Hora 25 (01/01/2019 - Tramo de 23:00 a 23:30)

Voz 1645 00:00 como tiene que acabar con la absolución porque desde nuestro punto de vista no ha habido delito de rebelión ni de esa edición ni de malversación y por tanto lo que esperamos es la libertad una libertad que nos gustaría que fuera antes del juicio para que se pudiera afrontar la defensa con todas las garantías afronta defensa con todas las garantías

Voz 1667 00:19 todos esos elementos se mezclan en la agenda política Fernando que iniciamos hoy con esos presupuestos que se cruzan no con la con la relación que tiene ahora mismo Pedro Sánchez con con el independentismo catalán

Voz 1 00:32 sí vamos a ver el si realmente si quiere tapar el la cuestión catalana a través de la agenda social me temo que eso está llamado al fracaso a se puede intentar incorporar no algún alguna línea dentro de dentro de los periódicos ni siquiera columnas es muy difícil es muy difícil porque tampoco estamos hablando de seis mil millones no sea que tampoco estamos hablando de doscientos mil millones que sea algo que que cambie que cambie drásticamente la situación de sectores enteros de la población de la población española no sobre todo porque es lo que estamos viendo es que vamos a ver si nos enfrentamos a un año que es muy difícil en España primero

Voz 1095 01:15 por por el juicio de digamos del del

Voz 1 01:19 es es eso va generan unas tensiones espectaculares que son tensiones que incluso pueden conducir fíjate a a que a que sea eso lo que lo que lo que ha sirva como como catalizador de una convocatoria de elecciones generales más que los Presupuestos a que todo depende de salte por tanto el damos en el centro en el centro de la mesa política del tablero como se dice ahora está en en cuestiones identitarias me parece que es lo está jugando a la derecha una y otra vez una y otra vez por tanto vamos otra vez hablar de qué es España que deja de ser España España por aquí España por allá o Cataluña por aquí Cataluña por ella etc etcétera a mi me parece que ese es un un agravio pero que se cruza también con digamos con con una campaña electoral ya plenamente en marcha en las elecciones municipales elecciones autonómicas

Voz 1095 02:13 que hongo elecciones europeas no hay claro

Voz 1667 02:16 voy en el que cada uno marca su posición cada uno tras ver gráfico

Voz 1 02:19 y que además genera también esas tensiones digamos de los barones socialistas como Sánchez después de lo Andalucía pues es que yo yo ahora comprendo no porque también ellos tienen que velar por lo por lo suyo y luego un año muy complicado en Europa porque la extrema derecha extrema derecha puede llegar a ser la segunda fuerza en el Parlamento Europeo y eso desde luego optara podría boicotear gran cantidad de de iniciativas europeo está en el alero no pues hay hay tiene que jugar Pedro Sánchez que jugar en esos en esas tres con esas tres dimensiones no lo tiene decir no lo tiene fácil bueno pues como decimos aquí todo lo esta noche de cuatro escaños

Voz 1095 03:00 ese es el auténtico problema nadie no no no no no que nadie le dijo que fuera a a

Voz 0378 03:07 hace ya lo tienen muy complicado lo es sobre todo hasta las elecciones municipales y autonómicas lo que va a marcar la agenda también incluso de esa campaña electoral es el juicio por el proceso de de ese juicio vamos a va a dejarnos entrever que puede pasar a posteriori

Voz 1095 03:34 yo por eso creo que no habrá elecciones generales

Voz 0378 03:36 es igual mañana convoca Pedro Sánchez porque últimamente nos equivocamos que casi todos en todo cerca

Voz 1095 03:44 pronósticos ahora mismo pero a mí la lógica lo que

Voz 0378 03:48 me dice es que hasta que no pasen es sino pase las elecciones municipales y autonómicas Usanos ponemos en el otoño Pedro Sánchez no no intentaría ir a unas elecciones generales eres el problema va a ser la aprobación de los presupuestos porque va a coincidir ir precisamente con ese con ese Prost el juicio al al proceso iraquí hay que decir que lo que hemos oído del vicepresidente de la Generalitat dicen lo que no hay que mezclar la negociación política sobre Cataluña con la negociación de los presupuestos lo dice Esquerra Republicana de Catalunya claro esa persona con eses de Esquerra Republicana de Catalunya mientras que el señor Torra no está ni mucho menos en esa posición porque además los del PDK partido al que pertenece el señor Torra

Voz 1095 04:40 cada uno de esos era hemos visto estos días precisamos de vicepresidente como d'Esquerra termina la frase como la termina urnas es decir no hay manera de que se cierre ese asunto es decir mire no cabe en la Constitución un una consulta sobre la secesión es que vamos a ver llevamos ya con esta historia varios años Irene eso yo creo que Esquerra y el PDK es lo único en lo único en lo que todavía están de acuerdo en que esto tiene que terminar con un referéndum de autodeterminación no un referéndum para un nuevo Estatuto sino para no dicen sólo votar no sabemos qué es lo que repasaba repasaba simplemente un poquito bien viendo la la la historia pero yo sí estoy con Fernando yo creo que la clave política está en el juicio del proceso esa es la clave política y es lo que va a determinar la decisión del señor Sánchez

Voz 1667 05:54 pasada esta Agenda dos mil diecinueve dejad que ellos invito a escuchar una genialidad porque los líderes de los partidos descansan hoy se preparan para el dos mil diecinueve que se les viene encima sueñan como puede ser para ellos el año nuevo así que le hemos pedido a Severino Donate que se metan sus cabezas para conocer a lo Bienvenido Mister Marshall con qué sueñan nuestros políticos

Voz 2 06:19 enfrentarse a las incógnitas de un año nuevo no es fácil Luis García Berlanga Juan Antonio Bardem y Miguel Mihura escribieron el guión de Bienvenido Mister Marshall Seal han visto recordarán sino que les cuento que director y Dioni estas imágenes

Voz 3 06:36 con los sueños de los habitantes de Villar del Río

Voz 2 06:40 en la noche cuando afloraban lo que habían deseado secretamente secretamente

Voz 4 06:44 nos mostraron entre otras cosas los temores del subconsciente

Voz 2 06:48 de el cura don Cosme

Voz 5 06:51 a mí las ensoñaciones de

Voz 2 06:54 Don Luis Hidalgo del pueblo que se veía conquistando tierras remotas las aventuras del alcalde Pepis ver qué quería ser sheriff y hablar americano el sueño de Juan que fantasea con que un avión americano le lanzaba un tractor con paracaídas

Voz 6 07:19 el último censo recogido por el Instituto Nacional de Estadística sostiene que en España hay cuarenta y seis millones quinientos veintiocho mil veinticuatro habitantes

Voz 2 07:27 es va a ser difícil que a estas horas encontremos dormidos a todos

Voz 7 07:32 pero aprobaremos con algunos miren el bueno de Pedro el pobre se quedó dormido delante de él

Voz 1095 07:41 Espejo

Voz 8 07:42 miramos con qué sueña

Voz 2 07:48 observamos una sala llena de pitado Pedro apostaría su camisa blanca a qué es la ceremonia de toma de posesión de su segundo mandato como presidente del Gobierno les rogamos que se reclama silencio a los asistentes dará comienzo la toma de posesión ahora dieran su nombre Doña Susana Díaz Pacheco como como presidenta pero Díaz les pido disculpas es una mala pesadilla sin mayor interés cambiemos de domicilio ahí está el bueno de Pablo no se confundan me Pablo Éste es el de la escalera derecha

Voz 8 08:26 en qué señora

Voz 9 08:30 qué casualidad también sueña que es presidente de Gobierno parece estar en una recepción real

Voz 10 08:36 a la espera de que empiecen los saludos

Voz 2 08:38 esa ya lo que tiene que decir

Voz 10 08:41 mira el suelo repite viva el Rey viva el Rey viva

Voz 2 08:45 el Rey es su amigo José María

Voz 9 08:48 José María Alfredo Aznar López

Voz 11 08:51 en este sueños emperador del Imperio romano germánico Rey de España en Nápoles Sicilia Cerdeña duque titular de Borgoña archiduque de Austria soberano de los Países Bajos reina de Inglaterra reina de Inglaterra es por ende poseedor de todos los saberes del orbe y benefactor del mundo

Voz 9 09:10 no me interesa cambiemos de sueño

Voz 2 09:15 prevemos con el otro Pablo Iglesias tú

Voz 1095 09:17 no

Voz 2 09:21 Real Decreto trescientos cincuenta y cuatro Laya el Palacio de la Zarzuela también sueña con ser presidente del que se nombra presidente del Gobierno y conducir me aburro siguiente sueño lo reconocen es Albert veamos en que ocupa su subconsciente en casa

Voz 12 09:44 abrir una puerta

Voz 2 09:49 hay una mesa Pierre que baraja ya hace tres montones

Voz 9 09:55 sólo él sabe lo que se juega tiene que decidir dónde apuesta

Voz 13 10:00 en el montón de la derecha en el montón de la izquierda en el del centro no lo tiene claro

Voz 2 10:07 el segundo piensa una cosa distinta un sueño más y lo de

Voz 15 10:16 no

Voz 1095 10:18 todo

Voz 16 10:21 a ver que sueño

Voz 5 10:29 feliz

Voz 2 10:30 dos mil diecinueve

Voz 1667 11:17 seguimos después de la genialidad de Severino Donate otra previsión de dos mil diecinueve que asoma en la agenda es el Brexit la salida de Reino Unido de la Unión que salvo sorpresa se va a consumar en apenas tres meses a finales de marzo la primera ministra británica ha aprovechado su discurso de año nuevo para defender el plan que pactó con Bruselas y que todavía tiene que avalar el Parlamento británico a esos diputados en busca de su apoyo ha ido dirigido este discurso televisado corresponsal en El Postigo

Voz 1 11:45 el mensaje de fin de año de Theresa May forma parte

Voz 0047 11:47 una estrategia para persuadir a los diputados de su partido contrarios a su acuerdo con la Unión Europea Mail pide que voten a favor para poder empezar a mirar hacia adelante y centrarse en otros asuntos como la vivienda o la sanidad la estrategia de may Se basa en el miedo ya que tan sólo les da la opción de elegir entre su

Voz 22 12:01 el acuerdo o ningún acuerdo o sea el caos

Voz 0047 12:04 los fuentes de Downing Street han explicado que durante estas fiestas May ha mantenido el contacto con sus colegas europeos para tratar de conseguir concesiones sobre las garantías para la frontera de Irlanda del Norte el asunto clave el asunto que enfurece a los euroescépticos de su partido mella tuvo que aplazar la votación prevista para principios de diciembre para evitar una derrota humillante que posiblemente lo hubiera costado el cargo las conversaciones con líderes europeos seguirán esta semana antes de que se reanuda el debate y la votación el martes que viene May espera aumentar la presión a los opositores de su partido hasta allí

Voz 1 12:35 el último minuto para que el miedo les haga ver

Voz 0047 12:37 su acuerdo como la opción menos mala mono así que

Voz 1667 12:40 el Reino Unido inicia otro año dividido y con futuro incierto Carmen esta vez más que nunca porque todo tiene que estar listo en tres meses

Voz 1095 12:47 eso es lo bueno lo malo o lo bueno no la verdad es que no lo sé yo es lo bueno porque no podemos seguir mucho más

Voz 0378 12:57 pero pero es verdad que no solamente se la juega may Se la juega el Reino Unido y y la verdad es que nos la jugamos la Unión Europea que ya está débil precisamente lo decía antes Fernando ir con la amenaza de que los partidos extremistas tengan de que el Parlamento europeos temas fragmentado todavía de lo que lo que hay que los partidos extremistas tengan un papel que hasta ahora no habían jugado desde luego va a ser las las elecciones europeas en las que va a ser más difícil saber quién va a ser al final el presidente de la Comisión ahí ahí lo que pase con el Brexit no ayuda y no es lo mismo que sea hombre se ha pactado que un adiós muy buenas ya veremos lo que pasa si si y no consigue el apoyo al plan acordado en el Parlamento británico lo vamos a pasar mal no solamente los británicos que se vayan sino todos los euro

Voz 1667 14:06 es una realidad a la que se tienen que preparar todos los Estados miembros de la Unión Europea en los próximos días supongo que conoceremos el plan de que ha preparado el Gobierno español no dé para afrontar este este proceso Fernando

Voz 1 14:19 si no hay me gustaría llamar la atención sobre algo que porque siempre acusamos a nuestros políticos de ser unos políticos pues bueno el día conspirando que están son como de segunda fila pero bueno si observamos lo que está ocurriendo en el Reino Unido a mi me parece que el no están a la altura ninguno de quizá May es la única responsable es realmente de dentro de de la clase política británica ahora mismo es verdaderamente espeluznante sea que que no se sepa si el Parlamento va a dar apoyo al plan cuando la amenaza es el no Deal no he luego hay otros que están esperando de aprovechar que es un no para entonces proponer que otro referéndum o someter el New Deal aún otro referéndum sea tú tú no

Voz 1095 15:02 esta jugando con la economía de un país con las

Voz 1 15:05 vidas de sobretodo de cientos de miles de inmigrantes en ese país eh que no saben realmente lo que va a ocurrir dentro de dentro de nada con los británicos que están fuera con los propios intereses de los europeos antes Carmen lo ha dicho es que España va a ser seguramente uno de los países más afectados por el Brexit negativamente eh por por el este por porque tenemos digamos tenemos una economía que está muy vinculada la británica somos es el país donde más invertimos es el país con el que los países desarrollados con el que tenemos una digamos una balanza de pagos más positiva bajo estas condiciones uno ve de repente todo ese juego del Che que no de en ese de la gallina no de entre la clase política británica con Corbijn esperando a ver si por fin se convoquen elecciones para que él pueda ser primer ministro cuando nadie sabe realmente qué es lo que va a hacer después respecto del Brexit saque me parece que es política pequeña en uno de los momentos decisivos de la Historia Europa y eso creo que yo creo que es tremendamente grave tiene que hacer reflexionar sobre qué diablos está pasando en con con digamos con con esta profesión que llamamos los políticos no porque esto esto hubiera sido inimaginable hace sólo quince años eh yo me voy mucho más

Voz 1095 16:23 tras habrá que pedirle ha servido durante que nos meta en en en un sueño de Corbijn que debe ser también bastante

Voz 1 16:31 de bastante interesante

Voz 20 16:34 debe ser en el que dijo hoy me aburro si es Ismael voy

Voz 1095 16:38 soy yo yo me pregunto qué qué ha sido de Cameron ese frívolo seras ese gran Babel frívolo e eran frívolo

Voz 1 16:48 ganando dinero en algún sitio pero mujer

Voz 1095 16:51 lo está debajo de una piedra porque no aparece porque nadie sabe dónde está el Cameron que es el que organizó todo este follón todo punto además de que se hubiera salido exactamente exactamente eso los referéndum los carga el diablo los carga el diablo fría porque visto aquí

Voz 1667 17:10 otra realidad que va a seguir marcando dramáticamente el año que estrenamos ese el drama de la inmigración se han rescatado a más de cien personas cerca de nuestras costas sólo hoy en tres pateras en el mar de Alborán también en el estrecho también seguimos pendientes de la situación de dos barcos de ONGs alemanas pues que siguen esperando un puerto de acogida en medio del Mediterráneo con cuarenta y nueve inmigrantes a bordo están al sur de Malta donde se está registrando ya un temporal que compromete la seguridad de de esos barcos más información con Nicolás Castellano

Voz 1620 17:43 él es el barco que lleva desde el veintidós de diciembre con las treinta y dos personas rescatadas abordó ha empezado a lanzar señales de seria advertencia a los gobiernos europeos

Voz 23 17:52 hoy que no espíritu ni un solo

Voz 2 17:58 en las últimas horas la doctora de abordo ha advertido que la como

Voz 1620 18:00 que empieza a escasear y aunque bajen la cantidad a repartir esto sería especialmente peligroso para los niños que van a bordo otro problema es el de agua potable porque la tiene limitaba y no tienen capacidad de potabilizar a bordo del tiempo está empeorando de manera muy preocupantes enfrentan a olas de tres metros que podrían superar los cuatro en los los días el estrés y el cansancio a estas personas de las que ningún Gobierno europeo aceptan sus puertos se suma a la de otros diecisiete náufragos que están a bordo del barco de la otra ONG alemana si hay ambas organizaciones piden una solución urgente a unos Estados europeos que siguen dificultando el rescate en el Mediterráneo central Jonas

Voz 1667 18:40 lo comentábamos la semana pasada el operan se llegaba al puerto de Algeciras la semana pasada con todos los inmigrantes que había rescatado antes de la Nochebuena decíamos ya entonces en seguirá tendremos otro caso como está ocurriendo con estos dos barcos de ONGs alemanas Javier que siguen esperando ahí en medio del mar Mediterráneo sin destino pues hoy treinta segundos sacada

Voz 1095 19:00 no no no es escalofriante lo que está ocurriendo porque vamos a ver la gente independientemente de las mafias que es un tema del que habrá que hablar también en su momento en profundidad el drama humano de esas personas que lo que es vivir o por lo menos sobrevivir porque la vida que tienen ahora mismo no es una vida presentable que que estén sometidos a que un gobierno día que pueden entrar en un puerto otro gobierno dice que no los italianos que están en fin para que en Malta también es han hecho algunas eh bueno pues al final puertos españoles Carmen eso

Voz 0378 19:42 otra política de la Unión Europea que está fallando estrepitosamente porque es competencia de la Unión Europea y tampoco podemos echar la culpa a Italia que ha recibido Grecia que ha recibido a muchísimos pero muchísimos inmigrantes sin que el resto de los países europeos se haya puesto las pilas en lo que tampoco se puede convertir España es el lugar al que vengan todos porque tampoco tenemos esa capacidad

Voz 1095 20:12 pues sí estoy estoy de acuerdo pero pero vamos a ver yo creo que ahora

Voz 1 20:19 en este momento en el que vamos a entrar de europeo tan delicado esto tiene que ser uno de los temas que esté yo creo que en quizá en el punto en el primer punto de la agenda nunca hacemos con las migraciones que hace que hacemos sobre todo con algo que yo creo que es esto que es distinto en situaciones de emergencia humanitaria no me parece que es que bueno por muy pequeña que sea Malta por muchos que ha acogido cuando hay esta sección de emergencia se acoge punto luego ya se verá a ver cómo se reparten no pero eso no es no se puede dudar no que que le compete a Malta o le compete al Estado que esté más cercano de cualquiera cuando es de de cualquier accidente que se produzca cualquier incidente que se produzca en en en en un lugar u otro del Mediterráneo no me parece que eso tiene que ser pues eso absolutamente asumido yo otra cosa es ya Si bueno sí se recogen a a gente en Libia ya dónde la llevan no entonces tú puedes decir oiga mire a mí no porque esto te quiero poder decidir a quién me traigo no esto es una política diferente pero éstas que son de de humanidad básica no es que hay vidas humanas en juego sabiendo eso puedo seguir jugando

Voz 1667 21:29 Pedro Blanco buenas noches hola qué tal buenas noches Nochevieja la entrada del año que viene sí sí sí a la voz a tienes así poco de enterada prometí ningún entonces

Voz 1715 21:42 venga Pedro nuestra ninguno ninguno que vaca

Voz 1095 21:45 y un cubata hace mucho yo no

Voz 1715 21:47 el ultimo me lo bebí la Nochevieja del dos mil diez

Voz 1667 21:50 Benítez era Pedro nuestra de otras noticias que nos deja este uno de enero que viene más cargado de lo que nos imaginábamos la verdad el repaso nosotros no vamos a empezar lejos muy lejos

Voz 2 22:02 de aquí todo lo lejos del planeta Tierra que ha sido un artefacto diseñado por el hombre con la sonda New Horizons que han sobrevolado hoy el cuerpo celeste más lejano está seis mil quinientos millones de kilómetros de distancia del Sol el equipo de esta misión ha celebrado este éxito que permite la ciencia estar más cerca de comprender el origen del sistema solar o eso es lo que han dicho los científicos ahora hay que esperar a que envíe las primeras imágenes

Voz 1667 22:28 algo más Montano la lista de subidas de precios de todo primero de enero

Voz 1715 22:32 sí algunas ya lo comentábamos ayer la de los peajes por ejemplo miles de conductores los han pagado hoy sí han vuelto a casa por una utopía esta quebrada es decir de esas que ahora gestiona el Estado se habrán ahorrado algunos euros si ha vuelto a casa por la AP nueve de Galicia se habrá gastado algunos euros más más subidas los precios de los billetes de Renfe de media distancia ya van suben un tres y medio y un siete por ciento los de cercanías se congelan los envíos de correo son más caros un ocho y medio por ciento de media la tarifa regulada del gas natural sin embargo baja más cosas que se abaratan desde hoy cientos de medicamentos hablábamos al comienzo arranques y hasta mil doscientos compuestos desde el ibuprofeno Antolín pasando por Titus y vivos o anticonceptivos hoy entran en vigor los nuevos precios de referencia con rebajas que pueden alcanzar hasta el cuarenta por ciento

Voz 1667 23:12 otra cifra el Gobierno asegura que el viaje de Pedro Sánchez a Benicàssim en avión oficial costó doscientos ochenta y dos euros ni Ryanair ni Ryanair dos ciento ochenta

Voz 1715 23:23 dos euros Con noventa y dos céntimos para ser exactos según Moncloa eso es lo que costó desplazar el avión al equipo degolló en el viaje del presidente un festival de música la respuesta la recibido un asesor del PP Luis Salom que es quien preguntó al Gobierno en el Gobierno dijo tenemos secreto oficial luego convino el Consejo de transparencia del Gobierno que ha obligado a dar esa información un chollo doscientos ochenta y dos euros y además pudiendo llevar maletas

Voz 1667 23:44 grandes con dos E Plus falla hoy no sería uno de enero sino suena esto la Marcha Radetzky en el Concierto de Año Nuevo en la Filarmónica de Viena concierto dirigido por el alemán Christian Thielemann ya le preguntará a nuestros compañeros de play Opera qué tal ha estado este director la tradición de Año Nuevo que nos conduce a nuestras propias tradiciones terminar el programa con Ramoneda también en este uno de enero

Voz 22 24:22 el dietario

Voz 24 24:26 dos mil diecinueve empieza mal digámoslo claro la primera noticia del año es la toma de posesión de Jairo personero Un militar ultraderechista en la reserva aupado por la oligarquía brasileña y la iglesia evangélica como presidente de Brasil admirador de las dictaduras militares latinoamericanas dos años setenta y ochenta llega con un ideario que les hace honor neoliberalismo radical en lo económico privatizaciones de las regulaciones desprotección de trabajo y sálvese quién pueda intransigencia patriótica anti feminismo homofobia regionalismo moral y cultural todo ello bajo el sino todo orgullo autoritario no le temblará la mano anuncia con el del exhibicionismo de matarife propios de la extrema derecha y todo eso en la primera potencia económica de América Latina con esta noticia dos mil nueve no recuerda simplemente que hay que volver a luchar por la libertad en un momento en que ni siquiera a las democracias la garantizan que ceder ser el primero los buenos propósitos para el año nuevo por lo demás el año empieza en España bajo el signo de la inestabilidad con una derecha radicalizada la ofensiva desplegando todos los tópicos del neoconservadurismo reaccionario con un calendario electoral propicio para que el interés partidario de desborde el interés general y con un juicio el independentismo que pondrá a prueba las instituciones españolas ante este panorama un ruego que probablemente es un grito en el desierto bajen a la tierra asuma la realidad tal como es otorguen se unos a otros el reconocimiento como interlocutores Eden salida política a los problemas y los que no quieran jugar este juego se habrán automargina marginados dice el periodista americano Chris Hedges la web ha facilitado nuestra indignación cultural la transformar los seres humanos en objetos y me atrevo añadir la degradación de nuestras democracias viene de que por acción no promisión los gobernantes han contribuido poderosamente esta tarea de ahí que hoy la reivindicación que masones la calle sea tan primario elemental

Voz 25 26:18 al cómoda demandas reconocimiento que nuestros

Voz 24 26:21 democracia son incapaces de satisfacer

Voz 25 26:23 el ciudadano luego existo

Voz 1667 26:33 terminamos Javier Carmen Fernando muchísimas gracias por acercarse a la radio compartir con nosotros este primero de enero de este año Pedro hasta mañana estoy pensando qué voy a pedir el Falcon veinte céntimos me lleva a casa pero sé que estoy llega saltando a por eso decía callado pero mañana hemos superado el primer día nos quedan trescientos sesenta y cuatro que contarles aquí en la SER para empezar volvemos mañana a las ocho descanse

