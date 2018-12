Hora 25 (20/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 reunión cumbre minicumbre encuentro han faltado sinónimos en el diccionario para lo que está ocurriendo desde hace menos de una hora en el Palacio de Pedralbes porque hasta ahora Pablo Tallón la reunión sigue

Voz 1673 00:12 si tras una guerra por el relato que todavía dura desde las siete y veinte están reunidos Sánchez y Torra en una sala los dos vicepresidentes Meritxell Batet y sarta de en otra cuando los dos presidentes acaben todavía aseveran en una sala todos ellos pero mientras que en Palau definen esto como una cumbre entre gobiernos en Moncloa lo rebajan a un saludo de cortesía

son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:53 hola buenas tardes instalados como estamos en la anormalidad esta reunión que debería ser un trámite meramente institucional se ha convertido en algo tan excepcional que incluso se ha discutido sobre cómo nombrarla en cuanto cerremos portada volveremos a Barcelona para buscar novedades de un encuentro que según dicen en el PP y Ciudadanos les humilla

Voz 5 01:10 entonces humillante indignante ver cómo se va a celebrar una minicumbre de Sánchez Paz va a recibir en honores de Estado a Torra como si fueran procedente de otro país

Voz 6 01:21 pues hoy humillados por un presidente del Gobierno que insisto se siente

Voz 0017 01:26 más a gusto hablando con los separatistas

Voz 6 01:29 las hablando con los que quieren romper España que no sentándose con los constitucional

Voz 0194 01:33 lo cierto es que en pocas horas se han concentrado unos cuantos gestos los presos independentistas anunciaban esta mañana que ponían fin a su huelga de hambre porque han conseguido dicen sus objetos

Voz 1673 01:42 ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado quieran denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional y por otro lado han conseguido poner el foco no tan sólo a nivel de la gente de la calle sino también a nivel de prensa internacional ha habido una gran atención mediática

Voz 0194 01:57 de de Katy Esquerra Republicana han terminado votando a favor de la senda de déficit y recuperando el bloque de la moción de censura voto que esos dos partidos aseguran que no debe interpretarse como un cheque en blanco sino como una palanca que permita desbloquear otras negociaciones

Voz 7 02:12 estamos a tiempo quizá

Voz 8 02:14 quizá estemos ante la última oportunidad aquí tienen un gesto señores yo soy ahora la pelota está en su tejado esto no es la antesala de un sí a los Presupuestos la de salados y los presupuestos es una propuesta para una solución política en Cataluña

Voz 0194 02:34 el Congreso ha aprobado esta tarde la ley de muerte digna Pedro Blanco

Voz 1715 02:38 la ley que propuso Ciudadanos ha contado con trescientos dieciséis votos a favor de una ley que va a permitir que los enfermos terminales puedan evitar decisiones médicas que alarguen innecesariamente su sufrimiento Francisco Igea disputa

Voz 4 02:48 bueno de ciudad podremos solicitar de nuestros médicos que no induzcan el sueño que acabe con nuestro padecimiento también derecho que se recogerán esta ley que creemos que debe ser derecho como todos los derechos iguales para todos los españoles

Voz 1715 03:03 veinticinco les vamos a contar las novedades en la investigación del asesinato de la la Guardia Civil cree que el asesino la violó en su casa después la trasladó al lugar en el que apareció el cadáver que haremos recuento de víctimas en el mar otros trece inmigrantes muertos cuando intentaban llegar a España en pateras y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:21 buenas tardes el Barcelona y el Valencia han llegado a un acuerdo para la cesión del central colombiano Murillo que jugará hasta final de temporada en el equipo azulgrana también se acuerda una opción de compra llegado el mes de junio por la que el Barça pagaría veinticinco millones al Valencia para quedarse en propiedad al jugador y hoy tenemos Euroliga de baloncesto acaba de comenzar en Grecia el partido entre el Olympiacos y el Herbalife Gran Canaria a las nueve gran duelo en Vitoria entre Baskonia Ivars

Voz 0194 03:44 el tiempo Jordi Carbó buenas tardes buenas tardes

Voz 0978 03:46 a unas horas de hecho hasta el sábado los chubascos irán afectando Galicia pero cada vez con menos intensidad Icon pausas más largas a partir del domingo por la tarde incluso aquí dejará de llover en el conjunto del país las próximas noches también esta nieblas extensas y densas en gran parte de Castilla y León Extremadura también la Comunidad Madrid o Castilla La Mancha nieblas que también empezarán a extenderse por gran parte del valle del Ebro y en muchos casos serán persistentes manteniendo el frío hasta el domingo que empezarán a disiparse la mayoría mañana también sol en el Cantábrico el Mediterráneo sur de la península así como en Canarias empezarán a subir las temperaturas un ascenso que será más notable durante las tardes del fin de semana

Voz 1715 04:26 empiezan para XXV Pedro y cada vez queda menos hay que nervios que ganas de madrugar el sábado para ir al Teatro Real a contar en el A vivir especial con Lourdes Lancho El sorteo de la Lotería del Niño Íñigo Sastre horas de Navidad supongo no

Voz 9 04:41 de navidad de Navidad queda quedan sólo dos días ya para el sorteo de la Lotería aviso porque siempre hay un décimo que se nos ha olvidado coger el del bar de abajo porque no llevaba suelto el del pueblo porque ese te paso decírselo a tu padre o el del gimnasio porque como vas todos los días ya lo comprará en fin que yo sólo aviso porque como toque la lotería Hinault no

Voz 0017 05:02 cogido Íñigo siguen de Navidad circuitos de niño no digamos el sorteo de Navidad el sábado el sorteo de Navidad

Voz 1715 05:10 hasta luego me quejaba guiño de Navidad que nueve El niño

Hora veinticinco Deportes con Angels Marcelo

Voz 1715 07:15 Pedro Blanco Cuenca de minutos de la tarde siete y siete minutos en Canarias vamos a acercarnos a Barcelona la reunión o como se llame ha comenzado con retraso el presidente Sánchez ha llegado quince minutos más tarde de la hora prevista que era las siete de la tarde así que la cumbre o como se llame sigue a esta hora vamos a buscar novedades es que las hay en Barcelona Palacio de Pedralbes Pablo Tallón buenas tardes llamado

Voz 1673 07:37 qué tal buenas tardes pues siguen reunidos los dos presidentes ya es media hora de encuentro si descontamos el tiempo cabido pues para tomar las imágenes de esta reunión entre los dos mandatarios

Voz 1108 07:46 los como decías tú

Voz 1673 07:47 todo esto viene precedido de una guerra por el relato que ha durado días que todavía dura en Palao consideran que lo que se está produciendo hoy es una cumbre entre los dos gobiernos mientras que Moncloa los rebaja a una reunión entre presidentes que se celebra en paralelo a un encuentro de trabajo entre Carmen Calvo operar alguna es Meritxell Batet y el sarta di los miembros del gobernando llegando aquí al Palau de Pedralbes escaló nado a partir de las seis y cuarto más o menos mientras que como decía Sánchez y el resto de miembros de su Ejecutivo han llegado tarde han llegado pasadas las las siete y veinte es decir veinte minutos más tarde de la hora prevista de inicio de de la Reunión ahora como decíamos los presidentes están reunidos en una sala el resto de miembros de los gobiernos están en otra y cuando acaben Sánchez y Torra la idea es que se vean todos ellos en otra habitación aquí Pedro vuelve la guerra por el relato porque Palau definen este encuentro como la cumbre la cumbre que están promocionando mientras que Moncloa hablan de poco menos que un saludo protocolario

Voz 1715 08:38 habrá que esperar a que comparezcan unos y otros para saber qué

Voz 13 08:41 ha dado de sí esta sucesión

Voz 1715 08:44 de cumbres o de encuentros o de cómo se llamen vamos a preguntarle Inma Carretero que también ha viajado a Barcelona que esperan en la Moncloa de lo que está pasando esta tarde Inma buenas tardes

Voz 0806 08:55 hola buenas tardes esperan en principio que no quede la impresión de que aquí se ha celebrado hoy una cumbre entre los dos gobiernos rebajar ese mensaje de bilateralidad entre Estados que el Govern se empeña en trasladar así que en cuanto se han reunido a solas la Secretaría de Estado de Comunicación ha mandado la foto del sofá de Pedro Sánchez y Quim Torra en La Moncloa Nos dicen que dan mucha importancia de todas formas aquel veinte Sánchez pueda veinte aquí a Barcelona hablar con Torra de lo que interesa a todos los catalanes admiten que no hay censura previa que la agenda de temas está abierta si le traslada el president Torra asuntos que el Gobierno no comparte Sánchez tiene previsto responderle como siempre con el respeto a la legalidad y al orden constitucional el gran objetivo de Sánchez es reanudar el diálogo es un objetivo que dice compartir el que espera eso dicen que hoy salga un mecanismo de interlocución permanente la versión del Gobierno la va a dar en rueda de prensa la ministra Meritxell Batet a esa hora el presidente se va a trasladar a un acto que organiza la patronal catalana al que luego tiene previsto así

Voz 0194 09:48 Mystic también el president Torra

Voz 1715 09:50 los pendientes de que terminen las reuniones varias entre unos y otros y de que ofrezca una versión de lo sucedido ya lo contaremos en Hora Veinticinco los presos independentistas han decidido abandonar la huelga de hambre que ha mantenido los diecisiete días otros veinte días así que desde hoy Turull Ruth Sánchez vuelven a la normalidad vuelven a comer después de que ayer se lo pidiera a los expresidentes de la Generalitat y del Parlamento catalán después dicen de haber conseguido lo que pretendían al menos es lo que ha asegurado y soporta

Voz 1673 10:22 si ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado que eran denunciar el bloqueo

Voz 0194 10:27 el Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional

Voz 1673 10:29 he estado a dar signos de ella anunciar un calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo por otro lado han conseguido poner el foco no tan sólo a nivel de la gente de la calle sino también a nivel de prensa internacional ha habido una gran atención mediática

Voz 1715 10:44 bueno los presos independentistas han pedido expresamente que mañana no haya ningún brote violento coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona el consejero de Interior de la Generalitat ha insistido hoy en que los Mossos buena garantizar los derechos de unos y de otros de los que se reúnen para tomar decisiones para gobernar de los que se van a reunir para protestar porque los otros se reúnen vamos a Barcelona Pau rumbo

Voz 0125 11:06 los políticos encarcelados han escrito una carta en la que

Voz 1718 11:09 pide en una manifestación masiva pero que tenga carácter cívico y pacífico dice la misiva nos querrán provocar Nos querrán enfadados nos querrían violentos no lo conseguirán nuestra fortaleza también reside en mantener siempre y en todo momento una actitud cívica pacífica el conseller de Interior Mickeal Buck ha destacado por su lado que los Mossos d'Esquadra van a velar por los derechos de todos en la jornada de mayor

Voz 14 11:30 pero lo que por los Mossos para les puedo garantizar que los Mossos garantizarán todos los derechos el de manifestación el de reunión y la seguridad de las personas y los bienes públicos es nuestro trabajo nuestra competencia confió en todos los profesionales de los Mossos por hacerlo de la mejor manera posible amiga marido pues

Voz 1718 11:51 a su llamada a la calma también se ha sumado Carles Puigdemont ya lo hizo ayer en un vídeo y hoy desde Ginebra donde ha presentado junto a cinco de los presos una demanda ante la ONU por una supuesta vulneración de los derechos políticos de los diputados suspendidos

Voz 1715 12:02 cierto que sabemos algo más de algunas de las decisiones que se van a adoptar mañana en Consejo de Ministros se celebra en Cataluña sobre Cataluña versan algunas de esas decisiones por ejemplo inversiones en infraestructuras para esa comunidad Eladio Meizoso buenos

Voz 0527 12:15 les buenas tardes con el Gobierno del PP es aprobado han presupuestos en Fomento que

Voz 1718 12:19 no se ejecutaban había dicho el ministro Ábalos que R

Voz 0527 12:21 nacido un déficit de inversión en Cataluña en los últimos años ahora será distinto es el mensaje de fomento el Consejo de Ministros como dices va a aprobar mañana entre otras cosas la licitación de contratos para el mantenimiento y mejoras en un total de veinticinco tramos de carreteras en Cataluña por un importe global de ciento doce millones de euros y otras dos obras de mejora en la A dos la A veintisiete cuyo importe todavía no conocemos fuera del consejo pero muy oportuna en la fecha el consejo de administración de Adif ha aprobado hoy de inversión de otros quince millones de euros también en mejoras en Qatar

Voz 0919 12:54 gracias en audio justo hoy hemos conocido

Voz 1715 12:56 el Tribunal de Cuentas ha admitido la denuncia de la Fiscalía contra el ex presidente Puigdemont y otros diecinueve exaltos cargos de la Generalitat por los gastos derivados de la consulta del uno de octubre hasta ocho millones de euros en una primera valoración que no es definitiva Alberto Pozas la Fiscalía del Tribunal de Cuentas así

Voz 0055 13:11 todo lo que costó organizar y ejecutar el referéndum cartelería papeletas observadores internacionales campañas de publicidad y organismos de proyección exterior como el templo cat o las delegaciones del Govern en el extranjero según adelantaba el diario El País esta mañana la cuenta ronda los ocho millones de euros una cifra mucho mayor que la detectada hasta el momento por el propio Tribunal Supremo incluyendo según explican desde el Ministerio Público partidas que todavía no se han podido cuantificar la Fiscalía del Tribunal de Cuentas responsabiliza al ex president Carles Puigdemont todos los exconsejeros imputados y otros que no lo están como Neus Munté os Jordi Jané es un proceso contra el ex similar al que recientemente terminó obligando a otro ex president Artur Mas hacerse cargo de los millones gastados en la consulta soberanista de dos mil catorce

Voz 1715 13:50 buenos días han acumulado un puñado de gestos la reunión de esta tarde por un lado el abandono de la huelga de hambre los presos independentistas y la vuelta al espacio de entendimiento parlamentario del PDK ad de Esquerra Republicana hayan votado a favor de la senda de déficit presentada por el Gobierno la misma que fue rechazada en el mes de julio la misma que salvo sorpresa más que improbable el PP acabará tumbando en el Senado Adrián Prado

Voz 0019 14:15 con los mismos votos que apoyaron la moción de censura al Gobierno supera este trámite que apenas tendrá recorrido justo dentro de una semana el PP con su mayoría en el Senado hará caer la senda la ministra de Hacienda espera que tras el resultado de la votación los populares reflexionen porque de lo que se trata decía es de fortalecer la cohesión del Estado de las autonomías y de que la recuperación llegue a las personas esta mañana durante el debate la ministra ya señalaba al Partido Popular María Jesús Montero

Voz 15 14:39 señoría dice si lo que están haciendo es decir no a quienes prefieren una España en blanco y negro a quienes retuercen el reglamento para impedir que la decisión de la mayoría progrese

Voz 0019 14:52 el Gobierno ha conseguido el respaldo de los independentistas pero tanto Esquerra Republicana como puede de insisten en que en ningún caso esto supone un aval a los presupuestos Carles Campuzano explicaba así el sentido de su voto evidenciar que no son los votos del Partido Demócrata

Voz 16 15:05 impidan aprobar unas de déficit sino que son los votos de Partido Popular y Ciudadanos iré recordamos al PSOE que ha sido especialmente ineficaz en resolver la modificación de la ley presupuestaria toque de atención también

Voz 0019 15:18 los Podemos que ha votado sí con la nariz tapada decía su portavoz a la espera de que el Gobierno cumpla el acuerdo presupuestario que firmó con ellos

Voz 1715 15:24 es cierto que el Gobierno ha enviado a los agentes sociales su propuesta para el cálculo de la revalorización de las pensiones en resumen y por simplificar una información que puede resultar excesivamente técnica el Gobierno propone volver al IPC como referencia para ese cálculo echar mano de una media anual de la evolución de los precios para fijar la subida de cada año y la actualización Rafa Bernardo

Voz 0125 15:44 el sistema que plantea el Gobierno es parecido al que existía

Voz 1762 15:47 antes de dos mil trece antes de la reforma del PP que propició subidas del cero veinticinco por ciento anuales se basa en que las pensiones suman lo mismo que los precios para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo

Voz 0125 15:57 la diferencia es que antes usaba de referir

Voz 1762 15:59 hacia el IPC de noviembre mientras que ahora el cálculo será con la media del IPC de los doce meses anteriores el resultado similar en ambos casos explica el secretario de Estado de Seguridad Social

Voz 6 16:07 salvo en aquellos en los que en octubre lo normal es que ambas cifras coincidan

Voz 1762 16:16 para que empiece a aplicarse la medida tendrá que presentarla al Gobierno y tendrán que aprobar las las cortes en los próximos meses si eso sucediese el efecto inmediato sería una ligera subida hay una paga de unas decenas de euros a los pensionistas para compensar que el aumento de los precios en este dos mil dieciocho ha sido según la media del IPC una décima más alta que la subida de las pensiones de este año que fue del uno coma seis por ciento

Voz 1715 16:36 volvamos al Congreso resumen de un día de abundante producción legislativa el pleno ha aprobado hoy leyes relevantes muy relevantes de esas que tienen un perfil marcadamente social por un lado la nueva ley Hipotecaria por lo otro la ley de muerte digna que impulsó ciudadanos que ha terminado por sumar los votos de en fin una amplia amplísima mayoría José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 16:55 buenas tardes Pedro pasaban las cinco de la tarde y así sonaba en el hemiciclo lo que el Gobierno y su grupo parlamentario entienden como un éxito telemáticamente los aplausos de los diputados socialistas envolviendo la voz de la presidenta del Congreso la popular Ana Pastor al constatar la aprobación de la senda de estabilidad la ministra de Hacienda decía al salir que este resultado debería hacer reflexionar al Partido Popular

Voz 17 17:21 pero el partido popular consciente de que es lo que ha manifestado el Congreso de los Diputados su voluntad bien el Senado al menos sido quiere votar a favor de la agenda

Voz 1108 17:32 tiene veintisiete en que la senda se debatirá en el Senado el otro objetivo de María Jesús Montero es ahora convencer a los partidos soberanistas para que al menos no presenten enmiendas a la totalidad de los presupuestos que el Gobierno no tiene pensado enviar a la Cámara baja hasta finales de enero o principios de febrero el Gobierno ha conseguido tiempo por y además sigue gobernando hoy ha sacado adelante varias iniciativas legales la más inesperada con la trabajada abstención del Partido Popular un decreto ley sobre medidas urgentes en Industria que por cierto tiene el apoyo del sector del automóvil la más pertinente en este momento una referida a la violencia de género por la que jueces y fiscales deberán ser formados en esta materia

Voz 0919 18:15 para evitar fallos enmiendas además lamenta

Voz 1108 18:17 en esto

Voz 18 18:20 la ley hipotecaria con protestas desde

Voz 1108 18:22 en la tribuna de invitados el Congreso se va de vacaciones pero los problemas siguen

Voz 12 18:33 el cariño sabes que hace la Policía bajó sí

Voz 19 18:37 cuando los del quinto este fin de semana este fin de semana

Voz 12 18:39 pues nos hemos enterado de nada y nosotros le

Voz 19 18:42 a nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 20 18:45 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía con el mayor número de expertos para proteger tuvo hogar llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 21 18:58 yo vi casi me pachas con familias de novia comprar capón por la ONCE Hinault cupón de la ONCE perro guía Sevilla arreglar Cho ya tiene el cupón Palazuelo cupón para cuñado cupón abuela cupón para la novia polaco

Voz 9 19:14 el uno de enero vuelve el sorteo de Navidad de la ONCE con setenta y cinco premios de cuatrocientos mil euros muchos premio mucho el partido

Voz 6 19:34 Pedro Blanco decidí encarar

Voz 1715 19:37 sí pendientes de la última hora la que acabamos de conocer ya hay nuevo director de la Real Academia Española Javier Torres Javier buenas tardes

Voz 1132 19:44 buenas tardes es el jurista Santiago Muñoz Machado que ha sido elegido por mayoría absoluta en esta primera votación de la segunda sesión de la Academia hoy tomará posesión el diez de enero el primer jueves en el primer pleno del año el dice que está muy preocupado por la gestión en realidad él ha sido elegido precisamente para enderezar el rumbo económico de la Academia que desde Pedro Laín Entralgo había sido siempre dirigida por un filólogo él es el jurista gracias Javier

Voz 1715 20:13 la investigación del asesinato de Laura mismo sigue avanzando la última hipótesis que maneja

Voz 13 20:17 a la Guardia Civil es que la

Voz 1715 20:20 joven fue violada en la casa del asesino confeso los agentes han encontrado algunas de las pertenencias de la profesora Ana Terradillos

Voz 0125 20:26 buenas tardes buenas tardes han localizado dos cosas importantes para la investigación además por indicación de Montoya que ha guiado los agentes de la UCO a esta estas dos localizaciones han localizado la manta con la que él dice que trasladó a la víctima su casa al escenario donde aparece el cadáver estaba manchada con restos de sangre de Lauro Olmo en un punto de la Nacional cuatrociento XXXV sea localizado además una bolsa de Laura con las llaves de su coche el monedero las llaves de su casa también productos de higiene personal en el camino que lleva al cementerio de El Campillo del municipio donde fue encontrado también el cadáver de Laura todo indica que Bernardo Montoya violó a Laura en su domicilio y que después la trasladó hasta el lugar donde apareció el pasado lunes de momento no se ha localizado el móvil de la víctima

Voz 1715 21:10 más muerte en el mar los equipos de Salvamento Marítimo han encontrado hoy trece cadáveres en varias pateras en las que viajaban en torno al centenar de personas en una de ellas se encontraron once de esos cadáveres lo que llevamos de año más de setecientas cincuenta personas han muerto en el mar Radio María

Voz 12 21:27 Javier pájaros nueva jornada trágica en aguas del mar de Alborán trece personas han muerto y doce han desaparecido en dos pateras naufraga las al sureste de la isla la primera llegó al puerto de Almería entorno a las cinco de la madrugada con once cadáveres y treinta y tres supervivientes de origen subsahariano uno de ellos falleció luego de hipotermia durante el traslado al hospital Torrecárdenas en la embarcación que había salido de Marruecos dos días antes viajaban otras doce personas cuyo rastro se perdió en alta mar la última víctima es un varón muerto en una patera avistada a las dos de esta tarde el Sermas Celeiro de Salvamento Marítimo descubrió el cadáver entre otras cincuenta y siete personas entre ellas mujeres y niños un menor ha sido trasladado en helicóptero a Torrecárdenas en estado grave con hipotermia deshidratación hora veinticinco

Voz 10 22:10 en ese momento en el que llega al portátil que comprara este

Voz 19 22:13 Internet precisó el teclado está en China y reclaman Sierra aclamas pero parece que el que hable en chino

Voz 6 22:18 pero esto ese es un momento legalizadas

Voz 0919 22:21 el manual

Voz 1715 22:59 a las nueve nos vamos a ocupar de la movilización de los funcionarios de prisiones la carabela vamos a dedicar a John Bjarne es la primera fotoperiodista de la que hablo

Voz 6 23:06 en su día en hora25 hoy hemos conocido su muerte una

Voz 1880 23:10 hola Pedro moría esta noche tenía ochenta y tres años ella fotoperiodista en un mundo de hombres imagínate que en los años sesenta consiguió retratar a los Beatles Atón Jones a Roman Polanski a Massiel a Rafael a Clint Eastwood pero ella nunca pensó que su fuera especial sólo empezó a reconocer su valía en los últimos años de su vida pero lo que le decía Ángels en abril de dos mil dieciséis

Voz 22 23:30 ahora es cuando verdaderamente ha sido muy sincera y lo digo de verdad sinceramente ahora es cuando creo que sí ha hecho un trabajo que tiene un valor tiene

Voz 1880 23:43 bueno pues después como cada día para llegar a las diez de la noche la cultura con Javier Torres

Voz 1715 23:47 en la tertulia de Hoy Cayetana Álvarez de Toledo Javier Aroca e Ignasi Guardans a quién le hemos pedido que nos diga cuáles son para él las claves del éxito

Voz 7 23:55 para lo que nos gusta la gente que nos gusta la ópera la obertura es una de sus elementos más importantes en marca el tono de la OPS anuncia alguno de sus ritmos Se marca su leitmotiv esta noche es está interpretando la obertura de la ópera que será el veintiuno de El día de mañana Ana es una obertura que protagonizan la casa nos anuncia una música que viene protagonizada por la entrevista Pedro Sánchez y Quim Torra no sabemos exactamente cuál es el tono que tendrán y qué ritmos tienes demasiado pronto para hacer el análisis y sobre todo claro la obertura sólo se entiende una vez puede juzgar contenga sea vista la ópera entera y la opera ante la conoceremos mañana cuando veamos cómo ha reaccionado a la policía de carreteras cortadas a violencia en la calle a ataques que se anuncian de intensidad que todavía no sabemos cuáles eran vamos a ver mañana cómo acaba el día hizo la mañana podremos juzgar el día

Voz 1715 24:49 y así hemos llegado a las ocho y veinticinco minutos de la tarde a las siete y veinticinco en Canarias

Voz 24 24:57 yo

Voz 0194 25:03 cinco Madrid buenas tardes el concejal de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid Jorge García Castaño cree que el pacto de Presupuestos alcanzado con el PSOE es el anticipo a un futuro acuerdo político entre los dos partidos tras las municipales de mayo

Voz 25 25:18 el año que viene Nos sentaremos desde desde antes todavía es que es la mejor forma de hacerlo y además soy un convencido de que sí de que si hay mayoría progresista que yo creo que la que la va a haber un gobierno unitario los adelantar acontecimiento pero creo que es mejor de lo que lo que vosotros y yo creo es mejor trabajar las cosas antes en el objetivo

Voz 0806 25:35 declaraciones de García Castaño hace unos minutos en La Ventana de Madrid donde le ha respondido la portavoz del PSOE Purificación Causapié que desvincula el acuerdo económico del futuro electoral yo creo que precisamente hay que

Voz 1752 25:45 leerlo en clave no electoral porque parece que cuando se acercan las elecciones los partidos políticos no podemos ponernos de acuerdo parece que estuviera feo ponerse de acuerdo yo creo que lo que hemos hecho ha sido romper esa máxima a favor de los ciudadanos de Madrid

Voz 0806 26:02 menos conciliador ha sido el ambiente en la Asamblea donde en paralelo se celebra también el pleno de presupuestos de la Comunidad de Madrid hoy con el debate de enmiendas parciales allí por cierto Ángel Garrido ha aprovechado para volver a hacer auto campaña con Casado reflexionando todavía sobre quién pondrá como candidatos del PP a la Comunidad y al Ayuntamiento Garrido ha usado unos buenos datos de inversión extranjera cosechados todavía en la etapa de su predecesora de Cristina Cifuentes para presumir de gestión

Voz 0177 26:25 me enorgullece que los datos de la Comunidad de Madrid sean tan buenos me cuya hace que sean los mejor de España y eso lo hago simplemente porque es mi obligación como presidente así después todo eso sirve como aval para que otros piensen en otras cosa pues estupendo pero si no yo creo que tenemos la obligación de hacerlo hubiese

Voz 0806 26:39 enseguida vamos con otras noticias de este jueves pero antes vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras de la Comunidad de GT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 26 26:47 muy buenas tardes pues a esta hora intensidad circulatoria especialmente atentos estamos de tres accidentes el primero en la A dos a la altura de Canillejas en sentido Zaragoza otro en la A tres en la zona de Santa Eugenia en sentido Valencia y un último en la A cuatro a su paso por Pinto en sentido Córdoba además encontrará muy densa a esta hora la seis tanto de entrada como de salida en Majadahonda El Plantío y Aravaca de entrada a esta hora lo peor en la uno en nudo Manoteras y en la A6

Voz 4 27:17 razas

Voz 28 27:33 en la clase de Matilda de enseñan lo que ocurre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables coartan tanto en deshacerse que atascan las tuberías Italia nuestro medio ambiente

Voz 2 27:45 por eso a la papelera Súmate al reto del Canal de Isabel Segunda

Voz 10 27:54 Partido Popular y ciudad

Voz 0806 27:55 danos exigen la dimisión del alcalde de Alcalá de Henares el socialista Javier Rodríguez Palacios después de que un juzgado de la localidad haya acordado abrir juicio oral contra él por un delito de prevaricación administrativa Rodríguez Palacios convocó un pleno por vía de urgencia para aprobar los presupuestos en dos mil dieciséis al que no pudieron acudir dos concejales del PP escuchamos Alonso Serrano del Partido Popular Ignacio Aguado de Ciudadanos y yo creo

Voz 29 28:16 Partido Socialista ya lo puede seguir mirando hacia otro lado esa persona ha cometido una de las cosas más poco éticas que podrán en democracia que es vulnerar los derechos políticos de la oposición no debe dimitir y el Partido Socialista de buscar otro candidato

Voz 30 28:28 la persona alcalde del de Alcalá de Henares es el presidente del comité ético del Partido Socialista madrileño y el propio código ético el PSOE dice que si se abre juicio oral contra uno de sus cargos públicos tiene que dimitir

Voz 0806 28:40 desde el PSOE descartan ahora la dimisión de Rodríguez Palacios porque dicen no es un caso de corrupción Carmen Barahona es su secretaria de organización

Voz 31 28:47 el fiscal ya que decía y lo que han pedido ahora es en el hipotético caso de que se produjera claramente ese juicio oral que sea archivará el tema porque no es un tema de corrupción al sur de la violencia la

Voz 0806 29:02 la Complutense rehabilitar hay pondrá en funcionamiento el Johnny como colegio mayor propio centro cultural en el año dos mil veinte el edificio estaba en situación de abandono desde julio de dos mil catorce cuando la antigua concesionaria dejó la gestión del inmueble el rector Carlos Andradas

Voz 32 29:16 no como colegir lo propio de la Universidad evitando que teníamos también ofertas educando la posibilidad de que entren fondos de especulación etcétera que que los hay muy activos en este campo de actividad y de ahí que siga conservando en ese sentido la filosofía de un colegio mayor propio

Voz 0194 29:35 llegamos a las ocho y media con ocho grados en el centro de Madrid sigue Hora veinticinco hasta mañana

Voz 0194 30:09 entregó buenas tardes no me digas que Lucas Hernández se va a ir de del Albaida

Voz 0919 30:15 no lo sabemos veinticuatro horas después de que el marca diera la noticia el Atlético de Madrid en un comunicado dijo que no había nada menos veinticuatro horas después el jugador no ha dicho nada el representante tampoco ha devuelto el Bayern de Munich dice bueno no ya veremos qué pasa ahí crecen crece el pesimismo aunque no lo parezca es una operación muy importante porque Lucas Hernández tiene veintidós años se pagarían por un jugador de veintidós años ochenta millones de euros un central y yo creo que dejaría muy claro cómo está el mercado del fútbol ahora mismo donde los grandes equipos con su presupuesto no van a tener más remedio que ir al mercado y pagar una cláusula de rescisión que parecía hasta hace

Voz 0194 31:05 unos meses bajísima

Voz 7 31:07 el mercado GTC el mercado efectivamente

Voz 0919 31:10 en el mercado hay otro nombre propio Jason Murillo el central del Valencia que va a jugar hasta final de temporada cedido en el Fútbol Club Barcelona El colombiano se marcha cedido con una opción de compra para el Barça de veinticinco millones de euros no jugaba nada en el Valencia y el Barça que está en una urgencia por las lesiones de sus centrales se lleva Murillo hasta final de temporada enseguida vamos con estas operaciones y enseguida vamos Abu Dhabi a ver cómo es el día después de la clasificación del Real Madrid para la final del Mundialito pero lo primero baloncesto porque tenemos en la Euroliga en marcha un partido en Grecia desde las ocho juega Herbalife Gran Canaria ante Olympiacos como está Frazer Matas hola hola Gallego qué tal pues empieza a tomar ventaja el Olympiacos que de momento en este segundo cuarto gana de diez XXXI veintiuno luego a las nueve jugarán y estaremos también en seguida en Vitoria el Baskonia y el Barça aunque de baloncesto queremos rescatar unas declaraciones qué tienen que ver con algo que sucedió ayer en la Liga LEB Oro lo que es la segunda división del baloncesto masculino en España se jugaba el partido entre el Club Baloncesto Valladolid el Tau Castellón y el partido fue arbitrado por tres mujeres Yasmina Alcaraz Paul lema Elena espiado es la primera vez que un partido en esta categoría masculina repito es dirigido por tres mujeres cuando terminó el choque Le preguntaron a Paco García el entrenador del Valladolid cómo valoraba este hecho como había sido el el el verse dirigido por tres mujeres desde el trío arbitral hay hay que escuchar a Paco García

Voz 19 32:56 no puede ser noticia que hayan pitado tres mujeres han sido tres árbitros yo he protestado cuando tenía su está parado cuando me he tenido que parar yo creo que han hecho un buen partido pero no creo que sea una buena noticia que sea noticia y me niego a decir lo de arbitrar sin empezar en esa tontería del lenguaje tan de moda en nuestros políticos dos ha habido un arbitraje que circunstancialmente ha sido de tres mujeres punto si están ahí es porque han hecho méritos para estar hay que nadie las regalado nada ojalá esto no fuera noticia yo creo que eso sería la buena con Woods

Voz 0919 33:27 pues a partir de ahora no será noticia han dirigido el partido lo han hecho bien si han llegado ahí era porque tenían una categoría profesional cuando he tenido que protestar he protestado cuando me han tenido que para mí amparado acabó el tema Yasmin Alcaraz Pau lema Elena espiado las tres mujeres árbitros que ayer dirigieron el Valladolid Castellón y ahora como siempre en el cine yo del programa vuestros mensajes de Whatsapp

Voz 0919 34:31 el Cercanías de Cardiff hay que

Voz 34 34:33 hay que buscar a veces un EP

Voz 1718 34:36 este tipo tan descriptivo dejado vuestros mensajes

Voz 35 34:41 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del programa opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 8 35:49 Niko Kovac es el entre

Voz 0919 35:50 senador del Bayern de Múnich ayer el equipo alemán jugó un partido de la Bundesliga ganó en la rueda de prensa mostraron le preguntaron por la noticia que había salido en España que el Bayern de Munich iba a pagar la cláusula de rescisión de Lucas Hernández bueno Niko Kovac que vete tú a saber si es el entrenador del Bayern de Munich el año que viene pero en enero si lo va a hacer

Voz 8 36:15 salió así a la pregunta de si el Bayern va a fichar a Lucas Hernán marca no tiene sentido no hay nada de eso

Voz 9 36:26 no podemos hablar de la política de fichajes en este momento

Voz 0919 36:29 tenemos un partido muy importante el sábado y queremos ganar

Voz 9 36:31 bueno ya veremos lo que pasa en el futuro

Voz 0919 36:34 ya veremos lo que pasa es decir que esto

Voz 8 36:37 yo seguramente hasta la primera semana segunda semana de enero

Voz 0919 36:43 no va a tener un final definitivo Pedro Fullana buenas tardes muy buenas en el Atlético de Madrid después de que ayer se sacas ese comunicado rápidamente diciendo que no había nada Ike si va a negociar para seguir en el Atlético hoy que

Voz 0125 36:57 la versión oficial es la misma ayer mantienen que qué lugar nos a marchar en enero pero la realidad Gallego es que en El Vestuario no tienen claro que se vaya a quedar llene el entorno del club aumenta el pesimismo el Atlético no tiene dinero para mejorar el contrato de Lucas a corto plazo y mucho menos para llegar a cifras que manejaba el Bayern ni que rondaría los ocho millones y medio de euros por temporada lo que hace sobre todo que el club y el entorno sean pesimistas es uno Lucas no ha dicho nada en Veinticuatro horas dos su agente tampoco dice nada y en el Bayern no cierra ninguna puerta cuando se les pregunta es evidente que a esta hora gallego te diría que casi nadie pone la mano en el fuego por Lucas

Voz 0919 37:33 crece el pesimismo porque además el Atlético de Madrid recordemos que esta temporada no le puede hacer una mejora importante a Lucas que lo hiciera cambiar de opinión porque porque porque no puede

Voz 0125 37:43 no puedo no puedo porque el Atlético Madrid se ha gastado este año ya en salarios doscientos ochenta millones de euros del presupuesto que son cuatrocientos estamos hablando próximamente el setenta por ciento del presupuesto va destinado a salarios

Voz 1715 37:54 el margen es mínimo también como por ejemplo que

Voz 0125 37:57 que de momento no ha renovado porque no le pueden ofrecer más dinero que Filipe Luis tampoco renovado porque no les pueden ofrecer más dinero ya a partir de ahí tampoco ha renovado Black I que renovará Simeone y el problema de Lucas es grande porque tendrán que llevan a cifras inalcanzables para el Atlético Madrid

Voz 0919 38:11 el milagro de los panes y los peces en este caso el milagro de los millones en el fútbol no es fácil tendremos que esperar pero hoy crece el pesimismo sobre qué Lucas Hernández se vaya a quedar en el Atlético de Madrid Hinault acepte la oferta del Bayern de Munich ocho y XXXVIII Hora veinticinco Deportes en la SER

Voz 0919 40:15 el primer fichaje del mercado de invierno Murillo central del Valencia cedido al Barça hasta final de temporada en Valencia no había contado con el Marcelino había jugado tres partidos con lo cual no sé si le han abierto la puerta con mucha facilidad Pedro Morata buenas tardes

Voz 9 40:32 hola Gallego buenas tardes bueno con mucha facilidad en lo deportivo sí porque al Valencia no le preocupaba que separa el futbolista es más le venía bien que se fuese al Barça para revalorizarse deportivamente si juega e incluso también económicamente pero el Valencia ha puesto unas condiciones económicas porque el Barça no quería pagar por la cesión del futbolista el Barça va a pagar un millón y medio de euros por la cesión del jugador Se va a hacer cargo de la parte proporcional de la ficha y además el Valencia ha hecho público un comunicado que el Fútbol Club Barcelona tiene una opción de compra no obligatoria de veinticinco millones de euros que es el doble de lo que en su día pagó el Valencia por el futbolista por lo tanto el Valencia está encantado con esta operación Ecuador no jugaba era el quinto central Si se va al Fútbol Club Barcelona todo lo que puede pasar a criterio del Valencia es que se revaloriza económica deportivamente de momento ya ingresan dinero el base

Voz 0919 41:20 el valenciano va fichar a nadie

Voz 9 41:22 va probablemente a estudiar la incorporación de un delantero que es el gran problema que tiene el Valencia que no la hace un gol al arco iris de hecho Gallego el Valencia lleva marcados exactamente un gol menos que el colista de Primera

Voz 0919 41:34 mañana hablamos de ese trascendental partido que tiene el Valencia ante el colista el próximo domingo en Mestalla y el jugador está ya en el Camp Nou porque el Barça ya lo estaba vendiendo Adriá Albets buenas tarde hora Gallego

Voz 0017 41:46 qué tal buenas tardes si está en Barcelona esta tarde ha pasado la revisión médica en la Ciudad Deportiva después el Barça ha hecho este comunicado oficial para informar de esta cesión hasta final de temporada de Jason Murillo por lo que nos dicen aquí fuentes de la dirección deportiva del Barça el club azulgrana no le va a pagar nada al Valencia por la cesión del jugador de hecho es curioso que ninguno de los dos clubs lo especifican los comunicados que han hecho ahora nos contaba Morata que según el Valencia si va a recibir esta compensación económica pero como digo desde el Barça dicen que no le van a pagar nada por esta cesión al Valencia aunque sí se van a hacer cargo de la ficha del jugador y además tendrán esta opción de compra por veinticinco millones de euros a final de temporada como

Voz 0919 42:33 decía el jugador está en Barcelona y acaba de

Voz 0017 42:35 Lar en Barça TV escuchamos a Jason Murillo

Voz 6 42:38 yo quiero que hacen quinientos son son grandísimos muy feliz sueño cumplido ahora sólo queda trabajar que intensión de de ayudar al equipo en lo que en lo que pueda estar a disposición del del cuerpo técnico y yo creo que disfrutar un poco de de este gran club que que es el mejor del mundo así que contentísimo espero que todo salga bien

Voz 0017 42:57 pues este es Jackson Murillo nuevo jugador del Barça el club le va a presentar el jueves de la semana que viene veintisiete de diciembre en el Camp Nou

Voz 0919 43:05 a ver qué dice mañana Valverde en la rueda de prensa previa a la jornada sobre esta primera incorporación Murillo al Barça vamos los Abu Dhabi donde pasado mañana juega la final del Mundialito el Real Madrid ante el adalid del equipo de los Emiratos después de la goleada ante el casi al hoy que actividad tenido el equipo blanco Javier Herráez buenas tardes

Voz 0017 43:25 qué tal Gallego muy buenas tardes por la mañana libre cada uno ha hecho lo que ha querido por ejemplo al circuito ciudad a hombres como Varane y Benzema a la mezquita ido Sergio Ramos por la tarde entrenamiento veinticuatro futbolistas todos menos Marcos Asensio Marco Asensio que tiene una lesión en el cuádriceps de su pierna derecha contábamos antes

Voz 0194 43:45 el Larguero que el futbolista piensa que tiene una

Voz 0017 43:47 microrrotura ojalá que sea poca cosa mañana pruebas para el futbolista balear el que se asienta en el once inicial a margen de Gareth Bale que marcó tres goles es Marcos Llorente ahora mismo imprescindible en el once de Santi Solari recordemos el partido es el sábado a las cinco y media hora española mañana rueda de prensa a las dos y cuarto también hora española del capitán Sergio Ramos hizo el técnico Santi son

Voz 0919 44:12 tome Ramos ha ido a visitar la mezquita vestido con el traje típico de los Emiratos no

Voz 0017 44:21 con la chilaba Hay es una es lo mejor aquí de Abudavi evidentemente la mezquita tanto de día como de noche el año pasado no fue porque fue al Louvre ya sabe gallego también a Sergio Ramos el arte estuvo en el Louvre y este año le tocaba la mezquita sesión

Voz 0919 44:35 curioso ver el vuelo la jornada de fútbol empieza mañana mañana viernes tenemos dos partidos Girona Getafe a las siete y media vamos a contar novedades de los dos equipos Uxue Caballero buenas tardes

Voz 1509 44:48 qué tal gallegos y un partido donde los de Eusebio Sacristán intentarán reencontrarse con la victoria después de las dos derrotas consecutivas fuera de casa Eusebio no podrá contar con Patrick Robert Muniesa que siguen lesionados ni con Aday Benítez Mujica y Carles Planas el Getafe con veinticuatro puntos lleva cuatro partidos consecutivos sin perder y roza los puestos europeos para mañana Bordalás ha convocado ha convocado a Hugo duro Jaime Mata que vuelve tras sanción y Flamini que ha entrado en la convocatoria pese a que los azulones no ha anunciado todavía su fichaje

Voz 0919 45:15 el partido mañana se llenó la Getafe y buen partido tan es mañana a las nueve en ETA derbi vasco duelo vasco entre la Real Sociedad y el Alavés novedades Roberto Ramajo hola hola

Voz 1825 45:28 al gallego muy buenas dinámicas Si objetivos opuestos en este derbi vasco en Anoeta entre la realidad a la vez porque a la vez puede dormir mañana en puesto de Champions y gana en Anoeta y mientras tanto la Real que acumula tres derrotas consecutivas puede terminar la jornada por tanto el dos mil dieciocho Gollum puntos de ventaja sobre los puestos de descenso para ello el pito Abelardo no cuenta con brasa NAC lesionado hoy puede haber cambios en el once porque jugó hace muy poquito el pasado lunes otro derbi frente al Athletic y la Real baja segura por lesión Zaldúa ocupará el lateral derecho Aritz Elustondo

Voz 0919 46:02 San Galli ya confirmado Asier Garitano que a pesar de

Voz 1825 46:04 entrena con el equipo no va a ser convocado mañana frente al Alavés seguramente lo sea por primera vez desde que se recuperase de éxitos en el partido ya en enero el seis de enero frente al Real Madrid en el Bernabéu Easy bajo Arellano Zaid al que Garitano le ha quitado el castigo por indisciplina que tuvo la semana pasada por eso fue suplente en el Coliseum Alfonso Pérez

Voz 0919 46:26 enseguida seguimos con el fútbol pero preguntamos cómo está el Olympiacos Herbalife Gran Canaria de la Euroliga a Francis ahora mismo

Voz 0522 46:32 está arrollando Gallego el conjunto del Olympiacos al Herbalife Gran Canaria de diecinueve pierde entramos ya en tiempo de descanso cincuenta y dos XXXIII pierde el Gran Canaria

Voz 0919 46:42 ayer se pasó por El Larguero el segundo de los candidatos a la presidencia del Atleti recordemos estamos a una semana de las elecciones y que dijo Diego González Radio Bilbao buenas tardes