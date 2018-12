Hora 25 (26/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 son las ocho a las siete en Canarias

Voz 1667 00:25 muy buenas tardes PP y Ciudadanos han cerrado un acuerdo en Andalucía para que las cinco formaciones con representación parlamentaria estén en la Mesa de esa cámara Juan Marín era el primero en comparecer después de la reunión

Voz 4 00:37 sí sí el partido en este caso adelanta Andalucía pues no responden pues podremos llevar adelante un acuerdo donde insisto la presidencia sea de ciudadano la vicepresidencia lógicamente estén distribuidas para el Partido Popular para el PSOE ir para Podemos Adelante Andalucía la secretaría pues lógicamente sería nuevamente el Partido Socialista Partido Popular

Voz 1667 01:03 ese condicional con el que empezaba su argumento Juan Marín es el que falta la respuesta de Adelante Andalucía que podría producirse esta tarde o mañana en el Partido Popular Moreno Bonilla estaba así de satisfecho con el pacto

Voz 3 01:14 un acuerdo que como digo un acuerdo muy razonable con acuerdo sensato es un acuerdo riguroso

Voz 5 01:21 que despeja el camino hacia el cambio político en la presidencia de la Junta de Andalucía por tanto en el Gobierno de la Junta de Andalucía

Voz 1667 01:30 el número dos del PP por cierto se ha reunido esta tarde con el número dos de Vox para informarle de ese pacto por la mesa del contenido del acuerdo programático que concluyó ayer con el último paquete de medidas sociales

Voz 5 01:45 allí le dice todos los antecedentes que tiene Bernardo Montoya ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso

Voz 1667 01:58 con mayúsculas lo acaban de escuchar Bernardo Montoya el asesino confeso de Laura lo Elmo era un sospechoso con mayúsculas según ha contado el jefe de la Comandancia de Huelva los investigadores creen que la joven murió la noche de su desaparición y asegura que no pudieron detenerle hasta que tuvieron indicios sólidos en este Hora Veinticinco les vamos a contar también la firma del acuerdo entre el Gobierno y los autónomos y las medidas para luchar contra la precariedad que aprobará el próximo viernes el Consejo de Ministros Esther Bazán buenas tardes

Voz 1454 02:25 qué tal buenas tardes la ministra de Trabajo quiere desincentivar los contratos de más corta duración de entre cinco días o menos dar luz verde a nuevas sanciones para las empresas que contraten falsos autónomos les contaremos también cuál es el balance de víctimas en las carreteras en esta primera parte de la operación salida de vacaciones de Navidad entre el viernes y la medianoche de ayer es superior a la de dos mil

Voz 6 02:45 dos mil diecisiete Aunque este año tenía

Voz 1454 02:48 a un día más y estaremos en Indonesia en este veintiséis de diciembre en el que se recuerda a los miles de fallecidos por el tsunami de dos mil cuatro mientras se busca a las víctimas de lo ocurrido el pasado sábado

Voz 1667 02:58 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes

Voz 0919 03:01 buenas tardes la Real Sociedad ha destituido hoy al técnico Asier Garitano tras los malos resultados del equipo donostiarra que llevaba cuatro derrotas consecutivas el entrenador del filial Imanol Alguacil se hace cargo del equipo como sucediera la pasada temporada durante nueve jornadas y no tenemos fútbol en España pero sí en otras ligas en Italia destacamos el empate a dos de la Juventus el equipo de Cristiano ha empatado a dos en el campo del Atalanta en la Premier el Liverpool de Klopp el líder ha ganado cuatro cero al Newcastle y destaca la derrota del Manchester City de Pep Guardiola que ha perdido dos uno con el Lester se coloca a siete puntos del liderato hoy veintiséis

Voz 1667 03:35 de diciembre se ha visto gente con bañador en la playa de la Barceloneta no digo más previsión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes

Voz 6 03:41 buenas tardes una jornada de miércoles que ha sido muy tranquila las nieblas todavía persistentes y frías en algunas zonas de los ríos Pisuerga Carrión así como en el Ebro y el interior de Cataluña y perspectiva que las próximas horas se noble en Galicia de hecho allí acabará lloviendo primero por la costa y después ya mañana por la mañana se extenderán al resto de la comunidad gallega algunas nubes seguirán formando otra vez en el Mediterráneo más espesas en Baleares Cataluña y la Comunidad Valenciana y en el resto del país las próximas horas también el jueves van a ser de tiempo más tranquilo otra vez con más frío en los valles que las montañas aún que el jueves las temperaturas de la tarde quedarán un poquito más bajas que las

Voz 1454 04:21 el miércoles nuestras empezamos hora25 Esther lo haremos explicando el acuerdo político en Andalucía con nuestros compañeros en Sevilla hilo terminaremos contándoles que Japón ha anunciado que reanuda la caza comercial de ballenas prohibida desde hace más de treinta años Pilar Marcos de Greenpeace calificaba así la decisión

Voz 7 04:37 lamentable y la verdad es que estamos viendo un retroceso en todos los convenios de protección internacional cuando un país no les gusta el giro que ha dado la Comisión Ballenera Internacional en este caso por parte de Japón que siempre ha pretendido seguir continuando con la caza de ballenas pues se apea de este acuerdo y anuncia que va cazar ballenas

Voz 1454 04:54 son las ocho y cinco siete y cinco en Canarias vamos con todo

Voz 8 04:56 no

Voz 1454 05:03 el acuerdo entre PP y Ciudadanos para Andalucía deja el camino libre para la formación de la mesa del Parlamento en la que Vox tendrá un sitio acuerdo global y presentado a mediodía con comparecencias por separado de Juan Marín de Juanma Moreno un acuerdo que decía al candidato popular despeja los obstáculos hacia la Presidencia de la Junta a la que él aspira

Voz 0055 05:20 si todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestra acuerdo pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía

Voz 1454 05:28 la investidura se planea celebrar el dieciséis de enero si no hay sorpresas el acuerdo dará además la presidencia del Parlamento andaluz a ciudadanos que ha insistido en hablar de generosidad al presentar el pacto para incluir a todas las fuerzas políticas en la mesa Vox también Radio Sevilla Alfredo guardia buenas tardes

Voz 1 05:45 buenas tardes es el acuerdo al que han llegado ambos partidos al que esperan que se sume la formación de extrema derecha y Adelante Andalucía antes del pleno de constitución de la Cámara la mesa quedaría con el presidente o presidenta de Ciudadanos lo decidirán a última hora para que sea paritaria el PP tendrías dos representantes uno a Vox una secretaría con voz y voto que le cederían los populares Adelante Andalucía ostentaría una vicepresidencia que la formación naranja cedería a la coalición de Podemos e Izquierda Unida los socialistas se quedarían con los dos representantes que le corresponderían por su número de diputados Juan Marín Ciudadanos

Voz 4 06:19 si el partido en este caso Adelante Andalucía pues no responden pues podremos llevar adelante un acuerdo donde insisto la presidencia sea de ciudadano la vicepresidencia lógicamente estén distribuidas para el Partido Popular para el PSOE para Podemos Adelante Andalucía en la secretaría pues lógicamente sería nuevamente el Partido Socialista Partido Popular iba

Voz 1 06:45 un acuerdo en el que no ha querido participar el PSOE que siempre ha abogado por aislar a Vox

Voz 1454 06:50 esta tarde el número dos del PP y el número dos de Vox se han reunido en un hotel de Sevilla durante una hora y media el secretario general del Partido Popular le ha detallado el acuerdo programático también este pacto de la mesa María Jesús Güemes buenas tardes

Voz 1461 07:02 eso es buenas tardes los secretarios generales de PP y Vox Teodoro García Gea hija de Ortega Smith se han visto esta tarde en un hotel de Sevilla su primera reunión oficial ha durado noventa minutos en ella ambos dirigentes han hablado de las medidas que los populares han cerrado con Ciudadanos de la composición final de la Mesa del Parlamento andaluz del calendario para las próximas semanas ahora Génova necesita el apoyo de la formación de Abascal para la investidura de Juan Manuel Moreno el equipo de Casado confía en que todo salga bien creen que es posible lograr el cambio más después de lo de hoy es que los populares están eufóricos porque para ellos ha salido adelante un pacto histórico que tras muchos años desaloja a los socialistas del poder

Voz 1454 07:42 pero todo esto de lo que les hemos hablado hasta ahora está aún abierto porque las direcciones de Izquierda Unida de Podemos se han reunido esta tarde tendrían que validar el acuerdo de composición de la Mesa que será elegida recordamos mañana cuando se constituya la Cámara cuéntanos Alfredo

Voz 1 07:55 si ambas formaciones se reúnen esta tarde para debatir el acuerdo alcanzado entre PP y Ciudadanos mediante el cual Adelante Andalucía sería con una vicepresidencia que la formación naranja cedería a la confluencia que integran Podemos e Izquierda Unidas

Voz 8 08:08 Ciudadanos ha mantenido conversaciones en las últimas horas

Voz 1 08:10 entonces el responsable de la formación morada Teresa Rodríguez como con el candidato de Izquierda Unida Antonio Maíllo en aras precisamente de avanzar en desacuerdo sobre la composición de la Cámara sin embargo los dirigentes de la confluencia no han querido reunirse con el PSOE si ambas direcciones dan el visto bueno al acuerdo Adelante Andalucía ostentaría una vicepresidencia en la Mesa del Parlamento que como tú decías se constituye mañana

Voz 1454 08:32 una vez despejada esta incógnita hay cerrada esta primera fase la negociación tendría que continuar centrarse en los próximos días en la composición del Gobierno el número de consejerías y también sus competencias empezaría por tanto una nueva ronda de conversaciones

Voz 1 08:45 sí lo primordial era cerrar la composición de la mesa el Parlamento ya desde mañana como ha reconocido el presidente de los populares andaluces los grupos negociadores del PP y Ciudadanos empezarán a trabajar en la composición del nuevo ejecutivo el número de consejerías y sus competencias un gabinete en el que previsiblemente el líder de la formación naranja será el vicepresidente con un reparto al cincuenta por ciento de unas doce consejerías el dieciséis de enero es la fecha prevista para la investidura la cámara aunque el PP quiere presentar la composición del Ejecutivo unos cuatro cinco días antes

Voz 1454 09:15 pues seguimos pendientes de novedades eso de decisiones en las próximas horas Alfredo guardia gracias buenas tardes

Voz 1 09:20 buenas tardes Hora veinticinco

Voz 1454 10:51 malos datos en el balance provisional de la primera fase de la operación salida de las vacaciones de Navidad que se va a prolongar recordamos hasta el día siete de enero la Dirección General de Tráfico baraja unos dieciocho millones de desplazamientos en estos días entre el viernes veintiuno a las tres de la tarde y la medianoche de ayer Mariola lo han muerto

Voz 0259 11:09 dieciocho personas buenas tardes buenas tardes Esther y son el doble que él mismo fin de semana de la Navidad del año pasado aunque bien es cierto que en este dos mil dieciocho el puente ha durado un día más la jornada más trágica queremos decir fue la de Nochebuena el lunes fallecieron ocho personas el domingo cuatro Francisco Canes es el presidente de la Asociación de Víctimas

Voz 14 11:29 no nos parece una barbaridad dieciocho muertos y lo que pedimos a la Dirección General de Tráfico es que se deje de hacer anuncios grandilocuentes al respecto de que se va a modificar una cosa a modificar otra y que realmente no se ha tomado todavía ninguna medida desde que está al nuevo director ya es hora de tomar medidas porque dieciocho muertos son

Voz 3 11:50 dieciocho familias rotas y piden las víctimas a la vez

Voz 0259 11:52 GT que endurezca ya las sanciones por el uso del móvil que rebaje a noventa kilómetros por hora la velocidad en las vías secundarias y que pongan las carreteras más vigilancia y agentes de la

Voz 0055 12:03 Guardia Civil como los que interceptaron

Voz 0259 12:05 día de Navidad a un conductor circulando Esther a más de doscientos kilómetros por hora por la A uno con él viajaba en el coche una niña menor de edad será investiga este conductor por un delito contra la SER

Voz 1454 12:17 a Abidal gracias Mariola los investigadores de la Guardia Civil tenían a Bernardo Montoya como sospechoso desde el primer momento cuando desapareció la joven Laura al olmo en El Campillo en Huelva un sospechoso con mayúsculas ha dicho el coronel jefe de la Comandancia de Huelva según este Relatos en la llevó a su casa allí la golpeó y la agredió sexualmente en el campo además han contado que murió la misma noche Ike Montoya la dejó muerta o inconsciente en la zona donde la encontraron cubierta con unas ramas una zona que había sido peinada en las primeras horas información de Alberto

Voz 0055 12:46 a falta de conocer los resultados definitivos de la autopsia la Guardia Civil ubica el crimen en la noche de su desaparición el rapto la agresión sexual y el asesinato

Voz 5 12:54 es cuando él ya nos cuenta una película película porque lógicamente se inventa mucho

Voz 0055 12:59 esas cosas Bernardo Montoya hasta el momento ha reconocido que se quiso llevar a la joven

Voz 15 13:03 pues dice que lo que le ha gustado mucho me ha gustado mucho por eso una vez que dice que la ve devolver del supermercado cuando la quiere introducir en su coche pero negando a la agresión sexual diciendo que se llevó un golpe fortuito en la cabeza sospecharon de él desde el primer momento ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúscula

Voz 0055 13:22 pero no lo detuvieron hasta días después porque no tenían dicen indicios sólidos podríamos haber hecho un registro voluntario se podría haber hecho no hubiéramos encontrado y según esta nueva hipótesis para cuando se interpuso la denuncia ya era demasiado tarde

Voz 1454 13:34 previsiblemente a partir de mañana la Audiencia de Navarra comunicará si tienen que volver a prisión los cinco condenados de la llamada manada hoy se ha celebrado una vistilla de unos cuarenta minutos una sesión que ellos han seguido por videoconferencia desde la Audiencia de Sevilla el abogado de la chica ha contado que la joven se siente ahora más arropada y comprendida después de que dos jueces del Tribunal Superior de Justicia en un voto particular hablaran de agresión sexual y no de abuso una sentencia recordamos que confirmó la pena de nueve años de prisión Radio Pamplona Ramón Ugarte

Voz 1789 14:01 las acusaciones tanto la particular como las populares ejercidas por Ayuntamiento de Pamplona el Gobierno de Navarra consideran

Voz 0055 14:07 que procede la prisión provisional para los miembros

Voz 1789 14:10 de la manada Martínez Becerra sin embargo abogado de los cinco condenados no ve motivos para que el Tribunal cambie de criterio considera a los argumentos de la acusación como pintorescos peregrino

Voz 16 14:21 habla de que el señor Guerrero tuvo un problema como consecuencia de un pasaporte algo que se ha resuelto por parte del tribunal que no fue cierto pero aduciendo como una circunstancia que da pie a entender que puede haber riesgo de fugas te aduce la una condena por un delito leve de hurto que oiga obviamente si tuviese que afectará alguien afectaría a uno aquí no se está juzgando a la manada aquí se está jugando a cinco personas individuales

Voz 1789 14:43 cuarenta minutos ha durado esta viste ya la que por cierto no ha podido quedarse el abogado de la víctima Carlos Bacca porque afirma tiene mucho trabajo unos días se conocerá el resultado de la vistilla

Voz 1454 14:54 ocho y cuarto siete cuarto en Canarias publicidad y seguimos

Voz 19 15:36 escucha usted amable radio escucha el cuento de Navidad en hacer

Voz 1762 16:29 trazado es un buen acuerdo dice la ministra de Trabajo y su

Voz 1454 16:33 una magnífica noticia dicen las organizaciones que representan a los autónomos y que consideran que se les equipara ya a todos los trabajadores ambas partes han presentado hoy el acuerdo de los autónomos Rafa Bernardo

Voz 1762 16:44 fueron varias semanas de negociaciones con algunos desencuentros pero finalmente hoy se ha afirmado en trabajo el acuerdo que sube algo la cotización de los autónomos en dos mil diecinueve unos seis euros al mes para la mayoría a cambio de ampliar la protección social en cese de actividad el paro de los autónomos accidentes de trabajo enfermedad común maternidad tanto el Gobierno como las principales asociaciones del colectivo se dicen satisfechos Lorenzo Amor ATA Eduardo Abad Gupta

Voz 0055 17:07 es un paso importante que los autónomos puedan tener derecho a formación es un paso importante que los autónomos puedan tener un verdadero derecho a paro

Voz 8 17:16 eh significa dar un salto sin precedentes en materia de protección social

Voz 1762 17:22 deseado justo el acuerdo incluye también el compromiso de acometer una nueva reforma durante el año que viene el gran cambio del sistema de autónomos por el que estos trabajadores cotizarán en función de sus ingresos

Voz 1454 17:32 les el viernes por cierto el Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde a la modificación de una ley para endurecer las sanciones a las empresas que tengan falsos autónomos el Ministerio de Trabajo tiene planes también para acabar con la triquiñuelas y lo ha calificado Magdalena Valerio de los contratos de lunes a viernes Rafa

Voz 1762 17:47 el Gobierno plantea hacer más duros los incentivos que ya existen para los contratos más cortos ahora los contratos de siete días son menos ya tienen un recargo en la cotización empresarial del treinta y seis por ciento el Ejecutivo quiere que en los de cinco días son menos el recargo llegue al cuarenta por ciento Además como en dos mil diecinueve por primera vez las

Voz 8 18:02 es de cotización de los autónomos suben menos que el salario Mini

Voz 1762 18:05 como el Gobierno pondrá en marcha nuevas sanciones para evitar que haya empresarios que conviertan asalariados en falsos autónomos para ahorrarse costes Magdalena Valerio ex ministra de Trabajo

Voz 21 18:15 por cada trabajador o trabajadora que sería sometido a este traspaso de régimen general al régimen de autónomos así que podrá ir una sanción entre tres mil ciento veintiséis euros

Voz 0055 18:25 hay diez mil euros por trabajador que ha sido en el que se ha detectado esa situación

Voz 1762 18:29 además el Gobierno prorroga en un año la llamada cláusula de salvaguardia por la que los trabajadores despedidos antes de abril de dos mil trece y que no hayan vuelto a trabajar podrán seguir jubilándose con las reglas anteriores a la reforma del dos mil once

Voz 1454 18:44 algunos de los habitantes próximos al Etna en la isla italiana de Sicilia llevaban varios días durmiendo vestidos por lo que pudiera pasar después de la erupción del volcán hace cuatro días esta pasada madrugada Un terremoto de casi cinco grados les ha sacado de la cama sólo diez personas han resultado heridas el vecino volcanes Stromboli también ha empezado a activarse Italia Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 19:05 buenas tardes la zona nordeste de la isla de Sicilia permanece en estado de alerta amarilla tras los últimos temblores el de mayor de cuatro coma ocho grados en la escala Richter la pasada madrugada no ha causado víctimas sólo contusiones a unos treinta habitantes pero sí cuantiosos daños materiales en viviendas y en vías de comunicación los volcanes Etna hay Stromboli que registran intensas erupciones están siendo monitoreado de forma constante por geofísicos del Instituto Italiano de Vulcanología especialmente por la acumulación de lava del Etna en el valle del AVE por el impacto del material pero clásico del Stromboli en el mar los sicilianos de las zonas afectadas se preparan para pasar otra noche vestidos preparados para salir corriendo

Voz 3 19:48 ante nuevas réplicas no parece que sirvieron de mucho las tradicionales procesiones de San Emilio

Voz 10 19:59 midió santo patrón protector de los terremotos dijo el cura en una procesión hace poco hay que temer mucho más los terremotos que matan el alma

Voz 3 20:13 a veinte

Voz 0055 20:15 en Achi reabre es uno de los monumentos que el terremoto ha destruido

Voz 1454 20:20 a cada tragedia Le sigue el miedo y el riesgo de epidemias es lo que se teme ahora en Indonesia casi cinco días después de la ola gigante que engulló el estrecho de sonda entre las islas de

Voz 0882 20:29 Java y Sumatra hoy por cierto se cumplen cuatro

Voz 1454 20:31 hace años del tsunami en el índigo que arrasó trece países del sureste asiático dejando miles de muertos Álvaro Zamarreño

Voz 0116 20:38 las conmemoraciones han coincidido con las operaciones de rescate el diferentes puntos no sólo de Indonesia supervivientes y familiares de víctimas han recordado lo que pasó hace catorce años la escala es mucho mayor que la de ahora pero las dificultades de los equipos de rescate son parecidas no han recuperado ningún superviviente desde el lunes ya sólo encuentran cadáveres y la lluvia hace muy difícil no sólo su trabajo sino el de quiénes tienen que llevar suministros y atención a los vivos es lo que le pasa por ejemplo a los equipos de Médicos Sin Fronteras Marta Cañas ex subdirectora general

Voz 23 21:11 en estas zonas que están más alejadas hemos tratado a muchos heridos que tres días después del tsunami todavía no habían recibido ningún tipo de atención médica no además de que estas zonas está muy aisladas a las dificultades ya propias de un desastre como este con carreteras cortadas infraestructuras dañadas y cortes de luz se unen ahora las fuertes lluvias que está viendo y que están provocando inundaciones

Voz 0116 21:34 propio tsunami del sábado y el miedo a otro nuevo similar en los próximos días hacen que más de veinte mil personas estén fuera de sus casas y con un acceso muy limitado a la ayuda

Voz 1454 21:43 Japón ha anunciado hoy que reanuda la caza comercial de ballenas prohibida desde hace treinta y seis años Javier Gregori

Voz 0882 21:50 a partir de julio barcos japoneses volverán a cazar ballenas en sus aguas territoriales para poder vender su carne una práctica comercial que estuvo a punto de extinguir a la especie más grande de la Tierra y que para evitarlo la Comisión Ballenera Internacional prohibe desde hace más de treinta años Islandia Noruega también cazan ballenas con fines comerciales pero Greenpeace no cree que más países sigan el mal ejemplo de Japón como explica la SER Pilar Marcos la responsable de su campaña de biodiversidad

Voz 7 22:16 esperemos que acaba aquí que no haya efecto bola de nieve así que no sabíamos muy poco lo que hace la flota ballenera

Voz 0882 22:22 porque en realidad Japón siempre ha estado cazando ballenas unas trescientas al año con el pretexto

Voz 0055 22:27 de su interés científico

Voz 1454 22:32 termina el año y hoy a las nueve queremos hablar con trabajadores del sector industrial de este país que han perdido sus trabajos en los últimos meses ya habrá tiempo también

Voz 1880 22:39 para la cara B Sara vítores buenas tardes hola Esther trabajadores que no han abierto sus casas nuestros compañeros van a estar con ellos nos van a contar su situación tras los cierres por ejemplo de la mina de Santa Cruz de Montes en el Bierzo la planta de estas en León esta planta de fabricación de aerogeneradores o el cierre de dos de las celdas de Alcoa en A Coruña y en Avilés después como decías cara B ya contamos hace unos días que el descenso en la natalidad en España ha llegado a las cifras de mil novecientos cuarenta Julio Pérez demógrafo del CSIC nos explicaba las causas

Voz 24 23:09 es que las familias tengan unas cargas excesivamente altas soy muy poca ayuda sobre todo esté es muy difícil para los jóvenes formar a su vez ellos una familia tiene que ver con dificultades laborales también con que los estudios secretario de formación ha prolongado tiene que ver con muchos pero también tiene que ver con el alto grado de exigencia para formar una unidad nueva de eso que llamamos

Voz 1667 23:30 ya sobre nada nacimiento Navidad a lo nuevo esta noche

Voz 1454 23:32 en la cara y para llegar a las diez la cultura con Marta Arce a partir de entonces la Tertulia de Hora Veinticinco Eduardo Madina Gonzalo Velasco y Fernando Vallespín Éstas son para él las claves del día

Voz 0656 23:41 el acuerdo del Gobierno en Andalucía ya está casi ultimada la presidencia de la Junta va para el PP y la del Parlamento para ciudadanos y como algunos nos temíamos Vox entre la mesa y lo que es peor avanza con aplomo en nuestras instituciones a partir de ahora se acumulan las preguntas será este el modelo que anticipe otros pactos territoriales después de las elecciones locales autonómicas servirá también para la gobernanza del Estado Si estas tres fuerzas consiguieran mayoría en el Congreso quizás un poco temprano para asegurarlo sobre todo por los desesperados intentos de Ciudadanos para salvar la cara África la componenda con Vox el argumento de que la prioridad Andalucía es que cara al sol del Gobierno no sirve en otras comunidades y seguramente ciudadanos sea ganará el como a un clavo ardiendo para justificarse premio juicio no puede eludir su responsabilidad de blanqueo miento político de Vox debería haber intentado incorporar al PSOE mediante alguna fórmula de apoyo parlamentario es que ni siquiera se atentado que ninguno de estos dos partidos nos vengan luego con la famosa cantinela del bloque constitucional

Voz 1454 24:43 terminamos gracias a Marcos Granado si Marta Galán nuestros técnicos gracias a Brian Pérez en la producción gracias como siempre a usted expresar ahí sigue Hora Veinticinco

Voz 3 25:05 cinco Madrid buenas tardes sigue

Voz 0866 25:09 vivo en la capital el nivel uno del protocolo anticontaminación y lo estará también mañana no se puede circular a más de setenta kilómetros por hora la M30 anhelos

Voz 8 25:17 esos a la ciudad en el interior de la M cuarenta

Voz 0866 25:20 vamos a comprobar cómo están las carreteras a esta hora en la Comunidad DGT Alfonso Martínez buenas tardes

Voz 26 25:25 buenas tardes a esta hora encontramos complicaciones de salida de Madrid por la A5 a la altura de Alcorcón allí de entrada en las seis Las Rozas Majadahonda el dan dio Aravaca además en la ronda de circunvalación M cuarenta hay densidad circulatoria en el barrio de La Fortuna dirección ala cinco y complicaciones en la M50 en Majadahonda en ambos sentidos en el resto de la red de carreteras madrileñas de momento a esta hora se circula con normalidad

Voz 1762 26:32 viento de Madrid asegura que ha habilitado más plazas en los centros del Samur Social y que nadie debería quedarse ahora en la calle ha anunciado la creación de ciento veinte plazas más en un nuevo centro en Vallecas que se pondrá en marcha en enero y que se suma al que se ha activado recientemente en la calle Francos Rodríguez un anuncio que llega después de que hoy contaremos en la Ser que la saturación de estos centros ha llegado al Defensor del Pueblo

Voz 0055 26:53 que ha preguntado al Consistorio y al Ministerio del Interior

Voz 1516 27:06 Ministerio de las entidades están desbordadas por lo tanto nosotros entramos a sustituir al Ministerio y a estas entidades ya estamos atendiendo con recursos municipales a personas a muchas personas muchas familias demandantes de asilo refugio por lo tanto estamos empezando a estar saturados

Voz 8 27:21 bien en el en el Samur no obstante

Voz 1516 27:23 estamos continuamente eh abriendo plazas para que nadie duerma en la calle

Voz 1762 27:28 si la alcaldesa Manuela Carmena se recupera ya de su operación de tobillo ya está en planta en el Hospital de La Princesa en un plazo de veinticuatro a cuarenta y ocho horas le darán el alta

Voz 9 27:38 la Comunidad de Madrid ha decidido

Voz 1762 27:40 ampliar las ayudas de su plan de movilidad urbana sostenible va a destinar tres millones de euros para la compra de vehículos verdes iba aumentar también las subvenciones para las empresas que instalen puntos de recarga eléctrica pero los colectivos ecologistas le reprochan que no lleva a cabo medidas para concienciar sobre el uso más sostenible del transporte escuchamos al presidente de la comunidad Ángel Garrido y a Juan García de Ecologistas en Acción

Voz 0177 28:02 hoy es una muestra de colaboración también con las empresas de colaboración con la Administración en esa apuesta y también con el Ayuntamiento por supuesto para esa modificación de los usos de los hábitos que nos dirijan hace unas sinergias mucho más limpias y por tanto a una saluda a una salud pública también mucho mejor para todos

Voz 0055 28:18 las cantidades pues se podían haber invertido en otras cuatro en otros asuntos sobre todo en actitudes por ejemplo reforzar el transporte público y en lo que haya menos vehículos en un en el área metropolitana

Voz 1762 28:29 la Policía Nacional ha detenido matrimonio ya a uno de sus hijos por prostituir a otro hijo de dieciséis años lo presentaban como mayor de edad para después amenazar a los clientes con denunciarlos por corrupción de menores sino pagaban a cambio una cantidad de dinero fue precisamente uno de esos clientes el que ha denunciado los hechos a la Policía Elisa revolvió es la portavoz

Voz 30 28:48 esta familia y eso en concreto el hermano mayor de de este niño dieciséis años y lo llevaba por todas las provincias de toda España ofreciendo sus servicios sexuales una vez que mantenía relaciones sexuales con hombres en los chantajea van para no denunciar estos pleno denunciarlos por abuso sexual

Voz 1762 29:08 se enfrentan a los delitos de trata de seres humanos y falsedad documental y la Guardia Civil ha detenido a seis personas por robar en viviendas de personas mayores de distintos municipios de la Comunidad se hacían pasar por técnicos de electricidad y gas y cambiamos de asunto porque los Reyes Magos ya han llegado a la Casa de la Navidad en la Real Casa de Postas en la capital

Voz 31 29:26 mágico están todos muy ilusionados a ver a sus personajes favoritos los Reyes Magos buena presentar sus cartas haría esperar al día

Voz 8 29:36 al día cinco días era ver cuando dicen que van a llegar

Voz 32 29:39 caras de felicidad no tienen precio

Voz 0866 29:41 desde hoy los Magos de Oriente reciben junto a sus pajes a los más pequeños con un recorrido donde podrán preparar galletas y también bailar todos los días de diez de la mañana a nueve de la noche con esto llegamos a las ocho y media así

Voz 3 29:53 en Hora veinticinco pase una buena tanda hora25 Madrid hora veinticinco Deportes Jesús

Voz 8 30:17 hola qué tal muy buenas tardes a todos bienvenidos un día más gracias por escuchar el programa esperamos que estéis pasando unas buenas navidades con tranquilidad con tranquilidad con con cautela con moderación sobre todo con moderación que todavía queda mucho la actualidad del mundo el deporte aunque parecía que el día iba a ser tranquilo nos sorprendió a todos con una destitución en la Primera División de nuestro fútbol Asier Garitano que fichó el pasado verano por la Real Sociedad ha sido destituido esta mañana por el consejo de administración del club llevaba bueno pues apenas unos meses la Real Sociedad décimo quinto en la clasificación con diecinueve puntos había ganado cinco partidos había empatado cuatro había perdido ocho los últimos cuatro habían sido derrotas y a pesar de que el día de Nochebuena y el día de Navidad supongo que Garitano estaba con su familia celebrando las fiestas esperando que la última derrota del pasado fin de semana no fuera definitiva como digo esta mañana mediante un comunicado la Real anunciaba su destitución coge al equipo el técnico del filial Imanol Alguacil que ya estuvo el año pasado en esta tesitura dirigió al equipo nueve jornadas tras la destitución de Eusebio Sacristán y lo hizo bastante bien Imanol que es el que esta tarde se ha dirigido a los medios está de nuevo ilusionado de coger a la Real la decisión final de aceptar

Voz 34 31:46 el entrenador del primer equipo

Voz 35 31:48 pues ha sido hoy optimista Massimo ilusión con ganas de trabajar con ganas de darle la vuelta a la situación o no que con ganas de que todos nosotros todos vosotros estáis orgullosos

Voz 8 31:59 de de de este equipo ahora estamos en San Sebastián Garitano no ha dicho nada públicamente pero indudablemente tras haber llegado a la Real siendo un entrenador que sonaba para muchos equipos porque lo había hecho Fenoll en el en el Leganés que antes de que termine el año te destituya pues tiene que ser un día de mucha frustración para Asier Garitano no tenemos fútbol en España pero luego vamos a repasar lo sucedido hoy en Italia y en la Premier en Italia destacamos que la Juve ha empatado a dos en el campo del Atalanta el líder de la Premier empezó adelantándose rápidamente el Atalanta remontó y Cristiano Ronaldo que estaba en el banquillo tuvo que salir a jugar la última media hora y conseguir el empate a dos un puntito para la Juve hiel la Premier atención

Voz 36 32:48 el líder en Liverpool declara gana

Voz 8 32:50 lo cuatro cero al Newcastle el Tottenham ha ganado cinco cero Albor Mut la gran noticia del día nueva derrota del Manchester City de Pep Guardiola que ha perdido dos uno en el campo del Leicester ya ahora mismo los de Guardiola se colocan terceros en la tabla con cuarenta y cuatro puntos a siete del líder ojito que dentro de dos jornadas Se juega un Liverpool Manchester City si siguen en esta distancia IS partido lo gana el Liverpool metería diez puntos de distancia al actual campeón el City de Guardiola que enlaza dos derrotas consecutivas que bueno no es que esté ni mucho menos en crisis pero si en un momento de incertidumbre bueno pues es seguida repasamos todo esto y más pero antes como siempre

Voz 8 35:19 estamos

Voz 40 35:23 huy

Voz 8 35:34 a la Real Sociedad ha cambiado de entrenador destituido Asier Garitano yo lo sé Roberto Ramajo Si la noticia era esperada Si Si no se produjo el día de Nochebuena ha sido que el consejo de administración ha querido dejar a Garitano pues cenaba con su familia hay cerebral el día de Navidad estaba sentenciado o cómo se ha producido Roberto buenas tardes

Voz 1825 35:56 bueno la realidad es que en las últimas horas ya empezaba a ver tambores de guerra en San Sebastián ya después del partido frente al Alavés empezaba alarde que estaba muy cuestionado algunos consejeros incluso ya habían dicho al presidente que que lo echará que que buscara una una solución pero Jokin Aperribay no sé el presidente de tomar las decisiones en caliente prefería dejar pasar unos unos días esos días además señalados con la Navidad y la realidad es que Garitano es verdad ha comido el turrón en su en la casa que le puso el club ahí en en mitad de la Concha enfrente de del Hotel Londres enfrente de la de la playa la Concha pero no va a tomar las uvas ahí porque va a dejar ya de ser entrenador de la de la Real Sociedad de hecho ya no es entrenador de la Real Sociedad tú decías antes que como estarás haitiano buenas ya está bastante tocado y de hecho ha rehusado hacer cualquier tipo de declaraciones y simplemente el veintiocho el viernes va a ir a Zubieta para despedirse de

Voz 8 36:56 los jugadores nada más Si a Ray

Voz 1825 36:59 muerto rey puesto porque ya hay nuevo entrenador escuchábamos antes Imanol Alguacil viejo conocido de la casa en San Sebastián porque ya en los últimos partidos el año pasado con cinco victorias sustituyó a Eusebio Sacristán y firma por temporada y media es decir lo que resta esta campaña y la próxima temporada se les da mucha confianza a este técnico con el que se espera recuperar el juego porque cuando Aperribay ir Roberto Olabe el director de fútbol han tratado de justificar el cambio la verdad es que prácticamente ni se han querido referir a Asier Garitano pero tampoco se han querido referir a las razones de su marcha simplemente han dicho que había un drama de juego han dicho que tampoco había problema de relaciones entre el entrenador y los jugadores es verdad que la son buenas pero la realidad es que los jugadores se habían quejado del estilo de juego de Garitano yp precisamente por eso hoy Jokin Aperribay así importe por de bajito ha dicho esto para justificar la marcha de Garitano Iker ahora sea el agua civil el técnico de la Real

Voz 5 38:02 para buscar una cosa muy concreta se ha conseguido lo que queremos es que el fútbol de la pues tenga un sentido una dirección y hacia dónde vamos con ella que no deseábamos que iba iba a conseguir los objetivos que queríamos y que no estábamos en la en la dirección vasca

Voz 8 38:19 bueno pues suerte para Imanol Alguacil que debutará el día de Reyes en el Bernabéu ante el Real Madrid quizá no parece un campo muy apropiado pero cualquiera sabe porque el Madrid de la Liga no es el Madrid el Mundialito y los rivales menos todavía ocho XXXVIII esto es hora25 deportes en la SER seguimos igual

Voz 3 38:46 el franca todo muy triste

Voz 8 39:41 y mañana jueves día de elecciones en el Athletic de Bilbao estamos en la víspera de ese duelo entre Alberto Uribe Echevarría Aitor en los dos candidatos a sustituir a Josu Urrutia mañana ambos han pedido que los socios del Athletic vayan mayoritariamente a las urnas no sé cómo se vive el día previo cuáles son los pronósticos cuál es la agenda vamos a Bilbao Diego González buenas tardes hola qué tal Gallego si efectivamente en veinticuatro horas Un poco más vamos a conocer ya el nuevo presidente de del Athétic que viene Alberto Uribe Etxeberria o bien dice que uno de los dos va a ser el sustituto de Urrutia otras estos siete años y medio en el cargo cuarenta y un mil trescientos ochenta socios con derecho a voto aunque no es sin duda la mejor fecha para que haya una gran participación estos comicios esperaremos a ver qué pasa Alberto Uribe Etxebarria recordemos encabeza la candidatura continuista mientras que dice que cuenta con gente como Alkorta para su dirección deportiva o Juan Carlos Erkoreka que llegó a ser vicepresidente con con la Lamikiz como president de la Fundación las urnas semana abren a las nueve de la mañana a las diez tiene pensado votar Alberto Uribe Echevarría a las once y media lo hará Aitor Aríztegui a eso de las once de la noche sabremos ya quién ocupará el sillón presidencial gallego para los próximos cuatro años en una selecciones que no han estado excesivamente subidas de tono y en las que no hay encuestas no hay favoritos por lo menos nadie se atreva a decirlo bueno con lo que han acertado a las últimas encuestas tampoco hace falta que mañana vote la gente con tranquilidad y que gane el que mejor lo vaya a hacer para el Athletic que eso es lo difícil de pronosticar otra noticia de hoy mala noticia parte médico de Aspas en el Celta de Vigo Aspas que se lesionó jugando ante el Fútbol Club Barcelona pasó la Nochebuena y la Navidad el parte médico le ha dado malas noticias al Celta de Vigo porque va a estar quizá más de un mes de baja Paula Montero buenas tardes

Voz 1694 41:39 con muy mala noticia para el Celta incluso por más tiempo del esperado de manera inicial de aguas pasa estará entre cuatro y cinco semanas de baja por una rotura de fibras en su gemelo izquierdo se perderá por tanto como mínimo los partidos ante Athletic de Bilbao Rayo Vallecano Valencia ni veremos si puede llegar a ese Valladolid del veintisiete de enero problema gordo para Cardoso te pierdas su máximo goleador ya un hombre sin duda como todos sabemos fundamentales en acepta

Voz 8 42:03 que se recupere lo antes posible el Valencia está atravesando una situación peliaguda en la Liga recordemos que el pasado fin de semana ganó in extremis al colista al Huesca en Mestalla ya pesar de de eso no hubo pitos hubo bronca hubo hubo ambiente crispado en la en la grada quién sabe si Marcelino salvó la cabeza con ese gol conseguido en el tiempo de descuento pero digamos que eso tampoco les saca de ese ambiente enrarecido el próximo partido de Liga visita al Alavés en Mendizorroza vamos a Valencia Fran Guaita buenas tardes

Voz 42 42:44 hola Gallego buenas tardes hay quien siete

Voz 8 42:46 entiende Marcelino se ha arreglado definitivamente sigue siendo difícil como es

Voz 42 42:52 o gallego Marcelino está blindado por parte del que manda que es Mateo Alemán que hace diez días aseguró públicamente que iba literalmente a seguir a seguir a seguir preguntado al respecto del posible empate o derrota contra el Huesca está notificado blindado por parte de todos general tanto que además quiere limpiarse jugadores del vestuario ya no está Murillo que se marchó al Barça y es muy posible que el Valencia se plantee la marcha de uno de los dos delanteros que menos cuentan para él

Voz 24 43:18 que son batió allí Gameiro aunque contábamos en bares

Voz 42 43:21 ya en la Cadena Ser que los dos macho allí Gameiro en principio quieren seguir hasta junio innovan a forzar una salida

Voz 8 43:28 lo contaremos en el mercado de invierno que se abre dentro de nada tiene sobre todo un nombre propio el de Lucas Hernández el central francés del Atlético de Madrid que ya sabéis tenía una oferta en firme del Bayern de Munich dispuesto a pagar su cláusula de rescisión este mes de enero ochenta millones de euros y firmarla el chaval un contrato de cuatro años doblando el el sueldo del Atlético de Madrid y bueno haciendo imposible que Luca siguiera en el Atlético la situación está ahora mismo parada parece que el Atlético de Madrid está negociando con el jugador para que éste no del paso adelante prometiéndoles que la próxima temporada le regalará el contrato y les subirá el dinero que ahora mismo no le puede subir porque el Atlético lo tiene ya todo repartido

Voz 34 44:18 en su representante

Voz 8 44:20 yo no he dicho nada el jugador no ha dicho nada el Atlético se remite al comunicado de la semana pasada pero quizá hasta que entremos de lleno en el mes de enero no sepamos a ciencia cierta si Lucas se queda os Eva Si hace un roto tremendo al equipo de Cholo Simeone si se queda sin volverá a demostrar que el Atlético de Madrid ha cambiado su estatus de un equipo vendedor a un equipo que retiene a sus grandes jugadores lo hizo con Griezmann lo quiere hacer con Oblak y ahora también lo haría con Lucas Hernández pero claro el año que viene tendría que ajustar el presupuesto de dos a ver de qué manera en cualquier caso repito hasta que no haya pasado diez o quince días del mes de enero no demos nada por definitivo y yo y también vamos a hablar de la selección española porque Antón Meana muy buenas tardes Gallego buenas tardes Enrique Martín ex seleccionador español a pesar de que ahora tiene poca actividad porque recordemos hasta el mes de febrero no se inicia la fase de clasificación para la Eurocopa ha querido dar un repaso a cómo han sido sus primeros mes

Voz 0231 45:28 es al frente de la Roja no no es un mensaje era una entrevista es noticia una entrevista con la gente de la Federación Rusa no había preguntas de prensa indiscreta pero es una entrevista tranquilo analizando diferentes aspectos por ejemplo habla de ese camino a la Eurocopa de dos mil veinte le parece que el rival más duro es la selección de Suecia y cuando le preguntan por los primeros meses como seleccionador responde lo sigue

Voz 43 45:53 pues los dos partidos todos esperábamos estar en esa Naxos digna la Final Four pero al final el grupo era muy difícil y nosotros los errores lo ninguna duda pero si tengo que hacer una valoración general los conceptos que hemos trabajado de las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos en el proceso de cambiarlas

Voz 44 46:10 muy contento de la actitud de los jugadores que para mí es clave y vital de cara

Voz 0055 46:14 el futuro es es un poco en

Voz 44 46:17 medidas que seguimos teniendo igual que esperaba

Voz 8 46:19 hombre eje muy contento de la actitud de los jugadores lo han dicho los mirlos los seleccionadores a lo largo de la Historia de España desde que hubo el primer seleccionador nacional a Hierro hasta el último todos han dicho muy contento de la actitud de los jugadores sólo faltaría tiene que llegar uno que diga muy mal los jugadores pero eso no lo va a decir yo una cumbre pero ojo

Voz 0231 46:39 del fatal no lo ha dicho hoy también explica en la entrevista

Voz 8 46:42 el día clave para que venga ya afirmar de seleccionador lo y luego también lo de el grupo al final era muy difícil no al final y al principio se fue complicando a medida que avanzaban los partidos bueno esperemos estar en la Eurocopa que lo importante y que todo vaya mejor a partir de febrero que Luis Enrique tiene que tomar una serie de decisiones importantes en la selección y ahora la jornada de fútbol de hoy porque hoy ha habido fútbol en Italia en el calcio hoy en la Premier Bruno Le Maire buenas tardes hola Gallego muy bueno vamos a empezar por la Premier porque hoy el Liverpool ha dado un pasito adelante en su liderato ha ganado cuatro cero al Newcastle lo que unido a la derrota de el City de Guardiola le deja en una situación más cómoda