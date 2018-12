Hora 25 (21/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 así que ponerlo en marcha la próxima semana el jueves veintisiete es el día fijado para el pleno de constitución de la Cámara andaluza

Voz 0194 00:09 Alfredo amagó Vox con forzar incluso una repetición de las elecciones y PP Ciudadanos les marginan de las negociaciones esta posibilidad está sobre la mesa existe

Voz 1 00:17 se antoja difícil Angers eh porque si bien es cierto que el presidente de esta formación advertía en las redes sociales que el maltrato de PP y Ciudadanos con sus votantes podía abocar a nuevas elecciones nada más conocerse ese acuerdo Vox ha reiterado en un comunicado que no será un obstáculo para un futuro Gobierno tampoco o cómplices de la continuidad del socialismo Andalucía con otras siglas la formación está a la espera de una nueva reunión con el PP para contar con representación voz y voto en la Mesa de la Cámara en este sentido en Ciudadanos han señalado que en esa mesa debe haber una representación de lo que han votado los andaluces lo que abre en cierta medida la puerta

Voz 0194 00:51 Alfredo gracias hasta luego hay una novedad sobre esta negociación que podemos aportar hasta ahora María Jesús Güemes buenas noches buenas noches porque BP está dispuesto a ceder conciudadanos si tiene la garantía de que Moreno Bonilla sea investido presidente pero dónde está esa cesión en que está dispuesto a ceder el PP sí

Voz 1461 01:06 haber hasta ahora el PP lo que decías que quería un acuerdo global el que bueno los populares lo que exigían era pactar con Ciudadanos tanto la composición de la Mesa del Parlamento andaluz como la de la Junta todo el tiempo pero ahora los populares ya están dispuestos a ceder ha habido un cambio dicen que si el próximo veintiséis de diciembre se celebrará una nueva reunión larga con Marín y su equipo en la que se negocia cierra la mesa de esa Mesa del Parlamento anda

Voz 0194 01:30 me cuentan atención con la garantía de

Voz 1461 01:32 Ciudadanos hará presidente a Juan Manuel Moreno pues entonces ellos no tendrán ningún problema en hablar después de las consejerías después de que se constituya en la Cámara autonómica y hacer entonces en en el reparto en los siguientes días que quedan hasta la invito

Voz 2 01:47 dura que son unos quince pues los que tendrían por

Voz 1461 01:50 delante hasta ese momento podrían repartirse los bueno pues los sillones nombre es el otro debate que tienen pero bueno ya el PP está dispuesto a ceder importantes de gesto porque si eso es así y si todo va bien lo que nos cuentan es que la semana que viene pues podríamos tener el pacto hecho

Voz 2 02:05 contar con esa foto de Moreno Marín

Voz 1461 02:07 dando el acuerdo que fuera el mismo veintiséis o el veintisiete el día que se constituye la Cámara autonómica y bueno vamos a ver qué pasa no se complicada pues en el último momento Klar

Voz 0194 02:17 como le he preguntado también Alfredo Güemes hay un tercero en discordia que es bueno que va a hacer el Partido Popular

Voz 1461 02:21 vox pues nos han dicho que Génova está hablando con Vox que este tema se lleva ahora desde la sede nacional Teodoro García Egea y Francisco Javier Ortega Smith han conversado hoy son los dos secretarios generales y es que la mano derecha de Casado ha querido llamar a su homólogo para contarle las medidas cerradas con Ciudadanos para explicar el acuerdo programático al que han llegado el PP dice que ellos son los que están en el centro de las negociaciones que quieren lograr el cambio que quieren contar con Vox que sesenta representados así que nosotros vamos ya por hecho que de una u otra manera tendrán un representante en la Mesa del Parlamento anda

Voz 0194 02:54 Güemes gracias buenas noches hasta luego pregunto precisamente por este tercero en discordia que me porque parece claro está contando Güemes que si hay negociación es decir que entre Partido Popular Vox Si sí se habla incluso de esa posibilidad de que tenga una representación en la Mesa del Parlamento pero le ciudadanos que hace ver cómo que Vox no existe aunque si le necesitas más se enfada si se entera de que el Partido Popular está negociando con Vox cuando los votos de Vox son necesarios PP y Ciudadanos su solos no suman

Voz 0378 03:21 claro pero es que es todo paripé de Ciudadanos porque efectivamente no dan no dan a lo que quieres como siempre ha hecho ciudadanos llegar limpio Kyle

Voz 0194 03:32 te salpique cae no les salpique

Voz 0378 03:35 lo que pasa es que claro tal ha sido el desprecio hacia ciudadanos también por parte del PP que en público como que le ignora aunque por debajo estén negociando con Bob y que que el comunicado hecho hoy

Voz 3 03:52 es es

Voz 0378 03:55 yo que si fuera el PP estaría preocupado porque pone una serie de condiciones empezando por que no permita el cordón sanitario que que intentan ir luego con una serie de de exige encías que no son sus máximos porque no hablan de del Estatuto de Andalucía ni hablan de suprimir la ley de violencia de género etcétera etcétera pero sí que pone

Voz 0194 04:23 muchas cosas algunas algunas curiosas por ejemplo la defensa de la caza en la tauromaquia pero sí algunas que puede hacer que se está haciendo valer para ser que si alguien pensaba que Vox no se haría valer eh bueno lo que parece poco la política lo que pasa que como tú

Voz 0378 04:44 Vimos la una moción de censura que se apoyó gratis porque eran otras cosas la las que se pretendía yo creo que no tiene más remedio que que apoyarlo pero bueno no les va a ser tan fácil está diciendo aquí estoy Juan Carlos

Voz 1170 05:03 vox no tiene tiene la obligación de de de apoyar un gobierno de de de José José Manuel Moreno Bonilla parece evidente pero Vox tiene un electorado lo suficientemente dispuesto a votar sin ataduras que pueden hacer eso o lo contrario perderían gran gran gran grandes apoyos es decir no es un elemento claro cuando tuvo votas son partido como Vox eso significa que tuvo otras a por un cambio muy radical del sistema y por un elemento además de de de poca confianza en cualquiera de los elementos del sistema es más votas a Vox porque el PP te parece blandito y te parece una cosa de blandir Luque que es mejor no no no votarlo incluso estarías dispuesto antes a votar otros costarían menos antipatía que votar a aquel partido del que ha salido por lo tanto yo tendría bastante cuidado con Vox porque si si el el el el hecho de no apoyar yo creo que en términos electorales vox Nole y supondría un un elemento negativo veríamos sin un el hipotético Herrera Nacional de elecciones yo creo que el más perjudicado indudablemente sería sería el PP me parece por tanto yo creo que tendrían que ir con tiento mil

Voz 2 06:22 bueno estamos asistiendo a la rectificación de un planteamiento que por la vía de la práctica eh se asume con toda naturalidad qué es estar intentando un pacto de perdedores que es todos hemos visto cómo el PP lo recriminaba cuando esto se ha hecho por parte de otras fuerzas políticas bueno esa es la democracia tenemos esta democracia en las mayorías que salen por pacto son tan legítimas como las mayorías que se obtienen directamente con con votos suficientes no

Voz 0194 06:50 eh

Voz 2 06:51 ahora yo creo que quien tiene un problema aquí muy claramente es Ciudadanos porque que haya un gobierno Ciudadanos PP con la proximidad ideológica que hay y no parece que ofrezcan ningún problema van a ponerse de acuerdo en cien medidas en doscientas en muchas porque los programas no son alejado son muy próximos pero claro al hacer un gobierno que va a depender siempre que para formarse y para la investidura va a depender de vos pues eso tiene un coste de imagen para ciudadanos importante yo creo importante no soy muy partidaria de los términos como cordón sanitario etcétera etcétera entre otras cosas porque pienso que que lo que hacen es alimentar todavía más diríamos la atención hacia esos grupos pero sin prescindiendo totalmente dejándome me mucho de término cordón sanitario lo que pienso es que aceptar los votos de Vox es aceptar a dar preeminencia política a una fuerza política que en su programa ataca a las mujeres de una manera como no hemos visto nunca plantea una regresión de la Constitución y un incumplimiento de la Constitución en cuestiones fundamentales

Voz 0194 08:06 sin pelos consensos políticos que hemos tenido es

Voz 2 08:09 es que no no van a poder decir que aceptamos los votos Vox porque no lo van a ser gratis y además implican alimentar una fuerza política que es contraria a todos los principios democráticos

Voz 0378 08:28 es sí o no me refiero puede que exijan cosas o puede que no de momento dijeron que no ya lo veremos ahora tener los votos de los extremos como ha tenido también Pedro Sánchez el de Bildu por ejemplo no quiere decir que vaya a aceptar las cosas debido dependerá de lo que suceda osa dependerá del acuerdo que sea

Voz 3 08:55 ah claro

Voz 0194 08:58 que si un par de asuntos más la Serres ha explicado esta tarde los datos de ventas de armamento español Arabia Saudí son datos que ha conocido nuestra compañera Mariela Rubio buenas noches buenas noches la venta de armas españolas Sarabia se triplicaron en el primer semestre del año si lo comparas con el mismo periodo diecisiete eso es entre enero y junio de dos mil dieciocho España exportó a Riad armamento por valor de ciento ochenta y tres millones de euros tres veces más que en el primer semestre del año anterior así se recoge en el informe exportaciones españolas de material de defensa que elabora la Secretaría de Estado de Comercio y al que ha tenido acceso la Cadena Ser que se vendió Arabia Saudí dos aviones de transporte y Vigilancia Aduanera proyectiles plataformas para morteros veintidós morteros y granadas de mortero de varios calibres munición ligera en el periodo al que hace referencia este informe primer semestre de dos mil dieciocho se incluyen los últimos cinco meses y una semana del gobierno de Rajoy pero también los primeros veinticuatro días del Gobierno de Pedro Sánchez en ese periodo las ventas de armamento en general se redujeron un dieciséis por ciento y pasaron de los más de dos mil millones del primer semestre de dos mil diecisiete a mil setecientos cinco sí sin embargo Arabia Saudí no sólo triplica las compras que suponen un diez por ciento de todas las armas que España vendió en ese periodo sino que se coloque como tercero en el ranking de principales clientes por delante de países como Francia y sólo por detrás de Alemania y Reino Unido hasta verano no vamos a conocer cuál ha sido la política de exportación de armamento de Sánchez la del segundo semestre de este año aunque recordamos que el actual Gobierno no ha decretado ningún embargo de armamento a Riad ni tampoco ha suspendido ninguna licencia vigente menos importante noticias en triplican en la venta de armas españolas Arabia Saudí en el primer semestre de año ya que te tengo aquí en la porque estábamos pendientes también de las primarias en Podemos hay resultados bueno quién gana es es bastante fácil adivinar porque sólo había un candidato pero muy curioso o llamativo la participación eso es porque no había duda mencionabas no Pablo Iglesias no tenía rivales así que ha sido elegido candidato de Podemos a la presidencia del Gobierno ahora bien ojo a las cifras la participación ha sido del doce por ciento del censo sólo dos puntos por encima del mínimo que marcan los estatutos es decir han votado sesenta mil personas de casi medio millón de militantes la participación ha sido por tanto de las más bajas en un proceso interno pero es que de esos sesenta mil además cincuenta y tres mil quinientos han dado su sí a Iglesias pero el resto votado en blanco esto que supone pues que hubo más militantes que votaron por la dimisión de Iglesias en la consulta sobre la compra del chalet fueron cincuenta y nueve mil los que le pidieron que se marchara de Podemos de los que ahora le han dado el sí como candidato que han sido cincuenta y tres mil sobre el cuerpo de lista Angels pues tampoco hay sorpresas sólo había una lista completa la de ingleses hayan salido los más votados por este orden Irene Montero Pablo Echenique Alberto Rodríguez Bellaterra Rafa Mayoral Noelia Vera muchísimas gracias hasta luego hiló novedad también la página judicial que nos deja varios asuntos este viernes

Voz 1667 11:48 hola buenas noches vamos a empezar por el caso kitsch en el ex tesorero del Partido Popular ha declarado ante el juez Luis Bárcenas ha reconocido que pidió a su chofer que trasladara documentos desde la sede del PP hasta el estudio de su mujer insinúa que su chófer pudo robarle documentos recordemos que el chófer habría sido sobornado supuestamente con fondos reservados del Ministerio de Interior para sustraer documentación de Bárcenas que pudiera comprometer al Partido Popular

Voz 0194 12:13 el juez ha reactivado la causa por la financiación del PP de Madrid en la época de Esperanza Aguirre por el momento

Voz 1667 12:18 lo piden información sobre varias empresas relacionadas con el partido la pide a la Agencia Tributaria iba a varias entidades financieras sobre dos empresarios y una batería de sociedades

Voz 0194 12:29 era cosa de tribunales que ayer ya nos llamaba la atención porque les contábamos que la Audiencia de Murcia había absuelto al ex presidente de esa comunidad Pedro Antonio Sánchez en el llamado caso pasarela y el caso es que le absolvía porque habían pasado los seis meses de instrucción sin que el juez de instrucción hubiera llamado a declarar a nadie la propia Audiencia Provincial se quejó dijo textualmente se quejaba de la indolencia de ese juez Alberto Pozas buenas noches qué tal años buenas noches el caso es que hemos sabido que el PP propone que se mantenga ese límite de seis meses que ellos pusieron para que se instruyen las causas

Voz 0055 13:02 sí es una proposición de ley una enmienda al la totalidad al proceso de derogación que se está siguiendo en el Congreso de los Diputados presentada hace apenas unos días y firmada por Dolors Montserrat por la portavoz del grupo popular en el Congreso es una modificación una propuesta de modificación del artículo trescientos veinticuatro de la Ley de diámetro criminal que ellos mismos cuando estaban en el Gobierno cambiaran ni que pide en definitiva mantener ese límite de seis meses también el poder aumentara un año y medio el tiempo de instrucción el tiempo de investigación de una causa judicial si se dan algunos tipos de supuestos sólo cambiados cosas dice que el juez tiene que tendría que estar obligado a avisar a las partes un mes antes un mes antes de que venza ese plazo también se ampliaban en este proyecto a esta proposición de ley algunos supuestos en los que se podría hacer lo que dice el textos que sería una grave irresponsabilidad porque el PP en todo momento ha defendido que esto ayuda a que las causas no se eternicen no eternizan porque se archivan bueno hemos hablado hoy por ejemplo con Raimundo Prado que es magistrado de la Asociación Francisco de Vitoria explicaba les vamos a escucharnos explicaba por qué es importante para jueces y parafiscales que esto que estos artículos se tumbe porque dice que les que les dan menos tiempo pero no les dan más medios

Voz 4 14:10 se nos introducen un límite temporal la instrucción pero ese límite temporal no va acompañado de una contraprestación en el sentido de que siguen los mismos medios

Voz 0055 14:25 claro de esto además se añade a otro problema que la tramitación parlamentaria de todo esto de toda esta derogación y ahora de la proposición de ley que presenta el PP lleva ya cincuenta ampliaciones de plan

Voz 0194 14:34 es el caso del ex presidente murciano es un ejemplo claro eh de las consecuencias que tiene esta medida del PP pero hay otros casos ya algunos conocidos muy conocidos

Voz 0055 14:43 sí yo uno además lo hemos conocido hoy mismo Angers Operación Emperador que esto ya suena un poco añejo pero estamos hablando de la detención de Gao Ping del empresario chino en Madrid que tenían galerías de arte por ejemplo en la calle Doctor folk que bueno pues hoy mismo la Audiencia Nacional le ha dicho una de las secciones de lo Penal le ha dicho al juez IMS el actor que tiene hasta el día veintiséis de diciembre para terminar la investigación de la pieza principal el veintiséis de diciembre es el miércoles de la semana que viene esta causa lleva abiertas las diligencias previas están fechadas en dos mil once sea ampliado ya dos veces ese plazo se ha demostrado que obviamente no era suficiente estamos por ejemplo hablando de una causa en la que se han tenido que mandar muchísimas comisiones rogatorias a China también a otros países porque hablamos por ejemplo de fraude fiscal así que vamos a ver qué pasa dentro de unos días en el caso de Pedro Antonio Sánchez fue la primera gran causa de corrupción el caso pasarelas que se archivó en base a este bueno estos seis meses de plazo y lo que dijo el otro día a la audiencia de Murcia que lo dijo invoque lo dijo el el el que será ponente de la sentencia será olvida entre otras cosas por la indolencia del tribunal

Voz 0194 15:44 Pozas muchísimas gracias hasta luego un hasta luego claro

Voz 2 15:47 qué pasa el tiempo

Voz 0378 15:50 así se hicieran ojazos no no pero hay hay que decir que son seis meses efectivamente pero que si el fiscal lo pide se amplía y se puede ampliar hasta tres años de instrucción que me parece que ya es ya es bastante el problema que ha habido en el caso del ex presidente del Murcia es que el fiscal no lo ha pedido por eso te hablan de la indolencia de del Tribunal porque es que no no han hecho

Voz 0194 16:16 han hecho nada no han hecho ni siquiera he dejado pasar el tiempo sin pedir ningún tipo de prórroga ni hacer nada pero que podían haber la idea

Voz 0378 16:23 destrucción hasta insisto tres años en seis meses yo creo que esto se puso para no tanto para como se dijo en su día para que no diera tiempo sino para que no se eternicen tampoco las instrucciones

Voz 1170 16:39 la Hammer parece un límite a lo mejor un poco pequeño pero yo no ampliaría mucho más si un fiscal no es capaz en tres meses de llamar a inquirir al juez que tome declaración al al al al presunto reo este de la máxima protección si no estamos ante un Estado de derecho sino de derecho absolutamente

Voz 1667 17:01 lo de de France dimes no sabía nada clara a nadie pero es que

Voz 1170 17:04 no llama pero eso es culpa del fiscal idea osea es que encima yo creo ser fiscal habría que que que que hacer largo porque es que en fin las el el el este a OPI que son siete años de instrucción a mi me parece que la cosa disparatada

Voz 2 17:18 sí cuando se hizo la reforma ya sea avisó de que podía producirse estos signos aumentaban los recursos y sino había una agilización aquí tenemos dos problemas simultáneos unos esta falta de recursos pero la otra también es que tenemos un sistema judicial que premia la que premia presentar recursos por sistema diríamos y entonces los juzgados están siempre muy colapsados sino hay una diligencia muy muy muy permanente en toda la la gestión de los de los procesos pues se van a producir muchas situaciones de este tipo eh

Voz 0194 17:54 os hayan Martínez Ares director adjunto del país muy buenas noches

Voz 0653 17:57 hola buenas noches qué tal como estamos ya en qué

Voz 0194 18:00 puestas ahí para el país mañana

Voz 0653 18:02 bueno nosotros salimos a cuatro columnas con el gran termal diría que es Sánchez en Barcelona con tituladas los gestos de Sánchez con la Generalitat y inflama la oposición destacamos el sumarios que el PP Ciudadanos pues han censurado el diálogo entre el Gobierno y Torra anímicas el Consejo de Ministros celebrado en Barcelona con altercados en la calle damos una magnífica imagen que Samuel Sánchez enfrentamientos entre los Mossos y los manifestantes en la Via Laietana luego también destacamos a dos columnas una recomendación muy seria los mejores libros infantiles y juveniles que dos mil dieciocho perecido

Voz 5 18:37 un jurado de críticos nuestros eso eso portadas eso va en portada que gusto que gusto

Voz 0653 18:45 para que se pueda alertan para que se pueda elegir y luego pues destacamos el mensaje del Papa por Navidad no que ha hecho hincapié en su denuncia de la pederastia en los que dicen que el Papa aplaude a los medios porque es tapar los abusos sexuales en en la iglesia para acabar con la apartado internacional pues la la de la carta de del jefe del Pentágono a Trump para anunciarles su dimisión y critica pues su giro al aislacionista para acabar de una noticia pues bueno económicas sobre sobre España que refleja un poco que todavía no hemos salido de la crisis y es que la mitad de las autonomía siguen por debajo del PIB

Voz 5 19:27 previo a la Feria Boyan muchísimas gracias gracias hasta luego Feliz Navidad

Voz 0194 19:32 estas son las apuestas del país para para mañana me me me gusta eso que haya en la portada del periódico en un día como mañana que venía el día de hoy tan cargado de de información allá que cito para los libros ojalá siempre encontráramos ese botecito para los libros cada día tendría que ser Pablo no queda todavía Cuaderno de frases

Voz 1667 19:51 que hay entre las frases del día creo que tenemos que empezar por esta es que perdona de la interrupción pero es que más con la frase quizá toca con la canción no Sara bueno la canción además tiene esto no no nos lo pensé que sí que sí porque sabes lo que pasa bueno yo me queréis poner esa canción de verdad esa canción con nada

Voz 1855 20:22 desde el que estará aquí los tertulianos que me están mirando es que llevan toda la semana este equipo volviendo loca porque encuentran un hueco siempre para colar me esta canción de Mariah Carey el villancico este que tú has sonado todos los días en Hora Veinticinco

Voz 1667 20:40 como se ve no los vamos a ver unos cuantos Díaz pues

Voz 1855 20:43 hola claro como ellos ya Samira Goyo algo más

Voz 1667 20:48 bueno sí claro tenemos las frases del Papa las que apuntaba Jan Martínez ahora que ha hablado ante la curia con motivo de la Navidad sostiene Francisco que la Iglesia nunca más en cubrirá subestimar a los casos de abusos por parte del clero añade que no se cansaba de llevar a los abusadores ante la justicia ha agradecido también la labor de la prensa porque ha tratado de desenmascarar a los lobos de dar voz a las víctimas

Voz 1855 21:11 Correa Greengrass

Voz 6 21:13 vivamente cuello opera tory David media que son hasta acciones de TV El Cata Díaz más que era de cuestión Lupi

Voz 1667 21:23 Time lo siguiente no es una frase pero realmente no está mal este episodio El Consejo del Poder Judicial no ve motivo de sanción en que un juez se duerma durante un juicio ha archivado la queja que varios acusados de la Gürtel presentaron contra el magistrado Julio de Diego al que acusaron de quedarse dormido varias veces dice el poder judicial que aunque quedarse dormido supondría un de mérito profesional la duración del juicio y el cansancio y la fatiga de las sesiones pues hacen que no haya falta grave así que no va

Voz 7 21:53 sanción para este juez vosotros nos dormir pero

Voz 0194 21:55 hola es el villancico no sé no sé qué prefiero

Voz 1667 21:58 el aeropuerto de Gatwick ha reabierto después de que esta misma tarde volviera a cerrar porque se ha vuelto a avistar otro dron el aeropuerto del sur de Londres ya había reabierto hoy pero este último dron ha complicado las operaciones ahora mismo opera con normalidad vamos a recordar que durante el jueves quedaron en tierra unos setecientos sesenta vuelos y más de cien mil pasajeros resultaron afectados por por estas circunstancias por estos drones según la BBC la policía ha identificado a los presuntos sospechosos y mantiene abiertas varias líneas de investigación como estamos a pocas horas nos queda el sonido de la lotería

Voz 8 22:32 ciento noventa yo

Voz 1667 22:37 es sabido que inaugura la Navidad oficialmente que volveremos a escuchar mañana cuando se celebren en el Teatro Real el sorteo de la Lotería Nacional el sector del juego mueve cada año en España entre dos mil cuatrocientos y tres mil millones de euros los da empleo a casi ochenta y cuatro mil personas las ventas del sorteo de Navidad suponen más de la mitad de todos los ingresos del año en la lotería pues da Sami Khedira

Voz 0194 22:58 una cosa que me estaba Lourdes Lancho mandando un whatsapp vete a dormir que mañana te toca la lotería hay Pedro Blanco bloquean

Voz 1667 23:04 hasta en la mesa de producción será que aquellas habrá costado Ramoneda

Voz 9 23:08 la del dietario

Voz 1150 23:13 el veintiuno de ha pasado con menos dramatismo del anunciado los interesados Aguri es la catástrofe se han quedado sin sangre y en cambio para su indignación se ha visto como se abría una vía política para encauzar el conflicto catalán concretada en el compromiso de trabajar por una propuesta política con un amplio apoyo en la sociedad catalana haya sido el el jueves una reunión como dice el Gobierno español a una cumbre como dice el catalán el hecho es que por primera vez un documento conjunto apuesta por una respuesta democrática las demandas de la ciudadanía de Cataluña y que los consensos amplios son la guía de trabajos poco a poco el soberanismo pasa de la legitimidad del cuarenta y siete por ciento a propuestas compartidas por el ochenta por ciento la población algo ha cambiado la furibunda reacción de la derecha española con la FAES al frente acusando al presidente Sánchez de normalizar el golpe de Estado que los secesionistas perpetraron hace un año tal admitidas las enormes dificultades que en contra la vía del diálogo pero confirma también que en un momento en que el incendio dependiente mismo va virando hacia el posibilismo el paro además se desplaza la política española donde una derecha cada vez más radicalizada en pleno Operación derribo el presidente Sánchez puede dinamitar cualquier vio razonable entendimiento que sólo es posible si todas partes desde al independentismo todos los partidos políticos españoles arriman el hombro la vía está abierta y el que la cierre tendrá que dar explicaciones además aunque los acuerdos de carácter simbólico se hayan llevado la atención mediática la decisión más importante que ha tomado el Gobierno ha sido el aumento del salario mínimo que los árboles no nos impidan ver el bosque hizo el rechazo a la condena a muerte de Compains del bautizo el aeropuerto de Barcelona con el nombre Josep Tarradellas quieren ser gestos de simpatía como los catalanes no olviden los que gobiernan que los ciudadanos esperan reconocimiento más que Carlinhos Iker poner nombre al principal aeropuerto el Principado simuló a las instituciones tiene un deje de paternalismo contraindicado con el efecto que se busca

Voz 1855 25:07 pues determinamos aquí Carmen del Riego buenas noches y feliz Navidad Feliz Navidad Juan Carlos Jiménez feliz Navidad y Navidad si Atilano de la deseo porque trabajamos juntas el XXIV unos poder digo bueno casi dos veces hoy les y cuatro Feliz Navidad Milá la Navidad habló de Navidad el veinticuatro a ti te veo no no hay alguien que está vacaciones no soy yo

Voz 9 25:30 sólo hasta el lunes Hora veinticinco Ángels Barceló servicios informativos

