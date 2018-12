Hora 25 (24/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 qué cómo y cuando imputados

Voz 1506 01:33 este año también hemos recordado el décimo aniversario de la muerte del poeta Ángel González Rumí

Voz 0194 01:37 en el estudio a un grupo de amigos suyos

Voz 1506 01:40 los de regalos que te hace la radio los amigos de Ángel hablando de Ángel del poeta de la amigo de la persona es esta noche buena

Voz 0194 01:50 una buena noche para recordar aquella charla que tuvimos hará pronto un año era el mes de enero

Voz 13 01:54 concejales era un ángel menos dos salas con menos dos salas como a un santo por lo civil un dandy con un ojo a la funeral con un ojo rojo rojo Gandhi estaban los garitos de mala nota lo contaba Sara que tuvo la suerte

Voz 0194 02:29 estar ayer en ese acto entre los asistentes a esa reunión la editora Ángeles Aguilera editora de Planeta maestra de ceremonias del homenaje Ángeles muy buenas noches que hemos

Voz 14 02:38 delante verdad sí sí que bonito y eso tiene usted donde ayer ahí sí pero es que bueno ha hecho un montaje muy bonito Sara y la voz de ángel es muy especial

Voz 15 02:49 luego le contaba ahora ella curiosamente para preparar todo esto pues hemos releído cosas hemos recordado cosas todos estamos un poco con removido conmovidos por dentro y ir recordando en el mejor de los sentidos como como fue emocionante compartir ese tiempo el periodista amigo

Voz 0194 03:08 esta casa además directora Instituto Cervantes de Lisboa que dice que Ángel González dice de él que su mejor poemas el propio Ángel el mismísimo González Javier Rioyo buenas noches a él era el el el mismísimo González es el mejor poema de

Voz 16 03:23 yo no puedo casi pensar en algo más rotundamente Ángel queda Ángel González es muy difícil pensar que podía ser que pudiera ser de otra manera era tan esencial mira decían de Federico García Lorca cuando a un sitio no hacía ni frío ni calor hacía Federico II a nosotros nos pasa que cuando llegaba Ángel González fin calor hacía a otro Gonzales ya han estado en la felicidad un estadio de la felicidad la felicidad compartida Ángel supo compartir la amistad desde quedamos casi un Ogíjares acercamos a él hasta que yo ayer lo recordaba un día como hoy hace diez años de estuve en el hospital unas horas después recibimos la noticia de Chile Visor con quién estoy en el hospital que había muerto y no lo creíamos porque había quedado con Luis la semana siguiente seguía fumando a escondidas seguía haciendo trampas seguía pensando en beber pensando en vivir e vivió intensamente entonces ahora lo decía Ángeles yo no no me he puesto un poco Chus Visor ganaba muchísimo porque me quitara

Voz 14 04:30 el hispanista norteamericano que cruzó el charco para venido recordará su amigo dos muy buenas noches cuando conociste tu Ángel González setenta y cuatro como pues es que Ángel fue como padre mío y como un hermano mayor al mismo tiempo me enseñó a beber a beber whisky no porque tiene un sistema muy bueno si yo era poco whisky y mucha agua paciencia y podías ir bebiendo hasta veinticuatro treinta y ocho horas bebiendo whisky dime una que tenía como los tres que estáis diciendo que estáis hablando de que conseguía

Voz 0194 05:14 cuando él llegaba decía Rioyo era

Voz 14 05:17 calorías que luce que tenía para conseguir esta comunión entre todos los que estáis aquí los que ayer estaba en que tenía él no sé una voz

Voz 17 05:25 una voz como decíais anoche al pádel frágil irreverencia que no se a todos creo que era Davó o era unos ojos también los ojos claros una paciencia insondable

Voz 14 05:41 sabía escuchar y la sonrisa irónica sonrisa irónica tenía una especie de

Voz 16 05:49 de melancolía de fondo pero una sonrisa que le tapaba la

Voz 14 05:52 la melancolía superior porque eso a su pulsera supusiera es verdad que es eso de las cenizas y el bus que parte pues mira

Voz 16 06:06 este fue verdad en en la muerte de Ángel pasaron algunas cosas que tienen que ver con esta especie de cosas imposibles qué pasa cuando está ágil la Luis sabe porqué fue habla del perdón es colaboradora destaca el ataúd que tuvo que elegirlo con con Chus Visor y con Joaquín Sabina obtenía una cruz ya gel no era de cruces Ivo que pelear para quitar la cruz del ataúd hubo que decir vamos a otra compañía o como se diga esto para quiero Hidden relato haya que pelear

Voz 14 06:40 para quitar a curar

Voz 16 06:43 el Oriol porque lo que quiero tener si civil el cura

Voz 14 06:48 yo también sacamos un radio caset como los gitanos esto su voz porque la ceremonia civil que no había nada nos daba mucha pena y emoción arrancamos allí un radio casete de los pusimos lo que dio siempre pues había

Voz 16 07:04 que ir con las cenizas a a Oviedo iba fueron en mi coche con Susana con su mujer con Chus Visor con la mujer hecho Visor con mi mujer hicimos la parada la parada a mitad de camino homenajea a Ángel González como decía Allen pedimos un whisky con mucha mucha agua con mucho hielo bien cargaditos un vaso de plástico enorme que justo al dejarlo en el coche Susana yo arranqué suavemente perjuicios bueno de eso decimos que es el último cualquier Ángel penúltimo

Voz 7 07:40 volvemos a la vez que acaben lo que pasó

Voz 16 07:45 hay digamos de las cenizas y digamos a despedir Ángel pero muertos de risa Raquel Yazira estaría verdad Fedex

Voz 14 07:53 pero no sabemos dónde está viene del homenaje estuvo roza le

Voz 1490 07:59 yo tendría diez y pico años que me me regalaron el disco de Pedro Guerra y Ángeles González y me cambió la vida es de esas pequeñas Tom que no es que no sorprendería espero que yo de repente escuche ese disco no me lo ponían Buckley era una adolescente empecé a leer su poesía yo por ejemplo ahora es una de las metas que tengo a nivel profesional sabes me encantaría hacer un disco así con un gran poeta pero una vez que a este hombre yo creo que no es imposible que no te calen

Voz 14 08:30 decía Roth Allen Allen cambió mi vida una vez en tan tu vida es imposible te quedas tú tienes la sensación de cambio en algo tu vida cuando apareció Ángel González en tu vida sí porque al conocer Ángel empecé a conocer a mucha gente a través de Ángel estuve con mucha gente con Juan Benet con Juan García Hortelano con José Year con muchísimos no con sus luego con Luis García Montero con coches sí claro que me cambió la vida si él tenía esa capacidad Ángeles de entre entre Tejeda a los amigos si vamos a ver es que él era una persona que a los dos minutos parecía alguien cotidiano yo tuve la suerte de conocerle mucho en esa cotidianidad tan extraordinaria que es la vida en verano en los veranos en Rota que hacíamos y que durante los últimos veranos sobre todo subida se iba siempre a casa de Lewis y Almudena o a casa de Benjamín los que allí veraneaba vamos estábamos cerca pues haciendo comidas en esas en esas horas donde no miras el reloj que son las mejores escenas y es verdad que al cabo de dos minutos estaba pegando la hebra con lo en los veranos aparecen las madres los niños ajeno atraía a los niños tenía una paciencia infinita con ellos pero por ejemplo mi madre que tenía apenas un año menos que él lo sean totalmente de la misma edad una señora mucho más tradicional y demás de pronto se ponía a hablar con ella ella le preguntaba si no le dolían los huesos como ella pero que a los dos minutos de estarlo teniendo la típica conversación dedos señora muy mayores que están a lo mejor la consulta a mí me hacía mucha gracia porque yo ya que extraordinario no estar aquí con con una leyenda de los años cincuenta

Voz 1341 10:08 sí hablando tan tan normal

Voz 14 10:12 al al chiringuito impedirse el filete de pescado por favor a mí sin paisaje que no querían y lechuga quería quería verle Cholo proteína bueno estupendo cuando él muere Rioyo te dispara un momento os pasa por la cabeza la posibilidad de que disgregar a esa persona que os ha cuestionado de esta manera hoy ha conseguido que seáis tan cuestiones que eso es imposible Iker Flandes el legado de él no

Voz 16 10:36 al contrario fíjate vamos a hacer tampoco estábamos unidos en torno a Ángel Ángel no estaba siempre porque Ángel pasaba más de medio año fuera en Alburquerque esa broma que dices esa vía coactiva porque se

Voz 14 10:51 algunos un visado los amarillos de la ciudad esto lo bueno sólo Juan García Hortelano

Voz 16 11:00 el primero que lo diga

Voz 17 11:03 pero Ángel hizo gente muy distinta

Voz 14 11:06 sí de de filiaciones distintas IDAE

Voz 16 11:09 distintas y de incluso de pensamientos distintos está yo me acuerdo de estar con él con gente que ahora parece que no tiene nada que ver con él llevado fueron por ejemplo era íntimo de Raúl del Pozo y me acuerdo de acabar muchas noches en el Valentín tomando lentejas la tomarle tras hacer una excusa para tomar otra vez otra vivo igual había jovencitos él admitió recibió oí congregó a gente de todas las edades de todas condiciones de todas las ideologías siendo lo que fue siendo dignamente republicano siempre

Voz 18 11:43 yo lo conocí un veinte de noviembre que iba a su casa a recoger unos libros para una exposición ir cuando yo llegue que llegue tarde como siempre él estaba temblando en la puerta de la contigo la cafetería que la habían cerrado

Voz 14 11:59 por qué

Voz 18 12:01 no querían estar en ese ambiente abierto para evitar peligro me dijo vámonos de aquí en defensa propia

Voz 14 12:09 Montero que lo hemos citado todo el rato déjame que haga un con vosotros porque ayer en la sala Galileo se escucharon los poemas de de Ángel en vuestras voces y os voy a pedir para acabar que gays unos duetos con él con su propia voz con su voz serían duetos poéticos de los versos que ayer leí AIS cada uno ley ser vuestro Rioyo

Voz 16 12:28 ayer fue miércoles toda la mañana por la tarde cambió se puso casi lunes por la tarde la tristeza invadió los corazones se hubo un claro movimiento de pánico hacia días llevan los bañistas hasta el río viento de pánico hacia los Tranvía a eso de las siete que él fue el cielo una lenta avioneta en y los niños la miraron hacen a todo el frío una alguien salió a la calle con sombrero ayer todo el día fue igual ya veis que divertido ayer siempre ayer hacía hasta ahora continuamente andando por las calles gente desconocida o bien dentro de casa merendar pan y café con leche que alegría continuó la noche vino pronto y se encendieron amarillos cálidos faroles nadie pudo impedir que al final apareciese el día de hoy tan parecido pero tan diferentes luces y Romagna pronto por eso mismo no porque es como os digo dejadme que os hable de ayer una vez más de ayer el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la Tierra maravilloso que ya nadie nunca volverá

Voz 17 13:35 jamás sobre la Tierra Ángeles

Voz 15 13:40 metiendo algunas tardes no todas tienen pulpa comestible no todos tienen si estoy junto a la mar Muerto primero los acantilados luego las nubes Cárdenas y el cielo luego escapo las gaviotas Cuqui para postre dejo las bañistas jugando a la pelota despeinada sí estoy en la ciudad metiendo tarde a secas más Tiko lentamente los minutos tras haberles quitado las espinas haberles quitado y cuando se me acaban me voy rumiando sombras rememorando el tiempo devorado con un acre sabor a nada en la garganta

Voz 14 14:23 mal sabor a nada en la garganta

Voz 17 14:28 que me entusiasman llegue a dijo ya dijo te gustan solos o con rímel grandes respondí sin dudar de también sin dudar también me los dejó en un plato Matas fue a quién Angeles muchísimas gracias eh

Voz 14 14:55 sí

Voz 19 14:57 tras

Voz 0194 15:01 le acaban de escuchar ustedes porque participaba en esta conmemoración que hicimos del aniversario de la muerte de Ángel González ustedes son oyentes habituales de Hora veinticinco que estoy convencida de que sí que lo son porque si una Nochebuena nos están escuchando es que son oyentes habituales de veinticinco me ahora no oído decir en más de una ocasión estos últimos meses se echaba de menos a una persona lo he dicho más de una vez y más de dos veces yo estaba de menos a Luis García Montero entiendo que los a oyentes también echaban de menos a Luis García Montero yo he pensado es Nochebuena es cuando la gente se hacer regalos yo no sé si alguien me hará un regalo pero yo me lo voy a hacer a mí mismo lo voy a hacer a los oyentes

Voz 1341 15:38 Luis García Montero buenas noches buenas noches me hace el regalo yo que soy oyente habitual de hora25 he ido algunas veces recordarme pero sobre todo me hace mucha ilusión cuando voy a algún sitio dicen te echamos de menos hora25 dice y también porque anoche dijo que pensaba menos porque

Voz 0194 15:58 este año no ha dado muchas cosas buenas muchas cosas malas ha llevado a una cosa mala que es que el Gobierno de España se me ha llevado Luis García Montero para hacer un buen trabajo porque además está en una institución en la que yo creo y confió además en su trabajo que es en el Instituto Cervantes pero eso ha impedido que esté con nosotros haciéndonos esa mirada que siempre nos hacía todos los viernes a la semana con lo cual pensaba en estos últimos minutos que nos quedan de este programa de Nochebuena casi que Luis no hiciera una mirada al año un año que ha sido está siendo duro que está siendo crispado que está siendo difícil yo no sé con qué te quedas tú de todo lo que ha pasado en este año con qué te quedas

Voz 1341 16:35 me quedo con una preocupación me quedo también con una ilusión la preocupación es que los debates políticos las situaciones económicas crean a situaciones difíciles y a veces es muy fácil caer en el odio la dificultad invita a que nos hagamos poquito a poco peor de lo que somos yo veo que mucha crispación y que mucho debate no es tan grave por ensuciar la política porque los distintos representantes se tiren los trastos a la cabeza pero si eso se consigue y a la población pues hace que nosotros no nos nos vayamos convirtiendo en personas peores sí peligro que haya en el mundo a lo largo del año hemos reivindicado los derechos del ser humano los derecho porque se sea sea sean recordado que han conmemorado los cuarenta años creo de la firma de los derechos humanos sí yo que participe en un acto de lectura pública de los derechos humanos mientras los Oia decía él sólo que que ahora o hay muchos estados que no firmaría en estos problemas que hay muchas

Voz 0194 17:54 venga a gente que no lo haría que no lo haría

Voz 1341 17:56 y eso es complicado si creamos un mundo lleno de amenazas de desamparo de quiebras de identidad y es fácil que los derechos humanos acaben siendo un privilegio para clases acomodadas que se sientan buenas que quieran pensar en los demás pero quién está hundido en la miseria con miedo a perder el trabajo que tiene mal pagado pues con mucha facilidad va a sentir al otro como una amenaza de lo poco que tiene Hinault no se están convirtiendo en personas peores bueno como estamos en Navidad donde hablamos sentimiento donde todos vamos de buenistas por la vida pues a mi me gustaría crear una dinámica donde esto durase más allá

Voz 0194 18:39 de la semana rezando decía es una cosa que me parece muy interesante decía es una cosa es que los políticos bueno pues se tienen los platos a la cabeza al fin y al cabo hay un gobierno hay una oposición en eso que en eso consiste mono con sus matices en ese sí del problema es cuando esto llega la gente cuando la gente compra los argumentos de estos políticos y los hace suyos que nos está pasando a la a los seres humanos a la sociedad española estamos perdiendo la capacidad de análisis estamos perdiendo la la capacidad de de escuchar yo veo la capacidad de de entender que tú qué crees que no está pasando miras está vivir

Voz 1341 19:15 en Don por una parte un K

Voz 20 19:18 Bío económico

Voz 1341 19:20 que debilita al Estado los estados que se fundaron después de la Segunda Guerra Mundial quisieron consolidar la sociedad equilibrando a través de los impuestos de los servicios sociales cohesionada en una población donde el que ganaba dinero pues tenía que contribuir para que hubiese servicios públicos en sanidad en educación que cohesión hace la sociedad hemos entrado en una dinámica donde las élites están acumulando mucho mucho mucho dinero yp para no tener que contribuir al estado pues están debilitando y eso hace que haya mayoría muy empobrecidas y eso está rompiendo la cohesión social es Ángel si a eso le aplicamos todo el cambio tecnológico donde se puede manipular mucho la atención de la gente porque más que un relato eh eh coherente certificado pues está imponiendo eso de la verdad donde se dice una cosa a los cinco minutos pierde actualidad pero cada cual dice lo que le da la gana porque no hay responsabilidad de mentir estamos la verdad pues eso está creando un una fragmentación del relato

Voz 20 20:41 no

Voz 1341 20:41 no es lo mismo hacer un periodismo de profesionales que contrastan lo que se dice en que analizan los datos y que era jerarquizar la información que este tipo de relámpagos que mienten que crean insidias que crean calumnia que tienen a todo el mundo pues es la crispación y entonces tenemos una identidad muy atemorizada ser millonario es muy difícil pero sale muy barato es muy difícil ganar dinero pero cuando lo ya no tiene ahora mismo nadie paga impuestos hay se convierte la mercancía la sanidad pública la educación pública y eso está creando una mayoría que son muy fáciles de manipular yo creo que eso es lo que nos está pasando corremos el riesgo

Voz 0194 21:31 de de empezar a perder todo lo que lo que lo que hemos ido ganando es decir a todos los años de democracia que hablamos ahora de la sanidad pública de la educación pública estamos ahora en un momento en el que se habla de recentralización unos unos argumenta eso sí unos Isabel se utiliza la terminología que hacía años que en este país no se escuchaba tu crees que corremos el riesgo de perder lo que hemos ganado en los últimos años democracia con todas sus imperfecciones

Voz 1341 21:59 a su imperfección bueno la democracia no es un sistema perfecto evidentemente y hay cosas que deben solucionarse está clarísimo pero la democracia en España en Estados Unidos en Francia pues está sometida a ciertas manipulaciones está clarísimo pero perderla como marco de convivencia para ir derivando hacia situaciones de totalitarismos de mentira y de falta de control público a mí me parece peligrosísimo no me gusta ser catastrofista pero sí creo que debemos tomarnos en serio los valores democráticos por no hablar de Europa vamos a hablar de América es decir yo creo que es importante que por ejemplo proyectos como el de López Obrador tenga más éxito entre la gente que proyectos como de así sonaron o Un partido demócrata en Estados Unidos capaz de regenerarse de contactar con la gente pues sería mucho más importante que el triunfo del populismo de Donald Trump no con a golpe de odio con con los inmigrantes no yo desde el Instituto Cervantes cuando veo a alguien insultar a un hispano en una cola de de un supermercado porque está hablando español pues recuerdo de la campaña de eso hablo inglés una altura que además está intentando que los niños se sientan avergonzados por ser hispanos no hablen español en los jardines de infancia y en los colegios ese tipo de animadversión de de encerrar una identidad y definiendo la como que tiene que odiar al otro a mí me parece muy peligroso porque bueno la democracia se deteriora mucho oí existen ahora complejísimo medios de control de las conciencias esa idea de que el mundo digital iba a ser la democratización porque le iba a dar la palabra a todo el mundo pues está resultando un peligro

Voz 0194 24:13 pero luego están gente y que ha llegado un punto mucho no se puede generalizar pero muchísima gente que ya sólo quiere escuchar aquel que refrenda sus opiniones es decir escuchar al Pina diferente no no quiero no me interesa sólo quiero escuchar a quién va a decir exactamente lo que yo pienso

Voz 1341 24:31 fíjate que eso por una parte es algo que se nota muy bien en el periodismo cuando uno compraba un periódico de papel se encontraba con el mundo y habría ido veía noticia dio una cosa de otra cosa de otra cosa opiniones a favor opiniones en contra ahora corremos el riesgo que nos metemos en los digitales buscamos los periódicos que opinan como nosotros la noticias que tienen que ver con nuestro mundo y que no da la razón la serpiente que se muerde la cola ellos ha sido muchas veces la Antonio Machado diciendo a la libertad no está en decir lo que pensamos está en poder pensar lo que decimos y hay cada vez más dificultad para pensar lo que decimos y mucha más facilidad para decir lo que pensamos la conclusión bueno pues la conclusión es que estamos muy controlado porque nos tienen muy fichado yo leía un ensayo y Parisien uno de los que puso en marcha a todo el mundo digital hablando de los filtro por ejemplo Si tú

Voz 20 25:32 tú si yo por hablar de mí

Voz 1341 25:35 pongo Baeza en Google me va a salir Antonio Machado no sé cuánto no sé que estuvo en Baeza tal tiempo si hay otra señora con otro gusto fue maquillajes sacados del aceite de olivas de Baeza no sé cuándo y entonces los filtros nos convierten de Ciudadanos en consumidor en los dan los que quieren ir la política va por ahí y la eficacia de las mentiras de la verdad es que cada cual recibe aquello que quiero ir que va Ana quitar las escopetas de caza entonces hay que votar llano en general sobre tus ideas política sino a aquel que defiende que no admite las escopetas

Voz 0194 26:13 Lewis que en esta profesión en la que yo muchos años tendría que

Voz 1341 26:16 hablar de la caza de la pesca nunca pensé e incluso de los villancicos de Navidad y sobre todo en no confía en no confundir periodismo de datos objetivos con las noticias que circulan sin comprobación ninguna no creo que que una cosa es hacer periodismo y otra cosa y a mover noticia que halaga la vanidad del que la recibe para comprarle su voluntad bueno no te echaba de menos porque te tenido aquí pero que sí

Voz 0194 26:46 más que a partir de mañana volverá echarte en menos

Voz 1341 26:48 he dicho que tengo también una ilusión ilusiones que se pueden cambiar las cosas que dependemos de nosotros y nosotras que también este año ha dado prueba de que de pronto hay sorpresas que

Voz 1506 27:01 dan hacia una ilusión de lo diferencien nunca nos imaginábamos que contaríamos muchas de las cosas que hemos contado este año del feliz Navidad a todos ustedes que acaben de pasar muy buena no

Voz 24 28:05 en la Cadena Ser el presente el placer de escuchar ella

Voz 0530 28:11 ella se había levantado y permanecía quieta frente a él indecisa dirigiendo tímidas miradas a su rubia amiga pero tan de espaldas a un par de metros de distancia no se daba cuenta de nada renunciando a llamar su atención la joven morena tendió la mano al desconocido con una repentina viveza exhibiendo de nuevo aquella misteriosa sonrisa y en vez de dejarse conducir hacia la pista de baile tiró de él hacia lo más oscuro ya

Voz 25 28:36 estado del jardín entre los árboles con de dos parejas bailaban abrazamos el pijo a partir soñaba era bastante más alto que ella la muchacha se ve obligada a echar la cabeza completamente hacia atrás y quería verle la cara el pijo aparte empezó a hablar su fuerte era la voz una voz Rom meridional y persuasiva sus bellos ojos hacían el resto vive una cosa necesitas el permiso de tu hermana para bailar no es mi hermana parece que tengas miedo vienés Teresa basa la universidad preguntó el pijo a parte me extraña no haberte visto la muchacha no contestó ya acentuó aquella sonrisa enigmática despacio pedazo de animal de espacio dijo

Voz 3 29:27 por bajando una cada vez que ella preguntó hito como

Voz 25 29:32 de llamas Ricardo pero los amigos me llaman Richard Gross

Voz 1 29:37 entonces claro Últimas tardes con Teresa Juan Marsé mil novecientos sesenta y seis el placer de escucharlo