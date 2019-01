Hora 25 (01/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1667 00:00 son las ocho de la tarde las siete en Canarias

Voz 1667 00:25 cómo están muy buenas tardes sí feliz dos mil diecinueve pues ya está aquí

Voz 3 00:29 el he cumplido Abacus dice no paras le no hablamos sólo del año no

Voz 1667 00:40 debo sino también del ultra ahí populista ya sonara o que es oficialmente el nuevo presidente de Brasil a las seis de la tarde ha prometido su cargo en el Congreso en la ciudad de Brasilia después ha desgranado una parte de sus prioridades al frente del Govern

Voz 4 00:54 de hecho You Take it económica de

Voz 1667 01:03 la lucha contra la corrupción y la violencia el combate contra la sumisión ideológica o la irresponsabilidad económica Brasil va a ser nuestro primer destino en una

Voz 0919 01:11 año que comienza con vigor populista

Voz 1667 01:13 que algo más al norte en Estados Unidos Donald Trump que haya felicitado por Twitter ha ha despreciado la propuesta demócrata para dotar de más fondos a las políticas de inmigración el quiere más dinero del que se ofrece porque sobre todo él quiere sí Moore era adaptar sino tienes fronteras no tienes país pero no puedes hacerlo bien sino tienes un muro así que necesitamos tener un muro como parte de la seguridad de fronteras

Voz 5 01:36 bajando por el si quiero ir al equino

Voz 1667 01:40 en Reino Unido escucharemos a Theresa May pedir una vez más que le aprueben su plan para el Brexit además la policía de Manchester

Voz 6 01:46 ser procesado drástica

Voz 1667 01:49 está investigando como un atentado terrorista el ataque que anoche perpetró un joven que hirió con un cuchillo a varias personas en una estación de tren de la política en Hora Veinticinco vamos a resumir la entrevista que ha concedido a la SER el presidente de la Comunidad de Madrid Pedro Blanco buenas tardes

Voz 1715 02:05 qué tal buenas tardes es Ángel Garrido y no cree que pactar con Vox esté arrastrando al Partido Popular más al

Voz 5 02:11 la derecha tampoco hace ascos a un posible

Voz 1715 02:14 de ese partido si fuera necesario lo que quiere decir es que en este momento su estaba ciudadanos era con quién

Voz 7 02:19 totalmente podíamos formar gobierno lo hicimos en los entendimos si mañana estuviera Ciudadanos sustituirá Vox estuviera quién fuera porque otros tenderos con aquellos que a pesar de diferencias y algunas muy grandes muy grandes enormes Le diría yo pero que pueden conformar pues un espectro ideológico semejante

Voz 1715 02:37 claro que Ángel Garrido ni siquiera tienen confirmado que vaya a ser el candidato del PP en las próximas elecciones autonómicas en Cataluña el vicepresidente de la Generalitat cree que hay que aislar las relaciones bilaterales entre gobiernos de las posibles tensiones parlamentarios entre el PSOE y los partidos independentistas

Voz 8 02:51 entendemos que el diálogo que se ha abierto con el Gobierno del Estado pues suficientemente importante para seguir trabajando paso a paso por lo tanto estamos trabajando en distintos documentos tienen que ser documentos de trabajo que deben facilitar este diálogo para poder llegar a acuerdos en esta línea que es diálogo negociación votación

Voz 1715 03:11 lo haremos balance de este primer día del año Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a ciento once personas en Emarsa

Voz 1667 03:16 que hoy también a las ocho y media deportes en Hora veinticinco Marta Casas buenas tardes

Voz 1509 03:20 qué tal Pablo buenas tardes día de entrenamiento en el el Madrid pensando en el partido del jueves contra el Villarreal con malas noticias para Solari lesión de grado II en el adductor de Marcos Llorente del mediocentro que va a estar fuera entre dos y tres semanas por lo demás Luis Muriel delantero colombiano abandona el Sevilla Se marcha cedido hasta final de temporada la Fiorentina club que se guarda una opción de compra de trece millones de euros en España no tenemos competición si en la Premier League está en marcha el duelo entre el Cádiz y el Tottenham mediada la segunda parte cero a tres a favor de los de Poquetino además el Arsenal de Unai Emery se ha impuesto por cuatro goles a uno al Fulham antes el Dexter hizo lo propio contra el Ewerthon y fuera del fútbol en la NBA buenas noticias

Voz 9 03:56 porque esta pasada madrugada regresaba a Pau Gasol a las canchas tras casi dos meses fuera por lesión no jugaba desde el pasado cuatro de noviembre lo hizo además con victoria de su equipo previsión del tiempo Luismi

Voz 1667 04:06 buenas tardes buenas tardes dominio absoluto

Voz 9 04:09 todo el anticiclón hoy con esas nieblas que no se han disipado de algunas zonas de Aragón y del interior de Cataluña así

Voz 0047 04:14 a las nubes bajas del Cantábrico así seguiremos esta noche de hecho las nieblas irán a más en el tajo en el Guadiana el Duero el Miño Sil seguirán espesas hacia el Ebro y el interior de Cataluña algunas nubes bajas en el Cantábrico aparecerán otras en la costa catalana y en el resto del país tiempo tranquilo el miércoles esas nieblas por la mañana extensas en el interior se desharán menos las del Ebro las temperaturas subirán en la Costa del Sol con algo de viento en la desembocadura del Ebro quieren l'Empordà en Canarias un tiempo tranquilo el miércoles simplemente con algunas nubes altas pues empezamos este primer hora25 del año Pedro

Voz 1715 04:49 a ver cómo se nos da el cierre portada lo hemos reservado para uno de esos avances históricos en la carrera espacial la sonda New Horizons ha sobrevolado hoy a él que es el objeto celeste más lejano lo descubierto en la historia de la humanidad Nos lo va a contar Severino Donate Mans no

Voz 9 05:06 los geógrafos romanos y del medievo llamaban Zulia una isla imaginada en el norte lejano también designa a cualquier lugar situado más allá del mundo conocido hay hay Sons después de doce años de viaje por el espacio ha sobrevolado el objeto celeste ultimátum que orbita en la desconocida región del cinturón de Kuiper a mil quinientos millones de kilómetros de la Tierra Éste es el momento en que la directora de comunicación de la NASA forma tras recibir la primera señal que se ha completado el viaje más lejano tras informar que están listos para la transmisión automática de datos comparte con el mundo que la ciencia está ayudando a conocer el origen de nuestros

Voz 10 05:47 Sistema Solar la sombra locos horizontes ha comenzado a sobrevolar ultimátum Julia a las cinco y media de la madrugada hora española diez horas más tarde los mensajes llegaban a la estación

Voz 9 05:57 madrileña de Robledo de Chavela una de las tres estaciones de la NASA que investigan el espacio profundo Javier Armentia astrofísico sabemos que la parte que no solar está llena de objetos que todavía no conocemos

Voz 11 06:11 estas misiones que no sabré enteramente en este espacio son fundamentales para empezar a entender un poco como dice que hay en los arrabales sistemas

Voz 9 06:22 se calcula que ultimátum le tiene treinta kilómetros de diámetro que su aspecto rojizo que puede ser una mezcla de roca hielo que tarda casi trescientos años terrestres en dar la vuelta al sol que cabe la posibilidad que sean dos objetos sino uno Ica ayudará a avanzar un poco más en el conocimiento del universo cuando pasen los veinte meses que necesitará para enviar toda la información a la tierra

Voz 1715 08:28 y ocho minutos de la tarde de siete y ocho minutos en Canarias vamos a acercarnos en directo hasta Brasil la toma de posesión de Yair bolso negro ocupa varias horas de la agenda de este primer día del año así queremos saber en qué punto nos encontramos ahora Francho Barón Francho buenas tardes

Voz 14 08:42 los pues en este momento el presidente ir sonaron ya se encuentra en el Palacio de Planalto donde ha subido pues la rampa en en ese momento que simboliza realmente el desembarco de su Gobierno durante los próximos cuatro años como decimos en el Palacio de Planalto y en el Gobierno de Brasil y en este momento estamos a la espera de que inicie un discurso antelación donde extrajera las principales líneas de acción al menos las principales vías que serán implementadas en los primeros meses

Voz 15 09:11 pero bueno esta esta hora Brasil

Voz 1715 09:13 Elia ha vivido está viviendo la expresión multitudinaria del apoyo popular con el que cuenta el nuevo presidente brasileño cientos de miles de personas que se han echado a la calle en una ciudad militarizada con enormes medidas de seguridad para proteger a un personaje Francho que ya ha sido objeto de algún ataque

Voz 14 09:33 bueno y se respira un ambiente mucha esquivo en Brasilia efectivamente con cientos de miles de personas en la calle siguiendo esta toma de posesión según los analistas probablemente la pose más multitudinaria de las que se han visto aquí en la reciente democracia brasileña pero efectivamente también con un riesgo muy alto de que pueda producirse algún atentado algunas presión anómalas y por lo tanto un dispositivo de cuidar también sin precedentes con el espacio aéreo completamente bloqueado con muchos anillos de seguridad no se puede acceder estafó a esa zona con con facilidad del el presidente colchonero se desplace de un lado a otro sabemos que con chaleco antibalas y Rober como decimos de un amplio contingente de agentes uniformados y otros de paisano para preservar su integridad

Voz 1715 10:19 ah bueno España está representada en esta toma de posesión por la presidenta del Congreso por Ana Pastor es evidente que el perfil ideológico de sonar au su discurso su programa entre populista y extremo en algunos ámbitos provoca alergias en no pocas cancillerías así que las delegaciones internacionales en general han presentado un nivel medio recuérdanos Francho quién es el nuevo presidente brasileño por qué en algunos ámbitos inquieto su llegada al poder

Voz 14 10:50 pues el presidente electo ha sido diputado durante veintisiete años inició esta campaña presidencial a cuatro años de una forma completamente inusitada muy poca gente apostaba que él realmente podría conseguir una victoria en estas últimas elecciones brasileñas y es un político bueno pues que abrir demostrando un perfil

Voz 16 11:11 ultraconservador algunos llegan

Voz 14 11:13 eran al punto de calificarlo de extrema derecha con una agenda bastante controvertida puntos muy polémicos en el ámbito de la seguridad pública en el ámbito educativo incluso también en el área económica donde siempre pues un draconiano plan de privatizaciones y una cinta de corte ultraliberal ortodoxa que evidentemente no es compartida por la puerta

Voz 17 11:35 como el cien por cien de la población brasileña con Franco

Voz 1715 11:37 Barón volveremos a partir de las diez de la noche en el tiempo de la información con Pablo Morán Francho gracias hasta luego bueno no parece muy descabellado pensar que Paulson Haro Trump van a ser buenos amigos van a ser buenos aliados de hecho han pasado sólo una parte de la tarde felicitándose a través de Twitter lo hacía primero Donald Trump respondía después el presidente bolso negro en un tuit en el que asegura que bajo la protección de Dios la de veces que ha mencionado a Dios en su discurso bolso en Haro en fin no muy lejos de lo que hacer también los presidentes a Estados Unidos por cierto Bono que bajo la protección de Dios ha dicho llevaremos la prosperidad y el progreso a nuestra gente respondía bolso en Haro a Donald están en fin el caso es que aún hoy otra bolsa y trance van a entender seguro mejor que con otros líderes el presidente de Estados Unidos y de siguen Castilla sigue inmutable en su exigencia de fondos para la construcción del muro en la frontera con México lo volvió a defender anoche una especie de mensaje de fin de año

Voz 1667 12:43 si no tienes fronteras no tienes país pero no puedes hacerlo bien sino tiene su muro así que necesitamos tener un muro como parte de la seguridad de fronteras estamos trabajando en ello una Nur optarán

Voz 1715 12:53 ha estrenado el dos mil diecinueve como despidió el dos mil dieciocho entre embestidas contra los demócratas a los que hoy ha acusado de despreciar los peligros que supone una política de fronteras abiertas los va a contar Vitoria García Victoria buenas

Voz 1460 13:07 hola Pedro buenas tardes y no sólo eso envalentonado Trump ha rechazado la propuesta de los demócratas para reabrir la administración que lleva congelada desde el pasado veintidós de diciembre porque los presupuestos no incluyen una partida de fondos que el presidente quiere para construir el muro con México en su cuenta de Twitter dice hoy que si muro no hay seguro Irak y que necesitan una frontera sur fuerte y segura la administración norteamericana afronta su tercer cierre parcial después de que las negociaciones entre republicanos y demócratas llegaran a un punto muerto los ministerios de transporte y son los departamentos más afectados así como decenas de parques naturales de Estados Unidos a nivel laboral ochocientos mil empleados federales no cobran mientras no se apruebe el nuevo presupuesto

Voz 1715 13:53 no gracias Victoria amable ahí el dictador no es Victoria García la cruda decir gracias Victoria ahí aparecer hablando Kim Jon Un parecía que ella era Guillaume no este es el dictador de Corea del Norte que también tiene su propio mensaje de fin de año yo quinto en un asegurado que está dispuesto a verse con Donald Trump cuando el presidente de EEUU quiera yo advierte de que aunque su empeño para una desnuclearización completa se mantiene inalterado no descarta un cambio de rumbo si es que Se mantienen las sanciones contra el país otro mensaje de despedida del dos mil dieciocho que se proyecta inevitablemente sobre el dos mil diecinueve Theresa May el mensaje Theresa May la primera ministra del Reino Unido que no desprecia ni una sola ocasión para intentar conseguir lo que es el está resistiendo el apoyo del Parlamento de la mayoría del Parlamento a su acuerdo para el Brexit con la Unión Europea la de anoche casi era la carta de Theresa May a los Reyes Magos vamos a Londres informa Daniel poético

Voz 0867 14:53 los tradicionales discursos de Nochevieja de los líderes políticos en Reino Unido han sido pronunciados e interpretados en clave Brexit es que dentro de dos semanas se producirá la votación más importante de la historia moderna del país Theresa May ha lanzado un mensaje optimista alentando a los suyos a unirse y a votar por su acuerdo con la Unión Europea un acuerdo que provoca un fuerte rechazo dentro de los euroescépticos de su partido ha dicho que la aprueban podrán mirar hacia el futuro y empezar una nueva etapa llena de éxito para el país los líderes de la oposición han centrado su discurso en la crítica al Brexit de Theresa May el líder laborista Jeremy Corbijn ha criticado que los conservadores convocaran la consulta europea por motivos partidistas y ha lamentado el desbarajuste que han causado la líder nacionalista escocesa Nicola surgen ha dicho que todos los ciudadanos europeos son bienvenidos a Escocia mientras que el líder de los liberaldemócratas ha exigido un nuevo referéndum incluso se ha criticado

Voz 0107 15:39 el alcalde de Londres Sadiq Khan un conocido europeísta por iluminar la noria con el color azul de la bandera europea durante los fuegos artificiales de Año Nuevo en Londres dejan en ese país también en el Reino Unido

Voz 1715 15:54 la policía investiga como un ataque terrorista lo ocurrido anoche en una estación de tren de Manchester

Voz 6 15:59 lo hace es echar a un juez

Voz 1715 16:05 un joven de veinticinco años sería con un cuchillo a tres personas el hombre está detenido el portavoz policial a quien estamos escuchando ha asegurado que la policía ha registrado ya su domicilio en Alemania la policía investiga un atropello múltiple ocurrió anoche en otro en el oeste del país un conductor se abalanzó con su vehículo contra varias personas cuatro de ellas resultaron heridas la policía cree que puede tratarse de un ataque con motivaciones xenófobas

Voz 1804 16:37 quería

Voz 5 16:38 en desde la Cadena SER queremos desearle en este primer día del año mucha felicidad para este dos mil diecinueve recién estrenado aquel único que les hemos felicidad desde las horas dio nosotros que no decía feliz dos mil por usted no dicen nada que ustedes no dicen feliz dos mil diez nueve cadenas

Voz 3 17:01 ah vale

Voz 2 17:03 egoísta feliz dos mil diecinueve aunque ustedes no nos lo de ese en a nosotros

Voz 1715 17:21 hora veinticinco incluir billetes y diecisiete en Canarias y los primeros pasos de este dos mil diecinueve marcan el mismo camino el de la huida del destino el de decenas de inmigrantes que han vuelto a echarse al mar para intentar llegar a España hoy sólo hoy en este primer día del año no han sido rescatadas más de cien personas Josema Jiménez la primera patera ha sido local

Voz 15 17:42 izada en el mar de Alborán y en ella viajaban sesenta y seis inmigrantes doce de ellos mujeres posteriormente el Centro Coordinador de Almería ha recibido una nueva alerta sobre la salida desde Marruecos

Voz 20 17:54 es de otra embarcación horas más tarde

Voz 15 17:56 un buque que navegaba por la zona la ha visto y ha dado el aviso a Salvamento Marítimo que ha rescatado a treinta personas que viajaban a bordo entre ellos tres mujeres y un niño por su parte en el estrecho de Gibraltar una tercera patera ha sido localizada con otras quince personas la mayoría menores ha sido uno de los inmigrantes que viajaban en la embarcación el que ha llamado al ciento doce que ha dado el aviso a Salvamento Marítimo en total en apenas veinticuatro horas han sido rescatadas ciento once personas que intentaban llegar a las costas españolas

Voz 1715 18:28 será por la resaca de la despedida del dieciocho será porque año nuevo viejos vicios pero ningún país se ha tomado la molestia de conceder Puerto los dos barcos de dos ONGs que hace diez rescataron a diez en las de inmigrantes en el mar casi medio centenar de personas el temporal está ya encima y las condiciones de vida abordo de los barcos están empeorando Nicolás Castellano

Voz 15 18:49 del veintidós de diciembre llevan a bordo del siglo VIII en las veintidós personas rescatadas entre ellas varios niños que hacen frente ahora a un temporal en aguas al sur de Malta

Voz 21 18:57 mira es una vez Vero el comen ves USAID

Voz 0919 19:02 donde ha defendido por si Watts la doctora de abordo

Voz 15 19:04 advierte de las consecuencias de la llegada de olas de cuatro metros por lo que han tenido que trasladar a los náufragos al interior de las limitada bodegas del viejo remolcador

Voz 21 19:13 no te podéis Keren Nou News

Voz 15 19:16 te la falta de noticias sobre su futuro el extrema al alza según la doctora que advierte que no tienen capacidad para generar agua potable para tanta gente y que la comida también está muy limitada el otro barco el de la ONG si hay suman setenta y dos horas con otras diecisiete personas rescatadas todo Hybrid también a los países europeos un puerto seguro para acabar con esta odisea el temporal empeora a partir de esta noche cabinas cero

Voz 2 19:41 una

Voz 1804 19:42 sí

Voz 0919 19:44 Pedro Blanco de la política la entrevista

Voz 1715 19:47 en la SER al presidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido que todavía no sabe si que cuentan con él si Pablo Casado cuenta con él como candidato en las próximas elecciones autonómicas o bueno o y lo sabe no lo dice en público lo que sí asegura el presidente madrileño es que no tendría ningún inconveniente en hacerlo dar el apoyo de Vox Si es que ese apoyo después de las elecciones generales fuera necesario para gobernar Radio Madrid Teresa río porque Garrido entiende que hay que intentar formar

Voz 20 20:15 el Gobierno con los partidos que están en el tablero político en estos momentos su estaba ciudadanos Llera con que nosotros realmente podemos formar gobierno lo hicimos y nos entendimos si mañana

Voz 7 20:26 hubiera ciudadanos obtuviera Vox estuviera quién fuera poco

Voz 20 20:28 otros Drummond entender los con aquellos que a pesar de diferencias y algunas muy grandes muy grandes enormes Le diría yo pero que pueden conformar pues un espectro ideológico semejante aun así rechaza que su partido esté girando más hacia la derecha yo no veo ningún caso de verdad en el en el por hablar de un concepto general que haya ni mucho menos un giro a la derecha al Partido Popular yo no lo creo no creo yo yo además no milito en eso yo milito en el centro derecha ha moderado que creo que es el que da la victoria a los partidos políticos están dos semanas para saber si será el elegido de Pablo Casado como

Voz 15 20:59 dato a la comunidad no está nervioso yo personal

Voz 20 21:02 veinte no porque sólo esta cosa con bastante tranquilidad quizá porque ya ha pasado por alguna bueno quizás es que nada más inquietud en los entornos que que los propios interesado o no o las personas que sale en las quinielas yo desde luego no lo vivo con más tranquilidad yo disfruto de lo que tengo cada en cada momento y ahora soy presidente era comunidad Dammarie cree que su gestión al frente de la misma es suficiente este año dos mil

Voz 1715 21:22 sí nueve tienen una incógnita política fundamental la más importante la más relevante hasta cuándo va a aguantar el Gobierno de Pedro Sánchez si finalmente no consigue sacar adelante los Presupuestos luego hay otras dudas también interesantes algunas más relevantes otras más secundarias por ejemplo cuál será el mapa del poder autonómico y local después de las próximas elecciones o qué porción de la tarta va a conseguir la extrema derecha en fin claves del XIX que está nuevo todavía nuevo casi no hemos hecho ningún rasguño Óscar García buenas tardes qué tal buenas

Voz 20 21:52 desde si el gobierno de Pedro Sánchez comienza dos mil diecinueve con la mirada a corto plazo puesta en los presupuestos con las cuentas de dos mil dieciocho es decir las pactadas por Rajoy conciudadanos y PNV aplazadas el Ejecutivo socialista quiere llevar las suyas propias a finales de este mes Sánchez deberá asegurarse los apoyos necesarios de la moción especialmente mirará a los nacionalistas y más en concreto al PDK ante la posibilidad de boicotear esas cuentas como quiere el sector más afín a Puigdemont de lo que ocurre con los presupuestos y de la situación política en Cataluña donde el Gobierno sigue apostando por el diálogo de todo eso dependerá también un posible adelanto electoral para el que se barajan de momento un par de fechas o finales de mayo juntándolos con las elecciones europeas regionales y municipales en un super domingo o los meses de otoño aunque la preferencia

Voz 9 22:37 de Sánchez está en agotar la legislatura en dos

Voz 20 22:39 el veinte por su parte el PP celebra dentro de dos semanas su convención nacional con un Pablo Casado hiperactivo incluso en Navidad recorriendo el país presentando a sus candidatos autonómicos y locales quién frena ahora su actividad política es Pablo Iglesias el líder de Podemos comienza su baja por paternidad al tiempo que regresa a la primera línea mediática Irene Montero encima

Voz 15 22:59 danos arrancan el año con la formación de gobierno en Andalucía

Voz 20 23:01 junto con el PP con sus primarias para elegir a los candidatos serán a finales de este mes y todos con la preocupación cada uno con sus motivos por la irrupción de Vox en el panorama

Voz 1715 23:12 y sobre este año se proyecta también el calendario judicial al que se va a enfrentar la cúpula política del independentismo dentro de unos días se va a retomar el juicio en el Tribunal Supremo contra los acusados del delito de rebelión vamos a repasar el calendario con ayuda de Javier Álvarez

Voz 0689 23:28 no habrá estación en el año dos mil diecinueve que no contenga asuntos de relevancia para el proceso en invierno arrancara el juicio en el Tribunal Supremo sobre el proceso unilateral de independencia contra doce de los dieciocho procesados en el banquillo acusados por delitos de rebelión y malversación de caudales durante la primavera el Tribunal Constitucional debería resolver al completo todos los recursos presentados por los imputados incluidos los de Puigdemont dada la trascendencia constitucional que los mismos jueces advirtieron una estación en la que probablemente se inicie el juicio contra los seis procesados por desobediencia que el Supremo descargó de la causa principal envió para su evaluación al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña todos estos pasos procesales coincide

Voz 20 24:07 Irán con la campaña electoral para las elecciones

Voz 0689 24:09 cómicas y municipales del mes de mayo en verano conoceremos la repercusión del juicio sobre el proceso unilateral para otoño dará comienzo el calendario para el juicio contra el aparato policial de esta consulta en el que además del jefe de los Mossos Josep Lluís Trapero están acusados de rebelión los responsables de este cuerpo en Barcelona mientras tanto el juzgado de Instrucción número trece continúa con la investigación sobre los gastos de referéndum y mantienen las declaraciones para finales de este mes de los ríos

Voz 0107 24:36 el sables de la televisión autonómica el vicepresidente

Voz 1715 24:38 no hemos escuchado en portada ha vuelto a pedir hoy forma parte del argumento constante la absolución de los procesados

Voz 20 24:46 nosotros lo que reclamar lo que reclamamos es que este juicio acabe como tiene que acabar con la solución porque desde nuestro punto de vista no ha habido delito de rebelión ni de sedición ni de malversación y por tanto lo que esperamos es la libertad una libertad que nos gustaría que fuera antes del juicio para que se pudiera afrontar la defensa con todas las garantías afrontar con todas las garantías

Voz 1715 25:10 el uno de enero día que inaugura un buen puñado de subidas de precios muchas de ellas en los transportes vamos a hacer recuento con la ayuda de Eladio Meizoso

Voz 0527 25:18 eso los precios regulados vinculados al transporte suben en general en el ámbito estatal Renfe sube los precios de los billetes de media distancia Avant un tres con cinco y un siete por ciento respectivamente

Voz 20 25:30 Ángela el de los bonos multimedia esto

Voz 0527 25:33 vicios así como los billetes ordinarios de Cercanías vía estrecha se encarecen también las autopistas de peaje un uno con sesenta y siete por ciento de media y hasta el doble en algún caso como la autopista gallega AP nueve suben aún más los sellos de Correos un ocho con cinco por ciento de media las cartas y postales ordinarias cuestan desde hoy mismo sesenta céntimos idas internacionales un euro con cuarenta la mejor noticia en este comienzo del invierno es que baja la tarifa regulada del gas natural un cuatro con seis por ciento de media

Voz 1715 26:05 al menos y nos toca ir a la farmacia vamos a pagar menos desde hoy entra en vigor la rebaja de los precios de referencia además de mil medicamentos algunos son muy conocidos son fármacos de los que están en casi todos los botiquines caseros Adela Molina

Voz 0011 26:20 ibuprofeno Bento Lin usado para tratar el asma anticonceptivos como el de Borges tres antidepresivos o fármacos para la hipertensión y el Parkinson están entre los más de mil doscientos medicamentos que desde hoy son más baratos este uno de enero entre en vigor la orden con los nuevos precios de referencia la rebaja de hasta el cuarenta por ciento según las tentaciones permitirá al Estado ahorrarse ochenta y ocho millones de euros en medicinas según cálculos de los farmacéuticos el Ministerio de Sanidad añade que los pacientes dejarán de gastarse más de ocho millones y medio en estos fármacos algunos muy utilizados la orden afecta también a los medicamentos de uso hospitalario entre los practicamente tres mil que se dispensan en los hospitales españoles casi quinientos serán más baratos desde este mes

Voz 1715 27:04 Martín Bueno es cumplir con una tradición tenía que sonar en hora bendice tenía que sonar que es uno de enero la Marcha Radetzky que no sirven de otras cosas para hacer avance de intenciones de hoy en Hora Veinticinco tenemos programa completo hemos empezado a las ocho acabaremos a las once y media de la noche a las nueve en la segunda hora del programa vamos a recuperar algunas historias de Punto de Fuga José Luis Sastre buenas tardes

Voz 20 27:42 sí que tienen que ver con el cambio climático estaremos

Voz 1071 27:44 los en los escenarios que más notan sus efectos porque suben las temperaturas por el deshielo y la subida el bar en fin para el primer día del año una de las mayores urgencias que es detener la destrucción del planeta aunque no figure en los propósitos de muchos de los líderes mundiales por ejemplo con esos dos con los que empezaba a seguir formato

Voz 1715 28:00 a las nueve tanta tener programa algo que se llama menos

Voz 9 28:03 fácil de pronunciar en la radio resiliencia

Voz 1 28:05 el climax si los ha salido eh

Voz 1715 28:08 no te sale yo no lo voy a repetir Itu a lo mejor no debería repetir tampoco lo voy a caer en escena hasta luego tenemos tertulia tenemos tertulia desde las diez de la noche hoy con Carmen del Riego con Javier González Ferrari con Fernando Vallespín Éstas son para él las claves de este primer día del año

Voz 0656 28:24 la noticia de esquí hoy comenzamos el año nuevo osea que no hay noticias relevantes el Huesta convección cronológica sin embargo hay una excepción casualidad resulta que hoy es la toma de posesión que ir bolso negro el enésimo hombre fuerte que accede al poder en un país importante en el continente americano ya tenemos a los tres mayores países con tres personajes que poseen un perfil parecido rompen Estados Unidos López Obrador en México yo ahora sobraron Brasil la pregunta siempre es la misma por qué se elije a este tipo de personajes cuál es la causa que está detrás de este fenómeno suele atribuir un cansancio contra las élites políticas y las instituciones representativas frustración de expectativas temor al futuro no está claro lo que es evidente es que obtenemos como solución para resolver los problemas de la democracia aquellos que están más alejados de la realización de Trinidad democrático es decir yo que hemos por líderes populistas cuando los consta de sobra que su objetivo finales la erosión de los mecanismos de control del poder esta es la pregunta a la que habrá que optar de una respuesta cuanto antes sino queremos seguir por esta pendiente a lo largo de este año que comienza la cuestión pendiente está por tanto en tratar de ilustrarnos sobre nuestro futuro más inmediato

Voz 1715 29:40 pues nada que hemos estrenado año qué mejor manera de hacerlo aquí al calorcito de la radio bienvenidos al dos mil diecinueve bienvenidos a Hora Veinticinco sigue la información en la SER

Voz 22 29:55 sí sí

Voz 0699 30:14 con toda la redacción de deportes de la cadena ser bueno no creo que todas las teles

Voz 0919 30:18 Fernando Gil pero basta buenas tardes feliz

Voz 0699 30:21 año bienvenidos a Spencer deportivos aquí estamos todos dispuestos de hacernos pasar un buen rato gracias por estar ahí en este primer día de el dos mil diecinueve que aviso es un gran año de grandes acontecimientos deportivos que vayamos al paro aquí por España en la final de la Champions va a jugar en el Metropolitano la final de la Euroliga de baloncesto se va a disputar en Vitoria la final de la nueva Copa Davis lo mismo se va a disputar también de España en Madrid así que tenemos mucho deporte del buen a nuestro país y ojalá seamos también protagonistas no por tener la sede que ya lo somos sino por tener los campeones de todas en las competiciones fuera de lo que se juegan España os recuerdo que en este dos mil diecinueve están mundial absoluto de fútbol femenino en Francia estar mundial de baloncesto de China en el mes de agosto septiembre que pueden ser definitivamente al fin de la generación dorada que ojalá no está el Tour de Francia que en los últimos años la verdad hay que decir

Voz 0919 31:12 se nos está resistiendo ayer escucha

Voz 0699 31:14 vamos a lo que esperamos sean grande protagonizó

Voz 0919 31:27 hola qué tal muy buenas tardes a todos y feliz año nuevo feliz año nuevo aquí iban nuestros mejores deseos desde la redacción de deportes de la cadena SER para vosotros lo primero salud porque si salud todo lo demás es mucho más complicado el segundo amor por qué qué sería de nosotros sin sin un poco de amor y el resto el resto lo vamos a dejar en blanco para que lo tenéis con lo que vosotros más de seis para dos mil diecinueve que unos pondrán trabajo ojalá os llegue sino no tenéis para otros será dinero hay gente así de materialista para otros será viajes por el mundo que plantan divertido para otros familia que a lo mejor no tenéis familia ahí la estáis esperando para otro será la Champions para otros la Liga para otros una copa para otros un Mundial que selló el caso es que dos mil diecinueve ojalá os traiga todo eso que deseáis luego que sigas escuchando Hora veinticinco Deportes porque aunque no lo sepa is algunos que otros ya sí tienen conciencia de ello forma parte de nuestra familia nos encanta esa comunicación que tenemos con vosotros a través del Whatsapp también hoy el primer día del año

Voz 23 32:43 y resulta que ahora Bale después de tres goles a un equipo japonés para resulta que es el nuevo mesías del Real Madrid y al señorío puedo pues es el el apestado que si si es que yo creo que al final lo que necesita es hacer una reestructuración pero de arriba abajo sabe desde el presidente hasta el utillero hay que cambiarlo todo de arriba abajo quién será el que lo hemos iba a hacer eso pues ese es el dilema a ir donde está el problema vuelva que quiere saber quién va a ser capaz de reestructurar y hacer uno Madrid pues nada estamos a la espera a ver si el año que viene no conseguimos o lo perciben Ferine había todos Gallego un abrazo

Voz 0919 33:35 abrazos de este año ya le ha puesto deberes hay en el Real Madrid ha dejado vuestros mensajes

Voz 0919 34:38 no no no nosotros a Mariah Carey

Voz 15 34:41 lo que no está mal que no estaba al Mariah Carey pero no lo hemos puesto nosotros ponemos a

Voz 1 34:46 dice Wii U V

Voz 0919 34:50 yo íbamos a empezar con las clásicas noticias del primer día del año que nos trae Martí buenas tardes y feliz año Marta

Voz 1509 34:59 tal Gallego muy buenas y feliz año para ti para todos primer día de este dos mil diecinueve día de trabajo para los clubes de nuestra Liga ha entrenado el Real Madrid pensando en el partido del jueves contra el Villarreal con malas noticias para Solari lesión de grado II en el adductor de Marcos Llorente que va a estar fuera entre dos y tres semanas también día de trabajo en el Fútbol Club Barcelona en el que hemos escuchado a su entrenador Ernesto Valverde en los medios del club haciendo repaso mi balance del año sin desvelar sus planes de futuro de cara a la próxima temporada

Voz 25 35:27 no pienso nunca en el lo que es el largo el largo plazo un larguísimo plazo pero igual dos meses es el larguísimo plazo para para nosotros y en lo que quiero es que todo el mundo bien satisfecho con el trabajo que qué haces

Voz 11 35:38 de de engañar eh no Nogueras la viva

Voz 25 35:41 hay en todo el mundo mira al entrenador entonces lo que tengo es cumplirlos los objetivos que podía como os queda pues vamos a verlo

Voz 1509 35:51 por lo demás abierto el mercado de fichajes y el primer movimiento ha sido del Sevilla del que se marcha cedido hasta final de temporada la Fiorentina el delantero colombiano Luis

Voz 9 35:59 Uriel la competición ha parado en España pero no así en la

Voz 1509 36:02 Premier League donde en el partido más destacado de la jornada el Arsenal de Unai Emery se ha impuesto al Fulham mañana entre otros turno del Chelsea del Manchester United fuera del fútbol en la NBA la mejor noticia de la noche ha sido el regreso a las canchas de Pau Gasol veintisiete partidos después en la victoria de San Antonio contra Boston no jugaba desde el pasado cuatro de noviembre además derrota de los Grizzlies con catorce puntos y doce rebotes de Marc Gasol contra los Rockets

Voz 9 36:25 triunfo de Oklahoma frente a Dallas diecisiete punto

Voz 1509 36:27 desde Doncic no jugó Abrines y Victoria de Charlotte contra Orlando con diez puntos y ocho rebotes de Willy Hernangómez esta noche duelo español entre los raptos de Ibaka en los días de Ricky también jugarán los Nuggets de Juancho Hernangómez contra los Knicks y terminamos con tenis porque Rafa Nadal ya conoce al que va a ser

Voz 9 36:43 su primer rival en este dos mil diecinueve que acabamos de

Voz 1509 36:45 Enzar se enfrentará con el francés Tsonga en Brisbane el juez

Voz 0919 38:12 a mirar lo que tenemos por delante en dos mil diecinueve ya hablamos en el programa de ayer de lo mal que nos fue el dos mil dieciocho con la selección el desastre del Mundial y luego la no clasificación para la Final Four de la liga de las naciones queremos mirar al futuro con optimismo que tenemos en dos mil diecinueve para la selección de Luis Enrique Javier Herráez feliz año muy buenas tardes

Voz 17 38:32 qué tal Gallego feliz año pues tenemos que clasificarnos para la siguiente Eurocopa ese es el objetivo es un año de partidos de clasificación España tiene un grupo asequible pero no padres Tita se está Suecia está Noruega ahí basado un poco el quid de la cuestión y España debe de meterse recordemos que son los primeros así que esperemos que De Gea le pedimos que tenga compañeros en el centro de la defensa Sergio Ramos que Diego Costa no Guadiana el centro del campo y el Madrid juegue con España para que pueda ayudar al equipo de Luis Enrique que su equipo de todos un equipo que como tú decías el pasado años dejó a mí me dejó frío esperemos que este año no nos meta de calor

Voz 0919 39:09 se esperan cambios importantes en la selección de Luis Enrique ahí atrás en la en el centro de la defensa no falta gente arriba no sabemos todavía quién es nuestro delantero en el centro del campo hay un relevo que tiene que llegar qué crees que va pasa

Voz 17 39:26 hombre creo que hay jugadores que van a seguir viviendo y aunque es como De Gea como Busquets como que me van a ser fundamentales en el futuro creo yo Jordi Alba rectificó a tiempo Luis Enrique metiéndole como que es el mejor

Voz 0919 39:39 el kurdo casi casi del mundo no

Voz 17 39:41 darle con con España yo creo que sí que va a llevar hombres de refresco arriba a pocos Rodrigo y no juega muy bien tampoco Morata creo que arriba eso Diego Costa parece desaparece y en la portería creo que va a seguir De Gea aunque quepa en el Chelsea está jugando bien y veremos qué pasa en el futuro cambio no de opinión que hasta la fecha no lo hizo el propio

Voz 15 40:00 me falta un central me gusta Nacho

Voz 17 40:02 xima convocatoria Diego y creo que va a buscar por allá Llorente hervor que está jugando un poco con él cinco Barroso así que veremos lo que decide Luis Enrique pero seguro que el técnico asturiano va mexicanas

Voz 0919 40:13 ya aquí lo contará en este año nuevo Javier Herráez un abrazo Javi feliz año

Voz 3 40:17 igualmente pero

Voz 0919 40:31 pregunta para el dos mil diecinueve el Real Madrid por Cristiano Ronaldo está abriendo una era hasta dónde puede llegar ya han pasado muchas cosas en el dos mil dieciocho pero que espera Antonio Romero del Madrid en dos mil diecinueve feliz año Romero buenas tardes

Voz 17 40:48 feliz año Valle feliz año a todos hombre yo creo que el Real Madrid es el único club del mundo capaz de hacer cosas que nadie tenemos ahora mismo en la imaginación pero si todo es normal a mi me parece que con el nivel futbolístico que está en mostrando desde que empezó la temporada este equipo sin Cristiano Ronaldo creo que el Madrid haría bien en seguir sujeto la Liga que después de todo lo que le ha pasado desde el pasado mes de agosto todavía no está ni mucho menos descartado y un papel digno en la Liga de Campeones la Liga de Campeones nuestro poder Andrés siempre yo creo que

Voz 0919 41:19 políticamente al equipo ahora mismo no Lina

Voz 17 41:22 para mucho más de hacer un papel digno pero sí tiene una oportunidad en el campeonato nacional de Liga con el Barça relajado porque prefiere la Liga de Campeones el Atlético de Madrid centrado también en la final del Wanda Metropolitano Si yo fuera el entrenador del Real Madrid Santi Solari lo mío sería la adiós

Voz 0919 41:37 y aquí lo contaremos Ana tarde a las ocho y media con Romero un abrazo Romero

Voz 21 41:42 otra fuerte para luego fiesta

Voz 0919 41:44 dos mil diecinueve seguro que Jordi Martí lo ha empezado con algunos buenos deseos y algunos sueños para el Barça

Voz 28 41:51 la

Voz 0919 41:51 la feliz año nuevo Jordi feliz año Jesús qué esperas del dos mil diecinueve para para el equipo azulgrana la Champion

Voz 0985 41:59 sobre todo sobre todo ya te digo claramente la respuesta es seca y clara la Champions porque desde dos mil quince estos está haciendo largo de los ciertamente Messi esta competición la tiene entre ceja y ceja el mensaje de Messi es que no sólo quiero la Champions sino que también quiere la Liga porque una cosa sin la otra es imposible y por lo tanto este es el deseo de Barcelona ideal barcelonismo y otro más Jesús me permite si miras la oportunidad por supuesto pedirle al Barcelona pedirle a Bartomeu que antes de buscar según qué refuerzos fuera por favor miremos siempre en casa si hay alguna perla que pueda reforzar al primer equipo porque a veces uno tiene la sensación de que ese atrevimiento que hay para fichar a según qué jugadores con todo respeto fichajes de fuera ese mismo atrevimiento lo echamos de menos lo echamos en falta cuando se trata de los jugadores de la casa

Voz 0919 42:51 a ver cómo lo gestiona Valverde este año dos mil diecinueve también va a ser muy importante para para el futuro de de Ernesto discutido a pesar del doblete en algunos momentos el año pasado

Voz 28 43:03 sigan Champions sigue o hay que esperar a

Voz 0919 43:07 al mes de junio hay que esperar yo creo que hay que

Voz 0985 43:09 sí porque durante muchos episodios y momentos de esta última temporada Ernesto Valverde a veces parece que es la echó duro la gestión de El Vestuario la gestión del entorno a veces desprotegido por la misma junta directiva Valverde no es un entrenador que pueda tener un apego enfermizo al cargo no Mendes hay otros entrenadores que sí que parece que subida va muy ligado a fútbol pero no parece que sea el caso de Ernesto Valverde por lo tanto incluso en el caso de victorias me temo que es eterno

Voz 2 43:44 era año frente del vestuario azulgrana hoy por hoy lo tenemos que considerar con una cierta incertidumbre

Voz 0919 43:51 lo contaremos en dos mil diecinueve de feliz año Jordi igualmente habíamos quedado ayer en preguntarle a Talavera año nuevo empieza el año para el Atlético de Madrid que está vivo en todas las competiciones opta todo pero lo primero saber qué pasa con Lucas porque a lo mejor de eso va a depender también el el proyecto no porque si se va a Lucas en los próximos días el tema puede pintar mal para el Atlético

Voz 5 44:28 no sé qué tal Gallego buenas yo creo que evidentemente la salida de Lucas pero es la salida de Lucas es qué va a pasar con Godín ese el suspense en el caso Oblak yo creo que al final este dos mil diecinueve

Voz 0919 44:40 que acaba arrancar tiene un mes para

Voz 5 44:43 eh disipar las incógnitas de presente pero sobre todo de futuro del Atlético de Madrid va a ser

Voz 1 44:48 un mes muy intenso

Voz 5 44:50 veremos a ver qué pasa con Lucas que es el que tiene más cerca hoy está en los tacos de salida pero que puede ser un año que se le va a hacer larga

Voz 0919 44:58 Atlético de Madrid yo le veo al Atlético este año David diecinueve para la liga más que para la Champions para la Copa para la Liga Le veo con más opciones que otros años

Voz 5 45:08 puede ser porque los otros dos grandes que suelen pelear la Liga en Madrid y Barcelona junto del aunque esta yo también está ahí el Sevilla de Machín bueno pues están todavía muy enteros la competición europea es llegan lejos quizás pueden despista en la competición doméstica yo siempre he pensado que es más difícil ganar una Liga porque son XXXVIII Jornadas contra dos muestro como Madrid y Barça gana una Champions no de tocan los sorteos pues ir cambiando el temporal pero sí da la sensación de que este año la Champions por aquello de jugarse en España está puesta en en el foco de Madrid y Barcelona y lo tiene más complicado el Atleti

Voz 0919 45:42 este año Talavera igualmente gallego chao otra de las dudas del dos mil diecinueve es quién va a ganar el

Voz 5 45:49 pulso en la ciudad de Sevilla es Sevilla o el Betis El Betis Sevilla lo

Voz 0107 45:53 los dos en la Liga en la parte de arriba de la tabla los dos en la Europa League vaya duelo tan interesante

Voz 0985 45:58 de Santi Ortega buenas tardes y feliz año nuevo

Voz 1870 46:01 qué tal Gallego buenas tardes feliz año nuevo a todos en haber el último pulso lo ganó el Betis el año pasado el de este está tremendamente igualado aunque prácticamente desde el inicio anda el Sevilla por ejemplo la Liga más solvente que el Betis ha estado el más solvente que el Sevilla Europa League e incluso un poquito más también en la Copa del Rey estamos realmente interesados sin saber cómo se van a reforzar en el mercado de invierno el Sevilla quieres el cuarto puesto a toda costa iba a hacer movimientos ya veremos cuánto de salir de cuanto centrada en el caso del del Betis también obviamente va a reforzar la delantera el Sevilla tiene como objetivo fundamental la Liga y por supuesto hacer una buena Europride su competición fetiche el Betis quiere la Europa League pero la quiere de verdad va a por la pelea en la final está buscando dar este año la sorpresa en la Europa League creo que no tener

Voz 0985 46:50 un año apasionante diecinueve

Voz 5 46:53 oye Machín Setién dos proyectos consolida

Voz 0919 46:55 a eso hay que esperar todavía en el caso

Voz 1870 46:57 quién está consolidado siempre con las dudas propias de esta forma de jugar que plantea Gallego en la circunstancia en la que los resultados cuando no llegan parece que las formas en debilita pero el entrenador está muy asentado incluso ha hablado de la posibilidad de ampliar su contrato que tiene esta temporada que estamos pendiente la siguiente todavía quieren ampliar alguna más y en el caso de Machi en el club están encantado creo que está más que consolidados

Voz 0919 47:20 que sea un buen año el dos mil diecinueve para hebilla para el Betis y para el Sevilla dio un abrazo un abrazo otro contaremos todo otra de las preguntas que hay este año en la liga en este dos mil diecinueve va a pasar dificultades el Athletic de Bilbao a pesar de que ahora tiene un nuevo presidente y un nuevo impulso Íñigo Marquínez buenas tardes feliz año nuevo buenas

Voz 0802 47:43 hola Jesús buenas tardes y feliz año para todos

Voz 0919 47:46 cómo lo ves

Voz 0802 47:47 pues complicado la verdad es que complicado porque esta junta directiva se ha encontrado con uno de torito peligroso porque el Athletic está un puesto y un punto por encima del descenso pero bueno hay que tener en cuenta que todavía tiene que jugar el Villarreal ese partido aplazado contra el Real Madrid la verdad es que el Athletic está haciendo un fútbol nefasto hace nada apenas dos telediarios el equipo estaba hecho unos zorros ganaba absolutamente