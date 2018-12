Hora 25 (28/12/2018 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 0194 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 0194 00:22 de esa de Madrid Ana Botella haya siete exaltos cargos de su equipo a pagar más de veintitrés millones de euros por haber vendido vivienda pública a fondos buitre más allá de haberlos vendido por un precio muy inferior al del mercado esa venta supuso una tragedia para muchas familias que vivían en esos pisos y que de golpe se enteraron de que sus caseros serán unos fondos buitre que les subían el Pérez el alquiler llegaban al desahucio sino pagaban este programa hora25 estuvo en enero de dos mil quince en Carabanchel en Madrid donde hay una de estas promociones que cambiaron de manos estuvimos en casas de vecinos que tenían las maletas hechas porque iban a ser desahuciados en cuestión de horas esa venta promovida por Ana Botella supuso que muchas familias se quedaran en la allí los que siguen en sus casas siguen teniendo los fondos buitre de caseros pero al menos hoy han tenido la sensación de que se empieza a hacer algo de justicia aunque lo que han pasado y siguen pasando no tienen reparación posible lo que condena hoy el Tribunal de Cuentas ha sido una práctica habitual de los gobiernos del PP traspasarlo público a manos privadas así lo han hecho en otros muchos sectores hoy llega la condena pero ya hace mucho tiempo que habíamos dejado de escándalo dictarnos con estas prácticas tanto tiempo como Gemma los vecinos luchando es otro saqueo del

Voz 4 01:30 el Partido Popular Ángels Barceló

Voz 0194 01:33 se sientan en la mesa de análisis para la tertulia Berna González Harbour el Santander Berna buenas noches hola buenas noches Juan Carlos Jiménez buenas noches y Carmen del Riego buenas noches muy buenas noches vamos con la rueda de prensa de Pedro Sánchez y todo lo que ha dado de sí pero antes me voy a ir un momentito Algeciras Rubén García buenas noches buenas noches porque esta mañana sobre las ocho y media han llegado al muelle de San Roque el Open Arms con esas más de trescientas personas rescatadas frente a Libia hace una semana donde un tercio de ellas son menores que va a pasar ahora con ellos

Voz 0662 02:03 bueno pues hay que diferenciar angels una nueva situación de los adultos y de los comedores todos reciben asistencia sanitaria por parte de Cruz Roja que ha confirmado por cierto que en general todos han llegado en buen estado de salud todos todos son identificados por parte de la Policía como indica la ley de Extranjería ellos identifican indicando que países proceden y lo que suele suceder ha sucedido hoy es que la mayoría de ellos soliciten asilo político a la conducción de refugiados para garantizar su continuidad en España en cuanto los menores su situación de distintas sobre todo en esta ocasión venían ciento cuarenta lo que ha provocado un equipo especial de seis de civil de esperará en tierra para atenderles identificarles producir lo que decían garantizar sus derechos de de esta organización y se ha dicho algo escalofriante extiende esos niños venían solos sin ningún familiar muchos huyendo de la guerra en países como Somalia Siria y algunos incluso después de haber sufrido violaciones abusos los menores pasan directamente a la Junta que los reparte en distintos centros de acogida que tiene repartidos por toda Andalucía mucho de ellos Porcel pues a estar curados especialmente aquí en el Campo de Gibraltar lo que ha llevado en más de una ocasión a Laura en funciones presidente de la Junta Susana Díaz a pedir al Gobierno un reparto equitativo de estos menores a otro

Voz 0194 03:13 por eso que estas dando Rubén que la Junta asume casi siempre la tutela de los menores no es la primera vez que contamos que el Ejecutivo andaluz como decía se ha quejado el Gobierno central detener estos centros donde los acoge desbordados de no poder asumir a todos los menores que llegan a las costas andaluzas ahora todo indica que habrá cambio de Gobierno Rubén que puede suponer esto sabemos qué planes tiene PP y Ciudadanos respecto a lo que pueda pasar con con este tipo de situaciones además con Vox ahí en la sombra

Voz 0662 03:38 bueno Vox engaño crítico Ángels al principio de semana que el Gobierno Pedro Sánchez ofreciera sus puertos a traficantes de seres humanos lo dijo en alusión a Pro Activa Open Arms bueno seguramente por aquello de que la formación de Parlamento andaluz en estos días ha vivido quizá no han elevado el tono al nivel que quizás se esperaba no sobre el cambio de Gobierno esos consecuencia pues no pueden de momento Partido Popular Ciudadanos que van a gobernar juntos aquí en Andalucía se han desmarcado de ese mensaje tan duro de dos que hay preocupación en distintos colectivos humanitarios y oenegés que prestan ayuda los inmigrantes que llegan a nuestra costa de momento ambos partidos guardan silencio y no parece que tienen ahora mismo podría iniciar en exceso con este asunto aunque no es menos cierto Ángels que esta tarde el presidente del PP en la provincia de Cádiz Antonio Sanz ha llamado irresponsable a Pedro Sánchez porque asegura que la inmigración se ha ido de las manos y también en los últimos días el Arca de gira José Ignacio Landaluce se ha quejado de que esta zona en su ciudad en concreto pueden ser siempre la puerta de entrada a Europa para los inmigrantes que llegan buscando una una cosa así un poco de incertidumbre en torno a lo que pueda suponer para la inmigración y para

Voz 0194 04:45 no

Voz 0662 04:47 hipotético cambio de de Gobierno va a dar en la Junta

Voz 0194 04:50 angustia Rubén muchísimas gracias

Voz 0662 04:52 buenas noches hasta luego buenas noches pues esta es la situación

Voz 0194 04:55 después de una larga travesía finalmente esta mañana muy prontito lo peinaron llegaba al puerto de Algeciras los adultos pidiendo asilo en los menores acogidos por la Junta

Voz 5 05:05 este dato que no daba Rubén cien menores solos cien menores solos rescatados en el Mediterráneo

Voz 0194 05:13 venga vamos ya con la política último viernes del año se acaba dos mil dieciocho y a la hora de hacer balance y echar la vista atrás nos damos cuenta de todo lo que ha pasado este es otro año para la historia de este país de cosas que hemos vivido por primera vez para de cosas que nunca imaginábamos que íbamos a vivir y que les íbamos a contar entre ellas una moción de censura después de la condena por corrupción al partido que estaba en el Gobierno el Partido Popular el PSOE encabezado por Pedro Sánchez presentó la moción la gano sumando una mayoría a la que se apuntaron podemos los nacionalistas vascos los independentista los catalanes civil du Rajoy tuvo que irse volvió a registro de Santa Pola Pedro Sánchez desahuciado tantas veces acabó siendo presidente del Gobierno sea a principios de dos mil dieciocho nos lo hubieran dicho no lo hubiéramos creído pero así fue así que hoy después del último Consejo de Ministros de este año ya ha tocado a Pedro Sánchez en la rueda de prensa de balance de estos siete meses al frente del Gobierno resúmenes este

Voz 1722 06:05 el Gobierno en siete meses ha hecho más por la justicia social por la regeneración democrática por la de modernización de nuestra economía que el anterior Gobierno en siete años en dos mil dieciocho hemos demostrado qué otra España es posible cientos mil diecinueve estoy convencido se consolidará este cambio que se produjo a raíz de la moción de censura

Voz 0194 06:26 siguiendo esta comparecencia han estado Nieves Goicoechea buenas noches qué tal Ángels buenas noches y José María Patiño buenas noches

Voz 1108 06:33 hola buenas noches ha habido tres cuestiones que han centrado

Voz 0194 06:36 la mayor parte de las preguntas de los periodistas Cataluña y su reciente reunión la reciente reunión de Sánchez con el president de la Generalitat las dificultades para sacar los Presupuestos y lo que esto condiciona la legislatura y Andalucía con el pacto de la derecha y la extrema derecha el pacto de PP Ciudadanos y Vox estrenaba ayer así que vamos a ir por orden Cataluña primero con Pedro Sánchez dejando claro lo evidente porque la oposición insiste en dibujar otra hoy en diferente y es que no hay nada fuera de la Constitución ni del Estatut de Cataluña dentro

Voz 1722 07:03 el Estatuto de Autonomía en la Constitución española podemos hablar de todo fuera de nada fuera lo único que hay son monólogos por tanto ayer conocimos a través de los medios de comunicación esta propuesta vamos a pedir información lógicamente al Gobierno catalán en sí esto todo lo que esté dentro del estatuto de autonomía catalán todo lo que esté dentro del Gobierno de la Constitución Española pues podrá contar con el apoyo y la comprensión lógicamente al Gobierno a España lo que esté fueran Patiños desde el mar

Voz 0194 07:31 se mueve el presidente a pesar de esos veintiún puntos del documento que le entregó Quim Torra y que todavía no conocemos

Voz 1108 07:37 ni conocemos en detalle esas propuestas ni ha sido mencionadas con el presidente que no obstante si ha hecho una alusión indirecta al calificarlas de monólogos porque lo que se acordó en Barcelona ha recordado pasa por el diálogo y los acuerdos transversales ya ello se va a poner su Gobierno

Voz 3 07:52 no consciente de que quizá en esta legislatura

Voz 1108 07:55 no se llegue a una solución para la que debe darse en cualquier caso la siguiente con dice

Voz 3 07:59 no va a haber una solución política en Cataluña hasta que no haya

Voz 1722 08:02 con gran acuerdo que trascienda los bloques y que por tanto se encuentre un punto de intersección entre el nacionalismo catalán el no nacionalismo catalán y eso va a estar el Gobierno de España

Voz 1108 08:15 en este sentido el presidente del Gobierno Angels ha pedido a las instituciones catalanas y en especial al Parlament que abra también espacios de entendimiento para todos los catalanes Sánchez ha sido muy cuidadoso con el proceso judicial que debe abrirse en el Tribunal Supremo contra los políticos presos

Voz 1722 08:32 nosotros no hacemos ninguna valoración sobre el procedimiento judicial hemos eh siempre criticado cuando estábamos en la oposición la judicialización que se había hecho de esta crisis política que se está viviendo en Cataluña nosotros no queremos entrar en esa dinámica lo que queremos es que el carril de la justicia vaya por un lado el carril de la política vaya por otro en ese sentido lo que le pedimos al Gobierno de la Generalitat de Catalunya es que pase de la voluntad de dialogar al diálogo

Voz 1108 08:57 este ha sido uno de los mensajes claves en la rueda de prensa de hoy que el Gobierno de la Generalitat debe pasar de la voluntad de dialogar al día

Voz 0194 09:05 la postura de los independentistas sobre los presupuestos es fundamental para saber qué puede pasar si Pedro Sánchez va a agotar la legislatura o va a haber antes convocatoria electoral sobre esto Nieves mantiene Sánchez dice la voluntad de agotar la legislatura

Voz 1468 09:18 sí habla de voluntad porque no puede asegurarlo todavía hay la manejado y más de una ocasión en esta rueda de prensa de final de año en la palabra estabilidad El país necesita estabilidad no desorden nos decía y claro la primera prueba Angels de estabilidad de España o en España es para inversores y para socios europeos y para el escenario internacional es que haya unos presupuestos nuevos aprobados en la Cámara Baja que den esa certidumbre no así que uno de los primeros objetivos del año dos mil diecinueve para el Gobierno será intentar aprobar esos presupuestos y para ello es necesario que el Gobierno tenga asegurado sobre todos los votos de Esquerra en la Cámara Baja en el Parlamento y la vía que ha dicho el presidente es conseguir primero esos acuerdos bilaterales

Voz 3 09:56 con Cataluña y más inversiones también

Voz 1468 09:59 puestos todo eso vaya en las cuentas generales

Voz 1722 10:02 tendrán una propuesta política para el conjunto de la sociedad española en también con inversiones certero territorializada también para Cataluña y que creo que es importante que desde luego la Generalitat de Cataluña e ir los grupos parlamentarios que le apoyan pues sustenten y permitan la tramitación de los presupuestos

Voz 1468 10:19 así que el escenario ideal para el presidente sería tener esos presupuestos nuevos aprobados eso sí con menos dinero para del gasto público porque tiene la senda de estabilidad de Rajoy la anterior después Ángels agotar la legislatura hasta el dos mil veinte no ha dicho ni una palabra en toda la rueda de prensa sobre si uniría generales autonómicas municipales y europeas eso caímos llamado los periodistas Angels

Voz 0194 10:38 sí que se lo han preguntado además expresamente no lo ha mencionado ninguna respuesta de Andalucía Patiño primera valoración del presidente del Gobierno sobre el pacto de la derecha y la ultraderecha

Voz 1108 10:49 hola la primera valoraciones que Pedro Sánchez considera que ese gobierno su eventual gobierno va a acentuar la involución de la oposición tanto del PP como de Ciudadanos al primero le ha dicho que se equivoca si cree que pactando con la ultraderecha esta Se va a moderar y al segundo le ha dedicado la siguiente reflexión

Voz 1722 11:06 estar al mismo tiempo en el sentido común y con los extremistas no es posible el momento en el que los distintos grupos políticos las distintas formaciones decidan de qué lado están desgraciadamente lo que hemos visto en Ciudadanos es abrazar las tesis en este caso de la ultraderecha ahí y apoyarse precisamente en la ultraderecha para poder gobernar Andalucía bueno su responsabilidad es su decisión ellos pero que los españoles lógicamente tomen nota

Voz 1108 11:36 hacía esta reflexión porque además estaba implícita la pregunta a la que respondía también de de su calidad

Voz 3 11:41 el secretario general del PSOE dadas las demanda

Voz 1108 11:44 las que dentro de su partido se hacen para buscar como socio a ciudadanos Sánchez asegura respetar a los votantes de Vox porque dice que algunos muchos de ellos están votando como protesta a copo su mala situación por la fractura social pero ha fijado una línea roja al futuro Gobierno andaluz consecuencia del ideario del partido

Voz 1170 12:02 la extrema derecha los derechos de las mujeres advierto de que sí

Voz 1722 12:07 en tu alma se produce ese gobierno que usted apunta ese gobierno pone en cuestión o recorta derechos y libertades que están recogidas en leyes aprobadas en el Parlamento de España o que ponen en cuestión la seguridad de las mujeres yo advierto de que el Gobierno de España utilizará todos los instrumentos los del Estado para defender la seguridad y la libertad de las mujeres

Voz 1108 12:30 por esta hay ésta ese límite de Angers

Voz 0194 12:33 bueno pues Patiño Nieves con esta rueda de prensa finaliza el año laboral mañana trabajáis no

Voz 3 12:39 mañana empataba jamás por finalizado el damos por finalizado

Voz 4 12:44 muy el año que viene más pero de momento hay vacaciones la semana que viene

Voz 0194 12:48 exacto que nos las hemos ganado feliz año nuevo chicos feliz año nuevo a todo el mundo hasta luego antes de la rueda de prensa ha habido Consejo de Ministros con la adopción de algunas medidas que afectan a muchos ciudadanos Rafa Bernardo buenas noches la primera a la subida de pensiones aunque con sorpresa incorporadas

Voz 1762 13:04 sí hoy el Gobierno ha aprobado la actualización de los más de diez millones de pensiones un aumento del uno coma seis por ciento para la mayoría pero mayor de un tres por ciento para los tres millones de pensiones mínimas no contributivas además como los precios han subido en dos mil dieciocho una décima más que las pensiones habrá este año Padilla Unamuno único que se hará en algún momento en los tres primeros meses del año para compensar a los pensionistas por esa pérdida de poder adquisitivo hasta aquí lo que se preveía la sorpresa que mencionabas

Voz 0194 13:27 es que el Gobierno no ha consagrado este modelo de

Voz 1762 13:30 estación de las pensiones según el IPC en el decreto que era lo que estaba previsto sino que ha decidido abrir un periodo de consultas de seis meses como máximo para negociar con los agentes sociales y entonces aprobar ese nuevo sistema que será el que sustituya definitivamente

Voz 1170 13:43 al vigente desde dos mil trece al de la reforma de P

Voz 1762 13:46 sí es de Rajoy el del cero veinticinco por ciento de revalorización anual vamos fuentes de Gobierno dicen que esto no es un paso atrás que sigan decididos

Voz 0194 13:53 volver a un modelo de actualización según el IPC pero

Voz 1762 13:56 es mejor acometer la reforma con todas las garantías tras el examen concienzudo de sindicatos si patrón

Voz 6 14:00 al para hacerlo de una vez

Voz 1762 14:03 en vez de tener que andar cambiando y retocando todo tanto al sistema de eso

Voz 0194 14:06 pues luego medidas Rafa también que afectan a los autónomos

Voz 1762 14:08 si el real decreto ley que recoge todas las medidas socio laborales aprobadas en este Consejo de Ministros que tiene más de noventa páginas incluye el contenido del acuerdo firmado esta misma semana entre trabajo y las principales organizaciones de autónomos por el que sube lo que estos trabajadores tienen que pagar al mes a cambio de nuevos derechos pues en cese de actividad en enfermedad profesional en accidente de trabajo en maternidad información también entra las nuevas multas a las empresas que pasen a asalariados del régimen general al régimen de autónomos para ahorrarse dinero no lo que se conoce como falsos autónomos el recargo adicional que se cobrará a las compañías por hacer contratos de muy corta duración la posibilidad de que los convenios puedan obligar a jubilarse a los empleados que alcancen la edad legal de retiro y tengan acceso al cien por cien de su pensión la derogación del contrato de apoyo a emprendedores

Voz 0283 14:54 puso en marcha la reforma laboral de Rajoy el comprame

Voz 1762 14:57 eso de reformar todos los subsidios asistenciales de paro en los próximos cuatro meses

Voz 0194 15:02 muchísimas gracias y feliz año para ti feliz año tengo un hasta luego me abrieron a la mesa de análisis para valorar la rueda de prensa la comparecencia de De Pedro Sánchez pero antes Pablo Morán buenas noches en mi vida antes recordar a los oyentes que no estén escuchando en este viernes así como un poco extraño en medio de las fiestas que alguien habrá al otro lado seguro no

Voz 1667 15:22 por qué será que tenemos ganas de que llegue a las once y media de la noche efectivamente es nuestro último hora25 completo del año ya que hablamos de balances quizás alguno de nuestros oyentes quieran hacernos el suyo propio sello propio explicarnos su balance de este dos mil dieciocho que sea breve por favor y que sea a través de una nota de voz al Whatsapp del programa al seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro tres seis tres ocho siete siete cuatro siete cuatro

Voz 0194 15:47 sí sí no quieren hacer balance como mínimo que nos felicitan el año no por ejemplo venga por ejemplo a ver si a ver si lo hacen venga pues hablo hablo hablar así la la Tertulia con esa rueda de prensa con ese balance Berna resumido en esa frase este Gobierno ha hecho más en siete meses que en siete años delante el Gobierno bueno me sumo al

Voz 3 16:08 la al feliz año nuevo perdona de los que se han ido que seguro que ya no me están oyendo pero no

Voz 0283 16:13 todo el día y cuando el deseo ido ahora

Voz 3 16:15 yo pues son ellos seguían ahí siguen aquí en Radio bueno no el el el

Voz 0283 16:21 balance que ha hecho Pedro Sánchez bueno yo creo que ha pecado bastante de de de un de falta de autocrítica se atribuido todos los méritos y tenemos que dejar claro que alguno es suyo como la devolución de la sanidad los sin papeles ciertamente hizo otros en heredados sabemos que esta subida de pensiones que ha anunciado esta vaya pactada por el Partido Popular y el PNV y es de justicia recordar que los recortes de educación por ejemplo que quería que ha anunciado su reversión o que han anunciado en los últimos meses su reversión todavía no nos hemos visto estamos deseando ver esa reversión en fin son un un resumen de actividades como digo Se atribuye asimismo lo que es suyo y lo que es heredado lo decía Carmen del Riego en sus K en sus claves que estaban estupendas que que bueno ha pecado

Voz 3 17:14 en esos extras como se nota que son fiestas gracias empezamos a pelear pero de momento no

Voz 0378 17:23 verdad que bueno de forma amistosa

Voz 0283 17:25 a ver si no entonces bueno esa falta de autocrítica y que deja fuera sobre todo que es ahí donde donde pongo una crítica que bueno no ha no ha puesto sobre la mesa lo que todos sabemos que el rey está desnudo que la precariedad de su situación creo que merecía alguna alusión porque no hay que olvidar que ésta no es un gobierno no es una legislatura digamos típicas sino con la anomalía de haber llegado con una moción de censura absolutamente legítima por supuesto justa legítima la última de justificada pero que le da una precariedad que que nos permite decir que en un año si estamos aquí juntos pues seguramente tendremos un escenario absolutamente distinto tras otro año trepidante como el que hemos vivido

Voz 0194 18:09 Carmen que tengo coincidían esto que lo citaba ahora Berna hablabas también de la falta de autocrítica

Voz 0378 18:15 gana el no no solamente de la falta de autocrítica sino de lo típico que es eso en todos los presidentes y es que esta mañana escuchando al presidente Sánchez sobre todo cuando hablaba de bloque económico es que no utilizaban las mismas palabras que ha utilizado Mariano Rajoy durante

Voz 3 18:34 intercambiables total

Voz 0378 18:37 el país que más crece de la Unión Europea por encima de Francia y de Alemania que hemos bajado el déficit no sé que antes éramos un problema ya ahora nos hemos convertido en la cabeza yo decía vale es verdad que lo que decía Berna de que hay cosas propias y cosas apropiadas citaba lo de las pensiones pero por ejemplo también el otro día veíamos no recuerdo si lo ha citado hoy la subida del salario de los funcionarios que viene también un acuerdo anterior entonces bueno ponerlo en sus justos términos yo creo que les salía más creíbles a los presidentes no mismo que digo que la la el balance que hace la oposición en este caso PP y Ciudadanos es tan exagerado lo ha hecho tan mal Sánchez que también pierde absolutamente toda la credibilidad porque Sánchez entre las cosas que hemos visto este año y que no habíamos visto hasta ahora es que hay un gobierno al que le apoyan ochenta y cuatro diputados menos apoyo Suárez o Calvo Sotelo

Voz 3 19:54 los peores de la que hablaba Berna

Voz 0378 19:56 peores tiempos de la de la UCD esto decir que nadie que no ha hecho nada Pedro Sánchez en absoluto ha hecho muchas cosas pero como él ya ha dicho todo lo bueno yo solamente diría que la precipitación yo creo que es lo lo peor que ha que ha sí que ha hecho Pedro Sánchez ha querido demostrar tanto que podía gobernar que ha corrido demasiado apuntándose solo

Voz 0194 20:28 no bueno un bidón avisar las claro habido anuncios que después no se han podido convertir en nada

Voz 0378 20:33 por ejemplo el de la exhumación de los restos de Franco que no me cabe duda que acabar haciéndose se ha hecho de una forma tan precipitada que le ha quitado valor a lo que a lo que se va a hacer que es muy importante

Voz 0194 20:46 Juan Carlos

Voz 3 20:48 yo estamos en Navidad decir veintiocho

Voz 1170 20:53 lo lo que uno se contagia del espíritu navideño bueno y comprende que al presidente le haya salido barba y bigote y Saboya ha vuelto

Voz 3 21:02 Rajoy dos bueno que me parece que es normal

Voz 1170 21:04 en todos los presidentes yo tengo dudas de que es algún presidente hacer balance y diga qué malos hoy lo he hecho todo mal y es un desastre todo bueno tampoco

Voz 0378 21:13 hemos eso Juan Carlos pero un poquito de autocrítica

Voz 1170 21:15 pero cuántos aquí no

Voz 3 21:19 no he podido váter muy caro

Voz 0378 21:21 las cosas reales

Voz 3 21:23 buena parte de las exigencias que nosotros les debemos hacer pero

Voz 1170 21:27 ha situado en el que hace la compra me parece que tiene que echarse flores necesariamente en este caso mucho más porque si uno escarba un poco en Pedro Sánchez realmente yo creo que tiene una obsesión absoluta por demostrar que es el presidente del Gobierno que realmente tiene una necesidad casi patológica de decir yo soy el presiente del Gobierno yo mando

Voz 0378 21:49 de ahí esa verdadera

Voz 1170 21:52 provocación a la hora de decir es que yo he hecho muchas cosas es que ETA bueno usted lleva seis meses en el Gobierno ir realmente de seis meses ha gobernado por decreto por Real Decreto no es tiene una incapacidad manifiesta de llevar leyes al Parlamento porque no cuenta con con con apoyos suficientes tanto es así su precariedad es tanto que dice que va a hacer no sé cuantos pero si no tiene capacidad ni siquiera hoy hoy estamos a veintiocho diciembre no sé si dentro de dos meses podrá pero de aprobar los presupuestos por tanto que le tenemos que pedir realismo sí indudablemente que tenemos que comprender también que bueno esa esa esa obligación que tiene de creerse que es el presiente del Gobierno y que tiene una legislatura normal pues también que la oposición exagera sus críticas nunca antes nunca visto una oposición que no exagera tanto a sus criticas que verdaderamente haga el juego a un poco a poco

Voz 3 22:46 bueno es el juego

Voz 1170 22:47 esencias del presidente del Gobierno de las respuestas de la oposición a mí lo que más me interesa de todo esto es que hemos podido de sacar

Voz 3 22:55 claro de que que cuáles son sus apuestas

Voz 1170 22:58 a él está convencido de que puede que puede ser gobernado y en qué condiciones yo tengo serias dudas tengo serias dudas el mismo de pronto la obsesión ahora mismo por situarse dentro de la Constitución de ser el gran adalid de la defensa constitucional de la defensa de la estabilidad me parecen los dos elementos esenciales que ha puesto encima de la mesa hizo seguramente esos dos elementos más débiles yo creo que ha sido casi un contra discurso su asesor le ha tenido que escribir esto es lo que te critica la gente pues habla di esto que di que eres el mejor en esto bueno me parece una comparecencia que dentro de dos días habremos olvidado absoluta

Voz 0194 23:34 ahora ahora os pregunto precisamente voy a ello pero déjame que estaba Mariola esperándose Mariola buenas noches qué tal Ángels porque quiero contar otra decisión de del Consejo de Ministros de fuera del ámbito económico después retomó en la cuestión de de Catalunya sobre todo porque lo de la respuesta de la Constitución del Estatut iba iba por esta cuestión Mariola el Gobierno eleva la edad de prescripción de los delitos sexuales a menores hasta que la víctima cumpla treinta años y no dieciocho como pasa ahora no

Voz 0259 24:00 si esta era una reivindicación que encabezaron las propias víctimas acusadas pedían que los abusos no escribiese nunca como ocurre en el Reino Unido incluso la vicepresidenta Calvo recordáis después de esa reunión con el secretario de Estado del Vaticano habló de esa posibilidad las ONG querían elevar la prescripción a partir de los cincuenta pero finalmente el Gobierno no ha llegado tanto lo ha dejado en treinta años como en Alemania pese a todo las víctimas están contentas como la gimnasta Gloria viseras que denunció a su entrenador Jesús Carballo esta tarde pasó por la ventana

Voz 7 24:34 paso de gigante es eso es una

Voz 8 24:36 para dar acceso a la justicia muchísimos muchísimos supervivientes en mi caso este haber estado Estalella aprobada en en en dos mil doce cuando yo denuncié habría podido juzgar a mí avisar así de importante es estoy muy contenta

Voz 0259 24:52 si la ley por lo demás establece el deber de denunciar los indicios de cualquier delito contra los menores garantizando el anonimato endurece las condiciones penitenciarias para los condenados crea nuevos delitos cometidos en internet uno muy importante la apología que se hacen las webs de las páginas webs de la anorexia y la bulimia los colegios y las federaciones deportivas estarán obligados a tener protocolos anti violencia las ONG de infancia la consideran un avance dicen que puede ser incluso la más vanguardista de Europa pero encuentran lagunas Andrés Conde ex director de Save the Children

Voz 7 25:29 que los hermanos preocupa como carencias es juzgados de Instrucción Fiscalía específicamente centradas medidas dirigidas a la protección de niños víctimas de violencia de género niñas víctimas de trata que son los colectivos más vulnerables

Voz 0259 25:45 más carencias Plan Internacional otra ONG echa en falta por ejemplo un enfoque de género porque la violencia hay violencias específicas que sufre las niñas y las chicas como por ejemplo los matrimonios forzosos la mutilación genital o el acoso callejero estas organizaciones esperan que el Gobierno mejore el proyecto que tenga presupuesto porque hoy estamos en fase de anteproyecto no se ha dicho nada de partidas presupuestarias que una vez que llegue al Congreso se apruebe por consenso y muy rápido me caso

Voz 0194 26:16 paso importante que los las víctimas de abusos sexuales no prescriba el delito hasta que la víctima cumpla treinta años sino dieciocho además aquí hemos entrevistado más de un caso que precisamente eran casos prescritos y se quejaban de de esta cuestión Mariola el año muchas gracias igualmente para todo el mundo hasta luego voy a hacer ahora la ahí voy a retomar todo lo que ha dado de sí esta comparecencia esta rueda de prensa de Pedro Sánchez

Ángels Barceló y en la tertulia Bernabé

Voz 0194 31:55 alejar Juan Carlos Jiménez y Carmen del Riego retomo la la conversación que teníamos antes de que Mariela Nos contar a otras novedades que había dado el Consejo de Ministros sobre lo que decía Juan Carlos no que decía hay que ibas que querías intervenir que decía Juan Carlos ha insistido ha insistido en que nada fuera de la Constitución es tenía un asesor que le ha dicho va esto es lo que te critican esto es esto es lo que hay que pagar

Voz 0378 32:18 hombre lo que yo pienso recalca una obviedad

Voz 0194 32:20 la ante los ataques de la oposición porque está claro que de momento Berna ver que tú qué opinas pero no ha hecho nada Pedro Sánchez que este di fuera de la Constitución y fuera del Estatuto

Voz 3 32:31 por su porque reunirse con Quim Torra no está fuera

Voz 0194 32:33 la Constitución ni está fuera del Estatuto Éstas son las Fake ni

Voz 0283 32:36 los que nos hacen ser que la derecha de Casado será el modelo de Casado por no hablar de Ciudadanos au au que vamos a decir de Vox esta siguiendo más la línea Trump que la del propio Aznar que parece supo su padrino no el crear fe CNIO Si bueno acusarle de no cumplir la Constitución etcétera Se lo estamos oyendo todos los días Aznar pero pero

Voz 0194 32:59 en ciudad no ha llegado a decir que el PSOE es un partido antiguo anticonstitucionales

Voz 0283 33:05 sí pero quería también subrayar otra cosa que decía Juan Carlos que hablaba de efectivamente ha hablado de constitucionalismo ID estabilidad como le han subrayado que tiene que dar ese mensaje pero yo quería recordar como el tema de la estabilidad lo ha sacado Pedro Sánchez desde el principio desde que fue investido han en junio porque o final de mayo ya sí yo creo que fue en junio julio porque recordáis que siempre venía la la pregunta de si iba a haber elecciones anticipadas etcétera y él decía primero estabilicemos el país yo creo no no recuerdo exactamente la fórmula que utilizaba pero decía hace falta estabilizar eh socialmente el país estabilizar el país y hoy ha vuelto a hablar de estabilizar de no desórdenes Jay tiene el un punto mesiánico que desde mi punto de vista es excesivo porque no hay inestabilidad en España no la había lo que hubo es una sentencia de Gürtel muy muy determinante y muy insostenible intolerable ya para la población pero no hay un problema de estabilidad ni pública ni social el único germen de inestabilidad es institución Nadal por parte de los independentistas de Cataluña yeso se frenó hace un año y se vienen frenando con las herramientas de de la ley de la de la Constitución entonces ahí sí que el pone un punto mesiánico que yo creo que no no le corresponde porque porque eso este país no sufre un problema dibujaron para

Voz 0194 34:33 drama que no existe esa así cualquier cosa que haga es será para bien es un panorama muy malo cualquier cosa que hagas era para bien Carme

Voz 0378 34:42 yo sinceramente lo de dentro de la Constitución es el hoyo ido desde el primer día Dicho de otra forma siempre decía él es la ministra bate cada vez que hablan de Cataluña dicen diálogo y esto es lo mismo que diálogo y Constitución es verdad que es de eso de lo de lo que le acusan pero por decirlo muchas veces los que le acusan no va a dejar de de decirlo los que siguen a esos que le acusan van a querer creer más a los que a los que se lo dicen que a lo que diga el presidente del Gobierno en Catalunya es verdad que no estamos bien pero es verdad que tampoco estamos como hace un año me parece que se ha avanzado en cuanto que el ciento cincuenta y cinco que es verdad que no sirvió para solucionar el problema y trescientos cincuenta y cinco en la reacción judicial iniciando el procedimiento sobre sobre el proceso ha hecho que la las actuales autoridades catalanas tanto el presidente del Parlament presidente del Govern se cuida muy mucho de traspasar la ley algo que Puigdemont en desde septiembre incluso antes del dos mil diecisiete hasta la proclamación de la República que dio lugar al ciento cincuenta y cinco hacía todos los días y además una forma para que se viera no con alevosía y nocturnidad yo creo que en eso estamos mejor es verdad que no se ha avanzado en en una solución porque es verdad y lo ha dicho Pedro Sánchez dos no se pelean si no no quiere pero dio los dos no dialogan si uno no

Voz 0194 36:38 la dichosa frase de hay que pasar de la voluntad de dialogar a dialogar

Voz 0378 36:42 que es lo mismo que que dijo el otro día en la propia capital en plena propia Cataluña al margen de documentos que nos hemos enterado de una forma que yo no sé si quiera ha leído Pedro Sánchez porque ha debido de de cogerlo guardarlo en un cajón no están para eso Juan Carlos

Voz 3 37:01 bueno el de hoy estaba más impelido que nada a hablar de que está dentro de la Constitución porque hace unos días en la declaración conjunta con la unión con Torra había oficiado la referencia a la a la Constitución y había puesto una cosa tan extraña como la seguridad jurídica

Voz 1170 37:15 que en fin habría que matizar mucho sí exactamente es lo que quería decir

Voz 0194 37:21 esta noche pero estamos aquí la ministra Meritxell Batet precisamente le pregunté por qué no salía la palabra Constitución ella decía que era lo mismo seguridad jurídica

Voz 3 37:29 qué tal está en la que estamos a veintiocho de diciembre y estabilidad pues es lo mismo pero entrenadora

Voz 1170 37:38 a mí me gustaría resaltar otra cosa que el el otro elemento o el tercer elemento que me parece interesante no de esta idea de la constitucionalidad de la estabilidad caro tiene que buscar la estabilidad porque su gran carencia y él lo sabe y es perfectamente consciente de que no tiene ninguna estabilidad el tercer elemento que ha aparecido enormemente curioso es el de la yo soy el moderado yo soy estoy en el centro los demás han ido a la a la a la radicalidad y además es muy curioso porque yo no a mi izquierda no hay una extrema de izquierda a mi izquierda soy yo y además a un partido que es perfectamente integrado hable dentro de la casa común de la izquierda que por supuesto jamás es extremistas extremistas siempre se sitúa a la derecha no ir bueno me parece que si se le acusa de algo precisamente es de no está situado en el centro de haber llevado el PSOE a su máximo nivel de radicalidad yo creo que hoy la insistencia máxima es decir no nosotros somos los moderados estamos en el centro los que se están yendo a la a la la radicalidad son otros lo que me parece muy interesante porque en contra del discurso tradicional de Pedro Sánchez que era somos un partido de izquierda izquierda tal ahora es volver otra vez a la moderación centrismo iba a pasar a ser casi el el partido moderado que volveremos a oír esta cosa de que es el partido que centra que mejor representa a España

Voz 0378 39:01 hombre Juan Carlos I unas elecciones e empezamos la cuenta atrás ya

Voz 3 39:06 por eso ante la vuelta de Herrero

Voz 1170 39:10 ya está encima de la mesa los elementos centrales que sepan utilizar

Voz 0378 39:14 no sé no sólo estamos en campaña electoral sino que Pedro Sánchez tiene un incendio en el PSOE por esas porque muchas veces algunas veces es por hechos reales de Pedro Sánchez pero otras veces es por lo que la oposición dice que hace Pedro Sánchez

Voz 0194 39:33 el efecto de lo que la oposición dice que hace Pedro Sánchez pueda tener en los voz pueda tener en los votantes de algunos barones socialistas buenos también

Voz 0378 39:44 con con la fotografía de la secretaria general del PP María y Otegi que me parece que es cuando se ha sacado de madre una cosa que es bastante normal

Voz 0194 39:59 para que los oyentes sepan una fotografía de un periódico del País Vasco que para con una fotografía de Nochebuena yo creo que es la la edición de Nochebuena aparecen los líderes de los diferentes partidos vascos está Andoni Ortuzar por el PNV está Arnaldo Otegi esta idea Mendía por el partido esta lista y no recuerdo el nombre ahora pero en liderar está también el líder de Podemos y están celebrando árabe contigo para poner a los oyentes en contexto están celebrando

Voz 0378 40:23 la Nochebuena exactas dando la nota

Voz 0194 40:25 de buena o una fotografía como que están celebrando la Nochebuena la perdona

Voz 0283 40:28 si no no no perdona que efectivamente el discurso de todos los demás partidos el sentir de los españoles por lo que estamos viendo en las elecciones andaluzas se está situando sobre la cuestión de la identidad identidad es la palabra mágica ahora mismo yo creo tanto en la Inglaterra del Brexit como aquí por no extenderme con otros países y eso me Arca todo yo creo que Pedro Sánchez podía haber anunciado hoy duplica la duplicación del Salario Mínimo Interprofesional del sueldo de los funcionarios lo que fuera no importa ahora mismo Cataluña la identidad de los españoles de los que van contra el Estado español en su actual forma Marca todo le debilita absolutamente a a ronchas cada día entonces él sabe que sobre esa esa escuálida ecuación opera todos sus sumó su investidura y todos surgió la posibilidad de continuar en el Gobierno y en la medida en que fluya más o menos de forma asumible como ocurría hasta hace por ejemplo un par de meses puede sobrevivir pero en la medida en que cualquiera cualquier mañana Torras el Levante y empieza con había eslovena las carreteras de Girona empiezan los cortes de carretera Torra anima a los CDR o Puigdemont no sé qué o el empieza una huelga de hambre en la medida en que cada pequeño gesto aunque sea retórico aunque efectivamente no estén dispuestos ahora a romper la ley pero sí a exhibir una una un desafío mucho mayor incluso casi violento en las calles etcétera Se le cae todo el el arma Éste no es es ese problema de identidad ese problema

Voz 0194 42:11 Berlín ya que el sobre todo por la reacción de la oposición

Voz 0283 42:15 sí sin ninguna bueno pero por la reacción de la oposición pero sobretodo también yo creo por la por el sentimiento que ahora mismo está primando todo yo creo que ahora mismo está primando el corazón está primando el sentimiento la oposición como los independentistas creo que están siendo muy responsable les de de poner ahí toda la carne en en ese asador en el del sentimiento el de la el de los afectos el de la identidad Hinault en la razón no en en las leyes no en en en las cuestiones racionales pero no se está pasando en Estados Unidos está pasando con el Brexit es tapas hay con Salvini está pasando muchos ejemplos no en qué partidos aquí lo está haciendo la oposición lo antes lo han hecho los independentistas sitúan sobre ese abalanza todos au sumó sus argumentos y por tanto no hay nada que hacer y frente a eso y sobre todo cuando tienes ochenta y cuatro diputados claro

Voz 3 43:09 pero no sé si es de la oposición o desde la oposición interna de la posición interna que también lo es de la oposición interna que Susana Díaz

Voz 1170 43:18 que está ahí todavía tiene un cierto discurso es decir no es la oposición a la oposición más la mitad como mínimo del PSOE que no asume el las posiciones que está tomando Pedro Sánchez pueden ser reales o imaginadas me da igual cuando tú transmites determinados elementos transmite salgo generas un discurso y ese discurso se populariza tú tienes que ser consciente como presidente del Gobierno que determinados elementos determinados actos que van a ser interpretados de una forma tú le puedes estar el simbolismo que quieras el otro día hablábamos de las flores amarillas Si alguien de Moncloa que llega puede ser una chorrada yo no lo voy a discutir que son una chorrada pero es extraordinariamente simbólico y hay millones de españoles que hace un año

Voz 0378 44:07 estaba exactamente igual

Voz 1170 44:09 en las encuestas del CIS la preocupación por la independencia de Cataluña era realmente pequeña hace dos años empieza a crecer ir ahora no hay una gran preocupación por la independencia de Cataluña pero si hay un sentimiento de agravio extraordinariamente extendido sobre que se le da a los independentistas catalanes que se la niega al resto

Voz 3 44:27 esto es que no ha dado nada y sin embargo

Voz 0378 44:32 hay en determinados sectores las paisano yo

Voz 3 44:36 de españolas que están absolutamente convencidos que por supuesto que sí pero eso es verdad o no no es igual eso es falso pero era igual que trabajo yo al menos en mi trabajo cada día en Carlos que no que no ha dado nada aquí no

Voz 0378 44:51 hay dos ni una CESID espero Susana Díaz también tiene un discurso en contra de lo que hace Pedro Sánchez pues no parece que le haya ido muy bien ese discurso para para ganar las elecciones porque yo creo que la mayoría de los ciudadanos españoles quitando los extremos pero yo creo que la sociedad española se ha caracterizado siempre por intentar buscar consensos amplios que que acojan a la gran parte de la sociedad y que sólo queden los extremos fuera si es que quieren quedar fuera que es que se puedan incorporar qué harían estarían dispuestos a aceptar alguna fórmula que no supusiera un agravio para los temas que no fueran detrimento del resto una fórmula imaginativa como en su día porque fue imaginativo aunque ahora nos parezca tonta fue él dentro de la palabra nacionalidad si se en estos momentos y en eso se diferencian yo creo los líderes políticos no en darse porque los demás para que no se malinterprete sino en hacer lo que se debe hacer en cada momento para solucionar problemas sugerir si hubiera hubiera líder

Voz 0194 46:09 que haga eso yo creo que la

Voz 0378 46:10 gente les seguiría porque la gente quiere resolverlo

Voz 1170 46:14 yo no estoy los catalanes y creo

Voz 3 46:16 de esa catalanes pero puedo

Voz 1170 46:19 digamos quitar a Pedro Sánchez y poner a Mariano Rojo

Voz 3 46:21 hoy su discurso no es tan alejados que no para nada

Voz 1468 46:25 para nada

Voz 1170 46:26 el incluso la mitad del electorado del peso del del PP que es lo que dice de Rajoy

Voz 3 46:32 es decir que cesiones hizo Rajoy este tipo catalán lleva sin embargo la mitad de eso

Voz 1170 46:38 el de que le hice unas cesiones Iker

Voz 3 46:41 hablando con un Deep Blue absoluto quiero decir por eso pero que las cosas no sólo son lo que son sino también lo que aparenta Berna

Voz 0283 46:50 sí es cierto es este es la clave de lo que estamos hablando es lo de que no ha habido cesiones pero la gente cree que las ha habido yo discrepo sea creo que que Pedro Sánchez sí tiene una postura distinta de Mariano Rajoy es más yo creo que Mariano Rajoy fue un gran responsable del deterioro de las relaciones entre entre la Generalitat y el Madrid sin sin quitarle mérito de ello a los independentistas catalanes que son los primeros responsables desde luego pero la la imagen de de la vicepresidenta recordad que que les les reñida en público esa incapacidad para para para trazar lazos políticos para dialogar para dejar todo esa esa tendencia dejar todo en manos de los jueces el propio gesto que ha hecho Pedro Sánchez de hacer el Consejo de Ministros en en Barcelona que ha sufrido todas las críticas de la oposición de de la oposición sobre todo la la rebelión de los propios independentistas que lo consideraron una provocación en algo momento luego ya lo admitieron pero que muestra la dificultad de de de avanzar de alguna manera yo creo que la la intención de Pedro Sánchez es otra eso no significa cesión es otra en el buen sentido en el sentido de diálogo de entenderse de que en en esta Constitución cabemos todos y de toda la vida recordemos que el propio Aznar pactó con los nacionalistas muchísimas concede tienes de competencias no sólo de dinero sino de competencias importantísimas que se les cedió a Cataluña y otras comunidades Hinault pasaba nada no pasaba nada

Voz 0194 48:32 hace la déjame que me vaya publicidad que podrás rematar ahora ahora la vuelta que me tengo que ir ahora publicidad porque además está el mensaje de Sara vítores porque estas navidades en la Ser tenemos el compromiso de compartir con ustedes cada día una ilusión

Voz 6 48:45 si estás contenta te pones más guapa