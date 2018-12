Hora 25 (20/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 0194 00:00 indolencia del juez llegamos donde llegamos pero bueno no me quiero detener tanto en Murcia como como en Andalucía además aprovechando que estar aquí porque PP y Ciudadanos siguen negociando como si Vox no existiera como si no necesitaran los votos de Vox es verdad que en un momento determinado hubo acercamiento entre PP y Vox que se vieron ese reunieron a ciudadanos les sentó fatal y hoy hablan de ese cierre de un acuerdo programático ignorando completamente que para ese acuerdo para que ese acuerdo programático salga adelante a necesita los votos de Vox que tiene razón pero como andaluz a mí me preocupa lo de Murcia eh no no no como andaluz y como Icomos de cualquier signo

Voz 0860 00:37 yo creo que el PP celebrando no es que el señor este lo hayan absuelto sino el éxito de las medidas de Rajoy respecto a la duración de la instrucción de estos casos de corrupción osea que estarán brindando no sé con qué

Voz 0194 00:52 el drama en la cena de Navidad como Rajoy como Rajoy como el Cid que vence de puede muerto vamos a Andalucía Andalucía

Voz 0860 00:59 vamos a ver si acaba de decir Moreno Bonilla que él piensa en sus electores Vox también también está pensando sube el lector es lo que pasa es que hasta ahora los acuerdos que se pretendían hacerse primero primero sino todas era hace encerró tapa sea que no se entere nadie no cuando todo el mundo sabíamos que la matemática no engañan cuarenta y cinco Caño menos que cincuenta y por tanto sí o sí necesitan el concurso de voz pero no solamente para la investidura no solamente para tener buenas posiciones en la Mesa del Parlamento sino para gobernar Andalucía durante cuatro años es con cuarenta y siete símbolos no se puede gobernar y lo mantenido oculto fundamentalmente ciudadano el PP luego perdido la vergüenza como al final son can never can ni puede tampoco le importó demasiado pero conciudadano bueno hay ese problema han llegado a un acuerdo sube medida entorno a ochenta y seis coma bueno bien las medidas son la medida razonable que pueden acordar los partidos de derecha pero claro siguen sin te sin contar con el con vos vos no se deja boquete primero participaran en la negociación y tienen razón segundo quieren garantizarse los puestos debido en este caso en la institución tan importante como la mesa que es clave que es clave bueno el asunto va ser en cómo reacciona el PP yo creo que el PP está encantado que ojalá según la mesa se constituyera mañana porque lo tienen ya mono de Presidencia el problema ciudadano sea ciudadano Se ve que va a tener sobre su espalda la rémora

Voz 0194 02:29 sí sí sí

Voz 0860 02:30 de haber facilitado la participación de la extrema derecha en la institución sí pero pero bueno yo

Voz 1 02:38 es que Ciudadanos intenta tener los votos difícil tener claro si mancharse las ofensas a los tiempos de Magna

Voz 0860 02:45 da civil te voy a dar un dato porque hace la semana pasada se filtraron se conocieron una imagen de un encuentro de Moreno Bonilla Don Francisco Serrano que es el líder de Vox y Andalucía un una reunión súper secreta ni más ni menos que en la cafetería de Alfonso XIII de Sevilla que tanto el centro es decir el señor este Moreno Bonilla evidentemente quería que todo el mundo supiera que se estaba reuniendo con con Serrano el problema es que Albert Rivera no quiere que se Azata en una farsa en una engañifa monumental en donde pretenden convencer no a todo primero los andaluces por cierto no me aprendía Peja todavía ni Niall y el resto de los español pues que que no

Voz 1 03:26 no hinojo matiz yo no le llamo yo no creo que Albert Rivera estén farsa y está Alberdi verás

Voz 2 03:33 aquí hay ciudadanos sabe que

Voz 1 03:36 tiene votos fuera de Andalucía que en Andalucía tiene votos para hachazos a hablaría de acuerdo pero que fuera de Andalucía pues le va a contaminar tremendamente acercarse a Vox más de la cuenta y que por tanto en un escenario ideal podría haberse acercado al PSOE cosa que les gustaría muchos pero que entiendo que el PSOE no está por la labor Easy no puedes hacer lo que estaban intentando hacer que es darle a Vox el plato servido en encimera o lo tomas o lo dejas pensando que que perjudica elecciones pero Clara Boj no perjudica en elecciones o al menos Vox cree que le perjudica lecciones estas cosas no se sabe nunca estos melones pero lo que no sé si hay gente que descubierta Bob después de votar los agentes el error he salido para ir a él es Rudy

Voz 0860 04:18 los de PP y de Ciudadanos sobre todo de ciudadano pensar que que que Bossi iba a quedar callado intercalar hizo una cosa hizo hizo olvidando una cosa los dirigente de vos mucho lector son de Caballería con Man demostrado en su vídeo promocional son de Caballería osea que vamos a ver el alcance de las palabra de Santiago Abascal en él

Voz 1 04:42 se lo que hoy porque podría darse

Voz 0860 04:45 quería darse podría darse la la la la circunstancia de que él pensara que su oposición a ser ninguneado les puede fortalecer de cara inmenso a unas niñas

Voz 1 04:56 Daroca que estoy de acuerdo que estoy de acuerdo que esto es una partida me complicada pero también los números dicen muy claramente que si Vox ha tenido los que los votos que ha tenido es por la abstención del PSOE en abstención de la izquierda que es muy difícil que sólo repetir si se repitieran elecciones poner esto ya sería una excepción criminal casi ironía para hacerse sería no echarían abstención conscientes sería ya la gente sabría que es estar teniendo para que salga Vox cosa que ya anterior era basado en el CIS basada en una seguridad que una falsa seguridad que dio el CIS etcétera por tanto efectivamente en este juego de póquer que esa negociación se parece mucho al póquer ese ese punto de gallito de Bosch que ha tenido hoy pues tampoco sabemos lo que va a durar porque cuantos que si de verdad amenaza con elecciones pues a lo mejor volvemos a tener una relación de peso Ciudadanos porque le falta un escaño

Voz 3 05:44 yo cambia radicalmente

Voz 1 05:47 en la política andaluza la estatal y la europea con un escaño más de uno de los dos así que también vamos a ver si Vox era mucha fuerza

Voz 0194 05:55 era delirante esta mañana Pepa Bueno ha entrevistado a a Villegas Villegas defendía que si el PSOE quisiera no necesitaría los votos de Vox para para nada en Andalucía el PP le preguntaba ustedes quisieran Pedro Sánchez no a los votos de los independentistas como ustedes tanto critican era la respuesta era kafkiana porque era ponerle ante su propia contradicción

Voz 0860 06:16 si no claro regir todo está en todos quieren aparecer en la foto y encima bonito no pero una veces sale uno designado el yo creo que aquí va a haber mucho mucho arañar Haynes incluso caída de peluquero vine puede ser que haya no hay que asumirlo lo que no se puede la presión muy sobre de mi abuela había callar pero tiene que ver con lo que no se puede estar querer estar en el palmito y además que no se te note no mire usted usted para gobernar Andalucía para formar un gobierno el que sea un acuerdo en la mesa usted necesita la extrema derecha y no nos vengan con milonga lo demás son todo camuflaje

Voz 0194 06:59 vuelvo al Congreso un momento porque de allí han salido hoy varios proyectos no sólo la senda de déficit de la que hemos estado hablando aquí largamente también la ley de muerte digna esa iniciativa de tanta trascendencia social ha acabado siendo otra muestra de que el debate territorial de otras partes lo contamina todo

Voz 1071 07:15 sí y también a ese incluso se debatía en el Congreso la propuesta de Ciudadanos que pretende garantizar el derecho de las personas a que mueran sin que se alargue su sufrimiento el caso es que el régimen de sanciones para quién incumpliera esa norma lo decidirán las comunidades no el Gobierno central el PSOE acusa Ciudadanos de querer aprovechar también este debate para centralizar competencias Éstos son los diputados Francisco Igea de Ciudadanos Jesús María Fernández del PSOE

Voz 1 07:38 podremos solicitar de nuestros médicos

Voz 4 07:41 en el sueño que acabe con nuestro padecimiento que creemos que debe ser un derecho como todos los derechos iguales para todos los españoles si eso es ser centralizado somos centralizadora nosotros creemos en la igualdad nos llamen lo que nos llame

Voz 5 07:55 igual que ustedes invocan el artículo ciento cincuenta y cinco un día sido tronó hay que leer si defender también el artículo ciento cuarenta y nueve tres porque no creen en el Estado autonómico

Voz 0860 08:09 tengo para esta cuestión competencial PNV

Voz 1071 08:11 a UPN han votado en a ya vemos que el debate

Voz 0194 08:14 sobre la centralización y recentralización también sobre la ley de la muerte digna nos detenemos un segundo en los números porque esto nos interesa a todos tenemos novedades en el mecanismo por el que se calculará en las pensiones

Voz 1071 08:28 el Gobierno ha anunciado este nuevo mecanismo para la revalorización que ya no van a actualizar ya no se actualizarán las pensiones en el cero coma veinticinco por ciento que aprobó el partido la propuesta consiste en calcular la variación media de los precios a lo largo del año una media de cómo ha ido el IPC y aplicar luego esa subida nuestro

Voz 0194 08:46 da mucho lo que ya había antes de la reforma del partido que suele

Voz 1071 08:48 así vuelve a vincular las pensiones al índice de precios al consumo para que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo la diferencia es que antes usaba el IPC de noviembre como referencia y ahora se calculará esta media de los doce meses del curso anterior asegura el secretario de Estado de la Seguridad Social Octavio Granado que el resultado al final para el pensionista va a ser pues más o menos el mismo

Voz 6 09:09 salvo en años en los que en octubre noviembre ese producir una errática subida una bajada lo normal es que ambas cifras coincidan pero te sirve para amortiguar los excesos que se puedan producir utilizando el único indicador mensual

Voz 1071 09:25 habrá que esperar un poco todavía porque Se estima que serán los próximos meses cuando los corté las Cortes aprueben definitivamente

Voz 0194 09:31 Nos quedan todavía dos cosas importantes que contarles primero que tenemos que hablar de nueva tragedia en el mar de Alborán dieciséis personas que intentaban llegar a España han muerto hay once desaparecidos Nicolás Castellano buenas noches

Voz 0860 09:43 buenas noches Angels misma tarde se ha localizado otra patera

Voz 0194 09:45 con un muerto que se suma a la de esta madrugada en la que había once cadáveres

Voz 1620 09:49 si la tripulación de las armas acelera de Salvamento Marítimo ha encontrado cerca de las seis de la tarde ese nuevo cadáver en una patera localizada en el mar de Alborán en la que viajaban cincuenta y siete personas de ella diez mujeres y tres niños fuentes de la sociedad estatal de salvamento han explicado que un helicóptero ha trasladado al hospital de Almería a uno de esos niños pequeños por hipotermia grave tras ser evacuado junto su madre ese barco el pastelero hasta adaptación muy poco en las labores de búsqueda de los once desaparecidos de la patera de esta madrugada en la que fueron encontrados once cadáveres mientras que otro joven murió al llegar a tierra en esa barca había XXXIII supervivientes ese buque de rescate español Ángels lo estaba moviendo ahora en las páginas de navegación marítima llegará con los cincuenta y siete supervivientes y ese cadáver esta madrugada en torno a las tres al puerto de Almería subes Marruecos también ha rescatado hoy a ciento sesenta y nueve personas incluidos otros tres cada

Voz 0194 10:37 aunque que llevamos varias semanas contando noticias como ésta este año que está a punto de acabar va a ser un año record de llegadas y un año récord de muertes el número de fallecimientos en el mar se ha multiplicado por tres

Voz 1620 10:47 o sea multiplicado por tres en el caso de España donde más crecen estas muertes en toda Europa de los dos mil doscientos diecisiete migrar

Voz 0860 10:53 de refugiados fallecidos este año en el medita

Voz 1620 10:55 cráneo setecientos cuarenta y cuatro se ahogaron navegando hacia España eso sin contabilizar los de las últimas horas lo que supone quinientos veinte muertos más que en dos mil diecisiete cuando sumaran doscientos veinticuatro las rutas hacia Europa siguen siendo las más mortíferas del mundo donde se han registrado en total cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve muertos tratando de emigrar en el planeta según el último balance del organismo de las Naciones Unidas para las Migraciones unas ciento doce mil personas han llegado a Europa en lo que va de año casi la mitad cincuenta y cinco mil doscientas a las costas de España

Voz 0194 11:25 las que hay que hacer hueco a este tipo de de noticias de este tipo de datos

Voz 0860 11:30 sí sí además son datos constante no es que sea un episódico lo que vivimos cerca del conflicto en este caso lo notamos quizá más en la epidermis no porque fin no hace falta que sean una una víctima tan espectacular el número para para desconocer el chorreo

Voz 0194 11:49 sí claro es la suma asume la suma

Voz 0860 11:52 si el malestar a pie de explotación digamos no el malestar donde se está cerca de Madrid está lejos no digo que el Madrid no haya sensibilidad que la hay Madrid está alegó

Voz 1620 12:02 hay un cierto más de lo mismo que estar en Barbate que esto

Voz 0194 12:05 en Motril hablábamos el otro día con el alcalde de Barbate precisamente porque estaba aquí la exalcaldesa de Lampedusa y el alcalde de Barbate y me llamó mucho la atención porque le preguntaba cómo cómo lo vivían y él me dijo en soledad claro yo creo que fue la respuesta que lo veo muy yo me El Molino que esto

Voz 0860 12:22 alcalde bate lleva mucho tiempo tiempo y además han sufrido en primera línea pero no solamente él se va tenia que han demostrado una solidaridad y una capacidad de de de sufrimiento que no ha tenido parangón desde luego las instituciones del Estado

Voz 1620 12:42 hasta hoy el dato Angels de que han sido rescatados en sus costas au interceptados setenta de tres mil personas más es decir aparte de las cincuenta y cinco mil que han llegado España tras setenta y tres mil estamos en la ruta más activa hacia Europa

Voz 0860 12:54 Nina señores no se no que

Voz 1 12:56 el que todo depende uno de ponga el foco no sabes yo leía un informe de Naciones Unidas sobre las violaciones en Libia que que no sé si detallar porque lo puede quitarle el sueño alguno de los oyentes pero violaciones en grupo a los refugiados libios un informe que saco Naciones Unidas y vivía pues como sabemos está del otro lado está muy cerquita dice que este tema claro dependen de pongas el foco pues lo pones primero en tu propia tierra en Barbate etcétera Regal amplía es un poco más ingleses patentes tremendo no digo gracias hasta luego

Voz 0194 13:28 Nos queda una última conexión porque es un hecho que llevamos toda la tarde pendientes de él por lo sorprendente porque hay el segundo aeropuerto del país sí Gatwick que está cerrado desde esta pasada madrugada porque se han detectado varios drones nadie sabe quién está detrás de lo que la policía cree que es un acto deliberado para interrumpir el tráfico aéreo corresponsal Begoña Arce buenas noches

Voz 3 13:51 buenas noches y la situación sigue siendo la misma

Voz 0273 13:53 sigue siendo la misma después de más de veinticuatro horas el aeropuerto de Gatwick sigue cerrado la última noticia es que como muy pronto abrirá a las seis de la mañana pero la policía y el ejército siguen buscando al responsable o los responsables de dirigir intencionadamente uno o varios drones sobre las pistas de Gatwick desde la noche de ayer Icex pese momento desde la noche de ayer ha habido cincuenta vuelos de drones en total el último hace aproximadamente media hora están jugando como al ratón y al gato con la policía con el Ejército con este asunto han se han visto afectados más de ciento diez mil pasajeros y casi suspendidos ochocientos vuelos las cosas no van a mejorar inmediatamente mañana es el día con mayor tráfico de pasajeros en los aeropuertos británicos debido a las fiestas madrileñas para navideñas para que os hagáis una idea

Voz 7 14:43 la idea de aquí no es muy festivo en fin

Voz 3 14:46 para que esa idea

Voz 0273 14:48 solamente en el aeropuerto de Heathrow esperaba en la doscientas cincuenta mil pasajeros esperan a doscientos cincuenta mil pasajeros mañana bueno se da como seguro que el de Gatwick no va a recobrar la normalidad aunque logre abrir las pistas esta noche

Voz 0194 15:00 lo que sí ha hecho para paliar la crisis

Voz 0273 15:02 lugar la prohibición que impide los vuelos nocturnos desde otros aeropuertos de Londres para transportar el mayor número de pasajeros posibles que están y que no puede salir de Gatwick de todas maneras estamos ante un incidente sin precedentes que va a hacer que las autoridades tengan que tomar unas medidas nuevas y especiales contra Stefan

Voz 0194 15:21 no no hay ninguna pista de de de de dónde sale esto

Voz 0273 15:24 no hay ninguna pista la policía insiste o ha dicho que no se trata de un acto terrorista que no creen que la cosa vaya por ahí hay veinte unidades de la Policía refuerzos del Ejército material especial están por los tejados de los alrededores del aeropuerto armados patrullando no han conseguido saber quién es el responsable los responsables qué ha dicho el ministro de Transportes es que este dron no es un dron de plástico de juguetes de los que tiene la gente en el jardín sino que es un dron de grandes proporciones que es industrial y a que las personas que lo están manejando lo están haciendo intencionalmente precisamente para conseguir este caos en no leo puerto se ha dicho también que hay una legislación vigente y que si los pillan y son juzgados la pena máxima será de cinco años

Voz 0194 16:11 déjame Begoña antes de de que te des vida escucha a la alcaldesa de Madrid

Voz 1410 16:15 Feliz Navidad Feliz Navidad en este maravilloso Madrid que además estrena estrenamos una nueva vía la Gran Vía una de las calles más emblemáticas de Madrid madura pero siempre renovada y joven pero ahora tiene más espacio que nunca para pasear para caminar para reencontrarse para reencontrarnos es que la Navidad es eso en época de reencuentros ya abrazos con los compañeros de trabajo o con los amigos con los vecinos y con nuestra familia

Voz 0194 16:44 Pego dedicado a y son fiestas madrileñas

Voz 3 16:47 sí muchos salero Carmena para para para eso hay una una

Voz 0194 16:55 te iba a volver sólo ha afectado al aeropuerto de Gatwick

Voz 3 16:59 sí sí sí Pedro funciona con total normalidad

Voz 0273 17:02 lo funciona hay de hechos están llevando ya te digo los los pasajeros en estos momentos de media a mitad de la noche aeropuertos como Luton Heathrow el City Aeroport en fin Londres tiene varios aeropuertos del que estamos hablando es el segundo es más volumen de pasajeros es un aeropuerto importantísimo compañías como Easyjet por ejemplo vuelan desde ahí tienen casi casi la Terminal Norte tomada para ellos muchos vuelos van a España estábamos en las fiestas navideñas mucha gente se va a quedar a punto a punto casi casi sin comer

Voz 3 17:30 pues Begoña muchísimas gracias buenas noches hasta luego un tema muy serio no no no no

Voz 0194 17:35 yo iba a decir di yo que comparte contigo muchas veces la desesperación del lo que supone hablar claro es que son drones que impiden que los aviones salgan

Voz 1 17:43 sí es un tema muy serio hay un tema de identificación de los drones que se está trabajando a nivel europeo pero no ha terminado todavía donde cada dron tenga aún una identificación propia pero pero hay una parte técnica aquí no es posible que nos este no puede detectar un dron de ese calibre mucho más fácilmente pero en paralelo hay un tema penal osa aquí hay que revisar los códigos penales porque esto habrá que ver los procesos que sigan de esto no habrá que me telón calzados estos actos por tanto hay que reformar todo hay hay un tema legislativo brutal alrededor de los drones que no estamos preparados

Voz 0194 18:17 a mí lo que lo que me llama la atención es que cada vez que se ha intentado poner en funcionamiento el aeropuerto han vuelto a salir duro no sé

Voz 1 18:23 sí claro en un acto intencionado eres un acto intencionado es el equivalente a quemar neumáticos una autopista osa es es es la estamos viendo ahora la paralización autopista sabes que es muy fácil de hacer porque claro basta echar onomástico ardiendo ahí para que todo el mundo ya las bloqueo no bueno pues en un aeropuerto cauto poner a volar hace falta ni que sobrevuele la pista basta que esté dentro de un espacio posible en el espacio aéreo del aeropuerto para que automáticamente estos las bien en tierra eso exige medidas urgentes

Voz 0860 18:49 y a parte de la medida legislativa que siempre vamos tarde no pero

Voz 1 18:53 tarde pero también me gustaría

Voz 0860 18:56 los que velan por nuestra seguridad deberían de tener también otro recurso para inmediatamente primero controlar esto puede identificar de dónde procede porque el problema que ahora mismo no tenemos Niza

Voz 0194 19:08 Enric Hernàndez director de periódico de Cataluña muy buenas noches más uno que vosotros en el periódico tan pendientes como hemos estado aquí en la SER de esa reunión desencuentro en Barcelona como como lo titula Es como lo habéis visto

Voz 8 19:22 el dos ponemos muy valor más allá de la felicitación del encuentro y de destruirse fui yo encallada el Kun

Voz 9 19:32 segundo tramo trescientas y lo hizo fue comunicado juntamos arriesgado

Voz 0194 19:41 Enric Enrique a favor mira de hablarlo un poquitín más el micrófono del teléfono

Voz 10 19:45 creo que que creemos que el comunicado es arriesgado por parte del presidente Sánchez y el léxico utilizado se está muy trabajado otros dos gobiernos iba a tener para su objeto de críticas por parte de las derechas lo que no es que en sí mismo pero estos por parte de Sánchez y creo que Torra también ha ha asumido unos límites en ese texto se pueden generar problemas en sus filas reclamos unos comillas del comunicado diga luego voy propuesta política con una foto de los dos presidentes así como otro tema destacado llevamos como segundo te mata el hallazgo de una veintena de niños no acompañados menores no acompañados eras que han acampado en la montaña de Montjuïc que recuerdan los peores tiempos del franquismo sí hizo todo el drama de los chavales que no tienen tienen relativo

Voz 11 20:36 no pues Hernández mañana más que mañana el Consejo de Ministros muchísimo más muchísimo más exactas muchísimas gracias buenas noches Éstas son las apuestas

Voz 0194 20:45 de El Periódico de Cataluña para mañana y Sastre nos quedan las frases

Voz 1071 20:48 que algunas son la verdad muy poco tranquilizadoras vamos a empezar con Vladimir Putin ha concedido la tradicional rueda de prensa de fin de año en medio de los medios rusos los medios internacionales que acuden para hacerle preguntas para ser Navidad no ha sonado villancico precisamente Olli lamentablemente existe una tendencia

Voz 12 21:09 ya a minusvalorar el peligro de una guerra nuclear la tendencia reducir el umbral para el empleo de armas nucleares puede conducir a una catástrofe nuclear global

Voz 13 21:20 el primero

Voz 1071 21:22 nada feliz Navidad frases del sumario del caso en ladera de grabaciones de conversaciones telefónicas que ahora se van publicándose van conociendo del sumario mira una conversación entre un empresario y un conseguidor porque alguna vez abstenido a la sede cómo es eso Kutxa

Voz 1642 21:40 mañana hablarás con Silván valen hoy en Roma jugaron más y te entente que por teléfono ya sabes exactamente lo que hay que decirle que ha habido todo muy bien en San Andrés y todos a que prevén Yacla y muy bien también no seamos apoya

Voz 1071 21:57 véase cómo funciona esto era lo mejor en una lista tenía Thatcher

Voz 0860 22:01 por teléfono frases del Supremo que mejor

Voz 1071 22:04 los sustancialmente las indemnizaciones que fijó la Audiencia de A Coruña por el Prestige porque incluye los daños y perjuicios dieciséis años después del hundimiento el tribunal ha dictado la última palabra establece reparaciones que suman en total más de mil quinientos millones y felicitaciones de Navidad ahora escuchábamos con Begoña las de Manuela Carmena fíjate en ese vídeo de felicitación no sólo ha hablado de la felicitación de las fiestas también este mensaje sobre la violencia en la red

Voz 1410 22:28 por qué no aprovechar esta Navidad para llena la ley desde palabras amables para conjurar esa violencia que aunque nos digan las estadísticas que está disminuyendo Nos duele sobre todo al comprobar que somos las mujeres las víctimas cotidianas

Voz 1071 22:44 hablando de palabras como a la alcaldesa acabamos con la publicado a las palabras candidatas Asier palabras lo que han Torres pues ellas escogido todo tu preferida o no porque además teníamos problemas porque con Mena que luego hemos pensado que eran los menores no callados pero nos ha costado no los nadie también está dando no la escucha no no no bueno pues quizá de las doce por vincularlo a la declaración lo escuchábamos de Manuel Carmena micro machismo podría ser Ramoneda

Voz 14 23:11 el dietario

Voz 15 23:14 el encuentro entre los presidentes Sánchez y Torra aprobación del techo de gasto en los presupuestos del Estado por parte los parlamentarios independentistas apelaciones constantes de líderes soberanistas hablamos de la en la calle algo se mueve por lo menos parece que se dibuja un primer y molesto objetivo salvar a Sánchez para evitar que vuelva a la derecha por algo se empieza sin que esté garantizado nada el primer semestre de dos mil diecinueve será difícil con el juicio los presos independentistas como telón de fondo dominando la escena durante meses con una campaña electoral de larga duración en que aprovechando va presente ha de Vox se augura un despliegue sobre la piel de toro el discurso de extrema derecha alentado desde sus terminales de extranjeras con Banon al frente es imposible pedir una pausa a las fuerzas democráticas de todos los bandos para crear un mínimo espacio político compartido que no salve los peores augurios sería la oportunidad de conocer cuáles son los verdaderos límites de intenciones de cada cual en un momento en que ya suenan los acordes el autoritarismo democrático los presos independentistas anunciaron el abandono de la huelga de hambre una decisión debidamente preparada y prologada por una petición de los ex presidentes de la Generalitat y que hay que situar en la serie de gestos de distensión acumulados en las últimas horas la justicia no entiende de protestas y hoy mismo el Constitucional ha rechazado el recurso que pedía la libertad provisional de Jordi Sanchez pero como algunos juristas vienen repitiendo sería una medida sensata para el desarrollo del proceso que el Supremo concediera libertad a los presos anti-islamista complica el Tribunal ganaría credibilidad y quizá se ahorraría algún disgusto en episodios posteriores cuando en Estrasburgo se deriva el último acto Laura quiso ser valiente ser libre pero no todo el mundo estuvo de acuerdo con ello estas palabras son del homenaje a Laura en el colegio en que estudio así es hay gente que odia a las personas que son libres que no soporta la autonomía de los demás y muy especialmente

Voz 16 25:05 que si son mujeres gente incapaz de realizarse por sí misma que descarga su frustración matando

Voz 3 25:13 por terminamos aquí Javier Aroca Ignasi Guardans muchísimas gracias y hasta la semana que viene muy buenas noches el guarda a pensar días había ido sin despedirse no ha cortado hasta luego Sastre hasta mañana es anotar el olor de vacaciones no yo no yo todavía no que lo notificó todavía no hasta mañana feliz noche

Voz 14 25:42 lo veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

Voz 17 25:57 en Cadena Ser punto com y en las redes sociales del híper arroba Hora Veinticinco quien Facebook hora25

