Hora 25 (31/12/2018 - Tramo de 21:00 a 21:30)

Voz 1 00:00 con las nueve las ocho en Canarias

Voz 1667 00:13 la Cadena SER Hora veinticinco

Voz 3 00:16 Pablo Morán

Voz 1667 00:18 este treinta y uno de diciembre Hora tiene un formato especial nos queda solo media hora antes de que Ana Martínez Concejo y el departamento de documentación de la SER no resuman un año muy intenso así que hasta las nueve y media hemos decidido preguntar a algunos de nuestros tertulianos por su pronóstico para dos mil diecinueve en los grandes argumentos sociales y políticos contemporáneos que van a marcar el año que viene ahora les escucharemos pero antes Pedro Blanco buenas noches

Voz 1715 00:44 es Pablo buenas noches las principales noticias del día este

Voz 1667 00:46 dos mil dieciocho termina cómo ha transcurrido en las últimas semanas con las apelaciones al diálogo que llegan desde La Moncloa como respuesta a los mensajes del independentismo el presidente de la jet

Voz 1715 00:55 Caritat apostó en su mensaje de fin de año porque el dos mil diecinueve sirva para sublevarse ante la injusticia para hacer caer el muro de la opresión la ministra de Hacienda ha pasado esta mañana por la SER María Jesús Montero lamenta que Torras siga instalado en un monólogo

Voz 4 01:08 el presidente Torra estaba en una suerte

Voz 0403 01:10 monólogo en los que permanentemente está haciendo eh una opta dirigiendo unas palabras a determinado sector cuando a juicio del Gobierno el presidente Torra tenía que estar concentrado en dar respuesta a los problemas de Cataluña a la crisis de convivencia

Voz 1715 01:26 el PP a través de Andrea Levy ha pedido al Gobierno de Sánchez que desarticuló el comando de rebelión coopera en Cataluña así lo ha dicho desde Ciudadanos la crítica de Inés Arrimadas quede en el mensaje de Quim Torra una continuación del gol

Voz 5 01:37 en realidad fue una ratificación del golpe el señor Torra no hizo un discurso de final de año hizo una nueva Llamada a la sublevación al conflicto y a seguir con el golpe contra la democracia y mientras Sánchez siga blanqueado al señor Torra a su Gobierno nosotros vamos a seguir en manos de un peligro público porque el señor Torres un auténtico peligro público al frente de la Generalitat de Cataluña

Voz 1667 02:02 mensaje de fin de año también del lehendakari Iñigo Urkullu que pone como ejemplo el clima político que se vive en Euskadi

Voz 0804 02:07 hoy el microclima político vasco es positivo y constructivo no se trata de celebrarlo sino de aprovechar la tensión la confrontación y el distanciamiento permanente no es una opción la fragilidad del modelo de Estado sólo se puede superar trabajando un nuevo consenso que asegure la convivencia en un marco plurinacional

Voz 1667 02:30 entre el resto de mensajes de presidentes autonómicos destacamos

Voz 1715 02:33 esta referencia de Ximo Puig el presidente valenciano al mensaje de Vox sobre la violencia machista

Voz 6 02:37 como la historia nos ha enseñado la democracia no es irreversible es fácil caer en la tentación de acudir a respuestas tan simples como equivocada respuestas que menosprecia a nuestra autonomía política o desdeñan el feminismo respuestas contra la igualdad real de la mujer y el hombre que ignora en el terrorismo machista que sin duda el gran combate social de nuestro tiempo ante la violencia de género no cabe retroceder ni un paso todos juntos contra la violencia

Voz 1667 03:04 el Gobierno se ha comprometido hoy a cumplir con todas las medidas pactadas con Podemos después de que este fin de semana Pablo Iglesias amenazara con dejar de apoyar al Gobierno de pez

Voz 1715 03:13 los Sánchez si no tomaba medidas para controlar los precios del alquiler en las zonas con mayor presión María Jesús Montero

Voz 0403 03:18 te lo trasladaremos o bien cuando este decreto que inicia su tramitación parlamentaria a través de proyecto de ley que como ustedes saben es una de las fórmulas que puede permitirlo en todo caso si no irá en la propia ley de presos

Voz 1715 03:30 además el Ministerio de Fomento ha detallado hoy los nuevos precios de los peajes que entran en vigor esta medianoche el peaje que más se va a encarecer más el de la AP nueve en Galicia sube un tres y medio por ciento puntos con siete por ciento los peajes de la AP siete de la AP cuarenta y seis viajar por las autopistas quebradas que han revertido el Estado va a ser sin embargo una media de un treinta por ciento

Voz 1667 03:48 lo más barato y esta tarde ACNUR ha pedido a los países del arco mediterráneo que den puerto a los dos barcos que rescataron a decenas de inmigrantes

Voz 1715 03:56 total esos dos barcos llevan a cuarenta y nueve personas a bordo el pronóstico dice que se espera temporal en la zona y por eso pide a los países que reaccionan con urgencia

Voz 6 04:05 es muy

Voz 1715 04:07 uno de esos barcos la tripulación de uno de esos barcos ha difundido un vídeo en el que se le ve explicara los rescatados que tendrán que dejar la cubierta y refugiarse en el interior porque es esperada más tiempo

Voz 1551 04:22 una hora menos

Voz 7 04:25 ahora Mena es más Islas Canarias

Voz 1551 04:30 recupera el buen clima

Voz 8 04:34 feliz año nuevo bienvenidos al que puede ser el primer programa informativo o algo parecido

Voz 9 04:38 de dos mil diecinueve cada cual que asuma sus responsabilidades el Gobierno va a asumir la suya los capitanes no vamos a aceptar en absoluto ninguna sentencia que no sea la de la libre absolución de los hechos

Voz 10 04:48 Salas el Gobierno no va a poder mover a Franco del Valle de los Caídos sin el aval del Supremo las se trata ahí está tratando de poner todas las trabas posibles a Reino Unido para dar un ejemplo a otros países

Voz 11 04:59 dice que entrar estaba juntos viola la ley poner en peligro a sus hijos

Voz 4 05:04 Kameni en los nuestros

Voz 9 05:06 intentaremos acercarnos a lo que puede ser noticia este año pero no demasiado porque habitualmente nos quedamos muy lejos de la realidad las claves del diecinueve de José Antonio Marcos el día uno a las ocho de la mañana

Voz 12 05:19 cadena SER

Voz 13 05:24 los próximos días quince y dieciséis de enero se celebra una gran cita financiera internacional la novena edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y examen como socios estratégicos con apoyo de Fráncfort on a CECA van prisa haters equipo económico y Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 2 05:56 ah sí

Voz 1667 06:16 últimos minutos del último Hora veinticinco de dos mil dieciocho cero vamos a cerrar a las nueve y media para dar paso al resumen del año que una vez más ha preparado el equipo de documentación de la Cadena SER capitaneado por a Ana María Ruiz en cejó con los sonidos más importantes que quedan ya guardados y bien cuidados en la década de esta casa así que los minutos que nos quedan los vamos a dedicar a proyectar nuestra mirada la mirada de nuestros tertulianos hacia el año nuevo que estamos a punto de recibir porque encarar el año nuevo es como

Voz 9 06:50 lanzar una moneda al aire nunca sabemos que va a salir cara

Voz 15 06:54 por si va a salir cruz dos mil diecinueve un año a cara o cruz

Voz 1667 07:04 empezamos este especial paseando por una de las calles que fue noticia en este dos mil dieciocho Un paseo con Berna González Harbour buenas noches Victoria Lafora buenas noches estamos paseando por Gran Vía escenario de la enorme movilización feminista del ocho de marzo este movimiento Berna será una de las caras de dos mil diecinueve qué opinas

Voz 4 07:28 sin ninguna duda yo ahora que estamos aquí paseando y veo todo lleno de turistas japoneses todos los que vienen a los musicales a pasear por esta Gran Vía Nueva no paro de recordar cada vez que vengo a que el ocho de marzo del del de este año que termina y pienso que es la cara porque efectivamente eso ya no se volverá a su casa o a las mujeres hemos salido a la calle de todas las generaciones había abuelas madres hijas nietas de todo eso no va a volver a casa a este dos mil diecinueve desde luego van va a seguir ahí yo creo que las mujeres van a seguir ahí vamos a seguir ahí los hombres que las acompañan y nos acompañan también pero es sin duda esta cara es la visibilidad de las mujeres victoria cien dudas una de las caras y casi me atrevería a decirte que es la cara de este año año que hemos dejado atrás y espero que el que vayamos a estrenar por qué porque yo creo que el ocho de marzo hizo visibles a las mujeres de este país por primera vez por primera vez la clase política y el resto de la ciudadanía se dieron cuenta de hasta dónde llegaba el hartazgo que tenemos encima hasta donde estábamos cansadas de recibir peores salarios de ser asesinadas por la violencia de género no ser atendidas en ante la judicatura

Voz 1667 08:45 es decir se dijo basta y eso no tiene retorno cual pensáis que puede serlo seguir siendo la cruz de la de la igualdad del feminismo no en este año que estamos a punto de estrenar

Voz 4 08:56 bueno yo creo que desde luego está la brecha salarial está el techo de cristal pero hay una asignatura pendiente que para mí es la Cruz principal que pesa sobre nosotros y que ojalá dentro de un año estemos aquí Pablo Victoria hay logremos decir que se cumplió soy pesimista que es la cuestión de la prostitución para mí es primordial el Gobierno tenía intención y tiene sea declarado con intención de aprobar una ley de trata para penalizar la prostitución y para para digamos ir al modelo abolicionista de Suecia pero de momento no ha cumplido maneja papeles maneja propuestas maneja sanciones pero los punteros votan perdonadme oyentes pero es así el Gobierno parece que tiene miedo a imponer esto que es su principio y que y que su promesa yo quisiera ver en el dos mil diecinueve que esto se aprueba me temo que de momento es la cruz bueno yo creo que tiene muchos peligros y además hay que decirlo ahora que empezamos para que no bajemos la guardia para que no perdamos esa rebeldía juvenil que reunió a gente ya mujeres de todas las

Voz 0873 10:00 generaciones por un lado está

Voz 4 10:02 visibilidad de las mujeres y sus reclamaciones está haciendo que la extrema derecha surja con fuerza como el anti feminismo hice quiere volver otra vez a recluir a las mujeres en sus casas en la cocina y tenemos que decir que no muy alto por otro lado queda mucho por hacer o sea hay que reeducar a la judicatura este país para que no piense que las mujeres hacen denuncias falsas para que atiendan para que escuchen porque no sé

Voz 1667 10:30 trata de mandar a la cárcel al que mata se trata de que no nos mate gracias a los dos feliz año Bernal

Voz 15 10:37 el Izaña nuevo Pablo ya todo feliz año a los oyentes a todos dos mil diecinueve

Voz 1 10:42 un año a cara o cruz entre los elementos distintivos de Europa

Voz 1715 10:46 tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial figura ese mecanismo de la distribución interna que dominamos Estados de bienestar son la clave de la paz perpetua en tres estados europeos conscientes de su capacidad para la guerra para la autodestrucción sin embargo la crisis económica iniciada en el año dos mil ocho el autor endeudamiento el tránsito hacia economías digitalizadas la revolución robótica inteligencia artificial además de la demografía han comenzado a ponerlo en duda pero de su continuidad depende la viabilidad de nuestras sociedades en términos de paz libertad no hay Europa posibles sin él en estos tiempos que vivimos haríamos bien en proteger demandar la protección del único secreto de nuestro desarrollo de nuestra convivencia de los últimos setenta años nuestros estados de bienestar

Voz 16 11:28 es muy fácil hablar de años históricos pero es verdad que para Europa dos mil diecinueve será absolutamente un año histórico habrá un antes y un después de marzo de dos mil diecinueve porque efectivamente a partir de esa fecha en la Unión Europea habrá perdido a uno de sus miembros no fundadores pero más importantes como es el Reino Unido todavía no sabremos si se marchará dando un portazo aussies se marchará por las buenas Si se marchará dejando un caos monumental de logística de infraestructuras económico aussie se marchará de forma que prácticamente sólo lo noten los expertos y los ciudadanos sólo empieza a notar hasta un año y medio más tarde eso no lo sabemos lo que sí sabemos es que será un momento absolutamente histórico y en paralelo un par de meses más tarde también dos mil diecinueve tendremos elecciones europeas y esas también serán históricas probablemente porque veremos un ascenso de la extrema derecha esa extrema derecha que ya ha entrado en los parlamentos de toda Europa la veremos llegar con fuerza al Parlamento Europeo si eso ocurriera ante la posibilidad de la izquierda de las fuerzas democráticas ese encantadas ante lo que algunos consideran que es la pérdida de su ideario europeo pues podríamos ver un Parlamento Europeo Si no controlado al menos si con enorme fuerza de la extrema derecha por tanto eso lo que nos espera una Europa que hacia fuera será distinta porque habrá perdido los botánicos y hacia adentro tendrán Parlamento Europeo distinto lejos del bipartidismo ciertamente contaminada por los fascismos neo fascismos y demás intolerantes que bien entre los distintos lugares de Europa

Voz 1 13:02 derechos humanos

Voz 0873 13:04 mujeres asesinadas en España por sus parejas o ex parejas en dos mil dieciocho novecientos setenta heridos desde enero de dos mil tres el treinta por ciento de niños en España es por cada hora se realiza el cuatro desahucios que nuestro país cuarenta millones de personas se han visto obligadas a huir de su país este año debido a desastres climáticos más de diez mil Rin guía han sido masacrados y más de ochocientos mil han tenido que abandonar sus hogares la Caravana Migrante ha sido rechazada aseada por Trump sí pero ahora escuchen estos nombres acuarios Nuestra Señora Loreto Médicos Sin Fronteras Médicos Mundi los bomberos de pro en mayo el médico congoleño Dennis B que mil activistas superviviente iraquí nadie Mourad el padre tantos menores no acompañados cabeza de Prodein Pepe Palazón si decenas centenares de miles de personas anónimas voluntarios de CEAR Cruz Roja la Red Acoge Cáritas periodistas que se dejan a veces la vida por el objetivo un información fidedigna tantos

Voz 4 14:09 esos estudiantes que trabajan día a día

Voz 0873 14:12 por crear una cultura los derechos no los derechos humanos no son palabrería mientras queramos luchar por los derechos de los otros cada uno de nosotros como pueda sin alharacas con esperar

Voz 15 14:22 dos mil diecinueve un año a cara o cruz

Voz 1667 14:26 hemos vuelto ahora a uno de nuestros estudios habituales porque queremos la serenidad que nos brinda nuestro habitual espacio de emisión para hablar de lo que puede esperar a Cataluña ya nuestro modelo territorial en dos mil diecinueve claves que nos van a aportar Milagros Pérez Oliva buenas noches Mila

Voz 0378 14:43 qué tal buenas noches Carmen del Riego buenas noches

Voz 1667 14:45 muy buenas y Juan Carlos Jiménez buenas noches buenas noches bueno ya sabéis cara y cruz de Cataluña en dos mil diecinueve qué esperáis la cara a Mila

Voz 0378 14:53 bueno para mí la cara probablemente podría ser Nos estoy segura de que sea pero espero que sea el abandono definitivo por parte de los grupos independentistas de la vía unilateral que ya la están asumiendo por parte y con reticencias y con diríamos con escaso convencimiento en algunos sectores más radicales pero cada vez se va abriendo más la idea de que la vía unilateral ha fracasado y que tienen que asumir sus consecuencias

Voz 1667 15:21 Carmen

Voz 17 15:22 la cara y la verdad es que

Voz 0378 15:24 difícil es difícil ver una cara en este asunto después de todo lo que ha pasado pero por lo menos que se siga como este año sin llegar a cruzar la línea que lleva la ilegalidad Juan Carlos

Voz 1170 15:42 la cara real lo lo cara imaginada si vemos la cara real creo que tendremos que hablar directamente de la Cruz y sabemos sacar imaginada de la posibilidad de hacer posible que nos el que digamos que el Gobierno en el cruce la línea pero yo creo que es más un deseo

Voz 1 15:58 ya sea Qasem ha respondido a la segunda pregunta Lacruz

Voz 1170 16:03 qué siento ser ser ser pesimista pero creo que no hay ningún elemento ahora mismo de optimismo no creo que haya nada real en lo que nos podamos Nasir para decir que puede mejorar la cosa en el siguiente año salvo que en las elecciones de mayo y los resultados pues transformen de una forma por lo menos explícita el sistema el para

Voz 1667 16:27 como político en España Carmen que seguirá pesando en lo negativo en lo referente a Cataluña y a nuestro modelo territorial

Voz 17 16:34 desde luego el el juicio

Voz 0378 16:37 por el referendo de octubre por todo el pase lo que pase en el juicio a unos les satisfará haya otros no les satisfaga con lo que será un nuevo motivo para la crítica para la algarada hay para intentar hacer política al margen de lo que en realidad está pasando me lo velamos contigo sí pues para mí me inquieta sobre todo me inquieta la instrumentalización que está haciendo el Partido Popular y Ciudadanos del conflicto catalán para justificar para erosionar al al Gobierno de Pedro Sánchez en primer lugar pero después también para justificar una utilización del artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución que representa en la práctica una ruptura del pacto constitucional porque lo pretenden utilizar para desmantelar el el la autonomía hay para volver a a una situación que era practicamente preconstitucional

Voz 1667 17:39 bueno pues gracias a los tres gracias por su moros este día treinta y uno a este análisis de las claves del año que viene que estamos a punto de recibir en apenas dos horas Mila Carmen Juan Carlos feliz año a los tres años y a todos los oyentes

Voz 1452 17:53 la cara vista todavía algo borrosa a la espera de que el tiempo vaya dibujando una imagen nítida de la situación política en Andalucía de momento la cruces más evidente y es para el Partido Socialista que no esto ni un minuto en dudas del éxito que nunca lo había abandonado el PSOE se dejó engañar con la tradición de sus victorias electorales miró hacia atrás en lugar de mirar a la realidad la fuerza de la costumbre engañó a un PSOE gastado confiado en la tradición de una Andalucía mayoritariamente de izquierdas o más exactamente socialista del PSOE que tiene mucha tarea por delante en la oposición a un Gobierno de derechas apoyado por la ultraderecha radicalmente inédito en anda

Voz 1 18:32 Lucía que es ahora mismo un lugar a la espera de disfrutar o no la cara que de momento le han dado los electores

Voz 0860 18:42 Mi barrio en la muralla de la Macarena hay un monolito que recuerda donde civiles y militares leales al

Voz 1667 18:48 la República fueron asesinados aprendan así

Voz 0860 18:51 esta metros reposa su asesino Queipo de Llano en la Basílica de la Macarena mucha gente no lo sabe o no quiere saberlo el franquismo segó vidas arrebató propiedad del proyecto pero lo peor nos robó la memoria lo peor que se pueda hacer un pueblo hoy por fin la memoria que no pudieron ejercitar sus hijos la exigen con vehemencia su nieto lo peor ha sido el robo de la memoria lo mejor que muchos de los nietos de los que defendieron la democracia en la República la han recuperado no están dispuesto a perderla nunca más

Voz 1452 19:23 podría pasar por una afición distó pica pero no lo es

Voz 18 19:25 es la garantía de la libertad expresión está amenazada de dos mil nueve ha de ser un año clave para su defensa me atrevo desglosar cuatro ámbitos que serán cruciales para ello primero el año que finaliza ha vuelto a ser testigo de un su ideológico de derecho penal para atacar críticas satíricas consideradas de mal gusto ojalá

Voz 1452 19:42 este nuevo año no tengamos que ver desfilar por los tribunales

Voz 18 19:44 el humorista su actores forma una bandera hablase Maro hacer un chiste sobre una minoría maticemos que la libertad para hacer sorna de los símbolos de poder es un logro democrático mientras que infundir prejuicios sobre una minoría un claro retroceso de costosas Víctor culturales pero es importante que sea la sociedad civil mediante la crítica y los medios de comunicación a través de su de antología procesional los que velen por el respeto del pluralismo segundo mientras la ley mordaza sigue vigente en los límites de lo decirlo en nuestro país seguirán estrechando seis reivindicaciones legítimas serán abocadas legalidad no lo digo yo lo asevera un año más el Consejo de Europa tercero en la era de los algoritmos de aprendizaje automático lo que se puede decir IBM está predeterminado por sesgos que no son ajenos y no podemos controlar el valor igual de toda palabra y testimonios estoy más lejos de alcanzarse pese a apariencia de Democráticos de salida de las redes cuarto precisamente por ello cobra especial relevancia testimonio directo la narración que proviene de la vivencia es que los periodistas y corresponsales son capaces de aportar en detrimento de inteligencias artificiales de la aparente objetividad el ATA por eso más que nunca una muerte uno encarcelamiento injusto eficacia de de un periodista significa una grieta en los pilares de la sociedad de la información

Voz 1 20:56 no podemos tolerar ni uno más Miguel Ángel cómo estás buenas noches estoy muy contento

Voz 1667 21:02 te he citado aquí porque creo que tú dices que las noticias están en los bares como es eso

Voz 1551 21:08 bueno yo eso es algo que con insistencia repetía un magnífico amigo de oro del periodismo de otros momentos de hace treinta años que era en Onésimo acciones siempre insistía Miguel Ángel las noticias no vienen a la redacción las noticias están en los bares y además les esa especie de lema que tenía él pues obedeciendo ese lema estábamos siempre en los bares ir estando los bares pudimos anticipar algunas cosas por ejemplo en esa época yo estaba te hablo más te hablo del año setenta y cuatro osea que más atrás de treinta años bastante más atrás eh cuarenta m cuarenta y cuatro eh en ese momento nosotros hacíamos ese sacrificio de estar en los bares el siguiendo la consigna que unos daba acciones

Voz 1667 22:15 sacrificio dices

Voz 1551 22:18 porque es muchísimo más como está en la redacción hay sentaditos conviviendo en la pantallita cosas ir no sacrificamos estábamos en los bares yp precisamente por estar en uno de esos bares Casa Poli en la esquina Jorge Juan con Castelló nos enteramos de la primera enfermedad de Franco la desde el año setenta y cuatro estando ahí llegó un médico con un amigo unos presentó venía de El Pardo venían de diagnosticar de la Franco la Fele bytes del año setenta y cuatro o sea que hay que estar en los bares hay que estar con la gente no nos podemos encerrar en las redacciones muy tener más como único punto de de conexión pues e Internet eso es un disparate hay que estar inmersos en donde están las gentes que que son portadores de noticias se decía te acuerdas con el viejo régimen el hombre es portador de valores eternos bueno lo que es el hombre es portador y la mujer portadores de noticias yo tomo nota y me sumo

Voz 1667 23:31 yo también prefiero estar en los bares que en las redes sociales delante de una pantalla como visto

Voz 1551 23:34 mil diecinueve dos mil diecinueve lo veo confuso eh pero en fin como tú quieres calidades pues te diré que creció un año con compromisos electorales muy fuertes ineludibles Elecciones ineludibles elecciones municipales ineludible selecciones autonómicas ineludible selecciones europeas en el aire diente de beber de qué lado cae se deshoja la margarita eh las elecciones generales que podrían sumarse a esas otras tres convocatorias o desplazarse hacia adelante o hacia atrás todo eso depende de muchas incógnitas que están sin despejar cómo es el tema de los presupuestos generales del Estado hay y cómo es la gran incógnita que qué va a pasar que nos tienen preparado que tamborrada o qué historia tiene preparada para seguir azuzando revolviendo las aguas de nuestros nunca impondrá dos amigos de la Generalitat de Cataluña

Voz 1667 24:54 esto es pura especulación porque te lo comentaba el comienzo afrontar un año nuevo es como lanzar una moneda al aire no sabe si te va a salpicar a ver si te va a salir Cruz al final como crees que resultara

Voz 1551 25:03 bueno al final resultará que sobrevivir hemos espero sobrevivir al año dos mil diecinueve entre entre tanto pues eh no no podemos llegar mucho más lejos no tenemos esa varita mágica que nos permita anticipar de qué lado va a caer esa moneda Si si Pedro Sánchez seguirá con sus aventuras aeronáuticas viajar todo a todos los países donde se recibe muy bien si esas esas excursiones fin que frecuenta y demás pues se interrumpen de manera es rápida y contundente para para dar lugar a las elecciones generales de las que tampoco sabemos para nada de que sino serán los resultados no sabemos los resultados está la pelota en el tejado como decía Jaimito en aquellos chistes maravillosos de hace tanto pelotas en tejado no sabemos qué va a pasar no hay nada en política siempre hay incógnitas nunca cae el telón siempre sigue la función pero fin digamos que hay momentos en que hay se divisa un horizonte este fiesta con ciertas líneas de continuidad y hay otros ocasiones otros momentos en que el horizonte no se divisa es mucho más confuso e mucho menos Klar donde podría suceder una cosa era contraria sin mucho margen para que digamos apostemos por mismo una de las dos opciones

Voz 19 27:07 vamos a hacer una cosa cómo quedan apenas dos horas y media para que llegue dos mil diecinueve yo me voy a quedar aquí contigo en el bar esperando las noticias hice la contamos a nuestros oyentes ya en el año nuevo feliz año Miguel Ángel igualmente y feliz año también a todos ustedes aquí les esperamos un año más en hora25 para contarles lo que pase en la Ser feliz año a todos

Voz 15 27:44 buenas noches en el sorteo del siete

Voz 20 27:46 treinta y nueve tiene hoy la combinación ganadora ha sido

Voz 21 27:49 treinta y nueve

Voz 15 27:50 XXXI veinticinco siete veintitrés XXXVIII trece

Voz 20 27:58 tres No olvides que al participar en los juegos de la ONCE colabora con su labor social

Voz 21 28:04 Beatles intenta alude a tu vendedor también en puntos de venta autorizados o en juegos once punto es el once Nos mueve tu ilusión

Voz 1551 28:22 escucha opina en Hora veinticinco punto es

Voz 15 28:28 la Cadena SER presenta el placer de escuchar

Voz 1551 28:32 sí

Voz 23 28:35 era un día frío y luminoso de abril y los relojes estaban dando las tres Winston Smith con la barbilla clavada en el pecho en un esfuerzo por escapar antes sea agradable viento paso a toda prisa entre las puertas de cristal de las casas de la victoria aunque no lo bastante rápido para impedir que se colara tras el Kun remolino de Paul

Voz 1551 28:54 la suciedad

Voz 24 28:57 en el vestíbulo olía col hervida ya externas viejas en un extremo habían colgado en la pared un cartel coloreado y demasiado grande para estar en el interior representaba sólo una cara enorme de más de un metro de ancho