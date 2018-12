Hora 25 (27/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:19 Oltra derecha suman en Andalucía porque el pacto que ha permitido el reparto de la Mesa del Parlamento no es un acuerdo de la derecha es un acuerdo de la derecha con la ultraderecha no conviene simplificar cuando se negocian y se aceptan los votos de Vox mejor llamar a las cosas por su nombre y a partir de ahora cualquier cosa que el PP y Ciudadanos quieras sacar adelante en el Parlamento andaluz va a necesitar los votos de la ultraderecha porque ellos dos sólo suman menos que PSOE y Adelante Andalucía van a necesitar siempre a vos es la fotografía en la que el partido de Albert Rivera para aparece junto a Vox aunque disimulen sirven o lo niegue van juntos en Andalucía desde este mediodía Vox y advierte que quieren negociar la investidura de Moreno Bonilla quiere negociar el acuerdo programático al que llegaron PP y C's Albert Rivera que llegó a la política para su regeneración suma sus votos con el PP condenado por corrupción Icon la extrema derecha ellos argumentan que era necesario acabar con treinta años de gobierno socialista y aquí la paradoja Gobierno que ellos ayudaron a sostener hasta hace cinco minutos como ven pura coherencia pero claro están PP Ciudadanos pensando en Andalucía bueno mucho no lo parece sólo con ver la fotografía de quiénes firmaron el acuerdo entre populares horas antes de la composición del Parlamento podemos hacernos una idea eran los secretarios generales de cada uno de los partidos llegados directamente desde Madrid por si alguien tenía alguna duda hoy el propio Pablo Casado advierte que Andalucía es un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones autonómicas municipales y generales Andalucía como experimento insisto del pacto de la unión de la derecha con la ultraderecha Ángels Barceló siguen en la tertulia desde las nueve de la noche Emilio Contreras Milagros Pérez Oliva Javier Aroca incorporamos ahora en la mesa de producción Pablo Morán pendiente de los mensajes de los oyentes de cualquier novedad

Voz 0194 02:39 venga pues vamos a ello porque el Partido Popular ciudad bueno sí Vox han sumado sus votos para poder formar la mesa del Parlamento andaluz que se ha constituido hoy los tres juntos suman cincuenta y nueve votos un número que seguramente veremos repetido una y otra vez en esta legislatura porque este es el acuerdo de la derecha y la ultraderecha juntos suman más que PSOE y Adelante Andalucía así que lo debe así la escenificación de lo que llevábamos días intuyendo Pablo Casado Albert Rivera han pactado con Vox aunque ciudadano siga silbando disimulando su líder en Andalucía de hecho lo seguía ciento esta mañana antes de que empezara el pleno

Voz 4 03:13 que los presentes señora bastar yo no he firmado

Voz 5 03:16 ningún acuerdo con nadie salvo es decir pero el partido

Voz 6 03:18 hola buenas Juan Marín líder de Ciudadanos en Andalucía

Voz 0194 03:21 de negando lo evidente porque los votos de PP Ciudadanos y Vox han dado la presidencia de la mesa ciudadanos y esos mismos votos han dado un puesto en esa mesa o miembro de Vox

Voz 7 03:30 quedan proclamados Manuel Gavira Florentino

Voz 6 03:34 secretario tercero

Voz 7 03:36 también Doña Verónica que superada la composición

Voz 0194 03:38 la mesa ahora toca la investidura Ibooks advierte quieren negociar el acuerdo programático al que llegaron PP y Ciudadanos lo dice Francisco Serrano líder de Vox en Andalucía

Voz 8 03:47 no vamos a entrar en pactos de gobierno y vamos a hablar también de cuestiones programáticas de cuestiones afectarían a la investidura porque hasta ahora no nos hemos sentado y el único que nos hemos sentado ante el día de ayer en los últimos días ha sido precisamente para pactar la constitución de la mesa sobre otras cuestiones nos tendremos que sentar a hablar tenemos dos meses

Voz 0194 04:06 pues ya venció danos hace como que Vox no existe Ibooks quiere existir todavía más así que lo primero que vamos a hacer esta noche si unos hasta Sevilla Alfredo guardia buenas noches buenas noches voz deja claro que el acuerdo era sólo para la mesa que ahora viene lo bueno no negociar para la investidura

Voz 9 04:19 sí Vox ha insistido en que el apoyo a la presidenta de la Cámara era algo puntual ahora toca negociar la investidura del presidente popular y para ello no tienen prisa alguno la formación de Santiago Abascal ha asegurado esta tarde a La Ser que no pedirán modificaciones en el pacto de noventa medidas suscrito entre PP y Ciudadanos a cambio de apoyar la investidura de Juan Manuel Moreno lo que quiere la formación de ultraderecha es negociar su propio acuerdo con los populares para que acepten algunas de

Voz 0194 04:44 las medidas no será un acuerdo de legislatura por

Voz 9 04:47 que los de Vox aseguran a la SER que esa fórmula les obligaría a comerse con patatas todas las iniciativas del PP que no comparten para ellos es más práctico cerrar acuerdos puntuales y además se abren a negociar otros medidas con el resto de los grupos si les convencen sus iniciativas tal y como hacen ahora en algunos ayuntamientos Si Izquierda Unida o el PSOE les ofrecen por ejemplo bajar los impuesto lo apoyará Vox insiste en que el PP les ha ofrecido formar parte del nuevo Ejecutivo pero ellos han reiterado que no lo aceptan y los populares pues niegan este ofrecimiento la fecha prevista recordamos para la investidura es el próximo dieciséis de enero

Voz 0194 05:20 a todos los que se han quedado fuera de la mesa han sido los y Adelante Andalucía como se escenificó

Voz 10 05:24 dado todo esto con indignación protesta

Voz 9 05:26 las continuas interpelaciones a la Mesa de la Cámara ha sido angels uno de los momentos más tensos de la sesión recordamos que la confluencia apelando a sus principios había rechazado el acuerdo de ciudadanos que le otorgaba una vicepresidencia Podemos e Izquierda Unida hablan de vulneración de la legalidad porque el artículo treinta y seis del reglamento de la Cámara establece que todos los partidos que tengan grupo estén representados en la Mesa Antonio Maíllo pedía amparo a la presidenta

Voz 11 05:50 no parecería grave escándalo que un grupo parlamentario con diecisiete diputado seiscientos mil votos de apoyo no se encuentre excluido de la Mesa del Parlamento contra venga el artículo XXXVI que garantiza como grupo parlamentario estar presente en esa mesa y sin embargo lo esté un grupo con menos representación porque el Partido Popular ciudadano lo han apoyado muchas gracias

Voz 9 06:16 también ha habido bronca por el sistema de votación elegido por la nueva presidenta que ha evitado que los diputados de Vox tuvieran que a jurar o prometer sobre el Estatuto de Autonomía de hecho todos han jurado por España al candidato del PP quitaba hierro al asunto Juan Manuel Moreno

Voz 0860 06:28 existe ahora mismo esa libertad

Voz 12 06:31 a complementar la fórmula de puramente promesa por tanto

Voz 0860 06:33 evidentemente yo la respeto

Voz 9 06:35 Adelante Andalucía acusaba la presidenta del Parlamento de amnistía a los diputados de la formación de ultraderecha

Voz 0194 06:40 muchas gracias Alfredo gracias mientras tanto el PP ya trabaja en dar forma a la estructura de gobierno que desean Andalucía Vox asegura que los populares le han ofrecido alguna consejería cosa que en Génova María Jesús Güemes buenas noches niegan

Voz 1461 06:54 buenas noches los populares lo desmienten tajantemente dicen que ya en aquel café que esto tomaron Moreno no Vox comentó que no quería entrar en el Gobierno dan el tema por cerrado aunque la formación de Abascal no cuentan lo mismo la verdad es que sus dirigentes sostienen que se les ha ofrecido alguna consejería Iker han rechazado porque no quieren sentirse atados ni participar en ese cambalache así es como definen el próximo reparto de sillones que se hará en los próximos días en el PP hablan de conversaciones inminentes de negociaciones formales ya para la semana que viene y nos explican que se creará una comisión técnica para abordar la estructura de la que ya se sabe que Moreno será presidente Mari

Voz 10 07:30 el vicepresidente ese reducirá el número de

Voz 1461 07:33 que ahora mismo son trece además resaltan que el Ejecutivo será equilibrado es decir mitad para cada

Voz 1108 07:38 bueno y que éste contará con el visto bueno de ciudad

Voz 1461 07:40 Nos porque el PP se declara leal al pacto suscrito en fin Angels que calculan que todo esto va a estar listo para después de Reyes

Voz 0194 07:47 lo que sí deja claro el BBB Güemes programas insiste en ello es que lo de Andalucía es sólo el experimento la prueba de lo que quiere que que pase que se extienda en toda España

Voz 1461 07:55 claro el PP lo que quiere es un bloque de derechas teñir todo el mapa de azul barrera a la izquierda en las próximas elecciones en Génova dan por hecho que si el modelo de Andalucía

Voz 10 08:03 funciona bien pues lo podrán exportar al resto de Spa

Voz 1461 08:05 vaya llevarlo incluso hasta La Moncloa casado desde luego lo tiene en mente desde hace bastante tiempo ido y lo ha reconocido así

Voz 6 08:12 Lucía va ser un preámbulo de lo que va a pasar en las elecciones autonómicas y municipales somos la primera fuerza podemos sumar mayorías absolutas

Voz 0860 08:22 con otras fuerzas constitucionalistas

Voz 1461 08:24 PP Ángels defienden una interlocución continua con Vox hoy de hecho han vuelto a hablar los secretarios generales de ambas formaciones Teodoro García Gea hija de Ortega Smith los populares novena al partido de Abascal como al enemigo sino más bien como un aliado porque no lo reconocen les sabiendo muy bien su aparición temían sufrir el sorpasso de Ciudadanos en algunos territorios pero ahora con Vox eso ha cambiado porque el PP cree que entre las dos formaciones será a ellos a quienes les corresponda llevar la batuta de las futuras negociar

Voz 0194 08:51 gracias Güemes buenas noches luego bueno lo cierto es que el discurso del PP Se va a mí me atizando con el de Vox hasta que llega un día que se confundan de hecho ya se empiezan a confundir esta mañana pasaba por por Hoy por hoy aquí en la SER el secretario general de los populares Teodoro García Egea Aimar le ha preguntado por la postura del partido de ultraderecha sobre la violencia de género García Egea ha repetido el discurso que precisamente habíamos escuchado aquí en Hora Veinticinco al Secretario General de Vox la violencia es violencia la ejerza quién la ejerza fíjense como el secretario general del PP habla de violencia Hinault de violencia de género que era la pregunta que le hacía

Voz 1889 09:26 el partido de Vox tienes nuestra acuerdo programático quisimos tan ciudadanos irrumpía desde hace unos días yo creo que todo el mundo está en contra radicalmente de la violencia en lo que todo el mundo entiende que la violencia es una lacra que hay que erradicar se ejerza donde se ejerce aquí en la oferta y creo que en ese sentido pues todos los partidos tenemos que estar unido y vamos a estar

Voz 0860 09:48 mira pues este es el panorama que niegan

Voz 0194 09:50 manos escuchábamos hace unos minutos como Juan Marín negaba la existencia de cualquier acuerdo con Vox Nieves Goicoechea buenas noches

Voz 1468 09:56 qué tal Ángels buenas noches es el mantra no que van a estar

Voz 0194 09:59 me pidiendo confiando en que los ciudadanos no nos demos cuenta de que necesitan los votos de la ultraderecha que además quieren negociar también la investidura si es como un niño

Voz 1468 10:07 José Lázaro Ciudadanos es prisionero de su discurso quiere acaparar votos por la derecha al PP por la izquierda al PSOE pero este pacto Angels con el que te y Vox le hace jugar casi de lateral derecho en el área de la derecha del campo Noyes un año electoral como al dos mil diecinueve y es un mal escenario para Ciudadanos por eso juegan a no pronunciar siquiera la palabra pero el día de la sesión de investidura en no van a rechazar el apoyo de Vox esa es la realidad Angels in en esa realidad es la que han visto el candidato a la alcaldía de Barcelona Manuel Valls uso

Voz 1108 10:37 monólogos liberales en Europa José Manuel Villegas

Voz 1468 10:40 el secretario general de Ciudadanos niega que oculte nada nadie indica su discurso que es un discurso dicen transparente

Voz 5 10:46 nosotros no tenemos tiempo un acuerdo de gobierno con Vox efectivamente hay diferencia hace cuarta el europeísmo que un que de preocupa mucho a aval y nos preocupa mucho para nosotros y también en cuanto a otra política no nosotros no estamos en política de FERE física de de enfrentar a los españoles y de mirar al pasado sino al futuro y aglutinar a los españoles

Voz 1468 11:14 pues eso es lo que dicen Ángels Ciudadanos no quiere mirar ya al pasado eso ya ya no es de hoy estamos en otra fase en la que ellos argumentan que bueno han intentado llegar a acuerdos con todos los partidos con Adelante Andalucía para la misión ha sido posible pero que ellos han abierto hoy abren canales de diálogo con todos gracias Nieves gracias

Voz 0194 11:30 luego lo apuntaba ella ahora eh ciudadanos tiene además un problema con Europa con sus socios liberales en el Parlamento Europeo ya lied

Voz 0860 11:36 Mortier on al principio de todo de que mejor

Voz 0194 11:39 que no pactarán con Vox y ahora Griselda Pastor buenas noches qué dicen

Voz 0738 11:43 muy buenas noches fue uno de momento observan y callan hay un silencio

Voz 6 11:47 a sí mismos Yang símbolo del María

Voz 0738 11:50 estar latente la preocupación que les genera dentro del grupo liberal europeo la posibilidad de que este pacto ponga en cuestión su estrategia electoral

Voz 1468 11:57 la el para las próximas elecciones al europeas

Voz 0738 12:00 lamento no Ciudadanos no es hay que decirlo el único partido liberal que ha pactado con la derecha extrema en Finlandia hay un gobierno de coalición con un primer ministro liberal más El PP los auténticos finlandeses pero ahí los extremistas han debilitado durante la gestión iban a menos ya mientras que Vox parece que se trece con su irrupción y formas francamente una preocupación muy doble entre los primer progresistas del grupo liberal porque este pacto inesperados se suma además a un cierto desencanto ya que como sabéis en Bruselas los liberales pensaban que con Rivera tenían una opción evidente de poder afianzarse por el centro

Voz 0194 12:44 bueno pues veremos nuevas agresión la gracias también otro aspecto que apuntaba Nieves Goicoechea antes durante todo el día hemos estado intentando saber qué opina Manuel Valls de lo que ha pasado en Andalucía ya saben que Ciudadanos apoya la candidatura de Valls a la alcaldía de Barcelona bueno lo hemos invitado incluso a estar aquí hoy en Hora Veinticinco pero no ha habido respuesta a la invitación así que no nos queda otra que remitirlos al comunicado que ha hecho público esta tarde Pau rumbo buenas noches

Voz 13 13:10 hola qué tal buenas noches comunicado en el que lanza una

Voz 0194 13:12 pertenencia Ciudadanos

Voz 13 13:15 sí sí es contundente dice textualmente que cualquier acuerdo de programa o de gobierno con la extrema derecha de Vox será un error político y una incongruencia moral incompatible dice con los valores europeos que defiende el ex primer ministro francés y quizás lo más llamativo de todo pues el propio título del comunicado que nos han mandado leo textualmente se muestra contrario a ceder ante Vox pero no todo son advertencias de hecho el resto del texto cierra filas totalmente con Ciudadanos

Voz 14 13:43 mando que el programa de Gobierno ha acordado en Andalucía

Voz 13 13:46 lleva claramente la marca progresista de la formación naranja esto llega simplemente horas después de que la alcaldesa de Barcelona Ada Colau retirara a vais a su adversario a posicionarse o admitir por un lado que el partido que le da cobijo ciudadanos blanqueo a la extrema derecha

Voz 0194 14:01 por romper con la formación naranja Tau muchas gracias hasta luego pararé hasta luego claro es que tiene difícil explicación ya aquí la mesa de análisis Aroca tú estabas esta mañana además en el Parlamento en el Parlamento de Andalucía porque claro pueden negar lo evidente puede nacer como decía Nieves Goicoechea como los niños que no se cierran los ojos para no ver lo que está pasando pero la evidencia es la evidencia que la evidencia es que de momento para la configuración de la mesa ha habido acuerdo entre ciudadanos el Partido Popular Vox que los votos de Vox han dado la presidencia de la mesa a ciudadanos siguen los votos de Vox junto con los ciudadanos y BP han permitido Kun miembro debe entrara también en esta mesa Vox ya dice que quiere negociar la investidura

Voz 0860 14:41 pero yo creo que es lógico no yo creo que el partido baja Nador para mí triste constitución del Parlamento de Andalucía había sido Vox sin duda sin ninguna duda hasta ahora los dos partido de derechas ciudadano eh PP jugó al escondite no he engañado o pretendido engañar no no me enseñó foto no enseña o en fin cosas que querían que viéramos pero al final se ha demostrado que no es un matrimonio en clásico que es un trío cara no sabemos si la tercera parte quiere ser la querida o reclama otro estatus dentro de este matrimonio moderno no a3 no parece que reclama yo creo que han sido muy inteligente Vox me refiero primero se han dejado llevar por la corriente y están en la mesa en una posición bastante importante y ahora cuando se han dado cuenta de su fuerza Ilan demostrado lo han demostrado para exigen más común demostró su fuerza pues muy fácil el propio resultó la votación lo muestra cincuenta y nueve a cincuenta cincuenta para el bloque llamémosle progresista cincuenta y nueve para el bloque de la extrema derecha si le quitamos la pátina de extrema derecha que son doce voto cuál es cuál hubiera sido el resultado cincuenta a cuarenta

Voz 0194 15:55 es que vienen hubiera sido preside en todo el país

Voz 0860 15:58 evento la candidata de Adelante Andalucía luego por tanto nadie puede discutir por mucho juego Are que no quieran hacer que la coalición actualmente gobernante porque no solamente se gobierna en el Gobierno se gobierna la institución en su conjunto a la Junta de Andalucía y es que en va a tener el poder decisorio en sus instituciones de toda naturaleza es la extrema derecha acompañada en este caso del PP Eide de de ciudadano esto es una gran maniobra de destape que ha empezado hoy hoy empezaban destape y al mismo tiempo el tapado sea ciudadano se ha destapado ya sabemos cuáles son sus intenciones la del PP estaban claras desde el primer momento pero es que además el primer acto de la presidenta del Parlamento no ha podido ser más desafortunado porque ha hecho ni más ni menos que tapar la vergüenza de Vox que tenía que pasar por el trágala de haber tenido que jurar o prometer el estatuto de autonomía de Andalucía que hay que recordar que tiene rango constitucional pertenece al bloque de la constitucionalidad participa de los mismos principios democráticos y constitucionales y los señores llevó obviamente no estaban dispuesto a foránea prometer por qué porque quieren abolir lo quieren abolirla entonces por eso digo de una parte destape de Ciudadanos del Partido Popular Partido Popular menos porque ya estaba destapado striptease total desde luego después tapeo tapado de de de de de de de Boss el bosón curiosamente llaman mucho la tensión que dice el señor Valls en su comunicado de de gobierno de gobierno progresista en qué parte de las noventas medida visto algo de progreso porque yo no veo nada de progreso en Nava de lo que se propone

Voz 0194 17:36 pues iremos a lo que a lo a lo que ha dicho centrándonos en lo de esta mañana la clave la daba ahora la lo apuntaba ahora no siempre que PPC danos quieran sacar algo adelante van a necesitar

Voz 10 17:47 si los votos de Vox y que además Boix y ha dicho que la investidura va a pedir un precio claro que quieren negociar el acuerdo que están negociando Ciudadanos y el PP a ver que el PP iba a pactar con Vox sin demasiados escrúpulos y sin complejos como dice Aznar muchas veces pues eso estábamos bastante cantado porque al cabo al fin y al cabo Vox es una escisión del PP no es tan tan lejanos Pablo Casado Yamanaka claro claro y además Vox es una escisión del PP procede del PP justo ahora ha entrado en el Parlamento andaluz justo cuando precisamente por por por razones estratégicas electorales Casado ha hecho un discurso que es más cercano al de Vox que al que era el tradicional del PP eh hay eso estaba cantado el que tiene más riesgo y el que ha hecho un viaje más largo y el que va a sufrir mayor incomodidad va a ser ciudadanos porque claro Ciudadanos viene de una Constitución del partido hecha por personalidades del área progresista que se definía progresista que luego cambió sus estatutos para quitar

Voz 0194 19:02 la palabra progresista

Voz 10 19:05 pero que se considera liberal liberal modernizador claro liberal modernizador con el programa que presenta vos que no puede ser más retrógrado en todo en todo en todo es difícil de justificaría aquí tenemos la contradicción de Valls que es más importante de lo que parece porque esta tarde además de ese comunicado ha hecho un acto de funambulismo ha subido la cuerda ya ha empezado a hacer equilibrios ha venido a decir que la culpa de que tengan que pactar con Vox Pepe

Voz 0194 19:38 el PSOE es del PSOE

Voz 10 19:40 sin hacer mención de que el PSOE es el partido más votado en Andalucía y que si alguien tenía interés según Valls o debería según vais cerrar una barrera o poner una barrera al crecimiento de voz que acceda a las instituciones lo tenían muy fácil era aplicar la doctrina que vienen defendiendo desde hace años es decir que el partido más votado tenga la opción se abstengan

Voz 1468 20:11 la de gobernaría sabemos que eso no es así

Voz 0194 20:14 no sólo no se asimila perdona pero esta mañana estado escuchando y una entrevista con Teodoro García Egea que Bretos ya esta pregunta claro la explicación que dan a esto y si no nosotros ya llevamos una iniciativa al Congreso pero como no es la tumbaron que vamos a hacer no sé si el resto no quieren pues vamos a aprovechar nosotros eso claro pues pero hasta

Voz 10 20:31 ahora hablaban de la lista más votada tienen la desfachatez de decir si hay un Gobierno en Andalucía que tiene que depender de vos es por culpa del PSOE que no se ha abstenido hombre eso ya es ya es criminalizar a la víctima no

Voz 0194 20:49 Emilio

Voz 0554 20:50 bueno yo creo que esto obedece a un o esto es la la floración en España de un problema que ocurre ahora mismo

Voz 0860 20:57 López

Voz 0554 20:58 perdón es que hay una serie de partidos de de extrema derecha que tienen un peso específico y que pueden marcar el signo de la gobernación de de esos países y hay dos alternativas distintas hay una derecha como la alemana que se niega a pactar con la extrema derecha una izquierda el partido socialdemócrata que se niega que se presta a pactar con la derecha alemana informan un gobierno de coalición de izquierda socialdemócrata con la democracia cristiana y anhelado a la extrema derecha existe otro modelo que es el de Austria o el de Finlandia que sacaban de ASA acaban de hacer referencia que es un moderno según el cual la derecha conservadora de la Democracia Cristiana lema austriaca pacta con la extrema derecha son dos modelos distintos

Voz 6 21:48 de lo que se trata

Voz 0554 21:49 en en ambos modelos de Al final de la legislatura quién es el que se lleva el gato al agua quién es el que se apunta el éxito de la gestión en el caso de que se haya producido gubernamental en España esta no sé si la culpable yo creo que no sé es es es exagerado decir que la culpa sea el Partido Socialista pero lo que tenía que haber habido si querían de verdad aislar a Vox era conversaciones para ser gobierno un pacto de legislatura a un gobierno de coalición en Andalucía entre el Partido Socialista del Partido Popular eso no se ha planteado en ningún momento el Partido Popular sobre todo ciudadano tienen un serio problema porque él está ocurriendo con Vox Exactamente igual que le está ocurriendo al Partido Socialista con el P de Katy con Esquerra que para mantenerse en el poder tiene que pactar con partidos que van contra la Constitución y alguno de ellos han protagonizado comportamientos claramente ilegales y eso también es un lastre no en consecuencia yo no sé si en España existe la cultura de la gran coalición pero la única alternativa para pararle los pies a la extrema derecha es que los partidos constitucionalista busquen fórmulas de entendimiento porque sino se iban a ver abocados a pactar con la extrema derecha y eso no es buena de modo que no es bueno que la el Partido Socialista pacte con los separatistas

Voz 0860 23:07 extrema derecha ya que han que vayan a pactar y que han pactado no yo también he echado de menos hoy estos días al niño vayan Akhtar en general en las municipales te entendido porque además con Jaime donde hoy que ha publicado desea ilustrado muy ilustrativo como se ha dicho acto sí yo también lo dicho alguna vez Andalucía en definitiva ha tenido la mala suerte de ser la primera en el calendario electoral del nuevo ciclo político y ha sido donde primera por primera vez la extrema derecha asomaba la patita pero ya veremos en próximas elecciones incluido a las municipales las europea así las autonómicas que toque no pero decía que que yo hoy he echado de menos estos días atrás la figura locuaz Felipe González porque dónde están sus homilías sobre la gran coalición por qué calla ahora porque yo echamos de menos que él que es el gran predicador de la gran coalición pues a lo mejor sus palabra hubieran sido oída donde tienen que ser oída para que algunos partido que dicen que tienen sensibilidad constitucional no hubieran permitido de ninguna manera el que tuvieran que pactar con partidos que están opuesto a la Constitución al Estatuto no mi ahí hasta Europa Europa Europa se va ve un ejemplar yo no sé cómo se va a desenvolver el señor Rivera con su socio europeo pero la selección europea por primera vez en la historia semana plantea desde un punto de vista ideológico sea ver una defensa de todos digamos los europeístas contra la ultraderecha contra los euroescépticos en qué terreno va a jugar el señor el señor Rivera eso veremos a ver de pues yo hay dos cosas que me han llamado mucho la atención hoy no primer es la pasividad la falta de liderazgo del liderazgo del partido socialista

Voz 0554 24:55 esa

Voz 0860 24:56 el Partido Socialista hoy es como si no estuviera en Sevilla como si no estuviera en el Parlamento no se ha visto ningún liderazgos estaba claro que la derecha iban

Voz 0554 25:03 pactar

Voz 0860 25:04 pero alguna capacidad de resistencia por lo menos en honor a favor de las instituciones de autogobierno Andalucía debía de haberse producido que únicamente lo ha hecho de la Gallardo en mi opinión el señor Maíllo que se ha revuelto contra lo que ha pasado lo contra el juramento o la promesa también contra una en mi opinión fechoría que se ha hecho institucional contra la propia Adelante Andalucía privando de su pertenencia en su presencia la mesa en la mesa de de del Dorian ofrecido no pueden con los decir no no se ha habido una ávido una votación no no no ha sido si ellos Antoni ha habido ha habido una votación ha habido una votación en la votación pues no han salido entonces actuará cómo se explica que se vulnera el espíritu propio del Estatuto no cuyo reglamento de del del del Parlamento se dice que todos los partidos que pueden formar grupo parlamentario tienen que estar en la Mesa del Parlamento lo cierto es que hoy no está la defensa de la institución ni siquiera en el interés partidario de de uno de otro hoy tenía la líder pero el Partido Socialista que como bien ha dicho en la fuerza más votada y sin embargo a esta de una pasividad a mí por lo menos me parece que exasperante hoy tendría que haber empezado el primer día de una gran oposición si es que quiere de verdad otro ve ganarse la confianza de los andaluces

Voz 0194 26:23 la

Voz 10 26:24 sí

Voz 0554 26:26 sí

Voz 10 26:27 no yo estoy de acuerdo con con Javier es decir han tomado la iniciativa enseguida Ciudadanos de hacer las negociaciones han dado por hecho que era el único

Voz 0194 26:39 pacto posible pero la pasividad que

Voz 10 26:42 detenido Susana Díaz en este en esta en este tramo ha hecho

Voz 0738 26:47 pareciera que era inevitable o que no había

Voz 10 26:50 hay otras mayorías posibles otras alternativas posibles no claro eso yo creo que yo creo que Susana quedado como noqueado no no dimitió inmediatamente pero me da la impresión de que el PSOE andaluz tiene ahora mismo que plantearse cómo se renueva cómo cómo afronta la próxima etapa

Voz 0194 27:10 ahora voy contigo Emilio de gente que vaya a la publicidad y así luego no te interrumpa

Voz 1203 27:14 hora veinticinco

Voz 6 32:24 cadena SER

Voz 2 32:27 hora veinticinco

Voz 1203 32:30 Ángels Barceló en la tertulia en contra

Voz 0194 32:33 las Milagros Pérez Oliva y Javier Aroca estábamos analizando lo que ha pasado esta mañana en el Parlamento andaluz la composición de la mesa la presidencia para ciudadanos y la escenificación por primera vez desacuerdo de esa suma de votos entre la derecha y la ultraderecha Ciudadanos Partido Popular Vox hablaba antes de Rosa publicidad Aroca hay también Mila de la pasividad hablabas has salido quien sobre la mesa la cuestión de la bien es cierto que desde la misma noche de las elecciones el Partido Popular y así le puso cara de gobierno a pesar de que había perdido siete escaños mucha intención de buscar de explorar otras fórmulas no no no no parecía tener Se hablaba también Emilio se pusiera sobre esto sobre que sean quería estuvo hablar sobre la pasividad que está demostrando que ha demostrado al menos hoy el Partido Socialista

Voz 0554 33:16 bueno yo creo que están ya están resignados a perder el poder es cierto es claro que es que la caída en votos ha sido tremenda pasado a a treinta y dos diputados algo que era inimaginable y eso es un choque del que parece que todavía no se han repuesto lo que está claro y es evidente que en España no existe un ni de lejos la más mínima posibilidad de que hay un acuerdo un entendimiento que pudiera parecerse aunque lejanamente en lo que en Europa se llama La en Alemania es llama la grandes coaliciones de barra que eso no es así por lo tanto pues le Requero el Partido Socialista ha ha votado con lo que vota en el Parlamento que todos sabemos quiénes son acabo de recordar e incluso la moción de censura el Partido Popular y ciudadano votan pues convoque de manera que eso está claro y yo creo que que por cierto propósito lo que ha dicho Javier yo he leído puedo estar equivocado un Sevilla que Ciudadanos y la había ofrecido a Podemos en Andalucía a Adelante Andalucía una un puesto en la en la mesa por igual rechazado pero eso queda ahí además pero la reflexión de fondo que se imponen este asunto es que hoy ha publicado en ABC una encuesta muy interesante de la empresa que le hace los sondeos se equivoca poco no la conclusión es que podría según esa encuesta madera una salida conservadora de la crisis decir después del catalán que ha vivido nuestro país de la crisis social que lleva ha traído como consecuencia de eso podría luego salir ideas tener como como como resultado final el que hubiera una gran coalición de de la derecha democrática la derecha extrema pasando por ciudadanos email por lo tanto completamente alejada de cualquier tipo de convulsión social au de alternancia hacia la izquierda de la gente dolida perjudicada por la por la crisis es paradójico que hay que hubiera en caso de que

Voz 0860 35:12 si fuera una salida conservadora de la crisis fin los ciudadanos es lo que tienen la última palabra del prólogo del cielo no sobre bueno dos cosas sobre lo que acaba de decir mi compañero Emilio y tienes razón que ciudadano dice que le ha ofrecido puesto en la mesa eso ocurrió en una reunión que no deja de ser muy sui generis en la en el bar de la estación de Jerez de la Frontera donde señor Marín con desde luego con Maíllo y con Teresa Rodríguez reúne Illes hace entrever esa posición a lo que se niega tajantemente Iker perdón Antonio Maíllo se niega el precio no está dispuesto a ninguna componenda que era una operación de blanqueo la justificación de que usted entre para blanquear su apoyo como ha ocurrido luego a la presencia además el argumento necesariamente por tanto es una operación de blanqueo no y después otra cosa con respecto a la mesa que la mesa claro la mesa muy importante no la impotencia que ya tienen sí que la tiene sino porque desean visualizado las primeras alianzas los primeros movimientos los movimiento activo por parte de de PP fundamentalmente en los movimientos pasivo por parte del Partido Socialista entre otras cosas que han llegado este tema plantea otra vez en el Parlamento de Andalucía la presencia hay habido la interrupción del Tribunal Constitucional ese de cuando lo que se contrapone a lo que dice el reglamento de de del del Parlamento de Andalucía en la representatividad a la mesa Se la mesa tiene que tienen la representatividad que la fuerza política tienen en el Parlamento de verdad cree que la relación cinco dos osea la coalición de extrema derecha tiene cinco asiento en la mesa incluida la presidencia el Partido Socialista dos Jan en la relación cinco de verdad representa señores

Voz 25 37:03 político jurista chica juristas constitucionalistas iría llegado varios columnistas opinadores tertuliano de verdad que cinco dos refleja la relación política que hoy día en el Parlamento de Andalucía de verdad en una institución democrática de autogobierno como es el Parlamento de Andalucía puede permitir que una fuerza política

Voz 0860 37:27 que tiene diecisiete representante Iker representa como mínimo a seiscientos mil Landaluce no esté en la mesa del Parlamento de Andalucía con voz y voto a mí me parece una barbaridad halló no lo digo ni como militante de ningún partido que no los hoy ni como ideológicamente de derecha o de izquierda no lo digo como demócrata como demócrata me parece absolutamente inaceptable que en la mesa el Parlamento de Andalucía anoche una fuerza que tiene diecisiete escaño y representa más de seiscientos mil andaluces

Voz 10 37:55 no sé si me algo mire si yo si bien sobre sobre lo que ha dicho Emilio hace un momento de es verdad que que la gran la gran coalición tripartita que se va a ensayar en Andalucía al menos sus principales protagonistas que son el PP y Ciudadanos intentarán presentarlo como y sobre todo el PP el PP ya lo está haciendo casado intentar presentarlo como un anticipo de lo que puede ocurrir en el

Voz 0194 38:23 ámbulo ha dicho efectivamente sí

Voz 10 38:26 a las encuestas parece que que abonaría en eso pero yo no estoy tan segura de esto primero porque lo que caracteriza precisamente al electorado de lo de los tiempos que estamos viviendo es precisamente una bola calidad muy grande históricamente hay una tendencia en España a que la izquierda en general pierde las elecciones cuando se queda en casa no es que cambie no hay no hay un corrimiento masivo de voto de la izquierda hacia posiciones de derechas el problema de muchas veces es que no hemos tenido un centro suficientemente amplio pero no hay ese trasvase entonces yo creo que lo Andalucía efectivamente tal como lo han planteado el PP sobretodo y Ciudadanos también puede ser un anticipo de lo que pudieran en España pero yo creo que los electores que se quedaron en su casa en Andalucía y otros electores de izquierda que podrían estar quejosos precisamente porque la salida que se ha hecho de la crisis siempre y hasta ahora gobernada hasta ahora por el PP ha sido una salida de crisis que ha penalizado mucho a las clases medias y populares de este país y que no ha llegado la recuperación a todo el mundo y tal y que la gente puede tener ganas de castigar a todos los políticos por igual también pueden hacer la reflexión de decir bueno cuidado porque depende a quién castigados lo que estamos haciendo es dar la oportunidad a que vuelvan agobia Aznar aquellos contra los que estamos tan molestos precisamente porque son los que han definido las políticas económicas que se han aplicado durante los diez años de la crisis que nos han dejado como Nos

Voz 0194 40:04 Emilio Haro que cerramos el asunto digo

Voz 0554 40:06 y en eso tiene razón en lo de la volatilidad el voto porque esa misma encuesta o la anterior hecha por la misma empresa de sondeos dice Caín XXXVIII por ciento de encuestados que admiten que podrían cambiarle el sentido su voto que es mucho en cuanto a la abstención del enfado de un sector del electorado de la izquierda que podría activarse para votar en próximas elecciones para evitar que llegue que llegue la derecha yo no sé si ese acto reflejo después de lo que ha ocurrido en nuestro país ya se produce de una forma tan tan automática como se producía hasta la crisis del año ocho pecaron hay un sector de la izquierda de votante de izquierda que piensas bueno efectivamente le quedará a la que no protegía pero ente el año ocho y el año once que gobernó el Partido Socialista pasó lo que pasó

Voz 10 40:52 políticas de austeridad se aplicaron después no perdona

Voz 0554 40:55 la política de austeridad empezaron el nueve de mayo del año diez con el señor Rodríguez Zapatero perdió la selección el Partido Socialista y el Partido Popular la siguiera aplicando perfil infinitamente ha habido una cosa a propósito del del del acto de hoy en en la Asamblea en la en sí en el Parlamento andaluz que me ha preocupado y es que los diputados de Boss se han negado a jurar o prometer el Estatuto eso es un mal indicio de modo que es un mal indicio que haya diputados en el Parlamento de la nación que se nieguen a votar la lealtad a la Constitución

Voz 10 41:29 claro que no

Voz 0860 41:33 al hilo de lo que decía es sobretodo los datos que yo también he leído dado Emilio Contreras sobre esa es la tendencia que pueda haber en las municipales Valls hoy citaba presumiendo de la suficiencia francesa a la hora de frenar el la llegada de la extrema derecha la perfección de su sistema de segunda vuelta en la segunda vuelta impidió in pedimos que pudimos impedir que llegara la la extrema la extrema derecha

Voz 10 41:59 es el momento en que corrigen muchos solete

Voz 0860 42:01 gente en todos los días se yo uno de emigrante asesores político Patiño que él que me me ha me Ariel y además

Voz 0194 42:09 escuchando Patiño buenas noches sí

Voz 0860 42:12 en qué escuchando me he abierto me ha abierto los ojos hace un momento recién que converse con un ratito me decía bueno además yo añado con la cercanía de las municipales que son dentro de cinco meses decía las municipales pueden ser la segunda vuelta donde esa izquierda

Voz 25 42:28 anda que saca Dawn el sofá o se ha ido a la playa o sea que da programas tirando el voto fuese decida a corregir

Voz 0860 42:37 es algo que un demócrata no debe permitir ya que a la derecha nuestra no tiene la valentía de hacerlo que sea la izquierda que es detener el avance de la ultraderecha

Voz 0194 42:46 Patiño por alusiones si quieres añadir algo todo perfecto vale tengo tengo Patiño a a la escucha porque va a hablarnos de lo que ha pasado habían estrenado con a la senda de déficit pero antes de a Patiño un par de cosas la primera pedíamos Pablo la participación de los oyentes sobre todo en esta cuestión que sabemos que les moviliza mucho ya sea así

sí está nuestro Whatsapp muy animado abundan las críticas ese acuerdo con Vox a lo que representa Andalucía hay quién ve la sombra de Aznar detrás ya hay también quién lo compara a otros pactos esta vez de la izquierda como decías son muchos los mensajes pero se pueden representar en estos cuatro

Voz 26 43:20 sí está claro al final Andalucía la que va a gobernar Bob Bosch son los que deciden así que ya los andaluces que lo sepan cuidado cuidado porque esto no es una broma estos

Voz 6 43:35 ha venido para quedarse eh es que no se da cuenta

Voz 27 43:37 el pueblo es lo que estaba a Santos correctivos que pasa que vuelven los señorito a caballo que recuerdan los viejos tiempo lo único que hace falta ya el látigo mire

Voz 28 43:49 a la izquierda y la ultraizquierda en Madrid se alían con los apoyos de los proetarras en Cataluña los populista la ultraderecha nazi de Torre también dónde está el Skaar

Voz 6 44:03 sólo en Andalucía es mayor

Voz 29 44:06 se derechistas de qué país se llama José María una cualquier puede esperar de Sundov discípulo avanzado criado en FAES y el Rey evita Easy el señor presidente del Partido Popular actual el señor casa pues nada más que pacten con el de la ultraderecha actual

Voz 0194 44:30 venga ya antes de ir a la senda de déficit a a la publicidad Nieves Goicoechea hola de nuevo

Voz 1468 44:35 hola de nuevo porque hay una información que podemos avanzar

Voz 0194 44:37 hasta ahora sobre la inhumación de Franco

Voz 1468 44:40 pues sí el delegado del Gobierno en Madrid desaconseja enterrar los restos de Franco en la cripta de la Almudena es un informe que había encargado la instructora del Ministerio de Justicia Cristina Latorre había pedido tres informes uno a la Comunidad de Madrid otro ayuntamiento de El Escorial y otro a la Delegación del Gobierno bien este último informe al que hemos tenido acceso finalizado el veintiuno de diciembre desaconseja enterrar a Franco en la cripta de la Almudena por evidentes razones de orden público de seguridad el delegado cree que el derecho de la familia a enterrar a su familiar donde estime oportuno no no es absoluto es decir porque habría una conflictividad social entre los partidarios de Franco y los detractores con el problema de que se trata de una zona céntrica en el centro de Madrid no en las afueras como en el Valle de los Caídos con aglomeraciones de personas y el incremento de visitas que se produciría a la cripta hilo que esto significa añade el delegado del Gobierno que esta conflictividad podría derivar en altercados de muy difícil previsión con ese problema además añadido de que si ocurriera algún altercado dentro de la cripta Angers las fuerzas y cuerpos de seguridad no podrían entrar como pasó cuando hubo también una pintada sobre la tumba de Franco en el Valle de los Caídos y la Guardia Civil no pudo entrar ahí por tanto el delegado desaconseja en ese informe esa Rey inhumación en la cripta hay ahora mismo más de mil personas enterradas por lo tanto afectaría también a la integridad de los familiares que van a visitar a sus fallecidos y además también hay que recordar que estamos desde el once de diciembre dice el delegado en alerta cuatro antiterrorista y hay que vigilar especialmente en los edificios públicos entre ellos por ejemplo en esa zona de Madrid el Palacio Real y todo lo que rodean el centro de Madrid edificios singulares al del Consejo de Estado por tanto en esa conflictividad social de la que habla el delegado contribuiría a ocasionar más problemas en este caso con una alerta antiterrorista

Voz 0194 46:36 esto es sólo uno de los informes no que Justicia pedido

Voz 1468 46:38 es uno de los informes que está en manos ya de el Ministerio al traslado de este informe de todo lo que tú n ahora mismo a la instructora a la familia para que recurra en el plazo de diez días cuando les ya ha notificado este informe pero la decisión última hay que recuerda siempre que está en manos del Consejo de Ministros en manos del presidente del Gobierno Anger

bueno pues la noticia hasta ahora es ese informe Delegación del Gobierno en Madrid desaconseja la inhumación de Franco en La Almudena ni desgracias buenas noches Ana enseguida voy con Patiño lo que ha pasado en el Senado

