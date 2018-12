Hora 25 (24/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1454 00:00 si están solos esta noche si vienen muchos a cenar si están tristes o están ilusionados esta noche también tienen nuestra compañía gracias por estar ahí son las ocho las siete en Canarias

Voz 1 00:13 y eh

Voz 2 00:22 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:34 una buenas tardes el guión de hoy no lo sabemos casi casi de memoria tiene citas de siempre como el mensaje del Rey o la comunicación del presidente del Gobierno con las tropas en misiones en el exterior este año con un recuerdo especial porque se ha cumplido el trigésimo aniversario de la llegada de la mujer a las Fuerzas Armadas

Voz 1722 00:50 a cortar de forma singular a las pioneras que abrieron camino hace tres décadas creo sinceramente que su contribución con resulta fundamental para garantizar la eficacia y también operatividad de nuestras Fuerzas Armadas representa el mejor de los valores la vigencia de nuestros principios de la Constitución en la que este año cumplimos su cuarenta aniversario

Voz 0194 01:14 veinticuatro de diciembre dos días después del tsunami que engulló las costas de sonda en Indonesia lo hizo por sorpresa la crecida del mar y las olas se originaron por la erupción de un volcán y un deslizamiento de tierra submarino las autoridades vigilan el comportamiento de ese volcán mientras los equipos de salvamento trabajan sin parar en busca de los desaparecidos hay trescientos setenta y tres muertos y casi mil quinientos heridos Marta Cañas es la directora general de Médicos Sin Fronteras en eso

Voz 3 01:39 España estamos coordinando con el Ministerio de Salud gestionando los heridos que estamos también trabajando en el control de infecciones y en los estándares de higiene también estamos donando material y suministros básicos como material para curas o los analgésicos para manejó el duelo

Voz 0194 01:53 en el Mediterráneo al barco de Open Arms viaja con destino Algeciras con más de trescientas personas rescatadas el pasado viernes en tres barcas que estaban a punto de hundirse entre ellos hay varios menores Gerar Canals el jefe de la misión nos contaba esta tarde en La Ventana que es de vital importancia permanecer en la zona para obligar a los gobiernos a responder

Voz 4 02:10 es evidente que hace falta parece mucha casualidad que solamente estando dando scouts nosotros por aquí no luego parece que cuando hay marcó humanitario eso o no de la administración que no esté pasando nada que no que no haya rescates España victimas ir no es así yo estaba pasando todos los días lo que pasa es que lo esconde ninots sabes

Voz 0194 02:32 con la mitad del equipo de vacaciones la otra mitad celebrando un trocito de esta noche buena parte de la Navidad en la radio Esther Bazán buenas tardes buenas tardes esto vamos semanas así que ya llegará por cierto antes de terminar este informativo pondremos música navideña para acompañarnos en esa espera ya te adelanto Ángels que no serán Noche de paz que me sugería a Bryant y que cumple doscientos años en este extraño lunes hay otras noticias que repasaremos en este informativo tienen que ver con la política el detalle programático del acuerdo entre PP y Ciudadanos en Andalucía por ejemplo hoy hemos conocido un nuevo paquete de medidas le pediremos también a Nieves Goicoechea que nos cuente en qué punto se tras las negociaciones presupuestarias ya a las ocho y media versión reducida de los deportes en Hora Veinticinco Toni López buenas tardes

Voz 5 03:13 España es muy buenos de ocho y media nada menos cuarto con Jesús Gallego y con dos puntos importantes el jugador del Barça Samuel Umtiti seguirá a partir del treinta de diciembre el tratamiento conservador de su lesión en la rodilla izquierda en Barcelona y no en Qatar como en las últimas semanas y en Bilbao hoy uno de los candidatos a la presidencia del Athletic Aitor Aríztegui ha presentado la que sería su parcela deportiva donde estaría en la actual comentarista de la Cadena SER por delante que el Madrid Rafa Alkorta

Voz 0194 03:35 y el tiempo Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes la Nochebuena se presenta como un tiempo tranquilo con un ambiente frío eso sí sobre todo en los valles más que las montañas y atención con las nieblas que se volverán a formar en muchas zonas del Duero Tajo Guadiana el Ebro y el interior de Cataluña no se presentan lluvias las próximas horas en cualquier caso el viento va a ser más bien débil el día de Navidad vendrá con unas temperaturas otra vez mucho más suaves de lo que es habitual sobretodo fuera de las zonas con niebla esa niebla que persistirá bastante en zonas de Lleida y de Huesca y de Zaragoza por la mañana también en otras muchas zonas del interior peninsular mucha calima en Canarias lo que decimos esas temperaturas que seguirán siendo muy suaves para las fechas muy buenas fiestas empieza Hora Veinticinco Esther todavía en portada la noticia Iberia Nacho Palomo buenas tardes buenas tardes

Voz 1050 04:24 si eres de los que apura hasta última hora con los regalos Iberia tiene una solución hoy es el último día para conseguir la tarjeta regalo de la aerolínea con la que tendrás un veinticinco por ciento de descuento en cualquiera de sus destinos si quieres regalar playa montaña Art de historia o aventuras entra en iberia punto com consigue tu tarjeta

Voz 1454 04:46 ocho y cinco siete y cinco en Canarias vamos con todo

Voz 6 04:49 cadena SER

Voz 2 04:52 hora veinticinco

Voz 7 05:07 no

Voz 1454 05:08 buenas noches me dirijo todos vosotros para felicitarnos lo Nolis el sonido de cada noche del veinticuatro de diciembre justo antes de la cena este que escuchamos es el del año pasado cuando también se vio lo que nunca se solía ver lo que pasaba detrás de las cámaras el mensaje de Navidad del Rey tendrá casi seguro refiere gracias a Cataluña ya veremos si explícitas sonó pero también algunos de los problemas que nos tocan cada día el paro la situación de los jóvenes o la violencia machista María Manjavacas buenas tardes buenas

Voz 1444 05:34 de si cabe esperar referencia la violencia machista el año pasado ya lo hizo con un llamamiento a los políticos para que hicieran eso políticas de género y este será a buen seguro uno de los temas como también en lo político Cataluña probablemente de forma implícita no expresa sino a través de la vigencia de la Constitución como hoja de ruta en este año que se celebra el cuarenta aniversario ya cuando al sentido de Estado de los políticos a las puertas además de un año electoral los jóvenes también suelen ser uno de los argumentos recurrentes en estos discursos se suele referir a sus problemas de empleo precario a los que se tiene que ir fuera de España pero esto en breve lo vamos a saber el discurso que normalmente se graba dos días antes se hacen zarzuelas es supervisan Moncloa y a buen seguro tendrá un tono conciliador en sintonía con el Gobierno de Pedro Sánchez sólo dos cadenas no lo ofrecen la pública vasca y el primer canal de la TV3 lo que no cambia Esther la hora como siempre a las nueve de la noche a partir de

Voz 1454 06:29 las nueve menos cuarto con Ángels Barceló escucharemos el mensaje del Rey también estará aquí María Manjavacas y lo analizaremos con nuestros contertulios hay otro sonido de este día

Voz 8 06:37 el Dakar es se nos reuniremos para la cena de Nochebuena todos los componentes del destacamento mar

Voz 9 06:42 el desde aquí lo celebra celebraremos con alegría sirviendo a España ya pues españoles como nos gusta ser nada más adiós señor presidente de Navidad desde Afganistán

Voz 0194 06:53 aportamos nuestro grano de arena

Voz 10 06:55 a conseguir una irá autosuficiente en materia de seguridad

Voz 1454 07:00 es el saludo del presidente del Gobierno en las tropas que participan en las misiones en el extranjero una labor callada y en condiciones de especial dureza según ha explicado Pedro Sánchez acompañado de la ministra de Defensa el trabajo de la mujer también sea ha subrayado coincidiendo con el trigésimo aniversario de la llegada de la mujer a las Fuerzas Armadas hoy además Mariela Rubio con un escenario diferente aunque lo habitual es celebrar

Voz 1450 07:21 esta videoconferencia desde Moncloa así ha sucedido en los últimos años Pedro Sánchez ha elegido el buque Juan Carlos I atracado en Rota para la que ha sido su primera comunicación a las tropas en una navidad como presidente en esta videoconferencia han participado prácticamente todos los contingentes que España tienen

Voz 1444 07:37 del exterior como Irak Líbano Afganistán o Mali

Voz 11 07:40 Pedro Sánchez comenzaba su discurso recordando con una mención especial la entrada de la mujer en las Fuerzas Armadas trigésimo aniversario de la llegada de la mujer a los Ejércitos

Voz 1722 07:53 me lo permitieran tener un recuerdo sincero para las más de catorce mil mujeres que forman sus filas creo sinceramente que su contribución resulta fundamental para garantizar la eficacia también la operatividad de nuestras Fuerzas Armadas

Voz 1450 08:07 toda la sociedad española se siente orgullosa de ustedes continuaba Pedro Sánchez tras el tomaba la palabra la ministra de Defensa Margarita Robles

Voz 1722 08:15 que sintaxis en la distancia de vuestro puesto la cercanía de una España orgullosa de vuestro esfuerzo una España orgullosa de tenerlos a todos y todas como sus mejores embajadores en el mundo entero

Voz 1426 08:27 en el corazón de todos los españoles estáis tenéis un lugar de honor nuestras familias también cosa estamos profundamente agradecidos que sepáis que gracias a vosotros vamos a trabajar por un mundo en paz en el que siempre sea Navidad felices fiestas

Voz 1450 08:41 Sánchez terminaba así su mensaje las tropas quisiera darles una última orden decía que cumplan la misión como lo están haciendo regresen todos a casa

Voz 1454 08:50 las autoridades de Indonesia vigilan la actividad del volcán que hace dos días provocó un corrimiento de tierras submarino y un posterior tsunami que golpeó el estrecho de sonda entre las islas de Java y Sumatra los muertos ascienden a trescientos setenta y tres y hay casi mil quinientos heridos la crónica de Rafa Panadero

Voz 1775 09:05 el Ministerio de Exteriores no tiene constancia de españoles afectados el encargado de negocios de la Embajada Salvador Rueda explicado esta mañana en la SER que la zona queda fuera de los circuitos internacionales pero la turística

Voz 12 09:16 pero de turismo local precisamente por eso hay bastantes víctimas porque estas épocas de vacaciones también aquí en Indonesia hasta el momento no no hay constancia de ningún nacional española afectada

Voz 1775 09:27 a miles de personas que ahora necesitan ayuda de emergencia la falta de suministros los daños en las infraestructuras y la amenaza de epidemias son las principales preocupaciones para las organizaciones sobre el terreno Marta Cañas ex directora de Médicos Sin Fronteras estamos

Voz 3 09:40 dos gestionando los heridos que que se mantiene al a nivel de centros de salud estamos también trabajando en el control de infecciones y en los estándares de higiene que en este momento es muy crítico para intentar prevenir epidemias a lo largo del día de ayer Illa de hoy están han ido han seguido llegando cadáveres

Voz 1444 09:59 a unos doce mil personas han huido por miedo a una nueva ola

Voz 1775 10:02 ya que el volcán ha NAC a Tau sigue activo no se descartan nuevos maremotos hice mantiene por tanto la recomendación de alejarse de la costa por lo menos hasta el miércoles las autoridades de Indonesia han admitido que su sistema de alerta sirve para terremotos pero no estaba preparado para lo que ha ocurrido este fin

Voz 1454 10:17 tomada en aguas del Mediterráneo el Open Arms viaja hacia Algeciras Algeciras donde se espera su llegada al próximo viernes después de las negativas o el silencio de las autoridades de varios países para desembarcar esta tarde hemos habla en La Ventana con Gerard Canals es el jefe de la misión nos contaba entre otras cosas que estaban a punto de encontrarse con el velero astral que les iba a suministrar alimentos mantas y medicinas para todos los que están a bordo

Voz 12 10:40 está a punto de llegar a lo que acabamos de empezar a ver

Voz 4 10:42 pues no es uno de los costados nuestro barco en breve ya podemos tener los suministros que hemos pedido pues empezamos frente ese día un poco más especial no Sevilla celebración uno Si bueno seis La en Cataluña lo lo lo que es típico de esta noche es hacer el dio no sé si sales regalos hemos previsto llegar el veintiocho por la mañana si las condiciones marítimas lo permiten pues seguiremos ahí espera llegar Sevilla hemos tenido a la negativa de Malta que al menos se han dignado contestar con con la negativa pero el resto de consultados han contestado hemos consultado a a Francia a Grecia con lo cual nosotros creemos que es de vital importancia siempre mantener al menos un barco en la zona porque eso obliga a los gobiernos a dar la respuesta que deberían dar

Voz 1454 11:25 hay otro barco de una ONG alemana que rescató el sábado a treinta y tres personas en aguas del Mediterráneo y está a la espera de un puerto para desembarcar en una nota remitida a los medios explica que la situación a bordo es estable pero se espera que las condiciones meteorológicas empeoren a partir de mañana los rescatados proceden en su mayoría de Costa de Marfil Il Nigeria y Libia hay entre ellos tres niños tres adolescentes cuatro mujeres en Vicky de Moustaki

Voz 13 11:50 te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedar hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 1775 12:00 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 14 12:09 Yao es la rebelde

Voz 0194 12:12 vale solos revolucionaria

Voz 15 12:14 no es muy pasional

Voz 16 12:17 a él siempre fue mi personaje Mollet es que no te gusta bailar cuando hay espacio es sobre la gente va a lo suyo sí pero en un salón

Voz 17 12:24 durante como este

Voz 15 12:26 en todo el mundo no al final creo que que estas ganas de de ser fiel a sí misma lo que ella quiere es es como muy atractivo no la libertad que ella busca

Voz 6 12:39 el veinticinco de diciembre a las doce del mediodía mujer cinco la ficción sonora de la Cadena SER para estas navidades de Gomis Mujercitas

Voz 1913 12:51 un mensaje en colaboración con El Corte Inglés

Voz 6 12:56 cadena SER

Voz 2 12:58 en Hora veinticinco

Voz 1454 13:08 en Andalucía PP y Ciudadanos siguen cerrando medidas en el marco del acuerdo programático que alcanzaron el pasado viernes hoy han distribuido un documento con medio centenar de medidas económicas y fiscales para el empleo y la prosperidad de esa comunidad dicen los detalles con Mari Cruz Barroso

Voz 1435 13:22 el acuerdo contempla entre otras cosas una bajada en el tramo autonómico del IRPF sobre Sucesiones y Donaciones Se mantendrá la reducción del millón de euros en la base imponible por heredero y Se bonificará el noventa y nueve por ciento de la cuota del impuesto

Voz 1454 13:35 el resto de los supuestos para parientes directos

Voz 1435 13:38 ambos partidos acuerdan exigir una reforma del sistema de financiación autonómica y también prevé mejorar la financiación municipal para los trabajadores autónomos destaca la ampliación a veinticuatro meses de la tarifa plana de cincuenta euros para nuevos emprendedores y una tarifa super reducida de treinta euros para nuevos autónomos jóvenes menores de veinticinco años y mujeres en el ámbito rural acuerdan igualmente reformar el sistema andaluz de Empleo para hacerlo más eficaz con más medios humanos y materiales

Voz 1450 14:06 y abrir los planes de empleo y la colaboración

Voz 1435 14:08 público privada con un sistema de cheques formación un aumento en la inversión IMAS de Mas si un nuevo texto refundido de la Ley del Suelo en Andalucía para simplificar la gestión urbanística y potenciar el flamenco como seña de identidad de la comunidad figuran entre las cincuenta y dos medidas acordadas por ambos para

Voz 1454 14:25 pido smientras a la presentación de los Presupuestos le quedan unas semanas según dijo el presidente del Gobierno se haría en enero y en ese camino las palabras más utilizadas Nieves Goicoechea son diálogo ilegal

Voz 1468 14:36 el Gobierno es muy prudente porque sabe que el mundo independentista está dividido y cada paso hacia el diálogo necesita una escenificación concreta de los más pragmáticos es decir el vicepresidente aragonés la consellera de Presidencia Arcadi por eso su objetivo es consolidar la vía del diálogo abierta la semana pasada en Barcelona e ir afianzando la lealtad mutua antes de enviarlos estos a la Cámara el principal socio político del Gobierno Podemos cree que los gestos de Sánchez hacia Cataluña hacen presumir una futura normalidad democrática destacan el papel de Pablo Iglesias como uno de los líderes que ha trabajado mucho en este mes para que se celebrara la entrevista Sánchez Torra la entrevista dicen fuentes de Podemos era la clave de bóveda para girar la situación los puentes están

Voz 1454 15:18 Nos falta negociar ahora los apoyos

Voz 1468 15:20 ello decían las fuentes consultadas debemos contribuir todos para reforzar el Bloque de Izquierdas de la moción de censura

Voz 1454 15:27 en el PP se busca perfil para Madrid pensando en las elecciones de mayo ya se han barajado varios nombres tres mujeres y tres hombres entre los más conocidos entre otros María San Gil o Adolfo Suárez Illana quinielas a día de hoy sólo quinielas María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1468 15:40 buenas tardes en el PP tienen muchas ganas de saber ya que en han a sus candidatos para Madrid están muy nerviosos desconocen si Garrido y Almeida seguirán en sus puestos por eso se han desatado las especulaciones así junto a las encuestas internas de Génova en las que se ha preguntado por Maroto Tejerina hay Pizarro en las últimas semanas los populares madrileños hablan de Cayetana Álvarez de Toledo lo de Daniel lacayo de Engracia Hidalgo también mucho de María San Gil la expresidenta del PP vasco quién dio un portazo a Rajoy por diferencias ideológicas fundamentales hice fue con Aznar a FAES aunque reapareció el pasado mes de julio en un acto con Casado en este la elevó a referencia moral de España dijo que en su proyecto ya podía hacer lo que quisiera la tiene en mente para ahora o para el futuro como figura capaz de recuperar los principios de valores de su formación es que la dirección sabe que el modelo de Andalucía se puede exportar hacia otro los territorios pero ante todo quiere evitar que sus otros se vayan a Ciudadanos y Vox por eso se busca un determinado perfil que según algunos encajaría con Adolfo Suárez Illana su nombre ha sonado con fuerza de hecho algunos dirigentes le dieron ya por designado en cuanto lo pusieron despacho en la planta noble de la sede nacional pero bueno la decisión está en manos de Casado se sabrá dentro de poco si no se filtra antes lo previsto es que haya acto de proclamación para el país

Voz 1444 16:51 en enero Yaiza resuelvan ya todas las incógnitas

Voz 1454 16:54 quién fuera coordinador de Izquierda Unida Gaspar Llamazares ahora portavoz en Asturias ha anunciado su decisión de dimitir de todos los cargos federales ante lo que considera una campaña de linchamiento esa información de José María Patiño

Voz 1775 17:04 Gaspar Llamazares Se va de los órganos federales de Izquierda Unida pero se hace fuerte en Asturias desde donde tiende la mano a la Direcció para que rectifique lo que considera política de sumisión a Podemos

Voz 0718 17:14 están con jurando una alternativa política una línea política alternativa que es la de Izquierda Unida Asturias que pretende que hay vida más allá de Podemos que hay vida política para la izquierda no y eso es lo que no quieren aceptar sobre todo después de las recientes elecciones andaluzas que no les han ido bien

Voz 1775 17:31 el antiguo coordinador de la formación de izquierdas asegura que no ha pesado en su ánimo las peticiones de dimisión de otros líderes regionales de Izquierda Unida tras la filtración de unas grabaciones en las que se desvelaba su estrategia de fortalecer actúa la plataforma que ha fundado con el juez Baltasar Garzón por contra considera que se trata de una fase más de linchamiento político contra los disidentes

Voz 1454 17:53 el ocho y dieciocho minutos siete y dieciocho en Canarias publicidad y seguimos Hora veinticinco

Voz 18 17:59 todo preocuparte pensar que no me merezco pagar tanto por mi seguros traer de la mutua cualquiera de tu seguro y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros te bajamos su precio sea cual sea llamado nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua consulta condiciones en mutuo apuntó es

Voz 19 18:21 la Sociedad Española de Radiodifusión les desea una feliz Navidad y una buena entrada en el año dos mil diecinueve A

Voz 20 18:32 escucha usted amable ratio escucha el cuento de Navidad en hacer el programa de fin de año con los especialistas secundario en la cena Feliz Navidad en su transistor

Voz 16 18:47 oye Lourdes tú tienes alarma si la DS

Voz 21 18:49 citas directas y qué tal es que queremos ponernos una alarma en casa antes dignos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquilo

Voz 22 19:01 lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 6 19:13 cadena SER

Voz 2 19:15 en Hora veinticinco

Voz 1454 19:25 se ha reforzado la seguridad y la vigilancia en el centro de Barcelona hielos lugares considerados sensibles por la policía después de conocerse el alerta de un posible atentado en la Rambla este próximo día veinticinco el propio conseller de Interior ha dado por buena y creíble la amenaza a nivel medio aunque ha insistido en que las alertas

Voz 1444 19:40 son habituales en estas fechas Radio Barcelona

Voz 1454 19:43 Paula brillantes los controles de seguridad

Voz 23 19:45 mantendrán durante los próximos días también la alerta de un posible atentado lanzada por la embajada de los Estados Unidos llamaba a sus ciudadanos a evitar la zona de La Rambla en Barcelona mañana pero también en fin de año según ha podido saber la SER la policía ya tiene identificado el presunto sospechoso buscan un conductor marroquí de autobuses procedente de Casablanca que este haría relacionado con esta amenaza al conseller de Interior Mike Book da credibilidad media este posible ataque explica que el despliegue policial Se trata de una medida preventiva como las que se toman habitualmente ante cualquier sospecha

Voz 24 20:20 que es es una esta es una amenaza más de las que tenemos seguramente este caso es algo distinto porque ayer el consulado americano hizo un tuit dando a esta amenaza mucha publicidad visitan no

Voz 23 20:32 son declaraciones de al buque en RAC1 los Mossos d'Esquadra hay también agentes de la Policía Local y han reforzado o en la vigilancia en la esquina de la Rambla junto a plaza Cataluña también en otros puntos de la ciudad a pesar de esta amenaza pero el nivel de alerta antiterrorista sigue siendo cuatro sobre cinco en parece

Voz 1454 20:48 hoy les estamos contando una sentencia muy llamativa de las primeras que se dictan en nuestro país y en la que se condena por violación a un hombre que extorsionado sexualmente a cinco menores a través de Internet el delito sexual dice la sentencia puede cometerse en la red sin necesidad de contacto físico

Voz 0055 21:02 Paco no cuenta Alberto Pozas el acusado tenía veintitrés años y se ganó la confianza de las víctimas cinco niñas menores de edad haciéndose pasar por una trabajadora de una agencia de modelos empezó la extorsión cuando ya tenía alguna imagen privada de ellas ose desnuda ni masturbaba ampara él o todo el mundo ve

Voz 1444 21:17 ya las fotos nunca llegaron a verse cara a cara

Voz 0055 21:20 el acusado vivía en Alicante las víctimas a cientos de kilómetros una de ellas por ejemplo en las Islas Canarias pero esa distancia no ha impedido que sea condenado por cinco delitos de agresión sexual y abuso consumado e intentado en función de si las víctimas cedieron o no a la extorsión los magistrados avalan que pueda ser condenado por violación aunque el contacto se produjese a través de Internet y las redes sociales las nuevas formas de comunicación dicen los magistrados sustituyen la distancia geográfica por la cercanía virtual y una violación Se puede desarrollar así de esta manera con un realismo hasta ahora inimaginables

Voz 1454 21:49 en Madrid ha sido detenido un hombre por haber agredido sexualmente a una joven en el intercambiador de transportes

Voz 1450 21:54 más de uno de los barrios de la capital los hechos ocurrieron

Voz 1454 21:57 el pasado día nueve de madrugada la víctima iba sola Alfonso Ojea

Voz 1450 22:01 la víctima fue controlada y seguida en todo momento por su agresor nada más subirse a un autobús municipal que finalizaba línea en el intercambiador del madrileño barrio de Aluche eran entonces las cuatro de la madrugada del pasado domingo día nueve cuando la víctima bajó del vehículo supo que se había equivocado de línea momento en el que el violador se acercó a ella para ofrecerle ayuda era realidad una mentira rápidamente le arrebató el móvil y la golpeó con saña en la cara y en la cabeza después la violó en una zona cercana la unidad policial de fan

Voz 1454 22:31 Miley de mujer comenzaba a investigar

Voz 1450 22:34 la detener al presunto responsable Ricardo Gutiérrez es el portavoz de la Jefatura Superior de Policía

Voz 25 22:39 a ir rápidamente se dio un tratamiento integral por parte de la unidad que se encarga de investigar este tipo de hechos delictivos la FAMP lo día de Familia y Atención de la Mujer los investigadores se pusieron manos a la obra y permitió dar con el presunto autor de los hechos que se trataba de un varón español de treinta y cinco años de edad que fue detenido durante la tarde del pasado día doce

Voz 1454 23:00 el agresor tiene un largo historial delictivo nueve antecedentes penales pero ninguno por agresión sexual cuestionar

Voz 18 23:09 no saber si es justo lo que pago por mi seguros mutuamente tráete a la mutua cualquiera de tu seguros y tener lo mismo pero por menos dinero veinte a la mutua con cualquiera de tu seguros de bajamos su precio sea cual sea Jamal nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco nueve cero dos cinco cinco cinco cuatro ocho cinco vamos mutua T consulta condiciones en Mutua punto es

Voz 0919 23:28 de lunes a viernes a partir de la una y media de la mañana

Voz 16 23:31 el faro un espacio para compartir lo que sabemos lo que vivimos lo que pensamos yp todo lo que seamos capaces de imaginar y tengo la sensación de que lo vamos a disfrutar muchísimo el Faro

Voz 6 23:44 con Marta Torné síguenos también en redes en nuestra aplicación móvil a partir de la una y media en láser en General Óptica tenemos un plan para cada mirada cheques descuento para Navidad yo este año me he portado muy bien claro es un descuento de cincuenta euros en tus gafas graduadas de cualquier marca veinte euros en gafas de sol y lentillas esta Navidad escena Itu vive como miras General Óptica tu mirar esto Cadena SER

Voz 2 24:15 hora veinticinco

Voz 1454 24:24 hay otras noticias este lunes que vamos a repasar ahora con Nacho Palomo buenas tardes

Voz 1050 24:28 buenas tardes Esther

Voz 0194 24:32 en Afganistán hay al menos veintiocho muertos en un ataque contra un edificio gubernamental

Voz 1050 24:36 ha ocurrido en Kabul la gran mayoría de los fallecidos veinticinco son empleados del viceministerio de mártires ideas capacitados los otros tres son los autores del ataque han muerto después de mantener un enfrentamiento con las fuerzas de seguridad durante más de siete horas hay además veinte personas heridas

Voz 0194 24:52 el adelanta sus elecciones a abril del año que viene

Voz 1050 24:54 estaban previstas para después del verano pero la crisis en la coalición que forma el Gobierno ha obligado a Netanyahu a tomar esta decisión vamos a Jerusalén Beatriz la cumbre

Voz 27 25:02 diferencias en materia presupuestaria o enfrentamiento por una ley que obligaría a judíos ortodoxos hacer el servicio militar las explicaciones son varias pero el resultado es que Benjamin Netanyahu muy a su pesar no ha podido mantener la coalición gubernamental hasta el fin de su mandato y habrá elecciones anticipadas en Israel unas elecciones dictadas por todos los partidos que forman el Gobierno actualmente en las que Netanyahu parece el gran favorito pese a llevar casi diez años en el cargo estar acosado por escándalos de corrupción el gobierno de Netanyahu pendía de un hilo desde hace semanas sólo tenía sesenta y uno diputados sobre ciento veinte el primer ministro ha dicho hoy que espera que las urnas consigan un gobierno como el actual que es el más conservador de la historia de Israel

Voz 0194 25:48 en nuestro país ciento sesenta y seis personas han sido rescatadas en el mar de Alborán

Voz 1050 25:53 todas de origen subsahariano iban repartidas en tres pateras entre esas personas hay veintitrés mujeres y dos niños Salvamento Marítimo ha activado esta tarde un dispositivo de búsqueda tras recibir el aviso de una ONG de que varias embarcaciones partían de la costa de Marruecos el buque que ha rescatado a estas ciento sesenta y seis personas se dirige en estos momentos

Voz 0194 26:12 el puerto además se suman a otros cuarenta y ocho inmigrantes que han intentado llegar a las costas murcianas

Voz 1050 26:17 el partidas en varias pateras a lo largo del día los últimos cuatro hombres que iban en una embarcación han sido localizados a primera hora de la tarde ya se encuentran en Cartagena el buen tiempo está haciendo que a pesar de las fechas en las que estamos sean numerosas las pateras que sin que intentan alcanzar Europa a través de nuestro

Voz 1454 26:33 en Huelva el Ayuntamiento de El Campillo se personará como

Voz 1444 26:35 acusación popular contra Bernardo Montoya

Voz 1050 26:38 no confeso de Laura y que está en prisión el Consistorio onubense anuncia además que van a pedir que se destierre del que se destierre del municipio a esta persona

Voz 1454 26:54 se llama Miguel Ángel Ibarra y era sacerdote o eso decía decía que era cura por ciento más de un año en la diócesis de Cádiz venía de Colombia fue la diócesis de Antioquia la que avisó que no que no es sacerdote ahora mismo ya no está en España pero la duda está en lo que en el pasado bodas bautizos comuniones son válidas Sonia Ballesteros

Voz 1913 27:14 todos tranquilos porque bautizos y comuniones no se tienen que repetir ni tampoco las bodas que podría ser lo más problemático es que según la Iglesia basta con la voluntad de los contrayentes para que éstas sean válidas según Ana Gallego directora general de Relaciones con las Confesiones Religiosas del Ministerio de Justicia el derecho civil también la chavala aunque el oficiante fuera un falso cura

Voz 28 27:35 que la validez del matrimonio no queda afectada por la falta de nombramiento legítimo del juez alcalde o funcionario que lo autorice y en ese caso pues bueno también serían vale

Voz 1913 27:46 en el supuesto de que alguna persona tenga dudas debería su caso de forma particular concluye Ana Gallego en Medina Sidonia Joaquín fluvial se ha hecho cargo de las parroquias de Miguel Ángel Ibarra este auténtico cura ya sospechaba algo del falso

Voz 12 27:57 por ejemplo una cierta simulación a veces al hablar muy dulce con un cierto protagonismo algunas cosillas que el PSOE este cure no ha como especial sabe

Voz 1913 28:08 durante dieciocho años Ibarra ejerció como sacerdote y la mayor parte del tiempo en Colombia la iglesia de ese país es la que ahora denuncia un engaño que él se niega a reconocer

Voz 0194 28:25 lo decía Ángels al inicio del informativo en esta noche en la que afloran todas las realidades aparecen como fantasmas en los recuerdos ese nos colocan delante como estampas navideñas nuestra felicitación nace de los que esta noche estamos aquí Bryant Nacho Sara María Noel Marcos Toni para todos ustedes que también trabajan en un hospital en una caseta de vigilancia o en un transporte en nuestra felicitación de Nochebuena se agarra a la vida y también recuerda a los que ya no están

Voz 0919 28:57 cuánto cambia la vida de una Navidad a otra

Voz 0194 29:00 sí todavía está en la cocina preparando cosas porque viene muchas a cenar o está sentado solo en su salón esta noche que dicen es Nochebuena tiene alegrías y penas y tristezas e ilusiones soledades decenas de mensajes nosotros les mandamos un gesto de abrazo a todos aquellos que lo necesitan nuestra compañía como regalo gracias por estar ahí en quince minutos vuelve Ángels después del deporte a la espera del inicio del mensaje del Rey ya está lanzada hasta las diez para analizarlo con Emilio Contreras Milagros Pérez Oliva Javier Aroca que pase una buena noche

Voz 30 30:03 hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego hola qué tal muy buenas tardes a todos

Voz 0919 30:14 bienvenidos y gracias por escuchar el programa también hoy en el día de Nochebuena en nombre de todos los que hacemos ahora veinticinco Deportes os deseamos lo mejor en una noche tan especial como ésta ojalá podáis estar haciendo aquello que os apetecía era hacer esta noche la mayoría aseguró que preparando una reunión familiar alguno estáis escuchando la radio ahora mismo en la cocina con los preparativos de la cena que si el consomé el marisco el asado los dulces por supuesto un poquito de vino un poquito de champán bueno si es así que ojalá compartamos esos buenos momentos con la gente querida de vuestra familia disfrutando mucho aunque seguro que otros muchos estaréis en otras circunstancias algunos de viaje otros trabajando porque un día como hoy también hay gente que tiene que trabajar conduciendo seguro que alguno estáis al volante otros trabajando en hospitales en comisarías en restaurantes en aeropuertos lo mismo en un barco o que selló en el parque bomberos si es así también os deseamos muy buena noche y nuestros mejores deseos para estas horas ya sabes que ayer hubo Liga terminó el año con una nueva jornada de fútbol en Primera División esta Liga que está más apretada que nunca y que no volverá hasta el año que viene que vaya mes de enero que tenemos a la vista con la Liga la Copa del Rey luego ya en febrero llegarán los octavos de final de la Champions y de la Europa League iniciaremos otro año de emociones y esperemos que sean también de triunfos pero bueno antes de repasar las últimas noticias de hoy lunes las últimas noticias que nos ha dejado el fin de semana como siempre el programa tiene que empezar con uno de vuestros mensajes

Voz 31 31:59 buenas noches señor Gallego entendiendo que todos ustedes son del Barça porque ustedes no amplían las noticias lo mismo de Isco con le porque ese sueño no se habla del Barça nunca se habla de nada hay una persona un oyente que ha dicho que siempre es atacar Madrid yo no sé si son atacadas lo no reajustes lo único que interesa es el Real Madrid cuando tiene un problema cuando gana la Champions Se dice las cosas de perfil bajo

Voz 0919 32:28 bueno del Barça del Madrid de la Leti y la verdad es que nos encanta saber que cada día hay alguien que nos elige para escuchar para participar con nosotros dejad vuestros mensajes también hoy este día de Nochebuena serán bienvenidos

Voz 2 32:43 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del EB opina critica y vinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 32 32:57 buenas noches amigos a mí no me Ángel Illa moldes de Colombia contestando a la pregunta que sería buena idea de que Mourinho ha regresado al Real Madrid es sencillamente de Mourinho cuando te suena no me gusta cero uno está harto del enfrentamiento de todo lo que hubo cuando este señor entrenador estuvo en el Real Madrid crispación Ibn nervios no mi respuesta es no que mejor no vuelva muchas gracias a todos

Voz 2 33:34 pasa de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 33:44 hombre tranquilidad con Mourinho porque Mourinho aunque no lo creáis también celebrará la Nochebuena en familia un espíritu de paz de amor de concordia

Voz 33 33:54 empezamos

Voz 34 34:00 huy

Voz 0919 34:09 el día como jornada de Liga bueno pues hay que repasar cómo ha quedado la clasificación que noticias nos ha dejado esta jornada vivida el fin de semana recuerdo que no volveremos a tener fútbol de Primera División hasta el día tres de enero cuando se jugará el partido entre el Villarreal y el Real Madrid ha aplazado por el Mundial de Clubes hasta entonces la Liga queda con estas noticias Toni Lope buenas tardes

Voz 5 34:34 qué tal Gallego muy buenas pues lo primero tenemos que ir a Barcelona porque en esta previa de Navidad con el Barça líder de Liga los azulgranas están pendientes de recuperar lo antes posible a Samuel Umtiti y hoy hay nueva información sobre el estado de central francés Xantia vaya hola muy buena

Voz 0070 34:47 hola Toni hola Gallego ayer examinaron a Samuel Umtiti en la ciudad deportiva del Barça decidieron seguir con el tratamiento conservador lleva tres semanas en Qatar fortaleciendo la zona para evitar pasar por quirófano el club la citado a partir del día treinta de diciembre para seguir con ese tratamiento e intentar evitar el quirófano hoy en la gradería de ser Cataluña hemos hablado con el doctor especialista en este tipo de lesiones Manuel leyes que admite que la mejor forma de solucionar estas dolencias es operando

Voz 0860 35:16 sí es raro es raro que tan joven tenga la rodilla

Voz 12 35:19 la de dañada cualquier técnica quirúrgica para un defecto serias de cartílago coste plantas fácilmente en cuatro días

Voz 0860 35:26 comieses hasta que hasta que vuelves a jugar

Voz 0070 35:29 sigue que volverá al trabajo el día treinta de diciembre con el resto de compañeros para intentar evitar el quirófano y afrontar la recta final

Voz 5 35:36 de la recuperación de esos problemas del poder gracias anti pasó buena noche tras el Atlético de Madrid pendiente de posibles salidas principalmente la de Lucas Hernández al Bayern Munich en la Cadena SER venimos contando que está más fuera que dentro que el porque el Atlético es incapaz de alcanzar las cifras del club alemán también la posible salida de Tomás Party recordarás gallego que el sábado el africano reconocía que a veces estaban en feliz en el Atlético aunque hoy ha puesto hundir explicando que el Atlético es el club donde quiere estar y dónde quiere seguir creciendo como futbolista además esta semana en Bilbao se sabrá quién serán sustituto ellos Urrutia en la presidencia del Athletic Club este jueves son las elecciones con dos candidatos Alberto Uribe Etxebarria y Aitor eligen este último hoy han mostrado músculo Diego González qué tal muy buenas

Voz 35 36:22 así esto ni qué tal Gallego porque Rafa Alkorta Si el hombre de confianza del candidato aquí cortas sería el director deportivo dureza más también el responsable de las relaciones externas del club en lo deportivo si él resulta elegido Alkorta tendrá la oportunidad de llevar a cabo su proyecto

Voz 1453 36:37 nosotros intentamos hoy intentaremos ser los mejores en todo el primer equipo el segundo equipo Lezama intentaré rodearme de los mejores profesionales si llegamos a Lezama tendremos que hablar con todo el mundo veremos cómo se puede mejorar porque todo es mejorable

Voz 35 36:54 junto a él otros dos nombres propios el del ex jugador Andoni ella RFA Manolo Delgado Meco ex preparador físico del club y también de la selección de otra no teníamos

Voz 5 37:05 además en el Real Madrid hoy tradicional felicitación navideña para celebrar los éxitos del conjunto madrileño que cerraron un gran dos mil dieciocho pasado sábado con el Mundial de Clubes primero hablado Florentino Pérez

Voz 30 37:16 lo recordaremos como el año de la decimotercera al fútbol de la décima en baloncesto dos mil dieciocho ha sido un gran año para Real Madrid en una época que los madridistas vamos a guardar para siempre en nuestra era

Voz 5 37:29 después al velar de fútbol entre otros el míster Solari el capitán Sergio Ramos maravilloso para todo el madridismo y en particular la satisfacción y el honor trabajar en este

Voz 36 37:41 le un año donde al final el trabajo pues acaba teniendo esa recompensa la

Voz 30 37:46 qué luchamos cada día hay para mí uno de de los años que no se nos va a olvidarnos jamás a Madrid ahí a toda esta plantilla que lleva luchando mucho

Voz 5 37:55 sitio lleva al hablar de baloncesto escuchamos al míster Pablo Laso ya el capitán Felipe Reyes un año mágico no para para

Voz 36 38:02 el madridismo la verdad es que hemos conseguido títulos hemos sido capaces de enganchar de nuevo agente de sentirse orgullosa de nuestro equipo y eso es algo que estamos muy contentos y que aspiramos a poder han tener en el futuro

Voz 37 38:13 ha sido un año histórico que ha sido muy bueno para el baloncesto para el madridismo ganando Euroliga Hay ganando Liga deseando poder repetir éxitos como los del año pasado repetirlos

Voz 5 38:28 esto gallego en baloncesto en la NBA la pasada noche Marc Gasol rozó el triple doble en la victoria de sus Memphis Grizzlies contra los Lakers de Le Bron James gran partido también de Willy Hernangómez con diecinueve puntos y diez rebotes en la derrota de sus Hornets contra Boston Celtics destacar también el Golden State Warriors ciento veintinueve Los Ángeles Clippers ciento veintisiete récord de triples de la franquicia angelina dieciocho en un partido en un nuevo so eso sí de Esteban Harry de Kevin Durant que le dieron la victoria a su equipo con cuarenta y dos y con treinta y cinco puntos respectivamente mañana habrá tres partidos en un horario muy cómodo para los fans españoles de la novedad que seguro que va a saber gallego a las seis New York Knicks Milwaukee Bucks a las nueve Houston Rockets Oklahoma City Thunder ya a las once y media Boston Celtics Philadelphia Sixers esto será mañana recuerda que el pasado será el Vox de ahí de la Premier League hoy gallego no hay deporte así que todo el mundo se tiene que ir a celebrar la Nochebuena con sus familias amigos

Voz 0919 39:32 gracias Toni hoy no te quejarás siempre dices que tienes poco tiempo íter lúcido la verdad bueno pues si bien este lunes veinticuatro Nochebuena en nombre de todos los que hacemos el programa os deseamos de verdad una feliz noche por favor moderación con la comida y moderación con la bebida pensar que mañana serán Navidad y seguramente tendré más celebración y que luego más adelante tendrá Nochevieja Año Nuevo los reyes así que tomando con tranquilidad que esto no ha hecho sino empezar empezando empezando empezando

Voz 30 40:15 y por cierto mañana veinticinco Navidad

Voz 0919 40:19 os hemos preparado un especial con algunos de los mejores mensajes que haber dejado a lo largo de estos últimos doce meses en el contestador que nos da una alegría saber que hay gente deseando participar con nosotros y también es especial vamos a recordar los mejores momentos de las grandes series que han triunfado este año el patrón Der fue

Voz 6 40:40 el gol acordáis de la selección

Voz 0919 40:42 en esa la presidencia de la Federación entre Larrea y Rubiales nos dieron para un culebrón bueno tremendo o y ese juego de Champions cuando Cristiano Ronaldo anunció tras ganar la décimo tercera que se iba a ir del Real Madrid bueno un juego de Champions que fue mucho mejor que el Juego de Tronos pero vamos de largo de largo de las y también vamos a recordar sería que acabamos de cerrar hace apenas dos semanas confusión en Miami para lo que nos ha dado el partido en Miami que no se va a jugar entre Girona y el Barça Teba Rubiales ha sido una pelea fantástica

Voz 30 41:23 entonces los recoge tempestades bueno pues aquí lo dejamos ser felices esta noche

Voz 0919 41:30 buena y mañana a las ocho y media el equipo de Hora veinticinco Deportes os esperan el día de Navidad en nombre de todos un saludo de Gallego muchas gracias por escucharnos

Voz 38 41:50 y los EE

Voz 29 41:58 Hora veinticinco Deportes

Voz 6 42:03 Jesús Gallego

Voz 39 42:06 desde la con el reggaeton lo has paliado todo eso ya no te lo va a quitar nadie así que preocuparse sólo de lo que te quitan en comisiones de tu plan de pensiones planes de pensiones naranja de ING con menos comisiones para que

Voz 6 42:20 tú ganes más más información y NG punto es

Voz 16 42:25 buenas vengo de Securitas Direct instalar la alarma gracias por propio no se preocupen ha sufrido algún robo robo no

Voz 13 42:31 se metió gente vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin oye podido

Voz 16 42:34 a recuperarla pues tranquilo porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder

Voz 22 42:38 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 26 42:51 chicas argucias y vías de urgencia donde debería haber reflexión reposada y luces largas muy qué camino queda más que la política hablar ceder escuchar respetar la ley y cambiarla

Voz 6 43:04 es como nos hemos consentido llegar hasta aquí irresponsabilidad que tristeza de lunes a viernes de seis de la mañana doce y veinte Hoy por hoy con Pepa Bueno buenos días y Toni Garrido buenos ya Sporting síguenos también en Hoy por Hoy punto es al sol ha vuelto a salir esta mañana volverá a hacerlo cada día por complicada que se nos ponga David Cadena SER

Voz 40 43:27 esta Navidad escuchada Pizzi no quiero hombres y no quiere no claro que sí que claro que hoy ha escuchado hombre cabe feliz

Voz 0530 43:43 hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva siete mil niños mueren cada día sin un nombre en el la oportunidad de empezar una vida contó ayuda Unicef puede salvarnos con veinte euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos

Voz 6 44:00 Donna UNICEF en un nombre una vida punto

Voz 16 44:04 oye Lourdes tú tienes alarma si la de Securitas Direct y qué tal

Voz 21 44:08 es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones yo estoy muy contenta te quitas de un montón de problemas además que también Nos la posible antes de irnos de vacaciones más tranquila

Voz 22 44:18 protege lo que más importa con Securitas Direct la compañía que protege tu hogar los trescientos sesenta y cinco días del año llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece au calcula on line en Securitas Direct punto es recuerdo novecientos ciento trece ciento trece

Voz 41 44:35 hola

Voz 1454 44:37 son las nueve menos cuarto las ocho menos cuarto en Canarias

Voz 2 44:52 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 45:05 aquí estamos los de Hora veinticinco en riguroso directo imagino que muchos de ustedes están dando los últimos retoques a la cena desplazándose acción detengan costumbre pasar la Nochebuena o trabajando como estamos haciendo nosotros así que nosotros tenemos vamos a ser fieles a las tradiciones la primera es no faltar a nuestra cita así que aquí estamos la segundas ofrecerles el discurso del Rey esto va a ser dentro de unos quince minutos aproximadamente y la terceras mantener nuestra tertulia al menos hasta las diez de la noche para que todos podamos ir después a cenar a casa así que antes de nada

Voz 1444 45:35 saludo a dos de los tres tertulianos que nos acompañan Radio Madrid Emilio Contreras muy

Voz 0194 45:39 buenas noches hola buenas noches en Radio Sevilla

Voz 3 45:41 claro que buenas noches Illes

Voz 0194 45:44 pero que en los próximos minutos incorpora aquí conmigo en Radio Barcelona Milagros Pérez preparada también para el análisis del discurso del Rey Felipe VI está nuestra compañera que habitualmente sigue la información de la Casa Real María Manjavacas buenas noches noches María de Nochebuena es uno de los discursos más esperados del monarca aunque hay que leer mucho entre líneas no habitualmente si salvando los discursos excepcionales