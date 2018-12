Hora 25 (18/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 David Fish el debate político se está apartando más de de los hechos por un lado de lo que son las realidades que nos impone digamos la ley también desde luego digamos del momento histórico en el que estamos no sé que bueno pues por lo que respecta a la consciencia yo creo decía antes me parece que era Javier tanto a los que no les gusta cómo podría ser Podemos los Comunes en esta ocasión como a los que dicen defender la capa y espada al final todos hacen una lectura de la Constitución vamos es decir anticonstitucional lo que nada tiene que ver con la constitución de una lectura que les da la gana el piso pero por eso digo que es que nos estamos estamos y hemos entrado en una discusión sobre lo político donde hemos perdido de vista de la realidad y entonces claro la política si no está en la realidad deja de ser política ya es otra cosa Javier

Voz 0873 00:48 claro Fernando pero forma parte la realidad entonces que que aquel que voluntariamente asegura que está al margen de el del marco que delimita el ejercicio real de la política en un país como el nuestro que es la Constitución voluntariamente está diciendo que se separa de la posibilidad de un acuerdo puesto que pone por delante que él no juega las reglas de juego a la que juegan todos los demás y además hay que decir que

Voz 1 01:22 bueno eso es lo preocupante eso es lo preocupante es caro pero lo peor

Voz 0873 01:24 ante también Fernandes yo creo que eso ya lo hizo el Parlament de Cataluña Collbató leyes de desconexión hilo hizo el Parlament y el Gobierno de Cataluña que reiteradamente ha declarado aunque luego cuando le ha convenido sea eh o sea puesto en desacuerdo consigo mismo por utilizar la fórmula el señor Iglesias cuando dice que no comparte su opinión

Voz 1551 01:48 la verdad depende de cómo se puede decir puede decir reniego

Voz 1 01:53 no lo creo dijo pero no comparto piso compartido con otro guiño

Voz 0873 01:58 me pareció un hallazgo lingüístico que evidencian que no está dispuesta a reconocer nunca que se ha equivocado es de esta pero

Voz 1 02:07 pero Javier yo es que te lo vamos torito la razón lo que pasa es que vamos a ver sitúa repudiado ya la Constitución porque quiere seguir debatiendo sobre este instituto supuestamente eso de estar fuera de la realidad ese es el punto

Voz 0873 02:20 Fernando yo creo que siguen estando fuera de la realidad siguen sin asumir que tienen a una serie de personas que están ante un proceso no están procesadas por organizar un referéndum bondadoso y democrático están procesadas porque se han puesto al margen de la Constitución Jan tratado desconectar una parte el país de esa Constitución ha proclamado que desobedece al Tribunal Constitucional y han puesto todos los medios para que esa parte del territorio nacional la Constitución no exista no exista ningún vínculo qué hace real el juego político yo creo que que me parece y con independencia el estrategia política perdón judicial a qué están jugando que me parece clarísimo que es deslegitimar y da por hecho que la partida no se juega en el Supremo sino que se jugará en el Tribunal Europeo y entonces se trata de acumular todos los elementos posibles para es decir que todo lo que se está haciendo es vulnerar reglas básicas que luego van a tener que ser digamos castigadas esa vulneración por el Tribunal europeo lo que pasa es que la partidaria también no sólo eso sino la deslegitimación absoluta del sistema de justicia en España en temas de justicia

Voz 1 03:43 perdona estábamos en Andalucía pero me parece muy interesante delante de Andalucía tendremos tiempo de de de seguir hablando porque seguirán negociando la primera prueba la primera parada la tenemos la semana que viene que tienen que constituirse la mesa del Parlament

Voz 1071 03:56 es precisamente con Andalucía es que lo que decía Miguel Ángel sobre el futuro de Susana Díaz me ha recordado una cosa que nos contó ayer Imma que ocurrió en la copa de Navidad de Moncloa que un periodista Se supone que en broma le preguntó a Pedro Sánchez y que va a hacer para que no se atrinchera en San Telmo o en Andalucía y el presidente al Gobierno respondió supone que era broma

Voz 2 04:14 de ideas

Voz 1 04:16 eres alguna idea tú que tienes el otro día aportaba es la idea de que se celebraba Consejo de Ministros un avión sobrevolando Cataluña a lo mejor tienes alguna idea para entonces Susana Díaz

Voz 3 04:26 es me buenas se bueno esto y acabando de fórmulas mixtas está perfilando no mañana mí

Voz 1 04:33 les a La Moncloa

Voz 0873 04:35 la gente lo debe Javier no creéis que de todas maneras quién tiene las mejores bazas sobre todo en Andalucía Ciudadanos

Voz 1 04:44 las mejores bazas en qué sentido en el sentido de

Voz 0873 04:47 que de que el desgaste a quien perjudican a Partido Popular

Voz 1 04:50 Tarek el el tercero pero el peligro se queda retratado igualmente Ciudadanos no sé pues claro que sí se está tratando de hacer ver claro hace popular le da igual pactar con boya ellos no ellos no pero pero al final en el pacto estarán ellos dos contaban con los votos de Vox déjame que entre en la crónica judicial porque hay un nombre que siempre dan novedades sea el día que sea lo que pasa es que a veces como tanta información queda como un poco sepultado pero estén libertad o en prisión como es el caso y hablamos del ex comisario Villarejo Miguel Ángel Campos buenas noches

Voz 1552 05:26 buenas noches Angels como saben hay un claro

Voz 1 05:29 eso Villarejo y a partir de él hay una ramificación un spin off que diríamos que es el caso

Voz 2 05:33 se de nuestros lo contamos aquí los capítulos de esta

Voz 1071 05:36 el supuesto uso de fondos reservados es decir lo bien porque el escándalo como dices es en fin impresionante no el supuesto uso de fondos reservados por el Gobierno del PP para impedir que la justicia investigar la presunta financiación ilegal del PP

Voz 1 05:49 bueno pues lo último de Villarejo Campos es que la cárcel interviene sus comunicaciones por riesgo que lo que pueda filtrar comprometa voy a decir todavía más al Estado es lo que la idea de de lo que puede llegar a tener o lo que creen que tiene Villarejo

Voz 0873 06:04 sí por orden del director del centro penitenciario de Estremera que creen que puede que

Voz 1552 06:09 Cantaro conculcar la seguridad del Estado con sus supuestas filtraciones de información o grabaciones altas personalidades de este país las fuentes jurídicas consultadas por la SER Ángel siempre han sospechado que Villarejo está detrás de los audios filtrados sobre el Rey Emérito Cospedal o la ministra de Justicia algunos portales de Internet y medios de comunicación pero no ha sido juzgado quién ordenado en este caso la intervención de las comunicaciones sino el director de la cárcel a iniciativa propia una medida para la que está facultado que comporta la vigilancia de su correo visitas llamadas que se mantendrá durante seis meses para ser revisada con posterioridad el director de la cárcel ha comunicado la decisión al propio Villarejo y al juez del caso Diego De Gea quién a finales de mes abandonará la causa y la Audiencia Nacional al renunciar a renovar la comisión de servicio que la mantenía como juez de refuerzo por su enfrentamiento con la Fiscalía Anticorrupción

Voz 1 07:03 y el director de la cárcel puedo hacer esto campos Sin que sin que medien sin que medie ninguna orden judicial

Voz 1552 07:08 ahora sin que medie ninguna orden judicial puede hacerlo por esas razones siempre que lo comunique previamente tanto al afectado como el juez instructor de la causa y lo ha hecho pues muchas gracias y buenas noches más talón a decir algo Miguel Ángel no nos vimos

Voz 1 07:26 vale vale no no luego os quiero preguntar por esto de Villarejo pero era el cierro toda la crónica judicial la completamos hasta el juez abierto

Voz 1071 07:33 a juicio oral contra Willy Toledo empecemos por aquí para quién sin embargo el fiscal pedía archivar la causa por la que está procesado por quizá lo recuerde insultar a Dios y a la Virgen en unos comentarios que hizo en Facebook la Asociación Española de Abogados Cristianos que fue quien inició el proceso pide veintidós meses de multa

Voz 1 07:49 y eso que les contábamos que la Audiencia Nacional ha absuelto a un tuitero acusado de enaltecer el terrorismo Le condenaron a un año de cárcel por tuitear cosas como arriba GRAPO Al Qaeda o Eco

Voz 1071 07:57 la Sala de Apelaciones corrige a una sección de lo Penal de la Audiencia anula la condena

Voz 1 08:03 con este argumento anhelaba dice la Audiencia

Voz 1071 08:05 no es incitar en Mallorca el Tribunal Superior de

Voz 1 08:08 las Islas Baleares va a investigar por prevaricación al juez que ordenó recuerden requisar ordenadores e incluso teléfonos de dos periodistas que investigaban el caso

Voz 1071 08:17 sí admite así este tribunal la querella que presentaron la agencia Europa Press el Diari de Mallorca contra el juez instructor que quiso averiguar de esa manera el autor de una filtración a los medios lo que provocó además de la querella la repulsa de los periodistas que defendieron la libertad de información

Voz 1 08:31 bueno en el marco de esa investigación sobre la supuesta filtración de sumario esta tarde hemos conocido que el juez ahora investigado que se llama Miguel Florin ha ordenado detener al que fuera jefe del Grupo de Blanqueo de la Policía Nacional ha mandado detener por revelación continuada de secretos me paro momento en lo de Villarejo Miguel Ángel porque yo decía antes como tenemos tanta información a lo largo del día lo de Villarejo con el cada día contamos capítulo pero claro es que la operación Kitchen esta este spin off que decimos del caso Villarejo son fondos del Estado que se emplearon para conseguir información que tenía Bárcenas información que comprometía al Partido Popular y altos cargos del Partido Popular que no pasa nada bueno tú crees que iban a pasar página porque me parece un escándalo mayúsculo buscando dónde que va a pesar

Voz 1551 09:17 los bueno pues bueno pasar cosas porque porque ese Villarejo va a acabar vomitando lo que todavía le que se mantengan ese vómito ir de las consecuencias que son óbito va a tener va salir digamos condenas a los que ha

Voz 1 09:39 han empleado esos fondos que esos fondos se de dieron el Ministerio de Interior eso es ministro de interior el secretario de Estado de Interior emires desgastadas señalado pero quizá afecte a Rajoy mismo día mismo

Voz 1551 09:52 ánimos bajos y eso se va a caer encima de ellos y nosotros lo veremos

Voz 1 09:57 a mi nosotros lo veremos y lo contaremos una analizaremos qué te parece el escándalo no es para el escándalo mayúsculo otra a lo que no sé lo que no es es cómo se va a poder bueno vamos a poder formalizar no judicialmente a mí es lo que todavía tengo que ver cómo se puede montar imagino que está a la espera también de tener más información para poder hacer

Voz 1551 10:20 una Inter

Voz 1 10:20 lección que sea además más contundente no pero hoy lo de la la intervención de las comunicaciones más sorprendido que puede hacer directo a mí también por eso les preguntaba que de la cárcel me ha sorprendido mucho no pero en todo caso y conociendo a Villarejo debe tener todo tipo de gadgets de agente secreto con todas las fórmulas posibles si él quiere filtrar más más conversaciones entrará más conversaciones y no tendrá eso perfectamente preparado y además pues no sé en una zapatilla les dice cosas como la gente ochenta y seis estoy seguro de sí

Voz 1551 10:55 ahora aprendido como las cartas que hace enseña no hace muchos años que no juega al mus pero creo que si niñas un ojos es que llevas XXXI Si en la ceja quiere decir que llevas Press Bin ese tipo de cosas a ellos saben darse instrucciones se sin decir palabra sin que quede registrada el menor sonido todo ese beso eso es así eso es eso lo hacía también de San manera los los gánster no es unos días apenas se conoce su no porque es una mirada

Voz 1 11:39 les hacía falta habla de una detenida mirada quiere decir liquida y que parezca un accidente

Voz 1551 11:46 a eso no lo ideal son las películas de Hollywood Que parezca un accidente jamás ha habido aún aún mayor

Voz 0873 11:52 adhiera no sé si quieres añadir algo no a mí me me sorprende la verdad es que no sabía que estaba en las competencias del director de aves esto tampoco John el Inter la interceptación de comunicaciones pero me sorprende algo previo es decir en una prisión a mí me parecía que que una persona de la de las características señor Villarejo debería no debería tener a disposición eso gadgets por complejos que sean

Voz 1 12:19 a lo mejor más que tener el material era en la cárcel lo que lo que de lo que deben intentar entiendo es que dé instrucciones verbales de donde pueden encontrar esos gadgets

Voz 0873 12:29 pero eso significa que aunque puede aliñar el ojo ante un espejo que refleja ese reto que deje fuera de la cárcel que me parece difícil lo más sencillo es decir este señor no de tener teléfono móvil en lugar de intervenir las comunicaciones que me parece el grado más que discutible de intervención entonces si le quitas el teléfono pues ya las instrucciones puede enviar palomas a lo mejor pero también

Voz 1 12:59 María se se le complica déjame que me asomé al exterior primero para conectar con nuestro corresponsal en Roma Joan Solés buenas noches buenas noches años porque el Vaticano pide a las Conferencias Episcopales de cada país son ciento treinta que se reúnan con las víctimas de abusos

Voz 0946 13:12 si Francisco es el jefe de un pequeño estado del Vaticano de apenas medio kilómetro cuadrado de extensión en setecientos habitantes es el líder espiritual de la Iglesia de mil doscientos millones de católicos sí pero la autoridad del Papa es moral o como dijo Benedicto XVI en cierta ocasión no es un monarca cuyos pensamientos o deseos sean ley Francisco ha pedido perdón por los abusos sexuales de una minoría de religiosos pederastas violadores y criminales ha pedido a la jerarquía eclesiástica que escucha que escuche y atienda a estas víctimas y esta jerarquía ha mirado casi siempre hacia otro lado por ello convoca a los presidentes de las ciento treinta conferencias es episcopales del mundo los llama a capítulo a Roma la tercera semana del próximo febrero y además ahora les pide que reciban mi atiendan a las víctimas en sus respectivos países antes de viajar al Vaticano porque es necesario que escuchen que sienten las personas que han padecido los abusos son las violaciones dice Francisco en el texto ha remitido a las conferencias episcopales y además añade que la Iglesia debe hacer frente a este desafío que tiene por delante cada uno debe asumir este desafío añade juntos solidarios con humildad con transparencia en su escrito el Vaticano pide que cada Conferencia Episcopal rellena un cuestionario cuyo contenido se desconoce que lo rellena and y lo mande antes de tres semanas el texto dice textualmente les agradeceríamos obtener una respuesta porque el Papa es el jefe del pequeño Estado del Vaticano Angers pero no tiene autoridad para qué

Voz 1552 14:46 sus deseos sean ley u órdenes sabemos que responden

Voz 1 14:51 ahora te voy a dar una pista lo que responde la Conferencia Episcopal Española Gracia

Voz 2 14:53 el van muy bien porque es otros buenas noches leemos pero

Voz 1 14:56 contado aquí a la Conferencia Episcopal Española por esta petición que hace el Papa para saber si se van a aplicar el cuento

Voz 1071 15:03 de ahí contado a nuestra compañera Adela Molina que están a la espera recibir instrucciones que cuando reciban el cuestionario señaló rellenan sobre las reuniones con las víctimas Un portavoz ha contado que nunca se informa de estos encuentros sostiene que no se ha hecho cuando los sabido en el pasado ni se va a hacer con los que pueda haber en el futuro

Voz 1 15:19 pues de momento esta es la respuesta de la Conferencia Episcopal Española a la petición que hace el Papa Francisco nos queda todavía otra conexión en este caso con el Reino Unido Londres Begoña Arce buenas noches porque Begoña con lo que costó llegar al acuerdo del Brexit con la Unión Europea hoy parece que Londres prepara el terreno para un Brexit sin acuerdo y eso que a mí me ha llamado muchísimo la atención incluye incluso por lo que pueda pasar movilizar a tres mil quinientos militares

Voz 0273 15:44 sí por lo que pueda pasar por qué el Gobierno británico se prepara para lo peor para el caos que puede provocar un Brexit sin acuerdo cuando estamos a ciento un días más bien a cien y dos horas antes de la salida oficial del Reino Unido de la Unión Europea y sin visos de que el Parlamento vaya a aprobar el pacto para el Brexit alcanzado por Theresa May con Bruselas desde el Ejecutivo se insiste

Voz 1 16:07 que la prioridad sigue siendo sacar adelante el acuerdo

Voz 0273 16:09 pero al mismo tiempo el Gobierno aceleran los planes para una ruptura por las malas eso incluye la distribución de dos mil millones de libras dos mil doscientos millones de euros entre diferentes ministerios el envío de cartas a ciento cuarenta mil empresas con instrucciones para que tomen medidas necesarias en caso de un corte sin más con la Unión Europea y la posible inmovilización de tres mil quinientos militares activos y en la reserva como ha anunciado esta tarde en la Cámara de los Comunes el ministro de Defensa Gavin Williamson

Voz 2 16:40 sí fans en Price

Voz 4 16:42 mismo estamos preparando planes de contingencia y lo que vamos a hacer es poner en alerta a tres mil quinientos miembros de personal regulares y de reserva para ayudar

Voz 0273 16:52 cualquier departamento del Gobierno que lo necesite bueno los servicios sanitarios han empezado a almacenar medicinas el Gobierno publicará una guía informativa de más de cien páginas en los próximos días sobre posibles problemas de los ciudadanos que pueden ir desde el caos de tráfico en los puertos problemas con los billetes de avión aumento de las comisiones en las tarjetas de crédito en fin hay diputados sobre todos los que están a favor de la permanencia que creen que todo esto son tácticas de Theresa May para meter miedo una forma de presionar a los parlamentarios para que terminen aceptando su pacto en la votación que tendrá lugar en tercera semana de enero y evitar así una salida catastrófico

Voz 1 17:31 veremos si puede ser una conselleria Begoña es una cosa Miguel Ángel Moratinos

Voz 1551 17:36 que aquí con motivo de este asunto de Cataluña o de otro asunto que pueda suceder pues en no sé en Cartagena el Gobierno decidiera movilizar en mil quinientos mil quinientos militares que que que seguía nosotros pues mira como cada María cómo queda María Puigdemont qué cosas escucho haríamos es tremendo y sin embargo por una vez mira que me cuesta pero digamos que que acierto tuvo Zapatero con la Unidad Militar de Emergencias eso es lo que no tienen los británicos más vamos por delante

Voz 1 18:11 luego ya seguiremos informando

Voz 2 18:13 pero luego cada noche

Voz 1 18:16 en que llamamos a la directora o el director de un periódico para que nos cuente su portada al día siguiente esta noche vamos a preguntar por la primera de mañana del Diario de Mallorca María Ferrer su directora buenas noches

Voz 1482 18:27 buenas noches porque entiendo que en la portada

Voz 1 18:29 va va todo lo relacionado con el caso cursar

Voz 1482 18:32 efectivamente seguimos informando de estos últimos acontecimientos yo y con dos novedades en primer lugar es nuestro titular principal el Tribunal Superior ha admitido a trámite la querella que interpuso el Diario de Mallorca Europa Press cuenta la incautación de material de trabajo teléfonos móviles ordenadores por parte de nuestros periodistas y esto significa que se abra una investigación al juez que tomó esta decisión por los supuestos delitos de prevaricación de inviolabilidad de un domicilio y de vulneración del secreto de los periodistas también llevamos a portada la noticia de que a partir de esta investigación creemos de los datos que se hayan podido tener de los del material de los periodistas por lo menos dentro de esta investigación hoy se han sido detenidos dos de los principales investigadores en contra de Bartolomé cursa el anterior jefe del Grupo de Blanqueo y una de los agentes

Voz 1 19:33 pues María cómo lo mismo crecía Begoña Arce seguiremos informando porque habrá habrá tema para largo muchísimas horas

Voz 5 19:38 bueno así que luego Sastre antes

Voz 1 19:42 el cuaderno de frases una noticia que afecta a esta casa si el

Voz 1071 19:45 el seco de Administración del Grupo Prisa ha aprobado el nombramiento de Javier Monzón como nuevo presidente la propuesta ha partido del hasta ahora presidente Manuel Polanco que pasa a ocupar la presidencia de los consejos de Santillana del diario El País de Prisa Radio los nombramientos han sido aprobadas por unanimidad y entrará en vigor a partir del próximo

Voz 1 20:00 uno de enero dicho lo cual ahora sí cuaderno

Voz 1071 20:03 tras el verde ya la escuchamos ayer hombre realidad no es por volver a ponerla pero pocas

Voz 2 20:09 que dejen de hablar de asesinatos de toros asesinatos de truchas o asesinatos de corzos por favor

Voz 1071 20:16 que mañana es el día en que el PP preguntará en el Congreso al Gobierno por la caza por la pesca ya está por la Navidad va a ser la sesión de control de momento esta noche a lo que hay es la tradicional cena de la Asociación de Periodistas Parlamentarios a esta hora está hablando la presidenta del Congreso Ana Pastor premios que se dedican a los políticos que mejor que peor soporta con la prensa la mejor oradora por cierto ha sido Ana Oramas ambiente navideño como el que había la copa de Navidad que ofrecía la alcaldesa de Madrid acompañada de David Broncano que dice que ha puesto el nombre de Manuel Carmena en foro coches le iba contando con ella al lado lo que iba apareciendo ahí en ese foro

Voz 6 20:52 suponemos que hoy tranquilo

Voz 7 20:57 bueno

Voz 2 21:00 esa

Voz 6 21:15 creo que sí

Voz 1071 21:25 bueno el presidente de los Estados Unidos ha ordenado de manera formal al Pentágono que cree una fuerza militar para el espacio va a ser la sexta división del Ejército americano el Congreso aprueba el proyecto quiero de este quiere destinar le ocho mil millones de dólares en los próximos para el espacio para el espacio unas extrañas

Voz 2 21:44 me habla

Voz 3 21:46 estamos donde estamos gastando nosotros nos íbamos a ir

Voz 1071 21:51 al final por bueno para contarte esta noticia necesitó una canción de fondos villancico

Voz 8 21:58 pese a que no volviese Acorán Mariah Carey

Voz 2 22:05 Príncipe de Bel Air Carrión personajes aunque cuando se esta canción baile que nunca el príncipe pues eso que te has perdido el caso es que el actor que lo interpretaba Alfonso Ribeiro se ha querellado contra los creadores del popular videojuego for night porque dice que están planteando el baile que hacía él el que hacía siempre que sonaba esta canción de es verdad que son baile muy particular muy propio cree que se puede querellarse contra quién de la vida mare nadie más puede bailar lo de la misma manera según él con esas características lo ese su propia

Voz 9 22:37 si no ir a un villancico

Voz 2 22:45 pero yo te lo agradezco pero los hombros me voy a traer a Barry White vemos esta semana guía que estamos prenavideña esta día con una porque la actualidad no nos lo agradecen nosotros nosotros con la música Ramoneda

Voz 9 23:14 el dietario

Voz 10 23:16 el día a día se repiten los mismos mensajes Pedro Sánchez ofrece diálogo sereno y sosegado a Cataluña en busca de una solución que sabe que tardará el PP la vía represiva unilateral es decir el ciento cincuenta y cinco Parker no debería ser muy difícil para el independentismo saber cuál de estas dos vías le conviene y sin embargo hay una minoría irredenta no ajeno al presidente Torra que todavía cree en el cuanto peor mejor parafraseando Lenin podríamos decir que es una enfermedad infantil del soberanismo el oportunismo del PP lo respetan y el luto Dolores Monserrat salta sobre la muerte de Laura el vuelvo para atacar al presidente Sánchez de defender la prisión permanente oportunismo demagógico es la figura la obligación de los políticos hay serenar no utilizar el dolor para alimentar el miedo más teniendo en cuenta que España es uno de los países con una tasa más baja de asesinatos la vista previa al juicio al independentismo dado la pauta de lo que será la Fiscalía defendiendo sin matices un relato de rebelión descrita en un exaltado giro retórico como apuntando al corazón del Estado y las defensas afirmando que se juzga políticos para hacer política siempre con el Tribunal de Estrasburgo la mente como última estación del trayecto China no acepta dictados de otros países ha dicho el líder máximo Chin Pin en una aclaración necesaria a la vista de los acontecimientos estos días se celebrará el cuarenta aniversario de la reformas que enterrar un comunismo genuino llamado maoísmo que ha conseguido China desde entonces crear lo que podríamos llamar el neoliberalismo de Estado en que un régimen autoritario garantiza el control social las masas al servicio de un poder económico con salir las constantes dentro lo público y lo privado será esta lo tupida del populismo de derechas rampante hoy en Europa

Voz 2 25:06 y terminamos aquí y Fernando Vallespín Miguel Ángel Aguilar Javier de Lucas buenas noches buena semana ahí viene Sastre hasta mañana mañana más es eh aquí mañana más a ver qué nos depara la actualidad verse algo que no sea Cataluña es grandes sorpresas quieres que te diga esta mañana feliz noche Titín

