Hora 25 (20/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 1804 00:13 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:18 si somos capaces y son los políticos capaces de trascender de lo anecdótico y podríamos hablar de una noticia importante el presidente del Gobierno se reúne con el president de la Generalitat que tal y como están las cosas que se vean y que hable aunque sea poco es un avance si tenemos en cuenta de dónde venimos es jueves por la noche llevamos muchos has hablando de esta reunión del Consejo de Ministros de mañana muchos ciudadanos y el PP anticipando lo que puede pasar o lo que les gustaría que pasara porque en la confrontación se mueven como pez en el agua y también los independentistas que han querido imponer su relato para seguir pensando que manejan los hilos de su relación con Moncloa y todo esto jalea no por algunos medios que retransmiten el encuentro como si fuera un Carrusel deportivo dándole categoría de lo que no tiene todo una auténtica locura que nos distrae de lo importante es que se habla que no pasa nada por reunirse que el entendimiento sólo llega con el diálogo y para el discurso que llega desde Waterloo y que replica con ciega obediencia Quim Torra la reunión de hoy les sitúa ante sus contradicciones para ellos que sólo contemplan independencia desobediencia hoy se encuentran con su presiden sentado en el sofá con el presidente Pedro Sánchez el que pedía a los Cd R que apretara se sienta hablar con el que tenía que ser apretado Jen Madrid el Pere calle Esquerra recuperan el espíritu de la moción de censura irán sus votos para que se apruebe la senda de déficit esto es lo que hay otra cosa es cómo lo cuenten

Voz 3 01:45 el ex Barcelona

Voz 0194 01:48 a esta hora siguen en la Tertulia Javier Aroca Ignasi Guardans y disculpa vamos a Cayetana Álvarez de Toledo que ha tenido un problema doméstico no va a poder estar con nosotros pero con los dos primeras figuras que tenemos aquí llegaremos sin ningún tipo de problemas hasta las once y media de la noche porque son capaces incluso de debatir sobre el significado de Mela es decir que tenemos tenemos la tertulia bien cubierta vamos ya bueno y está Pedro Blanco también en la mesa de producción pendiente de la última hora que ya en la hora anterior ha habido muchas últimas horas íbamos a estar pendientes también de lo que pase hasta las once y media de la noche de momento la última hora nos lleva a Barcelona por el encuentro que ya ha tenido el presidente del Gobierno con el de la Generalitat aunque discrepaban hasta en el nombre de la cosa ha salido un comunicado conjunto para buscar una propuesta políticas Sastre buenas noches Noches Barcelona ese Reunión como adelantado Pablo Tallón en este programa el Gobierno ha trasladado al Gobierno un documento que quiere que sea la base de la negociación los tres puntos son la reforma judicial medidas contra lo que la Generalitat entiende que son vestigios del franquismo y un referéndum de autodeterminación

Voz 1071 02:49 si al menos se lo ha trasladado a verlo detallamos con más datos el juego político termina sin embargo a esta hora en una cena que están celebrando en un hotel de Barcelona convocada por la patronal catalana que reúne de nuevo a Sánchez y a Torra se han visto ellos dos solos en Pedralbes y parte Carmen Calvo Meritxell Batet Pere Aragonés Eagles ha llegado a ver pues la cumbre con minicumbre de la que hablaba al guber sí han pactado un documento para buscar esa propuesta que logre un amplio apoyo de la sociedad catalana de hecho volverán a verse en enero gestos por tanto que tratan de avanzar a la distensión gestos en realidad ha habido muchos en este jueves antes de esta reunión en Pedralbes los presos independentistas que estaban en huelga de hambre han anunciado que lo dejaba allí como mencionabas en la portada los partidos independentistas han votado a favor de la senda de déficit que promueve el Gobierno la tumbar al PP en el Senado pero de momento se ha reactivado en la Cámara la mayoría de la moción de censura es son un bloque en el otro bloque políticos una noticia en principio que es un principio de acuerdo que por raro que parezca puede acabar en crisis en andas decía así la historia es extraña también la explicaremos Vox amaga con que se repitan las elecciones en Andalucía por el principio de acuerdo programático al que han llegado PP y Ciudadanos en el que habrían marginado en las negociaciones al parto

Voz 0194 04:00 pero Santiago Abascal mano pues ya ven señores el jueves viene cargado y tiene todavía hasta ahora noche varios frentes abiertos y a nosotros nos queda una hora y media de programa vamos a ello

Voz 4 04:10 no

Voz 0194 04:12 primero en un titular las conclusiones del encuentro Pablo Tallón hola de nuevo

Voz 1673 04:17 ahora las dos partes han constatado que existe un problema que hay que abordar y que la forma de resolverlo tiene que pasar necesariamente por el diálogo por un lado lo contaba Isadora habrá reunión a cuatro con Calvo y Aragonés en enero y por otro se va a mantener la mesa de partidos en Cataluña desde Palau entienden que este documento que hemos avanzado es un buen punto de partida para una no

Voz 1071 04:36 y ahora lo que está ocurriendo ahora mismo que es una cena a la que organiza la patronal catalana fumen del Treball en un hotel de la parte alta de Barcelona

Voz 4 04:41 ahí está Asensio López buenas noches hola buenas noches han cuáles cuál es la imagen los alto

Voz 1895 04:48 si la imagen sería la de que acaba de finalizar la intervención del presidente del Gobierno de Pedro Sánchez que ha destacado la importancia del diálogo y del acuerdo ha destacado lo importante que es hacer autocrítica y decidirse aportar estabilidad y acababa su intervención con estas palabras hace sólo unos instantes

Voz 5 05:07 especialmente en estos últimos años de crisis es que juntos hemos llegado siempre mucho más lejos empresarios gobiernos sociedad civil juntos también los pueblos de España nos corresponde a todos abrir una nueva etapa tenemos el deber hacerlo una etapa en la que la confrontación de paso la concordia la polarización de la sociedad es que está muy presente en la política global a la cohesión de las sociedades diferente de la gesticulación y el ruido

Voz 1895 05:41 diálogo diálogo y más diálogo era la las palabras con las que acababa su intervención antes del Torra a día agradecido a Pedro Sánchez que le ha dejado a hablar de todo al esta tarde en la reunión que ha mantenido ha dicho que le ha podido expresar tres grandes consensos que los catalanes se sienten republicanos que no vuelva a haber represión en Cataluña Ike el conflicto sea de solo Aznar con un referéndum de autodeterminación ha dicho Torra y antes de ellos antes de los dos presidentes la alcaldesa de Barcelona Ada Colau ha hecho una defensa acérrima del diálogo ha pedido que acabe el diálogo de sordos que ha habido hasta ahora según ella que negocien y que lleguen a acuerdos están haciendo esta estas intervenciones ante seiscientos empresarios catalanes bajo la presidencia del nuevo presidente de Fomento del Trabajo Josep Sánchez Yebra

Voz 0194 06:30 no vamos a dejar esta línea abierta así para explicar cualquier novedad que se produjera a lo largo de la noche de acuerdo

Voz 1071 06:36 de acuerdo en el exterior de esa misma cena habían convocado una concentración los llamados CDR los Comités de Defensa de la República la calle ahora mismo como están las cosas es Caballero buenas noches

Voz 6 06:47 hola buenas noches tiene muy tranquilas todo despejado con lo tengamos nosotros y los Mossos d'Esquadra que si es viendo este usted ha sido la que ha habido una cohabitación poco numerosa empezando a las ocho el alba

Voz 7 06:59 de esta es que hay delante del hotel los manifestantes personas de mediana edad la mayoría se han reunido han sacado pancartas pidiendo la liberación de pistas que considera que el Estado y acto seguido lo por sorpresa han cortado con la tengo ahora los Mossos los ha apartado sin mucha dificultad saltado cambio trato la han vuelto a cortar durante unos diez minutos cuando han visto que llegaban los coches con la comitiva de la Moncloa y la Generalitat se han movido hasta las vallas que han instalado alrededor del hotel aquí se han quedado pacíficamente hasta las nueve y media que lo que han hecho es coger los bártulos irse para casa

Voz 4 07:36 bueno pues explicaba la última hora la reunión fue el encuentro de trabajo

Voz 8 07:43 en a coincide fracasadas aquí pagan imparta una futura rompió una

Voz 1071 07:51 ah sí aplazó vamos a una futura reunión coincidimos en que hay que seguir avanzando después de la reunión Rivero compareció di y luego la ministra

Voz 0194 07:58 Canal han sido Reuniones dos se han visto

Voz 1071 08:01 en una sala Sánchez y Torra en paralelo mientras bebían los dos presidentes dos ministras y exconseller

Voz 0194 08:07 en Pedralbes está Pablo no era Pablo no era el formato que quería la Generalitat este no

Voz 1673 08:12 no de entrada porque el guber lo que pedía inicialmente era directamente una reunión

Voz 1071 08:16 a dos con todo el Gobierno central el bloque contó

Voz 1673 08:18 el Gobierno catalán en bloque esto ya quedó descartada hace unos días después lo que estaban intentando era lo que ellos llamaban una cumbre que es decir lo mismo pero en formato un poquito más reducido al final lo que se han encontrado es a los dos presidentes por un lado después en la otra sala a los dos vicepresidentes a la Kun saliera Khadija la ministra Batet te pasa que palabra entienden que sí que ha habido esta espeta de minicumbre porque ellos dicen que ha durado como treinta y cinco minutos el encuentro de todos ellos y por lo tanto lo dan por bueno y considera que sí que la guerra el relato ha caído de su lado fuentes de palos verdad que nos admiten que hay malestar por cómo ha gestionado Moncloa toda esta guerra que decíamos ahora por el relato y la escenografía por ejemplo dicen que a la hora de hacer la fotografía de familia Moncloa no quería y que de hecho cuando han entrado los fotógrafos intentaban que todos estuvieran sentados y que a pesar de que no había mesa Pedro Sánchez y los ministros sea negado en ese sentido había malestar aunque es cierto que desde el entorno por ejemplo de Pere Aragonés sí que se daban por satisfechos porque dicen que de aquí salen con el compromiso del diálogo y con el recobre así reconocimiento de que existe un conflicto político

Voz 4 09:18 para una reunión en la que tanto importaba la escenificación

Voz 0194 09:21 con estos detalles que nos estaba dando hora Pablo Tallón La Moncloa vamos a ver qué balance hace también en Pedralbes Inma Carretero cuéntanos buenas noches

Voz 0806 09:29 sí buenas noches no se han detenido mucho en el formato porque creen que las imágenes han dejado claro que no ha habido cumbre ha explicado Meritxell Batet que el saludo de los presidentes al resto de los dirigentes ha sido un encuentro que unos minutos de cordialidad para despedirse antes de irse a la cena poco más la foto a la que concedió importancia a la Moncloa era la reunión entre ambos presidentes tanto han cuidado esa imagen que los

Voz 1461 09:49 servicios de protocolo de la Moncloa

Voz 0806 09:51 borrado una flor de Pascua roja en el tiro de cámara para que no se hubieran sólo las flores amarillas que estaban colocadas en un principio eran importante hoy los símbolos han pactado además un comunicado conjunto que no nos ha facilitado el Gubern no la Moncloa por ahora en el que ambos gobiernos coinciden en la existencia de un conflicto sobre el futuro en Cataluña ya a pesar de que mantienen diferencias notables eso dice el texto apuestan por un diálogo efectivo que vincule una propuesta política que cuente con un amplio apoyo de la sociedad catalana eso dice el comunicado le hemos preguntado a la ministra Batet en qué términos se mueve el Gobierno para buscar esa respuesta política que no especifica el texto y lo ha ceñido como siempre al ámbito del autogobierno la escucha

Voz 1544 10:31 Nos que la solución política vendrá de la mano de conseguir un consenso transversal es significativo que represente un porcentaje de la sociedad catalana y eso desde nuestro punto de vista pasa por acordar entre las fuerzas políticas catalanas ese consenso pasa por reforzar y hablar en términos de autogobierno pensamos que ese es el marco en el que nos podemos encontrar una inmensa mayoría de catalanes y catalanas

Voz 0806 11:06 según Batet en la reunión no se ha hablado de autodeterminación un derecho que la ministra ha vuelto a insistir que no existe tampoco ha habido según Batet mención al ciento cincuenta y cinco sí a la voluntad de seguir por la senda del diálogo que hasta ahora se ha producido que Batet ha hecho un balance positivo tras las reuniones de estos meses Angels

Voz 0194 11:24 Pablo del fondo porque habíamos hablado mucho de las formas pero el fondo qué destacas

Voz 1673 11:29 bueno del fondo lo decía ahora Inma el hecho de que haya un comunicado conjunto ya noticias sobre todo después de no haberse puesto para nada de acuerdo en que era lo que había pasado hoy sin unión Si cumbre ese encuentro eso ya relevante después lo que decíamos guber sí que ha aprovechado para trasladar un documento político soluciones Ellos le llaman propuesta de Cataluña para España consta de tres puntos os lo podemos avanzar aquí en Hora veinticinco tres puntos que son por un lado regeneración democrática ya que incluyen por ejemplo la reforma de de la justicia un segundo punto que sobre Franco creen que que eliminar los símbolos de las calles también ciertos comportamientos por ejemplo la la propia Fundación Francisco Franco y el tercero solución política y aquí sí que está planteado el derecho a la autodeterminación es un documento con el que se va lo ha devuelto a para Madrid es un documento breve de tres cuatro páginas nos dicen con varios puntos y que esperan que se pueda debatir en la reunión que va a haber en enero escuchamos al sarta diez

Voz 9 12:21 es por esto por la constatación por ambas partes en la necesidad de que haya un diálogo que sea efectivo de poderle de ponerle método de poner a avanzar en este camino que nos hemos emplazado a una reunión a una reunión después de las vacaciones deberíamos de encontrarnos a poner metodología poder ver

Voz 8 12:41 sí podemos ir aproximando paso a paso posiciones de ambos gobiernos

Voz 1673 12:46 aquí lo que nos dicen desde Palau es que su voluntad es que este tipo de reuniones la de los vicepresidentes con uno dos ministros Sallés se mantengan en el tiempo y sirvan para ir encarrilado lo que debe ser dicen ellos la solución al conflicto político

Voz 0194 12:58 lo de ir hay más un ejercicio para practicar la distensión aunque en realidad el día bueno que que habían marcado sobre todo los independentistas era mañana con la reunión del Consejo de Ministros

Voz 0806 13:08 sí ese fue el anuncio que el Gobierno hizo en agosto que quería traer al Consejo de Ministros aquí a Catalunya para demostrar que el Estado está presente en todo el territorio para aprobar medidas de alcance social que afecten a todos los ciudadanos españoles también a los catalanes por eso ha querido ha querido el Gobierno aprobar mañana aquí entre otros acuerdos la subida del Salario Mínimo Interprofesional el Real Decreto lo que regula el acuerdo con los sindicatos para subir las retribuciones de los funcionarios hay además un paquete de ciento doce millones de euros de inversión en mejoras para carreteras de las cuatro provincias catalanas esos son los contenidos y en cuanto a la seguridad al desarrollo de la jornada aquí en Barcelona el Gobierno confía en que todo se desarrolle con normalidad y que no haya que lamentar ningún tipo de

Voz 1071 13:49 pero la próxima Pablo muchísimas gracias a los dos hasta luego Pablo Casado ha mantenido una conversación informal con periodistas en el Senado esta mañana les ha dicho que considera penoso y humillantes textual el acercamiento a Quim Torra también textual esta frase la legislatura va a acabar muy mal ha dicho indignación del PP le ha puesto voz Dolors Montserrat a la humillación que siente ciudadanos Villegas Pablo Iglesias desde un punto de vista que no tiene nada que ver con estos lo que pedía era seriedad

Voz 10 14:16 tiene todo es humillante indignante ver cómo se va a celebrar una minicumbre de Sánchez va va a recibir en honores de Estado a Torra como si fueran presidente de otro país

Voz 11 14:26 dimos soy humillados por un presidente del Gobierno que insisto se siente más a gusto hablando con los separatistas hablando con los que quieren romper España que no sentándose con los constitucionalistas hace falta un poco de seriedad ya con esto hay mucha gente que no está viendo en su casa y que tiene derecho a que el presidente del Govern de la Generalitat y el presidente del Gobierno actúen

Voz 12 14:50 no solamente como representantes de formaciones políticas sino como responsables de administraciones públicas y por lo tanto tienen la obligación de reunirse y de trabajar

Voz 0194 14:59 bueno una tarde y la noche del jueves tienen la cena que ahora mismo se celebra bajo la convocatoria de la patronal catalana y la reunión o cumbre minicumbre del Palau de Pedralbes

Voz 1071 15:06 mañana es ese día del Consejo de Ministros que ahora citaba Inma para mañana mientras de partidos independentistas han ido pidiendo manifestaciones pacíficas digamos que estos días han ido rebajando el tono varios grupos preveían actos de protesta

Voz 0194 15:17 lo piden los partidos independentistas no sólo ellos también los presos que hoy han decidido abandonar la huelga de hambre hablo el Prat buenas noches

Voz 1906 15:26 digan lo han comunicado a la dirección de la prisión de Younes dicen que ya han conseguido el principal objetivo que buscaban es decir que el Tribunal Constitucional abriera dicen el cajón donde guardaba los recursos de amparo que habían presentado su portavoz la periodista Pilar Calvo ha leído un comunicado de los cuatro presos

Voz 13 15:42 Ellos consideran que se han cumplido los objetivos que se habían marcado quieran denunciar el bloqueo del Tribunal Constitucional el Tribunal Constitucional ha empezado a dar signos de ya anunciaron calendario para ir resolviendo esos recursos de amparo por otro lado han conseguido poner el foco no tan sólo a nivel de la gente de la calle sino también a nivel de prensa internacional ha habido una gran atención mediática

Voz 1906 16:05 recordemos Jordi Turull Jordi Sanchez eran los que llevaban más tiempo sin comer veinte días Kim formó Josep Rull se unieron a la protesta tres días después esta tarde los cuatro han sido trasladados desde ya de un ex al hospital de Tarrasa donde hay una unidad concreta con para internos iban estará allí bajo control médico para que vayan viendo poco a poco empiezan con zumos puré es su entorno médico calcula que como mínimo van a tardar unas dos semanas a recuperarse por completo trullo nueve uno de los cuatro ya decía esta tarde a través de Twitter que ahora tienen que estar preparados también físicamente para preparar un juicio que prevén largo duro y un tema que ha estado encima de la mesa durante toda la rueda de prensa

Voz 4 16:47 sobre si era uno oportuno interesado

Voz 1906 16:50 el estratégico el hecho de abandonar la huelga hoy a por muy pocas horas del Consejo de Ministros pues bien su portavoz ha insistido que no que las convocatorias de protesta no han tenido nada que ver eso sí en el comunicado que ha leído los presos hacen un llamamiento a la calma y a la serenidad para quién salga sobretodo mañana a manifestarse

Voz 0194 17:08 gracias al ver

Voz 14 17:10 a vosotros no volver a las calles de Barcelona está

Voz 0194 17:12 Sergi Caballero para preguntarle que qué esperan los Mossos Sergi de la jornada de mañana en qué consistirá el dispositivo

Voz 7 17:19 pues bien ahora mismo están recogiendo las vallas que ver instalado alrededor de lo que el Sofía a a hacer falta porque hay muchas movilizaciones convocadas por los Mossos tienen claro que la espontaneidad sede de rehenes juegas contra la cierras manifestaciones seguramente están apacibles como la que ha habido oye esta noche delante del hotel donde está sonando los dos presidentes y sus oye la Llotja de Mar será un punto crítico será infranqueables los se celebra el Consejo de Tenistas habrá un amplio perímetro alrededor de este edificio hay las vallas también ahí ya montadas para poder desplegar las en las próximas horas mañana hay también manifestación unitaria en Passeig de Gràcia esto es la que secunda la ANC Omnium Cultural diversas entidades independentistas es la manifestación que bajará Passeig de Gràcia a partir de las seis de la tarde pero también hay que estar pendiente de las manifestaciones colaterales que son las que se decía más imprevisibles

Voz 1461 18:17 no está el convocadas por los ER

Voz 7 18:19 en puntos clave como por ejemplo autopistas está el AVE etcétera no sólo nuestro territorio es Tarragona Girona y también en Lleida oímos sus Policía Nacional Guardia Civil han practicado juntos de centro operativo los dispositivos de seguridad que mañana habrá en toda Cataluña la Generalitat es muy importante recomienda sobre todo en el área metropolitana de Barcelona quién se limiten el máximo posible dos desplazamientos de ocho de hecho hoy quién más quién menos ya se lo ha montado hay mucha gente que se está quedando en Barcelona para no tener que hacer mañana un trayecto que a lo mejor no

Voz 1108 18:57 no no saldría bien gracias eso sí

Voz 1461 19:00 buenas noches el fiscal del Tribunal de Cuentas

Voz 1071 19:02 completar ya todo el panorama a esta hora ha acusado hoy al ex presidente catalán Carles Puigdemont de haber desviado más de ocho millones de dinero público para pagar el referéndum ilegal del uno de octubre es más dinero del que atribuyó el juez Pablo Llarena en el delito de malversación en la causa que se juzga ya empezaron el otro día las cuestiones previas en el Tribunal Supremo

Voz 0194 19:20 cosa para no interrumpir el apasionado debate que tendrán seguramente Ignasi Guardans y Javier Aroca voy a hacer ahora la pausa ya la vuelta retomamos el análisis ya con todos los elementos que hemos dejado ya sobre la mesa para poder hacerlo

Voz 15 19:34 hora veinticinco un motero aparca en la puerta allá donde vaya mutua pero hace lo mismo pero por menos dinero

Voz 16 19:44 de tomó toda la mutua y que bajamos el precio del seguro sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco bienvenidos condiciones en Mutua a punto

Voz 15 19:59 buenas noches que en los dos sorteos del triple Estela XI de hoy los números premiados han sido en el sorteo de la mañana cinco

Voz 3 20:10 dos en el sorteo de la noche cinco

Voz 17 20:20 no olvides que al participar en los Juegos de Lance colabora con su labor social pídele el triple excelencia tu vendedor también en puntos de venta autorizados en fuegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro Chuck de la ONCE

Voz 15 20:36 la ONCE Nos mueve hoy lo sean

Voz 4 20:47 esta noche convertimos el faro en una sala de baile que se cuece en las clases de zumba de gimnasio de aprendí un baile para abrir tuvo imitar el salto de Dirty Dancing esta noche entran todo tipo de bailes en el foro de la SER puedes dejarnos tus mensajes de voz en el whatsapp del programa el seis ocho uno cero uno seis siete tres uno en nuestra cuenta de Twitter arroba el faro Auxerre nos encontramos esta noche a partir de la una y media en la SER en paro con Mara Torres

Voz 18 21:22 la evolución a quién no le gusta la evolución estoy movimiento constante que los que va hacia delante se han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor oímos

Voz 5 21:33 mejor gracias a la evolución compartimos contigo una realidad impensable no hace tanto la sociedad que aceptar a las personas como serán y eso se llama evoluciona grupo social once ochenta años de inclusión social

Voz 19 21:48 dijo miembros de la evolución una revolución

Voz 1804 21:58 únete a la Comunidad veinticinco escucha opina en Hora veinticinco punto es Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 3 22:13 los que el larguero es mucho más Antonio Romero Jesús Gallego Julio Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto Jordi Martí Marcos López Miguel Martín

Voz 20 22:24 esta Larguero de lunes a viernes a partir de las once y media una hora menos en Canarias Larguero buena noche bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 3 22:34 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto es que apenas

Voz 1804 22:44 no sabemos si dudar es de sabios pero sí que es humano que esa duda

Voz 3 22:49 no me convierta en enemigo de nada ni de nadie el que duda escuchen

Voz 21 22:56 igualmente estas legalizando la patronal

Voz 3 22:59 el que dude pregunte cuántas horas es dormir poco pues bueno ayer me fui a dormir a las tres y me he levantado a las siete en el que dudas

Voz 22 23:06 se sorprende una gitana quería hacerlo

Voz 4 23:09 no

Voz 22 23:11 me dijeron que sí voy yo me me decir que no me ilusiona

Voz 3 23:14 qué tal se emociona volvernos a encontrar a mí me tiene y un poquito como todos los días en hostigan en Spanair pero hay que decir que más de la mitad jurar

Voz 23 23:32 usted como les hoy una mujer pasional vivir la vida he gozar lo que la realidad me ofrecen muy bien tomo de aquí dado mejor tengo mucha confianza en mí misma seminal Hall maravilloso estupendo el oyente de la cadena

Voz 24 23:48 además es magnífica para oyentes que separa

Voz 1071 23:51 orden de verdad

Voz 25 23:54 bueno tampoco se pase

Voz 15 24:03 buenas noches en el sorteo

Voz 26 24:05 XXXIX de hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 15 24:09 treinta y cuatro trece veintidós catorce veinticuatro

Voz 3 24:15 cuatro XXXVIII Reintegro ocho

Voz 26 24:23 y es que al participar en los juegos de la ONCE colaboran con su labor social Biden siete XXXIX a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es recuerda que mañana como cada viernes tienes un bote millonario en el sorteo del Euro ya con de la ONCE el once Nos mueve tu ilusión

Voz 2 24:43 KPN

Voz 1804 24:43 ver Ángels Barceló en la tertulia

Voz 0194 24:52 Javier Aroca e Ignasi Guardans vamos con todo lo que ha dado de sí ese encuentro entre Quim Torra y Pedro Sánchez hay dos cuestiones el fondo y la forma sobre la forma había una guerra por el relato para ver quién había impuesto la fórmula del encuentro al final ya lo han visto los oyentes esa reunión por un lado del president de la Generalitat con el presidente del Gobierno y esa otra reunión entre los dos es las dos la vicepresidenta ir la ministra del del Gobierno del Gobierno

Voz 4 25:20 Ignasi en cualquier caso lo que sí ha habido ha sido que se han sentado Pedro Sánchez Quim Torra ir mucho o poco pero al menos han hablado Luego valoraremos lo que han hablado pero de momento se han sentado

Voz 1108 25:32 sí sí sí yo soy eso en sí mismos muy bueno

Voz 14 25:36 el sistema de la forma y el fondo creo que Pedro Sánchez perdió una oportunidad en Sevilla hace unas semanas porque cuando hizo el Consejo de Gobierno el Consejo de Ministros en Andalucía podía perfectamente haber tenido exactamente un formato muy similar al de hoy y eso lo hubiera quitado enorme hierro lo que ha ocurrido hoy porque es un formato perfectamente posible pues los dos presidentes en ese caso se hubiera sentado con sus añadía algunos ministros pues habrían dado cursos consejeros correspondientes no si eso hubiera ocurrido Sevilla pues hoy la mitad relato ésta había hecho como no se ha hecho pues pues Carlos una sensación de aquí se ha bajado los pantalones ante el Gobierno pues no creo que ha hecho o bien en tener es en admitir un tipo Renan bilateral también entre gobiernos y que esto no no cumbre ningún tipo como dices pues si lo importante es que han empezado a hablar e hice habla pues no con los amigos a veces se habla con los enemigos os hablo con la gente con la que no te entiendes y hablar es bueno están sus sueldos el les para hablar ahora eso no significa que que hablando por sí solo vaya a producir nada sea que no arriesga no puede ganar pero el que arriesgar puede perder claro es uno de los problemas de fondo si quieres de relato es que Sánchez no se puede permitir que den la sensación de que estaban Don otro saque que Torra abandonado la mitad lo sabemos y lo dice él eh él solo expresidente de menos de la mitad de los catalanes Sánchez no puede permitirse ese lujo no puede ser presidente de menos de la mitad de los españoles ni puede dejar de ser presidente de la otra mitad a los catalanes si eso se percibe es la bofetada sabemos

Voz 0194 27:11 pero de eso se percibirá también en función de el papel de lo que diga la oposición

Voz 14 27:17 eso en parte se percibida en función de lo que de lo caro hoy es Guillén Abarth

Voz 0194 27:20 yo escuchamos palabras como humillación yo no sé si el hecho de que el presidente de gobierno

Voz 14 27:24 yo creo que más importante en cualquier tipo ante el choca con más importante que lo que la oposición es lo que diga Torra a partir de ahora osea que yo creo que es mucho más importante lo que pase en Cataluña en los próximos meses empezando por mañana si mañana hay unas carreteras cortadas impunemente el cobra la SGAE état sigue sin tomarse el orden público en serio la seguridad ciudadana en serio pues efectivamente habrá se hablará de complicidad con un animal o con un tipo que no respeta nada así lo que ocurre es que a partir de mañana pues ve no digo un cambio radical pero una cierta sensación de que algo ha cambiado si Torra es un hombre sin palabra es un irresponsable eso es así o lo defino así eh cuando uno se sienta con el responsable conteo sin palabra con una especie de tipo cavando bandazos pues claro eh te arriesgas a que dentro de dos días vuelva a pedir pues un conflicto civil como lo pidió hace tres si en lugar de eso se ve que hoy empezó algo nuevo pues la oposición no tendrá más remedio que callarse ir diga lo que diga la gente logra si no es así pues hoy a Sánchez de queda la aro

Voz 0860 28:26 no yo creo que hoy desde el punto de vista de un observador

Voz 27 28:32 procurando desprenderse de las

Voz 0860 28:35 precuela así de la secuela de todo el conflicto catalán yo creo que son día para el optimismo un día para otro Kika una politica con el alcance que queramos darle habrá que ver estoy de acuerdo con Ignasi habrá lo que pasa mañana y pasado y Lotus el otro ha habido política ha habido una sentada para hablar de política con todos lo problemas de protocolo que queríamos Daley y la naturaleza que se leyeran dar desde los contendiente pero era un escenario inimaginable hasta ahora durante esta legislatura a través a partir de la moción de censura desde luego con ningún tipo de precedente en el tiempo que estuvo gobernando Rajoy este país ese con con Rajoy no había política anulación en Cataluña ya empieza a haber política por tanto me parece un dato a resaltar segunda y normalidad

Voz 4 29:28 con tanto profeta

Voz 0860 29:31 sí tanto enemigo va la normalidad porque había gente que estaba esperando hoy qué ocurrirá cualquier cosa porque eso confirmaría pues pues usted hoy bueno ha añadido al verbo romper que lo conjugan constantemente el verbo humillar pero ni por mucho que lo los conecten romper y humillar son dos palabra absolutamente minúscula si la comparamos con otra que mucho más importante en política que diálogo ello eso subraya haría de la intervención tanto de Artà y como Bate dos enfoques que han hecho en el caso de Marta Bertarelli habló de puentes reconstruir puentes me parece muy interesante bien entendido que va a seguir defendiendo cuáles son suposiciones iba de ensanche el espacio público del espacio de diálogo perdón eso me parece muy importante porque esos política eso es política de pues ya veremos lo que ocurre sea política por tanto dialéctica es también retórica

Voz 27 30:33 en este sentido

Voz 0860 30:35 aprovechando la de retórica me refiero a las narraciones que se han hecho claro que todo el mundo va intentar poner el relato de de su parte pero yo prefiero un combate sobre el relato que en un combate son otro tema el combate sobre el relato es consustancial a la política porque forma parte de la retórica forma parte del lenguaje público eso es lo eso es bueno todo esto Ignasi lo que hoy está ocurriendo sobre el lenguaje público de relato no hay nada para mañana preparemos no para mañana entre editorial

Voz 4 31:05 es entre titulares y entre columnas sea mayor

Voz 0860 31:08 a ver un enfrentamiento muchísimo

Voz 4 31:10 más virulento que el que se ha producido va a ser un epifenómenos

Voz 14 31:15 mañana veremos hecho antes antes era palabra Ignasi

Voz 4 31:18 que quería quería decirte algo como tú ya has apuntado mal

Voz 0194 31:20 mañana veremos los titulares imperiales no ya los podemos

Voz 4 31:23 incluso ver ahora Pedro el tono Chris

Voz 1715 31:26 Tico empieza a marcarse en algunas interpretaciones las dos más directas titular de apertura de la web del mundo a esta hora Sánchez se rinde a Torra promete una respuesta democrática esto entre comillas para Cataluña sin citar la Constitución el diario ABC también en tono crítico Sánchez aceptan te Torra que hay abro comillas un conflicto sobre el futuro de Cataluña cierra comillas claro esto es una lectura que también hace por ejemplo el Nacional punto cat digo la misma del diario ABC la utilidad que saca titulares claramente contraria Sánchez y Torra coinciden en la existencia de un conflicto en la necesidad del diálogo si te parece miramos también cómo lo cuenta el Periódico de Cataluña Sánchez y Torras sellan su apuesta por el diálogo el diario El País titula Sánchez y Torra pactan buscar una abro comillas propuesta politica de amplio apoyo y el diario La Vanguardia en tono más informativo Gobierno y guber se comprometen a un diálogo efectivo is emplazan a una reunión en enero

Voz 0194 32:30 escuchando los primeros titulares sobre todos los de los del mundo debe ese tú decías antes Ignasi lo que es importante es que haya una parte de la población que no se sienta abandonada por Pedro Sánchez pero claro ya leyendo estos titulares lo tiene difícil

Voz 14 32:45 sí lo pasa es que esos titulares también forman parte un poco de de de del juego al que se han subido algunos algunos medios de comunicación recientemente no a mí me preocupa poco lo que se diga mañana sinceramente creo que es un tema aquí esto no es un partido de fútbol que se gana o se pierde minutos resultados a tú mismo lo decías que hay periodistas que lo estaban haciendo vocifera Carrusel eh pues pues esto yo no me sumo a eso y por tanto no voy a hacer un análisis que parta de la premisa de que esto es un partido de fútbol que uno gana otro pierde íbamos a ver la foto finish no nuevas y esto esto es muchísimo más complicado esto el juez tiene que ver con los sentimientos con los sentimientos de millones de personas sentimientos de agravio de unos sentimientos de agravio de otro hay heridas abiertas y hay una situación tremendamente complicada que que la niegue es idiota idiota en el sentido griego de la expresión idiota otra hay que ser idiota para creer que la situación en Cataluña y en España se arregla como si fueran pulso o como si fuera un una carrera de caballos no no esto no no es así es un problema social político profundo y por tanto efectivamente va a requerir soluciones que no van a dejar contento a nadie que suelen ser las mejores de las soluciones eso ahora lo que lo que yo decías que efectivamente una cosa son las palabras que se dicen un salón de un palacio como el de Pedralbes un poco decrépito todo él y otra cosa es lo que se vea por acciones concretas ni por tanto la diferencia entre lo de hoy lo de mañana de hoy son palabras hilo de mañana son hechos mañana veremos si el Gobierno actúa defiende protege vela por por la Constitución por órgano constitucional consecuencia de ministros ir en Alcobendas editar me refiero ir por la libertad de circulación por la seguridad de las personas aussie bueno sí semana cualquier otra vez no iba a ver qué pasa la semana que viene y la otra la otra eso es lo que a mi me importa muchísimo más que lo que pueda estar diciendo hoy una editorial con una sensación de estar echando gasolina porque la gente no es tonta gracias a Dios en España la gente no es tonta si la gente ve Isi ve que gracias a estos gestos de Sánchez pues Pozzi apaciguado un poco la situación en Cataluña pues diga lo que diga el mundo vamos bien

Voz 0194 34:51 ya la gente no es tonta pero el político cae muy fácilmente en la tentación de lo que le da votos de de aprovecharse de lo de lo que le da votos ciudadanos sabe que el conflicto en Cataluña les da votos el Partido Popular ve que a Ciudadanos le da votos y que a ellos también les daba hasta que ha aparecido alguien a su derecha es decir la gente no es tonta pero los políticos Aerocas y que tiene la la

Voz 14 35:14 perdona perdona Ángels un algún alguna cuña sólo hincó estamos hablando mucho de esa parte en España en Cataluña a ocurrir lo mismo si exacto que exacta Boya ha sido un presidente autonómico y crisis para unos la idea de que un presidente autonómico que haya que no la haya da una patada en la cara a Sánchez de monte de verle delante eh al presidiario carcelero etcétera en a parte hay una parte del independentismo que tras lo que le ha dado la mano al carcelero fracasos sirve para

Voz 0194 35:37 la sirve para el otro claro

Voz 0860 35:39 yo entiendo que una de las críticas que se le hace al presidente del Gobierno en su reunión de hoy consiste en afirmar que quiere dar una respuesta democrática que hay otra respuesta que no sea democrática aquí el problema que como decía en así no se puede uno esconder de de lo que pasa llamémosle conflicto alguno que le llame como quiera porque entonces entraríamos en un conflicto a su vez narrativas sobre la política no pero lo cierto que digamos que hay una falta de entendimiento gravísima que está poniendo en solfa pues pilar fundamental de la convivencia en el Estado español

Voz 4 36:18 el problema

Voz 0860 36:19 el conflicto yo tampoco quiero hacer de esto Carrusel deportivo pero no reconocer al mismo tiempo que determinados medios de comunicación ha contribuido de manera muy activa a la construcción del conflicto también en ambos lados por supuesto yo siempre me refieran volver no quiero tomar partido por ninguno porque no no no no lo voy a hacer no pero que se construye conflicto claro que se confunde se se construye cuando parece que se puede deconstruir el el conflicto parece que hay gente que se mosquea porque ella es el acaba digamos negocio aquí ya sabemos lo que pasa en España cuando algunos políticos y algunos medios ha llegado a los políticos alargaba el negocio reaccionan malamente a mi me parece que la buena noticia es que se pueda hablar en Catalunya cada uno de momento no renuncia a sus posiciones la escenificación es la que es y cada uno la parte va interpreta la sesión como quiera porque yo también lo podría decir mire usted quién está cediendo muy bien de Cataluña porque al final mucho hablar y al final se reúne con el presidente del Gobierno así afina y al final ya final ceden ceden desde un punto de vista del reconocimiento institucional de cuáles son esas instituciones en una España democrática y una de esas instituciones el consejo de ministros y el presidente del Consejo de Ministros que el señor Pedro Sánchez por tanto yo no entiendo independientemente del respeto a las posiciones políticas de cada parte yo no entiendo cómo en determinados círculos políticos de España fundamentalmente entorno llamémosle entrecomilla la corte a la corte no primero se saludan entendimiento segundo se apoya el presidente de gobierno una cuestión que todos coincidimos que es Estado se apoya sin fisuras críticamente claro se puede criticar pero que vaya al presidente del Gobierno con un consejo de ministro a Barcelona haya gente que el estén poniendo chinitas en el camino nombres eso no eso no

Voz 4 38:18 pero que que aumenten aumento mañana

Voz 0860 38:20 puede ser como como si puede una prueba importante de todo esto de momento no ha pasado nada puede haber conflicto P digo conflicto de orden público pero hay también ahí estará la clave de la interpretación lo interpretará como conflicto de orden público cuando lo hay en otros mucha parte del Estado viene bien es cierto que aquí con un trasfondo altamente preocupante o lo tratamos como una insurrección un algo incluso más allá de los chalecos amarillo no y bueno no no cuidado cuidado es que lo de mañana lo que se anuncia

Voz 14 38:51 no es una insurrección unos la revolución los otra cosa es lo que salga yo creo que efectivamente pues en las instrucciones de los Mossos serán contundentes islas ira propias instituciones que están detrás desde la sombra muchas cobardemente es de la sombra para que nos los pueda perseguir no dar la cara no pues que pues de alguna manera están empezando a poner el freno me refiero dentro del independentismo no

Voz 0860 39:15 te parece mejor imagen te parece mejor imagen que el centro de control y mando en este caso se integrado por la Guardia Civil y la Policía Nacional y los Mossos respetando quién tiene la competencia de los Mossos a mí me parece es una viñeta absolutamente maravillosa eso no no no lo hubiéramos podido contemplar hace tiempo se saludemos no positivo corriendo

Voz 14 39:38 estoy de acuerdo yo solo me yo reaccionó cuando decías que esto sí es un conflicto de orden público comparable a otras cosas que no

Voz 28 39:44 no no esto no no esto no es unos astilleros Dios no

Voz 14 39:50 lo hemos usado al tiempo que hablábamos matizaba porque los propios porque los que están detrás e insisto veremos que hay entre las palabras y los hechos pero las palabras son de auténtica revuelta contra las instituciones osea cuando hace muy poco salía ese comunicado de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que me pareció muy bien diciendo que a partir de ahora la Fiscalía de la Audiencia Nacional miraría muy en serio lo que ocurre en Cataluña después de doce dos demandas porque aquí está en juego no sólo un tema de cortar una autopista sino que lo que hay es un ataque frontal a las instituciones del Estado eso decía la fiscalía tenía toda la razón y mañana lo que hay es un intento así se anunciado de confort

Voz 29 40:28 atarse al Estado les venceremos y veremos si son capaces

Voz 0194 40:32 hablábamos antes de los calificativos que había utilizado la oposición Ciudadanos el Partido Popular que además coincidían en el mismo lo de la humillación tú decías Aroca lo de poner chinitas en el zapato esta noche se está celebrando ahora mismo la habitual cena de Navidad del Partido Popular en Madrid que siempre da mucho de sí por los participantes María Jesús Güemes buenas noches

Voz 4 40:53 hola buenas noches y allí Pablo Casado ha vuelto

Voz 0194 40:55 con el tema de Cataluña

Voz 1461 40:57 pues sí la verdad es que Casado ha dicho que lo que se ha visto hoy en Cataluña es humillante no entiende que el presidente del Gobierno agasajo esa forma a quién pide la vía eslovena para resolver la situación por eso líder del PP ha descrito la escena da atacando duramente al a Pedro Sánchez escuchamos

Voz 30 41:12 saludaba al presidente autonómico con un protocolo que se lado de practicamente jefe de Estado con una negociación de la Reunión practicamente negociada entre embajadas y sobre todo

Voz 1461 41:27 de verdad sintió vergüenza ajena casado reclama que se convoquen elecciones ose aplique el artículo ciento cincuenta y cinco denuncias sin cesar que Torra es un racista supremacía hasta una persona absolutamente desequilibrada lo ha vuelto a repetir ha dicho que por quinta vez que le da igual que se querella además ha comentado a los suyos a todo el partido del PP Madrid que estaba allí presente que le preocupa

Voz 4 41:48 mucho lo que ha ocurrido hoy en el Congreso porque ha visto

Voz 1461 41:51 los independentistas apoyaban al presidente del Gobierno cree que el presidente sólo lo está haciendo cuenta con ellos para perpetuarse en el poder

Voz 30 41:59 en definitiva rompiendo la continuidad histórica de España y el pacto constituyente sólo para seguir pagando con esa lamentable ignominia el alquiler del Palacio de la Moncloa

Voz 1461 42:14 en definitiva el presidente de los populares de los populares se ha mostrado indignado por todo lo que está ocurriendo Güemes sigue la cena

Voz 4 42:20 todavía no no están ya han terminado bueno están cenando

Voz 1461 42:24 lo que son los discursos si eso sí pero yo sé eso si ellos están ahora con él

Voz 4 42:28 Burón me gusta

Voz 1461 42:31 tal en los postres hasta luego

Voz 4 42:33 bueno pues ya lo habéis visto es es decir el tono de a pesar de que

Voz 0194 42:37 la humillación cuando hablaban de humillación este mediodía no se había producido la Reunión ya había visto la imagen y se sabía cómo se iba a hacer después de haber visto ahora imagen que evidentemente no ha sido recibido con honores de jefe de Estado sino que ha sido ha recibido vamos a decir con cortesía es decir Quim Torra ha salido a la puerta a recibir a al presidente del Gobierno como pasa siempre este tipo de encuentros sigue utilizando el partido popular sigue utilizando casado esta misma palabra que es la palabra de humillación de sentir vergüenza ajena decía por lo que había visto esta tarde citaba otra cosa que es lo que ha pasado hoy en el Congreso porque mientras en Catalunya quinto Torra Pedro Sánchez exploran ese acercamiento entre el Gobierno y el guber mientras los presos que estaban en huelga de hambre lo decíamos han anunciado que dejan de hacerla bueno pues en el Congreso parecía revivir la mayoría de la moción de

Voz 4 43:23 en Suráfrica presentes trescientos cuarenta más

Voz 20 43:33 el hemos ciento setenta y seis una mayoría que el propio Pablo Iglesias

Voz 1071 43:38 pocas semanas atrás pero que se ha vuelto a presentar para aprobar como hora escuchábamos esa senda del déficit ha pasado el filtro pues del Congreso con el voto de los independentistas también su camino será muy corto porque el PP la va a vetar en el Senado pero de momento vuelve a dejar la imagen de bloque

Voz 19 43:53 sí su señoría dice si lo que están haciendo es decir no a quién prefieren una España

Voz 1071 44:00 los partidos que han apoyado al Ejecutivo a la votación de esta tarde han avisado de que su voto no era un cheque en blanco podemos reclama que se cumpla lo que pactó con el Gobierno de los presupuestos el PNV pide más transferencias hilos independentistas rebajan lo de hoy dicen que es un gesto por ejemplo Gabriel Rufián

Voz 0860 44:16 hemos sido muy claros no tiene nada que ver

Voz 27 44:18 nosotros hacemos un gesto para qué

Voz 1071 44:22 gesto deje en la tribuna al diputado republicano Joan Maragall del Ferran Bel Esquerra aún estábamos a tiempo

Voz 19 44:29 quizá estemos ante la última oportunidad aquí tienen

Voz 28 44:33 no es señores ahora la pelota está en su

Voz 31 44:37 todo esto no es la antesala de un sí a los Presupuestos la antesala de un si los presupuestos es una propuesta para una solución política en Qatar

Voz 0194 44:47 ya bueno pues la noche antes de que se produjera esta votación de hoy ya nos interesamos por eso no nos preguntábamos hasta qué punto la votación de esta tarde en el Congreso sirve de anticipo al Gobierno de lo que podría ocurrir en una votación de los presupuestos José María Patiño buenas noches

Voz 1108 45:04 hola buenas noches de momento los independentistas

Voz 0194 45:06 se mantienen y sostienen que es un gesto

Voz 1108 45:09 sí pero bueno ese gesto abre nuevas posibilidades podríamos decir que inicia esta semana parecían completamente cerradas y de ahí que la ministra de Hacienda María Jesús Montero se haya atrevido tras el respaldo del Congreso a la de la alacena irá pues a pedir al PP que se abstenga el próximo día veintisiete en el Senado para no caer ha dicho en colisión entre las dos cámaras del Parlamento podíamos decir Ángels era ministra ha venido un poquito arriba no veremos si ese ánimo Le acompaña cuando tenga que negociar

Voz 4 45:37 con lo que pasa

Voz 1108 45:39 esos presupuestos que no presenten enmiendas los soberanistas catalanes a la totalidad que podrían llegar a finales de enero sus presupuestos o incluso frío febrero según fuentes de Hacienda hay que ir ganando tiempo yo creo que esa es la estrategia mientras el Consejo Ministros va a ir aprovechando o va a ir aprobando decretos que vayan ampliando los compromisos del actual presupuesto la subida del salario a la final a los funcionarios y las pensiones por ejemplo y otros aparte como la subida del salario mínimo e incluso otro sobre la transición energética

Voz 0194 46:12 en todo caso Patiño haya o no haya presupuestos el Gobierno vas sacando adelante iniciativas

Voz 1108 46:18 si el Gobierno a través del grupo socialista Se va apoyando en la fragmentación parlamentaria en el Congreso para sacar esas iniciativas es llamativo por ejemplo que el PP se haya abstenido esta tarde finalmente en el real decreto enviado por Industria sobre medidas urgentes Ike a su vez el grupo socialista al Gobierno haya aprovechado una iniciativa de Ciudadanos para avanzar en la muerte digna también ha salido adelante la ley hipotecaria con protesta incluso de una afectada en la tribuna de invitados hila muy pertinente yo diría sobre final sobre formación de magistrados en violencia machista para evitar casos que tú

Voz 1071 46:52 lo recordamos como el de la manada Patiño gracias

Voz 1108 46:55 hasta luego mansas y son gestos no son gestos

Voz 0194 46:58 pero si decimos mañana se lo de mañana pero lo de hoy es esta aprobación hilo de los días anteriores han sido votaciones