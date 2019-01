Hora 25 (02/01/2019 - Tramo de 20:00 a 21:00)

Voz 1667 00:00 con las ocho a las siete en Canarias

cadena SER Hora veinticinco cómo están muy buenas tardes este dos mil diecinueve

Voz 1667 00:26 pese estrena explorando los límites políticos de la derecha española BOC amaga con negar sus votos a un gobierno de la derecha en Andalucía si PP y Ciudadanos no retiran de su acuerdo el compromiso de financiar las medidas incluidas en la Ley andaluza de Igualdad Javier Ortega Schmitt es el número dos de vos

Voz 4 00:43 atentan contra nuestra Constitución atentan contra nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer íbamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles con independencia de si somos hombres son mujeres con independencia de la idea política

Voz 1667 00:58 PP está siendo algo tibio en su respuesta Vox no así Ciudadanos su líder Albert Rivera tuitear todo esto aplicaremos el pacto de Estado contra la violencia machista en Andalucía y allí donde gobierne Ciudadanos la libertad y la igualdad no se negocian la derecha negocia por su parte el reparto del Gobierno mientras la Izquierda Andaluza alerta de los riesgos que corre esa comunidad si se imponen algunas de esas tesis de Vox Francisco Conejo del PSOE Teresa Rodríguez Podemos

Voz 5 01:26 al señor Rivera están dispuesto a alcanzar un acuerdo con la extrema derecha en Andalucía para deja desprotegida a las mujeres de esta tierra

Voz 6 01:38 son una clara expresión del carácter misógino del carácter anti mujeres del partido Vox de de su complicidad con los asesinatos vinculada a la violencia machista

Voz 1667 01:51 en Hora veinticinco escucharemos a Inés Arrimadas que esta mañana pasaba por Hoy por hoy la número dos de Ciudadanos quiere gobernar Andalucía para cerrar chiringuitos

Voz 7 01:59 suben chiringuitos a gusto no se podía imaginar que van sabremos cuando haga una auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el PSOE desde hace ochenta años

Voz 1667 02:14 el líder del PP ha viajado hoy a Melilla desde allí ha anunciado que su partido va a proponer que los menores inmigrantes sean tratados como cualquier adulto que sea inmigrante económico desprovistos por tanto de la protección legal que le concede su minoría

Voz 8 02:27 dar para dejar muy claro que la problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica y por tanto es su derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

Voz 3 02:46 y en Extremadura otra vez la queja amarga

Voz 1667 02:49 la de la sociedad y de las instituciones por el estado de sus trenes Pedro Blanco

Voz 1715 02:52 es que el año ha empezado con más averías ayer decenas de pasajeros tuvieron estuvieron durante horas parados en un tren que quedó averiado trasbordos viajes en autobús hasta que consiguieron llegar a Madrid a su destino hoy la Junta de Extremadura ha sido muy contundente en su crítica a Renfe escuchen a José González es el director general de Transportes

Voz 9 03:12 que si Renfe no tiene capacidad para realizar el transporte ferroviario en Extremadura pues nosotros esté diríamos que por favor que lo dejaré que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños que tienen que trasladarse como todos los ciudadanos de este país no pueden quedar aislado porque ellos sean no quisiera pasarme pero porque yo sea unos inútiles

Voz 1715 03:31 el ministro de Fomento ha pedido disculpas a través de Twitter por estas averías que califica de inadmisibles vamos a escuchar al obispo de Ávila elfos Secretario General y portavoz de la Conferencia Episcopal hoy intentado denunciar la hipocresía de la sociedad que según él se escandaliza con los que abusan poco los curas comparados con otros sectores sociales que la mayoría de los casos de abusos se dan en los ámbitos familiares y bueno pues nadie focaliza los ámbitos familiares esta cuestión

Voz 1667 04:01 a las ocho y media deportes en Hora Veinticinco Jorge Escorial buenas tardes

Voz 0622 04:04 tal buenas tardes la noticia que nos deja el día es la renuncia de Rafa Nadal en el torneo de Brisbane lesión en su pierna izquierda reapareció en Abu Dhabi hace unos días pero renuncia este torneo de Brisbane el Open de Australia está a la vuelta de la esquina aunque la intención del manacorense estar a tiempo para el primer Grand Slam de la temporada es el segundo día del año y eso no quita que estemos en la previa de un partido de Liga aplazado en su día por el Mundialito de Clubes mañana se enfrentan Villarreal y Real Madrid a las nueve y media el equipo de Solari sin Marcos Llorente pero con Casemiro un Villarreal que ha confirmado durante el día de hoy la salida de Iturra es inminente la llegada de Vicente Iborra de Lester para el que no quiere esperar a mañana para ver fútbol hoy premia a las nueve menos cuarto Chelsea Southampton y Newcastle Manchester United

Voz 1667 04:43 la visión del tiempo Luismi Pérez buenas tardes buenas tardes

Voz 10 04:45 las próximas horas seguiremos con este anticiclón tozudo pero en cualquier caso con un poquito de viento de levante que entrará en el sur del Mediterráneo eso va a hacer que las nubes aumenten ya sobre todo el jueves por la mañana con alguna lluvia poco importante en el sur de la Comunidad Valenciana en Murcia cerca del estrecho así como en la Costa del Sol en esas zonas van a bajar basta ante las temperaturas hoy por ejemplo en Málaga hemos llegado a los veinticuatro grados de máxima otra vez nieblas en el interior peninsular más espesas en el Duero el Tajo y el Ebro persistentes en Huesca en Lleida las nubes del Cantábrico se irán disipando en Canarias tiempo tranquilo con nubes altas las temperaturas el jueves bajarán en muchas zonas del país pero sobre todo en los valles no tanto en las montañas

Voz 1667 05:27 empieza Hora Veinticinco Pedro buenos y se quedan con nosotros

Voz 1715 05:29 si se quedan con Hora Veinticinco les vamos a contar quién toca esto

Voz 3 05:38 de momento les diré que es un hombre

Voz 12 05:41 que es político Iker hasta ahí les puedo

Voz 17 07:06 Pedro Blanco hemos entrado ya en el

Voz 1715 07:09 cinco de pruebas de la elasticidad de los escrúpulos de unos y de los principios de otros hasta dónde está dispuesto a escorarse el PP pero gobernar Andalucía cuantas salpicaduras verdes acabará teniendo el naranja de Ciudadanos en definitiva a quién tendrán que sacrificar los del centro derecha para cortejar a la extrema derecha de momento en blogs despliegan una primera causa su voto a cambio de que PP y Ciudadanos renuncien a las ayudas a la financiación de las medidas contra la violencia machista a las medidas pactadas precisamente entre PP y Ciudadanos Vox ha sido más o menos contundente dependiendo de si Twitter daba o de si le ponía voz a la amenaza Adrián Prado

Voz 0019 07:54 en las redes sociales boxer refiere este punto del acuerdo programático entre PP y Ciudadanos como una medida dictada por la ideología de género y las asociaciones feministas puede mitad radicales deja claro que si no se elimina no darnos su apoyo los da Abascal mantienen que no ha cambiado nada en sus planteamientos iniciales siempre han defendido que se debe eliminar la ley andaluza contra la violencia de género para sustituirla por una ley de violencia intrafamiliar el secretario general de Vox Javier Ortega Smith lo ha vuelto a explicar

Voz 4 08:18 son leyes que atentan contra nuestra Constitución atentan contra nuestra convivencia y por tanto vamos a proponer vamos a luchar por sustituirlas por unas leyes que nos traten de verdad igual a todos los españoles con independencia de si somos hombres mujeres con independencia de la idea política

Voz 1704 08:33 Ciudadanos ha dejado claro que este tipo de planteamientos no tienen

Voz 0019 08:35 cabida a través de Twitter Rivera ha dicho que luchar contra la violencia machista con recursos y medidas no es una opción es una obligación y avanza que este pacto se aplicará en todas las comunidades autónomas donde ciudadanos gobierne el PP algo más tibio tiene que encajar en el puzzle su negociación con Vox hace un llamamiento a la responsabilidad del partido ultra Le pide que no plantee líneas

Voz 1715 08:54 lo bueno de estas vamos a tener algunas cuántas en los próximos días vos no será vender barato y el Partido Popular y Ciudadanos no van a querer parecer entregados a Vox así que esta va a ser la coreografía a la que asistamos durante durante algunas semanas las negociaciones para formar gobierno en Andalucía se han retomado hoy PP Ciudadanos andan buscando un acuerdo que se resiste un poco de momento por aquello de quién ocupará la Consejería de los dineros que al final es una de las que maneja más poder Oscar García buenas tardes

Voz 1645 09:26 qué tal Pedro buenas tardes y los contactos entre PP y Ciudadanos han continuado a lo largo de este miércoles aunque fuentes cercanas a la negociación confirman que sin avances las posturas siguen estancadas en la disputa por la Consejería de Hacienda sobretodo este área pero también el resto de materias económicas ciudadanos entiende que si el PP ostenta la presidencia ellos tienen que gestionar el dinero las finanzas de la Junta de Andalucía creen que es un reparto justo y más cuando Marín ha renunciado a la presidencia lo que también piden los naranjas es gestionar las otras dos materias sensibles de mayor calado la educación la sanidad y los asuntos sociales en los próximos días nos dicen continuarán los contactos en los que de momento se habla sólo de estructura ningún nombre aunque tanto PP como Ciudadanos coinciden en que el nuevo Ejecutivo Se compondrá en buena medida de consejeros técnicos en sus materias e independientes

Voz 1715 10:15 bueno el líder de Ciudadanos en Cataluña número dos del partido Inés Arrimadas ha pasado esta mañana por la SER por el programa Hoy por hoy y entre otras cosas ha dicho que en ciudadanos están deseando echar al PSOE del poder en Andalucía pese a que lo mantuvieron durante los últimos años de la legislatura pero ahora desean echarlo del poder para abrir cajones para acabar con los chiringuitos

Voz 1704 10:36 eso habrá mucha grasa se dieron en Andalucía

Voz 7 10:39 es un gobierno eficiente movieron centrado en las políticas más importantes en las políticas que realmente afectan a los ciudadanos en las políticas de paseo de chiringuitos Juan Carlos

Voz 1501 10:49 cobrar en personal o en dinero o en o en departamentos fuera

Voz 7 10:53 suben chiringuitos da gusto no se podía imaginar que consuma habremos cuando la auditoría porque desde la oposición no se ha podido saber realmente hasta el detalle cuál es el entramado de chiringuitos políticos que ha habido en la Junta de Andalucía creadas por el PSOE desde hace cuarenta años

Voz 1715 11:09 el líder del Partido Popular afea al Gobierno al presidente del Gobierno que demuestre más contundencia con lo que pueda pasar en Andalucía que con lo que ya está pasando en Cataluña

Voz 8 11:20 esta ha contestado que estará muy pendiente de la formación de gobierno Andalucía Isi ve algo que no le gusta intervendrá Andalucía si el problema fuera del Partido Popular de Andalucía Hinault de los independentistas golpistas en Cataluña es que mandan Arif pensé

Voz 1715 11:37 bueno el líder del Partido Popular ha empezado el año viajando a Melilla ya la inmigración va a ser uno de los espacios más disputados en la derecha así que toca reforzar ese perfil y Pablo Casado ha anunciado hoy que su partido pretende que los menores inmigrantes sean tratados más con inmigrantes y menos como menores

Voz 8 11:58 que uno menor no puede ser instrumentalizado sencillamente por una política de migración económica y por eso el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso va a presentar una proposición no de ley para dejar muy claro que que la problemática vinculada a los Mena a los menores no acompañados no sólo puede ser social sino también se tiene que ver desde la perspectiva de inmigración económica y por tanto es su derivadas de Seguridad Ciudadana de control de las fronteras

Voz 1715 12:29 menores considerados como inmigrantes económicos Le hemos pedido Nicolás Castellano que nos explique qué consecuencias tendría para esos menores para los menos los menores no acompañados los penas un cambio como el que el Partido Popular va a plantear en el Congreso Nicola

Voz 1620 12:45 casado no lo ha dicho literalmente pero sí lo ha manifestado el PP y el senador y presidente de Melilla Juan José Imbroda en muchas ocasiones lo que pretenden es retornar a estos niños migrantes habría que reformar para ello varias leyes de de la ley del Menor hasta la de Extranjería estos menores son in expulsarles realmente salvo que la Familia en los reclamen en su país de origen algo que casi nunca sucede pero siempre con autorización judicial el Defensor del Pueblo ha pedido hoy mismo en su balance de dos mil dieciocho que se evite que sean devueltos sin que se haya determinado si son o no son menores porque como recuerda en la ley española son niños en desamparo antes que a extranjeros el PP ha planteado que se activen a estas devoluciones especialmente Marruecos de donde procede la mayoría en expuesta al propio Imbroda al Gobierno actual no ha cerrado la opción de negociar con el país vecino con el que hay un acuerdo bilateral en esta materia desde el año dos mil siete pero prácticamente nunca es activado con los niños sin embargo ni la ley española ni las convenciones internacionales permiten esas expulsiones de menores en garantía como ha recordado a España en diversas ocasiones el Comité de Naciones Unidas para los derechos del niño

Voz 1715 13:46 el Granada ha celebrado hoy un año más la toma el aniversario de la conquista de la ciudad por los Reyes Católicos

Voz 18 13:56 vamos

Voz 17 14:04 fue una celebración entre la legión

Voz 1715 14:06 los desfiles los pendones miles de banderas de España que ha repartido el PP la presencia de destacados dirigentes por ejemplo de Vox ahí estaba el número dos de algunos incidentes y abucheos este que van a escuchar ahora es otro de los sonidos del día Teodoro García Egea número dos del PP y hoy sabemos que además organista la canción le suena de algo el secretario general del Partido Popular ha publicado en Gara un vídeo en el que parece tocando el himno de España en un órgano el órgano de iglesia pequeñito no estos grandes de catedral pequeñito un vídeo con el que felicita El año Carles Puigdemont expresidente de la Generalitat pianista

Voz 12 14:57 eh y es que esta canción posiblemente también les

Voz 1715 15:04 suena el público ayer un vídeo en el que interpreta un tema de Serrat la saeta como regalo navideño mensaje de año nuevo para los presos independentistas pues bien hoy el número dos del PP Teodoro García Egea ha publicado ese vídeo de respuesta en Instagram ya escrito al que no le guste que Cataluña sea parte de España que se vaya a Bruselas de concierto compuse Ramón

Voz 17 15:29 hora veinticinco

Voz 24 17:16 Pedro Blanco estamos Nos hemos vuelto a oscuras otra vez de Talavera no remolques Tras esta de Navalmoral allí nos comíamos detenernos vamos todos

Voz 23 17:29 Macarena de Talavera tener al Madrid pero sé que tiene Talavera viene con gente mucho

Voz 1715 17:36 bueno no es nuevo hoy precisamente por eso porque no es nuevo es noticia es noticia porque el servicio de Renfe en Extremadura sigue siendo penoso realmente penoso decenas de personas atrapadas en un tren que se quedó tirado anoche camino de Madrid la Junta de Extremadura ha sido hoy muy contundente tanto que ha llegado a llamar inútiles a los gestores de Renfe la compañía ha pedido perdón el propio ministro de Fomento ha pedido perdón a través de Twitter después de reconocer que algunas averías son ya inadmisibles Radio Mérida José Emiliano Barrena

Voz 1704 18:08 críticas desde la Junta de Extremadura la gestión del tren por parte de Renfe el presidente regional Guillermo Fernández Vara ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez de expuestas explicaciones y acciones concretas su director general de Transporte ha calificado de lamentable la gestión hecha por Renfe de esta avería José González

Voz 9 18:25 si Renfe no tiene capacidad no puede no tiene facultades para realizar el transporte ferroviario en Extremadura pues nosotros esté diríamos que por favor que lo dejaré que buscara un transporte alternativo para trasladar a los extremeños pueden quedar aislado porque ellos sean no quisiera pasarme pero porque ellos sea unos inútiles también desde el PSOE

Voz 1704 18:44 en La Moncloa los que demandan medidas concretas de cara al Consejo de Ministros escuchamos al portavoz que es Juan Antonio González

Voz 25 18:51 sí ese Consejo de Ministro que en las próximas semanas va a venir a Extremadura concretamente a Mérida no da soluciones urgentes e inmediatas para el tren en Extremadura en mejor que se quede Madrid

Voz 1704 19:03 los partidos del arco parlamentario extremeño también miran a Madrid y critican la gestión del problema por parte del Gobierno de Pedro Sánchez

Voz 1715 19:10 la Moncloa ha tenido que aclarar algo que conocimos ayer que resultaba entre cómico e increíble era que el viaje en avión en Falcon del presidente de Gobierno de unidad valenciana hace unos meses hubiese costado menos de trescientos euros bueno es la respuesta que la Moncloa dio un asesor del PP que había preguntado por el gasto que originó ese viaje pero esos doscientos casi doscientos ochenta y tres euros corresponden dicen ahora en el Gobierno a la preparación del encuentro de Sánchez con Ximo Puig Inma Carretero

Voz 0806 19:38 los doscientos ochenta y tres euros se corresponden con el gasto del equipo de protocolo que va de avanzadilla para preparar las visitas del presidente en este caso la reunión con la alcaldesa de Castellón con el presidente Ximo Puig que son los motivos oficiales del desplazamiento de Sánchez en el Falcon el pasado veinte de julio así que el gasto que supuso el viaje Vela polémica el Gobierno no aporta datos porque asegura que es información clasificada para ellos escuda en la Ley de Secretos Oficiales que está en vigor que fue modificada por última vez en mil novecientos setenta y ocho también se apoya en una sentencia de la Audiencia Nacional de dos mil siete para no dar más información el equipo de Sánchez explica que está procediendo del mismo modo que lo hicieron los gobiernos anteriores porque funciona con la misma normativa para determinar que eso no información clasificada

Voz 17 20:29 de la crónica del mundo Brasil y Estados Unidos ya ha puesto ya gobernador y por ejemplo se ha visto con el secretario de Estado de EEUU

Voz 1715 20:36 con Mike Pompeo al que entre otras cosas le ha confirmado que va a sacar a Brasil del pacto de Naciones Unidas sobre migraciones este primer día dio tomando posesión algunos de los ministros que iban a formar parte de su equipo vamos en directo hasta Brasil Francho Barón hola Francho

Voz 26 20:50 saludos pues el nuevo Gobierno Haro ya ha arrancado como bien dices con el traspaso de carteras a sus principales ministros con la aprobación de primeras medidas como el aumento del salario mínimo para este año un poco por debajo de lo que se esperaba en la decisión de que la Demarcación de las tierras indígenas que dé a partir de ahora bajo el paraguas del minuto exterior de Agricultura algo evidentemente duramente criticado por las organizaciones medioambientales hoy también como dices escenificado el relanzamiento de una nueva yo diría que vigorosa relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos con el compromiso de ambos países de actuar de forma coordinada contra lo que consideran regímenes autoritarios en esta región en directa referencia a Venezuela Cuba y Nicaragua en este momento el nuevo ministro de Economía Paulo Guedes detalla su plan de acción de corte ultraliberal que incluye de regular la economía brasileña y un fuerte programa de privatizaciones

Voz 1715 21:46 en Estados Unidos Donald Trump se reúne a partir de las nueve con una representación del Partido Republicano y el Demócrata para intentar conseguir un acuerdo que permita reabrir la administración vamos a Estados Unidos Carlos Pérez Cruz esta previsto para dentro de poco más de media hora pero nadie espera milagros el presidente Donald recibirá en la Casa Blanca a los líderes demócratas y republicanos del Congreso cuando el país vive el duodécimo día con un cierre parcial de gobierno

Voz 17 22:10 que adoptado

Voz 1715 22:15 están convocados en la Sala de Crisis de la Casa Blanca por lo que tendrá lugar a puerta cerrada dificilmente se repetirá la escena que tuvo lugar hace unas semanas con los líderes demócratas en el Despacho Oval cuando asumió delante de las cámaras la responsabilidad del entonces posible cierre de gobierno hoy ha vuelto a desdecirse y ha culpado a estos del esa dan por su negativa a financiar supo prometido muro con México mañana jueves inicia una nueva etapa en Estados Unidos con la constitución del nuevo Congreso donde los demócratas tendrán la mayoría en la Cámara de Representantes su primera medida prevista aprobar una propuesta para reabrir el Gobierno dejando de lado el presupuesto de seguridad nacional es decir dejando fuera el muro será previsiblemente rechazada por el Senado por el propio presidente pero marca había claramente atrapan como responsable de un cierre que ha dejado sin salario a ochocientos mil trabajadores federales contratistas del gobierno Un cierre que ha vuelto a repetir puede ser largo

Voz 3 23:12 buenos números

Voz 1715 23:13 el programa entre otras cosas nos vamos a ocupar de los problemas con el transporte ferroviario en Extremadura Severino Donate hola hola

Voz 0706 23:19 empezamos con los trenes hablaremos con el presidente de Extremadura Guillermo Fernández Vara con el coordinador de Renfe de la comunidad Eduardo Villar y volveremos a contar en profundidad el relato de los últimos incidentes en las vías y en la cara B recuerdan el lema del nuevo presidente de Brasil

Voz 14 23:35 yo Tutu a Brasil

Voz 0706 23:39 la de todo ellos por encima de todos a partir de ese mensaje viajaremos por el mundo para radiografiar la presencia de Dios en los programas de gobierno y los ejecutivos de los Estados para el análisis Jesús Bastante periodista

Voz 1715 23:50 Quito una tertulia Eduardo Madina Gonzalo Velasco y Berna González Harbour Éstas son para ella las claves del día

Voz 0283 23:55 no sabemos si vos lo que hará finalmente el acuerdo de gobierno en Andalucía pero de momento ya ha logrado tensionar el mapa político alimentar el monstruo del machismo marcar la agenda imponer a temblar a sus aliados le ha salido rentable poner un par de tweets a golpe de clic en décimas de segundo Vox ha recordado a Pepe y Ciudadanos que meterse en un charco con él significa exactamente eso meterse en un charco no sales limpio de compartir un plan de investidura con un partido xenófobo y negacionista de la violencia de género y el barro se extiende el PP se ha volcado en regalar banderas en Granada para celebrar la reconquista mientras el líder de Vox prometía parecía empezar allí mismo una nueva reconquista Pablo Casado por su parte viajaba Melilla para ofrecernos soluciones al problema de la inmigración la política se ha dado la vuelta y donde debía gobernar

Voz 1715 24:52 así llevamos a las ocho veinticinco las siete y veinticinco en Canarias

Voz 11 25:03 veinticinco Madrid

Voz 28 25:06 las tardes la alcaldesa de Torrelodones Elena Biurrun defiende la honorabilidad de su Gobierno hoy el Tribunal de Cuentas ha rechazado la denuncia del Partido Popular contra Biurrun y su equipo de gobierno de vecinos Porto

Voz 1915 25:16 pones por presuntas irregularidades en la concesión de un túnel sobre las seis la denuncia con la que un concejal del PP Ángel Viñas trató de extorsionar a la alcaldesa para que no volviera a presentarse a las elecciones Elena Biurrun asegura que sólo se trataba de una maniobra para quitarlos del medio declaraciones hace unos minutos en La Ventana de Madrid

Voz 7 25:33 tenía clarísimo nuestra honorabilidad tenía clarísimo que no habíamos metido como dijo él la mano para Nava cosa que no podía decir lo mismo de algunos de su partido pero que quería nuestro sillones que no buscaba un año personal pero que sería hacernos daño político posible si no garantizaba que no nos presentábamos en mayo vecinos Porto

Voz 1509 25:52 sólo eso en Torrelodones y en la capital

Voz 29 25:55 tal pero espero que lo ha pasado muy bien aquí me encanta desearos de año ya parece que el problema resuelto pues me encuentro bien la verdad simplemente pues después de la operación parecía que había habido un conato empecé a tener fiebre pero me tuvieron que volverá a ingresar da la impresión de que la la infección sea supera bueno pues ya está cuando ingresado

Voz 1915 26:18 hola Carmen ha recibido el alta después de casi tres días ingresada por una infección en el tobillo que se rompió hace un par de semanas la alcaldesa de la capital que ha salido del hospital en silla de ruedas no sabe todavía cuándo podrá retomar la agenda oficial aunque dice que intentará estar el sábado en la cabalgata de Reyes de la ciudad enseguida vamos con el resto de asuntos de este primer día festivo del año en Madrid pero antes vamos a ver cómo se circula a esta hora en las carreteras de la Comunidad DGT Patricia Arriaga buenas tardes

Voz 30 26:44 buenas tardes a esta hora pendientes de dos accidentes el primero en la A tres a la altura de Arganda que genera tres kilómetros de retenciones en sentido entrada a la capital y otro en la A5 a la altura de Móstoles con cuatro kilómetros en sentido Badajoz también de salida intensa esta misma a cinco en Alcorcón la A42 a la altura de Villaverde de entrada complicada aún la A4 su paso por Pinto y la A6 en Las Rozas Majadahonda y El Plantío

Voz 1915 27:14 ocho y veintisiete esta tarde ha quedado en libertad con cargos el hombre de cuarenta y uno años detenido el pasado domingo por apalear supuestamente a su pareja delante de sus hijos

Voz 1645 27:22 ocho y diez años retuvo a la mujer durante

Voz 1915 27:24 trece horas en su casa de Usera en la capital hasta aquella consiguió avisar a una amiga que llamó a la policía sobre el agresor pesa ahora una orden de alejamiento Paul Asensio

Voz 31 27:33 la autoridad judicial ha acordado de conformidad con lo solicitado por el Ministerio Público y la acusación particular una orden de alejamiento del agresor sobre la víctima además ya se ha colocado una pulsera de control los hechos ocurrieron el treinta de diciembre el agresor un hombre de cuarenta y un años dio una brutal paliza a su pareja de cuarenta y cinco en su domicilio familiar en el distrito de Usera y en presencia de los hijos de ambos de ocho y diez años el hombre pegó con un palo de una escoba de aluminio a su pareja y una vez paralizarán el suelo le dio patadas puñetazos e incluso saltó de rodillas sobre ella la mujer permaneció encerrada en una habitación trece horas

Voz 17 28:07 hice lo venimos contando

Voz 1915 28:08 Pajares del cero sesenta y uno denuncian su situación laboral el servicio está saturado con menos de la mitad de la plantilla que hace diez años esos trabajadores aseguran que la falta de efectivos en el servicio de atención telefónica está provocando largas esperas en llamadas urgentes hemos distorsionados

Voz 32 28:22 voz porque temen represalias si de un arrastrero ir el momento que llamadas no espera a partir velocidad decrece porte no sabes qué llamada puede ser un infarto tienes una llamada en espera tienes dos yemas en espera tener más en espera que a lo mejor la que la número ocho es un infarto está ahí esperando y eso ocurre porque hay tres operadores cogimos llamadas

Voz 1915 28:46 en menos de dos horas a las diez de la noche empiezan una nueva tanda de paros de los trabajadores de Amazon en la planta de San Fernando de Henares una huelga que mantendrán hasta la mañana del viernes a dos días de Reyes la plantilla llevan meses protestando por el cambio de convenio que dicen ha empeorado sus condiciones laborales y hoy ha entrado en vigor el real decreto que permite la jubilación de los policías locales de toda España que tenga más de cincuenta y nueve años aquí en Madrid está previsto que unos mil agentes acojan a las medidas a lo largo de este año los sindicatos reclaman convocatorias urgentes de posiciones para evitar problemas de seguridad Víctor Martínez es portavoz de CSIF

Voz 33 29:18 el caminito no le supone coste porque compañeros que se jubile son los que se van a reponer con lo cual en tal Larios cotizaciones pues a la paz con lo cual no es un problema económico sino un problema de falta

Voz 1915 29:32 llegamos a las ocho y media

Voz 3 29:34 con nueve grados en el centro de Madrid sigue grave

Voz 34 30:06 odio

Voz 3 30:07 de cinco deportes

Voz 1704 30:12 hola qué tal Empezamos Hora veinticinco Deportes gracias por escuchar ya la gas a través de la radio de dispositivos móviles o de la página web tres W Cadena Ser punto com un día ha pasado desde que estrenamos año ya estamos en la previa la Liga que sí que tiene trampa porque es un partido aplazado por el Mundialito de clubes pero partido de Liga al fin y al cabo mañana nueve y media en el estadio de la cerámica Villarreal Real Madrid un partido que puede sacar a Villarreal de la zona de descenso Ike puede dejará el Real Madrid a cinco puntos del liderato del Barcelona empatando a treinta y dos puntos con el Sevilla Easy Marcos Llorente ayer conocíamos la lesión del medio centro del Real Madrid adductor izquierdo de diez a quince días de baja y eso motiva la vuelta de Casemiro ya recuperado de sus problemas físicos se habla por tanto de Llorente de Casemiro y cómo no de Isco toma la palabra Santiago Hernán Solari

Voz 0763 31:00 todos tienen que estar metidos tienen que estar comprometidos yp trabajando con ilusión con alegría como lo están porque son fundamentales porque tenemos tres competiciones que queremos ganar que son todos importantes Isco por supuesto grandísimo futbolista que nos da muchas alegrías no las tiene que seguir dando todos los demás e incluso también los jugadores que están lesionados ahora dos necesitamos necesitamos a todos todos son importantísimos

Voz 1704 31:28 ya veis que por ahí la cosa que me a poco también ha hablado Luis Rubiales el presidente de la Federación Española de Fútbol balance sobre sus primeros meses y también sobre Luis Enrique

Voz 35 31:38 bueno pues algo que enseña que nuestra selección nacional con un nuevo seleccionador en el que confiamos mucho que está en una fase de reconstrucción de la salvación que esperemos que en el futuro pues no vuelva a colocar donde y como España en fútbol como se merece

Voz 1704 31:57 fuera de España es noticia el fichaje de Christian Public por el Chelsea seis en hay cuatro millones ha parado el equipo de Sarrià al Borussia Dortmund según Bruno Alemany uno de los jóvenes con más futuro y habrá que ver si tiene alguna influencia en la continuidad de Hazard a todo esto tenemos premier en unos minutos arranca precisamente el Chelsea Southampton y el Newcastle Manchester United pero el gran partido es mañana a las nueve Manchester City Liverpool Nos van a tener a todos pendientes ahora mismo recordad siete puntos de diferencia a favor del Liverpool en tenis hay que hablar de Rafa Nadal quién hace unos días volvió a las pistas en Abu Dhabi iba a seguir su preparación para el Open de Australia en Brisbane un torneo doscientos cincuenta pero su muslo izquierdo le obliga a parar

Voz 12 32:37 de nada es es después de que los doctores analizarán los resultados concluyeron que si jugaba había un riesgo importante de no poder jugar en Melbourne Avon

Voz 1704 32:50 esperamos que para el Abierto de Australia este Rafa Nadal de nuevo a su mejor nivel y por favor un año menos complicado con las lesiones para para él baloncesto Top dieciséis de la Eurocup partidos de equipos de la Liga Endesa ACB desde las siete y media de de Evita

Voz 36 33:03 a Mora Banc Andorra cómo va el partido Miquel López hola hola Agustí en la media parte vista Zagreb pierde cuarenta y nueve

Voz 33 33:10 contra él van que busca la primera victoria a domicilio

Voz 1827 33:14 gracias Mikel en el minutos empieza en doce empieza en la Fonteta al Valencia Basket Unicaja y como siempre para el final vuestros mensajes al Whatsapp del programa seis ocho nueve cuatro nueve cuatro ocho dos cinco y es que ya tenéis calado Gallego

Voz 9 33:26 oiga aquí yo hijo no tengo más remedio que ya parte esto es que yo te tenía que llamar porque es que no vea hoy ayer y hoy allá dibujos que yo es que está galleguista no irradiaba una felicidad de ahí está oye una cosa a mí me encantó medio una paz digna porque no sé

Voz 21 33:50 los niños pesa o algo

Voz 9 33:54 que tú estás muy feliz que ir Xosé no estamos ante un micrófono será que estoy a ver

Voz 37 34:05 pues será eso

Voz 1827 34:06 yo estuve en el with impiendo Lori Meyers el otro día comiéndose una fabada maravillosa luego le vimos con un gran reserva uno que sabe como para no estar contento claro dejad vuestros mensajes

Voz 14 34:16 creemos que los oyentes de Hora veinticinco Deportes de Ice parte del programa opina critica y los lo que quieras mandando tu nota de voz tener guasa seis ocho nueve cuarenta y nueve

Voz 38 34:32 el gallego hubo un deseo menos Xisco

Voz 39 34:39 el marisco felina

Voz 38 34:41 vida

Voz 14 34:42 buenas tardes el Whatsapp de Hora veinticinco Deportes seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 1704 34:53 el pasa Kunis como el que de momento parece que lo discos sigue lo del marisco ya veremos empiezan a veinticinco Deportes mañana vuelve el fútbol ese partido aplazado de la jornada número diecisiete el Real Madrid estaba en Abu Dhabi jugando el Mundialito de Clubes así que mañana se disputa ese Villarreal Real Madrid sin Marcos Llorente aunque con Casemiro hemos escuchado antes a Solari hablando de Isco Javier Herráez muy buenas

Voz 39 35:31 hola qué tal como muy buenas dice que es muy bueno

Voz 1704 35:34 pero no le pone Javi

Voz 39 35:37 si no les pone la verdad es que habla muy bien de Isco ya le nombra antes ni le nombraba en la rueda de prensa eso es un avance dijo en las semifinales que le encantaba y que bueno creo futbolista que iba a aportar mucho al Real Madrid pero no jugó ni un minuto eh en la gran final y eso es noticia porque Isco fue titular en la final de Champions bueno cuando no juegan mundial de clubes es un premio por haber conseguido la Champions no jugó ni un minuto y estuvo calentando en la banda que el abrazo de Sergio Ramos aquellos historia a partir de ahora veremos lo que hace pero no parece que entre en sus planes mañana equipo base como tú decías baja importante la de Marcos Llorente que estaba de dulce que era el futbolista más en forma del Real Madrid así que equipo de gala como digo con Courtois Carvajal Varane Ramos Marcelo Modric Casemiro Kroos Lucas Vázquez Benzema Gareth Bale lesionado Asensio también Mariano escuchamos a Solari hablando de posibles fichajes bueno lo que venga ahora será para ayudar un poquito el tema de en Díaz pero no son futbolistas que vayan a ser titulares porque ahora mismo no se puede conseguir fichar a un gran jugador porque toda la Liga están ya comenzadas y los equipos están acoplados si en verano vendrá un crack Neimar es el objetivo y seguramente venga el brasileño sobre el tema de fichajes en invierno no está cómodo Solari y eso que es Eusko el técnico del Real Madrid podría tener opinión pero no la da con una quiere dar escuchamos

Voz 0763 36:58 ciudadana en los últimos años siempre mantenía que sumó su estado ideal en el mercado de invierno de la que no hubiese salidas ni llegadas porque él consideraba que la planificación deshacían verano tenía que valer para toda la temporada mantienen es esa idea de que lo ideal para usted que no haya ninguna salida en el mercado de invierno es mejor esperar lo que no me corresponde a mí hablar de de de la estrategia de fichajes usted no sepa de estrategia estrategias fichaje el club no me no me corresponde dije no me corresponde dialogar lo no pertenece a la esfera a la esfera privada

Voz 1704 37:32 pues sí a Solari no le corresponde Nos aquí le va a corresponder enfrente el Villarreal que es emprendo se estrenó en Liga a Luis García Plaza con un empate en Huesca su hipotética primera victoria sacaría del descenso a los castellonenses última hora Xavi Isidro muy buenas

Voz 36 37:45 qué tal muy buenas bueno pues el objetivo precisaban pasa por ahí por conseguir esos tres puntos que me he tenido al Villarreal extenso aunque el empate le valdría para meter al Athletic Club Davis en principio va a haber muchos cambios con respecto a la última jornada o dar continuidad se empató en Huesca se mejoró tanto la imagen y por ello va a mantener el cuatro cuatro dos con Mario baja por sanción son baja por lesión por lo que la Lluna el mexicano base titular en el lateral derecho el resto del equipo será muy similar aunque no ha dado convocatoria o Luis García Plaza quien recordaba que aunque enfrente está campeón del mundo el Villarreal pujó habida en este partido

Voz 1342 38:17 nosotros en asociación que estamos sostiene tiene que da igual el rival eh que arriba tiene gasísticas Nos enfrentamos a un campeón del mundo no ha sido hace poco oí yo estoy convencido de que podemos ganar oí como mínimo porque no puntuar les

Voz 1704 38:32 gracias Xavi miró Daniel Álvarez raro cuando ha dicho Xavi Isidro de eso de que si el Villarreal gana al Athletic Club en descenso en tenis preocupante la lesión de Rafa Nadal o más que la lesión el hecho de que tras un partido tenga que parar porque jugó el otro día en Abu Dhabi perdió ante Anderson y sobre todo hay que pensar en el resto de la temporada que queda es que queda todo por delante y sobretodo el catorce de enero que empieza el Open de Australia lesión totalmente inesperada con ese primer Grand Slam de la temporada Miguel Ángel Zubiarrain muy buena

Voz 41 39:01 hola buenas dosis sí la verdad es que muy inesperada porque además parece que es una pequeña rotura de fibras en el muslo izquierdo esto no se contaba podían ser lado día el tobillo lo que había estado mal pero ahora en otro punto él a mí me llamó la atención cuando habló en la rueda de prensa que dijo que este año se iba a cuidar que no iba a jugar nunca cuando no estuviera a cien por cien y luego de pronto un salió la noticia de que no iba a jugar el cuarto puesto cero que tenía una pequeña molestia en fin yo creo que ya lo sabía así que bueno tenemos espera a ver lo que pasa si está bien para jugar de salida porque si no está bien jugar

Voz 1704 39:40 pues a ver si está bien vamos Rafa más que nunca gracias Javi Gracia estuvo y seguimos

Voz 0785 39:45 los próximos días quince y dieciséis de enero se celebra una gran cita financiera internacional la novena edición de Spain Investors Day reunirá en Madrid a inversores de todo el mundo con las grandes empresas españolas que cotizan en Bolsa una oportunidad única para dar a conocer la realidad empresarial a la comunidad inversora mundial con BNP Paribas y examen como socios estratégicos con apoyo de Gran Thornton a once cerraban prisa Ling Lakers equipo económico y Bolsas y Mercados promueve y organiza Estudio de Comunicación

Voz 20 40:18 en qué puedo ayudarle buenas llamaba porque quiere instalar una alarma ha sufrido algún robo no

Voz 0542 40:23 es por prevención es que me calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entreno robar a mí

Voz 14 40:28 protege tu hogar con Securitas Direct la empresa líder de alarmas en España llama ahora al novecientos ciento trece ciento trece o calcula online en Securitas Direct punto es recuerda novecientos ciento trece ciento trece

Voz 1704 40:57 en Barcelona llamaron la atención las declaraciones sobre el futuro de Ernesto Valverde para la televisión oficial de la recordamos no pienso nunca en el lo que es el largo

Voz 2 41:08 a largo plazo a larguísimo plazo pero igual dos meses es el larguísimo plazo para para nosotros y lo que quiero es que todo el mundo está bien he satisfecho con el trabajo que que haces pero soy consciente de engañar no ganas la Liga y en todo el mundo el entrenador entonces lo que intento es cumplirlos los objetivos de podría como Don pues vamos a verlo

Voz 43 41:30 con estas palabras de fondo hoy entrenamiento con todos

Voz 1704 41:33 a las seis de la tarde es entrenado el Barça Adriá Albets qué tal muy buenas

Voz 0017 41:37 hola qué tal muy buenas pues si primer entrenamiento del año han vuelto los seis que tenían permiso para alargar sus vacaciones de Navidad Messi Suárez Arturo Vidal Malcolm Arthur y Munir todos han entrenado hoy también Ricky Puig y Miranda del filial para empezar a preparar bueno pues el partido del domingo el día de Reyes en el campo del Getafe Messi ha vuelto con ganas con muchos retos individuales por delante y con la Champions evidentemente como gran objetivo de él ha hablado también Ernesto Valverde en esta entrevista en Barça TV

Voz 2 42:07 cuando tiene que aparecer aparece cuando hay un partido importante él está ahí el primero es difícil

Voz 0622 42:13 pero hacerlo permanentemente continuamente

Voz 2 42:15 tiene una gran fuerza mental no es sencillo un competidor no vistos de Ward un

Voz 0017 42:20 Messi que de momento lidera la clasificación de la Bota de Oro podría conseguir su tercera consecutiva este año que ha ganado treinta y tres títulos con el Barça está a tres de igualar a Ryan Giggs como jugador con más títulos con un solo club por lo tanto Éstos son algunos de los retos que el crack argentino tiene para este año dos mil

Voz 1704 42:38 nueve grafias Adri en el Atlético de Madrid más allá del tema de Lucas hoy declaraciones de Gil Marín desde Oriente Medio Miguel Martín Talavera hola

Voz 1576 42:47 qué tal buenas tardes si el consejero delegado y máximo accionista del Atlético de Madrid asistió este dos de enero a la décimo tercera Conferencia Internacional de Deportes de Dubai donde algunas ha sido premiado en una conferencia con Infantino entre otros ponentes habló del impacto económico de los clubes de fútbol bueno pues ha sido muy contundente cree que el fútbol es de los afición todos que hay que devolverles algo de la pasión de retribuciones que hacen estos y sobre todo reclamó límite salarial tanto para los jugadores como para sus representantes cree que esto está provocando una inflación que esto provocando que se engorda hay que forma el mercado futbolístico y que hace que no todos puedan competir con las misma armas incluso ha llegado a decir en esa ponencia que el ahí como ahí no puede competir con clubes como el sitio

Voz 39 43:32 los grandes de Europa pagando paga

Voz 1576 43:34 dos sueldos a sus futbolistas lo que viene a decir o Viena por poner claramente SCO el problema que tiene con Lucas Hernández y con otros jugadores que ve como en otros clubes les pueden dar bastante más de lo que le pueden dar en la diana

Voz 1704 43:47 ya más en lo deportivo la vuelta de Diego Costa a los entrenamientos con el tema de Lucas siempre latente tala

Voz 1576 43:53 si el punta de lagarto que fue operado el cinco de diciembre de de su pie izquierdo que ya está en España que ya está en Madrid que ya está trabajando con los fisios y recuperadores del Atlético de Madrid con un objetivo claro y es estar el veinte de febrero en el Metropolitano en ese partido de ida de los octavos de la Champions frente a la Juventus de Turín la verdad que se la ha visto bastante bien de humor incluso ha salido el conduciendo del estadio y bueno hace pensar que que bueno que está bastante mejor pero que todavía le queda una semana por delante para recuperarse tampoco están ejercitado hoy en el entrenamiento abierto el metropolitano ni Lucas ni Filipe que así de se han ahorrado lo que les pudieran decir los aficionados sobre todo a Lucas el juicio de si quieren o no que se quede después de su coqueteo con el Bayern Illa buena noticia la protagoniza José Jiménez el uruguayo es verdad que una parte del entrenamiento no lo ha hecho por precaución con los compañeros pero está ok y a falta de la de la alta competitiva creen los servicios médicos bueno pues yo creo que es otro que se suma a la lista de los que pueden jugar el próximo día seis frente

Voz 1704 44:52 el Sevilla y a las órdenes de Diego Pablo Simeone es lo que está Alá un abrazo hasta luego el gran fichaje en lo que va de mercado invernal en Europa se ha producido hoy Christian Públic se va al Chelsea sesenta y cuatro millones y hay quien dice que puede definir el futuro de Hazara Álvaro de Grado hola Inglaterra

Voz 41 45:10 hola buenas tardes efectivamente sesenta y cuatro millones y que se hará efectivo en verano porque de momento va a estar cedido en el Borussia Dortmund en el verano es cuando se tendrá que decidir también si azar renueva o continúa en el Chelsea la próxima temporada

Voz 1704 45:24 cierto Álvaro que acaba de comenzar la primera jornada de este año dos mil diecinueve en la Premier precisamente esta cuando el Chelsea no se ha comenzado el partido del United pero tenemos buena jornada

Voz 41 45:35 sí Chelsea Sausanto no y con Hazard de titular Manchester United Newcastle a las nueve mañana el partido de la jornada es el Manchester City Liverpool con siete puntos que separa el líder de la Premier el Liverpool del Manchester City Guardiola

Voz 1704 45:47 gracias Alvaro hasta luego Pep Guardiola que ha hablado así de su rival mañana en Liverpool

Voz 9 45:52 a diferencia Service vinagre

Voz 0470 45:55 el Liverpool amigos míos con el United el mejor equipo de la Historia Inglaterra ese Liverpool y está claro que nos puede ganar pero también lo podemos hacer nosotros se que nadie confía en nosotros nadie se guarida dinero por nosotros lo sé pero es lo que hay ya lo he dicho para mí ellos ahora son el mejor equipo de Europa a nivel de juego a nivel de consistencia ahí de cómo controlan todos los detalles pero sumo enredo para nosotros tenemos que estar centrados en el partido para todo el mundo se pregunta qué pasará si perdemos pero qué pasará si ganamos

Voz 1704 46:23 en Chamberí pues por de pronto que el se colocaría a cuatro puntos de el de Liverpool sabéis que el uno de enero hay que ir echando un vistazo a los jugadores que terminan contrato en junio porque ya son libres de de negociar pasado toda la tarde Paco Hernández hola Paco qué tal Escorial muy buena viendo quiénes son estos jugadores ya hay más de una hora y así hasta seis

Voz 1501 46:44 entre ocho jugadores de la liga española pueden ya negociar con cualquier equipo a partir del treinta de junio no sale por ejemplo una buena delantera que hemos querido bautizar con Dani Álvarez como la ACS que es Aduriz Charles y Sergio García tampoco está nada mal en defensa porque tenemos tres jugadores del Atlético de Madrid para completar una línea de cuatro con Juanfran Godín y Felipe sí del he de ir del Sevilla mercado en el centro del campo lo podemos formar por ejemplo con dio Ibai Zurutuza Susaeta y uno de los que más me ha sorprendido el Villarreal

Voz 1704 47:15 a su cuece como digo ah vale vale el primer pongo hombre Easy

Voz 1501 47:22 como dato también el equipo que más jugadores tiene sin contrato a partir del treinta de junio

Voz 1704 47:26 es el Huesca con ocho futbolistas que es muy difíciles apellido Paco es difícil como escoria por ejemplo efectivamente sería mucho

Voz 43 47:32 hace gracia gracias pago del Villarreal llega un medio centro hice va a otros Hydro

Voz 36 47:38 así pese a Machado Iturra que ya ha desvinculado de look llegó fuera de plazo en el mes de septiembre libre ha jugado cuatro partidos se va por la puerta de atrás que está cerca de llegar e Iborra Vicente Iborra el valenciano que no estuvo en la última convocatoria en el partido ante el con con el líder bueno pues ha viajado con permiso del club para Valencia está a la espera de que haya acuerdo entre las dos partes se podría cerrar una operación unos quince millones de euros y el futbolista firmaría por lo que resta de temporada y tres más de momento todavía no hay acuerdo y por eso no pasó la revisión