado donde hoy comparecía el presidente Pedro Sánchez

Voz 0919 08:45 todas las fuerzas democráticas debemos reforzar nuestro firme

Voz 4 08:47 compromiso trabajar con absoluta determinación para poner fin a esta lacra la violencia machista es una realidad que sucia nuestro país seguiremos luchando contra ella con leyes que amparen a las mujeres por encima de todo

Voz 1715 09:06 el presunto asesino de Laura lo Elmo o el presunto asesinato de esta joven reabre debates ya conocidos el Partido Popular por ejemplo le pide al presidente que no se en las palabras que acabamos de escuchar y que demuestre con hechos su decisión de proteger mejor a las mujeres lo que decía duros Montserrat ella es portavoz parlamentaria del PP

Voz 1448 09:24 hoy Sánchez ha tenido el descaro de decir que luchara con leyes para amparar a las mujeres hoy Sánchez tiene la oportunidad de retirar la derogación de la prisión permanente revisable la protección y la seguridad no son palabras bonitas ni hermosos twis son leyes firmes y efectivas tiene la oportunidad hoy de retirar el apoyo a la derogación de la prisión permanente revisable esto es lo mejor que puede hacer un presidente de Gobierno para las mujeres de España

Voz 1715 10:03 y una voz más la del líder de Ciudadanos que también cree que hay que avanzar en la perfección del Código Penal para mejorar la persecución de este tipo de crímenes Albert Rivera reclamaba hoy decía medidas

Voz 4 10:13 a la familia de Laura saben esa mujer que ha aparecido muerta con todos los indicios de haber sido asesinada y quiero decir claramente que que damos su pésame nuestro pésame a la familia y sobre todo que España tiene que tomar medidas de verdad en el Código Penal con medidas de seguridad con medidas también precisamente para que las mujeres en general cualquier víctima en este caso se sienta protegida no cabe muerta en manos de nadie así que otra mujer más que ha muerto en este caso se está investigando pero hoy es un día triste para muchos españoles

Voz 1715 10:47 ocho y diez en Canarias pues nada ya está en marcha vamos

Voz 6 10:50 es como yo anticipado la señora letrada que es el acto de la vista para el desarrollo de la declaratoria de jurisdicción que ha sido planteada por todos ustedes como artículo de

Voz 1715 11:01 bueno pues ha comenzado el juicio que nos va a mantener en guardia durante meses y que puede derivar en un nuevo giro de la crisis política catalana ya cuando se conozca la sentencia ha comenzado el juicio contra los políticos independentistas procesados por la consulta del uno de octubre por todo el proceso que precedió a la consulta por todo lo que se vivió después en esta primera sesión las defensas y la Fiscalía han discrepado sobre si el Supremo es o no es competente para juzgar el caso Alberto Pozas en su primer cara a cara con el tribunal los abogados han acusado a la Fiscalía de maniobrar para que el juicio se celebre en el Supremo Hinault en Cataluña

Voz 3 11:39 sucedió se planearon se se convinieron desde Cataluña

Voz 1715 11:45 ha denunciado también que se está priorizando el patriotismo por encima de los derechos fundamental

Voz 0806 11:49 derechos que en opinión de esta parte están muy por encima

Voz 7 11:52 Emma del principio de la unidad de España que se dice se dice proteger

Voz 1715 11:56 la Fiscalía ha pedido que el juicio se celebre el Supremo dice que en todo momento se ha visto justificado que el caso se ha llevado en el alto tribunal según ha explicado Jaime Moreno la principal prueba es que hubo que aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 6 12:06 el resultado implicó un atentado grave al interés general y eso rebasa la competencia de la Comunidad

Voz 1715 12:13 los propios abogados reconocían Pedro que hay pocas posibilidades de que el juicio no se celebre esta mañana en Hoy bueno y la vicepresidenta del Gobierno ha apuntado a la fórmula que permitiría una reunión entre Sánchez Torra la Generalitat pedía una cumbre entre Gobiernos que Moncloa descarta pero no así una especie de mini cumbre en la que participen algunos ministros algunos consejeros

Voz 11 12:33 si no vamos a hacer una reunión de carácter actual de los gobiernos porque el Gobierno de España lo es también de Cataluña no había ningún problema en que no pudiéramos encontrar algún que otro miembro de ambos gobiernos porque necesitamos en Cataluña dialogar necesitamos en Cataluña encontrar salidas lo que no se va a producir es una reunión bilateral porque eso no tiene ningún sentido ni formal ni ella sustancia porque somos el Gobierno de Cataluña nosotros también

Voz 1715 13:00 bueno la vicepresidenta viajó ayer a Barcelona para negociar ese encuentro entre Sánchez y Torra y allí surgió la idea de esa reunión de varios pero no de todos el Consejo de Ministros se celebra el viernes pasan los días y todavía no hay concretada ninguna reunión aunque parece que si alguna pequeña novedad algún avance que vamos a buscar en Barcelona con Pablo Tallón Pablo buenas

Voz 1673 13:21 buenas tardes sí fuentes del guber aseguran que tras la reunión de ayer Calvo aragonés y han seguido en contacto permanente para intentar acordar los términos de la Reunión de momento sigue sin haber nada cerrado insistimos no hay nada cerrado pero segundos cuenta la opción que se va abriendo paso es que en el encuentro además de Sánchez y Torra haya tres ministros y tres leyes y que se celebre el jueves Hinault el viernes de hecho este mediodía el vista preside en aragonés ya se mostraba así de optimista La Sexta que

Voz 12 13:46 creo que estamos más cerca de acordar un formato de Reunión que sea útil he tenga contenidos porque evidentemente tenemos los problemas que son suficientemente importantes para poder hacer esfuerzos entre todos para encontrar el formato más pertinente

Voz 1673 13:59 los segundos cuentan fuentes de Palau una vez este acordada la reunión en sí se va a fijar el orden del día con los temas a discutir y aquí la Generalitat ya ha dicho que querrá hablar de presos también del referéndum

Voz 1715 14:10 gracias Pablo Pedro Sánchez ha comenzado para recibir esta tarde a los presidentes autonómicos del PSOE en plena alarma entre algunos de ellos que han visto cortar las barbas del socialismo andaluz y que no quieren andar remozando las suyas algunos de esos barones critican la estrategia de Sánchez con los independentistas el que ha venido a Madrid el valenciano no está entre los críticos Sima

Voz 0806 14:32 Ximo Puig apoya la estrategia de distensión del Gobierno con Cataluña ya ha querido defender la públicamente antes de su reunión con Pedro Sánchez

Voz 1373 14:39 cree que la bipolarización y creo que la bipolarización y la confrontación permanente no ayuda a solucionar los problemas ya sabemos que ha significado las recetas del pasado ya al menos creo que hay que darle apoyo al presidente del Gobierno la defensa del interés general que está llevando a cabo en el espacio de diálogo que sea abierto que es necesario ver que es necesario

Voz 0806 14:59 el presidente valenciano y el extremeño Guillermo Fernández Vara han ido esta tarde a La Moncloa ambos llevan días respaldando a Pedro Sánchez en público pero no todos los barones están de acuerdo sobre todo por la preocupación creciente por cómo pueda afectarles la relación del Gobierno con los independentistas de quiénes Pedro Sánchez espera el apoyo para sus presupuestos una de las voces más críticas es la del presidente de Castilla-La Mancha que va mañana por la mañana a La Moncloa pero que hoy ya ha dejado dicho lo que piensa Emiliano García Page

Voz 13 15:28 no podemos depender de ellos hay que ser independiente de los independentistas esto creo que sencillo e más sencillo que el mecanismo de un chupete

Voz 0806 15:36 las alarmas han saltado en algunos sectores del PSOE tras el auge de Ciudadanos y Vox en Andalucía a su presidenta Susana Díaz que está en funciones por ahora no la ha convocado Pedro Sánchez

Voz 6 15:46 hora veinticinco el PP cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 7 15:59 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com o la hija que llamaba por

Voz 14 16:10 qué pensar recalaron una alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 8 16:22 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 15 16:34 para OPA el euro ya que la ONCE de diez millones de euros del viernes pasado han tocado en Málaga así que ya sabes juega al euro Jack de la ONCE cada viernes botes de hasta noventa millones de euros

Voz 0919 16:48 a euro ya tutela once millones para dar entrada

Voz 3 16:53 cadena SER Hora veinticinco Pedro Blanco preferí consigo

Voz 1715 17:02 de lo que buscaba o que al menos está cerca de conseguirlo el juez Miguel Florin el que va requisado móviles de periodistas y forzando el derecho al secreto de las fuentes ha ordenado hoy la detención de quien fue jefe del Grupo de Blanqueo de jefatura de Baleares está acusado de un delito de revelación de secretos ya saben que ese juez envió a la policía a dos medios de comunicación para intentar saber quién les había filtrado información del caso Korsakov IS juez va a ser investigado por un presunto delito de prevaricación Radio Mallorca Lucía More

Voz 1315 17:32 este martes ha sido arrestado el ex jefe de la Unidad de Blanqueo de la Policía Nacional de Baleares que investigó el caso y un agente que trabajaban en este departamento están acusados de delitos de descubrimiento y revelación de secretos en la pieza que investiga las filtraciones del sumario del caso cursar los arrestos han tenido lugar en la misma Jefatura Superior de Policía de pan tras negarse a declarar ambos han quedado en libertad con cargos a la espera de comparecen ante el juez mientras acota el cerco sobre las filtraciones el magistrado que las persigue será investigado por varios delitos después de que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas haya admitido a trámite la querella planteada por los dos periodistas a los que les fue requisado el móvil el magistrado Miquel Florida será investigado por delitos de prevaricación judicial contra la inviolabilidad del domicilio y contra el ejercicio del derecho al secreto profesional de los periodistas las actuaciones han sido declaradas secretas

Voz 1715 18:26 bueno el Whatsapp sirve para que lo Labedra por ejemplo compañera de Ibiza me envíe un mensaje diciendo no pronuncia es H final no es Sachs Score Zack efectivamente mal dicho Ikeda rectificado ya no se me olvida en Madrid la justicia ha dado hoy un paso más en su empeño por ganar prestigio abierto juicio a Willy Toledo por sus comentarios sobre la Virgen sobre Dios en Facebook donde prestigia ironía una ironía en la radio no se entiende que puede haber quién la mar interpreté bueno el juez ha decidido seguir con el proceso contra Willy Toledo pese a que la Fiscalía ha pedido que se archive la causa Javier Álvarez

Voz 0689 19:01 la apertura de juicio contra Willy Toledo sólo se sustenta en la acusación de los abogados cristianos que creen que los mensajes de Facebook hiere los sentimientos de los creyentes por ello piden que se condene a varias multas por tres delitos contra la libertad de conciencia los sentimientos religiosos y contra el respeto a los difuntos es la única acusación popular no acusación particular porque incluso la fiscalía ha hecho la marcha atrás en sus propósitos la Fiscalía inició la denuncia en enero pero ocho meses después ya no ve delito dice la fiscal que los dos mensajes de Facebook separados por cierto dos años pueden ser de Dustin dudoso desabrido sin duda irrespetuosos pero no son delito porque no constituyen un escarnio es decir no son una burla tenaz hecha con el propósito de ofender trata dice la fiscal Raquel Muñoz de una opinión y por tanto amparada por la libertad de expresión el primero de los mensajes Toledo sale en defensa de tres personas que iban a ser juzgadas por organizar la procesión del coño insumiso en Sevilla el segundo mensaje el actor da su opinión sobre la festividad del doce de octubre la Virgen del Pilar la música militar los conquistadores etcétera etcétera según la Fiscalía la ley la expresión también ampara las ideas que ofenden o importaban ese es el espíritu de apertura sin los cuales no existe una sociedad el juez en cambio no lo ve así y ordena la celebración del juicio la defensa del actor insiste en que en este país tenemos un Código Penal que facilita que se puede ser acusado simplemente por escribir tacos en sus perfiles sociales se enjuicia a una persona por emitir determinadas opiniones políticas en definitiva se trata de un juicio político

Voz 1715 20:26 aquí en Roma el Vaticano pide a todas las confesó esa episcopales que escuchen a las víctimas de abusos sexuales que se reúnan con ella así que lo hagan antes del próximo mes de febrero por qué porque el Papa ha convocado para ese mes para febrero un encuentro mundial sobre

Voz 0125 20:40 la nueva los organizadores ese encuentro de febrero promovido por el Papa han enviado una carta a las ciento treinta conferencias episcopales de todo el mundo para preparar la cita en la que les piden que mantengan reuniones con las víctimas para reconocer la verdad de lo ocurrido siguiendo el ejemplo de Francisco la Conferencia Episcopal Española asegura que aún no les ha llegado nada pero advierten que nunca informan de encuentros con las víctimas de abusos Un portavoz ha asegurado a la SER que esos encuentros no son públicos ni los ya celebrados ni los que se vayan a hacer en el futuro este portavoz subraya además que el Papa nunca habla de estas reuniones con víctimas y que si se conocen es porque informan los afectados pero no la Iglesia los obispos españoles crearon el pasado octubre una comisión de Juristas presidida por el obispo de Astorga cuestionado por su actuación en un caso de abuso para actualizar los protocolos anti pederastia de la Iglesia de cara a la reunión de Roma en esa comisión no hay ningún representante de las víctimas

Voz 1715 21:33 el presidente del Gobierno ha puesto cifra la subida del sueldo de los funcionarios que pactó el anterior gobierno del PP con los sindicatos

Voz 4 21:38 el Consejo de Ministros que se va a celebrar en Barcelona aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del dos coma veinticinco por ciento para el año

Voz 1715 21:46 dos mil dos con veinticinco por cierto algo más el último informe elaborado por el Consejo de la juez entonces y el dato es sin ninguna duda demoledor casi dos millones de jóvenes entre dieciséis y veintinueve años son pobres no tienen recursos o tienen expectativas inmediatas en una sociedad herida todavía por la crisis con graves desigualdades con una enquistada precariedad laboral Sonia

Voz 1913 22:08 los jóvenes son el colectivo de población con más pobres en nuestro país dos millones en situación de pobreza relativa más de seiscientos mil tienen dificultades incluso para comer y vestir la razón según este estudio son las condiciones laborales los datos hablan por sí solos la tasa de paro juvenil está trece puntos por encima de la media treinta puntos por encima el trabajo temporal siete el trabajo a tiempo parcial esta situación reduce sus posibilidades de emancipación pone en riesgo el futuro del sistema de pensiones pero además según los responsables del informe alimenta un caldo de cultivo preocupantes

Voz 16 22:40 crea una profunda desafección unas desafección social también se traduce en una desafección política caldo perfecto para discursos populistas y muy alejado de lo que entendemos que es una sociedad democrática avanzada socialmente justa solidaria

Voz 1913 22:57 el informe refleja un enorme desequilibrio territorial basta citar que en dos mil dieciséis el cuarenta y cinco por ciento de los jóvenes de Andalucía se encontraban en riesgo de pobreza frente al once por ciento de los jóvenes de Navarra

Voz 6 23:09 a las nueve nos va a acompañar

Voz 1715 23:11 el secretario general de UGT Pepe Álvarez en Hora Veinticinco y la cara de hoy la vamos a dedicar a los anuncios de Navidad Severino Donate tenemos de todas las épocas este es un avance las fiestas Isabel

Voz 17 23:24 el golpe

Voz 9 23:28 Feliz Navidad

Voz 3 23:32 feliz espías

Voz 1715 23:36 os escucharemos todos los analizaremos entrevistaremos a la directora general de creatividad de Macao que es la Agencia entre otras responsables de la

Voz 3 23:44 vigías de embutido

Voz 1715 23:47 con el anuncio de doce meses hasta luego Severino la tertulia de Hoy Miguel Ángel Aguilar Fernando Vallespín Javier de Lucas Éstas son para él las claves de día

Voz 0873 23:57 conmocionados por el asesinato de Laura el buenismo crío que en este momento poco se puede hacer más que releer la editorial de ayer de Ángels Barceló vivir el duelo y acompañar en ese duelo a la familia de la víctima y tener prudencia respecto a la investigación sin precipitarse lo otro tema el día me parece la conmemoración del Día Internacional de las personas migrantes Hinault encuentro mejor manera de conmemorar lo de celebrar que la que proponente profesor del Pueblo en funciones recomendar buenas prácticas en la cogida en las personas irregulares aprender y enseñar los hechos los datos propiciar mejoras correcciones en el sistema de acogida

Voz 1715 24:46 bueno pues esas son las claves de día para Javier de Lucas que luego ampliaremos a partir de las nueve hemos llegado a las ocho veinticinco minutos las siete y veinticinco en Canarias

Voz 6 25:02 ahora en Madrid y Clínica Universidad de Navarra talento y tecnología en el seguro de salud medicina pionera en Europa y seguros de salud con coberturas únicas descubra otra forma de asegurar su salud ahora con ventajas especiales e hijos gratis

Voz 0919 25:16 pese de las condiciones será Koons a punto es Pollán

Voz 6 25:19 me al novecientos quinientos seis novecientos setenta y tres

Voz 1915 25:24 cinco Madrid buenas tardes el PSOE de Madrid dispuesto a apoyar un Gobierno de Ciudadanos para evitar que Vox entre en un hipotético Gobierno de la Comunidad de Madrid tras las elecciones municipales de mayo el secretario general de los socialistas José Manuel Franco hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 6 25:40 literalmente pues apoyarían frascos fueron la primera fuerza política y la gobernabilidad de Madrid dependiendo del apoyo el Partido Socialista yo creo que su seríamos sé que esto va a generar una polémica lo suficientemente responsables como para facilitar un gobierno sino también también pediría la misma responsabilidad por parte de ustedes si somos cómo va a ser la primera fuerza política el Partido Socialista Obrero Español Madrid

Voz 1915 26:03 escondía Franco al portavoz de Ciudadanos Ignacio Aguado que no ha respondido lo mismo Si la situación será al revés y el PSOE queda como primera fuerza

Voz 6 26:10 bueno yo en mayo trabajaré para aglutinar las sus apoyos suficientes para no tener que depender de ellos creo que tenemos la capacidad el proyecto el equipo suficiente para hacerlo vamos a ver si en mayo los madrileños dada la confianza y podemos gobernar la Comunidad de Madrid

Voz 1715 26:23 enseguida vamos con otros asuntos este martes pero antes no

Voz 1915 26:26 echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 20 26:31 pues hasta ahora encontramos a tráfico intenso de entrada la capital por la A uno hasta nudo de mano

Voz 1915 26:37 las sentidos

Voz 20 26:39 en Majadahonda y El Plantío Aravaca en la ronda de circunvalación M cuarenta densidad circulatoria en Coslada hacia era tres en Villaverde dirección a cuatro en el resto de la red vial de la Comunidad de momento a esta hora se circula sin problemas

Voz 21 26:59 dos mil setecientas cincuenta horas de sol cada año dan mucho juego la Comunidad de Madrid impulsa las instalaciones de autoconsumo fotovoltaico en el sector residencial con ayudas de hasta quince mil euros saca ley partido al sol ahorra y mejora el medio ambiente informativo cero doce en la web Comunidad punta Madrid Fotovoltaica mal

Voz 22 27:22 en la clase de Matilda enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables coartan tanto en deshacerse que atascan las tuberías nuestro medio ambiente

Voz 10 27:34 por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua

Voz 22 27:38 Canal de Isabel Segunda

Voz 1915 27:42 el alcalde de Alcalá de Henares pide la colaboración del Ayuntamiento de Madrid y de la comunidad para trasladar los residuos del vertedero de Loeches al de Valdemingómez en la capital hoy les estamos contando que el Gobierno de Carmena ha denegado esa posibilidad porque dicen es incompatible con su plan de gestión sostenible de residuos el alcalde Javier Rodríguez Palacios habla de un fracaso de la política de residuos lleva llevada a cabo por el PP en la Comunidad en los últimos años

Voz 23 28:05 nosotros lo que estamos pidiendo es que otros municipios fueran solidarios pero realmente en la Comunidad de Madrid a que creo que ha enfocado mal este problema porque en las últimas semanas en lugar de diálogo el cabida su enfrentamiento claro mezclado con otras cuestiones como Madrid central de otras cuestiones con el Ayuntamiento de Madrid que han hecho verdaderamente daña dañadas razonada que era el diálogo bajo la tutela de la comunidad

Voz 1915 28:26 ahora es de hecho la comunidad la que tiene la última palabra el Gobierno regional podría actuar por decreto el consejero de Medio Ambiente Carlos Izquierdo

Voz 24 28:32 minan dijo en su momento que va a ser la ciudad de Los abrazos y está haciendo justo lo contrario que es lo que pedimos sensatez al Ayuntamiento de Madrid para que acoja temporalmente los residuos de la Mancomunidad del Este

Voz 1915 28:44 sí escuchen esto hoy la Comunidad ha descartado implantar una normativa que obliga a marcar una distancia mínima entre los locales de apuestas y los centros educativos de la región en toda la comunidad hay cerca de cuatrocientos alone su número ha crecido notablemente especialmente la capital y el portavoz del PP en la Asamblea Enrique Ossorio ha defendido así la legalidad juego

Voz 25 29:03 que el juego es una actividad

Voz 0867 29:06 es un actividad

Voz 25 29:07 qué bien desarrollado pues lleva a las

Voz 0867 29:10 extracción de las personas y por eso jugamos desde los romanos o desde la Edad de Piedra de todo se puede hacer un mal uso la vida el vino es bueno hasta mi cardiólogo me lo recomienda pero hombre si es muchísimo pues es malo para las todo en la vida hay muchas cosas buenas en la vida muchísimas buenas con muchas cosas que haciendo un mal uso de ellas pues eh bueno llegamos a las noches

Voz 1915 29:33 Media con seis grados en el centro de Madrid sigue Hora Veinticinco hasta mañana

Voz 3 29:53 hora veinticinco Madrid

Voz 26 30:01 euros veinticinco Deportes con Ángels Barceló Ike sus calles

Voz 0194 30:09 hola buenas tardes a voy contigo pero déjame que lo salido también a Pablo Morán una Pablo porque haya una noticia importante que afecta a esta casa ahí es que el Consejo de Administración del Grupo Prisa ha aprobado el nombramiento de Javier Monzón como nuevo presidente

Voz 1667 30:22 la propuesta ha partido de la hasta ahora presidenta del Grupo Prisa Manuel Polanco que pasa a ocupar la presidencia de los consejos de Santillana el diario El País prisas

Voz 0919 30:31 odio los nombramientos han sido aprobados por

Voz 1667 30:33 unanimidad entrarán en vigor a partir del próximo uno de enero Javier Monzón hasta ahora vicepresidente del grupo ha asegurado que ha sido un honor ocupar ese cargo junto a Manuel Polanco que ha calificado como una gran satisfacción haber ocupado la presidencia de en esta etapa de consolidación proyección hacia el futuro de hecho los dos han mostrado su satisfacción por el trabajo llevado a cabo en PRISA en sus negocios durante este año y han puesto en valor los planes de futuro diseñados que han comenzado a ejecutarse por el equipo directivo liderado por el consejero delegado Manuel Mira

Voz 0194 31:03 pues Javier Monzón no presidente del Grupo PRISA que quién no tiene entrenador otros tenemos aquí entrenador y ahora avispero quién no timbres

Voz 0919 31:10 el presidente quién no tiene entrenador

Voz 3 31:12 es el Manchester United

Voz 0919 31:15 a esta mañana a Mourinho la situación era insostenible

Voz 0194 31:18 n al Madrid

Voz 0919 31:19 no no va a venir mira hay más posibilidades de que Florentino Pérez sea presidente del Barça de que Mourinho vuelva esto queda grabado queda grabó ahí lo deja tocada la situación en el United era insostenible a diecinueve puntos

Voz 16 31:34 de el líder de la Premier

Voz 0919 31:36 descartado con problemas para meterse entre los cuatro primeros y a pesar de que había clasificado al United para octavos de final de la Champions donde va a jugar ante el Paris san Germain como digo la relación con El Vestuario deteriorada completamente hacía insostenible la continuidad de Mourinho que si queda libre pero no va a venir al Real Madrid no ha sido una sorpresa la destitución de Mourinho la gran sorpresa del día es que el River Plate no estará en la final del Mundialito porque los argentinos han perdido en la semifinal que ha terminado hace apenas veinte minutos en Abu Dhabi han perdido en la tanda de penaltis con el Al Ain el equipo de los Emiratos que con un penalti que ha marcado Ryan has Lan Mohamed que ha pasado ya a la historia del fútbol de los Emiratos elimina al campeón de América River no estará en la final el Alain está en la final donde esperemos llegue mañana el Real Madrid tras vencer en la semifinal que va a jugar ante el casi la japonés pero cuidado que ya ha habido una sorpresa en esta primera semifinal vamos a ver qué pasa mañana el día tiene también Euroliga de baloncesto a las nueve menos cuarto va a jugar el Barça con el Olympiacos si a las nueve y media duelo de dos equipos de nuestra Liga se enfrentan Gran Canaria Baskonia pero queremos abrir el programa con una buena noticia noticia que nos alegra a todos Lucas han Galli delantero de la Real Sociedad sufrió un ictus hace apenas un mes Nos hizo temer a todos por su vida incluso porque tuviera que dejar el deporte bueno pues Lucas han Galli hoy ha vuelto a entrenar con sus compañeros de la Real Sociedad y es una gran noticia Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 33:19 hola qué tal Gallego muy buenas tardes había ido paso a paso poco a poco primero volverá a entrenar en Zubieta en solitario después aumentar la intensidad de ese trabajo y una vez que los resultados de las pruebas que le practicaron dieron positivos con normalidad será el pase de volver con el grupo hoy lo ha hecho con trabajo físico de calentamiento ha hecho trabajo táctico del día a las órdenes de Garitano ya finalizado participando en el partidillo que ha organizado el técnico de la Real se le he visto bien con su carácter garra e intensidad habitual pero parece pronto para pensar que pueda ser convocado frente al Alavés pasado mañana con todo esta noticia ha sido acogida con alegría en el vestuario Diego Llorente

Voz 27 33:55 sí yo me alegro un montón porque bueno es un chico que a pesar de de siempre he visto pues transmite mucha ilusión mi yo me alegro muchísimo porque poco a poco vaya entrando y que los malos tiempos de de atrás pues que dejan el pasado oí sea reincorporar al grupo como como uno más dentro de poco

Voz 1825 34:14 todo apunta a que será convocado por primera vez con la Real después de sufrir ese es el treinta y uno de octubre ya en dos mil diecinueve quizás en el partido de la Real en el Santiago Berna

Voz 1715 34:24 Nos alegramos todos por Lucas Gali a ver si

Voz 0919 34:27 si dentro de nada está jugando con sus compañeros de la Real Sociedad como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de guasa

Voz 10 34:35 qué pasa Gallego que a Mourinho le va a faltar trabajo la vida es un con entrenador otra cosa es que el periodismo esté de su lado

Voz 6 34:43 él no baila el agua nadie

Voz 10 34:45 la OPA rápido en estaño si hubiera para el Racing

Voz 0919 34:49 Santander lo vimos el año que viene si están en arriba lo pueden fichar dejad vuestro mesas

Voz 28 34:55 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte de él panorama opina critica los lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 29 35:11 pues buenas tardes he visto no en la página web de las el vídeo de la salida de protocolo de disco pero cómo quieres que el chaval salude a nadie sin destaca marcando la sustancia al pobre se que yo si fuera él me negaba a jugar y me iba rescindir mi contrato y me iba pues que no se puede tratar así hombre vale que no quieras que no cuenten con él pero no seas tan tan radical logico del chico este este enfado a este con esa cara de mala leche y que no sólo su para ver si se encuentra en fin a ver si mil ha sido el Madrid sinceramente ojalá se fuera de la próxima temporada y ojalá se fuera al Barça que nos dirá poco pronto sobre los pepinos a base de goles y de buen juego

Voz 28 35:49 os hablo de hasta otra el Guaza de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 10 36:00 empezamos

Voz 0919 36:10 pero antes de ir a Abu Dabi el Mundialito de clubes hay que ir a Manchester cómo está el día después de que esta mañana el United anunciase la destitución de José Mourinho que se dice en la prensa que ese dicen el ambiente del fútbol del Ice de las Islas Álvaro de Grado cuéntanos la reacción de la prensa inglés

Voz 16 36:28 esa ha sido la de calificar la etapa de Mourinho en el Manchester United como mala muy por debajo de lo esperado ganó tres títulos en su primera temporada pero en el año y medio después perdió la confianza de su plantilla hay ahora mismo a diez puntos del líder a once de los puestos de la Champions recibió un baño este pasado fin de semana en Anfield con treinta y seis disparos a puerta recibidos e después de haber renovado el año pasado en enero su contrato el Manchester United ha decidido paga Carlos los más de veinte millones de finiquito para el técnico portugués y centrar sus objetivos primero en fichara Solskjaer como técnico interino hasta final de temporada ya salvó al United en aquella final de la Champions en el año noventa y nueve y ahora aspira a salvar la temporada en este curso dos mil diecinueve y por otro lado en contratar a más

Voz 0919 37:17 sino a partir de la próxima temporada

Voz 16 37:19 ese es el reto del Manchester United lo publican todos los medios ingleses Pochettino el próximo objetivo del banquillo

Voz 0919 37:24 Pochettino que gusta a muchos clubes no sólo al Manchester United bueno pues Mourinho no va a venir al Real Madrid lo digo una vez más y vamos con el Mundialito pero antes de hablar del Real Madrid vamos a hablar de la gran noticia la sorpresa en la semifinal River Plate ha caído en la tanda de penaltis con el ala in lo que se tiene que estar diciendo en Argentina ahora mismo José Palacio como ha sido buena

Voz 1038 37:47 muy buena gallego golpe mundial a Rivera así como título ahora mismo el diario Olé en su página web nadie se lo cree en Argentina era favoritismo River Plate al campeón hace una semana y media de la Copa Libertadores aquí en el Santiago Bernabéu ya ha caído los penaltis ante el campeón de la Liga de Emiratos Árabes viene casi por invitación por ser el anfitriona al torneo la Alain ha participado así ha tenido que ganar tres partidos para llegar a la final de hecho Gallego en la Alain en el primer partido al descanso perdía cero tres meritorio empate a trece ganó por penaltis después eliminó a la esperanza de Tunis y ahora ha echado nada más y nada menos que al campeón de América es la tercera vez que pasa esto en un Mundial de Clubes en dos mil diez fue el TP Mazembe el quechua Inter de Porto Alegre en dos mil trece el raya de Casablanca eliminó al Atlético Mineiro Joy ha sido el Alain que ya espera un rival en la final Real Madrid ocasional de

Voz 0919 38:37 sí que la final podría ser Real Madrid Alain pero para ello el equipo de Solari tiene que eliminar mañana al casi Inma vamos con la última hora de los blancos que sean habrán enterado ya de lo de la Laín y que se habrán enterado por supuesto de lo de Mourinho Abu Dhabi Javier Guerra de buenas tardes

Voz 30 38:54 hola qué tal Gallego si se enterado de todo de lo último esta mañana y de lo que tú me preguntabas en esa lo que ha sido bueno la sorpresa la Caixa de River Plate con él

Voz 0919 39:04 Alain que podría ser efectivamente el rival del Real

Voz 30 39:07 si mañana gana al Qassim al que se lo puso muy complicado hace dos años en Japón el estadio de Yokohama donde

Voz 0919 39:12 ganó en la prórroga cuatro dos

Voz 30 39:14 con goles de Cristiano Ronaldo pues estaban en la cena los futbolistas del Real Madrid y ahí se han enterado viendo el partido viendo la prórroga y viendo los penaltis como fallaba River el último penalti de esa forma quedaba eliminado o mejor dicho a luchar por el tercer y cuarto puesto pero evidentemente es una derrota para el equipo argentino el Real Madrid que no se fía del casi Manny mucho menos Solari que recupera a casi todos los futbolistas menos a Mariano el resto están todos incluso a lo mejor Mariano se cae de la convocatoria hay puede meter a un defensa más

Voz 0919 39:44 jugará con el equipo de gala porque a Bale hemos visto muy bien

Voz 30 39:46 Asensio no al cien por cien pero para estar evidentemente en el banquillo así que con Courtois con Carvajal Varane Ramos Marcelo Modric Llorente Kroos Lucas Vázquez Benzema Gareth Bale en cuanto declaraciones esto ha dicho Solari sobre Mourinho será preguntado la sombra de Mourinho siempre está encima del Real Madrid estuvo tres años y sólo ganó una Liga y una Copa del Rey se le preguntaba Solari sobre si en el futuro podría volver lo ha dicho el técnico argentino

Voz 1715 40:15 el la máxima dirección el máximo respeto por todos mis colegas por supuesto a los profesionales con más razón a los que han sido parte de este club y nos han dado alegrías o creo al máximo de su capacidad para que vaya bien podría en inquietar me que allá rumor eso que ríos de especulaciones con respecto al Real Madrid eso sucede cada día y me parece parte de la de la normalidad

Voz 30 40:39 bueno eso sólo esperaba también las preguntas sobre Isco pero cuando se habla del malagueño le tuerce el gesto al técnico argentino que ha negociado fatal el affaire Isco Alarcón que no ha contado con él lo han ninguneado le ha preguntado ya he dicho esto Solari sobre Isco

Voz 1715 40:55 nosotros estamos concentrados en hoy y en el partido que tenemos mañana contra exima en que todos los jugadores estén metidos en eso y así lo veo a él y a todos los demás todos pero cada uno de ellos puede ser determinante en el partido de mañana para que pasemos a la final quería preguntarle si como futbolista le gusta Isco me encanta

Voz 0919 41:14 claro que va a decir dice que no le gusta entonces bueno sería tremendo bueno pues mañana semifinal Real Madrid Qasim al la gran noticia es que el ala in espera en la final ha habido sorpresa con River esperemos que mañana no tengamos sorpresa ocho y cuarenta y un minutos de la tarde esto es hora25 deportes en la SER que pasa con él

Voz 31 41:37 si dices que con línea directa tienes el mejor segura mejor precio nosotros decimos dos palabras

Voz 0919 41:42 llegas tarde todos dos lo sabe línea directa

Voz 31 41:44 no siempre las mejores coberturas siempre al mejor precio garantizado nueve cero dos un dos tres cero once consulta condiciones en línea directa punto com

Voz 0867 41:53 la evolución a quién no le gusta la evolución estoy movimiento constante que iba hacia delante han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor

Voz 32 42:04 los mejor que la que esa es la evolución y compartimos contigo una sociedad más tolerante hoy el compromiso social es patrimonio de todos y eso se llama bien el grupo social once ochenta años de inclusión social contigo hacemos de la evolución una revolución

Voz 7 42:23 hola hija te llamaba porque

Voz 14 42:24 en recalar Osuna alarma para vuestra casa y eso pues porque desde que entraron a robar a mi vecina la del bajo no estoy tranquila así que os apoye a recalar una alarma de Securitas Direct que es la que tengo yo

Voz 8 42:36 protege lo que más importa Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece ago calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 7 42:48 este año haz algo diferente para desear felices fiestas comparte

Voz 33 42:52 vídeos de las mentes más brillantes en BBVA aprendemos fondos punto com para desear a los tuyos son feliz año y ayudarles a que los porque todo lo que aprendemos es una oportunidad para mejorar nuestra vida BVA aprendemos juntos creando oportunidades

Voz 0919 43:15 el deporte en directo Nos damos una vuelta por el Palau Blaugrana donde el Barça juega Euroliga ante el Olympiacos baza necesitado de triunfos apunta de comenzar qué ambiente hay Xavi seis hola hola

Voz 29 43:26 qué tal ha pues no hay muy buena entrada hoy en el Palau Blaugrana parado este partido forman ya que los dos quintetos iniciales con el trío arbitral suena el himno de la Euroliga algo de dudas de urgencia para el Barça que es noveno en estos momentos con seis victorias indianos es quinto con una más con siete Ronan Smith ha sido el jugador descartado Ante Tomic que ha tenido un proceso gripal en los últimos días no está al cien por cien y Olympiacos con Spanoulis y compañía siempre un equipo competitivo queda algo más de un minuto para que empiece en el Palau un clásico Barça Olympiacos GRE

Voz 0919 44:01 a las nueve y media juegan Herbalife y Baskonia después estaremos allí también pero estamos en Barcelona para hablar de Messi al que hoy le han entregado la Bota de Oro como máximo goleador de la última temporada en el fútbol europeo lleva cinco gotas de oro está bien ganar el Balón de Oro un premio con mucho marketing con bueno pues un criterio que nadie sabe muy bien en qué se basa es que la Bota de Oro no tiene ningún criterio el gol y ahí no hay ninguna duda Asier el Bota de Oro ha sido el mejor goleador cinco tiene ya Messi Adrià Alves buenas tardes hola

Voz 0017 44:36 haya o qué tal buenas tardes si es el jugador que más veces ha ganado este trofeo en toda la historia superando las cuatro de Cristiano Ronaldo la temporada pasada Messi marcó treinta y cuatro goles se convirtió en el máximo goleador de Europa y hoy pues ha recibido este premio en Barcelona y en compañía del presidente del Barça Josep Maria Bartomeu de la cúpula deportiva del club de sólo dos de sus compañeros Busquets Sergi Roberto esto decía Messi en el momento de recoger el

Voz 4 45:01 Elio es lo que amo es el pueblo el pero nunca imaginé tanto de cómo es es fruto del trabajo del esfuerzo sobre todo de la excompañera no estoy en el mejor equipo del mundo tengo a los mejores del mundo en su puesto que que todo sea más fácil y que eso pueda conseguir esto esto premio como como también nuestro compañero también lo consiguieron

Voz 0919 45:24 bueno los jugadores del Barça tienen libre hoy y mañana

Voz 0017 45:27 hola y hasta el jueves no empezarán a preparar el último partido del año de este sábado frente

Voz 0919 45:31 al Celta por cierto que se sigue hablando de mercado de futuro para el Barça que hay un jugador importante del París Saint Germaine que vuelve a estar ligado al futuro azulgrana no

Voz 0017 45:40 sí rabiosa esta tarde el periódico francés Le Parisien ha publicado que ya hay acuerdo entre rabioso y el Barça pero la información que tenemos nosotros es que no hay nada cerrado al cien por cien ya hemos contado varias veces en la SER desde el verano que rabiosa es uno de los grandes objetivos del Barça para reforzar el centro del campo entre otras cosas porque acaba contrato el año que viene podría llegar gratis el otro día el director deportivo del París Saint Germain dijo que rabioso se quedará en el banquillo un tiempo porque no ha querido renovar su contrato y lo que podemos contar es que el Barça sí sigue trabajando para traer arrabio al Camp Nou

Voz 0919 46:12 gracias Adrià ayer el Atlético de Madrid quedó emparejado con la Juve en los octavos de final de la Champions pesimismo inicial pero atención hoy han salido a la venta las entradas para el partido de ida de la eliminatoria que se jugará en el Wanda Metropolitano el veinte de febrero locura total los atléticos están a punto de agotar las entradas no son baratas Miguel Martín Talavera hola