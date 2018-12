Hora 25 (26/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 las nueve las ocho en Canarias

seguimos restando días hacia al final de este año un dos mil dieciocho del que no van a tener un gran recuerdo centenares de familias que viven del sector industrial en nuestro país y que han visto cómo sus trabajos San o van a ese a ver desaparecer trabajadores que hoy nos han abierto sus casas nos van a contar su situación tras los cierres de la mina de Santa Cruz de Montes en el Bierzo la planta de Vestas en León de fabricación de aerogeneradores o el cierre de dos plantas de Alcoa en A Coruña y en Avilés vamos a estar en las casas de esas familias antes vamos a repasar lo fundamental hasta ahora Nacho Palomo buenas noches buenas noches Pablo es la noticia del día el acuerdo en Andalucía ciudadanos va a presidir el Parlamento andaluz y el PP la Junta

Voz 1050 00:57 es lo que se desprende del pacto entre ambas formaciones para la Mesa de la Cámara andaluza ciudadanos cede un asiento pero adquiere la presidencia además Vox obtendría una silla los siete asientos se repartirían de la siguiente manera dos PSOE dos PP uno ciudadanos uno Vox y uno adelanten Adelante Andalucía la formación esta formación que integra Podemos e Izquierda Unida aún no se ha pronunciado en el PP dan por hecho que todos los partidos aceptarán mantendrán su derecho a voto la Mesa se formaliza mañana el dirigente popular Juan Manuel Moreno Bonilla ya se como el nuevo presidente de la comunidad autónoma

Voz 4 01:32 todo marcha tal como hemos previsto y si todos cumplimos nuestra cuenta

Voz 0666 01:35 bueno pues es más que previsible que yo sea el próximo presidente de la Junta de Andalucía

Voz 1050 01:40 el líder de Vox Santiago Abascal a través de Twitter no ha confirmado su apoyo a la investidura impide que antes escuchen sus demandó más cosas Laura Louis

Voz 1667 01:47 cómo falleció el mismo día de su desaparición

Voz 1050 01:50 es lo que sostiene la Guardia Civil los agentes afirman que Bernardo Montoya el asesino confeso era el principal sospechoso desde el principio que abordó a la joven el mismo miércoles cuando volvía del supermercado y que la trasladó a la casa de este allí le golpeó la cabeza contra el suelo Ezequiel romeros el coronel jefe de la Guardia Civil en Huelva

Voz 0666 02:08 ya de inicio pensamos que puede ser un sospechoso con mayúsculas y lo que sí no me cabe ninguna duda es de que ya en ese lugar no ha tenido sufrimiento en el sentido de que fuera consciente de eso

Voz 1050 02:25 sufrimiento la versión de la Guardia Civil contradice la del informe preliminar de la autopsia que fija la muerte de la joven cuarenta y ocho horas antes de su desaparición

Voz 1667 02:34 por cierto que una mujer maltratada ha pedido al Gobierno de Navarra que se regule la utilización de perros adiestrados para protegerla de su ex pareja este hombre ha quebrantado la orden de alejamiento en más de una decena de veces iba a salir de la cárcel la próxima semana Mariola Loureiro buenas noches

Voz 0259 02:49 noches Pablo Silvia González tiene miedo de que cuando salga el viernes cuatro de enero de prisión vaya por ella ya por sus dos hijos de dieciocho y catorce años esta tarde en La Ventana denunciado con impotencia que no funciona el control de su maltratador con la pulsera telemática para garantizar ese alejamiento

Voz 5 03:07 en la estado dos años en libertad condenado para el una pulsera de localización la roto catorce y la utilizado perdiendo cobertura no cargando la todo para pues a distancia Krahe maltratando psicológicamente pues en contacto conmigo y dejó es que eso no llega bien la de la sentencia ya es firme se adentró el calabozo de los Mossos d'Esquadra se arrancaba la pulsera que en el mismo con sus propias manos

Voz 0259 03:31 y añade que la condena por romper la pulsera es una multa de ciento dieciséis euros Silvia ha recogido ciento cincuenta mil firmas con el objetivo de que Navarra regule el uso de perros de protección para mujeres maltratadas

Voz 1050 03:42 bien en esa comunidad a la Audiencia de Navarra celebra de una vistilla para estudiar si mantiene la libertad provisional de los cinco miembros de la manada posee ordena su ingreso en prisión como ha pedido la Fiscalía la decisión se conocerá en los próximos días los jóvenes están condenados a más de nueve años de cárcel

Voz 1667 03:57 vaya disgusto se van a llevar a algunos con lo siguiente los famosos no van a poder anunciar gafas gradual

Voz 1050 04:02 están consideradas un producto sanitario y por tanto sujeto a una regulación específica esa regulación prohibe que las personalidades publicitan en artículos relacionados con la salud así lo ha confirmado tanto la Agencia Española del Medicamento como autocontrol que regula la publicidad varias asociaciones de consumidores habían presentado

Voz 1667 04:21 varias quejas por anuncios de ópticas en las que aparte

Voz 1050 04:23 en cantantes y actores y uno a última hora que

Voz 1667 04:26 hemos de conocer ha fallecido el director de cine Jordi Grau

Voz 1050 04:28 tenía ochenta y ocho años era conocido por dirigir obras de terror también películas del destape de hecho fue el primer director que incluso

Voz 6 04:35 yo un desnudo integral el que protagonizó

Voz 1050 04:37 María José Cantudo en la trastienda en mil novecientos setenta y cinco el núcleo de sus obras se desarrollaron en la década de los sesenta los setenta durante la Transición

Voz 16 09:44 chao no

Voz 1667 10:06 a John Lennon en esta canción que hay que ser un héroe de la clase obrera realmente que serlo lo están siendo muchos trabajadores del sector industrial de nuestro país porque los cierres de fábricas han vuelto este otoño de dos mil dieciocho el encarecimiento de la factura eléctrica los costes fijos cada vez más altos la falta de competitividad o los problemas estructurales de las empresas han sido algunas de las causas que están lleva todas las factorías a echar el cierre plantas sin actividad por toda la geografía que han dejado en la calle a centenares de trabajadores de España hoy en estos primeros minutos de Hora veinticinco queremos acercarnos a ellos a los trabajadores y a sus familias queremos conocerles saber cómo afrontan el año que viene cuáles son sus esperanzas y sus temores ellos han sido tan amables que no han abierto las puertas de sus casas y queremos pasar un rato a su lado escuchándoles vamos a estar en el Bierzo el León de León A Coruña de A Coruña Avilés si les parece empezamos

Voz 17 11:09 sí

Voz 1667 11:11 no el dieciséis de noviembre de este año la minería de interior desaparecía definitivamente en la provincia de León en la comarca del Bierzo era el fin de un ciclo histórico con el cierre de la explotación de citas de Salgueiro en Santa Cruz de Montes una localidad del municipio de Torre del Bierzo

Voz 19 11:34 en qué pero no me sentiré orgulloso de pertenecer a la familia que pertenezco ida haber formado parte de esta gran familia que somos los mineros solamente decir que iba a Santa Bárbara Iker viva los mineros del Bierzo Mc en

Voz 1667 11:50 este es un testimonio de uno de los mineros que trabajaban en esa explotación nuestro compañero Fernando Tascón se ha marchado a la casa de Jeffrey Fernández Fernando buenas noches

Voz 6 12:00 buenas noches Pablo desde tu tierra estamos en Torre del Bierzo municipio que creció alrededor de los pozos a pocos kilómetros de la mina Salgueiro la última mina clausurada en la comarca del Bierzo hace ahora poco más de un mes como comentadas para que os hagáis una idea llegó a tener ciento veinte mineros en su interior dijo adiós los con quince trabajadores así llegó a su final para que tengamos un dibujo mejora de España llegó a tener noventa mil mineros en los años noventa precisamente ya terminado este dos mil dieciocho con cuatrocientos mineros la reconversión del sector ha empezado por los cierres las alternativas no han llegado aún y no sólo eso los planes sociales de prejubilaciones bajas incentivadas sólo han alcanzado a los mineros de las empresas matrices no a las contratas y este es el caso de Jeffrey Jeffrey Fernández que nos ha acogido en su casa donde vive con sus padres después de pasar

Voz 1667 12:56 Teresa

Voz 6 12:56 eh última mina de la comarca del Bierzo Jeffrey ya te está escuchando Pablo Jeffrey buenas noches hola buenas noches lo de

Voz 1667 13:05 dedicársela minería era por tradición familiar o de forma espontánea cómo fue eso

Voz 20 13:11 que yo soy claro yo siempre lo vi Mi abuelo mis tíos todo en esta zona pues es tradición minera y ahora las nuevas generaciones a qué se pueden dedicar ahí Jeffrey pues yo creo Canada aquí en esta zona nada tú tienes hijos no no que va no estoy soltero hijo

Voz 1667 13:33 cuál crees que puede ser el futuro de esa comarca que durante tantas décadas dedicado se ha volcado con la minería

Voz 20 13:41 pues yo lo veo muy negro meses no hay nada

Voz 1667 13:45 cómo fue ese como fue el último día en la explotación Jeffrey

Voz 20 13:49 lo recuerdo

Voz 21 13:50 pues con mucha pena mucha mucha

Voz 20 13:54 la pena porque miedo un trabajo que me gustaba Ferrari ahora tras en la calle y nada Iggy aquí sin futuro ninguno porque es que yo no veo futuro ninguno

Voz 1667 14:06 porque te han dejado sin nada sin ningún tipo de ayuda por de haberte dedicado tantos años a la minería qué derechos te te te amparan ahora mismo

Voz 20 14:15 nada como lo de cualquier trabajador directamente al paro Ilroy oí si tienes paró bien si no lo tienes pues no es lo que te corresponde la indemnización y listos no tiene nada ni nada cómo fue el momento en el que te comunicaron el cierre pues comunicaron que iba a cerrar porque por la hasta que vine de Europa que tienen que cerrar la Lamine interior que sí que las explotaciones que siguieran tenían que devolver las ayudas muy curioso que no que no iban a devolver el cierre tampoco hay venta de carbón como estáis pasando estas navidades pues con pena

Voz 21 15:00 calle en quién te apoyas

Voz 20 15:04 pues mira pues la familia mi madre mi padre que te fijas letal y que te un Audi padre esta igual que yo porque mi padre trabajaba en la misma explotación

Voz 21 15:18 dónde ve en el futuro ellos ahora mismo

Voz 20 15:23 es Aquino yo creo que aquí no porque hablan de de la reindustrialización y todo eso pero eso ya tenía que venir daños para atrás no ahora ahora ya está ya se cerró que lo que hace falta la gente es trabajo ya pero ya directo alternativas es que

Voz 1667 15:41 alternativas ves crees que vas a tener que irte de los planteado

Voz 20 15:45 hombre que aquí no aquí no vas a encontrar nada porque es que no hay nada yo irme yo mira yo tengo la suerte de que no tengo nada no tengo ni hijos ni mujer ni nada hay no me da igual marchar de aquí porque a mí me gustaba vivir en donde nacido donde vivido aquí pero es que aquí veo que no no aquí no no veo yo alternativo ninguna ni futuro o sea que tendré que irme fuera donde haya mucha suerte para tirito a la familia feliz Navidad vale saludo a toda esa gente que esté como yo compañeros de la minería

Voz 1667 16:35 con este es el sonido de otro cierre el de la planta de Vestas en León la fabricación de aerogeneradores ha supuesto la pérdida de más de quinientos empleos directos según los sindicatos más de dos mil puestos indirectos María García está con la familia de Juan Carlos Carrillo María buenas noches qué tal Pablo

Voz 0020 16:56 buenas noches ya has visto que sin salir de la provincia de León Nos enfrentamos a distintas crisis industriales una de ellas la de Vestas con esos datos quedabas Vestas llegó a León en dos mil seis con la alfombra roja puesta a suelo industrial regalado millonarias subvenciones públicas unos quince millones de euros para que la multinacional líder en fabricación de componentes eólicos se asentará en la localidad de Villadangos era una empresa estable estable y rentable dentro de lo que cabe

Voz 22 17:20 de éstas producían León con normalidad los

Voz 0020 17:23 pedidos nunca faltaron pero razones de mercado es lo que esgrimió la empresa hicieron que los directivos de la multinacional danesa optaran por echar el cierre a esta planta lo anunciaron sólo semanas después además de que expiran los plazos que tenía la Administración para reclamar las ayudas que les había concedido por incurrir

Voz 23 17:39 dentro de alguna de las condiciones pactadas ahora todos eso

Voz 0020 17:42 trabajadores pues ven con esperanza con un poquito de esperanza al acuerdo impulsado por la Junta y especialmente por el Ministerio de Industria de reconvertir la fábrica de componentes eólicos en una industria ligada al metal en concreto a la fabricación de bobinas de acero para ello Se contactó con la multinacional española Network Steele que ya comprado las fábrica de Villadangos a un precio asequible y pretende pones a producir a finales de dos mil diecinueve En principio los trabajadores que han quedado fuera de Vestas tendrán prioridad a la hora de conseguir empleo en la nueva factoría pero a estas alturas con tantos compromisos incumplidos el futuro severa aún con incertidumbre como decía hace poco el presidente de nuestra Diputación de la Diputación de León cuando aquí nos hablan de reindustrialización ya sea con la minería o con un caso como Vestas la verdad es que nos echamos a temblar por eso en esta casa donde nos encontramos como en tantas otras se vivirán unas Navidades algo diferentes hoy nuestro anfitrión que se quedarán el paro el treinta y uno de diciembre oficialmente en el paro llevaba más de una década trabajando en Vestas prácticamente desde que abrió prueba de que el trabajo allí era relativamente estable Juan Carlos Carrillo buenas noches gracias por recibirnos en vuestra casa

Voz 20 18:49 hola buenas noches hijo hola buenas noches

Voz 1667 18:52 hola soy recibido están aquí tus tres hijos

Voz 23 18:55 ya son un poquito mayores como les ha comentado lo que te ha pasado

Voz 0020 18:58 di a tus compañeros lo entendieron

Voz 20 19:01 buenas noches bueno principio la verdad que no no lo que es que decían que era imposible que Vestas cerrase porque bueno estás en León era un ejemplo de de fábrica de no sé era era yo creo que una factoría e imagen no algo que que no sé qué que para el resto de la gente no se le encantaría trabajar aquí era una empresa seria y bueno no se millón lo querrían al principio no lo querían pero luego ya vieron que que sí que que esto iba para bajamos que se cerrado

Voz 1513 19:34 escucha ya Pablo Juan Carlos nos comentaba María

Voz 1667 19:37 esa solución provisional de traspasar esa esa nuestra fábrica vuestra planta a una multinacional de la cero esos convencer

Voz 20 19:47 sí sí claro el tema no sabe qué bueno hay un compromiso empresa y Gobierno central Gobierno regional Ayuntamiento de Villadangos eh bueno para contratar en el momento que empiece la actividad en la fábrica pero el rearme

Voz 1667 20:06 hemos razones de mercado es la explicaciones esta explicación que os dieron para explicarnos el cierre de de vuestra planta es sólo entendáis en casa

Voz 20 20:17 no eso es incomprensible porque una empresa que en el primer semestre del año lleva a ochocientos sesenta millones de euros no sé no

Voz 21 20:30 con qué te has quedado tú yo que me queda

Voz 20 20:35 pues con que el día treinta y uno de de diez de diciembre paso a a engrosar las listas del paro con nuestros trescientos sesenta compañeros y no sé ya veremos a ver cómo empieza el año y Si de verdad es un compromiso real para contratarlos

Voz 1667 20:54 de de algo las movilizaciones Juan Carlos

Voz 20 20:57 sí yo creo que si no hubiésemos ha parado la fábrica no se después de verano no habríamos ido todos al paro pero sin ningún tipo de ayuda sin ningún tipo de solución sin ningún tipo de respuesta

Voz 1667 21:13 Juan Carlos pues te deseo también un buen dos mil diecinueve mejor que este dos mil dieciocho y que os dan una solución pronto

Voz 20 21:20 bueno muchas gracias venga un abrazo

Voz 11 21:30 la multinacional de

Voz 1667 21:32 lleva también el cierre de dos de sus plantas la de A Coruña y la de Avilés Un cierre que afecta en total a unos siete mil trabajadores nos vamos primero A Coruña a casa de Óscar Mena allí está Isabel Bravo con la asistencia técnica la Antonio Pérez Isabel buenas noches

Voz 0808 21:46 muy buenas noches déjame saludar también en Avilés

Voz 1667 21:49 su Alonso que está en casa de David Gómez otro trabajador afectado por este cierre de Alcoa Josu buenas noches qué tal Pablo buenas noches Isabel cuéntame tu primero que ha supuesto el cierre de esta planta de Alcoa ahí en A Coruña

Voz 0808 22:02 pues los trabajadores de Alcoa en A Coruña no es la primera vez que se ven desde luego en esta difícil situación hace cuatro años la empresa dijo que iba a echar el candado a la planta entonces forzó al Gobierno a organizar otra puja sobre las bonificaciones en su tarifa eléctrica y entonces retiró el despido colectivo en esta ocasión todo indica que no piensa hacerlo que aduce que razones aduce que la planta de A Coruña es una de las menos productivas que tiene problemas estructurales que está obsoleta y que tienen unos elevados costes fijos y que no es competitiva por tanto un argumento éste que los trabajadores rechazan desde luego de plano recuerdan que Alcoa Coruña desde dos mil K torcer ha recibido nada más y nada menos que quinientos millones de euros por parte del Estado en descuentos de su recibo de la luz desde el primer momento desde luego se han movilizado ha salido a la calle aquí en A Coruña se han ido a Madrid a Bruselas también Asturias junto a sus compañeros de Avilés el caso es que bueno así han se han movilizado para decir no al cierre de Alcoa estos días han estado con la recogida de alimentos y juguetes para canalizar sus protestas a través de la solidaridad y de ese espíritu navideño que en lugares de esto los trabajadores pues desde luego se preside en todo momento si hablamos del impacto Pablo pues el impacto directo del cierre de la planta coruñesa se traduce en trescientos sesenta y nueve puestos de trabajo casi cuatrocientas operarios que se irían al paro pero además hay que calcular qué otros quinientos empleos indirectos

Voz 0020 23:32 se mueven en torno a la planta de algo así

Voz 0808 23:35 Diane afectados estamos hablando de camioneros estamos hablando de talleres que Fabri que fabrican y que están dependiendo de Alcoa A Coruña impacto económico desde luego impacto social de gran calado porque hablamos de una comarca con un tejido industrial ya muy castigado por el cierre de empresas o bien de recortes drásticos en plantillas hace unos años

Voz 0020 23:55 líneas uno de esos trabajadores inquieto

Voz 0808 23:58 desde luego preocupados por su futuro laboral es Óscar Óscar Mena que tiene cuarenta años su padre también trabajo en Alcoa cuando era español y tiene un hermano compañero de trabajo también está en esta fábrica está casado con Elena tiene dos hijos Blanca que va a cumplir en dos días doce años y el hoy de quince y Sebas su perro que no sea recibido también

Voz 1513 24:20 Nos decía micrófono cerrado

Voz 0808 24:22 Pablo qué Blanca hielo y sus hijos pues casi han ido creciendo enganchados a la pancarta de Alcoa muy buenas noches Óscar o la buenas noches este esta situación esta inquietud que os rodea desde ese día de octubre que Alcoa os dio la noticia con auténtica sorpresa de cierre de la fábrica de Alcoa se ha traducido de qué manera el día de noche

Voz 1880 24:50 buena la comida de Navidad al Kun

Voz 0808 24:53 ha estado presente ha estado sobre la mesa o realmente se ha obviado por unas horas esta situación que tantos se inquieta lógicamente

Voz 24 25:02 bueno pues mira la verdad es que es imposible evadirse de del tema Alcoa es imposible evadirse porque estas en la cena de Navidad sabes que la gente que tienes enfrente que es gente que te quiere gente que te aprecia quiere hacerte de esas preguntas de vais a continuar esto tú crees que es verdad es otro órdago de Alcoa cómo cómo lo ves tú tienes que decirles lo que crees que sabes que no sabes todo lo que lo lo que lo que deberías de saber por qué porque éstos están maneja cuando en los los en manejan en otro sitio te escucha

Voz 1667 25:38 habla Óscar buenas noches

Voz 24 25:41 las noches Pablo qué tal fue complicado explicarlo

Voz 1667 25:43 ea

Voz 24 25:45 la verdad es complicado bueno vamos a ver nosotros como bien ha explicado Isabel esto ya viene de muy atrás entonces no es un tema que haya surgido ahora tema n pues desde el dos mil nueve en el dos mil doce ya hubo un ERE temporal y ahora es cuando ha habido el ERE de extinción entonces bueno pues los familiares ya conocen un poco el tema esta ha sido un poco más fuerte porque este no es un ERE temporal es un ERE de extinción

Voz 1667 26:17 Nos comentaba Isabel como habéis ha salido a la calle para reclamar vuestros trabajos y tratar de evitar de alguna forma el cierre de nuestra planta cuál ha sido la respuesta de los vecinos de allí de A Coruña habéis notado su apoyo

Voz 24 26:33 las que estamos súper súper contentos por cómo cómo nos apoya la gente como cuando paramos circunstancialmente el tráfico para decir seguimos aquí tocan los claxon nos dicen seguir adelante esta lucha la vais a ganar sí bueno el apoyo y el cariño lo tenemos pues cuando una persona mayor nos acompaña en una manifestación haciendo los kilómetros que sean eso eso no tiene no tiene precio

Voz 1667 27:03 como veis el futuro en la Familia porque nos comentaba Isabel que no trabajas tú solo en esa planta no tu padre también también uno de estos hermanos cómo ves el futuro

Voz 24 27:11 bueno si mi mi padre ya está es uno de los jubilados de alcohol pero mi hermano actualmente está trabajando el cierre sería un impacto brutal en la Familia hay bueno pues como yo es están otros trescientos sesenta y pico trabajadores Si y algunos pues imagínate con edades de cincuenta y pico años que salen al mercado laboral tal y como está el mercado laboral ahora mismo

Voz 1667 27:36 peor futuro complicado

Voz 24 27:38 futuro muy complicado cada uno tiene pues mira hay gente que es muy buena en lo suyo que es haciendo aluminio que lleva muchísimos años haciendo aluminio pero el aluminio hacen la fábrica osea que experiencia laboral tiene para otro para otros negocios a otros bueno yo en mi caso tengo una carrera puedo intentar opositar pero a veces miras a otros compañeros sí es bueno pues es es completo

Voz 1667 28:06 no te vayas Óscar porque mira creo que escuches a otro de tus compañeros esta vez afectado por el cierre en la planta de de Avilés está con Joshua Alonso yo su buenas noches de nuevo hola Pablo qué tal buenas noches ha dado ya su puesto ahí el cierre de la planta de Alcoa en Avilés

Voz 22 28:20 pues mira fíjate aquí lo que hay en juego son trescientas setenta familias entre puestos directos e indirectos y estudios elaborados por los sindicatos aumentan el impacto a dos mil empleos en la región te pongo un par de ejemplos para que veas lo que supondría el cierre del gigante del aluminio el puerto de Avilés podría perder punto veinte mil toneladas en sus tráficos y el transporte por carretera se cifra en cuatro millones de euros aquí la solidaridad de ha sido abrumadora e se llevó a cabo una manifestación donde cincuenta mil personas salieron a la calle para apoyar a todos los trabajadores y para gritar que Alcoa no se cierra hoy nosotros hemos querido estar en la casa de David Gómez tiene XXXVIII años lleva una década en el mundo del aluminio está casado con Ainhoa su mujer que no le pierde la sonrisa a la vida tiene

Voz 25 29:15 el niño Darío tiene

Voz 22 29:17 seis años ya conoce las camisetas amarillas ya conoce también el grito de Alcoa no se cierra hoy con su papá consuma porque la empresa pueda seguir adelante en el salón dando ahora estamos ubicados nos acompaña también un árbol de Navidad con sus luces que refleja esa esperanza de que las cosas puedan cambiar y de que se pueda mantener la actividad porque aquí Pablo nadie tira la toalla David qué tal buenas noches hola buenas noches aquí estamos como se vive en unas fiestas como estas navideñas con eh la para del ERE sobre la mesa ah bueno fiestas por porque lo marca el calendario no pero pues lógicamente con con triste está ahí con y con mucha incertidumbre porque realmente es pues estamos en la espada de Damocles Si no hay parece ser que no hay mucho

Voz 20 30:11 no

Voz 22 30:12 mucho donde rascar pero bueno vamos a tener esperanza hay hay que luchar si no luchamos lógicamente está

Voz 20 30:18 los muertos Pablo VI escuchando David David buenas noches

Voz 22 30:22 buenas noches yo me imagino que cuando tuve esa tu pequeños

Voz 1667 30:24 es motivo suficiente para salir a la calle y como tú dices luchar no

Voz 22 30:28 sí claro si ya no sólo lo que es la familia aquí en en la ciudad en Avilés hemos visto pues que toda la ciudadanía conoce conoce Alcoa conoce a los trabajadores y así lo hemos reflejado en en la manifestación que yo creo que es algo histórico en esta ciudad porque una ciudad de setenta mil habitantes que haya cincuenta mil en diana de manifestación bueno pues te hace ver que que la industria pesa mucho

Voz 1667 30:54 yo he alternativas tienes tú David nos contaba Óscar tu compañero de de A Coruña lleva toda la vida dedicándose a lo que se lleva dedicando ahora no no encuentra alternativas en tu caso

Voz 22 31:06 bueno pues en en mi caso es algo muy parecido también porque lógicamente oye yo llevo llevo diez años venía del mundo laboral atrás pero bueno te te fijas en esta empresa entras a trabajar Hay bueno pues y piensas que que lógicamente sería la la empresa ya de de de de tu jubilación hay

Voz 26 31:27 te fijas sólo en esta sabes

Voz 22 31:29 entonces el mercado laboral como lo dejas un poco

Voz 20 31:32 un poco era bueno voy a voy a intentar algo eh

Voz 1667 31:35 que acabamos de hablar con Óscar Oscar sigue por ahí verdad

Voz 20 31:38 Oscar

Voz 1667 31:39 sí sí pero aquí estoy no sé si os podéis saludar David Óscar sus dos compañeros afectados por el cierre de Alcoa uno al otro en A Coruña hermanos del claro

Voz 22 31:48 como dice como dice el refrán prima gallegos y asturianos primos hermanos iban ellos simplemente quería decir una cosa y la lucha conjunta nos va a llevar a la victoria o sea que que sólo lo tenemos que tener pero no lo vamos a ganar si es seguro además el último día que estuvimos en Vegadeo pues se pudo ver a la unión de las dos banderas vamos ya algo espectacular la verdad Óscar David que tenga

Voz 1667 32:14 muchísima suerte

Voz 24 32:16 bueno muchas gracias Pablo por la oportunidad de dar a conocer y bueno como nos encontramos

Voz 1667 32:22 no gracias a vosotros a casa gracias a los dos

Voz 20 32:25 gracias de Rajoy y la

Voz 1667 32:27 Nice tras de transición ecológica Teresa Ribera se ha reunido con varios presidentes de comunidades afectados por el cierre de la minería hasta ahora hasta ahora han recibido subvenciones esas compañías a las compañías tractoras de de carbón algo que termina por la decisión por la directiva europea por decisión de las políticas europeas la el Gobierno se ha comprometido a mediar con las empresas eléctricas para buscar una solución a esas comarcas afectadas Eladio Meizoso buenas noches

Voz 24 32:56 buenas noches desde el uno de enero sólo seguirán abiertas las minas de carbón que devuelvan las subvenciones públicas recibidas hasta ahora Hunosa está dispuesto a hacerlo con el pozo Nicolás en Asturias y la central eléctrica que procese ese carbón es de su propiedad también ha manifestado su intención de seguir minas en el Bierzo en Teruel pero las centrales de destino parecen abocadas al cierre porque su propietaria Endesa no tiene interés en acometer las inversiones necesarias para reducir sus emisiones como marque Europa así que los presidentes de esas comunidades exigen al Gobierno central que obligue a Endesa a seguir explotando las centrales de Andorra Compostilla Juan Vicente Herrera de Castilla y León lo ha dicho de forma más indirecta

Voz 20 33:36 que obligamos a las empresas eléctricas propietarias de esas centrales a que tengan una visión de Estado y por tanto les exijamos con que que realicen las las las inversiones que permitan apurar plazos

Voz 1571 33:49 Javier Lambán de Aragón que hemos visto en la ministra una buena predisposición a hacer lo que esté en su mano para que no se produzca una situación de interrupción abrupta de la actividad del carbono

Voz 24 34:05 pero el secretario de Estado de Energía José Domínguez Abascal sólo se compromete a exigir a Endesa sin nombrarla un compromiso con las comarcas en que cierren minas sin fechas concretas para el cierre de sus central

Voz 27 34:15 es firmemente va a demandar de esas compañías unos planes

Voz 1050 34:21 injusta planes que permita

Voz 27 34:23 a tener un futuro para lugares donde en este momento tienen unas plantas eso no necesariamente es que la planta tal se mantenga abierta durante tanto tiempo

Voz 28 34:46 no teme que en la Cadena SER

Voz 29 34:53 Hora veinticinco

Voz 2 34:54 Pablo Morán

Voz 30 35:02 en

Voz 1667 35:10 hasta sacar a vítores buenas noches a tiempo para la cara B que vamos a dedicar a la Navidad

Voz 1880 35:15 sí bueno o mejor dicho una palabra con la misma raíz natalidad el niño Jesús no tiene ni cuarenta y ocho horas ahora mismo así que era la excusa perfecta aunque hay más excusas para atraer hoy esta palabra la cara veis

Voz 1667 35:26 si Sara porque hace unos días salía un estudio sobre los datos de natalidad inmortalidad en nuestro país y nacen menos niños que nunca

Voz 1880 35:32 si el número de nacimientos registrados durante el primer semestre de este año fue de ciento setenta y nueve mil setecientos noventa y cuatro no nacían tan pocos niños desde mil novecientos cuarenta y uno hace casi ochenta años en la posguerra Julio Pérez demógrafo del CSIC nos explica por qué

Voz 31 35:49 es que las familias tiene unas cargas excesivamente alta soy muy poca ayuda sobre todo esto es muy difícil para los jóvenes formar a su vez ellos una familia tiene que ver con que orales también con que los estudios en periodo de formación

Voz 1880 36:03 otro excusa a Pablo para hablar de la natalidad de ayer por la tarde aquí en Madrid el servicio de Emergencias del suman unos trajeron al mundo una niña asistieron un parto domiciliario en Entrevías en el distrito de Puente de Vallecas y tanto la madre como la están perfectamente

Voz 1667 36:16 hola gramos como cada día Sara vamos al diccionario como decía

Voz 1880 36:19 en la actualidad de dónde viene la palabra pues la natalidad según la RAE es el número proporcional de nacimientos en población tiempo determinados la palabra natalidad es también de origen latino como como últimamente en la cara de todas y como todas está formada por tus nacido Alice que indica relación que es de cualidad Navidad nato nación son palabras que vienen de la misma raíz y un momentito paramos en el significado de nacimiento también nacimiento es el acto de nacer es el principio de algo y este tema que vamos a escuchar ahora mismo de Ketama mil novecientos noventa y cinco justo nos cuesta nos cuenta un nacimiento es la llegada de un bebé

Voz 15 36:55 acaba de nacer

Voz 1667 37:06 Ana Carrasco muy buenas noches un día más

Voz 23 37:09 buenas noches ya la conocen es filósofo

Voz 1667 37:11 esta profesora de Filosofía Moderna y Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid ayudar a descubrir muchos de estos conceptos de la cara B sobre la natalidad Ana la natalidad es lo olvidado por excelencia porque hablamos de nacer ya está bueno

Voz 23 37:25 hablamos de nacer ya está pero no deberíamos hacerlo de hecho la pregunta con la que me gustaría empezar es una pregunta que Pe que Ci hago también a los oyentes no cuántas veces hemos nacido o cuántas veces han nacido porque es verdad que nos dan a luz una vez pero el hacemos muchas veces esto quiere decir algo importante que nacer no se agota en el momento en el que en el que comienza la vida si lo que tiene implicaciones muy relevantes que hacen de la natalidad una categoría principal de la vida y por tanto del pensamiento decíamos antes que vivimos que no es que nos dan a luz y es verdad que la lo que sea lo desean hacer lo que han nacimiento tiene que ver con un acto pero la natalidad tiene el Bell con venir al mundo con un hacer mundo hacerlas a nosotros en el mundo así que no es no es meramente un resultado eso nacer es es una hacer implica que el nacimiento un principio pero no como pensamos

Voz 1667 38:18 tiene que ver sólo con la con la biología no con la parte biológica con el hecho de nacer en sí

Voz 23 38:24 en realidad para nada porque nuestra vida comienza antes de nacer es una cosa que es muy curiosa no quiere preguntas son recién nacido a un recién nacido M preguntas para que estás aquí de bienes no le dices pero quién eres tú cómo te llamas preguntas en nombre nombre ya hay plica que tienen una identidad naces en un contexto dado así que Nancy el nacimiento la natalidad es algo que son él

Voz 7 38:48 su contacto existencial existimos ahí

Voz 23 38:51 estos social donde nacemos y también tiene que haber por ejemplo cambia auto pregunta que decíamos al niño es a quién te pareces tú es decir ganar claro es ese ese esa idea de identidad de comunidad ID pertenencia así que lo que se nacimiento tiene dos secuencias importantes una que es natural ballet verdad nacemos es un actor de reproducción biológico venimos al mundo bueno que tiene una dimensión simbólica que es algo singular propio cualificado lo biográfico tengo que es biología biografía geografía Illana la verdad es que tampoco nosotros mismos podemos pensar en nuestro propio nacimiento en realidad es imposible PSOE nuestro nacimiento de chocaron he dicho antes tiene que ver con identidad tiene que ver que un honroso tendrán que ver con una pertenencia a quién le preguntamos cómo fue nuestro nacimiento podemos hablar de que fue nuestra infancia pero no tiene que ver con historias historias relatos de la vivencia de el otro esto es alucinante no porque es un discurso de otro que no se integra pues estamos insertos en el en el relato en la historia de otro en la biografía de otro historia es brutal porque quiere decir que cuando nacemos no sólo nacemos como el acto el hecho de estar alejados al mundo sino que formamos parte de una comunidad y lo que nosotros somos Saint ser tasa integra en esa totalidad

Voz 1667 40:03 la en la parte que decías en la parte significado biográfico también implica hasta cierto punto una ruptura con lo anterior

Voz 23 40:11 eh necesariamente no necesariamente porque podríamos decir el abundando dando un poco una inversión a lo que podemos pensar no que el el el sentido de la vida tiene que ver con que somos seres natales que otorgados sentido y es verdad que cuando nacemos formamos parte una comunidad lo que quiere decir que tenemos una pertenencia que tenemos una herencia que hay una responsabilidad de de aquel que no recoge cuando al mundo pero claro tan tendrá que ver con ahora con nacer con nación con el nacionalismo etcétera etcétera no pero cuando nosotros nacemos

Voz 20 40:41 nos pasa algo nuevo porque claro

Voz 23 40:44 utilizando un poco la la OTAN hablamos de biografía pero vamos a utiliza una M una una metáfora que tiene que ver con la biología nacemos con un cordón umbilical tiene el cordón umbilical claro tendemos una ligazón una un un enlace con con nosotros ancestros con nuestra familia pero el cordón umbilical Se cortar y tenemos al ombligo y precisamente cómo se corta lo que tenemos es la posibilidad de independencia de ejercer un cambio porque nacer en realidad nacemos todos los días porque implica un hacer mundo nosotros hacemos mundo cada día Yasir éramos

Voz 1880 41:16 pido Jan antes cuando decía el demógrafo que había políticas de natalidad bueno realmente lo que él también estaba diciendo son políticas de anti natalidad no cuando la política no ayudan hoy natalidad

Voz 23 41:26 claro la edad es una es una estancia decía antes social es un concepto político en el que sí lo biológico tiene que ver con una reproducción en el fondo lo lo biográfico tiene que ver no con una reproducción sino con una producción una regeneración de la sociedad y en este sentido una de las que elementos importa antes es que cien nacimiento tiene que ver con como decía Pablo no con esa ruptura con introducir novedad con algo nuevo por ejemplo en el caso de los totalitarismos lo que interesa es que no haya nacimientos la hablábamos del mina Jesús pero que es lo que hacer es lo que a cero de es es asesinar a todos los niños recién nacidos por qué porque implica al comienzo de un tiempo nuevo una rebelión contra el orden establecido que es justamente

Voz 1667 42:07 lo que no se quiere Ana gracias hasta la próxima pero si estas fiestas

Voz 1880 42:19 fiesta Pablo in Love líder Stevie Wonder mil novecientos setenta y seis en ella está celebrando el nacimiento de su hija de Aisa y hay un montón de canciones que celebra nacimientos una que me encanta que vamos a escuchar ahora mismo es de Los Fabulosos Cadillac la letra la escribió Flavio que es uno de los músicos del grupo cuando él perdió a uno de sus hijos y después nació en esta que es cuando nace estos dice cosas como vos sabes cómo te esperaba como te deseaba cuando llegaste cambiase el olor de mis mañanas

Voz 33 42:49 cómo te cuanto Tevez no estoy a veces entro pero cuando hay un encuentro trae

Voz 1667 43:05 tiene me propones el nacimiento de una nación

Voz 1880 43:08 sí ya hemos dicho ya decía Ana qué nación también viene de esa raíz latina no en a tus así que mil novecientos quince la Guerra de Secesión la corrupción política en Estados Unidos la población negra que sea revela la fundación del Caucus Clan es el nacimiento de una nación que además es uno de los hitos del cine mudo y una segunda propuesta del cine es origen de dos mil diez que se llevó cuatro Óscar cuál es el propósito más resistente

Voz 15 43:33 con una bacteria

Voz 20 43:37 una lombrices intestinal lo que él

Voz 1880 43:40 surco utópico es Leonardo Di Caprio es un ladrón prófugo en Estados Unidos que sea de especialista en infiltrarse en los sueños lo quedes robar ideas mientras están sus víctimas dormidas y una más es un documental sobre nacimientos

Voz 34 43:55 sí

Voz 1880 44:02 esta canción de Sinéad O'Connor pertenece a la banda sonora de el primer grito es un documental que presenta diez partos que tienen lugar en diez lugares diferentes con culturas completamente distintas Francia Estados Unidos India Vietnam Siberia todos ellos además del mismo día del veintinueve de marzo de dos mil seis

Voz 1667 44:18 sobre natalidad sobre el uso y el abuso de de mujeres para procrear se me ocurre la serie El cuento de la criada

Voz 35 44:26 ha dejado intactas con un propósito bíblico

Voz 15 44:30 hay que Vila sirvió a Raquel

Voz 36 44:34 mira ahí a los líderes de los fieles a sus esposos sin freno

Voz 23 44:38 todas esas hijos

Voz 36 44:41 en ellas

Voz 1880 44:50 vendan esta serie para que no la haya visto nunca

Voz 23 44:54 pero distó pico es una sociedad con chicas

Voz 1880 44:56 las jóvenes que se ven obligadas a vivir como esclavas dando hijos a las familias que las acoger en Estados Unidos un régimen teocrático puritano además sobre todo una adaptación de la novela de Margaret

Voz 1667 45:09 venga vamos con un tema musical alguna recomendación si además de las que ya hemos escuchado para cerraba esta graves

Voz 1880 45:16 sí sí para cerrar esta grave hay una canción con la que me voy a quedar que es de Franco Battiato que se llama un sentimiento nuevo es un tema del disco mil de mil novecientos ochenta y uno en el que también están bueno las canciones más conocidas de Franco Battiato

Voz 23 45:31 por ejemplo también el Centro de gravedad permanente Ésta es

Voz 1880 45:34 es un sentimiento nuevo

Voz 2 45:42 Sara de esperamos mañana claro hasta mañana adiós

Voz 16 45:54 y pico

Voz 30 50:18 y

Voz 1667 50:32 esta García buenas noches buenas noches hoy más que una sección de Cultura nos trae una sección de servicio público porque sé que hay muchos padres que no saben qué hacer estos días con sus niños en casa y seguro que algunas de las ideas que les vas a dar les van a venir

Voz 1513 50:46 ah bueno en niños y no tan niños niños y adolescentes niños no tan pequeños si hoy vamos a hablar de teatro para para esos espectadores más jóvenes y además la intención es salirnos un poco de de lo convencional de bueno yo sé que hay oyentes que esto cuando usamos el término mainstream no les gusta porque los acusan de elitistas pero yo creo que bajo esa etiqueta de teatro para niños hay muchos productos que lo tienen demasiada demasiada calidad yo te lo digo por experiencia propia porque he visto mucho mucho teatro para niños Si bueno hay cosas que

Voz 1880 51:19 qué bueno que se arrepiente suponga paga la entrada

Voz 1667 51:22 que tampoco se entiende muy bien y lo entienden los propios chavales

Voz 1513 51:25 hoy que bueno que que también hay una especie de de idea de que a los niños les gusta todo y que les puedes dar cualquier cosa no es verdad no no es cierto es verdad que les puedes llevar a un espectáculo de magia después llevara un musical después llevar a ver una peli de de superhéroes pero también hay vida hay fuera también hay teatro para un público infantil juvenil que está muy bien por ejemplo en los Teatros Luchana de Madrid hay un niño en un escenario que recibe una postal en la que aparece escrito un mensaje que dice ven te necesito

Voz 2 51:54 sí

Voz 1513 52:02 bueno pues esta obra se llama postales para un niño y la verdad es que hay muchas cosas que la convierten en un montaje especial montaje distinto la obra fue ganadora del Primer Certamen Nacional de Artes Escénicas organizado en los Teatros Luchana es un montaje de la compañía de teatro más y es una obra que surge a partir de la iniciativa de una Fundación llamada Jesús abandonados una fundación bastante conocida en la región de Murcia que trabaja para la recuperación e inserción laboral y también vital de de personas en riesgo de exclusión social tienen atraer Victoria de de décadas están muy muy reconocido su trabajo y bueno pues la Fundación Un día se pone en contacto con esta

Voz 0808 52:41 España con la compañía Teatro más Illes

Voz 1513 52:43 preguntan les plantean si es posible que el teatro pueda dotar de herramientas a esas personas con las que trabajan a personas en riesgo de de exclusión personas sin hogar personas vulnerables la respuesta de la acompaña pues fue pues pues sí pues sí claro que sí que sí

Voz 1667 53:00 José es un montaje teatral con fondo social