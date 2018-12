Hora 25 (27/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

Indonesia sigue en alerta por el volcán que el sábado pasado provocó un tsunami que se tragó parte del estrecho de sondas situado entre Java y Sumatra los muertos ascienden a cuatrocientos treinta pero hay todavía ciento cincuenta y nueve desaparecidos en otro punto del mapa en Italia y en Nochebuena el Etna empezó a escupir lava a este movimiento le siguió un terremoto en Sicilia que dejó veintiocho heridos leves en los próximos minutos vamos a buscar la última hora en los dos lugares y además vamos a hablar con un vulcanólogo pero antes vamos a repasar otras noticias de este jueves en el que ha echado a andar la undécima legislatura en Andalucía

Voz 0136 00:52 como miembro de la Mesa del Parlamento que preside ciudadano

Voz 0194 00:54 sí con el líder del PP andaluz que se ve cada día master

Voz 0136 00:57 la de la presidencia

Voz 4 00:59 dio político en Andalucía

Voz 5 01:02 de que haya un cambio de rumbo de rumbo en Andalucía de que haya un cambio de gobierno en Andalucía y que en definitiva que en Andalucía Gamo otras políticas

Voz 6 01:12 con otro político Icon otro festín

Voz 7 01:14 los políticos

Voz 0194 01:15 a las ocho les hemos contado que el PP empezará a negociar de forma inminente la estructura del Gobierno conciudadanos los populares se plantean reducir el tamaño del Ejecutivo hará formado por trece consejerías el reparto será equilibrado y fuentes de este partido no contemplan dar entrada ningún dirigente de Vox fuentes de este partido de ultraderecha esperan llegar a acuerdos puntuales quizá por eso el líder de Vox en Andalucía decía esto al término de las la de hoy

Voz 8 01:37 en pactos de gobierno vamos a hablar también de cuestiones programáticas de cuestiones que afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado y el único que nos hemos sentado a día de ayer en los últimos días ha sido precisamente para pactar la constitución de la mesa sobre otras cuestiones nos tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

Voz 0194 01:54 esta noche en un acto con empresarios el lehendakari Iñigo Urkullu incitar el nuevo escenario político en Andalucía ha alertado de los populismos ser vitoreado Avinyó Rehn

Voz 9 02:02 sin citar expresamente a Vox el lehendakari ha llamado a recuperar el prestigio de la política con un contundente mensaje frente a los populismos xenófobos Nos debemos revelar aclamado Urkullu

Voz 10 02:12 no nos podemos resignar ante el avance de discursos populistas xenófobos demagógicos au autoritarios no nos podemos resignar nos debemos revelar pongamos en valor el rechazo a las malas prácticas que pudieran ser

Voz 0116 02:28 el lehendakari también ha propuesto reinterpretar la consola

Voz 9 02:31 inducción mediante una convención positiva que reconozca la plurinacionalidad del Estado un acuerdo político para salir de la actual encrucijada palabras de Urkullu ante los quinientos invitados que asisten a la tradicional recepción de Navidad a la sociedad vasca que acoge hasta ahora la sede de la Presidencia en Vitoria

Voz 0194 02:48 los trabajadores de Alcoa ganan tiempo la dirección de la empresa ha accedido a prorrogar hasta el quince de enero como les hemos adelantado hace un par de horas el periodo de consultas del Expediente de Regulación de Empleo que tenía que ponerse en marcha a finales de este año están afectados setecientos trabajadores de Coruña y Avilés que ganan tiempo pero la empresa dice que el plazo es improrrogable el juez del caso y dental imputa tres informáticos por borrar datos de afecto son tres responsables de la empresa que almacenaba historias clínicas desde agosto el juez estaba realizando gestiones para salvaguardar los servidores y realizar el volcado de la información nos lo cuenta Miguel Ángel

Voz 1552 03:19 ambos el juez José de la Mata llevaba meses contactando con la empresa informática o UBS para recuperar de sus servidores miles de historias clínicas radiografías y otros datos de afectados por la estafa de ídem tal y cuando iba a obtenerlos la empresa comunica que los acaba de borrar el juez afirma que esta empresa o UBS ha incurrido en un grave incumplimiento de su obligación de colaborar con la Justicia e imputa a tres de sus responsables por un delito de desobediencia no descarta calificación penal más severa porque según su auto han podido producir graves perjuicios a los intereses de miles de personas afectadas ponía

Voz 0194 03:55 por cierto Ángels de la cara B no he dicho nada porque no me atrevo en pronunciar la palabra procuras Tíncer Errasti con las dos erres rock creará Sabina tantas veces lo diré de que halaga árabe gracias ahora vamos con todo pero antes nos queda la noticia deberían Nacho Paloma buenas noches

Voz 22 08:48 ahora

Voz 21 09:27 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

estos son los sonidos reales de la lava saliendo del cráter del volcán han acatado en Indonesia al arrastre de todo lo que ha encontrado a su paso las sirenas de ambulancias de evacuación de los habitantes de la zona la tierra está viva los movimientos de las placas tectónicas pueden activar a los volcanes y las erupciones pueden llegar a arrasar extensiones de kilómetros también provocar tsunamis antes que nada vamos a saludar a los tertulianos de esta noche Hora veinticinco que se incorporan ya al programa Emilio Contreras buenas noches hola buenas noches Javier Aroca buenas noches buenas noches y Milagros Pérez Oliva buenas noches los últimos días hemos sido testigos de la erupción del volcán Ana cartabón indonesia de Elena en Stromboli Sicilia queremos acercarnos a los dos escenarios y entender qué le pasa a la naturaleza Cuando ruge cuando arrasa cuando mata la coincidencia de estas actividades volcánicas es fruto de la casualidad o es que tendremos que irnos acostumbrando que cada vez haya más volcanes en erupción bueno esto son los sonidos de la evacuación tras el tsunami en Indonesia desde el sábado estamos pendientes de este tsunami de Indonesia es la zona del estrecho de sonda entre su afectada por el tsunami que se originó por el volcán Ana Cata aunque ha provocado cuatrocientos treinta muertos miles de desplazados Álvaro la sección de Internacional de la Cadena Ser muy buenas noches hola qué tal cual esa última hora los últimos datos

Voz 0116 10:56 bueno según la última actualización que ha hecho lo que sería el equivalente a la protección civil en Indonesia hace unas horas han

Voz 0194 11:02 pido el nivel de alerta de dos a tres en un máximo de cuál

Voz 0116 11:05 pero porque consideran que el volcán sigue aumentando su actividad por lo tanto hay riesgo no sólo el directo de la propia erupción sino de un nuevo tsunami similar al del pasado sábado han aumentado la zona de exclusión tanto en tierra como por aire lo que a su vez ha afectado a varias decenas de vuelos sobretodo internos pero también alguno transoceánico luego lo más importante renuevan la advertencia para que la gente no se acerque a la costa en toda esa zona eso explica que de los más de veinte mil desplazados por esta catástrofe sólo una parte sea por la destrucción provocada por la gran ola se han quedado directamente sin casa pero otra simplemente porque no pueden volver a sus casas porque están en una zona de potencial

Voz 0194 11:42 alegro es lo que nos ha sorprendido es que creíamos que raíz el gran tsunami también por estas fiestas de Navidad estas fechas de dos mil cuatro parecía que algo parecido no volvería pillar por sorpresa mala gente allí basados

Voz 0116 11:54 sí sobre todo les ha pillado por sorpresa a los propios indonesios que estaban sorprendidos porque en ese lapso de veinticinco minutos que hubo entre el deslizamiento de tierras que provocó esto y la llegada el tsunami a la costa pues no hubiera ningún tipo de alerta en los diferentes organismos que se dedican a este tipo de situaciones en ese país explicaron primero que el sistema que como

Voz 0194 12:12 decía se diseñó a raíz de ese tsunami de dos mil

Voz 0116 12:15 el cuatro es decir justo ayer hizo catorce años no estaban pensados para las características de esta emergencia porque no hubo un temblor previo no hubo un terremoto como entonces luego han explicado suponemos que se ellos mismo lo reconocen es porque es verdad que de la red para alertar por tsunamis instalada que tiene veintidós boyas ninguna de ellas se encuentra operativa en este momento ninguna ninguna bien porque la gente la sábana realizado o bien por falta de mantenimiento e Indonesia va a tener unas elecciones presidenciales en la próxima primavera en el mes de abril el tema a entrar en campaña por una parte con críticas pero sobre todo con la promesa de que esta vez sí se va a poner un sistema que sirva para este tipo de emergencias suponemos que además esté operativo llegado el caso gracias Álvaro a Bosé

Voz 24 13:01 otros mantienen ese nos vamos seguir en Italia porque el día de Navidad los volcanes en ahí Stromboli separados por ciento veinticinco kilómetros de distancia en Sicilia entraron en erupción

Voz 0194 13:12 con provocando sendos terremotos allí la situación no es grave no hay muertos no hay desplazados comprando con lo que nos estaba contando ahora Brazomar Álvaro Zamarreño pero en nuestra retina están las imágenes del humo de la alaba Joan Solés buenas noches

Voz 9 13:26 buenas noches Ángeles Jean cuéntanos los vicepresidentes

Voz 0194 13:28 han visitado la zona mañana en Consejo de Ministros Se va a declarar zona catastrófica

Voz 9 13:33 sí algunos habitantes de las zonas afectadas por el terremoto han recriminado a los vicepresidentes del Gobierno italiano di mayo hoy Salvini que simplemente se paseaban ante las cámaras de televisión en su visita hoy al nordeste de Sicilia otros les han advertido que si no cumplen con las ayudas prometidas se movilizarán para pedir a todos los italianos que no les voten en cualquier caso los dos vicepresidentes han conocido de primera mano la situación de los pueblos de la región de la DEA al pie del Etna y mañana en Consejo de Ministros aprobaran la declaración de zona catastrófica en un primer balance de Protección Civil son unas mil seiscientas las viviendas semi destruidas por el terremoto las leyes italianas fijan las reconoce acción a cargo del Estado según la magnitud sólo si el seísmo ha superado e seis en la escala Richter el Estado abona el cien por cien de las obras en la zona del Etna la magnitud ha sido de cuatro coma ocho por consiguiente subvencionará a los particulares y a los ayuntamientos el cincuenta por ciento aproximadamente de las reconstrucciones una ley que es muy polémica porque no discrimina las viviendas ilegales

Voz 0194 14:38 nueve abusivas que no han pagado impuestos

Voz 9 14:40 ni las que sean edificados islas si los obligatorio sistemas anticíclicos todas tienen derecho a la subvención de reconstrucción con lo cual el Estado italiano acaba contribuyendo indirectamente en la consolidación de edificios que no están legalizados por ello es una ley polémica pero ya sabes Angels este es el país por excelencia de hecha la ley hecha la trampa

Voz 0194 15:03 dime una cosa es Joan que dicen allí los expertos sobre la situación de estos volcanes y de lo que está pasando

Voz 9 15:08 pues mira los estudios geofísicos del Instituto Italiano de Vulcanología indican que las erupciones del Etna del Stromboli este último a ciento veinticinco kilómetros mar adentro seguirán con intensidad creciente todavía algunos días ir recuperarán la normalidad sólo la semana próxima para los geofísicos hay dos lugares de especial preocupación en estos momentos en el Etna el asentamiento de lava en el valle del Bové es muy grande unos cinco kilómetros de largo pero tema temen que aparezcan nuevas bocas que puedan expulsar la materia incandescente fuera del valle hacia zonas pobladas en el Stromboli que como sabéis arroja la lava al mar

Voz 0194 15:49 a los científicos les preocupa el daño

Voz 9 15:51 no a la fauna la flora marítima de la isla que es un verdadero paraíso en el archipiélago de las eólicas

Voz 0194 15:58 tan Iker eso que dicen que el párroco de esquí Reale que es el pueblo que está a los pies de Elena ha hecho un milagro bueno

Voz 9 16:05 esta vez el terremoto se ha llevado por delante a San Emilio patrón protector contra los terremotos precisamente su estatua en Achi Reale voló diez metros y apareció en el suelo completamente destruida para los sicilianos bastante supersticiosos ellos es un mal augurio pero en el mismo lugar se derrumbó el campanario de la iglesia sobre el tejado de la recta moría el párroco que dormían el edificio salió ileso y los vecinos consideran que eso es un milagro de San Emigdio lo cuya estatua reconstruirá han volverán a llevarla en procesión como cada año para que el santo les proteja les siga protegiendo de los terremotos Sicilia

Voz 0194 16:45 si es así San Emigdio San Emeterio Condesa esta quién Emilio contó pero no es así si el año les vale pues muchísimas gracias a vosotros buenas noches quiero saludar también a esta hora José Luis Barrera que es vulcanólogo del Colegio Oficial de Geólogos José Luis muy buenas noches

Voz 7 17:02 hola buenas noches más tan Indonesia y en Sicilia

Voz 0194 17:05 empezar por Indonesia en el caso del tsunami que no no hubo terremoto previo el origen fue la erupción de un volcán concretamente el deslizamiento de una de las laderas que cayó al mar esto es lo habitual que esto pueda provocar después un tsunami

Voz 25 17:18 eh que ayer opciones desliz en la verdad de los volcanes no es muy raro lo que ya es más raro que coincida que la adicción se una decepción y entonces ahí se deslizamiento el movimiento de tierra es así provocase una mucho

Voz 0194 17:37 en tierra los efectos y hay algún caso de que haya pasado esto en tierra cuáles han sido sus efectos

Voz 25 17:44 pues mire usted probablemente lo habrá vivido también el año ochenta con son Helen en el monte de Santa Elena del estado de Washington no Estados Unidos ese no

Voz 0194 17:55 tengo una reducción pero previamente de otro

Voz 25 17:58 la ladera pues la erección ese deslizamiento pues usted sigue la sección más selló muchísimas hectáreas miles de hectáreas de bosques provocó un lagar de varios kilómetros de distancia entre otros murieron setenta personas eso mismo ocurre es un maremoto

Voz 0194 18:16 una cosa la erupción de un volcán se puede pronosticar se puede prever de alguna manera

Voz 25 18:21 sistema de prevención porque algunos volcanes en países es con un desarrollo tecnológico aceptable tienen vigilados los volcanes más activos sí lo vigilan a partir de varios meses varios varios métodos por ejemplo todas la sismicidad una red sísmica de micro sismicidad alrededor del volcán que va midiendo los terremotos que va viendo y por lo tanto saben las profundidades las magnitudes a qué va que van apareciendo lo que va indicando que el mamá asciende a uno asciende ya se ha parado ha parado también tienen instrumentos que miden todas las

Voz 7 18:58 disfraces

Voz 25 19:00 Mayor intensidad dominó intensidad en el caudal de los gases

Voz 0194 19:04 también muy bien no

Voz 25 19:06 de formación de las laderas que se mide con inclino metros de la apoya por satélite también definen zonas donde es más caro

Voz 6 19:14 quién te la ladera

Voz 25 19:15 y si están vigilados se puede prever perfectamente el las

Voz 0194 19:19 usted cree que estaba estaba vigilado

Voz 25 19:22 no lo creo en Indonesia no diga nada todo un sistema de tsunami cuando gran tsunami de dos mil cuatro IBI parece que tenía una voy apuestas no funcionó ninguna no no vale sólo con una voluntad hay que tener una acción rápida y operativa que funcione ir creo que el el el

Voz 0194 19:42 el gato y es un volcán muy activo

Voz 25 19:46 súper activo una mamá una de las grandes de los últimos cien una en ciento cincuenta años sola declara acató en el año mil ochocientos ochenta y tres Ésa fue la que voló toda la isla y que y que contiene ahora Polop todo va por el aire si tiene ahora se organizó una caldera volcánica llenaba de agua que dentro de ella nació el pequeño Kaká toda que lo llaman en dijo de que rescató a quince horas que es pese que ahora ha explotado

Voz 0194 20:18 y una cosa porque en el caso Indonesia la ola se desplazó de noche fue muy rápido por la cercanía del volcán que estaba sólo a cuarenta o cincuenta kilómetros de la costa influyen que esté tan cerca de la costa fuera de noche para que tuviera esas consecuencias

Voz 25 20:31 no es hora de noche es que la población no lo venir pues no no ve retirarse el agua del litoral que es uno de los avisos de que hay que alejarse de litoral o subir a zonas altas para huir de la que va a venir inmediatamente después que la ola Marcia retira de la zonas litorales

Voz 0194 20:50 siendo noches pues la gente no

Voz 25 20:51 lo vio en España

Voz 0194 20:54 te recordamos esa tarde en la isla de El Hierro en octubre dos mil once Se registró una erupción submarina son equiparables lo que ha pasado en Indonesia con lo que pasó aquí

Voz 25 21:02 pues no la decisión de la primera porque los el el dominio geológico dinámico de Indonesia no es el de las Islas Canarias y no es el de hierro son los dominios mucho más activos el de el de Indonesia porque está relacionado con los límites de las placas tectónicas cosa que en Canarias no sucede Canedo son son son islas que van desde el fondo el océano van creciendo poco a poco que no están ligadas a grandes facturas de límites de Falla que lleva una más terremotos muy fuertes asociados

Voz 0194 21:35 y el hecho de que en estas fechas haya pasado lo que ha pasado en Indonesia lo que haya pasado en Italia también con Elena Il Stromboli tiene algún tipo de conexión no

Voz 25 21:44 tampoco porque están en placar distinta hace límites de placa diferentes tipos de volcanes diferentes no no tiene nada que ver

Voz 0194 21:51 el Etna el volcán más activo de Europa no

Voz 25 21:54 sí porque tampoco hay muchos eh

Voz 0194 21:57 es una de las zonas es una de las zonas más peligrosas entonces

Voz 25 22:01 es peligrosa pero hablando de peligros es más peligroso el de su novio aquí mucho ni que está seamos los campos pues de hecho son peligrosos Solis que está a la salida de de de Nápoles

Voz 0194 22:18 sí

Voz 25 22:21 y lo hicieron simulacros de evacuación de la población Si hubiera una opción no se hubiera un terremoto porque eso sí sí decidieron que no es a la población la solución fue muy clara la solución dijeron nada es un pueblo un poco más alejado de la costa

Voz 0194 22:38 si hay otro pueblo

Voz 25 22:41 ha sido una bajón en la playa otra

Voz 6 22:43 hacía arriba para visto

Voz 0194 22:46 bueno en función de la actividad del volcán

Voz 25 22:49 más o menos de mayo otro volcán así que en el Egeo había un volcán todavía estamos en el bloqueo de Santorini esas zonas activa también nació en Tallin y después sino vamos a que son propiedad de las naciones europeas nosotros tenemos la canaria

Voz 0194 23:07 idioma una cosa entre Lena y el Stromboli que los dos han entrado en actividad estos días si hay conexión

Voz 25 23:15 abre pero eso se demuestra cuando tienen todos los datos geofísicos comprobando no hay conexión están entre ellos au no parece ser que no hay conexión pero hay que tener las pruebas

Voz 0194 23:28 pues José Luis Barrera agradezco muchísimo esta clase magistral sobre volcanes que nos acaba de dar en Hora Veinticinco muchísimas gracias

Voz 25 23:35 dada señoritas a veces no hasta luego

Voz 0194 23:37 no sé si sois muy muy aficionado expertos en volcanes

Voz 0554 23:41 Emilio no pero lo que tenemos que ser conscientes de que vivimos en una corteza estrecha debajo de esa corteza lo que hay fuego nada más el día que ese fuego se apague se ha acabado la vida seremos como la luna un montón de ceniza Redondo digamos un cupo un Planeta vivo sin pretendió porque hay fuego los filósofo griego quieran quitar dijo el origen de todo está en el fuego del agua del aire de la Tierra del Fuego dijeron coronó el origen

Voz 0194 24:13 en el fuego y efectivamente

Voz 0554 24:15 la materia prima el origen de toda vida está en el foco mientras calla fuego en el fondo la tierra pensar esto es atraer a vida al día

Voz 0194 24:22 pero como desastres estos algunos no se pueden prever ingresos de las consecuencias catastróficas que tiene a mí de todo lo que hemos escuchado aquí una de las cosas que me han producido más preocupación a lo que es lo que decía Álvaro Zamarreño sobre bueno como no funcionaban todas las balizas de alerta de tsunami después de que ayer se conmemorarán catorce años del terrible tsunami que tuvo centenares de víctimas

Voz 0860 24:46 la verdad es que yo no sé cuantas cosas funcionan en su sitio

Voz 21 24:50 sé no sé si funciones siquiera los Emma

Voz 0860 24:53 pero no no es preocupante no porque lo efecto de ese tipo de de erupciones volcánicas ovetense devastadores no y además que condicionó la vida misma de lo que escuchaban hecho muchísima gracia cada vez que hay que se italiano para pase esas cosas sino no tiene sentido que uno tenga los casa no en función de

Voz 26 25:13 de la actitud de la subida de la actividad

Voz 0860 25:15 Cara eso me parece genial yo creo que ya he hoy

Voz 26 25:18 digo una genialidad y otra que yo no

Voz 0860 25:20 estaba dando vuelta mientras hablaba él yo estaba pensando en el Vesubio porque yo no soy muy aficionado a los volcanes pero sí al cine y a la arqueología y hace poco estos días todavía está en alguna página de Internet por ahí que el descubrimiento de un caballo intacto las ruinas de Pompeya creo o herculano una de las dos han descubierto un caballo que fue sorprendido a estar había buenos recto este que vaya que está enterito no sea ahí aparte el interés que tiene GT demuestra la potencia que puede tener una erupción de ese tipo como puede un servir

Voz 0554 25:51 pero abrazar el acto claro que quería petrificado en forma convulsa no no me echara perfecto Álava está

Voz 21 25:59 como como si estuviera ahí en algún

Voz 0860 26:01 siendo como si fuera una estatua ecuestre de cualquier prohombre de la patria no sé si eso después Elena una anécdota que además será escucho a más gente osea debe de haber más gracioso como ese

Voz 0194 26:14 yo lo que tuve que volar

Voz 0860 26:17 tal allí pues el piloto el hombre le dio por ser simpático y como iba con tiempos acercó allí a al volcán dando vuelta para que lo hubiéramos cerca de avestruz yo no quiero esto

Voz 21 26:28 ha pagado ello

Voz 0194 26:30 pero claro si tienes alguna referencia sobre volcanes no no yo no no estoy muy segura de que los volcanes tengan que ver con más bien veo que están tienen que ver con la muerte por qué muchas veces cuando el fuego sí bueno el fuego pero bueno ya hablaba en términos de el origen de la vida las las cero La Ser todo ese no lo no lo relacionaba pero pero no a mí lo que me preocupa es que como una sociedad que fue tan golpeada

Voz 27 27:00 por el primer unas catorce años después tenga un tsunami bastante más pequeño pero ni siquiera siendo bastante más pequeño han podido controlar los efectos no es que no hayan fusionado ninguna de las veinte boyas el sistema de las boyas ya se había puesto bastante en entredicho por qué porque bueno primero que tienen que estar en un buen estado no después si tú tienes las boyas que te alertan pero no tienes mecanismos de evacuación o no tienes claro aquí aquí

Voz 0194 27:31 yo creo que el debate de las boyas ya salió hace catorce años con el anterior son exactamente eso me pareció a mí cuando ocurrió y luego Italia Italia bueno Italia tiene frecuentes episodios de volcanes terremotos que es distinto pero que también tiene el mismo origen no no quería decir que en Italia si recordáis lo de EHAK acuícola sí sí sí como allí los gobernantes no estuvieron a la altura me da la impresión de que ahora los actuales tampoco están a la altura la pausa sido porque pensaba que tenía que entrar una música que terminaras

Voz 28 28:24 sí

Voz 0194 28:29 digamos que es la que nos dice que está aquí Sara vítores buenas noches estarán bien no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy o todo lo contrario deja para mañana lo que

Voz 0136 28:37 puedas hacer hoy pero Tina hoy en la Krahe no vamos a pero sí vamos a hablar esta palabra

Voz 0194 28:42 es que Cristina

Voz 0136 28:44 pues mire han percibió porque hemos hecho una votación en el equipo y es la palabra elegida la Fundéu elija la palabra del año lo va a hacer este sábado entre las que habían seleccionado ellos arancel micro plástico Mena micro machismo de ateísmo propinar pues en el equipo hemos decidido que esta es nuestra palabra del año no porque practique hemos la extinción en el trabajo que tú lo sabes sino porque nos encanta

Voz 0194 29:06 claro porque nosotros siempre tenemos una hora límite donde tenemos que tener las tareas hechas en el trabajo qué es esto de la palabra

Voz 0136 29:14 no pues es la que elige la Fundéu que es la Fundación del Español Urgente la palabra del año la ganadora no tiene que ser necesariamente una voz nueva pero sí tiene que tener un cierto interés lingüístico o por su origen no por su formación por su uso y además tiene que haber tenido un papel protagonista en el año de la elección por ejemplo el año pasado la palabra fue apuró fobia el año anterior populismo el año anterior refugiado

Voz 0194 29:39 os voy a saludar a Javier Laskurain que es el coordinador de la Fundéu Javier muy buenas noches muy buenas noches nos ha gustado una difíciles

Voz 29 29:48 sí sí a mí no me hace ninguna ilusión esta de éxito que actúa como portavoz de la Junta esto es decir proclama Pilar muchas veces es tener muchas

Voz 0194 29:59 eso es un riesgo la verdad como Seattle cómo se hace la selección de palabras

Voz 29 30:04 bueno a nosotros nos gusta saber que a lo que nos dedicamos durante el año de esa a emitir recomendaciones sobre el buen uso del idioma relacionadas en general con los medios y cuando llega el final de año nos gusta echar la vista atrás ver entre las doscientas cincuenta da setenta recomendaciones que hemos hecho en el año de que hemos hablado cuáles son las palabras de las que hemos hablado y hacer una una selección que hacemos dentro del equipo

Voz 25 30:24 pero que queríamos

Voz 29 30:26 echamos a rodar en los medios de comunicación en apoyo social etcétera para hacer un poco esto que estamos haciendo es hablar de palabras que es lo que te interesa

Voz 0194 30:34 sí pero Cristina destinarse utilizado mucho

Voz 29 30:38 bueno porque sería utilizado me especialmente en lo que sí le dedicamos una recomendación porque es una palabra que se está usando bastante estos últimos estos últimos años y esta recomendación iba por el sentido de la cantidad de trampas que tiene pues ya lo sentimos pero casi INAR pro Kasper posibilidad de confundirse y también porque mucha gente piensa que esta es una una palabra nueva intente que piensa que es un que no hemos caído del inglés lo que las tiene que es sólo verdad en parte porque es una palabra antiguo que estaban original en español de hace del siglo XVIII dejamos de utilizar y que hemos vuelto a usar seguramente por influencia en inglés

Voz 0194 31:15 y la hemos dejado utilizar porque lo hemos sustituido por otra

Voz 29 31:19 claro por otras realidades dejar para otro momento pósteres con éramos no soy posponer este pero que lastimar de algún modo ocultismo una palabra directamente del latín para decir que son

Voz 0194 31:33 los periodistas o los medios de comunicación somos responsables en muchas ocasiones de que haya palabras que se usen más

Voz 29 31:41 duda de que lo que sin duda los medios de comunicación al final queriendo lo o no queriendo son son en parte los maestros del idioma no es los responsables de la Academia muchas veces dicen que que ellos no tiene la mayor responsabilidad aunque el ex entonces atribuya el el uso de las palabras que responsabilidad sobre todo está por una parte en la educación otra en los medios de comunicación

Voz 0194 32:01 es el primer día que vi la lista me llamó la atención que estuviera incluido Bart en lo que usan el vídeo arbitraje porque claro esos son esos un siglas no

Voz 29 32:11 son siglas de años llamó la atención que son fijas que además están viviendo un proceso que lingüísticamente es curioso y relativamente frecuente hoy por hoy es una sigla y en general lo escribimos con las tres letras en mayúscula R pero cada vez más un proceso que ha seguido con otras palabras acabaremos muy probablemente empleando la como un nombre común describiéndole no o qué pasó con sida podamos ojo no no era palabra estas siglas Evan léxica Lizandro que convierte en una palabra la palabra pleno sustantivo común y eso que parece estar pasando mal

Voz 0194 32:41 inmensa inmensas lo mismo

Voz 29 32:43 qué le en el y musicalmente menos al mismo caso

Voz 0194 32:45 claro pero esta ya has escribe en minúscula

Voz 29 32:48 sí sí es bastante común sobre todo la gente que está más habituado y más en este mundo de los asuntos sociales ellos es una palabra muy común ir sustantivo común que además a los Mena

Voz 0194 32:59 cómo se hace el sorteo como se decide al final cuál es la palabra ganadora

Voz 29 33:03 bueno es fruto de la misma manera que que la elección de estar doce candidatas y la ganadora es fruto de un debate interno muy interesante y muy apasionado generalmente dentro del propio fue la que está dando sus últimos coletazos ese debate es el propio equipo y somos nosotros los que para bien para mal para equivocarnos para aceptar dos elegimos cada año no

Voz 0194 33:22 mí Javier diría es que hay alguna favorita para este sábado

Voz 29 33:25 yo tengo mis favoritas pero claro no puedo decirlo se lo bueno votar el debate está el debate están muy muy encendido creo que está prácticamente cerrado pero por supuesto no podemos decir basta

Voz 0194 33:36 pues Javier muchísimas gracias y el sábado expectantes a ver cuál es la palabra elegida

Voz 29 33:41 estupendo

Voz 0194 33:43 ahora pregunta de los tertulianos destinar lo practican o no pero arancel nacional populismo micro plástico híbrida bar procuras cenar Mena los nadie micro machismo de es carbonizada data ismos sobre turismo mil hay alguna que te guste especialmente bueno la la esta castigar es la que tenía más números porque es la más rara pero cualquiera de las otras también esta muy frecuente muy frecuentes sí sí sí les sobre todo la prensa Aroca Llimona Clarés

Voz 0860 34:11 me serán por mi amor por con la fue en los orígenes del español del castellano me gusta arancel porque es una palabra sonora que sin y además muy genuina nuestra forma parte que compartamos las Rayco

Voz 0194 34:25 que la puesto en el que utilizar

Voz 0860 34:29 país países a Bozzo no pero arancel que además ese no salimos dentro de todas la lengua romance de de la de lo común no todos derivan la palabra del latín y nosotros llegamos porque somos así no nosotros lo bonito o arancel sigue

Voz 0194 34:47 hay alguna que te guste a mí también me gusta

Voz 0860 34:50 aranceles una palabra de uso antiguo

Voz 0554 34:52 añade generalmente ese tipo de impuesto que cabían en ocasiones era por pasarle una de un reino a otro de una zona a otra después era la retribución que recibían algunos funcionario público los secretarios judiciales que cobraban por por en función de la cuantía de la asunto civil en pleito y esa parte que sellaban ellos de sueldo como ahora los los notarios que yo no cobran del Estado cobra

Voz 0860 35:23 es una es llevaba el arancel a la tarifa en no sé porque incorporamos lo que eso los los pagos en frontera incorporado directamente los hacer la tarifa exterior común que es como se llama ella suprimida bueno en la frontera exterior es ir cuando tenemos la palabra bellísima que al ser mucho más bonita que hay tarifas mira este caso tarifas francés Milano la tarifa árabes

Voz 27 35:46 a mí la palabra fascina me recuerda una excelente viñeta de Mafalda que es el AVE ella todo orgullosa puesto un gran letrero en la pared de su habitación bien grande enorme que dicen no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy y se pone seria se ponen los brazos en jarra hice mañana mismo empiezo

Voz 30 36:03 no

Voz 0136 36:16 pues esta es la primera recomendación musical que tienen

Voz 0194 36:18 con lo que decía quién exactamente

Voz 0136 36:20 Pinar dejar para mañana es un tema además Ángels digno de la cara B porque Nos vamos nada menos que a mil novecientos sesenta y ocho Los Ángeles el mañana mañana

Voz 0194 36:29 venga vamos vamos al tema que es exactamente fascinar tiene que ver con la pereza con la Baguería

Voz 0136 36:34 tiene que ver pero no es exactamente lo mismo porque el que procuras Tina no Baguería lo que hace es que se pone a hacer otra cosa según la RAE proporcionar es diferir o aplazar es dejar de hacer una cosa para ponerse a hacer otra según los expertos a plazas esa actividad por hacer otra que te agrada más o que te apetece más hacer el que procuras tiene lo sabe no dejó de estudiar un examen de mañana porque justo ahora me voy a poner yo quise hacer un bizcocho

Voz 0194 36:58 por ejemplo desde la psicología apunta que

Voz 0136 37:00 qué pro Cristina busca darle emoción a la cotidianidad sea busca momentos emocionantes busca estar al límite

Voz 0194 37:06 cuando se integre el Manila cuando no se duermen toda la noche preparando una habías estado próximamente ante una pero desde ese momento la etimología nos dice algo más de la palabra

Voz 0136 37:16 sí sí presionar viene del verbo latino he formado por puro que es hacia íntegras timos que es relativo al año

Voz 0194 37:23 no se lo vamos a preguntar Alberto Bustos es filólogo doctor en Humanidades profesor de la Universidad de Extremadura Alberto muy buenas noches así que quedamos que destinar es dejar para mañana

Voz 7 37:36 eso es dejar las cosas para mañana para más adelante perder el tiempo perder el tiempo un poco

Voz 0194 37:40 perder el tiempo o utilizarlo en hacer otra cosa

Voz 7 37:45 hacer otra cosa para deja para ir dejando aparcado hay lo que deberíamos hacer que es precisamente lo que no queremos hacer en ese momento Alberto

Voz 0194 37:53 Penélope la mujer de Ulises hacía y deshacía la lana con como símbolo de de procuras timar a la asignación también se llama síndrome de Penélope no

Voz 7 38:01 sí bueno aunque esta expresión tiene diferentes significados síndrome de Penélope en medicinas e incluso un término técnico que se utiliza para cierto tipo de epilepsia porque el cerebro por la noche deshacer lo que ha ido haciendo durante el día y entonces solo

Voz 25 38:15 eso se nos olvidan las palabras íbamos acumulando

Voz 7 38:18 diferentes problemas cognitivos prosigue yo creo que como comúnmente para la gente normal y corriente como nosotros pues estos aplica esto es y a quién está tejiendo ir está haciendo para dejar pasar el tiempo sin hacer lo que debería hacer

Voz 0194 38:34 y es un préstamo lingüístico esta palabra

Voz 7 38:37 sí en español lo en el español actual claramente lo hemos tomado prestado del inglés

Voz 29 38:43 aunque tampoco son mantenidos los ingleses

Voz 7 38:45 Se lo copiaron a los franceses pensar en francesas están circulación desde el siglo XVI y el francés no toma del latín muy típico en las lenguas de Europa que los términos se vayan pasando de mano en mano una lenguado inventa o lo acogen en su vocabulario y a partir de ahí se pone en marcha una cadena de préstamos

Voz 0194 39:04 este verbo lo estamos escuchando más últimamente de hecho ya estamos hablando de de esta palabra porque podría ser la elegida por la Fundéu en el dos mil dieciocho pero cómo ha sido su uso a lo largo de la historia porque ahora parece que está como muy de moda pero de momento no

Voz 7 39:17 sí sí esto parece que es hoy una palabra muy moderna pero aparece en los diccionarios del siglo XVIII la primera referencia en Alex ecografía que curioso rastrear es de un diccionario de mil setecientos veintiuno debilitó que es un diccionario español portugués Lada la red tarda bastante más en acoger esta palabra la acogen en su diccionario en mil novecientos ochenta y nueve y lo que pasa es que es una palabra culta que existía estaban en circulación pero tenía un uso muy limitado empieza a tener un poco de uso en el siglo XX cuando le llega la explosión es en el siglo XXI es una palabra que llevaba signos arrastrándose por los diccionarios empatan y gloria de pronto por influencia por prestigio solemnes se revitaliza irse pone de moda

Voz 0194 40:03 y cuando no usábamos que decíamos

Voz 7 40:06 hombres podríamos decir muchas cosas porque todo se puede decir de mil maneras y esto también lo que ocurre es que te aporta algo propio algo diferente por eso se ha hecho un hueco en nuestro vocabulario ejemplo podíamos hablar de aplazar diferir pero son términos muy coordinado otros podremos decir que alguien se toca las narices pero darlos vamos a

Voz 6 40:25 el Partido Popular está

Voz 7 40:28 la el dolce far niente pero implica algo diferente dolce far niente Entença aplican alguien que disfruta no haciendo nada mientras que el Procris tirador sabe que tengo una obligación es consciente de que la balsa acá

Voz 0332 40:41 de va va a sacar adelante pero dice

Voz 7 40:44 ahora no luego ya lo lo haré ya lo haré más

Voz 0194 40:46 tarde yo no sé si el hecho de que haya estado un tiempo sin usarse es porque es un poco difícil de pronunciar procuras esas dos erres hay clavadas no

Voz 7 40:55 sí sí estas secuencias de dos Serres para unos órganos fundadoras cartera no son muy complicadas y de hecho en mil novecientos siete ya en lingüistas Silex ecógrafo colombianos Rufino José Cuervo no Xavier Sabaté que tuviéramos cuidado para no comernos ninguna de las Serres que es pero quieras que no ha provocado Espinar Hipócrates Pinar que también se puede oir por allí de vez en cuando

Voz 0194 41:18 pero castigar no tiene porque ser negativo siempre es negativo

Voz 7 41:23 yo creo que no yo creo que no tiene un una connotación especialmente negativa para mí sirven más bien para darle un barniz de prestigio a este arte de no hacer nada pira prestigio porque tiene el prestigio de inglés que todo lo que toca parece que va a hacer

Voz 0194 41:40 que es diferente

Voz 7 41:43 y además es una palabra culta una plaga una palabra larga

Voz 25 41:46 me parece que es más importante

Voz 7 41:49 Tina no es un bajo no es un dejado es en realidad una persona ocupada que va definiendo las obligaciones pero que tiene allá en el horizonte el llevarla a buen puerto

Voz 0194 41:59 pues Alberto Bustos muchísimas gracias

Voz 7 42:01 un placer

Voz 0136 42:21 es Now del se ahora nunca es lo que un procuras tirador jamás diría no él diría no es ahora no sé cuándo va a ser bueno he traído esta maravilla de Elvis es un tema de mil novecientos sesenta que además si os dais cuenta está basado en los sole mío en la melodía de los sole mío italiana una canción napolitana de mil ochocientos noventa y ocho ya hay muchísimas versiones de este tema lo que he hecho ha sido traer dos más además de este original de Elvis vamos a escuchar ahora a la de Chris Aisa que al que conocemos por muchos otros temas pero sobre todo por el brujo usted lo por algunos temas incluidos en bandas sonoras como por ejemplo el tema principal de Corazón salvaje o por la canción que abría la sería de Twin Peaks Caixa que lo hace bien pero yo creo que como Elvis no se y escuchada tercera que estas geniales Rachid Taha Rachid Taha es un argelino de origen bereber que murió justo este año en dos mil dieciocho cantante DJ además activista y esta versión a mí me parece lograr un acuerdo

Voz 0194 43:40 sí

Voz 21 43:47 pregunta vosotros Aroca eres pero casting Nador Broadcasting Nador eso yo soy del dolce far niente le ha gustado más es no no no no no porque además me debo seguido de Fernando Pessoa gran poeta portugués volvió a leer

Voz 0860 44:00 decía no hagas hoy lo que también puede dejar de ser mañana quiero decir que si hoy

Voz 21 44:06 no quiere arreglar el armario porque lo vas a arreglar mañana te puedes llevar todos los días lo que no quiere arreglar claro que no vamos Rollán con todo Carrasco usted no quiero armario y me da igual que el armario no esté arreglado Osán no me afecta indicó por cierto le auguro a esta palabra muy poco futuro porque si lo hispanoparlantes no hemos sido capaces durante quinientos años producía correctamente albóndigas vamos a aprender a ser a decir progre o no por no habrá de croquetas eres eres

Voz 0194 44:39 no sí yo

Voz 27 44:41 sobre todo en cuestiones administrativas pereza claro claro que que todas estas cosas de cuando haces haces facturas obtienes ya lo haré esto esto pocas Tino constantemente y al punto que me tienen que perseguir decía antes no

Voz 0194 44:59 hemos elegido esta palabra porque nosotros el trabajo no podemos destinar claro claro todo lo que no procuras dinámicos en el trabajo porque tenemos una hora límite que son las ocho de la tarde que a mí la pasa la misma gente que trabajan periódicos pero ya fuera de aquí otras cosas cuando recibes el correo del gas

Voz 27 45:14 dice ponga el consumo de su contado leyendas

Voz 0194 45:18 pues este última mente procuras Tino bastante respondiendo correos igual estoy un poco saturada no ocasionar no no digas eso es Emilio procuras tintes

Voz 0554 45:31 yo tengo yo tendía naturalmente proporcionar sino incluso si me apuras como dice Javier al dolce far niente pero como tengo muy mal genio con la gente que propios Tina para dar ejemplo pues no propia escena

Voz 0136 46:04 estas son tema de La Casa Azul de Guille Milkyway de su último disco de este mismo año que se llama el momento el que los programas tiradores dejan pasar esperando a que llegue otro momento mejor para hacerlo que sea y hay una cosa muy curiosa y es que en Facebook hay un grupo de personas que ha creado el Club Internacional de procuras tiradores es una comunidad que bajo el lema a ver si mañana me tomo en serio lo de añadir información son cuatrocientas setenta y dos personas que forman este grupo ellos y Nos dejan claro eso de que se lo toman en serio porque lo último que han colgado que lo enviado esta misma tarde es una felicitación de Navidad de dos

Voz 0194 46:36 pero también antes de continuar un oyente nos manda una viñeta es también un personaje de Mafalda pero yo no me Manolito Manolito pues una viñeta en la que sale Manolito que dice poco en referencia lo que decías tú antes Mila y si antes de empezar lo que hay que hacer empezamos lo que tendríamos que haber hecho este también es un gran castigado literatura sobre la

Voz 0136 46:57 ay sí yo creo que cualquiera al que le gusta leer es un poco procuras tirador nato no porque leer es la típica actividad aquí no se pone a hacer cuando tiene obligaciones cuando hay que poner la lavadora urgentemente cuando hay que salir a comprar comida pues te mejor que ponerse a leer hasta que la tienda nuestro lo hemos dicho todos pero bueno serio el mejor yo creo el elogio del ocio sida de Barnes Russell de mil novecientos treinta y dos que además se ha llevado al cuatro en muchísimas ocasiones como el Elogio de la pereza luego la mayoría de los libros que hablan sobre la propia extinción son manuales como de autoayuda por ejemplo de hace veinticinco años el de Neil Fiore que si tritura de Nano Javi dando ahora supera la propia extinción saca provecho de tu tiempo luego otros títulos como la semana laboral de cuatro horas organiza AT con eficacia productividad personal en una semana

Voz 0194 47:40 pues yo ante estos libros procuras Tino yo también total

Voz 21 47:43 yo me pido asuntos propios

Voz 0194 47:45 vamos al cine que propone

Voz 4 47:47 de este tipo que vivía este último llevó al menos ése fue el nombre que vinieron sus abuelos padres pero nunca supo muy bien qué hacer

Voz 0136 48:02 eran el whisky no una película de culto de los hermanos Coen de mil novecientos noventa y ocho en el que interpreta a Jeffrey le bosque que es un vago es un jugador de bolos desempleado de Los Angeles IES el que se hace llamar el no

Voz 0194 48:15 haber de cierre como te las has arreglado pues la verdad es que iba

Voz 0136 48:19 fascinar y te iba a decir pues sabes lo que te digo años que la canción lo vamos a dejar para mañana pero no hemos utilizado varias veces esta palabra en este ratito en la cara B para definir la propia extinción así que mira si Pereza

Voz 4 48:34 bien

Voz 0136 48:47 el tercer disco de estudio del grupo madrileño Pereza que se titula animales como esta canción después de la sección ya puedes ir a casa un rato largo

