Hora 25 (28/12/2018 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1 00:00 dónde va en la señora alcaldesa diga que no queremos ayuda lo primero que no queremos ayudan y caridad queremos lo que es justo lo que se ha prometido nada más se supone que el Ayuntamiento está para defender los derechos de los ciudadanos dónde están los derechos de los menores por ejemplo en el caso de Claudia es aberrante de una sinvergüenza sonaría

Voz 0645 00:19 claro que no tienen unas alegaciones que metí en registro en el juzgado que la jueza verdaderamente lo estudie idea que quién es

Voz 2 00:29 más perjudicada es mi hija cuántos años tiene tu hija

Voz 3 00:33 al cumplir el nueve de enero tres años

Voz 2 00:37 tú vives con tu pareja cobraron tu hija que tendrá quiera vivir donde si tenéis que dejar esta tasa

Voz 1170 00:42 ah pues directamente de estar formando una foto

Voz 0645 00:45 L A d3 ella se tendría que él con su familia hay yo me tendría que ir con la mía hasta que encontráramos algo mira de quizá milenios

Voz 0194 00:52 que nadie hecho no más compensado venir son testimonios que recogíamos en enero de dos mil quince Montse Giles vecina de Carabanchel es inquilina de una vivienda pública en manos de un fondo buitre Montse muy buenas noches estabas escuchando estos testimonios y entiendo que te habrás sentido identificada con casi todos no

Voz 2 01:08 fue el sí casi toda tu desde pasaba pasando al pueblo y tú desde cuando vives en tu casa

Voz 0194 01:16 cómo cómo fue te dieron te dieron las llaves

Voz 4 01:19 sí la misma botella fue ya saben una botella tan contenta a unos y esto hay una un festín una fiesta como que no sabía tocar la lotería que sepa estos ha tocado la lotería que estos más con una lotería que sume a vivienda públicas que pues eso que no sean en el engaño

Voz 0194 01:38 tú recibiste la sería una compra

Voz 4 01:40 no se isla vendido al fondo buitre unas dos mil trece

Voz 0194 01:43 tú recibiste las llaves de de manos de la propia Ana Botella alcaldesa de Madrid entonces cambia la cambia la titularidad pasa a ser propiedad de de un fondo buitre tú cómo te enteras de esto

Voz 4 01:55 pues por carta por carta porque vemos que ya no pone Ayuntamiento sino que pone otro otra otra un recibo la subida que ya no poner ayuntamiento subvencione nada

Voz 2 02:07 la subida de cuanto era

Voz 4 02:10 pues estábamos pagando tres estamos pagando trescientos y pico illa illa ahora este año estábamos casi ochocientos

Voz 2 02:18 tú puedes asumir ese coste

Voz 4 02:21 ya me me desahucio por no poder asumir este coste el día el día dieciocho de febrero dieciocho minutos sido ya ya llegó otro ya llevan tres intentos éramos adscrita a la ONU y todo la no lo paró pero vamos la jueza otra vez más mandado dado desahucio ambicioso del Segre

Voz 0194 02:39 dime una cosa cuando te has enterado de la condena del Tribunal de Cuentas Ana Botella el resto de concejales que has pensado

Voz 4 02:44 por qué no devolverá las vivienda Arrigo yo yo qué sé que habló no los han reconocido el fallo que han tenido pues me imagino que nos devolver a la voz la las viviendas que menos

Voz 0194 02:55 tú crees que os devolverán las viviendas

Voz 4 02:58 no lo sé lo tengo muy claro ya no no sé

Voz 2 03:01 muchas esperanzas no tenemos Montse muchísimas gracias y muchísima suerte gracias hasta luego

Voz 0194 03:11 callarnos deseamos pensamos que nos devolverán las viviendas pero no es tan sencillo me temo que no ellos

Voz 0867 03:17 igual que quiero que hace un año hoy es un día de alivio como contaba Montse no primero por el varapalo político al equipo que que hizo esa doble operación de venta pero bueno quizá haya un halo de esperanza porque hoy el Ayuntamiento de Madrid ha dicho al menos que tiene voluntad de pedir que se reabra la causa en los tribunales y que por tanto se puede revertir todo este proceso no es fácil eso es lo que decía esta mañana la alcaldesa en funciones Martín

Voz 1516 03:40 es un nuevo proceso en unidad de la venta por si se pudiera revertir el proceso de venta hay que esas viviendas volvieran a ser propiedad de la Empresa Municipal de la Vivienda seis mil ochocientas familias que disfrutaban de un alquiler social que lo único que iba a cambiar según la señora Botella era el casero ese problema sigue sin resolverse y muchas de estas familias que

Voz 1223 04:01 que no pueden pagar el nuevo recibo de alquiler

Voz 0867 04:05 pero no va a ser fácil insisto porque ya en varias ocasiones el asunto ha estado judicializado hice archivado una cosa importante y estamos hablando de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid pero es que aquí en Madrid en paralelo la Comunidad hizo justo el mismo año además en dos mil trece exactamente lo mismo con Ignacio González en la presidencia de la Comunidad de Madrid ellos vendieron también a precio de saldo por debajo del precio de mercado las viviendas del Ivima y aquí no ha pasado nada las reclamaciones en los tribunales

Voz 0194 04:32 vecinos está en la misma situación muy parecida con

Voz 0867 04:34 a los o en situaciones francamente similares a la que se vivió con la EMVS algunas situaciones se han resuelto a cuenta gotas en los juzgados otras Se se estancan pero hay un dato que es tremendo que hace unas semanas ofrecía la Federación de Asociaciones de Vecinos de Madrid y es que sólo un tercio de los inquilinos que en su día recibieron una vivienda social como es el caso por ejemplo de Montse que la recibieron hace cinco años tan sólo cinco años permanecen a día de hoy

Voz 2 04:58 las casas un tercio Casal muchísimas gracias feliz año también Adif igualmente hasta luego Carme

Voz 0194 05:05 no nos satisface evidentemente a los a los inquilinos y que hoy se ha despertado con esa pequeña alegría de que hay una condena por lo que les ha pasado pero evidentemente la situación va a seguir siendo la misma es decir los pisos siguen siendo de ese fondo buitre no si fueron vendidos

Voz 0378 05:19 si siguen siendo de este fondo buitre pero sí teles la sentencia los hechos probados la conclusión solamente te lleva a que es nulo el la venta que esa cometido tantas irregularidades según las

Voz 0194 05:36 sí sí ahora que el Tribunal de Cuentas

Voz 0378 05:39 las que decía Casal que que era muy difícil yo sin embargo creo que por la vía de lo contencioso administrativo lo lógico sería lo mismo que cuando la sentencia en la decías site le es los hechos probados la conclusión es que es una mierda es es que es una violación pues aquí si te lees los hechos probados la conclusión es que la venta tiene que ser nula con lo que tendría que revertir al Ayuntamiento y entonces obviamente tendría que empezar se otro proceso en el que se adjudicara todas esas viviendas tampoco sabemos quiénes están quiénes son los nuevos inquilinos que han entrado con con el fondo buitre que seguir se suponía que seguía teniendo el carácter social a pesar de que hemos escuchado que ochocientos

Voz 0194 06:32 sí sí les había ves les habían les habían instado estoy hablando es un alquiler lo estaba contando de ahora pero las entrevistas que hemos escuchado que eran de dos mil quince cuando subimos en Carabanchel un testimonio que no os decía De Gaulle primero subieron casi al cuarenta y cinco cuarenta y cinco por ciento más

Voz 0378 06:49 yo estaba pagar optimista de lo que era Casado porque es verdad que los que han iniciado a y me parece que eran en Leganés legales me parece que era no estoy segura con tal Ivima contra la de la Comunidad de Madrid que si no ha hecho nada tengamos aclaremos que esto lo que se la condena que se ha producido ahora es porque el hubo una denuncia del el Ayuntamiento de Madrid cosa que no ha ocurrido en el caso del Ivima que no ha habido una denuncia lo quiere la vida sigue perteneciendo al Partido Popular el mismo partido excesivamente pero los que te las plataformas que lo llevaron a juicio lo del Ivima al por lo contencioso administrativo los juzgados han anulado las ventas

Voz 0283 07:36 qué es lo que yo creo que que debería hacer Serna bueno yo creo que si hubiera que elegir una bandera como periodista eso como ayuntamientos tendría que ser esta yo creo que este es uno de los episodios más Dickens manos de esta crisis que es quitarlas casas a los pobres y dárselas a mister Cruise que en este momento es en el fondo este

Voz 5 07:57 buitre es es absolutamente bueno Dickens los que no se me ocurre no se me ocurre otra

Voz 0378 08:03 otro cañón al final era bueno

Voz 5 08:06 no no bueno pero eso es al final muy al final después de ver lo que le podía ocurrir en las Navidades como era pasadas futuras en fin

Voz 0283 08:16 yo creo que que lo que digo cualquier bandera que pudiéramos tomar en el periodismo pero sobre todo en la política que al final los ayuntamientos y los políticos son los que gobiernan debería revertir esto lo que me provoca la condena de hoy al en un principio por la mañana me alegré M pero en cuanto empecé a leer los papeles me defraudó un poco porque estamos ante una clara condena por malvender lo que deberíamos ver es una condena por vender

Voz 5 08:47 el herido él mismo

Voz 0194 08:51 es que los bienes aunque lo hubieran vendido por el precio que correspondía al mercado el problema está en una vivienda pública se vendió a fondos buitre

Voz 5 08:59 consejos para que ganarán dinero y la entonces vale ya sabes

Voz 0283 09:03 hemos que encima lo pusieron por debajo de su valor que encima no hubo concurrencia que encima tuvieron información privilegiada es decir lo peor lo peor Dickens absoluto pero es que lo malo aparte de eso no es eso es que lo vendieran que lo vendieran fondo buitre que viene a ganar dinero y que hoy está convertido esta Blackstone a la que pertenece en uno de los yo eres caseros de de viviendas del quieren España creo que tiene una cuarta parte de las viviendas que se alquilan en España es una barbaridad para esta gente Apple además de los juicios que efectivamente hay varios en marcha y que en este caso concreto aparte del del Tribunal de Cuentas hay penal y ahí contencioso-administrativo yo creo que los ayuntamientos deberían poder garantizar vivienda pública es un problema en España los precios del alquiler los precios de del de de la especulación de la venta pero sólo una política de más vivienda pública allí en este caso desde luego como medida urgente podría contrarrestar estas salvajadas que se han hecho Juan Carlos

Voz 1170 10:07 es una condena del Tribunal de Cuentas de cuentas con lo que sí quedan en elementos procedimentales y se hizo bien o no tal luego llegará si y además va a haber recurso con lo que yo lo siento mucho por la señora que intervenido pero creo que su caso se va a dilatar en el tiempo y es más que probable que digamos que la solución sea compleja a a la excusa de que la mala situación de la Empresa Municipal de Vivienda a mí no me parece una excusa me parece que es una de las decisiones más absurdas más ridículas y más dolorosas que sean de hecho en los últimos años por tanto me parece que por lo menos la condena moral la quién lo alquilo patrocinó me parece que debe estar ahí yo no entro en en temas jurídicos porque el contencioso Administrativo uno sabe como empieza pero es imposible saber cómo acaba yo creo que claro es difícil el Ayuntamiento no tiene muchos y muchas herramientas para revertir la situación con lo que yo creo que va a ser una un proceso largo y de muy difícil resolución pero bueno por lo menos yo creo que la condena moral de está ahí y que debería hacer reflexionar a quién toma de decisiones que perjudican a miles de personas sin ninguna necesidad porque es que yo no consigo saber que ese ganó unos cientos de millones de euros ese podía haber incrementado en un euro el impuesto de basuras o lo que fuera eso quiere decir que había miles de procedimientos para conseguir revertir una situación que evidentemente era muy mala pero que se podía haber utilizado sin quitarle el una vivienda a personas que no tiene ninguna capacidad de de de tener una solución fuera de eso por tanto me parece que era una de las decisiones más ridículas hemos absurdas que se han tomado

Voz 0378 11:51 no sólo eso sino el mero hecho de configurar la Empresa Municipal de la Vivienda Social

Voz 6 11:59 como una entidad

Voz 0378 12:02 de titularidad municipal pero de gestión privada lo que la mete ya en unos determinadas formas de actuación y procedimientos me parece que es el el inicio de todos los errores de meter la gestión privada a la hora de gestionar cosas que deben ser públicas porque están haciendo un servicio social a los más

Voz 1170 12:27 no es que no hay ninguna razón de eficiencia a mí no me parece que haya ninguna razón realmente qué lujo

Voz 0283 12:33 reparte es una perversión de los principios porque hay una vivienda pública venga

Voz 5 12:37 porque eh aclarando

Voz 0283 12:40 las personas las familias puedan formar o tener oportunidades de de formar proyectos de futuro conviene recordar también que estamos hablando de que aquí lograron veinticinco millones ocio bueno veinticinco millones es lo que tienen que pagar creo que lo vendieron por ciento cincuenta o así estoy hablando de memoria lo que cuando él

Voz 0194 13:01 el Ayuntamiento predecesor el

Voz 0283 13:03 Gallardón dejó una deuda si no me equivoco de unos seis mil millones de euros con las obras es que hizo de la M30 hay muchas más es decir estamos hablando al lado de la balanza en abalanza esto es una ridiculez comparado con las inversiones que hizo de las que se favorecieron tantas empresas Ifop fueron a recortar gastos y a recortar dinero en aquellos pobres porque al final hay que recuperar esa palabra que que sólo pueden formar un proyecto familiar gracias a una ayuda de este tipo es es de verdad inefable venga Boya

Voz 0194 13:39 dedicar los últimos minutos al menos para dejarlo contado porque todavía tenemos un poco la resaca del acuerdo de ayer entre la derecha ultra derecha entre Ciudadanos Partido Popular y Vox para la composición de la Mesa del Parlamento andaluz este fin de semana comienza oficialmente la negociación entre PP y Ciudadanos para la investidura aunque cada una de las partes ya ha comenzado a plantear sus intensiones en el partido de Albert Rivera por ejemplo ya reclaman el control de Hacienda para contrarrestar el puesto de la presidencia para el PP confirman algo que Vox ya anunció ayer que la ultraderecha no estará en el Gobierno lo decía esta mañana José Manuel Villegas

Voz 1089 14:13 si al final llegamos a concretar el acuerdo por el pacto con Ciudadanos y el Partido Popular aquí nos vamos a ir a ninguna otra fórmula nos vamos a llevar a Andalucía en ningún tipo de tripartito ni ningún otro partido va a estar en ese gobierno

Voz 0194 14:30 o no los quieren dentro del Gobierno preveía lo contábamos ayer necesitan a Vox para alcanzar los votos necesarios no sólo en el pleno de investidura previsto para el quince de enero sino para cualquier iniciativa que salga de este Parlamento PP y Ciudadanos van citar siempre los votos de Vox ya avisó ayer de que su apoyo no saldría gratis y aunque estén fuera del Gobierno quieren influir negociando medidas el candidato y el presidente de la Junta Hong Juanma Moreno Bonilla ya planteaba esta mañana el escenario de la negociación a tres

Voz 1223 14:57 responsabilidad ciudadano asumiendo esa esa posibilidad de co gobernar y por tanto de asumir esa corresponsabilidad en el Gobierno responsabilidad también en vos responsabilidad también en voz de saber interpretar que esos votos eso foto está motivado por un sueño por un anhelo por una enorme motivación por cambiar las cosas en Andalucía y que ahora ahora más que nunca tenemos que apartar entre todo esa tentación del tacticismo y en la diré

Voz 0194 15:29 sin nacional del bebé siguen estirando la trascendencia del cambio de Andalucía Pablo Casado insiste en que ese cambio puede llegar a otros territorios incluso a Moncloa aunque sea pactando con la ultraderecha dice el líder del PP que ellos son la fuerza moderada

Voz 7 15:41 sí lo que yo digo es que lo que tiene que pasar es que el Partido Popular debe devolver al Gobierno cuanto antes que estamos preparados que somos la única fuerza moderada tranquila pero sin complejos para defender a España por encima de todo para recuperar nuestro prestigio internacional nuestra prosperidad económica nuestra dignidad institucional nuestra defensa de la unidad territorial y la igualdad de todos los españoles Ése es nuestro único objetivo servir a los españoles

Voz 0194 16:13 bueno pues veremos qué pasa con las negociaciones en Andalucía que prometen ser entretenidas aquí son las iremos contando puntualmente puedes saludar a Ana Pardo deberá directora de público muy buenas noches

Voz 4 16:23 muy buenas noches Ángels buenas noches a todos

Voz 0194 16:26 Ana buscando las apuestas de público para mañana que es lo que lleváis

Voz 4 16:30 buscando las apuestas pues mira seguimos con el tema que nos ha impactado a todos esta esta mañana de el de la condena Ana Botella ya subir a su equipo por el tema de las viviendas y esquí contamos además como los fondos buitre no sólo se han hecho con las viviendas sino que se están haciendo también con la sanidad con dos residencias de ancianos como están penetrando y convertía en los servicios públicos en un puro negocio no olvidemos que los que han hecho es tú los que hacen estos son los que ahora hablan de la Constitución Ende ante derechos constitucionales como son la sanidad pública y la vivienda además de eso seguimos con las cloacas del Estado y tenemos una buena noticia a al menos en mi opinión lo es escritor primera vez un sindicato policial

Voz 8 17:14 he va a demandar a Villarejo ya

Voz 4 17:18 al comisario Olivera

Voz 8 17:20 por el tema de la

Voz 4 17:23 la de intentar tapar la corrupción del PP a través de el comisario encarcelado de José Manuel Villarejo yo creo que es una buena noticia porque notamos cierta desidia en la Fiscalía con todo lo que está con todo lo que está pasando también creo recordar en este sentido que el ministro responsable de todo esto Jorge Fernández Díaz da al menos de todo esto de tapar la corrupción del PP de fabricar dossieres contra contra adversarios políticos y Jorge Fernández Díaz continúa siendo secretario de Libertades de Pablo Casado Génova creo que es importante y que al final tanto lo de los fondos buitre como lo de tapar la corrupción del PP en mi opinión son casos flagrantes al final de de corrupción y de actuar con vidas con vidas humanas que al que sólo lo primero que en estas fechas además son buenas para decidirlo muchísimas gracias y feliz año gracias a vosotros tenéis daño el año

Voz 5 18:16 hola el año que viene más

Voz 4 18:18 más seguro

Voz 1667 18:22 Pablo vamos a repasar otras noticias que nos han quedado ahí que tienen el tintero íbamos a empezar el repaso con el ataque que se ha registrado esta tarde noche en Egipto en uno de los destinos turísticos por excelencia del país como son las pirámides de Guiza la explosión de una bomba afectado de lleno a un autobús de turistas vietnamitas provocando la parte de tres personas tres de esos turistas y también de su guía egipcio yo de momento ningún grupo ha reivindicado el ataque que deja también once heridos aquí en casa tenemos novedades de dos de los crímenes que han conmocionado a la sociedad este dos mil dieciocho el primero sobre Lauro Olmo Instituciones Penitenciarias ha ordenado el traslado de Bernardo Montoya al asesino confeso de la joven a la prisión de Sevilla II hasta ahora estaba en la de Huelva pero la inseguridad del centro ha recomendado ese traslado en Girona los jueces han decretado libertad sin fianza para Jordi My sentí es el único encausado hasta ahora por la muerte de Marc y Paula más en el pantano de Susqueda el pasado mes de agosto mayo anti estaba en prisión preventiva y lo dejan en libertad porque los restos de ADN que se encontraron en su ropa no corresponde con el de las víctimas así que en definitiva crecen las dudas sobre este caso este es el sonido del vídeo que ha levantado una ola de indignación en las redes sociales Emilio tremendo en el que se puede ver a un hombre apalear a un zorro hasta sumar te decíamos a los ocho que en el vídeo no sé bien quién es el el animal no por la brutalidad de este hombre encantador no exacto bueno es es lo que está va a intentar investigar ahora la Guardia Civil identificar a ese hombre que apaleado hasta la muerte la Guardia Civil ya lo está investigando los hechos ocurrieron en Huesca y si te parece nos vamos a ir a ritmo de bolero jazz

Voz 9 20:03 la

Voz 1667 20:11 Eva tela interpreta Ramon Calabuch más conocido como Moncho o ya ha fallecido en Mataró a los setenta y ocho años doce meses después de dejar los escenarios por un problema en sus cuerdas vocales apenas dos semanas de un gran por ciento homenaje que tenían previsto brindarle artistas amigos como Serrat de Estrella Morente o Miguel Poveda

Voz 11 20:30 el otro día

Voz 10 20:33 sí

Voz 9 20:38 me tentó se suelo

Voz 10 20:46 llevo

Voz 12 20:53 no le está diciendo

Voz 13 20:58 Nos boleros de Moncho que ha muerto hoy al principio Pablo dan

Voz 0194 21:02 Nos el teléfono del whatsapp por seguirnos quería dejar alguna nota yo recordaba que cuando Iñaki Gabilondo trabajaban estos días festivos siempre empezaba preguntando hay alguien ahí es que este viernes teníamos nosotros un poco esa sensación

Voz 1667 21:12 están pues están los trámites son muy cariñosos y nos han enviado muchos mensajes de con buenos deseos para dos mil diecinueve también algún tirón de orejas si quieres los escuchamos claro que sí vamos allá

Voz 14 21:24 el dos mil dieciocho adaptado Prce Trillo azúcar no habéis hablado ni una noche en el amor como en otros años pero yo lo mandó todos desde el primero hasta el último de la Cadena SER os quiero

Voz 15 21:38 desde el equipo de de Hora veinticinco de todo el mundo un feliz año dos mil diecinueve un saludo buen fin de semana como

Voz 16 21:46 avances los muchos tío solo les dijo que es feliz año que sea un poco mejor que que ha sido es dos mil dieciocho por lo menos a los que no estamos muy boyantes en muchos terrenos muchas gracias

Voz 17 22:01 para mí es un año muy especial puesto que después puede tantos años he conseguido la nacionalidad española y me llena de muchísimo orgullo buenas noches y feliz año estoy aquí

Voz 18 22:13 aquí voy a seguir no sé si aguantar estará el año que viene no estar con nosotros sin nosotros sin hora25 sería que de ser la realidad es que del mundo casi posa horrible

Voz 19 22:29 cara

Voz 20 22:33 e hizo esto

Voz 13 22:36 eh que pero este Eli que estén todos

Voz 0194 22:38 los oyentes diciéndonos un año más y nosotros aquí contando las muchas cosas que pasan y que nos pasan porque si ahora cuando cerramos este año echamos la vista atrás no cuántas cosas hemos contado cuántas cosas hemos vivido en este año no lo más seguro es que no es creemos que eran de otros y de otro que ya han sido este año Ramoneda

Voz 21 22:58 el dietario

Voz 22 23:02 el presidente Sánchez persiste en su objetivo llegar hasta el final del mandato y no parece que el viento que viene de la derecha le asuste sigue pensando en sacar adelante los presupuestos y en seguir manteniendo hubiese abiertas a la negociación también con los independentistas siempre que estén dispuestos a pasar del monólogo al dialogo real Sánchez sabe que dos selecciones de Andalucía sale un tridente de hecha que puede generar alarma en muchos sectores y confía en que una parte de la ciudadanía entienda que es prioritario parar los pies a una derecha dopada por Vox el presidente del Gobierno sabe Iker es la carta disponible para aquellos que temen la amenaza negó autoritaria a ciudadanos le puede salir caro el flirteo con con el PP como el cabo ETA ya sé que para algunos todo vale con tal de echar al PSOE de donde sea que esté pero en Europa y medios de comunicación no colonizados por la derecha que sólo miran de otra manera y en Francia ya advierten al presidente Macron que ande con cuidado con socios como Rivera sin embargo el premio el cinismo Le corresponde a valles que después de considerar un error moral ético pactar con Vox pone ahora en el mismo plano a la extrema derecha el independentismo y los común es lo menos que se puede decir es que la idea que tiene la democracia es muy estrecha la política de vivienda de Ana Botella alcaldesa de Madrid ha chocado con los tribunales el Ayuntamiento de Carmena la denunció por haber vendido mil ochocientos sesenta pisos públicos por debajo con el precio de mercado a fondos buitre un genuino negocios la cultura de la impunidad una auténtica declaración de principios sobre sus prioridades con los inversores primeros ahora la justicia ha sacado los colores y algo más a la alcaldesa y los suyos deberán pagar veinticinco millones para compensar el quebranto provocado en las arcas públicas no se esperan disculpas ha muerto el escritor israelí Amos Oz en su recuerdos me permito rescatar una frase suya que nos interpela a todos el fanatismo menudo empieza en casa cuando se quiere obligar a un ser querido cambiar por su propio bien

Voz 13 24:59 corre terminamos aquí Berna González Harbour Juan Carlos Jiménez Carmen del Riego feliz año nuevo hasta hasta el año que viene a nosotros nos toca cambio de turno vuelven los que han estado librando la semana esta semana que termina hoy nos vamos los que hemos estado trabajando pero dejamos esto en buenas manos porque Pablo Morán se va a quedar igual sí señores que tengan un muy feliz año nuevo y recuerden que la Cadena SER con nosotros aquí en Hora Veinticinco estaremos siempre delante el micrófono para contarles y explicarles todo lo que pasa feliz año abrazo

Voz 10 25:42 hora veinticinco Ángels Barceló

Voz 23 25:45 a ser

