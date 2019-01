Hora 25 (01/01/2019 - Tramo de 22:00 a 23:00)

Voz 1 00:00 son las diez las nueve en Canarias

Voz 3 02:21 a falta jubila hoy no sé bien tranquila ha subido eso sí el diese le si esta misma mañana Ibero que a ti te afecta a mí me afecta constato que me afecta la noche bien Carmen bien bien Fernando si la he sobrevivido a que esto

Voz 1667 02:39 por tanto bueno donde han aplicado al pie de la letra eso de año nuevo vida nueva es en Brasil donde hoy estrena Presidencia el ultraderechista Jean árbol sonoro

Voz 4 02:51 sí

Voz 3 02:56 este es el momento en el que juraba su cargo ha sido justo antes del discurso que ha comenzado dando las gracias a Dios por esto

Voz 1667 03:02 herbívoro prometiendo libertad liberar cabras sin del yugo de la corrupción la criminalidad la sumisión ideológica ha asegurado que hoy Brasil comienza a liberarse del socialismo este capitán la reserva del Ejército es ya el trigésimo octavo presidente de Brasil esta tarde ha tomado posesión del cargo como decimos y lo ha hecho en medio de un fortísimo dispositivo de seguridad sin precedentes en Brasil formado por doce mil efectivos incluidos soldados de las Fuerzas Armadas incluso Bom cazabombarderos bombardeos por si acaso vamos a saludar al corresponsal de la Ser en Brasil Francho Barón buenas noches

Voz 5 03:39 por la saludos Pablo qué tal si la agenda oficial se ha cumplido

Voz 1667 03:42 yo bolso negro preside hasta ahora una recepción a las autoridades extranjeras la mayoría Francho de segundo nivel no porque los líderes internacionales de más peso han evitado la foto de su presencia en esa investidura

Voz 6 03:56 bueno yo te diría que es la gran ausencia aquí al menos así lo interpreta el propio equipo de hervor sonaron estaba el presidente una Trump de Estados Unidos que él pretendía no que que estuviese hoy aquí en Brasil en Brasilia su su toma de posesión es como jugar pues han tenido el secretario de Estado Mike Pompeo pero por lo demás bueno hay un pequeño compendio de dos está muy de gobierno evidentemente no está ni Trump ni ninguno de los pesos pesados europeos Japón pero sí sin embargo está el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu hay varios mandatarios latinoamericanos

Voz 5 04:31 sí

Voz 6 04:32 alguno o además especialmente llamativo como por ejemplo la presencia del presidente

Voz 5 04:37 de Bolivia Evo Evo Morales algo que realmente

Voz 6 04:40 dado el un poco el cariz ideológico este Gobierno sorprende bastante y el enfrentamiento a cara de perro que bolso en ha protagonizado en los últimos meses con Cuba y Venezuela pero es definitiva bueno es realmente la representación es mayoría es latinoamericana salvo esta que te comento de Benjamín Netanyahu uvitas Menzies

Voz 5 05:00 tras de la del presidente húngaro Viktor Orbán

Voz 1667 05:02 el Francho ha habido al final el paseo en Rolls Royce descapotable porque estaba en el aire ese tradicional desfile por las calles de Brasilia por el dispositivo de seguridad del que hablábamos antes

Voz 6 05:13 si finalmente es una decisión que no quiso hacer pública hasta el último segundo te diría que son personal según el propio equipo de sonar algo del del propio presidente ahí estaba el Paul Rogers cincuenta y dos esperándolo finalmente para hacer ese cortejo ese recorrido no por la Explanada de los Ministerios el punto puntos su mujer ya tras su hijo ahí evidentemente todo esto en medio de un amplio dispositivo de seguridad Aéreo bloqueado con miles de agentes uniformados y otros infiltrados entre el público vigilando movimientos sospechosos el propio sonando sabemos que a esto todo este paseo con un chaleco antibalas bajo las Lisa sí que evidentemente todas las precauciones que ellos han interpretado que son pocas nada el voltaje no que tuvo la campaña electoral y sobre todo el atentado que personalo sufrió el pasado mes no

Voz 1667 06:09 no los actos que hubieran incluido ya dos discursos de de sonaron en los que Francho ya hemos podido ver cómo trazaba las primeras líneas de lo que va a ser su presidencia no

Voz 6 06:21 sí efectivamente bueno lo que han hecho ha sido un pequeño repaso no de lo que llaman fueron sus principales promesas de campaña y ha insistido en el derecho del ciudadano a defenderse con armas de fuego de defender su propiedad privada Hay da defenderse ante posibles agresores una ley que probablemente el aprobará muy breve para que la gente pueda tener a la población civil pueda tener acceso fácil indirectos no ha al uso de armas de fuego también ha hablado del sistema educativo que él quiere borrar cualquier tipo de el matiz ideológico durante sobre todo primaria también ha hablado de abrir Brasil al mundo de intentar abrir su economía e intentar eliminar progresivamente las tasas de importación al mismo atenazan en buena parte la economía de este país en definitiva un plan de corte neoliberal yo te diría que bastante agresivo que incluye incluso pues un brutal plan de privatizaciones y todo ello pues en ese discurso lo ha ido recordando desgranando nuevo ante ante una acción brasileña

Voz 1667 07:30 com asume la presidencia de Brasil con la confianza de un sesenta y cinco por ciento de los ciudadanos según las encuestas pero hay un asunto que enturbiado su toma de posesión no que es un escándalo de corrupción que salpica a su hijo qué nos puedes contar de esto Francho

Voz 6 07:44 bueno básicamente es un un asunto que se ha hecho público recientemente dio un asistente de su hijo y siempre fácil los los diputados tienen derecho tienen una cantidad de dinero mensual prevista para pagar un equipo de asistentes no

Voz 5 08:00 pero todo el mundo sabe que practica es moneda

Voz 6 08:03 es una práctica habitual en el mundo parlamentario de este país esa partida presupuestaria bueno pues vale una cantidad al al a los asistentes y después los asistentes vuelven hoy al diputado no digamos por debajo de la mesa una buena parte de ese dinero eso es lo que se sospecha que ha sucedido por unos una serie de movimientos bancarios completamente injustificado eso inusuales en la cuenta de este asistente parlamentario peros en particular ir esto es un asunto

Voz 5 08:32 es el mismo está evidentemente en proceso de investiga

Voz 6 08:35 yo no se han dado explicaciones convincentes por parte del propio hijo de sonaron y por parte del propio asistente del hijo evolucionaron ni por parte del propio personalo por supuesto tiene excesiva estuvieron a punto que tendrá una una evolución que veremos hasta qué punto llega a la

Voz 5 08:55 acción de del propio presidente bueno pues Frank

Voz 1667 08:58 pero mucho me temo que seguiremos hablando en los próximos meses un saludo y feliz año desde España

Voz 1493 09:02 sí

Voz 1667 09:03 un saludo con Brasil por encima de todo Dios por encima de todo es una de las frases que deja sonaron su toma de posesión en la CNE se refieren a él como el Donald Trump brasileño de hechos ambos se han estado felicitando a esta tarde a través de Twitter por por su investidura por la investidura de sonar hoy pese a que el presidente de EEUU no ha asistido a esos actos en Basilea la verdad es que el nuevo presidente brasileño se ha ganado a pulso esa comparación con Trump por su propio discurso por su trato a las mujeres y también en las clases más desfavorecidas del país le hemos pedido Victoria García que recupere para nosotros algunas perlas del nuevo presidente brasileño Vicky buenas noches

Voz 1460 09:44 hola Pablo buenas noches el nuevo presidente de Brasil tiene un amplio historial de declaraciones polémicas en algunas cuestionan los derechos de las minorías defiende la dictadura arremete contra los homosexuales defiende un control de la natalidad entre los pobres o habla sin tapujos en favor de la tortura esto son alguna de las perlas del flamante presidente de Brasil población de afrodescendientes El Dorado el estado de Sao Paulo y me encontré que él más delgado de ellos costaba noventa y siete kilos no empanada no hacen nada ni para procrear sirven higa están mal con visión de reales del presupuesto público a una diputada de la oposición que le plantó cara por sus insultos a las mujeres le respondía tranquila María del Rosario aquellos días tú me llamabas violador en salud de Piatti no te violaría porque no te lo mereces especial énfasis ha mostrado contra los hongos eso años me y si mi hijo sale un poco gay así le daría una buena tunda para cambiar su comportamiento algunas personas me dicen qué bien mi padre me enseñó será hombre hay que darle una buena tunda para quitando incluso si se tratara de un miembro de mi familia delicado porque no voy a ser hipócrita no podría amar a un hijo homosexual prefiero que mi hijo muere en un accidente que ande con Vigo Tom por ahí para él estaría muerto de cualquier forma todo cuanto al sistema de voto democrático representativo que le ha permitido salir elegido hoy presidente bolso negro dice ha tratado por medio del voto no va a cambiar nada en Brasil es mejor dar un golpe de Estado embargo este hombre es investido presidente con todos los honores democráticos que le han aupado hasta el poder

Voz 1667 11:29 el bono con todo esto enseguida abro tiempo de tertulia pero tengo que cumplir con un compromiso quiero saludar y desear un feliz año nuevo al secretario general del Partido Popular que ha tenido la amabilidad de atendernos este uno de enero a esta hora no quiero hacerle esperar Teodoro García Egea buenas noches

Voz 7 11:46 hola buenas noches qué le parece el P

Voz 1667 11:47 perfil del nuevo presidente brasileño por empezar con esto último que escuchábamos

Voz 5 11:51 bueno yo creo que lo primero que hay que hacer es ver las decisiones que toma que sentido a sus gobiernos no hay mucha gente que evite hacer declaraciones desafortunadas Quique también promete cosas durante la campaña aquí como habían partidos políticos que promete Vian cerrar municipios de menos de cinco mil habitantes hoy no estaba con la que les hemos visto cómo años después han formado parte de estos organismos tanto concejales en municipios como diputados organización yo creo que a los políticos que que jugarnos por nuestros hechos tengo que eso es lo que hay que hacer con este presidente

Voz 1667 12:25 lo hemos visto muy activo en este cambio de año corriendo la San Silvestre en Cartagena pero no sé si le ha dado tiempo a felicitar el año a sus socios en Andalucía

Voz 5 12:33 sí sí por supuesto hemos hablado con con todos los partidos políticos implicados antes el cambio de año y ahora pues después del nuevo año no durante el día de hoy que he podido hablar con ninguno pero estoy seguro que durante las próximas horas vamos a hablar de la necesidad de cambio en Andalucía que yo creo que está más orientado que nunca y los andaluces además están muy ilusionados a mí durante estos días ha estado por Almería por verle rubio estado también en Granada y la verdad es que hay mucha gente que está ilusionada expectante y con ganas de que vamos bien y creo que esa gente no sólo vamos a defraudar

Voz 1667 13:12 ahora ahora entramos a hablar de de esas negociaciones de cara a la investidura señor García Gea pero leamos también en las redes sociales su crítica a la decisión de Canal Sur de emitir las campanadas desde Nueva York yo tengo que reconocerle que me sonó raro desde el principio pero usted qué le ha parecido mal

Voz 5 13:28 bueno lo cierto es que creo que como ha podido ver en Twitter pues se me hubiera gustado más que lo hubieran hecho desde Vélez Rubio desde Guadix desde las de miles de ciudades como cientos de ciudades en los que hay municipios pedanía de alardear en toda Andalucía es seguro que los habitantes de esos pequeños pueblos estarían encantados de que estaban remitiera desde allí las las campanadas

Voz 1667 13:53 pero sabe que gana al sur ha confirmado que se trata de una acción comercial financiada por la patronal de la aceituna para defender a este producto en Estados Unidos tras los aranceles impuestos por Trump yo hubiera apostado por porque usted apoyaba ese sector de la aceituna

Voz 5 14:09 fíjate fíjate si lo apoyamos que de hecho de diputados hace ya meses que registramos una iniciativa una propuesta para que se defendiera a nivel diplomático con uñas siguientes a este sector y creo que bueno pues uno puede hacer las campanadas en Nueva York pero creo que lo más importante es plantar cara a nivel diplomático y a nivel comercial para que los productores de aceituna puedan tener relaciones comerciales pueden ser relaciones comerciales que al principio del programa y que te he escuchado atentamente porque es cierto que al final la batalla que está encima de la mesa es la batalla de la libertad no yo apuesto por la libertad pero el libre comercio porque el liberalismo son los principios que yo defiendo y los principios que siendo el Partido Popular y creo que hoy más que nunca sin este tema pues es más que dar las campanadas no que hay que hacer es un ofensiva diplomática y comercial con toda nuestra fuerza diplomática y comercial de España para que estos productores que están trabajando de sol a sol

Voz 7 15:10 puedan colocar sus productos igualmente a su producto en todo el mundo pero esta acción de la patrona en Nueva York no le ha gustado

Voz 5 15:17 bueno simplemente ha sido una critica creo constructiva puesto que se pueden hacer las campanadas en muchos lugares pero que pues por ejemplo en Guadix en huelga Sierra o en Lanjarón no en papeles Ruby hubiera estado bien que que Cana Sur hubiera ido allí hacerla están para darles simplemente una que llamada de atención para que también los pueblos pequeños de Andalucía donde hay gente muy buena entonces en cuando nos acordemos yo

Voz 1667 15:42 no sé si esto alimenta su idea de cierre de la radiotelevisión pública andaluza

Voz 5 15:47 yo creo que hay que dar un servicio de calidad y también lazos con con el servicio que quedan muchos medios de comunicación sin saber muy bien el ciudadano que recibiesen servicios si la titularidad es pública o privada no yo creo que al final los medios de comunicación ejercen un servicio público fundamental en democracia fundamental para garantizar la libertad información directa de prensa y la libertad de todos los ciudadanos a recibir una información veraz y por tanto yo creo que independientemente de la titularidad del servicio es un servicio debe estar garantizado porque es un servicio público no yo creo que que ahora los partidos con responsabilidades en el cambio de Andalucía tendrán que sentarse y decidir qué modelo quieren para todo no estamos viendo como Andalucía tiene una sanidad en la que en algunos hospitales de Granada hay camas triples no ya individuales o dobles y lo triples hemos visto sucesos tristísimo no en Andalucía en Almería un mismo no podía ser diagnosticado por falta de aparato instrumental médico costaba cincuenta mil euros yo creo que esto es necesario que sea con una reflexión para mantener los servicios públicos de todo tipo en Andalucía que estos sean de calidad y que por tanto no político demostremos que estamos a la altura de la confianza que han depositado nosotros

Voz 1667 17:02 cómo van a cumplir ese compromiso el señor García Gea con las medidas fiscales que están contempladas ya en su acuerdo con Ciudadanos y que en fin suponen una pérdida de unos mil millones de euros en ingresos cómo van a compensar esa pérdida para cubrir esas necesidades en los servicios sociales que me acaba de decir

Voz 5 17:20 hemos visto claramente durante todo este tiempo que cuando sean bajos impuestos se ha crecido en recaudación de hecho fíjese que en el balance que hace unos años antes de fin de año hemos visto cómo sacaba pecho que las medidas de Rajoy año tras año los ayuntamientos donde gobierna Podemos y el Partido Socialista ahora Partido Socialista dicen no querer saber nada el Podemos cuando ha venido gobernando con ellos a lo largo y ancho de España bueno pues estos ayuntamientos venían a sacar pecho el señor Matos el señor concejal de Empleo lo determina sacaba pecho de haber reducido la deuda con una norma aprobada exigida por el ministro entonces el señor Montoro que el Partido Popular es decir todos los ayuntamientos de izquierda han venido ahora tragar iba a mejorar sus ingresos y a bajar en muchos casos las tareas las imposiciones los impuestos con unas normas aprobadas en el final por el Partido Popular es increíble pero es así el Partido Socialista Podemos han venido a sacar pecho de medidas que han sido aprobadas sean impuestas por el Partido Popular y ahora que estamos viendo cómo los gobiernos que han bajado impuestos Murcia el impuesto las naciones ha sido eliminado se ha multiplicado una recaudación el propio gobierno del Partido Popular Mariano Rajoy bajó el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas y hemos visto como Pedro Sánchez saca pecho del aumento de la recaudación en La Rioja hemos visto tres cuartos de lo mismo el presidente ceniceros anunciando nuevas rebajas fiscales como que esta vez el incremento de recaudación cuando hay menos impuestos se recauda más porque la gente gasta más la economía se mueve más yo eso es lo que queremos hacer en Andalucía para que ha estado sometida al aparato de la Junta pues queremos menos junta más Andalucía menos burocracia y más emprendimiento negaron pero que la receta del éxito

Voz 1667 19:05 me garantiza entonces que no se van a resentir los servicios sociales en Andalucía pesa esa pérdida de ingresos a través de los impuestos

Voz 5 19:12 efectivamente creo que todas los lugares donde hemos podido incrementar la libertad hemos podido bajar los impuestos los servicios públicos ha sido de mucha mayor calidad mejores y la gente al final vive mucho mejor que es de lo que se trata lo que tenemos que conseguir los políticos

Voz 1667 19:29 lo que queda a partir de ahora es la negociación de la investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla como nuevo presidente de la Junta de Andalucía explíqueme cuál es el margen de negociación exactamente que tienen con la ultraderecha en que cree que pueden coincidir porque ellos ya han dicho que quieren negociar con ustedes el apoyo su apoyo necesario para la investidura de Moreno Bonilla

Voz 5 19:49 yo creo que es necesario que en esta primera fase en esta primera fase en la que no podemos defraudar a nadie no podemos estar mirándonos el ombligo no podemos tampoco decirle a la gente que los Polly

Voz 1667 20:00 no queremos ser importantes y útiles

Voz 5 20:02 creo que el Partido Popular ha venido aquí a ser útil Juanma Moreno lo ha venido demostrando durante todo este tiempo ha ya se ha sentado con todos ha tendido la mano a todos a todos aquellos que quieren cambio por supuesto y creo que el acuerdo programático al que hemos llegado con Ciudadanos de cuarenta y siete diputados que estamos de acuerdo en las líneas maestras bajar los impuestos sucesiones y donaciones es bajar los impuestos a autónomos impulsar la creación de conocimiento Lucía creo que esas medidas a las que nadie se puede oponer hizo medidas líneas maestras que los diputados tendrán que desarrollar porque no olvidemos que por mucho vamos ahora estos acuerdos que son fundamentales para saber qué rumbo debemos tratar posteriormente Le debemos ir avanzando deben ir avanzando los diputados del Parlamento de Andalucía el gobierno de ese cambio presidido por Juanma Moreno Roberto andaluz debe seguir avanzando en la aplicación y el desarrollo de esas medidas no ahora no vamos a favor ninguna ley

Voz 1667 20:56 a probar

Voz 5 20:57 estas líneas maestras que deberán ser desarrolladas por los diputados que hay si harán falta consensos acuerdos por tanto pues es ahí yo creo donde tenemos que centrarnos no de nada vale ahora afirmemos de acuerdo muy detallados Si luego a la hora de negociar los desarrollarlo en el Parlamento pues no nos ponemos de acuerdo entre los cincuenta y nueve diputados que suponen ciudadanos Bossi partió

Voz 1667 21:20 no no sé si me ha contestado a la pregunta estoy de acuerdo con sus buenos deseos de de estabilidad bonos lo que necesita según ustedes ahora Andalucía pero exactamente donde cree que ustedes pueden negociar en qué puntos pueden negociar con Vox

Voz 5 21:36 bueno yo creo que esta formación política tiene que tener claro el papel que han dados los andaluces papel que España los andaluces que jueguen esta nueva formación en Andalucía yo creo que hay un acuerdo de cuarenta y siete diputados al que nadie que estén contra perdón nadie que estoy a favor del cambio que hoy necesita Andalucía es decir nadie que esté deseando que cambie Susana Díaz que cambia el partido socialista que se pierden para siempre esas políticas nefastas que han llevado no sólo a nivel regional en Andalucía sino también a nivel local en Cádiz en Sevilla o cualquier otro municipio donde ha gobernado el partido delitos los comunistas a Podemos pues nadie que esté a favor de esto puede estar en contra de este acuerdo no yo creo que la mayor parte de los andaluces que quieren cambio hayan votado lo que hemos estado se sienten reflejados en este acuerdo yo creo que te acuerdes un gran punto de partida para que señalando las lógicas diferencias las lógicas discrepancias podamos encaran dar la legislatura y una vez que la legislatura esté en marcha podamos implementar las leyes las proposiciones de ley otras medidas que cada uno creamos que deben ser implementadas negociando lógicamente creo en el Parlamento de Andalucía que es donde tenemos que me cogía por eso decía que lo importante es que la legislatura eche a andar que que el Gobierno se ponga en marcha para que el Parlamento tenga la voz que los andaluces le han dado

Voz 1667 23:02 el claro pero como sabe el PP que la ultraderecha aquí la que representa Vox no se va a comportar como lo hacen el resto de Europa bloqueando presupuestos au condicionando la agenda de los gobiernos como ocurre no se en Italia en Austria en Bélgica o como lo hace la CUP mismo en la en el Parlament con la Generalitat

Voz 5 23:20 bueno yo porque al final como lo he dicho al principio cada uno se define por sus actos no yo creo que al final los partidos deberán de dar cuenta de grandes transparentes con lo que han hecho durante todo el tiempo que han estado representado donde los ciudadanos no al final la gente se da cuenta de quién ha sido útil de que no ha sido útil yo creo que ahora a los partidos políticos los diputados desde los políticos individualmente saben que estamos todos bajo la lupa de que hacemos cada uno de nosotros con la oportunidad que los ciudadanos nos han dejado de estar legislando está trabajando en un Parlamento está trabajando en un ayuntamiento yo no los ciudadanos son mucho más exigentes eso es bueno es bueno para todos pero bueno para los políticos que tenemos que estar permanentemente actualizados permanentemente trabajando y dando cuenta de lo que hacemos es bueno también para un país que quiere competir con el resto y que quiere abrirse al mundo tener pues se lo mejor para darle a sus ciudadanos no yo creo que eso va a garantizar que cualquiera que tenga pensamientos de bloquear presupuestos de bloquear iniciativas que son objetivamente buenas para Andalucía o de bloquear la legislatura como sin sin explicar el sentido de su voto pues creo que eso va a hacer que alguno lo pienso que si es que está pensado

Voz 1667 24:33 sobre el organigrama de la futura Junta de Andalucía que ya están negociando con Ciudadanos ya han decidido quién se va a quedar con Economía y Hacienda es una cartera que reclama el partido naranja

Voz 5 24:43 lo cierto es que vamos a empezar a hablar a partir de esta semana de todas las cuestiones de que los equipos negociadores hasta ahora han hecho un gran trabajo en cuanto todas las medidas programáticas y ahora toca aterrizar las medidas programáticas y efectivamente lo que es analizar ese posible gobierno de coalición analistas de ese posible desarrollo de las medidas porque al final yo creo que más afectan

Voz 1667 25:07 su partido u otro tenga una Consejería u otra

Voz 5 25:10 tantos son los perfiles esto no se trata de repartir cromos se trata de hacer lo mejor para Andalucía para hacer lo mejor para Andalucía tenemos que ver quién se va a hacer cargo de una consejería un determinado perfil como recluta vamos a profesionales de reconocido prestigio que en Andalucía han estado pues ha postergados en están aislados de lo que la Junta la la Junta ha tomado decisiones al margen de la sociedad civil yo creo que es importante tener en cuenta también la sociedad civil a la hora de ejercer la la acción de gobierno yo creo que a partir de ahora pues toca hablar de eso quiero hablar de qué perfiles son los mejores para dirigir estarían viene de Economía Fomento Gage me equivoco

Voz 1667 25:50 a Ciudadanos sí parece importarle tener esa cartera de Economía y Hacienda la reclaman para compensar la presidencia de la Junta que que en teoría quedarían sus manos

Voz 5 26:00 yo soy un poco más precavido la verdad que creo que los andaluces no entendería que nosotros empezáramos a repartir nos carteras entre partidos como si esto fuera un mercado persa no yo creo que es más importante sentarnos y analizar quién lo puede hacer mejor que perfiles lo pueden hacer mejor en cada una de esas Carter a ir a hecho esto pues se poner nombre incluso por qué no he analizar una posible redistribución una de las competencias actuales entre las consejerías analizar unas ciento como pedido de la administración a realizar una belgas también de esa estructura paralela que tantos quebraderos de cabeza a todos los andaluces por qué tantas ineficiencias ha creado creo que toca analizar eso para que cuando por fin presentemos un gobiernos los andaluces se sientan orgullosos de haber votado

Voz 1667 26:46 Nos queda poco más de de un minuto señor García Gea pero me gustaría escuchar con usted la reflexión que nos ha dejado hoy aquí en la SER el presidente de la Comunidad de Madrid su compañero de partido Ángel Garrido sobre donde se ganan las elecciones

Voz 0177 26:58 yo no veo ningún caso de verdad en el en el poder hablar de un concepto general que haya ni mucho menos un giro a la derecha el Partido Popular yo no lo creo no creo yo yo además no milito en eso yo milito en el centro derecha ha modelado que creo que es el que da las victorias a los partidos

Voz 1667 27:12 con el centro derecha moderados donde se ganan las las victorias electorales hay muchos dirigentes como Garrido que les han recordado esto en las últimas semanas después del acuerdo con Vox

Voz 5 27:22 pues mire precisamente hoy he tenido la mala fortuna de tener que estar con mi hija en un hospital público porque ha tenido fiebre a media tarde impreso uno de los profesionales sanitarios que que me he atendido faltaba ilusionado no es no es Andalucía donde estamos pero está obsesionado con el cambio le oí nos animaba a seguir así no yo creo que hoy la gente no se le puede catalogar no echan yo extrema derecha a la gente el centro el centro derecha de centro derecha moderado que es al que yo el centro derecha liberal es la gente que quiere mantener sus costumbres sus tradiciones que está orgulloso de ser español que no cierre que una parte de España decida sobre todo esa gente es la que siempre ha votado al Partido Popular y creo que hoy tenemos que hacer más reconocible para que esas personas que quieren pagar menos impuestos que pueden elegir ellos la educación de sus hijos sino que analizan los políticos te puedan elegir el centro sanitario van y que no lo a los políticos esa gente suele preguntas pues no se grandes centros dentro del esto ahora o derecha pero otros asuntos a la que yo aspiro a representar no

Voz 1667 28:22 si ustedes son el centro derecha moderado boxes

Voz 5 28:25 bueno supongo que de izquierdas no son pero tan austero que preguntárselo a ellos yo lo cierto es que no no puedo emitir un juicio como le digo ante lo he dicho antes creo que a los políticos a los conoce por por las acciones que que hacemos no y como cómo estamos el Gobierno él por las propuestas que realizamos

Voz 1667 28:42 Teodoro García Teodoro

Voz 7 28:45 gracias por su tiempo feliz año desde la Cadena SER gracias a vosotros

Voz 5 28:48 los si lo mejor para todos me quita nadie

en la Cadena Ser presenta el placer de escuchar

Voz 11 31:41 o sea

Voz 1667 31:53 Pablo Morán si habremos tiempo tertulia con Carmen del Riego Javier González Ferrari Fernando Vallespín con esos dos elementos que ponemos sobre la mesa en el arranque de este Hora Veinticinco la investidura de bolso negro y el papel de Vox en Andalucía del que hemos hablado con el secretario general de los populares con Teodoro García Egea si os parece empezamos por esto último lo que nos ha explicado el número dos de el PP sobre esas negociaciones que se abren ahora para ganarse la el apoyo de Vox a Invest dura de Juan Manuel Moreno Bonilla como el futuro presidente de la Junta de Andalucía de momento Carmen a mí me ha dado la impresión de que muy buenos deseos muy buenos propósitos pero no soltó prenda sobre lo que está dispuesto a negociar el Partido Popular con Vox para ganarse ese apoyo necesario por otra parte

Voz 0378 32:37 sí

Voz 16 32:37 yo es que le he entendido una fórmula

Voz 0378 32:42 que me parece muy novedosa pero no sé si Vox lava aceptar que es bueno primero vamos a la investidura con unas líneas muy generales después ya negociaremos como hacemos como llevamos a la práctica esas líneas generales el problema es que Vox alguna de esas líneas generales que está en el acuerdo entre el Partido Popular Ciudadanos como es todo lo que tiene que ver con la violencia de género no está de acuerdo y piensa preocupado Santiago Abascal de decirlo a través de las redes sociales e incluso ha dicho algo así como que no estaba dispuesto a votar a los que se revisten de socialismo oí para hacer lo mismo que el socialismo yo creo que va a apoyarle va a apoyarles va a apoyar Vox la candidatura de Juanma Moreno entre otras cosas porque no puede ser en la primera en la primera oportunidad que tiene de estar en un Parlamento que no facilitara un gobierno que no sea del Partido Socialista porque eh los que han votado a Vox los que han votado al PP y los que han votado a ciudadanos si algo quieren es que no sea el PSOE quien gobierna Andalucía el problema será después gobernar eso es algo muy parecido a lo que pasa con con Pedro Sánchez a Pedro Sánchez se hoy es presidente es porque había una serie de partidos no todos pero una serie de partidos que no querían que que Mariano Rajoy fuera presidente del Gobierno por eso votaron a Sánchez los problemas para gobernar que tiene ahora Sánchez es porque no había un programa ni unos acuerdos para llevar a cabo dicho no todos porque el PNV hubiera seguido gobernando es perfectamente con Mariano Rajoy sino se hubiera presentado la moción de censura lo que no iba a ser era el que impidiera es su renovación al frente del Gobierno cuando todos los demás era algo que se exigía

Voz 1667 35:00 es la renovación parece clara efectivamente en cuestión está la estabilidad de la legislatura andaluza que acabamos de estrenar porque Vox quiere influir ya ha dicho que no va a entrar en el Gobierno no quiere acuerdos de gobierno así que Javier vernos va a quedar casi casi una negociación medida a medida leí por ley iniciativa iniciativa con con la ultraderecha andaluz

Voz 1493 35:20 a ver eso es novedoso Carmen pero no tanto quiero que sea desde fuera si el decir ya negociar

Voz 0378 35:29 hemos después si es decir pero eso no

Voz 1493 35:31 pero eso se lo hemos visto en muchos parlamentos decir que hay una mayoría que no es suficiente que tiene un partido partido que le apoya en unas cosas y en otras no voy a decir eso lo hemos visto constantemente hombre a mí hay una cosa que me me parece que a mí me hubiera gustado mucho que Abascal hubiera salido hiriera una rueda de prensa diciendo quiero queremos la vicepresidencia queremos la televisión queremos el CNI andaluz es decir eso que hizo Pablo Iglesias a mí eso me hubiera dado un susto horrible

Voz 0378 36:13 hombre entre otras cosas la fuerza eso lo podría haber dicho ciudadanos pero Vox que es la el tercero en discordia

Voz 17 36:20 bueno pues como si lo hubiera dicho en vez de poder

Voz 0378 36:23 vemos pues no se Esquerra

Voz 1493 36:26 bueno vamos a ver qué es que es la realidad después la realidad es que hay que gobernar que ha habido una voluntad clarísima por parte de los ciudadanos andaluces es decir hasta aquí es decir treinta y ocho años ni un minuto más de queremos otra cosa si esa cosas no funciona y volver al Partido Socialista está clarísimo porque además el Partido Socialista ha montado un régimen un régimen en Andalucía no lo digo de forma peyorativa sino como una descripción es muy difícil desmontar muchas de las cosas que ha que ha hecho el Partido Socialista unas muy bien y otras no tan bien fíjate yo te estamos oyendo con lo de la aceituna la las campanadas desde desde Nueva York una acción comercial yo querría saber cuánto dinero ha ingresado Canal Sur con esa acción comercial eh Canal Sur que es pública que cuesta mucho dinero cuestan mucho dinero dinero que ese detraer de otras de otros servicios públicos quiero decir que dar las campanadas desde Nueva York semana vender más aceitunas eso con menos aranceles por eso no es que no no no lo entiendo

Voz 3 37:53 Fernando a veces yo creo que

Voz 1493 37:56 despejar un

Voz 17 37:59 de hecho algún prejuicio que hay en España no respecto de las culturas de pacto yo creo que en España hay una gran cultura de pacto en el ámbito territorial en tanto autonómico como en en la política local es decir en España no hay ningún problema por crear gobiernos y lo vimos en las últimas es en este ámbito en cambio a nivel nacional es donde se crea realmente un una situación de vetos además en una situación de sea un ave tocar hacía casi casi sí pura donde es tremendamente difícil de la gente se pone de acuerdo no sé quién te pues todos lo dicho antes para derrocar a alguien plena luego para gobernar ojo eso es otra cosa no entonces en eso no me preocupa pero bueno no te creas eh

Voz 0378 38:43 lo de los vetos de los vetos y vuelo de los vetos porque ha habido

Voz 16 38:48 sí pues a lo largo de la acuerdos de para gobernar en el está

Voz 0378 38:53 todo tanto por parte del PSOE como por parte de ella

Voz 17 38:57 el Partito estamos hablando que ahora ya es venta Partito se que ya vamos a ver qué es lo que pasa entonces yo creo que vamos a ver el el boxeo ahora mismo vamos a ver Vox representa una derecha que está insatisfecha con la ultraderecha además pues es la el el el digamos el el derechista español cabreado no y entonces pues digamos que tiene un voto que ha recibido pues que es bastante gratuito que cualquier un voto muy muy la hábil que en cualquier momento puede volver otra vez fundamentalmente al PP sea que cuidadito con lo que hacéis porque si lo que hacéis puede permitir que vuelva a la izquierda eh o que se refuerce la Izquierda os quedáis sin un solo voto eso entonces claro yo por eso creo que que ellos van a esperar ellos lo que manda mantener es es digamos es el la polarización en en en lo discursivo pero no lo parlamentario o en el Parlamento harán unos discursos incendiarios pero luego es pues votarán como tienen que votar pero otra cosa es si entran ya en el Parlamento nacional ahí es donde yo creo que sí introducirán una serie de condiciones bueno siempre y cuando desde luego eso garantice que efectivamente no gobierna la izquierda no evidentemente no pero hay sí yo creo que esa tratarán de hacerse mucho más presente es un poco más en la línea que vimos con Podemos en ese momento sobre todo si tienen si tienen un número relevante de escaños y sacan treinta escaños sí bueno todo puede pasar no pues yo creo que eso les da fuerza suficiente como para dejar de ser tan anecdóticos pero a su guerra es otra yo creo que ahora es simplemente ver cómo pueden atraer votos de tal manera que bueno pues todos acabemos dando por supuesto que el sistema de partidos soy uno más el quinto eh que son ellos por tanto yo no creo que que que generen vetos ojo eh otra cosa es ya cuando cuando tenga que sentarse para negociar en en eventualmente un gobierno de derechas en el ámbito nacional

Voz 1667 40:54 pero cuál es que penséis que es la estrategia que va a desarrollar Vox para atraer esos esos votos que decías Fernando va a ser el de la colaboración que deseaba hace unos minutos Teodoro García Egea nuestra entrevista o va a ser la contraria en lo que está haciendo la ultraderecha también en otros en otros parlamentos

Voz 17 41:10 no no no yo no creo en vamos a ver vamos a ver yo lo que creo que la la lo que está haciendo boxes seguirá haciendo Vox es que además es lo que le llega a sus votantes son los mes que manda digamos las declaraciones incendiarias el digamos a llenar un recinto inmenso todo o de banderas de cada uno lleva la bandera de EE

Voz 0378 41:30 España

Voz 17 41:31 esa es su acción de gobierno entonces yo creo que dentro el Parlamento va a tener una oposición infinitamente más pragmática eh vosotros nos imaginamos porque de eso depende el tiene un voto prestado sea en España la derecha digamos la eso es franquismo sociológico que se realmente por entendernos la renovación del franquismo sociológico que es lo que representa Vox se fue al Partido Popular inmediatamente por una razón muy clara Llera que es la única condición para que no gobernar la izquierda no y entonces pues claro si se dan cuenta de que por culpa de estos expone una serie de condicionamientos no van a poder gobernar ahora la derecha tiene que gobernar con el tándem Ciudadanos y Partido Popular pues ese voto se vuelve otra vez al Partido Popular se que lo tiene clarísimo el votante de derechas bueno el por eso yo creo que somos relativamente afortunados porque queda todavía parece que queda bueno en la bien porque igual ya no sorprende convocando elecciones pero parece

Voz 1493 42:27 es todavía un margen no

Voz 17 42:30 para verles actuar después incluso de las locales y autonómicas

Voz 3 42:35 eso esa parece ser la la la estrategia de del Gobierno de Sánchez Carmen yo creo que es lo que va a hacer bolos

Voz 16 42:42 va a ser el guardián

Voz 0378 42:45 de las esencias del Partido Popular es decir es el que va a garantizar que el que la idiotez

Voz 17 42:51 si ahora el Partido Popular y lo que dice el partido

Voz 0378 42:54 propio popular el Partido Popular lo cumpla con lo que intentará tener satisfecho a ese electorado que ha dejado de votar al PP porque el PP ha dejado de hacer las cosas que decía que iba a ese electorado que cuando

Voz 18 43:16 llegó al poder Mariano Rajoy en plena crisis en el año dos mil E

Voz 0378 43:23 subió los impuestos en vez de bajarlos qué es lo que había dicho hasta ese momento al Partido Popular que que en el asunto territorial pese a a llevar a cabo ciento cincuenta y cinco no lo hace con la virulencia que desde el propio Partido Popular ese pedía en aras del consenso cosa que además me parece aquí el problema es que los partidos cuando están en el Gobierno no son una cosa bueno aquí en todos los sitios son una cosa distinta a lo que dicen cuando están en la oposición porque cuando estás en el Gobierno hay más cuando cuando no tienes una mayoría tienes son cuestiones importantes si tienes que que pactar pues obviamente no pueden hacer lo que se hubieran estado la posición hubieran dicho o hubieran exigido a un gobierno socialista con ciento cincuenta y cinco O'Connell debe el terrorismo de ETA o con no haber echado abajo con leyes que había prometido que echaría abajo cuando llegara hay que al final se convirtieron en que esperemos a lo que diga el Tribunal Constitucional y estoy hablando de el en la ley de matrimonios homosexuales o del aborto que prometieron cambiarlo recordemos como Mariano Rajoy y la metió en un cajón lo que costó la dimisión de

Voz 1493 44:50 de Gallardón Gallardón eh

Voz 0378 44:53 por qué no veía que hubiera un consenso porque es que cuando se gobierna las cosas se ven de forma diferente sino que se lo digan no sólo a Rajoy sino también a Pedro Sánchez

Voz 1493 45:04 a ver si si si que se lo digan la la vicepresidenta que ella es la que dice esto lo dijo el señor Sánchez no el presidente del Gobierno no eh con el tema de la de la rebelión porque esa es otra la que nos viene ahora con el juicio de los del proceso ahí se juegan mucho mucho este gobierno el Gobierno del señor Sánchez se juega mucho yo quiero hacer mía la frase que dijo Errejón poco después de las elecciones de las elecciones andaluzas en Andalucía hay cuatrocientos mil fascistas no es lo que decía Fernando del voto prestado efectivamente porque también Carmen ese es el voto cabreado decir igual que el voto cabreo de la izquierda se fue a Podemos el voto cabreo de la derecha se ha ido a Vox

Voz 3 45:53 pero también hay muchos fascista e te viene bastante cuatrocientos mil pero bastantes fascista y ahí sí hay así que estamos que utilizamos

Voz 16 46:04 ya de ultraderecha yo lo dejarían ultraderecha

Voz 1493 46:08 la la la derecha extrema como decía la extrema derecha extrema

Voz 3 46:14 ah vale sí sí es igual ahora seguimos

Voz 19 46:24 Unity de la Comunidad veinticinco síguenos en Twitter en arroba hora25

Voz 1667 50:23 hablo Morán seguimos en la tertulia a las once menos los diez minutos diez menos diez en Canarias de este uno de enero Carmen me lo dejaba en bandeja vamos a hablar de Wall sonoro de las primeras promesas que del nuevo presidente brasileño que no se explicaba nuestro compañero Francho Barón al comienzo de este Hora Veinticinco entre ellas ampliar la legislación sobre el uso de armas de fuego en el país meter mano en el sistema educativo para quitarle en fin todo matiz ideológico según sonaron privatizaciones Javier como Vesely aunque de este nuevo presidente en Brasil que ha despertado una ola de preocupación dentro y fuera del país hombre yo creo

Voz 1493 51:03 hace que que habéis hecho magníficamente de las cosas que decía Esther señor la verdad es que pero

Voz 1667 51:09 es cosa de Victoria gracias a color

Voz 1493 51:11 hace muchos años y lo ha hecho muy bien María supuestamente bien es es escalofriante lo que es lo que dicen ya veremos lo que hace después gobernando como se ha dicho ya en esta mesa esta noche en varias ocasiones a ver a ver qué es lo que hace después a la hora de gobernar a mí lo de las armas vamos a un país como Brasil

Voz 18 51:34 donde tiene un índice de criminalidad

Voz 1493 51:37 la tremebundo Si encima usted les facilita las cosas para que se puedan tener las armas como las tienes en Estados Unidos que es yendo vagando la llevando de la de la tienda pues francamente a mí que me parece terrible si él quiere quiere acabar con con con precisamente con la violencia no parece que esta sea la medida más inteligente para acabar con la violencia verdad de que la gente tenga el acceso a las armas de fuego con mucha más

Voz 3 52:07 a mí eso claro es que el vecino del norte influye mucho ahí no lo no lo parece no parece desde luego Fernando ceder eh