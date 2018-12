Hora 25 (27/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 las las ejecutan los presupuestos las comunidades autónomas yo creo que es una oposición es es un obstruccionismo al Gobierno que es yo diría que ilegítimo me atrevería a decir que aunque sea tenga la mayoría en el Senado recordemos que es es tiene esa mayoría esa capacidad de veto por modificó la normativa el propio PP en su beneficio y ahora se beneficia de una modificación que ellos hicieron a la a la normativa que había porque el Senado no ha sido no estado concebido nunca nunca como una cámara que pueda enmendar las decisiones del Congreso puede votar de signo diferente pero la la la straw arquitectura jurídica lo que judicial y parlamentaria lo que estipula es que cuando el Senado vota diferente del Congreso la ley vuelve al Congreso predomina lo que se acabe votando en el Congreso esta forma de ahora tutelar impedir obstruir la acción de gobierno de un Gobierno que es legítimo y que que que no pueden discutirlo desde ningún punto de vista me parece una deslealtad a eso le llaman ellos patriotismo supongo

Voz 0194 01:13 Emilio

Voz 0554 01:15 argumento que ellos tienen es que esos seis mil millones de euros más de gasto que a lo que la Unión Europea da da el visto bueno no van a verse equilibrados y compensados por un incremento de la recaudación porque las propuesta de recaudación que ha hecho el Gobierno dice los que están en la oposición que no son creíbles y que España no debe de incrementar su

Voz 1 01:38 su déficit

Voz 0554 01:40 en en en cantidades mayores a la que a la que ya tiene hay que recordar recuerdan ellos lo recuerdo yo que este año a día treinta y uno de diciembre el Estado español habrá ganado solo en intereses de la deuda treinta y un mil quinientos cuarenta y siete millones de euros añadir más deuda sería pues no bueno para la economía del país otra cosa es que efectivamente como dice el Gobierno esos seis mil millones de incremento de gasto que autoriza o queda visto bueno en la Unión Europea se correspondieran con un incremento de la recaudación entonces no habría incremento de de del déficit y por lo tanto de la deuda los de la oposición piensan una cosa y lo del Gobierno

Voz 0194 02:19 Pero Bruselas ha analizado las cuentas que ha enviado el Gobierno voy yo no poner peros que previsibilidad las cuentas cuentas las ha revisado pero la oposición mi posición puede inventar lo que quiera porque esto tiene pinta de ser un invento

Voz 0554 02:33 perdona pues puede ser un invento para Haití la opiniones politicas hay que tratarla con cierto respeto aroma no tienen porque ser un invento Milagros quien dice no déjame terminar hay que hay que no otro otro accionista cuando se tiene la mayoría la gente la ejerce no digo que yo estoy de acuerdo con lo que están haciendo pero la ley son para respetarla naturalmente la oposición por principio cuando tal partido socialista en la oposición cuando tal partido al paseo pues se oponen a palo programas del Gobierno y eso no es una cosa que merezca el adjetivo que Toulon

Voz 1 03:07 así que tengo y además son leyes

Voz 0194 03:10 muchas ADO expresamente para poder hacer este tipo de de no utilizar

Voz 0554 03:16 o para hacer montajes chantaje lo que se hizo fue para evitar que el el Parlamento que estaba en ese momento que pudiera en algún momento controlado por fuerza contraria a para frenar el déficit autorizara más gasto y tuviéramos problemas de déficit y de deuda que Europa no nos iba a tolerar porque no hay que olvidar que el día en que Europa

Voz 1 03:39 autoriza podrían estos dicen que pueden

Voz 0554 03:41 tener razón o no pero yo no yo no lo largo califico calificativo descalificadores a nadie esto dice mire usted a Europa puede decir lo que diga pero nosotros creemos que esa capacidad de recaudación de seis mil millones que dice el Gobierno que tiene no la va a tener el grueso votamos en contar

Voz 0860 03:56 bueno pues no hay que ya que se ha hablado de Andalucía en el Senado por qué no recordar porque recordar au y señalar que el programa económico de la alianza con la extrema derecha en Andalucía supone entre otras cosas a un aumento tanto del déficit como la deuda de Andalucía cosas ambas ideas que precisamente la criticada habría Jesús Montero cuando era consejera de Hacienda del Gobierno de la Junta de Andalucía fue protagonista en Andalucía ha sido un modelo la contención del déficit de la deuda gracias a María Jesús Montero por tanto las críticas que se hacen hoy en el Senado a su persona aparte de incongruente e incoherente son profundamente injustas

Voz 0554 04:38 legítima hará que el Partido Socialista en

Voz 0860 04:41 en el Parlamento vote en contra de lo perdieran proponer el partido puede lo que no se puede gobernar un territorio en este caso Andalucía para gobernar un país uno vaya incluso contra su contra sus propias políticas del revuelo no se juega nada no se puede decir en el lo lo quemo cuchara hoy y al mismo tiempo presenta un programa político junto a la extrema derecha que suponen más déficit más deuda pero con respecto a lo que ha dicho el portavoz de de

Voz 2 05:09 el del PP que a mí me pasa

Voz 0860 05:12 ese también que cada vez que habla Cosidó es una ofensa a los valores democrático yo creo que la clave está en algo que ha dicho no apoyaremos la campaña electoral de eso se trata de eso se trata el filo y el filibusterismo del PP en el Senado tiene que ver con una idea formada de que todo paso que se dé en esta línea favorece al señor Sánchez sea no piensan que pueda favorecer a España como decía la la la ministra de Hacienda no sino ellos piensan que esto va a favorecer a Sánchez y por tanto va consolida su postura la la legislatura se va a alargar se pueden conseguir nuevos réditos como por ejemplo algo que está pasando desapercibido como en la subida del salario mínimo novecientos Euro la subida al a los a los a los funcionarios etcétera bueno así se desenvuelve este partido popular y por cierto así lo devuelve esto al propio Partido Socialista que se mostró con absoluta lealtad criticada entre otros por mí que en con respecto a las cuentas que presentaba continuamente señor Rajoy en sus relaciones con la Unión Europea sea la lealtad le presentó lealtad de Estado que le presentó el Partido Socialista al Partido Popular el PP se lo devuelve con filibusterismo senatorial de

Voz 0194 06:26 que sólo me queda la crónica catalán ahí hemos conocido que el juicio se divide en dos el Tribunal Supremo ha aceptado que los imputados sólo por desobediencia sean juzgados en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la mayoría de estos encausados son los que eran miembros de la Mesa del Parlament cuando la Alberto Pozas buenas noches

Voz 0860 06:42 el año más hacia el resto de líderes independentistas

Voz 0194 06:45 las como Juncker eras for Jordi sí que tendrán que enfrentarse al Tribunal Supremo

Voz 0055 06:49 sí la verdad es que es una decisión que no se esperaban el Tribunal Supremo porque a lo largo del último año y lo repasamos por última vez en este programa antes de que se tomase la decisión hasta en cuatro ocasiones el Tribunal Supremo había confirmado que toda la causa se quedaba en el parque de ya de París de Madrid lo que ha decidido hoy la salen enjuiciamiento es que seis un tercio de los acusados van a ser juzgados pero en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no olvidemos es el mismo Tribunal Superior de Justicia Cataluña que ya condenó a Artur Mas a Irene Rigau Joana Ortega por este mismo delito de desobediencia por la consulta del nueve N de dos mil catorce son los que están acusados solamente de desobediencia a cinco de ellos exmiembros de la Mesa del Parlamento Cataluña ilusionó Lluís Maria Corominas también Anna Simó también está Joan Josep Nuet ir además a la ex parlamentaria de la CUP Mireya mire yo apoyan la razón para dejar ir esta parte del del juicio bueno pues explican que la mayoría de ellos por ejemplo no están aforados que están acusados de un delito menos grave bastante menos grave para ellos la Fiscalía pide unas unas multas de hasta treinta mil euros y además explican en ese auto los jueces dicen que están evitando convertir el juicio en un macrojuicio por otra parte la razón para quedarse con la causa que afecta al resto Junqueras al resto de

Voz 0860 08:00 haber destituido es que

Voz 0055 08:02 qué hicieron en Cataluña dice no afectos solamente Cataluña afectó a toda España y se llevó a cabo también en parte en el extranjero

Voz 0194 08:08 lo cierto Pozas es que esta decisión del Supremo supone de alguna manera un primer enfrentamiento con la Fiscalía porque el Ministerio Público quería que todos los imputados tanto por desobediencia como por rebelión fueran juzgados en este tribunal

Voz 0055 08:21 sí la verdad es que a lo largo de esta causa además lo hemos visto varias veces el juez o tribunal depende de estamos hablando el juez Llarena de la Sala de Apelaciones enjuiciamiento y Fiscalía siempre han ido siempre han ido más o menos de la mano salvo en alguna ocasión por ejemplo cuando la Fiscalía se animó a pedir la libertad bajo fianza de Joaquim Forn porque tenía tuberculosis pero bueno salvo en ese ejemplo muy concreto siempre han ido más o menos de de la mano pocas veces se han llevado la contraria de esta manera porque vamos a escucharlo Jaime Moreno uno de los fiscales de el del caso decía esto en las sesión en la que decidían sobre estas cuestiones

Voz 3 08:53 pero yo pronunciamiento sino que proyecta su resultado sobre todo el territorio nacional entendemos que la Sala debe declarar su

Voz 4 09:02 en competencia

Voz 0055 09:05 en fin es primera fisura no sabemos si la única pero desde luego la primera que existe entre el Tribunal la Sala de enjuiciamiento los siete jueces y juezas y la Fiscalía en este caso

Voz 0194 09:14 esposas hasta luego todavía sobre Cataluña la semana pasada ya recuerdan se reunieron Pedro Sánchez y Quim Torra fueron cuento prevé previo a la celebración de ese Consejo de Ministros en Barcelona pero aunque fue breve hubo tiempo suficiente tiempo justo para que el presidente catalán trasladase veintiuna propuestas al presidente del Gobierno aquí adelantamos alguna de ellas hace una semana lo hizo Pablo Tallón nos contó tres puntos fundamentales que eran estos quieres regeneración democrática la eliminación de los símbolos franquistas de la Fundación Franco ejercer el derecho de autodeterminación bueno el propio Torra este martes confirmaba este último reclamo añadía que quería contar con una mediación internacional entre ambos gobiernos

Voz 5 09:53 Bachar si sido treinta la autodeterminación el ejercicio del derecho a la autodeterminación con una propuesta de Comisión Internacional que medie entre los gobiernos catalán y español esta es nuestra propuesta y esperamos una respuesta daba el diálogo no se puede quedar en palabras vanas tiene que ser creíble y eso pasa por conocer la propuesta español la propuesta española

Voz 0194 10:10 hoy poco más se sabe no no han trascendido el resto de propuestas así que el Partido Popular ha anunciado que pedirá en el Congreso que Moncloa haga público este documento Pablo Casado esta mañana en Pamplona a Pedro Sánchez

Voz 6 10:22 que enseñe el documento de las veintiuno medidas propuestas por Torra hilo vamos a presentar hoy el Congreso diputados para que lo haga de forma oficial queremos saber lo que está negociando a las espaldas de la sede de la soberanía nacional que es las Cortes Generales

Voz 0194 10:39 veintiuna medidas caso mil así que me ese extraño no que ni por un lado nipona el otro hagan públicas estas peticiones no porque haber Torra de le debió dar el papelito con las con las no se quedó ninguna copia no dijo nada recuerdas la la la

Voz 1 10:57 diferencia de prensa no sé nada sobre eso está el papelito y al PSOE pues tampoco le interesa mucho entrar en discutir sobre estos puntos sobre todo si incluye autodeterminación porque los otros son fin pese nosotros podrían ponerse de acuerdo en cosas no pero el referendo de autodeterminación era un poco la unanimidad arroja para para el PSOE déjame volver un poquito el tema del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a la decisión del Supremo hasta ahora siempre había negado a que eso de que no fueran ellos los competentes de toda la causa precisamente la la el argumento que utiliza es decir que estos delitos son menos graves delito de desobediencia guardan para el Tribunal Supremo el delito de rebelión que es precisamente el que está cuestionado por parte de muchísimos juristas españoles que piensan que la aplicación de este tipo no estaba apropiada para este caso pero es la imputación por el delito de rebelión que ha justificado que es que haya prisión preventiva que ha justificado que la causa en el Tribunal Supremo por lo tanto los de los acusados no tengan segunda instancia a la que recurrir al que han motivado la inhabilitación de facto de la cúpula política

Voz 0860 12:22 si queréis decir algo sobre esto se verá si no yo primero cuando termine todo este proceso penal juristas así no jurista van vamos a tener muchísima dificultad para aclarar exactamente cómo ha sido todo este proceso endiabladamente complicado y se han cometido tanto error de tantas contradicciones que va a costar mucho trabajo estudiarlo con respecto a lo de las XXI medida bueno a mí esto yo me parece todo un poco infantil como de la flor amarilla lo flores

Voz 3 12:49 parece que están deseando que cada uno metros

Voz 0860 12:51 la lo truncó por donde sea

Voz 1 12:54 fui fuera del tiempo no me parece

Voz 0860 12:56 ni siquiera casi considerable en cualquier caso si el señor casado no tiene claro que ningún gobierno de democrático de España va a aceptar nunca un referéndum de autodeterminación y mucho menos mediado por un Estado una organización extranjera es que nos estamos engañando todos nosotros no vale ningún Gobierno de España casetes

Voz 0554 13:15 en mil muy breve pero sí visiblemente a mí lo que me resulta chocante es que no se hayan hecho públicas esa esa propuestas porque usted ha presentado esto yo no estoy dispuesto a aceptarlo a la mejor no lo ha hecho porque lo que no quiere buscar el enfrentamiento con Torra porque depende de su voto de lo de lo de su compañero de partido el que supo el presupuesto sigue adelante pero no tienen ningún sentido que eso no se sepa de modo que este supieron cuáles fueron las pro cuarenta creo recordar propuesta que le hacía más a Rajoy hace ya no sé cuantos años no en cuanto al nuevo del Tribunal Supremo lo de la rebelión pues hay una acusación de la Fiscalía con arreglo a la ley de enjuiciamiento criminal para eso altivo en Tribunal Supremo para absolver para castigar lo que decida rotar

Voz 0194 13:58 venga un par de asuntos más del Gobierno que va a reducir el límite de velocidad en las carreteras secundarias para luchar contra la alta siniestralidad buenas noches buenas noches Ángels que la mayoría de las muertes en las carreteras españolas se producen este tipo de vía voy a partir del mes que viene la velocidad máxima será de noventa kilómetros sustituyendo el límite de los cien esta es la primera medida que toma Pere Navarro después de volver otra vez al cargo pero es una vieja propuesta que también defendieron sus antecesores María Seguí Gregorio Serrano pero que no fueron capaces de sacarla adelante el director de la DGT David imprescindible para poder reducir al menos un diez por ciento el repunte de muertos de los últimos años y también de los accidentes ocho de cada diez fallecidos se registran en las carreteras secundarias

Voz 7 14:42 canciones convenciones tenemos más de mil muertos de que la velocidad está detrás de las salidas de la vía que es la principal causa o de los choques frontales es cuando entregue alguien entró en una curva fuerte ocupa el carril contrario a Cuba ya ese plan de choque frontal con lo cual es un elemento estratégico para mejorar la seguridad de la reducción en el accidente

Voz 0194 15:02 la bajada de límite de cien a noventa afecta a las vías convencionales sin separación en los carriles de los sentidos opuestos pero en la práctica sólo va a afectar al cinco por ciento de la red viaria española por eso los conductores cuestionan su efectividad piden eso sí más inversión para mejorar el estado de las carreteras lo dice Jorge Castellanos que es el portavoz del RACE

Voz 8 15:22 bueno pues me parece una mejoría que no va a tener mucho efecto porque son sólo siete mil kilómetros de carreteras a los que afecta esta medida hay tenemos en España a más de ciento cincuenta mil y pensamos que es una forma de de ocultar digamos el el descenso en el mantenimiento de carreteras cayó en los últimos años que superior al treinta por ciento

Voz 0194 15:44 el Consejo de Ministros antes va a aprobar mañana el decreto con esta medida el decreto se va a publicar en el BOE el dos de enero pero no va a entrar en vigor hasta dentro de treinta días que es el plazo que da a la DGT a las administraciones titular titulares titulares de estas carreteras para que cambien las señales que tiene que ser de cien a noventa para los turismos ochenta para los camiones Mariola grafías hasta luego estamos esperando una nueva regulación a nivel estatal para el uso de patinetes eléctricos es una de las medidas que ya ha anunciado opera Navarro pero que aún no se han no se ha hecho realidad no se plasmado de ninguna manera de momento la única regulación que existe es la de los ayuntamientos y hoy por ejemplo hemos conocido una persona fallecida usando precisamente este nuevo medio de transporte ocurrido en Córdoba y es la tercera persona que muere en un accidente con un patinete involucrado y en unas horas y está previsto que llegue a España el Open Arms con trescientas once personas a bordo han sido siete días de travesía desde que el barco de la ONG española localizar a tres pateras a pocas millas de Trípoli María Manjavacas buenas noches buenas noches saltaba estuvo a estuviéramos el hecho de la Nochebuena a primera hora está previsto que lleguen a la bahía de Algeciras pero ya hoy han podido divisar la costa andaluza lo que ha provocado evidentemente la alegría en el barco sobre todo de los más pequeños

Voz 1444 16:58 la verdad que emocionaba cuando nos lo contaba Gerar Canale es el jefe de misión está a bordo de lo Penal hablábamos esta tarde con el y los contaba el parte de la travesía cómo lo están viviendo los más pequeños la hora a la que llegarán mañana tenemos

Voz 9 17:10 prevista para mañana a las ocho de la mañana el mar está planchado la navegación está siendo muy cómoda en estas últimas horas ya ACB tierra a estribor del barco ya estamos viendo el Cabo de Gata y a lo lejos Sierra Nevada la gente a la que ha visto tierras ha puesto muy contentas han puesto a cantar eh ahora hemos aprovechado para subir a los críos aquí a la cubierta

Voz 0194 17:31 esto era hace unas horas cuando hablábamos

Voz 1444 17:34 para supongo estarán durmiendo a bordo recuerdo hay niños algunos muy pequeñitos en total de los algo más de trescientos inmigrantes la mayoría africanos hay ciento treinta y nueve menores ya está dicho por activa y por pasiva pero igual viene bien recordar lo que los han rechazado en Malta en Italia que Francia Grecia no han respondió la llamada y otro dato de esta travesía los migrantes ha descrito notas cartas de agradecimiento a la tripulación y a España lo ponían en las nota lo veíamos los vídeos por rescatarlos

Voz 0194 17:59 acogerlos bueno este traslado a España de inmigrantes a bordo de lo penal no es el primero que se produce es el segundo seguro que recuerdan la primera fue este verano fue una de las primeras decisiones relevantes que tomó Pedro Sánchez como presidente del Gobierno María el dispositivo en este caso va a ser parecido al dentro entonces hubo muchísima expectación

Voz 1444 18:17 el nueve de agosto al menos los inmigrantes no llegaban a noventa ahora son trescientos el dispositivo en principio es el mismo según fuentes del Gobierno el barco llega al puerto de Algeciras desde el barco nos decían que llegaban al meollo de San Roque en cualquier caso bueno pues ya veremos dónde llegan llegan a la Bahía de Algeciras lo primero van a recibir atención médica después se les va a identificar dentro del proceso habitual nos decían fuentes de Moncloa no se desplaza allí nadie del Gobierno central estará al subdelegado del Gobierno en Cádiz que estarán allí hemos hablado con ellos miembros de la Cruz Roja ahí de Save the Children Vicente Raimundo que es el director de programa nos contaba que lo primero que tienen que hacer es atender a los más pequeños

Voz 10 18:53 con una atención muy específica a los perfiles más vulnerables que son los niños que han hecho el viaje solos un viaje cualquiera no hay que recordar que que el barco lo rescató frente a Libia Libia es un país que las Naciones Unidas en lo que se refiere a los niños y niñas migrantes y nos dice que tiene unas condiciones absolutamente pavorosas

Voz 0194 19:14 bueno pues después de esa durísima experiencia después de esta semana en alta mar después de verlos allí como estaban en Navidad pues mañana ya los tenemos por aquí en Algeciras y no falla la previsión Ángels a las ocho de la primera hora de la mañana muchísimas gracias ahora María de todas formas se encuentra la solución Algeciras pero es que cuando el Open Arms vuelvo al mar volveremos están en la misma

Voz 0860 19:34 dio bueno no sea a lo mejor por el espíritu navideño no todos los que se definen tan sensible en estos días Lumen un poco de compasión no dan un poco de alegría sobre todo a los niños pero el problema no está resuelto ya ha resuelto porque quien tiene que resolverlo que es en mi opinión una instancia superior tiene que haber una política inmigratoria clarísima de corte europeo en el que participe en todos los Estados democráticos de Europa hizo sobrevuele por cierto la venas esta también ultraderechista europea Iker regrese problema somos nosotros los que tenemos que arreglarlo

Voz 0194 20:05 además recordarán una cosa importante que mientras el Open Arms So Ho esta ocasiones este barco pero otras ocasiones de otros barcos mienta están haciendo esta travesía para llegar al puerto español que les acoge

Voz 11 20:14 dejan sin asistencia esa asistencia en la que ya están cubriendo las

Voz 0194 20:19 decía que deberían estar dando los estados de Cannes inexistencia esa zona del Mediterráneo y mientras el Open Arms estaba llegando a Algeciras vete tú a saber cuántas pateras podido naufragar o los ha podido pasar algo en esa zona Pablo otras cosas que han pasado

Voz 1667 20:32 sí con cifras relacionadas precisamente con esto que hablabais la Comisión Española de Ayuda al Refugiado ha confirmado que dos mil dieciocho se va a cerrar con más de setecientas cincuenta personas muertas cuando intentaban llegar a nuestras costas es la cifra más alta desde dos mil seis una cifra que se eleva a más de dos mil doscientas si ampliamos el foco a todo el Mediterráneo lo siguiente parte de una frase que rescatamos de la FOM Ateca decir la recordarán es la frase del juez Francisco Javier Martínez y que llamó bicho hija de puta a la modelo María San Juan tras denunciar a su ex marido por maltrato bueno que fue relevado por esas palabras y la novedad es que la magistrada que la sustituyó ha archivado el caso al entender que no se ha acreditado la acusación contra el supuesto maltratador dos semanas después el juez ha devuelto los teléfonos y la documentación incautada a los dos periodistas de Mallorca que investigaban el caso cursada ellos quieren ahora que el juez les explique quién ha manipulado su material petición que apoya el Sindicato de Periodistas de Baleares

Voz 12 21:32 quién habría tenido acceso a esos dispositivos móviles y también ordenadores donde habrían estado guardados hasta qué punto se habría vulnerado ese derecho a constitucional a mantener en secreto las fuentes habiendo pues qué información puede haber sido copiada o quieras ha tenido acceso al contenido de esos dispositivos

Voz 1667 21:52 bueno que se les devuelve una vez analizados no bueno es que han pasado dieciséis días ahora los prestas quiénes a saber quién quién accedió a cereal quién ha manipulado sus teléfonos una frase más desde fuera desde Irak donde se ha plantado por sorpresa Donald Trump para visitar a sus tropas si para confirmar la salida de sus soldados en Siria porque según él están venciendo el pulso al terrorismo

Voz 13 22:11 qué será será éste quien la otra razón por la que estoy aquí es la de agradeceros a todos vosotros por haber prácticamente eliminado la presencia física del califato de bicis en Siria

Voz 1667 22:25 de nuestro siguiente protagonista podríamos destacar infinidad de frases la seguridad como valor esta a Pedro Sanz es el siguiente pese a vista te protagonista que además estrena mañana su nueva película yo creo que esto es fungible costumbrista en lo que haces es cojera así entre hombres su cine José Luis Cuerda mañana como digo estrena tiempo después un veintiocho de diciembre que días sino inocentes claro claro hoy le han concedido el Premio Feroz de Honor que concede la prensa especializada aunque si hablamos de cine tenemos unos campeones en la cancha y en la taquilla

Voz 14 22:56 y salí en línea recta sin desviados hechas perdón lo que bonito es así si se cruce en la recta o

Voz 15 23:06 el hemos de es el que el que ella parece ser el mismo

Voz 1667 23:11 diesen la película de Javier Fesser lidera la taquilla este año del cine español en dos mil dieciocho ha vuelto a superar los cien millones de euros de factura

Voz 16 23:19 cero gracias Pablo adiós nos queda Ramoneda

Voz 3 23:23 el dietario

Voz 17 23:28 dije la diputada Marta bosques de ciudadanos como presidenta del Parlamento andaluz la suerte está echada Susana Díaz se acerca su segunda gran derrota después de la que sufrió ante Pedro Sánchez en la disputa por la secretaría general del PSOE ha sido Orosa fue la primera que suponía el fracaso de los varones ante el candidato que supo mirar a las bases de captar el descontento la segunda histórica porque supone la pérdida del poder en Andalucía el principal feudo socialista no sé si Sánchez se arrepiente a de haber permitido que una Susana Díaz muy tocada se volviera a presentar pero la salida al poder del PSOE andaluz será estuvo lenta y parece claro que se impone la renovación sino se quiere prolongar la decadencia por más que los varones sigan tratando de hacerle la cama Pedro Sanz diez incapaces de entender porqué los votantes se alejan del PSOE ahora Vox ya conoce el poder del que disponen sabe que es imprescindible para la causa de PP y Ciudadanos y por tanto que en su mano está fijar el precio el PP lo asume con satisfacción porque hace tiempo que renunció a la ficción del centro pero ciudadanos nació con perfume liberal hasta que con el conflicto catalano todo por cambiar el maquillaje Vox la atrapado en su laberinto PP Ciudadanos vetará en el Senado el techo de gasto aprobado en el Parlamento puesto que no tienen mayoría para gobernar impiden que gobierne quién si la tiene pueden ser muchos dos perjudicados por esta decisión establecer el marco para una salida política al conflicto catalán debería ser en este momento prioridad nacional y sin embargo sólo quieren el Gobierno hoy podemos ir la batalla para impedirlo será el primer objetivo dar de echar durante el próximo año como dice Eric fase en el actual momento populista es un momento neoliberal que amenaza con un momento antidemocrático Éste es el papel adjudicado al populismo de derechas en expansión así en Andalucía

Voz 0860 25:07 ya como en el resto de Europa

Voz 16 25:14 terminamos aquí Emilio Contreras Milagros Pérez Oliva Javier Aroca ahora sí hasta la semana que viene y feliz año nuevo yo creo que vaya a todos nosotros

Voz 0554 25:22 oye volveremos mañana todavía en este año

Voz 16 25:25 año porque es viernes a Veinticinco aquí les esperamos a partir de las ocho de la noche

Voz 18 25:43 pobre veinticinco Ángels Barceló

Voz 3 25:46 cadena SER

Voz 18 25:49 servicios informativos

