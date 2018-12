Hora 25 (19/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1452 00:00 creo que eso también tendrán que escucharlo porque las consecuencias de la ruptura pueden ser graves para Miller

Voz 0554 00:07 la pregunta es por qué se ha llegado a esta situación porque al final el acuerdo que han negociado la señora May su gobierno con la Unión Europea no es aceptado en el Parlamento sencillamente porque una parte de su partido está en contra de cualquier cesión a la Unión Europea son personas que no han estado nunca de acuerdo con la Unión que en los años setenta forzado por las circunstancias tuvo que hacer la el Reino Unido la Gran Bretaña a la Unión Europea en la que nunca quiso integrarse los ingleses nunca

Voz 0194 00:39 todo entrar en Europa lo que han querido siempre

Voz 0554 00:42 apoyar a aquellos que se enfrentaban a Kiev a aquel que quería dominar Europa fue España fue Napoleón Fuji catorce fuera quien fuera ellos siempre trataban de buscar un equilibrio que no hubiera nadie importante Europa para ellos poder desarrollar su políticas en el resto del mundo no le interesaba una potencia emergente y poderosa en Europa pero nada más en la circunstancia de lo años sesenta y setenta que no voy a recordar aquí les obligaba les empujaba económicamente a entrar en la Unión Europea porque la esta qué fue lo que yo crearon eso fracasó y al final pues hay un sector de la sociedad inglesa un sector del partido conservador de los tories que son claramente antieuropeos que al final se han plantado en ha dicho mire usted con Europa ninguna ninguna cesión claro lo lo los empresarios no hay que tratarlo con la con con ironía es que los los los empresarios son los que generan puestos de trabajo y lo que generan la riqueza de un país es evidente no Emilio Se trata con ironía no no no genera no era era no es que los empresarios están diciendo a los a los tories que no están de acuerdo con lo que ha aprobado la señora ahí que van a llevar al país a la catástrofe Illa catastro además ese miedo es bastante probable que se produzcan claro y eso no

Voz 1971 02:00 en dicho tuvo muy en varias personas

Voz 0554 02:02 no solamente mono para Inglaterra sino para el resto de los europeos

Voz 1971 02:05 pero en este momento es el tema del por qué no se acepta en el Parlamento el acuerdo entre Bruselas y es entre otras cosas porque no quieren que el acuerdo aduanero que tiene que mantenerse entre entre Gran Bretaña y la Unión Europea por el tema de la frontera de Irlanda del Norte sea una especie de coladero donde les obliga a Gran Bretaña sine díe en ese acuerdo aduanero entonces los que quieren romper el Parlamento quiere romper quieren que se solucione el tema de la frontera con Irlanda pero no salir en el en el en el acuerdo aduanero y es que es un imposible metafísico claro pero y ahí está la clave del no

Voz 0554 02:42 sí pero ese él no digo el pretexto pero la razón

Voz 1452 02:45 la a la cual ellos se acoge para no acepta la más mínima cesión al resto de Europa resurgió con toda la ventaja dos dos paradas

Voz 0194 02:54 es más en el exterior primero en Alemanía porque se ha producido un giro muy destacado en su política aunque tiene letra pequeña el titular es este el gobierno de Merkel ha aprobado leyes para regular la llegada de inmigrantes reconocen que les falta mano de obra mucha hay un millón doscientos mil puestos de trabajo quién no pueden cubrir un país como Alemania que durante mucho tiempo negó que fuera un país de inmigración ha aprobado dos leyes para fijar la llegada de trabajadores cualificados corresponsal Carmen buenas noches

Voz 1971 03:20 buenas noches olas que como decíamos la cosa

Voz 0194 03:23 tiene letra pequeña porque los inmigrantes tienen que estar cualificados tienen que conocer el alemán y además demostrar que pueden subsistir un tiempo determinado

Voz 1971 03:31 sí efectivamente y eso no está al alcance de todo el mundo el ministro del Interior el polémico Jose Hoffa ha dejado muy claro en la rueda de prensa que quieren inmigrantes que vengan a sus puestos de trabajo y no hacer cola en la oficina de empleo lo que se ha aprobado hoy son dos proyectos de ley de larga negociación con los que se pretende regular la llegada de migrantes esos sí cualificados para integrarse en el mercado laboral el primero está dirigido a personas de fuera de la Unión Europea que vengan a trabajar siempre que como decía sepan alemán y tengan la formación suficiente bien sea elaboral universitaria para integrarse en el mercado hasta ahora estos requisitos se limitaban a los altamente cualificados o cualificados en puestos de trabajo donde escasean los trabajadores el proyecto también invalida la preferencia que es elevaba hasta ahora los ciudadanos alemanes o de la Unión Europea o la hora de cubrir las vacantes los trabajadores cualificados de fuera de la Unión Europea también podrán permanecer en Alemania durante medio año para buscar un trabajo siempre que demuestren que puede subsistir durante ese tiempo y luego es proyecto de ley que ha sido el más difícil de cerrar esta dirigido a solicitantes de asilo con peticiones rechazadas pero que socialmente es también integrados en la sociedad alemana Éstos podrán conseguir un permiso de trabajo de treinta meses siempre que hayan trabajado al menos dieciocho meses en el país en Alemania no hayan cometido delitos estén perfectamente notificados este permiso de trabajo además podría convertirse en definitivo pasados esos treinta meses colocó el Angers migración laboral muy regulada y muy controlada para contentar tanto a los votantes conservadores como a los empresarios que como bien decías lleva mucho tiempo exigiendo que se regularice la entrada de trabajadores porque la economía no deja de crecer el paro disminuye niveles históricos pero ellos tienen uno coma dos millones de puestos de trabajo sin poder cubrir

Voz 0194 05:14 de dos sones decías que tenía un trámite largo esto no

Voz 1971 05:17 si tiene que pasar por el Parlamento desde luego podrá Vermont modificaciones posteriores a estos dos proyectos de ley pero bueno en principio en principio Se supone que entrará en vigor en cuanto sea aprobado por el Parlamento también es curioso que le han puesto como límite temporal dos mil veintidós que se exactamente cuando finaliza el mandato el Gobierno actual para que el próximo Gobierno alemán no se pillé las manos con este asunto pueda bueno pues hacer las modificaciones que considere oportunas

Voz 0194 05:45 Carmen gracias un abrazo por completar la página internacional algo de redes sociales que nos va a llevar a Estados Unidos para hablar de redes de los datos que circulan por estas redes que además son nuestros datos nuestros datos nuestra información habrá que tanto se habla de la crisis del periodismo de cómo las redes sociales podrían hasta que

Voz 1071 06:03 o con los medios pues resulta que han sido dos informar

Voz 0194 06:06 tienes periodísticas las que nos han contado los apuros de uno de los grandes gigantes tecnológicos que es Facebook esta tarde el Washington Post ha adelantado que la Fiscalía de Washington va a demandar a la compañía por los datos de los usuarios que ofreció a Cambridge analítica y fue el New York Times el que contó que Facebook compartió más datos personales de sus usuarios de los que en principio se pensaba empecemos por lo más reciente el escándalo de Cambridge analítica que es la primera causa en la que una autoridad de los Estados Unidos emprende acciones contra Facebook por este caso en Washington Carlos Pérez Cruz buenas noches

Voz 1197 06:37 qué tal años buenas noches hablamos del escándalo por el uso

Voz 0194 06:40 de datos que pudieron influir en la campaña que acabó ganando Donald Trump

Voz 1197 06:44 hablamos en efecto de una consultora política que trabajó para la campaña de Donald Trump que logró acceder a los datos de cerca de cincuenta millones de usuarios de Facebook en Estados Unidos datos sensibles en teoría privados con los que la consultora Cambridge analítica creaba perfiles de los usuarios que sirvieron para hacerles llegar mensajes y publicaciones personalizadas en función del análisis realizado es decir mensajes con los que orientar el sentido de su voto en las elecciones que llevaron a Donald Trump a la Casa Blanca

Voz 1 07:13 Cheikh Mark Zuckerberg

Voz 1197 07:21 fundador de Facebook pedía disculpas por ello en abrir ante el Senado de los Estados Unidos culpas en busca de una limpieza de imagen que ahora enfrenta posibles consecuencias legales el fiscal general del Distrito de Columbia aquí en Washington ha interpuesto una demanda contra Facebook precisamente por el caso de Cambridge analítica sólo en lo que se refiere a la capital del país cerca de la mitad de sus residentes se ha podido ver afectado por el acceso de esta empresa a sus datos personales

Voz 0194 07:46 el otro caso Carlos son los datos que Facebook compartió con Microsoft con Amazon con Netflix investigue incluso se pudieron leer los correos privados

Voz 1197 07:54 sí mal día para Facebook en un mal año para la compañía de su ver antes de conocerse la demanda de la que hablábamos el New York Times publicaba una investigación que en efecto descubre los acuerdos de Facebook con compañías como Amazon Microsoft Netflix Spotify entre más de un centenar de empresas que han tenido acceso a datos en teoría privados de los usuarios

Voz 1 08:18 ha equiparado deben exterior

Voz 1197 08:21 Juan en a que venían a expresar sus dramática en esa misma comparecencia de abril su Kerber aseguraba que Facebook no vende los datos que no es así como funciona la publicidad en Facebook lo mismo explicaba es que esos acuerdos con estas empresas les permitían acceder a los datos de los usuarios aunque éstos no dieran permiso aunque los usuarios pueden en teoría Ángels elegir con qué aplicaciones compartir sus datos en esta red social estas empresas podían acceder a ellos como sin sí mismas fueran una parte de Facebook Hinault empresas externas a la red social y en efecto Spotify o Netflix o el Banco Real de Canadá podían acceder

Voz 0194 08:57 los trajes privados sólo una cosa más Carlos sobre la actualidad de Estados Unidos porque trama anunciado que empieza la retirada de las tropas americanas en sí desidia

Voz 1197 09:06 sí parece que emula a otros presidentes anteriores y despliega la bandera de misión cumplida aunque Fran como no para eso utiliza la red social Twitter hemos derrotado a ISIS en Siria mi único motivo para estar allí durante mi presidencia escribía no es oficial pero fuentes de la Casa Blanca aseguran que esa retirada de dos mil soldados se va a llevar a cabo contra el consejo del Pentágono histeria en el plazo de treinta días al Pentágono le preocupa entre otras cosas traicionar a sus aliados kurdos dejándolos a expensas de la acción de Turquía según medios estadounidenses el secretario de Defensa jeans Matisse ha intentado disuadir a Donald Trump que esta retahíla retirada dejaría además siria en manos de Rusia ideas

Voz 0194 09:45 Juan Carlos muchísimas gracias gracias hasta luego hay unos siete si tienes Facebook alguno de vosotros yo no yo me di de baja tú te diste de Bages que yo no entiendo cómo Lage como la gente es estaba pensando en una fotografía de de Emarsa en una entrevista que le hicieron que se vio como tenía la cámara de su ordenador tapada como así como concita americana para que no les piara claro

Voz 0554 10:08 a él mal si por los recortes

Voz 0194 10:10 pero claro claro o sea él él se tapaba para que no les resulta que los datos de la gente que está en Facebook han sido regalados a Michael sofá

Voz 1071 10:23 han hecho una práctica muy irrefutables ha por cierto la de tapar tapando las cámaras de los dispositivos

Voz 1971 10:27 en pues que en cualquier caso también Facebook o sea no sale de un escándalo va a meter en otro claro porque participó también en todo el tema de la campaña de Trump osea que sí sí

Voz 0194 10:39 no no como decía Carlos mal mala época para para Facebook mal pronóstico mal pronóstico dedicábamos el tramo anterior del programa al debate sobre la prisión permanente revisable que el PP ha querido llevar hoy mismo al Congreso hemos podido escuchar a algún experto hoy a los políticos aunque yo quiero eh antes de terminar programa de hoy recordar el pasaje que han estado casado que en teoría iba a hablar de Cataluña Sánchez y la diputada de Unidos Podemos Johnny Larra

Voz 2 11:05 hacer un llamamiento a todos grupos parlamentarios para que no derogue en la prisión permanente revisable es la mejor fórmula para evitar esta reincidencia para hacer que los asesinos y los violadores estén donde tienen que estar que es en la cárcel la prisión permanente revisable está en vigor no ha evitado desgraciadamente este cruel asesinato

Voz 3 11:22 en lo que ha hecho hoy el señor casado con el asesinato

Voz 4 11:25 al lo es absolutamente infame caza yate no sé porque no necesita ni pistoleros ni prisión permanente revisable lo que necesitamos son políticas públicas que nos protejan

Voz 0194 11:37 antes de que el día en el Congreso ha sido extraño porque el PP ha pasado de sacar la prisión permanente revisable a recriminarle al Gobierno su su

Voz 1971 11:47 esta falta de espíritu navideño las cosas

Voz 1071 11:49 era el Congreso en una mañana de miércoles ha preguntado al PP por los toros preguntaba el ex ministro Méndez

Voz 5 11:55 yo digo que hay en el ADN de la izquierda para que nos diga los restos los españoles lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos café no entiendo porqué hay una ministra que le dice que no hay equipo

Voz 6 12:05 los todo porque los que van a los toros quién les gusta ver sufrir a los animales extraña Colsa o por lo que los que cazan dicen que les gusta ver sufrían los animales le responde el ministro de Cultura José Guirao

Voz 7 12:18 solamente no se va a sorprender ustedes le digo que este Gobierno no va a suprimir los toros según él la expresión de su pregunta como usted sabe la supresión de algo que está regulado se hace aquí en las Cortes Generales

Voz 1071 12:33 también Guirao titular de Cultura ha respondido sobre la Navidad esa gran cuestión la diputada del PP Silvia Barañáin preguntaba al Ejecutivo si es partidario o no de respetar las tradiciones navideñas en los espacios públicos que son de su competencia

Voz 3 12:48 sí ahora ministro el grupo Popular estaba muy preocupado ante las noticias que aparecían como caso señor Ábalos había prohibido instalar un Belén Renfe cosa que luego rectificó como Law se inicia sistemática de belenes y otra serie de signos navideños en los espacios públicos en los diferentes ministerios que larga vida también es la expresión de la libertad religiosa de muchos españoles que se hace a través de sus belenes villancicos de esas reglas que mi tierra son tan tradicional en esa expresión silencio libertad de expresión religiosa la libertad de religión que no es comparable con la libertad de los que no profesan ninguna religión además algo si le estéticamente silencio volcando no felicitar la Pascua a los cristianos no se licitará la Navidad en Los Cristianos Lopo silencio utiliza felicitaciones de Navidad que hagan referencia a esa tradición cultural

Voz 7 13:46 Silvia Balmain Mali respuesta del Gobierno la misma libertad que tiene usted para decir lo que ha dicho la tenemos todos los demás el Gobierno en ese sentido tiene que ser neutral porque dice nuestra Constitución que el Estado español es aconfesional dicho yo personalmente he recibido en esta semana algo así como diez o doce christmas navideños felicitando la Navidad del resto de los miembro del Consejo de Ministros así que también cantaremos villancicos

Voz 0194 14:28 a ver si al final de la reunión de mañana va a terminar el Consejo de Ministros en una cantante Jean Paul de todas formas bromas bromas aparte lo comentábamos el otro día victoria Vox no tiene diputados en el Congo eso de los diputados afortunadamente pero claro a este paso no le va a hacer falta tener diputados porque hay diputados del Partido Popular vaya todo el Partido Popular que adopta defiende esgrime los argumentos de Vox porque no había estado en el Congreso un debate sobre el respeto a la tradición de la Navidad ni siquiera los toros alguna vez habían salido pero la caza el otro día incluso casado hablaba de la pesca y hablaba del asesinato de truchas es decir no es que no no es broma es esto pasa en el Congreso de los

Voz 1971 15:13 diputados ya lo que pasa es que el el el riesgo es que esto que en fin que es completamente anecdótico acabe convirtiendo una cosa mucho más seria porque recuerdo al señor que tuvimos aquí en el encendido vibrante al secretario general de porque es que Vox que bueno en esta especie de de irá contra los movimientos feministas espero que el Partido Popular no asuma también esta especie de hay que acabar con el fin como de Fermín nazis no llamó Fermín nazis que acaban y entonces bueno mientas se distraigan con los toros y los belenes bueno pues mira ahí pero pero el Congreso de los Diputados tiene que debatir sobre esto claramente no tiene no hay no hay claro esas cosas más importantes

Voz 0194 15:54 ya sé que también puede ser demagógico decir esto pero

Voz 1971 15:57 no no no no se pregunta no se ha levantado

Voz 0194 15:59 a una diputada del Congreso de los diputados del Partido Popular a preguntarle al Gobierno qué piensa hacer usted para acabar con la precariedad laboral o con los jóvenes que se tienen que ir de este país que ahí está la clave Efeel

Voz 0554 16:10 naturalmente hay que respetar la opinión de todo el mundo de las preguntas que hacer pero el Parlamento y el Gobierno son órganos y el ejecutivo y el legislativo que son los que nos gobiernan tienen que está para resolver los problema reales de fondo que afectan a millones de españoles y uno de ellos sino el más importante es la precariedad laboral que la mezcla de salario bajo sí de temporalidad ese es el mayor problema junto con el de Cataluña que tiene ahora mismo España Ícaro te quedas perplejo cuando ves Kenny en el Parlamento se aborda el Gobierno de la Nación que además es un gobierno pues destaco la Izquierda Un partido socialdemócrata apoyado por un partido que quiero como podemos de ese asunto no hablan no dicen una palabras en otras cosas pero para acabar con la precariedad yo por lo menos soy lector de los medios Yoigo Roda las emisoras de radio y yo no tengo noticia de que se haya tomado ninguna iniciativa para de verdad afrontar la solución no digo pero afrontarla sobre todo de ese problema que es el problema

Voz 1452 17:07 las maneras en fin eso eso es otro capítulo no yo estábamos en lo que estábamos de esta señora diputada que a mí verdaderamente me gustaría conocerla porque es muy divertido no sea yo no sé pero que realmente tomarte unas cañas con ella

Voz 1971 17:22 sí porque me quieren Ana Belén de Esperanza le quieres enseñar volver

Voz 1452 17:27 que bueno pues mira Le quiero enseñar que yo en mi casa si tengo cositas porque a mí me me parece la Navidad me parece que es una cosa de que tienes recuerdos de cuando eras niña de tu familia tu rollo pues una cosa sentimental que mire usted pero por favor señores diputados un poco de seriedad qué es esto de llevar esto de las postales de Navidad al Congreso no es un disparate realmente cuando se ponen se pone hoy ha sido un día brillante por el Partido Popular extremadamente impresionante

Voz 0194 17:59 de todas son me ha gustado escuchar de boca del ministro de Cultura dado que este es un Estado aconfesional ojalá los sólo aplica ese lo aplicaran para para para todas las cosas que los entendería que que aplicar el el Gobierno este el anterior y los anteriores por cierto sobre esa sesión de control en el Congreso el PSOE denunciado insultos machistas

Voz 1071 18:17 mental sí ha mandado el grupo socialista una nota a los medios en la que explican que cuando Carmen Calvo ha dicho en el control que la sociedad española es madura democráticamente se hicieron diputado del PP entre risas tú sí que estás madura espera al PSOE de la dirección del Partido Popular que desautoricen al autor de esta Estación

Voz 0194 18:34 la noticia de la que hemos estado pendientes toda la tarde Sastre

Voz 1071 18:37 el naufragio de un pesquero en Galicia en el que iban diez personas han aparecido tres cadáveres seis personas han sido rescatadas con vida y hay por tanto una persona que está desaparecida el testimonio de los supervivientes va a ser ahora determinante para saber qué es exactamente lo que ha ocurrido escuchemos el testimonio del patrón mayor de Portonovo

Voz 8 18:53 pese que estaba en una zona muy profunda una zona de cincuenta sesenta metros de profundidad que ahí nos podía tocar con ningún un sabemos no hemos idea de que de que pudo

Voz 1971 19:04 Sara Un barco con esas

Voz 8 19:06 características digo es seguir lleno de cine o mellor Barghuti vamos en Portonovo Máis dos medios

Voz 0194 19:13 esta flota vamos a ver si tiene algún dato más José Luis Vilella donde es director del director de La Voz de Galicia soy muy buenas noches

Voz 9 19:20 hola muy buenas noches entiendo que lleváis este

Voz 0194 19:22 este tema hoy no

Voz 9 19:24 si este tema hoy les damos evidentemente mucha importancia porque hacía tiempo que Galicia no se fía de luto por por naufragios e nuestro es bueno cosa muchas cosas a la mejora de la flota pero es de que era uno de los barcos bueno o algunas más modernos pues entonces hemos encontrado con esto con tres muertos y desaparecidos que seguirá tomaron por la mañana inhibidor los supervivientes la verdad porque yo serán decapitados pero el barco era de Fotolog pues toda la zona de desde desde desde digamos de toda Galicia Acosta estaba mi impresión a la cómo está noticia hay alguna cosa más a destacar mañana bueno lo que equipos son los que está muy puesto que Alicia pues es asunto de la sanidad donde un todos los días dimitieron me te digo porque explico los directores de del centro y hoy ha habido en el Parlamento en el que Feijóo ha prometido contratos para vivir se desató la oposición está teniendo la dimisión de conseguir alguno está en buenas a seguir críticos sí que sí que está

Voz 1971 20:33 pues José Luis muchísimas gracias

Voz 0194 20:35 gracias a estas son las apuestas de la Voz de Galicia para mañana con especial atención a ese naufragio que ha costado la vida a tres personas y todavía hay una desaparecida y Sastre vamos ya con las frases con los datos que también los hay

Voz 1071 20:48 a veces las empezamos por las frases a veces las cifras bueno este por ejemplo este dato los suicidios aumentaron el año pasado un tres por ciento en nuestro país lo ha difundido el Instituto Nacional de Estadística tres mil seiscientos setenta y nueve personas se quitaron la vida en dos mil diecisiete se suicidan más personas de las que mueren por accidente de tráfico que fueron en ese ejercicio en dos mil diecisiete mil novecientas cuarenta tres de cada cuatro personas que se quita la vida son hombres frases sobre las razones de este fenómeno social es catedrático de Psiquiatría en la Universidad de Baleares Miquel Roca

Voz 10 21:20 lo más alarmante es que sean país aparentemente con tasas de suicidio bajas que sea la primera causa de muerte hay población joven y sobre todo que no logremos con mejores asistencias con mejores tratamientos reducir estas tasas de sentido en los últimos años

Voz 1071 21:34 qué ocurre pues en la asistencia por ese dato quedaba este catedráticos la primera causa de muerte entre la población joven frases también de la ministra de Educación Isabel Celaá para explicar cómo recula el Ejecutivo con las becas del Gobierno va a mantener el actual sistema de becas que heredó del PP aunque con algunas modificaciones ocurrió que en la oposición el PSOE prometió regresar al sistema anterior que tenía una cuantía fija en la que no había un presupuesto Cerro

Voz 11 21:58 es cierto que la parte fija puede ser más ampliable y la parte variable menos pero siempre tendrá que haber una parte fija en una parte variable por la sencilla razón no es decir al año

Voz 1071 22:08 la Comisión y el Parlamento Europeo han llegado a un principio de acuerdo para aprobar la primera norma que va a reducir los artículos de plástico de un solo uso se prohibirán a partir del año dos mil veintiuno artículos como cajitas cubiertos de plástico platos bastoncillos de los oídos o vasos o envases de lo voy a decir o al menos intentarlo polietileno expandido

Voz 0194 22:26 vale hasta expandir

Voz 12 22:29 toca a ver si te lo digo yo lo dicen

Voz 1971 22:32 los compromisos

Voz 0194 22:41 los ayer escuchara Tom Jones prometimos escuchar por alguna razón a Barry White aunque la actualidad no nos lleve a ello aunque sea por el contraste lo merece que nuestra marca

Voz 13 23:05 el dietario quién da más

Voz 1394 23:10 Arrimadas anuncia en el Parlamento catalán una querella contra Torra por los incidentes que habrá el próximo viernes es decir para algo que todavía no ha ocurrido pronósticos deseo simplemente ruido por la misma hora Pablo Casado acusaba Torra de buscar un baño de sangre amenazas de querellas es de grado cero de la política en el que Saint situado la derecha cuando un dirigente político no es capaz de afrontar políticamente un problema político está degradando su función una vez más ha sido Pablo Iglesias el que ha dicho lo evidente lo de Cataluña no se va a resolver a pavos y todo el mundo tiene que arrimar el hombro el presidente Sánchez lo sabe y asumo lo intenta poco a poco va calando en sectores significativos del independentismo e incluso Sánchez puede salvar el presupuesto pero a derecha como dijo el propio presidente siguen el a por ellos lo suyo es transferir la responsabilidad desde la política a la justicia al modo Rajoy pero con infantiles alarde de prepotencia lamentable dejación de responsabilidades como era previsible Pablo Casado en el Parlamento ha querido buscar rédito político al asesinato de Laura él mismo con acusaciones al Gobierno y centrándose exclusivamente en cuestiones penales esta vez ha sido diputada de Podemos quién ha puesto las cosas en su sitio no necesitamos naipes todas ni prisión permanente revisable lo que necesitamos son políticas públicas antes de que nos maten en medio del ruido es de agradecer que en el Parlamento quieren voces para recordar lo evidente Macron convoca a los franceses a un gran debate nacional entorno cuatro temas transición ecológica fiscalidad servicios públicos y ciudadanía que tiene que terminar con un referéndum lamentablemente aquí no hay espacio para una agenda de ese tipo que es la que permitiría dar un nuevo impulso a las instituciones y acortar distancias con los ciudadanos aquí sólo cuenta la confrontación identitaria la justicia condenada un protagonismo que no les benefician

Voz 1971 25:04 ella ni al país

Voz 0194 25:10 y terminamos aquí Victoria Lafora María Esperanza Sánchez Emilio Contreras buena semana muy a la semana que viene Sastre tuyo volvemos mañana jueves aunque llevamos todo el día pensando que el jueves es hoy no hoy era miércoles y mañana jueves es lamentable esta sensación todavía queda mucho que si mañana estaremos con ustedes como siempre les esperamos feliz noche

