Hora 25 (24/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 0623 00:35 las noches en estos días tan especiales en los que siempre nos deben unir los mejores sentimientos os deseo junto a la Reina nuestras hijas la Princesa Leonor y la Infanta Sofía una feliz Navidad y que en el año dos mil diecinueve podáis ver cumplidos vuestros anhelos y aspiraciones hoy no quiero dejar de recordar a quienes vivís una situación difícil por razones personales económicas sociales estáis lejos de vuestro hogar seres queridos en estas horas que han de ser para la alegría de celebración nuestro corazón y nuestro pensamiento están a nuestro lado nuestro mayor deseo es que todas esas circunstancias queden pronto atrás a lo largo de los hemos años os he venido transmitiendo en Nochebuena mis inquietudes y reflexiones sobre nuestra democracia sobre la cohesión social y territorial la economía el paro o la educación también sobre la corrupción el terrorismo o la violencia contra las mujeres una violencia que tan triste actualidad que merece siempre no está repulsa y condena más enérgica y el empeño de todas la sociedad para erradicarla de nuestra vida todas esas cuestiones que acabo de mencionar no siguen preocupando por supuesto muy seriamente permitidme que esta noche os hable de algo que también me parece muy importante quiero hablaros de nuestra convivencia de los principios en los que se inspira pensando en el presente también en el futuro en nuestras generaciones más jóvenes a las que hoy me voy a dirigir especialmente el pasado seis de diciembre con motivo del cuarenta aniversario de nuestra Constitución recordó nuevamente los ideales que animaron unieron a los españoles durante la transición política y que han sido el fundamento la base de nuestra libertad de nuestro progreso de estos últimos cuarenta años la reconciliación y la concordia el diálogo y el entendimiento la integración y la solidaridad quienes vivieron aquellos años saben bien que si hay algo que nos define fue el valor de trabajar juntos y unidos pensando en nuestro país y en su futuro fue la voluntad de los españoles de entenderse irá de los líderes políticos económicos y sociales de llegar a acuerdos a pesar de estar muy distanciados por sus ideas y sentimientos a todos les unía un objetivo muy claro la democracia y la libertad en España definir unas reglas comunes que garantizaran nuestra convivencia hilo lograron de ese éxito nos hemos beneficiado las siguientes generaciones y lo que debemos hacer hoy es todo lo que esté en nuestras manos para que esos principios no se pierdan ni servir para que las reglas que son de todos sean respetadas por todos de esa manera asegurar a los jóvenes con mayor garantía nuevas décadas de progreso y avance como las que nosotros afortunadamente hemos conocido que les fuistes protagonistas o testigos de la Transición estoy seguro de que entenderéis muy bien lo que acabo de decir a los que no ve visteis aquel tiempo especialmente a las generaciones más jóvenes tenemos el deber de haceros partícipes de ese periodo de nuestra historia de ese camino que permite entender por qué y cómo España ha conseguido el cambio más radical de su historia porque como ha avanzado el prosperado tanto nuestra sociedad desde entonces yo creo que eso es necesario sí pero también creo que no es suficiente porque como sociedad tenemos una deuda pendiente con nuestros jóvenes somos responsables de su futuro y las circunstancias de hoy en día no son ni mucho menos las más fáciles los jóvenes vivir inmersos en la realidad de una sociedad tecnológica de cambios continuos y acelerados que plantea nuevos interrogantes pero cada vez está llena de nuevas oportunidades tres talento creéis en La Paz estáis abiertos al mundo porque sois hijos Sentís europeos sois solidarios estáis comprometidos con las causas sociales con la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente

Voz 0623 05:40 sabéis que es muy difícil encontrar trabajo sin una adecuada formación muchas la tenéis pero a veces obesa obligados a ocupar un puesto de trabajo que no es para el que os habéis preparado o que no responde a vuestras expectativas hijos tenemos que ayudar a que podéis construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario dignos a tener un lugar adecuado donde vivir ese así lo queréis a formar una familia hay poder conciliar con la vida laboral nuestra responsabilidad la de toda nuestra sociedad es que vuestra capacidad vuestra motivación vuestra ilusión y esfuerzo venzan a las dificultades porque tenemos la obligación contando con vosotros y con vuestra energía de seguir construyendo día a día un país mejor más creativo más dinámico siempre en vanguardia una España más cohesionada socialmente más comprometida con la igualdad real entre hombres y mujeres hoy que vivimos en una democracia asentada y que compartimos unos mismos principios y valores con otras democracias de nuestro entorno es imprescindible que aseguramos en todo momento nuestra convivencia una convivencia que se basa en la consideración en el respeto a las personas a las ideas ya los derechos de los demás que requiere que cuidemos y reforzaremos los profundos vínculos que nos unen que siempre nos deben unir a todos los españoles que es incompatible con el rencor y el resentimiento porque estas actitudes forman parte de nuestra peor historia en no debemos permitir que renazca una convivencia en la que la superación de los grandes problemas de las injusticias nunca pueden hacer de la división ni mucho menos del enfrentamiento sino del acuerdo de la Unión ante los desafíos y las dificultades una convivencia en fin que exige el respeto a nuestra Constitución que no es una realidad inerte sin una realidad viva que ampara protege tutela nuestros derechos y libertades todos los proyectos necesitan unos cimientos sólidos y la España de hoy los tiene porque están hechos de una voluntad decidida de concordia de paz de entendimiento esta es la reflexión que quería haceros llegar esta noche que la convivencia que siempre es frágil no lo olvidemos es el mayor patrimonio que tenemos los españoles la obra más valiosa de nuestra democracia el mejor legado que podemos confiar a las generaciones más jóvenes ello debemos evitar que se deteriore os erosión debemos defenderla cuidarla protegerla y hacerlo con responsabilidad con convicción así lo hemos demostrado durante estos últimos cuarenta años de libertad porque hemos creído en nosotros mismos en nuestras propias fuerzas ahora debemos valorar con orgullo lo que somos lo que hemos hecho y confiar también en lo que podemos hacer entre todos alejando el desencanto o el pesimismo debemos ser conscientes de la nueva realidad que nos impone el siglo XXI y ser capaces de alcanzar consensos cívicos y sociales que aseguren el gran proyecto de modernización de España con esa esperanza y confianza en el futuro sigamos adelante con coraje y sin descanso porque todos podemos hacer mucho por el bien común y superarnos cada día haciendo cada uno lo que nos corresponde y apoyando a quién cumple con su obligación animando a que no precisa sin que nadie quede atrás es un bando todas nuestras fuerzas en el deseo de una España siempre mejor porque los españoles lo merecemos os animo gracias por escucharme os deseo nuevamente a cada uno de vosotros y a vuestras familias una feliz Navidad en Carrión Bon Nadal vos fiestas buenas noches y feliz próspero dos mil diecinueve

Voz 0818 10:42 Abbas no ha pronunciado la palabra Cataluña por ejemplo si evidentemente como suponíamos la referencia a Cataluña ha sido totalmente implícita es más en ningún momento la nombrado hoy precisamente cuando hablaba de Catalunya y del problema en general de la política hacia

Voz 1444 10:57 Llona la convivencia a la que apelaban muchos momentos siete veces la palabra en la palabra de este discurso y entonces en ese sentido entronca en la apelación a la convivencia que nos enseñó la transición en un momento del discurso decía Ike es el legado que debemos dejar a los jóvenes yo me voy a quedar Angers con este mensaje a los jóvenes además en este caso no es que tengamos que leer entre líneas es que lo dice textualmente me voy a dirigir especialmente a vosotros la monarquía bueno ya sabéis que últimamente para

Voz 1587 11:28 para algunos esta puesta en cuestión

Voz 1444 11:31 jóvenes no la entienden lo vamos a hacer la contra claro era un poco el debate que teníamos era como la respuesta a esos referéndums organizado en este sentido yo creo que lo han visto en este discurso querían conectar con ellos con los jóvenes tenéis muy difícil con expresiones muy fáciles el trabajo el sueldo que sea digna la vivienda la conciliación en ese guiño yo creo que quizá igual a la baja natalidad de la que hablábamos estos días en cuanto a la violencia de género la incorporó el año pasado con un llamamiento muy potente haciendo énfasis especialmente a los políticos para que hicieran eso políticos dejen políticas de género este año ha sido más un llamamiento a todos para que se erradique los crímenes machistas no alumbrado a Laura pero bueno estaba ahí la condena la repulsa importó los crímenes de la violencia de género y luego lo que decimos siempre el atrezzo el salón de audiencias la flores de Pascua las banderas en este como yo aventuraba hay muchos otros supongo

Voz 1444 12:30 no es mucho mérito pero bueno estaba la foto central de Leonor leyendo la Constitución el día que cumplía los trece años bueno quédate aquí con nosotros María bienes cuando cuando tú quieras voy a abrir ya la mesa de de análisis partes porque está el tema de la convivencia la palabra más repetida los jóvenes eh mensaje a los jóvenes pero siempre desde el pasado desde la Constitución y desde la vigencia de de esa de esa Constitución sin ningún mensaje directo ya no sólo hablando de Catalunya hay que leerlo entre las líneas que tampoco no hay mensaje directo a los políticos que han algún otro mensaje si les había pedido diálogo que que se entendieran tampoco en ningún mensaje directo directo a ellos vamos a ir como digo por partes una cosa genérica Milà después de haberlo escuchado con qué sensación que sensación tienes

Voz 1587 13:20 bueno yo creo que el discurso este tiene mucho mucho contenido primero no hemos hablado la corrupción para nada no ha estado presente no hemos hablado de la degradación de la política tampoco ningún problema institucional tampoco se ha hablado directamente de Cataluña aunque ha estado presente con el tema de la convivencia pero para mí el núcleo del discurso es que habla de la brecha generacional que es un problema que tenemos en este país que es nuevo que es un problema

Voz 1444 13:44 que la muy había detectado exactamente que ya viene de

Voz 1587 13:47 tiempo obviamente pero que ahora se está convirtiendo un problema grave no ha mencionado la palabra precariedad pero la ha definido la definido chavales muy bien preparados que trabajan en empleos que no encuentran empleo que trabajan en empleos por debajo de su cualificación que no tienen las expectativas cumplidas etc etcétera claro esto es es es muy votante que haya hecho este este esta apelación a los jóvenes porque claro hay un gran problema cuando él ha defendido de hecho es un discurso en el que ha defendido los logros de la Transición obviamente ha considerado que es mérito de la generación a la cual pertenece perteneció su padre pero problema que hay es que la generación que hizo la transición tuvo la oportunidad de comprobar deber de estar orgulloso no sólo de los logros sino beneficiarse de todas las la modernización que implicó la transición para sociedad española con los cambios de leyes con el crecimiento económico con la entrada en Europa etc etc por lo tanto es una generación que no hay que decir que la transición para ellos no fue buena ellos fueron es la generación la que la ha hecho disfrutado de ella el problema es que ahora el ascensor social parece que está pactado los jóvenes llano construyeron esa transición y lo que se encuentran es un mundo en el que lo que tienen es precariedad laboral pérdida de expectativas de futuro miedo a ver cómo van a poder hacer imposibilidad de formar una familia como decía etcétera y entonces eso de pedirles que hagan un acto de fe en la transición quizás sea demasiado

Voz 1444 15:20 en una primera impresión

Voz 0860 15:23 el el atrezzo siempre se habla del atraso parece bien no creo que austero otra pese hemos criticado su falta austeridad yo si me permitís la ligereza diré que no he visto ningún Belén no sé si eso mamá no sé si esto va a molestar algún líder político al uso no pero si va a ser poco español constato exactamente que no había Belén no sé si eso es una señal de algo o no buena parte de la broma yo creo que como he dicho en mi primera intervención este discurso iba a estar muy muy presionado por su discurso de todo tuve y lo José dato rojos trato el sostengo como vosotras que que efectúe lo más importante Vélez curso es como se ha dirigido a los jóvenes pero yo creo que en general analizando el discurso Mandela global yo lo veo tímido en razón de la situación complicada que vive España actualmente el digo tímido por lo que podría haber sido más amplio en en la contemplación más explícito la Junta en la contemplación de de de de problemas fundamentales que afectan a la democracia en mirar el diccionario a ver si había algo que significara tímido encontrado una definición perfecta encogido yo he visto al Rey encogido encogido porque ha obviado primero más explícito con el tema de Catalunya el que jugamos mucho después porque bueno ávido temario el el discurso del del tres de octubre al que no hemos referido ya bese el monarca lo justificó en función de su función valga la redundancia en la constitución de artículos cincuenta y seis de Buján la unidad la permanencia adaptador en ese Ártico hola también se habla de arbitraje y moderación de moderación en el funcionamiento regular de las instituciones y yo no sé si el monarca considera que la institución están funcionando regularmente a mi me parece que no pero el árbitro el que tiene que decidirlo yo creo que por ejemplo lo de menos una alusión a los problemas que está teniendo la sociedad española con la justicia Ike eso por lema El la justicia hasta luego no solamente la cuestión territorial sino la contemplación yo creo que desconcertante de problemas que afectan a toda la ciudadanía que representan valores constitucionales conculcados yo en ese sentido echo de menos que el monarca no sea ya referido a esos valores constitucionales conculcado y que no han estado suficientemente articulados en torno al poder judicial

Voz 1444 17:50 y Emilio pero Brian que está en todo ha visto un nacimiento no

Voz 2 18:35 sí es meta físicamente imposible que me enfade contigo contigo eso es mutuo entonces yo creo que este es el discurso más diferente más distinto que el Rey ha pronunciado en Navidad desde que hace cuatro años y medio accedió a la Corona la jefatura del Estado no es un discurso muy didáctico en el que no hay una nostalgia de la transición sino un mensaje a a todos los españoles sobre todo los más jóvenes diciendo mire usted los valores en los que se basaron los españoles de aquellos años ha sido lo que han permitido que tengamos los cuarenta años de más libertad de más democracia más prosperidad de nuestro país y eso es una evidencia hay quién dice bueno pero es que los españoles entonces vivieron bien y ahora viven mal bueno es que a lo mejor sin esos valores viviremos mucho peor porque gracias a esos valores en España tenemos un estado de bienestar con todas sus limitaciones con una enseñanza pública gratuita veinticinco mil colegio como una sanidad que a pesar de los recortes funciona muy aceptablemente bien que practicamente es universal como sistema de pensiones que actúa o como una malla como una red que amortigua la dureza de la caída de mucha gente con menos recursos obtenido a través de los impuestos sobre todo los que más tienen que ha permitido subsidio de desempleo que han que eran insuficientes

Voz 0860 20:00 han servido también para amortizar para amortiguó

Voz 2 20:02 por perdón la caída de de la la dureza de la caída el nivel de vida de muchos españoles es decir que incluso en la crisis los valores de la Transición han hecho posible que esa crisis sea menos dura porque en fin no nos equivoquemos en España ahora la subida novecientos pero teníamos un un salario mínimo de setecientos y pico euros en países de nuestro entorno que se ponen como ejemplo estaban en quinientos y pico seiscientos no es decir que reconociendo la dureza de lo que hemos vivido algo les debemos a a este sistema pero yo creo que el problema de la convivencia le preocupa el porque el Rey como otras personas debe tener conocimiento de algunos estudios demoscópicos de calidad que se han hecho en lo que queda claro que un sector de la gente joven vota a los partidos radicales y extremistas no comparten esos valores y es comprensible no porque el sistema sea el Caisse sino porque la salida de la crisis que no tiene nada que ver con el sistema que ha sido algo distinto al sistema ah dejó en la cuneta a un sector muy importante de nuestro país que son los jóvenes lo hemos dicho muchas veces los salarios bajos la precariedad él lo ha lo ha descrito con bastante precisión la gente infrautilizada y la falta de horizonte pero ese es un problema es un problema de responsabilidad social de los empresario y de responsabilidad política de los gobiernos nada tiene que ver con el sistema que instauró la la Constitución yo creo que sí discurso naturalmente va a ser elogiado por uno criticado por otro pero de lo que sí tengo la certeza absoluta es de que entre los que critiquen lo criticaran estarán los que han hecho un negocio político de la ruptura de la convivencia en nuestro país

Voz 1444 21:52 m en que me detenga en el diagnóstico que hace de la juventud escuchen

Voz 0623 21:57 sabéis que es muy difícil encontrar trabajo sin una adecuada formación muchas la tenéis pero a veces os veis obligados a ocupar un puesto de trabajo que no es para el que os habéis preparado o que no responde a vuestras expectativas todos tenemos que ayudar a que podéis construir un proyecto de vida personal y profesional con un trabajo y un salario dignos a tener un lugar adecuado donde vivir historias y lo queréis a formar una familia hay poder conciliar con la vida laboral

Voz 1444 22:32 os tenemos que ayudar claro uno piensa enseguida Aroca como no porque tampoco no hay ningún mensaje dirigido a quiénes tienen que solucionar el problema Till tienen que poner para que los chavales no tengan este estos salarios tan precarios ese trabajo tan precario para que puedan tener porque además lo decía el propio monarca puedan tener un proyecto de vida deberíais tener un proyecto vida claro que deberían tener un proyecto de vida

Voz 0860 22:55 claro pero el jefe del Estado lo que ha hecho es una descripción de la situación difícil que padece los jóvenes conocen perfectamente hijo no sé pero yo echo de menos otra cosa no que aporte soluciones que no es su papel el de él como monarca ni es el papel que tiene asignado a la la Constitución ya con llamar la atención me parece suficiente el problema es que creo que lo enfoca desde un punto de vista paternalista no os vamos a usted la juventud lo que quiere participar desde luego si estoy de acuerdo Emilio Contreras sobre la fuga de de del mirado jóvenes hacia lo entre mismo mucho ABC posó frustración y por su incapacidad de poder participar en la cosa pública sea se siente marginado aparece como si la transición fuera un coto cerrado que no se acaba nunca hay en donde no se puede participar osea yo reconozco todos los valores de la Transición yo participen ella pero pienso que la transición uno deberé dar paso ya la transición dos en esa transición do debe de tener un protagonismo de está carísimo los jóvenes no se trata solamente de que nos acordemos de ello Se Se trata de que la abramos paso que participen que decidan que decidan entre otras J siete es el modelo que quieren para ellos para el futuro porque tienen que heredar todo lo que le de bonos otro que una cosa son buenas duda pero otros les parecerá menos buena o malas por ejemplo la forma de Estado o por ejemplo cierta desviaciones que se producen en la política española y que no son ampliamente compartida por tanto Hypo no extenderme demasiado porque vamos a hablar de más cosas yo diría me parece bien que el monarcas a cuál debe los jóvenes me parece bien que haga un diagnóstico yo creo que acertado pero creo que es parte analiza ya los jóvenes le participación entre otras cosas que decidan luego hablaremos de esto si esta Constitución les vale ya obtienen una mejor

Voz 1444 24:53 no he detectado eso también ese tonos paternas

Voz 1587 24:55 sí sí sí porque él ha dicho cuando ha hablado de la transición y de los que los lo los grandes logros de la transición parecía que él se ponía en un plano con la generación de la transición ha dicho tenemos el deber de hacer partícipes a los jóvenes de ese periodo de nuestra historia y en el que ha habido el cambio más radical de los avances más importantes de etc etc pues hemos hecho pero no es suficiente hacerlos partícipes esto habla no habla de los jóvenes como unos sujetos que son unos sujetos de la Historia presente e habla los jóvenes como diríamos a alguien al al al que nos dirigimos desde una posición después ha dicho tenemos que ayudarnos tenemos ha dicho de la sociedad española tenemos una deuda con los jóvenes respecto de su futuro una deuda con los jóvenes respecto de su futuro no les vamos a regalar el futuro lo que quieren los jóvenes es tener un lugar en ese futuro y que les demos espacio y que puedan respirar y que puedan pensar por ellos lo que quieren para ese futuro no darles nosotros el futuro ellos han de decidir qué quieren para el futuro

Voz 2 26:02 mire si cuando yo creo que cuando hice obtenemos que se refiere a las instituciones que tiene la posibilidad de ayudar a la gente de salir a gente joven de la situación económica hay vital en la que se encuentra fundamentalmente el Gobierno y los empresarios porque hay un dato que por cierto los medios de comunicación no han destacado mucho estos días no que está proporcionado por el Servicio de Estudios del Banco de España no es que los nueve primeros meses de este año los beneficios empresariales se han incrementado un sesenta por ciento respecto al mismo periodo de tiempo del año anterior mientras que los salarios han subido el dos coma cuatro por ciento eso no le corresponde la Corona suele corresponde a los agentes sociales y al Gobierno de la Nación en cuanto los jóvenes hombre tampoco la juventud un bloque político uniforme hay voto hay jóvenes que votara a los cinco partido que ahora mismo tienen representación parlamentario más jóvenes el Parlamento y jóvenes en los Ayuntamiento en las diputaciones en distintas organizaciones del Estado titulaciones Cívica es decir no hay nada que vete a lo a lo a los jóvenes para poder participar problema no es tanto de participación política porque solo apuntando de nuevo a un partido político tiene la posibilidad de ser elegido concejal de tener problema es un problema vital y es que la salida de la crisis está siendo para un sector de la población una salida en falso porque si el precio que ha habido que pagar es que hay un sector generacional que son los jóvenes de distintas ideologías no hay no ha de Lorger única que han quedado marginado de ese de esa salida de la crisis de ese progreso pues es que esto no ha funcionado bien la historia enseña que tú haces las reformas es un país más justo te lo hacen siempre lo hacen de una manera bastante más incómoda no

Voz 1444 27:59 no si me permite es en el capítulo de los jóvenes y por cerrar esto hay un corte nosotros les llamamos así en la radio un audio en el que ya hemos oido el de los problemas a los que se enfrentaban las jóvenes pero ahora yo quiero que escucháis el corte en el que él se refiere al carácter de los jóvenes como son ellos tres talento

Voz 0623 28:17 qué crees en La Paz estáis abiertos al mundo porque sois hijos Sentís europeos sois solidarios estáis comprometidos con las causas sociales con la lucha contra el cambio climático y la defensa del medio ambiente

Voz 1 28:31 queréis vivir convivir

Voz 1444 28:34 pero ves problemas serios aquí lo sabéis el tema el tema de la juventud de los problemas que tienen ya lo hemos abordado antes del tema de cómo son que es implican el cambio climático las cuestiones sociales será solidaridad bueno como cómo son esos jóvenes son los que se dirige Di Gennaro

Voz 0860 28:50 diría que sí que puedo compartirlo pero me parece que no en la línea de de Emilio parecido de la la no uniformidad de de Togo el joven todos los jóvenes no no atesoran tanta virtud de lamentablemente barato nosotros que no atesoran vuelvo a la participación no no vengo tan lleno de datos pero aseguró aseguro una parte muy importante de la abstención electoral que es también ascensión política que está sufriendo nuestro país en estos últimos tiempos que ha padecido particularmente Andalucía en esta última lesión de tiene que ver con la desafección de la juventud la juventud no se siente implicada puede compartirse esos valores y otros mucho incluso algunos que no están en la Constitución porque tienen una idea distinta parapolítica política alguno no todo tienen una idea alguno precisamente tienen ideas que no cabe en la Constitución yo creo que que bueno que a todas estas cosas que plantearla no no no la juventud a un bloque homogéneo

Voz 1587 29:47 no pero ahora precisamente estaba hoy buscando mientras todo hablabas porque estaba recordaba unos artículos de Metroscopia sobre la participación de los jóvenes y también hay un capítulo en el libro piedras de papel Aragón es nuestro Ohio también en el capítulo dedicado a esto bien Metroscopia lo que dice por ejemplo en este artículo es que España en España desde mil novecientos setenta y siete es uno de los países en el que más participación política hay votan una media de tres de cada cuatro españoles setenta y cuatro por ciento sin embargo en las últimas elecciones eso ha ido a menos pero sobre todo en las últimas elecciones lo que se ha visto es que la gente joven entre dieciocho y treinta y cuatro años tiende a votar mucho menos que el conjunto de la ciudadanía y en las elecciones de dos mil dieciséis votó el sesenta y uno por ciento de los jóvenes nueve puntos menos que la media nacional y dieciocho puntos menos que el colectivo de más de cincuenta y cinco años

Voz 2 30:40 he dicho esto son datos son

Voz 1444 30:42 absolutamente cierto rigurosamente cierto

Voz 2 30:45 qué dices no pero es el problema no es un problema español problema es un problema europeo es un problema europeo en Francia

Voz 1587 30:54 no es la salida de la crisis a lo mejor a los insisto algo más

Voz 2 30:56 la salida de la crisis es decir en Francia que junto con Holanda es la cuna de la democracia continental excluye Inglaterra tiene un treinta y siete por ciento de ciudadanos que votan a la extrema derecha y hemos visto en estos días las manifestaciones en la calle en la calle de los llamados chalecos amarillos que son gente de las clases medias afectadas duramente por la crisis y por la recesión es que el estado de bienestar que hay en Europa lo que ha hecho es difuminar hacer que no veamos con claridad la dureza de la crisis económica que hemos vivido cuando hace ochenta años en los años treinta no existía esa red del estado de bienestar en Europa pasó lo que pasó y la gente se echó mano de lo que se echó en mano luego ocurrió lo que ocurrió ahora gracias a ese estado de bienestar con su fallos con sus insuficiencias con su carencia pero también con su asistencia lo que está ocurriendo es que hay un treinta y siete por ciento en en Francia que vota la extrema derecha pero no cincuenta y tantos como en Alemania que llevó al poder a Hitler y en España pues hay partidos que están pues en posiciones más radicales pero todavía el macizo diríamos del voto va hacia partido de izquierda o de derecha pero que no están en la radicalidad ni en la ruptura y además en lo que está ocurriendo respetando las opiniones distintas poco tiene que ver con la forma de de Estado porque Francia Italia son repúblicas fijaros lo que está ocurriendo

Voz 1444 32:30 déjame que que vaya al otro asunto que sería la reivindicación de de de la Constitución que uno que tengo tú de alguna manera lo decías Mila Si la manera de de convencer a estos jóvenes au de hacerles partícipes trombones tiene que ser con la reivindicación del pasado no lo sé pero quiero que escuchen este fragmento de de la intervención del monarca y hablando de bueno de lo que supuso la Constitución de lo que supuso la Transición Él decía que había algo que unía a todo el mundo que era un objetivo muy claro que era la democracia y la libertad en España se tenían que definir

Voz 0860 33:03 unas reglas comunes que garantizaran esa con

Voz 1444 33:05 vivencia hilo lograron escuchen

Voz 0623 33:08 de ese éxito nos hemos beneficiado las siguientes generaciones y lo que debemos hacer hoy es todo lo que esté en nuestras manos para que esos principios no se pierdan NYSE olvide para que las reglas que son de todos sean respetadas por todos

Voz 1444 33:27 no se miles y la reivindicación del pasado sirve para mirar al futuro claro no

Voz 1587 33:32 o sea a ver esto era una respuesta de alguna manera es un una defensa de la transición en contra de aquellos que hablan de régimen las setenta y ocho como algo que hay que superar que son las nuevas generaciones y las nuevas formas formaciones políticas que esto lo han estado cuestionando yo creo que aquí aquí tendemos a confundir dos cosas una es cómo fue y qué hizo la transición cómo ha evolucionado el sistema político español creado en la transición en los últimos años porque a lo mejor el problema no lo tenemos con lo que se hizo en la Transición

Voz 1444 34:07 si no lo que ha pasado hasta sino cómo se ha deteriorado

Voz 1587 34:10 la arquitectura institucional que se creo una transición es decir mucha gente creo que firmaría ahora mismo que se eligieran los lo que lo que hubiera la separación de poderes que prevé yo la Constitución que los partidos no colonizar a las instituciones etc etc quiero decir que una cosa es lo que se acordó en la en la transición que era un momento en el que era muy importante tanto el método como resultado el método de consenso y eso era importantísimo porque gracias a ese consenso se pudo tirar adelante los pactos de Toledo se tirar adelante muchísimas cosas y otra cosa es cómo ha evolucionado eso no hay ninguna Constitución ningún régimen político ninguno por bueno que sea que no necesite algún tipo de reforma o de revisión en todo caso en todo caso las generaciones que hicieron la Transición yo les personalmente les doy todo el gran homenaje que se merece un gran homenaje a la generación de la transición pero ahora los jóvenes son los que tienen que decidir qué hacia dónde quieren ellos transitar

Voz 0860 35:15 claro que yo lo que se ha dicho pero vamos a ver yo creo que la la abrir la primera transición que me gusta a mí decir porque todavía confío en que haya una segunda pues se padeció hizo un esfuerzo titánico como sea ha descrito pero no tenemos olvidando de que se hizo en un entorno de amenazas contra la democracia y contra aquellos que lucharon por la democracia es decir era un marco amenazador liberticida que hoy no existe supongo que hoy no existe quiero pensar que hoy no existe luego por tanto no diría que en aquellos momentos acordándome del del derecho matrimonial una voluntad viciada una voluntad de de consentimiento vicio de consentimiento pero sí diría que la amenaza fueron tan potentes que probablemente el ni los constituyente ni el pueblo español quería ser luego por tanto desaparecida supongo todas aquellas amenaza es hora de plantearse a lo mejor un nuevo marco en ese sentido en referencia a lo que ha dicho el jefe del Estado se ha referido a la Constitución como que no es una realidad inerte yo estoy de acuerdo me hablas viva esa palabra viva ha dicho no es una realidad inerte se ha negado la mayor no es inerte no aquí vuelvo a plantear lo que decía al principio Si ahí demasiado en Time más abierto es si se deja la interpretación para que llene cada uno en seguro su propio interés si la Constitución como dice el jefe del Estado no es una realidad inerte sino vida qué quiere decir con ello que no se está cumpliendo la Constitución o que hace forma hace falta reformar la Constitución no dice ninguna de las dos Josa lo deja abierto que cada uno lo interprete pero yo creo que una constitución como la nuestra que también ha funcionado según se dice en estos años y que no ha tenido ninguna reforma adaptación a nuestro el dos por imposición externa pues a lo mejor un impulso un guiño yo le he escuchado al monarca en otras ocasiones un una decir que bueno que no estaría mal que fuéramos pensando en una reforma de la Constitución a lo mejor hoy hubiera sido es un momento importante en razón de su papel moderador para llevar no a todo a la conciencia de que sería bueno que reflexionar sobre si esta institución que también nos ha funcionado ya ha llegado a un momento de madurez que merece los cambio necesario entre otras cosas parece implique la juventud

Voz 1444 37:47 a lo mejor o lo que es lo que se tiene que deducir de esas palabras que no es ponerle era una convivencia que exige el respeto a nuestra Constitución que no es una realidad inerte sino una realidad viva en la región

Voz 0860 37:59 cuando no menciona pero como no menciona las otras palabra por eso digo que es un tema abierto hará mañana el ojo hablará columnista Khedira el Rey aboga por la reforma de la Constitución o titulares editoriales no y otros dirán que no dirán que la el Rey ha dicho que la Constitución está muy viva antes del lo que quiero decir es simple abre de los discursos del reino del discurso del Rey

Voz 2 38:22 qué ocurre lo que ocurre que no ha dicho en que debe de que vender de reformarse la Constitución porque que no le corresponde a él es que él no es quién para decir eso eso aquí luego repuntes primero al Parlamento Europeo lo ciudadanos él lo tiene que decir que lo que hay que hacer lo que reconoce la realidad social de que toda Constitución transcurrido treinta años puede necesitar dicho está alguna necesita algunas rectificaciones pero yo quisiera saber qué valores permanentes no accesorio como la ruta del trono como el vacío legal que hubo hace tres años cuando no se presentaban ningún candidato pero qué valores permanente democrático plasmados en otra Constitución que consideramos ejemplar no están presentes en la en la Constitución presente no por lo tanto yo creo que como la diferencia sustancial entre nuestra Constitución y al resto de las constructoras democrática es completamente menor y adjetivo pues hay que afrontar sin ningún tipo de miedos la posibilidad de su reforma porque yo como demócrata que soy lo que no quiero es que aprovechen la reforma de la Constitución para la mejor introducir unos elementos en lo que yo no estaría demasiado

Voz 4 39:31 parece claro que después fue contigo

Voz 0860 39:34 sea no no sin ánimo de polemizar ni muchísimo menos yo cuál es el papel de la Copa del Rey en la Constitución pero es que hay algunos aspectos que tienen que ver con una eventual reforma de la Constitución que afectan directamente a la propia monarquía

Voz 2 39:46 ah

Voz 0860 39:47 habrán leído seguramente Emilio que me perdone algunos por la referencia a la Otto Bach bajo constitucionalista alemán que habla de la inconstitucionalidad de las de las cotizaciones no os extrañe lo que sostiene que hay constituciones que contiene elementos inconstitucionales la nuestra es una de ellas

Voz 2 40:05 por qué

Voz 0860 40:06 eh porque por ejemplo no contempla la unidad del hombre y la mujer en la sucesión de la Corona por ejemplo porque a pesar de que diga que todos somos iguales en la ley mantiene la figura de la inviolabilidad del jefe del Estado esos son los príncipes Dios constitucionales inconstitucionales probablemente un guiño un guiño el otro día el presidente Pedro Sánchez dijo que al Rey no le importaría no le importaría ese abordarse no sé de dónde sacaría Pedro Sánchez información predijo al Rey no le importaría que ese abordarse el tema de la inviolabilidad inviolabilidad creo que lo dijo con esto y no pido disculpas creo que fue así bueno pues hoy probablemente el Rey podría haber cogido el guante Ever dicho yo no sé por ejemplo no soy su escritor yo no seré un obstáculo para la reforma de la Constitución

Voz 2 40:52 claro que eso es una cosa evidente era una cosa evidente Javier Herrero interpretable no pero como va el Rey va a ser un obstáculo para la reforma de la Constitución eso a nadie se le ocurre que el Rey vaya que vaya a serlo no amable sea limpio Accord se le ocurre mucha gente que que el Rey es un obstáculo para que os digo que es un país de cuarenta millones de habitante por lo tanto como vivimos en un país libre entre otra cosa gracias a Constitución afortunadamente reformable pues puede haber gente que piense eso pero pero pero se pone eso

Voz 1444 41:20 la mesa la posiblidad la reforma de la Constitución está poniendo también sobre la mesa la posibilidad del cambio de modelo de Estado

Voz 2 41:25 sí claro que hay un procedimiento para hacerlo el pueblo español mayoritariamente con arreglo los cauce legal lo prueba bienvenido sea aunque algunos no les guste ya está no sólo en cuanto a nadie y en cuanto a la inviable inviolabilidad perdóname la inviolabilidad en cuanto a la inviolabilidad esto no es una exclusiva de la monarquía en Francia y en toda la República Democrática del jefe del Estado es inviolable en la República española no el el la República en cuál es la Segunda República pues bueno pues era una de la creo

Voz 0860 41:56 el artículo y pero no puedo ir

Voz 2 41:59 por si acaso no lo sé bueno no eres

Voz 4 42:01 yo no era inviolable

Voz 2 42:04 dossier aunque si servía para hacer una encerrona al presidente de la República destituirlo de madrugada con una debilita claro porque libremente el impeachment un balón republicano no porque las pymes por un delito ya don Niceto Alcalá Zamora no lo dimitieron por no lo de tipifica delito

Voz 1444 42:17 María no yo sólo quería dar un dato en cuanto al tema de la reforma en los discursos expresamente el Rey nunca ha hablado en estos últimos tiempos de reforma todo lo que está reunido con él si viene diciendo que evidentemente él está a favor de la reforma Si se considera necesaria evidentemente no puede decir otra cosa entendiendo que la Constitución ya prevé la formas hiel si repite un mantra es el de la Constitución saque todo lo que venga fijado la Constitución como en este caso son las reformas ahora a la pregunta de si esto viene expresamente lo que decimos de entre líneas en los discursos expresamente en los discursos en ningún momento ha hablado expresamente de reformas en la Constitución y luego ahora sí querella ponemos el fragmento de de la Constitución en el que se puede deducir entre líneas que se puede reformar

Voz 2 43:05 una convivencia en fin que exige

Voz 0623 43:07 el respeto a nuestra Constitución que no es una realidad inertes en una realidad viva para protege tutela nuestros derechos y libertades todos los productos necesitan unos cimientos sólidos y la España de hoy los tiene porqué están hechos de una voluntad decidida de concordia

Voz 1444 43:31 ahí si se puede leer entre líneas lo dejó vosotros pero

Voz 1587 43:35 yo estoy con con lo que decía antes Javier Moreno no puedes interpretar blanco y negro los dos

Voz 1444 43:41 en la contraria exacto la Constitución sigue vivo

Voz 1587 43:43 voy por lo tanto no hay que reformarla porque está perfectamente es válida en buena salud o la Constitución es un organismo vivo que puede adaptarse a los nuevos tiempos y por lo tanto se podría reformar

Voz 2 43:54 entonces sí que el Reino corresponde decir eso no eso no queda ella no hubiera pocos suelen al Reino Le corresponde decir si la Constitución hay que reformarla no porque sería una injerencia y una suplantación de los poderes del Estado que radica en el Parlamento

Voz 1444 44:10 ahora sobres sonoro es una evidencia que no gol no lo ha hecho

Voz 2 44:12 lo va a hacer nunca claro empezábamos entorno político si empezaban

Voz 1444 44:17 hablando de cuál era la actual contexto y nos hemos centrado en Cataluña pero en el actual contexto tenemos también Aroca esos toca muy de cerca en Andalucía tenemos la entrada de la ultraderecha en en un Parlamento autonómico y claro yo también cuando leía algunas de las referencias que hacía cuando escuchó algunas de las referencias que hacía el monarca a la Constitución y lo de lo que ha servido la Constitución en algunas palabras yo pensaba hombre irá dirigido a Catalunya pero podría dirigió también la voz

Voz 0860 44:45 no dijo sin duda yo yo he anotado también que en la defensa de los valores constitucionales voy algo en los que se ha referido el Rey hay que recordar una cosa la Constitución española están clava en valores democráticos que digamos Stone es superior a la propia Constitución me refiero la Declaración Universal de los Derechos Humanos la Carta Social Europea los tratados europeo la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea no se contienen afirmaciones democrática taxativa luego por tanto ir contra los valores de la Constitución española es también ir en contra de esos valores yo supongo que cuando lo dice que la Constitución se ve amenazada en cierto valore no se referirá solamente a Cataluña sino se referirá también ha de de mirada fuerzas políticas que están emergiendo e incluso la evolución de alguna formas de algunos partidos políticos ya antiguo en España que están evolucionando en discurso que en mi opinión que es la mía no la del Reino evidentemente afecta a esos valores constitucionales con lo son la igualdad son en fin lo lo los derechos fundamentales de la de la persona que por cierto también ha echado de menos una brevísima aunque sea alusión a un problema gravísimo que tiene también el Estado español y que es muy genuino nuestro como él de la inmigración

Voz 2 46:03 no no yo creo que esos ataques a los a los valores constitucionales son criticable políticamente cuando solamente son expuestos pero cuando debe decaer la ley y la Constitución pues como se aplicó hace un año y pico desgraciadamente porque yo no soy parte de esa medida es cuando se lleve a la práctica si los partidos emergentes qué hacen esas descalificaciones anticonstitucionales pasan de lo que es la libertad de expresión a llevarlos a la práctica entonces cuando las leyes van a actuar y han actuado seguirán actuando por lo tanto eso a mí me preocupa que se produzca eso porque naturalmente significa un desequilibrio unas tensiones fin pero todo lo que hemos padecido durante la crisis catalana el año pasado en el último trimestre no pero si se produce la Constitución tiene instrumento más que suficiente para caer de una forma respetuosa y democráticamente implacable contra quienes parte

Voz 1444 46:59 tan perturbar la ofrecerle la si yo a ver aquí ese habría

Voz 1587 47:05 era un debate mucho más profundo que es decir qué es lo que realmente ahora amenaza más a la Constitución y aquí podemos encontrar opiniones muy diversas la mía es que la Constitución ahora mismo está más por quiénes queriendo interpretarla invocando la cada día como fuente de toda norma hay de toda la orientación política del país lo que están haciendo es intentar interpretarla en un sentido contrario a lo que incluso se era la voluntad del legislador cuando eso la Constitución claro cuando estamos escuchando que España es demasiado que el Estado de las Autonomías produce demasiada diversidad y que que tendríamos que garantizar la unidad de todos los españoles depende quién lo diga está hablando de que para garantizar la unidad de todos los españoles lo que hay que hacer es homogeneizar las instituciones devolver competencias centralizar el Estado etc etc o cuando alguien por ejemplo interpreta o hace una interpretación de una parte que está en la Constitución que el artículo ciento cincuenta y cinco que no tiene hasta ahora mucha doctrina esperamos a ver si se puede el tribunal constitucional hacer esa doctrina de momento se ha aplicado de una forma que hay muchos juristas que considera que es una extralimitación sobre lo que prevé la Constitución porque tal como está redactado ese artículo hay juristas que sostienen que se puede obligar a un Gobierno a hacer una determinada actuación pero no se preveía en ningún momento que se suspendiera un Parlamento elegido democráticamente por ejemplo pero ahora cuando oímos cada día que se invoca que se pueda aplicar preventivamente Issing razones sólidas un artículo ciento cincuenta y cinco porque sí porque molesta que hay

Voz 1444 48:55 mientras desmembración diariamente diaria de popularidad

Voz 1587 48:58 pues sí eso sí esa es la interpretación que se hace de la Constitución a lo mejor sí que está más tocada de muerte de lo que nos parece

Voz 2 49:05 no no necesariamente no necesariamente porque estamos en un país libre en el que algunos señores pueden pedir proponer una cosa el problema estaría en que llegué a hablar

Voz 1444 49:14 sí pero pero es que lo que están proponiendo Emilio no no lo contempla la Constitución

Voz 2 49:18 pues por eso automáticamente en cuanto intento

Voz 1444 49:21 gran llevarlo a cabo que no lo llevaron a cabo

Voz 2 49:23 porque lo Vicente de boquilla

Voz 1587 49:26 la mayoría no

Voz 2 49:28 que ganaré lo tendrían pero automáticamente entrarían en funcionamiento la institución el Tribunal Constitucional para acabar con esa ilegalidad como sacaba con otra cosa pero en cualquier caso yo discrepo con que el problema de fondo que tiene ahora mismo España sea que la Constitución haya que retocar la en lo que es necesario que tocarla su problema yo soy queda problema de fondo es un problema social exclusivamente social o perdón esencialmente social del que se han derivado una consecuencia política y lo que hay que preguntarse por lo menos yo me pregunto es qué se hace para acabar con la precariedad ese es el problema de los jóvenes a participación también pero el problema es la precariedad los trabajos temporales los bajos salarios ese es el problema de fondo porque aquí en España la gente joven Illa no joven ganara unos sueldos dignos tuviera una estabilidad en su puesto de trabajo la situación política cambiaría radicalmente veríamos que lo sustancial no es los cambios necesarios en la Constitución que comparado con la gravedad del problema que tenemos en el país en esos millones de españoles que no viven bien lo de la Constitución es una cuestión que está detrás no diré menor pero inferior a esa Haro

Voz 0860 50:38 lo que pasa el problema de fondo querido Contreras Emilio es que en el en el discurso cotidiano de la política pues en mi opinión lamentablemente porque coincido contigo será da más importancia a la cuestión territorial sin dejar de ser importante que un problema social

Voz 2 50:53 de acuerdo hablaría todo lo derivado de él

Voz 0860 50:55 lo que yo he llamado durante mucho tiempo en esta en estas en estas sonda emitiendo mi evitando me me me obviando evidentemente mi periodo de ausencia ha sido el austericidio es decir Iker austericidio los que peor lo están lo están pasando es donde hay más frustración hay más frustración entre otras cosas porque hay hilo a una de las partes de mi intervención de hoy porque existe una gran frustración en la gente porque ven que los responsables de esa austericidio no pagar nada por ello Hinault pagan por ello entre otras cosas por el funcionamiento irregular de determinadas instituciones democráticas del Estado donde prevalecen ya terminados interese por encima de los intereses de la mayoría de la ciudadanía por eso yo echaba de menos al principio que en su carácter de moderador árbitro de la situación política no acusara no acusará de determinadas crisis las instituciones concretamente en este caso en el poder

Voz 2 51:57 yo creo yo creo Services yo creo que que los responsables de lo que ha ocurrido si han pagado un precio no a lo mejor todo el que debieran pagar porque no sólo elevar mira por ejemplo los políticos Gobierno ha salido lo ha pedido poder han sido apartados de poder no pero no es la corrupción han sido apartado del poder no por la crisis por la corrupción no han sido apartados del poder han ido a la cárcel algunos de ellos

Voz 1444 52:22 eso para empezar el Partido Popular dejó de gobernar porque hubo una sentencia que hizo sueco que ganó el Partido Socialista

Voz 2 52:30 tanto ha habido consecuencias negativas para ello y han pagado sus responsabilidades lo que lámpara en cuanto a las empresas a dar un dato que probablemente a la empresa no te guste no le guste mirar lo que valía un acción de una gran empresa hace diez años antes de que empezara la crisis y mirad lo que vale hoy vale el setenta y cinco por ciento menos de media las empresas del IBI que fíjate si con las consecuencia de la probabilidad de que aunque metió

Voz 0860 52:54 verdad cree que determinados sectores empresariales en España como puede ser el sector bancario financiero o el sector energético señala la mente el el el eléctrico han tenido algo llamémosle de o de misericordia de miseria con pasión con lo ocurrido en este país cree cree dejan tenido habido vehículos para mostrar el descontento ciudadano ante el lo que ha sido visto portó

Voz 1587 53:24 el dedo como un obús no

Voz 2 53:27 todo lo que sí te digo que esas empresas valían una acción dieciséis euros hace diez años y ahora valen cuatro son veinte flaco

Voz 1444 53:34 es dejadme dejadme dos cosas la primera hilo decíamos desde el primer momento que hemos escuchado el discurso del Rey la palabra más repetida convivencia escuchen

Voz 0623 53:43 quiero hablaros de nuestra convivencia de los definir unas reglas comunes que garantizaran nuestra convivencia

