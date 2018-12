Hora 25 (21/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0194 00:00 entre lo de hoy en las calles y lo de ayer en los despachos entre la violencia de los encapuchados la disposición al diálogo de los políticos apostamos por creer en lo segundo por repudiar lo primero son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:36 hola buenas tardes el independentismo movilizado en contra de la presencia del gobierno en pleno en Catalunya esta tarde miles de personas se han manifestado en Barcelona convocadas por varias organizaciones bajo el lema atún vemos el régimen primera conexión con la calle Prat buenas tardes

Voz 3 00:50 buenas tardes una imagen radicalmente distinta a la que vivíamos hace tan sólo unas horas esta tarde han sido familias enteras ya han salido a la calle aunque eso sí lo han hecho de forma pacífica y festiva cuarenta mil personas según la Guardia Urbana

Voz 0194 01:03 a la mañana ha dejado algunos incidentes en la ciudad decenas de personas encapuchadas han terminado por convertir en violentas las protestas de los Cd R coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros

Voz 4 01:19 admitimos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos que quieran manifestarse para que lo hagan con normalidad sin agredir a nadie sin violencia porque lo que hemos venido hace iraquíes un acto de afecto

Voz 0194 01:31 en un acto de afecto acompañado de varios gestos de pretendida carga sentimental como la anulación del juicio Compains o la decisión de cambiar el nombre del aeropuerto de El Prat para que se llame Josep Tarradellas para la Generalitat el Consejo de Ministros de hoy era absolutamente prescindible por los problemas que ha provocado dicen por la escasa trascendencia de su contenido él Tsartas

Voz 0809 01:49 acabamos de entender muy bien la necesidad de hacer el Consejo de Ministros ha contra las consecuencias que ha tenido para la movilidad en Cataluña a esta decisión de hacer un Consejo de Ministros que claramente tampoco tenía un peso muy específico las decisiones que tenían que ver con temas que afectan a la sociedad catalana

Voz 0194 02:08 y luego está la derecha PP y Ciudadanos que hoy han vuelto a la carga Pablo Casado ha decidido elevar algo más el tono de su crítica hasta llegar a la traición

Voz 5 02:16 en un acto de negociación con quién tiene secuestrado a los catalanes es un acto repugnantes de por sí pero si lo protagoniza un gobierno es un acto de traición a España

Voz 0194 02:33 el Consejo de Ministros de hoy ha aprobado medidas de mayor recorrido Pedro Blanco

Voz 1715 02:36 sí medidas que no sólo afectan a Cataluña por ejemplo la subida del Salario Mínimo o la subida del sueldo de los funcionarios luego se lo vamos a contar famosa detallar también lo fundamental del acuerdo programático

Voz 6 02:45 ha anunciado hoy por el Partido Popular por ciudadanos en Andalucía ya puedo decir

Voz 7 02:50 que hemos alcanzado esta mañana un acuerdo programática que en una primera parte estaba en torno a veinte medida que van a ser las primeras medidas que vamos a poner en marcha en el gobierno del cambio en los primeros cien días

Voz 8 03:03 después de cuarenta años casi cuarenta años dominio socialista el Partido Socialista eh pues va a estar en la oposición es el objeto de acuerdo y por lo tanto no era fácil

Voz 1715 03:14 es ponerlo en marcha obra tienen que cerrar la composición de la Mesa del Parlamento y del nuevo Gobierno de Andalucía siempre claro que consigan la complicidad de en Hora Veinticinco les vamos a contar también lo que Bárcenas le he dicho al juez que está investigando el supuesto robo de documentos promovido por el anterior gobierno del PP ha reconocido que encargó a su chófer trasladar ciertos papeles desde la sede del Partido Popular al estudio de su mujer ese chófer fue al que la policía compró

Voz 0194 03:38 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:41 buenas tardes está en manchar ya la jornada de Liga en Primera División desde las siete y media juega en Girona y Getafe XXXIII de la primera parte no se ha movido el marcador empate a cero a las nueve jugarán Real Sociedad Alavés y también tenemos fútbol de Segunda división en la segunda mitad en Tenerife Tenerife cero Granada uno a las nueve Se jugará el mayor canas

Voz 12 05:55 es hoy Mar mi la mamá de Mujercitas Rodríguez Alice a todas muchos besos ediles que las quiero sé que serán

Voz 6 06:06 contigo y que combatirá Mujercitas yo creo que a uno le conecta con la Navidad

Voz 1915 06:10 y entonces tiene una cosa muy si de alguna manera entrañable para todos no tiene esa esa cosa que te lleva a la el sonido de los villancicos de la nieve de la familia del calor

Voz 13 06:25 el veinticinco de diciembre las doce del mediodía

Voz 14 06:28 la Mujercitas la ficción de la cadena SER para estas Navidades

Voz 6 06:32 es que Amis Mujercitas en apoyo húngaros cariño sabes que hace la Policía abajo se han robado los del quinto este fin de semana este fin de semana pues nos hemos enterado de nada menos otro ni ellos ni nadie se han enterado ahora que acaban de llegar de pasar unos días fuera

Voz 2 07:08 hora veinticinco

Voz 13 07:11 Pedro Blanco minutos queréis

Voz 1715 07:14 de minutos en Canarias así se resume un día algo más que tenso en Barcelona de un lado los CDR esos a los que tanto aprecia Torres decenas de encapuchados han protagonizado incidentes de relativa gravedad coincidiendo con la reunión del Consejo de Ministros enfrentamientos con los Mossos que han dejado doce detenidos esos de un lado del otro

Voz 4 07:37 les queremos felicitar por su magnífico ejercicio de coordinación con un solo centro de coordinación por su magnífico y excelente trabajo permitimos hacer un llamamiento

Voz 1715 07:48 bueno desde otro el Gobierno la ministra portavoz felicitaba las fuerzas de seguridad por el trabajo que han desarrollado hoy en Barcelona en fin el Consejo de Ministros reunido en esa ciudad lo que los más pero ventilados de independentismo interpretaron como una provocación en lo que el Gobierno ha defendido lo hemos escuchado en portada como un gesto de normalidad de afecto hacia Cataluña en fin resumen de Un día síntoma uno más un síntoma más de la anormalidad política instalada en Cataluña y por extensión en todo país pero la tarde nos ha dejado una manifestación una manifestación convocada por varios colectivos independentistas las decía Albert Prat arranque de Hora Veinticinco que el ambiente ha sido totalmente diferente al de la tarde al de la mañana volvamos a las calles volvamos a Barcelona al ver cuéntanos

Voz 3 08:35 sí exacto una protesta con un ambiente muy parecido a las manifestaciones pacíficas que las entidades independentistas convocan cada once de septiembre aunque la de esta tarde ha sido una imagen distinta opuesta radicalmente opuesta a la tensión que se vivía a pocos metros de aquí esta mañana esta tarde han salido a la calle familias enteras niños gente mayor con esteladas con pancartas y con un ambiente festivo reclamando la libertad de los políticos encarcelados bajo el lema Tu vemos el régimen del setenta y ocho una convocatoria en la que han asistido cuarenta mil personas según la Guardia Urbana

Voz 1715 09:08 gracias al ver este que van a escuchar es un sonido el sonido de un vídeo que se ha hecho viral a lo largo de la tarde un mosso discute con un agente rural

Voz 13 09:19 en el que se retire de preguntas y la funcionaria como él

Voz 1715 09:34 le pregunta sino exfuncionario como él la gente rural dice que si el policiales dice pues ponte de mi lado no del de esos hijos de puta literal yo defiendo la República le dice el agente rural que República ni qué cojones responde el mosso la República no

Voz 18 09:50 existe idiota este vídeo insisto se ha hecho viral ir está circulando con cierta

Voz 1715 10:00 densidad a través de las redes sociales bueno algo que no acudía hoy a Barcelona cargado de gestos de buena voluntad un intento de apelar a la afectividad como fórmula para ir recortando la distancia con una parte de la sociedad catalana

Voz 19 10:13 ya estoy aquí

Voz 11 10:16 trabajábamos bueno esta es la bodega

Voz 1715 10:18 a ellas en su regreso a Cataluña referente del nacionalismo antes de que una parte echar al mundo de la independencia incluso llegar hasta renunciar al propio Tarradellas en fin que el Gobierno ha decidido que el aeropuerto de Barcelona lleve su nombre Noruega contar Inma Carretero

Voz 0806 10:32 el aeropuerto de Barcelona será rebautizado con el nombre de Josep Tarradellas

Voz 20 10:36 es una decisión que transmite un mensaje de concordia de entendimiento y de diálogo el Consejo de Ministros además proclama pública solemnemente el reconocimiento y restitución de la plena dignidad del presidente Companys

Voz 0806 10:51 son las dos medidas de más carga simbólica para Cataluña de este Consejo de Ministros que se ha celebrado en un espacio absolutamente blindado La Moncloa ha querido destacar la exquisita coordinación de los cuerpos policiales que han hecho posible según dicen el desarrollo de la agenda completa del Gobierno concede mucha importancia a lo que ocurrió ayer a la reunión entre presidentes porque creen que fue muy positiva encuentran que el comunicado conjunto además abre un nuevo espacio para el diálogo en ese texto no aparece la palabra Constitución pero la ministra Batet defiende que es suficiente la referencia a la seguridad jurídica

Voz 1544 11:24 no hay seguridad jurídica sin respeto del ordenamiento jurídico esto es sin respeto a la Constitución al Estatuto de Autonomía de Cataluña y al resto de normas que se contemplan en ese en ese ordenamiento jurídico

Voz 0806 11:38 respondía así la ministra Batet que ha utilizado el castellano y el catalán en la rueda de prensa del Consejo de Ministro

Voz 1715 11:44 bueno Tarradellas Compains la política sentimental como estrategia de acercamiento en todo caso política estéril si uno mira hacia la de hecho que el líder del Partido Popular mantiene su crítica crítica contundente al Gobierno de Sánchez un día habla de humillación otro día el PP sitúa al PSOE al margen de la Constitución uno se descuelga con los ímpetus guerra civilistas de algunos hasta llegar a lo que ha hecho hoy acusará a Sánchez de ser un traidor

Voz 5 12:11 el centro de mando del independentismo catalán ya está en el Palacio de la Moncloa un acto de negociación con quién tiene secuestrado a los catalanes es un acto repugnante de por sí pero si lo protagoniza un gobierno

Voz 1715 12:31 es un acto de traición el líder de Ciudadanos estaba hoy en Barcelona tal vez Rivera ha vuelto a pedir al Gobierno que aplique ciento cincuenta y cinco para lo que dicen en ciudadanos tomar el control de una comunidad descontroló

Voz 3 12:42 esto tiene una salida y se llama democracia se llama votar señala poner urnas señor Sánchez usted viene a Cataluña usted bien hundía rodeado de policía va pero los catalanes que aguantan cada día a Torra no tienen esa protección por su culpa porque usted no es capaz de aplicar la Constitución señor Sánchez elecciones ya

Voz 1715 13:00 si la Generalitat hoy al navegando entre dos aguas por un lado ha condenado la violencia vivida esta mañana en algunos puntos en Barcelona por otro ha vuelto a hablar y no es la primera vez que se hace por cierto de infiltrados de posibles infiltrados en las protestas la portavoz del Gobierno catalán es el

Voz 0809 13:16 sí que hay momentos en que la propia ciudadanía el propio movimiento independentista pues ha reposado cualquier intento de incidente que en algunos parece pues la información que tenemos que podrían ser infiltrados

Voz 1715 13:27 bueno infiltrados sin embargo lo más importante del Consejo de Ministros de hoy del que se ha celebrado en Barcelona en Cataluña no tiene que ver tanto con Cataluña ni con el independentismo sino con todos los demás también los catalanes claro por qué porque habéis aprobado la subida del Salario Mínimo Interprofesional una subida muy importante se ha aprobado también la subida pactada en su momento por el gobierno del Partido Popular con los sindicatos la subida de los sueldos de los funcionarios Rafa Bernardo

Voz 1762 13:59 dos millones y medio de trabajadores con bajos salarios y dos millones y medio de empleados públicos según los cálculos del Gobierno se verán beneficiados desde comienzos de dos mil diecinueve por la subida del Salario Mínimo un veintidós coma tres por ciento y la subida de las retribuciones de los empleados públicos un dos con veinticinco por ciento cifra esta última que puede ir a más según vaya la productividad de la economía recordaba la ministro de Función Pública Meritxell Batet

Voz 1544 14:18 por tanto será cada administración quién eh llegue a acuerdos con sus organizaciones sindicales acuerden cómo se distribuye este cero veinticinco también se regula un máximo de un cero veinticinco por ciento de retribución variable cuyo porcentaje final vendrá determinado por la evolución del PIB

Voz 1762 14:37 además el Gobierno ha prorrogado hasta dos mil veintiuno el límite legal para privatizar completamente Bankia con el objetivo de recuperar el máximo posible de las ayudas aportadas también ha prorrogado la gestión pública de las autopistas de peaje en concurso hasta finales de dos mil veintidós también de carretera se dedicarán más de cien millones a mantenimiento y obras en distintas vías de Cataluña Isabel a puerta gastar más de mil millones en los próximos años en carreteras en Canarias de industrias ha dado luz verde al acuerdo de medidas para compensar al sector de la minería del carbón por el cierre de explotaciones de formación un gasto de trescientos cincuenta millones de euros en tres años dedicado a la capacitación de trabajadores ocupados en todo el país

Voz 1715 15:11 es bueno para ir cerrando este capítulo hablemos de Andalucía del anuncio de un acuerdo programático entre PP y Ciudadanos un primer paso antes de cerrar la composición de la Mesa del Parlamento ir la composición del Gobierno los dos partidos quieren hacerlo la próxima semana ya se lo contaremos vamos a Sevilla Alfredo guardia ente

Voz 21 15:29 las medidas de ese acuerdo estará separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido sean imputados formalmente por delitos de corrupción un proyecto de reforma del Estatuto para la supresión de los aforamientos además se estudiarán reformas en la radio televisión pública se propone un gran acuerdo contra la violencia de género con dotación presupuestaria suficiente Juan Manuel Moreno PP Juan Marín Ciudadanos

Voz 7 15:48 yo ya puedo decir que hemos alcanzado esta mañana un acuerdo programática que en una primera parte en torno a veinte medidas que van a ser las primeras medidas que vamos a poner en marcha en el gobierno del cambio en los primeros cien días

Voz 1715 16:02 después de cuarenta años cuarenta y dos mil doce

Voz 8 16:05 está el Partido Socialista eh pues va a estar en la oposición es el objeto de acuerdo y por lo tanto no era fácil

Voz 21 16:14 pero ser boxeo reitera en un comunicado que no será un obstáculo para un futuro gobierno pero tampoco cómplices de la continuidad del socialismo en Andalucía con otras siglas la formación está a la espera de una nueva reunión con el PP para contar con representación voz y voto en la mesa Dragan

Voz 1715 16:28 ahora esta tarde les hemos avanzado en la SER el contenido del informe sobre venta de armas en el primer semestre del dos mil dieciocho venta de armas en nuestro país los hemos fijado en Arabia Saudí y hemos visto al fijarnos en ese país que sea triplica

Voz 1915 16:41 a la venta de ese entre enero y junio de dos mil dieciocho España exportó a Riad armamento por valor de ciento ochenta y cuatro

Voz 1450 16:48 millones de euros tres veces más que en el primer semestre de dos mil diecisiete es lo que se recoge en el informe exportaciones españolas de material de defensa elaborado por la Secretaría de Estado de Comercio y hay que ha tenido acceso la Cadena Ser que se vendió Arabia Saudí dos aviones de transporte Vigilancia Aduanera proyectiles plataformas para morteros Bale dos morteros y granadas de mortero de varios calibres munición ligera el periodo al que hace referencia a este informe el primer semestre de dos mil dieciocho incluye los últimos cinco meses y una semana del gobierno de Rajoy así como los primeros veinticuatro días del Gobierno de Pedro Sánchez en ese periodo en las ventas de armamento en general se redujeron un dieciséis por ciento pasando de los más de dos mil millones del primer semestre de dos mil diecisiete a mil setecientos cinco sin embargo Arabia Saudí no sólo triplica las compras que suponen un diez por ciento de todo el armamento exportado por España sino que se coloca como tercero en el ranking de principales clientes por delante de países como Francia y sólo por detrás de Alemania y Reino Unido Hora veinticinco

Voz 6 19:02 la pena ser

Voz 1715 19:11 diecinueve en Canarias operación Kitchen ya saben el plan de la anterior gobierno del PP para quedarse robar documentos de Luis bajo a Luis Bárcenas momentos de Pepe el ex tesorero del Partido Popular ha declarado hoy ante el juez que está investigando es robo de papeles su supuesto robo de papeles reconocido Luis Bárcenas que pidió a su chófer que trasladar alguno de esos documentos desde el PP hasta un estudio de su mujer recuerden que hace ya algunas semanas supimos que el Ministerio de Interior Fernández Díaz decido echar mano de los fondos reservados para pagar al chófer de Bárcenas a cambio de que se quedara con algunos de esos documentos Miguel Ángel Campos buenas tardes

Voz 1450 19:48 las tardes Bárcenas dice que el chófer Sergio Rios pudo sustraerle los Veintisiete documentos cuando llevó la documentación para ponerla a buen recaudo entre esa documentación a la que Bárcenas ha restado importancia que creía que estaba en poder del juzgado se encuentran gastos en trajes de Mariano Rajoy supuestamente pagados en B otros documentos sobre la caja negra anotaciones que refuerza tan la existencia de la supuesta mordida de al menos doscientos mil euros para la campaña de Cospedal en Castilla La Mancha al finalizar su declaración y con una sonrisa Pedro Bárcenas se ha dirigido la acusación para decirles encontrando dos discos duros dando a entender que sus ordenadores sí que había información relevante sobre el Partido Popular Se desconoce si alguien hizo una copia antes de destruir

Voz 1715 20:30 el juez de la Audiencia Nacional García Castellón ha decidido dar un impulso a la investigación de la financiación del PP de Madrid en la época en la que lo presidía Esperanza Aguirre ya de momento Miguel Ángel ha pedido información sobre varias empresas relacionadas con esa parte

Voz 1450 20:42 el juez ha solicitado toda la información bancaria societaria de siete empresas proveedores de servicios al PP así como la relación de bienes de Juan Miguel Madoz hijos en Miguel Alonso gerentes de algunas de ellas también el detalle de la relación comercial de la empresa Indra con todas las proveedoras del PP porque los investigadores sospechan que Indra abonaba a estas empresas parte de los gastos en que incurría han por organizar actos del Partido Popular a cambio de contratos con la Comunidad de Madrid Se trata de un impulso la investigación de la financiación ilegal del PP regional en el periodo dos mil diez dos mil catorce mientras era presidido por Esperanza Aguirre

Voz 1715 21:18 hoy todavía no lo he dicho gracias Miguel Ángel felina vida igualmente eh la primera persona a la que le felicito en Navidad en antena y luego habrá una segunda que no precisará vítores la dirección Instituciones Penitenciarias ha decidido acudir a la Fiscalía para denunciar lo que considera que es una huelga encubierta de los funcionarios de las últimas semanas se han ido acumulando bajas médicas en decenas de prisiones y eso es lo que ha llevado a la dirección de ese organismo acudir a la justicia no Terradillos buenas

Voz 0125 21:44 es buenas tardes en total más de diez centros penitenciarios que denuncian a la Fiscalía las bajas que se están dando de forma masiva en los últimos días por falta de funcionarios de vigilancia en el escrito al que ha tenido acceso la Ser reclaman que el Ministerio Público investigue estos hechos por si son constitutivos de delito porque a su juicio ha habido un abandono colectivo del servicio según los datos que maneja Instituciones hay más de treinta centros afectados cuatrocientas bajas diarias que han tenido lugar durante los últimos cinco días según fuentes de Instituciones Penitenciarias dos prisiones han tenido incluso que suspender las comunicaciones habituales y regladas entre presos y familias por falta de personal por esta huelga encubierta según Prisiones

Voz 1715 22:27 bueno hoy en la segunda hora de Hora veinticinco vamos a escuchar a alguien que esta semana sorprendía a todo el mundo para anunciar el final de su proyecto el final de un restaurante apenas unas semanas después de conseguir la tercera estrella Michelin Sara

Voz 23 22:43 hola Pedro si Dani García que ha decidido cerrar su restaurante vamos a charlar un ratito con él en la sección de Gastro pero antes Pedro queremos analizar las nuevas formas de consumir música tú recuerdas cuando no sabían no sabíamos de memoria el orden de las canciones de un CD o cuando íbamos corriendo a la tienda cuando salía un disco nuevo para que no se agotara porque eso un acuerdo que ese agotador grandioso de los conciertos en porque me gusta el porte cuatro quiero la última parte eso verdad bueno pues ahora por ejemplo

Voz 24 23:11 y no que no se gestos

Voz 1880 23:20 este es sólo un caso más Amaya Romero estrenó un nuevo lugar el martes en diez horas el vídeo de este tema que Amaya colgó en Instagram consiguió medio millón de Lights el consumo de música digital en España el móvil en el ordenador en cualquier tipo de plataforma o red social es ya el doble que el de música física sobre estas nuevas formas de hacer en el mundo de la música vamos a hablar a partir de las nueve

Voz 6 23:41 eso que feliz Navidad para venga gracias

Voz 1715 23:45 la tertulia de luego la Navidad Juan Carlos Jiménez Carmen del Riego Milagros Pérez Oliva Éstas son para ella las claves del

Voz 1587 23:51 venga parece que en la política española los hechos cuentan cada vez menos lo que cuenta es la interpretación y por eso la principal batalla del día de hoy es por el control del relato de lo ocurrido se desprende que cualquiera que hubiera sido el protocolo de la visita de los acuerdos adoptados en el Consejo de Ministros Ciudadanos y el PP tuvieran sostenido igualmente que el Gobierno ha claudicado y que sea humillado ante los enemigos de España también hay la sospecha de que cualquiera que hubiera sido el resultado de las movilizaciones seguirían insistiendo en la necesidad de aplicar el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución para afrontar el clima de violencia con el que según ellos los independentistas tienen secuestrada Cataluña lo este relato pretende no es sólo desgastar y desbancar si puede al Gobierno de Pedro Sánchez sino utilizar este mecanismo constitucional para romper definitivamente el pacto que consagró el Estado de las autonomías en España

Voz 1715 24:50 así hemos llegado a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 6 25:03 corre si tiramos toallitas húmedas por el váter aunque las toallitas sean biodegradables tardan tanto en deshacerse que atascan las tuberías nuestro medio ambiente

Voz 26 25:14 por eso las toallitas a la papelera Súmate al reto del agua

Voz 6 25:18 Canal de Isabel Segunda

Voz 1915 25:57 de Valencia gracias Antonio y la justicia ha dado su respaldo a Madrid central el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado los recursos presentados por la la Comunidad y el PP de Madrid a los que pide cooperación por el interés general de los ciudadanos en este caso para rebajar los niveles de contaminación el Ayuntamiento de Madrid celebra la decisión el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible José Manuel

Voz 28 26:17 recibimos de manera muy positiva que el TSJ en este caso decida no escuchar a aquellos que querían devolvernos al pasado que querían llegar el centro de Madrid de tráfico y de contaminación

Voz 1915 26:28 pero el Gobierno regional insiste en que la capital no ha actuado viene la implantación de Madrid central y confía en que la justicia acabe dándoles la razón el vicepresidente Pedro Rollán hace unos minutos aquí en La Ser en La Ventana de Madrid Madrid

Voz 29 26:41 pues el Ayuntamiento estamos jugando si se me permite la expresión al escondite porque solicitamos que nos facilitaran el expediente supone junto la alcaldesa no reinicio a la propia página web es que te lo que decía en la página web del Ayuntamiento era total del expediente ni tampoco está mal todos los informes

Voz 6 27:06 el mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner disfruta de nuestros espectáculos con sus personajes favoritos del uno de diciembre al siete de enero on line desde veinticinco con noventa en Parque Warner punto com

Voz 1915 27:37 lo hace matriz ocho y veintisiete la Asamblea ha aprobado esta tarde los presupuestos de la Comunidad para el año que viene los últimos de esta legislatura con los votos a favor de PP y Ciudadanos

Voz 30 27:47 el resultado final como todos se desconocen son unos presupuestos para dos mil nueve por un montante total de veinte mil setenta y dos millones de euros

Voz 1915 27:56 veinte mil millones de euros los más grandes de la historia según el Gobierno regional unos halagos que también han llegado de Ciudadanos la formación naranja ha presumido de hacer política útil pero para PSOE y Podemos Se trata de unos presupuestos que sólo fomentan la precariedad Ángel Gabilondo y Clara Serra

Voz 26 28:11 estamos sin consenso acabaremos y es una lástima porque yo creo que se pueden encontrar muchísimos más acuerdo si creamos las condiciones para es pues las

Voz 31 28:21 parece la consolidación efectivamente de una legislatura perdida y nos parece que consolidan no sólo una legislatura perdida sino una década perdida para los madrileños y las madrileñas

Voz 1915 28:30 descontento en este caso en la derecha por los presupuestos de la capital que también se han aprobado esta mañana las cuentas se pactaron el pasado mes de noviembre entre Ahora Madrid y PSOE hoy

Voz 0919 28:39 dado XXXVIII enmiendas pero ni una sola de Pepe

Voz 1915 28:41 eh y Ciudadanos sus portavoces Íñigo Henríquez de Luna y Begoña Villacís

Voz 32 28:45 este presupuesto es el epitafio perfecto de un proyecto que ha sido un fracaso

Voz 1715 28:50 político ya ya no económicos

Voz 33 28:52 con ustedes el ejemplo del cinismo político ha llevado a la enésima potencia ustedes tan desconsiderado a la mitad los madrileños que estamos en esta ceda los afectados por las

Voz 1915 29:02 venta de tres mil viviendas del Ivima un fondo buitre consideran indignante que la Fiscalía haya solicitado el archivo de la causa el ministerio público que en el pasado vio múltiples ser irregularidades en el proceso considera ahora que no son constitutivas de un delito la portavoz de la Plataforma de Afectados Sonia Martí

Voz 6 29:17 y también la de la pública supone vender

Voz 34 29:20 es el último recurso no voy a la ciudadanía que hay personas que no pueden pagar otra cosa que no sea ese esa vivienda pública aquí también la belleza no sé es que no no entiendo entendemos que mensajes tan tratando la ciudadanía y luego nos llevamos las manos a la cabeza no cuando hay personas que toman decisiones de incluso quitarse la vida

Voz 1915 29:41 llegamos a las ocho y media con siete grados en el centro de Madrid que pasen buen fin de semana años

Voz 0919 30:12 vamos a disfrutarla dotarla porque no volver a ver fútbol de Primera División hasta el día tres de enero in claro tantos días sin pudor alguno va a tener un

Voz 0194 30:21 síndrome que vamos tendrán que medicarse más de uno va a tener que médicas dedica

Voz 0919 30:24 disfrutar de esta jornada que comienza hoy con dos partidos uno está en juego ya en el descanso se enfrentan el Girona y el Getafe vamos a ver cómo se ha llegado a los primeros cuarenta y cinco minutos Dani Torrente buenas tardes

Voz 10 30:37 hola Gallego pues partido con pocas ocasiones en esta primera parte humano Manu de Portugal bajó muy viene Soria sería algo

Voz 36 30:45 barrio está al lado están ya los jugadores Senel

Voz 10 30:48 hemos esta es la segunda parte cero pero aquí

Voz 0919 30:51 a las nueve se jugará en Anoeta el Real Sociedad Alavés luego nos damos una vuelta por allí también tenemos fútbol de Segunda División desde las siete están jugando Tenerife Granada manoplas Juani como estaba buenas tardes

Voz 36 31:03 hola buenas tardes Gallego está el partido en su recta final está sufriendo el líder ante el Club Deportivo Tenerife pero está ganando está imponiéndose gracias a un tanto en la primera parte que marcaba puertas Con este resultado seguiría el Granada A cuarenta puntos en el Rodríguez López tristeza por el partido que está siendo el conjunto local Tenerife cero Granada uno

Voz 0919 31:19 a las nueve Se va a jugar también en Segunda División el Mallorca Nàstic vamos a estar enseguida también en Abu Dhabi donde mañana el Real Madrid juega la final del Mundialito ante la Alai el Real Madrid que está jugando en baloncesto en la Euroliga en Alemania en la cancha del Bayern está ganando veinte XXXV el equipo blanco se enfrentan a el que ha sido la revelación en estos primeros partidos de la Euroliga pero por el momento los de Pablo Laso arriba sin problemas en el marcador y como siempre en el inicio del programa vuestros mensajes de Whatsapp ya podemos decir ya que estamos

Voz 6 31:54 hola corazón que dada

Voz 37 31:56 yo llamo para decir lo que pase y una una fiesta G estupenda porque claro yo comprendo que vosotros sois Majo o Bendtner el Inter de niños chiquitos y tal pues eso porque lo pasé muy bien que lo disfruta del Ike en fin pero que tenga mucho cuidadito con el consenso como en por favor no puede ser llama esto él tenéis que educar a vuestros hijos como una a un esmero en este tema eh porque yo entendí estamos hechos polvo este planeta ya no pueden más eh así por favor un consumo muy muy responsable y querer los mucho a vuestros hijos que es lo único que vale el cariño y el amor que les Rey dejaros llave tanto regalito y tanta por y en fin eso que la pasáis bien y que lo pasáis bien ya está al yo asquerosa darles

Voz 0919 33:43 la señora Carme ha felicitado a todos así que empezamos venga

Voz 39 33:48 Eto'o buenísimos Wii U

Voz 0919 34:01 muy íbamos a empezar en Abu Dhabi mañana por la tarde el Real Madrid juega la final del Mundialito claro favorito favoritismo del equipo de Solari que hoy en la previa ofrecía rueda de prensa con Sergio Ramos que ha sido el gran protagonista de esa rueda de prensa cuando un compañero iba a hacerle una pregunta a Sergio Ramos Sergio Ramos esperaba que la pregunta fuera de Mourinho

Voz 6 34:28 bueno pasó esto el otro nombre propio uno

Voz 17 34:32 no no era mucho pero a una velada de así enviarle comenzar estos cuatro haya confesado no el eje te pregunta formó tenerlo aquí en la que tú creas no prioritarias tú ya preso pero que no hay la nuera de Bou pero me lo ha puesto a ver el peruano restaría quemo volviera al Real mal se ha hecho cambiar lo totalmente SL tanto totalmente porque el el cual es igual hecho pregunta injusta ya que a mí sí yo no soy nadie para decidir qué entrenador viene a mí el que está y ahora yo importante el capitán del Madrid al que le tengo que creer que los capitanes del civismo que entrenador pasa por la boda para el Real Madrid está decisión no corren adelante llevamos cinco años y seguís hablando de Mou porque es un personaje que verdad muchísimo a nivel de marketing del todo lo ha ganado todo y seguís hablando entrenador hay que tener respeto al al entrenador actual y a los que hemos tenido no sale tiene ahora Solari vamos a ver la tapa mañana tenemos la posibilidad de ganar un título seguiremos hablando de yo no voy a entrar en ese juego la verdad Wii U

Voz 0919 35:43 no era espíritu dio un ambiente navideño del que había en esa rueda de prensa precisamente no le ha gustado mucho a Sergio Ramos el tema Mourinho Javier Herráez buenas tardes

Voz 26 35:55 qué tal Gallego buenas tardes bueno él sabía perfectamente que lo íbamos a preguntar por por Mourinho y cuando ahora con Fernando Burgos evidentemente pues sabe que todo lo que estábamos allí pues a un compañero

Voz 36 36:05 va a ser otro el que preguntara por Mourinho porque éstas

Voz 26 36:07 ante la arrastra desde hace eso cinco años no estuvo tres en el Real Madrid no dejó indiferente a nadie no algunos les gustó a pocos y a muchos no les gusta tanto bueno en fin es el técnico o el técnico del United ahora está en el paro ojalá tenga trabajo pronto porque todo el mundo debe trabajar también Mourinho y apoyar un poco de pose no gallego hay entre entre todos porque sabíamos perfectamente que esa pregunta iba a caer ya se ha contestado Sergio Ramos que ya está cansado de del tema

Voz 0919 36:36 no no ha querido entrar no ha querido entrar quizá también tiene que ver que cuando se le preguntó por Conthe la mano

Voz 40 36:43 Tura dejó una frase que a lo mejor en el club lo no no gustó demasiado

Voz 0919 36:50 pero bueno aparte de Mourinho centrémonos en lo de mañana Solari repite equipo puede haber novedades en ese partido donde el Real Madrid es claro favorito Javi

Voz 26 36:59 si bien informadas por cierto del asunto aquel de lo que dijo en el Nou Camp y la mano dura Sergio Ramos sí para mañana muy favorito el Real Madrid el equipo es un equipo pues si con todo el respeto menor todo el mundo pensará que vaya semana para el Real Madrid que eliminaba un equipo japonés exima que va a ganar si todo va bien a un equipo local El Alain y evidentemente pues si es cierto pero va a coger aire en Madrid le viene muy bien este torneo lado Solari de un futbolista que juega poco que es importante del que tampoco quería hablar Sergio Ramos de Isco se lo torció el gesto cuando le han preguntado por Isco que tampoco es un poco no no es de su si es de su bando porque esa capitán del Real Madrid pero no es tan afín como otros futbolistas escuchamos lo que ha dicho por cierto Solari que hoy ha estado muy bien le quiere

Voz 9 37:42 Cancellara grupo me parece un acierto porque es un gran club

Voz 26 37:44 esta Isco Alarcón esto ha dicho el técnico argentino sobre el XXII del Madrid

Voz 17 37:48 lo vi muy bien el otro día Isco el parte lo veo muy bien entrenando a él en particular Pay con respecto al al resto de los jugadores el cuerpo técnico estamos felices con cuando los jugadores están la mayoría de ellos disponibles hice además de estar disponibles cuando lo hacen lo hacen bien o sea que están a alto nivel competitivo se dificulta las decisiones porque se suma gente a la lista pero se facilita

Voz 0919 38:10 el trabajo de todo a la hora de a la hora de competir

Voz 26 38:13 mañana once de gala recordemos que Asensio hoy se confirmó la decisión que tiene rotura muscular del bíceps femoral estará un mes de baja jugará Llorente en el centro del campo Casemiro la segunda parte y arriba Lucas Vázquez Benzema y el galés Gareth Bale que marcó tres goles en las semillas

Voz 0919 38:28 tal Javier Herráez que con Antonio Romero nos contarán mañana en Carrusel esa final del Mundialito un abrazo Javi muchas gracias hasta luego las Sochi XXXVIII esto es Hora veinticinco Deportes en la SER que pasa

Voz 1715 39:17 y

Voz 0919 39:24 en juego primera división cincuenta y tres minutos de partido Girona cero Getafe cero y en Segunda División ochenta y cuatro de partido Tenerife cero ya era nada uno y el Real Madrid está jugando en la Euroliga en Alemania con el Bayern de Munich Bayern XXIX Real Madrid cuarenta y tres victoria holgada por ahora de los de Pablo Laso vamos con lo de mañana mañana hay un partido interesantísimo Quatre cuarto en el Metropolitano Atlético de Madrid Espanyol y en ese partido todo el mundo va a hablar de Lucas Hernández que no va a estar en el partido porque está lesionado pero o Pedro Fullana buenas tardes muy buenas el Atlético les sigue dando vueltas a lo que pasa Joy Simeone tomaba la palabra si el Atlético ha iniciado

Voz 9 40:07 la carrera para convencer a Lucas que se tiene que quedar busca dinero para conquistarlo y que siguen enero porque el problema es mayúsculo Simeone ha dejado en papel mojado el comunicado del Atlético de Madrid porque ha dejado claro que hay caso Lucas y que hay que convencer al futbolista para que se quede y ahora le pasa la pelota a la entidad hablé con él

Voz 1493 40:27 el clubs saben lo que pienso que me gustaría día está con nosotros ofrecemos Luca tenemos porel el normal aparentemente quieren pagar su cláusula es un club muy importante trabajo

Voz 9 40:51 bueno pues el trabajo que haga el club con Lucas para que se quede como está la situación hace falta dinero dinero que no hay que hay que buscar y por si las moscas el argentino mira hacia la grada para que mañana le den todo el cariño que puedan al francés

Voz 6 41:04 por si ayuda a que se quede

Voz 1493 41:07 en cuanto a lo de Lucas le dije que creía que mañana también la gente sentirá Lucas el afecto que tiene con el que mejor reflejarlo hombre jugar ahí que el club que siempre ha sido el club ha dado todo lo que dado siempre es la mejor

Voz 0919 41:26 podemos porque mañana lean lean un homenaje en el partido a Gabi no habrá homenaje tras el partido ha

Voz 9 41:32 a Gabi veremos finalmente amén cuál es la reacción del público al protagonista de esta semana que no ha sido Gabi

Voz 36 41:36 sido Lucas en la alineación del Navy improvisación atrás de nuevo no si otra vez con Lucas

Voz 9 41:42 con Saúl de lateral zurdo porque no está a Lucas tampoco está Filipe no está Jiménez no está alemán no está Diego Costa así que Saúl lateral áreas también el lateral derecho Rodrigo con Thomas en el centro del campo caen dicha arriba con Griezmann y otra vez chavales en la convocatoria hoy ha tenido que convocar a cuatro Diego Pablo Simeone para enfrentarse a un Espanyol que avanzó su viaje

Voz 36 41:59 ayer a Madrid ha entrenado en Valdebebas para evitar los problemas para salir de Barcelona

Voz 9 42:05 lleva cinco derrotas consecutivas pero ojo es el único equipo que ha ganado en el Wanda Metropolitano desde que se inauguró en la Liga

Voz 0919 42:12 gracias Ana mañana a las seis y media Camp Nou Barça Celta en el Barça hoy tomaba la palabra Valverde le han preguntado por el nuevo fichaje por la cantera ya ha dejado un mensaje Raúl González que mañana va

Voz 36 42:25 va a ser portada en algún sitio buenas tardes Gallego muy buenas pues sí normalmente Valverde no suele dejar grandes titulares pero hoy en rueda de prensa ha preguntado mucho por Murillo y sobre si su fichaje supone un portazo para las aspiraciones de los centrales del Barça B escucha le porque hoy no tiene desperdicio

Voz 8 42:42 no yo creo que sería conveniente no hacer demasiada demagogia de todo ese tipo de cosas porque entendemos que hay que tener una un espacio para que jugadores del B vayan entrando pero tampoco se puede escapar que teniendo cuenta la exigencia que tenemos nosotros no podemos jugar con cuatros

Voz 6 42:55 defensas de que están jugando en Segunda B en Primera

Voz 1450 42:57 prisión en Champions no quiere demagogias

Voz 36 43:00 gallego llegó hoy para mañana entran Schumi Miranda precisamente del Barça B en la convocatoria vuelve también Nelson Haedo y los que no han entrado finalmente son Sergi Roberto y mal com

Voz 0919 43:09 vamos a preguntar también por el Celta Paula Montes que está en mitad de la tabla no se sabe si iba a ir hacia arriba o hacia abajo buenas tardes

Voz 1694 43:15 qué tal Gallego buenas tardes pues no prevé demasiados cambios Miguel Cardoso para el Camp Nou tiene la única baja por sanción de yo nunca que cubrirá Roberto o más han fuera de la convocatoria una jornada más han quedado nadó ya Roncaglia entre More júnior Alonzo Gee otro de los cambios que duda y que podría efectuar el técnico portugués estaría en el centro del campo dando entrada a los gota que se recuperaba la semana pasada o a Fran Beltrán los ligues buscan como ya hicieron el año pasado puntuar en el Camp Nou

Voz 0919 43:41 y un rápido repaso también a las novedades de otros dos partidos de mañana a la una en el Villamarín Betis Éibar Manolo Aguilar buenas tardes hola qué tal Gallego

Voz 11 43:50 un gran ambiente con algunas bajas en el Betis júnior guardado que estaba lesionado ha dejado fuera Quique Setién a Sergio León Milburo de voz con una nota que ya la puesto Setién al año

Voz 42 44:00 eh yo les protegía hundía así tal cual viendo las cosas con perspectiva que yo recuerdo cómo estaba el Betis cuando llegamos nosotros y le veo ahora y ha sido este año

Voz 11 44:17 me pones de un diez por su parte Mendilíbar asegura que le va a dejar el balón al Betis que por eso no tiene problemas que no va a hacer muchos cambios Gicquel hace falta ganar porque no lo hace desde la victoria

Voz 36 44:28 frente al Madrid

Voz 40 44:29 hombre un diez nueve y medio

Voz 0919 44:33 no hubiera estado mal pero un diez diez esa matrícula honor pero bueno es Quique Setién en San Mamés Athletic de Bilbao hay adalid novedades Diego González ahora

Voz 11 44:43 ah pues otra final más gallego para el Athletic así va a ser hasta que consiga salir del lío en el que está Garitano no lo va a hacer muchos cambios en el once quizá de entrada ese posiblemente repita del banquillo el conjunto rojiblanco puede salir mañana el descenso por lo menos hasta que el Villareal juegue ese partido aplazado de esta jornada Garitano lo tiene claro ni antes deberíamos

Voz 0194 45:00 estar nerviosos Mi ahora debemos de estar tranquilos porque la situación es es muy difícil tenemos que jugarnos siendo conscientes de de que tenemos que estar tranquilos para jugar pero también responsabiliza a dos de que sumando juntos

Voz 11 45:13 el Valladolid de Sergio González viaja a Bilbao con diecinueve jugadores haciendo un gran arranque a domicilio posiblemente repita once puede caber una novedad la entrada de Borja por delante de los dos centrales el partido lo va a pitar Sánchez Martínez

Voz 0919 45:24 le gracias Diego vamos al fútbol en directo cómo está ese Girona Getafe vaya parado que ha hecho por cierto el portero del Geta Dani

Voz 10 45:33 falta adonde Soria al remate de Bernardo que también ha hecho un buen remate de cabeza un buen giro con el cuello del defensa colombiano Soria como digo sigue salvando al Getafe aquí en Montilivi se va animando el partido poco a poco minuto sesenta Girona cero Getafe cero

Voz 0919 45:47 en catorce minutos comienza en Anoeta del Real Sociedad Alavés

Voz 37 45:52 Roberto Ramajo

Voz 11 45:53 muy buenas estamos Daniel sí porque estamos aquí en medio de la chistorra y la sidra hoy es el día de Santo Tomás aquí en Donosti en Guipúzcoa un día muy clásico y aquí fuera nosotros no hemos podido mover mucho pero se están poniendo tibio los seguidores de la Real Sociedad antes de este derbi vasco frente al Alavés que llega con novedades en los onces de ambos conjuntos el arreón sería cuatro novedades importantes Llorente ya anunció

Voz 9 46:15 entre los todo de certeza al once inicial

Voz 11 46:17 en el conjunto Baba zorro al once inicial entran sobrino Borja Bastón y Wakaso el choque arranca a las nueve de la noche el AVE si gana puede dormir en puestos de Champions Larrea Si pierde terminar el dos mil dieciocho con un punto de ventaja sobre el descenso

Voz 0919 46:32 a Torra con prudencia Roberto si la chistorra

Voz 11 46:34 ahora se come bien la sidra con prudencia las doce en Segunda División

Voz 36 46:39 a punto de terminar el Tenerife Granada con gol manos gol dos del Tenerife acababa de marcar el conjunto blanquiazul lo ha hecho yo en el tiempo de prolongación veníamos contando que estaba sufriendo otra nada estaba sufriendo líder que se va a dejar dos puntos en el tiempo de prolongación cuatro había prolongado el árbitro de la contienda que el segundo de estos minutos ha marcado el colombiano Joao que pone el empate ya hace justicia Tenerife uno Granada uno

Voz 0919 47:03 ya atención que tenemos gol también en Girona Dani

Voz 43 47:07 bueno Pepe Ángel la puso Antunes en el área pequeña Ángel de primeras con el interior la puso lejos de bueno que no pudo hacer nada se adelanta El Getafe Montilivi yo no cero Getafe uno así

Voz 0919 47:21 qué gana el Getafe en Girona empata el Tenerife con el Granada dentro de unos minutitos también se jugó otro partido de Segunda división entre el Mallorca y el Nàstic vamos a ver si ambiente Pedro Morla hola