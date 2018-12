Hora 25 (21/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

jornada de movilización y de protesta en Cataluña con enfrentamientos por la mañana coincidiendo con la celebración en Barcelona del Consejo de Ministros doce personas han sido detenidas y más de setenta han sido atendidas fundamentalmente por contusiones y golpes Éste es el balance policial el político en la voz de la consejera él Sartori que cree que para anuncios estéticos y sectoriales no hacía falta todo esto

Voz 0809 01:03 no acabamos de entender muy bien la necesidad de hacer el Consejo de Ministros ha contra las consecuencias que ha tenido para la movilidad en Cataluña a esta decisión de hacer un Consejo de Ministros que claramente tampoco tenía un peso muy específico las decisiones que tenían que ver con temas que afectan a la sociedad catalana

por la tarde en Barcelona en la manifestación Independent esta se ha desarrollado con normalidad de forma pacífica y festiva a las diez con Sastre repasaremos cómo ha sido la jornada en la calle las decisiones del Gobierno en el Consejo de Ministros que han incluido la subida del salario mínimo y del sueldo de los funcionarios que ampliaremos la valoración de la Generalitat les contaremos también las veinte medidas que han pactado PP y Ciudadanos en Andalucía en el marco del acuerdo programático al que han llegado y que se pondrá en marcha en los primeros cien días de gobierno

Voz 1454 01:52 ha sido la segunda vez esta semana después del caos vivido entre el miércoles por la noche y hasta esta mañana porque se observaron varios en las pistas cien mil pasajeros se vieron afectados por esa medida el cierre de esta tarde ha sido de un par de horas respecto a la investigación abierta que ese sabe corresponsal Begoña Arce

Voz 0273 02:07 el autor o los autores de este sabotaje aún no han sido detenidos la policía desahuses asegura estar siguiendo varias pistas de admite la posibilidad de que se trate de una protesta de los defensores del medio ambiente las fuerzas de seguridad

Voz 1454 02:20 descartando que el incidente sea un acto de terror

Voz 0273 02:22 mismo y mientras los afectados se quejan del trato recibido por las aerolíneas e intenta reclamar sus derechos de sindicato de pilotos y otros organismos de aviación han pedido al Gobierno medidas duras contra el uso de drones también la ampliación inmediata de las zonas de exclusión entorno a los al

declara ante la juez el asesino confeso de la joven Laura lo hace una hora más o menos que empezado esa comparecencia esta mañana la abogada de la familia ha anunciado que pedirán prisión permanente revisable Radio Huelva Ana Gil más de diez horas estado el autor confeso del crimen de Laura al último Bernardo Montoya esperando para declarar ante el amor a la juez que instruye el caso en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno Valverde del Camino Se desconoce si detrás de esta tardanza ha estado en la propia agenda de la juez o el hecho de que su primer abogado asignado renunció hoy mismo a su defensa ahora queda por saber la situación procesal en la que va a quedar Montoya es decir si se decreta su ingreso en prisión y qué cargos se le imputa Open Arms ha rescatado hoy a casi trescientas personas en el Mediterráneo celebraban sólo veinticuatro horas operando de nuevo en la zona han encontrado tres casos de ellas en peligro de naufragio según ha informado la propia ONG ahora se encuentran con el problema de siempre a qué puerto podrán llevarles y esta noche cambiamos de estación del otoño al India a las veintitrés ven tres entraremos en el invierno nos contaba nuestro meteorólogo Jordi Carbó a las ocho que no vamos a estar los próximos días ante una situación invernal salvo por las nieblas a primera hora que no dejarán un ambiente frío es ahora el que van a desaparecer el domingo entre el sábado y el martes el ambiente será suave y el tiempo soleado en el Cantábrico el Mediterráneo y Canarias habrá máximas de entre quince y veinte grados a partir del día de Navidad las temperaturas empezarán a bajar lentamente

Voz 10 05:24 se presenta el placer de escuchar lo era el hombre más

Voz 1572 05:31 esto ni el más piadoso pero era un hombre valiente se llamaba Diego Alatriste y Tenorio ya había luchado como soldado de los tercios viejos en las guerras de Flandes cuando lo conocí malvivían madre alquilando Se por cuatro maravedíes en trabajos de poco lustre a menudo en calidad de espadachín por cuenta de otros que no tenían la destreza o los arrestos para solventar sus propias querellas ya sea de mi marido cornudo por aquí un pleito una herencia dudosa Parayas deudas de juego pagadas a medias y algunos etcétera más

Voz 11 06:12 ahora es fácil criticar eso pero en aquellos tiempos la capital de las Españas era un lugar donde la vida vía que buscarse la salto de

Voz 1572 06:20 Mata en una esquina entre el brillo

Voz 12 06:23 de los aceros

Voz 1572 06:24 en todo esto Diego Alatriste se desempeña con holgura tenía mucha destreza a la hora de tirar de espada y manejaba mejor con el disimulo de la zurda es estrecha y larga llamada por algunos vizcaínos on que lo reñido los profesionales se ayudaban a menudo una de cal y otra de Vizcaíno

Voz 1 06:47 el capitán Alatriste Arturo Pérez Reverte mil novecientos noventa y seis

Voz 4 07:14 sí

Voz 12 07:22 esa niña de doce años que cruzó sola toda África

Voz 1572 07:25 hasta recibir el abrazo de que esta tierra sea el dique de contención de una derecha hay una extrema desesperado tuviera una preocupa señor Rajoy está usted dispuesto a emitir pienso

Voz 9 07:38 que ha llegado el momento de poner punto final esteta

Voz 12 07:43 un año siempre aspiró este XXXI a partir de las nueve y media de la noche dos de dos mil dieciocho quiero que vayas por la calle pisando fuerte

Voz 10 07:51 anda Titín nato un año siempre explica

Voz 12 07:55 con Ana Martínez Concejo síguenos también en Cadena Ser punto com

Voz 1 08:00 pues yo encuentran mucho más espantó Ros pasarse la vida como yo en un colegio de niñas impertinentes que se meten con nuestra familia por haberse arruinado mi único sueño para Navidades conseguir una caja de buenos lápices

Voz 16 08:12 ha interpretado hay que es la hermana pequeña de las cuatro hermanas eh y que tiene un carácter

Voz 0194 08:19 para mí mi partido porque tiene un punto común

Voz 17 08:21 yo soy muy vanidoso pero pero a la vez es una chica muy interesante con un talento inmenso para la pintura y que va a sufrir un un cambio en una evolución muy muy interesantes ha convertido una mujer durante la obra

Voz 1572 08:36 el veinticinco de diciembre a las doce del mediodía y la ficción sonora de la Cadena SER para estas Navidad

Voz 14 09:15 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 19 09:19 no y no menos eh no está no es Chris

Voz 0194 09:46 el martes este semana Jamaica Romero estrenaba un nuevo lugar este tema sencillo e inquietante a partes iguales es un adelanto de lo que será su primer álbum del que aún no sabemos nada ni su título y cuándo saldrá ni siquiera sabemos si va a llegar a existir en diez horas el vídeo de este tema que Amaya colgó en Instagram consiguió medio millón de Alaitz así es como ahora consumimos musical vídeo subido a una red social que no pertenece trabajo completo por lo menos que nosotros sepamos Ike compartimos o guardamos en el móvil para escuchar más tarde empiezan a quedar para la historia primero los elepés para los más viejos como yo o los cedés que nos aprendíamos de memoria de los que sabíamos perfectamente el orden de las canciones hemos regalado hasta las estanterías que teníamos para guardar los cundía con pena eso si tiramos las cintas de casete han desaparecido esos nervios por ir a la tienda y ser los primeros en escuchar un disco entero siguen existiendo los nervios pero sin salir de casa escuchamos música de otra manera los músicos nos la presentan de otros modos las discográficas buscan nuevas fórmulas para acercar la pero la música sigue estando ahí Fernando Neira periodista cultural especializado en música muy buenas noches noche antes cuánto tiempo hace que tú no te compras un CD

Voz 5 10:54 huy yo no soy un buen ejemplo en ese sentido el que te lo sigues

Voz 0194 10:57 Brando pues Ariel y lo sigo escuchando también

Voz 5 10:59 firme comprar el último trofeo que lo tengo ofrezca una especie rara bueno vamos quedando menos supongo que es una cuestión generacional yo creo que es perfectamente compatible la la

Voz 20 11:09 la convivencia de ambos modelos de consumo de música me parece que es interesantísimo es la posibilidad la inmediatez Enrique Amaya tenga una canción y en breves minutos jugamos descubrirla igual que podemos descubrir en la canción de Laponia pero el el el CD el álbum como una obra íntegra ahí como una obra con un sentido más amplio pues a mi me parece que sigue teniendo su

Voz 21 11:33 son motivo de ser nosotros antes ahora que seguimos comprando cedés la escuchamos

Voz 0194 11:40 Nos toda toda la obra entera pero yo tengo la percepción de que ahora la gente escucha una pieza de estos una pieza de aquello es otra manera de escucharlo existe

Voz 5 11:49 picoteo evidentemente existe esa fragmentación eh yo creo que el el hecho de la digitalización de la música de las plataformas musicales que tienen cuarenta millones de canciones a nuestra disposición lo que hace es que hemos genera una cierta ansiedad una cierta estabilidad hay ocho mil canciones nuevas todos los viernes en Spotify

Voz 0194 12:11 ocho mil todos los todos los viernes Si

Voz 5 12:13 dedicase hemos las veinticuatro horas del día durante toda semana escuchar las canciones nuevas llegaríamos a escuchar la décima parte aunque no durmiera vamos con lo cual es imposible que podamos tener alcance a todo el conocimiento que se está produciendo evidentemente ahí yo creo que influyó mucho por la intuición la labor que podamos hacer los periodistas musicales y demás pero claro sea Nos vemos en un momento en el que antes pues el el comprar un CD o un álbum pero un acontecimiento excepcional teníamos pues a lo mejor dos semanas para escuchar si exprimirse esas doce canciones era doce canciones es que pues pues eso las estamos pico oteando aquí

Voz 0194 13:00 hay que ese gana hay que se pierde escuchar música en plataformas digitales sean inmediatez eso sí Amaya publica una eso no tienes que pasar por un escuchas prior seis Se pierde conocer más a artista yo creo que se pierde personal

Voz 5 13:13 perspectiva sea un conocimiento más amplio más global es curioso que incluso los artistas a los que más admiramos ahora no los conocemos bien venía pensando en otro dato que escuché hace poco y que me pareció pasmoso el sesenta por ciento de las canciones que escuchamos en Spotify no las terminamos de escucha a fines de tres de cuatro minutos nos produce tanta ansiedad el conocer

Voz 0194 13:36 la siguiente lo otro o este otro o esto

Voz 5 13:38 el Palace o esta sugerencia este si te gusta Fulano quizá te guste Mangano que esos tres minutos en los convertimos en un minuto y medio entonces pues evidentemente el sosiego yo creo que ese proceso de hace poco me decía un conocido músico maldecía ese órgano que cada vez que se compraba un álbum que abrió una botella de vino procedía pues a degustar el vino mientras escuchaba a los cuarenta y cinco minutos algún eso es casi impensable ahora mismo para el común de los consumidores como si tu crees queremos también porque

Voz 0194 14:10 ejemplo esta pieza de Amaya duró un minuto treinta y dos segundos y tú crees que también iremos a eso la reducción del tiempo de de de las canciones en caso contrario por ejemplo una canción de Manuel Carrasco que sacado hace muy poco que es muy larga cuando les está viviendo que es larguísima esa canción pero bueno esta dura uno treinta bueno

Voz 5 14:27 yo no sé si de ahí se pueden sacar grandes conclusiones es una canción que pueden por su carácter tan minimalista tan íntimo tan sensual y seductora inquietante como tú bien decías pues pues se puede permitir esa anomalía de los noventa y dos segundos es una una prevé hace extrema pero bueno estamos en el mes son los meses en los que vuelve a estar de moda por enésima vez Queen y creo que es una obra que dura muchísima especie como The Sweet pongo de de de obra global metida en una misa

Voz 0194 14:59 pero el decías que se pierde la perspectiva que te preguntaba también por el artista a lo mejor escuchando música de esta manera no tienen por qué ser tan bueno la artista o tan completo no sea no no tienes la misma responsable osea no es lo mismo en mi caso hacer media hora de programa que hacer tres horas y media

Voz 5 15:15 para menor duda evidentemente el nivel de exigencia para

Voz 0194 15:17 el artista a lo mejor también es diferente a mí me inca

Voz 5 15:20 ETA un poco esa sensación de que eso que decían los aficionados no muy aficionados de bueno un disco vienen dos o tres buenas y las demás son ahí

Voz 0194 15:30 el no de relleno pues si eso fue

Voz 5 15:33 sea sí la verdad es que los que seguimos consumiendo discos seríamos aparte de unos esos unas especies en extinción pues seríamos unos tipos bastante poco inteligentes porque estaríamos consumiendo un producto que solamente es interesante en el veinticinco por ciento no creo que sea el caso y desde luego no creo que podamos pensar en álbumes de Pink Floyd de los Beatles los Rolling Stones como discos en los que solamente interesaban de canciones Si no concebimos ahora la música como una sucesión de Single es IU qué te canciones para en todo caso si hay formato físico completa de formato físico pero yo creo que nos estamos viendo cosas

Voz 0194 16:15 bueno consumo de música digital streaming descargas es el doble que el de música física en España quiero saludar a Pasqual Crespo que es el director del departamento digital de Universal Music Spain Pascual muy buenas noches

Voz 22 16:26 muy buenas noches han ensalzando Craig qué tal

Voz 0194 16:28 cómo cómo se adapta Pascual una discográfica a este nuevo tipo de consumo del que estábamos hablando con Fernando

Voz 22 16:34 sí bueno pues lo industrial ha trabajado forzado mucho en los últimos años para adaptarse a las nuevas tecnologías ha habido sólo ir a un público joven mayoritariamente digital

Voz 0194 16:48 cómo cómo ha ido cambiando cuál dirías tú que es la razón por que los cedés ya no son el principal soporte para consumir

Voz 22 16:54 bueno yo creo que la razón principal son que las nuevas tecnologías han cambiado han cambiado radicalmente esto lo lo primero la forma de acceder y consumir a la música lo que comentabais ante cualquier persona puede desde Expósito cómo voy hacia a las últimas novedades recién estrenada o algún catálogo de canciones que ya alcanzan los cincuenta millones Por otro lado la distribución porque han desaparecido las fronteras la música como que no tiene límites no se habla de un concepto de Pays Muqur habitación de de la música no yo creo que la plataformas digitales me provoca una auténtica revolución tanto como para la artista

Voz 0194 17:31 es la discográfica la creíble propone al artista hacer este tipo de lanzamientos estábamos escuchando Amaya hace un momento au son ellos los que os proponen a vosotros

Voz 22 17:42 mira justo el caso de Amaya que quería haber intervenido antes es una peculiaridad en realidad se ha presentado como INTER duró no como un avance de lo que será el trabajo completo en principio una operación tan corto no no no suelen tener las canciones pero no a tu pregunta depende de muchos factores también depende del tipo de artista el género que que esté trabajando de la Audiencia a la que vaya dirigida no ahí hay un departamento artístico dentro de la compañía que son los que aparte de ayudada con la selección del reparto todo ello pues a lo mejor le dicen al artista si es mejor ir Cape una canción sacar un EP de sacar un álbum

Voz 0194 18:24 es decir lo de Amaya va a formar parte de un trabajo entero de un disco entero

Voz 22 18:30 simplemente como una píldora o un avance de lo que será el álbum que si Dios quiere que la luz

Voz 0194 18:36 y que está trabajando ya en ello sí sí

Voz 22 18:39 claro está trabajando en ello llevan meses trabajando en ellos y lo que pasa es que va a ser un un trabajo como muy completo Amaya tiene claro lo que quiere hacer y y bueno pues en unos meses podremos ver el en responde el trabajo completo

Voz 0194 18:53 yo le preguntaba también ante esa Fernando por la duración no porque él decía que en Spotify hay mucha gente que no escucha las canciones enteras pregunta digo a ver si la tendencia va a ser como lo mismo de las noticias en la en la prensa digital que la gente sólo los titulares si las tres primeras líneas digo a ver si van a empezar a reducir el tamaño de las canciones

Voz 22 19:09 bueno es que sí que es cierto que también depende mucho del tipo de música de público que ha dirigido yo creo que eh artistas más consagrados au más restablecido se que seguirán teniendo unas escuchas de canciones con una duración normal pero sí que hay otros artistas o a un tipo de género que se urbano o o no se podía Atón

Voz 0194 19:34 quizás luso

Voz 22 19:36 escucha una canción y a la siguiente como comentaba antes Fernando cada semana salen cientos y miles de canciones como también existe dentro

Voz 23 19:45 la audiencia más joven es una expresividad escuchar como más temas y conocer más artistas

Voz 0194 19:50 dime una cosa la discográfica con que ingresa más con lo digital o con lo físico con lo de siempre no

Voz 22 19:58 las discográficas actualmente facturan más con la parte digital casi el doble que la parte física desde hace desde dos mil quince la la parte digital había digital factura más que físico

Voz 0194 20:12 y el peso del vídeo con como cuánto es

Voz 22 20:15 que mira el el PSOE envidio y doble lectura yo creo que para el artista el vídeo es mi padre tenía dos artistas el algo fundamental casi más de una manera promocional que a nivel de ingresos porque a la hora de facturación dos servicios de suscripción premium de pago facturar mucho más que unos servicios y que se llaman no que están montados en complicidad que esas el vídeo

Voz 0194 20:42 a todas las canciones de todos los lanzamientos potentes tienen que tener vídeo

Voz 22 20:47 todos los no pero sí que la mayoría de todas formas sí que se ha desarrollado tanto la parte de vídeo que ya no solamente están los videoclubs tradicionales que veíamos por MTV

Voz 0194 20:59 sí

Voz 22 21:01 Ali vídeo que es que te aparece en la letra como si fuera un karaoke por ejemplo entre el público jóvenes lo que mayor pasiones levanta hay incluso hace un videoclip oficial pero hacia hacia un vídeo con la letra que tiene más reproducciones que al al hacia así que esa curiosidad la verdad que el mercado está cambiando mucho oí bueno cada cada día tenemos que aprender y los artistas que tienen a adaptarse ya ya ya conocer más a la lo que el público demanda

Voz 5 21:32 a sientes con esto del vídeo Fernando indudablemente si los vídeos además es que son más baratos todo encaja las llamas la gente a la par la gente se lo pasa bien se hacen en en en en un pispás si la gente se lo pasa bien y te enteras de la letra mejor que si tienes que estar tirando de tu inglés que no siempre es de Oxford y bueno pues pues son muchas ventajas hilo lo lo demás sustituto

Voz 22 21:56 yo también de justo ha pasado el mundo digital ya no existe el libreto entonces yo creo que ahí tener también esa función no de poderlo leer las letras que Simancas no

Voz 0194 22:05 porque antes cuando comprabas el disco tanto si era elepé como CD tenías la letra sacaba siempre de la funda podrías podía seguirla Pascual muchísimas gracias por habernos ayudado

Voz 22 22:15 muchas gracias a vosotros hasta luego

Voz 0194 22:18 Fernández decía que se había democratizado el consumo de música con con esta nueva forma de escuchar deben piensas eso

Voz 5 22:25 hombre eso es indudable ahora mismo pues el el último dato que hay de el primer semestre del año dos mil dieciocho el año que estamos habla de y un setenta y tres y medio por ciento de consumo digital y un veintiséis y medio por ciento de consumo de formato físico por los datos que me han ido llegando en estos últimos días yo creo que que se va a acentuar un poquito más ese salto aún en el balance de treinta y uno de diciembre va a estar como setenta y seis veinticuatro entonces incluso en el ámbito digital lo que está ahora mismo afianzándose claramente es el modelo de suscripción estas secreciones mensuales que fueron una cifra en torno a los diez euros

Voz 0194 23:04 prácticamente todo

Voz 5 23:06 pero en el uso a aquellos a los que les sea complicado conseguir esa cito para tus diez euros existe el Spotify cero dos no

Voz 0194 23:18 es publicidad con tutores aguantarlo

Voz 5 23:20 ante el Ciudad figura sigues escuchando

Voz 0194 23:23 de igual

Voz 24 23:26 claro el pues eh

Voz 1454 23:58 Jenson tu mirada capítulo III

Voz 0194 24:01 los es el título de este tema que Rosalía presentó con un vídeo quiero recuperar lo que hablábamos antes de los vídeos antes del lanzamiento del disco la productora catalana encargada entre otras cosas de los últimos videoclubs de Rosalía es Canadá Albà Barnetta es la directora de producción de Canadá Alba muy buenas noches hola Alba esto cómo va Rosalía llega a vosotros y os pide que le hagáis los vídeos

Voz 23 24:23 pues sí bueno cuando sale teníamos una relación ya anterior a de dice querer ya habíamos colaborado con ella en su anterior disco bueno cuando tuvo la propuesta de esos nuevos digas pues también nos nos contactó nosotros encantados de poder hacer algo con ella no porque todo lo que hace pues nos encanta

Voz 0194 24:42 la plataforma esto es así que en la que más sí que se consumen no es ni Spotify ni bebo sino que es You Tube

Voz 23 24:48 sí yo es lo que lo que he escuchado decir que cerca o no que que la gente consume música en una plataforma de vídeos no que es que es un dato curioso porque eso es decir donde la gente escucha militares mayoritariamente música aparte de los cuales como Spotify puedes es You Tube no evitó que es una plataforma allí ya se es un dato dato curioso

Voz 0194 25:10 esto porque crees que pasa

Voz 23 25:13 pues no sé supongo que estamos en una cultura que por cien visual hay es como un en algo como muy próximos otra más generaciones no siempre niega las España de ellos es la la televisión me hayan viajado todos los chavales tienen la pantalla de Youtube está y tuvo que son más accesible que que tienen no

Voz 0194 25:32 vino no le pregunta también a Fernando pero no tres Alba que se corre el riesgo de que la música quede en un segundo plano ante la importancia y la potencia porque por ejemplo los vídeos de de los guías son maravillosos no se corre riesgo que que lo visual acabe comiéndose lo musical

Voz 23 25:51 depende a veces puede hacer que la canción son espejos o algo pues tiene juegas de Caracas en zonas mejor no a veces

Voz 26 25:59 para alineados no sé depende yo creo que que ciertas observaciones y el

Voz 23 26:06 necesitan que partir visual no iría ahí ayuda a tener más completa o no

Voz 5 26:12 tengo que piensas si es indudable osea yo creo que es compatible todo lo que pasa es que a mí me da un poquito de miedo el que al final no estemos hablando de música sino que estos fondos

Voz 23 26:25 yo voy a ser el Alba perdona que que que es porque hay artistas que son más visuales no piden más este tipo de consumo no que que que hay artistas que que son puramente musicales que sí que que no la canción

Voz 0194 26:39 te iba a decir a lo mejor un artista mediocre con un buen vídeo puede ser un buen artista te ayuda te fijas menos en como canta

Voz 5 26:47 vosotros lo habéis tenido más fácil porque sois muy bueno si tenéis un artista muy buena entonces pues la la confluencia es absolutamente brutal

Voz 0194 26:53 ay cómo se hace para que un vídeo musical se conviertan viral

Voz 23 26:57 pues esta es la pregunta básica

Voz 0194 27:00 no

Voz 23 27:02 bueno no todos los vídeos que hacemos se convierte en el boom que Rosalía no pues eso hay muchas cosas siempre para empezar siempre que dijo que para tener un buen día te hace tener una buena canción esto para mí es esencial y a partir de ahí porque en director meta todo su talento plasme en un papel y a partir de ahí realidad ahí podamos probarlo y tener un final que que funcione

Voz 0194 27:26 habrá Canada nació hace diez años cuando empezaba la crisis ahora estáis dirías en nuestro mejor momento

Voz 26 27:33 es mejor de como empezó

Voz 23 27:34 vamos a esperar que el año yo creo el año para montar una empresa pero la verdad es que que bueno que a mejor y eso es algo que que valoramos pero nos queda igualmente en mucho por hacer que que Caiwza muy abierto pasito

Voz 1454 27:50 dos mil dieciséis el videoclip de de Bombay el Guincho escuchamos

Voz 1572 28:11 eso ahora fue un empujoncito

Voz 23 28:13 vivió realmente cambiar nuestra vida no el cien por cien tuvimos como un cambio brutal porque te has es que cada día y pues conseguimos cruzar nuestras fronteras si conseguimos que gente de fuera conociera nuestro trabajo se interesara por él

Voz 0194 28:30 no me salva muchísimas gracias y muchísima suerte

Voz 22 28:33 muchas gracias a vosotros digo

Voz 0194 28:35 Ari de Fernando con su mes vídeos musicales

Voz 5 28:38 sí sí al final los que somos tenemos un nivel de María patológica lo consumimos todo pero bueno caso yo creo que en el caso Alía y todos hemos pensado mucho sobre acaso esta mujer y me da la impresión de que seguiremos pensando que dentro de cuatro cinco años analizaremos cómo han construido tantos actores para que se produzca un fenómeno de esta natural

Voz 0194 29:02 es un fenómeno que evidentemente parte de que estamos ante

Voz 5 29:04 una artista extraordinaria pero que también han sabido hacernos llegar sus virtudes desde una

Voz 0194 29:14 perspectiva muy muy plural de mucho la sensación de que de que el marketing que la sea ella es buenísima indiscutiblemente pero que el marketing a mí me da la sensación consiguieron artista americana no

Voz 5 29:25 hombre estaba en Times Square estaba en la portada de El País Semanal tres

Voz 0194 29:29 pero antes de que que han no sé si han copiado o han importado la manera de lanzara una amnistía no

Voz 5 29:35 los está desde luego muy bien pensado yo la semana pasada que en partituras que un curso de Periodismo Cultural en en Bogotá ahí terminamos hablando de un concepto nuevo que está en como en las mentes marketiniana a EEUU una cosa que en siglas es Maya mella es Modus ataques Jett aquí lo sea avanzado pero aceptable y es confiere al tipo de productos dos que son distintos pero que no te desconciertan como para que no sepas por dónde vienen los guardas entonces en el caso de esta artista sí que hay una intersección de géneros populares sí que identificas los palos y que identificar los ingredientes y aunque la fórmula es distinta no estas despistado

Voz 0194 30:24 como la primera vez que te enfrentas al cocina japonesa que no lo entiendes voy pública a Nike con un artículo titulado existen villancicos dignos si estos diez aunque sean sin zambombazo yo también pienso que existen villancicos digno Class y si te parece cerramos con uno que te ponías en la lista Christmas lies Coldplay muy bonito te parece parece estar feliz Navidad Fernando Carro

Voz 27 31:04 para qué

Voz 28 31:14 pues

Voz 31 33:08 y

Voz 0194 33:16 estábamos hablando hace un momento del consumo de música en plataformas musicales pues que sepan que nuestro invitado de ahora mismo la sección de Gastronomía colgaban Instagram esta mañana este tema de es un chef excepcional pero también lo hemos comprobado tiene muy buen gusto musical el veintiuno de noviembre hace justo un mes recibía la tercera estrella Michelín para su restaurante de Marbella nosotros pudimos hablar con el minutos después Carlos Cano buenas noches hola noticias nos hablan antes que nada ese momento

Voz 32 33:42 Ángels me estoy acercando a Dani García que es el gran protagonista de esta noche les voy a intentar poner a recular a ver si para felicitar a la Cadena Ser

Voz 0194 33:53 es verdad da Dani soy Ángels Angers Hertha Kutcher de igualmente enhorabuena sólo quiero decirte eso enhorabuena una de tres estrellas Michelin cómo estás cómo te encuentras

Voz 0779 34:04 nada no la verdad que un poco asimilando no también no afecta son minutitos no

Voz 0194 34:10 pues veintiséis días después de recibir el máximo galardón del edil Dani García desde Radio Marbella muy buenas noches cuando la pregunta que yo creo que te debe estar siendo todo el mundo desde hace unos cuantos días porque

Voz 33 34:24 bueno lo dejas

Voz 1031 34:26 yo creo que es una cuestión de vida no y de búsqueda de la felicidad es una decisión su premeditada hace hace años no hace concretamente el año yo me sentaba en una de la multitud de reuniones que tenemos semanales con mi socio y hablamos un poco el futuro inmediato claro queremos crecer yo también no tengo un poco esa ambición no he de de hacer cosa diferente de estar en diferentes sitios países etc etc pero claro crecimiento y veía que tenía dos estrellas no ya había algo que no encajaba no yo decía bueno quiero crecer pero claro para que de esta manera necesito tiempo no oí con dureza cuando estrella en el cualquiera que te quiero tener y aspirar a tres es difícil un poco en contra todo ese tiempo entonces ya que el día les dije bueno quiero llegar a tres irme me retiro no centramos el otro

Voz 34 35:15 no se quedó ahí pero a mí de verdad lo dije en serio aquí

Voz 1031 35:20 así fue y así ha sido cumplió mil palabras

Voz 0194 35:22 si hubiera conseguido la tercera estrella este año no no había no habría anunciado que lo dejas no

Voz 1031 35:29 yo creo que hubiera no no sin duda no sin

Voz 0194 35:31 sin la bendición era la tercera estrella para

Voz 1031 35:34 a mí sí porque llevo veinte años

Voz 34 35:37 de los cuales varios han sido muy difíciles y así

Voz 1031 35:43 sí bueno necesitaba un poco llegar llegar a ya lo máximo no hubo un momento de planteamiento hablando con ellos de futuro y tal yo prefiero crecer más lento y centrarme de verdad en en intentar conseguir eh yo Clara lo máximo no entro la alta cocina no cuando llegue si no hubiera llegado probablemente hubiera sigo creciendo como estamos haciendo ahora año a año y medio hubiéramos abierto ya a lo mejor no con la misma intensidad que vamos a hacerlo a partir de de de ese año que que que viene el siguiente no

Voz 0194 36:12 Carlos tú conoces muy bien para ti para el mundo de la gastronomía en este país Gines Dani García

Voz 0335 36:16 bueno gané García es uno de los cocineros top que hay en España la verdad es que esta tarde repasando un poco las entrevistas que lo había hecho en los últimos años me he dado cuenta de que hablando de la carrera profesional Dani García se habla de la historia de la cocina española de los últimos veinte años porque si fue la primera estrella Michelin de Andalucía el primer dos estrellas Michelin de Andalucía pero también ha sido un defensor de la escuela pública de hostelería como ex alumno de La Cónsula abierto un restaurante en Nueva York ha estado en El Bulli en Arza con Berasategui hablado en congresos de las últimas técnicas de cocina ha hecho hamburguesas para McDonald's con lo polémico que fue todo aquello abierto Gastro bares al final Dani García resume un poco lo que ha pasado en en los últimos veinte años bueno decías tú que tenía buen gusto musical también tiene muy buen gusto con los equipos de fútbol

Voz 5 37:08 es es del Barça ha hecho ha hecho Guardiola H

Voz 0194 37:11 Pep Guardiola en toda regla se lo ha ganado todo ya dicho me voy claro no cuando estás arriba de todo Pep Guardiola cuando lo había ganado todo con el Barça dijo claro es que yo ya a más no puedo ir es un poco lo que haces tú si yo

Voz 1031 37:22 cuando tomé la decisión y empecé a darme cuenta que era que era bastante posible que me voy a la tercera por la cantidad de visita no que que habíamos ese año empecé a buscar en Internet casos activamente similares no un poco no y el que más me me me gustó pues lo que decía también era el de Niko Rosver no verá un poco llega a ganar el campeonato del mundo Fórmula uno hizo eh ya no quiero más no y yo era un poco lo que sentía no y además él decía que lo no porque el corazón me pide hacer otras cosas no no quiero más eso no probablemente el caso de Niko Rosver en ese sentido el que más me me ha empujado a aplicar lo de la manera que lo explica o no

Voz 0194 37:57 te has quitado presión te quitas presión bueno

Voz 1031 37:59 todo eso igual más con mazapán y con con mantecados pero porque además éste como tiene esta Navidad vas a comer más porque va a estar más tranquila pero te prometo que voy más ligero sea te lo prometo de corazón y lo siento muchísimo más ligero como que te hubieras quitado un peso si encima si yo creo que sí Samuel dedicar a otra cosa no no no es pues la vida de yo digo hay multitud de razones porque lo hago no no no es sólo la presión ensayar pero si hay una cosa que no me gusta yo que claro yo pensaba bueno abrir Beevor vivo en Qatar no que vamos abrir no ser Gao y firmado exigidos a dos semana en Doha y del teléfono de si viene alguien no no viene un inspector de la Michelin ganó etc etc es eso psicológicamente quema mucho la verdad sea porque al final lo está haciendo un trabajo ni el otro no no estaba a gusto porque es allí dos años es orante y todo se torna muy complejo no

Voz 35 38:48 que tengo cada día un programa en directo Daniel hay una cosa que echó mucho de menos que es la gestión del tiempo que tú lo que haces es intentar gestionar bien ese tiempo no sea lo que ganas es eso la posibilidad de gestionar tu tiempo

Voz 1031 39:00 que he ganado organización que Neruda sin dudas me queda un año porque por por por por por respeto a mi equipo a mí a la estrella evidentemente queremos disfrutar de la también quedan poco este año pero pero sin duda lo que lo que ganó en organización no ya por organizar mi tiempo de una manera muy dice frente a la a la a la organizada ante no donde cuando todo lo era caótico que al final a las siete de la tarde después de un día súper intenso ya que él resonante no sea ese ese tipo de cosas me las quitanieves no el viajar tranquilamente el poder crecer sin que nadie te diga cuelgue un story de esa gran en en eh Bangkok no y esa noche grande que decepción pero yo quería verte conocer se son muy duro eh porque al final sientes que decepciona a todo el mundo no llega un momento complejo en ese sentido

Voz 0194 39:49 si tu madre Madrid lo ha entendido mal

Voz 1031 39:51 la verdad es que ayer la la volvió a ver ayer después de de de todo ya pasó la verdad que ya o porque no entendía no yo creo que también le faltaba leerla entre Visa impongo poco ver la reacción de la gente no oí a ver

Voz 0194 40:08 a feliz pero tu madre no son la prensa espero no yo yo yo dije

Voz 1031 40:13 MS pero ella era como como mucha gente ahora mejor que lo no lo creía Dardo era como ese esa Lobo no el domingo pasado fuimos a comer no es el anterior con con mi familia con mi hermana unido a mi sobrino y Mijas no hicimos que no ahora sale cuesta mandar y es decir es iban dando dice me levanto ahora meses voy andando

Voz 33 40:36 va a haber tardado hora en llegar a

Voz 1031 40:38 acaso casa estábamos que ha de verdad ellos sofá intentando explicar yo mi sobrino mi hija mi hermana a todos pero no no no no hacía caso hay y la verdad es que hay en la noche antes de hacerlo eh me llamó a las once de la noche usual en ella bueno aquello Funcas no yo sólo fue capaz de condensar de algún acuerdo perfectamente Dama el día que yo decidí ir a la escuela sonaría con diecisiete años y me dijese que estaba loco iba a durar dos o tres meses por lo tanto en esa decisión te callas si alguna vez hay que

Voz 0335 41:12 hace tres años Dani García sacó un libro de recetas con su madre yo tuve la oportunidad de entrevistar a los dos a Dani y a Isabel es su madre y ella me decía que cuando Dani había portado muy bien de pequeño iban al mercado le compraba almejas esas cocinaba así que yo creo que cuando te haga almejas Dani es que

Voz 1031 41:28 ha entendido cada cosa haya me dio un beso un abrazo me miró un poco nunca haría de tal y me dijo que le ha leído todo dice bueno todo menos una columna no que he leído en un diario y tal que decía que yo era madre eso pero bueno lo demás además que he leído me me gusta decir me voy entendiendo

Voz 0194 41:49 y el equipo Dani tu equipo yo lo sabían antes sí

Voz 1031 41:53 en mi mi mi equipo el núcleo duro digamos no de la gente que me que me rodea consciente constantemente a los jefes de cocina de Imaz D no lo jefe de cocina de los orante se enteraron de tres

Voz 0194 42:06 es cuadro día antes la de la

Voz 1031 42:08 en la decisión yo le expliqué todo muy buenos la verdad no la olvidaré nunca no porque el era como un poco un sentimiento de de diferentes tipo emoción Dani Galeote por ejemplo lleva catorce años también en en en eso y él tiene hijos probablemente tenga también otra visión igual que yo que tengo diferente no que algún otro jefe partida que lleva veintidós años es que tiene veintidós años ahora a veinticuatro su su visión y su o probablemente la manera de verlo no de buscar una explicación no sea la misma que nosotros no que es que llevamos media vida en eso ya hay que hemos echado muchísima ahora hay muchísimas noches

Voz 0194 42:47 sí al principio aquel tenía ya tomada la decisión antes de la tercera estrella es decir si recibo la tercera estrella cambio esto

Voz 0335 42:56 ella no sabía su núcleo duro también algún amigo algún chef ilustre también lo sabía pero el día de la presentación de la Guía Michelin es verdad que yo le noté no tan eufórico como otros chefs que otros años habían consiguió tres estrellas Michelin no pero pensé bueno igual sí los nervios después de saber lo que tenía en mente releer la entrevista que yo la hice ese día ya lo he entendido escuchar lo que los

Voz 5 43:19 me dijo para mí la cocina las

Voz 0779 43:22 habrá cocinando engloba sólo de alta cocina no para nosotros la alta cocina nuestra empresa que presenta un diez por ciento que lo que hacemos no o representa un noventa por ciento mi tiempo pero un diez por ciento de las Gaià nuestra facturación no es ir en nuestro día a día no quiere eso es hacia otro tipo de público y cada vez me interesa más pero no una cuestión de volumen es que me interesa es que llevo veinte años haciendo alta cocina no hay y la verdad que me apetece cada vez cocinar mucho más para ese tipo de público y ese tipo de gente además hay un campo tremendamente enorme por por por explorar y por mejorar

Voz 1031 43:52 no estará una buena pista Dani una frase que con con con el equipo no habíamos hablado que era la de toca reflexionar no puede darle lo que si no quería de principio era que eso fuera de pronto que me lo han dicho que no qué tal que si económicamente no es rentable Tano yo quería dejar claro que lo teníamos claro no sea entonces bueno también grave Mi vidrio ante semejante eh porque haremos un documental donde explicaremos todavía un poco va a ir mucho más allá no de lo que de lo que de lo que hemos explicado o no pero al final Si me da un poco de miedo que la gente pensará que lo hiciera porque de pronto me vean tragó algo raro no o ese tío no quiere responsabilidad y tal no es una decisión suprema editada pensada y la manera de expresarnos un poco lo después justo de la gala agua en la huelga charla con mi equipo esa muy meditado todos también los señal

Voz 0194 44:45 es Michelin te han dicho algo bueno

Voz 1031 44:47 mira había realmente esa decisión había había varias cosas que me preocupaban no una era sin duda mi familia no y lo que pensara Mi madre de otra otra era un equipo sin duda otra que me me preocupa y me preocupa a Marbella la verdad satélite ciudad como tal como Marbellero no sin duda la última ahí de igual importancia Michelin no sea yo yo yo les debo mucho no no quería que tampoco se se comprendiera como si estuviera devolviendo algo o debatiendo un poco la manera que tienen de de hacer la vida más que nada porque además lealmente dicen que sólo tienen más serio dentro del mundo a la alta cocina preciosa Si hay alguien serio al final que se le ocurre se lo trabaja porque llegado un área tan fría hay personas y esas personas trabajan desde hace muchísimo años no por lo tanto la verdad que todo mi respeto no primera decisión que tomé fue haberlos veinticuatro Orantes ahí explicar el no mucho más porque tampoco quería no mirar mucho tiempo para una cosa y otra bueno pues pedir cita subía Madrid recibieron Dani

Voz 0194 45:53 es explicas bien se lo conté

Voz 5 45:55 bueno estamos hablando de esto como si la decisión fuera ya irrevocable como sí

Voz 0335 46:00 aún no queda tiempo para pensárselo mejor la verdad es que cuando le pregunté Dani García cuánto tiempo llevaba soñando con la tercera estrella Michelin esto es lo que me dijo

Voz 0779 46:09 segundo hace siete año pues multiplicarse de año trescientos en d5 ya pues ya tiene la suma

Voz 0335 46:15 así de breve concisa hoy de directo llevaba tanto tiempo soñando con la que yo me resisto pensar que durante este año no cambie de opinión

Voz 1031 46:24 ya no es imposible no creo que hombre después de drogas saneado te imaginas no hay imposible la verdad me apetece es hacer otra cosa yo lo que sí te digo que que no que no es un hasta siempre a la alta cocina sea yo creo que en algún momento dado en un en un formato en el que crea mucho más que también uno de los problemas que no creo en ese formato no no no nos alcanza la perfección dando y cuarenta la noche treinta al mediodía para mí o para mí para mi equipo yo todo lo que

Voz 0194 46:55 ya lo habría deseado de manera que se en esta cita más

Voz 1031 46:58 o por qué se necesidad de todos hablen mucha gente sale a dar de alta cocina de verdad no igual al nivel que tú lo quieres dar para setenta ochenta personas al día para mí para mi equipo es muy complicado encontrar las mejores setenta ochenta cigalas todos los días exactamente igual el de buena es ese súper complicado no yo no eso lo hablaba con Michelin también cuando ellos me decían pero bueno volver no da lo nuevo o no quiere saber nada de digo no sin volver en un formato que yo me sienta mucho más cómodo en Japón Japón es el país con más tres estrellas Michelin del mundo no la seguro que es porque antes son de personas que alcanzan la perfección cada día y los Ryan no es mucho más sencillo buscar un género súper especial para esa cantidad de gente que para ochenta cada día yo personalmente incierto personalmente porque también hoy mi compañero son genial son Amío de My hace muchas cosas que yo no creo en el formato alta cocina

Voz 0194 47:53 para tanta gente que te que te han dicho tus compañeros el uno

Voz 1031 47:59 no yo creo yo creo que él no Él no se enteró bien y Ile llamaron no de de de prensa le preguntaron y él no lo sabía entonces directamente cuando colgó me llamo me hijo que has hecho dice tú no tienes pasión por la cocina me dijo eso eh texto algo que duro Juan Marí no me eso hay me dijo tú solo quiere ganar dinero y le dijo una cosa que él me dio a la vida yo Juan Mari llevas toda la vida diciéndome que gane dinero sea como ahora me dice que si no suelen cuestión de dinero o quiere hacer otras cosa a lo mejor

Voz 35 48:35 incluso Dani has hecho que vayan a seguir tu camino pero que más de uno de tus compañeros se haya puesto a pensar como mínimo a pensarlo

Voz 1031 48:44 bueno no te voy a dar nombres pero hay mucho que que me llamaban y me escribían wasabi con lo sé

Voz 0335 48:52 no hay tantos eh bueno no sólo de tres eh

Voz 1031 48:54 no solamente no sólo no sólo no sólo de tres

Voz 0194 48:58 Dani García yo te deseo toda la suerte del mundo mucho que decir que con las estrellas que tuviera siempre has estado muy atento y muy amable con nuestro programa y lo hace con vosotros y te deseo eso toda la suerte del mundo o sea con la alta cocina con las hamburguesas o con lo que tú quieras porque seguro que lo vas a abordar muchísima gracia muchísima suerte y feliz Navidad igualmente a todos y además nos vamos a ir con otra recomendación musical de tu Instagram eso sí no dejes de regalarnos canciones de parece que a lo mejor no podemos dar una vuelta Dani buscar una colaboración musical en Hora Veinticinco cuando quieras venga Carlos Feliz Navidad igualmente buenas noches

