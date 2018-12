Hora 25 (26/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 00:14 en la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 4 00:17 hola

Voz 1667 00:18 Partido Popular y Ciudadanos han cerrado hoy el primer paso para el cambio en Andalucía un acuerdo fruto de una negociación en la que se han implicado las direcciones nacionales de ambos partidos y que estaba cantado desde la misma noche electoral un exultante Juanma Moreno Bonilla ha anunciado que él se queda con la presidencia de la Junta y los de Albert Rivera ser Serván la presidencia del Parlamento andaluz pero el pacto deja varias preguntas a las que nadie ha respondido hasta ahora la primera como justificará Ciudadanos la alfombra roja que han desplegado para que Vox entre en la Mesa del Parlamento andaluz en el órgano de dirección de esa cámara ellos son los que tienen el problema porque el Partido Popular nunca ha ocultado su disposición a dialogar con la extrema derecha el candidato Juan Marín ha intentado maquillar en las últimas horas ese apoyo con la cesión de uno de los asientos Adelante Andalucía pero a nadie se le escapa que ese apoyo de los herederos de de los que Rivera calificó como populistas escuece en la formación probablemente entre sus socios liberales europeos las mundo pregunta aceptará Adelante Andalucía ese acuerdo sino lo hacen se quedarán fuera de la mesa pero entrar en el reparto que han diseñado PP y Ciudadanos debilita el mensaje que la propia Teresa Rodríguez planteó la noche electoral cuando se presentó como la fuerza dispuesta a hacer frente a la llegada de la ultraderecha Andalucía y la tercera pregunta seguirá el Partido Popular desacreditado lo que ellos llaman pactos de perdedores porque así han venido llamando a los acuerdos liderados por el PSOE en la moción de censura o de Podemos por ejemplo en el Ayuntamiento de Madrid para desalojar al PP del poder y ahora recurre a esa misma estrategia con el argumento del cambio necesario en Andalucía en fin tres preguntas para las que seguimos esperando respuestas Pablo Morán

Voz 5 02:03 veintiséis de diciembre nuestros integrantes de la tertulia han interrumpido por unas horas las celebraciones navideñas para acompañarnos Fernando Vallespín buenas noches qué tal buenas noches enhorabuena

Voz 1667 02:13 va a Eduardo Madina buenas noches Eduardo o la Pablo buenas botella en SER Vitoria Gonzalo Velasco buenas noches qué tal Pablo como esta que digo yo que lo mismos hemos hecho en favor no sé cómo van las fiestas Gonzalo bien o en familia como decía que él a mirar

Voz 6 02:25 pasa por victorias me sienta bien así no

Voz 1667 02:28 ya me extraña Eduardo todo bien por ahí por Bilbao ha de conocer por primera vez los estudios de la SER en Bilbao y esto hace que eso son espectaculares nuevos recién inaugurados hace muy poquitos años Fernando tú qué tal va a las fiestas

Voz 7 02:42 bueno muy bien la verdad es que lo que pasa es que eran ignorantes hoy me has sido visitados ha sido un despiste mío pero aprovechó una vez más que a veces he cogido gustillo a eso de cenar como Dios manda

Voz 5 02:55 es Brian es muy obediente y Sevilla avisada de que les citábamos a las diez

Voz 1667 02:59 la canción culpa mía total íbamos a tener ese recorrido por el mapa de las familias afectadas por cierres industriales este año en fin que ya os tenemos aquí a los tres íbamos a entrar en materia en la crónica del día que tiene como principal referencia ese acuerdo para el cambio en Andalucía que han oficializado esta mañana PP y Ciudadanos en Sevilla un acuerdo que casi a la fuerza nos obliga a rebobinar trece días sólo trece días al pasado trece de diciembre cuando Albert Rivera aseguró

Voz 5 03:29 esto que van a escuchar en Bruselas después de que sus socios liberales alertaran sobre el auge de los populismos en España con los resultados de las andaluzas en la mano y por tanto si Sánchez deberá está preocupado

Voz 9 03:39 porque los populismos lo primero que tiene que hacer no gobernar con ellos te gobierna con Podemos que son populistas buenos partido populista claro así Se reconoce no un partido que no está en ese espacio pero en todo caso nosotros

Voz 1667 03:51 populismos no los queremos boxes populista nosotros no los queremos un mensaje que el partido ha ido modulando especialmente en las últimas horas escuchen por ejemplo a Juan Marín esta mañana en Hoy por hoy cuando Aimar Bretos le pedía que definiera Vox si compartía eso de que boxes populista que decía Rivera

Voz 10 04:08 yo en fin nada a nadie ni a nadie yo dejo de poner etiquetas no va conmigo cada uno que se defina como queda yo sé dónde estoy yo y al final él

Voz 1667 04:18 acuerdo por el que el PP y Ciudadanos se reparte en el Parlamento andaluz y la Junta extienden esa alfombra roja para la entrada de Vox en la Mesa del Parlamento que es como decíamos el órgano de control de la Cámara Sevilla Alfredo guardia buenas noches

Voz 11 04:30 buenas noches haber cuéntanos para empezar cómo queda el reto

Voz 1667 04:33 harto de la mesa Alfredo

Voz 11 04:34 la mesa quedaría con el presidente o presidenta de Ciudadanos lo decidirán al final porque pretenden que sea paritaria el PP tendría dos representantes y uno Bosch una secretaria con voz y voto que le cederían los populares Adelante Andalucía ostentaría una vicepresidencia que la formación naranja cedería a la coalición de Podemos e Izquierda Unida un acuerdo en el que no ha querido participar el PSOE que siempre ha abogado por aislar a Bob los socialistas se quedaría con los dos representantes que le darían por su número de diputados Juan Marín ciudadano

Voz 12 05:02 los es si el partido en este caso Adelante Andalucía pues no responden pues podremos llevar adelante un acuerdo donde insisto la presidencia sea de ciudadano la vicepresidencia lógicamente estén distribuidas para el Partido Popular para el PSOE ir para Podemos Adelante Andalucía la secretaría pues lógicamente sería nuevamente el Partido Socialista Partido Popular Vox

Voz 11 05:29 es el acuerdo al que han llegado ambos partidos al que esperan que se sume la formación de extrema derecha y Adelante Andalucía antes del pleno de constitución de la Cámara

Voz 1667 05:36 con a una decisión que esperamos que se tomen los próximos minutos vamos a estar atentos el caso es que mañana se constituye el Parlamento Alfredo tendrán que retratarse todos los grupos en esa votación ya a partir de ahí pues queda el segundo asalto por así decirlo la negociación para la formación de gobierno que en virtud de este pacto liderará Juanma Moreno Bonilla hoy le hemos visto exultante anunciando que será el próximo presidente de la Junta

Voz 11 06:00 sí lo primordial era cerrar la composición de la Mesa del Parlamento ya desde mañana los grupos de trabajo de PP y Ciudadanos empezarán a trabajar en la composición del nuevo ejecutivo el número de consejerías y sus competencias gabinete en el que previsiblemente el líder de la formación naranja será el vicepresidente con un reparto al cincuenta por ciento de unas doce consejerías la intención no obstante es presentar el nuevo equipo de gobierno cuatro cinco días antes de la fecha de investidura fijada para el próximo

Voz 1667 06:27 dieciséis de enero pues Alfredo seguimos pendientes de cualquier decisión Adelante Andalucía gracias buenas noches

Voz 11 06:32 hola buenas noches en la negociación lo decíamos continúa

Voz 1667 06:34 de hecho esta tarde los números dos de Partido Popular y Vox se han reunido también en Sevilla es su primera reunión oficial Teodoro García Egea la trasladado a Vox el contenido de esos acuerdos conciudadanos María Jesús Güemes buenas noches

Voz 1461 06:48 qué tal buenas noches Pablo y todo en el aire porque como

Voz 1667 06:50 Nos comentaba nuestro compañero de Sevilla Vox está planteando algunas reservas para su apoyo a la investidura de Moreno Bonilla

Voz 1461 06:56 esta tarde se ha celebrado la primera reunión oficial los secretarios generales de PP y Vox Teodoro García Egea Javier Ortega Smith se han visto en un hotel de Sevilla ya han estado noventa minutos hablando de las medidas que los populares han cerrado con Ciudadanos de la composición final de la Mesa del Parlamento andaluz ideal calendario para las próximas semanas ahora Génova lo que necesita es el apoyo de la formación de Abascal a la investidura de Juan Manuel Moreno confían en que todo saldrá bien porque Vox siempre ha dicho que garantizara el cambio de todos modos para los populares hoy es un día de celebración casado y su equipo están muy satisfechos con las negociaciones presumen de no haber cedido nada destacan que se ha llegado a un acuerdo histórico con el que tras muchos años van a lograr desalojar a los socialistas del poder han exhibido el pacto de forma triunfal

Voz 1667 07:42 pues gracias buenas noches hasta luego bueno pues abro ya el debate en la tertulia casi con las tres preguntas que planteábamos al comienzo sobretodo con la primera Fernando empiezo contigo podrá ciudadanos justificar ese apoyo de Vox a su acuerdo con el PP cuando el propio Rivera aseguró casi que no los quería ni en pintura no y ahora les abren las puertas de las instituciones bueno yo creo

Voz 7 08:03 lo tiene lo tiene francamente difícil realmente el poder justificarlo está haciendo hay malabarismos no para intentar decir que bueno que realmente de lo que se trata es de expulsar del Gobierno al Partido Socialista y no de pactar con Vox lo bueno yo mucho me temo que realmente establece un precedente que son precisamente tremendamente peligroso yo creo que estaría más justificada la diríamos la presencia de Vox en este perdón de Ciudadanos en este pacto donde implícitamente por a Vox se hubieran intentado algo o el partido socialista no lo vamos a ver ciudadanos es el de los diríamos de los tres partidos de eso que solía llamarse y lo pongo ya en en pasado solía llamarse el bloque constitucionalista en el que más ha insistido en que efectivamente hay que regenerar ese bloque constitucionalista en la noche electoral en la misma noche electoral y oí bueno hoy lo que parece es que bueno que es realmente no en a a esos dictados no aquí si hubieran intentado pactar con el Partido Socialista alguna fórmula parlamentaria de de apoyo para la candidatura

Voz 13 09:15 de de de Juan Manuel Moreno pues quizá

Voz 7 09:19 ya bueno así no saliera porque el Partido Socialista se niega bueno hay tendría alguna justificación pero es que ni siquiera lo han intentado es lo que a mi me parece que es muy grave no entonces

Voz 13 09:29 vamos a ver yo yo diría dos cosas bastante drásticas primero eh

Voz 7 09:35 desde hoy ya no cabe hablar de algo así como un bloque constitucionalista frente a un bloque supuestamente no constitucionalista yo creo que ya se fracturó desde el momento en el cual Pedro Sánchez no quiso convocar elecciones una vez que había que viajar el Gobierno a a Mariano Rajoy a través de la moción de

Voz 6 09:55 la moción de censura

Voz 7 09:57 hubiera hecho en hubiera tenido que por qué gobernar con los partidos independentistas no hay no contar con su apoyo con lo cual ese pacto en cierto modo ahora estaría mucho más legitimado digamos para imputar a tanto al Partido Popular como a ciudadanos de que realmente han sido ellos quienes lo ha parado yo creo que lo han quebrado los tres sea sinceramente los tres partidos de ese supuesto bloque esto por un lado y luego en segundo lugar bueno vamos a ver España tiene un pasado fascista importante no como lo tiene lo tiene Alemania en Italia y bueno ha sido cinco estrellas quién ha querido gobernar con la alega es es una responsabilidad que cinco estrellas en Alemania se ha tratado de evitar de todas las maneras se que realmente se han creado un cordón sanitario de hierro o no de acero para que no entre en digamos en la mesa de ninguno de los parlamentos de Alternativa para Alemania esto es lo que acaba de incumplir ahora mismo en lo que pueden cumplido Andalucía no me parece un muy mal precedente y me parece que coloca Ciudadanos en una situación verdaderamente sean bastante apartada del centro que es donde siempre quería quería jugar y bueno la la pregunta sucesiva que tenemos que hacernos es va a ser esto a excepción porque se trata de bueno Andalucía y ahí se trataba de expulsar al Partido Socialista cuarenta años no entonces seis años el ejercicio del poder etcétera o va a ser esto la pauta a partir de ahora no lo veremos en la próxima primavera seguramente con los pactos que a los que se lleguen las las elecciones autonómicas en las elecciones locales es muy difícil saber realmente cómo se va a mover Ciudadanos a partir de ahora pero realmente el precedente por lo menos para mí es muy muy malo muy gordo

Voz 0515 11:49 sí hemos escuchado hace no muchas fechas al al presidente Macron con quién por cierto ciudadanos y además liberaban aliados en las próximas elecciones europeas del mes de mayo decir en el centenario de la batalla de Verdún en el centenario de la final de la final de la primera guerra mundial que convenía en el modelo de democracia el europeas tener en cuenta que lo que venía por eso que denominamos habitualmente extrema derecha nacional populi hay muchos apelativos privaciones para un tipo de fuerza política que básicamente lo que hace es entrar en contradicción cuestionar la viabilidad de los sistemas liberales nacidos en Europa tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial esto de alguna manera que hemos de lo que hemos visto hoy en Andalucía de alguna manera nos indica que no sólo no se ha cumplido este decide la si quieres del aliado de de Albert Rivera en las próximas elecciones europeas sino que si se ha establecido un cordón sanitario se ha establecido con el Partido Socialista Obrero Español que es el único partido con el único grupo que queda excluido de la mesa cuando es precisamente el partido más votado en las últimas elecciones no no es tanto la Mesa el órgano de gobierno del Parlamento que tiene un papel importantísimo muy relevante en el funcionamiento institucional de cualquier comunidad de cualquier país en este caso también Andalucía sino lo que anticipa este pacto no segunda tercera cuarta quinta fuerza hasta en la mesa la primera queda fuera de la misma

Voz 7 13:14 pero tiene tiene dos

Voz 0515 13:17 pienso que podemos haya querido también formar parte

Voz 7 13:19 en Podemos dentro

Voz 1667 13:21 hay hay un comunicado ya de Adelante Andalucía enseguida nos lo va a contar Alfredo Alfredo Guardia

Voz 0515 13:26 si ya en ese sentido yo creo que aquí como decía Fernando Vallespín queda muy nítido que digamos estos partidos de extrema derecha en penetrado ya en en espacio del centro derecha español con un principio de normalización que contradice en parte los mensajes que que el propio Albert Rivera ha estado dando no durante estos días básicamente porque Vox es un partido que entran en contradicción con los derechos humanos que establece vinculaciones a criterios raciales del acceso a la condición de ciudadanía qué jerarquizar el campo del derecho y el acceso a las libertades públicas los derechos ya obligaciones en función de por ejemplo distintas creencias religiosas que atenta directamente contra la pluralidad interna de la sociedad española que es la base de nuestro propio ejercicio constitucionales sin el que no se entiende nada de nuestro modelo de democracia de lo que se creó en este país hace cuarenta años no que Vox todo eso es un partido al que es el auto lado y carta de naturaleza de normalidad y creo que es una pésima noticia no sólo para la sociedad andaluza sino para el conjunto de España porque no anticipan nada bueno de cara al dos mil diecinueve por cierto cargado de citas electorales

Voz 1667 14:28 Gonzalo

Voz 6 14:30 tenemos que recordar que Ciudadanos no tenemos que hacer una primera reflexión para para ver si esto es tan llamativo o en realidad es coherente con con algo que está en cierto modo en su ADN es verdad que Ciudadanos ha dado muchos bandazos desde la adscripción socialdemócrata de de origen de sus desde el partido pero fundamental mente ha pasado por ser pues ese partido liberal al modo europeo que todavía no existía en España es decir un partido que desligar a medidas liberales en el sentido de apertura los derechos civiles fundamentalmente en la cuestión en la cuestión individual de las medidas más socialdemócratas en el aspecto económico es cierto podía estar a favor del matrimonio homosexual lo de la regeneración democrática sin tener que estar a favor de la redistribución de la riqueza no pasaban pasaban por esto por esta opción es lo que llamamos dentro de la metáfora izquierda derecha centro sea acertado o no esta metáfora pero es que Ciudadanos ha sido siempre y desde el que el conflicto catalán creció sea sabéis tomas algo más y es el vehículo de una especie de fantasía centralizadora en España y lo llamó Fantasía con con con pleno con plena conciencia es una fantasía que que en realidad es es previa a la constitución una fantasía que en realidad forjada culturalmente cuarenta años de franquismo por los cuales bueno hay una idea Ayna y sustitución de las diferencias que son propias de de todo el territorio español la creación de una especie de imaginario cultural en el que por cierto Andalucía tiene un papel prioritario no si se pone a una sevillana en las televisiones de de toda España y no una bailarina vasca o catalana es por algo no es por algo y esto tiene mucho que ver con lo que está pasando de algún que a esta fantasía era centralizadora que Ciudadanos vehículo trata de reanimar trata de revitalizada por eso que ahora hay entren en en acuerdo en concordia con Partido Popular con este partido popular además con Vox en realidad no es algo tan antinatural precisamente son partidos que comparten que es esto es lo primero por encima de cualquier otra cosa por encima de los derechos humanos por encima de la misma Constitución que en su formación autonómica no comparte esta idea de una España tan unitaria a nivel imaginario cultural entonces de algún modo esto me hace sentir cómodos y les hace hacer que Vox no sea algo tan tan malo tan ajeno al sistema político como lo son otros partidos de ultraderecha que son distintos que Vox cuando en realidad casi casi diría que es peor porque de algún modo nuestro lugares sin que esto sirva como justificación sino como explicación los partidos de ultraderecha han venido ocupar el espacio que habían dejado yermo los partidos de izquierdas los sindicatos en las zonas industrializadas víctimas de la globalización pero aquí Vox no es ni eso aquí Vox es un es un discurso plenamente nacional católico y fascista es un discurso negativo en contra de los inmigrantes hace tres días llamaba negrero al último barco de operarios que traía trescientos inmigrantes en contra las mujeres un discurso plenamente negativo sin embargo les dan carta blanca solamente por compartir ese ideario de de algún modo de una España una en que es algo difuso pero que es algo que va en contra misma de la Constitución y de distribución autonómica no entonces es realmente realmente grave este pacto

Voz 1667 17:49 mira dejando un minuto porque nuestra corresponsal en Bruselas Griselda Pastor lleva toda la tarde y brújula creando entre los socios de Ciudadanos en Europa Griselda buenas noches

Voz 0738 18:00 hola muy buenas noches siete han dicho hay una primera

Voz 1667 18:02 de acción a ese pacto que lo decíamos abre la puerta no a Vox en las instituciones os silencio

Voz 0738 18:10 bueno de momento hay silencio lo que novia para que consta hacemos mucha preocupación sabiendo que las primeras reacciones fuera de micro son para asegurar desde Bruselas que este es un tema

Voz 1667 18:23 interna de Ciudadanos lo que a priori

Voz 0738 18:25 concede cierto margen al grupo de river aunque es muy pronto aún para saber si el Partido Liberal Europeo puede convivir con el pacto con Vox nos dicen Fuentes cercanas a la dirección del grupo que dejara Vox fuera de cualquier gobierno de coalición ir a la línea roja que Rivera no podía pasar aunque en plena precampaña europea dependerá mucho del impacto mediático importante saber que el grupo parlamentario liberal se reúne en Bruselas el día siete es una reunión que estaba ya prevista una reunión para iniciar este curso político después de vacaciones y entrar en precampaña injustamente será esta una cita importante para saber si Ciudadanos pasar el examen de su familia rota

Voz 1667 19:09 claro porque lo comentábamos al comienzo Griselda hace sólo trece días Albert Rivera ya recibió el mensaje directo de sus socios de nada de populismos nada de forzar con estos partidos

Voz 0738 19:21 bueno el primer mensaje grave le llegó del del jefe del grupo europeo de Verhofstadt que es belga como sabéis que advirtió que mucho cuidado sí lo hizo pues inmediatamente la misma noche electoral y después vino esa cita en Bruselas que fue para Rivera un momento difícil en el que tuvo que explicar siempre a puerta cerrada un poco Yi Jen yen bien bilateral practicamente qué es lo que iba a pasar aunque allí salió o o al menos allí dentro asegurando que no quisiera un grupo populista el parece dio garantías de que me iban a estar en ningún gobierno ese pacto actual guardar las formas no no sabemos insistimos si políticamente va a pasar el examen aquí hoy insisten mucho desde Bruselas en garantizar más que este es un tema en el que el Partido Liberal Europeo no desea entrar que son decisiones nacional les por las que hay que exigir responsabilidades o explicaciones a cada partido en su casa vamos a ver qué pasa que falten muchos días y es evidente para los liberales que este acuerdo es

Voz 1667 20:28 complicado y difícil porque está

Voz 0738 20:30 hemos en precampaña europea ya gracias

Voz 1667 20:33 buenas noches buenas noches y como decía estábamos pendientes de la decisión de Adelante Andalucía eso decisiones importante para que se cumpla ese pacto de PP y Ciudadanos han reunido por separado las direcciones las ejecutivas de Podemos e Izquierda Unida y acaban de publicar un comunicado Alfredo guardia de nuevo

Voz 1 20:53 las noches buenas noches que dice ese comunicado Alfredo

Voz 14 20:57 el comunicado la confluencia que integran Podemos e Izquierda Unida ha dicho que votará mañana sus propias candidaturas y que estará frente a las derechas y Vox exige a ciudadanos que no pretenda limpiarse su vergüenza de parto literal con la extrema derecha consta de Arenal de Adelante Andalucía en esa nota añaden que defenderán su derecho a formar parte de la Mesa del Parlamento tal y como recoge el reglamento de la institución pero no van a participar de ningún pacto con otras fuerzas políticas recordamos que el acuerdo de PP y Ciudadanos ha anunciado hoy contemplaba una vicepresidencia para Adelante Andalucía en la Mesa de la Cámara

Voz 1 21:31 no gracias Alfredo buenas noches buenas noches no

Voz 1667 21:34 cuando momento que me tengo que ir a publicidad pero enseguida

Voz 6 21:36 comentamos sobre todas estas dos últimas horas las primeras

Voz 1667 21:39 de acciones de de los socios de Ciudadanos en Europa ese rechazo no parece de de Adelante Andalucía al reparto acordado por PP y Ciudadanos dejadme que recuerde a nuestros oyentes que estas navidades en la Ser tenemos el compromiso de compartir con ustedes

Voz 6 21:54 es cada día una ilusión será vítores

Voz 1880 21:57 vale vamos a reconocerlo todos nos ponemos un poco tensos cuando llegan estos días tampoco es cuestión de negarlo pero hay nervios de los buenos de los malos ya han pasado la cena de Nochebuena ya en la comida de Navidad y aquí estamos cuando uno se lo propone lo consigue por qué nos cuesta reconocer que a pesar de todo queremos tanto a los que tenemos cerquita has visto cómo no era tan difícil echar de menos sin ponerse a llorar te puedes morir de risa cantando un villancico emocionar de escuchando las campanadas más que ninguno

Voz 15 22:27 otro año si tú quieres la ilusión de la Navidad existe y quieres este año está saliendo redondo Un conclusión ilusión un mensaje en colaboración con el corte inglés

Voz 4 22:42 conecte con primer es a través del whatsapp mantenemos una nota de voz

Voz 15 22:48 seis ocho tres trescientos veintitrés setecientos cuatro cuéntanos lo que quieras

Voz 1804 23:02 porque los carburantes BP Ultimate con tecnología ayudan a limpiar tu motor eliminando la sociedad y ciertos carburantes pueden dejar quedan hasta cincuenta y seis kilómetros más por depósito afirmación válida para PT Ultimate diesel con tecnología el beneficio se logra con el tiempo y puede variar debido a distintos factores más información en BP te lleva más lejos punto com buenas noches en el sorteo del cupón diario celebrado hoy el número premiado

Voz 8 23:25 ha sido treinta y cuatro mil cuatrocientos setenta y nueve

Voz 1804 23:29 asimismo el número de serie correspondiente a la paga premiado con tres mil euros al mes durante veinticinco años ha sido cincuenta y tres mañana como cada día habrá un vendedor muy cerca de Ci repartiendo ilusión recuerda que este uno de enero se celebra el Sorteo de Navidad de la ONCE aún estás a tiempo de jugar por diez euros premios de cuatrocientos mil euros buenas noches ya sabes con los sorteos de la ONCE la ilusión se cumple

Voz 16 23:56 llegan las chicas a las seis ya sabéis el programa de feminismo de cuando no hay fútbol de la Cadena Ser con Lorena Castell Irán Two Varela Carolina Iglesias y Joaquín Reyes cuando mujeres hablan el hombre pero que haya que quedado calla en pantalla no para la idea que hemos dicho nosotros ya hacerla suya

Voz 17 24:17 pero claro que sobreentendido lo que tengo que hacerme en explican una guía

Voz 18 24:22 las chicas con Celia Montalbán María Guerra sábado a las ocho de la tarde en la SER Almería autor

Voz 16 24:29 es que solamente existe cuando no hay fútbol es uno más corta

Voz 19 24:38 aprovecha el súper juegan en los centros de aparta unidades Se outlet de El Corte Inglés en contra es un treinta por ciento de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda ahora es el momento de hacer tus mejores compras súper jueves en los centros de oportunidades y hable del Corte Inglés de espera

Voz 20 24:57 sí

Voz 21 25:05 únete a la Comunidad veinticinco opinan a través del whatsapp del programa en el seis tres ocho setenta y siete cuarenta y siete cuarenta y tres

Voz 8 25:17 Larguero palo superior horizontal de la portería del fútbol y otros deportes

Voz 1 25:22 sabemos que el larguero es mucho más

Voz 22 25:26 Antonio Romero Jesús Gallego Julio

Voz 8 25:28 Pulido Mario Torrejón Pablo Pinto

Voz 22 25:31 Jordi Martí Marcos López Miguel Martín en pie

Voz 23 25:34 esta Larguero de lunes a viernes a partir de

Voz 8 25:36 las once y media una hora menos en Canarias

Voz 23 25:39 el Larguero buenas noches bienvenidos a este Larguero con Manu Carreño

Voz 3 25:44 síguenos también en nuestra aplicación móvil en el Larguero punto a capella sí

Voz 16 25:51 llegan las chicas a la se ya sabéis el programa de feminismo de cuando no hay fútbol de la Cadena SER Lorena Castell Irán Two Varela Carolina Iglesias Joaquín Reyes cuando mujeres hablan el hombre calla calla calla por eso se va a pantalla no idea que hemos dicho nosotros de hacerla suya

Voz 17 26:11 pero claro yo diría que es el sobreentendido que tengo que hacerme en explica una guía

Voz 18 26:17 las chicas con Celia Montalbán María Guerra sábado a las ocho de la tarde en la SER Almería o

Voz 16 26:23 a que solamente existe cuando no hay fútbol chuleta es un hombre un año más la noche del treinta y uno de diciembre

Voz 24 26:37 el especial Nochevieja de la Cadena SER por el que desfilarán los cómico más relevó

Voz 16 26:41 antes de esta bendita casa habrá muchas risas mucha música mucha mucha participación de los oyentes presentado magistralmente

Voz 24 26:51 Louis culés treinta y uno de diciembre en directo desde la once de la noche nos comeremos las uvas contigo no

Voz 8 26:58 a mí

Voz 25 27:07 sí sí

Voz 19 27:09 aprovecha el súper juega en los centros de oportunidad deseable de El Corte Inglés encontrarás un treinta por ciento de descuento adicional en una gran selección de marcas de moda ahora es el momento de hacer todos mejores compras súper jueves en los centros de oportunidades y hable del Corte Inglés de espera

Voz 2 27:29 Catherine

Voz 3 27:33 hora veinticinco

Voz 1667 27:36 Pablo Morán veintisiete nueve y veintisiete en Canarias seguimos en tiempo de tertulia en Hora veinticinco con Fernando Vallespín Eduardo Madina y Gonzalo Velasco y esos dos últimos mensajes que escuchábamos antes de la publicidad mensajes relacionados con el acuerdo entre PP y Ciudadanos en Andalucía que ofrece a Vox un puesto en el órgano de dirección del de la cámara nos contaba Griselda Pastor que hay preocupación entre los liberales europeos pero que en fin este acuerdo de de Port de la mañana no traspasa la línea roja que para ello sería la entrada de la ultraderecha en el Gobierno andaluz al menos de momento por el otro el rechazo de Adelante Andalucía a ese acuerdo tengo aquí el comunicado Adelante Andalucía confirma que no va a participar en ningún pacto con la ultraderecha que ellos se van van a mantener su coherencia está por encima de cualquier otra consideración dicen y califican de vergüenza S

Voz 6 28:26 acto con la extrema derecha a

Voz 1667 28:28 dicen de Adelante Andalucía Gonzalo parece claro que no van a participar

Voz 6 28:33 bien yo creo que no no podía ser de otro modo es verdad que que que era difícil de predecir pero yo yo confieso que es por lo que por lo que hubiese apostado Adelante Andalucía no tiene por más que que que intentar construir una nueva legitimidad intentar conquistar a ese cuarenta y dos por ciento de andaluces que se quedaron que se quedaron en casa de algún modo entrar en unas instituciones con la concesión de Ciudadanos siempre apoyando de algún modo implícito el pacto con con de las tres derechas hubiese sido inadmisible hubiese sido diluir su propuesta su concepción de lo que debe ser una una línea roja democrática y por lo tanto en este sentido me parece que esa posición firme es la única que les quedaba no hará veremos cuál cuál es la actitud que toman como posición y cuál es la actitud que toma el PSOE que es la otra carta por ver porque desde luego hasta ahora Susana Díaz a mi juicio diciendo que bueno se tiene que quedar con para liderar la la posesión a la extrema derecha sin haber intentado siquiera ningún movimiento en en ninguna conversación con Adelante Andalucía siempre con esta actitud soberbia que le viene caracterizando me parece que que es bastante deficiente no entonces bueno yo yo no no espera otra cosa que Adelante Andalucía y me parece que es una decisión es una decisión correcta

Voz 1667 29:48 Eduardo si no creía que habían entrado

Voz 0515 29:51 me agrada leer que no que simplemente vayan a votar a sus con sus votos permitir su presencia digamos en el órgano de gobierno del Parlamento de Andalucía no entrando a validar esto pero es verdad lo decía a Gonzalo que hay un cierto cuestionamiento del modelo democrático en una fuerza como Vox la otra de una carta de naturaleza decisiva a sus votos a la hora en la conformación de mayorías de un tipo de otra es precisamente romper ese llamamiento al al cordón sanitario que se ha hecho tantas veces en Europa que han hecho a sus socios los de Ciudadanos me refiero con voces muy autorizadas que antes los señalada Griselda Pastor el propio presidente Macron etcétera etcétera no por tanto una vez roto para la conformación de un acuerdo porque no mañana para la aprobación de un presupuesto porqué no pasado para la prueba haciendo una ley porque no pasado mañana Paral para dar pasos atrás en materia de derechos y de libertades es decir una vez que se les da carta de naturaleza es muy difícil justificar que no se les daba un segundo tercer paso porque el día a día en el Parlamento no nos engañemos va a quedar formado por una izquierda en la oposición un tripartito de derechas formando las mayorías legislativas y las aprobaciones presupuestarias en la en en la travesía que tenga por delante esta legislatura en el Parlamento de Andalucía es decir que los andaluces y las andaluzas ocho millones de personas van a ver como Vox es un partido determinante en las leyes que van a regir su vida dentro del marco competencial que tiene Andalucía otro atribuido a través de su Estatuto en la financiación de sus presupuestos en la decisión de asuntos nada más y nada menos como por ejemplo la Educación la Sanidad de las políticas sociales las leyes de dependencia la las políticas culturales todo lo que tiene el estatuto de autonomía dentro de su ámbito competencial otorgado al Gobierno de la Junta Andalucía bueno pues va a decidir todo eso básicamente porque el PP porque Ciudadanos lo han querido así es verdad que el PP se esperaban olvidemos que Vox es de alguna manera una excepción en origen del propio Partido Popular Santiago Abascal su líder viene del PP del PP vasco concretamente y hace esta travesía hasta formar vox no hay hay elementos vamos es decir que rima entre Vox y el PP pero de Ciudadanos ha sorprendido un poco más porque es verdad que a lo mejor el PSOE tenía que haber hecho más movimientos pero a lo mejor ciudad los también básicamente porque tanto los líderes de ciudadanos como el PP se han hinchado a hablar de respeto a la lista más votada curioso que estaba sea al soy nadie ha hablado con ella por tanto digamos que en este caso yo creo que el partido de Albert Rivera se echa una piedra muy pesada en su mochila esto va a ser un elemento que va a entrar sin duda en campaña de las elecciones europeas en las próximas elecciones municipales y autonómicas porque la pregunta primera que nos hacemos es van a hacer ustedes esto mismo en Madrid si les dan los números lo van a hacer en Castilla La Mancha en Aragón en Extremadura lo van a hacer en Castilla León lo van a hacer en Cantabria Álvarez en La Rioja lo van a hacer en Asturias es decir en en la gran mayoría las comunidades autónomas que van a elecciones para hacer esto lo van a generalizar o es sólo porque tenían muchas ganas Alonso que siempre ganaba ya seguido por cierto ganando las elecciones en Andalucía cuál cuál es el elemento aislante de Andalucía como laboratorio de pruebas au como o como elemento que queda anecdótica mente en el currículum de Ciudadanos y el PP no lo quieren generalizar dan los números lo van a intentar generalizar y lo veremos dentro de no muchos meses desgraciadamente la sensación que queda de este pacto de lo que va a salir de este Parlamento no es en mi opinión no nada positivo para nuestro país no por nada porque las izquierdas las derechas no no tiene nada que ver con eso con la entrada como elemento decisivo de un partido antidemocrático de extrema derecha nacional populista que es el principal fantasma que recorre toda Europa y que por fin con algunos años de retraso se ha mostrado con toda su cara con una marca propia en nuestro país no era el último reducto europeo libre de este tipo de fuerzas bueno ha dejado de serlo por lo que vemos en el paro en toda Andalucía van a tener en el Gobierno de Andalucía muchas cosas que decir

Voz 1667 33:41 bueno y lo que cuente lo que cuentas escuchaba esta mañana María Jesús Güemes nuestra compañera explicar que la reunión que ha mantenido hoy los dos los números dos de PP IU de Vox y Teodoro García Egea hay Ortega Smith obviamente sobre Andalucía pero también con la vista puesta Fernando las próximas citas electorales que tenemos por delante

Voz 7 34:03 vamos a ver aquí estamos hablando mucho de de Ciudadanos y corazón no porque realmente a mí personalmente me me ha sorprendido que Ciudadanos se ha adoptado esta actitud por lo menos que no hubiera intentado hacer un tipo de negociación es mucho más costosas más dilatadas en el tiempo tratando de hablar con el Partido Socialista ver cómo se puede buscar un acuerdo digamos tripartito incorporando a al Partido Popular pero excluyendo a boxes a unos ha hecho lo lo señalado antes y eso me parece que es que es muy árabe pero vamos a ver aquí se mezclan dos cosas

Voz 13 34:39 en la primera es que el digamos que

Voz 7 34:44 la actitud del Partido Popular con respecto a vos a Vox es realmente suicida eh y me parece que hay más razones para calificar de ridícula la defensa que hace el Partido Popular de Vox que no la que eventualmente pueda cero punto podría hacerlo la justificación más que defensa el digamos Ciudadanos por una razón muy sencilla ahí es que el Partido Popular en durante la campaña electoral andaluza se ha hartado de decir que el voto útil de derechas son ellos desde el momento en que a la gente le queda claro que va a gobernar la derecha con independencia de que se vote a la extrema derecha o al Partido Popular a partir de ese momento bueno el Partido Popular puede acabar con la mitad de apoyo electoral del que tiene ahora porque la gente vamos a ver acaban votando el final es decir hasta ahora en yo creo que una de las una de las causas de que saliera bien la transición es que el franquismo sociológico se encauzado a través de liderazgo del Partido Popular que lo había apaciguado lo había reconvertido en un sistema democrático con bueno con sus fallas evidentemente pero pero esto es lo que saltó por los aires ahora ahora es cuando realmente el partido digamos los estoy franquismo sociológico el tradicional Pepe Mel renovado pero hay mucho joven que vota que vota Vox esos nuevos es un partido que tiene la capacidad también de de de extraer votos de de diferentes caladeros generacionales bueno pues es el momento en que el Partido Popular le da la posibilidad de que puede entrar en su propio territorio

Voz 6 36:19 de hecho en su discurso

Voz 7 36:21 el Partido Popular está replicando donde la medida el discurso de Vox también pues la gente que hace pues lo auténtico no es decir si el Partido Popular se mantienen aunque hay que establecer un sistema de Estado de las Autonomías porque tiene que tiene que distribuir muchos

Voz 6 36:38 jueves entre digamos

Voz 7 36:39 en grupo amplísimo de personas que forman parte del mismo

Voz 13 36:44 pues bueno post dice dice que no que

Voz 7 36:47 sí realmente es con el Estado las autonomías y la gente bueno hay un veinticinco treinta por ciento según las encuestas que están a favor de una recentralización del Estado entonces claro

Voz 13 36:58 pero hay una inmensa mayoría

Voz 7 37:00 eh que está cercana al cuarenta por ciento que está a favor de mantener el Estado de las Autonomías aquí quiere jugar el Partido Popular quiere jugar a la minoría o quiere jugar la mayoría entonces ahí es donde me parece que bueno me parece que he sacado antes esas realmente aquí todos estamos pensando que todos está ajustando al eje izquierda derecha pero esto no no es no es verdad realmente el eje que está funcionando aquí es el nacionalismo español o no nacionalismo español es decir el el la línea que hemos seguido a lo largo de la transición que es pensar en autogobierno en una España plural pesar una España diríamos más acogedora de las diferencias sólo ha vuelto a otra vez a un esquema neo franquista no centralizado en entorno a Madrid etcétera y eso es lo que me preocupa no es lo que me preocupa porque realmente lo que significa es ir marcha atrás en lo que es el consenso constitucional hay que tener en cuenta que en esto una vamos a ver un perdona segundo Gonzalo es ahora tenemos pues vamos a ver en las decisiones políticas fundamentales de la Constitución española está el Estado de las Autonomías descentralización del poder otro es por ejemplo la monarquía podemos pone en cuestión la monarquía seguir que está en contra de una de estas decisiones fundamentales no un aspecto concreto de la Constitución sino de esos principios que vertebran toda la constitución no yo creo que hay que establecer esa esa distinción pero es que Vox implícitamente el Partido Popular se han puesto en contra de ese otro principio fundamental y ese era la preocupación que me llevaba mi al comienzo al decir que hemos roto ya ese grupo así llamado de los constitucionalistas eso ya no existe es decir un partido constitucionalista pacta con un partido que explícitamente dice que quiere romper con una de esas decisiones fundamentales de la Constitución de ocho que es la monarquía y otro partido pacta con quienes quiere romper con ese otro principio fundamental de la Constitución del setenta y ocho que es precisamente la ordenación territorial del Estado a partir de comunidades autónomas si de digamos en trato específico también aquellas que tienen raíces históricas como pues el caso de Cataluña o el País Vasco Galicia entonces a mi me parece que esto es lo grave del momento en el que hemos entrado que hemos dado un cambio cualitativo a lo que venía siendo de la política española está ahora qué podía ser un un Tetra Partito podía ser dedicó es decir al al entrar este quinto partido realmente yo creo que lo que hemos hecho ha sido disolver ese consenso que hasta ahora venía sosteniendo la Constitución y lo digo con mucho pesar a mí me temo que ya no hay un consenso suficiente ni siquiera eh no digo ya para atrás para reformar la Constitución sino ni siquiera para sostener lo que queda de constitución en estos momentos sólo muy dramático pero me parece que esta es la situación exacta que que mana a partir de lo que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía

Voz 6 39:59 completamente de acuerdo quería reincidir un poco en esta en esta línea de argumentación que era la que yo también sostenía por qué porque bueno a mí no me sorprende tanto ciudadanos haya aceptado esto en la medida en que siempre entendí no soy el único que la principal motivación de Ciudadanos no era esta ideología liberal sino era precisamente este centralismo que implicaba un vehicular sin ningún tipo de de dudas ese franquismo sociológico se franquismo cultural del que del que habla del que habla Fernando no creo que sea un fracaso de estos cuarenta años de democracia constitucional ha sido que la forma de

Voz 7 40:35 L del Estado no se haya convertido

Voz 6 40:38 en una en una mentalidad de facto en muchos ciudadanos españoles es decir no se ha llegado generar una cultura de la descentralización una cultura de lo que significan las autonomías hay muchas personas que han seguido manteniendo insisto en esa idea una especie de fantasía de un de un Estado único homogeneizar y esto es un gran fracaso una fracaso que del que se alimentan ahora estos estos tres estos tres partidos no

Voz 7 41:02 sí pero el independentismo ojo eh que claro que te rompe con el esquema

Voz 6 41:06 así Clavero ahí aquí es donde está la clave un poco de de los dos ejes que tú que tú hablabas no cuando ahora el Partido Socialista no ya hace adelante vamos a decirlo así que parece que esta es la la única estrategia que les queda porque era jugar a ser más centralistas que Ciudadanos el PP sería verdaderamente un suicidio y desde luego lo lo que harán no será apoyar al independentismo como tal sino tratar de forzar esta especie de cultura de la colaboración interterritorial del diálogo entre territorios con cierto grado de autonomía entre ellos recordad que hace unos meses estábamos en una comisión que parecía que podía aunque sabíamos que era un trampantojo político pero que está a punto de plantearse la posibilidad una reforma constitucional que estábamos hablando de federalismo esto hace sólo unos meses ya estamos en estas ahora estamos en en cuestionar la existencia de las televisiones autonómicas que sabemos lo que son sabemos que están sujetas a las manipulaciones del poder autonómico sabemos que muchas casos tienen pérdidas que no tienen oyentes que son aparatos ideológicos pero que precisamente tienen un rol de funcionar bien de arraigar esa cultura de la región esa cultura de la autonomía esa cultura de lo cercano y segundo segunda costó

Voz 13 42:12 en paro que se que tenemos poco tiempo como siempre eh

Voz 6 42:19 solamente a señalar que este pacto no tiene memoria económica seis un requisito de los cuestiones de regeneración democrática debería ser este este pacto los primeros análisis que esa están arrojando es que es prácticamente igual al de la Comunidad de Madrid eso qué quiere decir que en papel mojado y que está sujeto a los equilibrios parlamentarios y los equilibrios parlamentarios Vox tiene un papel crucial entonces de algún modo no sabíamos con ciertas buenas palabras aunque bueno no hay que desestimar las del pacto porque no hay nada convincente para creer que esto vaya a ser una verdadera línea de actuación

Voz 1667 42:52 la efectivamente esto que nos comentaba Eduardo o no que que todo va a depender de Vox no cualquier votación cualquier acción

Voz 0515 42:58 claro claro porque yo yo comparto esto que dice Gonzalo y que de alguna manera señala a Fernando no es verdad que hay tres cuatro elementos troncales de nuestro modelo de democracia unos la economía de mercado regulado otro es un sistema con una jefatura el estado en forma de monarquía parlamentaria no partidista otros nuestro modelo autonómico de descentralización del poder de acercamiento el proceso toma decisiones de los diecisiete territorios autonómicos para en parte legitimar en un estado incierto en el nacimiento de la Constitución en a finales de los setenta principios de los ochenta hasta su plena extensión

Voz 1 43:33 pero hay algo más abajo

Voz 0515 43:35 qué es lo que tratado insistirá antes y es que la Constitución española aunque es verdad que se fija sobre esos tres grandes pilares permite ser republicano no no te prohíbe serlo sentirlo pensarlo y defenderlo en una opción política partidista de cualquier tipo dos TP te permite ser federalista con federalistas realizador de competencias más bien todo lo contrario esta da igual el modelo autonómico aunque es troncal te permite una defensa política en el campo del debate de la deliberación política española de opciones políticas que crean que es mejor un funcionamiento más centralizado o más descentralizado del Estado el permite matices sobre todo aquello que sitúa como troncal excepto en una cosa que toda esa pluralidad es intocable y a ella es a la que dispara Vos contra ella es contra la que nace Vox estableciendo una jerarquía en función de tipos distintos de vida en el acceso al campo del derecho es decir excluyendo o pretendiendo excluir a millones de españolas y millones de españoles del campo en condiciones de igualdad de derechos y de obligaciones es decir sacando los del espacio público estos lo que hoy tienen como aliado algunas fuerzas políticas no me preocupa tanto el apoyo en un partido que pueda ser más autonomista más federalista más centralista no me da ningún miedo el discurso de recentralización de competencias que hace casado básicamente asustado por las tendencias electorales de Vox porque no se lo creen y su propio país tío y seguramente ni él mismo sabe muy bien qué significa ese debate lo permite nuestro sistema constitucional lo que no permite nuestra democracia es que se toque la de la pluralidad interna de la sociedad española y esto es lo que el señor Abascal todavía no entiende del todo que esos intocable mi preocupación está más bien situada ahí por ese es el elemento nuclear originario el primer paso de nuestro sistema constitucional nuestra democracia es tanto como decir que sin ello no hay nada de todo lo demás por tanto que piensen bien si iban a generalizar este pacto porque uno tiene la sensación de que lo van a hacer si les dan los números lo van a intentar llevar al volver al mayor número que puedan de comunidades autónomas que nadie dude que si les dan los números lo van a intentar a nivel nacional por tanto esto ha venido para quedarse en mi opinión

Voz 1667 45:46 dejando un minuto porque efectivamente este acuerdo estaba cantado casi desde la misma noche electoral y por eso algunas de las valoraciones que que van a escuchar a continuación se han producido incluso antes de anunciarlo oficialmente es el caso del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero que daba por hecho esta mañana el acuerdo a tres entre PP Ciudadanos Bosch para gobernar Andalucía hilo bautizado así

Voz 5 46:09 no me parece bueno para el país en general pienso igual en España que en cualquier otra gran democracia el que la derecha o el centro derecha llegue a acuerdos con partidos de esta naturaleza creo que si se confirma ese acuerdo del que yo denominado Tea Party y que no tengan ninguna duda que Susana Díaz y el PSOE van a tener un amplio campo

Voz 1667 46:36 para hacer oposición el free party decía Zapatero por cierto ya la acaban de escuchar apostaba por la continuidad de Susana Díaz al frente del PSOE aunque sea en la oposición porque fueron los socialistas los que ganaron las elecciones interesante también la opinión de la ministra María Jesús Montero que fue consejera en el Gobierno andaluz de Susana Díaz ha despejado la pregunta de la prensa como ha podido

Voz 27 46:56 no me corresponde a mí verdad él el tomar decisión a a propósito de cuál tiene que ser la representación de Vox es evidente que es un partido que ha salido elegido democráticamente en en la urna y que por tanto le ampararán los derechos que le amparen pero tienen que comprender que para el Partido Socialista para el Gobierno de España el que Vox forme parte de las instituciones que alguna fuerza política salí en para arrebatarle el poder a la fuerza mayoritaria pues no hay plato de gusto

Voz 1667 47:23 la ministra también ha terciado en la última polémica generada en el seno del partido socialista por las declaraciones de Susana Díaz aquí en la SER sobre la estrategia del Gobierno en Catalunya y la respuesta que según ella hay que dar al independentismo porque lo recordarán dejaba abierta la puerta al ciento cincuenta y cinco

Voz 1921 47:40 el diálogo siempre es posible cuando se respetan las leyes y en Cataluña llevan demasiado tiempo determinado dirigente saltándose la norma llevan demasiado tiempo entendiendo que yo pueden estar echando un pulso permanente a la cocina

Voz 7 47:54 ni al Estado de Derecho cree que sería por tanto

Voz 1804 47:56 aplicable el ciento cincuenta y cinco en este momento en Cataluña siguen

Voz 1921 47:58 hombre que se salte uno el Estado de derecho está la Constitución para poner

Voz 1667 48:02 esto decía Susana Díaz taller aquí en la Ser las declaraciones han sentado muy mal en Ferraz hasta el punto que desde el PSOE se llegado invitar a Susana Díaz a repasar se el mensaje del Rey de Nochebuena a favor de la convivencia y el diálogo María Jesús Montero interpretaba así las palabras de Díaz

Voz 28 48:17 quiero pensar que este ha sido el sentir y por tanto estamos actuando correctamente cuando ávido declaración unilateral de independencia sea aplica ciento cincuenta y cinco con apoyo del Partido Socialista y ahora lo que asistimos a una serie de soflama que no conducen más que bueno a crear crispación ya crear tensión y el Gobierno está intentando defender un poco la situación para que el diálogo sea el que se abra camino

Voz 1667 48:41 y en esa clave la de las soflamas la ministra de Hacienda ha reiterado que el Gobierno mantiene su calendario para la aprobación de los presupuestos a pesar del no que han recibido de Quim Torra para que bueno que reclama al Gobierno que acepte su lista de propuestas para resolver el laberinto catalán informa José María Paz

Voz 1108 48:58 año el Gobierno mantiene su agenda respecto a los presupuestos a pesar de las nuevas amenazas del president

Voz 0515 49:03 la Generalitat es decir se aprobarán