Hora 25 (21/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:47 a esta hora de la noche del viernes un viernes además especial es el fin de semana previo a la Navidad podríamos hacer especial énfasis en cualquiera de las muchas imágenes que nos han dejado las últimas cuarenta y ocho horas en Catalunya cada uno escogerá la suya la imagen del diálogo La reunión de ayer entre Pedro Sánchez y Quim Torra con todos sus peros con todas las omisiones en el comunicado que acordaron pero con toda la fuerza de la negociación y la política la imagen de los independentistas radicales alentados por el activista que encabeza el Govern de la Generalitat al grito de e intentando boicotear el Consejo de Ministros de hoy en Barcelona intentando la revolución con la cara tapada con capuchas blandiendo adoquines y la tercera imagen a lo mejor el tercer sonido que puede quedar sepultado por el grito de las protestas por el humo de los neumáticos quemados las palabras de la oposición del PP y Ciudadanos que sin capuchas intentan boicotear también cualquier posibilidad de negociación no hay espacio para la calma ni para la reflexión sólo sirven los extremos y el tú contra mí se utilizan palabras y descalificaciones sin pensar en las consecuencias se cubren los rostros como decía se lanzan adoquines se jalea desde las instituciones intenta imponer el relato para que nadie se llame a nadie traidor se agrede a periodistas y hay periodistas que alimentan la tensión del enfrentamiento todo vale por la audiencia igual que todo vale por los votos yo no sé qué saldrá de todo esto pero déjenme que este viernes predominó prenavideña me asomé a la rendija del diálogo y ojalá la oposición en este país tuviera el sentido de Estado suficiente como para no ejercer de pirómanos y ojalá los independentistas agarrar la bandera de aquellos ciudadanos independentistas también que hoy se enfrentaban a los encapuchados el enfrentamiento solo favorece a los radicales de eso vivo

Voz 0194 03:13 vamos unos su un guardia rural en pleno momento de tensión de una de las concentraciones que ha habido esta mañana en Barcelona un guardia rural que apoya al grupo de encapuchados que ataca a la policía catalana y un mosso que harto de lo que ve le dice al guardia tú eres funcionario como yo no

Voz 12 03:29 lo escrito mucho eran como yo

Voz 9 03:37 sólo estos hijos de puta yo defiendo la República sobrepone lo hemos escuchado que repite

Voz 1071 03:47 nica ni qué cojones la República remata

Voz 0194 03:50 a la republicano existe idiota bueno de todos los que ha habido Yeste quizá ha sido sólo un episodio pero resulta revelador de lo que ha ocurrido este viernes en Barcelona porque sin ya casi pasó el día le faltan menos de dos horas al día en torno al que todo giraba Si no se escucharon el viernes pasado quizás recuerden quizá hemos el programa en Cartagena ya allí a esta misma hora mientras todos hablaban ya de lo que sucedería en Barcelona hoy nos hacíamos todas estas preguntas

Voz 13 04:15 antes de de los titulares de las declaraciones lo que

Voz 14 04:17 hemos son preguntas y es como abriremos este mismo programa a esta misma hora el viernes que viene incluso podríamos preguntar desde donde lo abriremos podrá celebrarse sin incidentes el Consejo de Ministros en Barcelona Se ha producido un acercamiento entre Pedro Sánchez y Quim Torra habrá distensión o más tensión

Voz 0194 04:35 bueno pues aquí estamos en este veintiuno de diciembre con todas las respuestas o casi todas

Voz 1071 04:43 se celebró el Consejo de Ministros que ha dejado varios anuncios mucho sociales algunos simbólicos que ha aprobado la subida del salón Mario mínimo entre ayer y hoy ha parecido que se producía también cierta imagen de deshielo de distensión entre el Gobierno y la Generalitat lastre buenas noches Noches Barceló celebró el consejo y hubo hacer

Voz 0194 05:01 también políticos también críticas muy duras

Voz 1071 05:03 Ciudadanos que llegan a hablar de traición se han producido también incidentes en algunas calles entorno La Llotja de Mar en Barcelona donde se reunía el gabinete

Voz 0194 05:11 el final de un día tan agitado sobretodo en lo político lo primero que vamos a hacer es asomarnos a las calles de Barcelona para saber hasta ahora cuál es la imagen sí se notan los efectos de todo lo que ha pasado hoy en la capital catalán Álvarez buenas noches

Voz 1534 05:22 buenas noches Angels dónde estás Albert pues nosotros nos hemos venido hasta las Ramblas en la zona más próxima al mar junto a Colón aquí en este punto esta mañana había instalado uno de los perímetros de seguridad de los Mossos para proteger el Consejo de Ministros estamos más o menos a medio kilómetro de la lucha de amar para que os hagáis una idea de lo lejos que estamos de donde se ha hecho esta Unión de lo grande que era este perímetro de seguridad a esta hora el ambiente aquí es de un viernes podríamos decir de Navidad día aunque con menos frío de lo habitual eso sí los turistas comer en las terrazas a vecinos que sacan a pasear los perros pero si nos fijamos en el suelo aún podemos ver manchas de pintura de huevos yeso en este punto es donde esta mañana se han producido algunas de algunos de los enfrentamientos más contundentes entre los mossos y los manifestantes que querían saltarse este cordón policial de hecho aún podemos ver cómo hay trozos de de los adoquines que los encapuchados tiraban contra los antidisturbios esta imagen de caos aislada y contenida eso sí es completa gente distinta opuesta a lo que hemos visto esta tarde muy cerca de aquí en en el Passeig de Gràcia los independentistas han vuelto a salir a la calle pero con otra intención el objetivo era él mismo rechazar la visita del Gobierno español impedir la libertad de los presos pero lo han hecho de otra forma de forma pacífica festiva de lo más parecido a las manifestación desde el once de septiembre para que os hagáis una idea esta tarde hemos visto familias enteras gente mayor con lazos y con bufandas amarillas con pancartas con esteladas que pedían la libertad de los presos pero insisto de otra manera son dos fotografías la de la mañana y la de la tarde hoy en Barcelona en una jornada intensa y que a esta hora ya os digo ha vuelto a la normalidad de un viernes cualquiera

Voz 0194 07:04 gracias Alberto a descansar

Voz 1534 07:06 a vosotros gracias a lo largo de este viernes los

Voz 1071 07:09 estas d'Esquadra han detenido a doce personas la gran mayoría en Barcelona uno de los arrestados en Via Laietana llevaba material que podría haber utilizado para elaborar un cóctel explosivo el balance ha dejado también setenta y siete personas heridas XXXV de ellas son agentes de la policía catalana la FAPE la Federación de Asociaciones de Periodistas de España ha condenado la agresión que ha sufrido un enviado del canal Intereconomía a las calles de Barcelona

Voz 15 07:35 esperemos felicitar por su magnífico ejercicio de coordinación con un solo centro de coordinación por su magnífico y excelente trabajo les permitimos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos que quieran manifestarse para que lo hagan con normalidad sin agredir a allí sin violencia porque es lo que hemos venido a hacer aquí es un acto de afecto

Voz 1071 07:58 Primer Consejo de Ministros en muchos años en Barcelona con Cela iba dando explicaciones a su término al Consell la ministras

Voz 16 08:05 a tendrá que haya aquella reivindicación hice la manera eh

Voz 0194 08:10 momento tranquilo explicando el anuncio sobre Companys

Voz 1071 08:12 la ministra a la que algunos periodistas han preguntado en catalán es como ella en ese idioma ha respondido a estos compañeros uno gobierna ruido al Consejo de Ministros en marzo

Voz 0194 08:20 lo ha celebrado la reunión con Quim Torra superadas estas dos pruebas por llamarlas de alguna manera qué balance hacen en el Ejecutivo porque también esta semana ayer aprobaron la senda de déficit en el Congreso gracias al apoyo de los independentistas ayer se lo contábamos Inma Carretero buenas noches dijo Borrell que lo de hoy sería la prueba del algodón la dan por supera

Voz 1587 08:39 va en La Moncloa están convencidos de que sí

Voz 0806 08:41 en principio se cuestionaba cómo iba a ser el operativo de seguridad en Cataluña con motivo del Consejo de Ministros si los Mossos iban a actuar de la mano de los cuerpos estatales y ahí el Gobierno está absolutamente satisfecho hablan de que se ha demostrado que han trabajado codo con codo y creen que ha habido una exquisita coordinación hay que recordar de dónde venimos hace sólo diez días El ministro Grande Marlaska mandó una carta amenazando en tono bastante duro el conseller de que sino garantizaba el orden en la calle mandaba a su policía Catalunya así que por el lado de la seguridad creen que que ha superado la prueba siguiéndolo lo símil desde Borrell también consideran en La Moncloa que el ibuprofeno ha funcionado la distensión Se ha producido valoran especialmente ese comunicado en el que el Govern entra en el marco de la seguridad jurídica que según el equipo de Pedro Sánchez excluye la opción de la unilateralidad creen por tanto que el independentismo en cierto modo ha rebajado posiciones por todo esto la portavoz Isabel Cela hacía esta mañana en la rueda de prensa esta valoración sobre la reunión de P

Voz 15 09:41 Alves es de una reunión muy positiva el Gobierno siempre ha buscado espacios de diálogo considera que no existe ninguna otra receta Ny soflamas emocionales ni aplicación perpetuo del ciento cincuenta y cinco nos permitirá llegar a encontrar otras soluciones eficientes

Voz 0806 10:03 la receta es el diálogo Icon dosis de diálogo distintas fuentes del Gobierno comparten que ahora es más fácil sacar adelante los presupuestos que hace quince días creen esas fuentes que hemos consultado que sin entregarles el relato a los independentistas se han hecho gestos que allanan el camino aunque admiten que puede pasar de todo en los

Voz 1071 10:22 en la semana de cara a los independentistas está ya veremos qué efectos produce este Consejo de Ministros lo que está claro es qué efectos produce hacia el otro bloque Si los mensajes de la oposición venían siendo muy duros lo son más ahora Alves Rivera por ejemplo

Voz 0040 10:35 esto tiene una salida se llama democracia se llama votar señala poner urnas señor Sánchez usted viene a Cataluña usted bien hundía rodeado de policía pero los catalanes que aguantan a Torra no tienen esa protección por su culpa porque usted no es capaz de aplicar la Constitución señor Sánchez elecciones

Voz 1071 10:54 significativamente Pablo Casado que llegó a decir a Pedro Sánchez que está buscando el pacto con quién pretende la Guerra Civil y el derramamiento de sangre y que después de la reunión de anoche entre Sánchez y pintor

Voz 7 11:05 hablaba directamente de traición después de lo de ayer el centro de mando del independentismo

Voz 17 11:13 catalán que vimos ayer tengo que decir que no que se estaba pidiendo era una negociación con aquellos que tienen como rehenes a la sociedad catalana un acto de negociación con quién tiene secuestrado a los catalanes es un acto repugnante de por sí pero si lo protagoniza un gobierno es un acto de traición a España

Voz 0194 11:51 las medidas que ha aprobado el Consejo de Ministros hay económicas sociales y también las hay simbólicas la anulación del juicio del franquismo acompaña el cambio de nombre del aeropuerto de El Prat que tendrá el nombre del primer presidente de la Generalitat preestablecidas Josep Tarradellas eso

Voz 18 12:05 una decisión que transmite un mensaje de concordia de entendimiento y de diálogo por reconociendo la figura del

Voz 15 12:15 president Tarradellas

Voz 1 12:20 reconocimiento de Tarradellas reparación de Companys Inma y también un gran bloque de medidas economía

Voz 0806 12:25 casi están esas dos decisiones cargadas de simbolismos son además reivindicaciones históricas de la izquierda catalana significativamente de de Esquerra Republicana que es la formación independentista con la que el Gobierno tiene mejor interlocución y son sobre todo gestos con los que el Gobierno busca empatizar con la sociedad catalana que es en realidad el gran objetivo del traslado del Consejo de Ministros a Barcelona a pesar de las complicaciones y de la certeza de que iba a haber protestas ya querido el Gobierno precisamente elegir Cataluña para aprobar medidas de amplio impacto social y económico según sus cálculos benefician a cinco millones de personas en total la subida histórica del Salario Mínimo Interprofesional pasará a novecientos euros mensuales el aumento de las no es de los empleados públicos que se aprueba por decreto para garantizar esa subida aunque no haya Presupuestos el mensaje que intentan lanzar con todo esto es que mientras que el Govern está dándole vueltas a la independencia el Ejecutivo central toma decisiones que responden a las preocupaciones reales de los catalanes que son las mismas que las del resto de los españoles eso repiten a intentar que esa idea cale han entendido en el Gobierno que tenían que ir a Barcelona entienden que renunciar a hacerlo sería cederle el espacio a los independentistas dejar de defender que Cataluña forma parte del Estado

Voz 0194 13:38 gracias Inma hasta hasta luego existo ha servido de deshielo entre los gobiernos de Madrid de Barcelona el independentismo se ha apresurado hacer saber que ellos no lo ven así Phau rumbo buenas noches hola qué tal buenas noches lecho Gober ha tardado muy pocas horas en decir que para esto mejor no haber ido a Barcelona

Voz 0225 13:52 sí la sensación el el independentismo es que por un lado sigue el desacuerdo en lo que ellos consideran fundamental que es el reconocimiento del derecho de autodeterminación de Cataluña la situación de los presos sobre lo primero el PSOE no se mueve porque no está en la Constitución y sobre lo segundo apelan a la separación de poderes además hoy la consellera Portabella o portavoz ha añadido a la lista de agravios los cortes de carretera de esta mañana por parte de los CDR aunque forman parte de la desobediencia civil no violenta que el Govern de Quim Torra alienta lo hace a menudo la escuchamos

Voz 0809 14:22 no acabamos de entender muy bien la necesidad de hacer el Consejo de Ministros ha contra las consecuencias que a

Voz 16 14:28 ha ido para la movilidad e en

Voz 0809 14:31 Cataluña a decisión de hacer un Consejo de Ministros que claramente tampoco tenía un peso muy específico las decisiones que tenían que ver con temas que afectan a la sociedad catalana

Voz 0225 14:42 lo sobre las medidas concretas hablaremos más tarde pero como os contaba así la sensación de desacuerdo en lo fundamental combinada con una innegable evidencia que es el acercamiento ayer hubo diálogo superada ya la reunión entre presidentes y desaparecido como por arte de magia el debate eterno parecía sobre si fue no cumbre sí fue en encuentro hay que recordar que eso o lo que fuera se saldó y con un comunicado conjunto que al menos digamos que pacta el desacuerdo y es que en realidad alguna de las

Voz 1071 15:07 multiplex almas del Govern catalán celebra que Said

Voz 0225 15:09 ha abierto un nuevo canal de diálogo recordemos que los dos ejecutivos tienen que reunirse en principio en un mes serían los dos vicepresidentes suministro y le ayer adelantábamos también el documento de tres puntos planteando reformas para dicen los independentistas hacer de España un lugar radicalmente democrático evidentemente otro pulso tiene en la calle los entidad las entidades y los partidos menos empotrados en el discurso tras Gubern han seguido tachando la visita del Consejo de Ministros a Barcelona de provocación

Voz 0194 15:35 y que dice el de los incidentes violentos de esta mañana

Voz 0225 15:38 harta de condena cualquier tipo de violencia pero destaca que la mayoría de manifestantes han actuado desde el pacifismo y apunta que algunos de los violentos no son independentistas

Voz 0809 15:47 sí que hay momentos en que la propia ciudadanía el propio movimiento independentista pues ha pulsado cualquier intento de incidente que en algunos parece pues la información que tenemos que podrían ser

Voz 0806 15:57 en filtrados

Voz 0225 15:58 la portavoz dice que los Mossos han actuado correctamente en líneas generales aunque admite que hará falta revisar algunas actuaciones ir reclama ejemplaridad a todos los los agentes justo lo contrario opinan por cierto en la CUP cuya diputada María sirven opinaba que la única violencia que ha visto hoy en las calles de Cataluña es la que han perpetrado el Estado y el Gubern a través de los Mossos

Voz 0194 16:16 no es decir que los cortes de carretera en las responsabilidades en el Gobierno por haber venido a Barcelona hilos incidentes violentos protagonizados por Infiltrados no por no por los terrenos ahora hablaremos de esto en cuanto los medias concretas del Consejo de Ministros Pau que dicen porque tampoco les ha gustado además han reaccionado inmediatamente que el aeropuerto lleve el nombre de Tarradellas

Voz 0225 16:34 sí medidas estéticas medidas insuficientes y mal ejecutadas vayamos por partes sobre el aeropuerto lamentan que el cambio de nombre del aeropuerto pues no se haya consensuado con Catalunya vamos a escuchar ahora a los portavoces de los partidos a Edward Pujol de Cataluña Marta Vilalta da Esquerra

Voz 19 16:48 esta actitud varía informal con esta actitud venir a informar de un cambio de planteamiento que no responde a las

Voz 0225 16:55 sociedad catalana me pregunto por qué no le

Voz 1534 16:58 con ellos Pau Casals quizás es porque les daría

Voz 0225 17:00 vergüenza de saber que murió en el exilio Amaury y es una anécdota demuestra que no han entendido gran cosa no son maneras seguiremos trabajando para ti ver no el nombre que queramos sino las competencias Josep Tarradellas es un nombre y compañías el segundo el segundo nombre presiden rescatado hoy el Gubern también insiste que lo necesario no es sólo restituirlo restituir su honor sino anular todos los juicios franquistas y sobre el paquete de inversiones en Cercanías el Gobierno se fía dice que ya se anunciaron hace años y que nunca se han ejecutado

Voz 1880 17:33 gracias y buenas noches buenas noches

Voz 0194 17:35 también recordar en esta última cosa cuando pusieron en nombre Adolfo Suárez aeropuerto de Barajas no hubo ningún referéndum en Madrid para preguntar a los madrileños y los gustaba no les gustaba el nombre también fue una decisión que adoptó el Consejo de Ministros Meritxell Batet ministra de Política Territorial muy buenas noches

Voz 20 17:49 hola muy buenas noches estábamos escuchando yo

Voz 0194 17:51 también la estaba escuchando a él diciendo que bueno para aprobar lo que han aprobado en el Consejo de Ministros que no hacía falta que fueran al margen de responsabilizar les de los cortes de carretera de esta mañana yo le escuchaba ahora el Sartori yo no sé si estamos después de todo en el mismo punto en el que estábamos da la sensación escuchando la que no había cambiado nada usted qué piensa

Voz 20 18:12 bueno yo creo que sí ha sido muy positivo que el coche y que el Estado haya tenido presencia en Barcelona Somos un Gobierno que gobernamos para ti todos los ciudadanos España también para sociedad catalana en su conjunto y creo que el Consejo de Ministros se pueda celebrar con absoluta normalidad y cualquier punto del territorio es positivo es un Consejo de Ministros ordinario por cierto creo que las medidas que se han tomado específica Bethesda esté son muy significativas creo que a la sociedad catalana sí le importa que haya habido una subida del salario mínimo interprofesional del veintidós por ciento novecientos euros la mayor subida que ha ido desde mil novecientos setenta y siete o que por ejemplo las retribuciones de los empleados públicos de todos los funcionarios no sólo los del Estado también los de la Comunidad Autónoma de Cataluña los de la se paralizar Per Cataluña pues tenga mensaje aumento retributivo pactado con los sindicatos garantizado desde el uno de enero por decir dos medidas que creemos que son altamente importante sí que tienen un impacto social en la sociedad en su conjunto y también por tanto en en la sociedad catalana muy relevantes

Voz 0194 19:28 me ha pasado el Consejo de Ministros si la reunión de ayer ahora mismo después de haber escuchado a él sarta di qué palabra diría usted que define la relación entre el Gobierno y el

Voz 21 19:39 that's están más cerca

Voz 20 19:42 bueno yo creo que el texto que pudimos acordar ayer y que presentamos de manera conjunta daba un paso daban paso por la puesta de él el diálogo nosotros estamos convencidos que el único camino que nos puede ir acercando progresivamente a alguna solución una solución real sólida de Bell la crisis territorial del conflicto que estamos viviendo desde hace muchísimo tiempo sólo sólo se puede alcanzar por esa vía por la vía de diálogo y de ejercer la política al final los gobiernos el poder ejecutivo algo tienen en sus manos eso hacer hacer política y creo que que en ese sentido la la región quiere que hubo entre el presidente del Gobierno y al president Torra consolidó esta idea de de apuesta por el diálogo creo que eso es importantísimo desde luego que sí dialogó sede siempre dentro de del marco constitucional el ordenamiento jurídico con todas las garantías jurídicas porque no hay política fuera

Voz 0194 20:45 por qué

Voz 21 20:47 por qué en ese texto del que está hablando porque en ese texto no aparece la palabra Constitución porque no se cita la Constitución

Voz 20 20:55 bueno yo creo que el término interpuso que se cita que es el el de seguridad jurídica engloba muy bien en todo no hay seguridad jurídica fuera del ordenamiento jurídico no hay seguridad jurídica sin respeto a la Constitución al Estatuto de Autonomía ya todas y cada una de las normas que configuran ese ordenador

Voz 21 21:15 pero pero pero que no se cite expresamente forma parte de la negociación para el pacto del texto

Voz 20 21:22 el término seguridad jurídica es un es un término que que aparece en la propia Constitución la artículo nueve de la Constitución lo lo reconocen junto con el principio de legalidad y creo que expresa muy bien a aquello que hemos estado defendiendo desde el Gobierno que play diálogo es decir que dentro de del respeto de las normas del respeto de las reglas del juego que nos hemos dado entre todos que que no obstante no ofrecen garantías de derechos y libertades para todos y cada uno de los ciudadanos pues se va a producir ese diálogo se va a producir la política se va a producir eje camino progresivo hacia una solución que insisto que que no va a ser ni fácil ni rápida llegamos muchísimo tiempo años con con un conflicto enquistado con un gobierno anterior que no prácticamente nada por no decir por no decir nada y que por tanto es un recorrido que hay que que hay que transitar pero bueno hace un año Se hacía una declaración unilateral dependencia hoy se firma el texto sea acuerdos texto en el que se apuesta por el diálogo apuesta por que el cumplimiento y el acatamiento de ese marco sí dijo con todas las garantías con toda la seguridad jurídica que eso requiere

Voz 0194 22:46 ministra la última que se que además tiene prisa que ha salido de una una reunión que tenía para para atendernos

Voz 21 22:51 ese texto pactado la fotografía que vimos ayer es a cambio de los presupuestos

Voz 20 22:58 mire pues no no habló pormenorizadamente de los presupuestos sí por supuesto para el Gobierno de España es una prioridad a cara de la estos presupuestos nuestro proyecto político la recuperación del Estado social que se ha ido deteriorando durante todos estos años de crisis económica y especialmente por las políticas de un Gobierno popular que que lo que ha hecho ha sido recortar derechos recortar el Estado del bienestar nos parece que es imprescindible recuperar disminuir la desigualdad disminuir la pobreza en nuestro país y eso se plasma ese proyecto político se plasma en los presupuestos generales del Estado que nosotros vamos a presentar también se plasma en esos presupuestos acuerdos que hemos firmado con con el Gobierno de la oralidad y que suponen cantidades tan importantes como son dos mil doscientos millones de inversión en Cataluña y por tanto desde ese punto de vista sí estamos convencidos que la aprobación de estos presupuestos es es fundamental es fundamental para para la sociedad española en su conjunto para ir recuperando también esos derechos perdidos y sobretodo para luchar por la desigualdad que que también ha crecido en nuestro país muchísimas gracias muchísimas gracias a vosotros hasta luego buenas noches

Voz 0194 24:18 bueno si os voy a hacer una pregunta a los tres pido brevedad en la respuesta porque luego tendremos tiempo de de de analizar y de detenernos en muchas de las aristas que tiene lo que ha pasado estas últimas horas pero mil antes recordábamos las preguntas que nos hacíamos el viernes pasado después de lo de ayer después de lo de hoy tienes alguna respuesta CIR preguntaba la ministra hay alguna palabra que defina la situación en la que estamos

Voz 1587 24:40 pues mucho mejor de lo que pensábamos creo que eso define bien porque cuando te preguntabas el viernes pasado que en la calle bueno en la calle respecto de las expectativas que había de que hubiera un colapso que no pudieran ni siquiera a celebrar el Consejo de Ministros que había dudas incluso de si los Mossos realmente actuarían como policía o no actuarían etcétera etcétera todo eso ha quedado despejado los incidentes aunque han sido vistosos y además los hemos visto por la televisión en realidad eran doscientos doscientos jóvenes es con las caras tapadas que en algunos momentos han sido incluso diríamos contenidos por manifestantes por señoras de cincuenta sesenta años y después lo que no podíamos pensar es que después de el crescendo que se había producido hace tres semanas y hace dos semanas respecto de las posibilidades de acercamiento pues vimos una reunión entre los dos presidentes vimos una reunión entre miembros de los dos gobiernos que acabó en un comunicado que habla de diálogo que califica el conflicto de un conflicto político que hay que resolver por la vía política me parece un avance

Voz 0378 25:48 y conformamos con poco entonces que estamos mejor que si hubiera ocurrido lo que hace una semana pensábamos totalmente de acuerdo que estamos mejor pero si estamos si no ha ocurrido eso es porque en la última semana el Govern de la Generalitat sobre todo Esquerra Republicana no ha incendiado a los manifestantes Juan Carlos lo mejor de ella

Voz 1170 26:16 desde hoy es que mañana es día veintidós y quince días de vacaciones y las cosas en vacaciones importan bastante menos que sino fuera vacaciones

hora veinticinco

Voz 10 26:30 hora veinticinco

en chats en las inmediaciones comienzan a crecer las primeras concentraciones estamos en la provincia de Girona a la altura de Sarrià de Ter algunos GDR han cortado la circulación de la AP siete no será el único porte hoy a la ciudad de Barcelona al accedido un cincuenta y cuatro por ciento menos de coches que un día habitual el descenso no se debe sólo a los cortes en muchos casos lo has dicho los trabajadores y las empresas han reorganizado la jornada se han adelantado vacaciones o trabajado desde casa dos conductores de autobuses urbanos hacen tiempo en una parada

Voz 1 34:10 bueno que al final haya la ruta

Voz 1900 34:14 las se han acortado evitando la zona centro quizás por hacer una broma sostienen que ellos están encantados

Voz 35 34:22 volvemos a las inmediaciones de la Lonja de la noche además dos policías nacionales que vienen de Vía Layetana son detectados por los concentrados siguen entre los Mossos tienen que exporta escuchemos una de las circunstancias muchas veces repetida en los controles de acceso al centro

Voz 36 34:48 Traballo Dean tal muy soy estarán en Salamanca Cataluña a en el museo de Historia nacional de Cataluña muy restaurar

Voz 1900 34:56 ante pero dejan pasar porque no tiene acreditación y está esperando a que alguno de sus jefes le ayude a resolver la situación

Voz 35 35:08 el Consejo de Ministros ha comenzado a doscientos metros se concentran cientos de manifestantes algunos

Voz 1900 35:13 los encapuchados que tratan de romper el cerco de seguridad una manifestante a cara descubierta hay un hombre discuten con un joven encapuchado tratan de convencerle de que no usen la violencia el joven les dice que no quiere la violencia llega les responde que si quiere la violencia

Voz 35 35:31 luego todo se desencadena en primera línea pueden verse al menos quince furgones noventa mossos un grupo de manifestantes con la cara descubierta les piden a gritos a los esbozados que eviten la violencia llama la atención el esfuerzo vano de una chica rubia con camiseta amarilla que trata de contener los empujarlo una valla metálica cambiamos de escenario avenida Luis Compains doce del medio día

Voz 1900 36:09 cerca del Parlament de Cataluña hay cerca de los manifestantes cuatro jóvenes suben en monopatín en sentido contrario por en medio de la calle libre de coches

Voz 35 36:25 los Mossos avisan por megafonía que la actuación policial contra los manifestantes será inminente mientras tanto en el barrio del Bon

Voz 36 36:38 dos francesas hacen turismo los chalecos amarillos que tu el sorprende nada de lo que autopista AP7

Voz 37 36:53 ahí

Voz 35 36:59 los Mossos tratan de desalojar a los Feder que cortan el tráfico y volvemos a cambiar de escenario resto obrante en el

Voz 1 37:09 paseo Picasso frente al parque de la Ciudadela no hay acceso por ningún lado está toda la zona acordonada hilos clientes fue no van a poder llegar hasta aquí debería hacerlo de alguna manera diferente y tomarse las cosas diferente pero así no porque no todos opinamos igual

Voz 1900 37:25 los comercios y locales de ocio y restauración dentro de la zona acordonada en la mayoría de los casos no han abierto los locales próximos también se han visto afectados por no poder trabajar en condiciones normales vía leyes

Voz 35 37:42 el Consejo de Ministros ya concluido los miembros del Gobierno español ya van camino del aeropuerto los Mossos comienzan a desmantelar los distintos cordones de seguridad

Voz 1 37:52 encapuchados les lanzan objetos tratan de frenarlos

Voz 35 37:55 empujando contenedores vallas metálicas nace ACB mañana es el retrato en el relato

Voz 1 38:06 de lo que ha pasado durante este día tan intenso tan intenso en bares

Voz 0194 38:10 de lona retomo con el titular que habíais dado cada uno de vosotros la tú decías mejor decía después carné aunque nos conformamos con poco mejor mejor incluso después de haber escuchado

Voz 0378 38:22 a él sarta Di que sí

Voz 0194 38:25 a pesar de todo lo que ha pasado en cuanto se había ido ya el Gobierno ha dicho que no había servido para nada que para eso mejor no ha querido que los cortes en las carreteras la responsabilidad del Gobierno que los que han hecho han potenciado los incidentes eran infiltrados es decir como una lectura que que no se corresponde con lo que ha pasado

Voz 1587 38:44 es es una lectura tampoco ha sido tan contundente como cuando se le ha escuchado después he querido escuchar el tono y la manera de decirlo

Voz 0378 38:55 crecido tan contundente diríamos

Voz 1587 38:58 cada hora del acuerdo que habían tomado el viernes yo creo que eso sigue sigue ahí en pie a ver el se había hecho tanto alarmismo tanto tanto tanto los días anteriores que mucha gente hoy pues ha decidido no ir a Barcelona mucha de la gente que tenía que hacer gestiones no ido Barcelona han entrado la mitad los coches no por los cortes precisamente porque los cortes que sean producciones autopistas se han podido lejos muy lejos en en Tarragona en Lleida que hacia la frontera francesa si os habéis fijado en las imágenes algunos de estos cortes había más neumáticos que personas B osea que tampoco eran unos grandes cortes se han solventado con bastante tranquilidad con gritos naturalmente porque siempre que hay manifestantes hay gritos y por tanto los audios parece que haya una gran tensión pero en la práctica los Mossos no han tenido ningún problema para desalojar restablecer la el tráfico yo creo que podían haberlo hecho antes que huir que la manifestación fuera menos tiempo pero bueno eso son supongo que obedece a criterios técnicos no tengo nada que decir sobre eso entonces la ciudad estado bastante tranquila excepto en dos o tres puntos uno que ha sido el Paralelo donde se han concentrado estos este grupo de doscientos o trescientos que han ido de alguna manera los Mossos los iban llevando desde Ciudad Bella hacia hacia el paralelo o luego ellos han intentado volver la manifestación que estaba delante de la convocada por Omnium por la Asamblea Nacional gente tranquila que no se ha movido gritaban leían sus consignas pero es una manifestación como tantas otras se han celebrado no lo que ha dicho la ministra portavoz de lo que dijo ayer me ha parecido muy acertado es decir que la gente que quiera manifestarse porque en este país todavía existe el derecho a manifestarse que lo haga de manera pacífica bueno pues eso es lo que ha ocurrido salvo estos pequeños grupos en los incidentes que se han producido hoy en Barcelona son mucho menores de los que se produjeron cuando hubo las las manifestaciones de los okupas de los okupas anarquistas del barrio de Sants inferiores infinita ante a los incidentes que se produjeron cuando se celebraron las manifestaciones masivas de un millón de personas contra la guerra de Irak que fueron muy pacíficas pero al final grupos de encapuchados antisistema hicieron destrozos en escaparates hicieron realmente mucha más ejercieron mucha más violencia de lo que hoy hemos visto es decir que hay que poner las cosas en su contexto lo que ocurre que estamos en un clima tan incendiado políticamente que se reinterpreta Isère significa todo lo que ocurre en la calle pero eso es quiero que creo que ha de compararse con otras ocasiones carne

Voz 0378 41:39 claro que hay que compararse poner las cosas en su contexto pero yo creo que hay que ponerlo todo en primer lugar tenemos que quiere decir que ayer asistimos por un lado a un Govern que quería demostrar que tenía al Gobierno de España arrodillado eh y que por eso había conseguido una cumbre bilateral como si fuera un estado propio Partido Popular ya un ciudadanos que compró la las mismas palabras que utilizaban los independentistas para lo mismo para humillar a un Gobierno que lo único que intenta es buscar si es que la hay desde luego no la encontrado todavía unas veinte una solución por la vía del diálogo un diálogo que yo creo que no ha avanzado gran cosa en las reuniones de ayer o en el Consejo de Ministros de hoy que que empezó cuando se reunió con Torra en él

Voz 0194 42:43 Moncloa sobre todo

Voz 0378 42:46 con las reuniones posteriores que habido las bilateral las bilaterales entre Marie Chelva Tete y es Altaria entre Carmen Calvo y aragonés donde sea aprobado cosas concretas como son la retirada de recursos de inconstitucionalidad inversiones etcétera etcétera etcétera y es verdad que no ha habido lo decíamos antes lo que algunos querían que hubiera empezando por el Govern insisto yo creo que si hoy no ha habido eso es porque el propio Govern sobre todo Esquerra Republicana de Cataluña a contenido a los a los manifestantes y les ha dicho los que les decían unos manifestantes a otro si hacemos violencia ganan ellos bueno lo que pasa es que también hay que decir buena parte de que ha habido setenta y siete heridos y de ellos treinta y cinco mossos es esto lo llega a hacer la policía imagínate lo que estábamos diciendo porque ya lo hemos visto pero sobre todo lo que intentaban esos trescientos te voy a comprar la cifrar yo no sé cuántos eran

Voz 1587 43:55 yo los he visto bueno decir

Voz 0378 43:57 vale que quieren vaya no no que sí que sí que te compró la la la cifra lo que pretendían de ahí la gravedad porque tú puedes salir a pedir como sal salió toda España No a la guerra de Irak y que en todas las manifestaciones no al principio pero después si en todas las ciudades hay desalmados pero esto es lo que lo que intentaban es que el Gobierno legítimo de España en su legitimidad de reunirse en una ciudad española no dejarles Juan Carlos

Voz 1170 44:33 yo creo que lo la crónica de Severino Donate adscrito en la crónica de una perfecta normalidad no ha pasado nada no hay ninguna cosa porque el gran acontecimiento que se estaba produciendo era el que el Gobierno de España estaba celebrando un Consejo de Ministros en España entonces si partimos de que eso es anormal y que eso es una provocación y que claro no ha ardido Barcelona y todo esto pues me parece que sofocados sinceramente lo el el el elemento central de porqué estamos en una situación como la que estamos claro no no ha pasado grandes cosas o no yo creo que lo decía Carmen de setenta y siete heridos e XXXV de ellos mossos no me parece algo menor no me parece algo menor claro lo podemos comparar con muchas cosas y las comparamos con las manifestaciones en Génova donde hubo un policía mató manifestante pues sí evidentemente pero me parece que tenemos que utilizar elementos homogéneos ir sobre todo tenemos que útil

Voz 1587 45:32 es decir que que ver quién útiles

Voz 1170 45:35 esa que para conseguir el que decir esto son manifestantes incontrolados absolutamente que hacen que aparecen en una manifestación o responden a un plan previo a un plan establecido un control por parte de las autoridades de la de la Generalitat eh sí claro el tienes alguna información yo creo que si tienes la capacidad de regular las manifestaciones con forma de intereses es bastante probable que puedas interferir y puede mandar a la calle y graduar el ejercicio de esa violencia sinceramente y luego caro no ha pasado nada dime en qué manifestación sean llevados nueve mil policías de refuerzo para controlar una situación donde el centro de Barcelona claro veías a los ministros a Pedro Sánchez pasear en solitario es que las calles no había nadie que decir si no vemos que la situación es grave pues estén presentes a mi modo de Berta enviaremos a analizar lo que pasa entenderemos

Voz 0194 46:34 dar una especie de voluntad

Voz 1170 46:37 mismo al al al concepto usted de diálogo como si llega para algo yo no discuto que la fórmula Ica y cada Gobierno lo intenta hacer porque claro yo no veo sustanciales diferencias en los intentos de diálogo de este Gobierno con los intentos de diálogo del Gobierno de Rajoy cuál es la diferencia que en el Gobierno de Rajoy siempre se hablaba de que el marco básico era la Constitución y hoy ha sido sustituido por ese concepto etéreo de seguridad jurídica

Voz 0194 47:04 me la quería decir algo si si si a ver

Voz 1587 47:07 yo creo que las palabras que utilizamos para definir la realidad hablan de nuestra visión muchas veces entonces entiendo que vosotros consideráis que yo soy poco diríamos hoy Benet

Voz 0378 47:19 hola eh pero desde luego me alarma mucho pensar que las palabras que se utilizan para de

Voz 1587 47:26 sin ir lo que ha ocurrido hoy lo que ocurrió en la reunión de los dos gobiernos están definidas por la palabra humillación y claudicación

Voz 0378 47:35 bueno pero eso no es sólo han dicho al Gobierno el número de verdad si por otro ella no yo digan pero que lo digan ellos no digo quién

Voz 1587 47:46 es quién sea que lo diga quién sea que lo que lo ha que lo apoye a ver que un gobierno se reúna con otro es una humillación esto es una humillación donde está la humillación y la claudicación donde está que ha cedido que que se ha acordado que pueda ser clasificado como una como una claudicación yo creo que uno y otro lado la propaganda de uno y otro lado pueden decir lo que quieran y eso es propaganda no es análisis de la realidad haber ha venido Albert Rivera hoy a Barcelona ha con con Inés Arrimadas al Parlamento de Cataluña a anunciar que presentaba una querella para acusar de intento de ese edición al Gobierno catalán al completo por lo que hoy ocurre

Voz 1 48:35 a las de años de Jaime déjeme momento me mira que tengo que hacer la pausa ahora para para el presidente impidió retomamos aquí en la humillación en la claudicación

Voz 0194 48:44 en esa en esa iniciativa exacto en esa querella presentada por por Albert Rivera porque además antes de irnos a publicidad tengo que decirles que estas navidades en la Ser tenemos el compromiso de compartir con todos ustedes cada día hay tal como están las cosas nos lo hemos ganado una ilusión Sara vítores

