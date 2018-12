Hora 25 (28/12/2018 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1880 00:00 son las nueve las ocho en Canarias

viernes ecuador de las vacaciones de Navidad el cambio de turno en las vacaciones por ejemplo en este equipo estos son días de balance y lo ha hecho el presidente del Gobierno en seguida recordamos que ha dicho pero nosotros esta noche queremos avanzar un poco le vamos a quitar la última hoja del calendario ya les vamos a invitar a pensar en dos mil diecinueve en clave literaria es un plan estupendo abrimos una charla con tres críticos para que nos cuenten qué tenemos que leer el año que viene y en nuestro espacio de gastronomía hablaremos de cócteles antes vamos con lo más destacado de este veintiocho de diciembre Esther Bazán buenas noches empezamos por ese balance del presidente del Gobierno que el resumía en esta frase se han hecho más cosas en siete meses que en siete años comparecencia de casi hora y media pero muy breve en dos asuntos la duración de la legislatura en los presupuestos

Voz 1722 01:03 gobierno aspira iba a trabajar por aprobar los presupuestos con la vocación del Gobierno de España es agotar la legislatura

Voz 0194 01:10 se ha extendido más en la situación en Cataluña ha pedido al presidente Torra que pase de la voluntad de diálogo al diálogo real embarcado siempre en la Constitución y el Estatuto porque añadido lo demás son monólogos sobre el nuevo escenario en Andalucía tras el pacto PP Ciudadanos con Vox

Voz 1722 01:23 advierto de que si eventualmente se produce ese gobierno que usted apunta y ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres Joana harto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres

Voz 0194 01:48 Pedro Sánchez comparecía en rueda de prensa después de la reunión del Consejo de Ministros que ha aprobado medidas económicas y sociales importan subida de las pensiones la mayoría aun uno con seis por ciento las mínimas y no contributivas el tres por ciento y paga antes de abril además se ha dado luz verde al anteproyecto de ley de protección de la infancia y la adolescencia que amplía el plazo de prescripción de los delitos más graves en La Ventana hemos hablado con Gloria viseras ella no pudo llevar su caso a juicio precisamente por el tema de la prescripción

Voz 3 02:14 es un paso de gigantes es para dar acceso a la justicia muchísimos muchísimos supervivientes en caso de haber estado Estalella aprobada en en en dos mil doce cuando yo denuncié había podido juzgar a mí avisó

Voz 0355 02:29 ya así de importante

Voz 3 02:32 yo hice yo voy puse la denuncia sabiendo que no iba a ir ánimo sitios para proteger a los niños que las niñas tenían ahí sí es muy importante vamos estoy muy contento

Voz 0194 02:44 los tripulantes de cabina de Ryanair irán a la huelga en irse ha convocado para los días ocho ECI trece de enero su reivindicación sigue siendo la misma que en verano que se les aplique la legislación laboral española a todos los trabajadores trasladaban de prisión al asesino confeso de Laura Luz de Huelva a la de Sevilla dos en Morón de la Frontera donde será internado en un módulo de aislamiento de la cárcel onubense también fue trasladada a la novia de Bernardo Montoya que había intentado ponerse en contacto con él explosión al paso de un autobús de turistas en El Cairo hay al menos tres fallecidos son dos turistas vietnamitas y el guía egipcio del grupo que han muerto al explotar un artefacto casero colocado en un muro y accionado al paso del vehículo los hechos han ocurrido en el distrito dejarán en Niza donde se encuentra las pirámides según el Ministerio del Interior hay otros once heridos uno de ellos el conductor de la autora

se pide un deseo ahora tienes una oportunidad única para hacerlo realidad en El Corte Inglés con un cuarenta por ciento de descuento una selección de artículos de moda accesorios zapatería deportes sólo del veintiséis de diciembre al cinco de enero feliz dos mil diecinueve El Corte Inglés

Voz 12 04:59 que eso grandes tope tronco que estamos arrasando en Bolsa

Voz 11 05:02 el estrés le den que me de la comadrona cariño haciendo allá pero que viene con tal hacer haber j cuarenta y cuatro que taras empezar echaba la matemática de alertas no saben eso por ejemplo dice yo mi padre uno que te parece uno sólo toca

Voz 13 05:17 cada madre Grosvenor

Voz 11 05:19 Zeneca utilizar material escolar cuadernos lo está sólo estriba en la arena el crío no pinta más que veces

Voz 13 05:25 vamos a Educación Física

Voz 14 05:34 JJ hace nada más que con chorrito

Voz 11 05:37 con los dos con alguna bilingüe que la amistad también ojo ha querido hacer ella me ha dicho Madrid romano que esta Navarro edificado

Voz 16 05:53 de corte

Voz 2 05:58 no

Voz 4 05:58 Zune a todo el fútbol paso

Voz 17 06:05 Nos une el motociclismo

Voz 4 06:08 nos une el baloncesto

Voz 2 06:13 Nos une todos

Voz 4 06:21 porque la radio y el deporte lo hacemos entre todos El Larguero síguenos también en el Larguero punto es apenas eh

Voz 18 06:36 ah

Voz 19 06:38 cuenta con la SER pase lo que pase

Voz 9 06:45 ah

Voz 21 07:09 a sí puede que todo eso

Voz 0194 07:32 viernes para la cultura no hora25 los minutos hablaremos aquí de cócteles pero antes les queremos ofrecer un servicio del mejor del Saba Pierre habrá recuerdan esa poción mágica capaz de sanar todas las dolencias del cuerpo humano de la que nos hablaba el Quijote para nosotros ese bálsamo el bálsamo de Fierabrás es la lectura nos gusta leer ya lo saben y queremos compartir con ustedes ese bálsamo y ese placer en los próximos minutos cojan papel y lápiz papel y boli con lo que ustedes escriban porque vamos a escuchar las recomendaciones de críticos literarios de lo que está a punto de llegar lo que no nos podemos perder de lo que se va a publicar en dos mil diecinueve En poesía narrativa y ensayo pero antes

Voz 21 08:11 sólo dos Vance Emily Live in

Voz 0194 08:18 los israelíes y los palestinos no son una familia son dos familias infelices la pequeña casa en la que viven debe dividirse en dos apartamentos incluido más pequeños en el que pueden comenzar a vivir como vecinos de al lado es dolorosamente simple será realidad porque no hay otra solución

Voz 21 08:37 es una de las máximas de Amos Oz

Voz 0194 08:40 la necesidad de convivencia entre israelíes y palestinos Amos Oz moría hoy de cáncer pensador escritor novelista ensayista periodista premio Príncipe de Asturias y seguro que lo saben eterno candidato al Nobel que nunca consiguió quizás el momento de releerlo o de acercarse a su literatura por primera vez si es que no lo conocen sea primera recomendación literaria de las de esta noche en la que ya les presento a la mesa que nos acompaña hoy aquí en Madrid Carlos Pardo poeta novelista crítico de Babelia muy buenas noches

Voz 0355 09:07 hola buenas noches German Cano es profesor de Filosofía

Voz 0194 09:09 Contemporánea de la Universidad de Alcalá Herman muy buenas noches nuestros noches en Radio Barcelona Laura Fernández escritora y periodista del diario El País la hora muy buenas noches buenas noches Sara vamos con vuestras recomendaciones pero si os quería pedir una breve reflexión

Voz 21 09:22 sobre la obra sobre la personaríamos Carlos

Voz 0355 09:25 bueno es un novelista con una obra muy amplia incluso tiene alguna novela en verso Mercedes al recordarlo hay una que se llama El mismo mar que es un experimento así como de novela en verso pero yo creo que sobre todo es el autor de un libro que es un libro maravilloso que su autobiografía que se llama una historia de amor y oscuridad y a la vez que cuenta la historia de su familia una historia de penurias de miseria desde los primeros kibutz en los años treinta cuenta a la formación estado de de Israel es un libro maravilloso

Voz 0194 09:56 me ha explicado el Siruela así Sentís los dos os oigo

Voz 22 09:59 sí se en el de los Beatles con eso el autor de un libro totalmente vamos que en un ensayo muy interesante sobre el fanatismo que también yo recomendaría alguien lo calificó como el Albert Camí israelí creo que es una buena definición porque siempre se movió en escenarios muy complejos siempre intentó pensar la realidad de forma trágica hay Hinault melodramática algo a lo que apuntaba también a Camí hace hace ya un tiempo

Voz 0194 10:24 tiempo Laura Ara mía ha sido como la

Voz 1431 10:27 conciencia de Israel hay que que yo tengo la sensación hoy con su muerte que que la paz en Israel ha perdido a uno de esos de esos defensores Ike la Academia Sueca Pedro dio la oportunidad

Voz 0194 10:39 de premiar lo que alguna vez ese Nobel es verdad yo creo que la gente sobre todo lo que lo conoce por eso y porque en todas las quinielas todos los años bueno menos este todos los años entraba entraba Amos Oz bueno empezamos con poesía Carlos tu primera recomendación de un autor que consideras dice es uno de los grandes de la poesía española que lleva doce años sin publicar

Voz 0355 10:59 sí es es Luis Muñoz es un autor nacido en el sesenta y seis buenos último libro lo publicó hace el anterior publicó hace doce años se llamaba misteriosamente Querido silencio nadie pensaba que que silenció madurar tanto ir realmente es un escritor muy importante porque estas cosas a lo mejor sólo parece que sólo las piensa los poetas no que que empiezan a veces en generaciones en movimientos en cosas muy técnicas pero después de la poesía de la experiencia que es una poesía que bueno que yo creo que todo el mundo que lo usa la poesía la conoce uno de los verdad Innovadores de los que abrieron la tradición poética española a nuevas traducciones a otras lenguas Aix a ciertas experimentaciones árabes muy cercanas no que se podía leer fácilmente uno de ellos quizá el más potente era Luis Muñoz que además vivía en en Estados Unidos vive en Estados Unidos en Iowa donde es profesor bueno el libro y no sé si es exactamente de dos mil diecinueve pero acaba de salir la la no da lo damos en dos mil

Voz 1493 12:02 el a los editores de poesía pues tienen esta fe

Voz 0355 12:05 en en que los lectores de poesía siempre van a llegar ahí son capaces de publicar un libro justo en las Navidad

Voz 1431 12:10 de las fiestas de Navidad cuando ya los libros para

Voz 0355 12:13 zen reseñas no ha salido creo ni una reseña todavía del libro el libro se llama vecindad lo ha publicado visor es maravilloso es bueno el el concepto de vecindad lo llevaba aún juego así un poco polisémico a buscarle todos los sentidos es la proximidad de las cosas de las cosas concretas y es también la vecindad del vecindario no de la del del vecino no de de la el intento de construir una comunidad

Voz 0194 12:37 doce años después doce años me has dicho no se doce años después Luis Muñoz saca libro vecindad este ya lo pueden comprar no tienen que esperar a dos mil diecinueve de de la editorial Visor Laura quienes hayan leído obra de ve que estarán ansiosos esperando su novela

Voz 1431 12:50 no exacto está en la mayor sorpresa de este fin de año ha sido que estaba preparando una novela en secreto

Voz 2 12:57 no

Voz 1431 12:58 y que se anunció hace poquísimo que saldría en enero a principios de enero en los que somos periodistas ya la estamos leyendo a decir que afortunadamente pudo Juli y además transcurre bueno empiezan a Almería porque bueno en el el tiene una casa diría sí explican poco bueno es una historia muy muy alienante muchos sentidos con ese nihilismo toda esa decadencia de los personajes de Julian Beck en este caso un señor que que bueno que odia particularmente a su nombre tiene un nombre como de señora y que has está tomando antidepresivos y está como muy triste la libido que ya sabéis que es importante en el mundo Avec Beck va bastante mal en el viaje este esa empieza como una road movie pero se convierte en una España

Voz 0194 13:42 que de thriller a la Holl M

Voz 1431 13:45 lo descubre una una serie de vídeos pornográficos que protagonizar su novia japonesa y entonces era Dios ama de casa medio loco se instaló en un hotel y entonces empieza su delirante descenso a los infiernos porque cada novela un poco eso

Voz 0194 14:01 dicen de todo es que no le gusta su nombre exacto

Voz 1431 14:04 en de todo es que me gustó me gusta el inicio

Voz 0194 14:06 el hombre es flor en Clot por cierto Florent

Voz 1431 14:09 que se parece mucho a Florence claro entonces no le gustan nada más

Voz 0194 14:12 libro se llama tuvimos llama serotonina serotonina Hubble ve que esta es la primera recomendación del ahora Herman tu primera propuesta el ensayo del año es de Naomi Klein

Voz 22 14:21 sí sí bueno es un tema tóxico en conexión con con los temas que aborda el yo también iba iba a recomendar serotonina porque me parece que la capacidad anticipación de Dhul ve que está al alcance de muy pocos efectivamente la la practica de forma maravillosa ensayo que hayan qué recomiendo es el el primer ensayo que que Goya voy a comentar aquí esta noche en la era pos Trump Hospital en la célebre escritora enólogo y nada SOC donde utiliza el huracán María en Puerto Rico el huracán que azotó recientemente la isla como como un ejemplo justamente de Espoo tesis sobre el capitalismo del desastre no como en situaciones de catástrofe natural o o de erosión de de del Estado de bienestar el capitalismo más depredador entraba pues a colonizar los espacios de vida de la gente no es breve pero muy muy interesante por cuanto recoge todas las ideas que ha ido planteando Naomi Klein algo de eso

Voz 0194 15:22 Herrera se llama el ensayo el ensayo se llama en la batalla por el paraíso Puerto Rico y el capitalismo del desastre llegó a editar Paidós tampoco ha salido todo no saldrá creo que en enero a finales de enero nunca hablamos de libros esto que estamos escuchando son de Dios Robert Smith cantante que ha anunciado que el año que viene sacarán nuevo disco así que también lo esperamos nosotros lo colamos aquí hablemos de de literatura Carlos no quieres hablar también de Elena Medel y dos antologías de mujer

Voz 0355 16:00 poeta mira ve justo Elena Medel además de ser una de las poetas más importantes en nuestro país muy muy joven empezó con diecisiete años a ir él dirige una colección de poesía que también es de las más potentes La Bella Varsovia o una una editorial que se ha señalado sobre todo por descubrirnos a los poetas españoles del futuro sean muchos de los premios de poesía joven que da el Ministerio pues el reciente verdad faena lo había publicado Elena Medel que siempre tiene mucho ojo para detectar por dónde va ir la poesía del futuro pero paradójicamente lo que ha hecho esta vez siguiendo un poco una línea suya que es obligarnos a leer el canon español de otra manera ya tuvo el mito llegó a la poesía española mucho antes de que el mito existiera como tal en el cine gracias a Elena Medel que se inventó una cosa que era cien de cien en donde reivindicaba a las mujeres poetas del siglo veinte que habían sido oculto dadas despreciadas no leídas con la suficiente atención pues ahora lo que hace es presentar una una colección que se va a llamar biblioteca no estrictamente de mujeres pero sí de recuperación de ese canon olvidado en las dos primeras autoras en este caso sí son son los autoras son dos autoras del siglo XIX debe que realmente son prácticamente desconocidas sea son vicio venta Maturana de la primera mitad del siglo veinte y concepción de de Esteva Arena de la segunda mitad del siglo veinte para los que hemos estudiado Filología son conocidas como referencia normalmente son el la suelen ser leídas como poetas menores siempre al lado de alguien pues Maturana al lado de estos primeros románticos quedar un poco ilustrados un poco románticos Esteva Arena que es una grandísima poeta como una especie de hermana menor de de Bécquer leídos ahora en esta colección que tiene una voluntad de de pues de de de divulgación muy potente van a ser libros muy económicos en bolsillo con

Voz 0194 17:55 es un libro para cada una de ellas sí va

Voz 0355 17:57 son dos antologías diferentes una la de Concepción por ejemplo de Esteva Arena la realiza la propia Elena Medel sí bueno lo que te puedo decir es que leyendo las ahora yo no las había leído lo reconozco las salido gracias a a Helena pues lo que he visto es que Vicenta Maturana es una poeta objetiva y que habla de pequeñas cosas de cosas concretas que se inventa el el poema en prosa o que es la primera en hacer un poema en prosa en la literatura española allá por mil ochocientos treinta Ike y concepciones Teba Arena pues tiene un un lenguaje así que que también es muy moderno las dos son muy modernas son sorprendentes porque este Arena tiene común una especie de pérdida de un sujeto no se sabe muy bien quién habla es muy objetivo tiene todas las contradicciones del sujeto de la poesía de la poesía del siglo XX ya están en

Voz 0194 18:45 en sus poemas pues es una buena excusa para cubrir poetas que no conozcamos la colección se llama De la Bella Varsovia

Voz 0355 18:52 la Bella Varsovia es la editorial La colección se llama biblioteca

Voz 0194 18:55 biblioteca ahí está dirigida por el por la del Laura de crudo de Libia la en el New Yorker ha dicho que es una de las mejores novelas del año dos mil diecinueve la vamos a ponerle

Voz 1431 19:05 sí sí hará que hablaba Germán de de la AUME Klein y del Potsdam con crudo de Libia Lane que pasa una cosa singular que es que es una especie de mezcla lo que hace entre lo que hacía Cathy que en esta esta novelista pan lo que hace Chris Kraus que es la autora de amo ADIC y que esa esta mezcla de autobiografía a la vez de ensayo sociológico del momento hace poco tuve la oportunidad de entrevistar a Criscaut y me dijo que lo importante ahora no es escribir sobre el presente sino desde el presente yo creo que es lo que hace justo y Olivia leen en crudo Nos a la protagonista es una es una chica que se llama Katy precisamente a que se inglesa pero vive en Nueva York esa está a punto de las de casarse tiene cuarenta años y no entienden nada del mundo en el que viven entiende porque los ingleses quieren separarse de Europa ni tampoco entiende el Gobierno Trump se está hablando muy presente y haciendo un análisis sociológico qué es lo que hace muy bien Chris Kraus de del momento en el que vive desde un punto de vista femenino pero sobre todo humano de la extrañeza de estar vivo en este momento no yo creo que eso no debe ser uno de los libros de niño y que sin duda vamos si vamos a tenerlo muy rápido enseguida a mediados también de enero no tenemos ya

Voz 0355 20:19 pero ya no podremos además Laura yo leí un libro acabo de recordar una se llama la ciudad solitaria que es justo de Olivia Line es salió hace un par de años en en Capitán Swing y es ese híbrido como como estábamos comentando entre ensayo entre novela

Voz 1431 20:34 la única si me pareció un libro

Voz 0355 20:36 a eso es una historia de la soledad de las ciudades habla de artistas de Andy Warhol diferentes personajes más o menos conocidos es un retrato de de la vida moderna a Lucía

Voz 0194 20:48 pues es que son tipo de narración que está

Voz 1431 20:51 lanzando ahora mismo hay que que me parece muy muy interesante

Voz 0194 20:54 Siglo XXI pues el que sale a la venta a mitades de enero crudo de Hermann olviden que es una de las pioneras del feminismo en Japón tú no acerías precisamente en ensayo feminista buenas y enfadada soñamos

Voz 22 21:05 sí también lo edita Capitán Swing se inscribe dentro de esta temática pues Trump que estamos abordando en Rebeca Rebeca triste es la es la autora periodista y escritora que no publica todavía en castellano pero tiene los libros ya muy relevantes en en Estados Unidos y Visca els Tom Cry de dos mil diez que fue nombrado libro notable del año por el New York Times all the Single Ladies de dos mil dieciséis que fue considerado como una continuación del primero en lo lo interesante de esta de esta obra de este ensayo buenas enfadadas de alguna forma le dan vuelta a este tópico que hemos oído últimamente y de que lo que estás estaría sufriendo en Estados Unidos y en otros sitios es la revancha del hombre enfadado sólo lo que me parece interesante del del ensayo de alguna forma plantea la incapacidad histórica que que ha tenido que atribuye la mujer de manifestar sus huir a su cólera ante la injusticia Icomos de alguna forma también sacó formado un tópico respecto a esta imposibilidad esta incapacidad no esta idea de que las mujeres pues dada su feminidad tienen que pues permanecerá en el lugar en el hogar doméstico atendiendo a la cuestión de los cuidados mostrando su sensibilidad exentas de toda dimensión airada no estos lo que cuesta cuestiona digamos esta ensayo de forma bastante provocadora también apoyándose en un en un planteamiento histórico lo cual me parece que enriquece el ensayo

Voz 0194 22:34 pues buenas y enfadadas de Rebeca también editaba Capitán Swing

Voz 23 22:38 eh

Voz 0194 22:50 de mujer hemos hablado de Elena Medel de Vicenta Maturana de Concepción estaba arena Del Bosque escuchamos es la cantante australiana que también va a sacar disco en dos mil diecinueve también lo colamos Carlos un epistolario entre dos grandes poetas que sale en marzo aquí ahora que esperan un poquitín más

Voz 0355 23:07 yo creo pensaba que salía en marzo pero he visto que sale más tarde todavía más por el mejor tenemos el año completo pero es es bueno un epistolario espectacular porque es el de la conversación íntima de dos grandes poetas norteamericanos de la segunda mitad del siglo XX que a la vez bueno pues tuvieron una vida bastante ajetreada son Elisabeth Viso Robert Lowell es un acontecimiento literario que aparezca este epistolario que bueno salió la edición en inglés pues hace unos diez años ya por fin aparece aquí en la editorial Vaso Roto Elizabeth Viso era una persona muy cómo decirlo era una especie extranjera profesional que se fue de Estados Unidos

Voz 0335 23:49 muy joven muy tímida y lesbiana con unas parejas en algunos momentos y de unas

Voz 0355 23:56 la acción es un poco tormentosas con suicidios de por medio y demás in creadora de una de las mejores de las más altas poesías de del siglo XX muy muy limpia muy concreta híper inteligente y su compañero en este caso que ese cartel les otro terremoto lo vital que es Robert Lowell es de alguna manera pues casi el pionero de la poesía confesión

Voz 8 24:19 un poeta su perdón

Voz 0355 24:21 dado como poeta pero bueno el también algún cosas

Voz 8 24:23 no como persona un desastre Si bueno

Voz 0355 24:26 entonces es es curioso porque dos personas con tantos vaivenes con una obra tan rica y con tantos vaivenes que aparentemente no pegaba mucho pues consiguieron mantener una amistad a lo largo de más de cuarenta años y que bueno se refleja en estas

Voz 0194 24:39 las que son espectaculares pues habrá que esperar hasta otoño decía mejor porque aquí no se acumula el trabajo el intercambio de cartas entre Elizabeth Bishop Robert Lowell Laura después de prólogo para una guerra hay votos El escritor vasco Iban pila publica novela este dos mil diecinueve nueva novela sí

Voz 1431 24:55 sí es una novela muy de su tiempo a ver yo creo que va a dar mucho que hablar se llama el aliados en seis Barral el con estas Un chico que de repente se da cuenta que es más machista lo que cree convencido de que tiene que ayudarnos a las mujeres a liberar a liberarnos del yugo de del machismo una vez que que esto sólo se puede acabar con una revolución social y entonces él lidera la sombra Un grupo está machista que vaya a ver cómo la violencia a las calles con el añadido de que su novia es la líder del grupo feminista contraria con lo cual tener un previo es una novela el aliado que en realidad bueno esa es una reflexión sobre sobre el hoy en día pero también eh es bueno es un es una eso es un hombre bajando al al terreno de de asumir todas las culpas no de todo lo que está pasando

Voz 0194 25:48 pues el aliado de la que sale también en dos mil diecinueve y maldad líquida un ensayo sobre el mal de nuestros días Germán qué es eso

Voz 22 25:54 no si esto es un un libro que que escribe Zygmunt Bauman en colaboración con Leónidas dos seis que es dos perdón un miembro del Parlamento Europeo y un escritor y filósofo lituano donde lanzan un una mirada bastante interesante a al panorama actual hay que decir que no todo no toda la obra debajo de Bauman es es brillante hay hay momentos irregulares pero en esta conversación yo creo que vuelve el el mejor sociólogo de nuestro tiempo antes hablábamos de Almería hay de uzbeka injustamente en esta obra

Voz 8 26:30 Bauman en Eton

Voz 22 26:32 ponen como ejemplo otra posible otra otra novela de Houellebecq posibilidad de una isla que justamente también se desarrolla en en Almería una una distopía que según estos autores describiría perfectamente a nuestro tiempo no lo lo interesante es la forma en la que ellos acercan a cuestiones que hoy están en Bosnia es de comunicación como el sentido del mal Paper susceptibilidad de las redes sociales digamos todas las patologías que que no sacas que nos aquejan hoy

Voz 0194 26:56 el día pues maldad líquida Simon Bauman me quedan dos minutitos a tiempo para que cada uno hagáis una última recomendación tu Carlos para acabar García Baena poeta además moría este año

Voz 0355 27:06 sí sí bueno es uno de los por seguir con los grandes pues es uno de los grandes de la poesía española de la segunda mitad del siglo XX es un clásico que a la vez es el más joven de de nuestros clásicos en el que más el que más predicamento ha tenido entre los poetas más jóvenes y lo sigue y lo sigue teniendo bueno pretextos va a publicar claroscuro que es el libro que dejó inacabado llevaba muchos años trabajando en él más de diez años es

Voz 0194 27:34 vamos estoy esperando claros culo de Pablo García Baena Laura no es novela son cuentos once relatos de Elvira Navarro no si Elvira Navarro que hasta ahora había tomado

Voz 1431 27:44 pulso un poco el pulso un poco de la realidad contemporánea española con la trabajadora hay que hizo esa polémica es el libro polémico de los últimos de Adelaida Marcia Morales que está yendo un poco al pasado en esta esta vez de su vuelve como poco Samantha es un poco lo hace unos relatos extraños relatos en los que por ejemplo en París desaparece un tramo de avenida o en el que hay una una eh se llama el libro se llama La isla de los conejos en el que bueno en que un falso mentor iba a una isla para que acaben con un tipo de con un tipo de pájaros buenos hace como once relatos inquietantes extraños que que también de alguna manera de del mundo en el que vivimos pero de esa otra manera más en la línea de Mariana Enríquez vamos a mandar

Voz 0194 28:25 la isla de los conejos de Elvira Navarro y treinta segundos Germán un ensayo más político que el eclipse de la Frater mira no es un libro de dos mil cuatro pero se recupera para para dos mil diecinueve con un prólogo de César Rendueles y un epílogo eventos en el editorial Akal y me parece que es un libro fundamental no solamente para entender esta categoría que quedado perdida de la divisa republicana Libertad Igualdad Fraternidad sino una digamos una obra fantástica para adentrarnos en los problemas políticos de nuestro tiempo pues vamos a hacer una cosa vamos a estos estas recomendaciones en la página web para todos aquellos que no han tenido tiempo de cazar las yo creo que todas son maravillosas para tener un año dos mil nueve con muchísimas lecturas muchísimas gracias a los tres y feliz año año

Voz 2 29:30 hora veinticinco pero yo

Voz 24 29:34 el dándole vueltas yo creo que es posible que el excite probar su autocontrol ella Acula Tokio porque a él lo que le excita es la marcha atrás lo que pasa es entonces eso es bastante excitante también

Voz 25 29:45 una oyente nos contó quién su pareja el sexo que le gustaba tener tenía que ser ese en el que que ver a la duda de si habría podido dejar la embarazo la rareza no sorprendió tanto que no quedó otra que indagar qué qué exactamente lo que Lux citaba en la noche del viernes al sábado a las cuatro de la madrugada hablamos

Voz 4 30:04 de la suerte con con Delia Blanco del Estado

Voz 26 30:20 en la Cadena SER Hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 0194 30:38 la coctelería está viviendo una época dorada nosotros enhorabuena cinco y además en medio de las fiestas no los hemos reses quiero hablarles de un libro de cócteles que lo tiene todo porque es un come pero también un recetario también es un libro de relatos la forma de descubrir los wasabi Bloody Mary los Cavs o los Hemingway Special sabremos cuáles son los cócteles a los que no se llevan con que aperitivos acompañar cada uno de ellos historias escritas por Ramón Úbeda dibujadas por Javi rollo con una estrella invitada especial Archie que es el barman de Navarra del club dos Villares del Hotel Casa Camper en Barcelona grandes cócteles del mundo es el título de esta belleza editorial de la editorial Malpaso Carlos Cano muy buenas noches

Voz 0335 31:18 hola buenas noches qué tal como es para quién no

Voz 0194 31:21 lo haya visto el cómic grandes cócteles del mundo

Voz 0335 31:24 bueno yo creo que es un muy buen libro para introducirse en el mundo de la coctelería porque básicamente hace un repaso a a lo que dice el titulo los grandes culpables del mundo nombres que igual no sabemos exactamente qué llevan pero no suenan a todos no porque pues te repasan un poquito lo que es uno con lo que su mojito lo que sucede no se Uruguay Lady Di bueno cócteles que están un poco en el imaginario colectivo pero hay otras muchas cosas porque esta historia de la coctelería que te van contando en formato cómic mató novela gráfica se mezclan poco con historia de la ciudad con Historia de personajes de la ciudad de repente aparecen por ahí Isabel Coixet o Manuel Vázquez Montalbán o Mariscal aparece Martín Berasategui opinando sobre si el gintonic tiene que ser con Lima o con limón entre es pragmático dice que en cada temporada lo que toque lo que saca sí y además es un libro generoso porque aunque está inspirado como decías en el club dos Villares del Hotel Casa Camper también tienen un mapa de Barcelona con las principales coctelería eso sea que de alguna manera te invita a insultar de los cócteles en toda la ciudad

Voz 0194 32:28 como dirías Carlos que está el mundo de la coctelería en España

Voz 0335 32:31 pues yo creo que desde hace muchos años está anunciando la explosión no que va a ser el nuevo boom después de de la revolución era alta cocina hilo anuncian lo anuncian y parece que no acaba de llegar o al menos no al gran público pero sí es verdad que están apareciendo muchas figuras creativas mucha gente que está haciendo cosas interesantes y que ahí coctelería es muy chulas quizá después de de toda esta moda del gintonic aunque sé que fue un poco en los años de la burbuja inmobiliaria además

Voz 0194 33:00 el año de la burbuja del gintonic sí sí

Voz 0335 33:02 hay un poco en paralelo yo creo cara al coctelería es un poco un lugar donde se bebe pero con un matiz cultural no hay un poco de historia a un poco de sofisticada donde algo más sofisticado no hay todo ese tipo de cosas están consolidándose ya algunos lugares en en las principales capitales te diría yo en Madrid y en Barcelona también en Granada de sitios muy interesantes en las Islas los lugares turísticos también

Voz 0194 33:30 venga pues como siempre te pido que hagas los honores quién es Archie

Voz 0335 33:33 pues mira Archive Macías es un cubano que llegó a Barcelona como fotógrafo y que ese acabado dedicando profesionalmente al cóctel es cubano tiene un pelotazo a lo que hace que sin conocerle ya te caiga bien porque es como personaje cómic simpatía fácil de dibujar exacto vale

Voz 0194 33:54 pues y muy buenas noches te te gustas en el dibujo te reconoces

Voz 27 33:59 en Cannes

Voz 0194 34:02 con estas gafas y ese pelo ser estuve mal una cosa porque he dicho barman pero ha dicho ahora Carlos para atender como otro que llamarte

Voz 27 34:11 mira incluso en Cuba los llevábamos cantinela

Voz 0194 34:14 ti no te ofende que te llamen dinero

Voz 27 34:17 no no es que origina originalmente sabe español debería ser así

Voz 0194 34:22 de dónde te viene esto de hacer cócteles ti bueno si eres cubano de algo tiene que venir pero después a la profesionalización la

Voz 27 34:28 la profesionalización vino cuando llegué a Barcelona que fue una de las primeras cosas que que tuve que hacer para para infiltrarse en el mundo laboral

Voz 0194 34:39 antes de tocar temas de fotografía de todo eso

Voz 27 34:43 voy haciendo pinitos de de contener ya

Voz 0194 34:45 bueno lo grande iba a decir aprendiendo con quién con Juanjo González

Voz 27 34:49 que está al mando del Caribbean clave eso ex Boadas

Voz 0194 34:54 bueno ya está ya lo has dicho todo ya lo has dicho todo Art

Voz 27 34:57 buque insigne dianas dicha todo por favor

Voz 0194 35:00 déjame que también presentemos al artista el dibujante de grandes cócteles del mundo que es Javi rollo Carlos cuéntanos

Voz 0335 35:06 bueno sí Javier Royo es un dibujante de Zaragoza que se formó en Bilbao y al que los oyentes de esta sección de Hora Veinticinco seguro que recuerdan porque ha trabajado antes con Martín Berasategui y con David de Jorge ha ilustrado el libro de la tortilla de patatas dice de Martín entre otras muchas colaboraciones en prensa de cómic digital la verdad es que tiene ya una larga trayectoria pero últimamente parece que se está especializando en hacer dibujos relacionados con la comida y con la debida

Voz 1493 35:33 sí eso entonces como acto de repente diciendo es que cedió sólo hace drama o comedia de estar Javi rollo buenas noches te estás qué tal

Voz 0194 35:42 estas encasillado no no puede ser

Voz 1493 35:44 dice la verdad que acabo de hacer también otra anteriormente que no tiene nada que ver que sólo una escuela en África de ahí al lo completamente sofisticado

Voz 0194 35:52 pero como estoy comentando que todo este mundo de los cócteles que a mí me bueno yo lo descubierto con el libro En realidad es decir eso es un encargo no

Voz 1493 36:01 sí y nació como un encargo de de al principio de de la propia coctelería dos Villares Casa Camper ya terminado siendo un título de de Malpaso de la colección porque la verdad es que les les encantó la idea hay de forma pues bueno aunque el hilo conductor Chi la coctelería de Los Villares la verdad es que como decíais antes sea incluido

Voz 0194 36:26 muchísimas historias de una los personajes si hiciera caso las a un libro de relatos es decir que sí que aprendes acercó teles conoces la historia de los cócteles pero luego es una historia de la gente que les guste la ciudad de Barcelona tenga curiosidad es un libro de relatos me encargan me lo dicen tú conocías Archie cuando dígase y encima dices hombre el dibujo lo tengo esto

Voz 1493 36:47 sí yo lo conocía porque soy un poco crápula la verdad pero lo conocía y además me hizo muchísima ilusión que fuera él porque como decía Carlos un tipo que es muy fácil de dibujar y además es muy entrañable muy muy gracioso ahí en también en la la verás que merece la pena también además ir a beber sus cócteles ir a conocerlo porque es una de las funciones yo creo también de del dinero no el hecho de ir a entablar conversación con él

Voz 0194 37:14 a gusto no hablan hablar pero que hablas mucho archivo los clientes

Voz 27 37:17 uf habló más de la cuenta yo creo que soy el único vengo árbol que explica su historia en vez de que la gente explica la suya es que esto es porque la no sé si es pues la peculiar peculiaridad que invita a que la gente se pregunte oye tú dónde viene llegaste aquí hoy es un ir y venir de de pregunta claro porque va contando

Voz 0194 37:41 instantes me mezclamos también la fotografía tú eres fotógrafo de profesión de profesión fotógrafo cantinela también la la fotografía la tienes olvidada aparcada o no o puedes compaginar las dos cosas

Voz 27 37:52 queda aparcada si de momento lo que estoy haciendo es esto doy con lo que me siento bien con lo que disfruto eso es lo que está pasando

Voz 0194 38:00 libro ya hecho el libro de cómic claro eso también podrían ser fotografías no

Voz 27 38:04 sí de alguna manera en sí tiene El libro tiene su parte de fotografía ahí no entramos porque a eso

Voz 4 38:11 abc

Voz 0335 38:13 te puedo decir que hay muchos libros de coctelería con fotografías y al final son todos iguales y un poco aburridos que tiene muchísimo más encanto

Voz 0194 38:21 la que has sido Javi lo más fácil un lo más difícil de las ilustraciones pues yo creo

Voz 1493 38:26 sí que lo más fácil ha sido el el trabajo que me ha venido muy mascado por alguien que no está aquí por Ramón Úbeda a la persona que ha escrito el libro y el divino

Voz 0194 38:36 podía hoy no podía con él no podía abrir

Voz 1493 38:38 en realidad es el que más podía hablar del libro en otros dos bueno vamos a hablar pero bueno el de alguna forma ha sido el que ha recopilado todas las historias y las ha mezclado con alcohol los cócteles no para mi ha sido muy muy fácil agarrar estas historias y convertirlas en en cómic porque realmente la documentación era bestial la que me traía siempre Ramón Él ha hecho un trabajo que es muy bonito que en realidad es un libro sobre

Voz 0194 39:01 de cócteles pero sobre todo es un libro sobre cultura sobre cultura

Voz 1493 39:04 la historia de Barcelona de la de una Barcelona que no se conoce tanto la Barcelona de la noche ideó Garcés la Barcelona de los artistas ya gente de cultura también escritores etcétera relacionada con con los coctel Si la noche y eso me parece como muy bonito el haberlo rescatado porque hay muchas cosas que si no no estarían inscritas en ningún

Voz 0194 39:24 o sea que el cliente de la coctelería un cliente especial un día conoció un señor en enero jugadas que ese iba todos los sábados por la mañana a tomar y yo creo que hay tiene porque me decía que menos de tres es poco y más de tres es es muchísimo era algo así que me contó era como cliente fijo todos los sábados por la mañana ahí este tipo de cliente

Voz 27 39:46 sí bueno el caso de los horarios difiere un poco porque habremos a partir de las siete de la tarde pero sí que hay un público habitual

Voz 0194 39:55 qué Weise Thomas siempre lo mismo sí sí sí sí sí sí sí

Voz 16 39:59 estos son gente joven

Voz 27 40:02 gente joven ideó un mundo digamos aparentemente moderno como puede ser diseñadores diseñadoras de moda

Voz 0194 40:10 si te gusta prepararlo clásico disfrutas igual

Voz 27 40:12 no lo clásico con lo nueve estoy imaginando la cine por ejemplo si porque siempre hay siempre hay un momento y un punto para para crear o para hacer algo diferente dentro de lo clásico eso es lo que básicamente hacemos

Voz 0194 40:29 es decir que cada día puedes variar lo cual esto especialidad lo tengo expresó porque todos te salen riquísimos no

Voz 1493 40:38 si la gente siempre

Voz 27 40:40 pregunta cuál es tu especialidad siempre me me remito a lo mismo no haya especial ahí hay cosas que se demandan más y hay un como aquellos que te cuidas un poquito más a un poquito más que a otros no es como los niños

Voz 0194 40:55 en en el cómic de todas formas dicen que el Tom Collins lo haces de muerte

Voz 27 41:00 sí pero también Ese Bloody Mary de Meshal está que

Voz 0194 41:03 bueno esto lo leí claro es que voy a confesar una cosa es que en mi compañero Carlos están Radio Barbastro y me ha robado el libro porque libras mío entonces todo lo que decía tener Acció encima porque el otro día cuando lo estuve viendo me sugería muchísimas cosas pero Carlos te has llevado mi libro te lo he dicho libro es mío y me lo devuelves porque claro lo del Bloody Mary de mezclar a mí me llamó muchísimo la atención porque no es el que está

Voz 27 41:25 los habituados exactamente como lo ha hecho un paréntesis en la cata hasta puesto Bloody Mary que tú te puedes tener un Bloody Mary de lo que a mí me parezca

Voz 0194 41:37 a ver si te quieres te lo puedo hacer otro poder

Voz 27 41:39 ser de whisky o drogados

Voz 0194 41:42 lo mejor que sustituye

Voz 27 41:44 ponerme Excal algunas ingrediente más como puede ser Chaplín es que son estos saltamontes que se encuentran dentro de la planta de el

Voz 0194 41:54 acabo de espacios en poquito picante Jesús con con sabor a gusto ir

Voz 27 42:01 perdiera pero tienes que preguntar siempre a la gente se picante porque aquí no estamos ahora que se está a la venta un poco más el paladar aplastante pero hay gente que

Voz 0194 42:13 eso pasa mucho los restaurantes también que tu vídeo que se ha picante y te ponen muy poco picante porque no se atreven a a pasarse de la dosis Javi tenías algún cóctel favorito tres empezar a hacer esto yo lo siento mucho es que soy de gintonic

Voz 1493 42:28 si no iba a decir otra cosa peor que ser de cerveza no es cómo acaba el libro no me gusta gintonic y me gustan las bebidas con vodka también

Voz 0194 42:40 sintonía sin ensalada tienes por favor yo yo sabía mucho es cuando cuando te empiezan a aparecer cosas demasiadas cosas flotando en el dinero que tienes que empezar escupiendo no no no ayudan tampoco cuando sintonizáis es siempre sin ensalada porque esa moda Aristide ponerle tantas cosas al gintonic tú tú le pones allí

Voz 27 42:59 hay un gintonic que está en la carta que lleva sólo dos ingredientes a partir de ahí ya todo lo demás para mí es en Sabadell

Voz 0194 43:07 respetable gol respeto a todos los dos los dos ingredientes cuáles son de Ginebra deteniendo la ginebra sí pero lo más sencillo siempre es la o limón se dependiendo de la piel de la piel de lobo pero siempre un cítrico vuelo necesariamente no tiene por qué no entonces sino lo pones excéntrico hay otro que por ejemplo que vaya fusionado en parrilla que

Voz 27 43:31 que es una mezcla de de de larvas de la salsa Zamora iba informados algo eso no hay bases dijo

Voz 0194 43:38 cuándo y cómo se infusión aumento

Voz 27 43:42 es curioso todo agarran en lo que va a por ejemplo la piel de cómo puede ser que saca si lo pones el un poquito en una cucharadita por ejemplo en el fondo de un vaso o en este caso de Lopo en el vaso de la contraer es la medida de Ginebra dentro lo tapas y mientras tú en frías el vaso sacas la tónica

Voz 0194 44:05 hace tiempo se se ven fusionando después escuelas Javi Ramón Úbeda se ha centrado en los clásicos pero art quince en el cómic El mundo de los de los cócteles es infinito habrá una segunda parte te atrevería es buena segunda parte yo sí me atrevería con la segunda par de lo que no sé si aquí se está poniendo excita viendo blanco aquí a muy bonito porque son Curro dado bueno la verdad es que la verdad que yo he disfrutado

Voz 1493 44:32 muchísimo me me atrevería con otro por supuestísimo pero bueno la verdad que este tiene este sabor no de que son los clásicos Si mola mucho

Voz 0194 44:40 sí porque es infinito de archivo de los concellos porque se puede ir probando se pueden innovando todos nato

Voz 27 44:44 sí siempre un contexto yo tengo la experiencia que te lleva a otro Manhattan te lleva a un presidente este te lleva a otro con otro ingrediente yo recuerdo que Juanjo en su día me dijo si tú quieres ser un buen barman aprende más de doscientos con usted

Voz 0194 45:05 te sí

Voz 1493 45:06 este logro es que vamos

Voz 0194 45:08 en cuanto salen en el libro más o menos pero voy a decir ahora mismo que tú si tienes en libros que yo no puedo

Voz 1493 45:18 simplemente no yo creo que sí más o menos de quince veinte porque hay algunos capítulos que salen dos pues porque la historia lo requiera si no porque de repente tienen relación no sé por ejemplo no

Voz 0335 45:28 Are antes por ejemplo el mojito

Voz 1493 45:31 la quiere estar en el mismo apartado la piña con la niña por eso cócteles de país digamos no como banderas de país bueno aperitivos como Maricarmen negro claro

Voz 0194 45:44 Clarkson que son poco a poco valientes Javi cuando hablamos con Martín Berasategui que es habitualmente es colaborador en esta sección que pasa es que está de vacaciones cuando hablamos con jardín y hablamos de la comida él siempre las relaciona con la felicidad claro yo antes te decía te estás en casi llorando cuando haces este tipo de libros este tipo de de cómics claro hablar de comida hablar de bebida tiene que ser muy gratificante

Voz 1493 46:07 sí yo creo yo creo que que no es que yo haya elegido los temas que los temas me han elegido a mí me sentido muy feliz y muy muy Happy muy contento entonces yo yo estoy encantado también está encasillado en esto porque cuando estuve con Martínez en su día conozco mis pues Comín creíble cuando he estado con con David imagínate haciendo tortillas de patatas basándonos lo echándonos y de todo y ahora con los que ustedes pues la me prohibieron beber durante el libro pero al final no no no

Voz 0194 46:38 no no los baste no antes de dibujar

Voz 1493 46:41 no no aquello yo tengo que rollo espartano sabes

Voz 27 46:45 tiene la invitación hecha eh

Voz 1493 46:47 me ha ido probando algunos

Voz 0194 46:53 sí ya casi para cerrando porque hay Martín siempre le pedimos que cierre con una receta yo no sé qué cócteles recomendarías para Nochevieja que es lo que más cerquita tenemos

Voz 27 47:02 para la noche vieja yo recomiendo siempre en estos casos son Kote que sea más bien se quito intenso y corto como pueden ser elegible

Voz 0194 47:16 para empezar la Nochevieja maravilloso y el Trimble que lleva

Voz 27 47:20 lleva ginebra lleva sumó en este caso las dice Limón pero tiene sé que hay diferencias aquí entre limón y lima es un limón que no tenemos en Sudamérica que no que no haya que en este caso Gemma Dima un poquito de de dulce como puede ser europeo azúcar au yo uso si europea grave ya está ya está

Voz 0194 47:44 el clérigo frío en en copa de cóctel no bueno pues grandes cócteles del mundo yo se lo recomiendo porque de verdad que es un libro que incluso a los que no les guste beber pueden disfrutarlo porque como decía Javi al principio al margen de la historia de los cócteles de las recetas de los cócteles del propio Archie como protagonista es el final también una historia de de Barcelona son libro de relatos Archie Javi muchísimas gracias por haber estado con nosotros

Voz 1493 48:10 gracias gracias y feliz año vosotros

Voz 0194 48:12 muy feliz año Carlos custodio el libro es que no vuelvas el libro no vuelvas tú mismo un beso

Voz 21 48:28 el ser en West

Voz 29 48:38 a ello

