Hora 25 (31/12/2018 - Tramo de 20:00 a 21:00)

muy buenas tardes y tranquilos que todavía llegamos bien a un saludo en nombre de todo el equipo de guardia de la Cadena SER les saludamos en directo desde las inmediaciones del reloj que un año más va a marcar el paso de la Nochevieja en una hora se pone en marcha el dispositivo de seguridad especial para las campanadas así que nos vamos a ir a otro punto más cerca si cabe de la Puerta del Sol donde está Severino Donate buenas tardes enseguida vamos a intentar irnos con Severino Donate el hecho es que el reloj sea aprobado este mediodía y con éxito se ha realizado con éxito la última prueba antes de las campanadas que esta noche por cierto se van a repetir una hora después para que se tomen las uvas en Canarias después de comprobar que todo está en regla enseguida lo hacemos si antes de la cena les vamos a contar las últimas noticias de este dos mil dieciocho que pasan por la respuesta del Gobierno al discurso de Navidad de quinto Rey su llamamiento a la rebelión en Cataluña

Voz 4 01:38 el presidente Torra estaba en una suerte de monólogo en los que permanentemente está haciendo eh una está dirigiendo una palabra

Voz 5 01:47 determinado sector cuando a juicio del Gobierno el presidente Torra tenía que estar concentrado en dar respuesta a los problemas de Cataluña a la crisis de convivencia

Voz 1667 01:56 respuesta de la ministra María Jesús Montero esta mañana en Hoy por Hoy lo que preocupa en Moncloa a día de hoy es que el P de Cat pueda bloquear la tramitación de los presupuestos que el Gobierno va a presentar en el Congreso pese a no tener garantizados los apoyos suficientes para aprobar los ciudadanos considera que el mensaje de Torra justifica el adelanto de las generales Inés Arrimadas

Voz 6 02:14 en realidad fue una ratificación del golpe el señor Torra no hizo un discurso de final de año hizo una nueva Llamada a la sublevación al conflicto y a seguir con el golpe contra la democracia y mientras Sánchez siga blanqueado al señor Torra Gobierno nosotros vamos a seguir en manos de un peligro público porque el señor Torres un auténtico peligro público al frente de la Generalitat de Cataluña

Voz 1667 02:39 la crisis en Cataluña se proyecta el los mensajes de fin de año de los presidentes autonómicos el popular Alberto Núñez Feijóo apela sin citarlo a la aplicación del ciento cincuenta y cinco Iñigo Urkullu pone Euskadi como ejemplo para impulsar otro modelo

Voz 7 02:53 estado reclamamos que no se descarte ninguna dos Ferrán ventas contempladas no texto constitucional para garantizar a Nosa democracia era un oso adulto

Voz 8 03:03 hoy el microclima político

Voz 0509 03:05 el vasco es positivo y constructivo

Voz 1667 03:20 en este Hora Veinticinco también haremos balance de este dos mil dieciocho un muy mal año en las bolsas Pedro Blanco buenas tardes

Voz 1715 03:27 sí buenas tardes la mayoría termina el año con pérdidas anuales de dos dígitos casi un quince por ciento menos en el caso del Ibex treinta y cinco aunque las caídas mayores en Frankfurt fue en Milán antes de que termine el año también os vamos a interesar por la situación de los cuarenta y nueve inmigrantes rescatados en el Mediterráneo y que esperan puerto a bordo de dos barcos de ONG's internacionales uno de esos barcos es el símbolo

Voz 9 03:48 ya son Juan

Voz 1620 03:52 y uno de los tripulantes

Voz 1715 03:53 bueno OCHA alerta sobre la llegada de mal tiempo a la zona de la crónica internacional además sabremos los motivos que han provocado la dimisión en el Vaticano de los portavoces del Papa la detención de un supuesto espía norteamericano en Rusia la primera senadora demócrata que da un paso al frente para enfrentarse a Donald Trump en las próximas elecciones presidenciales

Voz 10 04:11 es quiso creo que yo tengo te

Voz 1715 04:16 llama Elizabeth gorra es la primera que confirma su intención de ser candidata demócrata en el año dos mil veinte a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Marta Casas buenas tardes

Voz 1509 04:25 buenas tardes Pedro el Real Madrid ha cerrado un año trabajando a puerta abierta ante unos cinco mil aficionados una sesión en la que ha entrenado Nacho mientras que Asensio y Mariano este último con una irritación en el nervio ciático han sido bajas los blancos con la vista puesta en el partido contra el Villarreal del jueves también hoy último día de trabajo para el Barcelona Si los jugadores sudamericanos en el Atlético de Madrid todos pendientes de Lucas Hernández su posible fichaje por el Bayern de Múnich hoy se ha ejercitado en el Cerro del Espino aunque al margen del grupo porque sigue recuperándose de su lesión en la rodilla mientras que en el Sevilla el nombre propio del día es el de Luis Muriel que está muy cerca de cerrar su salida la Fiorentina en baloncesto se ha confirmado la lesión de toco Shengelia en el Baskonia estará al menos un mes fuera de las canchas y en la NBA la a los partidos no paran esta madre ahora tenemos cinco encuentros con españoles a las doce con las uvas Orlando Charlotte con Bill Hernangómez desde la una Memphis Houston con Marc Gasol y Boston San Antonio con Pau Gasol que podría reaparecer tras casi dos meses de ausencia ya a partir de las dos Minnesota Nueva Orleans con Mirotic y Dallas Oklahoma Doncic contra Abrines además en un ratito desde las ocho y media especial con Jesús Gallego recordando los mejores momentos de este dos mil dieciocho

Voz 1667 05:27 os escuchamos con Marta gracias y nos queda el tiempo así vamos a recibir dos mil diecinueve Luismi Pérez buenas tardes

Voz 0047 05:33 buenas tardes rebañar no ya a estas últimas horas de dos mil dieciocho y el tiempo va a ser muy tranquilo esta Nochevieja con muy pocas nubes en casi todo el país pero cuidado con las nieblas que se volverán a instalar en zonas del Ebro el interior de Cataluña el valle del Miño Sil durante la madrugada y primeras horas del día uno de enero en zonas del Tajo Guadiana el viento será bastante fuerte en zonas del Ampurdán también en el Campo de Gibraltar y la noche se presenta

Voz 1509 06:01 fría pero sobre todo en los valles en los Jean

Voz 0047 06:04 los no tanto en las montañas el día de año nuevo va a traer tranquilidad esas nieblas persistentes entre Huesca Lleida con frío en esas zonas y en el resto del país mucha más suavidad sobretodo en zonas elevadas feliz año nuevo

Voz 1667 06:17 feliz año nuevo Luismi el dispositivo de seguridad que está en marcha en el centro de Madrid los inhibidores de frecuencia posiblemente Nos han jugado una mala pasada en la apertura de este hora25 pero ahora sí por teléfono podemos saludar a Severino Donate que está en las inmediaciones de la Puerta del Sol todo en regla Seve buenas tardes

Voz 3 06:33 pero todo en regla buenas tardes en la misma puerta del

Voz 11 06:36 son rodeado de una turba de alegres cabezas cubiertas con gorros de todo tipo aunque se imponen los arbolitos de Navidad rematados con estrella roja con luz intermitente ya me han ofrecido racimos de uva a buen precio tres veces pero vamos con las miras de seguridad porque veo mucha gente que ya ha cogido sitio y eso es porque no saben lo qué va a pasar a parte

Voz 3 06:55 tiene ahora en a las nueve en una hora la policía bajará de personas la Puerta del Sol sólo tendrán permiso para quedarse nos maceteros el árbol el reloj se cerrarán las bocas de metro se cortará al tráfico de autobuses a las nueve y media se abrirán cuatro puntos de acceso para quiénes quieran tomar las uvas bosque de ir a algún restaurante Ca Gemma yo Arenal Carrera de San Jerónimo y Alcalá el resto de calles que llegan a la puerta del sol también se desalojaran a Brown cordón de seguridad y pasillos para garantizar el movimiento de vehículos y personas en caso de emergencia de hecho también hay instalado un sistema de megafonía de la policía en caso de que sea necesario trasladar mensajes precisos Elvis positivo de seguridad y emergencia estará formado por entre seiscientos IMS seiscientos excesivos se contarán una a una las personas que accedan a la plaza ha puesto un tope veinte mil personas dos personas por metro cuadrado cuando llegue ese número se bloquearán las zonas de acceso previamente realizarán mochilas a mí mis intervendrá todo aquellos objetos que supongan un riesgo petardos bengalas palos de envases de vidrio que nadie se preocupe por los envases de vidrio se van a repartir diecinueve mil vasos de plástico dado que los controles van a ser más esos activos que otros años se recomienda venir con tiempo aunque va a ser difícil evitar porque se habían una prolongación

Voz 0047 08:28 la de Madrid Manuela Carmena ingresada ayer domingo por complicaciones en su lesión de tobillo Teresa Rubio Manuela Carmena va a tomar

Voz 1933 08:34 las uvas en el hospital de La Princesa donde va a estar interesada al menos hasta el día dos la culpa una infección en el tobillo recién operado recordamos se cayó el día veintiuno en las escaleras de su casa la operaron el XXVI y le colocaron dos tornillos y una placa Illa mandaron para casa ayer la fiebre el empezó a subir mucho hoy los médicos decidieron volver a ingresarla una vez le den el alta la alcaldesa tendrá que estar tres meses sin apoyar el pie o sea que la veremos con muletas en silla de ruedas

Voz 1667 09:01 un mensaje ya saben que estas navidades en la Ser tenemos el compromiso de compartir contigo cada día una ilusión Sara vítores

Voz 1880 09:09 cuántos años llevabas esperando para celebrar la Nochevieja fuera de casa porque estas fiestas son familia pero sobre todo son amistad es el momento del año en el que compartir es un juego de esta noche quedarán anécdotas para toda la vida se cierra un año atrás queda lo malo la ilusión de compartir las uvas bueno que para unos van a ser lenteja así para otros gominolas si es la de estrenar algo nuevo la de estar dispuesto a decir adiós a lo que ya pasó estará abierto al mejor de los años que quedan por venir

Voz 12 09:38 sí sí me ilusionan un mensaje en colaboración con el corteinglés que ser

Voz 2 09:46 hora veinticinco

Voz 1667 09:50 hablo Burana este es el mensaje que marca el cierre de la crónica política de dos mil dieciocho

Voz 7 09:56 da la injusticia Murcia

Voz 1667 09:59 el mensaje navideño pronunciado anoche por el presidente de la Generalitat en el que Quim Torra llamó a los catalanes a rebelarse ante la injusticia y la opresión del Estado el Gobierno enmarca esta apelación a los monólogos independentistas a los que apuntaba ya el viernes Pedro Sánchez para descartar cualquier tipo de negociación que desborde la Constitución o el Estatut esa sigue siendo la línea de Moncloa tras el mensaje de ayer que a pesar de todo confía en que el independentismo no bloquee la tramitación de los presupuestos que será la primera Lin la primera prueba de fuego para el Gobierno en dos mil diecinueve informa Inma Carretero

Voz 0806 10:32 el discurso de fin de año de Quim Torra no alterado en el mensaje ni la estrategia del Gobierno que sigue respondiendo con el diálogo y la ley frente a lo que consideran que es un monólogo por parte del independentismo según La Moncloa hay salida dentro Belako

Voz 0011 10:45 institución y de los valores democráticos para eso

Voz 0806 10:48 ver los problemas de todos los catalanes quién del Ejecutivo entienden que parte de la solución está en los presupuestos del año que viene que por ahora siguen sin contar con todos los apoyos de lo que está pendiente el Gobierno es de que el PD Cat no presente una enmienda a la totalidad ID que las cuentas por tanto puedan empezar a tramitarse aunque la ministra de Hacienda María Jesús Montero reconocía esta mañana en Hoy por hoy que cada interlocutor del P de Cat traslada al Gobierno un mensaje diferente

Voz 1895 11:15 dependiendo de cuál es la persona que

Voz 5 11:17 que habla en nombre de esta formación política se traslada una vocación de apoyar o no a los Presupuestos por lo que el Gobierno está decidido a presentarlo por tanto habrá que esperar al pronunciamiento que días antes nos comunique cuál pronunciamiento que en la propia cesión el propio en el momento de la votación a la subida la tribuna del diputado se pueda trasladar pero no hay una una conversación distinta de la que de la que ustedes están escuchando Montero

Voz 0806 11:45 usar vetó de mantiene su optimismo sobre la aprobación de los presupuestos que se van a presentar en el Congreso en el mes de enero

Voz 1667 11:50 una negociación que coincide con la negociación de los presupuestos en Cataluña el mensaje de Torra sirvió al PSC para lanzar un claro aviso a la Generalitat no van a brindar su apoyo a esas cuentas si Torra opta por la unilateralidad Barcelona Sergi López

Voz 1895 12:05 Ciudadanos critica que Torra no dedicó ni un segundo a hacer de presidente de todos los catalanes la diputada Sonia Sierra le reclama que aclare por escrito su posición política

Voz 3 12:15 que te diga si es verdad lo que

Voz 1895 12:17 pidió a los suyos en su discurso para que se rebelen dice Sierra os y de repente se ha convertido en un constitucionalista y está dispuesto a acatar las ley

Voz 1645 12:25 es los socialistas catalanes dicen que

Voz 1895 12:28 no hablarán con los independentistas de los presupuestos catalanes y el Gobierno catalán opta por la unilateralidad los otros posibles socios para negociar los presupuestos los Comunes dicen que el discurso de Torra los cejó confusos siempre miren es la presidenta del grupo parlamentario de los Comunes Jessica al día que dice que Torra sigue dando bandazos la CUP también critica a Torra pero

Voz 1667 12:51 casado hablando desde el PP nacional hoy han llegado a pedirá Sánchez la desarticulación del que llaman comando de la rebelión de Torra tras sus palabras de anoche incluso recordando una vez más que existe el artículo ciento cincuenta y cinco como escuchábamos en portada en la voz de Alberto Núñez Feijóo y es que el problema catalán ha tenido huella en algunos de los discursos navideños de los presidentes autonómicos ha sido el caso también del lehendakari Iñigo Urkullu que pone a Euskadi como ejemplo de convivencia a partir del cual se puede impulsar un nuevo modelo de Estado plurinacional Vitoria David Correa

Voz 13 13:22 si el lehendakari ha demandado un nuevo consenso para salir de la actual encrucijada que asegure la convivencia en España ya diferencias el Rey ha alertado sobre la fragilidad del modelo

Voz 0804 13:31 la fragilidad del modelo de Estado sólo se puede superar trabajando un nuevo consenso que asegure la convivencia en un marco plurinacional

Voz 13 13:41 enfrente esa fragilidad que según Urkullu se traduce en tensión y confrontación ha ensalzado el microclima político vasco basado en el respeto la moderación el diálogo y el acuerdo que pone como ejemplo a

Voz 0804 13:51 seguir un microclima positivo sólo se consigue con personas dispuestas a ceder parte de sus pretensiones individuales al servicio de acuerdos beneficiosos para la Comunidad la tensión la confrontación y el distanciamiento permanente no es una opción

Voz 13 14:07 mensaje de fin de año de Urkullu que por cierto despide dos mil dieciocho siempre supuestos pendientes de la reforma del Estatuto de Gernika que de momento sólo ha sumado a los nacionalistas para dos mil diecinueve su principal deseos más y mejor empleo además de su compromiso con las víctimas tras el logro histórico decía de la desaparición definitiva de ETA

Voz 1667 14:24 hoy hemos conocido que se ha abierto una investigación sobre uno de los incidentes registrados en Catalunya el pasado veintiuno de diciembre durante los altercados que se produjeron coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros en Barcelona se investigan con creo la colocación de una barricada en la localidad leridana de Alcarràs que provocó heridas a dos mossos d'Esquadra el sindicato del cuerpo policial ha denunciado los hechos el juez ha ordenado que se identifique a quienes participaron en esas protestas Lleida María zaga Benabarre

Voz 1645 14:52 según el sindicato el accidente se produjo

Voz 0011 14:54 jo poco antes de las cinco y media de la madrugada del veintiuno de diciembre dos agentes que se dirigían a trabajar con su coche particular chocaron contra una barrera de neumáticos situada en un punto de la N II cuarenta sin iluminar ni señalizar ese día los CDR Comités de Defensa de la República habían convocado cortes de carretera en Cataluña para protestar por la celebración del Consejo de Ministros ese día en Barceló

Voz 14 15:16 no obstante en este caso los agentes accidentados no pueden certificar que los causantes de la barricada fueran CDR es Mickeal Milagros es el portavoz del sindicato de los Mossos son muy tensas típica

Voz 1193 15:29 quién es el que sí que de Biden de que

Voz 0011 15:31 no podemos certificar quién ha sido quién puso estos neumáticos pero sí que es evidente que ese día los CDR habían convocado cortes de carretera en Cataluña con neumáticos un pack asegura que la denuncia la presentaron al Juzgado número cuatro de Lleida que era el de guardia ese veintiuno de diciembre

Voz 1667 15:48 en los primeros compases de dos mil diecinueve seguiremos pendientes de la evolución de Cataluña y por supuesto de la formación de gobierno en la Junta de Andalucía que de momento está provocando tensiones dentro y fuera de Ciudadanos por la participación de Vox en esos acuerdos anda Albert Rivera intentando apaciguar los ánimos y las críticas que ha recibido su partido por S pactó con los de Santiago Abascal para la constitución del Parlamento andaluz Oscar Gracia buenas tardes

Voz 1645 16:13 hola a Pablo qué tal buenas tardes sigue en concreto Rivera trata de apaciguar las críticas llegadas desde aliados como Manuel Valls o desde sus socios europeos pero también desde dentro de la formación generando algo casi inédito en ciudadanos como es el debate interno y es que en privado y algún que otro dirigente que se muestra incómodo al sentir que sea necesitado irse van el sitar a la ultraderecha en Andalucía Rivera no quiere que la sangre llegue al río y el líder naranjas está empleando a fondo sobretodo en redes sociales para tratar de marcar la máxima distancia con Vox rechazando formar gobierno con ellos una estrategia que siguen otros dirigentes que ya ha surtido efecto o al menos ha provocado la respuesta de Vox generando un enfrentamiento y que al final provoca que haya más distancia que es lo que buscaba Rivera fuentes de Ciudadanos subrayan que aunque no pondrán cola hay cuernos a Vox tampoco negociaran con ellos ofrecerán un lo tomas o lo dejas esperando eso sí al final su apoyo en andas

Voz 1667 17:07 tiene el ascenso de Vox el acuerdo de la derecha y la ultraderecha en Andalucía también marcan los mensajes de los presidentes autonómicos escuchen donde sitúa a Vox el presidente madrileño Ángel Garrido

Voz 0177 17:18 esa mayoría sabido que contar con los grupos que está en el espectro centro hecho que son de Ciudadanos Partido Popular iba yo creo que eso era era lo razonable yo me alegro espero que tengamos un partido un el Partido Popular para dirigir la comunidad autónoma

Voz 1667 17:31 la Hawks en el centro derecha según ha el Garrido y desde la Comunidad Valenciana Ximo Puig ha aprovechado su discurso de final de año para alertar del retroceso que suponen estas opciones políticas

Voz 1927 17:41 como la historia nos ha enseñado la democracia no es irreversible es fácil caer en la tentación de acudir a respuestas tan simples como equivocadas respuestas que menosprecian nuestra autonomía política o desdeñan el feminismo respuestas contra la igualdad real de la mujer y el hombre que ignora en el terrorismo machista que es sin duda el gran combate social de nuestro tiempo ante la violencia de género no cabe retroceder ni un paso todos juntos contra la violencia de género

Voz 0919 18:08 sobre la influencia de Vox en la futura Junta

Voz 1667 18:10 la luz también alertó anoche Susana Díaz en el que probablemente haya sido su último discurso navideño como presidenta Dolores López del PP Juan Marín de ciudadanos creen que Díaz sólo intenta meter miedo porque Seva

Voz 1645 18:22 falto

Voz 15 18:23 la verdad algo desgraciadamente muy habitual en ella habló de que la autonomía estaba amenazada aquí la única que está en regresión es Susana Díaz y el Partido Socialista discurso nuestro juicio

Voz 16 18:35 nada institucional un discurso más propio de la presidenta del Partido Socialista de Andalucía de la secretaria general del Partido Socialista de Andalucía que es la presidenta de todos los andaluces

Voz 1667 19:39 ocho y veinte siete y veinte en Canarias y una vez más hay seres humanos que a duras penas semana enterar de este cambio de año porque están tirados prácticamente en medio del mar Mediterráneo ACNUR ha reclamado esta tarde a los países de Europa del Sur un puerto seguro para el desembarco de los cuarenta y nueve inmigrantes rescatados por los dos buques internacionales de organizaciones no gubernamentales que después de días en la mar siguen esperando que uno de esos países se ofrezca a acogerlos informa Nicolás Castellano

Voz 1620 20:07 la situación es grave porque la tormenta prevista en la zona preocupa mucho incluso los tripulante más experimentados por ello piden un puerto seguro de refugiarse de manera inmediata solo mensaje más reciente que han enviado desde los dos buques que siguen en aguas internacionales al sureste de Málaga

Voz 20 20:21 son buenas ahí

Voz 1620 20:24 este en la cubierta de estrés que llevan nueves días contra veintidós personas a bordo la tripulación intenta con humor advertir a los rescatados entre ellos niños pequeños que van a entrar todos a las bodegas porque va a llegar un temporal de grandes olas que puede durar entre tres y cuatro días el otro barco el de la ONG decía hay suma ya más de dos días con otra diecisiete personas socorridas a bordo ambas organizaciones de las escasas que quedan en la zona de rescate del Mediterráneo central piden a los países europeos una conclusión oportuna insegura ambas operaciones de rescate tildan de absolutamente inmoral que ningún Estado europeo asuma este responsable

Voz 1667 20:59 en el cierre de este año también lo marca el balance de los mercados ha sido un mal año para las bolsas internacionales que terminan este dos mil dieciocho con pérdidas de dos dígitos incluido el Ibex treinta y cinco que hoy ha cotizado hasta mediodía con una ligera subida que desde luego no salva los muebles Eladio Meizoso

Voz 1645 21:15 eso el Ibex treinta y cinco ha subido hoy un cero con cinco por ciento ha cerrado una décima de los ocho mil quinientos cuarenta puntos son mil quinientos puntos menos que hace doce meses así que pierden el año un catorce coma veintisiete por ciento en su peor año desde dos mil diez es un quince por ciento abajo que aún así es menos que lo que se ha dejado la bolsa de Frankfurt un dieciocho por ciento o la de Milán un diecisiete por ciento mientras que París o Londres han perdido algo menos un once y un doce por ciento respectivamente el petróleo sea devaluado también en este dos mil dieciocho un dieciocho por ciento en dólares el barril de

Voz 1667 21:48 en cifras que alimentan la incertidumbre sobre la marcha de la economía global en dos mil diecinueve que dicen los expertos Eladio cómo era el año no

Voz 1645 21:54 algo apunta Juan Ignacio Crespo analista de municipios que este ha sido el peor año para la renta fija y la variable tomadas conjuntamente desde mil novecientos sesenta y nueve en la razón

Voz 1193 22:04 los tipos de interesando están subiendo en Estados Unidos desde finales de dos mil quince tres años de subidas de tipos de interés finalmente se han terminado sintiendo en las bolsas que han estado cayendo con fuerza Sina y sus conflictos comercial son Estados Unidos sería otra razón finalmente la economía mundial que se está desacelerando

Voz 1645 22:24 dos mil diecinueve nuevas Soma mejor en lo macroeconómico y se va a notar en los mercados a no ser que

Voz 1193 22:30 revierte la tendencia de tipos de interés en Estados Unidos hay estímulos en la economía china podemos confiar en un año más o menos exitoso sino pues veremos los mercados cambian hacia el peor de nuevo las cabezas dos veremos cayendo

Voz 1645 22:45 sí ya nos centramos aquí en Europa supervisión es un euro más fuerte frente al dólar esto de nuestra factura petrolera pero va a penalizar nuestras exportaciones Alario vinculada al dolar

Voz 1667 22:56 por cierto que la ministra de Hacienda María Jesús Montero se ha mostrado dispuesta a esta mañana aquí en la SER

Voz 13 23:01 a estudiar medidas que limiten los precios de los alquileres

Voz 1667 23:04 desde las casas esas medidas que quedaron fuera del paquete que aprobó el Consejo de Ministros hace semanas para mejorar la accesibilidad a la vivienda algo que ha llevado a Podemos amenazar con no apoyar al Gobierno bueno pues esto decía esta mañana Montero en Hoy por hoy

Voz 5 23:18 lo trasladaremos o bien eh cuando este decreto e iniciará su tramitación parlamentaria a través de proyecto de ley

Voz 13 23:24 cómo puede saber de la fórmula

Voz 5 23:27 puede permitirlo en todo caso si no irá en la propia ley de Presupuestos todo lo que hemos comprometido se cumplirá y todas las cuestiones relativas a la regulación o los instrumentos que puedan intentar empezara a atacar un problema que existe en las grandes ciudades pues pueda solucionarse con este icono otra competencia que tienen los propios ayuntamientos

Voz 1645 23:46 por

Voz 1667 23:47 es el gran drama de nuestro país el de experto Cio del talento de los jóvenes y no sólo lo digo por la llamada Fuga de cerebros sino también porque se desaprovecha el que nos queda aquí en casa verán en siete años se ha incrementado en España en un doscientos por cien la detección de alumnos con altas capacidades estudiantes cuyo coeficiente supera al de la media el problemas que según los expertos estos chicos no reciben la atención que necesitan eso conduce directamente al fracaso escolar nos lo cuenta Adela Molina

Voz 0011 24:18 en las escuelas españolas se desperdicia talento lo advierte Javier Caballero profesor en el colegio público el Fabra Care en El Campello Alicante y premiado por su proyecto para alumnos con altas capacidades

Voz 21 24:28 pensamos que la verdadera fuga de talentos no se está produciendo a nivel investigadores sino que se está produciendo día a día en nuestras aulas porque estamos perdiendo un potencial de niños que luego socialmente podrían aportar muchísimo

Voz 0011 24:40 en España los alumnos detectados con altas capacidades algo más de veintisiete mil suponen sólo el cero coma tres por ciento de todos los escolares una cifra muy por debajo del dos por ciento que los expertos estiman que hay como mínimo Javier y su compañera Pilar Serna subrayan que el diagnóstico es especialmente difícil en las niñas que ahora suponen sólo el catorce por ciento de estos alumnos extraordinarios

Voz 21 25:00 socialmente o queda mejor

Voz 22 25:03 eh no resaltar au

Voz 21 25:06 pasar desapercibidas porque que prefieren que dar mejor con el entorno social

Voz 23 25:12 que desarrollar todo su potencial de la niña normalmente suelen ser los que más participa como lo hemos más espontáneas en la niña normalmente tendemos más adaptar

Voz 0011 25:21 en segundo plano ambos reclaman una estrategia nacional más de cursos y mejor formación de los profesores para atender a estos niños y evitar la fuga de talento

Voz 1667 25:29 hay varios asuntos de la crónica internacional lo más sorprendente quizás es lo que nos llega hoy desde el Vaticano la dimisión del portavoz y la viceportavoz de la Santa Sede esta última española lo achacan a razones de reorganización del departamento pero ha sido evidente las tensiones que han afectado a esta sección en un año complicado para el Papa con los escándalos de pederastia en la Iglesia como uno de los principales problemas Roma Joan Solés buenas tardes

Voz 0946 25:53 buenas tardes el portavoz de Francisco de la portavoz adjunta los periodistas norteamericano Craig Burke la española Paloma García Ovejero respectivamente ambos

Voz 0047 26:02 el ex corresponsal en Roma

Voz 0946 26:04 Don el cargo tan sólo dos años y medio a diferencia de los dos últimos portavoces los de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI veintidós años el también español Navarro Weis diez años Federico Lombardi oficialmente Burque García Ovejero Se van para facilitar que el Pontífice pueda remodelar todo el dicasterio de los medios explicación de la Santa Sede de hecho Francisco ya ha iniciado los cambios con el nombramiento de un nuevo director editorial el vaticanista Andrea Tornel y periodista de la agencia italiana de noticias Ansa hizo el periódico La Stampa de Turín el director del dicasterio Pablo Ruiz ha afirmado que las recientes dimisiones responden a decisiones persona cuál es sin ninguna otra explicación Lucini sólo ha indicado que en el dos mil diecinueve será un año muy denso que requerirá un gran esfuerzo informativo del Vaticano en efecto el nuevo año empieza con numerosos viajes apostólicos de Francisco en enero en Panamá en febrero a los Emiratos Árabes en marzo a Marruecos en mayo a Bulgaria Macedonia

Voz 1667 27:06 mientras Rusia ha notificado formalmente a EEUU la detención de un ciudadano norteamericano acusado de practicar espionaje en territorio ruso desde el Kremlin se acusa a Occidente de incrementar estas prácticas allí durante los últimos meses precisamente en Estados Unidos va a ser un año importante para el Partido Demócrata que va a tener que elegir a su candidato para las presidenciales de dos mil veinte el elegido que va a intentar evitar que Donald Trump repita mandato en la presidencia y es posible que sea otra vez una mujer su rival hoy hay una senadora que ha dado un paso al frente ya decidido iniciar el camino para su designación como candidata Sellés Se llama Elizabeth Warren nuestra presenta desde Washington Carlos Pérez Cruz

Voz 10 27:49 déjeme Guayre yo tengo buen poder yo te hay que me usted género o ocurrió

Voz 1620 27:59 puedes rendir te puedes puedes poner tierra defensiva puedes decidir mudarse a Canadá o puedes mantenerte firme luchar Ésa fue la receta que defendió hace dos años Elizabeth Warren ante el inminente inicio de la presidencia de Donald Trump y esa es la receta que le ha llevado a anunciar hoy su más que probable candidatura a la presidencia

Voz 6 28:16 jo

Voz 1620 28:20 en un mensaje dirigido a sus seguidores la senadora por Massachusetts de sesenta y nueve años ha anunciado la formación de un comité exploratorio paso previo necesario para la presentación oficial de su candidatura Warren más próxima a la izquierda de Bernie Sanders que al oficialismo de Hillary Clinton ha incidido en su discurso contra los poderes económicos que según ella tienen bajo ataque

Voz 1667 28:41 eh a la clase media estadounidense

Voz 1620 28:45 el presidente Donald Trump se refiere habitualmente Warren como Pocahontas en referencia a una polémica sobre sus supuestos ancestros indios que forman parte muy marginal de su ADN tal y como mostró la propia interesada después de hacerse un test hace unos meses visible en las diferentes protestas que han tenido lugar en la calle durante la presidencia Donald Trump Elizabeth Warren es el primer gran nombre del Partido Demócrata en dar el paso hacia la presidencia un movimiento al que se espera sigan varios de sus colegas en el Senado así como el propio Bernie Sanders o quien fuera vicepresidente con Barack Obama Joe Biden

Voz 1667 29:17 pues en unos segundos llegan los deportes en Hora Veinticinco con Jesús Gallego con lo mejor de dos mil dieciocho después les invitamos a escuchar las apuestas de nuestro plan tender tertulianos para el año nuevo vamos a analizar con ellos cuál puede ser la cara y la cruz de los principales temas que marcan la agenda política económica y social del país hablaremos con ellos de feminismo de Cataluña de las citas electorales que no se esperan de la libertad de expresión y sólo le Saban

Voz 0919 29:43 algo

Voz 24 29:44 terminaremos con Miguel Ángel Aguilar

Voz 1667 29:47 en un bar así terminaremos el Hora Veinticinco de este dos mil dieciocho ahora a las ocho y media lo dicho los deportes de Jesús Gallego hasta ahora

Voz 1667 32:23 huy

Voz 0919 32:25 y lo hacemos con los titulares de este lunes XXXI el último día del año Marta buenas tardes qué tal Gallego

Voz 1509 32:32 muy buenas el Real Madrid ha cerrado el año trabajando a puerta abierta ante unos cinco mil aficionados una sesión en la que ha entrenado Nacho mientras que Asensio y Mariano este último con una irritación en el nervio ciático han sido bajas los blancos con la vista puesta en el partido contra el Villarreal del jueves también hoy último día de trabajo del año para el Barcelona Si los jugadores sudamericanos en torno al que se sigue hablando de rabiosa según Le Parisien el Barcelona y el jugador ya han sentado las bases del acuerdo y la situación del jugador podría cambiar en los próximos días además en el Atlético de Madrid todos pendientes del futuro de Lucas Hernández ID posible fichaje por el Bayern de Munich hoy se ha ejercitado en el Cerro del Espino aunque al margen del grupo porque sigue recuperándose de su lesión en la rodilla además desde mañana Juanfran Godín Filipe Luis son libres de negociar con otros clubes terminan contrato en el mes de junio en los dos últimos han rechazado la primera oferta de renovación del conjunto rojiblanco mientras que en el Sevilla el nombre propio del día es el de Luis Muriel que están muy cerca de cerrar su salida a la Fiorentina fuera del fútbol en baloncesto se ha confirmado la lesión de rodilla de toco Shengelia en el Baskonia estará al menos un mes fuera de las canchas y sin dejar el basket la NBA no para esta madrugada tenemos cinco partidos con españoles a las doce con las uvas Orlando Charlotte con Billy Hernán Gómez desde la una Memphis Houston con Marc Gasol Boston San Antonio con Pau Gasol que podría reaparecer tras casi dos meses de ausencia ya a partir de las dos de la mañana Minnesota Nueva Orleans con Nikola Mirotic ida las Oklahoma Doncic contra Abrines

Voz 0919 34:25 y empezamos este recordatorio de dos mil dieciocho con el Mundial de Rusia

Voz 13 34:31 que nos paso señoras señores noticias de última hora noticia importante relacionada con el mundo del deporte

Voz 3 34:38 Julen Lopetegui será el nuevo entrenador del Real Madrid cuando termine el Mundial de Rusia ya es oficial el nombre

Voz 1346 34:46 los cubos para comunicarnos que nos hemos visto obligados a prescindir de seleccionador nacional hay que recordar todo lo bueno que ha hecho para que la selección este aquí si la selección ha llegado ha sido en gran por su buen hacer pero obviamente como se ha producido todo esto pues es algo que

Voz 9 35:12 campeonato a el mundo Portugal tres España tres Próxima jornada nuestro rival aquí no vale el empate sólo la victoria será Irán Se va a acabar se va a acabarse acabar no era algo bueno a ver dado con el tanto de Diego dos tal Iran cero uno el próximo lunes nos jugamos la clasificación virtual pero no matemática jugamos también el primer puesto del grupo será entonces contra Marruecos El árbitro te miran crono final flamencos su primer de grupo sino canta goles España dos

Voz 31 35:50 voy a darle vuelo directo todo el punta Solans de pie balón que recupera Fonte sólo les le pide cristianos arriba Gonzalo verles la pelota quedaba perder saca

Voz 32 36:02 sí

Voz 31 36:02 acabo al contagioso como primera de grupo y Portu finalmente pasa como segundo ese penalti transformado

Voz 9 36:16 la Bolsa salen niños con la camiseta de España suelen los niños con la camiseta de Rusia el partido de la pelota movimientos Sergio Ramos brazalete verde pelotazo largo acá por delante para soñar quedan treinta por delante para sufrir cuidan treinta por delante para jugarnos los cuartos España uno Rusia uno en el capitán de Rusia desmantele la Andrés Iniesta un noticia Porras equipo titular pero que nos tiene que dar el primer penalti no queríamos llegar hasta aquí pero hemos llegado pondré simios Chaco que carrera la pega Iniesta uno malo los dos tu cigarrera Coca le pega sólo cambiar si fallas puedas estamos eliminados iba Yago colocaron el punto de penalti que meterlas yo sí yo no mirar para amargarle pegado fuera para hacer Gorka el pues le quede eliminada del Campeonato del Mundo Nuevo escaneo antes de llegar al Lopera Alter pero los penaltis es una lotería que a algunos les alegra de otros les condena condenado España ole grado Rusia siempre que te eliminan

Voz 27 37:45 un Mundial es muy doloroso no el equipo hizo todo lo posible tenemos ganas de reivindicar no como selección y no ha podido ser como capitán orgulloso jugadores yo creo que cualquier español que haya visto el partido se sienta orgulloso no cuando perdemos pues os español no sentimos y perdemos de esta manera

Voz 3 38:03 Antonio Romero muy buenas tardes

Voz 0919 38:06 gallego muy buenas a todos nos pegamos un trastorno en el Mundial de Rusia

Voz 1266 38:10 sí hombre que normalmente lo que mal empieza mal termina no y esto terminó mucho peor que mal a la hora de buscar culpables cada uno podemos tres nuestros yo creo que la actitud de Lopetegui fue absolutamente reprochable que el presidente del Real Madrid se encontró con la silla vacía y cinco anteriores habían dicho vino y optó por un perro frontalmente pero urgente al que además luego le salió rematadamente mal pero a mí la responsabilidad final de absoluta yo sólo el plenamente alguien tonta por las que eso fue borrada Tera veinticuatro horas antes del debut metiéndole encima un marrón antológico Fernando Hierro que era director deportivo lo que hubiera sido un milagro que la cosa hubiera salido mejor de lo que digo pero lo que está claro es que ni moral ni futbolística ni físicamente después de lo que pasó rostro grupo estamos para darnos ninguna alegría

Voz 0919 38:58 fuimos muy poco fútbol pasamos dificultades sino volvimos en los penaltis Romero que tengas una buena noche una buena salida y una buena entrada en dos mil diecinueve intentar domingo

Voz 3 39:12 en este dos mil dieciocho Se produjo un acontecimiento

Voz 0919 39:16 es que parece de ciencia ficción El Real Madrid ganó su tercera Champions consecutiva derrotando al Liverpool en una final de Kiev donde el equipo de Zidane anotaba un registro galáctico es poco es qué va a pasar un siglo antes de que algún equipo gane tres Champions consecutivas y además una Champions muy especial porque Antón Meana qué tal Gallego buenas tardes feliz noche en en una Champions donde eliminar al París Saint Germaine los nuevos galácticos a la Juve al Bayern de Munich ganas al Liverpool quién podía pensar que se iba a pasar era impensable

Voz 0231 39:51 le recuerda que el Madrid venía de caer en la Copa del Rey contra el Leganés que había hecho un mal inicio de temporada que en la fase de grupos de la Champions el tótem lo mejor que el Madrid también el Borussia Dortmund pero cuando llegó el pierde y paga el Madrid se puso el traje de campeón de Europa machacó de Manel inolvidable el PSG que salieron del Bernabéu decíamos como la gente sale la grande no hago pop no sabían que haya pasado pero perdían tres uno la Juventus con aquel gol inolvidable de Cristiano Ronaldo la mejor chilena de la historia de la Champions total hasta que llegó la de Bale en Kiev días más tarde el Bayern el eterno Bayern de Múnich con Asensio y Lucas haciendo de las suyas señalaría en la ida sufriendo en la vuelta el penalti de Bennati a hubo emoción hubo polémica con la Juve hubo ilusión en Kiev en esa final contra el Liverpool de Klopp sala Mané firmó sino creo que tiene más valor que el resto porque el camino fue más difícil y el maíz saco pecho como pocas veces hecho un equipo

Voz 0919 40:48 que la Champions recordemos que terminó con aquellas declaraciones de Cristiano Ronaldo que abrían la puerta a la que fuego luego fue su salida al poco tiempo se marchó Zidane parece impensable no que después de hacer ese registro en el Madrid pasara lo que pasó no si recoge

Voz 0231 41:03 hemos quién en el césped en caliente con la Champions todavía en poder de la UEFA dijo Cristiano Ronaldo que su ciclo terminaba ofreció una rueda de prensa Zinedine Zidane en la que no intuíamos que se marchaba cuatro días después de ganar en Kiev dijo adiós al Santiago Bernabéu se marchó Cristiano del club en verano

Voz 0919 41:22 pero lo que tú has dicho que un equipo consiga

Voz 0231 41:24 tres copas de Europa seguidas en el formato Champions contra el dinero de Guardiola contra los jeques del PSG contra el Barça de Messi tiene un mérito imposible de explicar

Voz 0919 41:35 aquí la Champions te da pie a poder jugar el Mundialito que con el casi My Dal ahí bueno que

Voz 0231 41:41 así un trámite para el Real Madrid ha sido un trámite fue una pena por el espectáculo que no pasara River Plate porque después de la Libertadores en Madrid a final que más le hubiera gustado a Di Stéfano ese Real Madrid River Plate hubiera sido precioso pero el Madrid ganó bien al Kadima

Voz 3 41:56 ganó bien al Alain

Voz 0231 41:58 es un Mundial de clubes más ya son siete ente mundiales entre continentales permite al Madrid ser una dinastía pues como los mejores equipos de la NBA en la época de los Lakers son los tremendos como cuando gana Ferrari creo que pone al Madrid en su sitio y lo pondrá más con el paso

Voz 0919 42:13 los los mil dieciocho del Real Madrid un registro inolvidable buen viaje a donde la Santander venga corre que te queda te da el año dos mil dieciocho del Fútbol Club Barcelona dos títulos infinitos goles de Messi narrados por Lluís Flaquer en el carrusel hola Flagey hola Gallego qué tal muy buenas bueno cerramos un año que ha sido un año bueno para el Barça quizá no de matrícula de honor pero ha sido bueno no

Voz 0231 42:42 ni mucho menos una matrícula de honor incluso me cuesta darle un excelente a pesar del doblete Liga y Copa eh porque es una un doblete que que tiene un par de asterisco es el primero es que el Madrid ganó la Champions eso siempre pues rebaja un poquito el lustre lo que consigue el Barça y luego sobre todo el episodio de Roma que rebaja cualquier otra nota que le quieras dar a este Barça durante el dos mil dieciocho pero evidentemente el don Lete Delia de Copa que consiguió Valverde en su primera temporada en el banquillo el Barça pues es de muchísimo mérito recordemos la Liga casi perfecta tan sólo una derrota en el campo del Levante cuando el equipo ya era campeón con lo cual estuvo a punto de cerrar sin conocer los tropiezos las derrotas y luego en Copa eh pues es la tradición del Barça no que cada año a la Copa ya unos años haciéndolo y este año además coronada con la con la gran final el cinco cero al Sevilla que además fue en un excelente marcaje a Andrés Iniesta que dijo adiós así que una muy buen doblete pero esos dos asterisco es de la Champions el Madrid y la eliminación de la Roma pues rebajan un poquito la nota que que que no puede ser todavía de Excel

Voz 0919 43:35 estos primeros meses de competición en dos mil dieciocho que han arrancado con con Messi

Voz 3 43:39 en plan estelar Nord mejor que nunca se está está

Voz 0231 43:43 Nos viéndonos y si la mejor versión de Messi siempre decimos es hoy siempre se supera y fíjate que estuvo lesionado en tiempo que que el equipo tener la incógnita de cómo iba a rendir sin Messi bueno pues sin sin Messi el equipo fue capaz de de hacer grandes cosas como esa manita al al Real Madrid donde es todavía de Lopetegui pero es verdad que que Messi se ha propuesto este año con esa frase que dijo en la presentación del equipo ya como capitán Leo de de de intentar devolver al cambio esa opa Linda hay deseada que es la Champions pues evidentemente con este Messi lo que sabe el Barça es que a este nivel del argentino todo

Voz 2 44:12 de todo es posible tierra bien el año oí pedir dos mil diecinueve

Voz 0231 44:16 la igualmente presentada

Voz 33 44:23 en

Voz 0919 44:27 termina también un año para el Atlético de Madrid casi dos años buen año y eso que la temporada empezó eliminados de la Champions en la primera fase con el calabacín pero luego el Atlético sacó su gen competitivo y al final ganó la Europa League Miguel Martín Talavera buenas tardes buenas tardes Gallego a ti te parece que la nota del Atlético de Madrid de este año dos mil dieciocho notable notable alto tiras al sobresaliente

Voz 0231 44:54 notable alto rozando el sobresaliente y Edgar Hita una razón porque si es el año natural dos mil dieciocho el cayó eliminada en el dos mil diecisiete es verdad que computa el mismo curso pero luego a partir del dos mil dieciocho el aéreo Costa es la explosión en forma de goles de Antoine Griezmann IS evidentemente volverá a tocar un título varios años después la Europa League que primero perdiendo cayó y luego evidentemente recién arrancado este curso con la Super size me a en Tallin os aquello creo que líneas generales un notable alto que casi casi sería sobresalir con Antoine Griezmann

Voz 0919 45:26 estrella mundial que no ganó el Balón de Oro pero allí estuvo cerquita de ganarlo el

Voz 0231 45:30 el Cholo Simeone completamente consolidado su proyecto que eso también ha sido muy importante no si yo creo que fue fundamental además ella exclusión de Lucas cuando lateral izquierdo de la selección francesa que el coqueteo que pudo ser

Voz 34 45:41 edición española y al Atlético de Madrid que iba a tener tres campeones del mundo en el equipo que el día de la final en el club europeo que más que jugadores tenía el Atlético de Madrid eso

Voz 13 45:52 habla del salto de calidad que viene ya desde hace siete años pero yo creo que demuestra que este dos mil ocho ha sido un gran año para darle tengo claro que si mañana que será Año nuevo te pregunto por lo de Lucas que va a ser

Voz 0919 46:03 tú alguna uno de los nombres que vienen pero en el futuro inmediato del Atleti repasado el triunfo de los equipos españoles en

Voz 0301 46:14 Europa y lo que ha pasado en nuestra liga tenemos que echar un vistazo a como ha sido en dos mil dieciocho

Voz 3 46:19 en la Premier el Calcio

Voz 0301 46:21 en Francia en Alemania como siempre con Bruno Alemany en hola Bruno buenas tardes qué tal Gallego muy buenas como cierras el dos mil dieciocho con tu fútbol internacional que quieres destacar bueno lo más importante en la emoción que nos quedan en la Premier League después de los últimos resultados con el Manchester City que se la juega ya sin Mourinho pero bueno hemos vivido un dos mil dieciocho en el que tuvimos la primera Premier para el equipo de Guardiola en la XVII XVIII hubo muchísima superioridad del Manchester City en la Premier así lo demostró ganando el título lo mismo podemos decir de la Juventus en Italia del Bayern de Múnich en en Alemania bueno sabor a Podemos decirme de amargo para el París Saint Germain que es verdad que

Voz 3 46:59 ganó la Liga francesa pero