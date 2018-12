Hora 25 (25/12/2018)

Voz 1667 00:00 la noticia hasta ahora sigue estando en sus hogares así que hoy además de acompañarles y contarles las noticias les vamos a pedir treinta segundos para que nos cuenten cómo han pasado este día de Navidad que ha pasado en su mesa de que les ha tocado discutir en su cena de Nochebuena o en esta comida del día veinticinco cuéntenos lo abrimos el whatsapp del programa para recibir sus notas

Voz 1 00:23 de voz es el seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres son las ocho las siete en Canarias

en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 1667 00:56 animen se que queremos escucharles ya ante todo feliz Navidad en nombre de todo el equipo de guardia de la Cadena Ser que les vamos a acompañar hasta que termine el día un veinticinco de diciembre en el que se impone un deseo la idea central más repetida anoche por el Rey en su discurso de Nochebuena

Voz 0623 01:12 que la convivencia que siempre es frágil no lo olvidemos es el mayor patrimonio que tenemos los españoles la obra más valiosa de nuestra democracia el mejor legado que podemos confiar

Voz 1667 01:26 a las federaciones más jóvenes hasta siete apelaciones del Rey a la convivencia que los partidos han interpretado hoy en clave catalana con diferentes matices Gobierno y PSOE creen que Felipe VI avala su apuesta por el diálogo y piden más aliados PP y Ciudadanos con la bandera del ciento cincuenta y cinco en la mano creen que el Rey acreditan la necesidad de proteger esa convivencia entender

Voz 0443 01:46 hemos que el discurso del Rey se alinea con el esfuerzo que estamos llevando a cabo pero nos gustaría que este fuera un esfuerzo compartido con el resto de las fuerzas políticas

Voz 6 01:59 la convivencia es algo frágil

Voz 7 02:01 protegerla es la primera más importante de las tareas que tenemos los políticos

Voz 8 02:08 lo que si el Rey hizo hincapié en ella es porque esa convivencia evidentemente

Voz 1667 02:12 está en peligro en Podemos creen que el mensaje de Felipe VI no es creíble el independentismo opina que el Rey falla en su diagnóstico del problema catalán quintos ha explicado esta mañana que entregó el jueves a Pedro Sánchez una propuesta de acuerdo con veinte puntos políticos que incluye entre otros la mediación internacional para reconocer el derecho de autodeterminación

Voz 9 02:31 a que esta es la propuesta esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta daba el diálogo no se puede quedar en palabras vanas tiene que ser creíble y eso pasa por conocer la propuesta española la propuesta española

Voz 1667 02:41 en Moncloa serán por enterado ya aseguran que responderán a esa propuesta de Torra en el momento debido en este Hora Veinticinco también vamos a analizar las apelaciones del Rey a los jóvenes la última hora de las negociaciones en Andalucía que pasan por el reparto de la Mesa del Parlamento y la entrada o no de Vox en ese órgano de decisión Esther Bazán buenas tardes

Voz 1454 03:01 las tardes pendientes de los últimos contactos y ofertas políticas sobre la composición de la Mesa del Parlamento cuya constitución será el próximo jueves habrá que ver hasta dónde se cede y cuánto se exige y quién se queda fuera nos van a contar la última hora Güemes y nuestros compañeros en Andalucía mientras la

Voz 10 03:17 presidente en funciones de la tradicional entrevista que concede

Voz 1454 03:20 de Navidad nuestros compañeros de Radio Sevilla ha sido muy clara

Voz 11 03:23 así que aquí sólo hay ese camino o reconocer que el PSOE ha ganado las elección

Voz 1454 03:27 con Quique por lo tanto los partido constitucionalista se tienen que sentar con

Voz 11 03:31 quién ha ganado legítimamente las elecciones o entregarse los perdedores a la extrema derecha para desalojar al PSOE a cualquier precio con quién se abonó porque lo diga no hay más camino que ese

Voz 1454 03:42 en este informativo volveremos a ocuparnos de la situación en Indonesia tras el tsunami del sábado el último balance es de cuatrocientos veintinueve muertos se sigue buscando supervivientes ente supervivientes entre los escombros a lo largo de cien kilómetros de litoral aunque los equipos de rescate tienen muchos problemas para trabajar por la incesante lluvia nuestras costas ciento diecisiete personas han sido rescatadas en las últimas horas en el mar de Alborán en aguas del Estrecho

Voz 1667 04:06 las ocho y media deportes en Hora veinticinco Toni López buenas tardes

Voz 10 04:08 qué tal buenas como cada año en Navidad hay jornada de NBA cinco partidos a punto de terminar el ni Hornets setenta y cinco Milwaukee Bucks noventa el plato fuerte será de madrugada con el Golden State Warriors Los Ángeles Lakers además destaca haremos las entrevistas de Hesse en el diario As de Artur Melo en Mundo Deportivo y haremos un repaso a lo mejor del año en Hora veinticinco Deportes con Jesús Gallego con los mensajes los oyentes y con las series que han marcado este año el programa el patrón del fútbol juego de Champions y confusión

Voz 1667 04:33 nos queda la previsión del tiempo ya les digo que cualquier parecido a eso de Blanca Navidad es pura coincidencia Luismi Pérez buenas tardes

Voz 6 04:40 buenas tardes día de Navidad que ha sido tranquilo y suave otra vez sobre todo en las montañas cerca de las costas las nieblas no se han acabado de disipar de algunas zonas del valle del Ebro y del Duero y muchas nubes altas que han dejado el cielo enmarañado y de hecho lo van a seguir dejando a lo largo de las próximas horas esta próxima noche y mañana con mucha niebla otra vez en el Ebro y en el Duero también algunas nieblas matinales en el Tajo y el Guadiana o incluso en zonas del Júcar y las nieblas muy persistentes el miércoles en el Ebro

Voz 1667 05:11 sobretodo aparecerán algunas nubes en Cataluña

Voz 6 05:13 incluso algunas nieblas y el tiempo otra vez mucho más tranquilo más suave en zonas elevadas del país portando el miércoles pocos cambios en el tiempo tampoco los tendremos en Canarias donde seguirá el sol

Voz 1667 05:24 empieza hora25 Esther todavía en portada

Voz 1454 05:26 un sonido más de este veinticinco de diciembre

Voz 1880 05:29 la nieve mansa aquella tarde de diciembre empezaba anochece eran tiempos difíciles para los Estados Unidos una joven nación sumida en una triste guerra civil a muchas millas de distancia del frente en el estado de Massachusetts las horas pasaban lentas género de la familia más

Voz 12 05:46 sin regalos la Navidad no es lo mismo la que acabado de quejarse de la segunda de las hermanas si hubiéramos podido compensar el cuento

Voz 1454 05:54 Navidad que hemos escuchado esta mañana en la SER seguro que ya han descubierto que es una adaptación de Mujercitas que ha realizado María Dueñas con narración de Belén Rueda que se han perdido a medio día tienen en Cadena Ser punto com

Voz 12 06:06 las manos no es justo que en algunas cosas reciban montones de

Voz 1454 06:09 ocho y seis minutos siete y seis en Canarias vamos con toda

Voz 1203 06:12 hora veinticinco

la Sociedad Española de Radiodifusión les desea una feliz Navidad una buena entrada en el año dos mil diecinueve

Voz 14 06:26 escucha usted amable ratio escucha el cuento de Navidad en hacer el programa de fin de año con los Especialistas secundarios en la cena Feliz Navidad en su transistor

cadena SER Hora veinticinco

Voz 0623 06:52 Lozano quiero hablaros de nuestra convivencia de los definir unas reglas comunes que garantizaran nuestra convivencia es vivir y convivir que aseguramos en todo

Voz 1454 07:05 el mensaje del Rey lo decía Pablo en la portada giró en torno a la convivencia antes de recordar lo más destacado hoy de resumir las valoraciones políticas vamos a detenernos un minuto en esa palabra en la convivencia Sara vítores buenas tardes buenas tardes esto lo suele hacer Sara en la cara B de la actualidad a las nueve de la noche en Hora Veinticinco hoy no habrá cara B así que le hemos pedido que nos ayude a enmarcar palabra ya entenderla

Voz 15 07:26 esta resistencia es la convivencia tolerancia hay un poco de paciencia hace soluciones experiencia era que nuestra conciencia

Voz 1880 07:35 esa es la receta de la convivencia para el rapero Big baby siete veces dijo convivencia Felipe VI y una más convivir la convivencia según el diccionario de la Real Academia es la acción de convivir convivir es vivir en compañía de otro u otros el María Moliner también define la convivencia como la acción de convivir pero añade particularmente hecho de vivir en buena armonía unas personas con otras a esa buena armonía es a la que se refería el monarca la palabra convivencia está formada por el prefijo Kuhn que se critica con el verbo vivero que significa vivir pautas de convivencia son la responsabilidad del respeto la honestidad o la solidaridad en inglés convivencia es coexisten vivir con existir com y también en francés y la convivencia desde la filosofía los dice la filósofa Ana Carrasco introduce una dimensión social en un espacio que se comparte ponemos en común y aceptamos las diferencias

Voz 16 08:32 vivir viven todos los seres vivos pero convivir convivimos especialmente los seres humanos en realidad vivimos conviviendo convivimos viviendo vivimos con otros y así sentimos con los otros himnos sentimos al mismo tiempo como nosotros mismos con no está singularidades diferencias donde la convivencia es un padecimiento sólo una solución a los problemas del vivir entonces es que hace tiempo que dejó de rebelarse por lo común por poner en común ya hace tiempo

Voz 17 09:06 que la convivencia dejó de ser tal vivimos conviviendo y convivimos vivía pues no hay mucho más que explicar gracias Sara hasta ahora

Voz 1454 09:24 OO también mención del Rey a la situación de los jóvenes según los últimos datos hechos públicos por el Consejo de la Juventud más de dos millones de jóvenes en España se encuentran en situación de pobreza el año pasado casi el cuarenta y siete por ciento se encontraba en riesgo de exclusión social no sólo cuenta Sonia Ballesteros

Voz 1913 09:40 si hasta seiscientos mil han llegado al nivel de pobreza severa lo que significa que tienen problemas incluso para comer y vestir el informe del Consejo de la Juventud destaca que la población con más pobres es la que tiene entre dieciséis y veintinueve años y la razón es conocida son las condiciones de un mercado laboral en el que el paro juvenil es del veintinueve por ciento mientras que el de la población en general es del diecisiete por ciento el trabajo temporal los contratos a tiempo parcial y los salarios más bajos son también mayoritariamente para los jóvenes en estas circunstancias apenas pueden tener acceso a la vivienda por ello más de la mitad de los que trabajan siguen en casa de sus padres

Voz 1454 10:15 en los primeros minutos de su discurso el Rey rechazó y condenó los actos de violencia contra las mujeres no hubo menciones explícitas a Cataluña pero habló de la situación política recordando el marco constitucional coincidiendo con el aniversario este año de la Carta Magna mostró también su preocupación por la economía el paro la educación y la cohesión social y territorial capítulo político y reacciones con José María Patiño

Voz 1108 10:36 el llamamiento al consenso político de Felipe VI ha dado sus primeros resultados en las cuatro formaciones de ámbito nacional han coincidido en valorarlo de manera positiva no obstante cada una ha puesto el acento en lo que forma parte de su estrategia el PSOE a través de su presidenta Cristina Narbona ha destacado los argumentos sociales y el diálogo

Voz 0443 10:55 deberían extraer de ellas la capacidad de superar las discrepancias que existen como un día en nuestro país otros dirigentes políticos superaron discrepancias en algunos casos todavía más importantes que las que hoy puede haber dentro de nuestro

Voz 1108 11:15 país el Secretario General del PP Teodoro García Egea ha insistido en que ese diálogo se lleve a cabo en el marco de la Constitución

Voz 7 11:22 queremos que el futuro de España sea un futuro de progreso de futuro de igualdad de oportunidades de libertad tiene que ser necesariamente un futuro basado en el consenso constitucional de hace cuarenta años para permitir construir la sociedad de los futuros cuarenta años en paz en libertad y en el marco constitucional que todos nos dimos

Voz 1108 11:40 Ciudadanos por boca de su portavoz en el Congreso Juan Carlos Girauta ha puesto el acento en la propia solidez

Voz 8 11:46 monarca dice cosas que son lo que queráis menos palabras vacías retórica hueca Nos parece un discurso cargado de contenido que nos invita a todos a la reflexión

Voz 1108 11:58 hasta Podemos le reconoce este año al Rey mayor olfato político al dirigirse a los jóvenes y salirse del argumentario de la derecha Pablo Echenique secretario de Organización de la forma

Voz 18 12:07 lo morada después de que como digo avalase el año pasado el el a por ellos no resulta creíble que anoche sea deje de ese de ese discurso aunque sagrado de la intención

Voz 1108 12:21 no aprecian ese cambio respecto a Cataluña ni Esquerra que ve al Rey instalado en un patriotismo vacío Nick Jones percate que habla de vergüenza ajena por su incapacidad de rectificar sobre Cataluña donde por cierto el presidente de la Generalitat quinto y no veo un problema de convivencia

Voz 19 12:37 a Catalunya no ya un problema va convivencia

Voz 9 12:40 es ya un problema de Asia justicia distintas Grecia

Voz 1108 12:44 pero entre los partidos vascos con presencia en el Parlamento PNV y Bildu que critican que el Rey hable de convivencia no tenga en cuenta lo que pasa

Voz 1454 12:52 pues el president de la Generalitat ha contado esta mañana que entregó el pasado jueves a Pedro Sánchez una propuesta de acuerdo con una veintena de puntos entre ellos una comisión internacional que media entre ambos gobiernos el jueves ya les contamos aquí en la SER que había tres ideas principales poco después de que concluyera el encuentro entre Torre y el presidente del Gobierno ampliamos con Pau rumbo ante la tú

Voz 20 13:11 Bader presiden republicano Francesc Macià ha revelado que en la reunión del pasado jueves con Pedro Sánchez le propuso un documento que ha calificado de propuesta de acuerdo democrático con unos veinte puntos de los que detallado los que considera más importantes uno Se refiere a la des quizá de España otro a la regeneración democrática del Estado y el tercero es una propuesta de mediación internacional

Voz 9 13:32 la echar si sido atleta la autodeterminación el ejercicio del derecho a la autodeterminación con una propuesta de Comisión Internacional que medie entre los gobiernos catalán y español esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta el diálogo no se puede quedar en palabras vanas tiene que ser creíble y eso pasa por conocer la propuesta español la propuesta a España

Voz 20 13:49 hola Por otro lado Torras se reafirman el no a los Presupuestos del Estado aunque ayer contábamos que por primera vez el Gubern se abre a permitir la tramitación de las cuentas en el Congreso y por cierto el president también ha revelado no sabemos si a propósito o por error que el juicio en el Supremo contra la cúpula de pluses empezará el veintidós de enero en cualquier caso sólo el tribunal puede fijar la fecha y todavía no lo puede hacer porque faltan cuestiones previas por abordar de

Voz 1454 14:13 Cataluña pero sobre todo de la situación en Andalucía que espera Gobierno ha hablado la presidenta en funciones en la tradicional entrevista que concede a la Cadena Ser el día de Navidad Susana Díaz ha recordado que el acuerdo PP Ciudadanos es un acuerdo a tres porque dicen no podrán tomar decisiones sino es con el apoyo de Vox ya ha vuelto a recordar quién ganó en las urnas resumimos con Enrique Carnegie

Voz 0570 14:32 la presidenta en funciones de la Junta de Andalucía ha lanzado un mensaje claro a Albert Rivera de cara al acuerdo para conformar la mesa del Parlamento este próximo veintisiete de diciembre Susana Díaz insiste en que sólo hay dos caminos os reconocer la victoria electoral del PSOE o echarse a los brazos de la extrema derecha con el único argumento de que los socialistas llevan treinta y seis años en el Gobierno

Voz 11 14:52 no chica aquí sólo hay ese camino o reconocer que el PSOE ha ganado las elecciones y que por lo tanto lo partido constitucionalista se tienen que sentar con quién ha ganado legítimamente las elecciones o entregárselo perdedores a la extrema derecha para desalojar al PSOE a cualquier precio con quién sea bueno porque lo diga no hay más camino que ese

Voz 0570 15:12 una victoria socialista por la que optará a la investidura a la presidencia de la Junta de Andalucía aunque en caso de no conseguirlo insiste en que va a liderar la oposición con el apoyo de sus votantes y trabajando con un PSOE unido para frenar dice a la extrema derecha de cara a las próximas elecciones municipales

Voz 1454 15:27 mañana termina el plazo que se dieron PP Ciudadanos para el acuerdo falta conocer la distribución de la Mesa del Parlamento hay prevista una reunión mañana por la mañana previa a la constitución de la Cámara el veintisiete de diciembre en qué línea van las conversaciones que ofertas y qué posibilidades hay encima de la mesa María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 15:45 buenas tardes mañana es Reunión de Alto Nivel en Sevilla a las doce y media en Génova esperan que de ellas salga la foto de un pacto el el inicio del cambio aunque para eso antes debe cerrar la Mesa del Parlamento andaluz hay que repartir siete puestos decisivos irse manejan varias fórmulas porque Ciudadanos lleva días reclamando tanto la presidencia de este órgano como un miembro más para ellos dicen que si el PP quiere a Vox pues que les regalo

Voz 1108 16:09 eso es pastas de ese modo todos los Gross

Voz 1461 16:11 pos estarían representados los populares están estudiando esta posibilidad lo más probable es que se resuelva así la situación con alguna contrapartida cuando se tengan que poner a formar Gobierno pero antes de llegar a ese punto el PP intentará negociar otra propuesta una con la que ellos no tendrían que renunciar a nada y el partido de Abascal el D'Rivera obtendrían lo que quieren eso sí a costa de Adelante Andalucía que se quedaría fuera a menos claro que para evitarlo ciudadanos cediera entonces una de sus plazas a la formación morada y los populares deslizan intencionadamente que eso les puede venir muy bien para su discurso centrista en fin que todo se van lanzando la pelota ya habrá que ver cómo se resuelve

Voz 1454 16:47 Se está negociando in extremis todo recuerda bastante al juego de la silla ya veremos qué pasa cuando separe la música en el marco de las conversaciones hoy se han visto Juan Marín y Teresa Rodríguez junto a otras dos personas en la cafetería de la estación de tren de Jerez Diego Suárez buenas tardes

Voz 0502 17:01 Fuentes conocedoras de la reunión confirman a la SER que ha sido un café en la estación de trenes de Jerez esta mañana a petición de Ciudadanos y que en dicho encuentro el líder andaluz de la formación naranja Juan Marín la miembro de su ejecutiva Elena sumar iba han expresado los dirigentes de Adelante Andalucía Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo su interés en que Ciudadanos presida el Parlamento andaluz sin el apoyo de Vox fuentes de Adelante Andalucía confirman que la reunión se enmarca en el diálogo que están manteniendo con todos los grupos políticos y que ellos ya han dejado claro a Marín como al resto que la con

Voz 4 17:31 Francia debe tener un puesto con voz y voto en la mesa

Voz 0502 17:34 del Parlamento con todo dejan claro que no hay nada cerrado y que mañana continuarán negociando con los grupos para intentar cerrar un acuerdo este mismo jueves

Voz 1454 17:42 veremos cuál es el desenlace pero en este día de Navidad hemos conocido más datos del acuerdo programático hoy las medidas relacionadas con lo que denominan reactivación de los servicios públicos ocho y dieciocho minutos siete dieciocho en Canarias publicidad y seguimos

Voz 1108 17:57 hora veinticinco

Voz 1454 19:03 la Marina indonesia está empezando a rescatar cadáveres en el mar tras el tsunami de de el sábado que de momento ha dejado más de cuatrocientos muertos las tareas de rescate y localización de nuevas víctimas son hoy más difíciles porque está lloviendo de forma incesante además los equipos de búsqueda están empezando a acceder a zonas que han desaparecido arrasadas por el agua nos lo cuenta Álvaro Zamarreño

Voz 0116 19:22 con el paso de los días los equipos están llegando a las zonas

Voz 10 19:25 remotas como pequeñas islas encontrándose

Voz 0116 19:27 allí mucha más destrucción de la esperada por eso dan por seguro que el número de muertos subirá todavía mientras buscan a supervivientes bajo las ruinas dejadas por el tsunami preocupa la atención a los heridos por la falta de suministros médicos y el acceso de los supervivientes agua potable algo muy importante para evitar que se extiendan enfermedades epidemias todo esto teniendo en cuenta que miles de personas han dejado sus casas por la advertencia de que una nueva erupción de la NAC Crack actúa puede provocar un nuevo tsunami no habrá ningún sistema que les avise el At

Voz 19 19:56 cuál ni sirve para estos casos ni siquiera función

Voz 0116 19:59 a por la falta de mantenimiento y el vandalismo por eso el Gobierno ha anunciado que construirá un nuevo sistema este sí válido también ante erupciones volcánicas

Voz 1454 20:07 Thalía ya ha contribuido ahora le toca a otros es el argumento que ha empleado el ministro italiano del Interior Salvini para denegar de nuevo el atraque del barco de la ONG alemana que ha rescatado a treinta y tres personas en el Mediterráneo central la organización ha pedido a las autoridades alemanas una solución ya entre los rescatados hay tres niños recordamos tres adolescentes cuatro mujeres proceden en su mayoría de Costa de Marfil Nigeria y Libia el barco se encuentra en la zona de rescate de Malta que de momento no les ha dado luz verde en nuestro país a últimas horas ha habido varios rescates con ello se iniciamos el repaso a otras noticias de este veinticinco de diciembre con Nacho Palomo buenas tardes buenas tardes

Voz 6 20:45 Der Salvamento Marítimo rescatado a ciento diecisiete personas cuando intentaban llegar a nuestras costas entre ellos seis mujeres y cinco niños sesenta y tres de ellos han sido trasladados a Cádiz al ser localizados en el Estrecho el resto cincuenta y cuatro ya se encuentra en Almería

Voz 1454 21:01 Bardo Zaplana tendrá que volver a la cárcel

Voz 6 21:03 ministro está desde hace una semana ingresado en el Hospital de la Fe de Valencia donde se está sometiendo a un tratamiento de urgencia ante la leucemia que sufre hoy la Fiscalía Anticorrupción ha rechazado los recursos presentados por su defensa para que le dejen en libertad por motivos de salud Zaplana entró en prisión provisional hace siete meses por su implicación en un caso de corrupción

Voz 1454 21:23 Ximo Puig apuesta porque Sánchez agote la legislatura

Voz 6 21:26 a pesar de que tiene complicado la aprobación de los presupuestos la mayoría de la moción de censura está deteriorada le escucha

Voz 23 21:32 los que efectivamente pues se agota al máximo la legislatura pero por una razón elemental porque España ha vivido en los últimos seis siete años en una incertidumbre permanente yo creo que que la estabilidad es un factor clave de la economía ya en este momento si es posible que ese acuerdo unos presupuestos pues diríamos un tiempo razonable hasta un año que bueno sería mucho que serán las próximas elecciones en las que habría que intentar ser conscientes que no se puede volver a poner al país en un callejón sin salida

Voz 1454 22:02 Comisiones Obreras anuncia movilizaciones si no se deroga la reforma labor

Voz 6 22:06 es el aviso que ha realizado el secretario general de este sindicato quién espera hablar en los próximos días con el Gobierno sobre este asunto si nos eliminan algunos aspectos de esta ley se echarán a la calle en el próximo mes de enero escuchamos a a Unai Sordo pero están

Voz 24 22:21 los esperando una llamada desde el Gobierno para acabar de concretar de qué manera como legislativamente se va a aplicar en los textos el acuerdo que el otro día cerráramos en una mesa de diálogo social en la que se prevén la derogación de algunos de los aspectos centrales de la reforma laboral del año dos mil doce Iker no me cabe ninguna duda que en enero esto se tiene que resolver sino las razones sindicales vamos a manifestarnos

Voz 4 22:44 en todo con un nivel de movilización

Voz 1454 22:48 se mantiene el protocolo anticontaminación para mañana

Voz 6 22:51 el Ayuntamiento ya confirmado que este miércoles seguirá estando activo el escenario uno por contaminación los coches tienen limitada la velocidad a setenta kilómetros por hora cuando circulen por dentro de la circunvalación de la M treinta y en las vías de acceso a la ciudad en ambos sentidos tanto de entrada como de salida de la ciudad

Voz 1454 23:08 Trump reitera que seguirá el cierre parcial de su Gobierno hasta que consiga fondos para él

Voz 19 23:13 el presidente de presión al Senado para desbloquear

Voz 6 23:15 el supuesto destinado a la Administración incluyendo una partida para levantar una verja entre México y los Estados Unidos pero los demócratas no están muy por la labor

Voz 19 23:24 Donald Trump que amante ha tenido un nuevo comen

Voz 6 23:27 Dario desafortunado esta vez con un niño de siete años al que le felicitaba la Navidad le ha llegado a preguntar si aún cree en Santa Claus

Voz 1454 23:39 es un invento tecnológico una batería más compacta y más Potter

Voz 6 23:42 de algunos si pudiesen ya lo pedirían como un regalo para su móvil Javier Gregori

Voz 0882 23:47 la eficiencia Se ha logrado agregando un electrólitos sólido al lado de la batería que ahora se utiliza en todo el mundo con este cambio tecnológico estos científicos no sólo han desarrollado una nueva batería con más capacidad sino que además han reducido el peso de este producto esto puede tener también enormes aplicaciones por ejemplo en el mundo de la telefonía móvil pero también en los ordenadores portátiles pasando por los marcapasos y los coches eléctricos

Voz 4 24:23 la evolución aquí no les gusta la evolución este movimiento constante que han pasado ochenta años Nos movemos mejor vemos mejor

Voz 1454 25:51 el actor Kevin Spacey acusado de varios delitos de abuso sexual reapareció anoche con un mensaje como si estuviera en la serie House of cards lo hizo ataviado con un delantal navideño hablo él pero lo hizo a través del personaje en una grabación de tres minutos que nos cuenta Carlos Pérez Kevin Spacey siempre

Voz 1108 26:06 para dos mil diecinueve ante el juez será en una isla del estado de Massachusetts donde el actor está acusado de abusos sexuales a un joven de dieciocho años en dos mil dieciséis Un caso que enfrenta a penas de hasta cinco años de cárcel la madre de la supuesta víctima Heather o antiguo presentadora de televisión deseaba que Spacey sintiera verdaderamente avergonzado hace un año cuando puso la denuncia la mujer reconocía que el momento histórico con la explosión del movimiento tú casos como de productor Harvey Weinstein bien ayudado a dar el paso de denunciar dejó será vergüenza anoche Kevin Spacey reaparecía con un vídeo en las redes sociales

Voz 27 26:45 ocho de Merchant

Voz 1108 26:48 la declaración premeditadamente ambigua Kevin Spacey habla a través del que fuera su personaje en la serie House of cards Frank Underwood serie en la que precisamente fue apartado a finales del año pasado tras la denuncia del actor Anthony rap de que había abusado de él cuando tenía tan solo catorce años ni por supuesto algunos se lo creen todo y con el aliento contenido inesperado escucharme simplemente confesarlo todo se mueren por oírme decir que todo es verdad que tengo lo que me merezco que fácil sería verdad se preguntaba el actor poniendo la voz de su personaje para después a pelearnos nos vamos a apresurar y esa juzgar sin hechos cierto Spacey o quizás Frank Underwood hace además una promesa

Voz 27 27:29 sí hay

Voz 1108 27:31 sino pague el precio por las cosas que ambos sabemos que dice sin duda no voy a pagar por las que no hice de momento lo que hizo o dejó de hacerle a una de las más de diez personas que le han acusado de comportamientos sexuales inadecuados se juzgará a partir del siete de enero

Voz 1454 27:46 un año de trabajo y el empleo de las técnicas más avanzadas hablamos de la restauración de uno de los cuatro caballos que hay en España y que pueden verse en el Museo Thyssen Raquel García

Voz 28 27:56 fue Filipe m el Androni una prostituta sudanesa que frecuentaba el Palazzo Madama de Roma aquí en Caravaggio utilizó como modelo para su Santa Catalina de Alejandría una de las más representadas de la historia y quizá la que menos aspecto de Santa tenía Guillermo Solanas el director artístico del Thyssen

Voz 0544 28:11 por ejemplo si la comparamos con la Santa Catalina de Rafael que aparece como en trance místico mirando hacia una luz divina Ésta es una criatura de belleza muy carnal muy muy terrenal

Voz 28 28:25 quién mira directamente al espectador los trabajos han permitido descubrir técnicas de la artista como las marcas que utilizaba para los volúmenes o las múltiples correcciones que hizo como explica el jefe de restauración Ubaldo Sedano

Voz 29 28:37 la ropa mucho más contenida no era así en la primera intención del artista sino que él había vestido a la a la modelo Santa en este caso con un vestido rojo vestido rojo muy intenso que es una de las grandes novedades que hemos encontrado en durante este proceso realizado además de una forma muy cuidada

Voz 28 28:58 Santa Catalina de Alejandría es uno de los cuatro caballos que se conservan en museos públicos en España

Voz 30 29:03 sí

Voz 1454 29:17 Nuestra felicitación de Navidad la hemos escuchado a mediodía en la SER pero si estaban todavía dormidos abriendo regalos o dando un paseo la tienen en Cadena Ser punto com hablamos de la novela Mujercitas que hoy se ha convertido en nuestro Cuento de Navidad terminamos gracias a Marcos Granados y Marta Galán nuestros técnicos gracias a Brian Pérez en la producción y gracias como siempre a ustedes por estar ahí sigue Hora veinticinco

Voz 0919 30:12 hola a todos buenas tardes bienvenidos un día más gracias por escuchar hora25 deportes también el día de Navidad también este veinticinco de diciembre donde no tenemos demasiada estabilidad pero queríamos estar presentes en nuestra cita diaria con todos vosotros vamos a ver cómo sale porque claro el que más y el que menos también ha tenido una Nochebuena intensa sólo hay que ver la cara que tiene Marcos Granados en el control bueno va a sacar adelante porque es un profesional no se Juan Carlos Ingelmo que tiene cara de haber tocado mucho el el acordeón

Voz 19 30:43 como Manolete en el día de ayer

Voz 0411 30:46 no

Voz 0919 30:47 eh porque la Nochebuena para eso para pasarlo bien y divertirse esperamos que vosotros

Voz 19 30:52 he tenido una buena noche Toni López la tenido un poco más ajetreada porque es

Voz 0919 30:57 el encargado de contarnos los titulares de el programa después de los titulares de Toni de la actualidad vamos a recordar algunos de los mejores mensajes algunos de los mejores pasa

Voz 19 31:09 desde el patrón del bourbon de juego de Champions y también de confusión

Voz 0919 31:16 Don en Miami pero lo primero vamos a cumplir con la audiencia Toni López hola Gallego titulares tiene este día XXV buenas tardes

Voz 10 31:24 buenas lo primero escuchamos las palabras de Jesé Rodríguez en una entrevista con el diario As está buscando salida del PSF donde está sin ficha reconoce haber madurado profesionalmente y haberse alejado de malas amistades que a veces está Barredo de gente pero en realidad se sentía solo que su error pudo ser acomodarse en el Madrid guardas te recuerdo de esos antiguos compara

Voz 26 31:40 pero soy yo creía tener amigo los Toros Real Madrid porque yo realmente yo quería a muchos jugadores de la plantilla Nazaré muchísimo cuando yo ya me fui en Madrid hablaba con unos cuanto yo escribía como pero ya luego por lo digo en serio no para que pienses mal de nada sino no no no me siento mal porque no

Voz 10 32:04 además Mundo Deportivo ha entrevistado al brasileño del Barça Arthur Melo entre otras cosas ha dicho que reza todos los días para que su compañero en la selección brasileña Neymar vuelva al Fútbol Club Barcelona y en baloncesto tradicional jornada navideña la NBA recién terminado el New York Knicks noventa y cinco Milwaukee Bucks ciento nueve a las nueve empieza el Houston Rockets Oklahoma City Thunder once y media para el Boston Celtics Philadelphia Sixers hicieran madrugada el Utah Jazz Portland Trail Blazers y el partido del día Golden Stade Warrior

Voz 19 32:31 los Angeles Lakers con Stephen Carry Le Bron James y compañía Gallego gracias Toni en el inicio del programa más o menos hasta ahora casi siempre damos paso a vuestros mensajes de Whatsapp hoy tenemos una especial mensajes y si hay alguien especial en nuestro contestador esa es Maiz esa señora que vive Málaga aunque parte del año lo pasa de Burgos y nos va contando ahora me voy al norte y al sur hace frío ahora hace calor

Voz 6 33:02 siempre nos llama

Voz 19 33:04 para dejarnos su versión de la actualidad bueno de la actualidad no de la vida en general porque Mayte habla de todo lo que de lo de lo que la motiva de lo que la cabrea de lo que bueno un placer tener oyentes como Maite disfrutarla

Voz 0411 33:19 Cage chico que tengáis un estupendo mundial que que saque y mucha buena y conclusiones que tenga que los cuales demasiado porque en del tema también yo sé que hay bueno ya está eso que nada

Voz 33 33:46 que lo disfrute y que lo disfrutéis muchísimo corazón y tiene muchos de gordo a Dios qué hombre tan maravilloso

Voz 0411 33:56 personal y profesionalmente que maravilloso que ser humano tan y para digo que por favor ya no lo comparen más con con Guardiola por favor que que de verdad que insultante por supuesto dos pagas y por supuesto hito un gallego y galleguista yo gallego coño RIM ya eh no te mantenga arriba es como el aceite arribista como el aceite pues no se humilde reconoce lo hombre por yo yo te voy a decir una cosa Teba de Cristiano

Voz 34 34:40 con el rollo de que todo tenía que hacerlo en por qué el Number One Bergua pues oye no mira la falta que no metía de una como fallaron la falta ultimamente ultimamente hace ya varios años pues nada

Voz 0411 34:55 las siempre y todo el y todo él hicieron

Voz 34 34:59 de todas las jugadas para él no ahora

Voz 0411 35:02 si cada uno pues eso colabore a la idea colectiva mira hayamos solamente para deciros que he mandado ya los chuletón

Voz 35 35:17 pero no lo he ya lo he encargado en la carnicería

Voz 0411 35:20 que son las que de de estos acto y esto sí

Voz 35 35:26 maravilloso maravilloso todo lo que te diga es poco hay que saber hacerlo Ence no te cargas el chuletón chuletón buenísimo

Voz 0411 35:34 ay don Rafa de nada oye hasta que a mí no se me trate de una manera que yo crea que lo normal entre amigos sabéis pues no voy a mandar ninguna nota de voz ya está bien con el su icono el usted hombre hasta aquí podríamos llegar a ver si que vosotros creéis que soy cubre hombre no luna que no mando ninguna cosa de voz no lo mando hasta que no me diga hay que decirlo comenta de este equipo diríamos llegaba con el usted ha habido

Voz 19 36:07 qué grandes Maite ojalá no nos falte grados bueno el patrón del furgón el patrón del fútbol fue una serie que Nos inventamos el año pasado para contar la carrera electoral a la presidencia de la Federación Española de Fútbol entre Juan Luis Larrea Luis Rubiales fueron meses de intrigas de luchas intestinas de traiciones quizá de pelea por los votos al final ganó Rubiales muy después de mí

Voz 0919 36:37 muchos episodios Éste fue el episodio

Voz 19 36:40 final del patrón del fútbol la entró

Voz 0919 36:42 la acción de Luis Rubiales como él

Voz 19 36:45 el nuevo patrón del furgón España nuevo patrón del furgón españoles Luis Rubiales

Voz 25 36:55 contaminación toma posesión como presidente lo hago me quedo con mucha emoción con responsabilidad

Voz 17 37:06 pues sobre todo

Voz 25 37:08 con el afán de devolver la confianza que el fútbol español brinda eh tengo que dar las gracias a todos los estamentos clubes futbolistas entrenadores árbitro presidenta de fuera vale gracias independientemente de que penséis o haya pensado que la opción mejor era la mía o era la de Juan Luis todos Federación para todos en la que el que quiera sumar siempre siempre tenga carne

Voz 19 37:41 ha ganado por ochenta votos

Voz 0116 37:43 a cincuenta y seis vamos a la Federación Española

Voz 19 37:45 ah de fútbol donde ha tenido lugar esa asamblea Antón Meana muy buenas tardes Gallego

Voz 0231 37:50 buenas tardes bueno pues una victoria

Voz 19 37:52 holgada hasta cierto punto así una victoria holgada

Voz 0231 37:55 han votado ciento treinta y siete personas un voto de esto ha sido en blanco han faltado todo asambleístas Yago Aspas y Pedro León y la verdad que se ha visto Rubiales eufórico por los pasillos de la rotas en ese discurso inaugural ha dicho lo siguiente acerca de su relación con los diferentes estamentos del fútbol español

Voz 25 38:13 tenemos que conseguir hacer una federación de él de una federación mejor una federación que sea líder en transparencia que sea líder también al fútbol modesto tenemos que darle mucho más al fútbol modelo de compromiso también eh darlo todo para alcanzar el día algo con las diferentes instituciones del mundo del fútbol tanto a nivel nacional como internacional que todos los actores participen que todos se encuentren cómodos obviamente dentro de la diferencia del respeto de la ley está entendiendo que cada uno tiene su competencia la Federación que espero una federación moderna una federación líder transparencia en fiscalización encontró tenemos que aprender de algunos errores que están cometiendo el pasado y mejorar también aprovechar la muchas cosas buenas cabida

Voz 0231 39:05 a todo esto lo ha dicho en el discurso después de haber abrazado a diferentes Bayo evalúa varones perdón del billar mismo que le han apoyado en estas elecciones también ha querido tomar la palabra como lo decías Angels en inglés delante de la gente de FIFA y UEFA Rubiales ha dicho lo siguiente a nivel

Voz 25 39:23 nacional ir aprovechando que están aquí los compañero de UEFA y FIFA a Good Luck Metro de FIFA y UEFA president pasó de Air Comet Men of building a Pery Bethencourt fútbol de fútbol we can Imagine han Love of Love

Voz 19 39:49 se lo dirán asegura el presidente de FIFA el de UEFA que vamos a trabajar hombro con hombro para hacer más grande el fútbol y el perdedor Juan Luis Larrea

Voz 0231 39:58 a como estaba mean pues mira es acaba de marchar de la Federación acompañado por su familia con su hijo Gorka que esta mañana el escribió una carta preciosa muy emotiva a su padre y considera que le ha traicionado mucha gente esto es Larrea hace apenas cuatro minutos en el micrófono de la cadena SER

Voz 36 40:15 yo siempre he pedido que la acepte me dijera la verdad si he visto busca habido pues veintitantas personas que no me han dicho la verdad y nada más pues iremos poco a poco descubriendo quiénes son pero que han votado por otra por otra opción y que no pasa nada que lo que hay que decir es amigo Gustavo es bueno saber que que la gente está conmigo o no pero desde el primer momento yo no me tiro a la piscina

Voz 4 40:34 a para para no ganar no entonces bueno pues alguien tiene que perder

Voz 0544 40:40 yo siempre en este caso sido yo la palabra de Jorge Larrea se tiró a la piscina aquí

Voz 19 40:45 como ya presumía hemos el voto se promete a muchos pero luego será a uno solo trabajo que tiene por delante el nuevo presidente de la Federación se concreta pues en organizar la Copa del Rey la fase de ascenso la relación con la Liga de Fútbol Profesional algunos detalles concretos de su camino de actuación los ha dejado ya Javier Herráez buenas tardes

Voz 0231 41:08 qué tal Gallego muy buenas tardes si en un canuto alzó una rueda de prensa improvisada nada más abandonar el salón de actos Luis Aragonés aquí en Las Rozas ha dicho que hoy

Voz 19 41:17 en el fútbol la primera frase de Rubiales

Voz 0231 41:19 que urge el orden respeto a la Liga de Fútbol Profesional hablado bien de Lopetegui no ha dicho pero lo va a hacer va a renovar Lopetegui como técnico de la selección española de fútbol también a todo su cuerpo técnico que ayuda a Lopetegui al frente de la selección española Id E ha dicho que también va a hacerlo primero una auditoría para saber los gastos de esta federación transparencia y fiscalización el cambio de la Segunda B de la tercera el asunto de la Copa del Rey ha dicho que va a hablar con los clubes porque no sabe cuál va a ser su futuro si seguirá doble partido o lo dejará en uno solo diálogo y más diálogo y respeto con

Voz 19 41:58 la Liga de Fútbol Profesional Luis Rubiales el nuevo patrón del furgón español no nos queda sino desearle mucha suerte que será la de nuestro fútbol pro Jaycee Luis Rubiales mandando en la Federación Española mal mensajes

Voz 0919 42:17 de entre todos los que dejáis vuestros mensajes en el programa hay un oyente especial al que hemos bautizado como el atizado por no es solamente de los periodistas que trabajamos en Hora veinticinco Deportes ni siquiera de los periodistas que trabajamos en la redacción de deportes de la cadena SER en El Larguero en Carrusel deportivo no es el atiza dos de la prensa deportiva

Voz 23 42:40 y la verdad es que algunas de las cosas que dice bueno son son

Voz 19 42:46 verdad pero verdad verdad aunque nos duela

Voz 37 42:49 resulta que la Liga es emocionante ahora que todos están apretados los grandes Real Madrid Barcelona y Atlético Madrid en un punto pero ninguno de los tres lidera la clasificación sin embargo toda la prensa sobre todo vosotros venga palo venga palo venga palo al Real Madrid el Barcelona nada es como buenos días someterán los culés aquí no ha hecho lo que decir hasta bien no se cuestión absolutamente nada da igual que Diego Costa lleva menos goles que Benzema y que Luis Suárez lleve que menos goles para Benzema pero vence más iba a los palos el Real Madrid se lleva los palos que Lopetegui hacéis encuestas tremendo dobles raseros vuestros no

Voz 38 43:26 el delantero centro ideal es el contrario al que diga Antón Meana hace me una puesto por Morata tener mejores el idóneos y Diego Costa y luego Llagosta a Aspas para complementar otra

Voz 37 43:38 extinto aquí frente a la prensa sale todos los periódicos todos los telediarios todas las portadas

Voz 17 43:44 con Vinicius con venir con vino

Voz 37 43:47 hicimos resulta que el Madrid tiene la culpa de confiar en Vinicius de que la la afición no y lucharemos con beneficios tranquilidad que los que le Bicing bis sois vosotros Maale me parecen mucho más grave que lo es periodista

Voz 19 44:02 diga al respecto

Voz 37 44:05 qué pasó al ataque pues una respuesta que dijo a lo mejor no se puede ser por esto vosotros digáis que eso es una falta de respeto con todas las cosas que decir de los jugadores de los directores deportivos de la presidente de la que incluso de los aficionados sino están de acuerdo con vosotros y además tiene soy vosotros para exigir nada la exigencia no es de la prensa vale

Voz 19 44:27 la segunda serie de este año dos mil dieciocho fue juego de Champions cuando después de ganar la décimo tercera en aquel partido ante el Liverpool marcado por la lesión de Salah ahí la actuación de sus bueno y también por el juego del Real Madrid que un rato que le dio un gran baño al Liverpool Cristiano insinuó que había terminado su etapa en el equipo blanco

Voz 0919 44:53 pero dejó claro que había una rivalidad ahí con Florentino Pérez que podía terminar mal terminó muy mal terminó muy mal porque Cristiano se marchó a la Juve y nosotros aquellos días de incertidumbre

Voz 39 45:04 lo vivimos en juego de Champions

Voz 19 45:13 el capítulo de hoy buscando al heredero

Voz 17 45:18 en este momento en Madrid Herrero Europa ante nuestros aficionados para la vida de todo hombre siendo ese día que no es fácil decir quiero decir es que aquí lo importante es el Pro y el Madrid es lo más importante claramente a la instituciones da que tiene trece Copas de Europa

Voz 5 45:57 cultas que ya derrotará una casa que antepongan los caprichos y los deseos de sus hijos e hijas al margen de cuáles sean sus deseos egoístas

Voz 19 46:09 sumada a la huida del Reino de Cristiano Ronaldo al que no se han dado los caprichos que quería la Casa Blanca está rastreando el territorio para encontrar un heredero Antón Meana los candidatos al trono blanco quién eso qué tal Gallego buenas tardes y candidato número uno

Voz 0231 46:26 no es Neymar Jr el deseado ha sido una mínima opción de ficharle se abordará la operación faltan muchos días para el treinta y uno de agosto todo puede pasar y eso que en París ya no saben cómo retener a su estrella hoy han fichado a Bruno más Llotja el recuperador que trabaja con él en la selección brasileña además en va P intransferible y eso que es el deseado por la familia blanca Hazard irregular Él quiere venir se solapa con Isco y Asensio y si les fichan será pronto por ese ansia de hacer pack con Thibaut Courtois por último Gaye Hurricane el nueve que necesita este equipo según el cuerpo técnico

Voz 19 47:00 por pasta no va a ser porque el banco del Bernabéu el Banco de hierro del Bernabéu está rebosante ahora mismo pero luego hay que saber Antón qué va a pasar con los caminantes blancos los que parecía podían salir del reino la huida de Cristiano puede cambiar el estatus de Benzema Gareth Bale

Voz 0231 47:17 a esta hora es más caminante blanco Bale porque Benzema está pendiente de ver cuando le enseña en la puerta de salida mensajes misteriosos las redes sociales llamadas de Ancelotti para llevarle a Nápoles y la sensación interna de que sin CR siete se queda huérfano el francés con Bale todos diferente se siente igual de fuerte que hace un mes y medio pero con un tono más relajado sin Zinedine Zidane cree una vez más que éste va a ser su gran año

Voz 0919 47:43 la cima todos pendientes del nuevo

Voz 19 47:45 por comandante Lopetegui tiene mejor cara bueno llevaría

Voz 0231 47:50 trabajando aunque su puesta de largo no será hasta el próximo lunes a pescado en la Real Federación Española de Fútbol hice trae a uno de los fisios que se quedó en Krasnodar cuando le echaron pero el jefe de ese área y esto es importante sigue siendo el sargento Pintos por orden del club le gusta mucho Rodrigo Moreno le han quitado el amistoso del debut en México y sabe que se juega mucho más que el resto en la final de la Supercopa de Europa

Voz 19 48:16 se fue Cristiano el huido Cristiano por cierto no ha mandado ningún Cuervo a desembarco de Valdebebas sólo uno al Castillo Negro de chiringuito pero no a Valdebebas chiringuito pues sitio es juego de Champions el año que viene

Voz 39 48:34 qué grande qué grande así dejamos al Real Madrid buscando al heredero de Cristiano Ronaldo que no llegó que pasó el verano se estaba

Voz 19 48:42 esperando que si Neymar que Si en papel que si un fichaje súper galáctico para delantera del equipo bueno pues pues no llegó y al final el Madrid tiene que tirar para adelante con Gareth Bale Icon Karim Benzema ya hay rescatamos otro de los grandes mensajes que nos han ido dejando en los últimos meses la apuesta de que Karim Benzema iba a meter cuarenta goles ya sabéis un oyentes apostó con nosotros icono a un grupo de amigos una parrillada mariscada o como él quiera llevarlo a que Benzema llegaba a la cifra de cuarenta goles según vamos según vamos la media de Benzema desgraciadamente para no estridente

Voz 0919 49:26 es que parece que no se va a acercar acercarme a treinta no es capaz de de atenta así que supuestamente esto esta serie de mensajes sobre la puesta de los cuarenta goles va a tener su prolongación el año que viene segurísimo

Voz 40 49:42 debo de participar en la parrillada treinta goles en Liga ocho en Champions han ido en Copa del Rey a mí me sale la cuenta a ver si eso lo va a tener confianza en vez de Florentino Pérez ya la Gallego Espasa con Benzema y los cuarenta goles

Voz 4 49:59 qué falta a dar al portero en el palo como digo me amigo Breva huele el miedo al miedo

Voz 40 50:08 que lo mete en vez de los cuarenta goles bien seguro que los mete no sé si los meterá pero el castillo en el cuerpo

Voz 19 50:13 que lleva los que apostaron eso no se lo quita

Voz 4 50:16 David hola Gallego

Voz 40 50:18 me llamo al representante es más nada dicho que está al corriente del tema de la chuletillas y ha dicho que lo está haciendo aposta que ha dejado margen en estas cuatro semanas que no ha dado un palo al agua para darle vidilla lo muchacho pero que esté tranquilo que que los cuarenta o el esqueleto asegura