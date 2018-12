Hora 25 (24/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 2 00:00 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 00:18 Ángels Barceló ha dado que nos está aquí a le

Voz 0194 00:45 son las diez de la noche buena les voy a decir una cosa y me gustaría que nadie os estuviera escuchando que las conversaciones en la mesa que el reencuentro con amigos con familia hagan prescindible nuestra compañía pero sé que el otro lado y gente no sé si mucha o poca solitarios voluntario su forzados gente que trabaja en sus guardias Un sus garitas conductores que bueno que vienen así que si ellos están no

Voz 3 01:09 nosotros yo

Voz 0194 01:15 el pensando que contarles a esta hora de la noche se me ocurrió pararme en algunas cosas que han marcado este año y que les hemos contado aquí en Hora Veinticinco si me hacen escoger alguna de las historias que más me han impactado tengo que detenerme en el ocho de marzo las mujeres paramos para que quedara en evidencia todo lo que deja de funcionar o que funciona diferente sin nosotras no estamos paramos nos manifestamos en una manifestación sin precedentes que recorrió no

Voz 4 01:41 calles y avenidas de toda España nos dimos cuenta de que juntas somos muy fuertes

Voz 5 01:51 hay tantas personas a Keaton quisimos mujeres que empezamos cuatro en el setenta y cinco era lo que hay dice dice mucho de que detrás de Come felicitó sea hay un hombre han seguido pues no está ella misma y su trabajo no necesitan además

Voz 1071 02:03 la mujer está Munar Marta llevamos siglo esperando esa igualdad real que no se produce la

Voz 6 02:14 vale

Voz 2 02:17 sería hasta la radio sonó

Voz 7 02:18 entre ninguna voz femenina se asomó a la antena de la SER

Voz 8 02:22 son las seis de la mañana a las cinco en Canarias

Voz 9 02:25 es ocho de marzo Día de la Mujer Illes saludo yo porque Pepa Bueno está haciendo huelga

Voz 2 02:34 ocho de marzo de salía Internacional de la Mujer con movilizaciones

Voz 0194 02:36 es el ciento setenta países España es el único en el que se está viviendo una huelga de veinticuatro horas para denunciar la discriminación social laboral la violencia física que en ocasiones llega a ser mortal

Voz 10 02:53 muchos de marzo qué va a pasar a la historia como el día en el que una marea violeta marea sin precedentes plantó cara al machismo lo está haciendo hasta ahora dando las calles de las principales ciudades de ese país que vamos a recorrer

Voz 1189 03:04 en los próximos minutos en este hora25 buenas noches bienvenidos bienvenida si esto es

Voz 11 03:13 hablar por hablar no va a ser un hablar por hablar

Voz 0194 03:16 común ni mucho desde entonces sabemos que tenemos más fuerza que sean los mira y se nos escucha de otra manera Severino Donate Se metió en nuestras cabezas de las suyas salió esta reflexión que explica muchísimas cosas

Voz 12 03:29 no me pregunten qué la digestión no medio problemas lo recordaría los niños ya estaban dormidos a los diez nos fuimos a la cama pasadas las once

Voz 1189 03:39 ella seguía leyendo cuando noté que me dormí aquella noche soñé que era mujer me gusta era una mujer de cobrarles escamación era así es hábil había muchos obstáculos todos los acudía al Foro Económico Mundial de Davos universidades

Voz 2 04:01 y presidía un consejo de administración con la reunión con estas palabras señoras señores pero era un sueño extraño la noche siguiente también a mujer y me gustó

Voz 13 04:22 pero es verdad que no tenía un buen trabajo y gana buena mierda siempre iba corriendo a toda su arriba corriendo a todas partes recoger a los niños entraría bien las extraescolares el súper las duchas cena Mi marido llegaba tarde yo ya no me podía tener en pie pero no fundamental el once años feliz feliz solo con lo que iba a ser así el resto de mi

Voz 2 04:43 poner poner ahora halagador

Voz 1189 04:46 ponerla llevará hacer el desayuno hacer la comida hacer la cena

Voz 14 04:52 a ver la tele ver la tele ver la tele

Voz 2 05:01 el lunes me acosté con mucho

Voz 1189 05:02 los recelos mira mi mujer seguía leyendo cuando sabía cerraron los ojos no lo sé

Voz 15 05:09 y soñé que era una mujer y no sabía si me gusta

Voz 2 05:13 pero empezaba bien era muy buena mi trabajo llevaba un vestido luminoso Jones zapatos que me hacían sentirme guapa por fuera

Voz 15 05:23 era mi espalda muchísimo y yo dije que no

Voz 10 05:30 digo

Voz 15 05:33 no que es lo que él no entendió el día siguiente

Voz 1189 05:35 el martes no paró de llover en todo el día aquello de aquella mujer Illano me gustó ha mirado a un hombre que tenía un encanto especial y que quería con locura yo también quería hundimos juntos desde hacía años nada aquí como querían nuestros hijos pero no sé

Voz 0194 05:56 algunas veces no sé qué le pasaba metía la pata hacia el gala una cosa suele está daba aquel hombre ya que el hombre

Voz 16 06:07 aquel hombre me noto

Voz 17 06:10 llegó el miércoles Un aquella noche guiño tener pesadillas es pista de eso

Voz 2 06:14 sí que era una mujer

Voz 17 06:17 tampoco ha tenido

Voz 2 06:20 vi bien la idea

Voz 18 06:22 caen Lago Chad el delirio

Voz 2 06:27 Collina horizonte un día llegaron unos terrorista

Voz 11 06:35 a mí me obligaron a casar hieren como esclavos

Voz 0194 06:54 la víspera de ese ocho de marzo llenamos el estudio de mujeres queríamos que contarán su mucha porque son como son mujeres de todas las edades contrabajo los informaciones diferentes pero unidas en el feminismo es el mismo que tiene capacidad para cambiar el rumbo de las cosas para evitar que los machistas se hagan con el poder ya saben ese día descubrimos que juntas somos muy fuertes en el estudio estuvo también Freedom a ella le puso música a tanta emoción

Voz 21 07:22 en el

Voz 22 07:43 qué

Voz 21 07:44 de nada es un

Voz 23 08:09 que

Voz 21 08:14 jo que si yo

Voz 24 08:48 no

Voz 21 08:56 me qué y la otra noticia que no Sito

Voz 0194 10:26 pensar que vivíamos un momento histórico fue la moción de censura contra Mariano Rajoy que convirtió a Pedro Sánchez en presidente del Gobierno era la primera vez en democracia que una moción de censura salía adelante al PP le acababan de condenar por corrupción el partido en el Gobierno que se sentó en el banquillo era condenado por algo que sus dirigentes nunca reconocían Pedro Sánchez que regresó a la secretaría general del PSOE contra todo pronóstico lanzó el órdago de la moción y les salió bien se sumaron Podemos los independentistas los nacionalistas vascos Bildu al final sumaron los votos necesarios aunque ciudadanos prefiriera a seguir apoyando al partido corrupto

Voz 16 11:01 el resultado de la votación ha sido el siguen votos emitidos trescientos cincuenta votos a favor de la moción de censura ciento ochenta votos en contra ciento sesenta abstenciones una al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la Cámara queda aprobada la moción de censura lo que de conformidad con el artículo ciento setenta y ocho del Reglamento se pondrá el conocimiento de Su Majestad el Rey y del presidente del Gobierno de acuerdo con el citado precepto el candidato incluido en aquel ella se considera investido de la confianza de la Cámara a los efectos previstos en el artículo noventa y nueve de la Constitución top Pedro Sánchez Pérez Castejón muchas gracias señorías muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presión

Voz 4 11:50 qué sería también pasará a la historia porque fue el día de la desaparición de Mariano Rajoy durante horas nadie supo donde estaba

Voz 0194 11:56 abandonó su escaño que fue ocupado simbólicamente por el bolso de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría hasta que los periodistas lo encontramos Rajoy Si había ido a comer con gente de su círculo más cercano a las diez de la noche seguía de sobremesa José Luis Sastre retransmitió en directo su salida del restaurante para la historia quedará que mientras se debatía sus la uno del Gobierno él tomaba unas copas de sobremesa Voltor y hasta dentro

Voz 1071 12:21 bueno claro aquí todo el mundo lo da por hecho nosotros acabamos de llegar como ahora narradas directamente desde el Congreso y aquí pues muchísimos periodistas y mucha gente curiosa está al lado de la Puerta de Alcalá enfrente casi practicamente enfrente de la de la Puerta de Alcalá y eso en restaurantes un bajo que comunica con dos portales de la situación es la siguiente es que vamos a escribir la paso a paso porque es tan surrealista que en fin vamos a ver para que la gente

Voz 0194 12:48 lo pueda creer

Voz 1071 12:50 hay un portal de un restaurante un entrar en un restaurante y hay un grupo de cámaras que están apuntando ahí porque parece que sería inminente que saliera el presidente con quién esté el presidente si es que está el presidente que parece que sí que está el presidente al lado hay un portal privado de un edificio de cómo son aquí en esta calle pues para quien no conozca Madrid me importa Alcalá con la calle Serrano esto es una zona bien los edificios son moritos en uno de esos portales hay otro grupo de cámaras que enfoca por si el presidente

Voz 2 13:17 quién es que se están salieran de aquí

Voz 1071 13:20 pero junto a ese portal hay otro portal de las mismas características que la anterior hay otro grupo de cámaras de curiosos que está Racing entorno este portal por si fuera ese el portal afortunado por tanto dos portales dos puertas de dos edificios privados el cincuenta y ocho

Voz 2 13:34 no I I B digamos

Voz 1071 13:38 luego un poquito más a la derecha la portería del restaurante hay mucha escolta escolta de Moncloa cosa que nos hace pensar que efectivamente aquí es que esta esta estará una pistas las del avión

Voz 0194 13:49 previsto que te iba a preguntar si había escolta austriacos

Voz 1071 13:52 los oficiales porque estáis ahí escolta coches oficiales no he visto porque tuvieron un incidente acuérdate con un aparcamiento indebido entonces eso ya no se produce la circulación es fluida psique cuando Un por ejemplo esto está muy cerca del Retiro que ocurre que vienen runners gente queda corriendo Ike claros Se va parando porque dice que que está pasando allí y a ver cómo les explicas para que te crean que es que resulta que cuando han acabado en el receso para ir a comer el presidente del Gobierno se ha metido en este restaurante han ido viniendo miembros del Gobierno y sigue aquí en el día de la amor en que se ha empezado a debatir en el Congreso la moción de censura pero esta es en este momento la circunstancia por mucho que cueste creer efectivamente esto está lleno de escoltas que nos hacen pensar que efectivamente está el presidente del Gobierno y la gente está esperando hay mucho movimiento como si en cualquier momento se pudo era producir esa salida si te parece

Voz 0194 14:43 otra pregunta clave esas crisis tiene pues si tiene puerta de atrás el restaurante

Voz 1071 14:48 mira eh no tiene puerta de atrás y de hecho acaban de parar los coches oficiales así que si te parece vamos a aguantar un poco aguanta los escoltas nos están empujando un poco hacia atrás a los periodistas diez y cuatro horas intentando están los cámaras intentando coger la posición

Voz 0194 15:03 la hay hasta uno dos tres cuatro

Voz 1071 15:07 los cinco seis siete coches oficiales en defectos se trataría del presidente de Gobierno un escolta nos bueno los empuja un poco para que nos retiremos efectivamente es está preparando la salida del presidente del Gobierno porque en el día de la moción de censura va a salir después de muchas horas diría que son más de siete horas las que ha pasado aquí el presidente del Gobierno todavía presidente de Gobierno Mariano Rajoy los escoltas le tienen hecho ya un pasillo hay coches que están parando porque no entienden exactamente qué es lo que está ocurriendo ni se lo imagina mente ni se imaginan menos los que vayan a escuchándonos porque van escuchando que es lo que está ocurriendo los escoltas algunos van subiendo ya a los coches hay mucha gente que separa ya hace con sus móviles fotografías para intentar capturar el momento en que el presidente del Gobierno el presidente del Gobierno salga de este restaurante vaya a subir a sus coches oficiales la escolta insistimos está preparada hay un compañero fotógrafo subido a una farola para intentar captar mejor el aumento esto es al lado de la Puerta de Alcalá detrás de nosotros muchísima gente que se va parando que vas sacando el móvil que hace foto de la calle o que se hace foto de ellos con la calle para también aparecer en el que histórico insiste

Voz 0194 16:21 no son las diez y cinco de la noche nueve y cinco en Canarias y calculamos Carlos que habrá salido de aquí del Congreso

Voz 2 16:27 yo lo he visto salir desde las dos coma ocho guardias no dos menos

Voz 0194 16:30 Die eso son ocho horas es decir uno Se va a comer prolonga la sobremesa en el día en el que le han censurado una moción de censura la primera en la historia de la democracia de este país que sale adelante ese día el presidente del Gobierno censurado que todavía es presidente del Gobierno decide pasar ocho horas en un restaurante junto con miembros de su Gobierno es decir que quién estaba pensando quién estaba especulando con la posibilidad de que se hubiera ido a Moncloa a redactar un posible discurso de dimisión donde estaba Mariano Rajoy a lo largo de todas estas horas ha sido en un restaurante donde Sastre está a punto de salir

Voz 1071 17:09 está a punto de salir porque están las puertas abiertas los escoltas han desalojado ya han pedido a los fotógrafos que bajaran de la Farola sale ya al presidente del Gobierno viene hacia hacia esta nuestra oposición va acompañado por escoltas sólo por escoltas no va con nadie más

Voz 25 17:25 yo que ha estado haciendo los apartan lo retiren los micrófonos sube en este momento al vehículo oficial nos caemos imagínate Ángels levanta antes no soltó en este momento vamos llevados por los empujones de los escoltas y de los cámaras sale en este momento disparada hacia Moncloa

Voz 26 17:46 el coche del presidente del Gobierno

Voz 1071 17:49 lo que está ya en la rotonda de la Puerta de Alcalá y coches de Volta que se salta el semáforo para seguir el coche oficial en el que viaja a esta hora de la noche el presidente del Gobierno que pasadas las diez de la noche ha salido de este restaurante al que ha venido a refugiarse quizás el verbo después de que en el Congreso de los dispone de los diputados se debatiera su moción de censura la gente va volviendo a la acera estoy dando cuenta que estamos en estos momentos en mitad de la calle surge que sube hasta hasta Alcalá pero en fin ése ha sido el momento vamos a quedarnos un rato más para ver qué gente va saliendo de aquí tengo que nos van diciendo es que dice nadie para preguntar qué es lo que han comido porque la factura tiene que ser si todas estas horas consumiendo Almuzara

Voz 0194 18:35 ya este restaurante Lab por la zona en la que está no debe

Voz 1071 18:38 ser barato también te lo digo no debe serlo

Voz 0194 18:41 tú mismo o te quedas ahí recabando información y cuando la tengas de bienes para acá a unos piden paso desde allí lo que tú quieras de acuerdo

Voz 2 18:47 venga así lo haremos

Voz 0194 18:50 es una cosa lo hemos narrado de esta manera porque de esta manera se ha producido que es una narración que nos ha producido hilaridad a los que estamos aquí pero a mí me parece algo terrible que el presidente del Gobierno que le ha hecho a la Cámara ya no ser el desprecio iba a decir el feo pero me parece corto el desprecio que le ha hecho a la Cámara donde están los representantes de todos los ciudadanos en el día en el que se estaba censurando ha decidido ausentarse del pleno ya pasado toda la tarde en un restaurante del centro de Madrid luego os lo pregunto a vosotros entre los muchos músicos que este año han pasado por hora25 quién mejor le pone letra y música todo esto que el Caca

Voz 27 19:38 no a que El Prat nasal silencio en el campo y ella ahora nato pero lustre para que el tiempo no se compra con dinero las por la que el puedo siquiera calambre

Voz 28 20:32 en el tiempo

Voz 27 20:38 Joan choca que nos desde bien pequeño sentimos P el camino

Voz 28 21:53 sí

Voz 27 21:55 en una él vio el pese al Daza SOCA por tanto pleno vuelva Halo Trump no lo tanto por cantar mire que no es poco

Voz 8 22:26 les toca

Voz 27 22:30 ah eso y

Voz 11 22:58 Hora veinticinco interpretó a Laurie Martiño rito

Voz 29 23:04 eh Loris el vecino de las hermanas March en la casa de enfrente unas un chaval que pertenecer a una familia adinerada y entonces bueno conozco las a las hermanas marcha paso a formar parte de universo

Voz 10 23:18 esa es mi abuelo parece huraño pero

Voz 30 23:21 el fondo es un sentimental por cierto me Macía

Voz 31 23:23 por último emprende más este viaje

Voz 29 23:26 la mano y curiosamente ya no se pararemos así que pasa a formar parte de nuestra familia a todos los niveles

Voz 14 23:34 veinticinco de diciembre las doce del mediodía la ficción sonora de la Cadena SER para estas navidades sí mismo ejercitan

Voz 7 23:45 mi ilusión un mensaje en colaboración con El Corte Inglés

Voz 33 23:57 united a la Comunidad veinticinco le escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 0194 24:06 es el momento de poner las cartas sobre la mesa

Voz 2 24:09 harán ustedes lo mismo piel una salida esté quiere que debería dimitir de decir lo que pensamos y ustedes creen que él debe dimitir

Voz 4 24:18 es netamente militancia no guardarlos no tiene respuesta para eso ministra

Voz 33 24:23 ni a una pregunta de lunes a viernes a partir de las seis de la mañana una hora menos en Canarias Hoy por hoy con Pepa Bueno Toni Garrido signos también en Hoy por Hoy punto es seamos claros Cadena SER

Voz 2 24:37 lejos de la hipocresía hemos olvidado nuestra adolescencia hemos olvidado que leíamos a escondidas o veíamos suele rodábamos cierta revistas conciertos

Voz 34 24:46 el París cerca de la empatía parece que que las cautelas podrían venir de bueno pues evitar la filtración de secretos industriales y no tu correo personal que ponga un tramo

Voz 2 24:55 adoro a su novio o novia te quiero ocho Ríos hay

Voz 34 24:57 la diferencia entre

Voz 14 24:59 entre las dos percepciones

Voz 0194 25:02 Sanchez Mellado se toma el café todo

Voz 14 25:04 los martes con Carles Francino en la venta

Voz 31 25:15 empieza una historia Nos dice que al principio de todo hay hay una explosión un disparo Bicing de otro alguien muere mueren cientos de miles colonos cierto las tierras empiezan mucho antes del primer disparo de tres

Voz 35 25:34 la nueva ficción sonora de los creadores del gran apagón con Adriana Ugarte Carlos Bardem Jorge Perugorría Ramón Barea Illana Wagner ya disponible en Podium podcast

Voz 31 25:50 cuentas en la SER

Voz 15 25:53 lo que pase

Voz 37 26:04 eh eh

Voz 2 26:07 en la Cadena Ser

Voz 8 26:09 hora veinticinco

Voz 31 26:11 Ángels Barceló es la hasta ahora los imagino ya sentados en la mesa

Voz 0194 26:37 la con quién acostumbren hacerlo en Nochebuena siempre se hacen listas estos días previos de cuestiones que no deberías abordar si quieres tener una cena tranquila pero yo creo que si comes con quién quieres y con quién te quieren se puede hablar de todo y escuchar a todo el mundo en este país hemos sido siempre apasionados discutido esta noche en muchas casas se hace gala de ello seguro que se hablará de fútbol del tiempo de cómo han crecido los niños de cara hasta la vida en que bajos los sueldos

Voz 2 27:03 de política seguro que estarán ustedes hablando

Voz 0194 27:06 de política en Hora Veinticinco lo hemos dedicado muchas horas a ello nuestro trabajo y además nos gusta este ha sido un año muy intenso que hemos compartido con ustedes y con nuestros tertulianos son uno de ellos le ha dado tiempo incluso de escribir sus memorias en silla de pista siria

Voz 2 27:20 el libro es Miguel Ángel Aguilar y con el compartimos conversó

Voz 0194 27:50 a ver más a quien menos le interesa la historia de su país a interesa más cuando nos la cuenta alguien que la ha vivido y más aún si ese alguien ha formado sigue siendo parte activa de esa historia nos gusta escucharle cuando Viena hora25 y lo hace desde hace agárrense mil novecientos noventa y cuatro él mismo lo recuerdan

Voz 1071 28:08 el libro en silla de pista Miguel Ángel Aguilar

Voz 0194 28:11 buenas noches mil novecientos ochenta y cuatro la primera vez que entre esta en Hora Veinticinco sí

Voz 1551 28:16 sí sí con Carlos Mendo ya con Carlos Mendo con Carlos Llamas con poco más yo creo que de los que estamos lo cierto es que lo que ella y Carlos Carnicero mediciones Carlos Carnicero

Voz 0194 28:29 ese ese ese primer día estaba escuchando la canción de Miguel Ríos movidas tarifas tu metido una noche del verano del ochenta y dos dónde estabas tú en el verano del ochenta y dos Miguel Ángel

Voz 1551 28:41 mira celebrado en ochenta y dos estaba siendo redactor del diario El País que me habían sacado concierta precipita fiel de la dirección del periódico Diario dieciséis en en mayo de mil novecientos ochenta y altura de julio de ese mismo año muy acertado en la redacción del país como redactor y estuve ahí hasta febrero de ochenta y cuatro que en esta ocasión no mucho nadie me fui a dormir propia voluntad volvía al país en el noventa y cuatro diez años después ahora ya como columnista semanal entonces yacían en ochenta heridos pues estaba en la redacción del país que pasaba en el ochenta y dos pues pasaban pasaban un montón

Voz 0194 29:35 cosas basar el paso a Pastrana

Voz 1551 29:38 el veintitrés de febrero de ochenta y uno estábamos seguramente a esas alturas en la en el juicio que se hizo a los encausados por el veintitrés de febrero en el Servicio Geográfico Militar ninguno estaba en la carretera de extrema

Voz 0194 29:58 es una cosa Miguel Ángel porque una cosa que me fascina de Tino leyendo el libro pero yo ya lo sabían porque te escucho aquí sentado a mi lado cómo tienes este archivo en la cabeza sea como eres capaz de acordar te del mes del día del año de lo que estaba yo soy incapaz pese a mí cuando me preguntan cuánto tiempo llevas en la SER tengo que espera espera que tengo que ponerme a calcular te acuerdas de muchísimas cosas con mucha exactitud Miguel Ángel

Voz 8 30:21 bueno porque algunas cosas aprenden de manera indeleble por ejemplo yo he aprendido bastantes cosas de derecho penal por qué porque he estado sentado en el banquillo y oír el banquillo Isabel será artículo que te van a aplicar es que los que no se te va viene a la mente no

Voz 0194 30:39 hay una cosa que decías que habías estado sentado en el banquillo que habías hecho para estar sentado en el banquillo

Voz 8 30:44 no hice ninguna gran dice grandes hazañas la primera vez que estuve sentado en el banquillo fue a la altura de junio por ahí de del año setenta setenta y que no sesenta y siete perdón eh por un editorial publicado en el Diario Madrid que la protesta no es siempre moralmente condenable que hagamos las DOT tampoco era yo no dije Preta lo hará cosa bastante oiga que tampoco es así que que estos chicos que está protestando en la universitaria que Fincke

Voz 0194 31:25 que les dejen no

Voz 8 31:28 hay que examinar porque lo hacen y entonces esto porque no no se no se entendía muy bien y es la primera vez que procesa Aaron y que y que me lo pasé muy mal porque la víspera del proceso recita mi abogado defensor pero bueno Miguel Ángel osea que es mañana a las diez a las diez ID que te acusa yo dije vivió enviado vivida os llama

Voz 38 31:50 a las diez visto chivatazo

Voz 8 31:53 por un lado te preguntaba aquellos que vive y cómo acabó acabó que me condenaron menos de lo que pedía el fiscal que recurrimos sigue mientras tanto se murió Franco pues acabó

Voz 0194 32:09 si das tu paso por diferentes periódicos has abierto periódicos también ha tenido que echar el cierre a alguno que se siente cuando se echa el cierre a un periódico mucha tristeza dentro de eso abrió una cosa camino

Voz 8 32:21 se lesionaba que no se pudiera decir eso de bueno ya nosotros pero los de la tercera planta los de la quinta planta bien que no que yo no tuve una tarjeta de crédito yo no no pase a ese periódico New Taxi yo no cobré que era el el presidente yo decía de broma yo soy el Polanco hoy el la cogió buenos Villa hubiera querido no no nada absolutamente nada Hinault no tuve ninguna no sólo no tuve ninguna indemnización sino cómo era un accionista pues es la aventura no hice de Capitán Araña de verdad créeme no hiciste a los demás quedándose en tierra yo perdía ahí la bonita y limpia cantidad de cien mil euros entonces no quedó ni una ni un euro sin pagar estás en paz con todos

Voz 0194 33:17 exacto pues ese era uno de esos me permite eso eso te permite dormir Miguel Ángel leyendo también el libro da la sensación que al menos para ti no hay vida fuera del periodismo no hay vida fuera del periodismo no lo imagino quiero decir no fuera sino sin el periodismo

Voz 8 33:39 es decir de tal manera me haya digamos me ha conformado me ha

Voz 0194 33:45 que te sigue atrayendo tantos años después y tantas vivencias después que te sigue atrayendo

Voz 8 33:49 pues porque no se me primero me me sigue atrayendo ver las cosas en directo a mi me gusta estar es verdad lo que has dicho no concibo Mi vida sin el periodismo tenemos un oficio completamente apasionante que que permite acercarte a los hechos acercarte a la gente

Voz 0194 34:11 con también una trayectoria tan dilatada hay están los políticos de antes y los de ahora en los periodistas de antes y los de ahora hay mucha diferencia

Voz 8 34:18 bueno yo creo que que han que vamos a ver la tensión es la de siempre entre entre el periodista y el digamos y el político no pero está modificada alterada coloreada por las condiciones ambientales que han cambiado ir por las facilidades de comunicación que no tienen que ver el poder siempre piensa que toda crítica incluso la más benévola es excesiva y que todo elogio aunque sea desmesurado es escasa

Voz 0194 34:50 escaso como ha cambiado la relación entre los políticos y los periodistas

Voz 8 34:53 hay momentos de aglomeración y hay momentos de distancia la aglomeración es la confusión cuando se pierde la distancia física tú imagina una una una conferencia de prensa que haya un Consejo de Ministros donde no hubiera un estrado no hubiera una distancia desde donde se sienta el portavoz de la portavoz del Gobierno desde sientan los periodistas sino que yo estuve a todos apiñados que beba al tuteo oye oye ministro de vez pero bueno pero qué es esto

Voz 0194 35:26 esto pasa en Miguel Ángel

Voz 8 35:28 pasa lamentablemente el periodismo sus patrones de comportamiento su la necesidad de verificar de mantener la distancia el trato con las fuentes

Voz 0194 35:40 todo eso sigue siendo

Voz 8 35:43 sigue obedeciendo más o menos a las mismas a los miembros patrones es la misma tabla de comportamiento que había yo creo que hubo algo una actitud que en ocasiones en ocasiones ha faltado en qué qué actitud la actitud de de cooperar en la defensa de alguna cosa como por ejemplo las libertades en eso había una gran mayoría que cerraba filas es eso que a mí me parece básico el periodismo Se le quiere hacer campeón de todas las causas eso es imposible porque además las causas muchas veces son enfrentadas unas a otras

Voz 0194 36:20 te ha generado muchas enemistades pues mira

Voz 8 36:23 yo creo que bastante sí que es verdad pero he procurado no arrastrar rencores Ny ánimos de venganza y tal cual yo he promulgado bastantes amnistías particulares había días que decía

Voz 0194 36:37 hoy salió de casa amnistiado

Voz 8 36:39 el a a la gente porque es que vivir con ese arrastre de de venganzas pendientes de rencores activos y tal

Voz 0194 36:49 pues es muy cansado cansa es muy cansado pizarras al margen de que los oyentes se podrán encontrar todas esas anécdotas que nos va dosificando en las noches de Hora Veinticinco reclamos son las fotografías de un Miguel Ángel joven por ejemplo incluso Miguel Ángel Niño sí porque también fue niño Miguelanxo de donde han salido estas fotografías

Voz 8 37:06 pues sí tenía armario

Voz 0194 37:09 lo que ni sabía que las tenía por ejemplo página ciento ochenta y cinco a la carrera tras la noticia veintinueve de enero del ochenta y uno tras presentar su dimisión como presidente al Rey Juan Carlos Adolfo Suárez en la imagen Manuel serían Miguel Ángel Aguilar intentan alcanzar el coche de uno de los ministros idealmente estáis corriendo como locos detrás del coche se publicó en el diario Ya como locos detrás del coche de un ministro pues en silla de pista de Miguel Ángel Aguilar lo escuchan ustedes siempre en Hora Veinticinco tienen ocasión de leer todo todo lo que nos queda

Voz 1551 37:41 esta muchísimas gracias muchas gracias aspiran y mucha suerte con este libro eso espero la vida en general es esta segunda parte

Voz 38 37:57 quién viaja lo de una llego a asombro por la ciudad Camilo preguntáis sábado buscó acaso me encuentro que me viene

Voz 0194 38:15 cronista como ha sido de lo mucho que ha pasado en este país Miguel Ángel siempre va con un ejemplar de la Constitución bajo el brazo y no es metafórico este año se ha conmemorado precisamente el cuarenta aniversario de la aprobación de la Carta Magna Severino Donate nos hizo un retrato de cómo éramos entonces los españoles

Voz 12 38:31 no haré yo un alegato contra el recuerdo pero sí creo que cuando el pensamiento gira cien pasado conviene tomar precauciones

Voz 2 38:39 la memoria simepre necesaria es en ocasiones en el añadido las tentaciones de una supuesta felicidad perdida llegan a ráfagas

Voz 1189 38:46 se forma de olores imágenes

Voz 2 38:49 sonidos e la nostalgia o muerte y crece en la boca del estómago una tristeza que lo contó así que con cautela procedo

Voz 0194 39:00 adentrarme en mil novecientos setenta y ocho una advertencia me desplazarse sobre la estela de espuma publicitaria que dejó el setenta y ocho a su paso

Voz 4 39:10 que nadie lo tome al pie de la letra comienza Beausejour

Voz 12 39:16 a la vi como reconocer algunos pobladores de mil novecientos setenta y ocho fijémonos en su vestimenta

Voz 2 39:22 pantalones con pinzas

Voz 38 39:27 por aquel entonces también había una España forrada

Voz 2 39:33 Boris se había estrenado gris los adolescentes demandaban chufas de cuero pantalones de vinilo calcetines blancos corto balance en abrigos para niñas y niños los pueblos seguía paseándose no hemos conseguido Corea se multiplicaban las promociones urbanísticas afloraba nuevos barrios que en las ciudades dormitorio las constructor

Voz 38 39:57 horas prometía una vida más amable

Voz 2 40:00 en pisos y apartamentos totalmente enmaquetado zona noble con suelo de cerámica los pisos una pesetas

Voz 39 40:07 crees que cuesta una lavadora supera automática con catorce programas catorce mil quinientas pesetas y un comedor diecinueve mil novecientas ochenta completo un sofá siete mil quinientos

Voz 2 40:17 en mil novecientos setenta y ocho las cocinas eran territorio exclusivo para mujeres piensa que hoy día la mujer no disponen de las buenas esposas tocando felicidad cuando su marido les compraba una lavadora automática

Voz 40 40:29 que en mano ya digo

Voz 0194 40:32 qué has comprado una supera automática en no

Voz 2 40:34 la hija al fin lo conseguí sí mamá entre sus grandes preocupaciones estaba la de acertar con el de

Voz 25 40:40 gente adecuada en cada en Ramón el Elena que nos lo llevamos todo Elena quién te haga

Voz 41 40:46 disfrutaban limpiando la casa

Voz 2 40:50 pasaban el tiempo libre cosiendo si alcanzaban el reconocimiento social cuando las Gemma van de la radio para preguntarles cómo lavaban los platos qué tal le va lavavajillas Conejo

Voz 42 41:04 a mí no me convencía

Voz 12 41:07 a los hombres bebían coñac las mejores cosas de la vida son siempre verbal aprecie saber da cuando tenga una copa de brandy

Voz 30 41:15 tomando como anís en silencio disfrutar de ella sí tenían la suerte de ser conquistadas por un galán de apetece beber algo claro todo en atreverse hasta con un tercio de cervezas sin alcohol entonces en casa

Voz 2 41:30 Agua del Carmen un par de Agua del Carmen pues de décadas de cocina casera ganaban terreno las croquetas congeladas cinco croquetas por noventa El desayuno español se modernizado para hacer frente al continental que empezaba la expansión le todavía local de las día

Voz 0194 41:51 en José Antonio no sé si han captado el detalle en José Antonio

Voz 2 41:55 en mil novecientos setenta y ocho la Gran Vía de Madrid seguía llamándose Avenida de José Antonio en honor al fundador de la Falange deliciosa verdad se tomaban con refrescos americanos remataban con cigarrillos rubios poniendo cara de tener mucho mundo

Voz 31 42:13 no importaba que usa

Voz 2 42:17 los domingos había que ir a comer a casa de los padres o de los suegros ese comía tortilla española ensaladilla rusa ya que buena pinta tiene esa paella de postre flan Danone para su postre hoy

Voz 38 42:30 el gran mueble bar que ocupaba una de las paredes del salón al lado de las fotos de la mili de la Primera Comunión de los nietos las bodas la cristalería los juegos de café de porcelana la cubertería de plata y la enciclopedia la historia de España

Voz 43 42:43 un tema imprescindible para comprender nuestro tiempo

Voz 2 42:46 yo preferente estabas la televisión en color claro en mil novecientos setenta y ocho eran habituales las promociones comerciales que anunciaban grandes premios y el premio de los premios era un coche

Voz 0194 43:00 magnífico Seat ciento veintisiete que el Banco Occidental sorteará ante notario

Voz 2 43:05 la informática era la promesa laboral del futuro ahora es el momento de desarrollar carrera en hora informa para vender equipos de música debían decirse dos palabras sobrenaturales Alta fidelidad

Voz 41 43:18 el pianista Alta fidelidad y en esas asimilar unas navidades las setenta y ocho también otros

Voz 31 43:27 Iturralde

Voz 2 43:29 a la cama cada cual soñó con lo que podría hacer si le tocaba el gordo puede ganar veinte Bellow pero a la espera de mejores tiempos que ellos compraron cosméticos para regalar a sus mujeres

Voz 30 43:40 este que soy distribuidor algo ha cambiado Pardo

Voz 2 43:43 ellas cajas de herramienta para sus marido le regale y hubo celebraciones y las familias

Voz 44 43:51 se fotografiaron con cámaras de películas analógicas

Voz 1189 43:55 recuerdo que se dieron cuenta del año dos mil dieciocho

Voz 0194 44:04 y con esas pintas y en la semana del seis de diciembre Se fue José Luis Sastre hasta mil novecientos setenta y ocho para contarnos sobre el terreno cómo fueron los debates para la redacción de la Constitución él en mil novecientos setenta y ocho en dos mil dieciocho y nos dimos cuenta de que muchos de aquellos debates de aquellas preocupaciones siguen teniendo toda la vigencia del mundo saben que la radio a veces nos permite hacer viajes ahora que tanto se habla del aniversario de la Constitución no estábamos hablando ahora con Nieves podemos acercarnos a mil novecientos setenta y ocho y comprobar qué ambiente se vive a estas horas de la noche de hace cuarenta años Sastre ha llegado ya

Voz 10 44:42 aquí no se llega viene salidas de lejos eh

Voz 0194 44:45 te te oímos perfectamente os ya estamos a cuatro de diciembre del setenta y ocho

Voz 10 44:49 bueno es diciembre del setenta y ocho el Gobierno ha repartido ejemplares estos días de la Constitución en los buzones había esta tarde en algunos parques gente leyendo el texto están las calles llenas de banderolas de anuncios en la tele en las radios mira suenan anuncios como este

Voz 2 45:02 el seis de diciembre

Voz 11 45:04 día de la Constitución derecho vota en las paredes

Voz 10 45:14 vemos algunos mensajes por ejemplo leemos sino que pone un voto vale más

Voz 2 45:17 es que mil gritos este informe se analice y decida qué ambiente has visto Clemente es percibido diría genera ilusión

Voz 10 45:26 hay también tensiones hace poco detuvieron al capitán Sáenz de Ynestrillas hace unos días a penas al teniente coronel Tejero por el golpe de manos muy comentado en las crónicas periodísticas estos días que estaban tramando iban a tramar la cafetería Galaxia algunos lo empiezan a llamar como a eso como operación en Galaxia hay debatido también sobre la Constitución Se acaba de pronunciar el arzobispo de Toledo en contra del texto hay ocho obispos que se han unido a su carta pastoral

Voz 0194 45:50 Boque y habrás podido escuchar Sastre debates políticos que hará bueno al menos a mí tu porque estás allí pero yo estoy en dos mil dieciocho me van a sonar muy viejos conmigo distinto

Voz 10 45:58 piejos a lo mejor pero distintos desde luego por ejemplo en el debate sobre la Constitución la intervención de Manuel Fraga a ver cómo escucháis desde allí desde dos mil dieciocho lo que se está diciendo en el setenta y ocho en este Parlamento en el que no hay nadie que tenga la mayoría

Voz 45 46:13 es nuestra humildad como estar plantación porque estamos somos la minoría de Angie no hay nadie que tenga muy curioso en esta Cámara senos la mañana porque justamente Si algo quiere decir el parlamentarismo democracia es el que el que nunca mañana puede querer la mayoría absoluta

Voz 10 46:30 no somos la minoría dice el portavoz de Alianza Popular que es España es una pregunta que viene iba a estos días

Voz 45 46:36 la convicción que muchos tenemos que desde luego es la Alianza Popular de que esta Constitución eso relativa longitud pasaba con más pena Gloria por los juicios de los comentaristas perjuicio la Historia sea sobre el fracaso de lo que pongamos en relación con este campo

Voz 10 46:56 qué es España ha dicho en estos debates que no entiende aquí tanta polémica sobre Cataluña porque los nacionalistas catalanes quieren integrarse en España el portavoz del Grupo Catalán lo explica así

Voz 43 47:10 esta afirmación que ya lo sabemos exactamente cómo explicarme cómo convencer a la opinión pública de que esta réplica la afirmación nació el sentido de que nosotros somos lo que somos y queremos seguir siendo lo que somos es perfectamente compatible con una actitud de colaboración con la actitud que de auténtica voluntad de entendimiento ir auténtica voluntad de integración que hacer conjunto

Voz 10 47:33 lo español voluntarioso migración pero seguro que allí en dos mil dieciocho estos debates los tenéis más que hablamos sobre el anginas de Cataluña aquí se habla estos días de el debate monarquía república Herrero de Miñón

Voz 43 47:45 porque no es lo mismo una autoritarias y una monarquía democratizadora democrática como la que ha hecho posible estas constituyentes porque gobierna el Gobierno responsable del Rey que es el Nahr sin gobernar reinar es moderar es moderar dice

Voz 10 48:05 es uno de los ponentes de la Constitución en un contexto que hay aquí de atentados de ETA a grupos de extrema derecha se han producido estos debates constitucionales que escuchamos el comunista Santiago Carrillo ha defendido así el tan vituperada consenso por usar su propia frase textual mira

Voz 45 48:19 hay quien justifica estas cortes porque los parlamentarios que las forma Bono a veces más énfasis en buscar el acuerdo Ken subrayar lo que las separa los señores diputados nos separan tantas cosas no sólo en el terreno de las ideas sino en el de la historia reciente ha sido tan hondo el abismo abierto entre los españoles que si no nos esforzamos todos más enterrar lo que en abrirlo más en acercarnos Ken diferenciarnos cliente democracia puede estallar unos a todos en las manos como juguete infernal

Voz 10 49:03 preguntamos aquí en el setenta y ocho si esto dentro de treinta cuarenta años seguirá siendo actual lo no pues luego te vuelves y te lo cuento son algunas voces en fin de la política que reúne en la misma cámara agentes como decía ahora Carrillo que bien no sólo diferentes ideologías sino de diferentes trayectos las políticas en la historia en esta Gran Vía madrileña no hay aquí una regulación del tráfico no hay un Madrid central pasa pocos coches hasta ahora del setenta y ocho si te parece mañana podemos volver a conectar para ver qué ambiente hay

Voz 0194 49:31 a ver si te encuentras a Carmen del Riego que ella dice que ya votó en la Constitución a ver si la busco me ha venido a ver si Carmen sí por qué

Voz 2 49:40 Adolfo Suárez se sacó de la manga un mes antes un decreto por el cual los que teníamos dieciocho años ya habíamos votado voces la mayoría de edad era los XXI

Voz 10 49:50 les voy a buscarle algún guateque busca dieciocho

Voz 0194 49:54 mañana volvemos para comprobar cuánto ha cambiado el debate político en estas cuatro décadas y sin embargo cuánta actualidad tienen algunas de aquellas declaraciones igual vete ya para la actualidad esas el Volvo presente venga pero si a estas horas España a punto de ir a votar mañana mismo en referéndum

Voz 10 50:21 Sastre estas ahí en el setenta y ocho aquí estoy Ibeas me han dicho que la de las mejores maneras una de las mejores maneras para hacerse con una época exponerse a la música que se escuchaba esto que exponía número uno Los cuarenta principales en esta España del setenta y ocho de cómo describimos ayer de amenazas y atentados pero es también la España del cambio social la movida los nuevos programas de radio de Tele la apertura cultural

Voz 0194 50:46 sí además que está a punto como decíamos de ir a votar en referendo

Voz 10 50:48 mañana mismo abren los colegios a las nueve de la mañana será la primera vez que pueden votar todos los mayores de setenta y ocho años y el pronóstico da por cierto mal tiempo meteorológico

Voz 46 50:57 no sé cómo lo tenéis allí pero aquí

Voz 10 51:00 esta lluvia aquí se hace bueno y mayores de dieciocho

Voz 0194 51:02 de setenta y ocho años he dicho sí sí sí

Voz 10 51:05 el dieciocho sino reduciría mucho votarán también lo retomó es aquí también tenemos con la transición sentido del humor para votar también los reyes se publica hoy que van a tener que seguir el trámite de cualquier ciudadano hostil mostrar su documento nacional de identidad en el Rey pone como profesión administración pública en el de la Reina pone

Voz 2 51:24 sus labores porque

Voz 0194 51:27 esa España en la que estás Le queda mucho terreno que recorrer en la igualdad ahora el bloque Cuando vuelvas te contaré también como estamos ahora con algún grupo político en el dieciocho ya te lo contaré esta mañana en un acto que tenía en La Moncloa con jóvenes el actual presidente del Gobierno lo describía así

Voz 8 51:44 había en el Congreso de los Diputados solamente diputadas de trescientos cincuenta hoy hay ciento cuarenta y cuatro no había ninguna mujer en el Consejo de Ministros las mujeres para que os hagáis una idea no podían viajar o abrir una cuenta bancaria entonces sin el permiso de sus maridos el adulterio femenino era considerado un delito en definitiva las mujeres dejaron ser subidas pasaron a ser ciudadanas libres

Voz 2 52:13 como sois vosotros ahora mismo

Voz 0194 52:15 lo saben los debates políticos de esos días de de setenta y ocho que has escucha

Voz 10 52:19 pues que los hombres ocupan toda la escena política en efecto que la desigualdad política es de alguna manera el reflejo de esa desigualdad social la comisión que ha dado forma a esta Constitución que mañana se vota tiene sólo ha tenido sólo una diputada María Teresa Revilla de la UCD cuando esa comisión aprobó el artículo catorce fue hace unos meses en mayo el que establece la igualdad de los españoles está diputada que mañana va a votar pidió en ese instante la palabra

Voz 2 52:45 la mujer española quiere por fin la plenitud de

Voz 10 52:50 es verdad que la voto

Voz 2 52:51 Jon ha sido unánime y sin disidencias como estaba reclamando en esta sociedad veo las mujeres no vamos a dar las gracias por ello

Voz 47 52:59 tampoco vamos a mirar hacia el pasado con amargura con rencor

Voz 10 53:02 doce una pionera aunque de lo que no deja de hablar

Voz 2 53:06 se desde los hombres ahora buscamos el futuro y en el futuro queremos simplemente poder ser para hacer lo que podamos queremos conservar nuestra feminidad es un atributo precioso de la humanidad y al mismo tiempo sin renuncias poder ser protagonistas de nuestras propias vidas participar en igualdad de esfuerzos de responsabilidades en el que hacer como

Voz 10 53:30 voces de este año del setenta y ocho ya valoraremos allí en el futuro si son adaptables o no a la actualidad que tengáis en aquella sociedad en todo el debate constitucional apenas han aparecido menciones al feminismo apelaciones si a la igual

Voz 2 53:43 necesitamos además de la igualdad ante la ley de una sociedad rica en posibilidades de vida formas de existencia una sociedad flexible en su sistema de trabajo y de educación donde no sean incompatibles la maternidad y el trabajo

Voz 10 53:58 voces que están de actualidad ya décimos en este setenta y ocho en una Constitución que evita menciones al aborto por cierto aunque el aborto aparecido en alguno de los debates sobre la ley fundamental lo que dice el texto que mañana se somete a referéndum es que todos tienen derecho a la vida primero ponía todas las personas tienen derecho a la vida pero la UCD lo cambió a propuesta de danza popular porque entiende que supone todos eso incluye a los frente el debate lo han llevado todo diputados hombres vamos echar tres de ellos Tierno Galván suele Tura Manuel Fraga

Voz 2 54:29 pensamos de dar menos comprometida porque

Voz 43 54:34 puede interrogar a todos de un tema importante como es éste para ser simplemente una operación que yo me atrevo calificar con todos los respetos de electoralista yo tú

Voz 45 54:45 la intervención como abogado de oficio un asunto insta a una pobre mujer todavía no sé cómo me encontré con sus magistrados que como el mañana encontraron que no resolvió el problema mandar una madre de familia que encima no sé cómo voy

Voz 10 55:02 pues de esas cosas se habla en este setenta y ocho mucha gente ya recogida en sus casas hasta ahora llamativo la presencia de varios medios internacionales de muchos diríamos que se ven en las calles de Madrid

Voz 0194 55:14 vamos a ver qué sale mañana aunque sea sede diré que desde dos mil dieciocho yo te podría hacer spoiler

Voz 10 55:19 vamos a dejar que me quedé con la emoción el intríngulis de ver qué pasa

Voz 0194 55:22 la emoción y ahora cuando vengas para terminar el programa no te lo cuento va mañana vuelve a setenta años

Voz 10 55:27 el FT vuelve a si si tenemos

Voz 0194 55:29 que se llama Internet ha una cosa es además Calpe

Voz 10 55:32 hemos una cosa porque se llama Internet hasta ahora

Voz 48 55:36 no

Voz 0194 55:39 de nuevo dos mil dieciocho seguro que este año han dicho en más de una ocasión que están hartos de todo el día catorce Nos fuimos a Cartagena cero hora25 y allí conocimos a un músico que escribió una letra y le puso una musica a esta sensación tan compartida se llama Moi Gómez

Voz 38 56:06 harto harto de vino harto de ley de fila Tito de banca harto de Dhanga harto de modas harto de estilo hippie Hadi Zara Woman harto de Schumann harto de Give harto de estar tortilla aliado con el Twitter del IVA harto de clase parto de hacerlos más Garrone que sepas en harto de Charlie harto de Cani un acto de niñas que se creen Yo soy la Juani Annie harto de otro invictos vengo aquí a comprarme una jugada de verdad para mata el guía comprarme una vez es verdad para matar para matar el tiempo

Voz 49 57:01 un vertederos

Voz 2 57:08 harto de él

Voz 38 57:09 vi acto del más harto de tío más Lady hoy no Conte estás que te pasa harto de casa harto de piso

Voz 2 57:18 su modo de con

Voz 38 57:20 compromiso de Palha Art donde pillos harto de que los músicos sea pardillo

Voz 30 57:29 cada repostaje te lleva más lejos porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayuda a limpiar tu motor eliminando la sociedad que ciertos carburantes pueden dejar y quedan hasta cincuenta y seis kilómetros

Voz 50 57:39 más por depósito afirmación válida para BP Ultimate y es el contexto

Voz 8 57:42 aquí a el beneficio se logra con el tiempo y puede variar

Voz 50 57:45 debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com

Voz 51 57:49 buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado ha sido veintidós mil doscientos veintiséis Asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido XXXII mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos mil euros buenas noches ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 33 58:30 sí que ha Hora Veinticinco en Cadena Ser punto com y en la red

Voz 51 58:34 sociales en Twitter arroba ahora Beijing

Voz 33 58:36 cinco Facebook Hora Veinticinco

Voz 10 58:42 de lunes a jueves el nuevo My Lol populismo y demagogia muertes

Voz 25 58:48 la vida moderna con David Broncano vamos a ver sus brazos siempre yo otro cuatro coma lo

Voz 33 59:00 síguenos también en Cadena Ser punto com My Lol Cadena Ser

Voz 2 59:08 disolverá y convocará elecciones generales van a votar a favor o en contra para dimitir ministra procura encontrar una buena pregunta de lunes a viernes en Hoy por hoy la entrevista

Voz 14 59:18 Pepa Hoy por hoy con Toni Garrido síguenos también en Hoy por Hoy punto es Gea mosqueados Cadena SER cada uno

Voz 51 59:32 cuando alguien lo da todo a Nicolas enfermeras me pasa como puede queda no alcanzo a entender por qué no tiene más reconocimiento y más reputación provoca sentimientos recíprocos

Voz 52 59:42 intranquilo tranquilo también te las gracias también porque siempre es bueno pues

Voz 51 59:45 el Centre ante una me han le han puesto pues eso muy muy muy la generosidad sólo se puede explicar por la teoría de los vasos comunicantes muchísima suerte el el viernes sede verdad

Voz 53 59:56 la lotería agradeceros también todo este tiempo que he estado en el extranjero