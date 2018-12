Hora 25 (19/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 todavía no había confesado el crimen

Voz 0194 00:02 este país se había arrojado ya sobre el cadáver de Laura hoy sobre la sombra de su asesino el debate sobre la prisión permanente revisable o la vigilancia de los ex presidiarios condenados por delitos especialmente graves es ya inevitable al menos intentemos que sea más sensato que visceral son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:44 hola buenas tardes Leonardo Montoya ha confesado el crimen pero no ha contado toda la verdad en su declaración ante la Guardia Civil ha reconocido el asesinato de Laura lo Elmo pero ha negado que llegara a violarla la autopsia sin embargo confirma que hubo una agresión sexual los vecinos de El Campillo han recibido entre gritos a su vecino que ha sido llevado

por la Guardia Civil hasta su casa para buscar

Voz 0194 01:08 pruebas del crimen el Gobierno plantea echar mano del Código Penal para mejorar la vigilancia de ciertos ex reclusos Carmen Calvo es la vicepresidenta

Voz 0376 01:15 es que el artículo siento si del Código Penal que tenga algunos países existe la posibilidad de seguir teniendo en vigilancia a las personas que tienen un riesgo de peligrosidad muy alto de reincidencia seguramente y que por tanto son las que acaban dando en fin situaciones tan tremenda como la que ahora tenemos que afrontar

Voz 0194 01:40 el líder del PP se ha salido hoy del guión previsto en la sesión de control y ha pedido que no se derogue la prisión permanente revisable el reproche más contundente lo escuchado en boca de la diputada de Podemos Johnny velada

Voz 1722 01:50 cero un llamamiento a todos grupos parlamentarios para que no derogue en la prisión

Voz 0919 01:53 con permanente revisable

Voz 5 01:55 es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia para hacer que los asesinos y violadores estén donde tienen que estar que es en la cárcel

Voz 0419 02:06 por qué no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten

Voz 0194 02:16 lleva veinticinco comprobaremos cómo Gobierno y Generalitat no tienen la misma idea de lo que sucederá mañana pero

Voz 1715 02:21 pero lanzará el Gobierno de Sánchez una reunión entre el presidente y Quim Torra seguida de un encuentro entre consejeros los para la Generalitat una única reunión entre todos después de un saludo protocolario en todo caso una cumbre entre los dos gobiernos mañana jueves en vísperas del Consejo de Ministros era una tierra en la que la política sigue emitiendo con muchos decibelios hoy Ciudadanos ha anunciado una querella contra Quim Torra

Voz 1490 02:42 nosotros vamos a presentar contra usted una querella una querella por su amparo por su justificación ir por todos los consentimiento que usted está haciendo para lo que va a pasar el proxy

Voz 0194 02:53 movían no abarcó ya anuncia una querella presentada Sanitat Borgoña siguen vales demócratas nos por temas tribunal

Voz 1715 03:01 lo anunciaba Inés Arrimadas una vergüenza decía a Torra sean valientes no nos lleven a los tribunales y apuesten por la política en Galicia los compañeros de la Ser allí nos van a contar la muerte de tres marineros y la búsqueda de I más desaparecido por el naufragio de un pesquero Juan José Sada es el patrón mayor de Portonovo

Voz 6 03:16 S que estaba en una zona muy profunda una zona de cincuenta sesenta metros de profundidad que ahí nos podía tocar con ningún un sabemos no hemos idea de que lleva de calle pudo pasar un barco con estas la tenística se digo es seguir introduciendo que o mellor Barghuti ambos en Portonovo pero además dos mayores flota

Voz 1715 03:37 uno de los mejores barcos de la flota decía los equipos de emergencia han rescatado otros seis marineros

Voz 0194 03:41 a las ocho y media deportes en Hora veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:44 las tardes el Real Madrid se ha clasificado para la final del Mundial de Clubes los blancos han derrotado esta tarde al casi japonés por tres goles a uno los tres goles los ha marcado el galés Gareth Bale el sábado jugarán la final ante el equipo local el campeón de Abu Dhabi el Al Ain

Voz 0194 04:00 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes

Voz 0978 04:02 desde la próxima noche Ibar reactivar un poco la lluvia en Galicia chubascos algunos intensos pero también muchas pausas de madrugada las nieblas extenderán prácticamente por toda Castilla y León Extremadura la Comunidad de Madrid también Castilla La Mancha sólo en zonas bajas no en puntos de montaña ya que tenemos una marcado inversión térmica nieblas que mañana o nubes bajas pueden persistir prácticamente durante toda la jornada manteniendo el ambiente frío y a ratos incluso pueden dejar algunas lloviznas ratos de sol momentos de nubes en el Cantábrico más sol como las últimas jornadas en el Mediterráneo el sur de la península y Canarias con temperaturas en general un poco más bajas que ayer no empieza hora25

Voz 1715 04:39 Pedro no voy a decir algo que ayer olvide Lourdes Lancho se me ha molestado este sábado no sólo voy a tener el privilegio de estar en el Teatro Real retransmitiendo el sorteo el portero del gordo sino que tendré el Grammy Legio de hacerlo en una edición especial de A vivir que son dos días con Lourdes Lancho así que sólo puede salir bien cansaba de lotería Íñigo Sastre hola

Voz 0919 04:58 hola Pedro y mejor que Lourdes tú nadie sabe

Voz 1031 05:01 que sólo quedan tres días para el sorteo de la Lotería de Navidad vengo otra vez los porque siempre hay un décimo que se nos ha olvidado coger el del bar de abajo porque ese día no llevaba suelto el del pueblo porque siete pasó decirlo decírselo a tu hermana o el del gimnasio porque como Gas todos los días ya lo compras en fin que yo sólo aviso sigo avisando porque como toque la lotería no haya escogido ese décimo

hora veinticinco

hora veinticinco

Voz 1 06:52 Pedro Blanco estilo pese a no

Voz 1715 06:55 todo Montoya ha confesado el asesinato de Laura moho después de horas de interrogatorio ha contado que les dio un golpe en la cabeza que la metió en el maletero de su coche o que la abandonó en la zona en la que fue encontrado el cadáver este criminal confeso ha asegurado que intentó violar a la joven pero no lo consiguió pero ojo porque el autor sí ha encontrado evidencias de una agresión sexual Ana Terradillos buenas tardes

Voz 0125 07:16 dejar de si hubo agresión sexual y que por lo tanto Montoya metido a los agentes de la UCO al asegurar que no la violó porque no pudo era lo que sospechaban Pedro los investigadores desde el principio y el resultado forense ha confirmado esa hipótesis hubo agresión sexual a falta de confirmación oficial la investigación descarta prácticamente que Laura ahora mismo haya estado retenida todo que indica que el presunto asesino la golpeó la dejó inconsciente y la trasladó a un escenario diferente para perpetrar la violación según Montoya intentó agredirla en el mismo sitio donde ha aparecido su cadáver pero este extremo todavía no ha sido confirmado por los investigadores lo que sí que parece es que el golpe en la frente que aparece la autopsia como causas de su muerte se lo dio allí en el mismo lugar donde ha aparecido su cuerpo semidesnudo de momento no se ha localizado el móvil de Laura ya es un asunto importante en esta investigación porque podría corroborar eso las últimas horas de vida de la víctima

Voz 1715 08:05 gracias Ana El Campillo en Huelva es un pueblo en estado de shock

Voz 10 08:13 el día

Voz 0919 08:16 dos decenas de Perú

Voz 1715 08:18 buenas han recibido a gritos al asesino la Guardia Civil ha acompañado hasta su casa para registrarla en busca de pruebas es el trabajo que están desarrollando ahora los agentes Nos vamos a acercar a Huelva informa Carmen Márquez

Voz 11 08:31 apenas una hora y media estado Bernardo Montoya al autor confeso del crimen de Laura en su vivienda del Campillo a su llegada lo esperaban decenas de vecinos la tensión ha ido en aumento de algunos han llegado a saltarse el cordón policial

Voz 1 08:47 rápidamente han sido controlados por los agentes de seguridad ahí desplegó

Voz 11 08:50 todos cuando lo han sacado iba parcialmente tapado como ha ocurrido a su salida desde la capital este mediodía Un vecino eso sí ha llegado a tirarse encima del coche patrulla en el que iba el arrestado cuando ha terminado la reconstrucción en su casa en presencia de la jueza de Valverde que lleva el caso ahora está en la Comandancia de la Guardia Civil según fuentes del instituto armado a la espera de que termine la investigación de los especialistas pase a disposición judicial

Voz 1715 09:13 hay veces en las que la política ni siquiera respeta el duelo el Partido Popular se ha echado en tromba sobre la prisión permanente revisable sobre quiénes defienden su derogación no hizo ayer lo hacía esta misma mañana la sesión de control al Gobierno preguntaba Pablo Casado preguntaba fuera de ella

Voz 1722 09:28 a hacer un llamamiento a todos grupos parlamentarios para que no derogue en la prisión permanente revisable

Voz 5 09:34 mejor fórmula para evitar esta reincidencia para hacer que los asesinos y violadores estén donde tienen que estar que es en la cárcel

Voz 1722 09:42 prisión permanente revisable está en vigor no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato la posición del Gobierno no va a ser derogar la prisión permanente revisable hasta en tanto en cuanto no sepamos cuál es la posición

Voz 1 09:53 el Tribunal Constitucional lo que ha hecho hoy el señor casado con el asesinato de Laura mismo es absolutamente infame

Voz 0419 10:01 a los cinco porque no necesita Money pistoleros ni prisión permanente revisable lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten

Voz 1715 10:10 hemos escuchado a Pablo Casado al presidente del Gobierno y la respuesta contundente de la diputada de Podemos Johnny B Larra en Hora catorce hemos oído a la fiscal de Violencia de Género ella se llama Pilar Martín Nájera ha recordado que la legislación ya permite a un juez optar por una libertad vigilada en ciertos casos

Voz 12 10:28 la libertad vigilada en mi opinión se quiere que vaya acompañado de una gente que vigile realmente el comportamiento y la evolución de este penado que está en libertad pero sometido a una serie de medidas no tienen por qué ser policías

Voz 1715 10:42 para precisamente el Gobierno no ha planteado hoy el debate sobre la aplicación de esa medida de la libertad vigilada en aquellos casos de presidiarios ex presidiarios peligrosos que quedan en libertad después de haber cumplido condena nos lo va a contar

Voz 0259 10:57 haremos lo ocurrido ante la alarma social y la vorágine del PP con la prisión permanente revisable la vicepresidenta Calvo ha anunciado que se va a revisar el artículo ciento seis del Código Penal

Voz 0376 11:07 de seguir teniendo en vigilancia a las personas que tienen un riesgo de peligrosidad muy alto de reincidencia seguramente y que por tanto son las que acaban dando en fin situaciones tan tremenda como la que ahora tenemos que afrontar

Voz 1715 11:25 la libertad vigilada se aplica desde dos mil diez

Voz 0259 11:27 la determinados delitos terrorismo agresión sexual violencia de género y contra la vida si hay indicios de peligrosidad al asesino de Laura ya no se le podría imponer porque además debe ir incluida en la sentencia el ex delegado para la Violencia de Género Miguel Lorente propone también otras medidas informar a la población de la salida de la cárcel de los presos peligrosos reincidentes como se hace en Estados

Voz 0689 11:49 Davis Ana López Interior fundamentalmente en los casos

Voz 13 11:52 la reincidencia ahí especialmente en la pederastia para que él también lo entornos adopten medidas de protección y prevención y evitar los riesgos que se puedan producir

Voz 0259 12:02 entre otros controles la libertad vigilada obliga al condenado a estar localizable mediante pulseras o bien imponerle una orden de alejamiento

Voz 1715 12:09 la tarde nos ha dejado la muerte de tres Mariner los de un pesquero gallego que ha naufragado algo más de cuatro millas del Cabo Fisterra los equipos de rescate han estado durante unas cuantas horas buscando a una persona que todavía permanece desaparecida Nos vamos a Galicia buscando la última hora Ricardo Rodríguez buenas tardes

Voz 0019 12:25 las tardes Pedro una embarcación de Salvamento Marítimo continuará durante toda la noche con labores de sondeo en la zona en la que naufragó ese pesquero a bordo viajaban diez tripulantes uno continúa desaparecido otros tres han muertos e han muerto entre ellos entre los fallecidos se encuentra el patrón del barco un experimentado marinero natural de Cambados otros seis miembros de la tripulación han sido rescatados con vida sin querer dos se hundió una zona conocida como o profundo a cuatro millas de Fisterra tras analizar la carta de navegación Se descarta un choque del barco contra las rocas Alfonso Rueda es el vicepresidente de la Xunta

Voz 1091 12:55 Agora empezarán a investigación que siempre se para saber las causas que por lo tanto ahora mismo a muy escasas horas de que se producirá fundamento no se puede aventurar nada a los datos que estaba dando armador que estaba presente en principio O Barco non tiña ningún problema a topaba navegando en ese momento no sabemos nada más

Voz 0019 13:15 mañana con la primera luz del día se reanudarán las labores de búsqueda en la costa de Fisterra

Voz 1715 13:19 a ocho minutos siete y trece en Canarias así que habrá reunión entre los gobiernos de Sánchez de Torra luego decorarán como quieran pero el encuentro de los presidentes de los vicepresidentes de cuatro consejeros y ministros se parece más a una cumbre que a una reunión informal una ronda enemigos si nada se tuerce los dos gobiernos se van a ver mañana por la tarde y lo harán después de que Sánchez y Torra se hayan saludado para algún los para una de las partes un encuentro formal entre los dos presidentes para otra para la Generalitat un saludo meramente protocolario siguieran han puesto de acuerdo vamos a Barcelona Pablo Tallón

Voz 1722 13:56 según cuentan desde este saludo este

Voz 1673 13:58 arte entre Sánchez y Torras será puramente protocolario durará muy pocos minutos no se puede considerar dicen una Reunión como tal y es que según asegura la Reunión auténtica va a ser la que van a protagonizar los dos presidentes junto a Calvo hoy aragonés dos ministros y las conseller Asarta di Capella por tanto reunión a ocho en la que Torra quiere hablar de presos o de referéndum Lem ama que esta voluntad de diálogo Alen presiden que pide a Sánchez un diálogo valiente sincero y efectivo para abordar todos estos temas lo que pasa es que la versión queda Moncloa es contradictoria por lo menos la última versión que ha dado que ha sido a media mañana vamos a escuchar a la vicepresidenta

Voz 0376 14:33 habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos algunas reunió desde luego yo lo haría con el señor Aragonés y algún miembro vas pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno

Voz 1673 14:44 sea en el formato que sean teoría mañana a las seis de la tarde empieza la reunión en el Palau de Pedralbes

Voz 1715 14:50 el líder del Partido Popular mantiene la contundencia del discurso contra Torra al que hoy en el Congreso acusado de buscar una guerra civil y cuando la crítica se plantea en esos términos es inevitable que salpique a quién se va a reunir con el criticado escuchemos a Pablo Casado y la respuesta de Pedro Sánchez

Voz 1722 15:07 al mismo tiempo está implorando por una reunión bilateral con un señor que aunque no moleste mucho que digamos que no es equilibrado resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña desea que ese de tanques nos llama carroñeros llenas víboras a los españoles y usted sin embargo quiere hacer una comisión como si fuera un estado independiente que precisamente lo que hace es simple metería a por ellos la antipolítica no resolver los conflictos sino en que en que estar los esa es la cuestión señor casado usted tiene que abandonar la oposición autoritaria que está plantean

Voz 1715 15:35 el Congreso vota mañana la senda de déficit es un paso imprescindible para la tramitación de los Presupuestos mañana se verá pero lo cierto es que hoy pinta que los partidos independentistas pueden acabar apoyando al Gobierno reeditando por tanto esa debilitada mayoría de la moción de censura Adrián Prado

Voz 0019 15:52 de momento son conjeturas habrá que esperar al debate de mañana para saber la posición final de los grupos que sí es verdad que van dando alguna pista pero ninguna concluyente el P D Cats inclina hacia el sí aunque fuentes parlamentarias aseguran que no hay una decisión definitiva tomada en Esquerra Republicana insisten en que todavía está todo muy abierto por lo tanto no decidirán el sentido de su voto hasta el último momento eso sí fuentes de la formación republicana recuerdan que el pasado mes de julio no votaron en contra quizás ante esta falta de concreción a estas alturas Pablo Iglesias apela de nuevo al bloque de la moción de censura para que haya una oposición con

Voz 0376 16:23 para nosotros es fundamental que se bloque se mantenga porque yo creo que una de las pocas posibilidades que tenemos de mantener la posibilidad de sacar los presupuestos adelante que es lo que necesitan mucha gente vamos a trabajar hasta el final para conseguirlo y si no lo conseguimos pues estaremos preparados para las elecciones

Voz 0019 16:40 en el PSOE son conscientes de que aunque mañana se supere la votación en el Congreso no habrá un efecto práctico ya que en el Senado el PP utilizará su mayoría absoluta para tumbar la senda de déficit pero sí permitiría visualizar una foto de una posible mayoría en el Congreso que apoye las cuentas

Voz 1197 16:54 el Gobierno Hora veinticinco

Voz 1 16:57 con General Óptica tenemos un plan para cada virada cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro

Voz 7 17:05 es un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas

Voz 1 17:11 esta Navidad estreno Itu como miras General Óptica

hora veinticinco

Voz 1 18:39 Pedro Blanco desde el día

Voz 1715 18:41 el Tribunal Constitucional avala los límites acordados en su día por el PP para que los jueces pudieran perseguir delitos de genocidio o de lesa humanidad un tiempo en el que la justicia española incluso fue punta de lanza mundial pero se le cortó las alas y ahora el Constitucional concluye que se hizo bien al aplicar esas tijeras Javier Álvarez

Voz 0689 18:59 el Tribunal Constitucional ha decidido por unanimidad mantener las restricciones impulsadas por el Partido Popular que limitan la capacidad de nuestros jueces para perseguir delitos de genocidio y lesa humanidad a casos muy concretos los diputados socialistas recurrieron en dos mil catorce La ley del Partido Popular porque sólo permitía realizar este tipo de investigaciones penales en aquellos casos en los que el acusado fuera español o residen en España la posibilidad de actuar contra los autores mediante una denuncia o a través de una acusación popular contra estos delitos quedó entonces anulada con lo que decenas de casos en la Audiencia Nacional se tuvieron que archivar el texto avalado ahora por el Constitucional limita el impulso de estas investigaciones a las querellas presentadas sólo por el agraviado por la Fiscalía coloqué las acusaciones populares o la denuncia de alguien que no viva en España ya no se investigarán

Voz 1715 19:43 limitar la persecución de los delitos de genocidio y

Voz 0689 19:45 esa humanidad genera que aumente la impunidad de estos criminales que antes tenían la acción de nuestros jueces con ejemplos muy conocidos de la dictadura argentina o la chilena o los casos de El Salvador o el caso Couso una estadística a la que no

Voz 1715 19:57 no solemos prestar atención pero que describe una realidad más mortífera por ejemplo que los accidentes de tráfico y hablo de los suicidios el año pasado tres mil seiscientas setenta y nueve personas se quitaron la vida una media de diez al día Laura Marcos

Voz 0605 20:10 tres de cada cuatro son hombres y esta cifra de suicidios registrados por el INE es la tercera más alta desde mil novecientos noventa quienes decidieron acabar con su vida en dos mil diecisiete casi duplican en España quiénes murieron en accidentes de tráfico y el drama es que desde hace años esta es la principal causa de muerte entre los jóvenes menores de treinta y cinco años el catedrático de Psiquiatría de la Universidad de Baleares Miquel Roca lo achaca a las carencias que sigue teniendo nuestro sistema sanitario en su puerta de entrada el centro de salud

Voz 20 20:40 es fundamental dirigido mayores recursos a la atención primaria para que la esconda mayor tiempo de atención a los pacientes y en consecuencia mayor posibilidad atención en prevención

Voz 0605 20:52 siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud el Ministerio de Sanidad trabaja ya en un plan de prevención del suicidio que refuerce los servicios de salud mental

Voz 1715 21:03 y en Estados Unidos más problemas para Facebook que no es desde luego una empresa ejemplar en la gestión de la información de sus usuarios hay dos novedades es la primera la demanda que la Fiscalía de Washington ha anunciado hoy contra Facebook por ceder datos Cambridge analítica la segunda la confirmación de que esa compañía Facebook compartió más datos de los conocidos hasta ahora con colaboradores con empresas con las que estableció acuerdos como Amazon o Netflix Nos vamos a EEUU Carlos Pérez Cruz buenas tardes

Voz 1197 21:32 es que Pedro buenas tardes sabíamos que la prioridad de Facebook no es la privacidad de sus usuarios a pesar de las campañas de limpieza de imagen y de los mil perdones pedidos por Mark Zuckerberg pero hoy hemos sabido que no sólo Facebook tiene problemas de imagen sino que puede empezar a tener los legales según informa el Washington Post la fiscalía del distrito de Columbia ha interpuesto una demanda contra la compañía por permitir que la consultora política Cambridge analítica tuviera acceso a datos privados sin el consentimiento de los usuarios datos que analizaban para crear perfil es psicológicos con el objetivo de ajustar el contenido de los mensajes en función de su análisis éstos se utilizaron por ejemplo para buscar orientar a millones de estadounidenses en el sentido de su voto durante las elecciones que llevaron a la Casa Blanca pero no acaban aquí hoy los males de Facebook porque una investigación The New York Times ha desvelado esta mañana que la red social llegó a acuerdos con empresas como Microsoft Netflix Amazon o Spotify que igualmente les permitían acceder a contenido en teoría protegido de los usuarios incluidos mensajes privados de esta forma Facebook ganaba seguidores e ingresos por publicidad y las compañías podían adaptar su mensaje para hacerlo más atractivo a cada consumidor

Voz 1715 22:43 a partir de las nueve en la segunda hora del programa vamos a ocuparnos de todas las derivadas del asesinato de Laura Elmo del debate sobre la prisión permanente revisable de las medidas para mejorar la protección frente a criminales peligrosos que cumplen condena después quedan en libertad y en la cara B vamos a hablar del miedo Sara vítores hola hola Pedro la angustia Brown riesgo Adán

Voz 1 23:03 yo real o imaginario también el recelo aprensión que alguien tiene que les suceda algo contrario a lo que desea pues el asesinato del Olmo

Voz 21 23:11 también ha hecho despertar en nosotros este sentimiento que no es lo mismo porque tiene mucho de angustia de pavor de temor de terror escucha algunos mensajes de Whatsapp de gente

Voz 22 23:20 de de la redacción de la Ser va todo bien

Voz 0376 23:23 Mikel el coche detrás seguía poniendo las luces larga

Voz 1 23:26 bueno Hermes siento super vulnerable trata de ir siempre por zonas donde es el miedo ante el acoso callejero que conocemos bien y el miedo en general

Voz 21 23:33 desde el punto de vista de la filosofía con Ana Carrasco desde el cine desde la música como siempre en la cara B después la cultura con Javier Torres hasta las diez de la noche los niveles recordaremos el número de whatsapp vivir

Voz 1715 23:44 sus mensajes sus reflexiones en torno a esta realidad en la tertulia de hoy nos van a acompañar María Esperanza Sánchez Victoria Lafora Emilio Contreras Éstas son para él las claves del día

Voz 0554 23:54 la muerte de Laura el vuelco reabre el debate de la prisión permanente revisable la libertad vigilada hay unas medidas sería insuficiente la experiencia enseña que la demagogia electoral no proporcione el clima de sosiego necesario para Gilda sobre delitos contra la mujer en defensa de su vida de su dignidad sexual que cada vez se producen con más frecuencia y causa más alarma social sería bueno mantener la calma en el Parlamento Torra trata de aprovechar el consejo de ministros del viernes en Barcelona para dar la imagen de un encuentro entre dos gobiernos soberanos reunidos en una cumbre bilateral Gobierno al seguido que el Consejo se celebre en la Lonja del Marc Ingla en la Delegación del Gobierno en Cataluña que es lo que toca como ocurrió en Sevilla el veintiséis de octubre y ha aceptado que la reunión de los dos presidentes tres ministros y tres consejeros sea en el palacio de Pedralbes la vicepresidenta el Gobierno se ha apresurado afirmar que la reunión no tendrá un formato de cumbre lo tendrá verlo parece ya se sabe así es si así os parece toca lo saben con las claves de Villiers contra estamos

Voz 1715 24:52 a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en

como Madrid buenas tardes el brindis deportivo

Voz 0194 25:29 toda la población madrileña está en riesgo de perder su vivienda es una de las advertencias que ha lanzado hoy Cáritas es el caso de Maricarmen con cuatro hijos se quedó en la calle cuando ella y su marido se quedaron en paro hablamos con la dueña del piso Le dijimos que estamos en esta situación no nos permitió decíamos abonando trescientos euros al mes hasta que nuestra situación fuera a cambiar no está que cambiaron lo que pasa es que luego se hijos entero y dijo que no había ningún trato que si no podemos pagarle que lo sentía mucho pero que la organización está desbordada por la cantidad de familias que llegan pidiéndoles ayuda sus casas de acogida están ya saturadas reclaman

Voz 0019 26:05 todas las administraciones coordinación para poner en marcha

Voz 0194 26:07 era un mayor parque de viviendas oficial hace unos minutos hemos hablado en La Ventana de Madrid con Rosalía Portela responsable de Vivienda de Cáritas

Voz 25 26:14 qué pena salir un poco de lógica o del de la esfera de lo paliativo es decir de la emergencia de abordaje de la aquí en la hora y centrarnos mucho más todos en en en el enfoque preventivo que nos alerta que en un hogar empezado esas dificultades desde alguien se acerca a una entidad social a unos servicios sociales incluso a un vecino o no

Voz 0194 26:39 coordinación que reclama también Cruz Roja esta noche precisamente trescientos de esos voluntarios van a salir por veintidós municipios de la región para identificar a las personas sin hogar para después poder proporcionarles ayuda

Voz 0554 26:49 me conocer esa realidad a través de disponer de un instrumento colaborarán en ese a Comillas sea cuando lucense para no cesar realidad severamente pueden pasar a ven en proyectos recurso

Voz 0194 27:02 enseguida vamos con el resto de asuntos de este miércoles pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 26 27:10 buenas tardes hasta ahora encontramos dificultades de entrada a la capital por la A uno en Alcobendas ya está Nudo de Manoteras lados en el acceso a la M treinta y la A42 a la altura de Parla complicaciones también de salida de Madrid por lados en Torrejón de Ardoz y Alcalá de Henares la A tres en Rivas Vaciamadrid

Voz 0194 27:28 cinco a su paso por alcohol

Voz 26 27:31 densidad circulatoria además en las seis en Majadahonda y El Plantío en ambos sentidos in en Aravaca en este caso dirección Madrid Por último la M40 retenciones en Coslada hacia la A tres Pozuelo y Ciudad de la Imagen dirección a cinco Gemma de Marín en sentido a la autovía de la Coruña

Voz 1915 28:25 el atril el presidente de la Federación Regional de vecinos de Madrid amenaza con movilizaciones si finalmente la Comunidad impone que los vertidos de la Mancomunidad del Este vayan temporalmente al vertedero de Valdemingómez Quique Villalobos es su portavoz tenga por seguro el consejero

Voz 27 28:40 que no nos vamos a aguantar y que si el vecindario se tiene que poner en pie de guerra lo va a hacer porque no vamos a admitir que políticos que en el pasado no han hecho nada por nuestros problemas vengan ahora a decirnos que tenemos que seguir aguantando que nuestra en los problemas de otros no

Voz 1915 28:54 el Ayuntamiento insiste en que es incompatible con una gestión sostenible de los residuos que no está preparado para coger doscientas treinta mil toneladas más un incremento del veinticinco por ciento la delegada Innes

Voz 1673 29:03 Sabanés la disparatada idea el consejero que para esconder su ineficacia y su falta de compromiso con el trato también todos los residuos de la Comunidad de Madrid quiere hacer algo tan torpe permítanme la palabra tan y tan desajustado como intentar responsabilizar al Ayuntamiento de Madrid de su ineficacia de su falta de estrategia

Voz 0194 29:27 les recordamos que hoy hay una nueva jornada de paros de los maquinistas de Metro desde las cinco de la tarde y hasta las diez y media de esta noche las líneas uno dos tres y cinco con servicios mínimos del setenta y cinco por ciento la plantilla protesta por la falta de personal y de trenes y también por la ausencia de control del amianto en la red de llegamos

Voz 1 29:43 a las ocho y media con seis grados en el centro de Madrid hasta mañana

veinticinco Deportes

con Ángels Barceló

el Ike sus de ayer

Voz 0919 30:10 buenas tardes collages no os va el Madrid está en la final del Mundial de Clubs así porque ha ganado con cierta facilidad al casi más japonés tres uno a peligrosos pésima japonés bueno digamos que era tan peligroso como puede ser su rival en la final que va a ser el Alain a vale Budavi los locales Madrid va a ser casi casi visitante en esa final del próximo sábado pero hoy ante los japoneses el Madrid fue mejor aguantaron XXXV casi cuarenta minutos de la primera parte hasta que consiguió el primer gol luego en la segunda regalaron el segundo tanto Bale marcó el tercero hilos japoneses acortaron distancias pero el Real Madrid está ya en la final del Mundialito con Gareth Bale como gran protagonista ha marcado los tres goles y esto le decía después del partido a los compañeros de Televisión Española

Voz 29 31:02 yo estoy para jugar al fútbol no tengo que responder a nadie he jugado toda mi carrera en la Izquierda también lo puedo hacer en la derecha

Voz 0919 31:08 lo hago donde el entrenador crea que puedo ayudar al equipo

Voz 1 31:11 que bueno Benzema

Voz 0919 31:13 no marcó pero marcó Gareth Bale tres goles y así ha contestado en inglés aunque a él como dice les gusta más contestar en el campo enseguida estamos en Abu Dabi pero atención a la noticia que está revolucionando la información deportiva esta tarde los compañeros de marca han avanzado desde hace un par de horas qué Lucas Hernández el central del Atlético de Madrid el hispano francés de veintidós años se marcha en enero al Bayern de Múnich el Bayern de Munich pagaría la cláusula de rescisión que son ochenta millones de euros y Lucas firmaría un contrato para las próximas cuatro temporadas con el equipo alemán enseguida no va a contar Miguel Martín Talavera la reacción inicial del Atlético de Madrid que es desmentir la noticia porque el Atlético dice que está hablando con Lucas para mejorar su contrato pero ya digo que ahora mismo no se habla de otra cosa la posible salida de Lucas Hernández del Atlético de Madrid al Bayern de Múnich pero como siempre antes de hablar de baloncesto luego a las nueve juega el Real Madrid con el Panathinaikos en la Euroliga vuestros mensajes de guasa

Voz 30 32:23 ha vuelto de Mourinho al Madrid sería el mayor ridículo de la historia del fútbol mundial recuerdo que después de Mourinho vinieron cuatro Copas de Europa una con Ancelotti tres con Zidane no al ridículo Mauriño

Voz 1197 32:44 Caixa y a dar pase

Voz 14 32:46 todos gracias

Voz 0689 32:48 hombre no es para tanto no da para tanto que volverá a entrenar

Voz 31 32:51 pero ya dijimos aquí que en el Madrid

Voz 1715 32:54 tranquilos que no

Voz 4 32:56 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica vinos lo que quieras mandando tu nota de voz tener Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 32 33:13 bueno si sigo escuchando su programa señor Gallego yo me gustaría saber ríos de tinta que se están vertiendo sobre el caso el supuesto caso Isco Navas porque no dicen ustedes absolutamente nada pero ni ustedes ni aficionados que que llaman igual que yo al programa ni en prensa y creo que fue tanto no voy a si más tan importante Keylor Navas en las últimas tres Champions como reconoce todo el mundo del Madrid cómo pudo ser Isco porque Keylor Navas no está en boca de todos me gustaría me gustaría saberlo me gustaría saber su opinión porque Keylor Navas no está haciendo ningún desplante ni poniendo ninguna carita ni nada de nada como hace el señor disco muchas gracias

Voz 4 34:08 el guasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 1 34:15 exprésate

Voz 0689 34:19 bueno alguna Cáritas siga puesto que el base alguna carita siga puesto empezamos

Voz 0919 34:30 enseguida vamos con lo de Lucas pero antes un paso por Abu Dhabi donde todavía tienen que estar los compañeros trabajando en la zona mixta después de esa semifinal que el Real Madrid ha ganado tres uno al Qassim al Real Madrid en la final del Mundialito la jugará el próximo sábado ante el Al Ain que ese dice por allí ahora mismo Javier Herráez buenas tardes

Voz 0340 34:51 qué tal Gallego pues aquí estamos en la zona mixta acaba de salir por aquí

Voz 0919 34:54 hay Marcos Asensio que es la cara triste del partido

Voz 0340 34:58 porque tiene pinta de que se ha roto ojalá que sea poquita cosa que sea sólo un pinchazo abductor de su pierna derecha ha recaído el mallorquín Illa es baja para el torneo esperemos que como digo este poco tiempo de baja y la cara positiva evidentemente los tres goles de Gareth Bale la acabamos de escuchar a los compañeros de Televisión Española nada más acabar el partido sonriente del galés esto ha dicho su técnico Solari del partido de Gareth Bale

Voz 0658 35:23 pues hoy se ha comido todo se ha comido los focos el escenario la tribuna las porterías las redes otro partido sensacional y ha mostrado lo que lo que sal y lo que es capaz de hacer así que estamos todos muy contentos el también especialmente que descanse que se vuelva como las redes el próximo partido

Voz 0919 35:48 bueno pues este Solari elogiando a Gareth Bale que ha hecho eso un hat trick aquí en Abu

Voz 0340 35:54 Budavi también la cara positiva Courtois que salvó al Real Madrid con un paradón cuando el partido iba cero cero primer minuto en Madrid no comenzó bien el encuentro pero bien Marcos Llorente que es asienta hay podría ser repetir como titular el próximo sábado en la final de este Mundial de Clubes y otro que es fijo al menos para Solari se llama Lucas Vázquez

Voz 1715 36:13 sí yo creo que es siempre el partido de este campeonato es complicado porque porque Bono ningún rival te lo va a poner fácil yo creo de los partidos hay que trabajar lo supimos aguantar al final esos trece minutos que tú dices vamos a partir

Voz 0919 36:28 esto jugó unos minutos cuando ya el partido estaba solventado bueno pues el Madrid está en la final el sábado jugará ante el adalid Antonio Romero buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas tardes qué valor le damos infinitamente inferior el Qassim al Real Madrid en la primera parte se veía que Bale podía hacer daño ahí al final lo hizo bien

Voz 0239 36:48 hombre el valor de estar aquí en las semifinales y que sólo hay un equipo europeo que puede aspirar al título el próximo sábado yo creo que futbolísticamente no hay color entre esta versión del Real Madrid que todos sabemos que no es la mejor y la versión del Qasim al que seguramente se aproxime a la mejor versión del equipo japonés en la primera parte el Real Madrid ha vuelto a salir desconectado en el partido contra un rival de mayor tronío que con un delantero con un poquito más de picante arriba hubiera sufrido aunque Curto ha ha vuelto a demostrar que está en un perfecto estado de forma con dos buenas las en la primera parte y creo que cuando el Madrid sólo ha tomado en serio en la segunda mitad aprovechado eso el que veíamos todos gallego desde el arranque del partido el duelo absolutamente desigual entre el lateral derecho que ha puesto el Qasim hacia el interior zurdo del Real Madrid que Gareth Bale ya haya finiquitado el partido yo creo que no vamos a necesitar una una versión mucho mejor del Real Madrid en la final del próximo sábado para ganar el campeonato del mundo frente al Alain que ayer reventó físicamente contra el River Plate y que son equipo siendo generosos de Lahm del mismo nivel que el casi más japonés yo creo que no es ni superior al japonés

Voz 0919 37:53 el edil ha sido nombrado por supuesto el mejor jugador del partido con esos tres goles ante el casi al pero los goles también hay que meterlos en Ipurúa con el Eibar o en otros campos donde en la delantera del Real Madrid no está llegando a los registros que se esperaba de ellos el sábado a la misma hora es la final

Voz 0239 38:12 a la misma hora a las cinco y media tuyas ocho media tuya nuestras si me quedo con una frase hablando de Gareth Bale de Solari Solari le regala todos los elogios que niega otro tipo de futbolistas de la plantilla en rueda de prensa Gareth Bale ha dicho con ese porte que tiene Solari que se ha comido la red se ha comido el césped que lo ha hecho todo perfecto que ha sido un partido tremendo el de Gareth Bale al que yo creo repito les regala los oídos porque el futbolista que seguramente más gol tengo ahora mismo la plantilla pero igual de puertas hacia dentro Solari debería exigible Abel lo que tú acabas de decir que no se cuide dos meses para un partido sino que intente alcanzar un rendimiento regular de guías

Voz 0919 38:51 veces en El Larguero hablamos más de este Real Madrid TV es casi Inma uno ahora vamos con lo de Lucas Hernández

Voz 1673 39:51 desde ese momento en el que llega el portátil que comprar este pues

Voz 0919 40:15 el diario Marca avanza desde hace un buen rato que Lucas Hernández el central francés del Atlético de Madrid Se marcha al Bayern de Munich en enero el equipo bávaro pagaría los ochenta millones de cláusula de rescisión de firmaría Lucas según esta información repito cuatro años de contrato Miguel Martín Talavera buenas tardes Gallego buenas tardes uno el Atlético de Madrid no ha hecho todavía ningún comunicado oficial pero lo que tú sabes del Atlético de Madrid con esta noticia ahora mismo quienes

Voz 0340 40:44 es que el Atlético aire esto hablando con Lucas Hernández para renovarlo no están hablando por lo que ha sucedido esta tarde sino que llevan hablando un tiempo con él de hecho para la idea subirle el sueldo subirle la claro lo de rescisión de Madrid SA por sorprendido con esta noticia eh el jugador que esta mañana ha dicho recogiendo el coche un acto publicitario en el Metropolitano ha dicho que espera estar aquí muchos años dice que no sabe nada de de esta historia sobrepasando también niega que que vaya a ser así y sobre todo en Alemania es ha puesto en contacto el máximo responsable del Atlético de Madrid con Karl Heinz Rummenigge está desmentido que vayan a pagar la cláusula de rescisión por lo tanto en principio el Atlético de Madrid entiende que Lucas Hernández se termina mejorando su contrato no va a salir en el mercado venir no sabemos todavía sino haber un comunicado oficial desmintiendo los iba a salir su representante Manuel García Quilón si mañana Lucas Hernández dirá algo pero hasta ahora lo que podemos decir es que el Atlético de Madrid quiere transmitir tranquilidad cuenta con Lucas Hernández para enero iba a seguir aquí vestido de rojiblanco eso es lo que entiende el Atlético de Madrid respecto a la noticia

Voz 0919 41:47 bueno por otra parte esta mañana todo Fernando Torres visitando a los compañeros del Atlético de Madrid y esta tarde en un acto publicitario ha querido mandar este mensaje de tranquilidad sobre la Juve no ya estaba el Guaje

Voz 0340 41:58 ella ha estado Fernando Torres ya ha hablado sobre la Juve sobre la confianza que tiene que tener el Atlético de Madrid

Voz 35 42:05 nadie lo que si el Atlético juega como sabe para el partido como lo suele hacer y tiene la la mentalidad que tienen los partidos de Champions tiene que estar preocupado quizás sea bueno

Voz 0340 42:18 el Guaje Villa Fernando Torres el sábado homenaje a Gabi y eso sí veremos a ver quién puede jugar porque son otro que ha caído hoy con un proceso febril

Voz 0919 42:25 más en El Larguero gracias Talavera el mercado de invierno va a estar muy movido otro de los nombres ya ha salido el central colombiano del Valencia Murillo que se puede ir al Barça ya sabes que el Barça tiene a varios centrales lesionados Pedro Morata no estaba contando nada Murillo para Marcelino como estas operación buenas tardes

Voz 0978 42:45 hola Gallego buenas tardes y aquí sí que hay confirmaciones oficiales el Fútbol Club Barcelona hace un día y medio se dirigido al Valencia para pedir la cesión de Jason Murillo Valencia se ve en principio sorprendido por esta petición porque es el quinto central para el Valencia en este instante es un futbolista que sólo ha jugado tres partidos esta temporada y que prácticamente la segunda temporada la segunda parte de la temporada pasada pasó inédito el Valencia está negociando en este instante con el Fútbol Club Barcelona el jugador iría cedido hasta final de temporada el Valencia quiere una compensación económica por el alquiler de Ecuador durante seis meses el Barça quiere una opción de compra que se refleje y está

Voz 1673 43:19 en pleno combate de

Voz 0978 43:23 negociación de cláusulas lo más normal lo más normal Si el Fútbol Club Barcelona no se echa atrás y atiende las peticiones económicas del Valencia por parte del Valencia deportivamente acepta que Murillo fuese cedido seis meses al Barça Murillo que solo

Voz 0919 43:37 jugado esta temporada tres partidos con el Valencia se lo llevaría el Barcelona Barcelona donde la gente se pregunta no hay para esta urgencia ningún central en la cantera azulgrana porque cuando se recupere un Titi

Voz 36 43:53 sí demás

Voz 0919 43:54 va a tener un papel protagonista Murillo en el Barça parece difícil no sé si eran preguntado por este tema al presidente Bartomeu que hoy ha compartido la comida de Navidad tradicional en estas fechas Jordi Martí cuenta uno buenas tardes buenas tardes

Voz 0985 44:09 Jesús no le han preguntado por qué Bartomeu ha hecho un discurso no ha aceptado preguntas después de lo que ha hecho Bartomeu un balance positivo del año escucha le porque habla del doblete de casi un billón de euros en ingresos

Voz 1715 44:25 el futbol

Voz 37 44:27 el doblete de histórica

Voz 0919 44:30 por cierto para económica para

Voz 37 44:32 que está para económica un fruta casi casi estén ya arriban que diluyó da de euros que es extraordinaria

Voz 0985 44:40 estamos llegando dice Bartomeu al billón de euros por cierto Jesús que Bartomeu también ha tenido palabras amables palabras de apoyo

Voz 1 44:50 a Michael Robinson gracias

Voz 0919 44:53 Bartomeu que por cierto también es protagonista porque el presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales ha decidido ampliar su junta directiva ya decidido buscar el apoyo de los grandes equipos de nuestra Liga de los grandes equipos de la Liga española Bartomeu Florentino Pérez Enrique Cerezo serán nombrados mañana nuevos directivos de la Federación de Rubial también Ronaldo Nazario el presidente del Valladolid con estos nombramientos evidentemente Rubiales quiere asentar su puesto al frente de la Federación Española vamos a Sevilla donde se sigue hablando de la posible venta o no de Sevilla hay unas declaraciones del presidente del Sevilla en el diario ABC diciendo que no ha pensado vender sus acciones y ese es el tema a Manolo buenas tardes hola Gallego buenas tardes hay un nuevo capítulo ha dicho

Voz 36 45:48 que ni está vendido ni pies

Voz 0340 45:51 esta vez

Voz 38 45:51 Der a raíz de su un comunicado de accionistas unido los accionistas minoritarios del Sevilla que dicen querer hechos y no palabras y una vuelta de tuerca más en el portal mucho deporte punto com se ha pronunciado Joaquín Caparrós

Voz 19 46:06 circunstancia porque no se haya cabo bien por lo que sea nuestra ficción es una una ficción soberana y por lo tanto no

Voz 38 46:17 no se ha explicado bien según Joaquín Caparrós le toca mover ficha a los accionistas a ver si aplaca la guerra abierta

Voz 0919 46:24 complicar las cosas bien porque si no hay gente que se puede confundir en el Athletic Bilbao bueno pues también una de presidentes de el futuro presidente porque ya sabéis que hay abierto un proceso electoral ayer en El Larguero conocimos a uno de los candidatos dos hoy vamos a conocer a el otro en una selección que son la próxima semana Íñigo Marquínez cuenta buenas tardes

Voz 0802 46:46 el jueves concretamente se abre en el colegio electoral este caso la armeros para votar a las nueve de la mañana cerrarán a las nueve de la noche y saldrá el presidente para dirigir al Athletic los próximos cuatro años dos candidatos como bien dices uno pasó ayer por El Larguero Alberto Uribe Etxebarria se suceden los actos la verdad es que hoy también ha tenido otro hablado de una plantilla sin cláusulas de rescisión tienen otro comentó ayer en El Larguero de no subir las cuotas de proponen eliminar el mediodía del club y sobre todo del tema del entrenador allí en El Larguero le preguntábamos Baser Gaizka Garitano su entrenador hasta final de temporada pase lo que pase