Hora 25 (18/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1454 00:19 mercado laboral en estos últimos años ha sido hablar de precariedad de bajos salarios de expedientes de regulación de empleo cuando hemos empezado percibir el crecimiento o algunas señales de que la crisis se quedaba atrás en que se ha traducido hacemos enseguida un dibujo de la situación preguntamos al líder de UGT cuál es su diagnóstico pero antes repasamos otras noticias con Esther Bazán buenas noches buenas noches empezamos con las novedades en el caso de la joven Laura lo Elmo el resultado de la autopsia Ana Terradillos buenas noches buenas noches

Voz 5 00:45 según el resultado de la autopsia neural Telmo murió por un fuerte

Voz 0125 00:48 Paul P en la frente que le podía haber provocado un traumatismo cranoencefálico el golpe mortal según fuentes de la investigación podría haber sido provocado por un objeto contundente como por ejemplo una piedra la autopsia Esther proporciona un dato muy importante que a esta hora adelanta la SER se fija el día de la muerte entre el catorce y el quince de diciembre es decir entre el viernes y el sábado ella Laura desapareció el miércoles la última señal que emitía su móvil era el miércoles a las ocho de la tarde lo que no se sabe todavía existen hallado restos de ADN del detenido en el cuerpo de la víctima una prueba clave para increpar a este principal sospechoso que sigue ahora mismo en dependencias policiales

Voz 1454 01:26 hoy ha habido concentraciones silenciosas en ropa deportiva o quedadas para correr algunas de las iniciativas que se han difundido a través de las redes sociales para reivindicar el derecho ir solas y sentirse libres y sin miedo otra manera de homenajear a Laura esta tarde en Valencia esta noche en Ourense Elena Pérez es una de las organizadoras

Voz 6 01:41 que quiero que la gente entienda que son mujer que soy libre para corres eh que yo no soy el problema que yo puedo correr por el monte sin que nadie me llame que se llama inconsciente au loca o tú por donde corre a qué hora

Voz 1454 01:56 otra noticia más de hace unos minutos en Bélgica donde ha dimitido el primer ministro H después de que se presentaran en el Parlamento una moción de confianza contra su Gobierno Gobierno que estaba en minoría desde la firma hace una semana del Pacto por la Inmigración en Marrakech corresponsal Griselda Pastor buenas noches

Voz 0419 02:10 buenas noches quería gobernar en minoría si con el apoyo de la oposición socialistas y verdes pero la presentación de la moción de confianza ha sido fulminante y el primer ministro echar Michel ha dimitido en Chile

Voz 7 02:22 el noventa y ocho Touch asustadas mucha respete excepto Duc después óptima

Voz 0419 02:33 presento mi dimisión porque mi llamada no ha sido escuchada ha dicho ante los diputados belgas en estos momentos se encuentra ya en el Palacio Real donde al Rey le corresponde decidir si disuelve las Cámaras O'Shea le permite seguir en asuntos corrientes hasta las generales previstas para mayo una crisis vinculada a la firma del pacto de Marrakech por la inmigración que el primer ministro belga quería rentabilizar con el apoyo de la oposición que más exigente de lo que él esperaba le ha exigido sin éxito que modificar el presupuesto pactado con la derecha para dar un giro social que no ha querido dar

el Consejo de Administración del Grupo PRISA ha aprobado el nombramiento de Javier Monzón como nuevo preside la propuesta ha partido del hasta ahora presidente del Grupo PRISA Manuel Polanco que pasa a ocupar la presidencia de los consejos de Santillana el diario El País y PRISA Radio los nombramientos han sido aprobados por unanimidad ahí entrarán en vigor a partir del próximo uno de enero Javier Monzón hasta ahora vicepresidente del grupo aseguró a lo que ha sido un honor ocupar ese cargo junto a Manuel Polanco que ha calificado como una gran satisfacción haber ocupado la presidencia deprisa en esta etapa de consolidación y proyección hacia el futuro de hecho los dos han mostrado su satisfacción por el trabajo llevado a cabo en PRISA y en los negocios del grupo durante este año ya han puesto en valor los planes de futuro diseñados y que han comenzado a ejecutarse por el equipo directivo liderado por el consejero delegado Manuel Mira

Voz 1 04:11 Hora veinticinco

Voz 1454 09:09 la crisis ha convertido a España en una potencia mundial de precariedad laboral la congelación de los salarios los bajos sueldos las horas extras sin pagar a centenares de miles de trabajadores de este país no les ha quedado otra que trabajar más por menos el Gobierno ultima una serie de medidas para mejorar esta situación y negocia con los sindicatos cambios en la reforma laboral de Rajoy para devolver a los trabajadores algunos de los derechos perdidos en los últimos años vamos a hablar de ello en los próximos minutos y lo haremos también la ayuda de Miguel Ángel Aguilar buenas noches Fernando Vallespín buenas noches de porque hoy Javier de Lucas buenas noches hola buenas noches y en la mesa de producción como cada noche Pedro Blanco pendiente esos mensajes de cualquier última hora que se pueda producir a lo largo de esta noche la última de las medidas para

Voz 0194 09:51 comenzar a compensar años de sacrificios de los trabajadores la anunciado esta misma mañana Pedro Sánchez en el Senado Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 09:59 el Angers buenas noches

Voz 22 10:03 bueno en realidad es una medida invitada

Voz 1454 10:05 PP porque forma parte del Acuerdo para la mejora

Voz 22 10:08 del empleo público que el ex ministro Cristóbal

Voz 1667 10:10 Toro firmó con sindicatos en el mes de marzo lo que ha anunciado Sánchez es que el próximo viernes se va a aprobar la subida salarial de los funcionarios que se aplicará hayan no haya presupuestos

Voz 1722 10:22 aprobaremos la subida salarial de los funcionarios del dos coma veinticinco por ciento para el año a esta subida se podrá sumar otra parte variable de cero coma veinticinco por ciento ligada a la evolución del PIB y otro cero coma veinticinco por ciento procedente de fondos adicionales

Voz 1667 10:38 lo que se suma a la subida del salario mínimo interprofesional hasta novecientos euros mensuales que también se va a aprobar en ese consejo de ministros del viernes el portavoz del PP en el Senado Ignacio Cosidó reprochaba poco después a Sánchez que de aprovecharse de los acuerdos del Gobierno de Rajoy no lo decía así exactamente todo

Voz 23 10:55 no de ley aprobada

Voz 24 10:56 por el Congreso cámaras para el Parlamento en esta legislatura

Voz 23 11:00 son proyectos de gobiernos del Partido Popular siete de los reales decretos que al silo con variados son proyectos aprobados promoviendo de Partido Popular bueno usted esa propia de todo pero sinceramente sin ánimo de acritud

Voz 1667 11:11 no simplemente es un poco chupo le espetaba cosido a Sánchez Albert Rivera también lo cuestiona por insuficiente dice que hacen falta otras medidas

Voz 0040 11:22 me parece una medida contradictoria justo en sentido contrario lo que necesita este país así que la medida en concreto no me parece mal porque es actualizar el poder adquisitivo de los funcionarios pero insisto esa misma política económica está siendo absolutamente contradictoria si Sánchez nuestra hundirse lazo una subida de cuotas a los autónomos un incremento general de las bases de cotización de la Seguridad Social eso va a perjudicar la creación de empleo la contratación de autónomos a otros trabajadores y eso va a perjudicar el bolsillo a la hora de llenar un depósito de gasolina o de diésel que desde luego afecta a diecisiete millones de usuario

Voz 1454 11:51 pero el Gobierno todavía tiene pendiente otra promesa promesa en la que Pedro Sánchez insistió cuando todavía estaba en la oposición

Voz 1722 11:59 mi compromiso Albert es derogar la reforma laboral entera el cambio empieza poniendo fin a la reforma laboral

Voz 4 12:05 la vamos a derogar y cambiar de arriba abajo en cuanto lleguemos a Khedira

Voz 1667 12:09 Nuestro compromiso hoy estoy son sólo algunos ejemplos de esa promesa un mensaje que el propio Pedro Sánchez módulo aún a mi me gustaría derogar cuando llegó a Moncloa

Voz 1722 12:19 nuestra intención nuestro interés sería derogar todas la reforma laboral pero hay que ser también realistas y saber que en esta Cámara no hay una mayoría parlamentaria para producirlo pero sí para retocar muchos de los elementos que son más lesivos para eh el mercado laboral producto de su reforma

Voz 1667 12:34 el Gobierno negocia con sindicatos desde este verano Comisiones Obreras avanzó el pasado jueves un preacuerdo para algunas partes sustantivas de esa reforma laboral

Voz 1454 12:44 a Rafa Bernardo buenas noches buenas noches cuáles son los puntos que contempla retocar ese preacuerdo del que hablan los sindicatos

Voz 1762 12:50 pero los asuntos que sobre las que más se ha avanzado en esa mesa de diálogo social a decir de los conocedores de la marcha de estas negociaciones son devolver la prevalencia a los convenios sectoriales sobre los de empresa una situación que invirtió en la reforma laboral también que los convenios colectivos que caduca en sigan prorrogados indefinidamente hasta ser sustituidos por otros frente al límite temporal que fijaba la reforma laboral obligar a que las subcontratas adopten las condiciones laborales de los convenios de sector o de las empresas principales en los contratos de servicios

Voz 25 13:15 sí también volver a reponer el subsidio para mayores

Voz 1762 13:18 cincuenta y dos años que hayan agotado el resto de prestaciones ayudas Un subsidio que el anterior Gobierno endureció entre otras cosas llevándole a los cincuenta y cinco años se busca también restará las empresas parte de las facilidades concedidas con la reforma laboral para hacer es en este caso dando sobretodo más papeles la inspección de trabajo también se quiere que haya un registro de horarios en las empresas para controlar el fraude con las horas extra con los contratos a tiempo parcial la ministra de Trabajo se ha vuelto a comprometer en el Senado esta tarde a que esas medidas salgan adelante respondió a la pregunta de un senador de Unidos Podemos

Voz 1454 13:49 sabe usted también que todas estas cuestiones están de

Voz 14 13:51 atiendo en la mesa de diálogo social garantizo y estoy absolutamente convencida que toda la cuestión es que están encima de la mesa en relación a la modificación de la reforma laboral manda salir adelante y espero que sea con acuerdo la mesa de diálogo social con el mayor acuerdo posible y también con diálogo político con acuerdo político porque se haga usted que cualquier cuestión que queramos llevar al Parlamento no sé si pactamos sacarla por mayoría le ley o bien la convalidación de un decreto ley

Voz 1762 14:22 ahí señalaba uno de los posibles objetivos aunque salga sin acuerdo y el gobierno quiera lanzar esas medidas con con un Real Decreto Ley o con una ley tiene que equilibrar las medidas para conseguir los apoyos necesarios para que por ejemplo parte de la derecha nacionalista no estime que se ha pasado demasiado y por tanto eche para atrás esos decretos de reversión de la reforma

Voz 0194 14:42 no y no les apoye los empresarios auguran que todos estos planes del Gobierno Ana perjudicara el mercado laboral

Voz 1667 14:47 auguran que destruirá empleo el más explícito hasta ahora ha sido el presidente del Instituto de Estudios Económicos José Luis Feito anoche en la presentación de su informe sobre coyuntura económica

Voz 26 14:58 no si se materializara las propuestas del Gobierno en lo concerniente al Salario Mínimo Interprofesional a la negociación colectiva al de es tope de las cotizaciones sociales a la restauración de los registros horarios en las empresas Se cometería un verdadero M el empleo sitio para ser más precisos el gobernador del Banco de España

Voz 1667 15:23 buena llamado no revertir la reforma laboral el supervisor de hecho ha rebajado tres décimas su previsión de creación de empleo para el año que viene dice por el aumento del salario mínimo interprofesional Ia así como a escuchar despachaba el viernes Antonio Gara Mendi el nuevo presidente de la CEOE una pregunta sobre ese preacuerdo entre Gobierno y sindicatos

Voz 0219 15:42 hablábamos si es cierto el tema pues atenta contra la propia negociación contra el propio diálogo social entonces lo que realmente planteamos y dijimos es que si esto es así buena pues que que legisle el Gobierno

Voz 0656 15:54 pero que no tiene mucho sentido que eso se llame diálogo social

Voz 0219 15:56 eso no es a lo social eso es un acuerdo bipartito entre los sindicatos y el Gobierno Pepe Álvarez

Voz 0194 16:02 Secretario general de UGT muy buenas noches empleó Cirio bien es la palabra que ha utilizado el presidente del Instituto de Estudios Económicos José Luis Feito hablando de las consecuencias que tendría todas estas medidas que están negociando sindicatos y Gobierno que les responde

Voz 25 16:17 bueno en realidad los empresarios de este país supo creen que de manera indefinida pueden continuar explotando sin ningún límite a los trabajadores ya las trabajadoras al contrario yo creo que esas me algunas de esas medidas que habéis comentado ayudarán a generar empleo de calidad mejorará el consumo y en absoluto irá contra la creación de empleo en todo caso a mi me parece que en este país es el momento de repartir la riqueza que se está generando las empresas multiplican sus beneficios si no llega a los trabajadores y por tanto razonable revertir la reforma laboral desde nuestro punto de vista Si pudiera ser globalmente mejor somos conscientes de que hay dificultades pero todo caso aquellos puntos que son los que han debilitado la negociación colectiva son los que ha cambiado las reglas del juego son los que permiten que en estos momentos los convenios colectivo no sean el referente fundamental de los salarios en nuestro en nuestro país

Voz 0194 17:20 qué qué implicación tienen los empresarios porque escuchábamos ahora a Gara Mendi criticando precisamente la ausencia de una parte

Voz 27 17:28 sí no no es verdad es decir el toda la información eh creo que está muy bien

Voz 25 17:34 nada excepto la parte que hace referencia a que los sindicatos hemos renunciado a solas con el Gobierno no

Voz 0194 17:40 han negociado sólo ellos

Voz 25 17:42 presentes en todas las no hicieron otra cosa es que los empresarios cuando se habla de temas que no les interesa pues no quieren hablar entonces hay unos documento

Voz 0194 17:52 Ellos hablan de que les excluyen los hemos

Voz 25 17:54 excluido es que no habido ninguna reunión de parte toda la misma mesa ellos conocen todos los documentos y y que el Gobierno ha ido pasando otra cosa es que no estén de acuerdo in siquiera ese dinero era va a negociar los pero no ha habido una negociación bilateral claro y mire si nosotros estuviéramos con la reforma laboral derogada ahí hubieron Gobierno que nos quisiera introducir elementos de reguladores elementos de temporalidad elementos que permitieran que las empresas continúan acumulando beneficios y que no se repartan con los trabajadores igualar digamos lo mismo que ellos pero en todo caso hay que decir la verdad y la verdad es que no ha habido ninguna reunión bilateral entre el sindicato Si el Gobierno sino que hecho todas en la mesa de negociación

Voz 0194 18:43 no les gustan las propuestas a los empresarios a la patronal no les gusta las propuestas que hay sobre la mesa ellos ponen propuesta sobre la mesa

Voz 25 18:49 no no lo han puesto ninguna propuesta sobre la mesa se han limitado a decir que que no pero a mí también me extraña incluso que haya esta posición porque estos temas no son temas nuevos menús discutiendo los dos últimos años también con el anterior gobierno yo no había visto una oposición tan cerrada de la de la patronal y el acabar con la la situación que viven los convenios de caducidad osea por tanto revisor a la duración del convenio de manera indefinida hasta que se sustituya por otro convenio es una cuestión que se había planteado en la mesa que nunca había suscitado tantas complicaciones la prevalencia al convenio de sector sobre el convenio empresa lo que va a generar fundamentalmente es acabar con esta situación de dumping en la que se ha situado en nuestro país que las empresas sobre todo las empresas de servicios integrales a partir de muy pocos trabajadores

Voz 0873 19:43 es que hacer elecciones sindicales

Voz 25 19:46 si hacen un convenio de empresa reventando el convenio del sector hacia hacia abajo y nunca se había visto tan contrarios porque en el fondo con eso lo que conseguimos también es que la competencia sea más leal no haya dumping social como pasa en estos momentos Prudhomme piso del que se produce con salarios de mil euros hay algunas empresas de seguridad que el convenio de Seguridad que está en el entorno de los mil euros y lo han bajado hacia el Salario Mínimo internacional de hecho eh o cuando subo en serio mínimo interprofesional va a haber que revisar muchos convenios de esas personas

Voz 0194 20:23 que han bajado

Voz 25 20:24 bueno pues lo han bajado porque han montado o una empresa después de la reforma laboral han conseguido un comité de empresa de acuerdo con sus intereses y a partir de aquí han firmado un convenio de empresa

Voz 0194 20:39 señor Pérez es posible acabar con la precariedad laboral y se lo digo porque el Gobierno ya el anterior Gobierno actual también hablan de indicadores más positivos en la economía pero la precariedad laboral

Voz 28 20:51 no se modifica es decir los sueldos son los sueldos que son los pobres contrabajo son los pobres contra que son como cómo se acaba como Se revierte

Voz 25 21:00 bueno yo creo que el paquete de medidas que hay encima de la mesa con algunas más que por lo tanto quiero decir que hay algunos temas cerrados efectivamente bonos del Gobierno han tragó papeles a la patronal ya ya nosotros situando cuál es su su posición después del proceso Novoteles pero hay otros que hay que contar tomar el control horario es uno de los elementos fundamentales para poder revertir la situación de la situación de precariedad que se vive en las empresas es decir hoy en día un inspector de trabajo va a una empresa Easy cualquier trabajador que está en la empresa puede estar dentro del horario de trabajo previamente los se sabe cuál es su jornada de trabajo ya alguien puede decir que denuncia el trabajador sí claro y que saca al trabajador denunciando que esté en la calle Iker paguen dos euros de de indemnización necesitamos por tanto que aparte del control horario cuando un trabajador se ha declarado en una situación de ilegalidad una empresa el empresario pueda despedir lo sino que si hay despido improcedente se convierta uno Espido despido nulo por lo menos durante dos años de tal manera que el trabajador pueda denunciar esas situaciones que se viven las empresas de nuestro país ocurre lo mismo con las los contratos a tiempo parcial luego yo creo que hay que ir a una reducción drástica de la actual situación de modalidades de contratación y cuando digo drástica no estoy pensando tres estoy pensando en que reflejen plenamente en las diferentes situaciones que hay en nuestro país que somos un país que hay mucha gente que trabaja temporalmente porque su trabajo es temporal y Dido creo que esta es la gran reforma conocer y podemos volver a la norma

Voz 0194 22:41 ya hay hay otra cuestión que se ha convertido en endémica en en esta crisis la situación de los jóvenes en España quisiera hablar de ello o preguntar de hacer una pregunta sobre ello a partir de los datos Pablo publicados por el Consejo de la Juventud

Voz 1667 22:53 datos absolutamente demoledores casi dos millones de jóvenes entre dieciséis y veintinueve años están en situación de pobreza relativa seiscientos mil a seiscientos mil Se los puede considerar pobres severos representan el treinta y siete con seis por ciento del total de jóvenes españoles la principal causa según este informe es el empleo precario el que hablabais la mayoría en restauración en servicios personales en venta con altas tasas de temporalidad un sueldo medio por debajo de los nueve mil cuatrocientos euros anuales concluya este estudio que los jóvenes españoles están sobre cualificados e infrarroja remunerados para los empleos que desea

Voz 0194 23:31 señoras señores porque él el mercado laboral español lleva años siendo incapaz de ofrecer una salida digna a los jóvenes

Voz 25 23:38 bueno porque el sistema que tenemos de de entrada es decir a la mayoría de las personas que están en una situación de precariedad

Voz 19 23:46 la osó jóvenes son mujeres osó

Voz 25 23:50 en personas de más de cincuenta años que empiezan a aparecer muchas como consecuencia de que las de más de cincuenta años que han perdido el empleo IANS retornaba al mercado de trabajo que retornan con las nuevas condiciones Easy son jóvenes y mujeres pues porque los jóvenes acaban de entrar las mujeres también muchas de ellas rotan de manera permanente no han tenido un con una situación de de de estabilidad ese es el elemento fundamental por tanto las medidas que estamos situando van dirigidas fundamentalmente a los a los jóvenes cómo va dirigido fundamentalmente a los jóvenes el acuerdo que hemos llegado con la patronal de que no haya ningún convenio que tengo salario lo de menos de de de mil euros en el año dos mil veinte justamente van a acabar con esa con esa situación sin control de la Administración esto no es nada fácil

Voz 0194 24:39 déjeme que hay que redoblar los

Voz 25 24:42 otros respecto de trabajo déjeme que abra la tarta

Voz 0194 24:44 Julia a los compañeros que me acompañan a Fernando Vallespín Miguel Ángel Aguilar y Javier de Lucas Fernando de la precariedad de podéis preguntaré si puedo intervenir eh Pepe Álvarez cuando cuando quiera también no tenemos mucho tiempo pero suficiente para para conocer los otros puntos de vista la precariedad laboral se ha quedado como la fotografía fijada de esta crisis en España

Voz 0656 25:02 sí pero yo creo me temo que no es solamente en España no ha yo creo que estamos ahora mismo en una situación en la cual bueno tienes que empezar a tomar medidas eh

Voz 1722 25:12 drásticas por muchas razones

Voz 0656 25:15 no solamente por el problema de competitividad que cada vez es más difícil sino también por qué no sabemos hasta qué punto digamos los los potenciales trabajadores van a estar cualificados para el tipo de Economía eso nos viene encima no con todas las nuevas tecnologías etcétera a mi me parece que eso exige una reflexión muy importante antes has hecho una pregunta que es la pregunta clave sea qué pasa con el mercado la bola en España que cuando cuando en cualquier otro país hay un tres cuatro por ciento de paro y España va a toda velocidad no bajamos del nueve por ciento o diez por ciento o del ocho bueno está en el ocho por ciento parece que ya es un éxito yo creo que eso es es es el yo creo que hay nadie nos ha ofrecido todavía una respuesta correcta no hay creo que tiene mucho que ver con con el tipo de Economía que nosotros tenemos en bueno antes antes te ha dicho no también la temporalidad en muchos empleos que son que son suerte

Voz 0194 26:11 los sectores en los que se emplea la gente los entonces

Voz 0656 26:14 que se emplea luego bueno pues hay una cosa que está clara no hay que España lo que predomina es el sector servicios sector servicios es además el más pues el menos definido la industria es realmente el empleo donde el empleo se puede cuantificar mucho más por las esto

Voz 27 26:29 ahora el trabajo si yo yo yo creo que es un problema de modelo productivo o no

Voz 25 26:34 osa tenemos problemas endémicos que tienen que ver con la formación profesional que y que por cierto este gobierno el propio presidente los Nos citó sino recuerdo mal en el mes de septiembre octubre con la ministra de Educación justamente por por trabajar este tema del que siempre se habla en su mantra Inuncat Se le hinca el diente nunca hay nadie dispuesto a a trabajarlo yo creo que ese es un elemento básico y el otro elemento yo creo que es la Industria nosotros estaremos que mirar hacia la hacia la hacia la industria y mejorar la calidad del sector servicios que por cierto es otra de las cuestiones importantísimas porque eh esto de mirar cada año el año turístico en función de los turistas que vienen no es ni la solución para el empleo para el país para el medio ambiente muchos casos

Voz 19 27:28 Javier

Voz 0873 27:29 bueno la verdad es que mi pregunta es un poco más particular teniendo en cuenta que las claves las a Bella a vosotros a mí me preocupa la escasa atención puede que sea una percepción fruto de mi ignorancia que no sigo con especial atención la acción del sindicato UGT la escasa atención que se presta es del sindicato a la presencia en en sectores como el de servicios y ahora de construcción a trabajadores nacionales

Voz 19 28:01 no necesariamente afiliados

Voz 0873 28:04 sindicatos y me refiero obviamente a emigrar

Voz 0194 28:06 la no Hinault a los irregulares

Voz 0873 28:09 a mí me ha llamado mucho la atención que salvo que yo me equivoque y me disculpo por por esa posibilidad desde el sindicato desde luego a usted no le he escuchado la mar mínima declaración en relación con con la situación terrible padecida por trabajadores trabajadoras inmigrantes marroquíes del sector de la de la fresa que hayan denunciado prácticas de explotación y abuso tampoco el escuchaba la vicepresidenta del Gobierno normalmente tan atenta a la que lo que tiene que hacer a la violaciones de los derechos de las mujeres no no no han escuchado ninguna posición porque bueno pues se trata de te mujeres inmigrantes marroquís sino de afiliado Ny nacionales no me yo la verdad es que estoy decepcionado siento decirlo así por la falta de de ese principio de solidaridad universal que es la base del muy

Voz 1454 29:06 le le damos la opción a Pepe Álvarez de responder

Voz 25 29:09 bueno en realidad yo hablado de ese tema lo siento que lo maya que no me haya escuchado pero en todo caso mi organización en en el ámbito de la fresa de Huelva estuvo trabajando la UGT de Andalucía estuvo trabajando a nosotros y a los trabajadores en activo en nuestro país

Voz 0873 29:33 que son emigra inmigrantes

Voz 25 29:35 estamos exactamente el mismo trato que al resto de de los trabajadores seguramente que podemos mejorar no tengo ninguna duda también seguramente que estos trabajadores están trabajando en empresas donde no hay presencia del sindicato la acción sindical es mucho más difícil donde no hay presencia del sindicato los ocurre lo mismo con muchos jóvenes que no son extranjeros que también están trabajando en el sector servicios donde no hay presencia el sindicato por tanto algunas veces

Voz 1762 30:04 tenemos que acudir para poder

Voz 19 30:06 eh atenderlos Miguel Ángel

Voz 29 30:09 bueno un poco de de este Cabril para decir que una vez más este señor del Instituto de Estudios Económicos este gobernador del Banco de España pues ven solamente un Grammy completamente solamente ven una parte del problema todo lo que sea cualquier subida salarial todo lo quizá cualquier mejora de las condiciones de los trabajadores son un peligro público que hay que cortar de manera es la escuchamos en este y luego no sé cómo es Caballero Ignacio Cosidó después de lo que dijo en bueno como si ahí has sido llamada Ignacio Cosidó

Voz 0194 30:53 es el de los Whats Apps de

Voz 19 30:55 el de Marchena diciéndole

Voz 0194 30:58 al presidente del Gobierno que supone

Voz 19 31:02 sin ningún problema

Voz 29 31:03 pero tiene alguna explicación que ese señor está ahí

Voz 0194 31:06 desde las banda

Voz 29 31:09 está claro tengan calladito perfectamente callado unidad nada

Voz 0194 31:13 pues sí pero es que tienen un problema porque es que resulta que es el portavoz del Partido Popular en el Senado portavoces del que habla

Voz 29 31:19 haya otra portavoz pero sí señor no puede estar ahí

Voz 19 31:23 Pepe Álvarez ante el sí yo lo digo

Voz 25 31:27 de su señor Feito es la voz

Voz 19 31:30 de hecho ha estado trabajando la administración

Voz 25 31:32 de de Aznar de nave yo creo que lo que ha dicho no pues va en la línea de una posición más política que que empresarial yo creo que la medios en este país no mantiene la posición que mantiene este señor y en relación con con el Banco de España a mí me sorprende que el Banco de España tenga una actitud tan beligerante y cuando todos hemos visto que es lo que ha pasado con el Banco de España si lo hubiera tenido en guardar y cumplir sus obligaciones seguramente que algunos de los desaguisados que hemos vivido no los tendríamos pero en realidad la Comisión Europea no ha hecho ningún estudio que diga que el salario mínimo interprofesional España va a destruir empleo yo he tenido la oportunidad de hablar con gente a la comisión porque me asustó llamé para para ver si es que la

Voz 19 32:23 me metía los temas de nuestro país

Voz 25 32:25 es la OCDE sin embargo pues así o todo lo contrario algunos economistas incluso Premios Nóbeles han situado todo lo contrario cosido bueno a mi me parece que que una persona que están política

Voz 0656 32:38 sí

Voz 25 32:38 cuando llega un gobierno oí siguió la senda de la anterior gobierno puede felicitarse no porque quiere decir que que que los en este caso los empleados públicos van a tener una subida del Salario importante no

Voz 0194 32:52 no entiendo esta manera de verdad

Voz 25 32:55 falto de hacer politica Pepe Alva

Voz 0194 32:57 vez muchísimas gracias muchas gracias hasta luego Pablo hasta mañana hasta mañana

Voz 1454 33:25 vas Severino Donate buenas noches nos tenemos que meter publicidad hemos acabado la sección que pronto no obtuvo tenemos que meter publicidad pero sí

Voz 13 33:33 con una queja acabamos de empezar habrá que decir algo antes pero yo creo que lo van a entender lo soy

Voz 1454 33:37 antes hazme caso tú recuerdas lo de ayer pues es que también es tradición la publicidad la publicidad en Navidad tradición no nos va a aguantar nadie contara y bueno pues es lo que hay pues que entre la Navidad admitiendo que la publicidad es la cara más consumista de las fiestas y el escaparate donde la tradición navideña se viste de papel de plata y oropel con iba el buen hacer y la originalidad de las hilos creativos han conseguido traspasar el tiempo y convertir algunos anuncios navideños en memoria del colectivo

Voz 24 34:11 monten buenos a los rituales paganos de los romanos que celebraban el nacimiento del sol invicto Illa Saturno alias es broma

Voz 2 34:21 pero el mar Damon y bondad con mimo vive un mundo judeo andar ameno Rubén antes brazos preciosas

Voz 24 34:35 estamos en las Navidades de los años cuarenta tiempos difíciles los niños sueñan con los juguetes que les traerán

Voz 1454 34:41 los Reyes

Voz 2 34:50 cada vez pues años cinco

Voz 30 34:52 venta Cayetana ha cambiado de nombre

Voz 1454 34:55 tel

Voz 2 35:00 eh

Voz 1454 35:05 presionada por las muñecas Cayetana hay Lolita de todas formas ya hablamos de muñecas la memoria sonora de este país yo creo que ha colocado a otras en la lista también lo estoy

Voz 26 35:15 no no no no

Voz 24 35:20 peticiones del oyente dedicamos este jingels Sara vítores que mañana volverá a estar por aquí por cierto sabes quién escribió estando otra Luis Figuerola Ferretti que fue un grande de la radio

Voz 31 35:31 haremos un hombre a Marte

Voz 2 35:34 cuando me va

Voz 31 35:36 además lo pueden todo

Voz 24 35:39 ya tenemos los juguetes que más le ponemos a la Navidad madre hay que ponerle turrones hecho te has comido alguna vez Curro les Tecla puede él nunca sé lo que hago pero ha comido mucho turrón en cualquier caso el partido sí

Voz 0194 35:58 el tío es amplísimo año mil novecientos setenta

Voz 26 36:06 y cómo se

Voz 24 36:07 estas tarea dando mentalmente la Caca

Voz 26 36:10 que todo el Museo ganase ahí va

Voz 32 36:16 aquí

Voz 33 36:26 sintonía de nuestras vidas y de una época lo queramos o no queramos y con versiones para todos los gustos

Voz 2 36:40 sí a Silvia

Voz 34 36:51 a quién no le gusta la Navidad y los mazapán

Voz 4 36:54 es los turrones los dulces las pastas marquesa

Voz 13 36:56 así que necesitamos para pasar es los turrones las cofradías

Voz 1454 37:02 mi tierra se hace se toma con una copita de cava

Voz 33 37:06 por favor cava de la cosecha del setenta Castell

Voz 4 37:09 la plaza del silencio profundo para hacerle sentir la íntima recompensa que usted merece por su esfuerzo

Voz 1454 37:17 durante años las burbujas Freixenet inauguraron el periodo navideño o eso parecía la cuestión era averiguar qué superestrellas brinda

Voz 24 37:26 haría aquel año feliz en las lejanas la vida desde mil novecientos noventa y tres elegida fue la actriz Kim Basinger luego llegaría la crisis lo nunca visto la marca de cava en dos mil nueve decidió repetir Hanún si sube

Voz 35 37:48 John de la economía en general y de la sociedad española no nos permitía estar insensibles a todo lo que está pasando y lo repetimos pues si la situación no es para ir haciendo grandes producciones con una inversión Narcís

Voz 1454 38:05 dicen que la crisis a cabo y las burbujas han vuelto cada año me dejas que te ponga y otro clásico navideño con famoso a la mesa concreto una famosa casi inmortal escucho me estas fiestas

Voz 4 38:18 son famosas por el buen gusto de la dueña de tienes recursos Seven que ponemos debe ver a Isabel Preysler no quiere cava

Voz 1454 38:28 en un clásico de buen gusto que no puede faltar en su mesa eso seguro

Voz 36 38:32 viva viva viva iba al

Voz 24 38:35 ver

Voz 13 38:42 mejor no le apetece que puede que sí pero a lo mejor no te preocupes que tengo la chispa de la vida

Voz 37 38:49 no

Voz 1454 39:03 hemos mencionado algunas bebidas con alcohol y mezclados con esos anuncios navideños también adquirido yo creo que una etiqueta de clásicos los anuncios de la Dirección General de Tráfico

Voz 1663 39:11 esta Navidad te esperan muchas celebraciones la comida de empresa comidas con amigos las cenas familiares la fiesta de fin de año pero sobretodo te esperan las personas con las que lo celebradas no hagas que te espere en toda la vida esta Navidad

Voz 0194 39:24 no coges bueno pues ya tenemos cava tenemos hidraten esto Ron es mazapanes juguetes buenos consejos como es has comprado lotería pues esto no

Voz 4 39:35 un décimo de dos mil pesetas puede ganar ver de que haya estamos hablando novecientos setenta

Voz 24 39:41 siete luego llegaría el euro y el calvo de la Navidad era mil novecientos noventa y ocho y un actor de la isla caribeña de Trinidad Tobago repartía suerte entre la nieve a ritmo del vas compuesto por Maurice ya para la película Doctor Zhivago y el anuncio de la Lotería

Voz 1454 40:03 la vida ha acabado convirtiéndose en otro de los grandes esperados

Voz 39 40:07 hola soy de la mañana las cinco en Canarias hoy el veintidós de diciembre por fin llegó el día del sorteo de Navidad son las seis de la mañana las cinco en Canarias

Voz 24 40:18 en una versión del Cuento de Navidad de Dickens pasado por el filtro de la película del día de la marmota

Voz 1454 40:23 en realidad se llama Atrapado en el tiempo que nos queda un teléfono para felicitar a la gente

Voz 40 40:28 hola soy feliz Navidad

Voz 0419 40:31 soy feliz Navidad hola acto

Voz 40 40:33 Feliz Navidad mil novecientos no

Voz 24 40:36 siete el niño Enrique Espinosa Edgware el anuncio agotó ir reventó los oídos de los españoles hoy tiene veintisiete años y ha vuelto para no

Voz 0873 40:44 en coches

Voz 2 40:46 hola soy hola

Voz 1454 40:52 deberíamos ir acabando ya con el repaso no piensa en EEUU deja es sólo uno más ha presentado hoy José otro clásico yo creo que sí venga

Voz 11 41:04 hoy en día hacer un chiste Saleta caro que es un lujo que muy pocos se pueden permitir

Voz 24 41:13 el anuncio de Campofrío se mantiene fiel al humor que como todo el mundo sabe es una cosa muy seria la actriz Silvia Abril entra en una tienda carísima a comprar un chiste reciben Antonio de la Torre Eiffel encuesta ICOM Moyá suele ocurrir hay muchos cameos un coro de

Voz 4 41:28 vendidos por todos los tipos de chistes y concluye con esta reflexión

Voz 41 41:34 en que esta tienda exista

Voz 4 41:37 ahora es

Voz 41 41:39 los hace tanto bien no puede ser

Voz 4 41:44 y el epílogo es para el humorista Eugenio

Voz 5 41:50 dos borrachos que estaba en un momento dado

Voz 0194 41:53 Annika Moro ex directora general creativa de Maca en España la agencia que está detrás de este y otros muchos anuncios Mónica muy buenas noches muy bien y ha sido día de presentación yo no sé cuantas veces te This vosotros ya cuántas veces ser reproducidos te anunció

Voz 6 42:08 pues mira hoy es donetes o ya hemos ido Topic en Twitter o sea que la verdad que estamos contentos los datos la verdad que ahora de esta mañana va muy bien así que nada de lo recibido ideas eso es que estamos viendo es algo todavía

Voz 0194 42:26 claro pero pero estábamos haciéndolo a nosotros un repaso a todo de anuncios de la radio de la tele claro pero los anuncios de ahora muchos de ellos son directamente para Internet para las redes

Voz 6 42:37 sí aunque emitan aunque también se emiten

Voz 0194 42:39 cortes clásicos si total

Voz 6 42:42 ha cambiado mucho el consumo no de de contenidos si nosotros lo que estamos es por lanzar los mensajes en redes sociales precisamente veamos también porque tienen una duración mucho más larga monte permite montar una historia que hacemos esto SAR con más soltura que los formados que digamos convencionales que tiene la televisión que son muy cortitos y que donde retenciones distinta noches yo creo que esto nos jugamos son en este caso de Campos ya son tres minutos estás e Ikea igual pero no pero bueno la gente si lo ves te das cuenta de que le apetece ver qué pero con historia y sobre todo que si le gusta lo comparte no entonces como él el gran regalo antes partiendo de la campaña

Voz 0194 43:25 es una cosa que porque una anunció el que sea eh hemos nombrado que que después escucharemos un fragmento porque un anuncio trasciende a la marca se convierte casi en un fenómeno sobre todo pasa mucho con los anuncios en la época de Navidad

Voz 6 43:39 bueno yo creo que es como el objetivo no a nuestras donde la la marca porque oído y se ve quién quién el canje

Voz 0194 43:49 mal trabajo claro

Voz 6 43:51 hago yo creo que en poco que te sale un poquito raro alguna cosa no pero eso también se ganan con el tiempo no al final las marcas tienen una persona alguien y yo creo que los que que tratan de de arraigar sean mucho más en la cultura de la gente en el corazón no lo cuenta buscado otra cosa en los mensajes pues lógicamente tienen que ver con con los productos que venden sino con emociones humanas no y eso es lo que

Voz 0194 44:17 estábamos hablando el anuncio de Campofrío tu Monica citaba sin anuncio de Ikea que es este

Voz 4 44:21 la familia Andrés Lorenzo esta pregunta es para junio que filtros de animales puedes encontrar en Instagram un conejo

Voz 0194 44:32 yo no sé Mónica de características tiene que tener la publicidad navideña un poco explotarla lágrima cita si no

Voz 6 44:41 en ese momento el año estamos con más receptivos a ese tipo de mensajes no eres un poco más tan inciertos donde las emociones este es verdad que aunque todo el año yo creo que no como seres humanos todo el año uno sienten hoy parece eh pero sí que es verdad que este momento yo creo que no es hace que forma receptivos más reflexivo quizá el momento empecé en el caso y que es verdad que comenzó de reunión familiar más que queremos desde el año no que bueno que hemos aprovechado para el mensaje que nos parece pertinente obvio tocamos la moción pero no es un sentido de decirme voy hacer esto bueno la gente para que la gente los acciones que provoca pues igual no pero es una consecuencia no no un objetivo no

Voz 0194 45:28 yo por si alguien no lo sabe el el anuncio y que ha son familias entorno a una mesa que se les

Voz 1454 45:35 pregunta por cuestiones relacionadas con móviles con

Voz 0194 45:38 hables con redes sociales resulta que se las saben todas pero el concurso se tuerce cuando les preguntan

Voz 42 45:43 si saben cuestiones personales de sus padres de sus esposas de sus hijos de sus nietos tus padres cómo se conocieron

Voz 15 45:53 no sé lo siento María te vienen y levantar abandonado cuál es el puesto de trabajo exacto de Cuba

Voz 0194 46:02 Mónica que anunció que me hubiera gustado realizar que no sea que no sea de tu agencia

Voz 19 46:06 uno que ya has visto ya has dicho uy este me hubiera encantado mi alma a lo mejor un clásico

Voz 6 46:12 bueno hay millones dólares millones de campañas maravilloso hablemos de la campaña de Obama que no es pero la campaña de Obama cuando gana las elecciones del famoso Vic han cantado borrosos por Los suaves de esa ciudad captaban a que tiende a niveles maravilla

Voz 35 46:30 eso no puedes Mónica Moro muchísimas gracias y feliz Navidad iba

Voz 1454 46:38 algo ese Nos gran poquito tiempo pero si tenéis algún anuncio mente de todos estos que habéis escuchado Fernando no la verdad es que no estaba intentó recordar pero esto esté sonaba todo

Voz 0194 46:48 y Miguel Ángel de sonaban todos porque yo te he visto que casi los cantabas

Voz 29 46:51 por tierra Mariaire la calidad no tiene fronteras nocturno animales para nadie son mejores

Voz 13 46:57 es que tú Javier alguno que venga a la cabeza lo puede

Voz 25 47:02 añadir ninguna los que a los que ya

Voz 1454 47:05 pero la inmensa mayoría por supuesto bueno llega el momento de de la despedida Seve bueno es que tengo más anuncios escucha

Voz 43 47:16 a mí me den lo mejor Tura Gallina Blanca

Voz 1454 47:25 son preciosos y te aseguro que me quedaría escuchando anuncios históricos durante toda la noche pero tengo que hablar de otras cosas entonces tenemos que poner ya música despedida efectivamente cuál va a poner yo había pensado en en el villancico de Mariah Carey ya ves que lo pusimos ya estamos condenados echarse seamos valientes Ángels intenta lo bueno que sea lo que tenga que ser

Voz 13 48:04 así vaya a la vez me la vuelvo a colar yo me voy con Miguel Ángel

Voz 4 48:36 que acabará por gustarme el villancico este de Mariah Carey Sastre buenas noches también porque si bien es hacer un anuncio te encuentras la misma música que ayer

Voz 0959 48:45 de haberlo sabido tête tête garantizó que no habría venido pero mira mira mira que estabais hablando de anuncios históricos entre ellos el de la lotería he venido corriendo porque quedan sólo cuatro días para el sorteo de la Lotería de Navidad ellos aviso porque siempre hay un décimo que se nos ha olvidado coger el bar de abajo porque no llevaba suelto el del pueblo porque te pasó decírselo a tu madre o el del gimnasio porque como todos sabemos que las todos los días pues ya lo comprará

Voz 4 49:10 en fin que yo sólo aviso porque como toque la lotería no lo hayáis escogido

se suben los sueldos de los funcionarios el año que viene eso ha dicho Pedro Sánchez

Voz 1454 53:45 se suben los sueldos de los funcionarios el año que viene eso ha dicho Pedro Sánchez no es publicidad no no es una noticia la hemos estado comentando hace un ratito la gloria el señor da será revelada

Voz 13 54:00 este Mesías de Händel Kiko y otra vez