Hora 25 (19/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Voz 3 00:13 en la Cadena Ser

Voz 4 00:14 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 00:18 legislar en caliente no suele tener efectos positivos analizar la violencia y su castigo cuando el dolor aún es reciente puede provocar efectos secundarios incalculables deberían ser conscientes nuestros

Voz 0125 00:29 sí deberíamos ser conscientes los

Voz 0194 00:32 los de comunicación esta noche desde el respeto a ese dolor desde el sosiego y la prudencia ayudados por los datos y los expertos vamos a hablar de ello después del crimen de la joven Laura como en El Campillo en Huelva antes repasamos otras noticias de este miércoles con Esther Bazán buenas noches buenas no es lo primero es una conexión con Barcelona porque los expresidentes de la Generalitat y del Parlament además el Defensor del Pueblo catalán piden a los presos en huelga de hambre que la dejen nos lo cuenta Pablo Tallón Puig Ramón Mas Montilla

Voz 1673 00:57 Maragall y Pujol pero también Forcadell De Gispert van aquí Rigol es decir los últimos presidentes del Guber y del Parlament piden a los cuatro presos en huelga de hambre que lo dejen para no poner en riesgo sus vidas poder defenderse en el juicio que si hace falta volver a la vida política según argumenta la huelga de hambre ya servido para dar visibilidad a su situación procesal ya removido dicen conciencias a nivel nacional e internacional además recuerdan que el Constitucional ya tiene fecha para resolver sus recursos de amparo de hecho según destacan ya ha empezado a resolver algunos el Síndic de Greuges Rafael Ribó también firma este iniciativa

Voz 0194 01:30 respecto a la reunión de mañana Gobierno Generalitat hay discrepancias sobre el forma el Gobierno catalán dice que habrá un saludo protocolario y una reunión con Sánchez Torra y varios ministros y consellers mientras en Moncloa insisten en que los presidentes deberán a solas después habrá otro encuentro de ministros y consejeros Carmen Calvo lo explicaba esta mañana

Voz 0262 01:47 no habrá una reunión de gobierno habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión y desde luego yo lo haría con el señor aragonés pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno partido

Voz 0194 02:00 de las diez en la crónica desastre le preguntaremos a Inma Carretero y a Pau rumbos y todo queda así o si hay alguna nueva interpretación sobre ese encuentro tres marineros muertos un desaparecido y seis rescatados con vida al naufragar el barco cuatro millas de Fisterra una embarcación de Salvamento Marítimo va a realizar durante toda la noche en la zona labores de sondeo entre los fallecidos está el patrón del barco un hombre experimentado y del que hablaba así el presidente de hacer gala asociación pesquera a la que pertenecía este barco de cerco a nuestros compañeros de Radio Galicia

Voz 5 02:26 cuatro en el mes de mi experimentado un gran pescador no no nos lo Abelardo el que no lo que puede ocurrir si ese favor investigación pero normal lo ocurrido porque esta desgracia

Voz 0194 02:42 Europa da un paso más hacia la desaparición de los plas la Comisión y el Parlamento europeos han alcanzado un principio de acuerdo para que en tres años se prohibe la venta de vajilla de plástico y otros utensilios como nos cuenta Javier

Voz 0882 02:52 el Gregory por primera vez en la Unión Europea aprobará una normativa amplia para reducir el vertido de residuos de plásticos al medio ambiente y al mar y con este fin en un plazo de tres años se prohibirá el uso de cubiertos platos bajitas de plástico porque contiene sustancias tóxicas como explica sirve a la Corte experta del CSIC

Voz 6 03:10 esto es la contaminación que digo que es la contaminación invisible que se produce por ponerlos a muchos productos que utilizamos diariamente que pasa medio ambiente a través de los vertidos

Voz 7 03:21 además las empresas productoras tendrán también que cubrir los costes de la recogida pública de las colillas enseguida vamos con todo pero antes la noticia Iberia Nacho Palomo buenas noches

Voz 8 03:30 las noches Si vas a volar próximamente Iberia te facilita todo a través de su nueva aplicación para que sólo le dedica más tiempo a lo verdaderamente importante podrá realizar el check in gestionar tus reservas hacer el seguimiento del estado de sus vuelos y tendrás muchos servicios adicionales como guía de destino o acceso a la plataforma de prensa digital descarga de Lhardy vería identifícate a disfrutar

Voz 4 03:55 hora veinticinco

Voz 9 04:00 tienen antivirus los ordenadores de tu empresa cambiar las contraseñas tal vez tendrías que contratar a un experto en ciberseguridad despierta no conviertan la tecnología en un mal sueño protege tu empresa INCIBE Ministerio de Economía y Empresa Gobierno de España

Voz 0530 04:19 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin nombre ni la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos Donna UNICEF en un nombre una vida

Voz 10 04:43 esto es incómoda asilo

Voz 11 04:47 esta noche en El Faro hablamos de silencio voy a pedir que cuando estéis en silenció grave is con el móvil aquí suena vuestro silencio viéseis al teléfono del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno compartir el silencio de madrugada oímos cómo suena vuestro silencio

Voz 12 05:07 no

Voz 7 05:10 el paro con Mara Torres no sé

Voz 12 05:12 encontramos esta noche a partir de la una y media

Voz 1 05:15 en la SER

Voz 13 05:17 sí

Voz 3 05:23 sigue a hora25 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales peinó y ver la arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

Voz 1 05:39 el placer de escuchar

Voz 1594 05:42 si soy yo el héroe de mi propia vida os y otro cualquiera me reemplazará lo dirán estas páginas para empezar la historia desde el principio diré que nazi según me han dicho y yo lo creo un viernes a las doce en punto de la noche y cosa curiosa el reloj empezó a sonar brilló a gritar simultáneamente teniendo en cuenta el día y la hora de nacimiento la enfermera hay algunas comadronas del barrio que tenían puesto el interés vital en mil bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente el primero que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida y segundo que gozaría del privilegio de ver fantasmas y espíritus según ellas estos dones serán inevitablemente otorgados a todo niño de un sexo u otro que tuviera la desgracia de nacer en viernes día medianoche hablaré ahora de la primera de las predicciones pues esta historia demostrará si es cierta o falsa respecto a la segunda sólo ha de constar que a no ser que tuvieras que donen mi primera infancia todavía lo estoy esperando que me queje por haber sido defraudado pues alguien está disfrutando de él por equivocación te agradeceré que lo conserve a su lado

Voz 1 06:47 David Copperfield chal

Voz 1594 06:49 las Dickens mil ochocientos cincuenta

Voz 14 06:52 inmerso ver verlo

Voz 1 06:55 la feria de escuchar

Voz 15 06:58 eh

Voz 1 07:03 la carta de la de la se fue desde elegir el audio que te interese ya sea el Hoy por Hoy de Pepa Bueno o La Ventana de tu comunidad

Voz 1880 07:09 la J las es marzo smartphone lo que quieras de la SER cuando tú quieras descarga nuestra aplicación

Voz 16 07:18 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 1 07:27 que este año haz algo diferente para desear Felices Fiestas comparte

Voz 17 07:31 te vídeos de las mentes más brillantes en BBVA aprendemos fondos punto com para desear a los tuyos son feliz año y ayudarles a que los porque todo lo que aprendemos es una oportunidad para mejorar nuestra vida BBVA aprendemos juntos creando oportunidades

Voz 1452 07:48 cabe Nasser

Voz 4 07:51 hora veinticinco

Voz 0194 07:57 abrimos tiempo de información y de tertulia en Hora Veinticinco en un día en el que sigue la conmoción por el asesinato de Laura circunstancia que ha reabierto el recurrente visceral debate sobró cromo protegernos de estos ex presos potencialmente peligrosos el PP defiende su prisión permanente revisable desde el Gobierno piensan en que sí pueda mejorar la vigilancia cuando esos condenados salen de prisión vamos a analizarlo todo con la ayuda de Victoria Lafora buenas noches muy buenas noches María Esperanza Sánchez buenas noches hola buenas y Emilio Contreras buenas noches

Voz 0125 08:26 las noches y en la mesa de producción Pedro Blanco ateos

Voz 0194 08:29 sus mensajes Pedro sí pendientes que no duda

Voz 7 08:31 de las opiniones que los oyentes no suelen llegar si consideran que es oportuno debatir sobre la prisión permanente revisable sobre la manera que tienen los sociedad de protegerse ante cierto tipo de delincuentes el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres es el teléfono al que enviar las notas de voz repito seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro Price pues antes de él

Voz 0194 08:56 debate la información los datos vamos a reconstruir

Voz 0125 08:58 los hechos a partir de lo que sabemos hasta ahora sobre la investigación en marcha Pablo Morán buenas noches

Voz 1667 09:03 las noches Angels tras su detención ayer en la localidad de Valverde del Camino la Guardia Civil trasladó a Montoya ya de madrugada a la Comandancia de Huelva donde después de ofrecer versiones contradictorias confesó la autoría del crimen ante los agentes de la Unidad Central Operativa desplazados a la zona para hacerse cargo de esta investigación Bernardo Montoya ha reconocido que asaltó al Laura en un callejón del pueblo hasta dejarle inconsciente y que después la abandonó malherida en el paraje de Las Mimbreras donde se localizó el cuerpo el paro el lunes la hipótesis más probable es que Laura siguió con vida durante al menos dos

Voz 0194 09:39 la autopsia ha confirmado que Laura sufrió una agresión sexual Ana Terradillos

Voz 0125 09:43 buenas noches Dance Montoya asegura que sólo lo intentó pero los forenses han encontrado evidencias sí eso es lo eso es lo último los resultados de esa autopsia como dices que confirma que hubo agresión sexual y que por lo tanto Montoya mentido a los agentes de la UCO al asegurar que no la violó porque no pudo era lo que sospechaban los investigadores desde el principio y el resultado forense confirma eso ese punto importantes lo último de esta tarde a falta de confirmación oficial la investigación descarta prácticamente eh que Laura lo Elmo haya estado retenida acuérdate cayera hasta ahora barajamos dos opciones a esta hora podemos decir prácticamente que ya está descartada esta teoría todo indica que el presunto asesino la golpeó la dejó inconsciente Illa trasladó a un escenario diferente para perpetrar esa violación que confirma el resultado forense según Montoya intentó agredirla en él como sitio donde ha aparecido su cadáver pero este extremo todavía no ha sido confirmado por los investigadores lo que sí que parece Ángels es que el golpe en la frente que aparece en la autopsia como causa de la muerte sí que es el odio en el mismo lugar donde ha aparecido su cuerpo semidesnudo de momento no se ha localizado el móvil de Laura es un asunto importante en esta investigación porque a pesar de que él haya confesado sí que podría digamos corroborar las últimas horas de vida de la víctima y es un asunto que importa a los agentes de la UCO todavía no está claro si pasa a disposición judicial mañana o pasado lo que sí que está claro o al menos así lo lo cuentan los los agentes de la UCO que están ahí

Voz 1441 11:02 in situ es que el crimen esta práctica

Voz 0125 11:04 la mente ya todo atado excepto digamos donde se produjo Saviola pues seguiremos pendientes de esta investigación Ana gracias hasta luego

Voz 1667 11:12 este mediodía durante hora y media Bernardo Montoya ha acompañado a los agentes de la Guardia Civil hasta su vivienda para simular cómo ocurrió todo allí les esperaban sus vecinos

Voz 1706 11:21 Guardia varios de ellos han roto el cordón policial ya han intentado acercarse a la vivienda algunos han alcanzado el vehículo

Voz 7 11:30 es la daba al asesino confeso gay también han continuado los actos en recuerdo de Laura

Voz 1667 11:33 sí noventa y siete alumnas de Bellas Artes por ejemplo han organizado un acto en la Plaza Mayor de Salamanca donde estudio Laura también en Valencia donde cursó un máster

Voz 19 11:42 la Universidad tenemos la responsabilidad de educar solo desde la educación podremos realmente erradicar la violencia de género cualquier tipo de violencia pero también está la violencia contra la mujer porque no olvidemos que la violencia viene determinada por una creencia en la desigualdad solo desde la desigualdad se ejerce la violencia hacia otra persona

Voz 1667 12:02 el Parlamento de Canarias ha secundado un minuto de silencio en Zamora su localidad natal preparan una concentración mañana por la tarde presidida por la ilustración que Laura luego diseñó el pasado ocho de marzo con motivo del Día de la Mujer su familia ha emitido un comunicado en el que piden respeto a la intimidad de Laura y que no les cause más dolor con declaraciones es bulos rumores que les obligarían dicen a adoptar medidas legales aseguran que lo único importante ahora es esclarecer los hechos y que se pueda hacer justo

Voz 0125 12:29 bueno pues esta tarde Pedro Sánchez ha mostrado sus condolencias a la familia de Laura con estas palabras al inicio de su intervención en un acto en homenaje al papel de las mujeres en la Constitución

Voz 1722 12:39 como padre de dos hijas de catorce y once años hoy incapaz de imaginar el dolor que sufre su familia hiló inconsolable de su pérdida pero quiero también trasladarles que España entera llora con ellos siente su conmoción como propia con la fuerza de su ejemplo España pide justicia

Voz 0125 12:59 dice basta bueno pues horas antes el Partido Popular rescataba el debate de la prisión permanente revisable a propósito de este asesinato

Voz 1667 13:07 es la pena que el Gobierno del PP incluyó en el Código Penal en dos mil quince para imponer penas de cárcel por tiempo indeterminado a condenados por crímenes graves penas que se revisan a entre veinticinco y treinta años Pablo Casado ha aprovechado este crimen para defender la medida aprobada por el Gobierno de Rajoy que ahora revisa el Constitucional respondía el presidente del Gobierno

Voz 20 13:27 eh

Voz 1706 13:27 a cero un llamamiento a todos grupos parlamentarios para que no derogue en la prisión permanente revisable

Voz 21 13:33 mejor fórmula para evitar esta reincidencia para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar que es en la cárcel bien permisos penitenciarios

Voz 7 13:43 mucho menos salen a la calle cuando las tal

Voz 18 13:46 a la prisión permanente revisable está en vigor no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato

Voz 1667 13:51 pero la réplica más contundente a Casado ha sido la de la diputada de Podemos John Eve Larra que ha renunciado a su pregunta prevista a la vicepresidenta Carmen Calvo para reprochar la actitud del líder del PP

Voz 1880 14:01 y el señor casado con el asesinato de Laura

Voz 18 14:03 el último es absolutamente infame

Voz 22 14:08 por qué no necesita Money pistoleros ni prisión

Voz 18 14:11 de revisable lo que necesitamos son

Voz 22 14:14 picas públicas que nos protejan antes de que nos maten

Voz 0125 14:17 bueno pues quiero saludar a Javier Álvarez es catedrático de Derecho Penal en la Universidad Carlos III de Madrid muy buenas noches

Voz 23 14:23 hola buenas noches Ángels hay algunas no

Voz 0125 14:25 Azón para pensar que la prisión permanente revisable es más eficaz para prevenir crímenes como el que nos ocupa

Voz 23 14:33 ninguna a mí parece de un cinismo intolerable lo que se está diciendo por parte del Partido Popular efectivamente tiene razón la diputada lo que hace falta son políticas públicas lo que hace falta es aportar recursos fíjese que hace unos pocos días lo recordará usted los funcionarios de prisiones

Voz 1 14:50 a la huelga entre otros

Voz 23 14:53 sones porque no tiene suficientes medios materiales ni personales para atacar las tareas de reinserción y todo ello a pesar de que la tasa de reinserción es alta en España casi un setenta por ciento alta pero no tenemos medios no tenemos medios para cuando salen de prisión estar encima no tenemos medios para materializar la libertad vigilada no tenemos medios de seguridad las plantillas de Guardia Civil y Policía Nacional han disminuido decían los sindicatos con unas quince mil personas desde el dos mil once todo es que se venga ahora a decir que la solución es prisión permanente revisable me pareció entidades vergüenza atroz lo que hay que hacer ese vivir evitar que maten a las mujeres no se hace con la penetración pero no

Voz 0125 15:46 ahora de volverá a preguntar por esta percepción como usted lo citaba lo que otras políticas que se deberían llevar a cabo para para evitar que que pasara lo que ha pasado con ahora mismo quiero que escuche la propuesta que ponía sobre la mesa hay que usted ha citado aunque sea de pasada que ponía sobre la mesa la vicepresidenta Carmen Calvo

Voz 0376 16:03 es que el artículo ciento siete del Código Penal que que en algunos países existe la posibilidad de seguir teniendo en vigilancia a las personas que tienen un riesgo de peligrosidad muy alto de reincidencia seguramente y que por tanto son las que acá

Voz 1880 16:21 Ivan dando en fin

Voz 0376 16:23 eh situaciones tan tremenda como la que ahora tenemos que afrontar

Voz 0125 16:28 Javier jurídicamente se contempla la posibilidad de esa vigilancia la dificultad está en los medios

Voz 23 16:34 está fundamentalmente está cuando la gente sale de prisión dentro de las prisiones pues hacer un esfuerzo los funcionarios ir les someten a programas Psicopedagogía Cos les tratan de enseñar oficios etcétera muy bien llevan a cabo todos esos programas durante un tiempo y cuando salen de prisión nos encontramos una y otra vez en la nada porque no hay medios fíjese usted que el año pasado subieron por primera vez el número de homicidios dolosos en España

Voz 0125 17:08 por qué

Voz 23 17:09 esa mente por falta de políticas sociales por falta de políticas penitenciarias suficientemente apoyó el tema está ahí el tema es que hay que evitar que maten antes luego la prisión permanente lo único que nos va a dar va a ser gente que si llega una salir en algún momento de prisión van a tener una serias afectaciones psicológicas y sociológica como ponen en evidencia todos los estudios que se han efectuado al respecto

Voz 0125 17:38 le pongo dos declaraciones más del día de hoy para preguntarle por ellas en Hora catorce el fiscal de violencia de género recordaba que la actual legislación ya permite esa libertad vigilada redundando un poco en lo que decía la vicepresidenta esperan Martín Nájera

Voz 24 17:51 la libertad vigilada en mi opinión se quiere que vaya acompañado de una gente que vigile realmente el comportamiento y la evolución de esté penado que está en libertad pero sometido a una serie de medidas no tienen por qué ser policías

Voz 0125 18:05 de hecho se aplica desde dos mil diez en casos de terrorismo agresión sexual violencia de género si hay indicios de peligrosidad hemos hablado también con el ex delegado para la Violencia de Género Miguel Lorente que proponía otra alternativa y es lo que se lleva a cabo en Estados Unidos que es informar a la población de la salida de la cárcel de estos presos peligrosos reincidentes

Voz 25 18:24 voy avisan a los vecindarios fundamentalmente en los casos de alta reincidencia y exactamente en la pederastia para que también lo entornos adopten medidas de protección y prevención y evitar los riesgos que se puedan producir

Voz 0125 18:37 a avisar a Javier a la población de la salida de un condenado de estas características podría ser eficaz

Voz 23 18:43 no ve ninguna manera yo creo que Miguel Lorente se se está inclinando por el infundir el miedo a la población está inclinando por una política claramente populistas yo creo que es donde está más el problema es donde señala Pilar Martín Nájera y con mucha razón muy bien tenemos la libertad vigilada lo decía también la vicepresidente del Gobierno y ahora con qué medios la llevamos a cabo no lo pueden decir claro a continuación clamar por la prisión permanente pero si no han puesto ustedes los medios esta muerte como otras muchas muertes hay que cargar las alas m de todos aquellos que han retirado los dineros de donde deberían estar yo creo que ese es el problema

Voz 0125 19:32 volviendo a la prisión permanente revisable el Constitucional está revisando este tipo penal cree que tiene encaje en nuestro actual marco jurídico

Voz 23 19:40 mire casi la totalidad de los catedráticos de Derecho Penal casi la totalidad les hemos dicho que no que de ninguna manera que ataca directamente la dignidad que es una pena que no respeta la humanidad en definitiva la prisión permanente puede suponer que una persona efectivamente termine su vida en prisión Quiles para siempre en prisión en muchas ocasiones dice oiga pero es que en Europa está sí pero no hagan trampa en Alemania se empiezan a revisar a los quince años la media del cumplimiento son dieciocho años y pico es que en Francia están unos veinte años pues son prisiones permanentes que no son tan permanente cuando nosotros teníamos penas temporales de cuarenta años mire la UCI más vez que hubo una prisión permanente en España es decir una cadena perpetua vamos a llamar a las cosas por su nombre fue en el Código Penal de mil ochocientos setenta y a cadena perpetua pero también se decía que el artículo veintinueve de ese código también se decía mire usted cuando llegue a los treinta años se le dará el indulto

Voz 0125 20:51 déjeme que recuerde con Pablo en qué supuestos se contempla ahora mismo porque está está tipificado la imposición de este castillo

Voz 1667 20:57 el texto que impulsó el ex ministro Gallardón y que se aprobó en el Congreso en dos mil quince con el único apoyo del PP contempla ocho supuestos el asesinato de un menor de dieciséis años a una persona especialmente vulnerable el asesinato cometido junto a un delito sexual cuando el asesino pertenece a un grupo criminal un asesinato múltiple en el caso de un magnicidio contra nuestro jefe de Estado o algún extranjero en caso de genocidio y crímenes contra la humanidad hasta ahora Angels se ha impuesto esta pena esta prisión permanente revisable en cinco Casas

Voz 0125 21:27 el Partido Popular no sólo sigue defendiendo este castigo sino que quiere ampliar los supuestos el mismo escuchábamos

Voz 1667 21:32 la a Pablo Casado Si a casos en los que los condenados hayan intentado ocultar el cadáver o no colaboran en su hallazgo por ejemplo también en el secuestro que acabe en un asesinato en los incendios en los que se ponen vidas en peligro o en el uso de elementos químicos o nucleares con resultado de muerte

Voz 0125 21:49 Javier para cerrar encuentra algún motivo para defender esta medida más allá del motivo partidista

Voz 23 21:56 ninguno el Partido Popular por puro populismo decidió meter la pena de prisión permanente revisable y posteriormente se puso a buscar en qué delitos los podía aplicar Isar que decidió modificar el delito de asesinato de acuerdo con una ley apunte esto de acuerdo con una ley del nacional socialismo de mil novecientos cuarenta y uno se puso a buscar delitos que que resulta duda eso no va a dar ningún resultado o en todo caso va a dar resultados desfavorables lo que hay que implementar son políticas públicas eficaces lo que hay que hacer es invertir en en en controlar a esos presos que es entiende peligrosos una vez que hayan cumplido la condena lo que hay que hacer es meter más dinero para seguridad para todos eso es lo que hay que hacer pero no lo que dice el Partido Popular eso no va a valer para nada

Voz 0125 22:48 Javier Álvarez catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid como siempre muchísimas gracias

Voz 23 22:53 las muchas gracias a ustedes hasta luego

Voz 0125 22:55 venga pues habló la tertulia aunque después de haber escuchado el catedrático yo no sé si si queda mucho por decir

Voz 26 23:00 que luego lo lo volveremos a escuchar

Voz 0125 23:03 el episodio sucedido hoy en la sesión de control de Pablo Casado ha hecho una trampa porque no le tocaba hablar de ello pero ha aprovechado el momento los minutos que tenía para preguntar para sacar el debate otra vez porque siempre que hay un crimen de estas características siempre que hay conmoción en la sociedad ahí es lógico es natural que haya conmoción en la sociedad ante un crimen tan brutal como como el de Laura el Partido Popular Victoria vuelve a poner sobre la mesa el tema de la prisión permanente revisable vuelve a utilizar a las víctimas y el dolor de las víctimas

Voz 1971 23:38 fíjate antes yo creo que la la mínima exigencia ética qué le debemos reclamar a un dirigente político es que no haga populismo electoral a costa del dolor ajeno esa falta de ética es la lo que yo considero que es lo peor de la actuación esta mañana de Pablo basado en el Congreso no venía a cuento no estaba en el orden del día no era la pregunta que iba a hacer al presidente bueno las a causa únicamente pensando en sus potenciales electores ir bueno pues en las manifestaciones estas de de indignación son popular que hemos visto en El Campillo cuando han trasladado al presunto asesino de una casa la otra al margen del debate sobre la prisión permanente revisable que yo creo que tiene una esfera perfectamente delimitada que es el Tribunal Constitucional que es donde tiene que estar donde tienen que decir si es constitucional o no un un texto que en cierta manera recuerda la cadena perpetua que fue rechazada por la Constitución pero que son ellos los que lo van a decidir entonces ni el Gobierno tiene que adelantarse a esta sentencia ni la oposición tiene que reclamar que no se derogue algo que todavía está en vigor y que no hubiera servido de nada en este caso en concreto porque cuando este señor cometió el crimen por el que penó diecisiete años no estaba la la la causa por la cual le condenaba a diecisiete años no podría haber sido incluida en las causas de la prisión permanente revisable por lo tanto habría salido exactamente igual que salió en octubre habría matado exactamente igual que mató a esta pobre profesora

Voz 1452 25:15 Esperanza sí y bueno verdaderamente lo decías después lo dicho con esa el catedrático Lay ya hay en Fini esa cualidad yo creo de bonhomía que tiene este juez poco más se puede decir pero en todo caso yo sí me lo de la prisión permanente revisable es terrible pues por eso porque finalmente te puedes pasar ya toda tu vida entre rejas no no sirve absolutamente para nada porque si estás encerrado si estás

Voz 1441 25:51 en fin en una circunstancia

Voz 1452 25:52 a la que no puedes cometer el delito por el que ha sido a la cárcel pues vale de acuerdo ya no eres peligroso para la sociedad pero deberíamos todo sentir que es una carga de injusticia la que la que se hace con esa persona sin embargo sí me parece a mí que es muy interesante lo de la un la libertad vigilada no que que además no hace falta como decía una de las de las juristas que ha hablado que no hace no hace falta que que sean policías quienes estén permanentemente sobre esa persona a mi me parece muy bien porque no solamente evita que vuelva otra vez esa persona a hacerlo

Voz 0125 26:33 barbaridad por la que fue a la cárcel sino que además

Voz 1452 26:36 una maneras se le protege a él también no porque con esa vigilancia El bueno pues se convierte en una persona que puede vivir si no hace ninguna no cometer ningún delito pues vivir como una persona libre protegida de sí mismo por alguien que bueno legalmente vigile pero lo lo más doloroso de lo que ha dicho el juez es que se empezó donde donde se estaba empezando a poner dinero se empezó a quitar cuando se ha quitado dinero de tantos sitios ni prisión permanente revisable ni nos divisaba revisable se ha producido la injusticia Maxi

Voz 27 27:16 hay hay un hay un asunto que yo creo que deberíamos

Voz 0125 27:18 entrar también algún día lo ha citado también de pasada la situación ahora mismo de los trabajadores en las cárceles que están de de protestas y de reivindicación desde hace mucho tiempo precisamente reclamando los medios que no tienen para para trabajar entre otras cosas para la reinserción de los de los presos

Voz 1971 27:34 creo yo es evidente es evidente que que administrar la libertad de un ser humano ciudadano a través de una pena requiere un debate sosegado sereno ajustado a derecho alejado del apasionamiento de la demagogia del populismo idea el electoralismo el derecho requiere sosiego requiere frialdad por la pena tiene dos objetivos primero castigar al delincuente y el segundo tratar de educarlos Carlo por lo tanto la prisión permanente revisable que es la que tenemos en España como como

Voz 0125 28:08 la que acaba de explicar el catedrático de

Voz 1971 28:10 lo de la Carlos III ocurre en Francia y ocurre en Alemania no impide que se cometan delitos lo que acércate Carlos el objetivo fundamental de esa de esa penas castigar al que ha cometido un delito especialmente horrendo si dentro de ese proceso de de cumplimiento de pena hay un proceso de al mismo tiempo de rey recuperación de rehabilitación pues como es revisable pues podría con el paso del tiempo en en Francia no se lo acaba de decir recordar el catedrático de hace quince años en el mismo dieciocho y en Alemania de veinte pues se le puede poner en libertad en nuestro liberales progresista de mil ochocientos setenta después de la Revolución gloriosa liberales

Voz 0125 28:50 porque en aquella época fin Carlos treinta años y punto

Voz 1971 28:54 yo no soy quién para ponerle puertas al campo y decir la el tiempo que deben de cumplir lo que sí digo es que no hay que cerrar la posibilidad de que una persona que cometió un delito especialmente abominable pueda ser educado y puedan ponérsela Ikeda una tercera cuestión que es la caca en la que estoy de acuerdo con vosotros esta medidas de libertad vigilada pues sí pueden contribuir a evitar que se produzcan estos delito pero en fin no nos engañemos cuando un señor vea una chica joven de veintitantos años Money atractiva si decide ir a por ella como ha de este salvaje pues pues no lo sé hasta qué punto el la pulsó

Voz 1 29:29 qué tal pues podía haberlo a ver luego

Voz 0125 29:32 he hecho haberlo hecho reflexionar para evitar que la comisión de de ese dinero ilegal no fijaros fijaros que al final de todo los problemas que hablamos aquí al final siempre hablamos de dinero no hay medios porque perdemos de vista que hemos salido de una crisis económica espantosa común como un hundimiento de la integración del Estado falta vivero para casi todo se palpa dinero para casi todo pero hay cuestiones que son muchos matices mucho más sensibles que dudas eh mucho más era el mal momento de de valorar por donde se recorta habría que tener un mínimo de de sensibilidad María Esperanza breves sin no

Voz 1452 30:06 sencillamente que yo decía que es la medida de tener una persona sobre esa persona como decía la la jurista que habló de este asunto es una manera de proteger al propio final a la

Voz 0125 30:17 la persona que está condenada luego hay que recoge

Voz 1452 30:20 vamos a ver la la la pena en según nuestra Constitución es para llegar a la reinserción pero pero hay que reconocer seguramente que hay casos en los que alto de inserción bueno pues no no se puede hacer por las características de de esa persona pues esa persona sobre ella otra persona para que no buen fin no vuelva a cometer delito

Voz 0125 30:43 no vamos a escuchar a los oyentes que desde el día que conocimos esta terrible noticia están participando especialmente para para dar su opinión

Voz 1715 30:50 de muchos mensajes no te voy a ocultar que hay quién propone las medidas más extrema

Voz 7 30:54 es decir el ojo por ojo diente por diente

Voz 1715 30:57 pero sí que hay un debate interesante sobre qué se debe hacer ir en su mayor parte de los oyentes que nos han enviado notas de voz creen que hay que reaccionar de una manera más contundente homenajes pero que hay que reaccionar

Voz 28 31:07 vamos a escuchar lo que nos han dicho lejos de ser un aparcamiento de hombre comunes de hombres y de mujeres como es ahora mismo debería de ser un espacio de construcción conozco la realidad de la prisión en la de Morón por ejemplo hay tres psicólogos para mil doscientos internos es imposible detectar nada de trabajar con ellos ni de hacer que en el tiempo que tienen que estar alejado de la sociedad puedan conseguir revertir su camino volver con garantías a

Voz 1 31:39 al seno del grupo educación lo único que falta es educar en igualdad en valores

Voz 29 31:47 ahora se habla de legislar en caliente todo el mundo y segó no hay que legislar en caliente si hay que legislar en caliente en frío y donde desea porque ni legislar en caliente ni mezclamos en frión y legisle damos en nada parece que nos la cogemos con papel de fumar en este tema parece que nos da

Voz 30 32:04 asco que nos da grima el condenar a alguien

Voz 10 32:09 apartar de las calles a semejantes personas aquí de un sistema en el cual a las personas que se considere no rehabilitadas o bien inglés en algún centro o bien estén vigiladas siempre por algún dispositivo a un agente de alguna forma que que se pudiera evitar mucho más a todas estas peticiones de violencia de género de gente específica que ya se conoce que siempre que sale a la calle libre porque ha cumplido su condena pues vuelve vuelve actuar

Voz 0194 32:49 con las opiniones de algunos de los oyentes es han puesto en contacto con nosotros aquí en Hora Veinticinco Pablo esta mañana hasta mañana

Voz 3 33:11 T de El Arabi tras buenas noches buenas noches has vuelto estas

Voz 0194 33:21 vuelta a la cinta de caset a la cara B para hablar de una emoción una emoción muy desagradable que es el miedo todos lo hemos pasado todas lo hemos sentido lo recibimos mucho estos días además una de las palabras que más ha salido con el asesinato de Laura

Voz 1880 33:36 estoy ya te lo sabes seguro que lo recuerdas pero quiero que te vuelvas a escuchar esto era lo que decías el lunes a las diez de la noche

Voz 0194 33:43 había televisiones que recomendaban que las mujeres no saliéramos a correr o hacer deporte solas como que no queremos correr solas pasear solas y tener la misma sensación de seguridad que tienen los hombres cuando hacen lo mismo queremos ir sin miedo por la vida y queremos no tener que escuchar discursos machistas que cuestionan la violencia contra las mujeres que equiparan los asesinatos de mujeres a los de los hombres no es lo mismo a nosotras nos matan porque somos mujeres y matan a muchas todos los asesinatos están tipificados en el Código Penal pero es necesario tener una ley contra la violencia machista insisto porque a las mujeres unos matan por el hecho de serlo si se confirma el asesinato de Laura su muerte es un caso de violencia machista hoy estoy convencida de que muchas mujeres han buscado compañía para salir a correr y aún así no han dejado de mirar hacia atrás

Voz 4 34:32 Ángels Barceló

Voz 1880 34:34 bueno pues decías mujeres corriendo mirando hacia atrás pero corriendo a pesar del miedo

Voz 0194 34:38 es lo que el atleta Begoña haber está impedía ayer a las mujeres no

Voz 1880 34:41 plantarle cara al miedo si lo hacía aquí en la Cadena Ser el lema es la calle es nuestra

Voz 32 34:45 no queremos ser valientes queremos ser libre sí que tiene que haber un punto de valentía y un punto de cerrar los ojos y decir no puede ser yo no me puedo quedar en casa por esto a mi correo me hace feliz es el tiempo que yo Bevilacqua corre

Voz 18 34:58 sólo las carreras convocadas al momento

Voz 1880 35:00 hoy Tenerife el viernes a las siete de la tarde y en Sevilla el domingo a las doce y aquí mismo en la SER Angels una iniciativa también en la redacción era tan simple como revisar el Whatsapp para ver en cuántos momentos hemos mandado mensajes relacionados con este miedo no con pasar miedo por la calle cuando vamos solas

Voz 33 35:20 Eva

Voz 18 35:20 todo bien dijo el coche detrás seguía poniendo las luces largas trata de ir siempre por zonas donde haya más gente

Voz 1 35:32 me siento super vulnerable

Voz 18 35:36 te llamo que entre en el portal

Voz 34 35:39 describiendo escribiendo me que me duerma vale

Voz 18 35:43 este llegan de sola en ese caso no te tires de mí hasta que entres

Voz 35 35:48 perder paso esto es que se pronunció

Voz 18 35:50 enfrente de portal Time ha seguido me daba un poco de miedo ir andando

Voz 0125 35:57 en la cara B que es el miedo bueno pues sea una ley

Voz 1880 35:59 agrario Ángels miedo es la angustia por un riesgo o daño real o imaginario la segunda acepción de la red dice recelo o aprensión que alguien tiene de qué le sucede algo contrario a lo que desea es un sustantivo que no tiene un verbo aparejado así que para reformarlo usamos el verbo tener tener miedo la forma culta del verbo es temer y el sustantivo sería temor viene del griego que es de Fobos la personificación del temor del horror fuego será una de era el hijo de Ares dios de la guerra y Afrodita diosa del amor y lo curioso de este Fobos claro también de esto viene fobia es que aparecían las batallas justo antes era el miedo antes de combatir y lo que creciera salir corriendo huya de la batalla

Voz 12 36:50 esta es una versión de Amaya

Voz 1880 36:51 Homero del miedo de la banda murciana M Clan un tema de dos mil cuatro es dice para empezar diré que es el final es el juego de la canción no así empieza y así acaba es el miedo en este caso tras una ruptura

Voz 0125 37:01 miedo angustia pavor temor Terra

Voz 0194 37:04 por horror vamos a intentar identificar al miedo

Voz 0125 37:06 Ana Carrasco filósofa profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid ayudar un día más en el cara en la cara B Ana muy buenas noches no buenas noches que ese miedo bueno el miedo es una de las emociones básicas del ser humano lo terrible del caso es que

Voz 1441 37:22 sí sí

Voz 0125 37:23 es una casa es una característica es una es una característica del ser humano la emoción del ser humano no es inexorable así que no podemos evitar no podemos evitar

Voz 1441 37:31 el miedo lo que pasa es que ese miedo tiene varias implicación es una de las indicaciones que siempre tenemos miedo algo concreto envió tiene que ver con la expectativa de algo que te puede suceder pero que te puede suceder porque es posible que es pensado y es posible lo que me hace temblar lo que me hace a que alguien al cargo me alcanza a que algo me pase el mío Ayala correrá a las cuatro de la tarde así que cuando hablamos de la expectación de un mal Diago que he pensado que es posible es un mal concreto es un objeto determinado esto es un punto importante tenemos miedo a enfermar tenemos miedo a perder el trabajo tenemos miedo como decía que nos pase algo por la calle y esto es importante porque si la filosofía aborda el miedo aborda el miedo no como el objeto de miedo sino que aborda ese objeto de miedo en tanto en cuanto forma parte de una sociedad ideal un orden dado los miedos son muchos he dicho antes que es una moción que forma parte el ser humano pero el miedo cambia según la sociedad según el orden de miedo a unas cosas dime qué miedo tienes y te diré cómo es la sociedad en la que vi

Voz 0125 38:35 es claro pero lo demás puede tener la parte positiva de que el miedo te activa es decir si tú tienes miedo a que te pase algo ir con cuidado por decirlo de alguna manera el miedo el miedo es una es una

Voz 1441 38:48 sí aún que hace que salve es la vida el miedo te permita sobrevivir pero no te permite vivir como ésta responda al miedo te salva o te castiga para siempre que tengas miedo implica que puedes pensar que es mejor que te corten las libertades para que tener para tener el control y tener seguridad pero es que aquí empezamos a confundir elementos y conceptos ante esta decía que el miedo tiene que ver con una con la sociedad a la que formas parte el orden el que está integrado o no si es algo determinado cuando tú tienes miedo tienes miedo a algo que forma parte de tu ámbito de cotidianidad no tienes nada que cada que los marcianos tienes miedo que te atacan por la calle si tienes miedo a la querellas por la calle tienes miedo sobre todo a perder la vida tienes miedo a que te hagan daño por qué porque todos somos vulnerables y eso es una característica una condición humana todos somos vulnerables es vulneró hable un hombre que se a Corea a las seis de la tarde o las cuatro de la tarde por su puesto que sí pero la diferencia de una mujer que va corre a las seis a la tarde es que ya no es simplemente vulnerabilidad como condición humana sino que es inerme es decir que está desarmada está desprotegida el hombre que sabe a corre a las cuatro de la tarde puede tener miedo a que les roben y lo maten pero la mujer que sabia corre a las seis de la tarde pasa varias cosas no tiene miedo no niega que las Rubén tiene miedo otra cosa tienen miedo porque es porque Sinead me y además qué hubiera pasado si Laura lo él Elmo hubiera sobrevivido si hubiera sido un rifirrafe pequeño lo hubieran escuchado hubieran dicho que basó son pantalón cito muy corto Laura

Voz 0125 40:30 una cosa el miedo puede acabar con nuestra parte más racional es decir podemos actuar

Voz 26 40:34 es una manera que no lo pensábamos nunca

Voz 0125 40:36 que actuaríamos

Voz 1441 40:38 fíjate que la que el miedo lo que hace es activar los para sobrevivir ya te he dicho antes que la cómo reaccionamos ante el miedo va implicar que nos salvemos o que o que o que no os que no o que no esconde tenemos hay elementos que tiene que ver con él quizá como con inmovilizar se concrete edificarse el mío es que está muy está muy triste muy está muy ligada a la petrificado son también está obligado a huir pero también el miedo sí he dicho antes que sin extirparle el mío tenemos que aprender a controlarlo aprender a gestionarlo el cómo aprendemos a gestionarlo precisamente no neutralizando el miedo porque siempre vamos a tener miedo sino pensando está bien tengo miedo a esto concreto pero el problema entonces no es el objeto del miedo sino que de nuevo es el orden el que ha de ser revisado de ahí la Potter Laporta es decir que tiene la filosofía una cosa que no suele tener en cuenta es que si hay una divinidad que representa la filosofía esa tenía ya tenía que llevan el escudo lleva la medusa Jones La medusa la presentación de miedo pero qué significa esto que es que la filosofía lo utilizó el miedo no significa que la filosofía tiene en cuenta el miedo y sabe gestionarlo Sober Savia ordenarlo dentro del orden dado así que por eso sí tenemos miedo y aprendemos a gestionarlo no se trata de que nos cambiamos a nosotras mismas Se trata de que cambiamos el orden

Voz 1971 41:59 eh

Voz 36 42:01 bueno

Voz 1880 42:06 cambiar ese orden quería que escucháramos este tema es Lindsay Stewart es una chica que va haciendo una comparativa en este tema entre los miedos de los hombres y de las mujeres ella misma dijo que no pretendía meterse con los hombres no pero entre los medios de las chicas pues dice cosas como no puedo ir hacia mi coche de madrugada mientras hablo por teléfono no puedo abrir las ventanas cuando estoy sola en casa no puedo ir a un bar sin mi acompañante todas estas cosas ir

Voz 0125 42:39 este es el mensaje dará hay que hacerlo ya ya no tengo miedo

Voz 1880 42:42 si esta es la lucha es un tema de dos mil once de un grupo que se llama Alameda de Osuna es un grupo de ska reggae funk y quería hablaros de Aisa de Lacruz ellas escritoras último ensayo se titula diccionario Guerra son términos de definiciones explicados desde un punto de vista de la mujer y claro entre estos términos define también el miedo

Voz 37 43:02 creo que miedo es ante todo una herramienta crucial para para el mantenimiento del mercado eh porque las mujeres vivimos con miedo nos acabamos comportando de una determinada manera sobretodo tendemos a coartar nuestra libertad de movimiento y acabábamos desplegando una serie de comportamientos que luego los dos discursos machistas de a considerar que son que son esenciales son naturales como la prudencia como como la discreción no pues bueno ese tipo de comportamientos que se consideran naturalmente femeninos al final son también una una forma de manifestación de este miedo con el que vivimos

Voz 1880 43:37 empieza ahí sala Ensayo sobre el miedo diciendo que las heroínas del cine de acción vienen justo de ahí vienen del miedo

Voz 37 43:43 la historia del cine ha relegado a las mujeres históricamente de los géneros típicos masculinas de los géneros de acción lo entonces tardamos tardamos un tiempo en encontrar a mujeres que por así decirlo empuñan un arma en lugar de ser únicamente Eric por dicho arma el origen de estas primeras heroínas de acción lo encontramos en el cine de terror de los años setenta ochenta

Voz 18 44:06 es hablaba hecha cuando habla

Voz 0125 44:08 hemos con ellas Stranger Things que es una serie en la que si pasamos momentos yo no sé si de miedo pero sí de tensión de todas formas quería recomendar Nos un corto súper corto francés que es al final de la calle

Voz 1880 44:21 esta música es la que va a en una chica con los cascos va tranquilamente por la calle todo eso le da en el que vamos andando por la calle tan tranquilos de repente un chico unos unos grita quitamos la música y eso es el acoso callejero no lo que nosotros conocemos más llegó Dead es el director francés

Voz 0125 44:37 este corto después de haber escuchado muchas historias parecía

Voz 1880 44:40 de Dios y de conocidas pues decidió hacer esta historia estos son los Smith no si esta canción me encanta Fanny es un tema de mil novecientos ochenta y seis dicen que es uno de los cincuenta himnos de la historia muy muy breve Ana pánico y miedo es lo mismo tiene mucho que ver el pánico tendría que haber con un miedo a todo el orden

Voz 38 45:07 establecido fíjate que pánico viene de pan que es todo ese puede vez una etimología falsa en el que huecos Oikos tiene que ver con la casa es decir el miedo el pavor algo que cuestiona absolutamente todo el orden en el que está inmerso

Voz 1880 45:25 es Eladio dieron a voz Eladio y los seres queridos aquí contándonos esa sensación la de vivir con miedo literatura sobre el miedo supongo que lo de Trump será el primero equinos quieras hablar si el gran innovador del cuento de terror pero bueno para pasar miedo también podemos leer las leyendas de Bécquer una novela

Voz 0125 45:47 publicado este mismo año acantilado de Stefan Chloe

Voz 1880 45:49 se titula miedo las primeras líneas de la novela dice al bajar por la escalera de la casa de la vecindad donde vivía su amante Doña Irene volvió a sentir cómo se apoderaba de ella en un instante aquel absurdo miedo y Domenech personajes de los que hablamos todos los días y no está ese servicio el pánico de la de gana ya no lo sé

Voz 39 46:10 el título del libro de Bob Woodward miedo

Voz 1880 46:13 sobre Trump en la Casa Blanca tremendo y luego Ángels otro libros un ensayo que esta genial sobre el miedo del filósofo José Antonio Marina que es anatomía

Voz 18 46:29 a cambios rara no nos podíamos y sin escucharlos

Voz 1880 46:34 jurado el tengo miedo una canción de mil novecientos

Voz 18 46:36 sentina de versionar mil veces además si el cierre de hoy relacionada con el miedo pues terrorífico que nos da más miedo que esto

Voz 3 46:47 sabía bueno José Ives encargó ayer y antes de ayer y hoy más miedo que esta campaña una voz para vencida tranquila eh será la última pero da miedo miedo de verdad gracias Íñigo Sastre buenas pero yo no sé cómo buenos arrancar tú esto

Voz 18 47:16 a mí me da mucho miedo venir mañana y que vuelva a sonar esta campeón y te lo digo pues sólo quedan tres días para el sorteo de la Lotería de Navidad y también me da miedo que os quedéis sin ese décimo que siempre se nos olvida coger el del bar de abajo porque no llevaba suelto el del pueblo porque se te paso decírselo a tu madre o el del gimnasio porque como más todos los días pues ya lo comprará en fin que yo sólo aviso porque como toque la lotería no lo haya escogido veinticinco mirando el catálogo de juguetes y que has decidido

Voz 0530 47:57 pero que te refieres cariño a ella veo quieres construir el gran comedor dejó huella de Lego vivir divertidas aventuras tienes de magia con Harry Potter todos los juguetes están en Hipercor y El Corte Inglés

Voz 1 48:16 Unity de la Comunidad veinticinco signos en Twitter arroba Hora veinticinco Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros

Voz 16 48:29 tres sabemos que el larguero es mucho más

Voz 40 48:34 Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto

Voz 18 48:39 Jordi Martí Marcos López Miguel Martín empieza Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 1706 48:52 síguenos también en nuestra aplicación móvil en El Larguero punto es Capella ser

Voz 42 49:14 buenos días Carlos

Voz 43 49:16 perdona

Voz 1 49:29 llamado amor

Voz 18 49:31 sí de buenas a primeras buenos días a nado algo cambia de lunes a viernes a las cuatro y media de la mañana una hora menos en Canarias de buenas a primeras una nueva forma de comenzar el día con Marina Fernández y Aitor Albizua Cadena SER

Voz 7 49:49 hay tenía un chiste o qué tipo de Yeste

Voz 1995 49:52 te quita la musica es que lo pensé ayer puertas a es porque este programa Se llama Hoy por hoy haría esto fue una entrevista que le hizo Iñaki Gabilondo a Paul McCartney cuando acabaran de grabar la entrevista McCartney dice hoy esto cuando cuando es admitir dijo Iñaki Hoy por hoy

Voz 44 50:12 sí

Voz 1880 50:14 navideña Luis Carlos

Voz 44 50:16 sobre el concurso

Voz 45 50:20 en Hoy por hoy con Pepa Bueno y Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Cadena SER

Voz 1 50:33 noticia de uno

Voz 46 50:33 ahora según nos informa nuestra enviada especial a Damasco Jimena Torres

Voz 1 50:37 Bicing de otro alguien muere el fuego mueren cientos miles eso sí empiezan mucho antes del primer disparo

Voz 47 50:52 hola buenos al éxito en cuatro

Voz 1880 50:55 tiene un discurso muy Kenia Rafa cárcel

Voz 46 50:58 R3 la luz ficción sonora de los creadores del gas

Voz 48 51:01 en Paco con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge peruana

Voz 1667 51:05 María Ramón Barea ya balinés