Hora 25 (26/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 ha compartido pero de algún modo ahora más con esta fórmula de coalición electoral rompe con la lógica de los partidos ella misma en la medida en que tiene una trayectoria más vinculada Pío gráficamente al PSOE y ahora que ha decidido bueno en ya desde hace tiempo personalmente al menos es separarse del origen del apoyo original que tuvo de Podemos ella de algún modo arrastra muchos votos y muchas confianzas de simpatías de los votantes socialistas de Madrid por lo tanto genera un gran problema a la hora de encontrar una figura cuya legitimidad cuyo eventual carisma de algún modo pueda competir con el de Manuela Carmena un Rubalcaba sería de algún modo la única apuesta con todas las circunstancias personales profesionales que lo imposibilita no pero de algún modo la figura de ese calibre es la única aposta calidad de competir con Carmena para votante socialista porque el votante socialista se puede sentir más bien como con algunas reservas votando a Manuela Carmena no siendo esto así siendo difícil encontrar a alguien con con con esa entidad personal el Partido Socialista lo que tiene que hacer es pensar cuál es su rol no en abrió una opción con un independiente de gran prestigio como como fue Ángel Gabilondo pero en la medida en que de nuevo esto también es bien complejo se trata sencillamente de pensar cómo conseguir la suma ganadora tanto en comunidad como como El Ayuntamiento no porque este es el el pide la cuestión y además la batalla de Madrid perdón porque

Voz 1 01:29 de algún modo va a ser la clave para para otros muchos escenarios no porque de algún modo hay casi un empate técnico entre la suma de las dos fuerzas de la derecha de la izquierda porque de algún modo en la Comunidad de Madrid la suma de los dos líderes es la más virtuosa posible es decir Gabilondo retiene los votos del PSOE del mismo modo que Rejón y atrae a muchos y elimina posibles fugas de Podemos de algún modo a ese bloque fuertes y consigue un éxito ser clave de tal manera que Se trataría de emular de buscar cómo conseguir lo mismo la Comunidad de Madrid quizás hace

Voz 1 02:04 puede ir entonces bueno en las dos cosas hay que tener en cuenta primero la dificultad del PSOE por regenerarse a nivel de partido dar nivel de federación en la autonomía en Madrid y en segundo lugar cómo combinar con una figura que de algún modo les sustituyen sustituye casi casi absolutamente no

Voz 2 02:24 no sé tanto el Partido Socialista como el Partido Popular vienen de dos procesos de liquidación interna no podía más regeneración o liquidación por seguir con el lenguaje este belicoso no hombre que propone Gonzalo Pérez

Voz 2 02:41 o de guerra civil yo incluso le doy otro digamos otra vuelta de tuerca no a la expresión no entonces claro bueno pues si tú tienes razón en la media en que bueno digamos a la gente de Rubalcaba pues la proseguir con el lenguaje y lo digo todos mis simpatías la exterminó y entonces se recurre a él en un momento iríamos en el que bueno parece que no hay otra otra posibilidad a la mano me parece por tanto que que Alfred de hecho muy bien en no aceptar esa propuesta pero yo creo que esto va más allá diríamos de la coyuntura de Madrid que es algo que tienen en común el Partido Socialista con el Partido Popular no y es que el producto de esta regeneración ha entrado gente muy joven comenzará a dar sus frutos si da sus frutos que yo espero que estoy en ambos partidos sea eso es frutos dentro de cinco ocho o diez años no ahora todavía estamos en un momento diríamos de de una fase intermedia no en la que bueno pues hay que recomponerse hay que hay que volver otra vez a a digamos renacer de las cenizas de las diferentes guerras internas en particular en la Comunidad de Madrid en el PSOE que sus ya se acaba de decir entonces yo lo que Gonzalo tiene razón en Madrid la única posibilidad que se le abre una vez que Marlaska ha dicho que no eh en como posible candidato la única pues se celebra el Partido Socialista clarisimamente es buscar un independiente pero no independiente tampoco se improvisa independiente si esto el prestigio volvemos a uno de mis temas favoritos si es de prestigio que incentivos de ofrece la política para dar ese salto cuando además no tienen ninguna la más mínima garantía de poder salir ahora eso sí previamente a habrán hecho un escrutinio a fondo no hasta la ropa interior para ver si es digno o no lo es o sea que por tanto que este es un tema atención que lo importante es un tema que tiene mucho que ver con los efectivos de la política y que cuando nos enfrentamos a unas elecciones como estas la pregunta que tenemos que hacernos es que carece de incentivos una persona que es un seguramente sería un gran profesional en su ámbito porque carecen de incentivos para dar ese salto hacia hacia el mundo de la política no no claro entonces es que es que es muy complejo luego al Partido Popular perdón segundo Gonzalo acaba porque iba a pasar ahora el Partido Popular el Partido Popular claro también ha hecho subir su purga pero no hay una purga muy importantes es decir toda la gente de Rajoy está practicamente fuera toda la gente de Cospedal está practicamente fuera ya es hora ya de Soraya eh bueno Rajoy Soraya más o menos pues ustedes les Le digamos los los lo asumía nada subraya dentro de Rajoy tendría que ser un ex ministro que ya ha mantenido un perfil muy elevado que sea popular lo cual pues en vista de lo que acabo de decir no que esas cribas no que sistemáticos que se hacen a cada uno de los actores políticos pues es muy difícil de mantener el Partido Popular yo creo que tan tampoco tendría un recambio dentro de su banquillo saque tendría que recurrir fundamentalmente también a otro a otro lo amateur por así decir no por tanto lo tienen muy complicado pero yo creo que el el caso del PSOE lo tienen todavía más complicado porque el propio Pedro Sánchez Le dijo haber Mena que decía de modo quería buscar un pacto ya a priori a través de ella no aquí esto es una tampoco se nos puede olvidar con lo cual cualquiera que sea el candidato socialista tiene por encima también el digamos la la losa esta que pende eso

Voz 2 06:20 dos anteriores dirigidos fundamentalmente a atraer a Carmena más hacia el PSOE y apartarla de Podemos no ahora pues claro pues evitar que eso tiene que tener su propio candidato pero ese precedente también está ahí no

Voz 1 06:34 claro bueno es verdad que entre a destiempo son los gajes de la distancia hoy tenemos esa dificultad todas Carlos oyentes que cada uno estamos en un punto y eso es bueno aparte de la dificultad personal que que hablaba Fernando para aceptar el reto claro que ideas representas porque atacar en este momento la la plataforma de Carmena sería verdaderamente suicida parece que tiene que haber una cierta ayuda no una cierta fraternidad entre las dos formaciones y por lo tanto hoy una dificultad para para para diferenciarse de modo que que Saporta bueno quizás me experiencia experiencia de gobierno tampoco en este caso en la medida en que el que está cobrando precisamente esa hora Madrid no de tal manera que es que es verdaderamente difícil tendrían que buscar una fórmula que que fuese complementaria no que que que que impidiese au que localiza ese muy bien ese nicho de lectores que cómodo todavía no se sienten cómodos con con con Carmena por lo que pueda tener de asociación quizás con Podemos Bloco fuese intentar evitar la fuga por ahí ese debería ser el papel clase diría histórico del PSOE en Madrid en este sentido y luego solamente una mención no sé se lo comportará yo me acuerdo en estas fechas Iker bueno con estas debates de de Pedro Zerolo que que era un político extraordinario y que sí que dio la batalla en Madrid que salía de Madrid de algún modo y cuyo nombre surgido varias veces cuando hubo elecciones municipales no sé si nadie se atrevió a dar el paso Sidi concurrieron otras circunstancias que fijaos qué qué buen candidato podría haber sido que que complementario hubiese sido en este caso

Voz 2 08:01 dos sin duda de hecho era si nos queda tiempo

Voz 1667 08:04 sí sí minuto sólo para decir que en el PP

Voz 2 08:07 a mí me ha llamado mucho la atención la tentativa de María San Gil como candidata a la Alcaldía no que no sé si irá para adelante si definitivamente un paso atrás pero deja ver un inconsciente de preocupación constante en el PP hacia la frontera derecha de su partido que es vox porque no olvidemos una cosa María San Gil fue la presidenta del PP vasco cuando Santiago Abascal era el presidente de las nuevas generaciones vascas y y colaborador muy cercano a ella durante toda su travesía en el Partido Popular era una fase desconocimiento muy hacia la derecha el PP vas con los años especialmente difíciles aquí en Euskadi en dicho esto salga o no salga haya ya un inconsciente un elemento que llama la atención para tratar de poner en dificultades a Vox Santiago Abascal en este caso con la que fue su jefa durante mucho tiempo en el PP vasco es es decir para tratar de cubrir ese flanco derecho que hace bien el PP vigilar aunque no debería dejarse vamos a decir entre comillas lo digo con respeto de descargados de todo tipo de ETA contaminarse por ese tipo de ideas por quienes fondo las encuestas que maneja practicamente todo el mundo en la Comunidad de Madrid superan con creces el resultado de Vox en Andalucía es decir de Vox va a tener mucho más votó al que ha tenido a Andalucía bastante más representación tanto en el Ayuntamiento como en la Comunidad por tanto más allá de los candidatos del PSOE del PP que bueno tarde o temprano lo terminara en resolviendo y presentarán con candidaturas propias etcétera la pregunta es un es un poco la de antes Pablo si vos crece y entra como parece que va a entrar en la comunidad que en el Ayuntamiento de Madrid la señora Villacís el candidato que ponga el PP a la Comunidad autónoma si les dan los votos van a repetir el proceso en Andalucía sí o no porque esto es algo que creo que conviene cuando la gente vote en el resto las comunidades autónomas y ayuntamientos conviene que lo sepan porque al final donde va a ir coaligado tu voto tiene cierto

Voz 1461 10:13 hola buenas noches veces es un acuerdo decíamos

hola buenas noches veces es un acuerdo decíamos que las negociaciones seguían en marcha lo van a seguir estando yo creo que hasta hasta mañana después para la formación de gobierno pero esta noche ya a esta hora podemos contar el acuerdo por el que Vox para votar al candidato de C's a la Presidencia del Parlamento andaluz

Voz 1461 10:30 sí eso es Pablo del PP acaba de mandarnos un mensaje para anunciar acuerdo con Vox para que vote al candidato de C's a la Presidencia de la Mesa del Parlamento andaluz como has dicho que esta se constituye mañana y además la formación de Santiago Abascal entrará en este órgano como sabemos con voz y voto con el fin de que haya mayoría de las fuerzas del cambio es decir que todo esto indica mañana lo sabremos con certeza pero lo indica que los populares lo tienen hecho que Vox apoyará la investidura de Juan Manuel Moreno este será presidente de la Junta pues a partir de mediados de enero

Voz 1667 11:00 venga gracias buenas buenas noches hoy hemos avanzado aquí en la SER que la Fiscalía Anticorrupción ha iniciado los trámites para investigar el presunto cobro de comisiones ilegales en la construcción del AVE a La Meca hablamos de mordidas que ascienden a ochenta millones de euros la noticia el avanzado esta mañana en la SER Miguel Ángel Campos buenas noches buenas noches Pablo la investigación parte de las revelaciones que Corinna la amiga del Rey Juan Carlos realizaba al ex comisario José Villarejo en un encuentro en Londres unas grabaciones que escuchamos en julio nos puede recordar que contaba la amiga del Rey Emérito en esa conversación

Voz 1552 11:35 Corina afirmó que el Rey Juan Carlos pidió una comisión por la construcción de entre Medina y La Meca y que finalmente recibió el dinero según la ex amante del Rey Emérito la esposa del traficante de armas gané fue el vehículo a través del cual se repartió a la Comisión y la empresa OHL y su presidente Juan Miguel Villar Mir quién ordenó el abono la iraní a cambio de la obra del tren en esta grabación de Villarejo Se escucha a Corinna decir como el Rey le había contado que había recibido a Villar Mir YSL dijo que iba a interceder con fan gane para que le pagara su mordida Corinne afirma que intentó convencer al Rey Emérito para que no cobrará

Voz 3 12:11 el rimas Sevilla Miguel ha sido en su oficina diciéndole oye pues a ver si te paga una mitad de su comisión yo puesto anima admiten hoy llamas antes que nunca que me estén esta conversación eso es dudoso en España no puedo como una educación

Voz 1552 12:33 a continuación el empresario Juan Villalonga que participó en la conversación pregunta a Corinna si al Rey cobró ella responde que sí

Voz 4 12:43 pues si algo que haya seduce

Voz 1552 12:47 de cuánto dinero estamos hablando Corinna asegura que Villar Mir reunió ochenta millones de euros del consorcio de empresas que participaron en el proyecto del AVE Villarejo la enmienda y Corina asiente serían cien dice la amiga del Rey

Voz 4 12:59 porque uno no lo haría viable está está españolas ya está aquí

Voz 1552 13:17 parte de ese dinero según Corina acabó en una cuenta del monarca en Suiza a nombre del abogado Dante canónica la empresa OHL en un comunicado ha negado las acusaciones de Corina

Voz 1667 13:27 en campos porque con estos indicios han tardado tanto tiempo en comenzar la investigación de estas revelaciones

Voz 1552 13:33 porque el juez que hasta ahora ha instruido el caso Diego De Gea no había trasladado la causa los fiscales desde que el archivó el pasado siete de septiembre y ello a pesar de los requerimientos de los representantes del Ministerio Público hace diez días que el juez remitió la causa las pesquisas ya pueden comenzar previa comunicación al nuevo juez instructor Manuel García Castellón

Voz 1667 13:52 sabemos por dónde van a empezar la investigación

Voz 1552 13:54 primero será preguntar a Arabia Saudí si tiene algún procedimiento abierto al respecto y si la respuesta es negativa Anticorrupción iniciará la investigación de carácter reservado en la propia Fiscalía si al final en materia penal se presentará una querella por corrupción en transacción económica internacional los fiscales ver indicios de delito en las revelaciones de la examen de del Rey dice la Fiscalía que en este caso los datos aportados por Corina sobre la comisión cobrada en dos mil once por el AVE son precisos y susceptibles de presentar una querella que ese dirigiría contra el empresario Juan Miguel Villar Mir entre otros supuestos participantes de la operación las fuentes consultadas consideran que con toda probabilidad serán citados incluso a declarar la propia orina o el empresario entre otros en la Fiscalía

Voz 1667 14:37 pero no el Rey Emérito imagino no porque las grabaciones de las que parte esta investigación se realizaron en dos mil quince antes de la abdicación del Rey Juan Carlos con lo que no se le puede imputar

Voz 1552 14:47 los hechos tuvieron lugar supuestamente entre dos mil once y dos mil doce el Rey seguía siendo inviolable ante la ley ya que no perdió esa condición hasta su abdicación en junio de dos mil catorce por tanto la querella que inicialmente se presentará por aquellos hechos jamás se dirigirá contra Juan Carlos I ahora bien las fuentes consultadas advierte de que si en el transcurso de la investigación se deduce la comisión de delitos por parte del Rey Emérito una vez hubiera perdido su fuero la justicia podría acto

Voz 1667 15:15 bueno gracias Campos buenas noches Catí un placer como siempre le lo siento pero se nos va a quedar en el tintero hablar de la inviolabilidad del Rey eso lo dejamos para otro día porque quiero volver a Indonesia donde los equipos de rescate intentan alcanzar las zonas afectadas por el tsunami del sábado las zonas más inaccesibles las fuertes lluvias se lo están poniendo difícil a esos trabajadores de rescate de una tragedia que ha evidenciado los graves fallos de los sistemas de alerta que el país se comprometió a desplegar después del gran tsunami de dos mil cuatro hoy justo se cumplen catorce años de aquella tragedia Rafa Panadero duda una fecha marcada para toda Indonesia para todos los que sobrevivieron como la española María Belén con quién hemos hablado hoy en la antes

Voz 5 15:57 me embarga una felicidad tal ya la vez dolor y congoja y todo eso está junto no es de un minuto pasando de suma otro no de la felicidad y a la vez pues el dolor sobre todo por saber si hay un montón de gente viviendo pues lo mismo que nosotros

Voz 1667 16:15 quinta hay más de ciento cincuenta desaparecidos y cerca de veintidós mil desplazados pese a que desde el lunes sólo se han recuperado cadáveres las tareas de rescate y ayuda siguen en marcha Marta Cañas es la directora general de Médicos

Voz 1 16:28 en fronteras en el hemos tratado a muchos heridos

Voz 6 16:30 que tres días después del tsunami todavía no habían recibido ningún tipo de atención médica no además de que estas zonas están muy aisladas a las dificultades ya propias de un desastre como este se unen ahora las fuertes lluvias que está viendo y que están provocando inundaciones

Voz 1667 16:46 hoy se han organizado varios actos conmemorativos bajo el lema construyamos juntos estemos en alerta precisamente el sistema de alerta no funcionó el sábado porque no estaba preparado para responder ante la erupción de un volcán porque según ha admitido ahora el Gobierno las boyas que se colocaron en dos mil doce para detectar subidas repentinas del nivel del mar no funcionan por falta de mantenimiento o porque han sido dañadas en actos de banda a mí el susto del día que se lo han llevado en Sicilia la isla italiana está pasando realmente unas Navidades en vilo por la actividad del volcán Etna al que se relaciona con el terremoto registrado la pasada madrugada Un seísmo de cuatro coma ocho grados en la escala Richter afortunadamente no dejó víctimas mortales aunque sí importantes daños materiales corresponsal Joan Solés buenas noches

Voz 0946 17:29 buenas noches las erupciones en los volcanes en Stromboli en Sicilia siguen con mayor intensidad según los geofísicos del Instituto Italiano de Vulcanología aumentará en los próximos días y con ella el riesgo de fuertes terremotos en el nordeste de la isla

Voz 2 17:44 la protección civil bomberos y Policía Permach

Voz 0946 17:47 dicen en estado de alerta tras el seísmo de cuatro coma ocho grados Richter de la pasada madrugada no hay víctimas sólo unos treinta contusionados pero los daños materiales son importantes al menos seiscientas personas se han visto obligadas a abandonar sus viviendas parcialmente afectadas y miles de familias han optado por alojarse en edificios públicos dotados de protección anti sísmica

Voz 7 18:09 son de mi del Pro Tour de ida remojar Emigdio protector contra los terremotos ya háganos protege a comentaba un vecino irreales símbolo con la estatua del santo patrón antes de quedar destruida por el terremoto ha hecho un vuelo de diez metros y quizá

Voz 0946 18:26 As porque el párroco de ese pueblo que cada año preside la procesión de San Emigdio contra los terremotos le cayó el campanario de la iglesia en la recta a mientras dormía en su interior

Voz 1667 18:37 pero salió ileso y no queremos dejarnos nada así que cerramos la crónica del día con otras noticias que nos trae Nacho Paloma buenas no

Voz 0055 18:44 sí buenas noches hoy la Guardia Civil ha dado detalles sobre la investigación del asesinato de Laura Lou Elmo detalles como que Bernardo Montoya la llevó a su casa donde recibió un fuerte golpe en la cabeza y luego trasladó el cuerpo fuera del Campillo donde encontraron el cadáver también indican los agentes que la joven falleció el mismo día de la desaparición la autopsia preliminar indica que pasaron cuarenta y ocho horas Alberto Pozas en la nueva versión de la Guardia Civil el crimen tuvo lugar en apenas veinticuatro horas el rapto la agresión sexual y el asesinato

Voz 8 19:12 con ella en el ha gustado mucho me ha gustado mucho y por eso una vez que dice que la ver devolver del supermercado cuando la quiere introducir en su coche

Voz 0055 19:21 los investigadores creen que Bernardo Montoya ha confesado su participación pero no se creen todas sus declaraciones por ejemplo cuando niega la agresión sexual o cuando dice que la joven fue herida de forma fortuita

Voz 8 19:31 ahí es cuando él ya no cuenta una película película porque lógicamente se inventa muchas cosas

Voz 0055 19:38 en una rueda de prensa en la que los representantes de la Guardia Civil han defendido sus investigadores sino detuvieron antes a Montoya fue por falta de indicios claros más allá de su historial delictivo

Voz 9 19:46 podríamos haber hecho un registro voluntario podría haber hecho no hubiéramos personal

Voz 0055 19:51 pero lo de Love is según esta nueva hipótesis para cuando se interpuso la denuncia ya era demasiado tarde la Audiencia de Navarra celebrado una vistilla para estudiar si mantiene en libertad provisional a los cinco miembros de la manada au si ordena su ingreso en prisión como ha pedido la Fiscalía también el Ayuntamiento de Pablo de Pamplona escuchamos al abogado

Voz 10 20:08 historia de una serie de circunstancias que se han producido los últimos seis meses como son pues por ejemplo el caso el señor Cabezuela o la pérdida de condición de militar el auto de procesamiento de cuatro de los acusados como los delitos muy graves circunstancias que entendemos que vienen a cambiar en cierta manera la situación que se daba en el mes de mayo y junio por tanto creemos que se debe proceder a una modificación de la situación personal de los acusados

Voz 0055 20:33 la decisión se va a conocer en los próximos días los jóvenes están condenados a más de nueve años de cárcel por abusar sexualmente de una joven en los Sanfermines de dos mil dieciséis La DGT ha dado a conocer los datos de víctimas durante este primer fin de semana de las navidades desde el viernes hasta la noche de ayer dieciocho personas han perdido la vida en las carreteras es una cifra mayor a la misma de la primera fase de la operación especial de Navidad del año pasado hoy se cumplen cuarenta años de la despenalización de la homosexualidad en España es que la ley de peligrosidad social de entonces justificaba la persecución del encarcelamiento de los homosexuales nos lo cuenta Sonia Ballesteros

Voz 1913 21:10 modificar esa ley fue un primer paso aunque no definitivo como explica Víctor Mora investigador de la memoria LGTB

Voz 1552 21:16 no se deroga la ley de peligrosidad se eliminan los supuestos de homosexualidad como peligrosos sin

Voz 0055 21:21 Margo en la homosexualidad podía ser

Voz 1552 21:24 el siendo penada mediante la escándalo público por ejemplo

Voz 1913 21:27 el franquismo trataba a los homosexuales como delincuentes enfermos au pervertidos llegó a encerrarlos en las cárceles de Badajoz y Huelva para su reeducación la sociedad que mayoritariamente veía hasta normal ese trato no cambios de un día para otro en mil novecientos ochenta en la calle aún se recogían opiniones como éstas

Voz 11 21:44 sino que están prohibidas y tampoco debía estar

Voz 1667 21:46 Irán exige que se haga pero va ganando

Voz 11 21:49 situaría una anomalía de la naturaleza

Voz 12 21:52 la enfermedad porque hoy día como estamos viviendo hay mucha gente para la que no estar sin hacer nada

Voz 1913 21:58 desde hace cuarenta años inició el camino que ha llevado a España de la persecución franquista al matrimonio igualitario

Voz 0055 22:05 del exterior Japón ha decidido romper el acuerdo de caza de ballenas es un tratado que tiene más de treinta años Javier

Voz 0882 22:12 Reed para poder matar ballenas saltándose la prohibición internacional vigente desde hace treinta y seis años hay que salirse de la Comisión Ballenera Internacional y esto es lo que ha anunciado precisamente hoy Japón Islandia y Noruega eran los dos países que hasta ahora cazaban ballenas con fines comerciales pero Greenpeace no cree que más naciones sigan el mal ejemplo que ha dado hoy Japón convierte Pilar Marcos de su campaña de biodiversidad

Voz 13 22:34 esperemos que sea cada aquí que no haya efecto bola de nieve así que

Voz 1552 22:37 nos criamos muy poco en lo que hace azotaba Aguinaga

Voz 0882 22:40 pero el anuncio de hoy el Ejecutivo japonés también ha asegurado que no cazar ballenas en las aguas que rodean el pueblo sur uno de los pocos santuarios que les queda a esa especie sino que sólo lo harán en sus aguas territoriales

Voz 1667 22:53 dice Ramos con Ramoneda

Voz 9 22:57 el dietario estridente

Voz 1150 23:01 derecha debutará en la Junta de Andalucía desde que el recuento la noche electoral dio mayoría para gobernar la Vox Ciudadanos y PP estaba claro que habría acuerdo ninguno de los tres podía asumir el coste de impedir que el PSOE perdiera por primera vez Andalucía las insinuaciones de Ciudadanos de vetar a Vox de buscar un acercamiento al PSOE no pasaron de postureo Vox consigue lo que creía ser reconocido como nuevo miembro del club por parte de la derecha ciudadanos abandona definitivamente el espejismo en el centro y el PP consiga algo muy importante la la consolidación de Pablo Casado el liderazgo de un tripartito de derechas que vea Andalucía como plataforma para el asalto al Gobierno de España ahora quedan por ver dos cosas si la derecha que gobierna unidas es capaz de permanecer unida hice la ciudadanía reacciona ante esta ofensiva neoconservadora es muy posible que dos mil dieciocho pues de como el año en que culminó el proceso de decadencia mítica del mundo anglosajón el reciente episodio de los drones que paralizaron da Week sin que el Gobierno ni la policía hayan sido capaces de dar una explicación es una anécdota que simboliza el desconcierto británico un país que hace tiempo que dejó de funcionar como un reloj con el Brexit está dando un espectáculo impropio de acostumbra a presentarse como a democracia parlamentaria más solvente del mundo no le va a la zaga los Estados Unidos donde la dimisión de

Voz 1552 24:13 al maquis con fama digno servidor del esto

Voz 1150 24:15 dado es la enésima prueba la irresponsabilidad que se ha instalado en la Casa Blanca desde el negacionismo detrás del cambio climático hasta el dejación permanente responsabilidades en política internacional Estados Unidos tiene un Gobierno sin rumbo a golpe de capricho de su presidente en un momento en que están decidiéndose los equilibrios del Nuevo Mundo la democracia bajas los poderes autoritarios suben en el mundo que va

Voz 2 24:36 Jenni reflexión de Hannah Arendt tienda libertad

Voz 1150 24:39 ser libres la superación de la pobreza es un requisito previo para la fundación de la libertad

pues lo dejamos aquí por esta noche Fernando González Eduardo os dejamos volver ya con la Familia gracias a ustedes les esperamos de nuevo mañana a las ocho estar aquí Angels de nuevo les esperamos adiós

