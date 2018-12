Hora 25 (20/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

los funcionarios de prisiones llevan más de un año avisando de los problemas que los recortes están provocando en la seguridad de los centros bien su labor en la reinserción de los presos en los próximos minutos os vamos a parar a conocer cuáles son sus principales reivindicaciones y en qué estado está nuestro sistema penitenciario en la cara veces Ara vítores hablaremos de la figura de ellos Ana viernes fotoperiodista que ha fallecido hoy a los ochenta y tres años antes vamos a repasar lo fundamental hasta ahora ancho Palomo buenas noches nuestras lo primero en la Generalitat en Barcelona terminado el doble encuentro bilateral

Voz 4 00:48 la Generalitat reuniones entre el presidente

Voz 5 00:51 ante el ya el president Torra y en paralelo entre la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo y la ministra de Política Territorial Meritxell Batet con el vicepresident de la Generalitat Pere Aragonés y la portavoz del Govern Elsa harta vino la ministra váter valorar en los próximos minutos este encuentro ahí está Inma Carretero buenas noches

Voz 6 01:09 sí buenas noches finalmente se ha producido el formato que venía anunciando la Moncloa a los presidentes han estado a solas algo menos de una hora esa es la foto que buscaba el Gobierno y la querido cuidar tanto que los servicios de la Moncloa in

Voz 0194 01:20 luso han incorporado una flor de Pascua roja cuando sean

Voz 6 01:22 dado cuenta de que sólo había flores amarillas en el tiro de cámara en paralelo ha habido una Reunión de la vicepresidenta Carmen Calvo y de la ministra Batet compete aragonés Sartori después se han juntado todos pero para saludarse no ha habido reunión y la foto del encuentro es de pie las imágenes no hablan por tanto de esa cumbre anunciada por el Google aparecen todos pasando por cierto con gesto serio los presidentes ya se han trasladado al acto organizado por la patronal catalana ya aquí en el palacio de Pedralbes estamos esperando ahora para saber que han dado de sí los contenidos y las versiones coinciden porque habrá dos ruedas de prensa primero la ministra Batet y después el sarta di en nombre del Govern

Voz 0194 01:57 pues a las diez conoceremos estas versiones que puedan dar desde allí la RAE ya tiene nuevo director es el jurista Santiago Muñoz Machado Javier Torres buenas noches buenas noches

Voz 0907 02:05 a la dirección de la Academia con mayoría absoluta con la intención de darle la vuelta a la situación económica que vive la institución sin deseo de recortar plantilla quizá de reestructurar la para lo que califica a una plantilla que califica de extraordinario profesional llega además el jurista con un primer recado al Estado

Voz 1234 02:24 normalidad y con tranquilidad también es un alguna cuestión de Estado por lo tanto el Estado tiene que estar eh cuidadoso de que esa institución tenga la cobertura de las garantías necesarios

Voz 0907 02:38 cuenta a su favor con el conocimiento que tiene de la RAE ya que a pesar de haber sido elegido para ocupar el asiento

Voz 0194 02:44 minúscula en dos mil trece fue durante dos años secretario de la RAE salen a la luz de las primeras grabaciones de la trama enredaderas

Voz 5 02:50 red corrupta que actuaba en varios ayuntamientos del país y que falsea los datos de tráfico y accidentes para colocar radares donde no hacían falta simplemente por afán recaudatorio en el Audi aparecen los dos principales encausados Radio León María García

Voz 1473 03:04 con las primeras grabaciones extraídas del sumario en esta ocasión hablan el empresario Ángel Luis García conocido como el patatero y uno de los conseguidores el exasesor de Ciudadanos en la Diputación de León Sadat Maraña conversan con naturalidad de los contactos establecidos en diferentes ayuntamientos para amañar contratos entre ellos el de León a cuyo alcalde el popular Antonio Silván volverán a llamar para garantizar que queda todo atado

Voz 7 03:25 las patronales salieron sin vendimiar y mañana hablarás con Silván Mallén se oyen no jugaron habanero creo más sustos treinte este que por teléfono ya sabes exactamente qué que decirle pues mañana digamos sin falta para pequeño recordatorio sí sí él me ya en la que sea ahí donde a que ha habido todo muy bien en San Andrés y todos a que que bien ya que la red también muy bien tan bien no tengo una semana de la polla

Voz 1473 03:52 eso sí ninguno de los contratos a los que aluden fueron finalmente conseguidos por las empresas de la trama corrupta a pesar de sus contactos

Hora veinticinco

Voz 1880 05:10 las Loris del vecino de las hermanas

Voz 11 05:12 en la casa de enfrente unas es un chaval que pertenecía a una familia adinerada y entonces bueno conozco las a las hermanas mal Si pasó a formar parte del universo

Voz 5 05:24 este es mi abuelo parece huraño pero en el fondo su sentimental por cierto me llama

Voz 11 05:29 que vivió emprendemos este viaje de la mano y curiosamente ya no sí pararemos así que pasó a formar parte de esa familia a todos los niveles

nuestro debate de ayer sobre la prisión permanente revisable nos puso sobre la pista que hoy queremos saber más sobre la situación interna de nuestras cárceles aunque sean menos visibles estos centros y sus trabajadores han sufrido las consecuencias de años de recortes por la crisis que en su caso afectan a la seguridad de los propios centros ya su trabajo por ejemplo por la reinserción de los presos en los próximos minutos

vamos a escuchar y analizar en qué condiciones trabajan

estos funcionarios en el análisis nos va a ayudar esta noche y hasta las once y media Javier Aroca buenas noches o lo Ignasi Guardans buenas noches qué tal una noticia a partir de las desea incorporar también una tertulia Cayetana Álvarez de Toledo Pedro Blanco como siempre pendiente como cada noche de sus mensajes y de la última hora de la actualidad desde la mesa de producción del programa y además hoy tenemos muchos temas abiertos bueno antes de entrar en materia la última hora sobre la investigación del asesinato de Laura la noche más da con los otros Ana Terradillos buenas noches buenas noches de esa investigación avanza la principal novedad hoy es la localización de dos elementos que pueden ayudar a esclarecer lo sucedido una manta con restos de sangre de Laura y una bolsa con pertenencias de la joven asesinada si son Elena

Voz 0125 09:41 dos importantes para la investigación para esas diligencias

Voz 0194 09:43 él es que todavía se siguen fabricando contrarreloj

Voz 0125 09:46 son elementos cuyas coordenadas las ha dado el propio Montoya esa Samantha de la que hablas el ha contado que trasladó a la víctima desde su casa al escenario donde apareció el cadáver estaba en un punto de la Nacional cuatrocientos treinta y cinco y él ha sido quien ha llevado a los agentes de la UCO hasta ese lugar después encontró una bolsa de Laura con las llaves de su coche con el monedero con las llaves de su casa y también con productos de higiene personal estaba en el camino que lleva al cementerio de El Campillo el municipio donde se encontró ese cuerpo todo indica que Montoya violó a la a Laura en su domicilio después la trasladó hasta ese lugar donde aparece el lunes de momento no se ha localizado el móvil de la víctima eso es lo que ahora contra reloj intenta localizar los agentes de la Guardia Civil mañana pase a disposición judicial trece horas va desde luego veremos lo que dice ante el juez pero desde luego va con muchas pruebas que le incriminan más allá de esa comprensión que ya ha hecho ante los agentes de la UCO como dices esa manta allí esos restos biológicos estos restos de sangre que se han encontrado en casa de Montoya gracias Ana hasta luego

Voz 1667 10:46 hace menos de una hora centenares de vecinos de Zamora se han sumado a una concentración en recuerdo al aura convocatoria presidida por la ilustración que diseñó la joven par las movilizaciones feministas del pasado ocho de marzo

Voz 0194 10:56 Pablo Morán buenas noches ayer hasta ahora les contábamos que Pablo Casado había aprovechado este crimen para defender en el Congreso la prisión permanente revisable casi como solución milagrosa capaz de evitar asesinatos como el de Laura

Voz 1667 11:09 así lo decía él mismo en la sesión de control de ayer pero le desmentía aquí uno de nuestros invitados el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid Javier Álvarez escuchen

Voz 0194 11:19 hay alguna razón para pensar que la prisión permanente revisable es más eficaz para prevenir crímenes como el que nos ocupa

Voz 24 11:27 ninguna a mí y me intolerable lo que está diciendo por parte del Partido Popular excesivamente tiene razón la diputada lo que hace falta son políticas públicas lo que hace falta es aportar recursos fíjese que hace unos pocos días lo recordará usted los funcionarios de prisiones y salida a la huelga entre otras razones porque no tiene suficientes medios materiales ni personales para atacar las tareas de reinserción todo ello a pesar de que la tasa de reinserción es España casi un setenta por ciento esa

Voz 0194 12:04 pero no tenemos medio no tenemos medios para las tareas de reinserción os decía el catedrático aviso que avalan los sindicatos de funcionarios de prisiones que llevan más de un año de protestas para mejorar sus condiciones laborales

Voz 1667 12:17 de ocho meses de protestas según ha indicado esta tarde Acaip el sindicato que agrupa a estos funcionarios su presidentes José Ramón López

Voz 25 12:24 nosotros ahora mismo tenemos unas carencias de personal de más de tres mil quinientos vacantes según una plantilla de veintitrés mil personas lo que supone un dieciocho por ciento del total ha habido restricciones en instalaciones tenemos centros cuyos módulos no esto en abierto porque no hemos personal esa formándose puede distribuidos en manera adecuada tenemos numerosas carencias en material en medios sanitarios en personal sanitario sobre todo en médicos enfermeros es decir que la crisis afecta y afecta afectado muy muy duramente a Instituciones Penitenciarias y al personal que trabaja en ella y por extensión lógicamente de los internos que están recluidos en centros

Voz 1667 13:04 una situación que llevan tiempo queriendo visibilizar a través de las redes sociales bajo la etiqueta SOS prisiones porque entienden que afecta a su propia seguridad y también a su labor por la reinserción de los presos

Voz 25 13:15 hay muchos centros en España que a lo mejor tienes un jurista y un psicólogo para atender a setecientos ochocientos o novecientos internos así es absolutamente imposible llevar a cabo un trabajo serio riguroso y adecuado no porque los profesionales no quieren enseñar porque los profesionales no pueden yo eso mismo ocurre también en los módulos es decir sitúa en lugar de tres funcionarios para atender a ciento cuarenta internos tienes a un funcionario o funcionaria para atender a ciento de intereses evidentemente no puede ni desempeñar adecuadamente los programas que tienen que ser realizados en en ellos los departamentos de puedo llevar a cabo una vigilancia adecuada Andy puede llevar a cabo todas las tareas que tenemos encomendadas sumando

Voz 1667 13:56 Instituciones Penitenciarias matiza dice que todos absolutamente todos los centros cuentan con equipos multidisciplinares de especialistas en ciencias de la conducta con psicólogos juristas con trabajadores sociales que se encargan de esos programas de reinserción lo cierto es que los sindicatos Acaip en concreto dice que llevan años así desde que comenzó la crisis más de una década en la que no se han librado de recortes en los salarios de un preocupante envejecimiento de la plantilla

Voz 25 14:22 y encima con una problemática muy importante en nuestro ámbito que es el envejecimiento de las plantillas a Quito en cuenta que hay muchos centros penitenciarios por ejemplo hosteleros de la zona de la zona norte como Asturias con ejemplo mormona en caso que la edad media de los franceses es de cincuenta o cincuenta y siete años es muy complicado trabajar todos los días el patio con ciento cuarenta internos que puede serlo sino que es otro ocurriendo habitualmente en muchos centros penitenciarios de este país lógicamente esa situación de la edad de esta edad tan carne legal de los funcionarios pues hace que tengamos una discusiones e físicas en los próximos años el desgaste una profesión como la nuestro ex una profesión muy dura ya que hemos

Voz 1667 15:05 de hecho centenares de trabajadores de prisiones han solicitado en los últimos días su baja médica por estrés en lo que parece una huelga encubierta del colectivo son más de cuatrocientas bajas desde el pasado día dieciséis Instituciones Penitenciarias reconocen que faltan vacantes por cubrir aunque reducen la cifra a sólo dos mil y alaban el trabajo de los funcionarios porque entienden que ha permitido mantener la normalidad de los centros matiza no obstante que la conflictividad en las prisiones viene descendiendo desde el año

Voz 0194 15:32 una quiero saludar a Julio Fernández García es profesor asociado de Derecho Penal por la Universidad de Salamanca trabaja directamente con presos Julio muy buenas es muy bien escuchábamos ahora el representante de del sindicato hablaba de un psicólogo para setecientos presos o más se puede trabajar así es posible la reinserción con tan pocos medios

Voz 15 15:52 sí efectivamente eso que ha dicho es una ansiedad regable que hay que tener en cuenta que nuestra Constitución prevé que las penas privativas de libertad tienen como finalidad la reeducación y reinserción social esa resocialización se consigue con actividades el tratamiento es decir programas de intervención específicamente diseñados para agresores es darles delincuencia machista etcétera etcétera eh que van en función de las carencias que las circunstancias porla por las que esa persona llegado a cometer un delito no entonces al tener una carencia de técnicos e efectivamente de los equipos técnicos de la Junta de Tratamiento decide psicólogos de juristas de trabajadores sociales educadores y de no haber criminólogos hay que recordar que la figura el criminólogo desapareció y sólo existe la del jurista tendría que haber también criminólogos no se pueden articular adecuadamente los programas de tratamiento que entonces se apela mucho al incremento de penas cuando nuestro Código Penal tiene penas excesivamente largas e además tiene la la instrumentos eficaces como puede ser la libertad vigilada que recordemos es una medida de seguridad que se impone al penado por distinto o Paul ciertos tipos de delito como para estos casos hasta diez años incluso es decir qué instrumentos en el Código ahí lo lo que hay que hacer es prevenir y la prevención es impulsar este tipo de programas

Voz 0194 17:30 porque con estas carencias que usted dice sin este trabajo que se pueda hacer en las cárceles es posible medir la peligrosidad de los presos cuando acaban de cumplir la condena

Voz 15 17:42 no es muy Liz desde luego y además tiene que haber un seguimiento desde el inicio un seguimiento individualizado no el propio condenado desde que empieza hay que analizar las circunstancias por las que ha delinquido y arbitrar un tratamiento actividades en función de esas carencia lo entonces es imposible y además de hecho yo quiero defender que estos programas si son eficaces por ejemplo programas de agresores sexuales que se han implementado en algunos centros se han hecho estudios por los cuales nos dicen que de los que los penados que han seguido estos tratamientos la reincidencia el paseo y ciencia es más baja es un seis por ciento mientras que aquellos que no han seguido dos tratamientos la reincidencia es del XXX es casi cinco veces más por tanto los programas se van modificando y se van perfeccionando con el paso del tiempo no de acuerdo a los expertos entonces lo que hay que hacer de verdad es dotar a los centros de más técnicos más profesionales y recursos más recursos personales y más recursos materiales no no solamente en las cárceles hacen falta más profesionales de vigilancia hacen falta también muchos más profesionales del área de esto

Voz 26 19:06 es una falta de recursos en definitiva efectivamente y con los últimos años

Voz 15 19:11 como consecuencia de los de los recortes de políticas públicas de recortes e desde luego pues la plan de las plantillas no sólo sean envejecido como decía el representante sindical anterior sino que están escasean

Voz 0194 19:27 una una última cuestión cuánto tiempo hay que dedicar a cada preso es un trabajo prolongado en el tiempo

Voz 15 19:32 es once ago prolongados un trabajo dinámico continuo individualizado es decir los técnicos marcan las pautas a seguir no y los programas así ir con cada uno de los helados que además hay que recordar que nuestra ley que es una de las más avanzadas del mundo que la Ley General Penitenciaria la primera ley orgánica de la democracia que se aprobó por aclamación de todas las fuerzas políticas esto lo prevé perfectamente lo que ocurre es que claro hay que dotar de recursos materiales y recursos personales sobre esto

Voz 0194 20:06 pues Julio Fernández muchísimas gracias por haber hemos atendido muy buenas noches gracias a ustedes buenas noches Arena hemos con con otras cuestiones relacionadas con esto a lo que vamos a dedicar los próximos minutos pero antes habrá un paréntesis a las nueve les decíamos que íbamos a estar muy pendientes de las comparecencias de los dos consellers vicepresidente y conseller de los dos ministros que habían participado en esa reunión en Barcelona junto con Quim Torra y el presidente del Gobierno Pedro Sánchez había ruedas de prensa y están ahora mismo Pedro en marcha

Voz 5 20:33 intervino ahora mismo la vicepresidenta de la Generalitat el Estadi está precisamente en ese momento respondiendo en España

Voz 27 20:41 entre ellos que se pueda ir dando pues a a cuenta de cómo se avanza en un hoy como se avanza también en el otro ya está aquí Si

Voz 5 20:51 pregunta bueno ahora llega el turno de las preguntas quizá lo más relevante de lo que ha ido contando hasta este momento es que de el encuentro de hoy surgen la reconstrucción de puentes de algunos puentes entre los dos gobiernos de hecho se anuncia una nueva reunión para el mes de enero convocada ya a la que asistirá el vicepresidente de mitad Elsa Artà di por parte de la Haya mitad de Cataluña y Carmen Calvo y otro ministro ha dicho que deberá designar Pedro Sánchez por lo tanto emplazamiento esa reunión ha el próximo mes de enero comunicado leído por la que el que se habla de un conflicto de la voluntad de las dos partes de apostar por el día

Voz 0194 21:30 lo han llamado Reunión a lo que va a haber en enero o vamos a tener también conflicto con con el relato

Voz 5 21:35 ahora reunión de momento lo ya lo han llamado reunió

Voz 0194 21:37 bueno seguimos pendientes porque entiendo que tiene que comparecer Meritxell Batet me parece no

Voz 5 21:41 al tiene con paneles la la la la misma comparece la consejera de Presidencia ha dicho la vicepresidenta la consejera presidencial

Voz 0194 21:46 pues quedamos pendientes también de la comparecencia de de Meritxell Batet palo mientras tanto si te parece aprovechamos para contar dos novedades más relacionadas con los delitos sexuales contra la mujer

Voz 1667 21:55 si la primera está relacionada con el Consejo de Ministros de mañana ese Consejo de Ministros en Barcelona allí Dolores Delgado va a presentar al Gobierno el informe de los expertos que han analizado la tipificación de los delitos sexuales en el Código Penal a partir del caso de la manada un informe que tal y como les hemos venido contando apuesta por reformar ese código para que no haya distinción entre abuso sexual agresión sexual aconsejan que ambos delitos se califiquen como agresión como una violación además el Congreso ha dado luz verde a la reforma del poder judicial

Voz 0860 22:25 que contempla la formación de los jueces

Voz 1667 22:28 escalas en violencia de género al oído buenas noches

Voz 0259 22:30 buenas noches esta formación pasa a ser obligatorio

Voz 0194 22:33 hay tanto jueces como fiscales tendrán que demostrar lo que han aprendido

Voz 0259 22:35 es que mira en la actualidad los jueces especializados en violencia de género sólo tienen que hacer un cursillo online durante unas horas sobre esta materia a partir de ahora con esta reforma aprobada definitivamente hoy en el Congreso por unanimidad la violencia de género se va a convertir en una especialidad jurídica como puede ser por ejemplo la jurisdicción til o los de menores los magistrados que opten a estos juzgados estarán obligados a pasar un examen selectivo acreditar una formación continuada pero en general en la carrera judicial y fiscal será obligatorio y evaluable será obligatoria y evaluable la formación en perspectiva de género en igualdad y en violencia materias que van a estar in

Voz 0860 23:18 vidas en las oposiciones y también en la escuela

Voz 0259 23:20 inicial en el debate parlamentario de esta mañana las diputadas de los diferentes grupos parlamentarios denunciaron que hay demasiados casos que revelan que la justicia no cree a las víctimas las cuestiona

Voz 28 23:32 el juzgador es un machista como el juez Francisco Javier Martínez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer siete de Madrid

Voz 14 23:39 es el mundo donde un juez una película porno en los vídeos de una violación en grupo

Voz 0259 23:46 en todas las intervenciones estuvo muy presente el asesinato de Laura lo Elmo cuyo asesino por cierto Bernardo Montoya fue acusado hace años de intentar violar a una chica en El Campillo pero el juez sólo lo condenó por amenazas termino con estas palabras si te parece de la diputada del PSOE Carmen Cuello que te ha citado Ángels desde la tribuna del Congreso cuando recordaba el caso de Laura

Voz 14 24:09 yo y me gustaría tardó aquí la Cámara andaluza de que leído durante esta semana en redes social ICIT aunque alguno no le guste la única solución se llama feminismo feminismo ella aún quicio es la comunicación en la cultura feminismo en la educación Bernard hice hablamos de cómo hay que educar a los hombres para que no sean violadores asesino o prostituyen antes Mabel Lozano la mujeres queremos ir sin miedo pues la vida queremos no tener que escuchar discursos marchita que cuestionan la violencia contra las mujeres

Voz 12 24:48 Ángels llevárselo ya cantaban

Voz 29 24:50 los que entonces bueno gracias hasta luego estima en la tribuna entonces todo el mundo

Voz 0194 24:58 quiero quiero rebobinar para preguntarles tanto Aroca como a Guardans que están hoy en la mesa de análisis con el tema de de de de las dificultades que tienen los funcionarios de prisiones para trabajar porque es verdad que en el debate en la espuma del debate espuma que arrojó ayer desde el Congreso el líder del Partido Popular Pablo Casado se reivindica la prisión permanente revisable se critica aquellos partidos que hablan de derogar la etc etcétera Pero si uno rasca un poco hay problemas como el que ponen sobre la mesa los funcionarios y que además acredita el catedrático con con el que estábamos hablando Aroca

Voz 0860 25:32 el debate yo creo que serio y bastante profundo oí muchos sentido muy en planteado por los funcionarios de prisiones que son los que mejor saben esto lo que pasa que ABC de la primera B se ha pretendido o incluso quitarle la razón cuando no fallarle la boca asociando a alguno de los planteamientos reflexivos que hacen con conflicto de tipo salarial que también tendrían derecho a expresarlo pero un poco de o lo que no mire usted aquí hay gente que está en elegir exactamente legítimo pero bueno no sea tratada anular a nadie por pedir una mejora salarial sino escucharlo mucho más las cosas que dicen los funcionarios de prisiones que son los que tienen la mano metía la harina son muy muy asimilable muy reflexión hable probablemente estén en la clave de alguno de lo aspecto que estamos sufriendo yo estoy de acuerdo con algunas cosas que se han dicho de de algún invitado no yo creo que la política penitenciaria en España en una política bastante avanzaba es una una política muy progresista imitada hay mucho sitio pero claro carente de recursos como como dice lo funcionario hija sin porque se deriva del propio mandato constitucional que establece el carácter rehabilitador de la pena que dormía con una tasa de éxito como Dick han dicho

Voz 30 26:45 de lo lo lo lo afirmado de del setenta por ciento sea es como para congratular no que

Voz 0860 26:51 corre con todo esto buena parte de de esa especie de criminales de criminalización del que protesta no al que me he referido primero bueno porque parece que lo que domina es el populismo punitivo es más fácil de dirigirse a la gente con este tipo de de punitivo de populismo punitivo que pretende bueno

Voz 30 27:12 en la todo con con un se arregla todo mandando

Voz 0860 27:16 gente a la cárcel esto prisión permanente de prisión por vida prisión prisión perpetua incluso ya alguna gente hasta se está quitando las telarañas están dispuesto pedir hasta la pena de muerte por supuesto aquello que no pensemos como ello nos acusan de buenismo de de bueno yo creo que hay bastante elemento para una discusión reflexiva que nos llevará donde queramos llegar todo pero desde luego en esa discusión reflexiva hay que escucharlo funcionó detenciones de depresiones

Voz 0194 27:45 guardans

Voz 29 27:46 hace un chiste que tiene mucho de verdad que es que España tiene la única ley depresiones redactada por ex presidiarios porque tiene verdad porque efectivamente los diputados constituyentes que redactar una ligera penitenciaria muchos de ellos habían estado en la cárcel bajo el franquismo no hicieron lo conocía conocían bastante bien como la modelo por dentro y o eran presos políticos esos eso sí que de verdad pero estaban en cárceles con presos comunes por tanto eso no no no era sólo chiste tenía tenía elementos de verdad no y eso llevó a Penitenciaría que es como acaba de decir Javier pues de las de las más modernas de Europa de las más progresistas de Europa lo que ocurre es que eso efectivamente exige a dotación claro cuando uno hace una ley que establece una serie de mecanismos pues de integración y de educación y de reinserción y de psicología etcétera Si eso nos acompaña de medios pues vamos mal Illa la política penal la penitenciaria son casi casi físicamente dos caras de la misma moneda que cuando uno oye algunos en este momento del Partido Popular no digamos ya de la extrema derecha hablar de la política penal parece que estemos volviendo a la Edad Media donde ellos interpreten la política penal como algo así como detener a la gente meterlo en una mazmorra cerrar la llave y echarla fuera no y olvidarse de lo que se quieren ahí de por vida sin que se quede provida yo olvidarse de lo que ocurre del otro lado de la Jaro claro eso no es lo que ocurra democracia panadero crecía con equilibrios e usa con equilibrios sobre la duración de la pena en España con tiempo que esto no funcionó hoy hubo abusos totales en la reinserción indie en la corte de las penas usar yo creo que eso ha habido abusos en el pasado pero es obvio que la duración de las penas y la acción penal y lo que el Código establece sobre lo que era una pena es una parte del problema modela o de la de la justicia por decirlo así y la otra parte es que se hace con una persona una vez ha sido condenado y eso no se hace bien pues efectivamente a lo que se llega es a no cumplir con el mandato constitucional Díaz era que la cárcel sea pues prácticamente fuente de delincuencia educadora de delincuencia que es lo que ocurre también con el terrorismo islámico por salirnos del tema de la violencia sexual no

Voz 0194 30:00 es evidente Ignasi es que este tema sea este debate no se aborda un debate

Voz 29 30:04 bueno que te felicito perdona no voy a ver aquí la pelota pero felicito felicito al programa porque yo ayer no pude escuchar pues no no puede escucho la tertulia por tanto no sabía cómo lo he planteado pero me parece espléndido que en un momento en que está la gente sólo hablando de prisión permanente revisable hablemos de qué tipo de tratamiento ha tenido esta persona en la cárcel ID que medios sabía para saber que esta persona peligrosa o no también falta una tercera pata en este debate Yesa te lo dejo

Voz 0860 30:32 ahí está la política penal

Voz 29 30:35 allí la post penitenciaria que es en España está muy mal osea todo lo que es la vigilancia cuando no sale de la cárcel se hace mal o estás dentro o estás fuera estas fuera de control que no es normal

Voz 0194 30:46 ayer lo planteaba la la vicepresidenta del Gobierno no y además lo contempla el Código Penal lo hablamos con Pons exacto y lo hablábamos además con el catedrático con Javier Álvarez que era tan sumamente crítico con la prisión permanente revisable sobre todo con el uso quedaba de de la prisión revisable del debate el Partido Popular también ponía sobre la mesa la vigilancia de determinados reclusos determinados presos una vez terminaba en la condenaron

Voz 0860 31:10 no lo que ocurre el a mí me preocupa lo que dice Ignasi porque que es lo que pasa esto hemos acabado a discutir no acaba de profundizar no se utilizan criterio profesional en riguroso ni tampoco criterios constitucionales hay que recordar que hay pendiente todavía recurso ante el Tribunal Constitucional se bulbo ese tiro que utiliza esa manera fácil de hacer política que el populismo en este caso el populismo punitivo no ir cada vez que hay una desgracia como esta que todos lamentamos pues se produce un espectáculo una Performance no se organiza una especie de cacería una cacería en este caso incluso lamentablemente acta parlamentaria no con expresiones que yo creo que no deberían de ser las normales dentro de de un Parlamento democrático después una cosa que me preocupa mientra que los españoles mayoritariamente no decidan cambiar la Constitución el calado de las pena deriva como he dicho antes precisamente de una de de una disposición constitucional aquellos que se llaman constitucionalistas porque no defiende lo que dice la Constitución

Voz 29 32:14 pero no responda al populismo con buenismo yo como coalición todos los temas también de inmigración en este en tantos el miedo lo respeto lo creo respeto es la solución que se queda dar el miedo la indignación hay que respetarla es decir es evidente que esta persona que había sido condenada había sido absuelta por una acusación de violación que probablemente un juez con muy poca vamos con criterios bastante machistas por lo que se sabe ahora hay muy poca pues la absolvió después que asesinó au comité omitido en anciana que después de una previsión hombre no es normal que esta persona estuviera tranquilamente mitad de la calle recién salido de la cárcel y que nadie practicamente superan a la osa que eso es un descontrol y eso hay que voy a admitirlo

Voz 0860 32:56 pero Ignasi estoy de acuerdo contigo pero se discrimina también en la construcción de la narración porque porque no tanta indignación con la detención en Bruselas de un señor por por una sismo que pronazi que estaba acusado fue condenado por el asesinato de Aitor Zabaleta porque la derecha no pide en este caso también prisión permanente revisable no o porqué o porque nadie pidió medida gravísima contra este señor apoyará uno de alguna manera que aprovechando una medida de un juez se fugó a Latinoamérica y resulta que fue uno de los de uno de los criminales uno de los

Voz 29 33:30 pero yo quiero desde el mismo yo querría por parte del Gobierno un poquito más de autocrítica de este de los anteriores de administración existencia días ceramistas en penitenciaria un poco más de autocrítica de la oposición un dato fugados himno la oposición gobierno hasta ahora un dato para

Voz 2 33:46 cerrar un dato es seguimiento de esa concentración

Voz 1667 33:48 que ha tenido lugar esta tarde en Zamora en recuerdo a Laura Telmo cuatro mil quinientas personas se han sumado a esa concentración en la plaza de la Constitución de Zamora para una población de unos sesenta mil habitantes no

Voz 0194 34:00 vuelvo a la mesa gracias Pablo vuelva a la mesa de producción Pedro porque ya comparece la ministra Bates

Voz 5 34:04 sí ha comenzado la comparecencia de la ministra Batet una de las representantes del Gobierno que ha participado en la reunión o en las reuniones de hoy en el Palacio de Pedralbes ha comenzado poniendo en valor el clima de trabajo bilateral entre el Gobierno y la Generalitat durante estos últimos seis meses la participación de la Generalitat en muchas reuniones bilaterales en conferencias sectoriales interviene ahora la ministra

Voz 1544 34:27 se encontrará ensanchando el espacio de diálogo entre los dos gobiernos pero también muy especialmente ensanchando el espacio de diálogo entre las fuerzas políticas catalanas es decir entre catalanes por eso pensamos que también es muy importante que en paralelo a esta relación entre el Gobierno de España y el Dallas una realidad también se impulse intensifiquen los trabajos de la mesa constituida en el Parlament

Voz 5 34:59 las reuniones de hoy surge la voluntad del Gobierno central de la Generalitat de construir de buscar una propuesta política con amplio apoyo en Cataluña así se ha dicho exactamente lo Inma Carretero y Pablo Tallón Nos damas de tal

Voz 0194 35:10 a partir de las diez exactamente a partir de las diez vamos a recopilar todo lo que ha pasado desde las siete de la tarde poco más de las siete cuando ha habido esa imagen esa fotografía en el Palau de Pedralbes entre Pedro Sánchez Quim Torra lo que ha dado de sí esta reunión estas reuniones con las comparecencias ahora de la consellera el saltador de la ministra Meritxell Batet

Voz 31 35:51 ahora vítores buenas noches Ángels oyes la gravedad

Voz 0194 35:54 vamos a recordar a una mujer que ha sido una leyenda del fotoperiodismo en España a la que sin embargo no conocía mucha gente que nosotros en este programa tuvimos la increíble suerte de conocer de entrevistar hace un par de años ella era el viernes

Voz 1880 36:07 aquella fue una entrevista de esas que dices me quedaría contiguo horas y horas para mí me sigas contando verdad bueno pues Joana viernes moría esta noche con ochenta y tres años a consecuencia de un paro cardiaco hemos pensado que teníamos que dedicar la cara vea descubrirse era a los oyentes que aún no la conozcan decías años que Joana ha sido una leyenda del fotoperiodismo fue la primera mujer fotoperiodista de la historia de este país

Voz 0194 36:28 se recupera algunos de los momentos de aquella entrevista Sara Llanos contó por ejemplo cómo había llegado a la fotografía

Voz 1880 36:33 si nos contó que realmente antes de eso ella quería ser telefonista que le fascinaban las clavijas que tenían las telefonistas y esa forma de viajar sentadas pero que ella empieza a fotografiar gracias a su padre en un partido de fútbol junto su padre decidieron que cada uno se iba a poner en una portería escucha empezaron a pitar al ver que usaba

Voz 0949 36:51 seis PETA hasta la hasta la portería pero luego vino el arbitro me dijo que allí no podía estar que no no no que aquello no era no era mi sitio dieciséis y mi sitio porque porque vengo a hacer fotos dice sí pero aquí es esto es para hombres aquí no se contempla que es digo pues que se vayan acostumbrando porque van a venir más mujeres esto es lógico se iban Annie Marie esta profesión daban daban a ser mujer es como yo

Voz 1880 37:16 no no no no pero no puede ser bueno ahí lo tienes feminismo puro You're luego nos contó que su padre había conseguido un carné de prensa para poder trabajar pero que ni siquiera el público la quería allí mismo

Voz 0949 37:28 señora está autorizada autorizada por la Federación por lo tanto puede quedarse aquí debe quedarse pero a todo esto el coro que me acompañaba no te puedes imaginar

Voz 0194 37:39 pero del público

Voz 0949 37:40 claro porque también estaban en contra de Ci hombre naturalmente PRI en primer lugar porque allí una mujer tampoco lo entendían ellos pero en segundo lugar es que si vas retrasando en el comienzo del partido ellos tenían prisa al partido tenía pelo

Voz 0194 37:55 pues verás tú exacto y la responsable

Voz 0949 37:58 yo no sean que vamos me insultaron me llamaron de todo de todo de todo yo yo lo pasé muy mal la verdad ahí si no tire la toalla es debería ya

Voz 32 38:09 ah

Voz 1880 38:16 malayos que no tiro la toalla porque sino ahora mismo no estaríamos escuchen marengo estar

Voz 0194 38:20 yo es que la historia de cómo consiguió las fotos de los

Voz 1880 38:23 del siendo directamente a la habitación

Voz 0194 38:25 del historias tremenda es tremenda vamos a estar

Voz 1880 38:28 o como nos la contaba el caso es que ella era amiga de un jefe de Iberia le pidió ir en el mismo avión en el que los Beatles iban a Barcelona ya en el avión ya ve a los Beatles no hace ver ella también bueno sigue estoy en Barcelona y voy al lote

Voz 0949 38:42 él en el hotel me dicen no no ni lo intentes porque hay un vigilan Manu guardaespaldas en la planta en el ascensor en la planta en la tienen todo ellos reservada yo le dije bueno y en el montacargas hay un también uno que vigila esto no lo sabemos digo pues voy a mortal carga si a esto le llamas colarse porque luego luego voy a la puerta no hay nadie en el pasillo llamó a la puerta y me habré Ringo Star y me dice yo digo sí soy yo

Voz 1880 39:15 sí sí soy yo y espera que así es cuando le dice a Ringo lo que ella quiere

Voz 0949 39:21 es muy feo en mi inglés no es horroroso pero bueno yo para que me entendieran rápido le dice que hay pitcher prisa Only One Peaches claro figúrate Macarrón ICO total Miró dentro los de dentro venga va a que pase ésta me tomaron por una fan enloquecida era una que no era aquellas multitudes que llevaban ellos

Voz 1880 39:46 los pues dijeron bueno mi Mireia así yo me pasen la tarde con ello

Voz 33 39:56 te da una tarde con ellos pisara una anécdota más que contaba la del vestido de Massiel vestido cortísimo blanco con las flores rositas bueno pues Joana fue la responsable de que hoy recordemos el vestido que Massiel llevó a Eurovisión porque me lo pidió

Voz 0949 40:10 casa de la casa de discos me dijeron al mira iros con veinte con Massiel a París a buscar a ver a ver el traje de de Eurovisión y así lo hicimos

Voz 1880 40:21 ella en principio la idea de ella

Voz 0949 40:25 buscar el traje en Dios

Voz 1880 40:27 pero era tan joven el día de la entre esta mañana aquí en Hora veinticinco fue el veintinueve de abril de dos mil dieciséis sí nosotras charlamos con ella porque justos estrenaba un documental sobre su vida que cuenta todas estas historias muchas otras una más Ángels Joana llegó a revelar los negativos de las fotos de los Oscar en el cuarto de baño de la casa de Elche había Hook Cugat en Hollywood como se lo posee diez Holly Wells

Voz 20 40:50 de

Voz 0194 40:55 Óscar Moreno con dos Jordi Rubiera son los directores de ese documental Joana viernes una entre todos Oscar muy buenas noches estaba escuchando ahora es vana recordaba esa entrevista esa vitalidad Illa de historias que tenía detrás no

Voz 3 41:10 sí

Voz 34 41:10 yo ahora tiene otras bueno para parar un carro es es es increíble porque empiezo a escuchar su vida estaría Dora Dior dio escuchando la además con ese carácter que tiene que te atrapa o no que que no puedes dejar de escuchar porque no tienen un magnetismo nosotros lo llamamos el efecto viernes el efecto Bjarne atrapado no sólo nuestro trapo nosotros cuando la conocimos sino que justamente hoy lamentablemente falleció ayer justamente hoy era Trending Topic en toda España en Twitter porque realmente cualquier persona que hablaba con ella acababa queriendo

Voz 0194 41:50 por qué crees que que no tuvo tanta fama tanta fama que por qué no se la conoce fuera del mundillo

Voz 34 41:57 en ahí hay varias razones una es que ya abandonó la procesión para los años el año setenta y siete setenta y ocho abandonó la procesión y desde entonces hasta aproximadamente dos mil trece pues dos mil doce que es cuando empezó a ser conocida porque había estado fuera del mundo de la fotografía y por lo tanto a nadie nadie la conocía pero sí que tengo que decir que cuando ella trabajaba en pueblo es una cosa insólita para un fotoperiodista cuando yo trabajaba en pueblo en los años sesenta se técnica la gente la paraba por la calle para pedirle autógrafos la gente la conocía como la la fotógrafa de pueblo porque cuando yo hacía reportajes en pueblo los los fotógrafos antes que los fotógrafos no articulistas ni en los periodistas ponían la foto de ellos mismos fotoperiodista Juana de Arnedo salían su foto por la calle la paraban para brazos

Voz 0860 42:58 imagínate la procesión

Voz 34 43:01 estar tantos años como cocinera en Canal cubana en Ibiza pues la gente no vota sobre todo el mundillo la olvidó por completo hasta que en dos mil doce si no recuerdo mal pues Gervasio Sánchez ha dado seis que la llevaron al Seminario de Fotografía dijera

Voz 0194 43:21 eh

Voz 34 43:22 ese fue el primer pacto lo Cristobal Castro fotoperiodista de Terrassa descubrió a través buscando foto fotógrafos que habían fotografiado la riada hacia el Vallès tenía el año sesenta y dos encontró Joan había eh de hecho sólo puede haberla por las fotografías de las riadas

Voz 15 43:44 luego descubrió todo un archivo fotográfico

Voz 34 43:46 extraordinario el fue digamos la primera persona que descubrió que allí había una gran fotoperiodista hubiera por mucha gente

Voz 0194 43:56 dime una cosa cuando muy breve que casi cuando le propone y se hacer el documental de ella cómo reacciona buenas

Voz 34 44:05 muy divertido nosotros fuimos a verla porque Jordi Rovira que es director de la colección de Periodistas de Catalunya Bono hizo un unánime una pequeña entrevista de fuimos a entregar una una copia de la lista a su casa ha dicho Holguín en explico un poco la historia me dejó ver la entrevista miniatura por le dije tenemos que ir a verla para para ver si esta mujer quiere hacer un documental Historia buenísima fuimos a verla ella tenía mucha prisa porque tenía que ir al aeropuerto porque sigo para Ibiza nos dijo un cuarto de hora se cuarto de hora se convirtieron

Voz 29 44:41 en dos horas

Voz 34 44:43 darnos historia si entonces al final de la conversación yo lo dije mira Joana hemos venido aquí porque yo estoy en una productor Aita alguien nos gustaría poder hacer un documental sobre tu vida y la respuesta que ya fue pero vosotros creéis que mi vida le interesa a alguien

Voz 0860 45:01 pues mira mira se interesó a alguien

Voz 0194 45:05 todo todo todo lo que contaba y todo lo que tenía todavía contar Oscar muchísimas gracias por el regalo que nos hiciste entonces por eso documental a mí por haberme hecho conocer y pese a contar y poder hablar con Joana muchísimas gracias

Voz 35 45:19 a vosotros hasta luego hacer es que no hay nombres suficientes pero no nos da tiempo no es que también fotografió a Lola Flores a los Beatles como hemos dicho a Massiel a Serrat Raphael pero hay muchos más mira escucha a ver si sabes quién habla

Voz 1880 45:34 siempre que este es Clint Eastwood de este año cuando estaba presentando su nueva película que kleenex le dio un beso a ella en una gala de los Oscar cuentan que él vio cómo temblaba por la posibilidad de hacerle la foto y dijo Thomas esto que escuchamos es un tema de la banda británica Gorillaz que habla justo de Clint Eastwood ir rápidamente no sirve también para hablar de otras personalidades a las que Llona inmortalizó por ejemplo vivos y también lo fotografió Nadal y también a Fernando Rey llegó a Roman Polanski de Roman Polanski elegido uno estás toda la película Un dios salvaje que es que me encanta ustedes harán su propia declaración esta nuestra tras una discusión en el que también Sadar

Voz 37 46:25 hace unos que los otros Mato voy a

Voz 1880 46:34 y una frase de ello Ana viernes de ella ya casi para acaba ahora es

Voz 0949 46:39 no verde ha sido muy sincera y lo digo de verdad sinceramente ahora es cuando creo que sí he hecho un trabajo que tiene un valor tiene un valor porque es es la historia de una época como yo paté muchísimo la calle pues siempre me gustó mucho la calle pero al principio te prometo que jamás Le di valor a lo que yo tenía

Voz 1880 47:05 con qué cerramos Sara pues vamos a quedar con alegría por poder recordar con todo el cariño a mujeres tan maravillosas no como Joana viernes con alegría con otro de sus fotografiados que se iban por ahí a tomar gin tonics juntos Tom Jones y ella así que lo de esta noche aquí destaca

Voz 0194 47:27 que nos tomemos hoy que tenemos la cena de Navidad por yo ganaremos por Joana gracias Saras

Voz 3 47:33 sí

Voz 0194 47:37 no Sastre buenas noches hola existe habrás contarme esto con esta música no estás acostumbrada la verdad es que estás

