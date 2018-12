Hora 25 (18/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:19 el mismo y el Gobierno siguen dándole vueltas a la posible reunión entre Pedro Sánchez y Quim Torra incluso entre consellers y ministros Ciudadanos lleva al Congreso una iniciativa para la aplicación del ciento cincuenta y cinco le pide al Gobierno que el envía un requerimiento al president de la Generalitat como primer paso para la activación del artículo el BP ya saben ni siquiera piensan el requerimiento pero los aplica a ciento cincuenta y cinco por la vía directa ella está mientras el Gobierno sigue apostando por la desinformación primero y el diálogo Después Ciudadanos y PP siguen apostando por la crispación y el enfrentamiento Cataluña les resta votos al PSOE Cataluña le da votos a ciudadanos y algo menos al PP que tiene un rival en el extremo de su derecha que acoge las simpatías de aquellos que siempre pensaron que Rajoy era un blando ellos prefieren el conflicto igual que los independentistas hiper ventilados ser repelen pero se necesitan los unos a los otros ciudadanos y bebé demuestra un importante desconocimiento voluntario o involuntario de la Constitución porque si tanto respetaran St esto que esgrimen constantemente a rogando serán las la potestad de calificar de anticonstitucional listas a quiénes les parezca incluso al partido en el Gobierno sabrían lo saben con toda seguridad que no hay argumentos para la activación del ciento cincuenta y cinco no habido incumplimiento de ninguna legalidad y la previsión de altercados o la previsión de lo que puedan hacer los Mossos no es motivo de momento para nada y no contentos Pablo Casado y Albert Rivera piden ciento cincuenta y cinco indefinido algo que tampoco está contemplado en la Constitución y hasta cuando indefinido quién pone las bases de la desactivación a la espera de los próximos resultados electorales en estos tiempos sobra la gesticulación hice piensa poco en las consecuencias de tanto gesto

Voz 0194 02:40 y es que lo más inmediato nos lleva a una noche más el va donde sigue la investigación de la Guardia Civil que trata de confirmar si el hombre al que ha detenido este mediodía es el responsable de la muerte de Laura la mujer ya saben que salió de su casa en el pequeño pueblo de El Campillo y cuyo cuerpo apareció en el monte a los cuatro días con signos de violencia Ana Terradillos buenas noches qué tal buenas noches Ana de la investigación lo último que sabemos que conocemos es la autopsia que confirma que la causa de la muerte de un golpe en la cabeza dice también y esto es terrible que Laura lo Elmo murió

Voz 5 03:09 entre dos y tres días después de que desapareciera

Voz 0125 03:13 sí terrible en la autopsia proporción este dato muy importante para la investigación terrible como dices de fija el día de la muerte entre el catorce y el quince de diciembre es decir entre el viernes y el sábado Laura desaparece el miércoles la última señal que emite su móvil es eso de las ocho de la tarde cuatro horas después de hablar con su novio acuérdate identificable que iba a correr desde luego es un dato escalofriante que plantea ahora varias opciones que hay que esclarecer que a esta hora los investigadores no tienen claro una la posibilidad por ejemplo de que haya estado retenida dos que es el a dejase viva

Voz 0194 03:48 muriese después es decir que tuviese un golpe

Voz 0125 03:51 la dejasen moribunda en fin son hipótesis que abren los investigadores porque de momento lo único que se sabe es eso que el resultado toxina dice que murió por un fuerte golpe en la frente que le podría haber provocado un traumatismo cranoencefálico el golpe mortal según fuentes de la investigación podría haber sido provocado por un objeto contundente como por ejemplo una piedra eso en cuanto a la autopsia la investigación se centra ahora en los interrogatorios al detenidos siguen en dependencias policiales en lo que se sea localizado en esa casa del arrestado sabes que han estado registrando van a esa práctica

Voz 0194 04:21 de toda la mañana en un dato muy importante

Voz 0125 04:23 analizar el móvil de la víctima este extremo digo que es importante porque si los interrogatorios no dan fruto reconstruir las circunstancias de la muerte en las últimas horas de vida de Laura pueden ser clave en esta investigación el detenido es era el principal sospechoso desde el inicio de la investigación aunque ahora la Guardia Civil tiene que probar su implicación directa tiene setenta y dos horas según fuentes de la investigación le han detenido porque había constancia policial de que quería huir como principal sospechoso y a pesar de que desde la desaparición de Laura había dejado su casa evidentemente estaba localizado también centrado ahora la Guardia Civil confía en que en el cuerpo de la víctima se hallen restos de ADN del sospechoso porque eso Angels de momento no sabemos nada no sabemos si es autopsia revela también que hay restos de ADN del sospechoso en el cuerpo de la víctima del detenido

Voz 0194 05:10 sí se sabe que estuvo en prisión por un asesinato

Voz 0125 05:13 bueno de hecho acababa de salir de la cárcel hace dos meses tras cumplir una pena de dos años y diez meses por robo con violencia previamente había estado también en prisión por el asesinato de una mujer diciembre de mil novecientos noventa y cinco le condenaron por asesinar a una anciana de ochenta y dos años diecisiete años y nueve meses de cárcel por asesinato allanamiento de morada y obstrucción a la justicia en el año dos mil nueve quebranto un permiso penitenciario intentando asaltar a una mujer y un año después reingresó en prisión de forma voluntaria en junio del dos mil quince volvía a entrar en prisión

Voz 6 05:43 el presidente el presidente del Gobierno Pedro Sánchez comparecía esta mañana en el Senado Sastre buenas noches Angels Barceló y aquí Pedro Sánchez se ha referido a este asesinato

Voz 1722 05:51 todas las fuerzas democráticas debemos reforzar nuestro firme compromiso trabajar con absoluta determinación para poner fin a esta lacra la violencia machista es una realidad que ensucia nuestro país seguiremos luchando contra ella con leyes que amparen a las mujeres por encima de todo

Voz 0125 06:11 al escuchar a Pedro Sánchez esta ha sido la reacción indignada ahora la escucharán de la portavoz del PP Dolors Montserrat

Voz 7 06:17 hoy Sánchez

Voz 1448 06:19 ha tenido el descaro de decir que luchara con leyes para amparar a las mujeres hoy Sánchez tiene la oportunidad de retirar la derogación de la prisión permanente revisable la protección y la seguridad no son palabras bonitas ni hermosos twis son leyes firmes y efectivas tiene la oportunidad hoy de retirar el apoyo a la derogación de la prisión permanente revisable esto es lo mejor que puede hacer un preside el Gobierno para las mujeres de España

Voz 0125 06:55 pues hablando de tuits este del número dos del PP Teodoro García Egea ha escrito la prisión permanente revisable salvavidas las leyes están para proteger las libertades de los ciudadanos y no la de los asesinos espero que los que insultaron al Partido Popular para aprobar la prisión permanente revisable se callen de una vez Pablo Casado ha reiterado este mensaje en Zaragoza el presidente de Ciudadanos Albert Rivera pedía medidas de verdad así lo decía

Voz 3 07:17 que éramos su pésame nuestro pésame a la familia y sobre todo que España

Voz 8 07:21 tiene que tomar medidas de verdad en el Código Penal con medidas de seguridad comedias también precisamente para que las mujeres en general cualquier víctima en este caso se sienta protegida no cabe muerta en manos de nadie

Voz 0194 07:35 Ana hablemos de lo que opinan los expertos de lo que dicen las cifras sobre el alcance y los efectos de medidas como es salga que habló el Partido Popular la prisión permanente revisable

Voz 0125 07:44 tendrá áticos profesores de Derecho penales sobre todo funcionó

Voz 6 07:46 varios hemos hablado con muchos funcionarios que trabajan en prisiones y todos coinciden

Voz 0125 07:50 que el aumento de penas no reduce la criminalidad es un recurso electoral fácil claro pero no resuelve el problema de la criminalidad esto lo apoyan datos empíricos de países con penas desproporcionadas inhumanas que no han conseguido bajar las tasas de crimen no nos olvidemos además que España y esto hay que recordarlo es uno de los países con las tasas más bajas de criminalidad la tasa a vídeos desde del cero coma seis por ciento homicidios por cien mil habitantes del año países con penas muy altas tienen tasas de hasta el setenta por ciento con la misma cantidad de visitantes también de forma anual lo que recomiendan estos profesionales bueno pues la mejor política criminal dicen es una buena política social llevar a cabo políticas para prevenir esto cómo evitar la marginalidad y la exclusión social medidas más largas obviamente pero más efectivas para los expertos más allá de que la prisión permanente revisable es contraria a nuestra Constitución que apuesta por la reinserción

Voz 0194 08:41 Terradillos gracias hasta luego buenas noches

Voz 3 08:46 en la concentración esta mañana en El Campillo Zamora la provincia en la que nació

Voz 9 08:51 por eso es una tristeza porque es que ya no podemos salir ni a corre no

Voz 0194 08:56 podemos saber Israel por la calle tienes que estar todo el día con el móvil ya llega a casa yo creo que esto os separa de alguna forma las quedadas

Voz 0125 09:04 qué manifestaciones que se han producido esta misma tarde Iker convocan también por cierto para los días próximos de la tarde por ejemplo la concentración en Valencia o el Sevilla esto decía la portavoz de la asociación feminista

Voz 9 09:14 queremos vivir una vive en paz sin violencia por supuesto también

Voz 10 09:18 tenemos mucho temor a estas políticas de odio del partido Vox que desprecia a las mujeres a inmigrantes y la ley de violencia de género

Voz 3 09:28 en relación también hoy en Orense hablaba Elena Pérez una de las organizador

Voz 4 09:32 sí que quiero que la gente entienda que soy mujer

Voz 11 09:35 eso es libre para correr y que yo no soy que creo el problema que yo puedo por el Monkees sin que nadie me llame que se llama inconsciente o loca o mirar por donde corre a qué hora

Voz 0194 09:48 Javier estaba escuchando a Montserrat y el tuit que ha puesto Teodoro García Egea pensaba con qué facilidad sucumben a la tentación de hacer política con cualquier cosa

Voz 12 09:57 pues lo he hecho con el respeto debido a las personal me pareció una terrible irresponsabilidad y una indignidad las declaraciones de la señora Musharraf aquí el Twitter no hay ningún fundamento para sostener lo que ahí se sostiene y es que de una enorme irresponsabilidad política arrojar responsabilidades como se ha hecho

Voz 1358 10:27 no de un modo tan claro

Voz 12 10:30 cuando no hay la menor conexión pueda que pueda sostener esa imputación gravísima no y luego por otra parte lo habéis dicho yo los expertos que conozco criminólogos profesores de de Derecho Penal Criminología funcionarios lo que te dicen es que ese incremento que por cierto es argumento tampoco es desdeñable que sería anticonstitucional para empezar y estamos hablando de gente que se llena la boca con la defensa de la Constitución pero seré la Constitución que ellos

Voz 0055 11:08 la lectura de la Constitución claro porque esto directamente

Voz 12 11:11 de constitucional lo que están defendiendo y en la defensa de de de de estos argumentos me parece sobre todo impropia de políticos con la responsabilidad que tienen el secretario general del Partido Popular y la portavoz parlamentaria partió

Voz 0125 11:30 Mulán no hay derecho a que agilicen

Voz 12 11:33 así de esta manera y sobre todo no hay derecho también a que establezcan esas imputaciones de responsabilidad directa de de de la de de de de un crimen abominable con con con medidas que por supuesto ni el Partido Socialista ningún otro partido pueden poner sobre la mesa como barrera directa que evite

Voz 13 11:56 dice Fernando si a mí bueno crecido completamente con con Javier y yo añadiría otra cosa Noise que yo creo que que ahora lo que priva en en la política es es el el el intentar aprovechar las coyunturas emocionales para tratar de impactar sobre las emociones no está dejar fuera la racionalidad entonces aquí todos estamos indignados yo creo que bueno a todos afecta muchísimo no este este caso pero pero bueno tenemos que tener la cabeza fría iremos que piensa realmente tenemos que analizarlo dentro del contexto en el que hay que analizar un crimen de estas debemos de estas circunstancias primero ver hasta qué punto esto en España es una cosa habitual o es es excepcional respecto a otros países no lo es incluso antes ha dicho que no esa tasa de criminalidad es es bastante inferior a la de los países de nuestro entorno a este tipo de crímenes ocurren también en Finlandia Dinamarca es decir que yo creo que que que pongamos el foco que tenemos que ponerlo no donde hay que pone el foco no es en las penas aunque la gente quiere venganza no hay que no es en las penas y que pone el foco en la educación sea es decir el problema el el el problema en este caso es que hay un un desprecio hacia la mujer digamos que no no no se valora la autonomía de la mujer en la misma medida en la que se dormía el varón no entonces bueno esto no se arregla con leyes sea no igual que también pues pues muy bien intencionadas que sean muchas de las medidas de violencia de género al final por mucho que se trate de controlar sí sí Un marido quieren matar a su esposa la acaba matando es decir eso es muy difícil de evitar no entonces la única manera es es es una digamos un programa más a más a medio o largo plazo mantener la legislación como está que yo creo que ya es suficientemente elevada además no tratar de apoyarnos fundamentalmente sobre psicólogos no no solamente sobre sobre criminalistas sino que también me parece que es muy importante la psicología que hay detrás es un tipo de machismo no que es homicida en este caso pero que también pues es es agresivo no y eso es lo hay que yo creo que ahí es donde hay que hay como como yo acabo de decir hay que impone

Voz 6 14:10 insisto en eso Miguel Ángel

Voz 1358 14:12 si esta cuestión de cada caso una ley acaso es una catástrofe aparte de que no se legisla en caliente de en frío y entonces esta salida de la señora me parece una cosa completamente sinsentido puedo ir patetismo que la dicha llega por Dios les Calvo es que lo dejen ustedes el descaro claro si usted señora me llama y me portavoz del Partido Popular en el Senado Cosidó es es

Voz 6 14:46 todavía les sigue dando vueltas con la intervención de lo de esta tarde el escenario no no no no estoy de acuerdo contigo

Voz 1358 14:53 sin hacer ningún daño pero para dificultar le cualquier uso de la palabra intolerable entonces a mi me parece que que por ahí pueblos donde dicen estos esta señora no hay que remontarse otomana impulso de la Xunta lo de la ley la condena a no sé qué revisable insinuar es una es una excentricidad que lo vine completamente a cuento y me parece que se podría sí de yo creo que el público estaría deseando que lo sé que que deje de estar alza primado todo lo que sea la la exasperación divisoria hay polarizada me parece que un poquito más de tres

Voz 6 15:42 Mar todo eso lo diría que sean incluso después del asesinato de una mujer de un hecho tan lamentable como este

Voz 0194 15:51 Pedro los oyentes si vamos a escuchar la opinión de

Voz 1715 15:54 dos de nuestros oyentes que han enviado sus notas de voz la primera de ellas pone el acento en la actitud que como ciudadanos debemos tener ante aquellos partidos no lo menciona pero ahora de Vox que proponen cambios en la ley de violencia machista himen la segunda oyente nos relata las dificultades que ella interpreta que va a tener

Voz 3 16:15 su niña que tiene poco más de dos años en el

Voz 1715 16:19 futuro cuando en fin sea mujer y tenía que luchar con todas las dificultades

Voz 1358 16:23 que siguen teniendo las mujeres

Voz 14 16:26 hemos muy en cuenta aquellos partidos que propagaran ir en contra de la ley de violencia de género costó mucho costó mucho en muchas peleamos por conseguir llegar al Congreso de los Diputados defenderla no dejemos que nos lo quiten no dejen desprotegidas lo cierto es que en dos mil diecinueve es muy complicado hija yo tengo una niña de enseñar y medio no acostar decirla que tiene que tener cuidado por la noche tiene estar tranquila que no puede estar sola que seguramente gane menos que un hombre que seguramente no puede ocupar el puesto de trabajo que quiera que seguramente tengan techo en el dos mil diecinueve de verdad algo estamos haciendo muy mal muy mal como sociedad para que esto pase no podemos seguir así necesitamos la complicidad vuestra de los hombres de todos para entender que esto esto no puede seguir así un abrazo Italia de Valladolid

Voz 0194 17:32 algo estamos haciendo muy mal como sociedad venga vamos a a otro asunto la actualidad política gira aún entorno dos escenarios concretos Andalucía con la negociación para formar gobierno y Cataluña donde como Pedro Sánchez llevará este viernes el Consejo de Ministros esta semana llena de hitos hoy dos de ellos y es que ha empezado en el Supremo el juicio al pluses

Voz 15 17:55 el

Voz 3 17:58 vamos a iniciar

Voz 16 17:59 yo anticipado la señora letrada no que es el

Voz 3 18:02 acto de la vista

Voz 16 18:03 para el desarrollo de las víctimas

Voz 1071 18:06 porque eran las cuestiones previas así arrancada cuestiones previas y previsibles tendríamos que decir no hacía falta que fueran los acusados no han ido han ido sus abogados que cuestionan que sea el Supremo donde se tenga que celebrar el juicio Hinault en el Superior de Justicia de Cataluña y ha ido el fiscal que cree que lo que se juega aquí fue un atentado grave al interés de España

Voz 0194 18:24 amén ha ido Alberto Pozas buenas noches todo el día bueno pues esto tiene dos partes las defensas y el fiscal empecemos por las defensas que aunque con matices distintos han venido pedir la misma

Voz 0055 18:34 eso sí once abogados y abogadas que defienden a los dieciocho acusados de este juicio han expresado todos la misma idea que este caso se tendría que haber investigado y que tendría que juzgar no en el Tribunal Supremo no en el parque Villa de Paris de Madrid sino en Cataluña sino del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en el primer argumento que han esgrimido es que todo lo que se enjuicia toda la preparación de la rebelión todos los actos toda por ejemplo la declaración unilateral de independencia todos dio en Cataluña y que por tanto nunca tendría que haber salido de ahí también han denunciado y ligándola con este hecho pues que han existido maniobras por parte de la Fiscalía desde el principio desde la interposición de la primera querella para que el caso cayese en manos del Tribunal Supremo de forma interesada y esto claro obviamente pues antes ha derivado en una denuncia de vulneración de los derechos de sobre todos los encarcelados pero de todos vamos a escuchar por ejemplo a Carlas López que es el abogado de la ex parlamentaria de la CUP en el Parlament a Cataluña Mireia Boya

Voz 17 19:28 pone de manifiesto una voluntad de enjuiciamiento ideológico del independentismo sea forzado la competencia que nadie queda a salvo que nadie te sientas algo que todo el abanico ideológico del independentismo pueda sea sometido a enjuiciamiento de forma conjunta

Voz 0055 19:42 creen que a partir de este primer error este primer error que hay casos Supremo pues todos sus derechos fundamentales han ido cayendo a modo de dominó

Voz 0194 19:50 la otra parte es el fiscal que defiende que el juicio sea en el Supremo por el interés de España

Voz 0055 19:55 dice el fiscal Jaime Moreno uno de los cuatro fijará caso ha defendido Bono ha recordado más bien que el Tribunal Supremo ya pues hasta en cuatro ocasiones a lo largo del último año ha dicho en diferentes autos diferentes escritos que la pues la competencia es del Tribunal Supremo lo ha hecho esgrimiendo el mismo argumento que esgrimió en la querella la Fiscalía ese momento presentada por José Manuel Maza que hay una parte de estos delitos de esta rebelión que se preparó en el extranjero por ejemplo a ese recordaba el título Cat recordaba también la acción que desplegaron la representación de la Generalitat fuera también que esto por supuesto trascendió las fronteras de de Cataluña y un ejemplo que ha puesto y que es un argumento pues algo inédito por parte de la Fiscalía ha puesto como ejemplo el ciento cincuenta y cinco dice que sí fue necesario por parte del Ejecutivo central entonces con Mariano Rajoy a la cabeza aplica el ciento cincuenta y cinco fue porque lo que estamos haciendo los políticos independentistas lo vamos a escuchar era pues afectaba a todo el territorio nacional

Voz 18 20:50 pero es necesario un atentado grave al interés general de España es decir el resultado implicó un atentado grave al interés general y eso rebasa la competencia de la comunidad autónoma

Voz 0055 21:03 después de la Fiscalía después de Jaime Moreno ha intervenido también la representante provisional según han dicho no es la que estará en el en el juicio seguramente por de la Abogacía del Estado que también ha defendido que hay casos en el Supremo

Voz 0194 21:15 ahora Alberto hasta cuándo

Voz 0055 21:16 pues ahora el plazos cortos son veinticuatro horas hasta que se pueden pronunciar digo pronunciar porque no tenemos porque conocer todos los argumentos pero bueno la la decisión que tome el Supremo la conoceremos pronto nos lo dejaron ayer y hoy hemos hablado con más abogados de los de los acusados de todos los imputados incluidos unos dicen lo mismo vamos a escuchar por ejemplo a Jordi Pina pero es que no están nada convencidos de que esta petición vaya a salir adelante

Voz 12 21:40 hay demasiado

Voz 3 21:42 adiós en las propias resoluciones del Tribunal Supremo como para pensar que puede haber una aceptación de está declinando

Voz 12 21:47 yo

Voz 0055 21:48 bueno he dicho Jordi Pina pero ahora cruzando era era

Voz 0194 21:51 Andre veinte eso les quieras

Voz 0055 21:53 los de Raül Romeva ya no están muy convencidos de hecho el Tribunal Supremo y tienen toda la razón los abogados cuando lo dicen ya se llevan pensando en los autos hablando todo el rato del juicio así que en el Supremo pues habrá que esperar la decisión pero desde luego parece claro que ahora no van a decidir de repente que caso tiene que ir al TSJ de cata

Voz 0194 22:10 Alberto gracias hasta luego

Voz 1071 22:13 y mientras el Supremo empezaba el juicio que marcará la temporada política el Gobierno y el Govern hablaban sobre si será posible que se reúnan el presidente y el president solos o el presidente y el president en compañía solos decía a primera hora en Hoy por hoy la vicepresidenta a Carmen Calvo sin descartar la compañía de algunos ministros o con Sellés o que esos ministros con series pudieran tener sus propias bilaterales que es como llaman ahora a lo que toda la vida fueron reuniones

Voz 19 22:36 no vamos a hacer una reunión de carácter dual de los los gobiernos porque el Gobierno España lo es también de Cataluña no había ningún problema en que no es que los pudiéramos encontrar algún que otro miembro de a poco bien no que necesitamos en Cataluña dialogar necesitamos en Cataluña encontrar salidas lo que no se va a producir es una reunión bilateral porque eso no tiene ningún sentido ni informal sustancia porque somos el Gobierno de Cataluña nosotros también

Voz 1071 23:03 calvo que se reunió ayer en Barcelona con per aragonés con el Sartori que le dijeron que ellos no ven una reunión Sánchez Torra aunque no descartan otros formatos de hecho esta tarde hemos conocido que según el Gubern todo apuntaría a que el encuentro se produciría el jueves no el viernes

Voz 0194 23:17 el jueves y que además de los dos presidentes

Voz 1071 23:19 estarían tres ministros y otros tres la fórmula en este momento aunque todavía no está cerrada en aquel Catalunya entrevistaban esta mañana Artur Mas que decía que él prefiere un gobierno de Pedro Sánchez que una alianza entre PP Ciudadanos y Vox no está claro si todo el independentismo comparte este diagnóstico

Voz 4 23:36 también decía más siempre subraya

Voz 19 23:38 de las hubiera abismo que va Open

Voz 1071 23:41 que si desde el soberanismo ha dicho siempre que ellos lo que quieren es hablar hay que montar los escenarios para que los dirigentes políticos hablen Se refería a Sánchez

Voz 0194 23:50 torneo de momento el presidente se está reuniendo con los presidentes autonómicos de su propio partido en los que ya saben tiene en mente

Voz 1071 23:56 los cuales tiene varios críticas de unos si hace unos días Bach y Lambán plantearon la ilegalización de los partidos independentistas hay varios de los barones del PSOE que atribuyen a Sánchez la responsabilidad de la caída del partido en Andalucía por su política con los independentistas bueno esta misma mañana García Page volvió a lanzar un mensaje directo al gobierno de su parte

Voz 20 24:15 para poder incluso dialogar con los independentistas no podemos depender de hay que ser independiente de los independentista esto creo que sencillo más sencillo que el mecanismo de un chupete

Voz 1071 24:29 Sánchez se reúne con los presidentes autonómicos como hemos adelantado y en la SER

Voz 0194 24:32 desde hoy mismo aunque les va recibiendo de uno en uno Nieves Goicoechea buenas noches

Voz 1468 24:37 qué tal Ángels por Ximo Puig que nuestro

Voz 0194 24:39 que discute su política no de negociación en Cataluña

Voz 1468 24:42 claro yo creo que empieza por quizá lo más fácil no lo expresidentes que sí apoyan esta estrategia de calmar los ánimos las declaraciones y enfocar el asunto catalán a medio plazo de otra manera el propio presidente Pedro Sánchez Angers Nos decía el otro día en la copa de Navidad del Palacio de la Moncloa que quedan años para solucionar el encaje de Cataluña pero claro de momento hay que seguir gestionando y gobernando este asunto hay que busca calmar el ambiente dentro de su propia familia de la familia socialista y uno de los fieles a este discurso de apaciguamiento es como decíamos el valenciano Ximo Puig también se ha reunido con el extremeño Guillermo Fernández Vara que no ha ocultado nunca su preocupación por la situación catalana aunque siempre ha dicho que desde la aldea lealtad con Sánchez hijo otro varón preocupado como decíais a la entrada y quizá el más contundente alejado de Sánchez sobre el respaldo independentista es Emiliano García Page que mañana va a ir a Moncloa el irá mañana es el es de los que piensan que para poder dialogar con los independentistas no se debe depender de ellos no Ian es otro tema también que creemos que saldrá en la reunión es lo que estamos viendo en comidas en eventos

Voz 0194 25:49 en copas de Navidad el comentario de muchos

Voz 1468 25:51 veces de pasillo en el Congreso la super domingo de mayo que hará Sánchez si convocará cinco eso no lo hará bueno ya veremos en caso de que no haya presupuesto ya admite estos días que debería convocar antes de lo que él querría que sería el año que viene

Voz 0194 26:06 como pronto en octubre es quizá

Voz 1468 26:08 esto gusta entre poco y nada no a muchos alcaldes y presidentes de comunidad que tienen que pagar creen ellos la factura del discurso menos duro con Catalunya como decía san ya son reuniones bilaterales Susana Díaz no va a venir porque están en funciones Javier Fernández tampoco vendrá que está de salida la semana pasada las entrevistó con los varones que no gobiernan en comunidades autónomas y luego hay dirigentes socialistas también que ellos creen que deberían bien que Sánchez hubiera convocado el Consejo de Política Federal del partido que no lo ha hecho en lugar de hacer estas reuniones bilaterales no

Voz 0194 26:41 tenemos muchos frentes abiertos de cara al año que viene Nieves muchísimas gracias

Voz 12 26:46 gracias hasta luego Sánchez que se ha comprometido

Voz 0125 26:48 Ximo Puig a llevar el Consejo de Ministros en marzo va a Alicante que celebra su octogésimo aniversario como capital de la segunda manga posara

Voz 0194 26:56 la vuelta os pregunto por esa reunión fantasma no Reunión que se pueda celebrar entre Pedro Sánchez V

Voz 1 27:03 hora veinticinco

Voz 0194 32:01 Espín Miguel Ángel Aguilar Javier de Lucas hago aquí una parada en los que de un par de asuntos todavía sobre Cataluña pero como lo estábamos dando vueltas a esa celebración o no de esa reunión que según parece podría ser previa al Consejo de Ministros es decir el jueves el ministro recordemos que es el viernes y que ayer fue motivo de una reunión en Barcelona entre la vicepresidenta Carmen Calvo y el vicepresidente del Gobierno catalán y aragonés a pesar Fernando de la presión de la oposición de Ciudadanos y el Partido Popular no sólo de la presión de la oposición y esto lo comentábamos el viernes que estaba Miguel Ángel en la tertulia sino de la propia presión que el propio Pedro Sánchez tiene dentro del partido el estamos viendo real

Voz 1 32:38 a irse con los barones algunos muy críticos con él por bueno esta voluntad de diálogo que él quiere mantener el quiere seguir manteniendo esta voluntad de diálogo

Voz 13 32:48 hombre yo creo además que no puede salirse de de esa línea no sé que yo creo que sería ahora es cuando sería absolutamente suicida no sea que porque además de daría una carta a la oposición de decir nuestra presión efectivamente hemos conseguido lo que llevábamos buscando etcétera yo creo que tiene que intentarlo todo esa el el problema el problema grave a mi juicio es que la la oposición no tiene una alternativa mejor lo hemos visto ya que es absolutamente inconstitucional no no única explicación del ciento cincuenta eso es ésa no es alternativa entonces bueno lo que está por ver es bueno díganme ustedes qué qué es su hoja de ruta no para resolver el problema catalán y entonces pues a partir de ahí pues yo me siento a discutirlo con los representantes de la oposición y entonces vamos a ver si cojuntamente podemos hacer algo que por lo pronto lo que tiene que hacer en el Gobierno yo creo que está haciéndolo bien en este caso es eso otra cosa es la dependencia del Gobierno de los votos diríamos en que yo creo que son cosas diferentes que eso es lo que preocupa a mi juicio a los a los en varones no es después de las elecciones vándalo entonces que eso bueno pues entonces pero bueno si realmente no están por la labor imagino que mañana uno de los temas efectivamente existe la reunión uno de los temas que tocarán es bueno estáis dispuestos a apoyar el Presupuesto no están dispuestos a apoyar el Presupuesto porque si no estáis dispuestos pues yo ya rompo yo tengo la obligación de seguir negociando con vosotros entre la Generalitat y el Gobierno de España pero digamos que a efectos de lo que digamos de de el de la cooperación en todo lo que tiene que ver con la vida parlamentario pues yo ya me dedico otra cosa no hay bueno incluso puede amenazar con elecciones bueno muy bien según lo hacéis pues pues inmediatamente no yo creo que hay el el el no tiene más yo creo que el Gobierno no tiene no tiene otra otra salida más que esa mantenerse un poco en la política esta de de querer seguir hablando lo que lo dijo muy claramente y Meritxell Batet el el ayer por la mañana puede esas en en Hoy por hoy parece que no

Voz 0194 34:49 ah y el lunes creo que estuvo a no la semana pasada

Voz 13 34:53 bueno me parece que esta semana pero bueno como lo puede ser ayer

Voz 12 34:59 sí

Voz 6 34:59 si la semana pasada tuvo que hasta la semana pasada se debe ser el jueves de la semana pasada lo dijo muy claro que sí pero bueno nuestro voto

Voz 13 35:08 negaciones es tratar es decir es es utilizar la palabra además lo dijo así casi literalmente para intentar entendernos no es decir que tenemos que buscar un entendimiento sí o sí otra cosa es que ellos no deseen entenderse entonces pues bueno efectivamente pues restan paremos no pero no tenemos otra opción y además es que bueno que que alguien en la oposición diga que existe

Voz 6 35:32 alguna otra fórmula más eficaz que está resuelve el problema yo creo la veo Miguel Ángel

Voz 1358 35:39 bueno lo que pasa es que sea que todo el esfuerzo del presidente por la línea en la que está ahí mantenerse ahí pues es es admirable pero pero hay que saber que también eso tiene consecuencias o sea como es visto eso desde de otros sitios sea como he visto eso dentro del Partido Socialista por los otros

Voz 6 36:07 tiene consecuencias electorales para ellos pero incluso entre los partidarios del claro luego con los electores porque

Voz 1358 36:17 los electores el Estatuto de Cataluña es un asunto que que tienen dentro de todos los españoles y eso en fin no sé yo ya no hablo de ese asunto pero escucho lo que me dicen hay en mí me sorprende hasta qué punto eso me está dentro produce hoy esta mañana bueno no quiero sí pero viendo paraca

Voz 6 36:47 no hombre pero es parte de un partido personalidad radiofónica porque que te ha pasado mañana pues me hablaba

Voz 1358 36:57 un taxista no se enfrentan la indignación que tantas veces ese muy este es que hay demasiado odios estoy hay esto está demasiado hay demasiados odiamos demasiado ahí esta situación ya exigieron a la pena no sea una

Voz 0055 37:17 buenos belga

Voz 1358 37:19 este este odio no decae y bueno pues vamos a hacer lo dicen que existiera al antiguo es bueno SSP donde hay más odio entre gentes que aquí convivía

Voz 1 37:34 y a quien quiera

Voz 6 37:40 el último

Voz 1358 37:44 sí

Voz 6 37:44 no creo que que de nadie pero bueno pero si yo amigo es que

Voz 1358 37:51 también eso también tendría consecuencias lo que sí parece que lo veo no tiene quizá ver que ese esfuerzo Meré mérito está haciendo tiene también consecuencias tiene que saber una cosa sobre todo pies tiene que saber con toda claridad que hay que dar una señal al conjunto del país y al conjunto de los que hay que dar una señal tienen que empezar yo le decía a un amigo esta tarde os acordáis mojes es una manera es una pregunta retórica os acordáis de los maquis os acordáis de las zonas donde el maquis tenía fuerza la gente se ponía de acuerdo con el maquis cuando la balanza de la fuerza se inclinaba del otro lado es decir de la Guardia Civil la gente se ponía de acuerdo con la Guardia Civil pero si Guardia Civil no aparecía ya iros que cortaban el bacalao a los maquis

Voz 6 38:57 pues la gente se va con el no entonces

Voz 1358 39:00 te quiero decir es que este asunto de CDR osea la gente no está entrenada adiestrado educada en los valores de la Legión soy valiente era legionario somos gente está entre una pues en el civismo pero sin nadie te echa una mano si estos tipos deciden lo que hay en la calle ISIS las vías del ferrocarril o las vías interurbanas sobre el pues entonces no aparece es cuando aparecen los Mossos pues vienen a repartir golosinas a ver si alguien le falta algo pues entonces se pondrán se pondrán de parte de los CDR muchos

Voz 13 39:45 otros

Voz 1358 39:47 fíjate la barbaridad que no es decir que hubiera el otro día montarán uso Mattel para defenderse

Voz 0194 39:52 Javier

Voz 12 39:53 bueno a mi me parece que que podemos seguir analizando la cuestión en los términos de los tres o cuatro planos el de la concepción de Estado el de el el de las consecuencia para el propio partido el de las consecuencias electorales Si añadir el de la auditorio el de la otra parte pero seguimos hablando pero Sánchez no hablamos de de la otra parte porque claro el señor Sánchez con con con gran concepción de Estado simplemente con un cálculo electoral porque eso no está del todo claro puede adoptar una posición de si tengo que representar hasta el último momento porque no puede echar para atrás la posición de diálogo sobre todo porque las alternativas de estos expertos la técnica del chupete pero que parecen desconocer nociones elementales de la Constitución española sobre

Voz 0125 40:51 cómo ilegalizar partidos Si cosas

Voz 12 40:54 así piensa sacar mira te refieres a

Voz 0194 40:56 hombre a mí me estremece que que que

Voz 12 40:59 que un señor que tiene la responsabilidad de presidente de una comunidad autónoma puede puede decir esto disparate sobre ilegalizar partidos como si esto fuera una cosa de sentarse en La Moncloa ilegalizar el parto digo mandar un recado a al tribunal que lo ilegalice nueve este señor no ha leído la Constitución aunque sabe muy bien cómo funciona el mecanismo el chupete que lo hubieran agradecido el cuando yo no sabía cómo utilizar mi hija pero no es tan sencillo Luis chupete pero el problema para mí es es también este es decir eh

Voz 6 41:32 Nos ha metido a una cosa chupetes mecanismo pero pero siempre te lo mismo el chupete tiene elasticidad Pedro lo digo porque que hay que empezar a decir la cara pero pero mira

Voz 12 41:47 el Ángel me parece que pasa por una farmacia hace mucho tiempo para ver la sección chupetes porque bueno ahora que aquí vamos no hay a mí lo que me preocupa es el señor Torre decir porque el señor Torra va a ser partidario de escenificar el el el escenario de diálogo cuando sabemos que el señor Torra no decide el señor Torres un lo ha dicho él mismo hoy es clarísimo el Vicario de lo que le dice desde lo que le dicta desde desde luego el señor Puigdemont y ayer ha recibido el señor Puigdemont al conseller del Interior y aparte la cúpula de Interior en en váter luego quién quién va a decidir sobre el lago significación de la presión a los Mossos sonó no es el señor Torre entonces no es señor Torre quién decide si les conviene escenificar aunque haya una cierta división dentro del sector soberanista independentista según los días porque el señor Mas Nos han hecho hoy un corte digamos que partidario de de del diálogo pero en Berlín el el una reunión en la que intervino el señor Mas después de del señor Montilla el señor Mas defendió que que señor Torra tenía toda la razón cuando pelaba la vía eslovena y que lo que nosotros interpretamos sobre esa operación a y al había eslovena

Voz 13 43:14 mira porque nosotros somos muy malos y queremos pensar

Voz 12 43:16 por que que el señor Torra es siempre señor belicoso no es decir el el asunto es que por mucho que se empeñara Sánchez por las razones que sea y ante el auditorio que sea con el cálculo que sea en seguir escenificando el diálogo señor Torra lo único que le interesa es escenificar en todo caso que hay una negociación entre dos gobiernos que están a la misma altura y poco más y entonces yo no creo que pueda llevar a a ningún lado esa eficacia

Voz 0194 43:48 dejadme que introduzca tres elementos más el primero lo aporta Pedro desde la mesa de producciones unas declaraciones del Secretario General del Partido Popular

Voz 1715 43:55 te hace un roto en Murcia de número dos del Partido Popular bueno el dice que Pedro Sánchez va a hacer turismo político a Cataluña con la celebración del Consejo de Ministros propone que la policía en lugar de protege al Consejo de Ministros se envía Catalunya para hacer cumplir ley pero escuchas este argumento que decir tiene diría yo poca solidez sobre qué podría hacer Pedro Sánchez con el dinero dice el número dos del PP que se va a gastar en el Consejo de Ministros

Voz 31 44:24 lo que le pido al señor Sánchez es que todo ese dinero que va a dedicar en trasladar el Consejo de Ministros a Barcelona que lo dedica una iniciativa que hemos presentado en el Congreso el Partido Popular para subirle el sueldo al jueces y fiscales en Cataluña que están teniendo verdaderos problemas para desarrollar su la voz en paz es número

Voz 0194 44:42 desde el Partido Popular quién dice estoy otros dos elementos son en el Congreso que se debatía esta tarde una propuesta de Ciudadanos para activaría el ciento cincuenta y cinco

Voz 0125 44:49 mientras en el Parlament otra de la CUP que califica la Constitución como anti demócrata antisocial han votado a favor los partidos independentistas también los común

Voz 0194 44:56 la propuesta de Ciudadanos en el Congreso ha sido rechazada Oscar García buenas noches

Voz 0055 45:00 buenas noches aunque Albert Rivera ha aprovechado para avisar al Govern

Voz 0194 45:03 no de Sánchez de que será responsable de lo que ocurra en Barcelona este viernes Heinz

Voz 0055 45:06 entes si Rivera cree que hay motivos suficientes como para aplicar de nuevo el ciento cincuenta y cinco en Catalunya bueno en concreto para enviar primero al presidente de la Generalitat Akin Torra el requerimiento previo que es preguntarles si acató no la Constitución

Voz 32 45:19 el señor Torra está llamando a la violencia se acaba de apelar a los muertos a la lo ven así tenemos a los Mossos d'Esquadra y a los sindicatos de los Mossos diciendo que ante el corte de carreteras o de estaciones de tren no les dan las instrucciones para actuar

Voz 0055 45:31 sí está todo eso dice Rivera porque no se aplica la Constitución en Catalunya pues dice que es porque Sánchez quieren mantenerse en La Moncloa a toda costa para él eso tiene un precio

Voz 7 45:39 no se dan cuenta que si este viernes hay una desgracia

Voz 32 45:42 sí este viernes se cortan carreteras si este viernes no permite que ese día que se pueda reunir un Consejo de Ministros una nación todo lo que sucede este viernes en Cataluña también es responsabilidad suya

Voz 0055 45:53 Rivera sólo se ha encontrado el apoyo del Partido Popular en la defensa hace su moción porque el resto de grupos la han rechazado comencemos por los nacionalistas y en concreto por el P de Cat cuyo diputado Jordi Xuclá se fijaba en esa advertencia de cara al viernes que hacía Rivera el Gobierno

Voz 7 46:06 es que lo decía con una pasión parece que este viernes se desea que haya conflictos

Voz 0055 46:11 desde Esquerra Jordi Salvador ha llamado a resistir

Voz 7 46:13 tenemos que existimos en circunstancias mucho más adversas que los actuales como lo vamos a resistir a su ciento cincuenta y cinco

Voz 33 46:22 sí lo ha hecho gesto con la mano Aitor Esteban del P

Voz 0055 46:25 TVE ha asegurado que controlar la autonomía no es constitucional

Voz 7 46:28 pues no esto no es posible esto no es constitucional y esto sinceramente en términos políticos más allá de todos es una auténtica barbaridad

Voz 0055 46:39 sí en este sentido el tono más duro lo ha utilizado el diputado de Unidos Podemos Josep Vendrell lo Rivera estos fue

Voz 7 46:45 casi a golpe de Estado no esconder la autonomía de Cataluña mirando la propia Constitución

Voz 0055 46:50 el Partido Socialista ha acusado a Rivera hay también al PP de ser la muleta de Vox el diputado José Zaragoza decía además que no ve motivos para aplicar el ciento cincuenta y cinco

Voz 12 46:59 señor Rivera hechos jurídicos

Voz 7 47:01 justifiquen la aplicación del ciento cincuenta y cinco ustedes con su propuesta banaliza en el ciento cincuenta y cinco

Voz 0055 47:08 en definitiva Angels ha rechazado la petición de Ciudadanos por ciento setenta y cuatro votos en contra frente a ciento sesenta y tres

Voz 1 47:15 a favor de momento el Congreso insta al Gobierno a que active

Voz 0055 47:19 control estatal en Cataluña gracias Óscar

Voz 0194 47:22 hasta entonces el debate en el Congreso unos quedaba todavía un elemento lo vamos a contar después de la publicidad que es la votación que se ha producido hoy en el Parlament hasta Pau rumbo dispuesto y preparado para contárnoslo Paola hola qué tal a la vuelta de publicidad voy contigo vale perfecto porque antes además tengo que saludar a Sara vítores con la ilusión de la Navidad

