Hora 25 (19/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 4 00:18 la capacidad histórica del Partido Popular de intentar rentabilizar

Voz 0194 00:22 a utilizar el dolor de las víctimas sean de lo que sean el terrorismo ante la violencia machista ha tenido hoy un nuevo episodio lamentable en el Congreso de los Diputados Pablo Casado ha aprovechado que le tocaba preguntar en la sesión de control al Gobierno para colar su dosis de demagogia con la prisión permanente revisable y los ataques al Gobierno de Sánchez por querer derogar la Pablo Casado aprovecha un momento de gran conmoción social por el asesinato de Laura como para hacer lo único que sabe hacer Meetic los populistas utilizando su escaño en el Congreso a las mujeres nos matan por ser mujeres porque este país tiene un problema seguramente con la educación pero lo tiene sobre todo con la incapacidad de algunos dirigentes políticos para hacer un diagnóstico de lo que pasa les llegan los votos ven electores posibilidades de captar los por todas partes sólo así se entiende la intervención de hoy de Casado desde que esta mañana el escuchado estado dándole vueltas a cómo responder a tanta demagogia suerte que desde otro escaño se ha levantado otra mujer que utilizando el tiempo que tenía para hacerle una pregunta a la vicepresidenta a Carmen Calvo le ha dado la respuesta que se merece es Johnny B Larrosa portavoz de Podemos

Voz 5 01:31 gracias presidenta señora vicepresidenta venga permitir un segundo porque lo que ha hecho hoy el señor casado con el asesinato de Laura Luengo es absolutamente infame por qué no necesitamos ni pistoleros ni prisión permanente revisable lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan antes de que nos maten antes de que nos maten

Voz 6 02:03 basta ya señor casado hoy está

Voz 0194 02:06 nada no va a llevar mi firma porque lleva la firma de todas las mujeres que suscribimos las palabras de Larra siguen en la tertulia del verano de la ocho de la noche Victoria Lafora María Esperanza Sánchez y Emilio Contreras en la mesa de producción pendiente de sus mensajes y de toda la actualidad Pedro Blanco y vamos ya con toda la actualidad que nos ha dejado el día porque una buena muestra del estado de la política son los asuntos de los que se habla de los asuntos de los que hablamos no es que a estas alturas estemos hablando del contenido de una negociación o incluso derecho que exista una negociación es que estamos hablando de ETA lo cual propuesta encima de la mesa el de lo que estamos hablando es de que se produzca una reunión Sastre buenas noches así

Voz 1071 02:48 están las cosas buenas noches Barceló si es que es una rubia

Voz 0194 02:50 es que ni eso ni siquiera está claro según como se vea puede ser o una reunión o una cura

Voz 1071 02:55 en una minicumbre aquí no llama encuentro oficial que lo rebaje encuentros sin más que dice que todo forma parte de lo mismo que cada reunión se debe a una cosa distinta

Voz 0194 03:06 lo que sabíamos es lo que habían dicho lo que dijo ayer mismo aquí en la SER la presidenta

Voz 7 03:10 Carmen Calvo no vamos a hacer una reunión que de carácter dual de los los gobiernos porque el Gobierno de España lo es también de Qatar

Voz 0194 03:19 lo que sabemos es que se verán el presidente del Gobierno y el presidente de la

Voz 1071 03:23 pero ellos solos poco dicen que encuentro informal Iker luego Se verán tres ministros y tres consellers pero unos dicen que sí

Voz 0194 03:30 verán cada uno por su lado y otros que todos a la vez

Voz 1071 03:33 calvo ha vuelto a hablar esta mañana en el Congreso lo que pasa es que en su anuncio hay un quizá quizá

Voz 8 03:38 pues no aclara no habrá una reunión de autogobierno habrá una reunión de los presidentes y quizá tengamos alguna reunión y desde luego yo lo haría con el señor Aragonés viendo pero no se trata de una reunión bilateral de gobierno

Voz 0194 03:53 entonces qué es Barcelona dicen una cosa en Madrid el otro bueno pues en Barcelona está Pau rumbo Pau buenas noches hola buenas noches en una sola o con una sola palabra ver si podemos la Generalitat como llama a lo de mañana

Voz 9 04:07 que llama minicumbre Inma Carretero buenas noches

Voz 0194 04:10 es una noche en La Moncloa qué palabra usan usamos

Voz 0806 04:13 esas palabras porque le han dado muchas vueltas en concreto de Carmen Calvo ha dado una explicación

Voz 8 04:17 les larguísimas pero de lo que hablan es de reuniones nada de minicumbre

Voz 0194 04:21 minicumbre en Barcelona reuniones en Moncloa según la Generalitat qué formato va a tener la cosa

Voz 9 04:28 pues según nos aseguran fuentes del Govern catalán será una reunión mañana a las seis de la tarde en el Palau Alves será antes de la cena de la patronal fumando ese palacio de la zona norte de Barcelona lo usa normalmente la Unión para el Mediterráneo como curiosidad fue la residencia para las visitas de la Familia Real de Alfonso XIII a Barcelona hablamos te antes de la Segunda República pues en ese palacio además de Sánchez y Torras estarán los vicepresidentes al menos pero algunas además de las consellerias Artaud y de Presidencia Capella de justicia y lo que asegura el catalán es que habrá una reunión una cumbre en miniatura una minicumbre a ocho además siempre según cuentan esas fuentes habrá encuentro privado entre los dos presidentes que durará unos minutos lo que según unos puntualizan no se puede considerar una reunión como tal sino una mera salutación protocolario

Voz 0194 05:12 lo que parece claro es que en La Moncloa han tenido que mantener el equilibrio entre lo que les pedía a la Generalitat su compromiso de que no iba a haber reuniones entre gobiernos entre otras cosas porque ya hubo Consejo de Ministros en Andalucía no se utilizó ese formato

Voz 0806 05:25 claro es que nos han repetido hasta la saciedad que el formato era el de Andalucía el propio presidente en los corrillos del lunes en la copa de Navidad nos decía que quería que la reunión fuera el mismo viernes como hizo con Susana Díaz antes o después del Consejo de Ministros se debió de plantar el Gubern porque después de ir a Barcelona el lunes por la tarde y allí con Pere Aragonés y con el Sartori la vice presiden empezó a virar pero nunca ha hablado de una reunión de los dos gobiernos ni de los presidentes con algunos ministros y consellers esa foto podría utilizarla el independentismo para ilustrar una supuesta relación entre Estados y no se la quiere regalar el Gobierno y haya estado la pelea por el momento no tenemos agenda oficial está retrasarse mucho más de lo habitual la agenda del presidente de mañana pero la Moncloa pone el foco en la reunión entre presidentes dure lo que dure luego da carácter más informal a una reunión de segundo nivel en la que estarán en principio según nos dice la vicepresidenta Carmen Calvo el administraba tête con Pere Aragonés el caddie y mañana habrá además

Voz 1452 06:21 dos ministras más en Barcelona las de Economía

Voz 0806 06:24 abajo que van a acompañar al presidente alacena que ofrece la patronal Catalá

Voz 0194 06:28 pero más allá del formato que sería lo interesante que hay que esperar del encuentro al margen de que sólo con la imagen seguramente hemos gobiernos pretenden generar la sensación de distensión antes del Consejo de Ministros

Voz 1071 06:38 es ahí significativo el aviso que han hecho hoy los Mossos d'Esquadra en ese sentido quién intente impedir que se celebre el Consejo o pins encerrar el paso incluso a la comitiva de la Moncloa pueden ser acusados de un delito contra las altas instituciones del Estado es decir se podrían enfrentar a hasta cinco años de prisión

Voz 0194 06:54 de la reunión de la cumbre todo lo que haya mañana que espera la Generalitat Pau

Voz 9 07:00 pues el orden del día si es que lo hay está todavía por decidir pero hoy en la sesión de control en el Parlament quinto Roy ha dejado claro que quiere hablarle Sánchez del derecho a la autodeterminación de Catalunya es decir del referéndum también de la situación de los políticos encarcelados del ciento cincuenta y cinco de la monarquía también del modelo de escuela catalana ir reclamaba a Torra al presidente del Gobierno coraje para hablar de todo lo que están situadas Bruguera que esta voluntad fins i tot Palencia en lugar vamos con la voluntad de diálogo valiente por parte de ambos estados siempre hemos apelado a esto en este momento en el que los de derecha está como está bien

Voz 10 07:34 lo que es más necesario que nunca que el día luego entregó

Voz 9 07:36 vernos sea sincero honesto y efectivo decía a Torra que acaba de llegar a una cena de El pez de Cate en homenaje a los presos las llamadas cenas amarillas si dijera algo de relevancia durante su discurso que está siendo ahora mismo Mossos pediremos paso minutos antes ha llegado por cierto el presidente del PNV

Voz 1071 07:51 de Andoni Ortuzar porque sobre los presos a no da los cincos presidentes de la Generalitat Pujol Maragall y Montilla Massey Puigdemont en los cuatro últimos presidentes del Parlament han emitido un comunicado conjunto en el que piden a los cuatro presos que están en huelga de hambre que lo dejen para o salvaguardar escriben su derecho a la vida y a la salud el Síndic de Greuges Se asomado a esta petición

Voz 0194 08:13 la Moncloa tiene también importancia el encuentro de mañana porque el contexto en general no es precisamente fácil para Pedro Sánchez Enciso

Voz 1071 08:19 te por un lado la oposición en que debería aplicar cuanto antes el ciento cincuenta y cinco ayer lo propuso Ciudadanos en el Congreso lo explicamos anoche aquí donde hoy en la Cámara y con nuestros argumentos lo reclamaba Pablo Casado pues está implorando con una reunión bilateral

Voz 11 08:33 con un señor que aunque no moleste mucho que digamos que no es equilibrado resulta que lo que quiere es un derramamiento de sangre una guerra civil en Cataluña y usted sin embargo quiere hacer una comisión como si fuera un estado independiente lo que puede hacer es aplicar doscientos cincuenta y cinco pero desde luego sino hoy hasta entonces tome el control de los Mossos ponga o reseñó Sánchez o váyase convoque elecciones

Voz 1722 08:50 la Constitución española señor Casado es libertad es convivencias democracia está todo lo lejos de su posición autoritaria que precisamente lo que hace es simplemente Eril a por ellos la antipolítica y no resolver los conflictos sino que en cristal

Voz 1071 09:04 al foco en el Parlament después de escuchar a Casado Quim Torra se dirigía al portavoz del Partido Popular en Cataluña aquel Matí hoy esta mañana ha habido unas expresiones gravísimas

Voz 9 09:14 les en el Congreso por parte de su líder político gravísimas ha dicho que yo buscaba un derramamiento de sangre y una guerra civil me parece absolutamente intolerable Le pido que hoy aquí rechace esas expresiones ahora mismo arma remates

Voz 1071 09:28 él es difícil de contexto Pedro Sánchez decíamos también por parte del PSOE por algunas voces en su propio partido las de algunos de los líderes territoriales que están planteando ilegalizar a los independentistas como hizo por ejemplo una propuesta que formuló García Page el presidente Castilla La Mancha Sánchez recibe va recibiendo los presidentes autonómicos

Voz 12 09:45 uno a uno cumbre una unos La Moncloa esta mañana recibía a pasar

Voz 4 09:51 sí sí

Voz 0194 09:54 de la sinceridad con la que nos hemos podido hablar podido plantear con mucha tranquilidad todas las cosas que pienso sí seguramente

Voz 4 10:03 o los matices que aportó la política general desde esa sinceridad también tengo que decir que el presidentes antes me ha reiterado su convencimiento de defender desde el Palacio de la Moncloa la la Constitución eso sí sin la histeria que pueden tener otros eso en el ruido que otros fabrican desde la serenidad desde esa perspectiva como comprenderán a en ese caso hay coincidencia ni

Voz 1071 10:31 pues este es el contexto al que se añade luego lo contaremos con los independentistas mañana en el Congreso votarán los dos partidos PDK de Esquerra a favor de la senda del déficit mientras los independentistas votaron ayer en el Parlament junto a los comunes que tienen su propio debate interno por eso una moción que considera que la Constitución es antidemocrática que antisocial

Voz 0194 10:51 no hemos contado lo que esperan a Moncloa el consejo de ministros del viernes pero de la reunión de mañana

Voz 0806 10:55 de las reuniones por ser fieles exacta a la densidad

Voz 1452 10:58 estaba claro lo que esperan Anger

Voz 0806 11:00 el poder engrasar las relaciones tras la tensión que se vivió a cuenta de la vía eslovena del bloqueo de los CDR de las cartas que el Gobierno envió a la Generalitat hablan de reforzar la lealtad institucional y la confianza porque realmente en el Gobierno piensan que se había recorrido un camino importante con las más de veinte reuniones bilaterales que se han celebrado desde el inicio del mandato pretenden por tanto recuperar esa capacidad de interlocución para por un lado decirle a los catalanes que el Gobierno España quiere el entendimiento y estar presente en Cataluña y por otro lado intentar de nuevo aplicar otra dosis de desinfla material pluses en diez días hemos pasado del endurecimiento del tono y de la carta amenazante de Marlaska a este nuevo esfuerzo por la distensión por cierto a un mes de que lleguen al Congreso los presupuestos que dependen del voto de los grupos independentistas

Voz 0194 11:47 Inma seguiremos hablando si hasta mañana mañana nos contáis pavo quedamos pendientes de si hay alguna novedad en la cena en la que estás ahora bueno tú me das que está en la que está

Voz 9 11:55 Quim Torra ir también pendientes de lo que parece mañana

Voz 0194 11:58 estás cenando me lo imaginaba pendientes también de lo que pasa

Voz 9 12:02 hasta luego mira dejaré dicho si queremos cenar

Voz 0554 12:05 la hoy queda aquí con

Voz 9 12:08 queda queda con una oreja en Torra y la otra pegada a vosotros

Voz 0194 12:10 exacto y con un bocadillo si acaso hasta mañana

Voz 9 12:13 efecto esta mañana gracias una cosa más eso sí

Voz 1071 12:15 that's civil catalana denunciado a Carles Puigdemont ya los integrantes de su

Voz 0194 12:19 el Gobierno ante el Tribunal de Cuentas por los gastos del uno

Voz 1071 12:21 de octubre ellos estiman que la Generalitat se gastó pues casi dos millones de euros de dinero público en organizar un referéndum que como saben había sido declarado ilegal por la justicia

Voz 1971 12:32 Emilio cómo están las cosas que ni siquiera

Voz 0194 12:34 se ponen de acuerdo en que término usar para hablar del formato de lo que vayan a tener en los gobiernos de la Generalitat y el Gobierno y el Gobierno central mañana en Barcelona no se ponen de acuerdo en cómo llamarlo

Voz 0554 12:49 claro que ahí está la clave no se trata de tener un encuentro para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos de Cataluña sino que se trata de un encuentro en el que Torra y los separatistas catalanes lo que quieren transmitir es la imagen de que se encuentran dos gobiernos que representan a dos países soberanos y que tienen una entrevista en plano de igualdad ese su objetivo es objetivo propio de quien piensa como él y como las personas que están en su Gobierno y cómo la imagen es muy importante si me apura ese es lo más importante pues hacen hincapié en este aspecto que lo contenido concreto podíamos dichos y el ciento cuarenta a la monarquía hace cincuenta y cinco que nuestra cuenta lo que quieren es la foto sí lo va a conseguir uno pues no lo sabemos porque en fin al final el Gobierno cuando faltan unas horas para que esto se pueda producir pues no tiene todavía una respuesta si hay un indicio Chain impidieron esto va a ser como en Andalucía no bueno Andalucía no porque en Andalucía se entrevistaron en la delegación de que es el el Consejo de Ministros se celebró en la Delegación del Gobierno en Andalucía y aquí ya sabemos porque eso sí es seguro que el Consejo de Ministro no se va a celebrar en la Delegación del Gobierno en Cataluña sino en la lonja no lo digo en catalán por la noche qué es la antiguo edificio de la Bolsa es impresionante y tal es no se celebran la Delegación del Gobierno y luego ese posible encuentro que no sabemos con qué intensidad y con qué cantidad de de gobernantes Se va a producir es en el palacio de Pedralbes de manera que no es igual que en Andalucía en la batalla de las de los símbolos de la simbología hay quien apuntó en tantos enseño Torra habrá que ver qué contrapartidas saca Pedro Sánchez que la saca pero en la batalla de la imagen que se está dando el señor Torres urgente su compañero de partido cita ideas lo que quieren es tratar de dar la imagen a los catalanes a los españoles recto los españoles y el resto del mundo que hay dos gobiernos que se tratan en un plano de igualdad en un terreno neutral por eso por lo que hay muchas dificultades para llegar a un acuerdo pero vuelvo a repetir el primer paso lo han ganado porque no se celebra la el Consejo de Ministros la Delegación del Gobierno en mí los encuentro tampoco se celebrarán en la Llotja en el Palacio

Voz 0194 15:03 en esta lucha por por ganar la la imagen la escenificación Victoria también es que han ganado los independentistas

Voz 0554 15:09 bueno lo están ganando no lo sé yo

Voz 1971 15:12 o sea yo me quedo con la sensación de la banalidad de la acción política saque toda la preocupación en estos momentos con toda la tensión que hay con el conflicto catalán tan exacerbado de tan latente el que resulta que la la la principal preocupación sea el sitio donde se van a reunir si el formato si la puerta se cierra se abre chico que hagan un guateque es decir es que es una cosa veces Pizarro los ya patético entonces yo creo que lo que lo que estamos reforzando con todo esto es los respectivos relatos es decir Torra Man en el relato de yo no cedo ante el Gobierno español yo aquí voy de al igual porque claro estamos en una guerra por el liderazgo del independentismo en Cataluña entonces al mismo tiempo que hago esto Push Demon juega al juego benevolente de después de incitar a la huelga de hambre los suyos para cargarse hay un quieras que no la hecho demostraron una vez más que es el traidor a la causa ahorrar hasta que firman un documento diciendo que deponga la huelga de hambre por su salud etcétera etcétera yo creo que va a ver en Torra mantiene el relato el gobierno está haciendo una especie de esfuerzo la desesperada por no ser Abbás hallado por el relato independentista y entonces tiene que demostrar pues eso que uno se reúnen en el salón verdes rotos en el azul al final las consecuencias para la división de la sociedad catalana que es para lo que se está buscando este restablecimiento del diálogo pues no se sabe qué consecuencias van a tener pero a la sociedad catalana llega mucha parte de la sociedad española lo que nos preocupa es que se acabe la crispación nos preocupa que se acaben el enfrentamiento incluso las propuestas de enfrentamiento civil porque ahora Torra se manifiesta con una indignación impostada de que el congresos el acusado de poco más o menos que incitar a la Guerra Civil bueno vamos a ver o hemos perdido todos la memoria o la vía eslovena llevó a un conflicto civil en el que murieron más personas duró poco pero fue un conflicto civil por lo tanto que ahora no se mese tanto los cabellos ha sido él quien ha empezado pero insisto Ángels estamos en que cada cual conserve el relato para que se llegue a un entendimiento

Voz 0194 17:33 habrá que ceder por las dos partes creo que cada cual conserve el relato en el parte de Cataluña porque nadie quiere ser considerado como el que se baja los pantalones como traidor y en el caso del Gobierno central porque tiene a la derecha achica el espacio ya gente de su propio partido varones hay ahí voy a exacto en eso

Voz 1971 17:51 hemos entrado en este dislate de de vacuidad de los escenarios

Voz 1452 17:55 María Esperanza si a mi al final lo persona que me parece más seria es el señor Sánchez sinceramente porque porque bueno porque esto es una absoluta locura no ya que los varones el estén echando encima pidiendo cosas que verdaderamente no llevan a ninguna parte yo creo que por ejemplo aquí en Andalucía la la el discurso de de la presidenta todavía presidente en funciones Susana Díaz sobre Cataluña no le ha servido para tener más votos en absoluto no le ha servido por lo tanto a qué venía convertir unas elecciones entre todos convertir unas elecciones autonómicas en unas elecciones nacionales no en fin son piezas y cosas que se hacen pues porque a la los ciudadanos parece que están siempre pidiendo drama no hoy que que se manifieste uno a la altura del drama de la barbaridad pues no a lo mejor si los políticos se dieran cuenta de que lo que queremos los ciudadanos es poder tenerles respeto poder tenerle respeto que cada cual mantengan sus posiciones pero en fin sin aprovecharse de cada década circunstancia de cada momento para ganar algo para ganar algo que siempre es el favor naturalmente de los de los electores no

Voz 1971 19:13 seguir doblar el brazo de mala

Voz 1452 19:15 manera haga o no haga falta quién no haga falta yo creo sinceramente que esta historia de El viaje a Cataluña del Gobierno seguramente naturalmente podría haber abres haber salido mejor solo que es imposible que saliera mejor El señor Torra ha hecho lo que hace el Rey de Marruecos cuando va el presidente del Gobierno español a Marruecos y cualquier otra autoridad piden una entrevista con con el Rey el Rey nunca contesta

Voz 1971 19:44 eh

Voz 1452 19:45 siempre cinco minutos antes dices presentes en el Palacio que Le voy a recibir Torra está así un poco en fin Rey un poco una cosa que yo qué sé son juegos de la edad tardía hija Iris son pocos pero muy poco

Voz 0194 19:59 antes de todas formas me decía una cosa María Esperanza ahora que parte de razón defendía la la la gestión o la actitud de de Pedro Sánchez en esto es verdad que tú decías Emilio quién va ganando es el gobierno de Cataluña pero hombre es que el el Gobierno de España e tiene que intentarlo

Voz 1452 20:18 eh

Voz 0554 20:19 claro escuna tiene que tiene que intentarlo contrapartidas cuando hay una una negociación tiene que haber contrapartidas y hasta ahora la fecha de hoy no sabemos al final la las tensiones simbólica simbólicas han sido por parte del Gobierno lo cual se puede interpretar como una manifestación de buena voluntad pero claro no hay que olvidar una realidad evidente es que el señor a Torra hace unos días cuatro cinco seis días decía a su gente a lo CDR que había que apretar todos sabemos lo que quiere decir dar y todos sabemos que para que mañana se celebre el Consejo de Ministros Se van a desplegar en catalán en Barcelona nueve mil agentes de la de de la policía autonómica y de la Guardia Civil de la Policía Nacional bueno de la situación no es precisamente un mar de tranquilidad no y alguna responsabilidad tiene que tener y yo lo que deseo es que a mí me parece bien a mí me parece novia sino muy bien que el presidente del Gobierno se carga de razón mostrando que tiene una interés porque

Voz 14 21:22 claro que lo que no intenta Clara encantado te sobrepasa

Voz 0554 21:25 S bien incluso que en ese intento esto al galo alguna cesiones procesiones tienen que tener contrapartidas yo personalmente creo que es muy difícil que haya contrapartidas y desde luego que ese diálogo pueda tener un fin positivo porque el perfil ideológico impresionante señor Torra hace que salvo un milagro pues eso se pueda producir pero que presidente de Gobierno hace viene cargado de razón porque incluso yo creo que electoralmente le puede beneficiar de cara a unos electores que en Cataluña pues piensan que el Partido Socialista y el Gobierno debe hacer un esfuerzo para no radicalizar aún más la la la situación porque todos sabemos que la evolución electoral casi dramática al Partido Socialista en los últimos diez años ha perdido un tercio de de de de sus de sus votos no pero claro en la negociación hay que ser hábil con la mano izquierda pero en la mano derecha para conseguir contrapartidas y hasta ahora el señor Sánchez todavía no la ha obtenido ojalá noten

Voz 1452 22:25 entonces y ojalá no se canse de intentarlo porque como sabemos de este conflicto largo solamente a través de la política de la voluntad de de de ir poco a poco consiguiendo acuerdos no

Voz 0554 22:37 Tere

Voz 1971 22:38 a ver yo creo que todo toda negociación política conlleva siempre una una dualidad que es por un lado tender la mano por otro palo para otro juego este este juego de As tira afloja yo creo que en estos momentos a lo a lo mejor quizá el mayor error de de Sánchez de su Gobierno fue me convocaron un Consejo de Ministros en Cataluña queriendo lo equipararlo con con Andalucía con una cierta falta de previsión de que el conflicto catalán se iba a ir desinflando y que por tanto la situación cuando cuando si llegara el momento de celebrar este Consejo de Ministros va a estar mucho más tranquila no midiendo que Torra es irreductible inquebrantable y que su única justificación para mantenerse en el poder el IESA querida que parece que no encuentra el apoyo del PP de Cat para salir adelante consiste exactamente mantener muy alto el listón de la agresividad muy alto el listón de la reclamación permanente entonces todas esas cosas yo creo que hay que medir las entonces en este momento que se cuestione el que celebro no el Consejo de Ministros que incluso Ábalos llegó a decir en un momento determinado pues que no se haga eso es osea eso hubiera sido una cesión intolerable a que el Gobierno de un Estado no pueda cenaron con otros en una capital exactamente igual que Madrid como Barcelona Ahora bien aquí hay otra cosa que no no no valoramos lo suficiente y es los pasos lentos y suaves que se están dando por parte de la representación en el Congreso de los diputados de los independentistas que van a aprobar entre otras cosas el techo de gasto dejó que esto tiene muy largos

Voz 0194 24:16 porque lo vamos a lo vamos a dejar aquí porque tengo que hacer una pausa de la Vuelta quiero hablar precisamente de precisamente de eso de de de las de déficit del techo de gasto y lo que puede pasar en el Congreso de los Diputados en relación con esto porque si tenemos que ir recogiendo pistas de lo que puede pasar mañana en la reunión ha hablado la ministra de de Hacienda ya que dice

Voz 1071 24:35 estaba hablando esto hablando ahora mismo en en el veinticuatro horas tenemos la versión minicumbre la versión reuniones formales y la versión reuniones informales es la que ha dado la ministra en esa entrevista asegura que ella como el resto de miembros del Gobierno no tiene agenda oficial para mañana para mantener reuniones con consejeros de la Generalitat a escucharla

Voz 13 24:58 el conocimiento de que haya convocatoria para otros miembros del gobierno más allá de que se pueda participar en alguna reunión como parece que decía la entrada al programa algunas reunión pero en todo caso informal porque no llevamos ningún orden del día y en mi caso concreto no tengo preparada ninguna reunión con ningún representante de la Generalitat lo que sí llevó sólo asunto que al día siguiente se discutirán

Voz 0194 25:19 bueno pues veremos veremos qué pasa hacemos eso la pausa ya la vuelta vamos con lo que pueden hacer los independentistas o los representantes de los independentistas en el Congreso de los Diputados

Voz 10 25:29 en la votación de las Senderos

Voz 2 30:19 hora veinticinco

Voz 3 30:22 Ángels Barceló la tertulia Victoria Lafora

Voz 0194 30:25 Esperanza Sánchez y Emilio Contreras ha salido ya eh colateral en medio del acercamiento entre la Generalitat y el Gobierno el Ejecutivo superar la mayoría para aprobar no los presupuestos pero si lo que puede ser un paso previo porque mañana se prevé que el Gobierno apruebe con el apoyo de los independentistas como avanzaba antes Victoria la senda de déficit que va a permitir al Gobierno aprobar unos Presupuestos con mayor margen de gasto

Voz 1071 30:49 es un primer paso que puede sin embargo quedar en nada o en el simbolismo lo importante de esta foto porque la senda del déficit es aquella a excepción de todo lo que se apruebe en el Congreso que el Senado es así puede llegar a tumbar un cambio que introdujo el PP y el PP es el partido que tiene una mayoría absoluta en la Cámara alta así que lo que sea mañana en el Congreso lo que puede darnos son pistas sobre alianzas o bueno como el quiera meter quizá hablan de coincidencias

Voz 0194 31:13 no sabemos ya que coincidirán con el Gobierno por decirlo así es es que hablamos de coincidencias el PDK también Esquerra Republicana Adrián Prado buenas noches

Voz 1452 31:22 así que si hace muy pocos días

Voz 0194 31:24 el Gobierno daban prácticamente por imposible que pudiera aprobar las cuentas ahora se encuentra con que saldrá del congreso la senda que permitiría un gasto mayor con el respaldo de los independentistas si la

Voz 0019 31:35 es que el PSOE estado negociando durante todo el día en el Congreso fuentes del Grupo Socialista nos decían que las expectativas eran buenas mucho mejores que en el mes de julio esos ha concretado esta noche en la confirmación por parte del PP Katy de Esquerra de que mañana votarán a favor del techo de gasto del Gobierno los independentistas lo interpretan como un nuevo gesto en favor de la construcción de un marco de confianza diálogo en el que a pesar de todo dicen siguen creyendo así que haciendo números Se da por descontado el apoyo de Unidos Podemos que aunque no ha manifestado públicamente el sentido de su voto se ha participado activamente en las negociaciones para conseguir una posición mayoritaria común que permita aprobar el nuevo déficit y luego está el respaldo de los nacionalistas catalanes confirmado esta noche se une el de los vascos que hace ya unos días avanzaron su voto favorable así que soplo de aire fresco para el Gobierno que con este guiño político sin consecuencias practicas por lo que decíais por el veto del PP en el Senado consigue revivir el espíritu de la moción de censura por lo menos visualizar una posible mayoría en el Congreso que apoye sus

Voz 0194 32:31 cuentas cortante aquí es la la medida en que la foto de mañana pueda servirnos de pista no sobre posibles apoyos a los Presupuestos aunque yo no sé a lo mejor SCO es correr demasiado sacar demasiadas conclusiones

Voz 9 32:43 bueno en el Gobierno por lo menos están satisfechos entiendes

Voz 0019 32:45 este es un giro políticamente significativo fuentes del Ministerio de Hacienda insisten en que hoy es más factible que ayer por ejemplo que se pueda sortear las enmiendas a la totalidad a los Presupuestos desde luego el empeño del Ejecutivo sigue siendo llevar las cuentas al Congreso en enero y negociar las conscientes

Voz 1971 33:00 eso sí

Voz 0019 33:01 de la dificultad que supone que esa negociación se vaya a producir en pleno juicio del proceso si es ver si es verdad que se juega con una baza es que a los independentistas no les interesa un adelanto electoral pero al mismo tiempo el Gobierno es consciente de que están divididos y unos días dicen una cosa y al día siguiente la contraria de hecho en Esquerra Ángels regla recalcan que el apoyo de déficit en ningún caso presuponen actuación futura respecto a su posición sobre los presos

Voz 0194 33:25 puestos bueno veremos qué Basadre gracias

Voz 9 33:28 a vosotros hasta luego lo apuntabas to eh

Voz 0194 33:30 Victoria no sé si se puede sacar alguna conclusión si es prematuro si es correr demasiado pero ahí iban a estar mañana los independentistas apoyando esa votación dándole como decía ahora dándole aire al Gobierno que darle al Gobierno la excusa que

Voz 1971 33:46 se han buscado el diputado Biel lo explicaba diciendo que claro esta esta senda de déficit

Voz 0194 33:52 sí lo que permite es que las comunidades autónomas reciban más dinero

Voz 1971 33:56 importante que ellos tenían que valorar bueno pues y lo que se está valorando es la aportación del Estado de las comunidades autónomas es el primer paso para al llegar al segundo paso ayer estuve con Josep Maria el que el presidente fue exacto que el presidente de Foment del baile vimos comentaba que él no descartaba en absoluto una aprobación de los presupuestos es decir el arpón

Voz 0194 34:24 yo finalmente de los independentistas a los años

Voz 1971 34:27 exacto a ver lo que pasa es que claro el camino a recorrer es largo como ha dicho muy bien el redactor de la cadena SER esto significa que estamos jugando a una negociación mientras se celebra el juicio el proceso esto va a servir para a haya floja porque lo que pretenden las los el sector independentista en el Congreso es dilatar este trámite de debate para llegar a abril y así impedir el Super mayo la súper fecha de mayo que no se perdón eso dar domingo exacto que no les interesa en absoluto que luego al final una vez que no se celebren las elecciones generales en mayo porque estamos en este debate que parece que no nos aprueben los presupuestos también podría ser pero que vamos a vivir un intento yo como Sánchez Llibre estoy casi convencido

Voz 0194 35:17 te antes de de de preguntarte a ti Emilio estábamos antes escuchando a la administración de Jesús Montero que está en el canal Veinticuatro horas antes como hablaba de esa posible reunión bueno a estas horas de reunión eso o minicumbre todavía no se sabía bien que que pueda pasar mañana ha hablado también precisamente de este tema que teníamos ahora sobre la mesa

Voz 1071 35:34 los presupuestos si de lo que va a ocurrir mañana ella da por hecho que mañana la senda de déficit sale adelante le preguntado cómo valora la posición decidida en estas últimas horas fue Katy por Esquerra Republicana

Voz 13 35:46 en de esta materia he dicho que me parecía difícil que tanto Esquerra como PDK que son dos partidos que gobiernan en Catalunya pudieran prescindir de la aportación que aportan los presupuesto a esta comunidad autónoma que entre otras razones ha tenido un malestar que se ha expresado en la calle con motivo de los recorte de la merma de los servicios público básicamente sanitario también educativo

Voz 1071 36:12 claro ya ha recordado que el PP sigue teniendo capacidad de veto en el Senado

Voz 0194 36:16 claro que el Partido Popular acabará tumbando

Voz 1071 36:18 en esta senda de déficit que por tanto lo de mañana tiene un evidente valor simbólico qué ocurrirá si el PP como parece que sucederá tumba esa senda de FIT que se volverá a la anterior dice presentará los presupuestos con la anterior senda decir y en ese caso la ministra ha dejado claro que su próximo objetivo negociador Baser conseguir Kenia esquerra cat presenten enmiendas a la totalidad a los Presupuestos en eso se pone a trabajar aparte de ahora Emilio

Voz 0554 36:46 yo siempre he creído y lo dicho aquí cuando surgido este asunto yo siempre he creído que ni al PDK ni Esquerra el Partido Socialista le interesa que haya elecciones

Voz 0194 36:56 sí

Voz 0554 36:57 y que por lo tanto entra dentro de la lógica política el que los tres cada uno con sus puestas en escena con sus regates hagan todo lo posible por alargar la legislatura y la aprobación de los presupuestos forma parte de de esa estrategia de manera que la él sí pero no en la el no pero sí pero ya veremos esto de los señores del PDK de Esquerra yo creo que en el fondo no deja de ser un estrato Egia que tiene un una finalidad clara es que se aprueben los presupuestos o la Norman legales que pudieran sustituirlo en el caso de que no fuera posible porque otros partidos no es suficiente que si se lo darán pues en la convalidación de reales decretos Red leyes que cambien una serie de de impuestos de pero al final a los dos partidos catalanes y al Partido Socialista le interesa prorrogarla alargar no alargar la la legislatura a ver si escampa un poco oí el mal síntoma preocupantes y Partido Socialista que ha sido la selección de Andalucía eso cambia yo creo que es difícil que cambie nada imposible pero yo juegan a alargar este asunto no presupone nada han dicho no presupone nada el aprobar mañana la senda de déficit pero es un indicio clarísimo de los tiros lo de los tiro van en sentido simbólico de manera que yo lo llevo diciendo a ser un genio porque sea que ver si tendrán que hacer

Voz 0194 38:17 un buen quiebro en su en su en su relato

Voz 0554 38:20 lo sé pero lo harán lo harán lo harán porque al final se vestirán de los intereses de Cataluña

Voz 1971 38:25 año porque supone no sé cuántos miles de millones

Voz 0554 38:28 de de de euros más porque lo necesita en fin lo revertirán pero liberal su su apoyo naturalmente me puedo equivocar como ha pedido mi opinión y eso es lo que yo pienso sinceramente si me equivoco pues un día me cubrir de ceniza

Voz 14 38:41 el jugador no está bien cuál es mi marido y yo te adelante no te adelante María Esperanza de Semana Santa

Voz 27 38:50 sí que que bueno

Voz 1452 38:53 insistiendo en mi idea de que cada pequeño gesto puede ser un gran gesto cuando se vayan acumulando gestos pues vamos a ver yo creo que efectivamente a tanto a Alpe D K como Esquerra les interesa es es que es que esa senda de déficit quede libre y que y que puedan disfrutarla no pero en todo caso algo yo no sé si porque realmente son no no tengo nada más que intuición no es información pero yo creo que algo algo por debajo se está moviendo entre Esquerra y el Gobierno tengo la impresión pero a lo mejor no estoy equivocando yo creo que Esquerra es más política más negociadora no que que Torra que no es un político y por lo tanto

Voz 0194 39:38 venga también más pragmática evidentemente

Voz 1452 39:41 que además es una virtud es una virtud política por lo tanto desde luego no no para nada tiene que ver con el perfil de Torra que es un señor que lo ha puesto ahí y otro que la verdad es que de política da toda la impresión de que no sabe absolutamente nada no pero Esquerra es un partido en fin muy muy muy importante es uno de los dos o tres Partit grandes partidos que quedan en en España el PNV el partido socialista que en fin en este momento no es que esté muy boyante

Voz 1071 40:14 la republicana no yo creo que sí

Voz 1452 40:17 con políticos con la cultura política necesaria y el conocimiento necesario como para saber que a veces es muy bueno dar un pasito adelante aunque públicamente se se ven tres para atrás pero que por debajo se Extenda alero así que entendimiento

Voz 0194 40:34 hablamos cómo hablamos de gestos están los gestos que se ven y los gestos o los que estos que se quiere que se vean y los que no se quiere que se vea eh es entre los que se quieren que se vean desde la fotografía que que rehacerse el Govern de la Generalitat en esa cumbre o lo que sea mañana en esa fotografía y ese gesto la insistencia en el pollo del no a los Presupuestos luego esos gestos que se están produce siendo pero que ya se encargan ellos de que no sean evidentes son las reuniones bilaterales que se siguen manteniendo entre el Gobierno central y el Gobierno de la Generalitat porque siguen reuniendo consejero sí mismo eso los votos las votaciones que jueves tras jueves está ganando el partido socialista con el apoyo de los independentistas

Voz 0554 41:20 XXXII hasta la fecha prevista

Voz 0194 41:22 estos son los gestos que nadie quiere bueno nadie que los independentistas no quieren que se vean prácticamente que no se hable de ellos porque ellos quieren seguir vendiendo la ruptura total con el Gobierno central pero esa ruptura no no es total fruto y además yo creo surge la idea sobre la marcha yo creo que lo de mañana el debate sobre la donde nos reunimos nos reunimos la foto no fotos la batalla de la imagen tiene relación con la votación de mañana

Voz 0554 41:51 es decir ahí Ivana mi hermana utilizar la votación

Voz 0194 41:53 de mañana a lo mejor como elemento de de bueno de negociación probablemente pero

Voz 0554 41:59 si todo va

Voz 3 48:30 Ángels Barceló

Voz 0194 48:32 tu tuviera Victoria Lafora María Esperanza Sánchez y Emilio Contreras enseguida vamos con la crónica internacional que hoy viene viene Benita pero por terminar con el tema con el asunto de de Cataluña con lo que tiene entre mañana y pasado mañana Consejo de Ministros Pedro el viernes Si la ministra de Hacienda que ya ha terminado su entrevista no haré ahora a la entrevista bueno iba a decir da alguna pista de lo que puede pasar al Consejo vistos pero no da ninguna

Voz 1071 48:57 no no no le preguntaban uno de los periodistas que intervenía en esa tertulia por algo que decía León trasladó desde La Moncloa que van a tomar además de las medidas que ya se conocen subida de sueldos funcionarios se van a adoptar otras decisiones ambiciosas pero instar apuntaba por además Nos dicen que habrá una sorpresa esto es lo que respondía la ministra de Hacienda

Voz 13 49:19 pero sabe qué pasa Tony qué temas que quisiera era yo que poder anticipar ya no es ya la medida Caixa pero subrayaron que no se pueden contar entonces no hemos concentrado mucho fundamentalmente en Salario Mínimo Interprofesional Irán otra serie de medidas pero ojalá que el a contar feroz