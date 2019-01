Hora 25 (01/01/2019 - Tramo de 21:00 a 22:00)

Voz 1 00:00 son las nueve las ocho

les va sonar raro pero vamos a estrenar año invocando a chamanes ellos van a ser nuestros primeros protagonistas de este dos mil diecinueve que recibimos en Hora Veinticinco recorriendo algunos de los escenarios del mundo donde más se está notando los efectos del cambio climático ya sea por el ascenso general de las temperaturas por el deshielo o por el aumento del nivel del mar la vida nuestros próximos destinos ha cambiado radicalmente obligando a la población a desarrollar lo que ya se conoce como resiliencia climática es así como se llama a la capacidad de adaptarse a ese calentamiento global del planeta el principal reto de el de nuestro de nuestro planeta de nuevo este dos mil diecinueve

Voz 3 09:19 póquer treinta y ocho pero eso obliga

Voz 18 09:26 en la tradición de la estepa siberiana los chamanes son los que saben proceden de los pastores de renos son los que más tiempo pasan en contacto con la naturaleza

Voz 10 09:36 son los que mejor la entienden sus mensajeros al doctor Sanz esta a la altura en la naturaleza es la madre eso sagrado en el pasado los chamanes realizaban rituales para comunicar al pueblo con la naturaleza luego Padua atenta eso que era un actor los chamanes decían que montañas había que proteger donde se podía cazar y donde no Ikea árboles y plantas podían cortar el pueblo lo respetaba llamaba el entorno y los animales contado nada

Voz 19 10:13 de hecho cuando

Voz 10 10:17 buscar el chamán decía cuántos animales Se podían cazar por ejemplo si había cinco animales sólo se podía cazar uno al resto había que dejarlos libres por eso la naturaleza y los animales han pervivido salvajes hasta hoy los chamanes tenemos la tradición de mantener esta tierra bella ahora me siento triste ante la idea de que nuestra forma de entender la vida pueda perderse para siempre es muy complicado la naturaleza es lo más sagrado para los pastores es vital que perviva el fruto

Voz 1667 10:49 la actual Mongolia ocupa uno de los territorios del planeta más sensibles al cambio climático ya la degradación ambiental en quince años su temperatura media ha subido más de dos grados las ventisca se han vuelto más frecuentes Illa Minería ha degradado seriamente el entorno frente a eso casi en una revuelta adivina contra los elementos se están multiplicando el número de chamanes el cineasta David Gómez Rollán ha realizado un documental sobre esta suerte de sinceros asegura que el número de chamanes ha crecido al mismo ritmo que aumentan los efectos del cambio climático en Mongolia David Gomez Rollán buenas noches se tal por cuanto tiempo estuviste entre chamanes

Voz 1490 11:29 pues tuvimos alrededor

Voz 1667 11:32 dos meses más o menos haciendo todo este trabajo entre chamanes como bien dices oye explicaba algo que va a chocar a los espectadores de tu documental así nada más empezar la esvástica que aparecen en los primeros minutos pues sí nada más empezar la verdad dan Vori por detrás del todos son esvásticas si puede llamar la atención pero bueno la esvástica tiene un significado el origen real de la esvástica tenemos que que buscarlo en el budismo sigue acabamos un poquito más lo encontramos también en en el chancanismo son símbolos chamánicos en este caso que no tiene mayor significado que que eso no es una simbología religiosa allí si eso es es sorprendente saber David que los chamanes proceden de pastores de reinos que al fin y al cabo son los que más en contacto estaban con la naturaleza no están sí así es lo mismos según los estudios y demás procede de estos pastores siberianos que viven a medias entre la frontera rusa y Mongolia para ellos esa frontera no existe pasan la frontera como si nada a veces están en la parte mongol a veces en la parte rusa y allí mismo no porque ellos son cazadores humanismo lo podemos reconocerlo interpretar como la religión de los cazadores no porque los chamanes nos dice no dicen lo que se puede cazar lo que no se puede cazar cuando se puede cazar cuando no no es un poco la relación con la naturaleza del hombre con la naturaleza son ellos los que median eh no para que haya un equilibrio siempre que las cosas vayan de madre claro lo que pasa es que nos hemos saltado por los aires nuevos equilibrios pues un poco lo que contamos también no en el caso del cuando charlamos con los pastores terreno siberianos es lo que hablan un poco de este tema no que como he esa idea o o ese origen que ellos tienen y lo que es la relaciones equilibro entre la relación del hombre y la naturaleza el ser humano y la naturaleza pues se ha roto por completo no aunque habla también del destrozo que han provocado allí por ejemplo las explotaciones mineras es decir que este desastre no viene sólo de fuera sino también de de de lo de lo que ha pasado allí dentro en Mongolia si en el caso concreto del documental el origen de todo gracias la mano humana por supuesto y en este caso la mano dentro de misma de la misma Mongolia varias un país riquísimo en minerales tiene muchísimas mucho carbón mucho oro sobre todo también hizo un gran boom minero en estos últimos años yo creo que hay más o menos a finales de los noventa comenzó sí sí recorremos el país nos encontramos con con lugares abiertos literalmente en medio de la estepa en medio de de zonas desérticas nos encontramos con agujeros inmensos en donde la gente está haciendo trabajos buscando minerales e oro carbón como digo no esto está generando pues una serie de problemas muy serios no está está degradando muchísimo el medioambiente de un país como Mongolia que es plena naturaleza está crean todo una gran cantidad de contaminación problemas enfermedades no porque en estos en estos lugares mineros se desprenden muchos metales pesados que luego van a parar a los ríos y a todo esto que es de donde vivo bebe la gente el agua no cuál es el diagnóstico que hacen los chamanes ante esta realidad David pues lo tres a saber la verdad es que la cuestión de los chamanes es también bastante particular no porque tenemos un mal a a la par que este un minero tenemos un buen chamánicos que ha crecido según iban incrementando esa esa es la gran paradoja de todo este sí ahí estaban eso es el asunto es que bueno tenemos a estos chamanes originales por así decirlo de los pastores de renos no que promueven esta filosofía más allá de otras cuestiones y luego tenemos a este gran Nico que ha surgido vamos a hablar en la capital de Mongolia nos encontramos con calles el centro de de es muy pequeñito no pero tenemos una calle completa que son todo chamanes uno detrás de otro esto es chamanes pues han nacido un poco a a raíz de esto partiendo un poco de la traición Mongolia del chavismo pero que eh aprovechan también un poco esta idea o esta aprovechan estas circunstancias el hecho de que muchos mongoles tienen serias dificultades están perdiendo su forma de vida original para de alguna forma ofrecer su apoyo no eh o ofrecer un mensaje en algunas ocasiones de esperanza en algunas y usted presentan también en algunos momentos como curador es ganadores todas estas cosas pero detrás de ellos en algunos casos hay un gran negocio bien eso es lo que te iba a preguntar que alguno habrá que se intenta aprovechar no de finales de este cambio de de de de equilibrio no con la naturaleza que están experimentando ellos algunos se agarran a eso sí que es verdad que se intentarán aprovechar sí sí sin duda en el documental aparecen algunos y obviamente cada cual tiene sus creencias sus ideas y demás pero sí que es un hecho o que hay algunos chamanes que sacan y están sacando un inmenso prometió de esta situación o sea que ahora mismo la función Davide los chamanes María es el de consejero la la persona a la que recurren los de la población de Mongolia era bueno para contarle sus preocupaciones algo así como consejero sí más o menos la verdad que el chancanismo es podemos decir la religión originaria de esta zona la tradición cultural mongol a toda la derecha humanismo de cuestiones técnicas y por lo tanto es una cosa que está muy dentro de su cultura están ejerciendo un poco esa función de consejeros y un poco de de el salvavidas al que se agarra a la gente que se agarra sobre todos los nómadas no que están viendo cómo pierden por completo su me

Voz 6 16:59 día de vida

Voz 11 17:03 en todas partes alrededor del mundo el foco está puesto en coger y coger de la naturaleza pero nunca se devuelve nada por lo tanto creo que yo intente hacer algo o a alguien intente hacer algo

Voz 15 17:17 yo creo que la gente no presta atención a esto

Voz 11 17:22 trata de volver a amar la naturaleza pero todo el mundo se ha olvidado de eso no creo que se puede hacer nada ya es demasiado tarde nada era obtenga

Voz 1667 17:34 se escuchó también alguna de en el documental que en fin parecen haber arrojado la toalla no diciendo que que este proceso del cambio climático no tiene remedio y que se va su vida va a cambiar en definitiva si así es en en general la verdad que la mayor parte de la gente de Mongolia considera a que que el cambio climático al menos en su país ya no tiene ya no es reversible porque estamos hablando del país ahora mismo tienen los porcentajes ya de certificación inmensos hay problemas de ambientales en el sentido de todo tipo de catástrofes ambientales que sólo se dan en Mongolia los los nómadas están perdiendo todos están perdiendo su medio de vida a los animales mueren los pastos desaparecen no puede mantener esos animales y tenemos que recordar que Mongolia vive o ha vivido siempre de esa forma de vida no el nomadismo y de lo que da en los animales las las vacas los los caballos los las cabras si todo esto no entonces la situación es muy delicada exacto cuentas cómo se han multiplicado las tormentas de aire de viento en esa en esa zona es muy llamativo el ritual que muestra en el documental en el ritual de los chamanes que que representa exactamente el ritual de los chamanes es una bueno es es la verdad que toda una puesta en escena porque para entrar en ese es una especie de trance en la que entran tienen sobre todo bebé mucho la verdad deben es decir confirmamos que se recurre a algún tipo de estimulante porque él

Voz 11 18:58 la imagen es incluso el sonido

Voz 1667 19:01 puede dar pie a ello sí sí sí porque de hecho creo que en algún momento se echan algún trago de alguna cosita que tienen por ahí generalmente eso eso es vodka constantemente lo dicho el olor es una pena que en estos documentales en estas cosas no se ve al olor pero Laure que se crea en estos rituales es brutal un olor dulzón Ny codo con los inmensos que bueno entonces dentro de ese ambiente pues comienzan a sobre todo comienzan con los tambores no a dar a los tambores poco a poco también usan mucho las aspas de boca iba eso va incrementándose hasta que llega un momento en una especie de éxtasis que es un poco el momento en el que el chamán deja de ser una a una persona humana por así decirlo se convierte en la voz de los espíritus de la naturaleza no y es en ese momento pues cuando se comunica cuando mandan los mensajes este tipo de mensajes de de hay que respetar a la naturaleza toda esta filosofía no y luego también el momento en el que se se suele usar también para que algunas personas hagan consultas de todo tipo no desde que tiene un problema de garganta hasta que mi hijo va a ir de viaje a no sé dónde cuándo es mejor que yo ya claro lo que lo que me llama la atención David y la pregunta que a lo mejor muchos de nuestros oyentes sea CNES en fin ante el cambio de vida al que se ven abocados la la la población de Mongolia si esta población nómada como nos decías ante ese esas dudas e incertidumbre que le dicen los chamanes ahora mismo pues los chamanes lo que intentan es mandar el mensaje de de de esperanza de hecho alguno de los que aparecen en el documental uno de su mensajes y creo que no que esto no no aparece en el documental pero él estaba como como muy optimista en el sentido de decir que que que bueno que no pasa nada no pasa nada que los espíritus ahora mismo están apoyándonos van a revertir todo no hay ningún problema no mandan mensajes a veces muy casi podemos decir muy naíf pero bueno luego tenemos la otra parte no tenemos la parte como comentábamos antes de los pastores de siberianos que el mensaje de esos chamanes es muy diferente eso este MANES nos mandan un mensaje muy claro de una advertencia de decir a ver las cosas están realmente mal se ha quebrado este equilibrio se ha quebrado el respeto hacia la naturaleza naturalezas la madre de todos los seres humanos nosotros estamos matando a nuestra madre y hay que cambiarlo esto tienen tenemos que modificarlo porque si no la situación no va no Iker ellos mismos reconocen que a día de hoy no tienen el de atrás David Gomez gracias por acompañarnos a ti Pablo muchas gracias

Voz 21 21:29 el dan siendo atleta menos admisible gozar la ex Spice tanda

Voz 11 21:47 ah bueno Moraga de contamos lo que pasó aquel día tan tremendo cuando el agua llegó de repente él estaba grabando a la gente que estaba haciendo los muros de contención del mar de contamos que el agua entró de repente en nuestras casas la familia dormía yo me preocupaba porque el agua pudiera inundar nuestra casa tuvimos suerte porque el agua tardó unas horas en entrar en la casa

Voz 21 22:16 dónde está la admisibles zar pactando

Voz 1667 22:25 se suenan los huracanes en el archipiélago de las Kiribati una extensísima región de islas en medio del Pacífico una de las zonas más densamente pobladas del planeta que como decía van a ser los meros desaparecer por el aumento del nivel del mar es una auténtica lucha de supervivencia la de su población que está retratada en el documental Hanún Shark

Voz 1880 22:50 medios de comunicación no paran de hablar de qué pasará con la isla donde acabaremos nosotros pero quiero que sepan que no queremos irnos de nuestra isla que no deberíamos irnos de nuestra isla yo estoy aquí hoy porque tengo una hija y quiero que su hija y su nieta y las próximas generaciones puedan crecer y vivir en nuestras islas y que puedan saber de dónde son

Voz 6 23:11 esta es una de las

Voz 1667 23:12 voces de la población de Kiribati que se pueden ver en este documental vía Skype en nos acompaña subdirector Maze yo Rick buenas noches buenas noches Matthew en la gente de Kiribati en parece muy alegre no baila mucho ese está sonriente todo el rato en el documental cómo es exactamente la gente de Kiribati Macy

Voz 22 23:35 es una es una gente muy feliz está viviendo en el centro del Pacífico y toda vía puede ser que no como como contaminaciones pues desde el cartel periodismo

Voz 23 23:49 de de este ondas que que hace que que ellos están un poco como pues puede ser como autóctonos

Voz 22 23:57 que que vive en su tierra y que no tiene que está bastante pagaba con José qué vida leí para la en sí es como dices por ahí es la verdad que la gente tienen que trabajar algunas alguna solas queda ya para conseguir alguno

Voz 24 24:17 ya después TNT el pase el tiempo para hacer cosas sucedan así

Voz 22 24:23 a ellos se cantan

Voz 24 24:28 y que cantar canciones tradicional si pues es una usan es una buena observación

Voz 1667 24:33 Se ve en el documental el lo que no es exactamente Matthew quizás turnos lo puedas y concretar es cuánto tiempo les queda allí cuánto tiempo van a poder seguir viviendo en su hogar por el aumento del nivel del mar

Voz 24 24:48 es no no es no

Voz 22 24:50 no en como una fecha exacta esta entidad se puede ser como no se pueden decir es cómo o en dos mil cincuenta y dos ya eso es esos cambio climático que que que que no hay una exacta pero sé que es la mente al dentro de cincuenta años

Voz 15 25:16 bueno de hecho ya

Voz 1667 25:18 están empezando a encontrar dificultades que les plantea el el océano no para poder vivir allí son frecuentes los tantos los huracanes lo muestra en el documental tanto los huracanes como las subidas del nivel del mar que anhelan las las comunidades que viven allí verdad

Voz 22 25:35 sí claro yo iba la cosa es que es que hay hay cambios los y el de Lakua así que antes no había un alcance no había este tipo de Chen tiempo quiere que estábamos más como

Voz 25 25:53 sangre Gigi o Japón o

Voz 22 25:57 sí sí otra usan otro lo pacífico pero hay cosas que la la estructura y chicas

Voz 15 26:06 te giras

Voz 22 26:08 no se puede no se puede encontrar una unidad con tan fuertes y que si alguien tan fuerte que bien puede ser que el próximo día no hay nada no Anne Baxter porque no es una cosa sí claro que la el agua sube el nivel de los Ocean's todo en en el mundo su pero también con era exhibían que viene de de de las TIC qué es lo que se mezcla con con con el Aqua alzada está cambia todos los días los los clima los climas pues en andando en todo el mundo pero les países como quiere las estaciones de las nuevas propio Chica banda Salas la primera país primo que dice que que que es

Voz 1667 27:01 Ellos lo que hacen ahora es buscar una fórmula de supervivencia no

Voz 22 27:05 sí totalmente aún nuestra unos pues

Voz 1667 27:11 no hay una figura hay una figura política clave en todo esto que es el presidente de de las Kiribati que es el señor anote Tong eh que está peleando que está trabajando en todo el mundo para intentar salvar a su gente verdad

Voz 22 27:26 sí que es una cifra que que que más que masas que que das que hasta con gente que que que al constar solución

Voz 25 27:38 para la tarde

Voz 22 27:40 ha tomar civilidad que en cincuenta años para hacer un país para cualquier cualquier tras la pregunta es que no no van tomando toman más país hay lugares en el mundo puede ser como Bandrés que va a ser tan pero el país es todavía la hasta entonces es muy muy muy fuerte de cómo queda pasado contéis que no que no su como que todas las tierras baldías ibas ellos tienen si una un una sí y tiene todo desde ese es el que tiene un país si como hoy día pero qué pasa con los cambio climático que los las fronteras del mundo cambian mucho y entonces es una historia que pasa ahora modelos pero él en cien años sin cincuenta años ahí estoy seguro que como la la las velas del mundo en la sede de dos países que conocemos hoy no está claro

Voz 1667 28:50 así cuando desaparezca Kiribati e Matthew que qué alternativas está planteando para para su población donde van que están haciendo

Voz 24 28:59 la verdad que no hay eh están están no no hay pues hay una solución de no venda Fiji como países pero pasa como como suya si no no no no da soluciones para que ellos China un país que

Voz 22 29:21 a que

Voz 15 29:25 bueno de hecho muchos días están yendo no

Voz 24 29:31 común cayera miradas de la tripulación

Voz 1667 29:36 claro con lo que eso supone que van a vivir a un territorio extraño para ellos y con unos hábitos y unas costumbres también muy diferentes a las de Kiribati

Voz 24 29:47 totalmente totalmente ese ese preguntaran más impotente enero película cuando educando con una un agente dan a han al chico si se llega a ese con no como una una populación puede puede cuelgas las culturas Yoma su con su tradición sus con conexión más extra más fuerte con el espíritu con lo de la gente de quiere en este este es si éste les se crean en en dos Espírito a cosa que es que se pasa todas las si y las dos grupos como indígenas y Kike que en que dos dan el capitán capitalismo porque la entonces ya el que toma todos todo todo todas cosas entonces no no es un fenómeno que es como nuevo pero que es que es nuevo que es la total con un ulterior entierro

Voz 1667 30:53 eh de todas maneras en Matthew el señor Tom que el presidente tiene un proyecto muy ambicioso no que tú cuentas en el documental que es construir una isla artificial para su población

Voz 24 31:06 sí pues nada es la que se puede ser que hay tecnología que el que sí que hay un día que se puede construir desde este es en nuestras islas

Voz 22 31:24 pero la cosa que nadie va a pagar

Voz 24 31:26 son zonas son sin sino más más de más de cien billones

Voz 1667 31:32 es muy caras no hay nadie que lo financie de hecho en el en el documental El presidente no

Voz 24 31:37 no haya no tienen recursos ni nada sólo entonces es es una es un es como para ellos es como es como un sueño que en cada pasar

Voz 1667 31:48 no de decía que de hecho es uno de los objetivos del presidente que tú muestras en el documental que es a ir pidiendo financiación para ese proyecto

Voz 24 31:58 sí sí claro pero la cosa que la gente todavía estamos en el mismo queda de él que es un par de destellos de instituciones del del aún de la bom bom ya al de todo este este cráneo instituciones no cambia entonces sino tienen una un beneficio para ayudar al país no a hacerlo no hay no hay beneficio pagan de ayudas eh

Voz 1667 32:30 Macy que se va a perder cuando el cuando el océano cubra esas islas de las Kiribati que se va a perder en términos de cultura en términos de Historia también no que pueden a que pueda atesorar esa esa

Voz 24 32:46 suya es una cultura que tienen más de cinco mil años que ellos si se si fueron estarán están Isla hace más o menos cinco mil años es es una cultura una una conexión muy fuerte con el espíritu

Voz 22 33:05 que viven en este chip

Voz 24 33:08 se ellos luchen más accesos tuve un acto tradicional pues no hay conexión tu tu cultura en en todas las cosas que pueden hacer y por porque Cheney Cheney Giner Achero en un país como Nueva Zelanda Zalla no entonces es es es un acto de su

Voz 1667 33:34 Matthews Ritz muchísimas gracias por acompañarnos

Voz 24 33:37 es David

Voz 26 33:49 el hombre

Voz 20 33:54 sí

Voz 27 34:09 bueno hay por aquí tenemos a dos pequeña juegos que nos van a ayudar a contarles cuál es nuestro próximo destino son Lucía e Iván

Voz 1667 34:18 hola chicos cómo estáis a ver qué pistas les podemos dar a nuestros oyentes de nuestro destino que les podréis contar que se que vosotros habéis

Voz 1490 34:27 estado allí estaba tapado costaban costaba para una entrada ir era un tipo de quién que se llamaba más que estaba sentada queda un tipo de trono era que todos se iluminaba con eso no había había muchos regalos quieran igual este debajo de que bueno conocí a muchos él

Voz 20 35:05 sí

Voz 1490 35:06 era avanzó menos como una como una casa era que tiene que de abrir hay un montón de nieve hace mucho frío una cabaña hay muchos muchos regalos cotas están todos todos todos los regalos de un país

Voz 6 35:43 que curioso sí

Voz 1490 35:45 la cota Avieno árbol de Navidad un montón un montón montón un montón de regalo

Voz 1667 35:54 bueno pues gracias chicos a ver si con esas pistas acertamos voy para allá un beso grande

Voz 1490 35:59 adiós adiós adiós Pablo

Voz 1667 36:06 ah sí

Voz 29 36:40 ah eh

Voz 30 37:03 lo han adivinado que estamos en Laponia de aquí dicen que viene cada año Papá Noel un paisaje helado que nos Juan

Voz 1667 37:10 describir un alpinista que ha recorrido este territorio para concienciar sobre el cambio climático es Chus Lago

Voz 29 37:18 bueno

Voz 20 37:19 el paisaje tapanos árboles las coníferas las crónicas que está prácticamente blancas extensiones inmensas de coníferas está nevando esta noche porque ahora es la noche creo que estas luces hay por el norte que veo a Fer ya que vemos aparecer yo creo que ya es la aurora boreal que que nos va a sorprender no empieza como una tímida un tímido arco de luces en el cielo se está extendiendo extendiéndose está deformando esto está llenando todo no entonces bueno eso oscuridad pero al mismo tiempo el cielo es una chispa de colores y lo bonito es que algo de la frontal la nieve recién caída es como si hubieran echado pues eso brillantes por el suelo brilla muchísima nieve recién caída limpia en polvo la temperatura es no ostenta gritos bajo cero treinta treinta y cinco grados bajo cero y hay muchas y la canción cuando nieva

Voz 31 38:19 o cuando hay un

Voz 20 38:21 invierno como estos estas en un lugar así ahora no están llegando no pues el silencio es absoluto a menos que te como sea caminar y escuchas un Fun fun fun fun que es pues tus votar contra la nieve el paso no de de ese ese ese paso hace ruido en la nieve fresca y recién caída está todo muy bonito explica

Voz 1667 38:44 cosa porque decías tú menos treinta grados que marca el termómetro con el frío que hace hoy parece mentira que estuvieran aquí con traje de baño y biquini en julio es literal con máximas de treinta y tres no en plena ola de calor que que que que está pasando aquí Chus

Voz 20 39:00 pues yo creo que estas zonas justo en el círculo polar ártico son mucho más sensibles a los cambios se está notando de una forma muy brusca yo recuerdo en el año dos mil cinco y también en el año dos mil seis que estuve pues en Suecia Noruega en la Laponia en la Laponia finlandesa iban Laponia sueca exactamente en los Lagos Torné tras Ari la temperatura era una media de veinticinco grados bajo cero treinta grados bajo cero siempre y cuando no sopla el viento que entonces la sensación térmica ya es otra cosa no pero datos objetivos es que está la temperatura media de todo el día pisaban los lagos ahí está tan dura la superficie que me permitía a mi compañero y amigo hacer recorridos de treinta kilómetros por día tirando los trineos bueno unos años después dos mil quince cuando vuelvo con este equipo de mujeres con compromiso con la aciaga bueno aquello más que atravesar los lagos

Voz 1667 40:05 los Angus

Voz 20 40:06 porque la nieve estaba tan blanda la temperatura era tan alta que claro esa nieve no la consistente por debajo está el hielo daba mucha sensación de inseguridad esto a nivel deportivo porque los problemas son otros no de de que trabajes de tus es quite ondas hasta la cadera de que a Yanes que pise es la superficie para poner la tienda Perote destacan los esquís y Bumba has hecho nada no la nieve ha en la casi espuma y luego debajo pues yo siempre pues eso taladrar va un poquito para la consistencia del Dielo iba ya que se había congelado en distintas fases entonces pica más la primera capa hielo había agua hielo de agua no sabía exactamente no cuando son la abuela Marie que llega a tener un espesor de un metro de de de hielo eso aguanta bueno cuarenta centímetros Jaume hice cuando las imagínate no sabíamos lo que estábamos pisando realmente

Voz 1667 41:01 claro es importante sus porque estas zonas heladas estos casquetes polares tienen una importancia en en el equilibrio del resto de la tierra en el resto de nuestro planeta no

Voz 20 41:13 las corrientes oceánicas en como los animales cambian buscando por ejemplo pues si los veces y se mueve en busca de un de otras temperaturas detrás de estos peces se va otra fauna focas osos polares que todo tiene un cambio pero bueno para ser humano ya no sólo es la pesca no sólo son pues animales que puedan desaparecer es el aumento de los sociedad no es el calentamiento de los océanos y que hay zonas como Groenlandia común ya ponía en la que este cambio climático yo lo notado porque vuelvo a estos sitios cada diez años entonces bueno es espectacular yo recuerdo hace unos años dos mil seis creo que fue la primera vez

Voz 11 42:01 día

Voz 20 42:02 sí volví varias veces en tres ocasiones que había un topógrafo haciendo un mapa y me decía bueno es que yo ya sé que ahora que ha acabado este mapa no sirve de nada porque todos los márgenes del hielo han cambiado pero hice el mapa que tú tienes Chus empanada porque ya no tiene nada que ver pues que el mío Asturias-Los cada cada admitió también que esos bordes eh tal vez sea modificado curiosamente en el dos mil diecisiete estuve con este mismo equipo en la isla de Gadafi ahí dentro hay un casquete polar con un nombre maravilloso traducido de Institut que qué significa la tierra que nunca se derrite caramba piensas el que le puso este nombre los que les pusieron este nombre los sin cómo van iban a pensar sospechar que ese casquete polar ha empezado a descongelarse no que es como una a última frontera bien lo curioso de Bath

Voz 1667 42:54 equivocados estaban equivocados estamos nosotros ahora también pensando que eso no importa verdad

Voz 20 43:00 sí yo creo que hemos tardado mucho en a reconocer el cambio climático más nos lo en serio lo que te comentaba ahora de de la isla de va a fin que es la quinta isla más que del mundo y está pues muy cerca de Groenlandia es curioso porque ello estuvo a punto de ir en otra cuarta expedición y cambiaba al fin porque contrastaba las temperaturas en el mismo meridiano él mismo paralelos más bien veía pues que en fin conservaron treinta grados bajo cero XXXV vendía algo hay la misma fecha en Groenlandia tenían cinco tres sobre cero o sea que seas tú pero cómo es posible bueno en fin está como bendecida por la corriente labrador por los vientos polares les vas a poner encima aún la mantiene no pero los indios me decían que que ellos hacia octubre ya no podían ir con las embarcaciones por los fiordos porque ya se encoge la valla de momento sacar trineos motos de nieve irse a cazar a pescar a bordo de estos aparatos no

Voz 31 44:06 casi siempre son motos de nieve

Voz 20 44:08 ahora podemos estar un mes más hasta finales hasta diciembre pueden todas las embarcaciones también una semanas antes empieza también el verano aquí hice siempre estamos perdiendo estamos perdiendo lo que laten la temporada el dinero que nos tenemos que bajar es capaz nos de estas zonas donde estamos como te digo cazando pescando

Voz 1667 44:33 sus excursiones que hacen

Voz 20 44:35 sí a tener cuidado porque porque es el Notes si vas con una moto de nieve con ellos con perro guía son los que menos ya no pueden salir de allí pero ellos lo nota si por lo tanto

Voz 1667 44:46 claro sí lo están notando en sus vidas y se tienen que adaptar en algunos casos efectivamente este cambio climático está provocando ya a día de hoy refugiados climáticos que a día de hoy tampoco están reconocidos a nivel a nivel legales es otro debate abierto pero Chus todo este conocimiento que no estás contando es fruto de un gran proyecto de expediciones tú las citado con con mujeres por estas zonas afectadas por el cambio climático cuéntanos qué qué es eso exactamente qué fue de qué se trata este proyecto

Voz 20 45:15 pues compromiso con la tierra es fruto de una tenista Mi cazo que lleva cuatro décadas largas no exige pronto en las compañías más grandes del planeta y las regiones polares elástico de la Antártida in ya hace muchas décadas que veíamos el cambio climático pero nos habla del cambio climático y pensábamos que eran cosas locales por ejemplo en el año ochenta hay siete ochenta y nueve quizás es una expedición a África a Kenia el monta Kenia hay el Kilimanjaro son las nieves extraordinarias porque están en regiones cálidas son montes de cinco mil y pico de mes de los bueno es como muy extraordinario no me acuerdo haber leído los exploradores del del siglo XIX descubrir las nieves eternas de hacían del Kilimanjaro desmontes quería bueno yo me quedé muy sorprendida cuando llegó al club de Nairobi de montaña vive una exposición de fotografías de los últimos cincuenta años de las que se recogía la recreación del glaciar de galgo y esto es Kenia con un pedazo glaciar precioso que cada diez años se acababa una fotografía iba viendo cómo bueno queda constancia de que este Gracián apenas estaba nosotros fuimos en aquella ocasión creo no es un mérito el simplemente un hecho objetivo los últimos escaladores que es quedamos en Dielo todas la pared de desmontes que había porque por lo que yo sé lo que fueron los años siguientes ya no se encontraban completamente heladas los eso sí los de cascadas las que subíamos con nuestros peores pero era llega pasado veías que en tu retina estaba las fotografías acabamos de ver con un glaciar muy poderoso de hacía veinte años yo ahora sólo quedaba el circo más bueno pues esto es aquí no esto no ha parado sea ya no hay ya este glaciar no existe sea en la edad de una persona ya hay glaciares que han desaparecido hacía antes en el Monte Perdido Yunnan con mis compañeros mayores que yo a lo mejor bueno pues unos yo era un mis profesores de montaña de aquella época íbamos a Pirineos con el mapa ir perdido algo así decías bueno lo que pasa serán suspendidos pero sí cuando empezamos a subir pero este glaciar esto empezaba ahí abajo y blogs en los mapas ya nos hemos acostumbrado a que los mapas ya no coinciden en absoluto con lo que tú estás viendo ya no coincide hacia unas décadas como te contaba pues te creías quedan zonas aisladas no ya se hablar es que la palabra en medio ambiente es que ni existía era el medio natural la naturaleza y luego ya empiezan a barajarse terminados bueno supongo que los científicos lo habían constatado tras no estaba en el colectivo en el lenguaje de la calle Icex tú impresa atar cabos dices tú fíjate glaciación como somos el perdido los que nosotros empezábamos saber lo que te decía la gente en Perú que que sus glaciares también impensables bueno pero será ahora claro al conectar así todos tienen otra dimensión es exactamente entonces yo pensé bueno los científicos esto lo avalan yo como deportista y no quiero dejar de ser una cosa individual de de del éxito deportivo y quiero dejar Otón o tolerado o más que dejar un legado es contribuir al como deportista ya está entonces nos hemos unido un grupo de mujeres que son deportistas con la idea de que yo tenemos nuestras carreras profesionales y deportivas hechos no tenemos esa ambición seguimos entrenando como si no hubiera un mañana es acertar

Voz 6 49:05 lo digo

Voz 20 49:08 ellas son madres yo no sé dónde sacamos el tiempo pero esta es la historia de nuestras vidas ideas entrenamos pero con la idea de no es en nuestro siguiente paso ya es un paso más cuando hagamos la prensa es un poco que vamos a estar todos vamos a exigir vamos a pedir vamos a hacer ya a todos los niveles a nivel político a nivel social a en dual hay muchos gestos que todos podemos hacer unos hay ya es momento de actuar

Voz 1667 49:35 sus tú eres concejal de Medio Ambiente en la ciudad de Vigo así que dime la verdad nos cuesta a los ciudadanos cambiar nuestros hábitos para frenar todo esto para contribuir a el freno del cambio climático

Voz 20 49:49 bueno yo lo que me ha sorprendido es que por ejemplo cuando haces una especie de pues eso de curso de charla un taller con familias con niños bueno son como esponjas se convierten en el arma que esta ayuda la hermana me gusta decir esa palabra aliviados en aliados la herramienta se en la herramienta que ya se te pone de tu lado nadie mira ahí tenemos un programa aquí que es de que la gente camine por el bosque por los montes bueno hay diez mil y pico de personas que han pasado por este programa que tienen carne nadie yo lo viví de pequeña en el montañismo de aquí de mi ciudad no nadie que camine por el monte que pasé que corra o que haya tenido que recoger basura algún día que estos algo yo hacía de pequeño gran pues no es necesario afortunadamente los montes están bastante limpios por lo menos aquí en la zona porque hay comunidades de montes se preocupan por eso Nagy vuelva en papel te preocupas que tiras de una cisterna no tiras de un de abres el grifo ADO donde acaba esto y más yo que soy concejala irse a donde acaba pues cada vez que saber Ifo a todas estas cosas no entonces bueno pues intentado en la mesa que puedo toda la información que se tiene acaba en la calle oye tenemos humedales oye tenemos esto tenemos lo otro hay mucho que contar y cuando la gente que es lo que me sorprende lo sabe toma conciencia hacemos cosas porque no sabemos que están mal hechas pues no somos tontos yo me he dado cuenta de que eso que la gente cuando dices oye es que si tú tiras el aceite por pues la cañería de de tu casa es que a cada animal es que esto no hay quien lo pare acaba allí contamina una tonelada bueno ha empezado a subir pues la recogida de aceites bueno es un ejemplo no yo

Voz 1667 51:43 al final si yo

Voz 20 51:45 en tiraba de las toallitas de estas de des maquillar pues es tu papel no es que es que no la para la depuradora de las no un no la retiene no está sino ninguna ir a cada en el mar si no se no cubre ya después saber que por ejemplo los micro y plásticos no soldados que sean trocitos de plástico una una bolsa que esa rompen mil Cacho no es que está los productos dentales los sin maquilladores que utilizábamos entonces mediadores en los peeling cosas que hacemos así para redacción de la piel para limpiarle y todo esto bueno los hay naturales pero los hay que son bolsitas de plástico pues eso tampoco no hay nada que lo pare eso acaba o ver imágenes de bueno pues entre un animal que pues enganchado con una cosa de plástico bueno yo lo que quiero cierto es que la gente cuando sabe sus la repercusión que tienen sus acciones bueno a alguien que no fuera mayoría si se si hubiera padres que quieren educar a sus hijos en esta línea veo niños que están muy concienciados luego están las en los montes también veo asociación ese es decir quizás estamos un poco lentos pero yo creo que ya está identificado en todo lo que se tiene que hacer las luces con las en tu casa bueno muchas cosas y también si me permites yo creo que hemos montado una sociedad tan consumista que ahora

Voz 6 53:17 y deshacer todo este montaje que tenemos pues está costando está costando ahora llevar con calma con mucha tiempo no tenemos pero hay que hacerla hay

Voz 1667 53:32 poquito a poco dando pasos en la protección de la tierra de momento Chus yo me despido de Ci muchísimas gracias por el regalo que nos has hecho por acompañarnos

Voz 32 53:41 encantada de estar aquí

Voz 34 54:13 eh

Voz 1667 54:43 el cambio climático no se vive en exclusiva en estos tres territorios es una realidad en la que se tienen que adaptar Center Nares de miles de personas en todo el mundo en lo que ya se conoce como resiliencia climática un concepto que nos va a explicar Angélica Valeria del Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible de

Voz 35 55:02 la resiliencia esquemática es una de las capacidades más cruciales eh que tenemos que desarrollar para infectar los problemas del del siglo XXI consiste básicamente en hacer tres cosas el tener la habilidad de absorber los impactos negativos Bush de los choques externos y estuve este sobrevivir esos choques y ser capaces de recuperarnos de adaptarnos al cambio a las nuevas circunstancias iré transformarlos entonces capacidad esas tres capaces ya es de absorber de adaptarnos transformarlos es lo que está en el centro de ese concepto de la resiliencia hay muchas formas explicarlo y de hecho en individuos y comunidades sin todo el mundo que están sin tiento esos efectos del K

Voz 15 55:57 la variabilidad cambios en temperatura

Voz 35 56:03 bien vemos una exacerbación

Voz 20 56:06 no un empeoramiento

Voz 35 56:09 de de los espacios naturales y la

Voz 37 56:11 SAS naturales hay alrededor tengo un texto en set las comunidades y los individuos cada vez más han desarrollado nuevas estrategias para adaptarse para hacerle frente a esos impactos

Voz 29 56:27 ah

Voz 32 56:31 por ejemplo están desarrollando la carta así al PIB per eventos como por ejemplo inundaciones obsequia es muy muy extremas alterar ese proverbial por ejemplo en el mecanismos como infraestructura más más existente a través de sistemas de ahorro a través de sistemas conserva ni de reservas de alimentos que les permiten esas comunidades hijo simple nuevos recuperarse ir en pacto por ejemplo de desastres naturales hubo otros ido otros actores esquemático y también vemos

Voz 35 57:08 órdenes de comunidades que están adaptándose a los efectos del cambio climático por ejemplo a través de la adopción de semillas más resistentes a enfermedades a través de la adopción de nuevas técnicas agropecuarias de tiro

Voz 38 57:26 el sistema de movilización y de colaboración social que les permite estas comunidades realmente optarse a las nuevas temperaturas por ejemplo a los Can

Voz 39 57:38 es ese sistema eléctrico los relacionados a los impactos del cambio es que

Voz 36 57:43 la puerta de artículos

Voz 34 57:55 bueno