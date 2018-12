Hora 25 (28/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1 00:00 el mejor balance de dos mil dieciocho es el nuestro por la suerte que hemos tenido un año más al tenerles al otro lado son las ocho las siete en Canarias

Voz 0194 00:30 hola buenas tardes sin grandes novedades Pedro Sánchez ha aprovechado el tradicional balance de año en Moncloa para reivindicar su acción de gobierno tras la moción de censura del Gobierno en siete meses ha hecho más por la justicia social

por la regeneración democrática y por la de modernización de nuestra economía

Voz 0194 00:46 que el anterior Gobierno exhibe a una acción de gobierno basada en la regeneración democrática la cohesión social y la modernización de la economía que quiere mantener hasta agotar la legislatura no aclara qué pasará si no consigue apoyos para aprobar los Presupuestos responde públicamente a las veintiuna propuestas de Quim Torra para Cataluña

Voz 1722 01:03 otro del Estatuto de Autonomía en la Constitución española podemos hablar de todo

Voz 0194 01:07 fuera de nada fuera lo único que hoy su homologo Sánchez espera que los votantes tomen nota del acuerdo de la derecha con la ultraderecha en Andalucía y se compromete a responder ante cualquier retroceso de derechos que PP y Ciudadanos acepten de Vox especialmente en materia de violencia de género y ese gobierno pone en cuestión

Voz 1722 01:24 corta derechos y libertades o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad

Voz 4 01:36 y la libertad de las mujeres PP Ciudadanos no ven ni un solo motivo para el triunfalismo Podemos opina que Sánchez se ha quedado corto en su gestión escuchen a Pablo Casado José Manuel Villegas Rafael Maymó

Voz 0919 01:46 así que el balance podría hacerlo en un tuit porque sinceramente ha sido catastrófico pero bueno

Voz 5 01:51 con poca elecciones lo antes posible y que permita que en España acabe esta legislatura agónica inicie una nueva etapa

Voz 6 02:01 la falta de impulso del Gobierno hace que cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer aparecen los

Voz 0194 02:10 en esta XXV también les detallaremos la batería de medidas aprobadas hoy en el Consejo de Ministros Pablo Morán buenas tardes

Voz 1667 02:15 el Ángels buenas tardes medidas como la revalorización de las pensiones por encima del IPC pero sin derogar la reforma del PP medidas contra los falsos autónomos son los contratos precarios todo en un decreto que se queda corto según UGT

Voz 4 02:27 aunque importantes son insuficientes y dejan fuera los aspectos esenciales que hay que elimina de la reforma laboral de la reforma de pensiones

Voz 1667 02:35 gobierno aprobado también que los delitos de abuso sexual a menores prescriban más tarde dentro de un anteproyecto de protección a la infancia que también podía haber ido a más según Andrés Conde de Save the Children

Voz 4 02:44 qué es lo que más nos preocupa como carencias es ubicados destrucción y Fiscalía específicamente centradas medidas dirigidas a la protección de niños víctimas de violencia de género y niñas víctimas de trata que son los colectivos más vulnerables

Voz 1667 02:59 ya escucharemos las reacciones a la resolución del Tribunal de Cuentas que condena a Ana Botella hay seis de sus concejales en Madrid al pago de veintitrés millones de euros por mal vender pisos de protección oficial a un fondo buitre

Voz 7 03:10 me han que pagan Millet más millones nunca no que harían lo que nos han quitado que jueguen con su vivienda así con sus casas no con lo no con las

Voz 4 03:18 los afectados tendrán que seguir esperando a que la Justicia anule la venta de su y a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jesús Gallego buenas tardes buenas tardes

Voz 0919 03:26 Rafa Nadal ha reaparecido hoy en el torneo amistoso de Dubái ha perdido en semifinales ante el sudafricano Kevin Anderson en tres y ahora se centrará ya en el primer gran torneo del año en Australia ahí tenemos en juego la Euroliga de baloncesto el partido más importante del día se juega ahora mismo en Estambul entre el Fenerbahce y el Real Madrid en el último cuarto marcador igualado Fenerbahce cincuenta y siete Real Madrid cincuenta y seis luego jugarán Herbalife Gran Canaria Zalguiris de cara

Voz 8 03:53 aquí el tiempo Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes último fin de semana de dos mil dieciocho con un aumento de las nubes en el sur del Mediterráneo de hecho el sábado se esperan algunos chubascos en la provincia de Valencia de Alicante en Murcia el este de Andalucía algunas zonas de Albacete cerca del estrecho o en las Pitiusas en el sur de Baleares en el resto del país despertar vemos con muchas nubes bajas con nieblas sobretodo en el interior peninsular atención porque serán helador as en algún caso aunque gran parte de esas nieblas van a disipar también las nubes del Cantábrico en Canarias un sábado más bien tranquilo y suave en la península despertaremos con frío el domingo día tranquilo pero atención porque hará bastante viento en este caso del Levante en el mar de Alborán y cerca de la costa

Voz 1667 04:34 así empieza ahora a veinticinco Pablo esta tarde ha comenzado la segunda fase de la Operación de Navidad en las carreteras esa niebla de la que nos hablaba Luismi está provocando problemas en la circulación de algunas de las principales vías del país así que para los que no se escuchan al volante o vayan a hacerlo información de servicio desde la DGT Jorge López buenas tardes

Voz 9 04:52 buenas tardes y el mapa de nieblas actualizado los deja la ocho en Lugo portada en Mondoñedo y la provincia de Toledo muy densa la niebla complicando

Voz 0690 04:59 posibilidad de manera importante sobre todo en la autovía

Voz 9 05:02 como en Madrid tenemos dos accidentes los dos en la cuarenta y dos en Parla uno dentro de la capital con cinco kilómetros de retención y otro de salida con cuatro kilómetros de retención más complicaciones en Madrid de entrada por la A6 en Majadahonda atención también en Tarragona porque un accidente corta desde hace más de cuatro horas la AP siete en Monroy del Campo en Cambrils hacia Barcelona y en Granada tráfico lento en la A44 en el Zaidín hacia Bailén

Voz 1667 07:13 durante esta vez no es el balance de un año sino de siete meses de gobierno que Pedro Sánchez ha resumido en tres pilares que engloban sus políticas el de la regeneración democrática que comenzó con la moción de censura

Voz 1722 07:26 una moción que supuso un revulsivo regenerador regenerador de nuestra democracia con un Gobierno que gobierna con el Parlamento no contra el Parlamento como ocurría hasta hace poco más de siete meses triunfo de la moción de censura representó un ejemplo de salud democrática de madurez de nuestro marco constitucional

Voz 1667 07:44 la que ha citado a esta medida sus iniciativas orientadas a mejorar la transparencia o la colaboración con las Comunidades Autónomas un segundo pilar el del compromiso social del Gobierno

Voz 1722 07:53 fortalecer nuestra cohesión social fortalecer nuestra cohesión territorial y luchar contra una de las principales lacras que tiene nuestro país que la desigualdad no hay crecimiento sin distribución cohesión movilidad social

Voz 1667 08:05 en un tercer pilar económico que Sánchez se propone modernizar para mantener o mejorar la línea de crecimiento que heredó a su llegada a Moncloa

Voz 1722 08:13 según la Comisión Europea España crecerá más que Francia más que Italia más que Alemania y más que el promedio del área euro

Voz 1667 08:22 estos tres pilares hallado el balance de el preside ante de un Gobierno que Sánchez ha definido como constitucionalista pero de mirada amplia un balance sin autocrítica como suele ser habitual en estos casos Icon lectura de precampaña ante el dos mil diecinueve que se nos avecina un año nuevo que Sánchez aspira a completar en Moncloa hoy lo ha vuelto a reiterar aunque no aclara qué pasará si finalmente no consigue los apoyos que necesita para sacar adelante sus cuentas Informa Nieves Goicoechea Pedro Sánchez tiene la

Voz 1468 08:49 Esperanza no la certeza de que los nacionalistas catalanes apoyarán finalmente los presupuestos generales pero para ese momento hay que negociar y dialogar antes a través de las diferentes comisiones bilaterales que sean abierto con Catalunya lo ideal sería cerrar acuerdos con esas comisiones incorporarlos a los presupuestos y aumentar las inversiones en Cataluña

Voz 1722 09:07 tendrán una propuesta política para el conjunto de la sociedad española hay también con inversiones tercer territorializada también para Cataluña y que creo que es importante que desde luego la Generalitat de Cataluña e ir los grupos parlamentarios que le apoyan pues sustenten y permitan la tramitación de esos presupuestos

Voz 1468 09:23 si Pedro Sánchez no aprueba los presupuestos será más difícil que culmina la legislatura hasta dos mil veinte aunque su voluntad al menos en público sigue siendo esa la vocación del Gobierno español

Voz 1722 09:33 es agotar la legislatura ni una palabra del presidente

Voz 1468 09:35 el Gobierno sobre aglutinar todas las elecciones en el súper domingo de mayo una posibilidad que rechazan los líderes territoriales mientras que algunos asesores de Sánchez si apoyan convocar seis elecciones a la vez porque garantizaría más movilización de los votantes

Voz 1667 09:49 Sánchez ha admitido que Quinto Real entregó una propuesta con veintiuna medidas para resolver la situación de Cataluña pero no las ha detallado no las considera elementos dentro de la negociación bilateral con la Generalitat que su Gobierno ha recuperado después de siete años de parálisis todo lo que salga de la Constitución y el Estatuto ha dicho es un monólogo del independentismo

Voz 1722 10:09 lo que le pedimos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya es que pase de la voluntad de dialogar al diálogo real y ese diálogo se tiene que dar siempre respetando la legalidad y la Constitución

Voz 1667 10:20 especial interés ha despertado la valoración de Sánchez al acuerdo de la derecha con la ultraderecha en Andalucía su posible extensión a otros territorios el presidente espera que todos los votantes tomen nota de ese pacto avisa que actuará si se tocan los derechos de las mujeres como quiere Vox lamenta el error que según él supone el acercamiento de PP y Ciudadanos a los de Santiago Abascal José María Patiño buenas tardes

Voz 1108 10:43 buenas tardes Pablo a Pedro Sánchez le gustaría gozar del tipo de oposición que él dispensó a Rajoy pero ve en el actual líder del PP una involución que se plasma en acuerdos como el alcanzado con la ultraderecha en Andalucía el presidente del Gobierno vaticina que la derechización

Voz 1722 10:58 se va a acentuar si ellos consideran que van a moderar a la ultraderecha por pactar con ellas equivoca lo que va a ocurrir es que se van a radicalizar las posiciones tanto el Partido Popular como ciudadanos

Voz 1108 11:08 para el también líder del PSOE no se trata de que su partido pueda llegar a acuerdos conciudadanos como le piden algunos de sus barones sino que la formación naranja deberá explicar a los españoles porque llega al poder de la mano de las formaciones ultras europeístas el presidente asegura respetar a los votantes de Vox muchos de ellos dice descontentos con la situación social provocada por la crisis y los recortes pero ha trazado una línea roja respecto al nuevo Gobierno en Andalucía actuará en caso de que se cuestionen los derechos libertades y seguridad de las mujeres

Voz 1667 11:39 eso es lo que se va a haber a partir de ahora en Andalucía porque la negociación de la investidura va a comenzar oficialmente este fin de semana ciudadanos reitera algo que ya ha descartado Vox la entrada de la ultraderecha en la Junta José Manuel Villegas

Voz 1 11:51 si al final llegamos a concretar el acuerdo

Voz 1089 11:54 el paro por Ciudadanos y el Partido Popular y aquí no vamos a ir a ninguna otra fórmula no vamos a llevar a Andalucía en ningún tipo de tripartito ni ningún otro partido va a estar en ese gobierno

Voz 1667 12:08 lo cierto es que PP y Ciudadanos necesitan de su apoyo y Vox ya avisó ayer que quiere influir en el futuro Gobierno de la Junta con la negociación de sus medidas Juanma Moreno Bonilla apelaba a sus socios en Andalucía a ambos

Voz 1 12:20 responsabilidad ciudadano asumiendo

Voz 1223 12:22 pero esa esa posibilidad de cómo gobernar y por tanto de asumir esa corresponsabilidad en el Gobierno responsabilidad también en vos responsabilidad también en voz de saber interpretar que esos votos eso foto está motivado por un sueño por un anhelo por una enorme motivación por cambiar las cosas en Andalucía y que ahora ahora más que nunca tenemos que apartar entre todos esa tentación del tacticismo

Voz 1667 12:52 o volvemos a Moncloa porque el último Consejo de Ministro del año venía con una peso legislativo aprobado un decreto escoba que incluye una batería de medidas laborales y sociales de peso como la revalorización de las pensiones el año que viene los pensión estas van a recuperar poder adquisitivo pero van a tener que esperar para que se cumpla su reivindicación de los últimos meses en la calle que la revalorización de las pensiones se ligue al IPC informa Rafa Bernardo

Voz 1762 13:17 más de diez millones de pensiones subirán en dos mil diecinueve la mayoría un uno coma seis por ciento pero los tres millones de pensiones mínimas y no contributivas que hay subirán un tres por ciento Además antes de abril todos los pensionistas recibirán una paga única para compensar les el hecho de que en dos mil dieciocho los precios han subido una décima más que las pensiones no obstante el anunciado nuevo sistema de revalorización basado en la día del IPC anual tendrá que esperar en vez de aprobarlo en el decreto de hoy el Gobierno ha decidido darse seis meses de plazo para negociarlo con los agentes sociales por lo demás el Real Decreto Ley de hoy incluyen nuevas multas para las empresas que conviertan a asalariados en falsos autónomos recargos para las empresas que hagan contratos de muy corta duración la derogación del contrato de apoyo a emprendedores que puso en marcha la reforma laboral de Rajoy el compromiso de pactar un nuevo sistema de subsidios de desempleo antes de cuatro meses y las medidas de aumento de protección social de los autónomos recogidas en el pacto firmado esta misma semana entre el Gobierno y las organizaciones del colectivo dijo

Voz 1667 14:11 junto a ese decreto el Gobierno ha aprobado un anteproyecto de ley de Protección Integral la la infancia así lo han llamado es un plan con avances interesantes como el retraso de la prescripción del delito de agresión sexual a menores pero también con importantes carencias para canalizar las denuncias de las víctimas Mariola buenas tardes buenas tardes

Voz 0259 14:29 faltan juzgados y es Fiscalía especializada faltan las medidas del pacto de Estado contra la violencia de género sobre la retirada de custodia y visitas a los padres maltratadores falta protección para las menores víctimas de trata son las ausencias que preocupan a Save the Children aunque las ONG consideran la ley un avance creen que tiene lagunas por ejemplo carece de enfoque de género según Plan Internacional Cristina de la Serna

Voz 1 14:54 no hay que olvidar que las niñas y las chicas adolescentes sufren de manera muy desproporcionada muchas formas de violencia el matrimonio temprano forzado la mutilación genital femenina el acoso callejero

Voz 0259 15:07 con la ampliación del plazo de prescripción las víctimas de delitos sexuales más graves tendrán hasta los cuarenta y cinco años para presentar denuncias sin que caduque en judicialmente los hechos la ley establece para cualquier persona el deber de denunciar endurece las condiciones penitenciarias para los condenados por atentar contra los menores recoge nuevos delitos por internet como por ejemplo la apología de la anorexia o bulimia y obliga a colegios y federaciones deportivas a tener protocolos Antiviolencia ya crear la figura del delegado de protección

Voz 1667 15:35 ocho y cuarto hora veinticinco

Voz 1667 17:15 lo moral ahora lo siguiente debemos hacer memoria ocurrió en dos mil trece de la noche a la mañana mil ochocientas viviendas de protección oficial en Madrid pasaron a manos de un fondo vuelta

Voz 17 17:25 el Ayuntamiento de Madrid vendió nuestras viviendas sin ningún aviso sino ofrecernos nada Hay encima sabiendo que ya llevábamos diez años que se suponía que lo único que iba a cambiar iba a ser el nombre en Si resulta que tanto en el tema económico así

Voz 1667 17:44 cualquier cosa es una empresa que es cambiaron las condiciones subieron los precios del alquiler hasta un cuarenta y cinco por ciento los inquilinos perdieron su derecho de compra y eso que la entonces alcaldesa Ana Botella aseguró que todo iba a seguir igual

Voz 18 17:56 las viviendas siguen siendo pro

Voz 14 17:58 te giras se siguen rigiendo por la normativa aplicable a las viviendas de protección pública para los inquilinos lo único que ha cambiado su casero nada más

Voz 1667 18:09 pues hoy una resolución desmiente a la exalcaldesa más de cinco años después les hemos avanzado aquí en la SER que el tribunal

Voz 0867 18:15 de cuentas ha condenado a Ana Botella ya seis

Voz 1667 18:17 sus concejales por mal vender esas viviendas sociales les condenan al pago de veintitrés millones de euros por vender esas casas a precio de saldo en una operación Javier Casal buenas tardes

Voz 0867 18:27 la luna estar llena de irregularidades una doble operación que el equipo de Botella justificó en dos mil trece en plena crisis por la mala situación económica que atravesaba la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento el tribunal cifra en efecto más de veinticinco millones el daño provocado en las arcas públicas dinero que de confirmarse esta sentencia tendrán que abonar la exalcaldesa de Madrid y sus ediles que van a recurrir la decisión al igual que lo hará el Ayuntamiento de la capital ya que considera que ese daño fue mucho mayor Marta Higueras alcaldesa en funciones

Voz 1516 18:55 estamos conformes con que esa sentencia efectivamente diga que se ha producido esa venta ilegal pero no estamos conformes con la cuantía que que bueno pues que que se establecen las

Voz 0867 19:07 la que según el equipo de de Carmena han sido como poco de cincuenta y cinco millones de euros el tribunal avala el informe previo de la Cámara de Cuentas que detectó en su día hace unos años irregularidades en el proceso administrativo se hizo sin informes técnicos y con concursos opacos que no facilitaron la participación libre de los interés

Voz 1667 19:24 hacer algo importante Javier porque lo que censure esta resolución es sólo la parte contable de esa operación de venta que ya está bien pero en la práctica no se anula la operación y no se resuelve el problema de la Familia

Voz 0867 19:33 los afectada sí aunque la voluntad del Ayuntamiento de reabrir la causa para revertir la venta esta sentencia afecta Yeste que remarcar los sólo al daño contable de la empresa pública por tanto las familias afectadas están igual que ayer o que hace un año casos como el de Montse cuarenta y seis años madre de tres hijos cuando su vivienda cayó en manos del fondo buitre y le multiplicaron por dos el precio de alquiler

Voz 19 19:54 un año y medio que llevamos sin pagar en e Bay tenemos un desahucio porque claro con podamos súper o comía o pagaban de yo trabajo en el doce de octubre por bajas por fines de semana lo que me llama que me llaman

Voz 0867 20:08 la desahuciar a Botella dijo que nada iba a cambiar como hemos escuchado pero el tiempo demostró Pablo que no fue así

Voz 1667 20:13 gracias Javier entre los condenados por el Tribunal de Cuentas hay tres altos cargos del PP en activo en Madrid el presidente de la comunidad Ángel Garrido dice que no

Voz 0867 20:21 hay motivos para tomar medidas contra ellos porque esto

Voz 1667 20:24 es diferente termine como termine

Voz 0177 20:26 viento no hablamos en ningún caso de un asunto que tengan una tramitación administrativa bien o mal hecha yo creo que es un caso distinto nosotros en todo lo que tiene que ver con la corrupción Somos eh muy duros y lo saben que cualquier que ha sido imputada no ya condenada por un asunto crución ha dimitido inmediatamente no sé no es el caso por lo tanto no afecta ni al Gobierno ni entiendo yo que al propio Partido Popular

Voz 1667 20:47 hay hoy quién recuerda a través de las redes sociales lo que Pablo Casado llegó a afirmar en La Sexta cuando Ana Botella dejó la alcaldía de Madrid son tres segundos

Voz 1 20:55 cargo ya muchas veces es que ha sido alcaldesa

Voz 0867 21:01 este es el sonido del vídeo que ha levantado una ola de indica

Voz 1667 21:03 nación en las redes sociales envidia vídeo en el que se puede ver a un nombre apalear a un zorro hasta la muerte sin que sepamos muy bien quién es el verdadero animal los hechos ocurrieron en Huesca y la Guardia Civil ya lo está investigando informa Esther Orera

Voz 1693 21:22 posa sonriente bromeando tras dos minutos en los que le da tiempo a disparara animal lanzado por los aires y más tarde pisotear los reiteradamente y apalearon hasta la muerte el Seprona de la Guardia Civil comenzó la investigación de este vídeo para comprobar su veracidad y consiguió localizar este hombre de treinta y cinco años y vecino de Huesca que reconoció los hechos no tiene antecedentes por actos similares Isabel imputa ahora un delito de maltrato animal con resultado de muerte el Partido Animalista PACMA había pedido que identificara al hombre y la Federación Española de Caza prepara una denuncia contra este individuo tras la investigación de la Guardia Civil está pendiente de pasar a disposición judicial

Voz 1880 21:58 el Open Arms que ya está en el

Voz 1667 22:01 Puerto de la Bahía de Algeciras con los trescientos inmigrantes a bordo que rescató la semana pasada ya han comenzado los trámites para cursar las peticiones de asilo Radio Algeciras Rubén García

Voz 20 22:09 a bordo del Open Arms que ha llegado a tierra poco después de las ocho y media de la mañana viajaban más de un centenar de menores que en algunos casos venían huyendo de la guerra que sufren países como Siria Somalia lo ha dicho Vicente Raimundo de Save the Children quién asegura que su NG se encarga ahora de defender los derechos de estos menores

Voz 21 22:24 hay muchos niños que están viniendo de países en guerra como en Somalia o como sirias también sabemos que hay niños cuyas familias ellos mismos están escapando de situaciones de hambruna y que han pasado por Lidia entonces bueno son personas no sólo los niños sino también a los adultos que vienen con las historias en origen y en tránsito al realmente horribles

Voz 20 22:41 las una primera atención de Cruz Roja las ONGs intervinientes en el proceso dedicará las próximas setenta y dos horas a establecer el estatuto de cada uno de los inmigrantes en función de su nacionalidad edad ISI han sido víctimas de trata de seres humanos mucho de los adulto van solicitar por su parte asilo político o la condición de refugiados

Voz 1667 23:05 a partir de las nueve otro viernes en el que les vamos a proponer algunas alternativas culturales para este fin de semana Sara vítores buenas tardes

Voz 1880 23:13 hola Pablo son propuestas literarias para todo el año que viene con tres críticos que son especialistas en poesía narrativa y ensayo ellos son Carlos Pardo German Cano Laura Fernández y te voy avanzar Pablo sólo tres títulos de los que nos va a traer el dos mil diecinueve por ejemplo en poesía vecindad de Luis Muñoz crudo en narrativa de Olivia Line la batalla por el paraíso como ensayo de Naomi Klein para ir preparando lo que nos queda de las fiestas hoy además vamos a hablar de cócteles en la sección de Gastronomía grandes cócteles del mundo es un cómic con muchísima recomendaciones y con historias del barman Archie después Pablo para llegar hasta las diez la cultura con Marta

Voz 1667 23:52 hacía gracias Sara en la tertulia hoy Berna González Harbour Juan Carlos Jiménez y Carmen del Riego que nos avanza ya sus claves de este viernes podríamos

Voz 0378 24:00 era un ejercicio de revisión imponer a la vez el balance que de dos mil diecisiete hizo una entonces presidente del Gobierno Mariano Rajoy del que hoy ha realizado Pedro Sánchez se parecían tanto como les gusta a los presidentes hacer hincapié en la situación económica en los años de vacas gordas que poco en los de vacas flacas que poca autocrítica en ambos será cosa de la Moncloa aunque lo del síndrome de la Moncloa Se refería otra cosa acaba el año y las cosas no van tan bien como dice el presidente ni tan mal como aseguran la oposición aunque lo importante hoy más que los balances son noticias como la sentencia del Tribunal de Cuentas sobre la venta fondos buitres de viviendas públicas por lo que tendrá que pagar a Ana Botella que otros responsables municipales sino porque siguiendo sus propias conclusiones algún juez tendrá que declarar nulas esas ventas y que las viviendas vuelvan a titularidad pública

Voz 1667 24:52 pues son ya las ocho y veinticinco siete y veinticinco en Canarias seguimos

Voz 14 25:02 cinco Madrid operación salida con algunas complicaciones durante toda la tarde en las carreteras de la Comunidad especialmente de salida

Voz 1038 25:11 vamos a comprobar el estado del tráfico a esta hora DGT Jorge López buenas tardes

Voz 1 25:16 buenas tardes pocas complicaciones quedan a esta hora en Madrid

Voz 9 25:18 destacan eso sí dos accidentes en la A42 uno de salida con tres kilómetros de retención a la altura de Parla y otro de entrada ya resuelto los coches están retirados y todavía quedan retenciones también en Parla de entrada a la capital como decimos la otra incidencia está en Majadahonda el A6 donde también tenemos otro accidente de entrada al capital con tres kilómetros de retención el resto normalidad

Voz 0690 25:39 eh

Voz 1038 25:39 gracias Jorge ya saben que mañana deja de estar activo el Nivel dos del protocolo anti con anticontaminación en la capital ahora se puede circular por cualquier punto pero sólo pueden aparcar en zona ser los coches con distintivo cero Iveco el límite la M30 de accesos a la capital es de setenta kilómetros por hora

Voz 1516 26:47 un nuevo proceso en unidad de la venta por si se pudiera revertir el proceso de venta hay que esas viviendas volvieran a ser

Voz 22 26:54 propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda tiene que abrir una causa penal para para que para que haya sea posible e digamos apoyar a esas familias sea posible un camino que nos lleve a hacer nulo un procedimiento lo bueno que ha demostrado

Voz 23 27:09 las sentencias que la Administración en y controles que nadie está por encima de de los procedimientos que nadie está por encima de la ley

Voz 0464 27:17 en el PP no van a mover ficha tras conocer esta sentencia el Gobierno

Voz 4 27:21 no de Garrido va no va a destituir a los dos con

Voz 0464 27:23 la dos que ocupan puestos de altos cargos en la Administración madrileña tampoco lo va a hacer la dirección del Partido Popular contra los condenados que forman parte de la ejecutiva del PP madrileño

Voz 1 27:33 y el Gobierno regional

Voz 0464 27:35 se ha trasladado a los primeros Mena a una residencia colindante con el Instituto San Fernando de las tablas lo ha hecho a pesar de que la justicia no ha resuelto aún el contencioso presentado por algunos de los padres Éstos consideran que no existe un informe técnico sobre las condiciones de habitabilidad de la residencia y creen que el Gobierno de Garrido ha prevaricado por trasladar a los menores sin que se haya pronunciado antes la Justicia hoy en SER Madrid Norte algunos padres han explicado los motivos de su oposición

Voz 24 28:01 como no sabemos ni quema venir qué perfil tienen me que preparación e quién sólo monitores cabal campañas como le van a acompañar en qué condiciones van a estar porque todos los activos de información que creo que sería básica haber informado los padre desde la Comunidad en ningún momento se se ha informado lo que queremos es pues que el centro cumpla e ir pueda desarrollar su actividad lo mejor posible

Voz 0464 28:22 el presidente Garrido ha explicado que hay quince municipios cada han acogido amenas y que no se ha registrado ningún incidente más asuntos la Comunidad va a destinar un millón y medio de euros en ayudas directas para los cuarenta y nueve municipios más despoblados de la región afectará a lugares como Patón es Villar del Olmo Canencia o Roble Gordo este último municipio tiene cuarenta y cinco habitantes sólo dos niños su principal motor económico es el bar del pueblo María Cano es la alcaldesa

Voz 25 28:46 yo siempre pienso que ahí sigue habiendo ciudadanos de primera de segunda siempre lo lo he dicho no yo no sé porque eh yo misma que vivo en la sierra o cualquier otro vecino de cualquier municipio de la Sierra ya no sólo de gordo no puede tener acceso a una fibra ópticas

Voz 0464 29:02 en lo que llevamos de campaña de Navidad la Consejería de Hacienda ha retirado más de nueve mil productos peligrosos el noventa y nueve por ciento de ellos han sido devueltos directamente por los responsables de las tiendas a las que llegaron Engracia Hidalgo consejera

Voz 0194 29:13 era el sistema ya la intensa labor de control que realizan los servicios de consumo regional el comercio madrileño centro neurálgico de la distribución al resto de España puede presumir de ser el más seguro a nivel nacional y comercializar productos de alta calidad

Voz 1038 29:29 soy un hombre de veintitrés años ha ingresado esta tarde con pronóstico grave en el Gregorio Marañón tras caerle encima un árbol que estaba cortando en su finca en Nuevo Baztán y a esta hora música desde los balcones de la plaza Mayor en la capital durante todo el fin de semana desde las ocho de la tarde grupos de música tocarán desde la altura para los paseantes o para los visitantes del mercado navideño

Voz 4 29:53 llegamos a las ocho y media sigue con Hora veinticinco

Voz 4 30:10 llegó buenas tardes Agnes de alguna inocentada en los deportes pues

Voz 0919 30:13 te voy a hacer la verdad eh avión pensando en meter alguna pero hemos pensado que con la realidad suficiente no a saber mira inocentadas del año a dos puede empezar el Mundial el seleccionador firma por el Real Madrid y el presidente se lo carga cierto mundial fue una inocentada desde el principio imagínate otra muy buena el Barça está esperando a que Griezmann le diga Sí Se va el Barça y un jugador del Barça Piqué había grabado un documental con su empresa donde ya decía que no otra inocentada tremenda otra más gana el Madrid la Champions y Cristiano Ronaldo en la celebración deja caer que se va a marchar

Voz 4 30:46 si se va

Voz 0919 30:48 por no hablar del Mclaren de Fernando Alonso que ha sido una inocentada toda la temporada y la más grande Maxi muerta ministro de Deportes siete días sólo para que esperar el veintiocho del mono

Voz 1 31:00 hemos tenido un año tremendo de de inocentada

Voz 0919 31:03 bueno gracias un día más por escuchar el programa hoy estábamos todos esperando la reaparición de Rafa Nadal tras su lesión en el torneo de Abu Dabi ha perdido ha perdido del que acaba de perder acaba de terminar el partido en la Euroliga de baloncesto es el Real Madrid que ha perdido en Turquía con el Fenerbahce se en un final trepidante Fenerbahçe sesenta y cinco Real Madrid sesenta y tres vaya partido que han perdido los de Pablo Laso luego para jugar Herbalife Gran Canaria Zalgiris en esta Euroliga de baloncesto pero lo primero la Nadal Miguel Ángel Zubiarrain muy buenas tardes

Voz 27 31:36 hola buenas tardes cuesta con Rafa aquí

Voz 0919 31:39 ha ido con el surafricano Anderson en tres sets

Voz 27 31:42 sí bueno yo creo que era el esperado no se puede pedir a nadie y esto doce días sí jugar ensalzaba una pista jugar contra jugando como antes con que el mítico jugador ir pretende el galés ha ganado el primer set seis cuatro apoyen segundo si ustedes y luego aprendió entonces no se dijo aquello que ecologicamente que diga falta físico pero para mí es un magnífico resultado en en Huerta jugar con un Anderson sacarle tres era gente pasquín lo bueno para le quedan unos cuantos días hasta que empiece a Australia bajó para que viene eh bueno que empezar a miércoles he visto que está en el cuadro muy bueno y Kevin Xicola ahí bueno pues puede ser interesante para seguir rodando y luego ya Melbourne allí entre dar ya tope bueno el sorteo con quién te toca porque es la y en pista dura siempre son complicados pero yo creo que vamos a encontrar un magnífico ráfaga

Voz 0919 32:44 Rafa ha dicho que está satisfecho con el partido no va a jugar el partido de tercer y cuarto puesto en este torneo de Abudavi por precaución ya pensar como dice Miguel Ángel Zubiarrain en el Open de Australia a partir del día catorce de enero gracias Miguel Ángel enseguida empezamos también con el fútbol el primer día del nuevo presidente del Athletic lo último que hay con la posible salida de Lucas Hernández del Atlético de Madrid un fichaje de futuro del Real Madrid pero como siempre en el inicio

Voz 0867 33:11 el programa vuestros mensajes de guasa

Voz 1610 33:13 buenas tardes Gallego qué tal lo primero feliz año llamaba porque ayer la competencia lo ancho de visitara Aitor uno de los candidatos a la presidencia del Betis que para joder a la a la SER tras conocer Tulio de Rafa Alkorta no nombre es lo digo para que lo sepáis que me imagino que ya lo sé ser oído

Voz 0867 33:34 pero pero si todo el mundo era entrevistar más hoy le va a entrevistar otra vez Yago de Vega al nuevo presidente del Athletic en El Larguero que no pasa nada que él Navidad empezamos

Voz 15 33:44 queremos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes seáis parte del qué opina critica adivinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el Whatsapp liceísta ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta

Voz 28 34:00 medida gallego y yo estoy muy contenta porque ha salido elegido y en la directiva de El Bilbao vamos del Athletic

Voz 0919 34:11 Betis

Voz 28 34:12 el equipo de Rafa Alkorta así que de ella el tema de no de colabora como colaborador de Madrid

Voz 0919 34:23 el otro

Voz 28 34:24 he pasado alguien que le pregunta hay tendrás el corazón partío no cuando en un en un enfrentamiento entre los dos equipos dice el tranquilamente y llanamente y abiertamente espontáneamente y rápidamente dijo no no yo no tengo partido yo soy del Atleti adaptada y ahí está hablando del Madrid Pepa ya está bien que la Cadena SER que pasa que no quiere que haya paro en el País Vasco en Sol que están todos allí trabajando y dándoles tras no eh en el resto de España hay mucho paro que pongan a alguien que les ve en su en su contra Tito qué descorazonador ver

Voz 15 35:07 el de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho

empezamos en Bilbao ayer a esta hora todavía estaban votando los socios del Athletic y luego por un estrechísimo margen ochenta y cinco votos Aitor Erice Guy se convertía en nuevo presidente del Athletic cómo ha sido su primer día vamos hasta Bilbao Diego González buenas tardes hola qué tal Gallego muy buenas pues se te diría lo mismo

se dice que siguen Ibaigane lleva desde primera hora de la mañana

Voz 0497 36:00 se dice que siguen Ibaigane lleva desde primera hora de la mañana

Voz 0919 36:04 ni tiempo para comer te puedo contar qué ha comido un pincho

Voz 0497 36:06 cuatro de la tarde se ha reunido ya consiguiendo cosas

Voz 0919 36:09 pero siendo cocinero de los mejores de Euskadi un pincho bueno la verdad es que pinchó en Bilbao es un manjar como un mira eso es

Voz 0497 36:17 tal de qué tamaño era el pincho efectivamente de Dios que se ha reunido con el personal de Ibaigane les han dirigido una

Voz 0919 36:22 cuántas palabras ante un cambio

Voz 0497 36:25 visiones y luego ha mantenido ya reuniones de trabajo con algunas áreas como la Fundación por ejemplo que va a presidir Juan Carlos Erkoreka vicepresidente en su día con Ana Urquijo les recordará luego también de candidato no en su día a la a la presidencia y parte del día pues no está dedicando también atender a los medios de comunicación y hay sigue a estas horas todavía nivel Gale en su primer día al mando de la nave rojiblanca o no iba

Voz 0919 36:45 seguirán atendiendo porque esta noche tiene cita en el larguero y Rafa Alkorta en su primer día ha tomado ya posesión tomando decisiones o esos todavía hay que conocerlo un poco se ha dado un plazo de seis meses para arreglar todo lo que quiere arreglar

Voz 0497 36:59 ah pero hoy ya empecé efectivamente empezaba a trabajar ya ha tenido la primera toma de contacto con Gaizka Garitano que Patxi Ferreira amigos suyos además independientemente de que sean los técnicos de la primera plantilla desde mañana ya en la que el presidente tiene previsto pasar Se por Lezama en la vuelta al trabajo del conjunto rojiblanco estarán ya todos de la mano trabajando para reconducir el rumbo de la del Athletic en esta en esta temporada que la verdad es que es lo que más necesita ahora mismo seguro que lo hace

Voz 0919 37:25 bien Rafa Alkorta le mandamos desde aquí toda la suerte que había alguien en la redacción que decía lo mismo el corta recupera Clemente que nombre que no que no que no que no venga Bochi XXXVII Hora veinticinco Deportes la

Voz 1 39:06 a Gallego me voy en Francia en Le Figaro

Voz 0919 39:09 entrevista con Lucas Hernández hablando algunas cosas sobre este asunto

Voz 1509 39:13 sí ha hablado el defensa del Atlético de Madrid asegurando que está bien en el conjunto rojiblanco pero que hay bastantes clubes de Europa que le hacen soñar y que si le llega mañana una oferta de un proyecto que le interese lo va a pensar son las palabras de Lucas Hernández después de esas declaraciones de Gil Marín en las que aplazaba la salida del defensa francés como poco hasta el mercado de verano sobre esas declaraciones del máximo dirigente del conjunto rojiblanco hoy ha hablado también el representante del jugador Manuel García Quilón en Deportes Cuatro aceptando parece

Voz 32 39:41 el deseo del club tengo nada que decir creo que el club ha dicho ya una manifestación y por tanto que llega cualquier valoración prácticamente no tiene mucho sentido ya al Kusa manifestaban cual soy muy concreto

Voz 1509 39:53 era Miguel Ángel hablado muy concreto Miguel Ángel Gil Marín lo que decía era que se podría llegar a dar la salida de Lucas Hernández se va a hablar en las próximas semanas con el Bayern de Munich pero en ningún caso en el mercado de invierno

Voz 0919 40:05 ya veremos qué sucede gracias Marta otro nombre del mercado de invierno chaval de diecinueve años que juega en el Manchester City malagueño Brahim Díaz termina contrato a final de temporada y bueno y hay varios equipos interesados en contratarle uno de ellos Antón Meana el Real Madrid bueno está correcto qué tal buenas tardes

Voz 0690 40:27 Se acerca el fichaje de Ibrahim tiene como dice el diecinueve años del Madrid tiene previsto pagar porel quince millones de euros una operación importante con ficha del primer equipo evidentemente sueldo potente tres coma cinco millones

Voz 0919 40:41 otros por temporada dorsal veintiuno torres

Voz 0690 40:43 derribado y un fichaje que entra dentro de la política del club de fichar gente joven aprecio más o menos barato un fichaje para ese banquillo que tuve ayer con Asensio con Isco con Vinicius pues uno más el malagueño Brahim de aquí a junio sería jugador de la primera plantilla pero

Voz 0919 41:00 es evidente que su fichaje de futuro porque si Ibrahim viene ahora finalmente en el mes de enero que va a estar en una convocatoria donde en el banquillo de Solari pueden estar

Voz 33 41:10 indicó Asensio Vinicius qué pasa con eso

Voz 0919 41:13 tendrá que poner algún defensa la convocatoria el chaval no viene para arreglar nada ahora en el Real Madrid ahora

Voz 0690 41:18 si me apuras ni siquiera en junio el fichaje de Brahim es para que venga ya porque es una operación de mercado que tiene que cerrarse cuanto antes salir de Manchester en enero pero él se quedaría en Madrid de enero a junio yen el próximo verano en función de los fichajes debería sino mejores que se quede en el Madrid o que salga cedido un equipo fuerte para que

Voz 0919 41:39 ah porque no está hecho del todo necesita

Voz 0690 41:41 baje con diecinueve años no sería bueno estar en el Madrid chupando banquillo

Voz 0919 41:46 cierra será un fichaje para el futuro gracias tanto a día hasta ahora otro que suena como futurible del Real Madrid CSD en Jafar el belga que juega en el Chelsea es la estrella del Chelsea pero que el Chelsea saben que el próximo soberano lo de Hazard va a volver a salir el Real Madrid es uno de los equipos como posible destino que suena con más fuerza hasta el punto de que su entrenador hoy en la previa de la jornada de la Premier porque este fin de semana en Gran Bretaña si hay fútbol Sarria ha dicho que cuanto antes el club tiene que resolver lo de Hazard

Voz 4 42:23 en que no lo sé pero pienso que tienen tiempo para decidirse no soy el presidente no tomo las decisiones sobre el mercado yo soy el entrenador sólo quiero hablar con pasar sobre su posición en el campo

Voz 0919 42:34 creo que es hora de decidirlo Si queremos planificar el futuro

Voz 4 42:37 vemos que resolver el problema

Voz 0919 42:40 saber ya si Jafar va a seguir o no el año que viene en el Chelsea Premier League aparte del encuentro de Chelsea José Palacio muy pendientes del Liverpool sobre todo del partido el City de Pep Guardiola sí

Voz 4 42:55 qué tal muy buenas gallego mañana la vigésima jornada que abren los dos primeros clasificados pero no es el City de Guardiola el Liverpool que es el líder juega a las seis y media partidazo en Anfield ante el Arsenal de Unai Emery ahora mismo le saca seis puntos al segundo que es el Tottenham siete al City y el calendario

Voz 0919 43:11 yo navideño además le depara en la primera

Voz 4 43:14 jornada de dos mil diecinueve el jueves tres Arnau el anoche un Manchester City Liverpool así que los de Klopp tienen que ganar para asegurar y mantener esa distancia respecto al City al Tottenham que juega también mañana a las cuatro la tarde reciba al volver Janto llevan ocho victorias en las últimas jornadas los de Pochettino que han quitado ese segundo puesto a un City que juega el domingo tres y cuarto la tarde ante el Southampton necesitan vencer y convencerlos de Pep Guardiola de gallego porque llevan dos derrotas consecutivas tres derrotas en las últimas cuatro jornadas

Voz 0919 43:42 empieza a hablar que hay algunos jugadores cabreados con Guardiola yo no me lo creo claro bueno bueno rumor rumor

Voz 1038 43:47 lo vas a que la prensa inglesa se hablan mucha cosas lo que no está nada cabreado gallego ya sólo jugadores del Manchester United que con Solskjaer ya han visto la luz del sol han salido ya quitado todos los prejuicios de encima que tenían con Mourinho dos victorias aunque suenan a favor bueno o acercarse por lo menos a la Champions la tienen bastante alejada el domingo juegan a las cinco y media de la tarde otra vez en Old Trafford contra el Blanc así que tendrán otra oportunidad para ganar el tercer partido consecutivo con Solskjaer además con Pogba que está en plan estrella y luego el Chelsea de Eden Hazard que visita SER para medirse al Crystal Palace a la una de la tarde

Voz 0919 44:22 domingo también hay Liga este fin de semana en Italia en el calcio el calcio que está todavía avergonzado por lo sucedido en el partido entre el Inter y el Nápoles esos gritos racistas durante no mucha parte del encuentro hacia Coulibaly el jugador del Nápoles ya sabéis que el Comité de Competición de la Federación Italiana de Fútbol ha suspendido hace decidió cerrar durante dos

Voz 0867 44:47 partidos la grada de San Siro el intervalo

Voz 0919 44:49 el que jugar dos partidos a puerta cerrada ya sabes que hubo incidentes fuera del estadio un aficionado fue atropellado por una furgoneta hay perdió la vida como sale hoy la prensa italiana supo Andoni de la Torre avergonzada con lo que sucedió en esa jornada buenas tardes

Voz 34 45:05 qué tal Gallego efectivamente ese es el sentimiento general de vergüenza y hemos rescatado algunos de los extractos de los principales diarios italianos la Hachette al Sport dice que el partido más difícil luchar contra la ignorancia el fallecido es la consecuencia de una brecha cultural aterradora precisamente en Milán considerado uno de los cometas de la modernidad lo que debía ser fiesta navideña del fútbol acabó en vergüenza con un precio terrible de identidad insurgente por ejemplo dice también que polvo italiano no es víctima sino un compite injustificable ganaron esos cobardes que saben que pueden contar con la impunidad cara caracteriza a las multitudes del Estado italiano y sus acciones de Milán a Turín pasando por Bolonia Bérgamo yo vine sin distinción o estadios porque dice pudo el grafismo combinación indivisible por desgracia mal endémico que arruina el deporte más bello del mundo necesitamos regulaciones no buenos hombres necesitamos educación no hipocresía condenamos a los culpables los aislamos evitamos que estas Corea vaya al estadio pero no paramos el que es lo que quieren por cierto Gallego el Gobierno italiano ha dicho que es partidario de parar si es necesario la competición