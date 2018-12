Hora 25 (27/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 0259 00:00 no son los excesos navideños su vista no le engaña hoy hay tres colores el azul naranja y el verde que convergen en uno solo son las ocho las siete en Canarias

Voz 3 00:19 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 0194 00:31 CP Ciudadanos y Vox consuman su acuerdo en Andalucía en la primera votación del nuevo Parlamento que se ha constituido esta mañana ante la andaluza como la servidora de servidores la diputada de Ciudadanos Marta Busquets es la nueva presidenta de la Cámara andaluza con el apoyo de los tres partidos de derechas Icon la entrada de Vox en la Mesa del Parlamento quedan pero Manuel Florentino secretario Manuel A es el primer representa de de Vox que se sienta en un puesto de control parlamentario en España todo gracias al mencionado acuerdo a tres del que reniegan en ciudadanos como Juan Marín

Voz 4 01:07 pero los presentes señora bastar yo no he firmado ningún acuerdo con nadie salvo

Voz 0194 01:11 es decir esto pero el Partido Popular que Pablo Casado luce con orgullo y con aspiración de extenderlo pronto a otros territorios

Voz 5 01:17 Andalucía va a ser un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones autonómicas y municipales somos la primera fuerza podemos sumar mayorías absolutas con otras fuerzas constitucionales

Voz 0194 01:28 pero al PP y Ciudadanos todavía les queda negociar la investidura de Moreno Bonilla como presidente de la Junta y el líder de Vox en Andalucía ya avisa de que su apoyo no será gratis

Voz 6 01:37 los entrar en pactos de gobierno vamos a hablar también de cuestiones programáticas de cuestiones que afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado aquí el único que nos hemos sentado a día de ayer en los últimos días ha sido precisamente para pactar la constitución de la mesa sobre otras cuestiones no tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

Voz 0194 01:55 Manuel Valls avisa de que cualquier acuerdo programático con Vox sería una incongruencia y una traición a los valores democráticos la derecha comienza a tomar el control en Andalucía hay tumba en el Senado los planes de Pedro Sánchez para los presupuestos Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:10 hola Ángels buenas tardes la mayoría del PP ha rechazado la senda de déficit del Gobierno que ahora tendrá que aplicar un recorte de seis mil millones de euros en sus cuentas del año que viene esta es la respuesta de la ministra

Voz 5 02:20 a Hacienda al grupo popular

Voz 7 02:26 sino demostrar que su patetismo señorías el Partido Popular es de Kittel es un patriotismo de bandera de Balcón de pulsera de cinturón estaremos en

Voz 1667 02:38 senado y también el con la última hora de la negociación del futuro de las plantas de Alcoa a esta hora se impone en la ampliación del plazo para negociar los despidos también les vamos a explicar a qué carreteras afectará la reducción de velocidad máxima que aprobará mañana el Consejo de Ministros de cien a noventa kilómetros hora en algunas carreteras secundarias sobre las razones según Pere Navarro

Voz 8 02:58 tengo más de mil muertos de la velocidad está detrás de las salidas de la vía que es la principal causa o de los choques frontales con lo cual es un elemento estratégico para mejorar la seguridad de la reducción del accidente

Voz 0194 03:11 las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas

Voz 0919 03:13 de buenas tardes elecciones a la presidencia del Athletic de Bilbao los socios están votando para elegir entre Alberto Uribe Etxebarria y Aitor el reggae para ocupar el cargo de presidente hasta las nueve de la noche están abiertas las urnas para votar en el Palacio de Ibaigane en el Barça sea presentado al central colombiano Murillo que llega cedido desde el Valencia para jugar en el equipo de Valverde hasta final de temporada ahí tenemos Euroliga de baloncesto en juego el partido entre el Khimki y el Baskonia ahora mismo a falta de dos minutos los vitorianos cerca de la victoria ganan sesenta y nueve ochenta y dos luego en el Palau jugará el Barça ante el Efes turco

Voz 0194 03:49 el tiempo Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes

Voz 0757 03:52 ha sido frío donde la niebla no ha levantado dos grados de máxima por ejemplo hemos tenido en Palencia poco más de cinco en Zaragoza esas nieblas que esta noche y mañana volverán a prodigarse por muchas zonas del interior peninsular de hecho mañana por la mañana serán todavía más extensas que hoy en el caso de Lleida y de Huesca Valladolid también Palencia o algunos puntos de Zamora de León esas nieblas mañana no levantarán también van a ir a más las nubes cerca de Baleares y en el Cantábrico allí en ese extremo norte peninsular con alguna llovizna esta noche en el caso de Canarias no se esperan nubes apreciables el viernes va a traer una pequeña bajada de las temperaturas que especialmente se va a notar en zonas elevadas del norte del país empieza hora25 Pablo

Voz 1667 04:32 el opinaron sea divisa tierra mañana por la mañana van a llegar al puerto de San Roque en la bahía de Algeciras con los más de trescientos inmigrantes que rescataron el viernes y con los que han pasado la Nochebuena bordo Gerard Canals es el jefe de la misión del barco

Voz 9 04:45 pues ya estamos viendo el Cabo de Gata y a lo lejos Sierra Nevada la gente a la que aviso tierras apostó muy contentas han puesto a cantar ahora hemos aprovechado para subir a los críos aquí a la cubierta y les hemos dado pues nada bonito de chocolate y les hemos

Voz 10 04:59 la alegrar un poco la mañana hace un poco más

Voz 9 05:02 el frío que hacía en la zona del rescate pero bueno parece que la gente pues luego llevando de la mejor manera posible

Voz 3 07:06 hora25

Voz 1667 07:09 Pablo Morán hay así como van a escuchar se ha consumado la primera votación a tres de PP Ciudadanos y Vox en Andalucía

Voz 0530 07:18 de un total de ciento nueve votos emitidos la señora Marta Bosch que Aznar ha conseguido cincuenta y nueve votos

Voz 1667 07:28 la votación para que los tres partidos de derechas han otorgado la presidencia del Parlamento andaluz a Ciudadanos a la diputada Marta Bosquet en virtud de un acuerdo que ha facilitado por primera vez la entrada de Vox en un órgano de control parlamentario además con voz voto la suma de los tres no ha fallado en esta sesión constitutiva de la nueva legislatura que estrenan hoy en Andalucía Sevilla Alfredo guardia buenas tardes las tardes ciudadanos presidirá el Parlamento este puesto lo va a desempeñar la diputada almeriense de esta formación Marta Bosquet también logra una vicepresidencia gracias en ambos casos a los votos de Vox el Partido Popular estará presente con dos representantes al igual que el PSOE que le corresponden por su número de diputados Vox ostenta la secretaría tercera era una cuestión primordial para apoyar la candidatura de Ciudadanos y Adelante Andalucía se queda fuera de la mesa Marta Bosquet ha obtenido cincuenta y nueve apoyos por los cincuenta que ha logrado la candidata la adelante Inmaculada Nieto a la que han respaldado los parlamentarios del PSOE este es un fragmento de su intervención ya como presidenta de la Cámara andaluza

Voz 0194 08:27 se presentan ante el andaluz como una servidora de servidores creo firmemente en el ejercicio de servicio público que representa la política he tenido el honor de servir como diputada del Parlamento de Andalucía durante la pasada legislatura con la satisfacción de haber facilitado con mi trabajo medida reales que han empezado a mejorar la vida de lo andaluz

Voz 1667 08:51 de los siete miembros del órgano de control del Parlamento cinco serán para los partidos de derecha y extrema derecha sólo dos para el PSOE es una traición a España este acuerdo según el partido socialista Susana Díaz pide explicaciones

Voz 0231 09:02 nosotros hemos ganado las elecciones porque han querido Lohan

Voz 17 09:06 y si hay algún tipo de pacto vergonzante pacto de la vergüenza que intente torcer la voluntad de los andaluces bueno pues yo no tendrán que explicarlo que que emprende la cortinilla

Voz 1667 09:16 Adelante Andalucía se ha quedado fuera de la mesa y se plantea reclamar un puesto ante los tribunales su rechazo la oferta que le planteó Ciudadanos para ocupar un asiento en esa mesa amplía la representación de la derecha en ese órgano de control de la Cámara pero Teresa Rodríguez ha explicado que no están dispuestos a participar en ninguna operación de maquilla

Voz 1480 09:35 a pelear por tener esa representación en la Mesa y en segundo lugar también ser garantía de parará la derecha eh y eso suponía también en ningún caso aceptar operaciones de blanqueo de un pacto a tres que ciudadano ha tratado de disimular durante estas negociaciones de investidura en una batalla por el relato en la que han intentado disimular y blanquear un acuerdo que ya tenían Vox y con el Partido Popular

Voz 1667 09:59 ahora queda la segunda parte la negociación del tridente de derechas para la investidura de Juanma Moreno Bonilla como presidente de la Junta para la que ya se baraja la fecha del quince o del dieciséis de enero IS es el escenario en el que nos encontramos ya entre desmentidos de ofertas de consejerías dimensión de la estructura de gobierno la exigencia de Vox sobre todo de negociar medidas con PP y Ciudadanos sin comprometerse a un acuerdo de legislatura informa Nieves Goicoechea

Voz 1468 10:24 el PP empezará a negociar de forma inminente en la estructura del nuevo Gobierno conciudadanos los populares se plantean reducir el tamaño del Ejecutivo que ahora está formado por trece consejerías según fuentes de esta formación el reparto de consejeros será equilibrado entre el PP y Ciudadanos no se contempla dar entrada ningún dirigente de Vox tal y como ha explicado ya partido ultra exista la formación de Santiago Abascal ha asegurado esta tarde a La Ser que no van a pedir cambios en el Pacto de noventa medidas suscrito entre el PP y Ciudadanos no queremos introducir modificaciones en ese pacto a cambio de apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla dicen lo que quiere la formación ultraderechista es negociar su propio acuerdo con el PP para que hace en algunas de sus medidas no será un acuerdo de legislatura porque los de Vox aseguran a la SER que esa fórmula les obligaría a comerse con patatas es textual otras iniciativas de los populares que no comparten para ellos es más práctico cerrar acuerdos puntuales con el PP y además se abren a negociar otras propuestas con el resto de los grupos si les convencen sus iniciativas tal y como hacen ahora en algunos ayuntamientos las fuentes de Vox explican a la SER que si Izquierda Unida o el PSOE les ofrecen por ejemplo bajar impuestos o bonificar la mayor parte del impuesto de sucesiones lo apoyarán Vox insiste en que el PP les ha ofrecido entrar a formar parte del nuevo Gobierno pero ellos han reiterado que no lo aceptan en el PP niegan este ofrecimiento

Voz 1667 11:46 lo escuchábamos en portada Pablo Casado aspira a reeditar ese pacto con Ciudadanos y Vox en otros territorios tras las elecciones de mayo en la Comunidad Valenciana por ejemplo Isabel Bonig que está dispuesta

Voz 0277 11:56 que los bloques están ajustados pero se está produciendo un vuelco hacia el bloque de la derecha centro derecha y eso es positivo pues efectivamente entramos en una fase de acuerdos diálogos y pactos el PP está preparado para acordar pactar dialogar

Voz 1667 12:13 ya lo que aspira Vox acaba de contar Nieves esa imponer su agenda sus medidas sus apuestas como la derogación de la Ley de la violencia de género con el argumento de que hay que estar en contra de la violencia en general Hinault específicamente la que se ejerce contra las mujeres ha sido curioso escuchar esta mañana en Hoy por hoy a Teodoro García Egea confluir en ese lenguaje

Voz 18 12:32 partido de Vox tiene nuestra acuerdo programático quisimos conciudadanos irrumpía desde hace unos días yo creo que todo el mundo está en contra radicalmente de la violencia creo que todo el mundo entiende que la violencia son lacra que hay que erradicar inserta donde se ejerce traiga aquí en la oferta y creo que en ese sentido pues todos los partidos tenemos que estar unido y vamos a estar

Voz 1667 12:54 lo ha dicho ese es el argumento argumentos Vilar al que suele exponer Vox para defender la derogación de la Ley contra la Violencia de Género mientras los liberales europeos esperan antes de valorar el acuerdo con la ultraderecha en Andalucía quieren ver la repercusión que puede tener en Europa ayer ya no avanzaba Griselda Pastor la incomodidad que ese pacto había provocado entre los socios europeos de ciudadanos hoy admiten que no es la mejor carta de presentación de cara a las elecciones europeas Bruselas Griselda Pastor

Voz 0738 13:24 no es esta la foto de familia con la que habrían querido iniciar precampaña los liberales europeos hoy pendientes de estas negociaciones del voto final porque preferirían que Andalucía no restará credibilidad a los mensajes con los que desde Europa Ivana pedir el voto asegurando que quién optará por votar liberal iba a frenar a la ultraderecha una contradicción que de momento ha generado sólo silencio y eso en sí mismo demuestra ya el malestar latente entre quiénes dentro del grupo liberal y también del Partido a nivel europeo creían que con Rivera iban a reforzar las opciones de centro en la Unión Europea

Voz 1657 14:04 paradójicamente el Partido Popular ha echado

Voz 1667 14:06 Ana los supuestos pactos secretos de Pedro Sánchez con el independentismo para tumbar la senda de déficit del Gobierno que se ha votado esta tarde en el Senado era lo previsto y ahora el Ejecutivo tendrá que elaborar los presupuestos del año que viene con las cifras que heredó de Rajoy y que suponen un recorte de seis mil millones de euros en el Senado está José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 14:25 buenas tardes Andalucía ha sido el elemento diferenciador en este debate el Senado respecto al que la semana pasada tenía lugar en el Congreso la ministra de Hacienda María Jesús Montero ha acusado a a la mayoría conservadora de falso patriotismo

Voz 7 14:39 que su patio timo señorías del Partido Popular es de quita es un patriotismo de bandera de vale

Voz 1108 14:46 de pulsera ira sin duda los portavoces de las formaciones aludidas se han referido al desalojo socialista de la Junta de Andalucía que la ministra ha reflejado a juicio del portavoz del PP Ignacio Cosidó en su discurso de la derrota no se es

Voz 19 15:00 ya venía derrotada a Andalucía osea derrotado la entrada Senado pero claramente nació el discurso de la derrota

Voz 1108 15:08 referencias también a Cataluña los nacionalistas han reiterado su voto positivo aunque sin dar respaldo previo a los presupuestos generales del Estado que el Gobierno prevé aprobará a finales de enero los portavoces de PP de cat y Esquerra han pedido al Gobierno unas propuesta política para Cataluña no sólo el cambio de nombre del Prat

Voz 1667 15:26 el Gobierno ya ha dicho que no va a negociar la última propuesta de Quim Torra esas veintiuna medidas para resolver el laberinto catalán pero siguen sin explicar cuáles son esas medidas no las cuenta ni Moncloa ni la Generalitat así que el PP ha registrado una petición han el Congreso para que Pedro Sánchez las explique esto es lo que decía Pablo Casado explicó

Voz 5 15:44 dimos a Pedro Sánchez que enseñe el documento de las veintiuno medidas propuestas por Torra hilo vamos a presentar hoy el Congreso diputados para que lo haga de forma oficial queremos saber lo que está negociando a la eh

Voz 0231 15:58 altas de la sede de la soberanía no

Voz 5 16:00 es que las Cortes Generales

Voz 1667 16:03 el Supremo ha confirmado hoy su competencia para juzgar a los imputados por el proceso pero no a todos seis de los acusados los que están imputados sólo por desobediencia van a ser juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña con lo que este juicio se divida se va a dividir en dos por razones operativas según el tribunal informa Alberto Pozas

Voz 0055 16:21 el núcleo duro del PS se queda en el banquillo del Tribuna Supremo pero seis de los imputados serán juzgados en el paseo Lluís Companys de Barcelona son cinco antiguos miembros de la Mesa del Parlament Mireia Boya ex diputada de la CUP acusados sólo de desobediencia rebelión y sedición ni malversación de caudales públicos en su caso dicen los jueces están acusados de un delito mucho menos grave la mayoría no están ahí grados y así evitan en la medida de lo posible convertir la causa en un macrojuicio serán juzgados en Catalunya y son condenados todavía tendrán una segunda oportunidad en el Supremo el resto se quedan en Madrid son Oriol Junqueras el resto del destituido los Jordi la expresidenta del Parlament sus acciones rebelión y sedición superaron el ámbito catalán y por tanto es competencia del alto tribunal Se trata del primer gran desencuentro entre Tribunal Supremo fiscalía en esta causa el Ministerio Público pide para ellos multas de hasta treinta mil euros

Voz 1667 17:09 por cierto también de los tribunales esta tarde se ha archivado una de las investigaciones sobre la Fórmula uno de Valencia Se trata de la pieza en la que sólo quedaba imputado el ex presidente Camps pero quedan otras tres Camps está imputado en una de ellas o

Voz 20 17:23 hora veinticinco

Voz 3 19:30 hora veinticinco

Voz 1667 19:34 lo muralla a nuestros oyentes lo recordarán son Óscar Mena David Gómez son trabajadores de las plantas de Alcoa en Avilés ya Coruña hablábamos con ellos anoche en Hora veinticinco

Voz 24 19:44 lo dice el refrán prima gallegos y asturianos primos hermanos iban ellos simplemente quería decir una cosa y la lucha conjunta nos va a llevar a la victoria o sea que que sólo lo tenemos que tener

Voz 1657 19:57 vamos a ganar ganas y sí

Voz 1667 19:59 oye yo sé si el resto de los trabajadores de esa

Voz 1657 20:02 vamos a plantas de esas plantas en Asturias y con

Voz 1667 20:04 Doña han estado pendientes de la negociación del Expediente de Regulación de Empleo que esa desarrollada en Madrid una reunión en la que a esta hora Eladio Meizoso buenas tardes buenas tardes se impone una ampliación del calendario para negociar los despidos

Voz 0527 20:16 sí fuentes sindicales nosotros decían ya al filo de las siete de la tarde que hay ya entendimiento para prorrogar hasta el quince de enero las consultas del expediente de regulación de empleo que contempla la extinción de los setecientos contratos en las plantas de Alcoa de A Coruña y Avilés lo cierto es que la empresa no lo ha confirmado aún en la reunión continúa pero fuentes sindicales insisten en que sólo está pendiente fijar un calendario de reuniones para seguir buscando alternativas al cierre de ambas fábricas si esto se confirma se prolongará en casi veinte días un periodo del que ya han pasado sesenta tras una primera prórroga en que los trabajadores han intentado sin éxito un compromiso de Alcoa para garantizar sus empleos o bien dando marcha atrás al cierre o bien facilitando la venta a algún inversor que asegure la continuidad de la actividad en esta segunda opción trabaja el Ministerio de Industria de momento sin resultado la empresa dice que ya tanteó esa venta a principios de año sin recibir ninguna oferta concreta

Voz 1667 21:09 por cierto que las bolsas han sufrido hoy nuevas caídas que se vinculan a los temores por el posible frenazo de la economía global el IBEX treinta y cinco se ha dejado un uno con cuatro por ciento se queda en su nivel más bajo desde mediados de dos mil dieciséis

Voz 1657 21:24 y pendientes de la llegada

Voz 1667 21:26 Nana del Open Arms con más de trescientos inmigrantes a bordo a Cádiz esta tarde hemos conocido el balance del año de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado sobre el número de personas que han muerto en este dos mil dieciocho cuando intentaban llegar a nuestras costas la cifra marca un nuevo máximo de la última década María Manjavacas buenas tardes

Voz 1444 21:44 buenas tardes el balance es el peor desde dos mil seis este año sólo esté setecientas sesenta y nueve personas han muerto intentando llegar por mar a España en el año que termina nuestro país ha convertido según CEAR en la principal ruta de entrada con más de cincuenta y seis mil llegadas lo que demuestra según explican que solución no es hacer acuerdos con países que no respetan los derechos humanos porque al cerrar una ruta se abre otra esto en lo cree que representa a España pero en el conjunto la realidad es más dramática al menos dos mil doscientas personas han muerto en el mar Mediterráneo este año Pablo que todavía no ha terminado

Voz 1667 22:19 así las carreteras el Consejo de Ministros va a aprobar mañana a esa reducción de la velocidad máxima en las carreteras secundarias de cien kilómetros hora han noventa tomen nota porque la medida no afecta a todas las carreteras lo ha explicado en Barcelona el director de la DGT Pere Navarro informa Mariola herido

Voz 0259 22:35 afecta a las carreteras secundarias que no dispongan de separación entre los carriles de sentidos opuestos en realidad sólo al cinco por ciento de la red viaria española razón por la que los conductores dudan de su eficacia reclama más inversión en el estado de las vías Jorge Castellanos coordinador de seguridad vial del RACE

Voz 25 22:54 bueno pues nos parece una mejoría que no va a tener mucho efecto porque son sólo siete mil kilómetros de carreteras a los que afecta esta medida ahí tenemos en España más de ciento cincuenta mil y pensamos que es una forma de de ocultar digamos el el descenso en el mantenimiento de carreteras cayó en los últimos años que superior al treinta por ciento

Voz 0259 23:14 sin embargo el director de Tráfico Pere Navarro confía en reducir con esta medida un diez por ciento la siniestralidad en las carreteras convencionales cuyos titulares tienen ahora treinta días de plazo para su entrada en vigor para el cambio de señales

Voz 1667 23:29 a partir de las nueve vamos a consultar con vulcanólogos sobre lo que está ocurriendo en Sicilia en Indonesia donde la actividad volcánica mantiene en vilo a la población estas Navidades con consecuencias como saben dramáticas en el caso del país asiático como ocurrió el pasado sábado en la cara B nuestra apuesta la del equipo de Hora Veinticinco como palabra del año la de habérselo dicho bien pero cracks tintar creo que si la tertulia Milagros Pérez Oliva Javier Aroca Emilio Contreras que nos avanza ya sus claves del día

Voz 0554 23:59 el problema que plantea cualquier pacto con Vox está en dos partidos de derecha moderado claramente democrático como el de te y Ciudadanos tres gobernar con el apoyo de un partido radical de extrema derecha como Vox cuyo ideario estaría alejado cuando dan enfrentado a su modelo de gobierno los países europeos donde la derecha democrática se ha planteado ese dilema la respuesta ha sido clara y terminante su modelo de sociedad de Estado de Europa difieren frontalmente del de la derecha radical ya han rechazado formar gobierno con ella que en estos países hay que reconocerlo la izquierda democrática se ha venido a pactar con los demócratas de la derecha para aislar el radicalismo no sabemos siete entre Madrid de la que hace cuarenta años se opuso con todas sus fuerzas a la recuperación de la democracia ya se sabe en caso de duda lo mejor es a tenerse como ha dicho Valls es preferible perder el Gobierno a a las propias condiciones

Voz 1667 24:51 pues así hemos llegado a las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 1772 25:04 cinco Madrid buenas tardes escenario dos pero con excepciones El

Voz 0919 25:10 tiempo no ha dado tregua Se mantiene estable el ayuno

Voz 1772 25:12 viento de Madrid activará mañana a partir de las seis el escenario dos el protocolo anticontaminación con matices por lo delicado de las fechas Rita Maestre portavoz municipal

Voz 27 25:22 estando en pleno periodo de fechas navideñas empezando mañana lo que suele conocerse como la operación salida de Navidad vamos a suspender la

Voz 28 25:33 destrucción de la circulación en el distrito Centro

Voz 1772 25:37 en circular por cualquier punto independientemente de la etiqueta pero sólo podrán aparcar en zona ser los coches con distintivo cero hueco a esta hora está vigente en nivel uno por lo que no se pueden superar los setenta kilómetros por hora dentro de la M treinta ni tampoco en los accesos a la capital por la M cuarenta vamos a comprobar cómo esta a esta hora las carreteras de la región DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 29 26:00 buenas tardes pues a esta hora poco a poco se va calmando pero aún van a encontrar dificultades de entrada a la capital por la A seis desde Las Rozas hasta El Plantío de salida para encontrar intensa lados en Torrejón de Ardoz la A cuatro en Pinto y especialmente la carretera de Toledo la A42 en Getafe y Fuenlabrada en el resto de carreteras normalidad

Voz 32 27:09 no esto Nadia nada nadie se están viendo lo que estaba pasando y nadie se acercó luego Nico una suelo me preguntó un chico estáis bien y otro chico se acercó al que se cobra para decir que estábamos en esa zona pero claro ella me encontré a Mike él ha tumbado en el suelo

Voz 1657 27:30 cuatrocientos mil euros robados en la administración de lotería de Alpedrete que vendió un décimo del Gordo dos personas han entrado esta mañana local ya han atacado con gas pimienta a los trabajadores Raquel Fernández

Voz 1257 27:42 todo ha sucedido en torno a las ocho y media de la mañana cuando dos encapuchados han accedido al interior del local en el que estaban el propietario y una empleada para después de tirarle al suelo golpearle es ir rociar les con gas pimienta Bar una mochila con cuatrocientos mil euros la empleada sufre quemaduras en un ojo el dueño tiene todo el cuerpo lleno de moratones así lo confirma su socia

Voz 18 28:03 ellos salen hija me ha vuelve

Voz 0427 28:06 cuando han vuelto detrás de ellos a una lustro segundo nos ha dado tiempo a darme nada ha entrado dos personas encapuchadas le han golpeado ir al suelo oí rezan empezó a echar un líquido que les primaba la cara y los ojos

Voz 1657 28:27 tres universidades privadas más en la Comunidad de Madrid el Gobierno de Garrido ha iniciado ya los trámites para autorizar que tres centros Atsu adscritos a universidades públicas se conviertan en centros privados aunque cuenta ya con el no del Consejo universitario de la Comunidad de Madrid dice este órgano en un informe que no se pueden crear más universidades mientras que no se apruebe la ley mes la ley universitaria que está esperando su tramitación en la Asamblea pero el informe no es vinculante y el Gobierno no quiere dar marcha atrás Ángel Garrido

Voz 0802 28:54 nosotros proponemos esta posible creación centros adscritos pero en la Asamblea de Madrid la que tiene que al final aprobar o no estos esto proyecto por lo tanto dependerá de la de la asamblea de los diputados y diputadas ella

Voz 1657 29:05 allí en la Asamblea Ignacio Aguado de Ciudadanos celebra la decisión del Ejecutivo y Eduardo Rubio de Podemos y Juan José Moreno del PSOE se oponen

Voz 18 29:13 ya les hemos tardado en varias ocasiones que estamos

Voz 33 29:15 de acuerdo que se puedan convertir en universidades nosotros somos unos firmes defensores de la libertad educativa

Voz 34 29:21 son sin duda una mala noticia para el ecosistema madrileño universitario ya tenemos suficientes universidades privadas en la Comunidad de Madrid

Voz 0231 29:29 nueve que que han disfrutado de nada

Voz 5 29:32 los casos de cesiones de suelo público de rebajas fiscales que no hay espacio para más universidades privadas Madrid los últimos casos aprobados no han mejorado en absoluto sistema universitario madrileño

Voz 1772 29:42 y una cosa más el Ayuntamiento de Rivas ha interpuesto hoy un incidente de nulidad de actuaciones en el Tribunal Supremo contra la decisión sobre los impuestos un pote Carlos dice que hizo una interpretación errónea de la ley llegamos a las ocho y media de la tarde sigue Hora veinticinco

Voz 0919 30:14 sí queda media hora para que se cierre la sur las urnas que están en el Palacio de Ibaigane ya sabes que hay dos candidatos Alberto Uribe lo sabía

Voz 3 30:24 ella Aitor el dice que es cocinero Él quiere ser presidente de Occidente bueno los pronósticos

Voz 1772 30:33 no no sopla bueno haremos cuando hay grandes resultados

Voz 0919 30:38 se supone que a las diez y media once de la noche sabremos quién es el nuevo presidente de la tele de Bilbao ya ganamos siete en Bilbao con nuestros compañeros de Radio Bilbao que están haciendo un despliegue tremendo siguiendo durante todo el día esta jornada electoral en un equipo de los clásicos de nuestra liga otras declaraciones de un dirigente son noticia el hombre que manda en el Atlético de Madrid Miguel Ángel Gil Marín ha hablado en un médico alemán sobre el presunto interés del Bayern de Munich en llevarse a Lucas Hernández en enero textual dice esa declaración repito que ha hecho a un medio alemán si el Bayern quiere a Lucas hablaremos con ellos en enero pero Lucas no se puede ir hasta junio ver cómo interpretamos esto porque si el Bayern paga la cláusula y Luca se quiere marchar al Atlético de Madrid no le quedará otra que aceptarlo pero Miguel Ángel Gil Marín dice qué Lucas no saldrá del Atlético hasta junio tenemos jornada de la Liga ha terminado John partido gran victoria del Baskonia que ha ganado en Rusia al Khimki setenta y siete ochenta y cinco luego a las nueve va a jugar el Barça en el Palau ante el Efes mañana a jugar al Real Madrid con el Fenerbahce y el Herbalife con el Zalgiris y atención estamos pendientes de un mallorquín de treinta y nueve años que se llama Tony Encinas y que está jugando desde hace unos minutos dieciseisavos de final en el Campeonato del Mundo de dardos Sisi el campeonato del mundo de dardos que se disputa en Londres Tony Encinas puede meterse hoy en octavos de final Bossi termina la partida a veces de los dardos sabremos si Tony al cine más este mallorquín de treinta y nueve años ha hecho historia bueno esto y otras muchas cosas y como siempre en el inicio vuestros mensajes que atención atención es que cada día nos sorprende más no sorprende más la calidad de los saques hay algunos pensamientos que nuestra permitís en el guasa que aunque nos pusiéramos nosotros tres días aquí a sacarlo no nos quedaba Si bueno una de las frases sin duda alguna de esta Navidad

Voz 36 32:50 señor Gallego un deseo menos Xisco IMAX marisco Feliz Navidad

Voz 20 33:00 buenas tardes menos Xisco y más Maris

Voz 1772 33:03 bueno esto es lo que hay esto es lo de Solari lo de Solari la frase de la Navidad deja vuestro mensaje

Voz 0554 33:10 queremos que los valientes de Hora veinticinco Deportes seáis parte Eril metiéndole en la critique adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 23 33:25 os hago una petición ya Año nuevo sí si a vosotros

Voz 1623 33:30 para que la cumpla ex vale por favor basta ya de doble rasero con el Real Madrid no puede ser que las Monteys es parda con el tema Isco quita hierro al tema Lucas Hernández al tema Thomas o Denis Suárez y Munir el tema de Mourinho era el Barcelona que del ellos ocuparan da allí no no no Él mismo trato queda hacéis a los demás acceso a la Real Madrid o a la inversa el mismo criterio o que el aplicado al Real Madrid aplicasen lo también al Cholo vale yo os pido eso ya que rigor en información es imposible por lo menos responsabilidad en la opinión no hagáis más el cafre con el la doble vara de medir

Voz 0554 34:15 el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco

Voz 19 34:22 exprésate

Voz 1657 34:25 este mensaje estaba bien pero como menos Xisco y más marisco vamos a tardar en encontrar otro empezamos

Voz 23 34:35 huy uno

Voz 30 34:36 donde los médicos

Voz 0919 34:40 me gusta Bilbao jornada electoral en el Atleti nuestro compañero Íñigo Marquínez y su equipo coordinan toda la información y llegó muy buenas tardes

Voz 0802 34:49 hola Jesús muy buenas desde el Palacio de Ibaigane donde se ha habilitado una carpa a modo de sala de prensa para seguir estos comicios de están desarrollando desde las nueve de la mañana lo primero que tengo que decir es que a las nueve de la noche es decir dentro de veinticinco minutos está previsto el cierre promesas electorales se va a retrasar hay muchísima cola muchísima gente incluso sale al exterior de los jardines y da casi la vuelta al edificio la cola a las nueve Se va a cerrar el pacto la gente que está en la cola va a poder ejercer su derecho a voto con lo que es darme esa semana cerrar un poco más tarde bueno es noche cerrada hace fresco aquí en en Bilbao los sondeos a pie de urna dicen que gana por poco el dice que Aitor el que no era el favorito en estos comicios esos son sondeos opiniones que dicen los datos oficiales en participación a esta hora Verónica Gómez qué datos tenemos muy buena

Voz 1951 35:38 muy buenas que hasta las ocho los últimos datos oficiales que ha dado el Athletic habían votado diecisiete mil doscientos cincuenta y cinco socios o lo que es lo mismo uno

Voz 0527 35:46 cuarenta y dos por ciento del total del censo

Voz 1951 35:48 más de cuarenta y un mil con derecho a voto son cifras inferiores a las de las últimas elecciones las de dos mil once en las que la participación hay que recordar que fue de récord pero mayores que las de anteriores convocatorias así que pese a la fecha las vacaciones de Navidad la imagen a esta hora es la de una fila extensísima con centenares de personas que aún esperan para depositar su voto es sin duda el momento de mayor afluencia de toda la jornada electoral

Voz 0802 36:11 en los jardines del Palacio de Ibaigane muchísimos curiosos y también en los dos candidatos con sus planchas intentando amarrar hasta el último voto vamos a darnos un rápido repaso por esa zona por ejemplo el candidato y dónde está qué hace micrófono inalámbrico Diego González muy buenas

Voz 0866 36:27 hola qué tal muy buenas pues está como un entrenador en su área técnica nos hemos ido pacíficamente del mismo sitio en toda la tarde rodeado de algunos de los suyos Le veo ahora mismo con Rafa Alkorta y con un enorme Yarza con cara sonriente optimista diría yo saludando a muchos todavía de los socios que quieren votar

Voz 0802 36:41 el candidato Alberto Uribe Echevarría que hace donde está Iván Martín muy buenas muy buenas está donde ha estado casi todo el día en la esperada Ibaigane enfrente del Palacio acompañado por su equipo de trabajo ya con caras de cansancio pero también de ilusión por ser el nuevo presidente del Athletic pues en veintitrés minutos en principio que yo lo ha acumulado retrasos cierran las mesas electorales al filo de las diez y media once conoceremos Jesús al que será el próximo presidente del Athletic el sustituto de Josu Urrutia

Voz 0919 37:06 nos lo contará el equipazo de la SER en Radio Bilbao cuando se sepa quién es el presidente los primeros en saberlo vosotros gracias compañeros seguimos hasta luego

Voz 0919 38:54 ocho y treinta y XXXVIII el Barcelona tiene desde esta mañana un nuevo defensa central ha presentado al colombiano Murillo cedido por el Valencia hasta final de temporada en una rueda de prensa donde ha el director deportivo del Barça preguntado lo que se ha preguntado todo el mundo las últimas semanas no tiene el Barça nadie de la cantera para tirar en una urgencia de él para la defensa Champions ayer nos lo cuenta desde Barcelona buenas tardes

Voz 1772 39:18 qué tal Gallego muy buenas así es presentado Murillo está cedido por seis meses hicieron tiene una opción de compra de veinticinco millones de euros Murillo ha dicho que su objetivo es estar mucho más tiempo en Barcelona

Voz 39 39:30 eso se seis meses sí claro sabemos lo que significa el Barcelona como te anteriormente es un sueño estar aquí que el tiempo que sea quien sea largo para demostrar la saber hacer las cosas bien y que estoy para grandes cosas y estás una en el Valencia siempre trabajé siempre estuvo es para estar disponible para jugar y lo importante es que me siento bien de qué voy a empezar a entrenar con los mejores y el pollo

Voz 1772 39:57 y como decías la Cadena SER la preguntado hoy a Eric Abidal al secretario técnico del Barça si es compatible defender la idea de creer en La Masía fichara Murillo no subir a un jugador del filial Ésta es la respuesta de Eric Abidal

Voz 40 40:10 lo más importante es que el entrenador tengas opciones yo creo que todos aquí ya sabe es la situación actual del club en el nivel defensivo así que mejor o tener jugadores para competir y para nosotros pues el tema de la masía hubo no cambió nada lo habéis visto de jugadores que han subido para para jugar físico Laurence Le seguirán subiendo seguramente a partir de ahí manda mandó el entrenador

Voz 1772 40:34 manda el entrenador no cambia nada con la masía dice Eric Abidal realmente si el Barça no Tino de La Masia haya preferido ambition central Se supone que que Valverde ha dicho no me van en ninguno quiero a alguien de garantías Messi el

Voz 0919 40:48 pero el Barça concedido a nuestros compañeros del día con una entrevista el día que le dieron la Bota de Oro ha hablado de muchos temas hay que ver la la la prudencia y el sentido común con el que habla a Messi de de de cosas como el sudor rival ya con Cristiano Ronaldo dándole una normalidad tremenda bueno hay una frase impresionante que es el fútbol es importante pero lo más importante en mi vida en mi familia que deberíamos implicarnos todos aquí incluso cuando le han preguntado Neymar que se ofrece que puede volver Neymar Messi

Voz 41 41:21 me encantaría que vuelve a posar con la que escenifican ahí para primero como jugador y después con nosotros en el vestuario porque somos amigos vivimos cosa muy linda junto otra nota Linda pasamos mucho tiempo juntos pero la verdad que lo veo la no es difícil lamenta que se haga de parir porque marino no voy a dejar que se lo quiten

Voz 0919 41:46 el París no va a dejar que le quiten a Neymar el Real Madrid no va a hacer fichajes en el mercado de enero aunque salgan algunos nombres desde el Bernabéu se traslada que una plantilla donde son suplentes cisco y Asensio a quién va a necesitar fichar pero bueno ya veremos lo de los goles entonces cómo se arregla en cualquier caso en el Madrid Antón Meana hay un jugador que tenía hace un mes muchas papeletas de marcharse en este mercado de invierno y ahora lo que puede hacer es ampliar su contrato

Voz 0231 42:21 hablamos de Marcos Llorente podríamos titular lo ve traspasado a casi renovado no tanto pero el Madrid mete a Marcos Llorente en la lista de jugadores tan los que piensa ofrecer una mejora de contrato en el próximo año dos mil diecinueve acaba en dos mil veintiuno sabes gallego que cuando faltan dos temporadas el Madrid siempre ofrece una renovación pues bien lo están sopesando en Chamartín ofrecerle un año más a Marcos Llorente que ahora mismo es feliz nota que es un momento clave en su carrera no tiene ninguna prisa el pasado domingo su agente decía en El Larguero que quieren con mucha calma pero el Madrid repetimos estudia ofrecerla Llorente una mejora de contrato durante el año dos mil diecinueve

Voz 0919 42:59 donde han anunciado ya dos renovaciones esta misma tarde se en el Alavés la Guardia Pacheco seguirán en el equipo vitoriano Javier Lekuona buenas tardes

Voz 0231 43:09 qué tal Gallego muy buenas tardes aquí estamos en una junta

Voz 0889 43:12 mientras el Deportivo Alavés el regalito para los accionistas sino en la presentación a las siete y diez la confirmación de que Víctor Laguardia renueva hasta dos mil veintidós sumará ocho años en la entidad y Fernando Pacheco hasta dos mil veintitrés lo mismo que la Guardia en cuanto a tiempo porque llegó en dos mil quince están presentando un superávit de uno con ocho millones de euros de la temporada pasada ahora mismo la el consejo de administración la junta directiva del Deportivo Alavés un presupuesto de sesenta y tres millones inseguro que el turno de ruegos y preguntas sale a colación el tema de Marcos Llorente

Voz 1772 43:42 pues seguro en las últimas horas ha habido fútbol

Voz 0919 43:46 en la Premier y en Italia y en Italia la noticia ha estado en los graves incidentes que ocurrieron ayer entre aficionados del Inter del Nápoles el partido se jugó terminó con uno cero victoria del Inter de Milán pero ha habido incidentes en el estadio fuera del estadio fuera del estadio un muerto atropellado por un autobús que desplazaba aficionados del Nápoles dentro del estadio gritos racistas durante todo el partido hacia el senegalés del Nápoles Coulibaly que terminó expulsado bueno que terminó expulsado porque el hombre estaba afectadísimo por lo que estaba sucediendo durante el partido es más Carlo Ancelotti el entrenador del Nápoles pidió al árbitro y al cuarto árbitro que suspendieran el partido debido a esos gritos racistas bueno la justicia parece que en Italia va rápido porque lo primero que tenemos que decir es que el campo del Inter bueno el Inter va a tener que jugar los dos próximos partidos en su estadio a puerta cerrada por esos gritos racistas Alberto Cerruti buenas tardes

Voz 18 44:56 voy a estar ves has contado ha sido

Voz 1667 45:00 una noche inolvidable

Voz 18 45:03 fútbol sino los insistentes antes del partido fuera del estadio por la noticia del muerto que han llegado esta mañana por los gritos ositos el Inter paga con dos coma paradas sin público y una tercera cima de los ultras en el sector de los ultras cerrado hoy en Italia hace hablando solamente de eso los telediarios son noticias con estas novedades triste mañana en mi periódico tendrá las primeras diez páginas sobre los incidentes la encuesta o se que tenía que ser día de fiestas así están pasando el de luto para pronunciarlo

Voz 0919 45:44 no nos parece bueno Nos parece fantástico que la medida se ha tomado menos de cuál me veinticuatro horas después lo rápido que ha actuado la la justicia deportiva

Voz 18 45:57 sí esa es la novedad que me sorprende en forma positiva porque en el pasado cuando veo muy estos incidentes muchas palabras y pocos hechos hoy en menos de veinticuatro horas después ya sabemos que el Inter dos partidos sin público y más el jefe de la policía de Milán ha pedido que el sector de los ultras se quede cerrado hasta el final de la temporada y más que los ultras de Inter no podrán acá cae a ver los partidos de su equipo fuera de Milán posea medidas duras y esto es un hecho positivo como las palabras del presidente de la Fed del calcio que Gravina que ha dicho que hay que tomar decisiones duras severas que no sirve para ganar la Liga osea el sábado se juega normalmente no sirve para dar la Liga si son decisiones severas pronto justas

Voz 0919 46:58 Nos parece genial porque termino con esto Alberto no era la primera vez no era la primera vez que aficionados del Inter y del Nápoles retaba ni pasaban cosas sino de tanta gravedad parecidas

Voz 18 47:10 si no es la primera vez que el problema no es simplemente entre los ultras del interés del Nápoles ese es un problema general en Italia pero la verdad que lo que ha pasado a no se ha sido muy grave porque los incidentes como he dicho antes se han producido antes del partido a una hora antes del partido dos kilómetros juegas del estadio osea que todo estaba calculado para asaltar los ultras del Nápoles y luego ha muerto escapando por el miedo de la policía desafortunadamente ha sido atropellado por un bus y que todavía no se sabe quién lo conducía

Voz 0919 47:50 gracias Alberto esto en Italia que está

Voz 42 47:53 aquí al lado la violencia ultra todavía no ha sido erradicada hay que estar ojo avizor y tomar decisiones con tanta rapidez y contundencia como han hecho los italianos vamos a hablar del Mundial de dardos porque el español Toni Encinas está jugando en dieciseisavos de final ahora mismo

Voz 0919 48:10 de un holandés que me parece